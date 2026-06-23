Brain²: Làn sóng mới

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu Brain².

Hôm nay, chúng tôi chính thức ra mắt một bước nhảy vọt trong khả năng AI của mình. Đây là bản nâng cấp lớn nhất dành cho ClickUp Brain kể từ khi chúng tôi lần đầu tiên ra mắt sản phẩm này, và chúng tôi thực sự tin rằng nó sẽ mở ra những khả năng mới cho các chuyên gia tri thức.

Brain² hiện là một hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất, được hỗ trợ bởi các mô hình tiên phong mới nhất và tích hợp chặt chẽ vào đồ thị bối cảnh công việc của bạn. Cảm giác như bạn đang tuyển dụng cả một đội ngũ thiên tài cho công ty của mình.

Thực sự rất ấn tượng khi thấy các mô hình tiên tiến này có thể xử lý công việc trí tuệ tốt đến mức nào khi được trang bị các công cụ và bối cảnh phù hợp. Toàn bộ các loại công việc giờ đây đã được giải quyết: quản lý dự án, quản trị cá nhân, nghiên cứu chuyên sâu, chỉnh sửa tài liệu, thuyết trình và nhiều hơn nữa.

Chúng tôi tin rằng điều này sẽ thay đổi căn bản cách mọi người thực hiện công việc trí tuệ và giúp các nhóm (theo đúng nghĩa đen!) trở nên có năng suất gấp 100 lần.

Một số tính năng mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ thích:

Công cụ bối cảnh: Lợi thế vượt trội của ClickUp

Các công cụ AI khác luôn bắt đầu mọi cuộc hội thoại từ con số không. “Hãy kể cho tôi nghe về dự án của bạn.” “Mục tiêu của bạn là gì?” “Các bên liên quan là ai?” Cảm giác như đang nói chuyện với một người bị mất trí nhớ vậy.

Brain² đã hiểu rõ. Rất sâu sắc.

Các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện, bảng tính, cuộc họp, bảng trắng, bảng điều khiển. Mọi yếu tố đều được tích hợp vào một hệ thống bối cảnh duy nhất. Brain² nhận diện ai là người phụ trách công việc nào, công việc nào đã bị đình trệ trong hai tuần qua, những gì nhà thiết kế của bạn đã nói trong cuộc trò chuyện hôm qua, và tất cả những điều này liên quan đến mục tiêu OKR nào.

Khi bạn hỏi: “Tình hình ra mắt sản phẩm thế nào?”, bạn không cần phải cung cấp bản tóm tắt. Brain² chính là bản tóm tắt đó.

Và hiệu quả này ngày càng được nhân lên. Mỗi ngày, nó lại hiểu công việc của bạn một cách toàn diện hơn. Đến tháng thứ ba, bạn sẽ có cảm giác như đang brainstorming cùng người thông minh nhất trong nhóm của mình.

Các tác nhân tiên phong: cấu trúc

Brain² không phải là một mô hình duy nhất. Đó là tổng hợp của mọi mô hình tiên tiến, với cơ chế định tuyến được tối ưu hóa để mỗi công việc được giao cho mô hình phù hợp nhất. Mô hình Claude dành cho suy luận sâu và viết lách. GPT dành cho việc tạo nội dung nhanh chóng và thực thi các quy trình làm việc quy mô lớn với độ chính xác cao. Gemini dành cho xử lý đa phương thức. Bạn không cần phải chọn thủ công. Bạn chỉ cần yêu cầu.

Tuy nhiên, chỉ riêng các mô hình thôi là chưa đủ. Brain² còn tận dụng:

Hơn 1.000 công cụ và kỹ năng: kiến thức chuyên môn được đóng gói sẵn và cung cấp theo yêu cầu, cùng với bất kỳ nội dung nào khác thông qua MCP

Bộ nhớ thích ứng: Brain học hỏi các tiêu chuẩn của bạn và cách bạn muốn mọi việc được hoàn thành; đồng thời, bạn có thể nhập dữ liệu từ các công cụ AI khác, nhờ đó Brain không bao giờ phải bắt đầu từ đầu

Tính toán trong môi trường cách ly: chạy mã thực trên dữ liệu thực, xử lý số liệu và trả về kết quả đã được xác minh

Tự động hóa không cần can thiệp: các quy trình làm việc lặp đi lặp lại sẽ trở thành các chuỗi quy trình tự động vận hành

Đồ thị công việc: các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và quyết định của bạn được thu thập để AI hiểu rõ về công ty của bạn ngay từ ngày đầu tiên

Mức độ tin cậy dành cho doanh nghiệp: RBAC, cách ly Không gian Làm việc, nhật ký kiểm tra. Trí tuệ nhân tạo (AI) đảm bảo quyền truy cập và kiểm soát nội dung được hiển thị cho từng người dùng

Mô hình × Công cụ × Bối cảnh × Năng lực tính toán × Tự động hóa = một đội ngũ trợ lý ảo trong không gian làm việc của bạn.

Công việc trí tuệ: chỉ cần bật lên là chạy ngay

Một bước nhảy vọt về hiệu suất. Các công việc hàng ngày chiếm phần lớn thời gian làm việc được xử lý từ đầu đến cuối:

Nghiên cứu sâu: Khai thác thông tin từ nhiều nguồn, tổng hợp và trích dẫn. Toàn bộ dữ liệu không gian làm việc của bạn cùng với thông tin trực tuyến và các ứng dụng kết nối đều nằm trong tầm tay, được đóng gói sẵn sàng để hành động. Công cụ bối cảnh ClickUp tổng hợp và nén kiến thức trong không gian làm việc của bạn một cách hiệu quả, giúp AI dễ dàng xử lý, từ đó nâng cao chất lượng đầu ra đồng thời giảm chi phí.

Quản lý dự án: Kế hoạch, cập nhật, báo cáo trạng thái. Được soạn thảo và triển khai. Khi Brain² cho biết tốc độ thực hiện giảm 18%, hệ thống đã thực hiện phân tích thực tế dựa trên dữ liệu thực tế của bạn và trình bày công việc tính toán.

Trợ lý cá nhân: Những công việc lặt vặt từng chiếm trọn cả buổi sáng của bạn. Phân loại email, chuẩn bị lịch làm việc, theo dõi công việc. Tất cả đã được xử lý.

Bài thuyết trình: “Hãy tạo cho tôi một bản trình bày cho cuộc họp toàn thể vào thứ Năm.” Phông chữ chuyên nghiệp, bảng màu thông minh, hiệu ứng động không khiến bạn phải nhăn mặt. Đã xong trước khi bạn kịp chọn xong một mẫu.

Hợp tác đa người chơi: con người + các tác nhân, trên cùng một chủ đề

Brain² không phải là một thanh bên được gắn thêm vào ứng dụng. Nó hoạt động ngay trong cùng các chủ đề công việc mà nhóm của bạn đang thực hiện. Bạn có thể gắn thẻ Brain² ở bất kỳ đâu, giống như khi cộng tác với đồng nghiệp trên bất kỳ nền tảng nào. Người quản lý dự án đặt câu hỏi, kỹ sư tiếp nhận, Brain² trích xuất dữ liệu và soạn thảo phương án khắc phục, nhà thiết kế xác nhận. Chỉ một cuộc hội thoại, không cần chuyển đổi bối cảnh.

Các tác nhân chạy ngầm hoạt động 24/7: theo dõi hệ thống CRM của bạn, phân loại lỗi và tạo báo cáo hàng tuần. Chúng không chờ bạn yêu cầu. Chúng chủ động đưa ra những thông tin quan trọng trước khi bạn cần đến.

Kết nối mọi thứ thông qua MCP

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Lịch Google và bất kỳ ứng dụng nào khác hỗ trợ MCP. Không gian làm việc của bạn sẽ trở thành nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy, thay vì phải mở tab thứ 47.

Chúng tôi đang sử dụng công cụ này nội bộ trong nhóm phát triển, và nó đã hoàn toàn thay đổi cách chúng tôi truy vấn và chia sẻ các số liệu phân tích.

Một suy nghĩ cá nhân: làn sóng sắp tới

Tôi sẽ thẳng thắn chia sẻ lý do tại sao chúng tôi lại hào hứng đến vậy. Trí tuệ nhân tạo (AI) đã thay đổi hoàn toàn ngành kỹ thuật phần mềm. Việc áp dụng AI đã lan rộng mạnh mẽ và ngành nghề này đã thay đổi vĩnh viễn. Các nhà phát triển sử dụng AI không chỉ giỏi hơn một chút; họ hoàn toàn khác biệt về những gì họ có thể đạt được.

Mọi chuyên gia tri thức khác đều đang trên cùng một đường cong phát triển, chỉ là bị lệch về phía trước một chút. Tiếp thị, pháp lý, kế toán, dịch vụ tài chính, quan hệ công chúng, vận hành. Làn sóng đang đến.

Chúng tôi phát triển Brain² vì tin rằng ClickUp là nền tảng lý tưởng cho một hệ điều hành hợp tác giữa con người và trợ lý ảo. Mọi thứ đều tập trung tại một nơi, với một công cụ bối cảnh duy nhất và một đội ngũ trợ lý ảo đã hiểu rõ về công ty của bạn. Khoảng cách giữa “Giá mà tôi có ai giúp việc này” và “Việc này đã hoàn thành rồi” đang thu hẹp xuống chỉ còn vài giây.

Đây là bước đột phá về năng suất đáng kể nhất mà chúng tôi từng chứng kiến. Và chúng tôi mới chỉ bắt đầu.

Brain² hiện đã có sẵn.