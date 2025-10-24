odaklanma ve Verimlilik için En İyi 10 ADHD Notion Şablonu

Dünya çapında yaklaşık 404 milyon yetişkin şu anda ADHD ile yaşıyor. Ancak, çoğu verimlilik sistemi, nörolojik farklılıkları olan beyinleri için tasarlanmamıştır.

En büyük zorluğunuz zaman körlüğü olduğunda, katı bir planlayıcıyla oturmanın nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Görevler kaçırılır, zaman kaybolur ve basit bir günlük plan gibi görünen şey birdenbire bitmemiş iş yığını gibi hissedilir.

ADHD'ye uygun şablonlar olmadan, bu döngü tekrarlanır ve nörolojik farklılığı olan bireyler akış halinde olmak yerine hayal kırıklığı içinde kalır.

Zamandan tasarruf etmenize ve size iş olan bir sisteme erişmenize yardımcı olmak için, ŞİMDİ kullanmaya başlayabileceğiniz en iyi Notion ADHD şablonlarını derledik.

En İyi Notion ADHD Şablonlarına Genel Bakış

İyi bir Notion ADHD şablonu nedir?

Her verimlilik şablonu herkes için aynı şekilde işlemeyebilir, özellikle de nörolojik farklılıklarınız varsa veya karmaşıklık karşısında kolayca bunalırsanız. Bir Notion ADHD şablonunu değerlendirirken, seçiminizi yönlendirecek faktörler şunlardır:👇

basit ve minimalist düzen: *Temiz gösterge paneli, minimalist simgeler ve kolay gezinme özelliklerine öncelik veren, ADHD dostu bir Notion şablonu arayın. Çok fazla renk veya bileşen, netlik yerine kafa karışıklığı yaratacağından, bir bakışta ne yapmanız gerektiğini anlamalısınız

zaman ve görevlerin net görünürlüğü: Görsel ipuçları, zamanın nasıl geçtiğini fark etmediğinizde odaklanmanıza yardımcı olur. *Takvim veya zaman çizelgesi görünümüyle bağlantılı görevleri, günlük dökümleri ve hatta harcanan zamanı ve elde edilen sonuçları yansıtan ilerleme çubuklarını gösteren bir Notion şablonu seçin

Yerleşik önceliklendirme: Her şey aynı anda acil hissedilebilir ve bu da karar verme sürecinde felce yol açabilir. ADHD dostu gösterge paneli şablonu, görevleri aciliyetine göre sıralamanızı sağlar. Alternatif olarak, günün "ana odak noktası" olan bir görevini vurgulamalıdır

zaman bloklama: *ADHD'nin anahtar zorluklarından biri, işin ortasında odaklanmayı kaybetmektir. Pomodoro zamanlayıcıları, odaklanma modu anahtarları veya dikkat dağınıklığını yakalamak için hızlı not alanları içeren bir dijital planlayıcı şablonu istersiniz

alışkanlık ve rutin izleme: *Günlük veya haftalık gösterge panellerine basit bir alışkanlık izleme entegre edilmiş bir ADHD planlayıcı arayın. Bu şekilde, siz (kullanıcı olarak) veya ADHD koçunuz görevleri hızlı bir şekilde işaretleyebilir ve mobil erişime sahip olduğundan emin olabilirsiniz

Entegrasyonlar: ADHD dostu Notion şablonunuz, ilerlemeyi izlemek ve olumlu pekiştirme sağlamak için günlük hayatınızda kullandığınız diğer uygulamalar ve dijital araçlarla entegre olmalıdır

👀 Biliyor muydunuz? Kadınlara genellikle erkeklerden yaklaşık 4 yıl sonra ADHD teşhisi konur. Bunun olası nedenleri şunlardır: Dikkatsizlik semptomlarını önemsiz gösteren sosyokültürel beklentiler

Erkek semptom modellerine dayalı tanı kriterleri

Kızlarda ve kadınlarda maskeleme ve telafi edici davranışlar

ADHD tanısı konulmadan önce duygudurum bozukluklarının yanlış teşhisi

📚 Daha fazla bilgi: ADHD'yi yönetmenize yardımcı olacak en iyi kitaplar

Ücretsiz Notion ADHD Şablonları

ADHD dostu ücretsiz Notion şablonlarını keşfedelim. Bu şablonlar, ADHD ile mücadeleyi anlayan öğrenciler, oluşturucular ve verimlilik meraklıları tarafından oluşturulmuştur.

Bu Notion şablonları ve ADHD yaşam planlayıcıları bir başlangıç noktasıdır. Bunları indir, kullanmaya başlayın ve size iş olanı bulun veya sistemi kendinize göre ayarlayın.

1. ADHD Ustalık Araç Seti Şablonu

notion aracılığıyla

ADHD Mastery Toolkit Şablon günlük hayatınıza odaklanma, düzen ve ilerleme getirir.

Yerleşik Pomodoro zamanlayıcısı sayesinde, uygulamalar arasında geçiş yapma derdi olmadan derin çalışma oturumlarına başlayabilirsiniz. Bu ADHD dostu yaşam planlayıcısı, kişisel görevler ve profesyonel işler için ayrı bölümler içerir.

Koyu Mod olan planlayıcı, planlarında esneklik ve kolaylık isteyen nörolojik farklılığı olan kişiler için yararlıdır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Günlük sorumluluklarınızı yönetmek ve zaman yönetiminizi iyileştirmek için ADHD yapılacak liste oluşturun

Çalışma Alanınıza kaynaklar ve stratejiler getiren ADHD bilgi wiki'si aracılığıyla özenle seçilmiş içgörülere erişin

Her gün küçük, tekrarlanabilir eylemleri teşvik eden basit bir alışkanlık takipçisiyle tutarlılık oluşturun

İlerlemeyi hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde kaydetmenizi sağlayan, her gün bir satırlık günlük ile anlamlı düşüncelerinizi yazın

✅ İdeal kullanım alanı: Plan, alışkanlık oluşturma ve zaman yönetimini tek bir gösterge panelinde birleştiren yapılandırılmış bir sisteme ihtiyaç duyan tüm ADHD'liler

⚡ Şablon Arşivi: İş Yerinde Görevlerinizi Yönetmenize Yardımcı Olacak En İyi ADHD Şablonları

2. ADHD/Verimlilik Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Bazı günler beyniniz 40 sekme açık bir tarayıcı gibi hissedilir. Bu günlerde, Notion ADHD/Verimlilik Planlayıcı Şablonu size iş yapmak için sakin bir pencere sunar. İşleri ağır veya stresli hale getirmeden yolunda gitmenize yardımcı olacak kadar yapı ekler. Hızlı bir şekilde notlar alabilir, zihninizi boşaltabilir ve daha fazla kontrol sahibi hissedebilirsiniz.

Bu Notion yaşam planının üç ana bileşeni vardır: Rastgele fikirlerinizi dikkatinizi dağıtmaması için güvenli bir şekilde saklayabileceğiniz Brain Dump panosu; görevleri kısa tutan ve tek bir tıklama ile kolayca işaretleyebileceğiniz Günlük Yapılacaklar liste; ve küçük başarıları kutlamanızı nazikçe hatırlatan, semptomları yönetmenin normalden daha zor olduğu günlerde mükemmel olan Bugünün Küçük Mutlulukları kutusu.

Tüm bu gürültünün ortasında mutluluk anları bulamıyorsanız, hayatın ne anlamı var ki!

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kaçırılan günleri cezalandırmayan esnek bir alışkanlık takipçisiyle alışkanlıklarınızı hızla sıfırlayın

Nazik bir yapı sağlayan günlük rutin programınızla izlemeyi sürdürün

Takvim görünümünü kullanarak, ekstra karmaşıklık olmadan programınızın genel görünümünü görebilirsiniz

✅ İdeal olanlar: Plan yapmayı zorlayıcı değil, destekleyici hale getiren hafif ve esnek bir sistem isteyen herkes

📚 Daha Fazla Bilgi: Bullet Journal Proje Yönetimi ile Hedefinize Ulaşmak

3. ADHD Görev Yöneticisi Şablonu

notion aracılığıyla

ADHD Görev Yöneticisi Şablonu, genellikle uzun bir listeye bakıp nereden başlayacağını bilemeyen kişiler için oluşturulmuştur.

Her şeyi tek bir sayfada bırakmak yerine, bu şablon görevleri aciliyet, önem ve hatta süreye göre sıralar. Hangi öğelerin acil olarak ilgilenilmesi gerektiğini, hangilerinin bekleyebileceğini ve hangilerinin odaklanarak zaman ayırmaya değer olduğunu hızlıca görebilirsiniz.

Notion şablonundaki gösterge paneli, kaç görevinin acil, isteğe bağlı veya zaten tamamlandı olduğunu özetleyen hızlı bilgiler sunar. Ayrıca, bağlam değiştirme zahmetinden de kurtarır. Artık bir sonraki yapılacak işte ne yapacağınızı bulmak için birden fazla sayfa, uygulama veya liste arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Zaman bloklam ayla işi parçalara ayırın, uzun görevleri daha az korkutucu hale getirin

Süreye göre sıralama özelliği ile daha akıllı önceliklendirme yapın ve o anki enerjinize uygun görevleri seçin

Tamamlandı listeleri, ilerlemeyi pekiştirmek ve bitmemiş görevlerin suçluluk duygusunu azaltmak için görsel bir ödül sistemi olarak kullanın

✅ İdeal kullanım alanları: Planlayıcılarına karar verme yardımı entegre edilmiş, fazla düşünmeden işe başlamayı kolaylaştıran, nörolojik farklılıkları olan bireyler ve öğrenciler

💡 Profesyonel İpucu: AI, acil ve önemli eylem öğelerini belirlemenize yardımcı olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain, ClickUp'ın bağlam farkında AI'sı, Çalışma Alanınızı tarayarak kritik görevleri belirler. Ayrıca, geçmiş verilerinize dayalı olarak bunların tamamlanma sırasını ve uygulanabilir son tarihleri önerir. ClickUp Brain'de yapay zeka destekli görev önceliklendirme özelliği ile hayatınızı kolaylaştırın

4. ADHD Akıllı Günlük Şablonu

notion aracılığıyla

ADHD'si olan birçok kişi için düşünceler ve duygular düzensiz hissedilebilir ve stres birikmeye başlayana kadar bu kalıpları görmek zor olabilir. ADHD Akıllı Günlük Şablonu bu kalıpları odak noktasına getirir.

Bu ADHD planlayıcı, günlük günlüğü ile ruh hali izlemeyi birleştirir. Bu sizin için ne anlama gelir? Sadece gün içinde neler olduğunu değil, aynı zamanda gün boyunca nasıl hissettiğinizi de izlersiniz.

Görsel bir ruh hali takvimi ve ısı haritası elde ederek bu günlükleri bir bakışta daha kolay anlayabilirsiniz. Enerjinizin düştüğü veya motivasyonunuzun zirveye çıktığı anları ve bunların tetikleyicilerini izlemeyin.

Bunu kullanışlı kılan, CBT (Bilişsel Davranışçı Terapi) ilkeleri üzerine inşa edilmiş Mind Log'dur. Bu, günlük düşünceleri öz farkındalık ve zihinsel berraklık için araçlara dönüştürür.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Düzenli olarak günlük yazmanıza motive eden seri sayacı ile tutarlılığı izlemeyin

Basit ve odaklanmış, ADHD dostu bir tasarımda gezin

Hayatın farklı alanlarını (kişisel, hedefler, seyahat, hayaller) daha net bir ayrım için özel klasörlere düzenleyin

Günlük tutma işleminin tek bir cihaza bağlı kalmaması için tamamen masaüstü ve mobil cihazlar için optimize edilmiş bir düzen erişin

✅ İdeal kullanım alanı: Duygularını kaydederek ve tutarlı bir ADHD yaşam planlayıcısı oluşturarak zihinsel sağlığını ve kendini anlamayı geliştirmek isteyen ADHD bireyleri

💡 Profesyonel İpucu: Notion'daki ADHD Akıllı Günlük şablonu harika bir başlangıç olsa da, bazen özel bir dijital günlük uygulayıcı size ruh hali izleme, rehberli komutlar veya hızlı mobil kayıt gibi ekstra özellikler sunabilir.

5. ADHD Hedef Takipçisi ve Keşif Şablonu

Daha özgüvenli olmak veya daha fazla para biriktirmek gibi hedeflerinizi yazmak önemlidir. Ancak bu hedefleri başarılara dönüştürmenize yardımcı olacak bir sisteme sahip olmak da aynı derecede önemlidir.

Girin: ADHD Hedef Takipçisi ve Keşif Şablonu. Somut hedeflerinizi (5 bin dolar biriktirmek veya fitness sayılarını izleme gibi) soyut hedeflerden (özgüveninizi veya odaklanmanızı geliştirmek gibi) ayırır, böylece hiçbir şey üzerinde iş yapmak için çok belirsiz hissettirmez.

Bu Notion şablonu, gerçekten önemli olan şeyleri netleştirmenize ve bunları gerçekçi, takip edilebilir sonuçlara dönüştürmenize yardımcı olan etkileşimli bir hedef keşif çalışma sayfası içerir. Mobil ve masaüstü uyumludur ve mikrofonunuza konuşarak sistemin günlük düşüncelerinizi yazıya dökmesini sağlayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sayılar ve ilerleme çubukları kullanan Somut Hedef Takipçisi ile ölçülebilir sonuçları takip edin

Ölçülmesi zor hedefler için günlük eylemler öneren Soyut Hedef Takipçisi ile motivasyonunuzu koruyun

ADHD arkadaşlarından oluşan canlı bir topluluğa erişin

✅ İdeal kullanım alanları: ADHD'li kişiler, öğrenciler veya belirsiz hedefler belirlemekte zorlanan ve soyut hayalleri ölçülebilir hedefler kadar pratik hale getiren bir çerçeve isteyen profesyoneller

6. ADHD Günlüğü ve Ruh Hali Kaydedici Şablonu

notion aracılığıyla

ADHD Günlüğü ve Ruh Hali Kaydedici Şablonu, hızlı düşünceleriniz için günlük ADHD günlüğü ile gün boyunca beyninizin ve vücudunuzun nasıl tepki verdiğini izleme için ADHD semptomları günlüğünü birleştirir.

Olumsuzluklar ortaya çıktığında, yerleşik Olumsuz Etkinlikleri İşleme günlüğü, duygularınızı biriktirmek yerine sıralamanıza yardımcı olur. Zamanınız kısıtlıysa, 90 saniyelik ruh hali günlüğü, hızlı bir şekilde durumunuzu kontrol etmenizi ve kalıpları belirlemenizi sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Duyguları kaydetmeyi daha hafif, daha kolay hale getiren oyunlaştırılmış düğmeler ve renkler kullanın

Sonsuz günlük yazma oturumlarına dalmamak için zamanlayıcılar ve hatırlatıcılar ayarlayın

AI'nın girdilerinizi analiz etmesine izin verin, duygularınızı özetlesin ve gizli kalıpları ortaya çıkarsın

Hızlı notları mı yoksa ayrıntılı günlükleri mi tercih ederseniz edin, her şeyi rutinlerinize uyacak şekilde özel olarak özelleştirin

✅ İdeal kullanım alanı: *Hız ve derinliği dengeleyen, duygularını izleme ve zihinsel sağlıklarını yönetme konusunda yardımcı olan bir zihinsel kontrol sistemi isteyen ADHD kullanıcıları

📮 ClickUp Insight: Yapılacak listenizin işlediğini mi düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için önceliklendirme sistemini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değerli görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğrulamaktadır. ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli ş Akışları ve özel öncelik işaretleri ile her zaman önce neyi ele almanız gerektiğini bileceksiniz.

7. ADHD Alışkanlık ve Rutin Takipçisi Şablonu

notion aracılığıyla

Sabahlarınız kaotik geçiyorsa ve akşamlarınız çok hızlı geçiyorsa, bu ADHD Alışkanlık ve Rutin Takip Şablonu , beyniniz için özel olarak tasarlanmış rutinlerle gününüzü düzenlemenize yardımcı olur.

Neden işe yaradığını açıklayan, önceden hazırlanmış sabah ve akşam rutini bölümü bulunmaktadır.

Ayrıca, motivasyonunuz en düşük seviyeye düştüğünde kullanabileceğiniz, beş dakikadan kısa sürede zihin bulanıklığını gideren bir "Anti-ADHD Rutt" protokolü de bulunmaktadır.

Daha derinlemesine iş için, "Odaklanmaya Hazırlanın" bölümü, dikkatinizin dağılmadan daha uzun süre konsantre olmanızı sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Alışkanlıkları işaretlemenin ödüllendirici hissettirdiği oyunlaştırılmış onay kutuları ve dopamin odaklı düğmeler kullanın

Rutinlerinizi yerine getirirken, yerleşik motivasyon sözleriyle cesaretinizi koruyun

Video eğitimlerine ve metin kılavuzlarına erişerek her protokolü kendi hızınızda öğrenin

✅ İdeal olanlar: Tutarsız rutinlerle mücadele eden ve sabahları, akşamları ve odaklanma oturumları için bilimsel olarak desteklenen bir yapı isteyen herkes

8. ADHD Haftalık Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

ADHD Haftalık Planlayıcı Şablonu size net bir yakalama ve düzenleme akışı sunar. Görevleri kafanızda tutmak yerine, bunları Hızlı Yakalama bölümüne hızlıca kaydedin, ardından günlük veya haftalık planlara ayırın.

Haftalık planlama görünümünden bahsetmişken, geçen haftayı değerlendirebilir, öncelikleri yeniden belirleyebilir ve önümüzdeki günler için gerçekçi bir plan oluşturabilirsiniz. Bu, her Monday sıfırdan başlama stresini azaltır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Planlama ve gözden geçirmeyi yönlendiren adım adım günlük kontrol listesi ile bir yapı oluşturun

Yerleşik Pomodoro zamanlayıcıyı kullanarak odaklanarak iş yapın ve günün sonunda ilerlemenizi gözden geçirin

Hedefleri ve hatırlatıcıları haftalık görünürlük için özel bölümlerde düzenleyin

İnceleme istemleri ve notlarla hafta boyunca enerjinizi ve verimliliğinizi izleme

✅ İdeal kullanım alanı: Zamanın akıp gitmesiyle mücadele eden ve yapılandırılmış ancak esnek bir haftalık sıfırlama sistemi isteyen ADHD profesyonelleri

9. Günlük Odak Planlayıcı (ADHD ve Ötesi) Şablonu

Notion aracılığıyla

Önceliklendirme konusunda sorunlarınız varsa, bu Notion şablonu tam size göre. Günlük Odak Planlayıcı (ADHD & Beyond) Şablonu, şablona en fazla üç temel görev kaydetmenize olanak tanır.

Bunun yanı sıra, isteğe bağlı görevler ekleme seçeneğiniz de vardır.

Şablonun Brain Dump bölümü zihinsel bir gelen kutusu görevi görür. Her fikir, dikkat dağıtan unsur veya hatırlatıcı, dikkatinizi dağıtmadan önce anında kaydedilir. Daha sonra bu notları görevlere dönüştürebilir veya silebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Aşırı karmaşık grafikler olmadan ilerlemeyi ödüllendiren Haftalık Alışkanlık Takipçisi ile adım adım tutarlılık oluşturun.

Kolay planlama için günlere göre düzenlenmiş haftanın ana hedeflerine kuşbakışı bir görünüm elde edin.

Odaklanmanızı keskin tutan temiz biçimlendirme, emoji ipuçları ve düzenlerle minimalist, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir tasarımın keyfini çıkarın.

✅ İdeal kullanım alanları: Özellikle uzun yapılacak listeler ters etki yaratma eğilimindeyse, günlük olarak odaklanmak için minimal ama etkili bir yol arayan öğrenciler veya ADHD uzmanları.

⭐ Bonus: En iyi fikirler, anında kaydedilmezse kaybolur. ClickUp'ın Talk to Text özelliği ile görevleri, notları ve hatırlatıcıları ortaya çıktıkça sesli olarak girip anında çalışma alanınıza aktarabilirsiniz. Bu özelliği ClickUp'ın Masaüstü AI Süper Uygulaması olan ClickUp Brain MAX içinde etkinleştirebilirsiniz. Görev veya kaydırma sırasında fikirler üreten ADHD zihinleri için mükemmeldir. Odaklanmanızı bozarak yazmak yerine, yapılacaklarınızı, düşüncelerinizi veya toplantı notlarınızı sesli olarak kaydedebilir ve daha sonra düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp ile doğrudan bağlantılı olduğundan, söylediklerinizi arayabilir, özetleyebilir ve hatta atayabilirsiniz.

10. ADHD Planlayıcı Hepsi Bir Arada Şablonu

Notion aracılığıyla

ADHD Planlayıcı Hepsi Bir Arada Şablonu'nu bir kişisel bakım gösterge paneli olarak düşünün. Pomodoro tekniğini kullanarak iş saatlerinizi 25 dakikalık aralıklara böler.

Bu şablonu kullanarak gününüzü değerlendirin, alışkanlıklarınızı izlemeyin, bütçenizi veya hatta dürtüsel harcamalarınızı yönetin ve duygularınızı düzenleyin.

Ayrıca, yapılacaklar listesi, rüya günlüğü, ödül grafiklerinin yanı sıra Eisenhower matrisi gibi eğlenceli araçlar da içerir. Her şey, esnek ve takip etmesi kolay bir şekilde düzenli kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Günlük ve haftalık planlama, finans, sağlık, eğitim ve ev işleri takipçilerine kadar her şeyi kapsayan 30'dan fazla yerleşik planlayıcıya erişin.

Nörolojik farklılık gösteren kişilerin özel ihtiyaçları için tasarlanmış Odaklanma Planları, Ödül Çizelgeleri, Hedef Önceliklendirme ve Düzenleme Kontrol Listeleri gibi ADHD'ye özel şablonları kullanın.

Günlük, haftalık ve aylık planlayıcıda görev notları, hızlı notlar, market listeleri ve günlük yansımalar gibi bölümler bulunmaktadır.

✅ İdeal olanlar: ADHD'si olanlar veya kişisel ve profesyonel hedeflerinde odaklanmak, düzenli ve tutarlı olmak için yapılandırılmış, hepsi bir arada bir yaşam planlayıcısı arayanlar

💡 Profesyonel İpucu: Aynı anda düzinelerce düşünceyle uğraşırken, bir sonraki yapılacak görevde ne yapacağınıza karar vermek zor gelebilir. Eisenhower Matrisi, görevleri acil, önemli ve diğerleri gibi net kategorilere ayırarak size yardımcı olur. ClickUp'ın Eisenhower Matrisi Şablonu size bir avantaj sağlar. Ücretsiz şablonu edinin Görevlerinizi net kategorilere ayırın ve ClickUp Eisenhower Matrix Şablonu'nu kullanarak gerçekten önemli olan şeylere odaklanın. ADHD beyinleri için bu yöntem, aşağıdakilerle birlikte kullanıldığında daha da iyi iş yapar: Görevleri renk kodlarıyla işaretleyerek önceliklerin anında görünürlük sağlamasını sağlayın.

Aşırı yüklenmeyi önlemek için "acil ve önemli" görevleri mikro adımlara bölün.

"Önemli ama acil olmayan" hedefleri takviminize ekleyerek unutulmalarını önleyin.

"Şimdi yap" öğeleri için hızlı zamanlayıcılar (Pomodoro stili) ayararak aciliyet ve odaklanma yaratın. Böylece, işlerinizi daha kolay ve daha tatmin edici bir şekilde yürütmenizi sağlayan bir sisteme sahip olacaksınız.

Notion Sınırları

Notion, harika bir hepsi bir arada verimlilik aracıdır, ancak kullanıcılar genellikle incelemelerinde bazı dezavantajlara dikkat çekerler. İşte bilmeniz gereken birkaç yaygın dezavantaj:

Öğrenme eğrisi oldukça dik. Blokları, veritabanlarını ve formülleri anlamak zaman alıyor.

Özellikle mobil cihazlarda, büyük sayfa veya büyük veritabanları işlenirken yavaşlayabilir veya gecikme yaşayabilir.

Çoğu özellik internet bağlantısı gerektirdiğinden çevrimdışı olarak iyi iş yapmaz.

Zaman takibi, grafikler veya gelişmiş raporlama gibi sınırlı yerleşik özellikler

Formüller karmaşıktır ve Excel veya Google E-Tablolar ile aynı şekilde iş yapmazlar.

İçerikleri kopyalamak veya taşımak (anahtarlar) sinir bozucu olabilir

Alternatif Notion Şablonları

Notion, ADHD dostu ş akışları ile popüler olsa da, birçok kullanıcı daha fazla otomasyon, hatırlatıcı ve yerleşik yapı istiyor.

ClickUp'ın önceden oluşturulmuş şablonları, Notion'a harika bir alternatiftir. Bu şablonlar sadece görevlerinizi düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda:

Rutin adımları otomatikleştirin

Yineleyen görevler için akıllı hatırlatıcılar gönderin

İş tarzınıza uyum sağlayın

Takviminizi görev listelerinizle doğrudan entegre edin

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin! İşte ADHD'li bir kullanıcının ClickUp hakkında söyledikleri :

Şiddetli ADHD ile yaşıyorum ve ClickUp hayatımı gerçekten değiştirdi. Önceden, günde birçok kez yapacağım şeyleri unutarak kendimi bunaltıcı bir döngüye sokuyordum. Artık, dizüstü bilgisayarımdan veya telefonumdan uygulamanı açıyorum ve her şey, benim ayarladığım kategorilere göre düzenlenmiş olarak karşımda. Son teslim tarihi ve önceliğe göre sıralanmış olan bu şablonlar, zihinsel kaos yaşamadan işlerimi izlemeyi sağlıyor. ClickUp'ın yerleşik özellikleri (daha önce diğer araçlarda ekstra ücret ödediğim özellikler) sayesinde, nihayet netlik ve güvenle fonksiyon yapabileceğimi hissediyorum.

Şiddetli ADHD ile yaşıyorum ve ClickUp hayatımı gerçekten değiştirdi. Önceden, günde birçok kez yapacağım şeyleri unutarak kendimi bunaltıcı bir döngüye sokuyordum. Artık, dizüstü bilgisayarımdan veya telefonumdan uygulamanı açıyorum ve her şey, benim ayarladığım kategorilere göre düzenlenmiş olarak karşımda. Son teslim tarihi ve önceliğe göre sıralanmış olan bu şablonlar, zihinsel kaos yaşamadan işlerimi izlemeyi sağlıyor. ClickUp'ın yerleşik özellikleri (daha önce diğer araçlarda ekstra ücret ödediğim özellikler) sayesinde, nihayet netlik ve güvenle fonksiyon yapabileceğimi hissediyorum.

ADHD ile daha iyi iş yapmak için kullanabileceğiniz ClickUp'ın en iyi yaşam planlayıcı şablonlarına bir göz atalım.

1. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonunu kullanarak görevleri, etkinlikleri ve son teslim tarihlerini tek bir yerde harita olarak planlayın

Programınızın yapışkan notlar, uygulamalar ve yarı hatırladığınız düşünceler arasında dağınık olduğunu hissettiğiniz oldu mu? ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, her şeyi tek bir renkli, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen takvimde bir araya getirerek planlamayı gerçekten yapılabilir hale getirir. Size bir sonraki adımın ne olduğunu, acil olanın ne olduğunu ve güvenle bir kenara bırakabileceğinizin ne olduğunu gösteren net bir görsel düzen sunar.

ADHD'li kişiler için bu, haftanızı bir bakışta görebilmenin ve dikkatinizi neye vermesi gerektiğini tekrar tekrar düşünmekten kurtulmanın bir yoludur. En iyi yanı ise, büyük resmi gözden kaçırmadan, ihtiyacınız olduğu kadar basit veya ayrıntılı hale getirebilmenizdir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görevleri veya etkinlikleri doğrudan takvime sürükleyip bırakarak gününüzü veya haftanızı anında görselleştirin

Renkli etiketler uygulayarak öncelikleri, kişisel etkinlikleri ve takım taahhütlerini hızlıca ayırın

Acil durum, durum veya türe göre etkinlikleri filtreleyerek bunalmayı önleyin ve sadece şu anda önemli olan şeylere odaklanın

Öğeleri dışa aktarın veya toplu olarak düzenleme, kontrolü kaybetmeden daha büyük iş yüklerini basitleştirin

Google Haritalar üzerinden etkinlik konumlarını ekleyin ve her şeyi bağlantıda tutmak için makbuzları, dosyaları veya notları ek dosya olarak ekleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Nörolojik farklılıkları olan profesyoneller veya zamanı yapılandırmak ve karar verme yorgunluğunu azaltmak için görsel, dikkat dağınıklığı yaratmayan bir yönteme ihtiyaç duyan öğrenciler

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonunu beğendiyseniz, tam sürüm ClickUp Takvimin yapabileceklerini çok seveceksiniz. Bu, önceliklerinize gerçek zamanlı olarak uyum sağlayan, yapay zeka destekli bir verimlilik aracıdır. Otomatik olarak odaklanma zamanını bloklar, çakışmaları önlemek için görevleri değiştirir ve hatta siz parmağınızı kıpırdatmadan gecikmiş öğeleri yeniden planlar. Bununla kalmayıp, şunları da yapabilirsiniz: Öncelikli görevleri otomatik olarak planlayarak iş yükünüzü dengeli tutun ve son teslim tarihleri konusunda stres yaşamayın

Google Takvim ve Outlook ile sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlayın, böylece hiçbir etkinliği kaçırmayın

Backlog'unuzdan veya önceliklerinizden görevleri sürükleyip bırakarak derin iş için anında blok alın

ClickUp'ın AI Notetaker özelliğini kullanarak toplantı notlarını kaydedin, yazıya dökün ve doğrudan görevlerinize ve belgelerinize bağlayın

Toplantıları planlarken sonsuz gidip gelmeleri ortadan kaldırmak için akıllı planlama bağlantıları edinin

ClickUp Takviminde arama yapın ve hızlı yanıtlar alın, uygunluğu anında kontrol edin ClickUp Takvim ile plan programınızın bir adım önünde olun

🎥 ClickUp Takvim'in nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? İşlerinizi nasıl otomatik olarak planladığını gösteren bu kısa tanıtım videosunu izleyin 👇

2. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile kişisel görevlerinizi son teslim tarihine göre düzenleyin, öncelikleri takip edin ve günlük hedeflere sadık kalın

ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, cebinizdeki kişisel verimlilik koçu gibidir. Günlük planlamayı, gerçekten dört gözle bekleyeceğiniz bir şeye dönüştürür.

Yerleşik seri sayacı ile rutinlerinize sadık kalmanız için sizi motive eder ve her gün tatmin edici bir ilerleme hissi verir.

Renk kodlu öncelikler ekleyin ve ilk olarak neye dikkat etmeniz gerektiğini bulmak için zihinsel enerjinizi boşa harcamayın. Her şey görsel olarak göze çarpar, bu da ADHD dostu ve stressiz bir kullanım sağlar.

Bunun yanı sıra, aynı çalışma alanında ClickUp Dokuları da kullanabilirsiniz. Dokular, görevlerle bağlantılıdır ve düşünme + yapma alanlarında bir arada bulunmanızı sağlar. ADHD kullanıcıları için bu, daha az bağlam geçişi ve daha fazla zihinsel berraklık anlamına gelir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Alt görevler, Görev Kontrol Listeleri ve daha derin bağlam için notlar ile görevleri yönetilebilir adımlara bölün

Hızlı görev yakalama için Liste Görünümü ile görsel akış için Kanban görünümü arasında geçiş yapın ve gününüzü beyninizin tercih ettiği şekilde görün

Sağlık, iş, kişisel gelişim veya diğer odak alanları için ClickUp Özel Alanlar ile planlamayı kişiselleştirin

Önemli öğeleri kaçırmamak için hatırlatıcılar ve yineleyen görev seçenekleriyle işlerinizi takip edin

✅ İdeal olanlar: ADHD'si olan, düzenli ve motive kalmak isteyen ve günlük görevlerini bunalmadan yönetmek isteyen herkes

📚 Daha fazla bilgi: Gününüzü düzenlemek için en iyi günlük planlayıcı uygulamalar

3. ClickUp Günlük Zaman Bloku Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Zaman Bloku Şablonunu kullanarak odaklanma, molalar ve öncelikleri saat bazında ayırarak gününüzü kolaylıkla yapılandırın

Çoğu zaman, tüm gün uçup gider ve aslında ne yaptığınızı tam olarak belirleyemezsiniz. ClickUp Günlük Zaman Bloklama Şablonu, her saate bir görev vererek bu sorunu çözmenize yardımcı olur. Yapılacaklar listesi yerine, programınız Süre (zamanı hafife almamanız için), Kategori (iş ve özel hayatınızı ayırmak için) ve Aşama (sabah, öğleden sonra ve akşam enerji seviyenizi planlamak için) gibi Özel Alanlar ile görsel bloklara ayrılmış olarak görüntülenir.

Bu zaman bloklamayı daha güçlü kılan şey, zamanınızın nereye gittiğini tahmin etmekten vazgeçip, tam olarak nasıl harcandığını görmeye başlamanızdır. Bu yapı, katı olmadan sakinlik yaratır. Ne zaman odaklanmanız, ne zaman enerji toplamanız ve ne zaman sadece nefes almanız gerektiğini bilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tüm gününüzü bloklar halinde, derin işten dinlenme zamanına kadar görselleştirin

Tamamen özelleştirilebilir plan için Günlük, Haftalık veya Aylık görünümler arasında geçiş yapın

Hedeflerinizi gerçekçi tutmak ve kendinizi aşırı yüklemekten kaçınmak için yerleşik zaman tahminleri ekleyin

ClickUp Beyaz Tahtaları ve Öncelik Matrisi'ni kullanarak dikkatinizi dağıtan unsurları bir kenara bırakın ve ivmenizi koruyun

✅ İdeal kullanım alanı: Sonsuz bir liste yerine günlerinin görsel bir haritasını kullanarak başarılı olan ADHD kullanıcıları

▶️ Zaman bloklaması gerçek hayatta nasıl işliyor? Gününüzü odaklanma bloklarına ayırarak zamanınızı en verimli şekilde nasıl kullanabileceğinizi anlatan aşağıdaki video sizi adım adım anlatıyor.

Zaman bloklamaya yeni başlıyorsanız veya verimliliğinizi artırmak için yenilenmeye ihtiyacınız varsa bu şablonlar sizin için mükemmeldir.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %50'si hala ofise bağlı olsa da, %48'i daha iyi bir iş-yaşam dengesi için hibrit bir kurulum tercih ediyor. Sonuç? Katı programlar, işe gidip gelme yorgunluğu ve zayıf sınır kontrolü. 🚗💨 Otomasyonlu planlama ve zaman bloklama özelliği ile ClickUp'ın Takvim özelliği, tüm iş ortamlarında düzenli kalmanıza yardımcı olur. İster evde ister ofiste olun, ClickUp ile iş akışınız tutarlı kalır ve kişisel zamanınız korunur! 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

⚡ Şablon Arşivi: Uzun vadeli hedeflerinizi belirlemenize, kişisel gelişiminizi izlemenize ve iş ile yaşam arasında denge kurmanıza yardımcı olan yaşam planlama şablonlarıyla günlük görevlerin ötesinde planlar yapın.

4. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile öncelikleri ve takım ş akışlarını kolaylaştırın

Yapılacak listeniz hiç bitmeyecekmiş gibi geliyorsa, ClickUp Görev Yönetimi Şablonu sizin için kişisel bir proje yöneticisi gibi iş yapar. Güçlü bir görev yönetimi yazılımı gibi, son tarihler, öncelikler ve takım sorumlulukları dahil her şeyi tek bir net görünümde bir araya getirir, ancak kullanıma hazır bir şablona uyarlanmıştır.

Ayrıca, aciliyet, gereken süre ve sorumlu kişi gibi ayrıntıları da ekleyerek, neye ne zaman dikkat etmeniz gerektiğini tam olarak bilebilirsiniz. Asıl sihir, şablonun esnekliğinde yatıyor. Günlük görevleri, yeni fikirleri veya uzun birikmiş işleri izlemeyor olun, şablon sizin tarzınıza uyum sağlar ve dağınık notları net bir ilerleme haline getirmenize yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yüzde tamamlandı çubukları ve gerçek zamanlı güncellemelerle ilerlemeyi takip edin

Görev hatırlatıcıları ve durum değişiklikleri ile tekrarlayan güncellemeleri otomatikleştirin

Ek dosyaları, bağlantıları veya bütçeleri doğrudan görevlerin içine kaydedin ve tek tıklamayla erişin

Odaklanma ve işbirliği arasında denge kurmak için kişisel görünüm ile takım görünümleri arasında geçiş yapın

✅ İdeal kullanım alanları: Görsel yapıdan faydalanan ve aşırı yüklemeyi önlemek ve hesap bilincini artırmak için güvenilir bir sisteme ihtiyaç duyan serbest çalışanlar veya ADHD profesyonelleri

🎥 Görev önceliğini öğrenmek ister misiniz? En önemli önceliklerinizin her zaman ön plana çıktığı bir sistem oluşturmayı öğrenmek için videoyu izleyin.

⭐ Bonus: ClickUp'ın AI Ajanları ile tanışın — küçük işleri halleden yerleşik görev yardımcılarınız, böylece siz büyük resme odaklanabilirsiniz. Görevleri otomatik olarak atamaktan güncellemeleri taslak haline getirmeye kadar, beyninizin dinlenmeye ihtiyacı olduğunda bile ş akışlarınızı devam ettirirler.

5. ClickUp Yaşam Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Öncelikleri düzenleyin, SMART hedef belirleyin ve dengeli bir yol haritası için ClickUp Yaşam Planlayıcı Şablonunu kullanarak yaşam alanlarınızı hesapla uyumlu hale getirin

ADHD'niz varsa, hayatınız fikirler, hedefler ve sorumluluklar ile dolu bir kasırga gibi hissedilebilir. ClickUp Yaşam Planlama Şablonu, büyük hayallerinize yapılandırılmış bir yuva sağlayarak kaosa sakinlik getirmenize yardımcı olur. Yaşam vizyonunuzu ayarlamaktan onu SMART hedeflerine bölmeye kadar, bu şablon sizi bunaltmadan motive ve odaklanmış tutar.

Bu şablonu öne çıkaran özelliği, her bir hedefi ilişki, sağlık, kariyer veya zindelik gibi hayatınızın belirli alanlarıyla bağlantı kurma yeteneğidir, böylece enerjinizin nereye gittiğini her zaman bilirsiniz. Ayrıca, hesap ortağı özellik, bu yolculuğu tek başına yapmadığınızdan emin olmanızı sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Renk kodlu işaretleyiciler kullanarak görevlerin durumunu (Yapılacak, Devam Ediyor, Tamamlandı) anında görebilirsiniz.

Acil ve önemli işleri hızlıca görebilmek için öncelik etiketleri ekleyin.

Kariyer, sağlık, finans, ilişki gibi yaşam alanlarını özel olarak ayarlayarak bütünsel bir bakış açısı elde edin.

Planlama stilinize göre Liste görünümü ve Yaşam Panosu görünümü arasında geçiş yapın.

✅ İdeal olanlar: Büyük resimdeki yaşam hedeflerini günlük ilerlemeyle dengelemek isteyen herkes, yapı ve görsel netlikten beslenen ADHD beyinleri için mükemmel

6. ClickUp Saat Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Yapılandırılmış odaklanma için ClickUp Saatlik Program Şablonu ile gününüzü saat saat planlayın.

ClickUp Saatlik Program Şablonu, programınızın kontrolünü saatlik olarak geri kazanmanıza yardımcı olur. Toplantılar, yoğun iş, molalar ve hatta spontane işler için özel olarak özelleştirebileceğiniz önceden ayarlanmış bloklarla, gününüzü katı bir yapıya sokmadan düzenli tutar.

Daha da iyisi, renk kodlu kategorileri ve Yineleyen görev seçenekleri sayesinde rutininizi sürekli yeniden düzenlemenize gerek kalmaz. Hayatınızda değişiklikler olduğunda sürükleyip bırakın ve ayarlamalar yapın; programınız size karşı değil, sizinle birlikte esnek bir şekilde değişsin.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gününüzü saatlik bölümlere ayırarak, kendinizi bunalmış hissetmeden tek bir göreve odaklanmanızı kolaylaştırın.

Sürükle ve bırak Takvim Görünümü ile görevleri anında ayarlayın, böylece programınız ani değişikliklere uyum sağlasın.

İlerlemeyi takip eden ve unutulan görevleri önleyen Günlük Program Görünümü ile tutarlı kalın.

✅ İdeal kullanım alanları: Yoğun günler ve değişen öncelikler arasında yolunu kaybetmemek için görsel netlik ve gerçek zamanlı esnekliğe ihtiyaç duyan ADHD beyinleri

⚡ Şablon Arşivi: Gününüz için doğru ritmi bulmak zor olabilir, özellikle de yapılandırmanın genellikle büyük fark yarattığı ADHD durumunda. Bu nedenle, zamanınızı kendi tarzınıza göre planlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir program şablonları kütüphanesi oluşturduk: Sınırlandırılmış hissetmeden düzen ekleyin

Hiçbir şeyi gözden kaçırmamak için rutinlerinizi izlemeyin

Gününüzü net ve yönetilebilir zaman bloklarına ayırın

7. ClickUp İşleri Tamamlandı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Getting Things Done Şablonu ile iş yüklerinizi düzenlemek için günlük işlerinize GTD sistemini uygulayın.

Her şey acil gibi hissedildiğinde ve beyniniz görevler arasında sürekli geçiş yapmaya devam ettiğinde, ClickUp GTD Board Şablonu hepsi bir arada beyin düzenleyiciniz olarak adım atar. David Allen'ın GTD yöntemine dayanan bu şablon, beyninizin işleyişine uyum sağlar ve görevleri yönetmek için size birden fazla yol sunar. Örneğin, görsel sürükle ve bırak akışı için Kanban panosuna geçebilir veya basit bir Yapılacak Liste ile gününüzü basitleştirebilirsiniz.

Ve bu kadarla da bitmiyor. Proje ağırlıklı iş akışları için, birden fazla grup veya departman arasında görevleri düzenlemek için Board View'u veya notlar eklemek, fikirler üretmek veya görevlerinize doğrudan ayrıntılı referanslar eklemek için işbirliği alanı olarak da kullanılabilen Doc View'u seçebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görevlere iş, ev veya kişisel gibi kategori etiketleri ekleyerek hayatınızın farklı alanlarını tek bir yerde dengeleyin.

Bağlam etiketlerini (telefon, e-posta, bilgisayar, evrak işleri) kullanarak bir sonraki adımda hangi tür görev yerine getireceğinizi tam olarak bilin.

Enerji derecelendirmelerini kullanarak görevleri odaklanma seviyenize uygun hale getirin. Dinç olduğunuzda yüksek enerji gerektiren görevleri, yorgun olduğunuzda ise hızlı sonuç veren görevleri yapın.

Görevlere zaman tahmini atayın, böylece gününüzü aşırı yüklemeyin.

✅ İdeal olanlar: Görev yükü veya ADHD felciyle mücadele eden ve net bir şekilde öncelik belirlemek ve sonunda işleri tamamlamak için renkli, esnek bir sisteme ihtiyaç duyan herkes.

⚡ Şablon Arşivi: ş Akışınız için daha fazla yapıya mı ihtiyacınız var? Görevleri kaydetmenize, projeleri düzenlemenize ve ilerlemeyi kolaylıkla gözden geçirmenize yardımcı olan GTD şablonlarını keşfedin.

8. ClickUp Yemek Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yemek Planlama Şablonu ile yemeklerinizi kolayca planlayın ve beslenmenizi dengeleyin.

"Akşam yemeğinde ne var?" sorusu günün en stresli sorusu gibi geliyorsa, ClickUp Yemek Planlama Şablonu size yardımcı olabilir. Renk, düzen ve sürükle ve bırak kolaylığıyla gelişen ADHD beyinleri için mükemmel olan bu şablon, yemeklerinizi, tariflerinizi ve market listelerinizi düzenlemek için net ve görsel bir sistem sunarak bu stresi ortadan kaldırır.

Yemekleri haftalık veya aylık olarak harita edebilir, beslenme hedeflerini ayarlayabilir ve tarifleri basit alışveriş listelerine ayırabilirsiniz; bu, karar verme yorgunluğunu önlemek için mükemmeldir. Kalori, karbonhidrat, protein ve yemek türleri (kahvaltı, öğle yemeği, atıştırmalıklar, akşam yemeği) gibi Özel Alanlar, beslenme hedeflerini izlemeyi kolaylaştırırken aynı zamanda gıda israfını da azaltır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tarifleri, sık kullandığınız favolarınız için kolay erişilebilir klasörler halinde düzenleyin.

Otomatik market alışveriş listeleri oluşturun, böylece hiçbir malzemeyi unutmayın

Birden fazla görünümle kolayca bakış açınızı değiştirin: Büyük resim planlaması için Yemek Takvimi, hızlı sıralama için Yemek Türü Pano ve odaklanmış günlük hazırlık için Haftalık Özet Görünümü

✅ İdeal olanlar: *ADHD veya yoğun iş programlarıyla uğraşan ve stres olmadan yemek planı yapması konusunda yardıma ihtiyaç duyan ve yemek zamanlarında karar verme yorgunluğunu azaltmak isteyen herkes

💡 Profesyonel İpucu: Yemek planlaması, her hafta aynı listeyi yeniden yazmak gibi hissettirmemelidir. ClickUp'ın Yineleyen Görevleri ile menünüzü bir kez ayarlayabilir ve gerisini sisteme bırakabilirsiniz. Haftanın gününü seçin, yineleyen olarak ayarlayın ve yemek planınız otomatik olarak programa göre tekrarlanacaktır. Her hafta aynı yemekleri tekrar ekleme ihtiyacını ortadan kaldırın

Planlamanızı tutarlı ve stressiz tutun

Yaratıcılık için ücretsiz zaman kazanın (eski tarifleri yeniden yazmak yerine yeni tarifler deneyin)

Yineleyen görevleri tam takvim görünümünüzle senkronizasyon yaparak düzenli kalın

9. ClickUp Organizasyon Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Organizing Schedule Şablonu ile kişisel, iş ve sosyal rutinlerinize düzen getirin

ClickUp Organizasyon Programı Şablonu, iş teslim tarihleriniz, ev işleriniz, sosyal planlarınız ve kişisel hedefleriniz dahil her şeyi düzenleyen hayatınızın gösterge paneli gibidir.

Hayatınızın her alanının (Kişisel, İş, Ev, Sosyal ve hatta Kişisel Gelişim) renk kodlu netlikle kendine ait bir şeridi olmasını sağlar, böylece beyniniz bir görevinin nereye ait olduğunu anında bilir. Ve planlar değiştiğinde (ki sık sık değişir), sürükle ve bırak özgürlüğü, programınızı saniyeler içinde yeniden düzenlemenizi sağlayarak, yolunuzdan sapmadan esnek kalmanızı sağlar. Bu, bunalmayı azaltmaya yardımcı olur ve odaklanmanızı kaybetmeden vites değiştirmeyi kolaylaştırır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görevleri etkinlik türüne göre (Kişisel, İş, Ev, Sosyal veya Gelişim) gruplandırın, böylece enerjinizin hangi kategoriye ait olduğunu tam olarak bilirsiniz

Başlangıç ve son teslim tarihleri ekleyerek gününüze düzen katın ve esneklik için alan bırakın

Tekrar eden alışkanlıkları (sabah koşusu, ev işleri, sessiz zaman) her hafta yeniden girmek zorunda kalmadan otomatik pilotta planlayın

✅ İdeal kullanım alanları: Hayatlarını kuşbakışı görünümde görebilmek ve aynı zamanda günlük ayrıntılara odaklanabilmek isteyen yoğun çoklu görevciler ve ADHD'liler

10. ClickUp ADHD ve Nörodivergent Yetişkinler Proje Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp ADHD ve Nörodivergent Yetişkinler Proje Planı Şablonu ile karmaşık hedefleri net adımlara bölün

ClickUp ADHD ve Nörodivergent Yetişkinler Proje Planı Şablonu standart bir proje planlayıcısı değildir. Bunun yerine, büyük ve zorlu planları, gerçekten takip edebileceğiniz yapılandırılmış, renk kodlu adımlara bölerek odaklanmanızı ve yolunuzdan sapmamanızı sağlar. Size iş yapmak için birden fazla yol sunar: düzenli, adım adım odaklanma için Liste Görünümü, görsel Kanban organizasyonu için Pano Görünümü ve tüm notlarınızı, kılavuzlarınızı ve ayrıntılarınızı tek bir yerde tutmak için Belge Görünümü.

Her görev kartı tamamen sürükle ve bırak özelliğine sahiptir, böylece gün boyunca odak noktanız değiştikçe projeleri yeniden düzenleme özgürlüğüne sahip olursunuz. Ayrıca, renk kodlu netlik, hiçbir şeyin arka plana karışmamasını sağlar. Gözleriniz dikkat edilmesi gerekenleri anında fark eder.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Durumları, başkalarının katı sistemlerini değil, sizin gerçek ş akışınızı yansıtacak şekilde özel hale getirin

Planları, notları ve kaynakları tek bir yerde toplayarak birden fazla dosyada arama yapmanın getirdiği sıkıntıyı ortadan kaldırın

Görevlere öncelik seviyeleri, son teslim tarihi ve çaba dereceleri atayarak zihinsel dağınıklığı azaltın

✅ İdeal kullanım alanları: Esnek ve beyninizin gerçekte nasıl işlediğine göre oluşturulmuş bir proje planı isteyen ADHD profesyonelleri veya nörolojik farklılık gösteren oluşturucular

ClickUp ile ş akışınızı bir üst seviyeye taşıyın!

Notion ADHD şablonları, gününüze düzen ve biraz daha kontrol getirmek istediğinizde iyi bir başlangıç noktasıdır. Plan, izleme ve düzenleme için size temiz alanlar sunar.

Ancak, manuel kurulumların sınırlı olduğunu hissettiyseniz veya sisteminizin sizin için daha fazlasını yapmasını dilediyseniz, ClickUp sizin vazgeçilmez aracınız olacaktır.

ClickUp şablonları, gününüzü/haftanızı/görevlerinizi düzenlemenize yardımcı olmakla kalmaz. AI destekli Brain, Docs, Calendar ve daha fazlası ile işlerinizi gerçekten halletmenize yardımcı olur. Nörolojik farklılığı olan kişiler ve herkes için bu, daha az zihinsel yük ve daha yüksek verimlilik anlamına gelir.

Size uyum sağlayan bir sistemi denemeye hazırsanız, ClickUp'ı deneyin.

ClickUp'a bugün kaydolun!