Sprint Backlog Grooming'in otomasyonunu sağlamak için En İyi 3 proje yönetimi Aracı

Her sprint planlaması oturumunda, takımın dağınık backlog karşısında topluca inlediği anı bilirsiniz, değil mi? Her nasılsa, üç sprint öncesinden kalan o tek hata, unutulmuş bir hayalet gibi hala en altta gizleniyor.

Sprint backlog grooming, fırtınada kedileri güdmek gibi hissettirmemelidir. Ancak, düzinelerce görevleri aynı anda yürütürken, geliştiricileri, tasarımcıları ve paydaşları aynı sayfada tutmaya çalışırken, kaos hızla ortaya çıkar (en iyi çevik metodolojileri kullanmanıza rağmen)!

Sprint backlog grooming'i otomasyon için proje yönetimi yazılımının kullanımı burada çok önemli hale geliyor. Bu makalede, modern ürün geliştirme takımları için en iyi backlog yönetim araçlarını inceleyeceğiz.

Ayrıca, otomasyonun çevik takımların sağlıklı sprintler sürdürmelerine, backlog'larını etkili bir şekilde yönetmelerine ve sprint hedeflerini ulaşılabilir tutmalarına nasıl yardımcı olduğunu da keşfedeceğiz.

👀İlginç Bilgi: 1993 yılında, Easel Corporation'da ilk gerçek Scrum takımı kuruldu ve Scrum alışkanlıklarının yanı sıra erken XP mühendislik uygulamalarını kullanarak şaşırtıcı bir verimlilik seviyesine ulaştılar.

Sprint Backlog Grooming'in otomasyonu için En İyi 3 proje yönetimi Yazılımı Bir Bakışta

Sprint backlog grooming için en iyi proje yönetimi otomasyon araçlarının hızlı bir karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz. Bu karşılaştırma, birkaç anahtar özellik, ek özellikler, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre size en uygun olanı seçmenize yardımcı olacaktır.

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* Derecelendirmeler ClickUp AI destekli backlog grooming özelliğine sahip hepsi bir arada çevik proje yönetimi yazılımı aracı Takım boyutu: Freelancer'lardan küçük takımlara ve kurumsal takımlara kadar her boyutlu takım AI destekli önceliklendirme için ClickUp Brain, sprint şablonları için ClickUp Automations, günlük/haftalık raporların paylaşımı için AI destekli ajanlar, backlog akışı için ClickUp Özel Durum, GitHub/GitLab/Jira ile ClickUp Entegrasyonlar, Backlogs & Sprints Şablon Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal için özel fiyatlandırma mevcuttur. G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum) Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum) Jira Çevik backlog yönetimi ve sprint izlemeTakım boyutu: Orta ölçekli ila kurumsal teknoloji ekipleri Kullanıcı hikayeleri, Scrum ve Kanban panoları, burndown ve hız grafikleri, yerleşik otomasyon kuralları, kaynak tahsisi için gösterge panelleri, Confluence, GitHub, Slack ve Teams ile entegrasyonlar oluşturun ve düzenleyin. Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 7,53 $'dan başlayan fiyatlarla G2: 4,3/5 (6.600'den fazla yorum) Capterra: 4,4/5 (15.200'den fazla yorum) Trello Görsel sprint panoları ve basit backlog düzenleme Takım boyutları: Küçük ve orta ölçekli takımlar, serbest çalışanlar veya teknik olmayan takımlar Sürükle ve bırak Scrum/Kanban panoları, etiketler ve kontrol listeleri. Butler otomasyonu, gösterge paneli ve zaman çizelgesi görünümleri, Slack, Google Drive, Jira için Power-Ups, Planning Poker ile hikaye puanı tahmini Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan fiyatlarla G2: 4,4/5 (13.700'den fazla yorum) Capterra: 4,5/5 (23.600'den fazla yorum)

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Sprint Backlog Grooming Nedir?

Bazen backlog iyileştirme olarak da adlandırılan sprint backlog grooming, ürün backlog'unda neler olduğunu incelemek, artık önemli olmayanları düzenlemek ve en önemli öğelerin bir sonraki sprint için hazır olmasını sağlamakla ilgilidir.

Grooming iyi tamamlandıığında, herkesin dağınık ve bitmek bilmeyen bir listeyle uğraşma stresinden kurtulmasını sağlar.

Bunun yerine, takım hangi kullanıcı hikayelerinin hazır olduğunu, hangilerinin daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyduğunu ve hangilerinin daha sonraya ayarlanabileceğini bilerek sprint planlaması net bir şekilde girebilir.

Ürün backlog yönetimi araçları, yeni fikirlerin veya müşteri ihtiyaçlarının doğru zamanda eklenmesi için de alan sağlar.

📌 Örnek: Haftalık sprintlerine hazırlanan küçük bir geliştirici takımını düşünün. Yarım kalmış düzinelerce fikri gözden geçirmek yerine, bir saatlerini ayırarak backlog'larını birlikte iyileştiriyorlar. Sonunda, sprint backlog'ları hafif, net ve uygulanabilir hale geliyor ve ekibin gerçekten zevk aldıkları işlere odaklanmalarına olanak tanıyor.

Sprint Backlog Grooming'in neden otomasyona tabi tutulması gerekir?

Sprint dışındaki bir backlog her zaman hareket halinde olmalıdır. Genellikle bir sonraki sprint planından bir süre önce önceliklendirilir. Sprint içindeki öğeleri kastediyorsanız, bir şey için boşluk varsa, elbette, ancak bu bir şeyin işaretidir; bir dizi hatayı ele almak bir şeyin işaretidir ve yeni fikirlere tepki vermek de öyle. *

Sprint dışındaki bir backlog her zaman hareket halinde olmalıdır. Genellikle bir sonraki sprint planından bir süre önce önceliklendirilir. Sprint içindeki öğeleri kastediyorsanız, bir şey için boşluk varsa, elbette, ancak bu bir şeyin işaretidir; bir dizi hatayı ele almak bir şeyin işaretidir ve yeni fikirlere tepki vermek de öyle. *

Reddit kullanıcısının bu küçük içgörüsü bunu çok güzel özetliyor.

Backlog her zaman değişir. Yeni fikirler ortaya çıkar, hatalar dikkat gerektirir ve öncelikler beklediğimizden daha hızlı değişir. Bu sürekli hareket, grooming'i hiç bitmeyen bir iş gibi hissettiren şeydir.

Bu nedenle, otomasyonun küçük bir yardımı tüm süreci daha hafif ve daha az yorucu hale getirebilir.

Sprint backlog grooming'i otomasyona dönüştürmek için nedenler arıyorsanız, daha fazla aramanıza gerek yok:

Artık önemi kalmayan eski görevleri temizleyin, böylece backlog'u yönetmek daha kolay hale gelsin.

Şu anda en değerli olan kullanıcı hikayelerini ve görevleri vurgulayın.

Arka planda tekrarlayan sıralama işlemlerini gerçekleştirerek sprint planlaması öncesinde saatlerce süren hazırlık süresinden tasarruf edin.

Tüm takımın neler olup bittiğini anlayabilmesi için ilerlemeyi şeffaf tutun.

İnsanların düşünmesi, yaratması ve işinden gerçekten keyif alması için alan açın.

👀 İlginç Bilgi: Google Ventures, takımların doğru çözüme hızlı bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak için 5 günlük Tasarım Sprintini geliştirdi. Bu süreçte takımlar, fikir aşamasından prototip aşamasına ve kullanıcılar tarafından test edilen geri bildirim aşamasına geçerek, geliştirme aşamasına geçmeden önce doğru çözümü buluyorlar. Airbnb, Dropbox, LEGO, Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşların yazılım geliştirme takımları bu yöntemi kullanıyor.

sprint Backlog Grooming'in otomasyonunu sağlamak için proje yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Backlog grooming için yazılım seçerken uzun bir özellik listesi aramayın. Odak noktanız, takımınız için doğal hissettiren, backlog işinin günlük stresini azaltmaya yardımcı olan ve herkese bir sonraki adımın ne olacağına dair net bir görünüm sağlayan bir yazılım bulmak olmalıdır.

En iyi araçlar, sprint planlamasını daha ağır değil, daha hafif hale getirmelidir. İşte bunları nasıl belirleyebileceğiniz:

✅ Backlog öğelerini gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi ve daha küçük kullanıcı hikayelerine ayırmayı kolaylaştırır, böylece takım ihtiyaç duyduğunda hazır olurlar.

✅ Takımın gerçek çalışma şekline uyum sağlayan özelleştirilebilir panolar ve ş Akışları sunar.

✅ İletişim platformları ve geliştirme araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak herkesin bir oradan diğerine geçmeden işbirliği yapabilmesini sağlar.

✅ Burndown grafiklerinden tüm takımın uyum içinde çalışmasını sağlayan basit raporlara kadar, ilerlemeyi kolayca anlaşılır şekilde gösterir.

✅ Backlog güncellemeleri ve sprint hatırlatıcıları gibi tekrarlayan görevleri arka planda halleder, böylece takım anlamlı işlere odaklanabilir.

📮 ClickUp Insight: Anketimize katılanların %88'i, kişisel görevleri için günlük olarak AI araçları kullandıklarını ve yarısından fazlasının günde birkaç kez bu araçlardan yararlandığını belirtti. Peki, aynı güç iş hayatına girdiğinde ne olur? Proje yönetimi, bilgi paylaşımı ve işbirliğinin merkezinde tek bir AI ile takımlar, bilgi aramakla kaybedecekleri 3 saatten fazla zamanı haftada kazanabilirler — tıpkı ClickUp kullanıcıların %60'ının halihazırda yaptığı gibi.

Sprint Backlog Grooming'in otomasyonu için En İyi Proje Yönetimi Yazılımı

Backlog düzenleme işinin çok zorlaştığı anlar için, tekrarlayan işleri sessizce halleden üç araç sunuyoruz.

ClickUp (AI destekli backlog düzenleme özelliğine sahip hepsi bir arada proje yönetimi platformu için en iyisi)

Backlog düzenleme, herkesin önemli olduğunu bildiği, ancak çok az kişinin gerçekten yapmak istediği görevlerden biridir. ClickUp, otomasyon ve yapay zekayı sürece entegre ederek bu durumu tersine çevirir.

Tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Converged AI Workspace'idir. ClickUp, tüm iş dağınıklığını ortadan kaldırarak %100 bağlam ve insanlar ile temsilcilerin birlikte çalışabileceği tek bir yer sağlar.

Böylece, sonsuz sıralama ve tartışmalar yerine, sprint backlog'unuz ClickUp ile canlı ve yönetilebilir bir alan haline gelir. İşte nasıl:

ClickUp Brain ve Brain MAX ile AI destekli backlog önceliklendirme

ClickUp Brain ile acil hataları vurgulayın ve backlog öğelerini etkilerine göre sıralayın

ClickUp Brain, deneyimli bir Scrum Master'ın yapacağı gibi backlog'unuzu inceler: kalıpları tespit eder, riskleri fark eder ve takımı yüksek değerli işe yönlendirir.

Sadece son teslim tarihlerine göre öğeleri sıralamakla kalmaz, bağımlılıkları, iş yükünü ve hatta benzer görevlerin geçmişini de dikkate alır.

📌 Örnek: Bir ürün yöneticisi, 120 kullanıcı hikayesi, özellik talebi ve hata raporundan oluşan bir backlog ile karşı karşıyadır. Kartları manuel olarak taşımak yerine, ClickUp Brain'i kullanarak bunları sıralar. AI, küçük bir hatanın göz ardı edilmesi halinde bir sonraki sprintte iki önemli kullanıcı hikayesini blokleyeceğini vurgular. Ayrıca, mevcut fonksiyonu kopyalayan düşük öncelikli bir özelliğin ertelenmesini önerir. Eskiden saatler süren tahminler, artık 10 dakikalık bir inceleme ve onay süreciyle halledilebiliyor.

Sonuç olarak, ClickUp Brain geçmiş sprintlerden benzer görevleri analiz ederek ve makul tahminler önererek bu gidip gelmeyi azaltır.

💡 Bonus: Chrome uzantısının ötesine geçmek isteyen kullanıcılar için ClickUp Brain MAX, mükemmel bir masaüstü AI süper uygulamasıdır. ClickUp, bağlı uygulamalarınız (Google Drive, Figma, GitHub vb.) ve web'de tek bir alanda anında arama yapın. Bu, backlog'unuzu hazırlarken sekmeler arasında geçiş yapmadan veya klasörleri karıştırmadan ilgili dosyaları, özellikleri veya önceki sprint bilgilerini hızlı bir şekilde bulabileceğiniz anlamına gelir (işin yayılmasını hatırlıyor musunuz?).

Brain MAX ile Talk‑to‑Metin özelliğini kullanarak not alma veya hazırlık hatırlatıcıları oluşturma işlemlerini hızlandırın.

Düzinelerce AI aracını değiştirin ve ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium AI modellerini tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözümle kullanın. Sprint görevlerinizi otomasyonla gerçekleştirmek için Brain MAX'ı deneyin. Örnek, bir düzenleme oturumundan önce Brain MAX'tan, müşteriler tarafından talep edilen belirli bir özelliği referans alan backlog'daki tüm görevleri göstermesini, bu özellik ile ilgili açık hataları bulmasını veya bu görevlerle bağlantılı tasarım varlıklarını getirmesini isteyebilirsiniz. Böylece, bağlam ve içerikle donanmış olarak iyileştirme sürecine girebilirsiniz.

AI Ajanlarının gücünü kullanın

ClickUp AI Ajanlarını, backlog'unuzu temiz ve sprint'e hazır tutmak için ayarlayabilirsiniz. Bu ajanlar, belirli koşulları izlemek, eylemleri otomatik olarak gerçekleştirmek ve takımınız pano'yu açmadan önce ilgili içgörüler sunmak için özelleştirilebilir.

Backlog'unuzu temiz, sprint'e hazır ve proaktif tutmak için özel ClickUp AI Ajanları ayarlayın.

Sprint backlog grooming için örnek AI Agent kurulum:

Temsilci Adı: sprint hazırlık temsilcisi

Tetikleyici: Bir görev backlog'a eklendiğinde veya 14 gün içinde güncellenmediğinde

Eylemler:

Görev açıklamasını netlik açısından analiz edin ve sürekli iyileştirmeler önerin.

İnceleme için eksik veya belirsiz kullanıcı hikayelerini işaretleyin

Triyaj için Ürün Sahibine otomatik atama

Görevinizi "Grooming Gerekiyor" olarak etiketleyin ve bir sonraki planlama oturumundan önce son teslim tarihi ayarlayın.

Bu AI Aracısı, takımınızın her zaman önceden filtrelenmiş, iyi organize edilmiş ve tartışmaya hazır görev listesiyle bakım oturumlarına girmesini sağlar.

🎥 Yeni takım arkadaşınızla toplantıya katılın! İlk AI ajanınızı nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin:

ClickUp Otomasyonları ile sprint şablonları

Çevik önceliklendirme teknikleri ritimle gelişir, ancak sprintleri her seferinde manuel olarak ayar yapmak bu ritmi bozabilir.

ClickUp Automations, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve backlog'unuzu düzenli tutarak sprint backlog grooming'i kolaylaştırır. Görevleri verimli bir şekilde yönetmek için "backlog'a bir görev eklendiğinde" gibi tetikleyiciler ve "sahibi atama" veya "durumu İnceleme Gerekiyor olarak ayarlama" gibi eylemler ayarlayın. Bu, eski veya belirsiz öğelerin birikmesini önlemeye yardımcı olur ve manuel temizlemeyi azaltır.

ClickUp otomasyonları kullanarak önceden atanmış yineleyen görevler ve otomatik olarak ayarlanan son tarihlerle sprintleri başlatın

Otomasyonlar, sprint backlog grooming sırasında özellikle şunları yapacak:

Yeni oluşturulan backlog görevlerini otomatik olarak düzenleme sütununa veya listeye taşıyın, böylece yeni gelen her şey manuel sıralama yapmadan görünürlük kazanır.

Görevler backlog'a girdiğinde ön tanımlı öncelikleri, etiketleri, kalan tahminleri veya durumu ayarlayın, böylece ilk incelemede önemli hiçbir şey gözden kaçmasın.

Bir backlog görevinin "yüksek öncelikli" olarak işaretlendiği veya belirli bir süre içinde güncellenmediği durumlarda paydaşları veya izleyicileri bilgilendirin.

Eski görevleri (örneğin, 30 gün boyunca güncelleme yapılmamış görevler) otomatik olarak arşivleyin veya "inceleme/temizleme" listeye taşıyın, böylece düzenleme oturumları ilgili konulara odaklanmaya devam edebilir.

ClickUp Özel Durum ile backlog öğeleri için özel durumlar

ClickUp Özel Durumu aracılığıyla backlog akışının görünürlüğünü sağlamak için "Grooming Gerekiyor" veya "Sprint için Hazır" gibi durumlar oluşturun

Backlog düzenlemenin en çok göz ardı edilen kısımlarından biri netliktir. Backlog öğeleri genellikle belirsizlik içinde kalır; çok ayrıntılı oldukları için göz ardı edilemezler, ancak geliştirme için hazır da değildirler. ClickUp Özel Durum, takımların işin gerçek durumunu yansıtan kendi durumlarını oluşturmalarına olanak tanıyarak bu sorunu çözer.

📌 Örnek: Dağıtılmış bir geliştirme takım, şu şekilde bir durum akışı oluşturur: "Fikir Kaydedildi → Triyaj Gerekiyor → Hazırlama için Hazır → Tahmin Gerekiyor → Sprint için Hazır → Blok." Backlog grooming oturumları sırasında, tartışmaları yönlendirmek için bu durumları kullanırlar. Herkes hangi öğelerin hala iyileştirilmesi gerektiğini, hangilerinin sprint için hazır olduğunu ve hangilerinin durduğunu anında görebilir. Bu, grooming toplantılarının amaçsız tartışmalara dönüşmesini önler ve sprint backlog'un ilerlemesini sağlar.

📚 Bonus: ClickUp Gösterge Panelleri, backlog durumunu kuşbakışı bir görünüm sunar. Tahmin yapılmamış, atanmamış veya çok uzun süredir dokunulmamış görevlerin sayısı gibi anahtar metrikleri gösterir.

Hız çizelgeleri, burndown/burnup grafikleri ve takım iş yükü görünümleri gibi bileşenleri kullanarak, listeleri tek tek incelemeden darboğazları veya kapasite sorunlarını anında görebilirsiniz.

GitHub, GitLab ve Jira ile sorunsuz entegrasyonlar

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak çekme isteklerini, commitleri ve sorunları doğrudan görevlerle senkronizasyon içinde tutun

Backlog düzenleme tek başına gerçekleşmez. Geliştirme takımları için kod commitleri, çekme istekleri ve hata raporları backlog'u etkiler.

ClickUp, GitHub, GitLab ve Jira ile entegre olarak bu sistemlerdeki güncellemelerin otomatik olarak backlog öğelerine aktarılmasını sağlar.

📌 Örnek: Bir geliştirici, ClickUp'taki bir backlog öğesine bağlı GitHub'daki bir pull isteğini birleştirir. PR kapanır kapanmaz, ClickUp Entegrasyonları görev durumunu "Tamamlandı" olarak günceller, commit ID'si ile bir not ekler ve QA'yı bilgilendirir. Bu, QA ekibinin güncellemeleri takip etmekle zaman kaybetmemesi ve ürün yöneticilerinin araçları çapraz kontrol etmek zorunda kalmadan sprint ilerlemesinin güncel bir resmini her zaman görebilmesi anlamına gelir.

📖 Ayrıca okuyun: Çevik Kapasite Planlama

ClickUp Şablonları ile organize akışı destekleyin

ClickUp'ın Backlogs and Sprints Template (Birikim ve Sprint Şablonu), scrum takımlarına sprint planlaması için net bir yapı sunarken, birikim yönetimini basit ve tutarlı hale getirir.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Backlogs ve Sprint şablonu ile dağınık süreçleri düzenleyerek zaman kazanın.

Bunun gibi çevik şablonlardan elde edebileceğiniz faydalar şunlardır:

Görünürlükleri ve takip etmesi kolaylıkları korunmuş önceliklerle sprintleri izleme ve yönetme.

Sprint backlog'larına sorunsuz bir akış içinde aktarılan tek ve tutarlı bir ürün backlog'u oluşturun.

Engelleri izleme yaparak ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak paylaşım yaparak takım arkadaşlarınızla bağlantıda kalın.

Son olarak, ClickUp Agile Sprint Planlaması Şablonu, Sprint Backlog Öğeleri ve Geliştirme Durumu gibi özel görünümlerle önceden oluşturulmuştur ve takımınıza sprint ilerlemesine tam görünürlük sağlar. Bu ücretsiz sprint planlaması şablonu, planlamanızı sorunsuz hale getirmek için Geliştirme Durumu, Epics ve Kalan Saatler gibi özel alanlar içerir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Karmaşık bir özellik seti, yeni başlayan küçük takımlar için zorlayıcı olabilir.

Gelişmiş otomasyonlar ve entegrasyonlar için ayar öğrenme eğrisi

Brain MAX gibi bazı AI özellikleri şimdilik yalnızca masaüstü bilgisayarlarında kullanılabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Otomasyonlar, AI yazma asistanı ve yenilenen Takvim gibi özellikler gerçek zaman tasarrufu sağlar. En iyi yanı ise, yeni bir kampanya başlatırken veya uzun vadeli operasyonları yönetirken bizimle birlikte ölçeklenebilir olmasıdır. *

Otomasyonlar, AI yazma asistanı ve yenilenen Takvim gibi özellikler gerçek zaman tasarrufu sağlar. En iyi yanı ise, yeni bir kampanya başlatırken veya uzun vadeli operasyonları yönetirken bizimle birlikte ölçeklenebilir olmasıdır. *

⚙️ Kullanıcı dostu ipucu: İşte Brain MAX ile backlog düzenleme için örnek bir ş Akışı Bir komutla başlayın: Brain MAX'tan tüm işlenmemiş veya etkin olmayan backlog öğelerini çekmesini isteyin. Görüşleri tek bir görünümde inceleyin: Yanıtları kullanarak görevleri doğrudan ClickUp'ta etiketleyin, atayın veya önceliklerini yeniden belirleyin. Destekleyici içeriği çekin: Brain MAX'tan her bir anahtar öğe için bağlantılı belgeleri, biletleri veya toplantı notlarını getirmesini isteyin. Sesli not hazırlama: Talk-to-Text özelliğini kullanarak hızlı bakım notları bırakın veya açıklığa kavuşturmak için takip görevleri oluşturun.

2. Jira (Çevik backlog yönetimi ve sprint izleme için en iyisi)

via Jira

Jira, ürün sahiplerinin backlog öğelerini görünümleyebileceği, önceliklendirebileceği ve düzenleme yapabileceği yapılandırılmış panolar sunarak sprint backlog grooming'i kolaylaştırır. Sürükle ve bırak önceliklendirme, hikaye puanı tahmini ve özel filtreler gibi özelliklerle geliştirme takımları görevleri aciliyet, sprint veya sorun türüne göre düzenleyebilir.

Ayrıca Jira, tek bir sorun içinde görülebilen Confluence gibi dokümantasyon ve Bitbucket gibi geliştirme bağlamı entegrasyonlarıyla grooming'i destekler. Özel ş Akışları ayarleyebilir ve Jira'nın otomasyonunu kullanarak grooming durumuna göre eski biletleri veya geçiş hikayelerini işaretleyebilirsiniz.

Mühendislik yöneticileri ayrıca hız grafiklerini ve sprint raporlarını kullanarak backlog öğelerinin uygun boyutlu olup olmadığını, önceliklendirilip önceliklendirilmediğini ve ilerleme kaydedip kaydetmediğini değerlendirebilirler.

Jira'nın en iyi özellikleri

Kullanıcı hikayelerini doğrudan backlog'da oluşturun ve düzenleyin, bunları epiklere ve sprint hedeflerine bağlayın.

Scrum veya Kanban panosunu kullanarak sprint ilerlemesini görselleştirin ve ş akışlarını takımınızın tarzına uyarlayın.

Burndown grafikleri, hız izleme ve iş yükü görünümleri dahil olmak üzere çevik raporlarla projenin durumunu takip edin.

Jira'nın yerleşik otomasyon kuralları ile tekrarlayan güncellemeleri otomatikleştirin ve manuel görevleri azaltın.

Confluence, GitHub, GitLab, Bitbucket, Slack ve Microsoft Teams ile entegre ederek kodları, belgeleri ve konuşmaları tek bir yerde bağlantılandırın.

Yöneticilere öncelikler ve iş yükü hakkında gerçek zamanlı bir görünüm sağlayan gösterge panelleriyle kaynak tahsisini izleyin ve darboğazları belirleyin.

Jira sınırları

Kurulum ve özelleştirme, yeni takımlar için zorlu bir süreç olabilir.

Çok büyük backlog'lar veya yoğun şekilde özelleştirilmiş projeler performansın yavaşlamasına neden olur.

Birçok gelişmiş özellik, Atlassian Marketplace'ten ek eklentiler gerektirir.

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 7,53 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 13,53 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (6.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.200'den fazla yorum)

Kullanıcıların Jira hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesinde öne çıkan özellikler:

Jira, proje yönetimi konusunda istediğiniz hemen hemen her şeyi yapabilir (biletler, backloglar, sprint planlamaları, burndown grafiklerinin yanı sıra üretkenlik ölçütleri, aklınıza ne gelirse).

Jira, proje yönetimi konusunda istediğiniz hemen hemen her şeyi yapabilir (biletler, backloglar, sprint planlaması, burndown grafik, verimlilik ölçütleri, vb.).

Biliyor muydunuz? ClickUp'taki mühendisler ve ürün yöneticileri, işleri önceliklendirmek, görünürlüğü artırmak ve sprintlerde işbirliği yapmak için ClickUp'ta epik planlar yapıyorlar. İşte bunu nasıl yaptıkları: Takımlar, her biri özel bir klasöre sahip olan gruplar halinde organize edilir.

Her takım klasörü, backlog öğeleri, hatalar ve sprintler için liste içerir.

Epik ve kullanıcı hikayeleri, birden fazla listedeki görevlerin esnekliği sayesinde takımın özellik listelerinde, ürün yol haritası listelerinde ve SprintList'lerde bulunur. ClickUp Çalışma Alanınızda birden fazla Liste kullanarak farklı görevleri ve etkinlikleri izleme Takımınız için sprintleri kolayca nasıl yürütebileceğinizi merak mı ediyorsunuz? Daha fazla bilgi için bu video'yu izleyin:

📖 Ayrıca okuyun: Gelişmiş Fonksiyon ve Verimlilik için Jira Entegrasyonlar

3. Trello (Görsel sprint panoları ve basit backlog düzenleme için en iyisi)

via Trello

İşlerin 'Yapılacaklar' listesinden 'Tamamlandı' listesine geçmesini görmek insana tatmin edici bir his verir. Bu küçük ilerleme hissi, takımların motivasyonunu yüksek tutar ve Trello bu hissi yakalar.

Trello'nun görsel panolarıyla, backlog öğelerini "Grooming Yapılacak", "İnceleme Aşamasında" veya "Sprint için Hazır" gibi listeler halinde düzenli bir şekilde organize edebilirsiniz. Her kart dinamik bir çalışma alanı haline gelir; hazır olan ve üzerinde işlenmesi gerekenleri netleştirmek için kontrol listeleri, tahminler, ek dosya ve etiketler ekleyin.

Trello'nun Butler otomasyonu, önceden belirlenmiş kurallara göre kartları taşıyarak, görevleri atayarak veya öğeleri etiketleyerek işleri bir adım öteye taşır. Özel Alanlar ve Kart Eskitme gibi Power-Up'lar ile eksik tahminleri ortaya çıkarabilir veya ihmal edilen görevleri sprint borcu yaratmadan önce tespit edebilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Sprint backlog'ları yönetmek için sürükle ve bırak kartlarıyla Scrum veya Kanban panosu çalıştırın.

Etiketler, kontrol listeleri ve son teslim tarihleri kullanarak kullanıcı hikayelerini ayrıştırın ve önceliklerin görünürlüğünü koruyun.

Butler otomasyonu ile görev devri, hatırlatıcılar ve yinelenen güncellemeleri otomatikleştirin .

Birden fazla panoda gösterge paneli, zaman çizelgesi ve tablo görünümleriyle sprint ilerlemesini takip edin .

Trello'yu Slack, Google Drive ve Jira ile Power-Ups aracılığıyla bağlantı kurarak daha sorunsuz bir işlevler arası işbirliği sağlayın.

Özel Alanlar ve Planlama Pokeri entegrasyonları ile hikaye puanları ve öncelikleri ayarlayarak backlog'u iyileştirin.

Trello sınırları

Daha iyi scrum proje yönetimi araçlarına kıyasla gelişmiş raporlama özelliği yoktur.

Karmaşık çevik ş akışları, birden fazla Power-Up gerektirebilir ve bu da kurulum süresini uzatır.

Yoğun kaynak yönetimi gereksinimleri olan büyük kurumsal projeler için ideal değildir.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.600'den fazla yorum)

Kullanıcıların Trello hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

Trello'nun en sevdiğim yanı, kullanımının ne kadar basit olması ve her şeyin ne kadar görsel olması. Ben her şeyin net bir şekilde düzenlenmesini seven biriyim ve Trello bunu mükemmel bir şekilde yapıyor. Panolar ve kartlar, görevlerimi tam olarak istediğim gibi düzenlememi sağlıyor ve görevleri atamak ve ilerlemeyi izleme çok kolay.

Trello'nun en sevdiğim yanı, kullanımının ne kadar basit olması ve her şeyin ne kadar görsel olması. Ben her şeyin net bir şekilde düzenlenmesini seven biriyim ve Trello bunu mükemmel bir şekilde yapıyor. Panolar ve kartlar, görevlerimi tam olarak istediğim gibi düzenlememi sağlıyor ve görevleri atamak ve ilerlemeyi izleme çok kolay.

📖 Ayrıca okuyun: Etkili bir sprint programı nasıl ayarlanır?

Her takım, sprint backlog araçlarında aynı düzeyde karmaşıklığa ihtiyaç duymaz ve işte bu noktada Zenhub ve Azure DevOps gibi seçenekler devreye girer.

via Zenhub

Zenhub, geliştirme işiniz zaten GitHub'da yer alıyorsa özellikle kullanışlıdır. Backlog yönetimini ve sprint planlamasını doğrudan repo'larınıza entegre ederek, ürün backlogunuzun ve sprint backlogunuzun her zaman gönderilen gerçek kodunu yansıtmasını sağlar.

Burndown grafikleri ve doğrudan commit'lere bağlı gerçek zamanlı güncellemeler gibi özellikler sayesinde, backlog grooming artık tahminlere dayalı olmaktan çıkıp, ilerlemeyi izleme odaklı olmaya başladı.

Öte yandan, Azure DevOps kapsamlı bir çözüm arayan takımlara hitap eder.

Azure aracılığıyla

Azure DevOps kapsamlı bir çözüm arayan takımlara hitap eder. Azure Boards ile kullanıcı hikayelerini backlog öğelerine bölebilir, bunları özelliklere veya epiklere harita edebilir ve birden fazla takım arasında sprint backlog'ları yönetebilirsiniz.

Gücü ölçeğinde yatmaktadır: İster küçük bir çevik ekip ister karmaşık projelerle uğraşan kurumsal kuruluş olun, Azure DevOps size backlog grooming'i doğrudan sürümlerle bağlantı kurma olanağı sunar.

👀İlginç Bilgi: "Scrum" terimi, yazarların ürün geliştirmeyi sahada birlikte hareket eden bir rugby takımıyla karşılaştırdıkları 1986 tarihli bir Harvard Business Review makalesinden gelmektedir. Bu karşılaştırma, takım çalışması, akış ve uyum yeteneğini yansıtmaktadır.

Backlog Grooming Otomasyonu için Proje Yönetimi Yazılımı Kullanmanın Avantajları

Takımlar sprintlerin değerini zaten bildiğinde, soru neden olduğu kadar, sprintleri nasıl sürdürülebilir kılacağına odaklanır. Otomasyonun değeri burada ortaya çıkar. Backlog grooming'in zorluğunu ortadan kaldırır ve strateji, yaratıcılık ve problem çözme için alan açar.

Backlog grooming otomasyonu için proje yönetimi yazılımının avantajlarını ve bu yazılımla neler yapılacağını değerlendirirken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta şunlardır:

30 günden fazla süredir güncellenmemiş backlog öğelerini otomatik olarak işaretleyerek, eski görevlerin sprint planlamasını karmaşıklaştırmasını önleyin.

AI tabanlı tahminleri kullanarak, benzer geçmiş görevlere dayalı olarak yeni kullanıcı hikayeleri için hikaye puanları önerin.

İş yükü dengeleme ve takım uygunluğuna göre ürün sahiplerine ve geliştiricilere otomatik olarak düzenleme oturumları atayın.

Zendesk veya Intercom gibi platformlardan gelen müşteri geri bildirimlerini, bağlam açısından zengin önceliklendirme için doğrudan backlog öğelerine entegre edin.

Sprint planlaması öncesinde engelleri belirlemek için backlog öğeleri arasında bağımlılık haritaları oluşturun.

Öğeler "iyileştirmeye hazır" gibi kriterleri karşıladığında veya tasarım özellikleri eklendiğinde, öğeleri otomatik olarak düzenleme kuyruğuna taşıyın.

TestRail gibi QA araçlarından backlog'a yeni yüksek öncelikli hatalar eklendiğinde Slack veya e-posta bildirimlerini tetikleyici olarak kullanın.

Mixpanel gibi araçlardan gerçek zamanlı kullanım analizlerini alın ve düşük etkileşimli özelliklerle bağlantılı backlog öğelerine öncelik verin.

sprint başlamadan önce, net kabul kriterleri veya atanmış sahipleri olmayan öğeleri takip için vurgulayan gösterge panelleri oluşturun.

Backlog'u temizleyin, ClickUp'ı hızlandırın

Backloglar her zaman çevik işin bir parçası olacaktır, ancak bu, takımın yavaşladığı bir yük gibi hissettirmek zorunda değildir. Doğru araçlarla, grooming artık görevlerle boğuşmak yerine takımın net ve anlamlı bir ilerlemeye yönlendirilmesi ile ilgili hale gelir.

Mevcut seçenekler arasında ClickUp, backlog'unuzu sadece düzenlemekle kalmayıp, onu aktif olarak iyileştirmenize de yardımcı olduğu için öne çıkıyor.

ClickUp Brain, daha akıllı önceliklendirme, zaman kazandıran otomasyonlar ve tüm ş akışını birbirine bağlayan entegrasyonlar sağlayarak, ClickUp'ı sıradan bir araçtan çok, sizi doğru yolda tutan bir takım arkadaşı gibi hissettirir.

Backlog'unuza hak ettiği yapıyı ve takımınıza ihtiyaç duyduğu netliği kazandırmaya hazırsanız, bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun.

SSS

Backlog düzenleme, ürün sahibi ve takımın ürün backlogundaki öğeleri gözden geçirdiği, önceliklendirdiği, güncellediği ve netleştirdiği sürekli bir süreçtir. Hedef, backlogun temiz, düzenli ve yaklaşan sprintler için hazır olmasını sağlamaktır. Bu, büyük öğeleri (epikler) kullanıcı hikayelerine ayırmayı, çabanın tahmin edilmesini, güncel olmayan görevleri kaldırmayı ve kabul kriterlerini iyileştirmeyi içerir. Sprint planlaması ise her sprintin başında gerçekleşir. Bu toplantı sırasında takım, kapasite ve sprint hedeflerine göre sprint sırasında üzerinde iş yapılacak bir dizi iyi düzenlenmiş backlog öğesi seçer. Bu, ekibin neyin teslim edileceğini ve bunun nasıl başarılacağını belirlediği bir taahhüt oturumudur.

20/30/50 kuralı, öncelikleri dengeli tutmanın basit bir yoludur. Backlog'un yaklaşık %20'si yüksek değerli, yapılması zorunlu yapılacak öğelerden; %30'u istikrarlı ilerleme sağlayan orta öncelikli işlerden ve %50'si düşük öncelikli veya olması iyi olan görevlerden oluşmalıdır. 20/30/50 kuralının hedefi, tek bir alanın (sadece hatalar veya sadece yeni özellikler gibi) hakimiyetinde olmak yerine, inovasyon, kullanıcı memnuniyeti ve teknik istikrar arasında denge sağlayan sağlıklı bir ürün backlogu sürdürmektir. Bu, katı bir kural değil, bir kılavuzdur ve ürün olgunluğu, takım hızı ve iş hedeflerine göre ayarlanmalıdır.

Backlog grooming, takım faaliyetidir. Genellikle ürün sahibi liderlik eder, ancak geliştiriciler, QA ekibi ve bazen üst düzey paydaşlar da katılır. Herkes kendi bakış açısını getirir, bu da backlog'u daha doğru ve gerçekçi hale getirir.

Ürün backlog grooming'deki üç ana faaliyet şunlardır:1. Gözden geçirme ve önceliklendirme: En önemli işlerin önce ele alınmasını sağlamak için backlog öğelerini değer, aciliyet veya bağımlılıklara göre düzenleme2. Gereksinimleri netleştirme: Her öğenin net açıklamaları ve kabul kriterleri olduğundan emin olma ve gerekirse yönetilebilir görevlere bölme3. Çaba tahmininde bulunma: Takımla işbirliği yaparak hikaye puanları veya tahminler atamak, yaklaşan sprintleri daha doğru bir şekilde planlamaya yardımcı olmak.

Çoğu takım, sprint başına bir kez backlog'larını düzenler, ancak bazıları daha kısa ve daha sık oturumları tercih eder. Anahtar tutarlılıktır; backlog'u düzenli olarak güncelleyerek hiçbir zaman aşırı yüklenmemesini sağlamak.

Evet, AI şaşırtıcı derecede yardımcı olabilir. Geçmişteki iş modellerini, bağımlılıklarını ve hatta takım kapasitesini inceleyerek hangi görevlerin öncelikli olması gerektiğini önerebilir. Bu, takımın kararını değiştirmez, ancak sonsuz önceliklendirme tartışmalarının yükünü biraz hafifletir.

Evet, ClickUp Jira ile entegre olur ve takımların görevleri birbirine bağlamasına ve iki platform arasında güncellemelerin senkronizasyonuna olanak tanır. Verimliliğinizi artırmak için Jira'dan içe aktarma yapabilir veya Jira entegrasyonlarımızdan birini kullanabilirsiniz:1. Jira Connected Search entegrasyonu: ClickUp'ta Jira projeleri, panoları, gösterge tabloları ve sorunları aramak ve önizlemek için gerçek zamanlı görünürlük gerekiyorsa. 2. Jira Sync entegrasyonu: ClickUp ve Jira arasındaki tüm proje ve sorun güncellemelerini senkronizasyon, böylece işlerinizi görmek ve yönetmek için ClickUp'tan ayrılmanıza gerek kalmaz.