İçeriğe göre görevleri otomatik olarak etiketleyen en iyi 3 PM yazılımı

Bir görevinin nereye ait olduğunu kaç kez düşündüğümü sayamadım: "Müşteri geri bildirimi" mi, yoksa "Acil inceleme" mi? Bir tarafa taşırsanız kaybolur, diğer tarafa taşırsanız yüksek öncelikli listemi karıştırır.

Bunun gibi düzinelerce proje üzerinde iş yaparken, manuel etiketleme hızla tutarsız ve hataya açık bir zaman kaybı haline gelir.

AI proje yönetimi araçları artık içeriğe, bağlama ve hatta konuşmalara göre görevleri otomatik olarak etiketleyerek bu sorunu çözüyor. Kategoriler doğru kalıyor, aramalar daha hızlı oluyor ve takımınız sonunda yöneticilik yerine işlerine odaklanabiliyor.

Bu blog yazısında, içeriğe göre görevleri otomatik olarak etiketleyen en iyi üç PM yazılım aracını bir liste halinde derledim, böylece tahminlerde bulunmayı bırakıp daha hızlı hareket etmeye başlayabilirsiniz. 🏁

Proje Yönetimi Yazılımında Otomatik Etiketleme Nedir?

Proje yönetimi sistemlerinde otomatik etiketleme, aracın görevlere, notlara veya öğelere içeriklerine ve bağlamlarına göre otomatik olarak meta veriler (etiketler veya etiketler) atama yeteneğini ifade eder.

Öğeleri zahmetli bir şekilde manuel olarak etiketlemek yerine, yapay zeka ve algoritmik motorlar anahtar terimleri, temaları veya anlamları belirler ve uygun etiketleri dinamik olarak uygular. Bu ş Akışı otomasyonu, tutarlı kategorizasyon sağlar, aranabilirliği iyileştirir ve büyük veya gelişen projelerde zahmetsizce ölçeklenir.

Takımlar için Otomatik Etiketlemenin Avantajları

Birden fazla projeyi yönetirken, tek bir kategorizasyon hatasının bile ilerlemeyi ne kadar yavaşlatabileceğini gördüm. Otomatik etiketleme, görevleri ve içeriği bağlama göre otomatik olarak düzenleyerek bu sorunu çözer. İşte nasıl:

*zaman tasarrufu ve verimlilik: Saatler süren manuel çabaları ortadan kaldırarak takım üyelerinin karmaşık ve yüksek değer görevlere odaklanmalarını sağlar

Geliştirilmiş organizasyon ve erişilebilirlik: Verilerin ve içeriğin tutarlı bir şekilde kategorize edilmesini sağlayarak, bunların izleme ve yönetimi kolaylaştırır

Daha iyi işbirliği ve içgörüler: Trendler, proje performansı ve müşteri talepleri hakkında daha derin içgörüler sağlar. Otomatik etiketleme ile oluşturulan meta verileri analiz ve raporlama için de kullanabilirsiniz

Ölçeklenebilirlik ve hassasiyet: Şirketlere özgü modellere uyum sağlar, sektör veya iş ihtiyaçlarını karşılar ve etiketlerin ayrıntı düzeyini ve alaka düzeyini artırır

🧠 İlginç Bilgi: 2000'lerin ortalarında, IBM'in Dogear gibi araçlar ve del.icio.us gibi platformlar, web siteleri ve paylaşım bilgi tabanları için işbirliğine dayalı etiketleme (folksonomy) konusunda öncü oldular. Bu sistemler, kullanıcıların içeriğe hiyerarşik olmayan etiketleri serbestçe uygulamasına olanak tanıyarak arama, filtreleme ve topluluk odaklı organizasyonu mümkün kıldı.

Otomatik Etiketleme Proje Yönetimi Yazılımında Aranması Gereken Anahtar Özellikler

Proje yönetimi yazılımı seçeneklerini değerlendirirken genellikle öncelik verdiğim bazı özellikler şunlardır. 👇

doğal dil işleme (NLP) ve varlık tanıma teknolojisini kullanır: *Görev açıklamaları veya notlar içindeki temaları, anahtar kelimeleri veya kavramları otomatik olarak algılar

İnsan müdahalesi ile doğrulama imkanı sunar: Otomatik etiketleri son uygulamadan önce manuel olarak gözden geçirme ve onaylama seçeneklerini sağlayıcı sunar

Kural tabanlı özelleştirme sağlar: Etiket davranışını iyileştirmek için özel "eğer bu, o zaman şu" mantığını veya alana özgü sınıflandırmaları destekler

algoritmik mantıkla tutarlı etiketleme sağlar:* Benzer içeriklerde etiketlerin tek tip olarak uygulanmasını sağlayarak insan hatasını azaltır

Ölçeklenebilir uygulamayı destekler: Performans düşüşü olmadan yüksek hacimli proje görevlerinde otomatik etiketlemeyi yönetir

Daha geniş arama araçlarıyla entegrasyonlar sağlar: Otomatik etiketleri kullanarak filtreleme ve genel aramayı geliştirir ve farklı araçlardaki ilgili içeriği birbirine bağlar

İzleme ve iyileştirme özellikleri sunar: Etiket doğruluğunu ve kullanım modellerini izleyerek zaman içinde yinelemeli iyileştirmeler sağlar

🔍 Biliyor muydunuz? İlk Twitter hashtag'i, 2007 yılında Chris Messina tarafından konuşmaları gruplandırmak için kullanıldı. Bu, sosyal etiketlemede bir dönüm noktası oldu ve şimdi proje yazılımlarında da yansıtılıyor.

Tüm proje yönetimi araçlarının otomatik etiketleme ve yapay zekayı aynı şekilde kullanmadığını bilmek için yeterince araç test ettim. İşte dikkatinizi çekmeye değer en iyi üç araç.

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Kişiselleştirilebilir ş Akışları ve bağlam farkında etiketleme özelliği ile AI destekli görev yönetimi, bireyler, küçük proje takımları ve kurumsal için ClickUp Brain (bağlam farkında etiketleme ve AI özetleri), Otomasyonlar, AI Otopilot ajanları, Görevler Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Notion Startup'lar, yaratıcılar, proje yönetimi ve takımlar için bağlam farkında AI bilgi yönetimi Notion AI (otomatik etiketleme ve bağlamsal arama), veritabanları, wikiler, belgeler, özel şablonlar, Google Takvim ve diğer araçlarla entegrasyonlar, notlar Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Wrike Orta ve büyük boyutlu kuruluşlar için kurumsal ş Akışı ve kaynak tahsisi Wrike AI (otomatik etiketleme ve tahminler), çapraz etiketleme, gösterge panelleri, otomasyonlar, kaynak ve proje portföyü yönetimi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar

İçeriğe, bağlama ve konuşmalara göre görevleri otomatik olarak etiketleyen en iyi PM yazılımlarına bir göz atalım. 🤩

1. ClickUp (Hepsi bir arada AI destekli iş yönetimi isteyen takımlar için en iyisi)

ClickUp görevi'ni ücretsiz deneyin ClickUp görevleri ile projelerinizi düzenleyin ve işleyin

Liste başında ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı var.

Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz, bizi yavaşlatan birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda. ClickUp'ın ücretsiz proje yönetimi yazılımı, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştirir ve tümü yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp görevi ile görev yönetimini optimize edin

ClickUp Görevi, çalışma alanınızda işleri organize etmek ve izlemek için temel birimdir. Her görevi, takımınızın ş akışına uyacak şekilde ayrıntılarla özel hale getirebilir ve zenginleştirebilirsiniz. Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

ClickUp Özel Alanları ile görevleri gerçek proje aşamalarını yansıtacak şekilde özelleştirin ve ilerlemeyi izlemek için görev görünümlerini bunlara göre sıralayın veya filtreleyin

Karmaşık görevleri alt görevlere ve kontrol listelerine ayırarak netliği ve odaklanmayı artırın

clickUp Bağımlılıklar *ile görev ilişkilerini kurarak iş akışlarını etkili bir şekilde görselleştirin ve yönetin

son teslim tarihleri atayın *herkesin önemli konulara odaklanmasını sağlamak için ClickUp Görev Öncelikleri veatayın

İşte bu benim en sevdiğim kısım. ClickUp görevlerindeki etiketler, işleri aciliyet, onay durumu, takım adı veya ekibinizin ihtiyaç duyduğu herhangi bir özel etiketle anında kategorize etmenizi sağlar.

Etiketlerin görünürlük ve kullanılabilirlik durumunu koruyarak, takım üyelerine görev atayabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve durumları güncelleyebilirsiniz.

ClickUp Etiketleri ile projeler arasında görevleri ve ilgili işleri yönetin

İşte size nasıl yardımcı oldukları:

Görevleri bağlama göre anında filtreleyin ve gruplandırın (ör. tüm "Onay gerektiren" veya "Blok" öğeler)

Konumları veya durumları ne olursa olsun, görevleri etiketlere göre tek bir konsolide görünümde görüntüleyin

Sorumlulukları ve son teslim tarihlerini atayın, böylece etiketlenen her görevin sahibi belirlenir ve izleme yapılır

Gösterge panellerinde ve raporlarda yüksek öncelikli veya riskli işleri ortaya çıkarın

Bağlam farkında öneriler için ClickUp Brain'den yararlanın

ClickUp Brain, görev içeriğini, yorumları ve güncellemeleri analiz ederek akıllı içgörüler sağlayan platformun yerleşik AI asistanıdır. Görevleri atayabilir, çalışma alanı özetleri oluşturabilir, tekrarlayan görevlerin otomasyonunu gerçekleştirebilir ve bağlamsal eylemler önerebilir, böylece AI proje yönetimini destekler.

Ayrıca doğru etiketlere yönlendirir. Görevlerin, belgelerin ve konuşmaların içeriğini analiz eder, ardından proje bağlamına gerçekten uyan etiketler önerir.

ClickUp Brain kullanarak tüm acil görevleri belirli etiketlerle vurgulayın

Bir ürün lansmanını yönetiyorsunuz ve bir ekip arkadaşınız bir görevde şu yorumu bırakıyor: "İleriye gitmeden önce müşterinin metnin son onayını bekliyoruz. " ClickUp'taki AI görev otomasyonu ile ClickUp Brain, bağlamı hemen tanır ve müşteri talebi ve onay gerektirir gibi etiketler önerir.

Ayrıca, görevleri etiketlere göre filtreleyebilir ve bir kampanyaya veya son tarihe bağlı her şeyi, bu öğeleri manuel olarak bağlamamış olsanız bile görüntüleyebilirsiniz.

📌 Örnek: "Q4 Pazarlama Kampanyasında onay etiketli tüm görevleri, sahipleri ve son teslim tarihleri ile birlikte göster. "

ClickUp Brain ile proje yönetimini basitleştirmek için bu video izleyin! ⚡️

Özel kurallarla etiketlemeyi otomasyon ile gerçekleştirin

ClickUp Otomasyonları, belirli eylemleri tetikleyici kod gerektirmeyen kurallar oluşturmanıza olanak tanır. "Eğer bu olursa, o zaman şu olur" kuralı üzerinde çalışarak, sadece birkaç dakika içinde özel ş Akışları oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda belirli bir etiket eklemek için bir otomasyon ayarlayabilirsiniz:

Bir görev belirli bir duruma taşınır

Bir görev belirli bir liste de oluşturulur

Özel alan güncellenir

Bir görev birine atanır

Kuralları bir kez belirleyin ve ClickUp Otomasyonları tekrarlayan işleri sizin için halletsin

Örnek, bir görev "İnceleme" duruma geçtiği anda "İnceleme" etiketini uygulamak için bir otomasyon ayarlayabilir veya görev öncelik alanı "Acil" olarak güncellendiğinde "Yüksek Öncelikli" etiketini atayabilirsiniz

Otomasyonlar, yaklaşan son teslim tarihi, atanan kişi değişiklikleri ve hatta zaman takibi etkinlikleriyle de ilişkilendirilebilir, böylece görevlerin tutarlı bir şekilde etiketlenmesi sağlanır.

Dinamik etiket için AI Otopilot Ajanları kullanın

Bunu temel alan ClickUp Autopilot Agents, otomasyonu daha fazla bağlam odaklı senaryolara genişletir. Basit kurallardan farklı olarak, bu yapay zeka destekli ajanlar görevleri, konuşmaları ve belgeleri izleyebilir, ardından sizin adınıza harekete geçebilir.

Günlük veya Haftalık Raporlar gibi şeyler için ClickUp Önceden Oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanları arasından seçim yapabilir veya tam olarak sizin mantığınıza uyan ClickUp Özel Otomatik Pilot Ajanları oluşturabilirsiniz.

ClickUp Autopilot Agents'ı kullanarak görevleri gerçek zamanlı olarak izleyin, etiketleyin ve raporlayın

Örnek, bir listeye yeni görevleri izlemek için bir AI Aracısı ayarlayabilirsiniz. Bir görev, başlığında "acil" kelimesi içermiyorsa, Aracı ona "Acil" etiketini ekler. "Acil" etiketi yoksa, oluşturulur ve uygulanır.

Ajanlar, günlük özet oluşturma ve bunu takımınızın sohbet kanalına gönderme gibi diğer görevleri de üstlenebilir, böylece paydaşları ekstra çaba harcamadan senkronizasyon halinde tutabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Yeni kullanıcılar, görünümler, otomasyonlar ve AI araçlarını kullanmaya alışmak için zamana ihtiyaç duyabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

ClickUp, takımımızın işbirliği yapma, proje yönetimi ve performansı izleme şeklini tamamen değiştirdi... ClickUp'a geçtikten sonra, her şey tek bir yerde: görevler, proje zaman çizelgeleri, belgeler, gösterge tabloları, yorumlar, hatta toplantı notları. İnanılmaz derecede özelleştirilebilir, ancak herkesin hızlı bir şekilde benimsemesi için yeterince sezgiseldir. Otomasyonlar, AI yazma asistanı ve yenilenen Takvim gibi özellikler gerçek zaman tasarrufu sağlar. Ve en iyi yanı? Yeni bir kampanya başlatıyor ya da uzun vadeli operasyonları yönetiyor olsak da, bizimle birlikte ölçeklenir...

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %24'ü tekrarlayan görevlerin daha anlamlı işler yapmalarını engellediğini, %24'ü ise becerilerinin yeterince değerlendirilmediğini düşünüyor. Bu, işgücünün neredeyse yarısının yaratıcılıklarının blok olduğunu ve değerlerinin yeterince takdir edilmediğini hissettiği anlamına geliyor. 💔 ClickUp, kurulumu kolay AI ajanları ile odak noktasını yüksek etkili işlere kaydırmaya yardımcı olur ve tetikleyicilere göre yineleyen görevleri otomatikleştirir. Örnek olarak, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, ClickUp'ın AI Ajanı otomatik olarak bir sonraki adımı atayabilir, hatırlatıcılar gönderebilir veya proje durumlarını güncelleyebilir, böylece sizi manuel takip işlemlerinden ücretsiz hale getirir. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmak için harcadığı zamanı %50 veya daha fazla azalttı. Böylece ekipleri, biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanabildi.

2. Notion (Bağlam farkında AI bilgi yönetimi için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, not alma, proje yönetimi, wiki ve veritabanlarını bir araya getiren esnek bir çalışma alanıdır. Ayrıca akıllı kategorizasyon için güçlü araçlar da sunar. AI destekli otomatik doldurma özelliklerini kullanarak içeriğe göre otomatik olarak etiketler oluşturabilir ve organizasyon sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

Notion'un en beğendiğim özelliklerinden biri, ilişkisel veritabanı sistemidir. Tek bir görev veya not etiketlenir ve projeler, takım üyeleri veya son tarihler gibi ilgili öğelere bağlanır. Bu, çalışma alanınızda dinamik bir bağlam ağı oluşturur.

Zamanla, projeler daha karmaşık hale gelse bile sezgisel ve düzenli bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz.

Daha fazla otomasyon örneği arayanlar için Notion'un API'si özel çözümler sunar. Bu, belirli ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş kendi otomatik etiketleme sistemlerinizi oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

Notion'un en iyi özellikleri

Notion AI'ya "Blok", "Onay Gerekiyor" veya "Müşteri Talebi" gibi akıllı etiketler oluşturmasını söyleyin

Ayrıntılı odak etiketlerini (zaman yönetimi) daha geniş kapsamlı etiketlerle (verimlilik) birleştirin

"İlişki" özelliğini kullanarak notları ve görevleri birbirine bağlayın, böylece bağlam her zaman net olsun

Görevleri etiket türüne veya ilişki sayısına göre sıralayan formüller uygulayın

Etiketlemeyi daha görsel hale getirmek için geleneksel etiketleri emojilerle değiştirin

Notion sınırları

Ücretsiz planında sınırlı takım işbirliği araçları ve dosya yüklemeleri için kısıtlı izinler

Yerleşik otomasyonlar, Gantt çizelgeleri, bağımlılık izleme, yerel zaman takibi ve daha fazlası gibi gelişmiş proje yönetimi özellikleri eksiktir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.475+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.580+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Notion'un esnekliğini en çok seviyorum... Veritabanlarını bağlama, görünümler arasında geçiş yapma (tablo, pano, takvim, liste) ve neredeyse her tür içeriği ekleme yeteneği, bilgileri düzenleme konusunda hiçbir zaman sınırlandırılmadığım anlamına geliyor... Ayrıca, çok büyük veritabanları veya içerik açısından yoğun sayfalarla çalışırken performansın yavaşladığını keşfettim, bu da hızlı tempolu bir iş ortamında sinir bozucu bir durum. Son olarak, Notion çevrimdışı erişim konusunda ilerleme kaydetmiş olsa da, hala istediğim kadar sorunsuz değil, bu da istikrarlı bir internet bağlantısı olmadan iş yaparken rahatsız edici olabilir.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX, daha derin arama, uygulamalar arası zeka ve eller serbest verimliliğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlanmış gelişmiş bir AI masaüstü yardımcısıdır. Teknoloji yığınınızdaki tüm üçüncü taraf araçlara bağlantı kurarak erişiminizi genişletir ve AI yayılmasını ortadan kaldırır. Bu, çalışma alanınızdan ve Google Drive, GitHub veya Figma'dan sonuçları tek bir yerde toplayan bir arama yapabileceğiniz anlamına gelir. Bu video ile ClickUp Brain MAX hakkında daha fazla bilgi edinin:

3. Wrike (Kurumsal ş Akışı ve kaynak tahsisi için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, takımların karmaşık işleri organize etmesine yardımcı olur ve görevleri, alt görevleri, projeleri ve hatta dönüm noktalarını çapraz etiketleme ile kategorize etmenizi sağlar

Etiketleme, işin her katmanına yayılır, böylece tek bir öğe aynı anda birden fazla alanda yer alabilir. Pazarlama, Ürün ve Operasyon ekipleri, çabalarını ikiye katlamadan, aynı bütçe alt görevini kendi bakış açılarıyla görünümüyle görüntüleyebilir.

Bunun ötesinde, Wrike'ın dinamik Gantt çizelgeleri zaman çizelgelerini görselleştirmeyi kolaylaştırırken, gösterge panelleri ve Kanban görünümleri işlerin takımlar arasında nasıl akışını tam olarak görmenizi sağlar. Daha yüksek fiyatlı paketler ayrıca gerçek zamanlı raporlar, zaman takibi, dinamik talep formları ve otomatik onay iş akışlarını da içerir.

Birden fazla projeyi yöneten takımlar için, görev yönetimi aracı ayrıca işbirliğine dayalı prova ile farklı departmanlar için özel iş akışlarını ve kaynak tahsisini destekler. Ayrıca Slack, Salesforce ve Google Workspace gibi araçlara da bağlantısını kurabilirsiniz.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Görünürlüğü artırmak için görevlere, alt görevlere, klasörlere, dönüm noktalarına, aşamalara veya projelere etiketler uygulayın

Projeler arasında tutarlılığı sağlamak için şablon görevler veya proje aşamaları için tekrarlayan otomatik etiketleme ayarlayın

Önceliklerdeki veya bağımlılıklardaki değişiklikleri yansıtmak için özel iş akışları aracılığıyla görev durumlarını ve etiketleri güncelleyin

Hem departman yol haritalarına hem de şirket çapında ilerleme izleme raporlarına dönüm noktalarını etiketleyin

Wrike Gösterge Paneli'ni ve raporları etiketlere göre filtreleyerek tüm ilgili görevlerin görünümünü hızlıca alın ve proje ilerlemesini izlemeyi sürdürün

Wrike sınırları

Görünümleri, alanları ve ş Akışlarını özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Ş Akışı otomasyonu ve kaynak yönetimi özellikleri yalnızca İş veya daha üstü planlarda mevcuttur

Kullanıcılar, büyük projelerle iş yaparken veya ağır dosya yüklemeleri yaparken yükleme sürelerinin yavaş olduğunu bildiriyor

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

İşletme: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Ürünün sağlamlığını ve birçok farklı uygulamadaki fonksiyonunu çok seviyorum. Tüm takımınızın ürünü tutarlı bir şekilde kullanmasını ve herkesin projelerin yapısını anlamasını sağlayabilirseniz, ürün inanılmaz derecede iyi işleyebilir!… Benim kuruluşum bir start-up ve çok sayıda farklı işi yapan küçük bir grup insanla çalışıyoruz. Sık sık, bir kişinin başka birinin oluşturduğu projeyi bulamadığı için projelerin ve görevlerin birden çok kez oluşturulduğunu görüyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? Orta Çağ'da taş ustaları katedral taşlarına kişisel işaretler oyarlardı. Belki de bu, erken dönem "işyeri etiketleme"nin bir formuydu!

Diğer Önemli Bahsetmeler

Diğer birçok proje yönetimi aracı da yapay zeka ş akışı otomasyonu ve diğer özellik sunarak farklı ihtiyaçları ve proje stilleri olan takımların gereksinimlerini karşılar.

Bu diğer araçların, kural tabanlı özellikler sayesinde görevleri nasıl kolaylaştırdığını, işleri nasıl önceliklendirdiğini ve manuel çabayı nasıl azalttığını kısaca görelim:

Asana: Asana, AI Studio aracılığıyla entegre edilmiş AI özelliklerine sahip bir Asana, AI Studio aracılığıyla entegre edilmiş AI özelliklerine sahip bir iş akışı otomasyon yazılımıdır . Kod kullanmadan tekrarlayan görevleri otomatikleştiren özel iş akışları oluşturabilirsiniz

Jira: Jira, Atlassian Intelligence aracılığıyla AI özelliklerini bünyesinde barındırır ve biletleri önceliklendirme, atama ve işlem yapma gibi Jira, Atlassian Intelligence aracılığıyla AI özelliklerini bünyesinde barındırır ve biletleri önceliklendirme, atama ve işlem yapma gibi AI ajan iş akışları gibi fonksiyon sunar. Ayrıca, otomatik olarak oluşturulan özetler ve benzer iş öğelerini birbirine bağlama özelliği sunarak bağlam ve ş akışı verimliliğini artırır

*trello: Trello'nun Butler otomasyonu, kullanıcıların tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelerine ve kartları taşıma veya son teslim tarihi ayarlama gibi kural tabanlı eylemler oluşturmalarına olanak tanır. Ayrıca, çeşitli kaynaklardan görevleri yakalamak için "Gelen Kutusu" ve takvimlerle senkronizasyon sağlamak için "Planlayıcı" gibi özellikler de sunar

🧠 Eğlenceli Bilgi: Google Photos, yüzleri, evcil hayvanları ve nesneleri otomatik olarak etiketleme özelliğini ilk kez kullanıma sunan uygulamadır. Bu, içerik etiketleme için makine öğreniminin yaygın olarak kullanılmasının başlangıcı olmuştur. Ancak, bu özellik kullanıma sunulduğunda, gizlilik, veri önyargısı ve insanların fotoğraflarının bu şekilde analiz edilmesini isteyip istemedikleri konusunda endişeler de ortaya çıkmıştır.

Doğru Otomatik Etiketleme PM Yazılımını Seçme

Takımların, kağıt üzerinde iyi görünen ancak pratikte ş akışlarını bozan araçları test etmek için saatler harcadıklarını gördüm.

Bunu önlemek için, proje yönetimi için AI ajanları seçeneklerinizi değerlendirmek için yapılandırılmış bir yöntem sunuyoruz:

Projenin karmaşıklığını ve takım boyutunu değerlendirin: Küçük, basit projeler mi yoksa birden fazla bağımlılığı olan karmaşık, departmanlar arası iş mi yönettiğinizi belirleyin. Bu, otomatik etiket ve raporlama özelliklerinin ne kadar gelişmiş olması gerektiğini belirleyecektir

Kritik otomatik etiketleme gereksinimlerini tanımlayın: Etiketlemenin otomatikleştirilmesi gereken senaryoları tam olarak belirleyin (örneğin, son tarihler yaklaştığında veya müşteri onayı gerektiğinde etiketleme). Bu tetikleyiciyi kullanıma hazır olarak destekleyen yazılımları arayın

mevcut araçlarınızla uyumluluğu kontrol edin: *PM yazılımının Slack, Google Drive veya GitHub gibi mevcut uygulamalarla entegrasyonlar sağladığından emin olun, böylece etiketler ş akışları arasında sorunsuz bir şekilde aktarılabilir

Ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirliği doğrulayın: Günümüzün iş yüküne uygun ve projelerinizin boyutu ve karmaşıklığı arttıkça ölçeklenebilen bir araç seçin

Takımınızla pilot testler yapın: Ücretsiz deneme sürümlerini kullanarak yazılımı gerçek senaryolarda test edin, kullanılabilirlik hakkında geri bildirim toplayın ve otomatik etiketleme kurallarının manuel çabayı gerçekten azalttığını görün

destek ve gelecekteki hazırlığı onaylayın:* Güvenilir müşteri desteği, düzenli güncellemeler ve ş Akışı ihtiyaçlarınızla birlikte gelişebilecek esneklik arayın

🔍 Biliyor muydunuz? Rahipler, el yazmalarını semboller veya kısa not içeren tahta veya deri etiketlerle ek dosya yaparak katalogladılar, böylece yığılmış el yazmaları ayırt edilebilirdi.

ClickUp ile Etiketleyin

Notion, bir bilgi tabanı istiyorsanız harikadır ve Wrike, katı ş akışlarını yöneten takımlar için çok uygundur. Ancak, ben özellikleri nedeniyle ClickUp'ı tercih ediyorum.

Projelerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve takım işbirliğinizi bir araya getiren "iş için her şeyi içeren uygulama"dır. ClickUp Brain ile bağlamı dikkate alan özetler ve içgörüler elde edersiniz. Bunu, sizin adınıza hareket eden Otomasyonlar ve AI Otopilot Ajanları ile birleştirin ve görevleri kategorize edilmiş, aranabilir ve her zaman güncel tutan bir sisteme sahip olun.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Otomatik etiketleme, proje yönetimi aracınızın görevlere, notlara veya projelere içeriklerine göre otomatik olarak etiketler (tag'ler) uyguladığı işlemdir. Yazılım, metin tanıma özelliğini kullanarak temaları veya anahtar kelimeleri algılar ve sizin için doğru etiketi atar.

AI otomatik etiketleme, görev açıklamalarını, yorumları veya ek dosyaları analiz etmek için doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimini kullanır. Sistem, kalıpları (tekrarlanan ifadeler, anahtar kelimeler veya varlıklar gibi) arar ve ardından buna göre etiketler uygular. Bazı araçlar, insan müdahalesi ile doğrulama da sunar, böylece önerilen etiketleri onaylayabilir veya ayarlayabilir ve AI'nın zamanla daha akıllı hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Wrike ve Notion gibi birçok araç etiketleme ve ilişkisel veritabanı özellikleri sunarken, ClickUp şu anda en güçlü ve esnek otomatik etiketleme sistemlerinden birini sağlamaktadır. Kural tabanlı etiketlemeyi yapay zeka destekli önerilerle birleştirir ve özel otomasyonu destekler, böylece etiketler tüm projelerde tutarlı kalır.

Evet, kendi etiketlerinizi tanımlayabilir ve bunları özel alanlara veya otomasyon kurallarına bağlayabilirsiniz. Bazı araçlar, bunları proje şablonlarına veya görev tetikleyicilerine göre otomatik olarak atamanıza olanak tanır.

Evet. ClickUp, Wrike ve Notion gibi önde gelen PM araçları, aktarım sırasında ve depolandığında verileri şifreler, yani AI verileri analiz ederken görev içeriğiniz korunur. Otomatik etiketleme, veri yönetişimini destekler ve erişim denetimlerini uygulamaya yardımcı olan hassasiyet etiketleri veya sınıflandırma etiketlerini etkinleştirir.

Öncelikle, net etiket kategorileri ve etiket örnekleri tanımlayarak başlayın. Bunları AI sistemine girin ve sistemin kalıplardan öğrenmesine izin verin. Yanlış etiketleri düzelterek zamanla daha doğru hale gelmelerini sağlayarak iyileştirmeye devam edin.