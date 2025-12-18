Bánh xe gia tốc AI: Cách công việc thống nhất tạo ra sự chuyển đổi tích lũy

Đây là điều khiến tôi trằn trọc: Tôi thấy các công ty vội vàng triển khai các tác nhân AI, áp dụng các mô hình mới nhất và tuyển dụng chuyên gia AI. Trong khi đó, hệ thống cơ sở hạ tầng dành cho công việc cơ bản của họ vẫn còn phân tán trên hàng chục công cụ không kết nối với nhau.

Họ đang cố gắng xây dựng tầng penthouse trước khi đổ móng.

Tôi đã từng chứng kiến điều này trước đây. Trong những năm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, tiếp thị và phân tích kinh doanh, tôi đã thấy các công ty áp dụng công nghệ mới lên trên các quy trình lỗi thời và mong đợi sự chuyển đổi. Điều đó chưa bao giờ thành công.

Và với AI, mức độ quan trọng càng cao hơn vì AI không chỉ thực thi các quy trình làm việc. Nó học hỏi từ chúng, khuếch đại chúng và tạo ra giá trị gia tăng.

Điều đó có nghĩa là nếu nền tảng của bạn bị phân mảnh, AI chỉ giúp bạn thất bại nhanh hơn.

Bánh đà thực sự là gì?

Trong vật lý, bánh đà là một thiết bị cơ học lưu trữ năng lượng quay. Một khi bạn làm cho nó quay, nó sẽ tự tạo ra động lượng của chính mình. Mỗi vòng quay làm cho vòng quay tiếp theo dễ dàng hơn. Năng lượng được tích lũy.

Trong kinh doanh, bánh đà đại diện cho một chu kỳ tự củng cố, trong đó mỗi thành phần củng cố các thành phần khác, tạo ra lợi nhuận theo cấp số nhân thay vì tăng trưởng tuyến tính.

Bánh đà kinh điển của Amazon? Giá thấp hơn thu hút nhiều khách hàng hơn, điều này thu hút nhiều nhà bán hàng hơn, tạo ra nhiều lựa chọn hơn, từ đó thu hút thêm khách hàng.

Mỗi thành phần cung cấp dữ liệu cho thành phần tiếp theo, và toàn bộ hệ thống được tăng tốc.

Hầu hết các công ty hiện nay? Họ không đang quay bánh xe. Họ đang kéo bánh xe tam giác. Những hệ thống cồng kềnh, không kết nối, di chuyển giật cục và dừng lại sau mỗi vài inch.

Đây là những gì xảy ra khi các công cụ của bạn không được kết nối: nó tạo ra sự lan rộng công việc.

Bánh xe tam giác so với bánh xe

Bánh xe tam giác Bánh đà tăng tốc AI Các công cụ phân tán và hệ thống bóng ma Các công cụ được tích hợp trong một không gian làm việc duy nhất Dữ liệu bị phân mảnh, AI ở mức độ bề mặt Bối cảnh tập trung, trí tuệ sâu sắc Các giải pháp thủ công Tự động hóa tích hợp và hỗ trợ đại lý Các nhóm cảm thấy bế tắc Tăng cường tương tác Quá trình chuyển đổi chậm chạp và tốn kém Tăng tốc động lực

Bạn không thể xoay một tam giác. Bạn chỉ có thể đẩy nó. Lặp đi lặp lại.

Bánh đà tăng tốc AI là gì?

Bánh đà tăng tốc AI là một hệ thống tự củng cố, trong đó các công cụ được thống nhất, bối cảnh tập trung và tự động hóa thông minh liên tục tăng cường lẫn nhau. Điều này tạo ra giá trị tích lũy từ các khoản đầu tư AI của bạn theo thời gian.

Khác với các bộ công cụ phân mảnh làm chậm quá trình áp dụng và làm suy yếu tác động của AI, mô hình này tạo ra động lực: Công cụ tốt hơn → Áp dụng rộng rãi hơn → Bối cảnh phong phú hơn → AI thông minh hơn → Công cụ tốt hơn.

Đây là những gì tôi đã quan sát được:

Sau khi thực hiện công việc với hàng trăm công ty ở các giai đoạn khác nhau của sự phát triển AI, một mô hình nổi bật: Những công ty có tiến độ thực sự và bền vững không phải là những công ty đuổi theo các mô hình mới nhất hoặc thuê nhóm AI lớn nhất.

Bánh đà tăng tốc AI: Cách các công cụ thống nhất, việc áp dụng liền mạch và bối cảnh tập trung tạo ra giá trị gia tăng cho kinh doanh của bạn

Họ là những người đã xây dựng một Bánh xe gia tốc AI, dù họ có gọi nó như vậy hay không.

Dưới đây là cách nó hoạt động trong thực tế:

Tất cả các nền tảng mà người dùng thực sự làm việc: Tài liệu, Trò chuyện, Dự án, Bảng điều khiển, Bảng trắng, Theo dõi thời gian và Trợ lý AI. Không phải là các nền tảng được tích hợp lỏng lẻo. Không phải là các quy trình làm việc "kết nối" bị gián đoạn mỗi tuần. Thực sự được thống nhất trong một Không gian Làm việc AI tích hợp.

Điều này rất quan trọng. Nếu việc áp dụng nền tảng thống nhất của bạn đòi hỏi sáu tháng đào tạo và cải tổ quy trình, mọi người sẽ không sử dụng nó một cách nhất quán.

Các công cụ phải dễ sử dụng vì chúng được kết nối với nhau. Giá trị phải rõ ràng. Khi các công cụ tự nhiên hoạt động cùng nhau, việc áp dụng sẽ diễn ra một cách tự nhiên.

Thứ ba, việc sử dụng thực tế tạo ra bối cảnh tập trung.

Đây là phần thú vị. Khi mọi người tham gia vào công việc tại một nơi, bạn xây dựng một nền tảng bối cảnh toàn diện.

Tất cả kiến thức của bạn, tất cả tài liệu, tất cả dự án, tất cả cuộc hội thoại và tất cả ghi chú cuộc họp. Tất cả trong một không gian, tạo ra một nguồn thông tin duy nhất.

Đây là hiệu ứng vòng quay: bối cảnh thống nhất không chỉ tồn tại một cách tĩnh lặng. Nó phản hồi lại các công cụ của bạn, giúp chúng trở nên thông minh hơn.

Khả năng AI của bạn hiện đã có kiến thức toàn diện để khai thác. Tìm kiếm của bạn trở nên liên quan hơn. Các đề xuất của bạn trở nên chính xác hơn. Tự động hóa của bạn trở nên thông minh hơn.

Và đây là khóa: điều này khiến mọi người muốn sử dụng các công cụ nhiều hơn, từ đó tạo ra nhiều bối cảnh hơn, khiến các công cụ trở nên giá trị hơn. Bánh đà được tăng tốc.

Tại sao điều này quan trọng đối với chuyển đổi AI

Ma trận Chuyển đổi AI – Tại sao bối cảnh thống nhất và khả năng AI trưởng thành là yếu tố thiết yếu để đạt được sự gia tăng năng suất theo cấp số nhân

Tôi đã trò chuyện với nhiều nhà lãnh đạo cấp cao đang cảm thấy thất vọng. Họ đã đầu tư vào AI, mua các nền tảng mới nhất, tuyển dụng các chuyên gia và triển khai nhiều dự án thử nghiệm.

Nhưng không có gì cảm thấy đột phá.

Nghiên cứu của BCG cho thấy 74% doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc đạt được và mở rộng giá trị thực sự từ các khoản đầu tư AI của họ. Không phải vì các mô hình AI yếu kém, mà vì dữ liệu, công cụ và quy trình làm việc của họ vẫn còn phân mảnh.

Lý do thường là giống nhau: Họ đang cố gắng triển khai AI phức tạp trên một hạ tầng phân mảnh.

Trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến không chỉ cần dữ liệu. Nó cần bối cảnh.

Nó cần hiểu công việc của bạn, con người của bạn, quy trình của bạn và cơ sở kiến thức của bạn. Nó cần biết những gì đã xảy ra hôm qua, những gì đang xảy ra hôm nay và những gì có trong kế hoạch cho ngày mai.

Tuy nhiên, khi công việc của bạn được phân tán trên nhiều công cụ khác nhau cho giao tiếp, viết lách, quản lý dự án, quản lý kiến thức, cuộc họp và hơn thế nữa, AI của bạn thiếu chế độ xem tổng quan. Điều này giống như yêu cầu ai đó quản lý tài chính gia đình của bạn khi các bản sao kê ngân hàng của bạn được phân tán trong mười ngăn kéo khác nhau ở các phòng khác nhau.

Đúng vậy, bạn có thể đào tạo AI trên các phần của hệ thống. Nhưng bạn sẽ mất đi các kết nối.

Mối quan hệ giữa các loại công việc khác nhau tiết lộ những mô hình và cơ hội thực sự.

Con người + AI = Sự chuyển đổi thực sự 🤝

Bánh đà tăng tốc AI

Điều thực sự khiến tôi hào hứng về mô hình vòng quay này là: nó tạo ra điều kiện cho sự cộng sinh thực sự giữa con người và AI.

Con người tạo ra giá trị khi các công cụ cảm thấy trực quan. AI tạo ra giá trị khi nó hiểu bối cảnh của con người. Sự chuyển đổi thực sự chỉ xảy ra khi cả hai hoạt động đồng bộ. Khi con người có thể hành động một cách tự nhiên và AI có bối cảnh để hành động một cách thông minh.

Con người tạo ra giá trị khi các công cụ cảm thấy trực quan. AI tạo ra giá trị khi nó hiểu bối cảnh của con người. Sự chuyển đổi thực sự chỉ xảy ra khi cả hai hoạt động đồng bộ. Khi con người có thể hành động một cách tự nhiên và AI có bối cảnh để hành động một cách thông minh.

Trong môi trường không kết nối, bạn sẽ không bao giờ đạt được sự cộng sinh này. Con người sẽ cảm thấy bực bội và tìm cách vượt qua các công cụ. AI không thể học hỏi, do đó nó chỉ cung cấp những thông tin bề mặt thay vì trí tuệ chuyển đổi. Mọi người đều thua thiệt.

Nhưng khi bánh đà quay, điều kỳ diệu xảy ra:

Con người được trang bị các công cụ thực sự giúp họ làm việc nhanh hơn.

AI nhận được bối cảnh cần thiết để cung cấp trí tuệ thực sự.

Hệ thống được cải thiện liên tục. Và mối quan hệ giữa con người và AI trở nên cộng sinh - không phải nhân tạo.

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn?

Tích hợp với ClickUp

Nếu bạn là nhà lãnh đạo đang tìm hiểu về chuyển đổi AI, đây là lời khuyên của tôi: trước khi đầu tư thêm một đồng nào vào khả năng AI, hãy kiểm tra lại hạ tầng của bạn.

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

Việc cần làm là xem nhân viên của bạn có thực sự sử dụng các công cụ mà bạn đã triển khai —hay họ tìm cách vượt qua chúng?

Khi họ cần thông tin, họ phải tìm kiếm ở bao nhiêu nơi?

Nếu bạn yêu cầu AI của mình tóm tắt dự án tháng trước, liệu nó có thể tìm thấy mọi quyết định, cuộc hội thoại và kết quả quan trọng?

Và khi có người mới gia nhập, mất bao lâu trước khi họ thực sự hiểu cách công việc được hoàn thành?

Nếu câu trả lời cho những câu hỏi này cho thấy sự phân mảnh, bạn không có vấn đề về AI. Bạn có vấn đề về hạ tầng. Và không có giải pháp AI phức tạp nào có thể giải quyết vấn đề này cho đến khi nền tảng được kết nối.

Cách xây dựng vòng quay của bạn

Các công ty thực sự thành công trong chuyển đổi AI không phải là những công ty có mô hình AI hoành tráng nhất hay nhóm dữ liệu lớn nhất. Đó là những công ty đã nhận ra một chân lý đơn giản: sự hội tụ phải đến trước trí tuệ.

Họ đã thống nhất các công cụ của mình. Họ thúc đẩy việc áp dụng. Họ tạo ra bối cảnh.

Sau đó, bánh đà bắt đầu quay. Và một khi đã quay, nó tiếp tục tăng tốc.

Đó là sự khác biệt giữa "AI biểu diễn" và "Chuyển đổi AI". Giữa việc thử nghiệm điều mới mẻ và thay đổi cơ bản cách thức thực hiện công việc.

Câu hỏi không phải là liệu sự chuyển đổi có đến hay không. Đó là liệu bạn sẽ dẫn dắt nó, hay sẽ bị mắc kẹt trong việc tìm kiếm sáu công cụ để tìm tài liệu chiến lược của quý trước trong khi đối thủ cạnh tranh của bạn đang vượt lên.

Bánh đà đã sẵn sàng để quay. Bạn chỉ cần xây dựng nó.

Những gì trở nên khả thi khi bánh đà bắt đầu quay

Khi các công ty thống nhất công việc của mình, điều quan trọng xảy ra: AI cuối cùng có được môi trường cần thiết để hoạt động với độ sâu, không chỉ là sự thông minh bề mặt. Đây chính là nơi ClickUp Brain thể hiện giá trị thực sự của mình. Bởi vì nó nằm trong cùng không gian làm việc nơi các nhóm của bạn lập kế hoạch, viết, thảo luận, thực hiện và đo lường công việc, Brain kết nối các điểm mà người khác bỏ qua. Nó có thể tóm tắt lịch sử dự án ngay lập tức, chỉ ra các rào cản trước khi chúng trở nên nghiêm trọng và đưa ra những thông tin chi tiết dựa trên bối cảnh thực tế - không phải phỏng đoán.

ClickUp Brain cung cấp câu trả lời tức thì, giàu ngữ cảnh — tóm tắt cuộc họp, đưa ra quyết định và kết nối các thông tin trong không gian làm việc thống nhất của bạn

Và khi bối cảnh đó ổn định, ClickUp Agents sẽ tiếp quản lớp vận hành. Chúng giữ cho các dự án được cập nhật, duy trì kiến thức, thúc đẩy công việc tiến triển và tự động hóa các quy trình làm việc nhiều bước mà không cần giám sát liên tục của con người. Không phải vì chúng "nâng cao", mà vì cuối cùng chúng đã có dữ liệu và cấu trúc thống nhất cần thiết để hoạt động đáng tin cậy.

Các tác nhân AI trong hành động: Tự động hóa các công việc và nhiệm vụ thường xuyên ngay lập tức, giải phóng nhóm của bạn để tập trung vào công việc có tác động cao

Đây là kết quả thực tiễn của Bánh xe gia tốc AI: một lớp trí tuệ (ClickUp Brain) và một lớp thực thi (ClickUp Agents) hoạt động trong cùng một hệ thống kết nối, tăng cường lẫn nhau qua từng chu kỳ.

Khi nền tảng đã được thống nhất, AI không còn là một thí nghiệm thử nghiệm mà trở thành một phần của cách thức thực hiện công việc.

Bước tiếp theo

Sẵn sàng xây dựng vòng quay tăng tốc AI của bạn?

