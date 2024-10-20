10 برنامج قوي لتحليل المسار الحرج 2025

برنامج المسار الحرج هو أداة ديناميكية يستخدمها الأفراد والفرق لـ تخطيط المشاريع وتنظيمها وتنفيذها ومراقبتها، خاصةً المشاريع المعقدة التي تتضمن مهام وتبعيات وجداول زمنية مختلفة.

ويتمثل الغرض الأساسي منه في القضاء على أوجه عدم اليقين من خلال تحديد ما يسمى بالمسار الحرج، وهو تسلسل المهام اللازمة لتنفيذ المشروع بنجاح.

يتميز هذا البرنامج عادةً ببنية قائمة على السحابة لزيادة الأمان وسهولة الاستخدام. وهو يزوّد المستخدمين بأدوات أساسية مثل مخططات جانت و طريقة عرض التقويم البديهية لتعزيز التحكم في المشروع وإدارة الموارد.

في هذه المقالة، سنقدم أفضل 10 حلول برمجية للمسار الحرج مصممة لجعل المشاريع المعقدة تبدو وكأنها سهلة، مما يجعلها من الأصول القيمة في صندوق أدوات أي مدير مشروع. 🧰

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تحليل المسار الحرج؟

عند اختيار برنامج تحليل المسار الحرج، يجب أن تراقب الميزات التالية:

دعم شامل لتبعية المهام : يجب أن يحتوي البرنامج على حلول تشمل جميع أنواع تبعية المهام الأربعة (بدء-بدء، وبدء-إيقاف، وإيقاف-بدء، وإيقاف-إيقاف، وإيقاف-إيقاف)

: يجب أن يحتوي البرنامج على حلول تشمل جميع أنواع تبعية المهام الأربعة (بدء-بدء، وبدء-إيقاف، وإيقاف-بدء، وإيقاف-إيقاف، وإيقاف-إيقاف) تمثيل التبعية المرئية: يسمح لك بتصور تبعيات المهام وتسلسلها باستخدام المخططات والرسوم البيانية

اكتشف أطول تسلسل للأنشطة الحرجة ومقدار المهلة المتاحة لك مع الأنشطة غير الحرجة

حساب المسار الحرج التلقائي : أتمتة حسابات المسار الحرج استنادًا إلى تبعيات المهام، مما يضمن تحديثات في الوقت الفعلي ويعكس التغييرات في علاقات المهام ومدتها على الفور

: أتمتة حسابات المسار الحرج استنادًا إلى تبعيات المهام، مما يضمن تحديثات في الوقت الفعلي ويعكس التغييرات في علاقات المهام ومدتها على الفور تعديلات مرنة مع وظيفة السحب والإفلات : يوفر واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام لإجراء تعديلات سلسة على المهام والتبعية والتكيف السريع، ومواءمة المسار الحرج مع تقلبات المشروع 📈

: يوفر واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام لإجراء تعديلات سلسة على المهام والتبعية والتكيف السريع، ومواءمة المسار الحرج مع تقلبات المشروع 📈 تحليل السيناريو وإدارة الموارد: يدعم تحليل السيناريو "ماذا لو"، مما يتيح لك تقييم تأثير التغييرات على المسار الحرج

## أفضل 10 برامج للمسار الحرج لاستخدامها في عام 2024

لقد بحثنا في السوق وتوصلنا إلى خلاصة حلول برمجيات المسار الحرج. استكشف مجموعة مختارة من أفضل 10 أدوات تمكّنك من تحقيق سلاسة تحليل المسار الحرج ونتائج المشروع الناجحة 🤩

1. انقر فوق

تحديد المهام الحرجة وإدارة الجداول الزمنية والتبعيات بسهولة باستخدام ClickUp

ClickUp هو برنامج إنتاجية شامل يحتوي على مجموعة كبيرة من الميزات التي يمكن أن تدعم أي منهجية إدارة المشاريع . إن خيارات إدارة المهام المتعددة الاستخدامات، وتتبع الأهداف، والتصور، والتعاون تجعله أداة ممتازة لـ تنفيذ تحليل المسار الحرج بسلاسة وضمان نجاح المشروع.

إليك كيفية قيام ClickUp بتبسيط عملية تحديد و إدارة المسار الحرج أي تقدير المدة الإجمالية للمشروع:

لمحات عامة عن المهام: يمكنك الحصول على إطار عمل مثالي لترتيب المهام والمهام الفرعية وجميع التفاصيل ذات الصلة في حقول قابلة للتخصيص، مما يشكل تخطيطًا شاملاً يشبه جدول البيانات تعريف التبعيات: إنشاء التبعيات بين التعيينات حتى يتمكن فريقك دائمًا من معرفة المهام التي لا يمكن أن تبدأ قبل اكتمال المهام الأخرى. هذا أمر ضروري لتقدير الوقت والتخطيط الواقعي التصوير المرئي: استخدم الوسائل البصرية مثل مخططات الشبكة، وهياكل تقسيم العمل (WBS)، و مخططات بيرت لتبسيط الجداول الزمنية المفصلة للمشروع تقدير الجدول الزمني: تعيين المدة المقدرة للمهام استنادًا إلى خبرتك والبيانات المجمعة ومعايير الصناعة تحديد المسار الحرج: قم بتفعيل خيارات المسار الحرج و/أو وقت الركود داخل ClickUp مخططات جانت التنفيذ والمراقبة: الاستفادة من ClickUp لإعداد الأهداف و المعالم وأتمتة تتبع التقدم المحرز

أفضل ما في إمكانيات المسار الحرج في ClickUp هو أنك لست مضطرًا إلى اكتشاف أي شيء بنفسك. فـ قالب تحليل المسار الحرج ClickUp هو إطار عمل مُعد مسبقًا يساعد في تحديد مناطق المخاطر المحتملة، وفك رموز تسلسل المهام الأمثل، وجدولة المهام بشكل استراتيجي، مما يسمح بالتخطيط والتنفيذ الأمثل للمشروع. 🙌

ClickUp أفضل الميزات

أكثر من 15 طريقة عرض بما في ذلك القائمة واللوحة والجدول الزمني

حقول وحالات مخصصة لإدارة المهام بكفاءة

تبعيات المهام بما في ذلك "الانتظار" و"الحظر"

مجموعة متنوعة من أدوات التصور والتعاون مثل مخططات بيرت وجانت و WBSs، واللوحات البيضاء

قوالب جاهزة مصممة خصيصًا لتحليل المسار الحرج

الأهداف، والمعالم، والأتمتة لتتبع التقدم المحرز دون عناء

قيود ClickUp

قد تكون الميزات العديدة مربكة للمستخدمين الجدد

لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على جميع الوظائف المتاحة في إصدار الويب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار

: اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. LiquidPlanner

عبر: LiquidPlanner LiquidPlanner هو نظام برمجي يمكنه تحديد تواريخ استحقاق المهام تلقائيًا والمساعدة في التنبؤ بموعد انتهاء منتجك أو مشروعك. يعد برنامج المسار الحرج هذا مفيدًا بشكل خاص لفرق التسويق والتطوير والتصنيع التي يجب أن تتكيف مع التغييرات أثناء التنقل دون مقاطعة سير عمل المشروع .

فورًا، ستلاحظ أن LiquidPlanner يستخدم جدولة قائمة على الأولوية لتعيين تواريخ الاستحقاق للمهام. قم بتوفير نطاق تقديري للمدة التي تعتقد أن كل مهمة ستستغرقها كل مهمة، وسيقوم برنامج المسار الحرج بجدولتها تلقائيًا بالطريقة الأكثر فعالية.

إذا كنت بحاجة إلى تغيير التركيز، يمكنك استخدام مدير المهام بالسحب والإفلات لإعادة ترتيب المهام ثم تحديث الصفحة لتحديث الجدول بأكمله تلقائيًا. 🗓️

LiquidPlanner أفضل الميزات

أشرطة جدول ذكية لإظهار موعد إنجاز المهام بوضوح

خيارات تتبع الوقت

وظائف حسابية لتقدير تواريخ الإنجاز

إضافة تواريخ مستهدفة للجدولة التنبؤية

قيود برنامج LiquidPlanner

قد يكون من الصعب استخدامه للمستخدمين الجدد الذين يديرون المهام الحرجة

اشتكى بعض المستخدمين من التسعير غير الشفاف لأدوات إدارة المشاريع الخاصة به

تسعير LiquidPlanner

الأساسيات : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أساسي: 35$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات LiquidPlanner #### تقييمات ومراجعات LiquidPlanner

G2 : 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 600 تقييم)

3. الاثنين

عبر Monday.com كوم Monday.com هو ديناميكي للإنتاجية البصرية و برنامج إدارة المشاريع التي يمكن أن تساعد في إدارة تحليل المسار الحرج بكفاءة. يُعد عرض مخطط جانت البياني إحدى الميزات البارزة في برنامج الاثنين.

يمكن تحديد المسار الحرج باستخدام طريقة العرض هذه، والتي تمكّنك من تحديد مهام مشروعك وتبعياته حتى اكتمال المشروع. يمكنك اكتشاف الاختناقات أو التأخيرات المحتملة في الجدول الزمني للمشروع من خلال عرض المسار الرئيسي في مخطط جانت، ومن ثم اتخاذ خطوات استباقية للحد منها.

يقدم النظام تخطيطاً متعدد الاستخدامات للمشروع و خيارات مراقبة التقدم المحرز . يمكن للمستخدمين اختيار طريقة عرض شاملة للمشروع أو الخوض في التفاصيل من خلال التقويمات أو المخططات أو الملفات أو اللوحات أو الخرائط أو الجداول الزمنية. في طريقة العرض الأساسية للمنصة، تقوم الأعمدة بتغليف تفاصيل المهام وتصورها بشكل شامل، مما يسهل تنفيذ المشروع بسلاسة.

Monday.com أفضل الميزات

واجهة مرئية للغاية مقارنة ببعض أدوات إدارة المشاريع

ميزات فعالة في إنشاء المهام وإدارتها وتحديد أولوياتها

سهولة تتبع المشروع مع مهام سير العمل القابلة للتخصيص

لوحات ومستندات غير محدودة في الباقة المجانية

قيود موقع Monday.com

خدمة دعم العملاء غير المستجيبة كما ورد في التقارير

إمكانيات تكامل محدودة نسبياً لبعض مديري المشاريع

تسعير موقع Monday.com

مجاني للأبد

أساسي : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم عادي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم محترف : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الأسعار متاحة عند الاتصال

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4. مدير المشروع

عبر مدير المشروع بفضل الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام، بما في ذلك خيار سحب المهام وإفلاتها بسهولة لإنشاء جداول المشروعات، فإن ProjectManager لديه القدرة على إحداث ثورة في نهج إدارة المشروع .

يعتبر ProjectManager ممتازًا لـ معالجة المشاريع والمهام مع تتبع المراحل الرئيسية. استخدم مخطط جانت لإنشاء جدول زمني للمشروع، ثم قم بتصفية المسار الحرج. يمكنك أيضًا استخدام لوحات المعلومات والتقارير لتتبع كل شيء والبقاء على الهدف.

عند إدارة مشروع باستخدام مخططات جانت، يمكنك تخطيط وجدولة كل شيء في مكان واحد. ستؤدي إضافة مهامك ومددها إلى ظهورها على الفور في الجدول الزمني للمشروع، مما يتيح لك عرض مشروعك بالكامل في وقت واحد. 🕵️

ProjectManager أفضل الميزات

جداول زمنية لتسجيل الوقت الذي يقضيه أعضاء الفريق في المهام

خوارزمية حساب المسار الحرج والتصور باستخدام مخططات جانت

ميزات تحديد أولويات المهام والتسلسل الهرمي للمهام تحت المراحل الرئيسية

سهل الاستخدام وسريع لإتقان المهام الحرجة وإنشاء جداول المشروع

قيود ProjectManager #### قيود ProjectManager

ذكر بعض المستخدمين أنه يمكن أن تكون لوحات المعلومات أكثر قابلية للتخصيص

يحتاج تطبيق الهاتف المحمول إلى تحسين أداة إدارة المشروع

تسعير ProjectManager

الفريق : 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ProjectManager

G2 : 4.4/5 (89 تقييمًا)

: 4.4/5 (89 تقييمًا) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

5. لوسيدتشارت

عبر: لوسيدتشارت Lucidchart هو ملاذ حقيقي قائم على الويب لـ صياغة وتحرير مخططات متنوعة مثل مخططات المسار الحرج. يمكنك استخدامه لتمكين تنفيذ المشاريع، وتعزيز إدارة الوقت، وتسهيل التعاون الفعال.

يمكّنك الجانب المرئي في لوسيد هارت، الذي يشبه إلى حد كبير تمثيل المخطط الانسيابي في CPA، من تصور تقدم المشروع. فهو يوفر واجهة تفاعلية على غرار المخطط الانسيابي تساعدك على فهم علاقات المهام واكتشاف الاختناقات، مما يعزز في النهاية فهم المشروع والتحكم فيه.

من خلال تحديد المسار الحرج داخل المخطط الانسيابي، يمكن لفريقك تحديد تسلسل المهام التي تحدد مجتمعةً الحد الأدنى لمدة المشروع. يعمل المسار الحرج كضوء إرشادي، حيث يسلط الضوء على المهام التي يجب إدارتها وتنفيذها بجدية لضمان بقاء المشروع على المسار الصحيح. 🛤️

لوسيدتشارت أفضل الميزات

خيارات السحب والإفلات لتحرير المخططات التنظيمية

بناء مخطط انسيابي سلس بمساعدة قوالب غير محدودة

خيارات تعيين المهام المدمجة

قيود Lucidchart

لا يوجد تطبيق سطح مكتب لبرنامج إدارة المشاريع الخاص به

أفاد بعض مديري المشاريع بأن تحميل المخططات يستغرق وقتاً طويلاً

تسعير برنامج Lucidchart

مجاني

فردي : يبدأ من 7.95 دولار شهريًا

: يبدأ من 7.95 دولار شهريًا فريق : يبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: عند الطلب

تقييمات ومراجعات Lucidchart

G2 : 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

6. كويك بيس

عبر القاعدة السريعة من خلال الاستفادة من مزايا طريقة المسار الحرج، يقدم Quickbase حلاً شاملاً لجدولة مشاريع البناء. ويساعد هذا البرنامج في تحديد الأهداف الرئيسية وترتيب أولوياتها بوضوح، و تحديد المعالم الرئيسية لتتبع التقدم المحرز، ومواءمة الموارد من حيث الجداول الزمنية و التكاليف.

من خلال واجهته البديهية وقدرات تكامل البيانات، يبسّط برنامج المسار الحرج عملية توفير تحديثات واضحة تمامًا للحالة. فهو يُمكِّنك من التركيز على المهام الأكثر أهمية، مما يؤدي إلى تعزيز كفاءة المشروع وتقليل التأخير إلى أدنى حد ممكن، وقدرة لا مثيل لها على تحقيق نتائج ناجحة.

أفضل ميزات برنامج Quickbase

إنشاء المهام مع التفاصيل والمواعيد النهائية لكل مستخدم وتعيينها

يضيف مستويات أولوية للمهام حتى يتمكن أعضاء الفريق من تنظيم عملهم

تتيح وظيفة السحب والإفلات للمستخدمين نقل المهام وتعديل التبعيات

تحديد وتحديث المسار الحرج للمشاريع

قيود Quickbase

خيارات محدودة لإعداد التقارير

يأتي مع منحنى تعليمي

تسعير كويك بيس #### تسعير كويك بيس

الفريق : يبدأ من 35 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: يبدأ من 35 دولاراً شهرياً لكل مستخدم الشركات : يبدأ من 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات كويك بيس

G2 : 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. nTask

عبر ن مهمة يبدأ كل مشروع بخطة ومواعيد نهائية، لذا فإن nTask يرتقي بالمشروع إلى مستوى أعلى. فهو يستخدم طريقة المسار الحرج (CPM) لمساعدتك في تحديد المهام المهمة التي لا يمكن تأخيرها.

أي مشاكل أو حدود أو موارد أو مخاطر - يمكن للجميع رؤيتها وتحديثها حسب الحاجة. وهنا تكمن المشكلة: يتيح لك nTask التبديل إلى عرض الشبكة. وهذا يشبه وجود جدول زمني ديناميكي حيث يتم ربط المهام. قم بتغيير إحدى المهام، وسترى على الفور كيف يؤثر ذلك على المهام الأخرى.

تساعدك هذه المنصة على أن تصبح محترفًا في المشاريع على المدى الطويل. وتصبح المواقف المعقدة قابلة للإدارة، وأنت تديرها بنجاح، في الوقت المحدد، في كل مرة. ⏰

nTask أفضل الميزات

مخطط جانت و لوحة كانبان طرق عرض لرؤية سير العمل بشكل كامل

تحديد المراحل ومقارنة التواريخ المخططة والفعلية

الحالات المخصصة و تحديد أولويات المهام إنشاء وتخصيص المخاطر والمشاكل



nقيود المهام

يفتقر إلى الوظائف الأساسية في الإصدار التجريبي

تسعير nTask

الخطة الأساسية مجانية إلى الأبد

القسط : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

nTask التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. الجدول الزمني للمكتب

عبر الجدول الزمني للمكتب Office Timeline عبارة عن مخطط مشاريع بديهي ومتعدد الاستخدامات، يمكّنك من إنشاء تحليلات المسار الحرج دون عناء مع مخططات جانت وجداول زمنية وخرائط طريق برنامجية جذابة بصريًا مباشرةً داخل PowerPoint. 📊

المسار الحرج هو تسلسل المهام الذي يحدد موعد إنجاز مشروعك. إذا تأخر أي شيء على هذا المسار، فإن المشروع بأكمله سيتأخر. لديك طريقتان لتتبع هذا الأمر: من عرض المخطط الزمني أو جزء النمط.

عندما تقوم بتفعيلها، يُسلط الخط الزمني الخاص بك الضوء على المهام التي لا يمكنك تحمل العبث بها على الإطلاق. والأمر ليس معقدًا - يمكنك حتى تعديل شكله باستخدام علامة التبويب مسار حرج. اعتبرها كلوحة التحكم الخاصة بك في وضع البطل الخارق للمشروع. 🦸

أوفيس الجدول الزمني أفضل الميزات

عرض فوري للمسار الحرج

مدة المهمة وعلامات النسبة المئوية للإنجاز، بالإضافة إلى مؤشري اليوم والوقت المنقضي

وظيفة السحب والإفلات لتحديث خططك على الفور

قيود الجدول الزمني للمكتب

لا توجد أدوات تعاونية أو تحديثات برمجية أو مهام معينة

تسعير الجدول الزمني للمكتب

نسخة تجريبية مجانية

الإصدار الإضافي الاحترافي : 149 دولارًا في السنة لكل مستخدم

: 149 دولارًا في السنة لكل مستخدم الإصدار المميز عبر الإنترنت : 149 دولاراً في السنة لكل مستخدم

: 149 دولاراً في السنة لكل مستخدم الإصدار الاحترافي الإضافي: 199 دولاراً في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الجدول الزمني للمكتب

G2 : 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات)

: 4.2/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 مراجعة)

9. منطقة كانبان

عن طريق: منطقة كانبان عندما تصبح الأمور معقدة، من المهم أن ترى كيف تتناسب جميع الأجزاء المهمة مع بعضها البعض. تساعدك منطقة كانبان على تحديد تسلسل الخطوات التي تشكل مسار مشروعك.

أنت تضع كل شيء: ما يجب القيام به، وما يمكن أن يحدث في نفس الوقت، والمدة التي تستغرقها كل مهمة، والموارد التي تحتاجها، وحتى متى تحدث الأشياء. إنه مثل مخطط مشروعك. 🗺️

مع كل هذه المعلومات، تقوم منطقة كانبان بحساب المسار الذي يستغرق معظم الوقت. كما يخبرك أيضًا بموعد بدء وإنهاء كل مهمة لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح.

كانبان زون أفضل الميزات

يوفر مقاييس شفافة حول الإنتاجية ووقت الدورة والتدفق التراكمي والتخصيص

يعزز كفاءة سير العمل من خلال تصور العمليات الرئيسية

يسمح بتتبع التقدم عبر اللوحات لتحقيق سير العمل الأمثل

قيود منطقة كانبان

نقص خيارات التصور

تسعير منطقة كانبان زون

تجربة مجانية

شخصي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي : 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

كانبان زون التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 10 مراجعات)

10. مشاريع زوهو

عبر: مشاريع زوهو Zoho Projects عبارة عن نظام قوي لإدارة الأعمال عبر الإنترنت يعمل على تحسين إنجاز المشاريع، مما يضمن جداول زمنية واقعية وكفاءة. لتتبع التقدم المحرز بدقة، توفر لوحة معلومات المسار الحرج عرضًا شاملاً لجميع المهام والمعالم الحالية، ويتم تمييز الجدول الزمني للمشروع بمعالم رئيسية للمساعدة في تحديد الأهداف والتتبع التفصيلي.

يعرض زوهو بروجكتس المسار الحرج للمشروع، وهو أطول امتداد للأنشطة التابعة في المشروع. لا يمكن تأجيل هذه الأنشطة أو المهام دون تعريض المشروع بأكمله للخطر. يتيح لك تحديد المسارات الأساسية تخصيص الوقت والموارد لمثل هذه المشاريع بشكل أكثر كفاءة. 🤝

أفضل ميزات Zoho Projects

خيارات لإنشاء أربعة أنواع مختلفة من تبعيات المهام وتعديلها

تحديد المهام الحرجة

ميزة تتبع خط الأساس

عدة قوالب

قيود مشاريع Zoho Projects

الترقية إلى الخطط المميزة ضرورية للوظائف الأساسية

تسعير Zoho Projects

مجانًا حتى 3 مستخدمين

القسط : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Zoho Projects:

G2 : 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

الإبحار في المسار الحرج ببراعة

ابقَ متحكماً، وقم بتبسيط المهام، وتأكد من نجاح المشروع كالمحترفين. مع انقر فوق والبرامج الأخرى في القائمة، يمكنك تجربة قوة إجراء تحليل المسار الحرج بكل سهولة. ✨