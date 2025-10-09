kod Yazmadan Oluşturma için En İyi 10 Builder.io Alternatifi

Builder. io, sayfaları hızlı bir şekilde oluşturmayı kolaylaştırır, ancak siteniz büyüdüğünde veya ş Akışınız karmaşıklaştığında, "kolay" hızla "sınır" haline gelebilir

Daha fazla esneklik, geliştirme ve tasarım takımları için daha güçlü işbirliği veya yığınınıza tam olarak uyan başsız bir CMS sunan Builder.io alternatifleri arıyorsanız, bu kılavuz tam size göre.

Tasarımcılar, geliştiriciler ve ürün takımları için en iyi Builder.io rakiplerini bir araya getirdik, böylece yol haritasına uygun, ona aykırı olmayan bir platform seçebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: İhtiyaçlarınızı kategoriye göre harita—içerik yönetimi, entegrasyon yetenekleri, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve takım işbirliği— ardından her bir aracı genel özellik listeleri yerine gerçek kullanım senaryolarına göre değerlendirin.

Listeye geçmeden önce, öncelikle güçlü bir Builder.io alternatifini neyin oluşturduğunu açıklığa kavuşturalım.

Builder.io alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Builder.io alternatiflerini keşfederken, her bir aracın takımınızın ş akışı, büyüme planları ve teknik gereksinimleriyle ne kadar uyumlu olduğuna odaklanın. Doğru platform , içerik yönetimini basitleştirirken hem tasarımcılara hem de geliştiricilere ihtiyaç duydukları esnekliği sağlamalıdır.

Aramanız gereken anahtar faktörler şunlardır:

Teknik bilgisi olmayan kullanıcıların hızlı bir şekilde düzenleme ve yayınlama yapabilmesi için görsel arayüz

Mevcut araçlarla bağlantı kurmak için entegrasyon yetenekleri ve API entegrasyonu

Farklı cihazlar ve e-ticaret platformlarında ölçeklenebilirlik ve güvenilir performans

Gereksiz karmaşıklık yaratmayan kapsamlı özel seçenekleri

Gelişmiş güvenlik, yönetici kontrolü ve uyumluluk desteği gibi kurumsal plan özellikleri

İçerik oluşturucular, geliştiriciler ve paydaşlar arasında uyumu sağlamak için sorunsuz işbirliği araçları

En İyi Builder.io Alternatifleri Bir Bakışta

Ayrıntılı incelemelere geçmeden önce, en iyi Builder. io alternatifleri ve bunların karşılaştırmasını hızlıca gözden geçirelim.

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp AI destekli web proje ş Akışı Takım boyutu: Yaratıcı, ürün ve mühendislik takımları için ideal CMS, Beyaz Tahta, Otomasyonlar, Sohbet, ClickUp Brain, AI Ajanları, İçerik Yönetimi Şablonu için belgeler Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur Sanity Yapılandırılmış, API öncelikli içerik ş Akışı Takım boyutu: Yüksek esnekliğe ihtiyaç duyan, geliştirme öncelikli takımlar için ideal Özel şema, gerçek zamanlı Studio işbirliği, GraphQL & GROQ API'leri, CDN, İçerik Lake Ücretsiz plan; Ücretli planlar 15 $/kullanıcı/ay'dan başlar Webflow Görsel tasarım esnekliğiTakım boyut: Tasarımcılar ve pazarlama takımları için ideal Sürükle ve bırak düzenleyici, yerleşik CMS, özel kod, barındırma, SEO, işbirliği araçları Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar Contentful Kurumsal kullanıma hazır başsız CMS Takım boyutu: Küresel kurumsal işletmeler ve büyük web takımları için ideal Modüler içerik modelleme, GraphQL API, RBAC, yerelleştirme, uygulama pazarı Ücretsiz plan; Aylık 300 $'dan başlayan ücretli planlar Storyblok Modüler içerik blokları ve görsel düzenleme Takım boyutu: Pazarlama + geliştirme işbirliği için ideal Görsel düzenleyici, gerçek zamanlı önizleme, yeniden kullanılabilir bileşenler, çok dilli ş Akışı Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 99 $'dan başlar Framer Hızlı prototip oluşturma ve site oluşturma Takım boyutu: Hızlı hareket eden tasarım ve büyüme takımları için ideal Görsel kullanıcı arayüzü, animasyon destek, SEO, yerleşik barındırma, analitik Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Strapi Tam arka uç kontrolüne sahip açık kaynaklı CMS Takım boyut: Kendi kendine barındırma seçeneklerine ihtiyaç duyan geliştirme takımları için ideal REST ve GraphQL API'leri, özel içerik türleri, tam kod erişimi, eklenti ekosistemi Ücretsiz (kendi sunucunuzda barındırılır); Ücretli bulut planları aylık 15 $'dan başlar Prismic Pazarlama odaklı içerik yönetimi takım boyutu: Kampanyalar oluşturan pazarlama + geliştirme takımları için ideal Dilim tabanlı düzenleyici, zamanlama, yerelleştirme, gerçek zamanlı önizleme Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 180 $'dan başlar Plasmic Bileşen odaklı düşük kodlu geliştirme Takım boyutu: Tasarım sistemlerini ve React/Vue uygulamalarını ölçeklendiren takımlar için ideal Görsel oluşturucu, yeniden kullanılabilir bileşenler, tam geliştirici entegrasyonları, API'ler Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar Podia Dijital ürünler ve çevrimiçi kurslar satmak Takım boyutu: Yaratıcılar, koçlar ve eğitimciler için ideal Kurs barındırma, mağaza vitrin oluşturucu, e-posta pazarlaması, üyelikler Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 39 $'dan başlar

En İyi Builder. io Alternatifleri

Bu Builder.io alternatifleri, ister hızlı bir şekilde büyüyen küçük bir takım olun, ister karmaşık ş akışlarını yöneten kurumsal kuruluş olun, esneklik, güç ve ölçeklenebilirliği bir araya getirir. Hızlı sayfa geliştirmeden sorunsuz içerik yönetimine ve sağlam entegrasyonlara kadar, keşfetmeye değer en iyi platformlar şunlardır.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

1. ClickUp (AI destekli ş Akışlarıyla web projeleri oluşturmak, yönetmek ve ölçeklendirmek için en iyisi)

ClickUp Belge'yi ücretsiz deneyin! ClickUp Belge'de web metinlerinden ürün güncellemelerine kadar her şeyi gerçek zamanlı olarak oluşturun, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

Kod gerektirmeyen görsel geliştirme için Builder.io'ya güçlü bir alternatif arıyorsanız, ClickUp en iyi seçeneklerden biridir. Builder.io, sürükle ve bırak web sitesi ve uygulama oluşturucusuyla bilinirken, ClickUp web projeleri oluşturmak, yönetmek ve ölçeklendirmek için görsel işbirliği, içerik yönetimi ve yapay zeka destekli otomasyonu tek bir yerde birleştiren bütünsel bir platform sunar.

Modern web takımları için işbirliği özellikleri

ClickUp'ın işbirliği paketi, fikir aşamasından lansmana kadar tüm takımınızın senkronizasyon içinde çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, belgeleri, görevleri ve iletişimi tek bir bağlantılı alanda bir araya getirir. ClickUp Docs, dinamik bir CMS olarak da kullanılabilir ve içeriği işbirliği içinde oluşturmanıza, düzenlemenize ve yayınlamanıza olanak tanır.

Yorumlarda yer alan harika fikirleri anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün, ardından bu fikirleri hayata geçirmek için atanacak kişileri ve ayrıntıları ekleyin

Belgeler, görevler, yorumlar ve ş Akışlarıyla derinlemesine entegre olduğundan, içeriğiniz her zaman eyleme geçirilebilir ve düzenli kalır. İç içe geçmiş sayfalar ve zengin biçim, içerikun yapılandırılmış kalmasını sağlarken, yerleşik görev bağlantısı, metni anında eylem öğelerine dönüştürmenize olanak tanır. Daha büyük takımlar için bu, bağlantısız araçlar arasında daha az gidip gelme anlamına gelir .

Görsel planlama için ClickUp Beyaz Tahtalar, kullanıcı yolculuklarını, tel kafesleri ve proje akışlarını takımınızla gerçek zamanlı olarak haritalandırmanıza olanak tanır; beyin fırtınası ve prototip oluşturma için mükemmeldir. Gerçek zamanlı işbirliği, tasarımcıların, geliştiricilerin ve paydaşların başından itibaren uyumlu çalışmasını sağlar.

ClickUp Chat ile iletişim de bir üst seviyeye taşınır ve proje tartışmaları doğrudan işinizle bağlantılı kalır. Artık dağınık Slack konular veya kaçırılan bağlamlar yok — konuşmalar, belgeler ve görevler aynı alandadır.

*zahmetsiz, kod gerektirmeyen ş akışları için otomasyonlar ve entegrasyonlar

ClickUp Automations verimliliği bir adım öteye taşır. Durum alanlarını güncelleme, görevleri atama veya sayfalar incelemeye hazır olduğunda uyarı gönderme gibi tekrarlayan adımları ortadan kaldırır ve projelerinizin ilerlemesini sağlar — kod gerektirmez.

Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özel hale getirin

Ayrıca, 1.000'den fazla entegrasyon (Figma, Slack, Google Drive ve daha fazlası dahil) ile ClickUp, favori tasarım ve geliştirme araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar.

🎬 Bunu izleyin: ClickUp'ın yapay zekası, projelerin planlanması, oluşturulması ve yönetilme şeklini nasıl dönüştürdüğünü görün — görevlerin otomatik olarak devredilmesinden takımlar arası ilerlemenin özetlenmesine kadar.

clickUp Brain ile AI destekli verimlilik*

ClickUp Brain ile anında yanıtlar, görev özetleri ve akıllı öneriler alın — her zaman aktif olan AI ajansınız

Platformun AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak web projelerinize ciddi bir güç katın. Belgeleri özetleyebilir, içerik oluşturabilir veya ClickUp görevleri içinde sonraki adımları önerebilir, böylece takımlar kaliteyi korurken daha hızlı ilerleyebilir.

İster bir siteyi ölçeklendiriyor, ister birden fazla müşteriyi yönetiyor, ister kurumsal işletmeler için geliştirme yapıyor olun, ClickUp oluşturma, yürütme ve yineleme işlemlerinin tek bir yerde gerçekleşmesini sağlar.

Gelişmiş otomasyon ve içgörüler için ClickUp Brain MAX, akıllı ş akışı önerileri ve içerik oluşturma gibi daha da fazla AI özelliğini kullanıma sunar.

⭐ Oyunun kurallarını değiştiren ClickUp Brain MAX ile dağınık uygulamalar ve platformlar arasında geçiş yapmanın zorluğunu unutun. En önemli iş fonksiyonlarınızı (AI, arama ve otomasyon) tek bir akıcı masaüstü deneyiminde birleştirir. İşte size sunulanlar: Talk-to-Text ile zahmetsiz, sesle etkinleştirilen komutlar sayesinde ellerinizi kullanmadan iş yapabilirsiniz

Bağlantı kurulu tüm uygulamalarınız ve dosyalarınızdan sonuçları çeken ClickUp Enterprise Search

Ş Akışınızın her aşamasında size destek olan akıllı, bağlam farkında AI

En sevdiğiniz araçlarla bağlantılı otomasyonlar, ClickUp'tan hiç ayrılmadan platformlar arasında görevleri yönetmenizi sağlar

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birçok önde gelen LLM'ye farklı görevler için tek bir yerden erişin

ClickUp Görevleri son derece özelleştirilebilir olup, Özel Alanlar, durumlar ve görünümler ile işleri atayabilir, izleme ve önceliklendirebilirsiniz. Çevik web geliştirme takımları ve içerik oluşturucular için idealdir.

Ayrıca, ClickUp'ın AI Ajanları ile karmaşık ş akışlarını otomasyon altına alabilir, tekrarlayan görevleri delege edebilir ve akıllı öneriler alabilirsiniz. Böylece, AI yoğun işleri hallederken takımınız yaratıcı ve stratejik işlere odaklanabilir.

Ve hızlı bir başlangıç arıyorsanız, ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu, içerik kitaplıklarını, yayın ş Akışlarını ve onayları sorunsuz bir şekilde yönetmek için kullanıma hazır bir çerçeve sunar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu ile içerik geliştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırın, zamandan ve enerjiden tasarruf edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yapılandırılmış içerik yönetimi, sürüm kontrolü ve iç içe geçmiş sayfalar için ClickUp Belge

ClickUp Beyaz Tahtalar ile ş akışları tasarlayın, web sitelerini harita ve takımları görsel olarak uyumlu hale getirin

ClickUp Chat ile proje konuşmalarını görevleriniz ve Dokümanlarınızla aynı alanda tutun

Manuel işleri azaltmak ve tekrarlayan ş akışlarını kolaylaştırmak için ClickUp Otomasyonları

ClickUp Brain, belgeler ve görevler içinde yapay zeka destekli özetler, içerik oluşturma ve bağlamsal öneriler sunar

İçeriği daha hızlı düzenlemek, izlemek ve yayınlamak için ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu

ClickUp sınırları

Özelliklerin genişliği, özellikle alanları veya özel görünümleri düzenlerken alışmak biraz zaman alabilir

Gelişmiş raporların ve gösterge panellerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için biraz kurulum gerekebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirilebilir ve esnek olması. İster basit görev listeleri kullanarak ister otomasyonlar, bağımlılıklar ve gösterge panelleriyle ayrıntılı ş Akışları oluşturarak, tam olarak istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Her şeyi tek bir yerde tutuyor: projeler, belgeler, iletişim ve hatta zaman takibi. Böylece birden fazla araç arasında geçiş yapmam gerekmiyor. Ayrıca, işleri karmaşıklaştırmadan yeni özellikler ekleyen sezgisel arayüzü ve sürekli güncellemeleri de çok beğeniyorum. Karmaşık projeler için yeterince güçlü, ancak ekibimin kullanması için yine de kolay.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirilebilir ve esnek olması. İster basit görev listeleri kullanarak ister otomasyonlar, bağımlılıklar ve gösterge panelleriyle ayrıntılı ş Akışları oluşturarak, tam olarak istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Her şeyi tek bir yerde tutuyor: projeleri, belgeleri, iletişimi ve hatta zaman takibini. Böylece birden fazla araç arasında geçiş yapmam gerekmiyor. Ayrıca, işleri karmaşıklaştırmadan yeni özellikler ekleyen sezgisel arayüzü ve sürekli güncellemeleri de çok beğeniyorum. Karmaşık projeler için yeterince güçlü, ancak ekibimin kullanması için yine de kolay.

2. Sanity (Yapılandırılmış, API öncelikli içerik ş akışı için en iyisi)

via Sanity

Sanity, yapılandırılmış, ölçeklenebilir içerik yönetimi sunmada üstün olan, geliştirici odaklı bir headless CMS'dir. Gerçek zamanlı düzenleme arayüzü, esnek şema sistemi ve güçlü API'leri, entegrasyon yeteneklerini, zengin içerik oluşturmayı ve farklı cihazlar ve platformlar arasında hızlı yinelemeyi önceliklendiren takımlar için idealdir.

Sanity’s Studio, takımın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir bir görsel arayüz sunarken, birleştirilebilir mimarisi sayesinde Next.js veya Remix gibi çerçevelerle sorunsuz bir şekilde entegre olmanızı sağlar. Bu, verimli bir şekilde işbirliği yapmaya devam ederken ön uçunuzu ayırmanız anlamına gelir, bu da onu kurumsal düzeyde esneklik arayan büyük kuruluşlar için sağlam bir alternatif haline getirir.

Nasıl bir performans gösterdiğini inceleyelim:

Sanity'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı özel ve modüler içerik yeniden kullanımı için esnek şema tanımlamalarıyla yapılandırılmış içerik modelleme

Studio'da gerçek zamanlı işbirliği, birden fazla kullanıcının çakışma olmadan aynı anda düzenleme yapmasına olanak tanır

İçerik oluşturma ve inceleme ş akışlarını kolaylaştırmak için görsel düzenleme araçları ve canlı önizlemeler

Güçlü API altyapısı (GROQ & GraphQL), ayrıca hızlı içerik sunumu ve ölçeklenebilirlik için canlı CDN ve Content Lake

Güçlü geliştirici araçları ve geniş bir eklenti pazarı ve topluluk desteği ile entegrasyonlar

Sanity sınırları

İçerik modelleme, geliştiricilerin çabasını gerektirir; kod gerektirmeyen bir çözüm değildir, bu nedenle teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların desteğe ihtiyacı olabilir

Kullanım arttıkça (daha fazla koltuk, API çağrısı, bant genişliği), operasyonel maliyetler öngörülemez şekilde artabilir ve proaktif bütçeleme gerektirebilir

Sanity fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme : 15 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Sanity puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sanity hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Sanity'nin React ile oluşturulmuş olması ve Next.js uygulamanızla uyumlu çalışması beni çok beğendirdi. Hızlı, geliştirici dostu ve inanılmaz derecede özelleştirilebilir. Studio, içeriği yönetme ve yapılandırma konusunda size tam kontrol sağlar, bu da büyük bir artıdır.

Sanity'nin React ile oluşturulmuş olması ve Next.js uygulamanızla uyumlu çalışması çok hoşuma gidiyor. Hızlı, geliştirici dostu ve inanılmaz derecede özelleştirilebilir. Studio, içeriği yönetme ve yapılandırma konusunda size tam kontrol sağlıyor, bu da büyük bir artı.

📚 Ayrıca okuyun: İşleri Dönüştüren En İyi AI Araçları

3. Webflow (Görsel tasarım esnekliği açısından en iyisi)

webflow aracılığıyla

Webflow, en popüler Builder.io rakiplerinden biridir ve tasarımcıların kod yazmadan tamamen duyarlı web siteleri oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir görsel arayüz sunar. Aynı zamanda, özel bileşenler, API'ler ve entegrasyon yetenekleri aracılığıyla geliştiricilere kapsamlı özelleştirme imkanı sunarak hem yaratıcı hem de teknik takımlar için eşit derecede çekici hale getirir.

Webflow ile, doğrudan platformda üretim için hazır sayfalar tasarlayabilir, oluşturabilir ve yayınlayabilirsiniz. Yerleşik içerik yönetim sistemi, farklı cihazlarda tasarım tutarlılığını korurken blog gönderilerini, ürün kataloglarını veya dinamik verileri yönetmeyi kolaylaştırır.

Webflow, kuruluşlar ve büyük işletmeler için gelişmiş ölçeklenebilirlik, kurumsal düzeyde güvenlik ve özel destek sunar. Yaratıcı esneklik ve kurumsal güvenilirlik arasındaki bu denge, geliştirme gücünden ödün vermeden piksel mükemmelliğinde tasarım isteyenler için Builder.io'nun en güçlü alternatiflerinden biri olmasını sağlar.

Webflow'un en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen, duyarlı web sitesi oluşturma için sürükle ve bırak görsel arayüz

Bloglar, ürün katalogları ve dinamik veriler için yerleşik içerik yönetim sistemi

Gelişmiş fonksiyon için özel kod gömme ve API entegrasyonları

Barındırma, SEO araçları ve performans optimizasyonu platformda bir araya getirilmiştir

Tasarımcıların, pazarlamacıların ve geliştiricilerin sorunsuz bir şekilde iş birliği yapmasını sağlayan işbirliği araçları

Webflow sınırları

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisinin dik olması, gelişmiş özelliklerinden kaynaklanmaktadır

Projeleri ölçeklendirirken veya gelişmiş planlar kullanırken maliyetler hızla artabilir

Bazı alternatiflere kıyasla çoklu dil veya yerelleştirme ş Akışları için sınırlı destek

Webflow fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 18 $

CMS: Aylık 29 $

iş: 49 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Webflow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (550+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Webflow hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

Webflow, tamamen özel bir şey yaratmak isteyen geliştiricileri memnun etmek için gereken derinliği ve özellikleri feda etmeden web tasarımı ve geliştirmeyi şaşırtıcı derecede kolay hale getirir.

Webflow, tamamen özel bir şey yaratmak isteyen geliştiricileri memnun etmek için gereken derinliği ve özellikleri feda etmeden web tasarımı ve geliştirmeyi şaşırtıcı derecede kolay hale getirir.

🔎 Biliyor muydunuz? Tim Berners-Lee tarafından 1991 yılında oluşturulan ilk web sitesi, esasen World Wide Web'in ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını açıklayan basit bir içerik yönetim sayfasından ibaretti. Otuz yıl sonra, artık manuel kod gerektirmeden görsel olarak duyarlı, etkileşimli web siteleri tasarlayabilirsiniz.

4. Contentful (Kurumsal kullanıma hazır başsız CMS için en iyisi)

via İçerik

Contentful, büyük kuruluşların ve kurumsal işletmelerin karmaşık içerik yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, en köklü başsız CMS platformlarından biridir. Görsel sürükle ve bırak alternatiflerinden farklı olarak, yapılandırılmış verilere, modüler bileşenlere ve sağlam entegrasyon yeteneklerine odaklanır, bu da onu farklı cihazlar ve e-ticaret platformlarında dijital deneyimleri ölçeklendirmesi gereken işler için ideal bir çözüm haline getirir.

API öncelikli yaklaşımıyla Contentful, geliştiricilere içerik sunumu üzerinde tam kontrol sağlarken, düzenleyiciler içerik oluşturma, yönetme ve yayınlama için sezgisel bir arayüzden yararlanır. Sorunsuz işbirliği, güçlü yönetişim ve ş akışlarını büyük ölçekte koordine etme becerisine ihtiyaç duyan küresel takımlar tarafından yaygın olarak benimsenmiştir.

Contentful ayrıca, rol tabanlı erişim, özel destek ve gelişmiş güvenlik gibi gelişmiş kurumsal plan seçenekleri de sunar. Bunların tümü, görev açısından kritik web projeleri yürüten büyük işletmeler için çok önemlidir.

Contentful'un en iyi özellikleri

Yapısal dijital deneyimler için modüler bileşenlerle esnek içerik modelleme

Ölçeklenebilir entegrasyonlar için REST ve GraphQL ile API öncelikli mimari

Kurumsal düzeydeki kuruluşlar için uygun rol, izin ve yönetişim kontrolleri

Bölgeler arasında çok dilli içeriği yönetmek için güçlü yerelleştirme özellikleri

Eklentilerle fonksiyonu genişletmek için uygulama çerçevesi ve pazar yeri

İçerik sınırlamaları

Özel geliştiricileri olmayan küçük takımlar için karmaşık gelebilir

Bazı yorumcular, daha basit görsel platformlara kıyasla düzenleyiciler için öğrenme eğrisinin zor olduğunu not ediyor

İçerik, kullanıcılar ve API çağrıları arttıkça fiyatlar önemli ölçüde artabilir

İçerik fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: 300 $/ay

Premium: Özel fiyatlandırma

İçerik bazlı puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Contentful hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Sezgisel kullanıcı arayüzü, içerik düzenleyicilerinin bağımsız olarak iş yapmasına olanak tanırken, geliştiriciler herhangi bir ön uç çerçevesiyle entegrasyon esnekliğinden yararlanabilir.

Sezgisel kullanıcı arayüzü, içerik düzenleyicilerinin bağımsız olarak iş yapmasına olanak tanırken, geliştiriciler herhangi bir ön uç çerçevesiyle entegrasyon esnekliğinden yararlanabilir.

📚 Ayrıca okuyun: İçerik Stratejinizi Planlamak için Ücretsiz İçerik Harita Şablonları

5. Storyblok (Modüler içerik blokları için en iyisi)

storyblok aracılığıyla

Storyblok, hem geliştiriciler hem de içerik takımları düşünülerek tasarlanmış bir headless CMS'dir. Modüler bileşen yaklaşımıyla öne çıkan bu sistem, düzenleyicilere içeriği gerçek zamanlı olarak yönetebilecekleri görsel bir arayüz sunarken, geliştiricilere API öncelikli bir sistemin esnekliğini sağlar. Bu da onu, yaratıcı özgürlük ile yapılandırılmış içerik yönetimi arasında denge kurmak isteyen kuruluşlar için güçlü bir seçenek haline getirir.

Sistem, takımların web sitelerini ve e-ticaret platformlarını daha hızlı tasarlamasına, oluşturmasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olan yeniden kullanılabilir içerik blokları etrafında oluşturulmuştur. Düzenleyiciler, farklı cihazlarda değişiklikleri anında önizlerken bileşenleri sürükleyip bırakabilir, böylece darboğazları azaltabilir ve içerik tutarlılığını sağlayabilir. Bu arada, geliştiriciler Storyblok'u Next.js, Nuxt ve React gibi popüler çerçevelerle entegre ederek ölçeklenebilir projeleri destekleyebilir.

Büyük işletmeler için Storyblok, rol tabanlı erişim, ş Akışı onayları ve çok dilli yerelleştirme gibi gelişmiş kurumsal özellikler sunarak küresel içerik işlemlerini büyük ölçekte yönetmeyi kolaylaştırır.

Storyblok'un en iyi özellikleri

Sorunsuz düzenleme ve yayınlama için gerçek zamanlı önizlemeli görsel düzenleyici

Birden fazla sayfa ve web sitesinde yeniden kullanılabilir bileşenler için modüler içerik blokları

Kolaylaştırılmış işbirliği için yerleşik ş Akışı ve onay sistemi

Popüler çerçeveler ve e-ticaret platformlarıyla güçlü API entegrasyonları

Küresel içerik sunumu için güçlü yerelleştirme destek

Storyblok sınırları

Modüler içerik yönetimine aşina olmayan yeni kullanıcılar için arayüz karmaşık gelebilir

Gelişmiş özellikler, özel kurulum gerektirebilir ve bu da küçük takımlar için karmaşıklığı artırır

Fiyatlandırma kullanıma göre değişir, bu da büyüyen kuruluşlar için zorlayıcı olabilir

Storyblok fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Büyüme: 99 $/ay

Growth Plus: Aylık 349 $

Premium ve Elite Planlar: Özel fiyatlandırma

Storyblok puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Storyblok hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı ş öyle diyor :

Storyblok, performansı ve güvenilirliği ile öne çıkıyor. Platform, yeni kullanıcılar için bile öğrenmesi zor olmayan, kullanımı son derece kolay bir platformdur.

Storyblok, performansı ve güvenilirliği ile öne çıkıyor. Platform, yeni kullanıcılar için bile öğrenmesi zor olmayan, kullanımı son derece kolay bir platformdur.

🧠 İlginç Bilgi: Modüler tasarım kavramı, başlangıçta bina inşaatını hızlandırmak için değiştirilebilir modüllerin kullanıldığı mimariden gelmektedir. Günümüzde, aynı ilke web geliştirme alanında verimliliği artırmaktadır.

6. Framer (Hızlı prototip oluşturma ve site oluşturma için en iyisi)

framer aracılığıyla

Framer, tasarımcılar için bir prototip oluşturma aracı olarak başladı, ancak görsel tasarım özgürlüğünü üretim için hazır çıktı ile birleştiren tam donanımlı bir web sitesi oluşturucuya dönüştü. Ağır kod yapmadan konseptten canlı siteye hızlı bir şekilde geçmek isteyen takımlar için mükemmel bir Builder.io alternatifi.

Sezgisel görsel arayüzü, kullanıcıların sürükle ve bırak kolaylığıyla etkileşimli sayfalar ve bileşenler tasarlamasına olanak tanırken, gelişmiş fonksiyon için özel kod ekleme olanağı da sunar. Bu denge, Framer'ı hem hız hem de mükemmellik açısından önemli olan projelerde işbirliği yapan geliştiriciler ve tasarımcılar için özellikle kullanışlı hale getirir.

Framer, popüler e-ticaret platformlarıyla entegrasyonları sunar ve farklı cihazlar için duyarlı düzenleri destekleyerek dijital varlığınızda tutarlılık sağlar. Yerleşik barındırma, SEO özellikleri ve analitik ile kuruluşların oluşturma ve yayınlama ş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan uçtan uca bir çözüm sunar.

Framer'ın en iyi özellikleri

Animasyonları ve etkileşimli bileşenleri destekleyen sürükle ve bırak görsel arayüz

Daha karmaşık fonksiyonlar için özel kod ekleme yeteneği

Web sitelerini tüm cihazlara sorunsuz bir şekilde uyarlayan duyarlı tasarım araçları

Bağlantılı ş akışları için e-ticaret ve pazarlama platformlarıyla entegrasyonlar

Tamamlandı bir geliştirme süreci için yerleşik barındırma ve analiz özellikleri

Framer sınırları

Daha basit alternatiflere kıyasla yeni başlayanlar için daha zor öğrenme eğrisi

Karmaşık içerik yönetimi ihtiyaçları olan büyük kurumsal işletmeler için sınırlı ölçeklenebilirlik

Kod geçersiz kılma gibi gelişmiş özellikler teknik uzmanlık gerektirebilir

Framer fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 15 $

Pro: 45 $/ay

Ölçek: 100 $/ay

Enterprise

Framer puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Framer hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

UI UX, web sitesini kolayca oluşturmak için çok iyi, pazarlama takımları web sitesini sadece bir ayda hazırladı, entegrasyonlar kolay, Google Analytics, cal.com vb. ile entegre olduk

UI UX, web sitesini kolayca oluşturmak için çok iyi, pazarlama takımı web sitesini sadece bir ayda hazırladı, entegrasyonlar kolay, Google Analytics, cal.com vb. ile entegre olduk

📚 Ayrıca okuyun: En İyi İçerik Yönetim Sistemi Örnekleri

7. Strapi (Açık kaynaklı başsız CMS esnekliği için en iyisi)

strapi aracılığıyla

Strapi, geliştiricilere ve takımlara içerik yönetimi ş akışlarının tam sahipliğini sağlayan açık kaynaklı bir headless CMS'dir. Kapalı platformların aksine, kendi kendine barındırılan bir platformdur, yani veriler, güvenlik ve özel yapılandırmalar üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. Bu da onu, belirli uyumluluk veya ölçeklenebilirlik ihtiyaçları olan kuruluşlar arasında favori haline getirir.

Strapi ile modüler bileşenler oluşturabilir, esnek içerik türleri tanımlayabilir ve REST veya GraphQL API'leri aracılığıyla herhangi bir ön uç çerçevesine bağlantı kurabilirsiniz. Modern e-ticaret platformları, üçüncü taraf araçlar ve özel uygulamalarla entegrasyonları destekler, bu da onu farklı projeler için son derece uyarlanabilir kılar.

Büyük işletmeler için Strapi, rol tabanlı izinler, SSO, denetim günlükleri ve özel destek içeren bir kurumsal plan sunarak, karmaşık iş akışlarının bile büyük ölçekte güvenli bir şekilde yönetilebilmesini sağlar.

Strapi'nin en iyi özellikleri

İçerik türleri ve bileşenleri için tam özel çerçeve

Birden fazla ön uç platformuyla kolay entegrasyonlar için REST ve GraphQL API'leri

Altyapı ve güvenlik üzerinde tam kontrol için kendi sunucunuzda barındırma seçeneği

Özellikleri genişletmek için güçlü topluluk ve eklenti ekosistemi

Küresel içerik sunumu için çoklu dil ve yerelleştirme destek

Strapi sınırları

Barındırılan alternatiflere kıyasla daha fazla kurulum ve bakım gerektirir

Gelişmiş RBAC ve SSO gibi bazı özellikler, kurumsal düzeyde kilitlidir

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar daha zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilirler

Strapi fiyatlandırması

CMS

Ücretsiz

Büyüme: 45 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Bulut

Ücretsiz

Temel: Aylık 15 $/proje

Pro: Aylık 75 $/proje

Ölçek: 375 $/ay

Strapi puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (250'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Strapi hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Strapi, içerik odaklı uygulamaları oluşturmayı, özelleştirmeyi ve ölçeklendirmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Esnekliği, sezgisel yönetici paneli ve Node.js gibi modern teknolojilerle oluşturulmuş olması nedeniyle bu uygulamayı çok seviyorum.

Strapi, içerik odaklı uygulamaları oluşturmayı, özelleştirmeyi ve ölçeklendirmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Esnekliği, sezgisel yönetici paneli ve Node.js gibi modern teknolojilerle oluşturulmuş olması nedeniyle bu uygulamayı çok seviyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Açık kaynaklı CMS kurulumları için barındırma ve ölçeklendirme stratejinizi erken planlayın. Kendi kendine barındırılan çözümler genellikle altyapı yönetimi gerektirir, ancak size içerik ve ş Akışlarınız üzerinde eşsiz bir esneklik ve kontrol sağlar.

8. Prismic (Pazarlama odaklı içerik yönetimi için en iyisi)

prismic aracılığıyla

Prismic, pazarlama takımları düşünülerek tasarlanmış bir headless CMS'dir. İçerik oluşturma ve yayınlamayı kolaylaştırmaya odaklanırken, geliştiricilere API öncelikli bir sistemin esnekliğini sunar. Dilim tabanlı düzenleyicisi, kullanıcıların birden fazla sayfada yeniden kullanılabilen bileşenler oluşturmasına olanak tanır ve pazarlamacılara, kod yazmaya gerek kalmadan web sitelerini güncellemek ve yönetmek için tutarlı bir görsel arayüz sağlar.

Prismic, pazarlama ve geliştirme takımlarının yakın iş birliği içinde çalışması gereken işbirliği senaryolarında mükemmeldir. Pazarlamacılar içerik kampanyalarını gerçek zamanlı olarak planlayıp önizleyebilirken, geliştiriciler yapılandırılmış içerik modelleri tanımlayıp API'lerle fonksiyonu uzantı edebilir. Bu, genişletilebilirlikten ödün vermeden içerik yönetimini kolaylaştırmak isteyen kuruluşlar için güçlü bir seçenek olmasını sağlar.

Büyük işletmeler için Prismic'in kurumsal planı, gelişmiş güvenlik, özel destek ve gelişmiş yayın ş Akışı içerir ve küresel takımların farklı cihazlar ve bölgeler arasında yönetişim ve tutarlılığı korumasına yardımcı olur.

Prismic'in en iyi özellikleri

Birden fazla sayfada yeniden kullanılabilir bileşenler için dilim tabanlı içerik düzenleyici

Pazarlama kampanyaları için gerçek zamanlı önizleme ve planlama

Ön uç platformlarla esnek entegrasyonlar için REST ve GraphQL API'leri

Uluslararası kuruluşlar için çok dilli yerelleştirme özellikleri

Pazarlamacıların içeriği hızlı bir şekilde oluşturup güncellemesi için basit görsel arayüz

Prismic sınırları

Geliştirici odaklı alternatiflere kıyasla sınır tasarım esnekliği

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar, dilim tabanlı düzenleyiciyi ilk başta daha az sezgisel bulabilirler

Gelişmiş özellikler ve ölçeklenebilirlik, daha üst düzey planlar gerektirir

Prismic fiyatlandırması

Ücretsiz

Orta: 180 $/ay

Platinum: 750 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Prismic puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Prismic hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

Birden fazla modern geliştirici web kütüphanesinin kullanılması, portföyümü özelleştirmeyi kolaylaştırıyor! – Özel sayfa türleri ve özel UI blokları oluşturabilmeniz, onu WordPress'in React sürümü gibi hissettiriyor ve entegrasyonları çok kolaylaştırıyor!

Birden fazla modern geliştirici web kütüphanesinin kullanılması, portföyümü özelleştirmeyi kolaylaştırıyor! – Özel sayfa türleri ve özel UI blokları oluşturabilmeniz, onu WordPress'in React sürümü gibi hissettiriyor ve entegrasyonları çok kolaylaştırıyor!

📚 Ayrıca okuyun: Süreci Kolaylaştırmak için En İyi İçerik Yazma Şablonları

9. Plasmic (Bileşen odaklı tasarım için en iyisi)

plasmic aracılığıyla

Plasmic, takımların tasarım ve kod arasındaki boşluğu doldurmasına yardımcı olan görsel bir geliştirme platformudur. Geleneksel CMS araçlarından farklı olarak, yeniden kullanılabilir bileşenler oluşturmaya ve bunları React, Next.js ve Vue gibi modern geliştirme çerçevelerine doğrudan entegrasyonlar yaparak entegre etmeye odaklanır. Bu, görsel arayüzün hızını kaybetmeden ince ayar kontrolü isteyen geliştiriciler için özellikle yararlıdır.

Plasmic ile tasarımcılar sayfaları görsel olarak oluşturabilir ve düzenleme yaparken, geliştiriciler API entegrasyonu ve özel özelliklerle aynı projeye bağlanabilir. Bileşen odaklı yaklaşımı, web siteleri ve uygulamalar arasında tutarlılık sağlar ve kuruluşların dijital deneyimleri verimli bir şekilde ölçeklendirmelerine yardımcı olur.

Büyük işletmeler için Plasmic, rol tabanlı erişim, daha güçlü güvenlik ve özel destek ile gelişmiş kurumsal Enterprise Planı seçenekleri sunarak, görev açısından kritik projeler için güvenilir bir çözüm haline getirir.

Plasmic'in en iyi özellikleri

Projeler arasında yeniden kullanılabilir modüller için bileşen odaklı tasarım

React, Next.js, Vue ve diğer çerçevelerle sorunsuz entegrasyonlar

Geliştirici düzeyinde esnekliğe sahip içerik oluşturma için görsel düzenleyici

Harici veri kaynaklarına bağlantı için API öncelikli mimari

Tasarım ve geliştirme takımlarını uyumlu hale getirmek için işbirliği araçları

Plasmic sınırları

Tüm fonksiyonlarını kullanmak için teknik uzmanlık gerektirir

Daha basit alternatiflere kıyasla teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için daha az başlangıç dostu

Gelişmiş özellikler, daha küçük kuruluşlar için zorlayıcı olabilir

Plasmic fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 49 $/ay

Pro: 129 $/ay

Ölçek : 499 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Plasmic puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Plasmic hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

Plasmic, düşük kodlu geliştirme dünyasında çığır açan bir üründür. Düşük kodlu sınırları aşmakla kalmaz, tamamen ortadan kaldırır ve takımların benzeri görülmemiş bir hızda üretim kalitesinde uygulamalar ve web siteleri oluşturmalarını sağlayan bir platform sunar.

Plasmic, düşük kodlu geliştirme dünyasında çığır açan bir üründür. Düşük kodlu sınırları aşmakla kalmaz, tamamen ortadan kaldırır ve takımların benzeri görülmemiş bir hızda üretim kalitesinde uygulamalar ve web siteleri oluşturmalarını sağlayan bir platform sunar.

📚 Ayrıca okuyun: Keşfedilecek En İyi Intranet CMS Yazılım Çözümleri

10. Podia (Oluşturucu ve dijital ürün işleri için en iyisi)

podia aracılığıyla

Podia, dijital ürünler oluşturmak, pazarlamak ve satmak için hepsi bir arada bir platform isteyen bağımsız oluşturucular, eğitimciler ve küçük işler için tasarlanmıştır. Geleneksel başsız CMS platformlarından farklı olarak, Podia çevrimiçi satışları basitleştirmeye odaklanır, bu da onu birden fazla uygulamayı aynı anda kullanmak zorunda kalmadan içerik, kurslar, üyelikler ve mağaza vitrinlerini yönetmek isteyen kullanıcılar için ideal hale getirir.

Temiz görsel arayüzüyle Podia, web siteleri oluşturmanıza, çevrimiçi mağazalar kurmanıza ve içerik ş akışlarını hızlı bir şekilde yönetmenize olanak tanır. Tek bir satır kod yazmadan dijital ürünleri yükleyebilir, multimedya öğeleri ekleyebilir ve sayfaları markanıza uyacak şekilde özel hale getirebilirsiniz. Müşterileriyle bağlantı kurmak için e-ticarete güvenen oluşturucular için Podia, ödeme işleminden teslimata kadar her şeyi kolaylaştırır.

Temel özelliklerin ötesinde büyüyen kuruluşlar için Podia, hobi projelerinden dijital işlerin ölçeklendirilmesine kadar farklı özel ihtiyaçlara uygun kademeli fiyatlandırma planları ve destek sunar.

Podia'nın en iyi özellikleri

Kurslar, üyelikler ve dijital ürün satışları için hepsi bir arada platform

Özelleştirilebilir sayfalara sahip ve kod gerektirmeyen web sitesi oluşturucu

Güvenlik ve ödeme işleme özelliklerine sahip entegre ödeme sistemi

Özelleri beslemek için e-posta pazarlama ve otomasyon araçları

Hedef kitlenizle doğrudan etkileşim kurmak için topluluk özellikleri

Podia sınırları

Karmaşık içerik yönetimi ihtiyaçları olan büyük kurumsal işletmeler için daha az uygundur

Tam geliştirme platformlarına kıyasla tasarım özeline sınır vardır

Yüksek düzeyde teknik projeler veya kapsamlı entegrasyonlar gerektiren uygulamalar için ideal değildir

Podia fiyatlandırması

Podia E-posta : Ücretsiz

Mover: Aylık 39 $

Shaker: 89 $/ay

Podia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Podia hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Podia'da kurslar ve dijital ürünler barındırmayı çok seviyorum. Kullanıcı dostu arayüzü, iş ihtiyaçlarım değiştikçe kolayca ayar ve düzenleme yapmamı sağlıyor.

Podia'da kurslar ve dijital ürünler barındırmayı çok seviyorum. Kullanıcı dostu arayüzü, iş ihtiyaçlarım değiştikçe kolayca ayar ve düzenleme yapmamı sağlıyor.

Takımınız için Doğru Builder.io Alternatifini Bulmak

Sanity, Contentful ve Strapi gibi başsız CMS platformlarından Podia gibi oluşturucu odaklı araçlara kadar, Builder.io alternatifleri konusunda seçenek sıkıntısı yok. Anahtar, platformun özelliklerini takımınızın ş akışı, teknik rahatlığı ve büyüme hedefleriyle uyumlu hale getirmektir. Bu, oluşturma hızı, sağlam entegrasyon yetenekleri veya kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik anlamına gelebilir.

İçerik yönetimi, işbirliği ve yapay zeka destekli ş Akışları tek bir yerde birleştiren bir çözüm arıyorsanız, ClickUp en iyi seçeneğinizdir. ClickUp Belge, ClickUp Sohbet, ClickUp Otomasyon ve kullanıma hazır ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu ile araçlar arasında geçiş yapmadan projeleri daha hızlı planlayabilir, oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

🚀 Bugün ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ın fikir aşamasından lansmana kadar içerik ş Akışlarınızı nasıl kolaylaştırdığını görün