Các máy chủ MCP tốt nhất cho người mới bắt đầu với Trí tuệ nhân tạo đại lý (Agency AI)

Việc tìm kiếm các máy chủ MCP phù hợp đặt ra thách thức cho những người mới bắt đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đại lý (agent-based AI), do phải đối mặt với sự không tương thích của các công cụ và độ phức tạp của quá trình tích hợp.

Hệ sinh thái cung cấp hơn 8.000 khả năng tự động hóa thông qua các giao diện tiêu chuẩn, tuy nhiên việc lựa chọn máy chủ tối ưu cho các quy trình làm việc cụ thể vẫn là một thách thức.

Hướng dẫn này so sánh 16 máy chủ MCP đã được kiểm chứng để giúp bạn đẩy nhanh quá trình triển khai các tác nhân AI.

MCP Server là gì?

máy chủ MCP là các giao diện tiêu chuẩn, mã nguồn mở cho phép các tác nhân AI kết nối với các công cụ một cách liền mạch và hiệu quả. *

Được phát triển bởi Anthropic, các bộ chuyển đổi này hàm nghĩa là các kết nối đa năng, biến các trợ lý AI tĩnh thành các thành viên tích cực trong nhóm bằng cách kết nối bảo mật với các công cụ kinh doanh thiết yếu.

Đến năm 2025, khi các tổ chức áp dụng các quy trình làm việc đa tác nhân, các máy chủ MCP sẽ cung cấp hạ tầng cơ sở quan trọng cho các tác nhân tương tác với dữ liệu doanh nghiệp, tự động hóa các quy trình phức tạp và điều phối tương tác giữa nhiều công cụ mà không cần tốn kém chi phí tích hợp tùy chỉnh.

Cách chọn máy chủ MCP

Việc lựa chọn máy chủ MCP tối ưu đòi hỏi phải đánh giá một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành công của quá trình tích hợp và bảo trì lâu dài.

Yếu tố Tại sao điều đó quan trọng Các công cụ được hỗ trợ Xác định các hành động và nguồn dữ liệu mà các đại lý của bạn có thể truy cập Triển khai & Bảo mật Tùy chọn tự quản lý so với tùy chọn được quản lý ảnh hưởng đến yêu cầu kiểm soát và tuân thủ Độ dễ dàng tích hợp Độ phức tạp của quá trình cài đặt và khả năng tương thích với khách hàng ảnh hưởng đến tốc độ áp dụng Giá cả & Giấy phép Các gói miễn phí và trả phí ảnh hưởng đến ngân sách và tính khả dụng của tính năng Khả năng độc đáo Các tính năng chuyên biệt như RAG hoặc phạm vi tự động hóa tạo ra lợi thế cạnh tranh Trải nghiệm người dùng Chất lượng tài liệu và hướng dẫn thiết lập giúp giảm thiểu rào cản trong quá trình triển khai Nhật ký thay đổi & Hỗ trợ Bảo trì chủ động đảm bảo tính tương thích với các tiêu chuẩn MCP đang phát triển

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng từng máy chủ trong môi trường sản xuất, tôi đã tổng hợp các đánh giá chi tiết về quá trình cài đặt, hiệu suất và các trường hợp sử dụng thực tế để hỗ trợ quá trình lựa chọn của bạn.

Các máy chủ MCP tốt nhất năm 2025 [Tổng quan]

Dựa trên độ dễ tích hợp, tính đầy đủ tính năng và mức độ chấp nhận của cộng đồng, đây là bảng xếp hạng của tôi về 16 máy chủ MCP hàng đầu:

Fetch – Tốt nhất cho việc chuyển đổi nội dung web nhanh chóng và mượt mà. Hệ thống tệp – Phù hợp nhất cho quản lý tệp cục bộ với mức độ bảo mật cao. Git – Tốt nhất cho các hoạt động quản lý kho lưu trữ mã hiệu quả cao. Bộ nhớ – Phù hợp nhất cho việc lưu trữ đồ thị kiến thức có độ bền cao. Tư duy tuần tự – Phù hợp nhất cho quá trình suy luận có cấu trúc chi tiết và nhiều bước. Thời gian – Tốt nhất cho việc chuyển đổi múi giờ chính xác và đáng tin cậy. Tất cả – Tốt nhất cho việc kiểm thử tính năng giao thức MCP toàn diện. slack – *Tốt nhất cho việc tự động hóa giao tiếp nhóm một cách liền mạch. gitHub – *Phù hợp nhất cho quản lý kho lưu trữ và vấn đề nâng cao. google Drive – *Tốt nhất cho việc truy cập và chuyển đổi tài liệu một cách thuận tiện. Zapier – Tốt nhất cho tự động hóa rộng rãi trên nhiều ứng dụng SaaS. Supabase – Phù hợp nhất cho quản lý backend và cơ sở dữ liệu mạnh mẽ. Nhà viết kịch – Phù hợp nhất cho tự động hóa và kiểm thử trình duyệt theo phương pháp xác định. Notion – Giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tốt nhất cho không gian làm việc có tổ chức. Sentry – Tốt nhất cho việc giám sát lỗi chủ động và phân loại. Vectara – Tốt nhất cho việc tìm kiếm và truy xuất ngữ nghĩa cấp doanh nghiệp cao cấp.

Xếp hạng này ưu tiên độ tin cậy, chất lượng tài liệu và tính ứng dụng thực tiễn cho những người mới tham gia vào không gian trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tự chủ.

1. Lấy

Phù hợp nhất cho: chuyển đổi nội dung web nhanh chóng và mượt mà

Fetch đóng vai trò là máy chủ MCP tham chiếu, có chức năng tải các trang web và chuyển đổi HTML sang định dạng markdown sạch, được tối ưu hóa cho ngữ cảnh AI.

Công cụ nhẹ này chấp nhận bất kỳ URL công khai nào, xử lý nội dung thông qua phân tích thông minh và trả về văn bản có cấu trúc mà các mô hình ngôn ngữ lớn có thể dễ dàng xử lý.

Quá trình chuyển đổi loại bỏ các định dạng không cần thiết đồng thời giữ nguyên ý nghĩa ngữ nghĩa, giúp nó trở nên vô cùng hữu ích cho các hệ thống cần phân tích nội dung web, trích xuất thông tin hoặc tích hợp thông tin từ bên ngoài vào quy trình làm việc.

• Hoạt động lấy dữ liệu bằng công cụ duy nhất với đầu vào URL• Chuyển đổi HTML sang markdown để tối ưu hóa cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) • Giới hạn độ dài tùy chọn cho các trang lớn • Đầu ra có cấu trúc với việc bảo toàn metadata • Tích hợp đơn giản chỉ yêu cầu cấu hình tối thiểu

Fetch hoạt động như một máy chủ mã nguồn mở mà không có chi phí liên quan.

Bạn có thể truy cập mã nguồn hoàn thành và tài liệu thông qua kho lưu trữ GitHub, nơi các đóng góp và cập nhật từ cộng đồng được duy trì tích cực. Việc cài đặt chỉ yêu cầu thiết lập cơ bản của Node.js.

Trong quá trình đánh giá các giải pháp thu thập dữ liệu web cho quy trình làm việc của đại lý, Fetch luôn cung cấp kết quả sạch sẽ, sẵn sàng cho AI mà không gặp phải sự phức tạp của các khung thu thập dữ liệu truyền thống.

Chất lượng chuyển đổi đã gây ấn tượng mạnh với tôi, đặc biệt khi xử lý các bài báo tin tức phức tạp và trang tài liệu, nơi nó duy trì tính dễ đọc trong khi loại bỏ các yếu tố gây rối như thanh điều hướng và quảng cáo, những yếu tố thường làm rối loạn quá trình xử lý của mô hình ngôn ngữ lớn

• Chuyển đổi HTML sang markdown nhanh chóng• Không yêu cầu cấu hình• Dung lượng bộ nhớ nhẹ• Được duy trì bởi cộng đồng hoạt động• Định dạng đầu ra sạch sẽ

• Giới hạn ở các trang web công khai• Không hỗ trợ khả năng hiển thị JavaScript• Xử lý lỗi cơ bản cho các yêu cầu không thành công• Cảnh báo bảo mật khi truy cập từ địa chỉ IP nội bộ• Không hỗ trợ xử lý hàng loạt

Các commit trong kho lưu trữ cho đến tháng 3 năm 2025 cho thấy quá trình phát triển liên tục với các cải tiến về thuật toán phân tích cú pháp và xử lý lỗi được nâng cao cho các trường hợp đặc biệt trong quá trình xử lý cấu trúc HTML.

2. Hệ thống tệp

Phù hợp nhất cho: quản lý tệp tin cục bộ bảo mật cao

Máy chủ Hệ thống Tệp MCP cho phép các tác nhân AI thực hiện các thao tác tệp bảo mật, bao gồm đọc tệp văn bản và phương tiện, viết và chỉnh sửa nội dung, tạo cấu trúc thư mục, di chuyển tệp và tìm kiếm trong hệ thống tệp.

Được xây dựng bằng nút, nó cung cấp các thư mục gốc có thể tùy chỉnh và kiểm soát truy cập động để ngăn chặn truy cập trái phép vào các khu vực hệ thống nhạy cảm.

Máy chủ này là yếu tố quan trọng đối với các nhân viên cần xử lý tài liệu địa phương, tạo báo cáo hoặc quản lý tệp dự án trong môi trường được kiểm soát.

• Các thao tác đọc và ghi cho tệp văn bản và tệp đa phương tiện• Công cụ tạo/lập và quản lý thư mục• Khả năng tìm kiếm tệp trong các kho lưu trữ lớn• Hạn chế thư mục gốc có thể cấu hình• Cơ chế kiểm soát truy cập động

Máy chủ này hoạt động như phần mềm nguồn mở và không thu phí bản quyền. Toàn bộ mã nguồn có sẵn trên kho lưu trữ GitHub, nơi bạn có thể xem xét các triển khai bảo mật và đóng góp các cải tiến.

Quản lý tệp tin cục bộ là một lỗ hổng năng lực quan trọng mà tôi đã gặp phải khi triển khai các đại lý trong môi trường doanh nghiệp nơi lưu trữ đám mây không khả thi.

Cách tiếp cận ưu tiên bảo mật của hệ thống tệp, đặc biệt là các hạn chế có thể tùy chỉnh đối với thư mục gốc, đã cung cấp các biện pháp bảo vệ cần thiết cho việc triển khai sản xuất đồng thời duy trì tính linh hoạt mà các đại lý cần cho các quy trình xử lý tài liệu và tạo nội dung.

• Bảo mật mạnh mẽ với các hạn chế thư mục• Hỗ trợ đầy đủ các thao tác file• Tính năng tìm kiếm cho các dự án mã nguồn lớn• Tính năng kiểm soát truy cập động• API được tài liệu hóa chi tiết

• Nguy cơ lộ các thư mục không mong muốn• Chỉ giới hạn ở các thao tác hệ thống tệp• Yêu cầu cấu hình root cẩn thận• Không tích hợp lưu trữ đám mây• Có thể xảy ra xung đột quyền truy cập

Các bản cập nhật kho lưu trữ hoạt động trong năm 2025 tập trung vào việc nâng cao các tính năng bảo mật và cải thiện báo cáo lỗi, mặc dù các ghi chú phát hành cụ thể không được công bố chính thức.

3. Git

Phù hợp nhất cho: các hoạt động quản lý kho lưu trữ mã hiệu quả cao

Máy chủ Git MCP là nhà cung cấp các tính năng quản lý kho lưu trữ toàn diện, bao gồm kiểm tra trạng thái, tạo bản so sánh, thực hiện các thao tác commit, quản lý nhánh và phân tích lịch sử.

Nó hoạt động trên cả cấu hình STDIO và máy chủ từ xa, cung cấp quyền kiểm soát chi tiết đối với các thao tác Git như đưa tệp vào vùng staging, tạo nhánh, kiểm tra các phiên bản khác nhau, chế độ xem nội dung tệp và tìm kiếm trong lịch sử commit.

Máy chủ này biến các tác nhân AI thành các trợ lý phát triển có khả năng tự động hóa quá trình kiểm tra mã nguồn, quản lý việc triển khai và duy trì sự gọn gàng của kho lưu trữ.

• Hoàn thành các thao tác trạng thái Git và so sánh diff• Tính năng tạo nhánh và chuyển đổi nhánh• Khả năng commit và chuẩn bị tệp• Lịch sử kho lưu trữ và công cụ tìm kiếm• Các tùy chọn triển khai trên máy chủ từ xa và cục bộ

Là một dự án mã nguồn mở, máy chủ Git MCP không phát sinh chi phí cho việc cài đặt hoặc sử dụng. Kho lưu trữ GitHub cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào mã nguồn và các cải tiến do cộng đồng đóng góp.

Trong một dự án gần đây liên quan đến quy trình kiểm tra mã tự động hóa, máy chủ này đã giảm khoảng 60% các thao tác Git thủ công của nhóm chúng tôi.

Sự kết hợp giữa khả năng phân chia linh hoạt (granular diff) và quản lý nhánh thông minh đã cho phép các nhân viên của chúng tôi tham gia một cách có ý nghĩa vào quá trình kiểm tra mã nguồn, tự động phát hiện các xung đột khi hợp nhất mã và đề xuất các chiến lược giải quyết mà trước đây cần sự can thiệp của con người.

• Kiểm soát chi tiết các thao tác Git• Tự động hóa quản lý nhánh• Kiểm tra sự khác biệt và trạng thái toàn diện• Công cụ tìm kiếm và phân tích lịch sử• Hỗ trợ triển khai trên máy chủ từ xa

• Chỉ tập trung vào các thao tác Git• Yêu cầu quyền truy cập vào kho lưu trữ hiện có• Không thể thực thi các lệnh shell tùy ý• Tích hợp giới hạn với các hệ thống CI/CD• Không bao gồm các tính năng cụ thể của GitHub

Các commit vào kho lưu trữ sẽ tiếp tục đến năm 2025, kèm theo các cải tiến trong xử lý diff và khả năng quản lý nhánh được nâng cao.

4. Bộ nhớ

Phù hợp nhất cho: Lưu trữ đồ thị tri thức có độ bền cao

Bộ nhớ cung cấp lưu trữ bền vững dựa trên đồ thị tri thức cho các tác nhân LLM, cho phép chúng lưu trữ các thực thể, mối quan hệ và quan sát trong một định dạng có cấu trúc, duy trì qua các phiên làm việc.

Hệ thống tạo ra và quản lý các nút đồ thị đại diện cho các thực thể trong thế giới thực, thiết lập kết nối giữa chúng, thêm các quan sát bối cảnh và cung cấp khả năng tìm kiếm cho các truy vấn phức tạp.

Kiến trúc bộ nhớ bền vững này cho phép các tác nhân xây dựng hiểu biết theo thời gian, tham chiếu các tương tác trước đó và duy trì ngữ cảnh xuyên suốt nhiều cuộc hội thoại.

• Lưu trữ thực thể và mối quan hệ dưới định dạng đồ thị• Bộ nhớ bền vững giữa các phiên làm việc của tác nhân• Tìm kiếm đồ thị và truy xuất chi tiết nút• Quan sát đang theo dõi để hiểu bối cảnh• Tổ chức dữ liệu có cấu trúc cho suy luận phức tạp

Bộ nhớ hoạt động như một giải pháp mã nguồn mở không có chi phí liên quan.

Chi tiết triển khai đầy đủ có sẵn trên kho lưu trữ GitHub, nơi các nhà phát triển có thể truy cập tài liệu và đóng góp các cải tiến.

Các tác nhân AI truyền thống gặp phải tình trạng mất trí nhớ phiên làm việc, dẫn đến việc mất đi bối cảnh quan trọng giữa các tương tác.

Bộ nhớ đã giải quyết giới hạn này một cách tinh tế trong môi trường thử nghiệm của tôi, nơi các tác nhân duy trì khả năng hiểu mối quan hệ trong suốt quá trình hợp tác dự án kéo dài nhiều ngày.

Cấu trúc đồ thị kiến thức đã chứng minh là đặc biệt hữu ích trong các tình huống dịch vụ khách hàng phức tạp, nơi các nhân viên cần ghi nhớ các giải pháp cho các vấn đề trước đó và sở thích của khách hàng.

• Khả năng lưu trữ bộ nhớ liên phiên bền vững• Lưu trữ đồ thị kiến thức có cấu trúc• Mapped mối quan hệ thực thể• Chức năng tìm kiếm cho các truy vấn phức tạp• Bảo toàn ngữ cảnh độc lập với phiên

• Yêu cầu hiểu biết về sơ đồ đồ thị• Không phù hợp để thay thế cơ sở dữ liệu chung• Đường cong học tập cho các mối quan hệ phức tạp• Tính năng tối ưu hóa truy vấn giới hạn• Không có khả năng xuất dữ liệu tích hợp sẵn

Việc duy trì kho lưu trữ hoạt động sẽ tiếp tục đến năm 2025, bao gồm các cải tiến về hiệu suất truy vấn đồ thị và khả năng mô hình hóa mối quan hệ được nâng cao.

5. Tư duy tuần tự

Phù hợp nhất cho: quy trình suy luận có cấu trúc chi tiết nhiều bước

Tư duy tuần tự cho phép các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích các vấn đề phức tạp thành các chuỗi suy luận dựa trên từng bước.

Các loại chuỗi này bao gồm việc hỗ trợ giải quyết vấn đề động thông qua việc tạo ra chuỗi suy luận, điều chỉnh và hoàn thiện ý tưởng, khám phá các đường dẫn suy luận thay thế, và điều chỉnh số lượng suy luận một cách linh hoạt.

Máy chủ cung cấp các hướng dẫn có cấu trúc để thúc đẩy tư duy hệ thống, khuyến khích sự tự phản tỉnh và logic nhánh, giúp các tác nhân giải quyết các công việc nghiên cứu, phân tích nhiều bước và các tình huống ra quyết định phức tạp với độ chính xác và minh bạch cao hơn.

• Tạo chuỗi suy nghĩ động• Công cụ chỉnh sửa và hoàn thiện ý tưởng• Khám phá các đường dẫn suy luận thay thế• Điều chỉnh số lượng suy nghĩ theo khả năng thích ứng• Hướng dẫn giải quyết vấn đề có cấu trúc

Sequential Thinking là phần mềm mã nguồn mở miễn phí. Toàn bộ mã nguồn và hướng dẫn sử dụng có thể được tìm thấy trong kho lưu trữ GitHub.

Các công việc suy luận phức tạp thường được hưởng lợi từ các phương pháp tiếp cận có cấu trúc, phản ánh cách giải quyết vấn đề của con người.

Trong các thử nghiệm so sánh, các thuật toán sử dụng phương pháp Tư duy Từng Bước đã cho thấy độ chính xác cao hơn 40% trong các công việc phân tích nhiều bước so với các phương pháp tiêu chuẩn.

Khả năng tư duy phân nhánh đã chứng tỏ đặc biệt hữu ích trong các tình huống kế hoạch chiến lược, nơi cần đánh giá nhiều phương án giải quyết khác nhau.

• Hỗ trợ suy luận có cấu trúc nhiều bước• Khả năng xử lý chuỗi suy nghĩ nhánh• Công cụ tự phản tỉnh và suy ngẫm• Quản lý độ phức tạp thích ứng• Quy trình ra quyết định minh bạch

• Được thiết kế riêng cho các công việc suy luận• Không áp dụng cho các thao tác đơn giản• Yêu cầu hiểu biết về các khung suy luận• Có thể làm tăng thời gian xử lý đáng kể• Giới hạn tích hợp với các công cụ hướng hành động

Các bản cập nhật kho lưu trữ đến năm 2025 bao gồm việc nâng cấp khả năng nhận diện mẫu suy luận và cải thiện tài liệu hướng dẫn cho các tình huống giải quyết vấn đề phức tạp.

6. Thời gian

Phù hợp nhất cho: chuyển đổi múi giờ chính xác và đáng tin cậy

Máy chủ Time MCP cung cấp các hoạt động thời gian chính xác và chuyển đổi múi giờ thông qua hai hàm chính: lấy thời gian hiện tại theo định dạng múi giờ IANA được chỉ định và chuyển đổi thời gian giữa các múi giờ khác nhau với khả năng xử lý chính xác.

Máy chủ này loại bỏ các lỗi tính toán múi giờ phổ biến thường gặp trong các ứng dụng lập lịch, hỗ trợ tất cả các mã định danh múi giờ tiêu chuẩn của IANA và đảm bảo xử lý thời gian nhất quán trên các triển khai đại lý toàn cầu.

Việc triển khai tập trung vào độ chính xác và độ tin cậy cho các quy trình tự động hóa nhạy cảm với thời gian.

• Lấy thời gian hiện tại cho các múi giờ IANA• Khả năng chuyển đổi múi giờ chính xác• Hỗ trợ tất cả các định danh múi giờ tiêu chuẩn• Xử lý lỗi cho các đầu vào múi giờ không hợp lệ• Định dạng thời gian nhất quán trong tất cả các thao tác

Máy chủ thời gian hoạt động như phần mềm nguồn mở mà không có chi phí cấp phép. Việc triển khai và tài liệu hướng dẫn có sẵn thông qua kho lưu trữ GitHub.

Xử lý múi giờ là một nguyên nhân phổ biến gây ra sự cố trong quá trình tự động hóa, đặc biệt đối với các nhóm làm việc trên quy mô toàn cầu và phối hợp giữa các khu vực khác nhau.

Độ chính xác về thời gian và hỗ trợ múi giờ toàn diện của Time đã loại bỏ các xung đột lịch trình từng xảy ra khi sử dụng các thư viện xử lý ngày tháng cơ bản, mang lại độ tin cậy cần thiết cho các hệ thống lập lịch sản xuất.

• Hỗ trợ múi giờ IANA chính xác• Giao diện API đơn giản với các thao tác rõ ràng• Thuật toán chuyển đổi đáng tin cậy• Yêu cầu tài nguyên tối thiểu• Định dạng đầu ra nhất quán

• Giới hạn chỉ hỗ trợ các tác vụ theo thời gian• Không có tính năng lịch hoặc lên lịch• Chức năng cơ bản mà không có phần mở rộng• Không hỗ trợ mẫu thời gian lặp lại• Không tích hợp với hệ thống lịch

Việc duy trì kho lưu trữ sẽ tiếp tục đến năm 2025, bao gồm các cải tiến nhỏ trong việc xử lý dữ liệu múi giờ và nâng cao khả năng báo cáo lỗi cho các đầu vào không hợp lệ.

7. Mọi thứ

Phù hợp nhất cho: Kiểm thử tính năng giao thức MCP toàn diện

Tất cả các thành phần hàm như một máy chủ thử nghiệm toàn diện, thể hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của MCP thông qua nhiều công cụ và tài nguyên khác nhau.

Điều này bao gồm các hoạt động phản hồi, tính toán toán học, mô phỏng quá trình kéo dài, truy cập biến môi trường, tương tác mẫu với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), khả năng truy xuất hình ảnh, tin nhắn có chú thích, tham chiếu tài nguyên và các tính năng tương tác để thu thập thông tin.

Được thiết kế riêng cho các nhà phát triển đang xây dựng hoặc kiểm thử các ứng dụng khách hàng MCP, công cụ này kiểm tra các trường hợp biên và cung cấp các ví dụ về các mẫu triển khai đúng đắn cho tất cả các tính năng chính của giao thức.

• Trình diễn hoàn thành giao thức MCP• Khả năng kiểm thử trường hợp biên• Các ví dụ triển khai mẫu cho tất cả loại công cụ• Ví dụ tương tác để thu thập thông tin• Biến môi trường và quyền truy cập hệ thống

Tất cả hoạt động như một cơ sở hạ tầng kiểm thử mã nguồn mở mà không có chi phí liên quan. Các nhà phát triển có thể truy cập vào toàn bộ mã nguồn hoàn thành thông qua kho lưu trữ GitHub.

Khi đánh giá tính tương thích của khách hàng MCP, Everything cung cấp bề mặt kiểm thử toàn diện nhất để xác định các lỗ hổng trong triển khai và các vấn đề tuân thủ giao thức.

Bộ công cụ đa dạng đã phát hiện ra các trường hợp đặc biệt trong các triển khai của khách hàng mà không thể phát hiện được trên các máy chủ sản xuất, điều này khiến nó trở nên vô cùng quý giá cho các quy trình phát triển và kiểm thử chất lượng (QA).

• Phạm vi bao phủ toàn diện của giao thức• Rất phù hợp cho việc kiểm thử của khách hàng• Xác định các trường hợp biên• Mẫu thực hiện điển hình• Đa dạng các ví dụ về công cụ

• Không dành cho mục đích sản xuất• Có thể chứa các triển khai không ổn định• Có thể tiết lộ thông tin hệ thống không cần thiết• Thiết lập phức tạp cho nhu cầu kiểm thử đơn giản• Không tập trung vào tối ưu hóa hiệu suất

Phát triển tích cực tiếp tục diễn ra vào năm 2025 với việc bổ sung các trường hợp đặc biệt và cải thiện các kịch bản kiểm thử cho các nâng cấp giao thức MCP mới.

8. Slack

Phù hợp nhất cho: Tự động hóa giao tiếp nhóm liền mạch

Máy chủ Slack MCP kết nối các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) với không gian làm việc Slack thông qua các công cụ giao tiếp toàn diện để giúp công việc của bạn trở nên hiệu quả hơn.

Điều này bao gồm danh sách kênh, đăng tin nhắn, trả lời chủ đề, quản lý phản hồi, tra cứu lịch sử kênh, truy cập cuộc hội thoại trong chủ đề, tra cứu danh sách người dùng và thu thập thông tin hồ sơ.

Hỗ trợ cả hai giao thức truyền tải STDIO và HTTP có thể phát trực tuyến, nó sử dụng SDK MCP hiện đại với xác thực OAuth để cung cấp quyền truy cập bảo mật và hiệu quả vào hệ sinh thái giao tiếp đầy đủ của Slack cho tự động hóa quy trình làm việc do đại lý điều khiển.

• Tích hợp hoàn thành với không gian làm việc Slack• Quản lý chủ đề và phản hồi• Lịch sử kênh và khả năng tìm kiếm• Truy cập danh bạ người dùng và hồ sơ• Hỗ trợ giao thức truyền tải hiện đại

Máy chủ Slack MCP có sẵn miễn phí để cài đặt và sử dụng quyền truy cập API tiêu chuẩn của Slack. Chi tiết cài đặt được cung cấp trong kho lưu trữ GitHub.

Tự động hóa giao tiếp trong nhóm là một trường hợp sử dụng có giá trị cao, nơi các nhân viên có thể giảm đáng kể gánh nặng phối hợp thủ công.

Tính năng tích hợp Slack toàn diện của máy chủ này, đặc biệt là khả năng quản lý chủ đề tin nhắn và tìm kiếm lịch sử, đã giúp các nhân viên của chúng tôi tham gia một cách có ý nghĩa vào các cuộc thảo luận nhóm đồng thời duy trì bối cảnh cuộc hội thoại và các quy tắc giao tiếp xã hội.

• Hỗ trợ đầy đủ các tính năng của Slack• Hỗ trợ chủ đề tin nhắn và phản hồi• Triển khai SDK MCP hiện đại• Tích hợp bảo mật OAuth• Giao thức truyền tải HTTP có thể phát trực tuyến

• Yêu cầu cấu hình quyền truy cập Slack• Chỉ áp dụng cho hệ sinh thái Slack• Phụ thuộc vào token bot và ID nhóm• Không có tính năng tự động hóa nâng cao• Có thể bị giới hạn tốc độ API

Các cải tiến trong mùa xuân 2025 bao gồm các cải tiến về truyền tải HTTP có thể phát trực tuyến và các tùy chọn xác thực OAuth mở rộng cho các triển khai doanh nghiệp.

9. GitHub

Phù hợp nhất cho: Quản lý kho lưu trữ và vấn đề nâng cao

Máy chủ GitHub MCP cung cấp các tính năng quản lý kho lưu trữ toàn diện mà bạn mong đợi từ một máy chủ MCP tiêu chuẩn.

Điều này bao gồm duyệt mã và truy vấn, tìm kiếm tệp và commit, tạo/lập vấn đề và yêu cầu kéo, phân loại và quản lý lỗi, theo dõi GitHub Actions, phân tích lỗi xây dựng, quản lý phát hành, đánh giá các phát hiện bảo mật, xử lý cảnh báo Dependabot và phân tích hoạt động của nhóm.

Hỗ trợ cả cấu hình triển khai tự quản lý và triển khai từ xa, nó tích hợp với các khách hàng MCP khác nhau để cung cấp tự động hóa GitHub toàn diện cho các nhóm phát triển.

• Tự động hóa quản lý kho lưu trữ hoàn toàn• Quản lý vòng đời vấn đề kéo và yêu cầu hợp nhất• Giám sát GitHub Actions và CI/CD• Phân tích bảo mật và tích hợp Dependabot• Phân tích hoạt động và hợp tác của nhóm

Máy chủ GitHub MCP là mã nguồn mở và không có phí cấp phép. Việc sử dụng API GitHub có thể phát sinh chi phí phụ thuộc vào kế hoạch GitHub của bạn. Truy cập máy chủ thông qua kho lưu trữ GitHub của nó.

Tự động hóa quy trình phát triển phần mềm được hưởng lợi đáng kể từ việc tích hợp toàn diện với GitHub, vượt xa các thao tác cơ bản trên kho lưu trữ.

Khả năng giám sát CI/CD và phân tích bảo mật tự động hóa của máy chủ này đã cung cấp cho các nhà phát triển của chúng tôi bối cảnh cần thiết để tham gia vào nhiều loại công việc khác nhau.

Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao quy trình kiểm tra mã nguồn, xác định các vấn đề triển khai và duy trì tiêu chuẩn chất lượng kho lưu trữ, những công việc trước đây đòi hỏi sự chú ý chuyên biệt từ đội ngũ DevOps.

• Tự động hóa toàn diện trên GitHub• Giám sát CI/CD và bảo mật• Quản lý kho lưu trữ quy mô lớn• Tự động hóa quy trình xử lý vấn đề và yêu cầu kéo (PR)• Thông tin chi tiết về hợp tác nhóm

• Yêu cầu token truy cập GitHub• Bị giới hạn bởi giới hạn tốc độ API• Cấu hình phức tạp cho các thiết lập doanh nghiệp• Không hỗ trợ kho lưu trữ đa nền tảng• Phụ thuộc vào tính khả dụng của dịch vụ GitHub

Các bản cập nhật liên tục tập trung vào việc nâng cao khả năng thông minh của CI/CD và cải thiện khả năng tự động hóa quy trình làm việc, mặc dù các ghi chú phát hành chính thức không được công bố công khai.

10. Google Drive

Phù hợp nhất cho: truy cập và chuyển đổi tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả

Máy chủ MCP của Google Drive cung cấp cho các tác nhân AI quyền truy cập bảo mật và khả năng chuyển đổi cho các tệp trong Google Workspace.

Các đại lý có thể tìm kiếm tài liệu một cách liền mạch, xuất tài liệu Docs sang markdown, Sheets sang CSV và Presentations sang văn bản thuần túy, tối ưu hóa nội dung cho quá trình xử lý của trí tuệ nhân tạo (AI).

Mặc dù có trạng thái phát triển đã được lưu trữ, các tính năng chuyển đổi định dạng mạnh mẽ của nó khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức sử dụng tài liệu cũ trong các quy trình quản lý kiến thức và phân tích nội dung được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

• Tìm kiếm và truy cập tệp trong Google Không gian Làm việc• Chuyển đổi định dạng tài liệu cho xử lý AI• Công cụ tổ chức tệp bảo mật• Khả năng xuất tệp sang nhiều định dạng• Tích hợp với cấu trúc ổ đĩa chia sẻ

Google Drive MCP máy chủ là mã nguồn mở, tuy nhiên việc sử dụng Google Không gian Làm việc có thể yêu cầu các kế hoạch trả phí phụ thuộc vào nhu cầu lưu trữ và số lượng người dùng. Mã nguồn của máy chủ có thể truy cập thông qua kho lưu trữ GitHub của nó.

Tự động hóa quản lý tài liệu đòi hỏi phải có quyền truy cập đáng tin cậy vào các kho lưu trữ tệp hiện có nơi các nhóm lưu trữ kiến thức tổ chức.

Mặc dù có trạng thái lưu trữ, khả năng chuyển đổi của Google Drive đã chứng minh giá trị đối với các tổ chức trong việc chuyển đổi tài liệu cũ sang định dạng có thể đọc được bởi trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là trong việc xây dựng cơ sở kiến thức và quy trình phân tích nội dung.

• Chuyển đổi định dạng Google Không gian Làm việc• Kiểm soát truy cập tệp tin bảo mật• Hỗ trợ tổ chức ổ đĩa chia sẻ• Định dạng đầu ra tối ưu hóa bằng AI• Tích hợp tài liệu doanh nghiệp

• Trạng thái máy chủ đã lưu trữ• Bảo trì hoạt động giới hạn• Yêu cầu thông tin đăng nhập API của Google• Có thể thiếu hỗ trợ cho các tính năng mới nhất• Có thể gặp vấn đề tương thích

Trạng thái lưu trữ của máy chủ cho thấy các bản cập nhật cuối cùng được thực hiện vào khoảng năm 2024, và hiện không có lịch trình phát triển hoặc bảo trì nào được lên kế hoạch.

11. Zapier

Phù hợp nhất cho: tự động hóa rộng rãi trên nhiều ứng dụng SaaS

Máy chủ Zapier MCP cung cấp khả năng tự động hóa cho các trợ lý AI trên hơn 8.000 ứng dụng SaaS, xử lý các công việc từ nhắn tin, mục nhập đến cập nhật CRM.

Các đại lý sử dụng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên để điều phối quy trình làm việc, tận dụng lớp tích hợp an toàn và tiêu chuẩn hóa của Zapier.

Máy chủ này đặc biệt hữu ích cho các nhóm mong muốn giảm thiểu nỗ lực phối hợp thủ công và tăng cường năng suất thông qua tự động hóa toàn diện, đa nền tảng.

• Truy cập vào hơn 8.000 ứng dụng kết nối• Hơn 30.000 khả năng thực hiện hành động tự động hóa• Xử lý lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên• Bảo mật doanh nghiệp và mã hóa• Tương thích với MCP đa khách hàng

Máy chủ Zapier MCP yêu cầu tài khoản Zapier với giá khởi điểm khoảng $19,99 mỗi tháng khi thanh toán theo năm cho các kế hoạch trả phí.

Gói miễn phí áp dụng cho các tính năng cơ bản. Truy cập máy chủ thông qua kho lưu trữ GitHub của nó.

Tự động hóa xuyên ứng dụng đại diện cho trường hợp sử dụng có tác động lớn nhất trong việc triển khai các bot, nơi khả năng phối hợp các hành động giữa các công cụ SaaS đa dạng mang lại những cải thiện đáng kể về hiệu quả quy trình làm việc.

Theo các chỉ số nội bộ của Zapier, các nhóm sử dụng tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) báo cáo giảm 40% công việc phối hợp thủ công, khiến máy chủ này trở thành yếu tố thiết yếu cho việc điều phối quy trình làm việc toàn diện.

• Phạm vi ứng dụng không có đối thủ• Hỗ trợ lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên• Tiêu chuẩn bảo mật doanh nghiệp• Tương thích với nhiều khách hàng• Tự động hóa quy trình làm việc toàn diện

• Yêu cầu đăng ký Zapier• Độ phức tạp trong cấu hình cho các quy trình làm việc phức tạp• Tiềm ẩn độ trễ khi thực hiện các cuộc gọi API từ xa• Các yếu tố liên quan đến sự phụ thuộc vào nhà cung cấp• Đường cong học tập cho các tự động hóa nâng cao

Các cải tiến vào giữa năm 2024 đã mở rộng phạm vi ứng dụng và nâng cao khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, giúp việc giải thích các lệnh tự động hóa trở nên trực quan hơn.

12. Supabase

Phù hợp nhất cho: Quản lý hệ thống backend và cơ sở dữ liệu mạnh mẽ

Máy chủ MCP của Supabase trang bị cho các đại lý khả năng điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên đối với toàn bộ các hoạt động trong vòng đời cơ sở dữ liệu, bao gồm quản lý cấu trúc dữ liệu, tối ưu hóa SQL và cấu hình môi trường.

Phù hợp cho các nhóm phát triển quản lý hạ tầng backend, nó giúp giảm đáng kể thời gian thiết lập và bảo trì cơ sở dữ liệu.

Khả năng tự động hóa mạnh mẽ của máy chủ giúp tối ưu hóa các hoạt động cơ sở dữ liệu, cho phép triển khai các quy trình làm việc được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo (AI) mà trước đây đòi hỏi chuyên môn đặc biệt.

• Hoàn thành quản lý vòng đời dự án Supabase• Thực thi và tối ưu hóa truy vấn SQL• Tự động hóa thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu• Quản lý nhánh và môi trường• Ghi nhật ký và giám sát toàn diện

Supabase cung cấp gói miễn phí với các kế hoạch trả phí bắt đầu từ khoảng $25 mỗi tháng cho dịch vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu. Máy chủ MCP chính nó là mã nguồn mở và có thể truy cập thông qua kho lưu trữ GitHub.

Quản lý hạ tầng backend thông qua ngôn ngữ tự nhiên đánh dấu một bước ngoặt trong cách các nhóm phát triển tương tác với hệ thống cơ sở dữ liệu.

Trong các tình huống thử nghiệm, máy chủ này đã giảm thời gian cấu hình cơ sở dữ liệu xuống 65% đồng thời duy trì tính bảo mật và tuân thủ các tiêu chuẩn tốt nhất, cho phép các nhà phát triển tham gia vào các quyết định về hạ tầng mà trước đây yêu cầu kiến thức chuyên sâu về quản trị cơ sở dữ liệu.

• Kiểm soát cơ sở dữ liệu toàn diện thông qua ngôn ngữ tự nhiên• Tích hợp hệ sinh thái công cụ đa dạng• Tự động hóa vòng đời dự án• Khả năng tối ưu hóa SQL• Quản lý hạ tầng quy mô lớn

• Yêu cầu kiến thức về nền tảng Supabase• Thiết lập phức tạp cho các cấu hình nâng cao• Giới hạn trong hệ sinh thái Supabase• Cần hiểu biết về khái niệm cơ sở dữ liệu• Các vấn đề bảo mật tiềm ẩn khi tự động hóa

Phát triển tích cực trong suốt năm 2025 bao gồm việc mở rộng phạm vi hỗ trợ công cụ và cải thiện tích hợp OAuth để đáp ứng các yêu cầu bảo mật của doanh nghiệp.

13. Nhà viết kịch

Phù hợp nhất cho: tự động hóa trình duyệt và kiểm thử có tính xác định

Máy chủ MCP của nhà viết kịch sử dụng dữ liệu truy cập có cấu trúc thay vì nhận dạng hình ảnh, cho phép tự động hóa trình duyệt web chính xác và đáng tin cậy.

Các tác nhân thực thi nhanh chóng các quy trình làm việc cho việc điều hướng, gửi biểu mẫu và trích xuất dữ liệu mà không gặp phải sự phức tạp và lỗi của tự động hóa dựa trên giao diện người dùng.

Phương pháp luận xác định của nó khiến nó trở thành lựa chọn ưu việt cho các nhóm cần tự động hóa web ổn định, có khả năng mở rộng và kiểm thử ứng dụng toàn diện.

• Tự động hóa trình duyệt dựa trên cây truy cập• Phương pháp tương tác xác định• Thực thi nhanh chóng mà không cần xử lý hình ảnh• Điều hướng dựa trên dữ liệu có cấu trúc• Khả năng kiểm thử web toàn diện

Phần mềm máy chủ Playwright MCP hoạt động dưới dạng phần mềm nguồn mở và không có chi phí cấp phép. Toàn bộ mã nguồn có thể được truy cập thông qua kho lưu trữ GitHub.

Tự động hóa trình duyệt thường gặp phải các vấn đề về độ tin cậy do sự thay đổi của giao diện người dùng và các phụ thuộc về thời gian.

Phương pháp cây truy cập của nhà biên kịch đã giải quyết các vấn đề này trong môi trường thử nghiệm của chúng tôi, đạt tỷ lệ thành công 95% cho các quy trình tự động hóa so với 70% khi sử dụng phương pháp dựa trên ảnh chụp màn hình truyền thống, đồng thời không yêu cầu đào tạo hoặc bảo trì mô hình hình ảnh.

• Tự động hóa xác định mà không cần mô hình thị giác• Thực thi nhanh chóng thông qua dữ liệu có cấu trúc• Phương pháp tương tác đáng tin cậy• Hỗ trợ trình duyệt toàn diện• Không yêu cầu đào tạo thị giác

• Yêu cầu hiểu biết về cấu trúc trang phức tạp• Không phù hợp cho việc kiểm thử thiết kế giao diện• Giới hạn trong các tương tác với cây truy cập• Đường cong học tập cho người không phải lập trình viên• Yêu cầu hỗ trợ ứng dụng web hiện đại

Các bản cập nhật kho lưu trữ đến năm 2025 tập trung vào việc cải thiện khả năng phân tích cây truy cập và nâng cao độ tin cậy của tự động hóa cho các ứng dụng web phức tạp.

14. Khái niệm

Phù hợp nhất cho: Giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho không gian làm việc có tổ chức

Máy chủ MCP của Notion tích hợp mượt mà các tác nhân AI vào không gian làm việc Notion thông qua quy trình thiết lập OAuth chỉ với một cú nhấp chuột, cho phép quản lý nội dung đọc/ghi ngay lập tức.

Được thiết kế như một giải pháp đám mây, nó giúp đơn giản hóa quy trình tạo tài liệu, tự động hóa công việc và truy xuất nội dung.

Giải pháp tích hợp không cần bảo trì này tối ưu hóa quy trình quản lý kiến thức, giảm đáng kể gánh nặng công việc thủ công trong việc lập tài liệu và nâng cao năng suất làm việc nhóm.

• Tích hợp không gian làm việc OAuth chỉ với một cú nhấp chuột• Quyền truy cập đọc/ghi đầy đủ vào nội dung Notion• Định dạng dữ liệu tối ưu hóa bằng AI• Quản lý tài liệu toàn diện• Dịch vụ lưu trữ với không cần bảo trì

Các kế hoạch dịch vụ của Notion có giá khởi điểm khoảng $8 mỗi người dùng mỗi tháng, với tích hợp MCP hiện đang miễn phí cho các khách hàng AI được hỗ trợ.

Notion cung cấp kế hoạch miễn phí với dung lượng lưu trữ khối giới hạn. Truy cập chi tiết tích hợp thông qua trang MCP của Notion.

Tự động hóa quản lý kiến thức đòi hỏi sự tích hợp sâu rộng với các hệ thống tài liệu hiện có nơi các nhóm lưu trữ kiến thức tổ chức.

Dựa trên phản hồi từ những người dùng sớm, các nhóm sử dụng tích hợp MCP của Notion báo cáo giảm 50% các công việc tài liệu thủ công, với các nhân viên thành công trong việc tạo nội dung có cấu trúc tuân thủ các tiêu chuẩn định dạng tổ chức và quy trình làm việc hợp tác.

• Tích hợp OAuth chỉ với một cú nhấp chuột• Quyền truy cập đầy đủ vào không gian làm việc kèm quyền ghi• Định dạng nội dung tối ưu hóa bằng AI• Không yêu cầu bảo trì hosting• Tích hợp sâu các tính năng của Notion

• Yêu cầu tài khoản Notion và gói đăng ký• Dịch vụ lưu trữ với khả năng tùy chỉnh giới hạn• Phụ thuộc vào kết nối OAuth• Tích hợp riêng của nhà cung cấp• Các yếu tố liên quan đến lưu trữ dữ liệu có thể cần xem xét

Dự kiến ra mắt vào giữa năm 2024, với các cải tiến liên tục dự kiến sẽ được thực hiện trong suốt năm 2025, tập trung vào việc mở rộng tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo (AI) và các tính năng tích hợp không gian làm việc.

15. Bảo vệ

Phù hợp nhất cho: theo dõi lỗi chủ động và phân loại lỗi

Máy chủ Sentry MCP kết nối các tác nhân AI trực tiếp với các quy trình giám sát lỗi thời gian thực, phân loại và gỡ lỗi.

Với tính năng giải quyết vấn đề tự động hóa thông qua tích hợp Seer, nó giúp đẩy nhanh quá trình xử lý lỗi và giảm thiểu nỗ lực gỡ lỗi thủ công.

Với tích hợp ngữ cảnh toàn diện, các nhân viên hỗ trợ có thể quản lý hiệu quả các lỗi thường gặp và chuyển tiếp các vấn đề phức tạp, từ đó tối ưu hóa thời gian phản hồi sự cố trong môi trường sản xuất.

• Khả năng tìm kiếm và phân loại lỗi toàn diện • Giải quyết vấn đề tự động thông qua tích hợp Seer • Xác thực OAuth với HTTP có thể truyền phát • Quản lý dự án và tổ chức • Tự động hóa quy trình gỡ lỗi nâng cao

Sentry cung cấp gói miễn phí với các kế hoạch trả phí bắt đầu từ khoảng $26 mỗi tháng. Có sẵn bản dùng thử miễn phí cho các tính năng trả phí. Truy cập tài liệu máy chủ thông qua Sentry MCP tài liệu.

Tự động hóa giám sát lỗi là một lĩnh vực có tác động lớn, nơi các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giảm đáng kể gánh nặng của việc gỡ lỗi thủ công.

Trong quá trình kiểm thử sản xuất, các tác nhân sử dụng tích hợp MCP của Sentry đã tự động giải quyết 35% lỗi thông thường trong khi nâng cấp các vấn đề phức tạp với bối cảnh chi tiết, giảm thời gian trung bình để giải quyết từ hàng giờ xuống còn vài phút đối với các mẫu lỗi phổ biến.

• Khả năng giải quyết lỗi tự động• Quản lý vấn đề toàn diện• Tích hợp bối cảnh gỡ lỗi nâng cao• Bảo mật OAuth với truyền tải luồng• Tự động hóa giám sát sẵn sàng cho sản xuất

• Yêu cầu tài khoản Sentry và cấu hình• Thiết lập phức tạp cho các tính năng nâng cao• Giới hạn trong phạm vi giám sát lỗi• Đường cong học tập cho tự động hóa nâng cao• Nguy cơ mệt mỏi do cảnh báo từ tự động hóa

Phiên bản ra mắt vào đầu năm 2025 sẽ bao gồm hàm tự động sửa lỗi Seer và tích hợp OAuth được cải tiến, kèm theo khả năng phát trực tuyến được nâng cấp để theo dõi lỗi thời gian thực.

16. Vectara

Phù hợp nhất cho: tìm kiếm và truy xuất ngữ nghĩa cấp doanh nghiệp cao cấp

Máy chủ MCP của Vectara nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin doanh nghiệp với công nghệ tìm kiếm ngữ nghĩa mạnh mẽ và khả năng tóm tắt sinh thành đáng tin cậy.

Máy chủ kết hợp chính xác các kỹ thuật tìm kiếm ngữ nghĩa và từ vựng, cho phép các tác nhân cung cấp câu trả lời chính xác, có nguồn gốc rõ ràng đồng thời giảm thiểu rủi ro ảo giác.

Đặc biệt hữu ích cho các cơ sở kiến thức quy mô lớn của doanh nghiệp, nó tối ưu hóa việc tra cứu và xác minh thông tin thông qua hạ tầng tìm kiếm đáng tin cậy và có thể tùy chỉnh.

Tính năng chính

• Hệ thống RAG cấp doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu đáng tin cậy• Tích hợp tìm kiếm ngữ nghĩa và từ vựng có thể tùy chỉnh• Nhiều tùy chọn mô hình sinh thành• Giảm thiểu hiện tượng ảo giác thông qua xác định nguồn gốc• Quản lý tập dữ liệu có thể mở rộng cho các bộ dữ liệu lớn

Giá cả

Vectara cung cấp gói dùng thử miễn phí với các kế hoạch trả phí bắt đầu từ khoảng $9 mỗi tháng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Truy cập triển khai máy chủ thông qua kho lưu trữ GitHub.

Tại sao tôi chọn nó

Tìm kiếm và tóm tắt thông tin doanh nghiệp đòi hỏi các khả năng RAG (Retrieval-Augmented Generation) tiên tiến, cân bằng giữa độ chính xác và việc ghi nhận nguồn gốc thông tin.

Phương pháp RAG đáng tin cậy của Vectara đạt độ chính xác 92% trong các kịch bản đánh giá của chúng tôi so với 78% của các phương pháp tìm kiếm truyền thống, đồng thời cung cấp các trích dẫn nguồn minh bạch cho phép xác minh sự thật và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ cho triển khai doanh nghiệp.

Ưu điểm và Nhược điểm

• Hệ thống RAG cấp doanh nghiệp với chức năng xác định nguồn gốc• Tham số tìm kiếm và sinh nội dung có thể tùy chỉnh• Giảm thiểu hiện tượng "hallucination" thông qua các nguồn tin đáng tin cậy• Quản lý tập dữ liệu có khả năng mở rộng• Khả năng tìm kiếm ngữ nghĩa nâng cao

• Yêu cầu thiết lập API Vectara và cấu hình tập dữ liệu• Giới hạn ở các hàm tìm kiếm và tóm tắt• Đường cong học tập cho cấu hình nâng cao• Giá cả dành cho doanh nghiệp cho việc sử dụng quy mô lớn• Hạ tầng RAG riêng của nhà cung cấp

Phiên bản phát hành tháng 8 năm 2025 bao gồm các tính năng cải tiến về kiểm soát nội suy từ vựng và mở rộng các tùy chọn mô hình sinh để nâng cao chất lượng kết quả tìm kiếm và độ chính xác của việc tóm tắt.

Cách lựa chọn máy chủ MCP một cách hiệu quả

Lựa chọn máy chủ MCP tối ưu đòi hỏi phải đánh giá độ phức tạp của việc tích hợp, tình trạng bảo mật, độ dễ dàng trong việc thiết lập, cấu trúc giá cả và tần suất bảo trì cập nhật để đảm bảo tính khả thi lâu dài và tích hợp mượt mà với quy trình làm việc của các đại lý.

Đánh giá hệ thống đảm bảo bạn lựa chọn các máy chủ MCP phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và các hạn chế tổ chức của bạn.

Tiêu chí Điểm/Nhận xét Độ phức tạp của tích hợp Đánh giá mức độ phức tạp của việc thiết lập và khả năng tương thích với khách hàng Bảo mật & Xác thực Đánh giá OAuth, khóa API và các biện pháp kiểm soát truy cập Dễ sử dụng Đánh giá chất lượng tài liệu và độ khó khi học Mô hình định giá So sánh các gói miễn phí và trả phí cùng chi phí mở rộng Độ hoàn thành của tính năng Đánh giá phạm vi bao phủ của công cụ và các tính năng độc đáo Hỗ trợ cộng đồng Kiểm tra hoạt động bảo trì và khả năng phản hồi khi có vấn đề

Tính năng của máy chủ MCP

Các máy chủ MCP cung cấp các giao diện tiêu chuẩn hóa giúp biến các tác nhân AI độc lập thành các thành viên hợp tác trong nhóm thông qua ba lĩnh vực năng lực cốt lõi.

Sau khi triển khai 12 máy chủ khác nhau trong các môi trường sản xuất, các triển khai thành công nhất đều chia sẻ các mẫu kiến trúc chung ưu tiên bảo mật và khả năng bảo trì.

Kế hoạch• Điều phối dự án thông qua việc tạo công việc tự động hóa• Phân bổ tài nguyên dựa trên phân tích sức chứa• Quản lý dòng thời gian với lịch trình thông minh• Đánh giá rủi ro thông qua phân tích dữ liệu lịch sử

Tự động hóa• Điều phối quy trình làm việc giữa các ứng dụng• Đồng bộ hóa dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau• Giám sát lỗi và giải quyết tự động• Báo cáo tuân thủ với việc tạo nhật ký kiểm tra

Hợp tác• Giao tiếp nhóm thông qua hệ thống nhắn tin tích hợp• Chia sẻ kiến thức thông qua đồ thị bộ nhớ liên tục• Đang theo dõi quyết định với chuỗi lý do minh bạch• Bảo toàn ngữ cảnh trong các tương tác đa phiên

Lợi ích của máy chủ MCP

Các tổ chức triển khai máy chủ MCP báo cáo những cải thiện đáng kể về hiệu quả hoạt động và hiệu quả hợp tác của nhóm.

• Khởi chạy nhanh hơn: Loại bỏ sự chậm trễ trong tích hợp thông qua các kết nối tiêu chuẩn• Giảm thiểu lỗi: Giảm thiểu sai sót của con người thông qua các quy trình xác thực tự động hóa Quyết định tốt hơn: Truy cập thông tin toàn diện từ nhiều nguồn dữ liệu cùng lúc• Đồng bộ hóa nhóm: Duy trì sự hiểu biết chung thông qua quản lý kiến thức liên tục• Hoạt động có khả năng mở rộng: Xử lý khối lượng công việc tăng mà không cần mở rộng nhân sự tương ứng• Đảm bảo tuân thủ: Tự động hóa nhật ký kiểm toán và yêu cầu báo cáo tuân thủ quy định• Tăng tốc đổi mới: Giải phóng các đội ngũ kỹ thuật khỏi các công việc thường xuyên để tập trung vào các sáng kiến chiến lược

Các dự án triển khai của khách hàng của chúng tôi thường đạt được mức giảm từ 40-65% các công việc phối hợp thủ công trong quý đầu tiên sau khi triển khai.

Máy chủ MCP thường có giá bao nhiêu?

Hiểu rõ tổng chi phí quyền sở hữu giúp các tổ chức lập kế hoạch ngân sách hiệu quả cho việc triển khai máy chủ MCP trong các kịch bản triển khai khác nhau.

Kịch bản Chi tiêu hàng tháng Dòng thời gian ROI Nhóm nhỏ (5-10 người dùng) $50-200 2-3 tháng Công ty đang phát triển (25-50 người dùng) $200-800 1-2 tháng Triển khai cho doanh nghiệp (100+ người dùng) $800-3000 3-6 tuần Điều phối đa tác nhân $1.500–5.000 4-8 tuần

Chúng tôi khuyến nghị bắt đầu với các máy chủ miễn phí cho các hàm cơ bản, sau đó bổ sung các dịch vụ trả phí cho các hàm chuyên sâu như RAG doanh nghiệp hoặc tự động hóa toàn diện.

Các triển khai doanh nghiệp thường đạt được thu hồi toàn bộ chi phí trong vòng 60 ngày thông qua việc giảm thiểu chi phí xử lý thủ công.

Câu hỏi thường gặp

Hầu hết các máy chủ yêu cầu thiết lập cơ bản Node.js hoặc Python kèm theo tài liệu hướng dẫn chi tiết. Các máy chủ miễn phí thường được cài đặt trong vòng dưới 30 phút.

Sử dụng OAuth khi có sẵn, giới hạn quyền truy cập API, cấu hình tường lửa cho các triển khai tự lưu trữ và kiểm tra nhật ký truy cập thường xuyên.

Đúng, các đại lý có thể kết nối đồng thời với nhiều máy chủ, tuy nhiên bạn nên theo dõi việc sử dụng tài nguyên và giới hạn tốc độ API.

Đăng ký nhận thông báo từ kho lưu trữ, duy trì các tùy chọn dự phòng cho các quy trình làm việc quan trọng và kiểm thử các bản cập nhật trong môi trường staging.

Các kho lưu trữ GitHub chứa hệ thống theo dõi vấn đề, các máy chủ Discord của cộng đồng cung cấp hỗ trợ thời gian thực, và tài liệu của nhà cung cấp bao gồm các hướng dẫn khắc phục sự cố.

Những suy nghĩ cuối cùng

Các máy chủ MCP này cung cấp nền tảng để xây dựng các quy trình làm việc AI có khả năng tự chủ phức tạp, tích hợp mượt mà với các công cụ kinh doanh hiện có.

Từ việc trích xuất dữ liệu web cơ bản với Fetch đến tìm kiếm ngữ nghĩa cấp doanh nghiệp với Vectara, mỗi máy chủ đáp ứng các nhu cầu tự động hóa cụ thể đồng thời duy trì giao diện tiêu chuẩn hóa cho phép phối hợp đa tác nhân.

Bắt đầu với các máy chủ miễn phí để kiểm tra các trường hợp sử dụng của bạn, sau đó mở rộng với các dịch vụ trả phí chuyên biệt khi nhu cầu của bạn phát triển.