AI có thay thế các nhà thiết kế UX không?

Tóm tắt: Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ không thay thế các nhà thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) tập trung vào nghiên cứu, đạo đức và tư duy hệ thống. Hãy tìm hiểu cách điều chỉnh bộ kỹ năng của bạn để tạo ra tác động lâu dài.

Điểm khóa

AI tự động hóa các công việc sản xuất, không phải nghiên cứu, chiến lược hoặc hiểu biết về người dùng.

Các vai trò UX đang chuyển hướng sang đánh giá, hợp tác và ra quyết định đạo đức.

Các vị trí thiết kế UX nội bộ trong các ngành công nghiệp phức tạp ít bị ảnh hưởng bởi AI.

Kỹ năng chiến lược hiện nay quan trọng hơn việc thực hiện giao diện hoàn hảo đến từng pixel.

Liệu AI thực sự sẽ thay thế các nhà thiết kế UX?

AI sẽ không thay thế hoàn toàn các nhà thiết kế UX, nhưng nó sẽ làm giảm vai trò của những người chỉ tập trung vào giao diện người dùng bề mặt hoặc các công việc sản xuất lặp đi lặp lại.

Công việc dễ bị ảnh hưởng nhất nằm ở phần thực thi thuần túy, trong khi các vai trò dựa trên nghiên cứu, chiến lược và chịu trách nhiệm về kết quả trở nên giá trị hơn.

Các công cụ UX được hỗ trợ bởi AI xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại và dọn dẹp, từ bố cục ban đầu đến bản nháp microcopy. Bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để xác định vấn đề, phân tích dữ liệu, phối hợp giữa các nhóm và đưa ra quyết định cân nhắc.

Vai trò này đang trở nên phức tạp hơn, và một số vị trí mục nhập có thể bị thu hẹp hoặc hợp nhất.

Tác động thực tế: Những gì đã được tự động hóa

Trước khi có AI tạo sinh, quy trình làm việc UX phụ thuộc vào việc vẽ sơ đồ wireframe thủ công, phác thảo nhiều phiên bản của mỗi màn hình, viết các biến thể nội dung UX từ đầu, ghi chép các cuộc gọi nghiên cứu và điều chỉnh từng pixel để tạo ra mọi biến thể bố cục.

Rất nhiều năng lượng sáng tạo đã được đổ vào việc vượt qua những trang trống và sản xuất lặp đi lặp lại.

Hiện nay, AI có thể tạo ra các bản phác thảo và mô hình dựa trên yêu cầu, đề xuất các tùy chọn nội dung, tự động ghi chép các phiên họp, phân loại phản hồi và tạo ra các biến thể tương thích.

Các nhóm báo cáo rằng điều này giúp tiết kiệm thời gian trong giai đoạn khám phá ban đầu và tổng hợp nghiên cứu. Ngày làm việc của bạn sẽ tập trung hơn vào việc đánh giá các lựa chọn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu người dùng và kiểm tra độ bền của các ý tưởng do AI tạo ra.

Các xu hướng AI mới nổi đang định hình thiết kế sản phẩm / thiết kế kỹ thuật số

AI đang dần trở thành trung tâm của quy trình làm việc sản phẩm và thiết kế, không chỉ là công cụ phụ trợ. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến những kỳ vọng của các nhóm đối với nhà thiết kế UX về tốc độ, khả năng phân tích dữ liệu và phán đoán đạo đức.

1. Nền tảng thiết kế được tăng cường bởi AI

Các bộ công cụ thiết kế hiện đại hiện nay cung cấp các tính năng như tạo khung dây từ yêu cầu, tạo thành phần tự động và dọn dẹp bố cục. Thay vì dành hàng giờ để điều chỉnh từng pixel, bạn được kỳ vọng sẽ tinh chỉnh, lựa chọn và tài liệu hóa các hướng đi tốt nhất, đồng thời đảm bảo các thiết kế được tạo ra vẫn dễ sử dụng, truy cập được và phù hợp với thương hiệu.

2. Nghiên cứu và phân tích hỗ trợ bởi AI

Các công cụ AI có thể xử lý việc chuyển đổi văn bản, phân cụm chủ đề và phân tích hành trình người dùng. Điều đó có nghĩa là quá trình tổng hợp nghiên cứu diễn ra nhanh hơn, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm kiểm tra xem các cụm đó có thực sự phản ánh thực tế của người dùng hay không, lấp đầy khoảng trống bằng các nghiên cứu tiếp theo và biến những hiểu biết đó thành quyết định sản phẩm.

3. Các đồng nghiệp chia sẻ trong các nhóm sản phẩm

Các nhà quản lý sản phẩm, kỹ sư và nhà thiết kế ngày càng chia sẻ các trợ lý AI trong tài liệu, công cụ theo dõi vấn đề và công cụ thiết kế. Với tư cách là nhà thiết kế UX, bạn thường sẽ xác định các mẫu yêu cầu, kiểm tra các luồng do AI tạo ra về tính rõ ràng và bao quát, cũng như giải thích các rủi ro UX khi những người không phải nhà thiết kế quá tin tưởng vào các đề xuất được tạo ra.

4. Đạo đức, Quản trị và Hệ thống Thiết kế Kết hợp với AI

Hệ thống thiết kế trưởng thành kết hợp với AI có thể nhân rộng các mẫu thiết kế trên toàn sản phẩm chỉ trong vài phút. Nếu các mẫu thiết kế đó mang tính thiên vị hoặc gây nhầm lẫn, AI sẽ làm gia tăng tác động tiêu cực.

Các nhà thiết kế UX được yêu cầu xây dựng các nguyên tắc đạo đức, tích hợp các mẫu thiết kế bao quát vào hệ thống và cảnh báo khi các luồng do AI tạo ra vượt qua ranh giới của các mẫu thiết kế độc hại.

Các xu hướng này ưu tiên những nhà thiết kế UX thoải mái với AI, nhưng vẫn dẫn dắt trong nghiên cứu, hệ thống và đạo đức. Đó chính là nơi đầu tư kỹ năng tiếp theo của bạn quan trọng nhất.

Kỹ năng cần phát triển và cần loại bỏ

Khi AI và tự động hóa ngày càng chiếm lĩnh các công việc sản xuất, giá trị sẽ tập trung vào những kỹ năng hướng dẫn, đặt câu hỏi và giải thích.

Những nhà thiết kế UX hiểu sâu sắc về người dùng, chuyển đổi dữ liệu thành quyết định và đồng bộ hóa các bên liên quan sẽ nổi bật hơn nhiều so với những người chỉ tập trung vào vẻ ngoài thẩm mỹ.

Kỹ năng cần tập trung phát triển

AI nâng cao mức độ thực thi cơ bản, do đó giới hạn trên được mở rộng cho nghiên cứu, chiến lược và hợp tác.

Những nhà thiết kế UX kết nối giữa thông tin định tính, dữ liệu định lượng và định hướng sản phẩm sẽ được tin tưởng để điều hướng AI thay vì cạnh tranh với nó chỉ dựa trên tốc độ.

Thiết kế và tổng hợp nghiên cứu người dùng

Thiết kế tương tác và kiến trúc thông tin

Trải nghiệm người dùng và thiết kế bao trùm

Chiến lược sản phẩm và ưu tiên hóa

Tổ chức và kể chuyện

Năng lực phân tích dữ liệu và đọc hiểu thí nghiệm

Hãy biến những điều này thành thói quen. Bạn có thể khối một giờ mỗi tuần để xem xét các nghiên cứu và phân tích gần đây cùng với quản lý sản phẩm, hoặc tổ chức một buổi workshop ngắn mỗi sprint để kết nối các insight của người dùng với các mục trong backlog. Theo thời gian, những thói quen này sẽ giúp các kỹ năng có giá trị cao của bạn trở nên hiển thị.

Kỹ năng cần giảm bớt hoặc chuyển giao

Một số công việc vẫn cần thiết nhưng không còn giúp bạn nổi bật. Việc sản xuất thủ công mà AI và hệ thống thiết kế có thể xử lý đáng tin cậy không phải là nơi bạn nên dành phần lớn thời gian học tập. Hãy xem những công việc này như nơi để sử dụng công cụ một cách tích cực, chứ không phải để xây dựng bản sắc của bạn.

Ghi chú chỉnh sửa thủ công và viết tài liệu kỹ thuật

Các biến thể bố cục chính xác đến từng pixel

Sản xuất tài sản định kỳ

Chuyển đổi và mã thủ công các phiên họp

Các bản thiết kế concept theo phong cách Dribbble

Chuyển đổi bằng cách chủ động giao các bước đầu tiên cho các công cụ AI, sau đó tái đầu tư thời gian tiết kiệm được vào nghiên cứu, hợp tác đa hàm hoặc thiết kế thí nghiệm.

Một cuộc kiểm tra kỹ năng hàng tháng đơn giản, nơi bạn tạo danh sách công việc khiến bạn mệt mỏi và có ít tác động chiến lược, có thể hướng dẫn bạn nên tự động hóa điều gì tiếp theo.

Triển vọng nghề nghiệp

Đối với các vai trò gần gũi với thiết kế UX, như thiết kế giao diện web và kỹ thuật số, dữ liệu lao động chính thức cho thấy sự tăng trưởng ổn định.

Tại Hoa Kỳ, số lượng nhà phát triển web và nhà thiết kế kỹ thuật số dự kiến sẽ tăng khoảng 7% từ năm 2024 đến 2034, và các lĩnh vực liên quan đã ghi nhận mức tăng trưởng 13–16% từ năm 2020 đến 2030, cao hơn nhiều so với mức trung bình. Điều này cho thấy nhu cầu về kỹ năng tương tự UX đang gia tăng ngay cả khi các công việc thay đổi.

Nhiều yếu tố đang thúc đẩy xu hướng này. Các doanh nghiệp tiếp tục chuyển dịch dịch vụ lên môi trường trực tuyến, các sản phẩm B2B và SaaS phức tạp ngày càng gia tăng, và các quy định pháp lý đòi hỏi trải nghiệm dễ tiếp cận và tôn trọng bảo mật.

AI giảm bớt một số công việc thiết kế và nghiên cứu lặp đi lặp lại, nhưng nó cũng nâng cao kỳ vọng về trải nghiệm người dùng (UX) có tính suy nghĩ sâu sắc, đạo đức và dựa trên dữ liệu trong mọi sản phẩm nghiêm túc.

Mức lương và sự ổn định thay đổi. Các nhà thiết kế tự do, đặc biệt là những người chủ yếu cung cấp công việc thiết kế đồ họa, đã báo cáo áp lực thu nhập khi ngày càng nhiều khách hàng mong đợi tốc độ do AI hỗ trợ và giá cả thấp hơn. Một cuộc khảo sát năm 2024 của 99designs cho thấy đa số freelancer cảm thấy AI đã ảnh hưởng đến thu nhập của họ.

Các nhà thiết kế UX đang làm công việc trong nội bộ trên các sản phẩm phức tạp, tuân thủ quy định hoặc quan trọng đối với hoạt động kinh doanh thường có nhu cầu ổn định hơn và tham gia chiến lược sâu hơn.

Các lĩnh vực bền vững bao gồm phần mềm SaaS phức tạp cho doanh nghiệp (B2B), y tế, fintech, công cụ doanh nghiệp và các vai trò kết hợp thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) với hệ thống thiết kế, đạo đức AI hoặc thử nghiệm.

Lựa chọn một lĩnh vực nơi các quyết định có hậu quả thực sự là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà bạn vẫn có thể sử dụng.

Bước tiếp theo là gì?

Bạn không thể kiểm soát tốc độ phát triển của AI, nhưng bạn có thể kiểm soát cách phản ứng của mình. Trong 6–24 tháng tới, hãy tập trung vào việc ổn định công việc hiện tại, sâu sắc hóa nghiên cứu và chiến lược, và vị trí bản thân cho các vai trò kết hợp giữa UX và AI đang nổi lên.

Ổn định vai trò hiện tại của bạn

Bắt đầu bằng cách tạo bản đồ các công việc của bạn thành những công việc mà AI có thể hỗ trợ và những công việc rõ ràng đòi hỏi sự phán đoán của con người.

Sử dụng AI cho các bản phác thảo ban đầu, mô hình demo, bản nháp nội dung và ghi chú, sau đó dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu, cuộc hội thoại với các bên liên quan và quyết định về những gì cần triển khai.

Khi các bên liên quan đòi hỏi "tốc độ AI" cho mọi thứ, hãy giải thích những bước nào có thể đẩy nhanh một cách an toàn và những bước nào vẫn cần thử nghiệm cẩn thận.

Sự minh bạch trong quy trình làm việc của bạn sẽ xây dựng niềm tin và tạo điều kiện để bạn sử dụng AI mà không hứa hẹn quá mức.

2. Nâng cao Nghiên cứu và Chiến lược

Tìm kiếm cơ hội để tham gia sâu hơn vào chu kỳ nghiên cứu: đề xuất phỏng vấn người dùng, thiết kế các cuộc khảo sát đơn giản hoặc dẫn dắt các phiên tổng hợp kết quả để biến những phát hiện thành quyết định sản phẩm.

Xây dựng ít nhất một nghiên cứu trường hợp liên kết các thay đổi UX với kết quả cụ thể, chẳng hạn như số lượng đăng ký, kích hoạt hoặc phiếu hỗ trợ.

Hợp tác với quản lý sản phẩm hoặc phân tích viên để phân tích các phễu và kết quả thử nghiệm. Sự hợp tác này giúp bạn có vị trí là người có thể tích hợp các thông tin được AI hỗ trợ vào một lộ trình thực tế, chứ không chỉ là các giao diện đẹp mắt.

3. Vị trí của bạn cho làn sóng tiếp theo

Khám phá các con đường mới nổi như thiết kế trải nghiệm AI, hệ thống thiết kế kết hợp quyền sở hữu AI, hoặc các vai trò UX tập trung vào đạo đức và quản trị AI.

Trong thực tế, điều này có thể có nghĩa là duy trì một thư viện mẫu cho nhóm của bạn hoặc xác định tiêu chuẩn cho các luồng do AI tạo ra.

Tham gia các cộng đồng UX và sản phẩm nơi mọi người chia sẻ các thí nghiệm AI cụ thể. Ghi chép đơn giản về quy trình làm việc AI của riêng bạn, những gì đã thành công và những gì chưa.

Những ghi chép đó có thể trở thành tài liệu cho các dự án trong danh mục đầu tư tương lai và câu chuyện phỏng vấn, thể hiện cách bạn suy nghĩ, chứ không chỉ những gì bạn đã tạo ra.

Những suy nghĩ cuối cùng

AI đang tự động hóa một số phần công việc UX, đặc biệt là các phần lặp đi lặp lại và liên quan đến thiết kế hình ảnh, nhưng nó cũng làm gia tăng khoảng cách giữa thiết kế bề ngoài và các quyết định sản phẩm có tính toán, dựa trên nghiên cứu. Lợi thế của bạn sẽ tăng lên khi bạn tập trung vào kết quả, chứ không chỉ là sản phẩm đầu ra.

Xem AI như một nhân viên mới nhanh nhẹn nhưng thiếu kinh nghiệm, công việc của họ cần được hướng dẫn và đánh giá. Nếu bạn luôn gắn bó với người dùng, dữ liệu, đạo đức và chiến lược, bạn không phải cạnh tranh với AI, mà đang quyết định cách nó nên được tích hợp vào công việc của nhóm.

Câu hỏi thường gặp

AI đã tự động hóa một số công việc mục nhập như bố cục cơ bản và soạn thảo nội dung, do đó các vai trò cấp thấp tập trung chủ yếu vào thiết kế đồ họa trở nên cạnh tranh hơn. Bạn vẫn có thể nổi bật bằng cách thể hiện kỹ năng nghiên cứu mạnh mẽ, tư duy logic trong các nghiên cứu trường hợp và bằng chứng cho thấy bạn công việc hiệu quả với đội ngũ sản phẩm và kỹ thuật.

Hãy minh bạch về việc sử dụng AI ở đâu và ở đâu công việc UX cẩn thận vẫn cần thời gian. Xây dựng giá cả dựa trên kết quả và vấn đề được giải quyết, chứ không chỉ dựa trên số giờ. Cung cấp các tùy chọn nhanh hơn, được hỗ trợ bởi AI cho công việc có rủi ro thấp, và giữ các dự án toàn diện cho những dự án mà việc khám phá và thử nghiệm là quan trọng.

Bắt đầu nắm quyền sở hữu ít nhất một phần của quá trình nghiên cứu và ra quyết định. Tình nguyện thực hiện hoặc phân tích các bài kiểm tra khả dụng, hỗ trợ giải thích dữ liệu phân tích và cùng viết các tuyên bố vấn đề với quản lý sản phẩm của bạn. Sau đó, cập nhật danh mục đầu tư của bạn để nhấn mạnh những đóng góp đó và tác động của chúng, không chỉ các màn hình cuối cùng.

Trong các không gian phức tạp và được quy định chặt chẽ như y tế, fintech hoặc công cụ doanh nghiệp, AI không thể xử lý an toàn tất cả các trường hợp đặc biệt hoặc quy tắc tuân thủ. Các nhà thiết kế UX nội bộ trong những không gian này thường sở hữu kiến thức chuyên môn sâu rộng và kết quả sản phẩm lâu dài, những yếu tố này khó tự động hóa hơn so với các chiến dịch thiết kế giao diện một lần.

Có, nếu bạn quan tâm đến việc hiểu con người, định hình sản phẩm và công việc với dữ liệu và nhóm. Giao diện là một phần của thiết kế UX. Giá trị bền vững nằm ở nghiên cứu, chiến lược, phán đoán đạo đức và hợp tác, và những lĩnh vực này vẫn có nhu cầu cao dù có sự phát triển của các công cụ AI.