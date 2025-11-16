AI sẽ thay thế kế toán viên hay chỉ làm thay đổi vai trò của họ?

Tóm tắt: Kế toán bằng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tiết kiệm thời gian, nhưng việc kiểm tra của con người, sự tin cậy và tuân thủ quy định vẫn giữ con người tham gia vào quá trình. Xem tiêu đề lớn tiếp theo của công việc này.

Điểm khóa

AI tự động hóa các mục nhập thường xuyên, con người xử lý các trường hợp ngoại lệ và xây dựng niềm tin của khách hàng.

Kế toán đang chuyển hướng sang các vai trò tư vấn, tuân thủ và kiểm tra.

Các công ty mong đợi nhân viên mới sẽ giám sát các công cụ AI ngay từ ngày đầu tiên.

Kỹ năng phân tích, kể chuyện và thành thạo công nghệ sẽ thúc đẩy nhu cầu trong tương lai.

Liệu AI thực sự sẽ thay thế kế toán viên?

AI sẽ không hoàn toàn thay thế kế toán viên, nhưng vai trò của họ đang thay đổi đáng kể. Các công việc thường xuyên như mục nhập, phân loại giao dịch và đối chiếu cơ bản đã được tự động hóa, giảm bớt nhu cầu về các vị trí thuần túy hành chính.

Thay vào đó, nhu cầu đang tăng cao đối với các kế toán viên có thể kiểm tra kết quả do AI tạo ra, phát hiện lỗi và truyền đạt rõ ràng các thông tin tài chính cho khách hàng. Việc tuyển dụng hiện nay ưu tiên các kỹ năng như phát hiện bất thường, giải thích báo cáo tự động hóa và tư vấn về dòng tiền hoặc tuân thủ quy định.

Những ai thích nghi với sự thay đổi này có thể dành ít thời gian hơn cho các công việc thủ công và tập trung nhiều hơn vào công việc có ý nghĩa như khắc phục sự cố công cụ AI và chuyển đổi dữ liệu sạch thành các quyết định kinh doanh có thể thực hiện được.

Tác động thực tế: Những gì đã được tự động hóa

Các công ty báo cáo rằng họ đang xử lý nhiều khách hàng hơn với số lượng nhân viên tương tự, và các kiểm soát viên mô tả việc đóng sổ hàng tháng, vốn từng mất một tuần, nay hoàn thành trong hai ngày.

Ví dụ, một đội ngũ hỗ trợ xử lý các vấn đề tài khoản và câu hỏi về hóa đơn đã thấy tốc độ giải quyết tăng 14% sau khi triển khai trợ lý AI tạo sinh. Điều này giúp các nhân viên tập trung vào các trường hợp phức tạp thay vì phải tìm kiếm trong cơ sở kiến thức.

Eleven, một nền tảng kế toán được hỗ trợ bởi AI, tự động hóa việc mục nhập, phân loại giao dịch và đối chiếu, giúp các quy trình kế toán tự động hóa cho phép kế toán viên tập trung vào việc kiểm tra và tư vấn cho khách hàng thay vì công việc nhập liệu.

Sự chuyển đổi này đồng nghĩa với việc có ít vị trí hơn cho nhân viên nhập liệu thủ công. Nó cũng đặt ra kỳ vọng rằng ngay cả nhân viên mới vào nghề cũng có thể giám sát các công cụ AI và khắc phục các sai sót phân loại.

Các xu hướng AI mới nổi đang định hình ngành dịch vụ tài chính

Bốn xu hướng công nghệ sẽ định hình cách bạn xử lý công việc kế toán cho đến năm 2030.

Xu hướng Lợi ích chính Rủi ro chính Nâng cao kỹ năng Các bot sổ cái tạo sinh Mã nhanh hơn Sự lan rộng của việc phân loại sai Kiểm tra và chỉnh sửa Cờ cảnh báo kiểm toán liên tục Phát hiện sự cố bất thường theo thời gian thực Mệt mỏi do cảnh báo Nhận diện mẫu Nhập mục nhập bằng giọng nói Chụp ảnh di động tức thì Rủi ro đầu vào kém chất lượng Vệ sinh dữ liệu Dự báo dòng tiền do AI điều khiển Kế hoạch chủ động Sự phụ thuộc quá mức vào các mô hình Đánh giá tình huống

1. Các bot sổ cái tạo sinh

Các bộ phần mềm kế toán đám mây hiện nay tích hợp các trợ lý kiểu copilot có thể soạn thảo các mục sổ nhật ký, đề xuất mã tài khoản và tóm tắt các yếu tố gây chênh lệch bằng ngôn ngữ đơn giản ngay trong quy trình làm việc hiện tại của bạn.

Các công cụ này biến một công việc mã hóa mất 5 phút thành một quá trình kiểm tra chỉ mất 10 giây, giúp kế toán viên tập trung vào kiểm soát chất lượng và giải thích chi tiết thay vì mục nhập thô.

2. Cờ cảnh báo kiểm toán liên tục

Học máy theo dõi sổ cái 24/7, phát hiện hóa đơn trùng lặp, mô hình nhà cung cấp bất thường hoặc các lần chạy lương ngoài chu kỳ ngay khi chúng xuất hiện.

Nghiên cứu của McKinsey ghi chú rằng tự động hóa có thể giảm lỗi lên đến 95% trong các công việc kế toán thường xuyên. Điều đó có nghĩa là ít tình huống khẩn cấp hơn và nhiều thời gian hơn cho việc cải tiến quy trình.

3. Mục nhập bằng giọng nói

Ứng dụng di động cho phép các nhóm làm việc tại trường chụp hóa đơn và ghi chú chi phí, sau đó AI sẽ chuyển đổi chúng thành các giao dịch được mã hóa và phân loại trước khi người dùng đến bàn làm việc.

Điều này giúp rút ngắn thời gian chu kỳ và giảm lượng công việc giấy tờ tồn đọng, vốn từng chiếm hàng giờ làm việc của kế toán mỗi tuần.

4. Dự báo dòng tiền do AI điều khiển

Các nền tảng phân tích chu kỳ thanh toán lịch sử và dự đoán thanh khoản ngắn hạn, cung cấp những thông tin chi tiết mà trước đây đòi hỏi phải thực hiện các thao tác thủ công trên bảng tính và phỏng đoán.

Những kế toán viên thành thạo các công cụ này sẽ bước vào việc lập kế hoạch tài chính và cuộc hội thoại "nếu như" với chủ doanh nghiệp, điều này phù hợp với các nghề nghiệp chống lại sự thay thế của AI, dựa trên sự phán đoán và mối quan hệ với khách hàng.

Khi kết hợp lại, những xu hướng này không loại bỏ nghề kế toán. Chúng loại bỏ công việc hành chính lặp đi lặp lại khỏi vai trò này và nâng cao thanh về kỹ năng.

Kỹ năng cần phát triển và loại bỏ

Kỹ năng phù hợp có thể biến AI từ mối đe dọa thành lợi thế. McKinsey dự án sẽ có tới 12 triệu thay đổi trong các ngành nghề đến năm 2030, trong đó vai trò kế toán hành chính là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Điều này khiến việc học tập liên tục trở thành yếu tố thiết yếu chứ không còn là lựa chọn.

Kỹ năng cốt lõi

Những khả năng này giúp bạn duy trì sự phù hợp ngay cả khi công cụ và quy trình làm việc thay đổi.

Kiểm tra các mục nhập được mã hóa bằng AI so với lịch sử giao dịch của nhà cung cấp.

Phân tích chênh lệch và báo cáo chi tiết

Đã đóng các chi phí chưa phân loại hàng tuần.

Kể chuyện cho khách hàng và niềm tin

Quy trình xử lý ngoại lệ

Nắm vững những nguyên tắc cơ bản này giúp bạn tự tin giao phó các tác vụ mã thường xuyên cho phần mềm trong khi tập trung vào những câu hỏi mà máy móc không thể trả lời.

Kỹ năng liên quan

Mở rộng bộ công cụ của bạn để xử lý các hệ thống tích hợp và nhu cầu đa hàm.

Cơ bản về SQL cho các truy vấn tùy chỉnh

Khắc phục sự cố API feed

Mẫu mô phỏng luồng tiền

Cuộc hội thoại tư vấn nhẹ nhàng

Kiểm thử trải nghiệm người dùng cho các công cụ

Xây dựng các kỹ năng liên quan giúp bạn nắm giữ các vị trí kết hợp giữa kế toán, vận hành và hỗ trợ CNTT cơ bản. Những vai trò này vẫn đòi hỏi sự tham gia của con người.

Kỹ năng lỗi thời

Một số quy trình hiện nay không còn xứng đáng với thời gian mà chúng tiêu tốn.

Ghi sổ kế toán thủ công bằng tay

Hệ thống lưu trữ hóa đơn giấy

Mục nhập trùng lặp trên các nền tảng

Kết hợp bảng tính tạm thời mà không cần tự động hóa

Bỏ qua những thói quen này sẽ giải phóng nguồn lực cho những công việc có giá trị cao hơn, giúp bạn trở nên không thể thay thế. Điều này cũng mở ra cơ hội cho những công việc bền vững trong tương lai, nơi sự phán đoán và dịch vụ cho khách hàng quan trọng hơn tốc độ.

Triển vọng nghề nghiệp: Liệu nghề kế toán có còn là lựa chọn thông minh?

Nhu cầu giảm nhẹ nhưng chuyên môn niche vẫn mang lại thu nhập nếu bạn chuyển sang công việc có giá trị cao hơn. Dự báo của BLS về kế toán cho thấy mức giảm 6% từ năm 2024 đến 2034, nhưng dự kiến có khoảng 170.000 vị trí trống hàng năm do nghỉ hưu và thay đổi nghề nghiệp, với mức lương trung bình là $49.210 và những người có thu nhập cao nhất trên $72.660.

Ba yếu tố duy trì nhu cầu con người: các quy tắc tuân thủ yêu cầu xác nhận, mối quan hệ khách hàng dựa trên sự tin tưởng thay vì dữ liệu thô, và các giao dịch phức tạp không thể tự động mã hóa.

Lương và cơ hội thăng tiến vẫn ổn định cho những ai kết hợp thành thạo phần mềm với khả năng tư vấn. Tiến độ thăng tiến vào các vai trò kế toán viên hoặc kiểm soát viên thường mất từ ba đến năm năm với kỹ năng phân tích được chứng minh.

Các lĩnh vực có tiềm năng cao bao gồm hợp nhất nhiều thực thể cho các chuỗi nhượng quyền đang phát triển, triển khai hệ thống ERP chuyên ngành trong lĩnh vực y tế hoặc xây dựng, và các vai trò chuẩn bị kiểm toán nơi sự giám sát của cơ quan quản lý yêu cầu có sự kiểm tra bằng văn bản của con người.

Mỗi lĩnh vực chuyên môn đều đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và trả lương cao hơn so với kế toán thông thường.

Điều gì tiếp theo: Chuẩn bị cho tương lai do AI dẫn dắt

Một kế hoạch rõ ràng giúp sự nghiệp của bạn luôn đi trước xu hướng.

Nếu thỏa thuận về trí tuệ nhân tạo (AI) của các nhà biên kịch Hollywood đã dạy chúng ta điều gì, đó là các chuyên gia có tổ chức có thể định hình việc triển khai AI thay vì chỉ phản ứng với nó, một mô hình có thể áp dụng cho nhiều ngành, bao gồm cả tài chính.

Những người lao động hành động ngay lập tức sẽ có vị trí bảo mật hơn so với những người chờ đợi sự thay đổi đến. Những khoản đầu tư nhỏ vào việc học tập thường mang lại lợi ích vượt trội khi việc áp dụng công nghệ mới được đẩy mạnh.

Dưới đây là bản đồ hành động ngắn gọn để bảo mật vị trí của bạn.

Kiểm tra quy trình làm việc của bạn trong tuần này và đánh dấu các thao tác lặp lại mà AI có thể tối ưu hóa. Ghi chú thời gian dành cho từng công việc để bạn có thể ưu tiên các thay đổi. Theo dõi các công cụ AI ở chế độ thử nghiệm và đo lường tỷ lệ lỗi hàng tuần. Ghi chép các trường hợp dương tính giả và trường hợp đặc biệt để biết nơi cần duy trì kiểm tra của con người. Tạo báo cáo tư vấn hàng tháng bằng cách sử dụng tóm tắt AI để tiết kiệm từ hai đến bốn giờ mỗi chu kỳ. Đăng ký một khóa học về trực quan hóa dữ liệu hoặc cơ bản về SQL trong quý này để nâng cao kỹ năng kể chuyện định lượng. Đang theo dõi các quy định AI mới nhất từ Hội đồng Tài khoản Nhà nước hoặc Hiệp hội Kế toán Công chứng (CPA) của bang để luôn cập nhật với những thay đổi về tuân thủ.

Những thay đổi này giúp hình thành thói quen cho vai trò mà kế toán viên sẽ đảm nhận khi AI phát triển, nơi việc kiểm tra kết quả của máy và tư vấn cho khách hàng quan trọng hơn việc nhập liệu sổ cái nhanh chóng.

Thực hiện ngay cả hai trong số các bước này trong tháng này cũng cho thấy với nhà tuyển dụng rằng bạn coi công nghệ là một công cụ hỗ trợ chứ không phải là mối đe dọa.

Những suy nghĩ cuối cùng

Sự phán đoán của con người vẫn là yếu tố thiết yếu ngay cả khi AI đang thay đổi các công việc kế toán. Phần mềm xử lý các công việc mã hóa và phân loại thông thường, trong khi việc giải thích các trường hợp bất thường và hướng dẫn khách hàng vẫn đòi hỏi sự hiểu biết và bối cảnh của con người.

AI tự động hóa các công việc cụ thể trong khi con người tập trung vào các vai trò đánh giá chiến lược và tư vấn. Cùng nhau, họ tạo ra dữ liệu chính xác hơn và đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh hơn.

Để thành công trong sự thay đổi này, hãy phát triển kỹ năng phân tích và khả năng tư vấn. Hợp tác với đồng nghiệp để chia sẻ thông tin và giải quyết các vấn đề mà AI không thể tự giải quyết.

Câu hỏi thường gặp

Các câu trả lời này giải quyết những vấn đề mà kế toán viên thường đặt ra trước khi triển khai AI vào hệ thống kế toán thực tế.

Các vị trí mục nhập sẽ giảm dần khi các công ty mong đợi ngay cả nhân viên mới cũng phải kiểm tra kết quả của AI thay vì nhập tay hóa đơn. Nhu cầu thay thế do nghỉ hưu và thay đổi nghề nghiệp vẫn giữ cho thị trường mở. Ứng viên có kiến thức cơ bản về phần mềm và tinh thần học hỏi vẫn tìm được vai trò, đặc biệt tại các công ty nhỏ nơi một người chịu trách nhiệm về hóa đơn, khoản phải trả và kết thúc tháng.

Nhiều doanh nghiệp đã thử nghiệm các công cụ hỗ trợ sổ cái và mong đợi nhân viên mới sử dụng chúng trước khi kết thúc tháng đầu tiên. Lý do chính để lựa chọn nghề nghiệp này dựa trên khả năng thích nghi nhanh chóng của nhân viên, vì vậy việc coi trình độ AI là tiêu chuẩn cơ bản thay vì một lợi thế sẽ giúp bạn có lợi thế trong các cuộc tuyển dụng cạnh tranh.

Đúng vậy, các chứng chỉ thể hiện chuyên môn tư vấn, như Chứng chỉ Kế toán Viên Chuyên Nghiệp (Certified Bookkeeper) hoặc Chuyên gia QuickBooks (QuickBooks ProAdvisor), vẫn có giá trị vì chúng chứng minh bạn có thể phân tích kết quả và hướng dẫn khách hàng, không chỉ vận hành phần mềm. Kết hợp chứng chỉ với kinh nghiệm tư vấn hoặc tuân thủ đã được chứng minh thường mở ra cơ hội tăng mức phí dịch vụ hoặc thăng tiến vào các vị trí quản lý tài chính.

Các hội đồng nhà nước và tiêu chuẩn chuyên môn tiếp tục yêu cầu sự phê duyệt của con người đối với báo cáo tài chính, đặc biệt là đối với các thực thể được kiểm toán hoặc hồ sơ thuế, đảm bảo rằng một chuyên gia có giấy phép kiểm tra và xác nhận tính chính xác. Các hướng dẫn đang phát triển về tính minh bạch của AI và bảo mật dữ liệu có thể yêu cầu thêm sự giám sát của con người được ghi chép. Điều này duy trì nhu cầu đối với các kế toán viên có thể giải thích sự thay đổi trong sổ cái và bảo vệ nó trước kiểm toán viên.