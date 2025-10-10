Müşteri Deneyimlerini Görselleştirmek için Ücretsiz Figma Kullanıcı Yolculuğu Harita Şablonları

Barista size kahvenizi uzatır, ancak adınızı yanlış yazmış, ekstra shot eklemeyi unutmuş ve normalden beş dakika daha uzun sürmüştür. Küçük detaylar, ancak bunlar birikerek önem kazanır.

Aynı şey dijital ürünler için de geçerlidir. Her tıklama, gecikme veya yanlış adım, kullanıcıların markanız hakkında ne hissettiklerini şekillendirir.

Figma kullanıcı yolculuğu harita şablonu, bu anları hayal kırıklığına dönüşmeden yakalamanıza yardımcı olur. UX tasarımcılarının, ürün takımlarının ve pazarlamacıların müşteri yolculuğunun her adımı izlemelerine, sorunlu noktaları ortaya çıkarmalarına ve memnuniyet verici deneyimleri ince ayarlamalarına yardımcı olan en iyi şablonlardan bazılarını bir araya getirdik.

Yolculuk haritalamayı daha da akıllı hale getirmek için AI destekli içgörülerle donatılmış mükemmel ClickUp şablonlarını keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin. 🗺️✨

En İyi 10 Figma Kullanıcı Yolculuğu Şablonları Bir Bakışta

İyi bir Figma kullanıcı yolculuğu harita şablonu nedir?

Figma şablonları farklı katkıcılar tarafından oluşturulduğundan, genellikle bir kullanıcı yolculuğu haritasının birden fazla sürümünü bulabilirsiniz. Yararlı bir müşteri yolculuğu şablonunda aramanız gerekenler şunlardır. 👀

Kullanıcı profilleri: Demografik bilgiler, ihtiyaçlar, hedefler, farklı kullanıcı profilleri ve hedef kullanıcının zihniyetini içerir

Yolculuk aşamaları: Deneyimi, ilgili kullanıcı eylemleri ve hedefleriyle birlikte net aşamalara ayırır

Duygular ve sorunlu noktalar: Kullanıcının her adımda nasıl hissettiğini görselleştirir ve hayal kırıklıklarını vurgular

Temas noktaları: Kullanıcıların farklı kanallarda ürün veya hizmetle nerede etkileşime girdiğini gösterir

Görsel yapı: Anlaşılması kolay içgörüler sunmak için konektörler, simgeler veya emojilerle temiz ve düzenli bir düzen sunar

Esneklik: Farklı ürünler, kişilikler veya Farklı ürünler, kişilikler veya CRM ş Akışları için özel özelleştirme imkanı sunar

🔍 Biliyor muydunuz? Spotify müşteri yolculuğu haritası, haritalandırmanız gerekenlerin harika ve pratik bir örneğidir. Tüketici Karar Yolculuğu Raporuna göre, dinleyicilerin %71'i platformun satın alma yolculuklarında kendilerine yardımcı olduğunu söylüyor. Satın alma sürecini beş aşamaya ayırırlar: Olmak (insanlar sadece hayatlarını yaşarken, henüz satın almayı düşünmedikleri aşama), Hayal Etmek (olasılıkları keşfetme aşaması), Seçmek (seçenekleri daraltma aşaması), Satın Almak ve Kullanmak (satın alma sonrası aşama).

10 Figma Kullanıcı Yolculuğu Harita Şablonu

Müşteri deneyimlerini görselleştirmenize, sorunlu noktaları ele almanıza ve iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak 10 kullanıma hazır Figma müşteri yolculuğu harita aracını keşfedelim. 🎯

1. Figma Kullanıcı Yolculuğu Harita Şablonu

figma aracılığıyla

Figma Kullanıcı Yolculuğu Harita Şablonu, kullanıcı yolculuğunuzun her temas noktasını görselleştirmek ve anlamak için temiz, yapılandırılmış bir tuval sağlar. Basit bir doğrusal akışın ötesine geçerek, kullanıcıların ne yaptığını, ne hissettiğini, ne düşündüğünü ve gerçek sorunlarının nerede olduğunu yakalamak için özel bölümler sunar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

İsim , yaş , hedefler ve daha fazlası için özel alan içeren ayrıntılı kullanıcı profilleri oluşturun

Süreci anlaşılır hale getiren yerleşik kılavuz ve "nasıl yapılır" bölümlerinden yararlanın

Modüler, ızgara tabanlı bir tasarım kullanarak aşamaları ve temas noktalarını kolayca ekleyin, kaldırın veya yeniden düzenleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Paylaşılabilir bir kullanıcı yolculuğu haritası oluşturmak için kapsamlı bir çözüme ihtiyaç duyan ürün yöneticileri, UX tasarımcıları ve araştırmacılar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk "akış süreci grafiği", endüstriyel ş akışlarını analiz etmek ve gereksiz hareketleri azaltmak için 1920'lerde Frank Gilbreth ve Lillian Gilbreth tarafından oluşturuldu.

2. Figma Yolculuk Harita Şablonu

figma aracılığıyla

Bu basit Figma kullanıcı yolculuğu harita şablonu, kullanıcınızın yolunu görselleştirmek için anlaşılır bir yapı sunar. Netlik ve verimlilik için tasarlanan bu şablon, takımların gereksiz ayrıntılara takılmadan anahtar anları, duygusal değişimleri ve kritik temas noktalarını hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Etkileşimin farklı aşamalarında kullanıcı hedeflerini, eylemlerini, düşüncelerini ve duygularını tanımlayın

Kullanıcıların karşılaştığı engelleri ve sıkıntıları belirleyerek, hedefe yönelik problem çözme imkanı sağlayın

Özel bir bölümde her aşama için potansiyel iyileştirmeleri ve yenilikçi çözümleri belgelendirin

📌 İdeal kullanım alanları: Kullanıcı deneyimlerini anlamak ve iyileştirmek için basitliği önceliklendiren girişimler, küçük işler ve Agile takımlar veya yolculuk haritalama konusunda yeni olan kişiler.

3. Figma Hikaye Harita Şablonu

figma aracılığıyla

Kullanıcıların ilgisini çeken ürünler yaratmak, onların hikayelerini anlamak anlamına gelir. Figma Hikaye Haritalama şablonu, kullanıcı yolculuğunu yönetilebilir "hikaye kartlarına" ayırmak için görsel olarak sezgisel bir yol sunar

Her kart, epik kullanıcı hedeflere ve bu hedeflere ulaşmak için gereken bireysel adımlara odaklanır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Stratejik bir genel bakış için üst düzey kullanıcı etkinliklerini ve hedeflerini düzenleyin

Her bir epik hikayeyi, belirli kullanıcı görevlerini ve etkileşimlerini temsil eden daha küçük, eyleme geçirilebilir hikaye kartlarına bölün

Dikey ekseni kullanarak hikaye kartlarını öncelik veya sürüm artışına göre sıralayın ve yinelemeli geliştirmeyi yönlendirin

Çapraz fonksiyonlu takımları kullanıcı ihtiyaçları ve ürün kapsamı konusunda uyumlu hale getirin

📌 İdeal kullanım alanları: Ürün birikimlerini plan yapmak ve özelliklere öncelik vermek için işbirliğine dayalı bir araca ihtiyaç duyan çevik ürün takımları, ürün sahipleri ve scrum ustaları.

🔍 Biliyor muydunuz? 1990'larda, Birleşik Modelleme Dili (UML) etkinlik diyagramları akış şemalarını dijital çağa taşıdı. Sembolleri standartlaştırdılar ve takımların özel UML yazılımını kullanarak süreçleri harita etmesini kolaylaştırdılar.

4. Figma Kullanıcı Akış Şeması Şablonu

figma aracılığıyla

Figma Kullanıcı Akış Şeması şablonu, bir uygulama içindeki kullanıcı etkileşimlerini, kararları ve sistem yanıtlarını göstermek için mantıklı bir çerçeve sunar.

Bu akış şeması şablonunu özellikle değerli kılan şey, eylemlerden ekran adlarına ve karar noktalarına kadar önceden tasarlanmış kapsamlı bileşenleridir. Potansiyel sürtüşme noktalarını belirlemeye ve etkileşim dizelerini optimize etmeye yardımcı olur.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Kullanıcıların bir uygulamada nasıl hareket ettiğini gösteren çok adımlı kullanıcı yollarını haritalandırın

Eylemler, ekranlar ve karar noktaları için zengin şekil kütüphanesini kullanarak diyagramları hızla oluşturun

Kullanıcı seçimlerini ve sonraki yollarını temsil etmek için net Evet/Hayır veya Soru Düğümleri ekleyin

Tasarımcılar, geliştiriciler ve paydaşların kullanıcı yolculuklarını tartışmak ve iyileştirmek için ortak bir görsel dil edinin

📌 İdeal kullanım alanları: Dijital ürün veya hizmetler aracılığıyla kullanıcı akışını belgelemek ve optimize etmek isteyen UX/UI tasarımcıları, ürün geliştiricileri ve iş analistleri.

5. Figma Kullanıcı Yolculuğu Harita Şablonu

figma aracılığıyla

Bu Figma kullanıcı yolculuğu harita şablonu, kullanıcı deneyimini haritalandırmak için son derece görsel ve ayrıntılı bir yaklaşım sunar. Düşünme, Yapılacak, Zorluklar ve Duygular için özel satırlar sunarak, kullanıcının etkileşiminin psikolojik ve duygusal yönlerini derinlemesine inceleme imkanı sunar.

Üst kısımda öne çıkan kullanıcı profili ve senaryosu ile bu şablon, yolculuğun her ayrıntısının belirli bir kullanıcı bağlamına bağlı kalmasını sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Net bir kullanıcı profili ve senaryosu ile başlayın, tüm yolculuk içgörülerinin gerçekçi bir kullanıcı profiline dayandığından emin olun

Aşamalar boyunca emoji göstergeleriyle kullanıcıların duygularını izleme ve duygusal iniş çıkışlarını bir bakışta sağlayın

Hedefli çözümler sunmak ve geliştirme çabalarına öncelik vermek için zorlukları ve engelleri açıkça ifade edin

📌 İdeal kullanım alanları: Kullanıcı yolculuğunun ayrıntılı bir görünümüne ihtiyaç duyan UX araştırmacıları, ürün stratejistleri ve pazarlama takımları.

🧠 Eğlenceli Bilgi: 1930'larda Disney animatörleri, filmlerdeki etkinlik dizilerini harita yapmak için storyboard'lar kullanıyordu. İlk tamamlanan storyboard, 1933 tarihli Three Little Pigs adlı kısa filmde ortaya çıktı ve 1937 tarihli Snow White and the Seven Dwarfs adlı özellikte kullanıldı. Modern UX tasarımcıları, kullanıcı etkileşimlerini ve müşteri yolculuklarını görselleştirmek için bu fikri ödünç aldı.

6. Figma Moda Uygulaması Deneyim Harita Şablonu

figma aracılığıyla

Moda gibi dinamik sektörlerde kullanıcı davranışını anlamak, özel bir yaklaşım gerektirir. Bu Figma Moda Uygulaması Deneyim Harita şablonu, dijital ortamda alışveriş, gezinme ve etkileşim gibi benzersiz nüansları yakalar.

Genel yolculuk haritalarından farklı olarak, uygulama ekranlarının görsel temsilini ve farklı kullanıcı akışı örneklerini (Mevcut ve Gelecekteki Durum Deneyim Haritası gibi) entegre eder. Bu, kullanıcıların trendleri nasıl keşfettiğini, satın alma kararlarını nasıl verdiğini ve içerikle nasıl etkileşime girdiğini izlemeyi etkili kılar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Mobil moda uygulamasının ekranları bağlamında kullanıcı yolculuğu seçeneklerini ve etkileşimlerini doğrudan harita

Her kullanıcı adımı için somut bir bağlam sağlamak üzere uygulama arayüzlerinin ekran görüntülerini veya tel kafeslerini ekleyin

Gömülü Emoji Ölçekleri'ni kullanarak, kullanıcıların uygulamanın uygulamasının çeşitli aşamalarında kullanıcıların duygularını ölçün

📌 İdeal kullanım alanları: E-ticaret ve moda teknolojisi sektörlerinde uçtan uca kullanıcı deneyimini derinlemesine analiz etmek ve optimize etmek isteyen UX/UI tasarımcıları ve ürün takımları.

7. Figma Yol Harita ve Kullanıcı Kişiliği Şablonu

figma aracılığıyla

Karmaşık iş süreçlerini farklı kullanıcı ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmekte zorlanıyor musunuz? Bu Figma Yol Haritası ve Kullanıcı Profili şablonu, kurumsal düzeydeki projeler için özel olarak tasarlanmıştır. Son kullanıcıyı odak noktasında tutarken, uygulama yolculuklarını tanımlamak için sağlam bir çerçeve sunar.

Aşamaları, adımları, sahipliği ve işbirlikçileri haritalandırın. Müşteri yolculuğu şablonu, bir ürünün UX Ölçeği metriğini ve Karşılanmamış kritik ihtiyaçlar için özel bölümleri entegre ederek öne çıkıyor. Bu şekilde, teknik uygulamanın büyük ölçekli dağıtımlarda insan odaklı zorlukları doğrudan ele almasını sağlayabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Kullanım senaryosu tanımlamasından veri işleme mimarisine kadar bir kurumsal projenin farklı aşamalarını özetleyin

Her adım için sahipleri ve bireysel işbirlikçileri belirleyerek, takımlar arasında hesap verebilirlik ve net iletişim sağlayın

Uygulama süreci boyunca UX etkisini ve etkileşim düzeyini görsel olarak izlemeyin ve iyileştirilmesi gereken alanları vurgulayın

Başarı için ele alınması gereken genel zorlukları ve gereksinimleri belgelendirin

📌 İdeal kullanım alanları: Büyük ölçekli sistem uygulamalarını yöneten kurumsal ürün takımları, BT proje yöneticileri ve iş mimarları.

🔍 Biliyor muydunuz? AIDA modeli, yani Dikkat, İlgi, Arzu, Eylem, 1898 yılında reklamcılık öncüsü Elias Saint Elmo Lewis tarafından tanıtıldı. Bu çerçeve, modern müşteri yolculuğu haritalandırmasının temelini oluşturdu.

8. Figma Kullanıcı Hikayesi (Takım Beyin Fırtınası Oturumu) Şablonu

figma aracılığıyla

Kullanıcı hikayeleri etrafında verimli bir takım beyin fırtınası oturumu düzenlemek kaotik olabilir. Böyle bir durumda, bu Figma Kullanıcı Hikayesi şablonuna başvurun. Özellikle işbirliğine dayalı atölye çalışmaları için tasarlanan bu şablon, kullanıcı etkileşimlerini anlaşılır akışlara ayırır: Kayıt ve Paylaşım Akışı, Ödeme Akışı ve İçerik Paylaşım Akışı.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Her adımda kullanıcı profil resimlerini ekleyerek, tartışmalar sırasında akışı daha kişisel ve kullanıcı odaklı hale getirin

Takımların kullanıcı hikayelerini ve özellik geliştirmeyi tartışmak, iyileştirmek ve önceliklendirmek için ortak bir görsel zemin sağlayın

Mevcut akışları kolayca değiştirin veya genişletin, alternatif yolları keşfedin ve kullanıcı deneyimini optimize edin

📌 İdeal kullanım alanları: Kullanıcı hikayelerini ve özellik geliştirmeyi tanımlamak, iyileştirmek ve önceliklendirmek için işbirliğine dayalı beyin fırtınası oturumları düzenleyen çevik geliştirme takımları, ürün yöneticileri ve UX tasarımcıları.

9. Figma Shu Ha Ri UX Şablonu

figma aracılığıyla

Kurallara uymaktan yenilikçiliğe kadar tasarım olgunluğunun yolculuğu, Shu Ha Ri UX şablonu ile yakalanır. Japon dövüş sanatları konseptinden esinlenen bu Figma kullanıcı yolculuğu haritası şablonu, üç aşamalı ustalık süreciyle ürününüzün kullanıcı deneyimini yükseltmek için oluşturulmuş kapsamlı bir tasarım sistemi çerçevesidir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Tasarımcıları "Shu" (kurallara uyma), "Ha" (kuralları çiğneme) ve "Ri" (kuralları aşma) aşamalarında yönlendirerek sürekli bir öğrenme kültürünü teşvik edin

Keşfedilebilirliği artırmak için öğeleri ayrıntılı sayımlarla mantıklı kategorilere ayırın

Tüm tasarım bileşenlerini, stilleri ve değişkenleri yönetmek için temel bir yapı elde edin

Ayrıntılı bir değişiklik günlüğü için tüm güncellemeleri, eklemeleri, değişiklikleri, kullanımdan kaldırılanları ve hata düzeltmelerini belgelendirin

📌 İdeal kullanım alanları: Tasarım süreçlerini oluşturan, sürdüren ve ölçeklendiren büyük tasarım takımları, tasarım sistemi yöneticileri ve UX liderleri.

🧠 Eğlenceli Bilgi: 1947'de John von Neumann ve Herman Goldstine, bilgisayar programlarını planlamak için akış şemaları geliştirdiler ve bu, akış şemalarının bilgisayar biliminde en erken kullanımlarından biri oldu.

10. Figma Hizmet Tasarım Kiti Şablon

figma aracılığıyla

Bu Figma şablonu, hizmet deneyiminin karmaşık katmanlarını inceleyip görselleştirmek için gelişmiş bir araçtır. Kullanıcı eylemlerini, ön sahnedeki etkileşimleri (kullanıcının gördüklerini), arka sahnedeki eylemleri (iç süreçleri) ve destek eylemlerini (iç sistemleri ve kişileri) aynı anda grafik olarak gösterir.

Eşsiz gücü, "etkileşim hatlarını" ve "görünürlük hatlarını" net bir şekilde tanımlayarak, bir hizmeti sunmak için gereken devirleri ve perde arkasındaki çabaları açıkça ortaya koymasında yatmaktadır.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Cihazlar arası etkileşimler için mobil ve masaüstü görünümlerini yan yana harita

Teknik çağrılardan hizmet müdahalelerine kadar gerekli "Destek eylemlerini" özetleyin

Müşteriler ve özel arasındaki temas noktalarını ve hizmetin hangi kısımlarının özelin görünür veya gizli olduğunu görselleştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Çoklu temas noktası hizmetleri sunan kuruluşlardaki hizmet tasarımcıları, operasyon yöneticileri ve deneyim stratejistleri.

Figma'nın Kullanıcı Yolculuklarını Tasarlamadaki Sınırlamaları

Figma yolculuk haritalarını genellikle daha az etkili hale getiren bazı kısıtlamalar şunlardır:

statik veya sınırlı etkileşim: *Etkileşimi nispeten basittir. Çok dinamik kullanıcı yolları, koşul mantığı veya gerçek zamanlı değişiklikleri (ör. kullanıcı girdisine dayalı yanıtlar) simüle etmek zahmetlidir

Ölçekle birlikte performans düşüşü: Çok sayıda katman, çerçeve, varlık ve bağlayıcı, Figma içinde yükleme, düzenleme ve paylaşım işlemlerini etkiler

Bakım zorluğu: Yolculuk haritanızı güncel tutmak için duyguları, temas noktalarını, yeni akışları ve diğer öğeleri manuel olarak güncellemeniz gerekir

Yerleşik analitik ve geri bildirim döngülerinin eksikliği: Gerçek kullanıcı metriklerini (ör. bırakma oranları, NPS, CSAT) doğrudan Figma haritalarına aktaramazsınız, bu da yolculuğun gerçek davranışları ve varsayımları ne kadar yansıttığını sınırlar

şablon katılığı ile aşırı özelleştirme arasındaki denge: *Figma'da topluluk tarafından oluşturulan şablonlar stil ve yapı açısından büyük farklılıklar gösterir. Hazır bir şablon kullanmak, haritalamanızı kendi sürecinize değil, şablonun stiline uydurmanızı gerektirebilir

🔍 Biliyor muydunuz? 1986 yılında Sovyetler Birliği, Buran uzay mekiği programı için yazılım geliştirme verimliliğini artırmak amacıyla DRAKON adlı görsel programlama dilini geliştirdi. DRAKON'un yapılandırılmış akış şemaları bugün hala çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.

Alternatif Kullanıcı Yolculuğu Harita Şablonları

Figma tasarım için harikadır, ancak kullanıcı yolculuğu haritaları oluşturmak ve sürdürmek söz konusu olduğunda sınırları hemen ortaya çıkar.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir iş uygulamasıdır. CRM yazılımı olarak da kullanılabilen bu uygulama, sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlamak için ihtiyacınız olan her şeyi (bazı harika şablonlar dahil) size sunar. 🏁

Bonus olarak, platformda kullanabileceğiniz en iyi kullanıcı yolculuğu harita şablonlarından bazılarına göz atabilirsiniz:

1. ClickUp Müşteri Yolculuğu Harita Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Yolculuğu Harita Şablonu ile sadakat ve memnuniyetsizlik konusunda müşteri içgörüleri edinin

ClickUp Müşteri Yolculuğu Harita Şablonu, takımınıza baştan sona tüm müşteri deneyimini görsel olarak anlamanın bir yolunu sunar. Artık Figma'da birbirinden kopuk bilgileri bir araya getirmek zorunda değilsiniz.

Bu şablon, her şeyi işbirliğine dayalı bir ClickUp Beyaz Tahta üzerinde düzenleyerek yolculuğu Farkındalık, Düşünme ve Dönüşüm aşamalarına ayırır.

Her aşama, özel eylemleri, anahtar temas noktalarını ve olası engelleri yakalamanıza yardımcı olacak yapışkan notlar ve kılavuzlu komut istemleri ile önceden yüklenmiştir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Net bir hesap verebilirlik için takım liderlerini her aşamaya bağlayarak sahiplik atayın

Büyüme stratejilerini yönlendirmek için müşteri özel temas noktaları ile birlikte çözümleri ve fırsatları özetleyin

Duygusal iniş ve çıkışları izleme yaparak güven ve sadakat oluşturan deneyimler tasarlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Müşteri içgörülerini uyumlu hale getirmek, sürtüşme noktalarını belirlemek ve uçtan uca kullanıcı yolculuğunu iyileştirmek için işbirliği yapmak isteyen pazarlama, satış ve ürün geliştirme takımları.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Zihin Haritaları, yolculuğunuzdaki her düğümün bir fikir, görev veya dal olarak hareket etmesiyle beyin fırtınasını eyleme dönüştürür. Her dal tamamen düzenlenebilir, renkleri özelleştirilebilir ve doğrudan görevlere veya alt görevlere dönüştürülebilir. Otomatik yeniden düzenleme, bağımlılıklar, Liste ve Boş modları ve görevler, belgeler, gösterge panelleri ve otomasyonlarla kesintisiz bağlantılar sayesinde haritalarınız eyleme geçirilebilir planlara dönüşür.

2. ClickUp Kullanıcı Akış Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Akış Şablonu ile ürününüz için sezgisel bir arayüz geliştirin

Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak mı istiyorsunuz? ClickUp Kullanıcı Akışı Şablonu ile başlayabilirsiniz. Bu şablon, kullanıcılarınızın karşılaştığı her kararı, eylemi ve ekranı haritalandırmanıza olanak tanır. Başlangıç noktaları, eylemler ve karar düğümleri için renk kodlu sistemi sayesinde, en mantıklı rotaları hızlı bir şekilde belirleyebilir, sapmaları tespit edebilir ve kullanıcıların ürününüzde nasıl hareket ettiğini iyileştirebilirsiniz.

Bunu, engelleri önceden tahmin etmenize ve karar verme sürecini basitleştirmenize yardımcı olan bir kullanılabilirlik planı olarak düşünün. Şablonun tamamı işbirliğine dayalı olduğundan, karmaşık akışları kolaylaştırmak için takımınızla birlikte yolları gerçek zamanlı olarak gözden geçirebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Başlangıç/bitiş noktaları, eylemler ve koşul düğümlerinin açık bir açıklamasıyla kararları harita

Gerçek ekran maketlerini ek dosya olarak ekleyin, böylece takımınız akışları gerçek tasarımlarla bağlantı kurabilir

Tüm olası sonuçları kapsayacak şekilde dallanma yolları ile "ne olur eğer" senaryolarını görselleştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Kullanıcı yollarını görselleştirmek, tasarım kararlarını doğrulamak ve sorunsuz, hata dolu bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için işbirliği yapmak isteyen UX/UI tasarımcıları, ürün yöneticileri ve geliştiriciler.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %31'i görsel panoları tercih ederken, diğerleri Gantt grafik, gösterge paneli veya kaynak görünümlerine güveniyor. Ancak çoğu araç sizi birini seçmeye zorlar. Görünüm, düşünme şeklinize uymuyorsa, bu sadece başka bir sürtüşme katmanı haline gelir. ClickUp ile seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Tek bir tıklama ile AI destekli Gantt grafik, Kanban panosu, gösterge paneli veya iş yükü görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca ClickUp Brain ile, siz, bir yönetici veya tasarımcınız gibi kimlerin baktığına göre özelleştirilmiş görünümler veya özetler otomatik olarak oluşturabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: CEMEX, ClickUp'ı kullanarak ürün lansmanlarını %15 hızlandırdı ve iletişim gecikmelerini 24 saatten saniyelere indirdi.

3. ClickUp Kullanıcı Hikayesi Harita Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Hikayesi Harita Şablonu ile özel kullanıcı profili alanları oluşturun

Ekibiniz büyük ürün fikirlerini eyleme geçirilebilir geliştirme görevlerine dönüştürmekte zorlanıyorsa, ClickUp Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu tam size göre. Ekran ekran kararlarına odaklanan bir kullanıcı akışına odaklanan müşteri yolculuğu haritasından farklı olarak, hikaye haritalama, kullanıcı etkinliklerini yapılandırılmış geliştirme hikayelerine dönüştürmekle ilgilidir.

Bu kullanıcı deneyimi haritası ile kullanıcı ihtiyaçlarını adımlara göre düzenleyebilir, bunları kişiliklerle ilişkilendirebilir ve ardından her sürümde hangi özelliklerin yer alacağını öncelik sırasına göre belirleyebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Faaliyetleri sıralı adımlara ayırın ve bunları ayrıntılı, renk kodlu kullanıcı hikayelerine dönüştürün

Haritayı Sürüm 1 , Sürüm 2 ve sonrası olarak bölerek sürümleri görsel olarak önceliklendirin

ClickUp Beyaz Tahta'nın yapışkan notlar, oklar, metin, bağlantılar ve çizimler ile sunduğu esnekliği kullanın

📌 İdeal kullanım alanları: Ürün özelliklerini gerçek kullanıcı ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek ve sürümleri planlamak isteyen çevik ürün takımları, proje yöneticileri ve işlevler arası ekipler.

Tefans Tactics Sistem Uzmanı Stefani DiGiovanni şöyle diyor:

Bir Müşteri Portalı ararken ClickUp ile karşılaştım, o zamanlar bunun çok daha fazlasını yapabilecek olması nedeniyle bizim Sanal Ofisimiz olacağını bilmiyordum. Birçok başka yazılımın ve maliyetin yerini aldı ve takımımızın her birinin süreç türüne göre özelleştirilebilir. Kişisel ve profesyonel olarak kullanıyorum ve başkalarının da aynı şekilde kullanmasına yardımcı oluyorum. ClickUp for Life!

Bir Müşteri Portalı ararken ClickUp ile karşılaştım, o zamanlar bunun çok daha fazlasını yapabilecek olması nedeniyle bizim Sanal Ofisimiz olacağını bilmiyordum. Birçok başka yazılımın ve maliyetin yerini aldı ve takımımızın her birinin süreç türüne göre özelleştirilebilir. Kişisel ve profesyonel olarak kullanıyorum ve başkalarının da aynı şekilde kullanmasına yardımcı oluyorum. ClickUp for Life!

4. ClickUp Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile kullanıcıların ihtiyaçlarını ve hedeflerini keşfedin

ClickUp Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu , sıfırdan bir harita oluşturmak için saatler harcamadan derin müşteri içgörülerini yakalamanıza yardımcı olur. Renk kodlu çeyrekler, özel acı/kazanç bölümleri ve odak noktasını tamamen kullanıcıya tutan merkezi bir müşteri profili ile dijital olarak iş yapabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Düşün ve Hisset , Gör , Duy ve Söyle ve Yapılacak gibi önceden tanımlanmış dört kadran içinde iş yaparak yapılandırılmış, kullanıcı odaklı içgörüler elde edin

Özel Pain and Gain bölümlerini kullanarak gizli hayal kırıklıklarını ve fırsatları yakalayın

Tüm araştırmaları tek bir profilde odaklayın: merkezi Özel Müşteri Profili dairesi

📌 İdeal kullanım alanları: Varsayımların ötesine geçmek, empati kurmak ve gerçek kullanıcı motivasyonlarına dayalı çözümler oluşturmak isteyen UX araştırmacıları, ürün tasarımcıları ve pazarlama takımları.

5. ClickUp Müşteri Başarı Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Başarı Planı Şablonu ile her bir müşterinin durumunu net bir görünüm elde et

Müşterileri elde tutmak genellikle ilk izlenimden çok, anlaşma yapıldıktan sonra onlara ne kadar tutarlı bir şekilde destek verdiğinize bağlıdır. ClickUp Müşteri Başarı Planı Şablonu, tüm müşteri verilerinizi, sözleşmelerinizi ve ilerlemenizi tek bir görsel iş akışında düzenler.

Bu müşteri yönetim aracının gerçek avantajı görünürlükte yatmaktadır. Her müşteri, iletişim bilgileri, üzerinde anlaşılan ücret ve hizmet türü gibi anahtar ayrıntılarla bir panoda temsil edilir ve tüm bunlar, yaşam döngüsü boyunca ilerlemelerini izleyen ilerleme göstergeleriyle eşleştirilir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Onboarding , Retention , At Churn Risk gibi ClickUp Özel Durumları ile müşterileri yaşam döngüsü aşamasına göre filtreleyin, örneğingibi

Abonelik türü, sözleşme, hesap aşaması ve sorun açıklamaları gibi önemli müşteri bilgilerini ClickUp Özel Alanlarında saklayın

Her müşteri kartında yüzdeye dayalı ilerleme çubukları ile ilerlemeyi anında görselleştirin

Yeni Müşteriler, Onboarding Müşteriler, Sağlık Durumuna Göre Müşteriler gibi yedi hazır gibi yedi hazır ClickUp Görünümü arasında geçiş yaparak belirli segmentlere hızlı bir şekilde erişin

📌 İdeal kullanım alanları: Müşteri yaşam döngülerini yapılandırılmış bir şekilde yönetmek isteyen SaaS müşteri başarısı (CS) ekipleri, hesap yöneticileri ve destek liderleri.

🚀 ClickUp Avantajı: Her yere dağılmış yapışkan notlar, Figma yorumları veya ham müşteri geri bildirim belgeleriniz mi var? Bunları doğrudan ClickUp'a bırakın ve ClickUp Brain'in ağır işi yapmasına izin verin: Örüntüleri anında tespit edin: Notlarınızı tarayarak tekrarlayan temaları, darboğazları veya müşteri memnuniyetsizliklerini belirleyin

Bağlamla özetleyin: Yolculuğunuzun her aşamasının, duygular, temas noktaları ve kullanıcı ihtiyaçları ile birlikte özetini alın

eylem öğeleri oluşturun: *Takip, düzeltme veya özellik talepleri için görevler oluşturun ve bunları doğru sorumluya atayın ClickUp Brain ile tüm ş akışınızı arayarak müşteri yolculuğunuzla ilgili bağlam farkında yanıtlar alın 🤩 Şu komutları deneyin: Bu kullanıcı yolculuğu haritasını hedefler ve duygularla birlikte anahtar aşamalara özetleyin

Giriş akışıyla ilgili müşteri memnuniyetsizliklerini ve olası çözümleri içeren bir rapor oluşturun

Bu geri bildirim notlarını yolculuk aşamalarına göre gruplandırın: Farkındalık, Düşünme, Satın Alma, Müşteri Tutma

6. ClickUp Müşterinin Sesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşterinin Sesi Şablonu ile anlamlı ürün veya hizmet iyileştirmeleri yapın

Önceki şablonlar müşterinin yolunu görselleştirmenize ve ilişkileri sağlıklı tutmanıza yardımcı olurken, ClickUp Müşterinin Sesi (VoC) Şablonu müşterileri kendi sözleriyle anlamanıza olanak tanır.

Mükemmel müşteri hizmeti için tasarlanmış bu araç, anketler, sosyal medya, röportajlar ve çevrimiçi yorumlar dahil olmak üzere birden fazla kanaldan gelen geri bildirimleri analiz etmenizi ve bunları net öğelere dönüştürmenizi sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Yorumlanmış ihtiyaçlar ve uygulanabilir çözümlerin yanı sıra gerçek özel alıntılar da yakalayın

Her bir geri bildirimi görevlere, alt görevlere ve sahiplerine bağlayın, böylece çözümler karışıklıkta kaybolmasın

Müşteri İhtiyacı , VoC Kaynağı ve Çözüm gibi Özel Alanları kullanarak içgörülerin tutarlı ve yapılandırılmış olmasını sağlayın

Hızlı gezinme ve analiz için Liste, Pano ve Buradan Başlayın görünümleri arasında geçiş yapın

📌 İdeal kullanım alanları: Ham müşteri geri bildirimlerini veriye dayalı kararlar ve eyleme geçirilebilir iyileştirmelere dönüştürmesi gereken ürün yöneticileri, araştırma takımları ve müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar.

7. ClickUp Müşteri Kazanımı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Onboarding Şablonu ile yeni kayıtları sadık, uzun vadeli müşterilere dönüştürün

ClickUp Müşteri Onboarding Şablonu , yeni müşterileri yapılandırılmış bir karşılama süreci boyunca yönlendirir. Her yeni müşterinin kayıt olduğu andan itibaren destek gördüğünü hissetmesini sağlayarak, müşteri kaybını azaltır ve uzun vadeli memnuniyeti artırır.

Müşteri onboarding sürecini, sorunsuz bir başlangıç için hoş geldin hediyesi, takım ataması, anket ve onboarding görüşmesi gibi net aşamalara ayırabilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Yeni Müşteri , Onboarding Çağrısı, Anket ve Tamamlandı gibi özel durumlarla onboarding sürecinin ilerlemesini takip edin

Müşteri türü, hizmetler ve oryantasyon görüşmesi tarihi gibi anahtar ayrıntıları kaydedin

Müşteri Kayıt Formu, Başlangıç Kılavuzu ve Onboarding Süreci dahil olmak üzere yedi hazır görünümden birini kullanarak işinizi yapın

📌 İdeal kullanım alanı: Tutarlı ve kişiselleştirilmiş onboarding deneyimleri sunmak için CRM şablonuna ihtiyaç duyan müşteri başarı takımları ve hesap yöneticileri.

Müşteri ilişkileri hakkında özel bir kılavuz:

8. ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu ile sorunları çözün ve müşterileri elde tutun

Bir destek talebi karmaşıklaştığında, net bir eskalasyon sürecine ihtiyacınız vardır. ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu tam da bunu yapar. Karmaşık müşteri bağlantı sorunlarını hızlı bir şekilde yönetmek ve çözmek için kademeli bir sistem sağlar.

Tier 1 sorgulamalarından Tier 2 kritik sorunlara kadar, şablon doğru kişilerin doğru zamanda sahiplik almasını sağlar.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Açık , ilerleme , Müşteri Bekliyor veya Tier 2 eskalasyon gibi özel durumlarla biletleri takip edin

Sipariş numarası, e-posta, telefon, teslimat adresi ve daha fazlası için Özel Alanlar ile eksiksiz müşteri bilgilerini toplayın

Bilet Liste Görünümü'nü kullanarak tüm açık vakaları görüntüleyin veya daha görsel bir ş akışı için Kademeli Destek Pano'na geçin

📌 İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli biletleri yöneten destek ve müşteri hizmetleri takımları ile kademeli eskalasyon süreçlerine sahip SaaS işleri.

9. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu ile müşteri verilerinizi yönetin

ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, tüm anlaşmalarınızı tek bir yerde tutarak fırsatları izlemeyi, gelir tahmininde bulunmayı ve potansiyel müşterileri ilk temastan kapalı anlaşmaya kadar yönlendirmenizi sağlar.

Sürükle ve bırak aşamaları, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve özelleştirilebilir görünümler sayesinde her hesabın durumunu her zaman bilirsiniz. Görev atamaları, son teslim tarihi ve ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanarak takip işlemlerini güncel tutun, böylece takımınız dağınık güncellemeleri takip etmekle uğraşmadan satışa odaklanabilir.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Nitelikli Potansiyel Müşteri , Dikkat Gerekiyor , Kaybedilen Müşteri veya Yenileme Zamanı gibi 30'dan fazla özel durumla fırsatları düzenleyin

Son iletişim tarihi, anlaşma değeri, ödeme durumu ve daha fazlası için Özel Alanlarda anahtar anlaşma bilgilerini kaydedin

Ayrıntılar için Liste Görünümü ile süreç adımları için Satış SOP Görünümü arasında geçiş yapın

Aşamaya göre veya tüm satış sürecinde anlaşma değerlerini toplayan hesaplanmış alanlarla gelir tahmininde bulunun

📌 İdeal kullanım alanları: Karmaşık satış döngülerini yöneten satış takımları, yenileme ve ek satışları izleyen hesap yöneticileri veya herhangi bir iş.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX, sorularınızı yanıtlamanın ötesinde, görevler, belgeler ve konuşmalar arasında bağlamı aktif olarak yönetir. Oluşturma, arama ve eylem için tek bir yer sunarak AI'nın yayılmasını sona erdirmek üzere tasarlanmıştır. Takımlarınızı ClickUp Brain MAX'ta akıllı yapay zeka ile donatın ClickUp'taki Talk-to-Text gibi özelliklere güvenerek hızlı sesli notları düzgün görevlere veya belgelere dönüştürün ve evrensel arama özelliği ile ClickUp veya bağlı uygulamalardan dosyaları, geri bildirimleri ve görevleri anında alın.

10. ClickUp DMAIC şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp DMAIC şablonunu kullanarak açıkça tanımlanmış hedeflerle projenizin kapsamını belirleyin

ClickUp DMAIC Şablonu, takımınıza bu kanıtlanmış metodolojinin her aşamasında rehberlik edecek hazır bir beyaz tahta sunar. DMAIC (Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et) çerçevesi, sorunları tanımlamanıza, uzun vadeli sonuçları izlemenize ve tüm ş akışını tek bir yerde düzenli ve görünürlükte tutmanıza yardımcı olur.

Her aşama renk kodlu ve önceden yapılandırılmıştır, böylece hedefleri, KPI'ları, temel nedenleri, çözümleri ve kontrol önlemlerini tam olarak nerede yakalayacağınızı bilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Her aşamada nelerin eklenmesi gerektiğini açıklayan önceden doldurulmuş kılavuz notlarıyla hemen başlayın

Yapılandırılmış izleme için Özel Alanları kullanarak metrikleri, KPI'ları ve eylem adımlarını yakalayın

Notları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren bağlantılı Liste ve Pano Görünümleri ile beyin fırtınasından uygulamaya geçin

ClickUp Otomasyonları , etiketler ve raporlama gösterge panellerini kullanarak değişiklikleri sürdürülebilir hale getirin ve uzun vadeli sonuçları izleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Operasyon ekipleri, süreç iyileştirme uzmanları, Lean Six Sigma uygulayıcıları veya sorunları belirlemek ve verimliliği artırmak için tekrarlanabilir bir sistem arayan tüm takımlar.

11. ClickUp Yüzme Şeridi Süreç Harita Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Swimlane Süreç Harita Şablonunu kullanarak kod yazmadan süreçler oluşturun ve düzenleyin

Sahiplik belirsiz olduğunda süreçler genellikle aksar.

ClickUp Swimlane Süreç Harita Şablonu, iş akışlarını görselleştirmek için renk kodlu bir yöntem sunarak roller, sorumluluklar ve görev devralmalarını net bir şekilde gösterir. Her takımın katkılarını ayrı ayrı görebilir, böylece pazarlama, satış, ürün veya destek departmanları arasında iş akışını daha kolay takip edebilirsiniz.

🌟 İşte neden beğeneceğiniz:

Her takım veya paydaş için farklı renk kodlu yüzme şeritleri ile rol ve sorumlulukları planlayın

Takımlar arasındaki devirleri izleme yaparak süreçlerin nerede yavaşladığını veya özellerin nerede sorun yaşadığını kesin olarak görün

Koşul yolları (ör. Evet/Hayır kontrol noktaları) görselleştirerek karmaşıklığı dağınıklık yaratmadan yakalayın

Statik diyagramları, canlı düzenlemeleri, yapışkan notları ve açıklamaları destekleyen etkileşimli bir Beyaz Tahta ile değiştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Uçtan uca müşteri deneyimlerini haritalandırmak ve süreç iyileştirmelerini belirlemek isteyen işlevler arası takımlar (pazarlama, satış, destek, ürün).

🔍 Biliyor muydunuz? 2024 yılında tanıtılan FlowLearn veri seti, bilimsel literatürden binlerce açıklamalı akış şeması içerir ve bunların araştırma iletişimindeki önemini vurgular.

ClickUp ile Muhteşem Özel Müşteri Hizmetleri Sunun

Yolculuğu görselleştirmek bir şeydir; onu her projeye, her göreve ve her takım arkadaşına bağlantı kurmak ise başka bir şeydir. Figma şablonları yolculuk haritalamasının paylaşımını kolaylaştırsa da, bu içgörüleri günlük işlerinize bağlantı kurmakta yetersiz kalır.

ClickUp burada adım atıyor. Gerçek zamanlı beyin fırtınası için Beyaz Tahta, fikirleri yapılandırılmış ş Akışlarına dönüştürmek için Zihin Haritaları ve AI destekli özetleme için ClickUp Brain ile yolculuk haritalarınız, uygulamayı aktif olarak yönlendirir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve müşteri yolculuklarınızı hayata geçirin. ✅