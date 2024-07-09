أفضل بدائل Workona والمنافسين في 2025

يمكن أن تكون علامات التبويب المفتوحة وحوشاً تلتهم ذاكرة الوصول العشوائي. لا أحد يحب التنقل بين العشرات من علامات التبويب المختلفة أثناء القيام بعمله. ومن المحتمل أن المتصفح لا يحب ذلك أيضاً.

من المعروف أن الفوضى تسبب التوتر في العمل . وهذا لا يشير فقط إلى المكاتب الفوضوية - ولكن أيضًا إلى مساحة عملك الرقمية. لحسن الحظ، تساعدك التطبيقات وإضافات المتصفح مثل Workona على تنظيم عملك من خلال مدير علامات التبويب للاحتفاظ بجميع المعلومات ذات الصلة في مساحة واحدة.

يعد تجميع علامات التبويب وتنظيم قوائم المهام - خاصةً عبر حسابات متعددة - طريقة سريعة توفر عليك عناء التنقل بين المنصات أو متصفح منفصل.

يحظى Workona بشعبية كبيرة بسبب ميزات مثل المزامنة التلقائية بين الأجهزة، ومُعلِّق علامات التبويب، والحفظ التلقائي، ولوحة تحكم سهلة لإدارة علامات التبويب، وتكامل مع جهات خارجية. ومع ذلك، التطبيق ليس مناسبًا للجميع - على سبيل المثال، قد ترغب في المزيد من التنوع أو عملية إعداد أبسط.

في هذه المقالة، سنكشف لك عن أفضل بدائل Workona. تصفح ميزاتها وأسعارها واعثر على الأداة المثالية التي يمكن أن

تبسيط سير عملك

. ✅

ما هو Workona؟

Workona هو منظم مساحة عمل قائم على المتصفح. باستخدام هذه الأداة المفيدة، يمكنك إنشاء علامات تبويب منفصلة لكل مشروع تعمل عليه أو تجميع التطبيقات والمنصات ذات الصلة معًا. يمكنك إنشاء علامة تبويب Workona لمشاريعك وإضافة الملاحظات وإرفاق المستندات ودعوة أعضاء فريقك للمساهمة.

عبر وركونا في حين أن Workona له مزاياه، هناك بعض الأسباب التي قد تجعلك تفكر في بديل. على سبيل المثال، قد لا يعجبك أن المنصة تصل إلى سجل المتصفح الخاص بك لتقديم خدماتها أو لا تحتوي على ما يكفي من مقاطع الفيديو التعليمية لميزات معينة.

ما الذي تبحث عنه في بديل Workona

هناك الكثير من الأدوات ذات الميزات الشبيهة بـ Workona - المشكلة تكمن في العثور على واحدة تكمل نمط عملك. للاستمتاع بأقصى قدر من الوظائف، إليك بعض الجوانب التي يجب أن تركز عليها:

ميزات العرض المرئي: يجب أن توفر المنصة لوحة تحكم لإدارة علامات التبويب تعمل كمركز تحكّم، مما يساعدك على تصور مشاريعك ومهامك وقوائم المهام و إدارة الموارد إدارة المستندات: يجب أن توفر مساحة مركزية لإنشاء المستندات المتعلقة بالمشروع وتخزينها والعمل عليها عمليات التكامل: يجب أن يتكامل بسلاسة مع تطبيقات التعاون, إدارة سير العمل , تتبع العادات ، والتواصل، حتى لا تضطر إلى التبديل بين منصات متعددة أو فتح علامات تبويب متعددة خيارات التعاون: يحتوي Workona على ميزات تعاون محدودة، لكن العديد من أدوات المنظم ومدير علامات التبويب الشائعة تأتي مع ميزات ملائمة للفريق من الدرجة الأولى مثل اللوحات البيضاء الرقمية والتحرير في الوقت الفعلي، وسلاسل التعليقات لإدارة المهام بسهولة تعدد الاستخدامات: يجب أن يعمل بسلاسة على منصات مختلفة، من أجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى الهواتف الذكية، مما يمنحك المرونة لتتبع عملك من أي مكان

أفضل بدائل Workona في عام 2024

لقد فحصنا العشرات من بدائل Workona، بدءًا من مديري علامات التبويب وإضافات المتصفح إلى منظمي المهام، واخترنا أفضل 9 بدائل تقدم أكثر الوظائف التي تركز على الكفاءة.

بدون مزيد من اللغط، لنبدأ! 🌚

1. انقر فوق

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

كأفضل إدارة المشاريع والمهام تساعد منصة ClickUp في تنظيم مساحات عمل متعددة في وقت واحد. إنه بديل مثالي ل Workona إذا كنت تتطلع إلى تبسيط مسارات العمل المعقدة، وتقليل تبديل السياق و إنجاز المشاريع عالية المخاطر بشكل أسرع دون الشعور بالإرهاق.

حافظ على مواردك في أفضل حالاتها مع مستندات ClickUp -مساحة فريدة حيث يمكنك أنت وفريقك إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها. اربط هذه المستندات بالمهام واحتفظ بجميع البيانات السياقية في مكان واحد.

هل تريد الحصول على نظرة شاملة لمشاريعك؟ يمكنك ذلك مع ClickUp Dashboards ! احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول كل جانب من جوانب سير العمل في مشروعك، وحدد مجالات التحسين، وتتبع الوقت، وإدارة أعباء العمل باستخدام 15+ مشاهدة وأكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم.

استخدم ClickUp لتعزيز تدفقات العمل متعددة التدفقات مع ميزات مراقبة وتحليل قوية

فرز المهام أمر في غاية السهولة مع ClickUp Kanban Boards -سحب وإسقاط المهام لتصنيفها بناءً على حالتها. تشمل طرق العرض الأخرى المؤيدة للرؤية عبء العمل وجانت والقائمة.

التعاون في ClickUp ليس مشكلة أبدًا، وذلك بفضل

سبورة النقر فوق اللوحات البيضاء

. هذه السبورات الرقمية مثالية للعصف الذهني في الوقت الفعلي. إذا كنت لا تريد إنشاء السبورة البيضاء من الصفر، استخدم القوالب. القوالب

قالب السبورة البيضاء لتدفق عملية ClickUp

ممتاز لتنظيم الفرق مع قوائم المهام وقوائم المراجعة والتعليقات.

ClickUp يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق لمساعدتك في إنشاء بيئة عمل مركزية دون الحاجة إلى التنقل بين علامات التبويب.

ClickUp أفضل الميزات

تنظيم شامل للعمل والمشروعات

ClickUp Docs لإدارة مركزية للمستندات

ClickUp Whiteboards للتعاون السلس

تتبع الوقت الأصلي

1,000+ تكامل ClickUp لوحات معلومات ClickUp للحصول على رؤية كاملة لمساحة العمل

1,000+ قوالب سير العمل لحالات الاستخدام المتنوعة

متوفرة كتطبيقات وإضافات متصفح للهاتف المحمول وتطبيقات سطح المكتب والتطبيقات المستندة إلى الكمبيوتر المكتبي

هاندي انقر فوق التشغيل التلقائي للتخلص من المهام المتكررة قيود ClickUp

يستغرق استكشاف جميع خيارات الميزات وقتاً طويلاً

يمكن تحسين تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الاتصال لمعرفة الأسعار *جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. تابليرون

عبر تابلرون لا تخلط بين هذه المنصة وتوبليرون، ماركة الشوكولاتة السويسرية الشهيرة. 🍫

تابليرون هي منصة مصممة لمكتنزي علامات التبويب. كما تعلم، أولئك الذين يجرؤون على فتح أكثر من 50 علامة تبويب على متصفحهم أو حفظها لوقت لاحق. بينما قد يقول البعض أن هذا عدد كبير جدًا من علامات التبويب، إلا أن أداة إدارة علامات التبويب هذه هي الحل لتجنب تعطل المتصفح الذي يستهلك كل استخدام وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك.

يقلل Tablerone من فوضى المتصفح من خلال الحفظ التلقائي - حيث يتم حفظ كل جلسة نشطة بحيث يمكنك العودة إليها لاحقًا دون فقدان المعلومات. إذا لم تقم بتسمية جلستك، فسيقوم Tablerone بذلك نيابةً عنك باستخدام اسم أول علامة تبويب مفتوحة.

تنظيم جلسات تابليرون سهل للغاية. احفظ علامات تبويب محددة بالنقر على زر الامتداد على الجانب الأيمن من شريط العناوين، أو استخدم الزر Ctrl لتحديد علامات تبويب متعددة وحفظها.

أنشئ جلسات لفصل أنشطة العمل عن أنشطة التصفح الخاصة، وخصص ترتيب علامات التبويب، واستخدم خيارات تصفية الكلمات الرئيسية للعثور على الجلسات المطلوبة في لمح البصر.

أفضل ميزات #### Tablerone

ميزات بسيطة لتنظيم علامات التبويب

تمكين الحفظ التلقائي (بالإضافة إلى خيارات تجاهل علامات التبويب التلقائية)

تصفية متقدمة للكلمات الرئيسية لتصفح علامات التبويب الكثيرة

ميزات تخصيص الجلسة لإدارة علامات التبويب بكفاءة

قيود تابلرون #### قيود تابلرون

يعمل فقط على Google Chrome في الوقت الحالي

قد يتسبب وضع السكون التلقائي في حدوث اضطرابات غير متوقعة

تسعير تابليرون

مجاناً مع خيار التبرع للمنصة

تقييمات ومراجعات تابليرون

منتج هانت : 4.7/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

: 4.7/5 (أكثر من 15 تقييمًا) بديل لـ: 5/5 (أقل من 10 مراجعات)

3. TabXpert

عبر علامة التبويبXpert ويضع ضغطًا على وحدة المعالجة المركزية لديك. لماذا لا ترفع من مستوى تصفحك وتعزز الأداء باستخدام TabXpert؟

تتيح لك هذه المنصة إنشاء جلسات تصفح مخصصة - تسمى أيضًا مساحات عمل. تتكون كل جلسة من علامات التبويب النشطة، وسجل علامات التبويب المغلقة، والإشارات المرجعية. وبما أنه يتم حفظ كل شيء تلقائيًا، يمكنك دائمًا المتابعة من حيث توقفت.

استخدم أداة السحب والإفلات لإعادة ترتيب علامات التبويب داخل الجلسات. شارك الروابط مع زملائك في العمل واستخدم اختصارات لوحة المفاتيح لتبديل علامات التبويب لتحسين الإنتاجية. يمكنك أيضًا استيراد إشارات Google Chrome المرجعية وتطبيق الفلاتر والعلامات لتنظيمها.

ميزة أخرى ستقدّرها، وهي المزامنة السحابية - يمكنك نسخ بياناتك احتياطيًا والوصول إليها من أي جهاز مدعوم. تمنحك الأداة واجهات منبثقة وعلامات تبويب ونوافذ لمزيد من المرونة.

TabXpert أفضل الميزات

تصميم السحب والإفلات يجعل إدارة علامات التبويب أمرًا سهلاً للغاية

الحفظ التلقائي يمنع فقدان الصفحات حتى مع وجود العديد من علامات التبويب في نافذة واحدة

تخلق المزامنة السحابية عملية أكثر سلاسة من خلال مدير الإشارات المرجعية

واجهات النوافذ المنبثقة وعلامات التبويب والنوافذ

قيود #### قيود TabXpert

يمكن تحسين تجربة المستخدم مقارنةً ببعض أفضل البدائل في هذه القائمة

لا يوجد خيار لسحب علامات التبويب إلى جلسات مختلفة في وضع البحث

تسعير #### تسعير TabXpert

TabXpert مجاني

TabXpert Pro: ابتداءً من 2.50 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات TabXpert

إحصائيات الكروم : 4.45/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.45/5 (أكثر من 200 تقييم) بديل لـ: 4.5/5 (أقل من 5 مراجعات)

4. تريلو

عبر: تريلو Trello ليس مجرد منظم لعلامات التبويب - إنه قوة إنتاجية هائلة

يساعد على تنظيم المهام ويستند إلى ثلاثة مفاهيم بسيطة: اللوحات، والقوائم، والبطاقات.

يمكن استخدام اللوحات لتجميع المهام وفقًا لحالات مثل المهام التي يجب القيام بها أو التي تعمل عليها حاليًا أو المكتملة. القوائم تمثل مراحل مختلفة من مهامك، و البطاقات تسمح بنقل مهام محددة عبر القوائم واللوحات لتسهيل التنقل و

تحسين سير العمل

. إرفاق الروابط بالبطاقات والتخلص من علامات التبويب التي تشتت الانتباه.

يمكن أن يكون Trello أيضًا الأرضية المثالية لـ بناء مركز معلومات لفريقك -احفظ المستندات المهمة في مكان واحد واسمح لموظفيك بالوصول إليها ببضع نقرات.

بفضل أكثر من 200 عملية تكامل في Trello ومجموعة القوالب الغنية، يمكنك الارتقاء بإنتاجيتك إلى مستويات جديدة. 🪄

أفضل ميزات Trello

إدارة المهام المتقدمة من خلال اللوحات والقوائم والبطاقات

مركز معلومات قابل للتخصيص

أكثر من 200 تكامل

قوالب متنوعة لتنظيم العمل

قيود Trello

عدم وجود تخصيص متقدم للمهام

قد تبدو واجهة المستخدم فوضوية

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 17.50 دولار/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,500 تقييم)

5. بارتيزيون

عبر بارتيزيون قل وداعًا لجلسات التصفح المبعثرة مع Partizion، منظم علامات تبويب من الدرجة الأولى مع ميزات الحفظ التلقائي! تتيح لك المنصة الفصل بين المشاريع الشخصية ومشاريع العمل من خلال إنشاء مساحات عمل فردية لكل منها.

يمكنك إنشاء مجموعات من خلال تجميع علامات التبويب قيد الاستخدام داخل كل مساحة عمل. على سبيل المثال، قم بتسمية مجموعة "أدوات العمل" وأضف جميع علامات التبويب اللازمة لعملك. وبهذه الطريقة، سوف تتخلص من الفوضى في متصفحك وتستمتع بواجهة نظيفة وإنتاجية محسنة.

يوفر Partizion طرق عرض مخصصة - استخدم القوائم أو لوحات كانبان أو الشبكات لمراجعة مساحات العمل والمجموعات من وجهات نظر مختلفة. تأتي المنصة مع خيارات فعالة لوضع العلامات والتصفية من أجل إمكانية البحث دون عناء.

بارتيزيون أفضل الميزات

طرق عرض مخصصة لسهولة التنظيم

مزامنة سلسة عبر الأجهزة

الحفظ التلقائي للجلسة

إضافة علامات وفلاتر

قيود Partizion

خيارات تخصيص محدودة

لا توجد نسخة مجانية

تسعير Partizion

مبتدئ : 6 دولارات شهريًا

: 6 دولارات شهريًا محترف: 8 دولارات شهريًا

Partizion التقييمات والمراجعات

منتج هانت: 5/5 (أقل من 5 تقييمات)

6. العنقود

عبر المجموعة الكتلة عبارة عن علامة تبويب ومدير نافذة - نعني نافذة متصفح بالطبع.

يكون مفيدًا عندما تستخدم مجموعات مختلفة من علامات التبويب لأهداف منفصلة ولا تريد أن تثقل على نظامك.

لنفترض أنك تتصفح أفكار تجديد المكتب وتعمل على مشروع تصميم تطبيق في نفس الوقت. لا تتسبب عشرات علامات التبويب المفتوحة في حدوث ارتباك فحسب، بل قد تزيد من مستويات التوتر لديك.

مع Cluster، لديك خيار تجميع علامات التبويب في نوافذ منفصلة وإدارتها من واجهة واحدة. اسحب علامات التبويب وأفلتها بين النوافذ، واستخدم طرق فرز مختلفة، واحفظ النوافذ للاستخدام المستقبلي، وعلّق علامات التبويب عندما لا تستخدمها.

ورغم أنه لا يمكن استخدام Cluster إلا على Google Chrome، إلا أنك لا تزال تتمتع بالمرونة من خلال إمكانيات المزامنة السحابية. تدعم منصة إدارة علامات التبويب اللانهائية أيضًا عمليات التصدير والاستيراد لسهولة التعاون و أدوات البحث والتصفية لتصفح سلس.

كلستر أفضل الميزات

يدير نوافذ وعلامات تبويب كروم

تصميم السحب والإفلات

يوفر مدير الإشارات المرجعية المزامنة السحابية

تعليق علامات التبويب لتحرير الذاكرة

قيود الكتلة

تأخيرات عرضية مع وظائف الاستيراد/التصدير

لا يوفر نسخة احتياطية للنوافذ المحفوظة

تسعير الكتلة

رخصة مجانية

رخصة كاملة: $9.80

تقييمات ومراجعات المجموعة

إحصائيات الكروم: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)

7. صديق الجلسة

عبر رفيق الجلسة هل تحتاج إلى بعض المساعدة في إدارة جلسات Google Chrome الطويلة؟ لماذا لا تدع SessionBuddy يقدم لك المساعدة؟ 🤝

هذا امتداد كروم للإنتاجية يمنع تشوش المتصفح ويحافظ على تنظيم جلساتك.

عند تشغيل الامتداد، ستظهر لك جلستك الحالية مع كل علامة تبويب مفتوحة. اضغط على الزر حفظ في الزاوية العلوية اليمنى، وستظهر جلستك ضمن الجلسات المحفوظة في القائمة على الجانب الأيسر من الشاشة. قم بتسمية الجلسة لتسهيل التنقل.

كرر هذه الخطوات لكل جلسة تريد حفظها. عندما تتراكم قائمة الجلسات، استخدم شريط البحث في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لتحديد موقع الجلسة التي تبحث عنها.

اختر ما إذا كنت تريد إظهار عناوين URL لعلامات التبويب أو إخفاءها واستخدم خيارات الفرز مثل حسب العنوان أو عنوان URL لتنظيم لا تشوبه شائبة.

يتيح لك مدير علامات التبويب والإشارات المرجعية إجراء نسخ احتياطي (عن طريق تنزيل ملف JSON) وتصدير واستيراد الجلسات. ضع في اعتبارك أنه يجب عليك بدء النسخ الاحتياطية بسبب قيود أمان المتصفح.

أفضل ميزات صديق الجلسة

سهولة الاستخدام

ميزات فرز متنوعة للعمل من العديد من علامات التبويب

نسخ احتياطي بدون مجهود

خيارات التصدير/الاستيراد

قيود صديق الجلسة

لا يوجد نسخ احتياطي سحابي، مما قد يؤدي إلى فقدان الجلسات النشطة

لا يوجد خيار لاستعادة مجموعات علامات التبويب

تسعير #### تسعير "صديق الجلسة

مجاناً، مع خيار التبرع بالمال لدعم المنصة

تقييمات ومراجعات تطبيق "صديق الجلسة

منتج هانت: 4.5/5 (أكثر من 5 تقييمات)

8. هاي تابس

عبر هاي تابس قل مرحباً ل HiTabs - منصة ملائمة لتنظيم علامات التبويب والإشارات المرجعية والروابط. على عكس العديد من المنصات الأخرى التي ناقشناها، فإن هذه المنصة ليست امتدادًا - بل موقع ويب. لذا، فأنت لست مقيدًا بمتصفح معين.

يتيح لك HiTabs تصنيف علامات التبويب الخاصة بك حسب فئات مثل العمل والتصفح الخاص. استخدم واجهة السحب والإفلات لنقل علامات التبويب وإنشاء مساحة مهام مخصصة.

ما يجعل HiTabs أكثر ملاءمة هو خيار استيراد الإشارات المرجعية من المتصفحات الرئيسية ومواقع التصفح الاجتماعي، مما يجعل الإعداد الأولي سهلًا للغاية. خيار آخر ستحبه هو إنشاء رمز قصير

للعمل الجماعي

. يتيح مشاركة علامات التبويب الخاصة بك مع الآخرين أو إضافة مجموعات علامات التبويب التي أنشأها الآخرون إلى متصفحك.

HiTabs أفضل الميزات

متوافق مع مختلف المتصفحات

واجهة السحب والإفلات

استيراد مدير الإشارات المرجعية

رموز مختصرة لمشاركة علامات التبويب

قيود #### قيود HiTabs

متاح فقط عند التسجيل

لا يوجد امتداد للمتصفح ولا يمكن أن يعمل إلا في تطبيق واحد فقط

تسعير #### HiTabs

مجاناً

تقييمات ومراجعات HiTabs

لا توجد تقييمات متاحة بعد

9. تاب كلاود

عبر متجر كروم الإلكتروني قد يكون التنقل بين الجلسات ذهابًا وإيابًا متعبًا، ليس فقط بالنسبة لك ولكن بالنسبة لنظامك أيضًا. يضع TabCloud حدًا لهذا الأمر من خلال حفظ جلسات النافذة الخاصة بك. افتحها على راحتك لتسهيل التنقل.

يمكنك الوصول إلى علامات التبويب مباشرةً من الامتداد، وحفظ الجلسات الحالية، واستعادة الجلسات السابقة، ونقل علامات التبويب عن طريق السحب والإفلات.

تُعد هذه الإضافة خيارًا ممتازًا لك إذا كنت جزءًا من فريق هجين أو تميل إلى تبديل الأجهزة كثيرًا. باستخدام TabCloud، يمكنك الوصول إلى جلسات النافذة المحفوظة من أي جهاز، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول وفتح الامتداد والضغط على علامة الجمع للاستعادة.

أفضل الميزات #### TabCloud

حفظ جلسات النوافذ ببضع نقرات

تصميم السحب والإفلات

يتيح لك الوصول إلى الجلسات المحفوظة من أجهزة متعددة

قيود TabCloud

مشاكل عرضية في تسجيل الدخول

لا توجد طريقة لاستعادة علامات التبويب المحذوفة

تسعير #### تسعير TabCloud

مجاني

تقييمات ومراجعات TabCloud

متجر ويب كروم: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

كن سيد التنظيم مع أفضل بدائل Workona هذه!

وفقًا لنتائج 2024 مؤتمر CHI حول العوامل البشرية في أنظمة الحوسبة ، يمكن أن تؤدي فوضى التصفح إلى زيادة تحميل المعلومات، وتعطيل تركيزك، والتسبب في انخفاض كبير في الإنتاجية. ستساعدك بدائل Workona التي قمنا بإدراجها بالتأكيد على منع انخفاض الإنتاجية بسبب الفوضى أو إرهاق النظام.

هل ما زلت على الحياد؟ يمكن أن يكون ClickUp خيارًا افتراضيًا رائعًا لأي شخص يتطلع إلى إنشاء بيئة مركزية للمستندات والمهام وقوائم المهام وتدفقات سير العمل المتعددة. إنشاء حساب مجاني لاستكشاف المنصة !