2025'te Faturalandırma için 10 Akıllı Retainer Yönetim Yazılımı

Herhangi bir ajansa veya danışmana sorarsanız, yeni müşteriler edinmenin mevcut müşterileri elde tutmaktan çok daha pahalı olduğunu söyleyecektir. Takımınız devam eden müşteri işlerini aktif olarak yönetmiyor veya müşteri memnuniyetine odaklanmıyorsa, bu durum eninde sonunda ortaya çıkacaktır, özellikle de nakit akışınızda. Bu yapı eksikliği, müşteri memnuniyetini ve nihayetinde gelirinizi etkiler.

Aslında, yeni bir özel müşteri kazanmak, mevcut bir özel müşteriyi elde tutmaktan beş ila yedi kat daha pahalıya mal olabilir

Yaratıcı ajanslar için retainer anlaşmalarını iyileştirmek ve retainer'ları verimli bir şekilde yönetmek için, tekrarlayan müşteri işlerini yönetmenize ve uzun vadeli müşteri ilişkilerini sürdürmenize yardımcı olacak en iyi retainer yönetim yazılımlarının bir listesini derledik.

İşte, anahtar özellikler, ek özellikler, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak en iyi retainer yönetim yazılımlarının hızlı bir karşılaştırması.

Araç En İyi Özellik Birincil Kullanım Örneği Fiyatlandırma ClickUp Tek bir çalışma alanında belgeler, şablonlar, zaman takibi ve gösterge panelleri Tek bir işbirliği platformunda retainer yönetimi + proje yürütme Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal için özel seçenek mevcuttur Accelo Müşteri portalları ile tekliften nakite kadar tüm yaşam döngüsü Retainer faturalandırma, izleme ve müşteri işlemlerini uçtan uca otomasyon Özel fiyatlandırma Scoro Finansal gösterge panelleri ve marj izleme Bütçeleri, tahminleri ve karlılığı retainer projelerle birlikte yöneten ajanslar Kullanıcı başına aylık 23,90 $'dan başlayan fiyatlarla Paymo Canlı zaman takibi + yinelenen faturalandırma Faturalandırılabilir saatleri, görev izleme ile otomasyonlu avans faturalandırmasına bağlayın Ücretsiz; Aylık 5,90 $'dan başlayan ücretler FunctionFox CEO Desktop + retainer bütçe izleme Saatler, kapsam ve raporlamaya odaklanarak düzenli müşterileri yöneten yaratıcı takımlar Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla Toggl Planı Kapasite ve görsel planlama ile takım zaman çizelgeleri Küçük takımlar, retainer projeleri arasındaki iş yükünü net bir şekilde koordine ediyor Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretler Hubstaff Verimlilik izleme ile zaman takibi Ofis tabanlı takımlar, sabit ücretler üzerinden saatleri, faaliyetleri ve bütçeyi izleme Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan ücretler Wrike Gelişmiş izinler + AI + risk tahmini Güvenli ve ölçeklenebilir retainer iş akışlarına ihtiyaç duyan kurumsal takımlar Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretler Zoho Proje AI asistanı ile görev + bütçe izleme Uygun fiyatlı zaman + görev + fatura izleme ihtiyacı olan küçük takımlar Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan ücretler Proposify Teklif oluşturma + analiz + e-İmza Teklifleri, yenilemeleri ve retainer sunumlarını yöneten satış ve müşteri takımları Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Müşteri ilişkilerini güçlendirmek için bir avukatlık ücret yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru retainer yönetim yazılımını seçmek, zorlu uzun vadeli müşteri ilişkilerini kurmanıza ve sorunsuz bir ş Akışı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Tekrar eden müşterilerle çalışırken en büyük zorluk, tüm bilgilerin elektronik tablolarda düzenlenmesi ve bu durumun bilinçli kararlar almayı zorlaştırmasıdır. Bu nedenle, ideal olarak, retainer faturalandırmayı basitleştiren, nakit akışı yönetimini iyileştiren ve devam eden müşteri işleriyle ilgili idari görevleri azaltan özellikler arayın.

Müşteri tutma stratejilerinde başarılı olmak için öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

✅ Retainer bütçelerini takip edin, retainer kullanımını izleyin ve ödeme yapısını oluştururken kullanılmayan saatler veya yaklaşan sınırlar için uyarılar ayarlayın✅ Zaman takibini faturalandırma ile entegre ederek tamamlanan görevler için otomatik olarak faturalar oluşturun✅ Sabit fiyat veya sürekli retainer dahil olmak üzere farklı retainer modellerini destekleyerek faturalama sürecini otomasyon edin✅ Kullanım, performans ve müşteri verilerini gösteren gösterge paneli ile gerçek zamanlı içgörülere erişin✅ Daha fazla şeffaflık ve müşteri memnuniyeti için müşteriye yönelik bir portal sunun

En İyi 10 Retainer Yönetim Yazılımı

En iyi retainer yönetim çözümleri, proje yönetimi araçlarınızla entegrasyonlar sağlar, zaman takibini otomatikleştirir ve retainer kullanımına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sağlar.

İşte tüm bunları ve daha fazlasını sunan 10 araç.

1. ClickUp (Verimli retainer yönetimi ve sorunsuz takım ş Akışı için en iyisi)

Retainer yönetim yazılımınızı proje yönetimi sisteminizle entegre etmek çok önemlidir. Ancak, birçok ajans, anahtar bilgiler farklı araçlara dağılmış olduğunda hala eksikliklerle karşı karşıya kalmaktadır.

ClickUp, proje yönetimi çalışma alanınızı tek bir platformda tam fonksiyonlu bir retainer yönetim merkezi haline getirerek bu ayrımı ortadan kaldırır. İşte tüm özelliklerin bir araya geldiği nokta.

clickUp Belge ile takımınızı uyumlu hale getirin*

Her bir sözleşme dönemi, ekibiniz ve müşteri arasında uyumu sağlamak için güncellenmiş hizmetleri, teslim edilecekleri, fiyatlandırmayı ve sözleşme koşullarını yansıtmalıdır. ClickUp Belge, çalışma alanınızdan sözleşme anlaşmaları oluşturmayı, revize etmeyi ve paylaşımı kolaylaştırır.

ClickUp Belge ile her avukatlık ücreti döneminde sözleşmeleri kolayca oluşturun, güncelleyin ve gönderin

Her bir belgeyi ilgili görevler ve zaman çizelgeleriyle ilişkilendirerek bağlam açısından zengin bir işbirliği ortamı yaratabilirsiniz.

clickUp Şablonları ile süreçlerinizi standartlaştırın*

Retainer modeliniz yapılandırıldıktan sonra, onboarding, hizmet paketleri veya proje planları için ClickUp Şablonları oluşturabilirsiniz. Bu yöntem, müşteriler arasında ş akışlarını standartlaştırır, manuel çabayı azaltır ve takımınızın kurulumdan ziyade teslimata odaklanmasına yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Danışmanlar ve müşteriler için yasal koruma sağlamak istiyorsanız, ClickUp'ın Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu tam size göre. Ücretsiz şablon edinin ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu ile her seferinde sıfırdan başlamadan müşteri ilişkilerini resmileştirin

Bu danışmanlık şablonu, kapsam, ödemeler ve sorumluluklarla ilgili terimleri standartlaştırarak yanlış anlaşılmaları azaltmaya yardımcı olur ve sorunsuz, profesyonel bir ilişkinin ayarını oluşturur.

clickUp Zaman Takibi ile takımınızın girdilerini takip edin*

İş akışlarınız hazır olduğuna göre, artık devam eden müşteri işlerine harcanan saatleri izleme zamanı. ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği, saatleri doğrudan görevler içinde kaydeder ve gerçek çabayı yansıtan faturaları otomatik olarak oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği ile faturalandırılabilir her dakikayı kaydederek faturaları doğru bir şekilde oluşturun

Bu adım, müşterilerin tamamlanan işler için ödeme yapmasını ve kullanılmayan saatlerin gözden kaçmamasını sağlamak için çok önemlidir.

clickUp Görünümleri ile tükenmişliği önleyin*

Sözleşmelerin gelişmesi veya sona ermesi durumunda kalan zamanı veya bant genişliğini yeniden dağıtmak isteyeceksiniz. ClickUp'ın İş Yükü ve Kutu Görünümü, takımınızın zamanını yeniden dengeleyerek verimlilikteki boşlukları önlemenizi ve retainer projelerinizde personel dağılımını verimli bir şekilde korumanızı sağlar.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü ile takım bant genişliğini yönetin ve sabit ücret sözleşmeleri arasında çabaları aktarın

*clickUp görevi ve canlı işbirliği ile görevleri bölün ve geri bildirimlerinizi paylaşım yapın

Projeleriniz başladıktan sonra, ClickUp Görevi kullanarak her bir teslimatı ayrıntılı olarak inceleyin, bağımlılıkları atayın ve sözleşme dönemi boyunca işlerin önceliklerini belirleyin. Her görev, belgeleriniz, zaman çizelgeleriniz ve zaman kayıtlarınızla bağlantılı olduğundan, takımınız her zaman bir sonraki adımın ne olduğunu bilir.

Kaynaklar uyumlu hale getirildikten ve görevler başlatıldıktan sonra, herkesin bağlantıda kalmasını sağlamanız gerekir.

İster iç takımınız, ister serbest çalışanlar veya müşterileriniz olsun, ClickUp'ın işbirliği araçları (canlı düzenleme, görev yorumları ve gerçek zamanlı güncellemeler) tüm devam eden işlerde tutarlı iletişimi destekler.

ClickUp'ın işbirliği özellikleri ile tek bir platformda sorunsuz bir şekilde iş birliği yapın

*clickUp Gösterge Panelleri ile 360 derecelik proje ilerlemesi elde edin

Son olarak, iş ilerledikçe görünürlük çok önemli hale gelir. ClickUp Gösterge Panelleri, retainer kullanımı, teslim edilecekler, zaman takibi ve durum hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunarak değerinizi göstermenize ve müşteri memnuniyetini artırmanıza yardımcı olur.

ClickUp Dashboards kullanarak müvekkil kullanımları ve proje durumları hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde edin

clickUp Gösterge Panelleri'ni maksimum verimlilikle kullanmak için hızlı bir kılavuz. *

Freelancerlar için ClickUp, müşteri projelerini düzenlemek, devam eden teslimatları yönetmek ve freelance ş akışlarınızı kontrol altında tutmak için bir başka yararlı yöntemdir. Freelancerlar, başvuru formlarından zaman takibine ve otomasyonlara kadar, araçlar arasında geçiş yapmadan müşteri işlerinin her aşamasını basitleştirebilirler.

💜 Bonus: ClickUp Brain Max : Talk to Metin ile retainer operasyonlarını güçlendirin Her müşteri temas noktasını faturalandırılabilir bir netliğe dönüştürün. Masaüstünde Brain Max ile Talk to Metin özelliğini kullanarak müşteri aramalarını, standup'ları ve sesli notları kaydedin, ardından anında: Atanan kişiler, son teslim tarihi ve bağlantılı retainer'lar ile görevler oluşturun

Toplantı tutanakları, SOW güncellemeleri ve aylık retainer özetleri hazırlayın

Aşım onayları ve yenileme hazırlıkları için eylem öğelerini otomatik olarak oluşturun

Konuşurken zaman girdilerini doğru müşteriye/projeye ekleyin Sonuç: daha temiz devirler, doğru faturalandırma ve daha hızlı ay sonu raporları — elektronik tablolara boğulmadan.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belge'yi kullanarak görev ve zaman çizelgesi bağlantıları ile avukatlık sözleşmelerini hazırlayın, revize edin ve paylaşım yapın

Retainer projeleri, onboarding akışları ve hizmet sunumu için özel şablonlar oluşturun

Yerleşik zaman takibi özelliğini kullanarak saatleri kaydedin, kullanılmayan saatleri önleyin ve doğru faturalandırma sağlayın

Belgeler, Yorumlar ve görev paylaşımı aracılığıyla müşteriler ve yüklenicilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle retainer kullanımını, teslimat zaman çizelgelerini ve performansı görselleştirin

ClickUp sınırları

Özel bir onboarding süreci olmayan küçük takımlar için zorlayıcı olabilir

Karmaşık avukatlık iş akışları için kurulum başlangıçta zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp, şirketimin çözmesi gereken çok çeşitli sorunlara özel bir çözümdür. Projeleri, herkesin organize ve aynı sayfada kalmasını sağlayan verimli ve işbirliğine dayalı bir şekilde izleme yapabiliyoruz. Aynı zamanda, kullanıcılarımızın bir görevini tamamlamak için erişmesi gereken önemli bilgileri de saklayabiliyoruz.

ClickUp, şirketimin çözmesi gereken çok çeşitli sorunlara özel bir çözümdür. Projeleri, herkesin organize ve aynı sayfada kalmasını sağlayan verimli ve işbirliğine dayalı bir şekilde izleme yapabiliyoruz. Aynı zamanda, kullanıcıların bir görevini tamamlamak için erişmesi gereken önemli bilgileri de saklayabiliyoruz.

2. Accelo (Tekliften nakit akışına kadar tüm yaşam döngüsünü otomasyonla gerçekleştirmek için en iyisi)

via Accelo

Retainer yönetimindeki en büyük zorluklardan biri, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasını birleştirmektir: teklif verme için dağınık araçlar, bağlantısız proje izleme, gecikmeli faturalandırma ve retainer kullanımı için dağınık elektronik tablolar.

Bu parçalanma zaman kaybına neden olur, hataları artırır ve retainer müşterilerine tutarlı bir değer sunmayı zorlaştırır.

Accelo, ilk tekliflerden ve retainer sözleşmelerinden görevlerin yerine getirilmesine, zaman takibine ve faturalandırmaya kadar her şeyi merkezileştiren gerçek bir tekliften nakite platformuyla bu sorunları çözer.

Hizmet işlerine yönelik bir danışmanlık yazılımı olarak özel olarak tasarlanan Accelo, operasyonları, teslimatı ve finansmanı bir araya getirerek takımınızın devam eden müşteri işlerini tek bir yerden yönetmesini sağlar.

Accelo'nun en iyi özellikleri

Müşteri portalları ve boru hattı araçlarını kullanarak avukatlık sözleşmelerini, teklifleri ve proje kapsamlarını tek bir yerden yönetin

*retainer faturalandırmasını, gider izlemesini ve yinelenen faturaları, retainer kullanımı ve finansal bilgilere tam görünürlük ile otomasyonla gerçekleştirin

kullanım bilgileriyle takım kapasitesini* ve kaynak tahsisini izleyin

Sezgisel günlükler ve zaman çizelgeleriyle zaman takibi yapın ve avukatlık ücreti döneminde faturalandırılabilir her saatin hesaba katıldığından emin olun

İş yükünü tahmin etmeye yardımcı olan yerleşik gösterge panelleriyle gerçek zamanlı içgörülere erişin

Accelo sınırları

Özellikle başlangıç ve yapılandırma aşamalarında öğrenme eğrisi oldukça diktir

Minimum koltuk gereksinimleri, çok küçük takımlar için ideal değildir

Birden fazla müşteri ş akışını yönetirken arayüz karmaşık gelebilir

Accelo fiyatlandırması

Profesyonel Plan : Özel Fiyatlandırma

İş Planı : Özel Fiyatlandırma

Gelişmiş Plan: Özel Fiyatlandırma

Accelo puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (520'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (170'den fazla yorum)

Kullanıcılar Accelo hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Accelo, notlar, faturalar, ödemeler ve açık görevler dahil olmak üzere tüm müşteri bilgilerimizi tek bir yerde düzenlememizi sağladığı için harika.

Accelo, notlar, faturalar, ödemeler ve açık görevler dahil olmak üzere tüm müşteri bilgilerimizi tek bir yerde düzenlememizi sağladığı için harika.

3. Scoro (Retainer projelerinde finansal görünürlük için en iyisi)

via Scoro

Retainer anlaşmalarını yöneten ajanslar için en zor kısımlardan biri zaman takibi değil, parayı izlemeyi öğrenmektir.

Scoro işte bu noktada öne çıkıyor: Bu yazılım, proje yönetimi ve finansal kontrolü tek bir sistemde birleştirerek, kullanıcılara fatura kesilmeden önce gelir, maliyet ve harcanan zaman hakkında tam bir görünürlük sağlar.

Scoro, elektronik tablolar ve araçlar arasında gidip gelmek yerine, teklifler oluşturmanıza, görevler atamanıza, zaman takibi yapmanıza ve faturalar oluşturmanıza yardımcı olur; tüm bunları yaparken planlanan bütçeleri gerçek zamanlı olarak gerçek rakamlarla karşılaştırır.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Manuel ve gerçek zamanlı zaman takibi ile faturalandırılabilir saatleri takip edin, görevler ve retainer müşteriler arasında senkronizasyon yapın

Tanımlanmış bütçeler ve zaman çizelgeleriyle otomatik olarak yapılandırılmış projelere dönüştürülen teklifler oluşturun

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve maliyetler, marjlar ve retainer kullanımı için gerçek zamanlı raporlar kullanarak finansal verileri izleyin

Finansal planlama, kaynak kullanılabilirliği ve kâr izleme araçlarıyla iş yükünü ve geliri tahmin edin

Scoro sınırları

Özellikle işe başlama aşamasında öğrenme eğrisi oldukça dik

Küçük takımlar ve serbest çalışanlar için pahalı

Raporlama ve gelişmiş finansal araçlar, üst düzey planlarla sınırlıdır

Scoro fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 23,90 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 38,90 $

Performans : Kullanıcı başına aylık 59,90 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (230'dan fazla yorum)

Kullanıcılar Scoro hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Scoro'nun teklif fonksiyonunu, müşterilerimiz için standartlaştırılmış tekliflerin oluşturulmasını kolaylaştırdığı için takdir ediyorum. Şablon yaklaşımı, önceden tasarlanmış proje tasarımlarını hızlı ve zahmetsiz bir şekilde elde etmemizi sağlayarak verimliliğimizi artırıyor.

Scoro'nun teklif fonksiyonunu, müşterilerimiz için standartlaştırılmış teklif oluşturma sürecini kolaylaştırdığı için takdir ediyorum. Şablon yaklaşımı, önceden tasarlanmış proje tasarımlarını hızlı ve zahmetsiz bir şekilde elde etmemizi sağlayarak verimliliğimizi artırıyor.

✨ İlginç Bilgi: 1980'lerde pazarlama dünyası, sadece yeni müşteriler kazanmaktan, mevcut müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmaya doğru kaydı. İlişki pazarlaması olarak bilinen bu yaklaşım, uzun vadeli iş başarısının anahtar bileşenleri olarak müşteri memnuniyetini ve sadakatini vurgular.

4. Paymo (Zaman takibini avukatlık faturalandırmasına sorunsuz bir şekilde bağlamak için en iyisi)

Paymo aracılığıyla

Retainer projelerini yönetmek, genellikle parçalı ş akışlarıyla mücadele etmek anlamına gelir, özellikle de zaman takibi ve faturalandırma ayrı araçlarla yapılıyorsa.

Bu kopukluk, hatalı faturalandırma, kaçırılan saatler ve nakit akış gecikmelerine yol açar. Paymo, zaman takibi, görev yürütme ve retainer faturalandırmayı tek bir temiz arayüzde sıkı bir şekilde entegre ederek öne çıkıyor.

Çoğu retainer yönetim yazılımından farklı olarak, Paymo'nun yerleşik zamanlayıcısı doğrudan faturalandırma ile bağlantılıdır, böylece platformlar arasında geçiş yapmadan zamanı takibe alabilir, faturalandırılabilir oranlar atayabilir ve otomatik olarak yinelenen faturalar oluşturabilirsiniz.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Faturalandırılabilir saatleri masaüstü ve mobil cihazlarda canlı zaman takibi bileşeni kullanarak faturalara bağlayın

Tekrarlayan faturalar, tahminler ve izlenen giderlerle avukatlık ücretleri faturalandırmasını otomasyon ile gerçekleştirin

Gantt grafiklerinin, görev listelerinin ve proje planlama araçlarının kullanıldığı zaman çizelgelerini ve görev bağımlılıklarını görselleştirin

Entegre prova araçları aracılığıyla görevlerde işbirliği yapın, dosya paylaşımını gerçekleştirin ve görsel geri bildirim isteyin

İş yükü görünümleri, çalışanların çalışma programları ve izin izleme kullanarak esnek kaynak tahsisi sağlayın

Paymo sınırları

Müşteri yönetimi için uzun vadeli ilişkileri izlemeye yönelik kapsamlı CRM özellikleri eksiktir

Katmanlı fonksiyonu nedeniyle teknik olmayan takımlar için onboarding süreci yavaş olabilir

Büyük kurumsal veya son derece uzmanlaşmış sektörler için sınırlı uygunluk

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5,90 $

Küçük Ofis : Kullanıcı başına aylık 10,90 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16,90 $

Paymo puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (590+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (690+ yorum)

Kullanıcılar Paymo hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Zaman takibi yapmak ve zaman çizelgelerinde takvim görünümü görmek kolaydır, böylece gününüzü görselleştirebilirsiniz. Proje oluşturmak kolaydır ve projeyi nasıl görselleştirmek istediğinize bağlı olarak tablo veya Gantt gibi farklı görünüm seçeneklerini görmek harikadır.

Zaman takibi yapmak ve zaman çizelgelerinde takvim görünümü görmek kolaydır, böylece gününüzü görselleştirebilirsiniz. Proje oluşturmak kolaydır ve projeyi nasıl görselleştirmek istediğinize bağlı olarak tablo veya Gantt gibi farklı görüntüleme seçeneklerini görmek harikadır.

5. FunctionFox (Sınırlı genel giderlerle retainer'ları yöneten yaratıcı takımlar için en iyisi)

via FunctionFox

FunctionFox, zaman takibi, bütçeleme ve proje güncellemeleri konusunda netliğe ihtiyaç duyan yaratıcı profesyoneller için özel olarak tasarlanmış, modern bir sistem sunarak yaygın retainer sorunlarını çözüyor.

Sabit ücretli hizmet paketleri veya aylık avukatlık ücreti faturalandırması ile çalışıyor olsanız da, platform ayrıntılı avukatlık ücreti kullanım izleme sağlar.

FunctionFox ayrıca, sabit ücret döneminden önce hazırlıklı olmanıza ve kullanılmayan saatlerin boşa harcanmasını önlemenize yardımcı olmak için yerleşik zaman çizelgeleri ve otomasyonlu hatırlatıcılar ile önceden yüklenmiş olarak gelir.

FunctionFox'un en iyi özellikleri

Zaman çizelgeleri ve kronometre tabanlı zaman takibi kullanarak faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanları doğru bir şekilde izleyin

CEO masaüstü analizleri ve ayrıntılı raporlarla sabit ücret kullanımını, bütçeleri ve gerçek çalışma saatlerini izleyin ve raporlayın

*proje blogları ve iç notlarla takım iletişimini merkezileştirin

Proje şablonları, kaynak tahsis görünümleri ve gerçek zamanlı durum izleme ile proje denetimini basitleştirin

Tamamlanan görevlere veya önceden tanımlanmış retainer yapılarına göre tahminler gönderin ve faturalar oluşturun

FunctionFox sınırları

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları ve özel ş Akışı için açık API yok

Kanban panosu veya Scrum panosu gibi Agile'a özgü panolar yok

Bağımsız retainer yönetim yazılımı çözümlerine aşina olmayan takımlar için öğrenme eğrisi

FunctionFox fiyatlandırması

Klasik : Kullanıcı başına aylık 12 $

Premier : Kullanıcı başına aylık 18 $

Şirket içi: Özel fiyatlandırma

FunctionFox puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (190'dan fazla yorum)

Kullanıcılar FunctionFox hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Programın genel görünümünü çok beğendim. Görsel ipuçları sayesinde her gün çalışanlarımın her birine ne kadar iş atandığını görebiliyordum. Bu sayede, darboğazların veya gecikmelerin nerede olabileceğini görebiliyordum.

Programın genel görünümünü çok beğendim. Görsel ipuçları sayesinde her gün çalışanlarımın her birine ne kadar iş atandığını görebiliyordum. Bu sayede, darboğazların veya gecikmelerin nerede olabileceğini görebiliyordum.

6. Toggl Plan (Basit görsel planlama ve zaman çizelgesinin netliği gereken küçük takımlar için en uygun seçenek)

via Toggl Plan

Küçük takımlar birbiriyle çakışan teslimatlarla uğraşırken, sıkça karşılaşılan bir senaryo şudur: Ne yapılması gerektiğini biliyor olabilirsiniz, ancak ne zaman, kim tarafından yapılacağını veya bunun takımın geri kalanını nasıl etkileyeceğini bilemeyebilirsiniz.

Toggl Plan, zaman çizelgelerini, kullanılabilirliği ve görev sahipliğini önceliklendiren, görsel olarak çekici bir iş planlama aracı sunarak tam da bu sorunu çözmek için geliştirilmiştir.

Geleneksel retainer yönetim yazılımları veya görev takipçilerinin aksine, Toggl Plan takım zaman çizelgeleri, kullanılabilirlik görünümleri ve sürükle ve bırak programları ile koordinasyonu basitleştirir.

Toggl Plan'ın en iyi özellikleri

Takım zaman çizelgelerini kullanarak iş yüklerini görselleştirin ve görevleri takvim üzerinde sürükleyerek saniyeler içinde yeniden atayın veya yeniden planlayın

Kapasite görünümü ile takımın uygunluk durumunu ve izin programlarını izleme yaparak tükenmişliği önleyin ve kullanım oranını artırın

Görevleri panolar ve yinelenen programlarla yönetin, farklı iş aşamaları için dönüm noktaları ve segmentlerle tamamlayın

İç ş akışlarını karmaşıklaştırmadan tam görünürlük sağlamak için müşteriler veya paydaşlarla salt okunur zaman çizelgelerini paylaşım yapın

Toggl Track ve Google Takvim ile entegre ederek planlama ve zaman takibinin bağlantısını koruyun

Toggl Plan sınırları

Kritik yol izlemesini sınırlayan görev bağımlılıkları yoktur

Retainer yönetim araçlarında bulunan finansal izleme veya faturalama özellikleri yoktur

Karmaşık ş Akışı için özel özelleştirme seçenekleri, kurumsal araçlara kıyasla sınırdır

Toggl Plan fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Özel Fiyatlandırma

Toggl Planı değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.570'den fazla yorum)

Kullanıcılar Toggl Plan hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Birkaç yıldır Toggl track'i ara sıra kullanıyorum, ancak bu yıl çalışılan saatlere dayalı ödemelere geçerek tüm zamanımı izliyorum. Raporlar, çalışma şeklimi anlamama ve iş yükümü ve zamanımı biraz daha iyi planlamama gerçekten yardımcı oluyor.

Birkaç yıldır Toggl track'i ara sıra kullanıyorum, ancak bu yıl çalışılan saatlere dayalı ödemelere geçerek tüm zamanımı izlemeyorum. Raporlar, çalışma şeklimi anlamama ve iş yükümü ve zamanımı biraz daha iyi planlamama gerçekten yardımcı oluyor.

7. Hubstaff (Zaman takibi + verimlilik izleme ihtiyacı olan ofis tabanlı takımlar için en iyisi)

via Hubstaff

Projeler uzun sürdüğünde veya takım verimliliği düştüğünde, bunun nedeni nadiren çaba eksikliğidir; genellikle görünürlük eksikliğidir.

Hubstaff bunu şu şekilde çözüyor: Masaüstü ve uzaktan takımlar için tasarlanan bu araç, zaman takibi, etkinlik izleme ve proje bütçeleme özelliklerini bir araya getirerek yöneticilere kimin, ne zaman ve ne kadar verimli iş yaptığına dair net bir görünüm sunar.

Hubstaff, Gusto veya QuickBooks gibi entegrasyonlar sayesinde doğru fatura kesmeyi, zaman çizelgelerini onaylamayı ve maaş ödemelerini tetikleyici olarak kullanmayı kolaylaştırır.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Masaüstü, mobil, Chrome uzantısı veya kiosk üzerinden zamanı takip edin ve manuel düzenlemeleri önleyen ayarları kullanın

verimlilikle ilgili bilgiler için etkinlik düzeylerini*, bulanık ekran görüntüsünü, uygulamaları ve URL verilerini yakalayın

Proje bütçelerini ve faturalandırılabilir oranları kullanarak maliyetleri kontrol edin ve eşiklere ulaşıldığında yöneticileri bilgilendirin

Yapılandırılabilir uyumluluk ayarlarıyla fazla mesai, molalar ve izinleri yönetin

QuickBooks, Gusto, Trello, Asana ve 30'dan fazla diğer araçlarla entegre olarak faturalandırma ve otomasyon işlemlerinizi gerçekleştirin

Hubstaff sınırları

Mobil coğrafi sınırlama, iş alanları dışındaki girişleri engellemez

Planlamada proje/görev düzeyinde ayrıntılar eksik ve çakışan vardiyalar tespit edilemiyor

Zaman saati doğrulaması için biyometrik veya yüz doğrulama gerekmez

Hubstaff fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 $

Hubstaff puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.380'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.540'dan fazla yorum)

Kullanıcıların Hubstaff hakkında söyledikleri

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

İş Kanıtı ile Zaman Takibi. İsteğe bağlı ekran görüntüsü, etkinlik düzeyleri ve uygulama/URL kullanımı ile saatleri izleme imkanı sunar. Şeffaflığa ihtiyaç duyan uzaktan çalışan takımlar veya serbest çalışanlar için mükemmeldir.

İş Kanıtı ile Zaman Takibi. İsteğe bağlı ekran görüntüsü, etkinlik düzeyleri ve uygulama/URL kullanımı ile saatleri takip edebilirsiniz. Şeffaflığa ihtiyaç duyan uzaktan çalışan takımlar veya serbest çalışanlar için mükemmeldir.

8. Wrike (Kurumsal düzeyde yönetici ve proje güvenlik kontrolleri gerektiren takımlar için en iyisi)

via Wrike

Birden fazla hareketli parçaya sahip büyük bir projeyi yönettiyseniz, işlerin ne kadar hızlı karmaşık hale gelebileceğini bilirsiniz: kaçırılan güncellemeler, belirsiz sorumluluklar ve çok fazla araç.

Gartner'a göre, işletmelerin BT projelerinin yaklaşık %80'ini başarısız olarak değerlendirmesinin olası nedeni, muhtemelen budur.

Wrike, kaosu düzenlemeye yardımcı olur. Pazarlama departmanları, operasyon ekipleri veya düzenlemelere tabi sektörlerdeki takımlar gibi güçlü denetime ihtiyaç duyan takımlar, yönetici kontrolleri ve güvenlik özelliklerini takdir edeceklerdir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Gantt grafikleriyle, Kanban panoları, takvimler ve dinamik raporlarla projeleri yönetin

AI ile kapsamları yazın, riskleri tahmin edin ve tartışmaları özetleyin

Ayrıntılı analizler ve otomasyon tetikleyicileriyle gösterge panellerini özel olarak özelleştirin

Ayrıntılı kullanıcı izinleri, IP kısıtlamaları, SSO ve iki faktörlü kimlik doğrulama ayarlayın

Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack ve Power BI dahil 400'den fazla araçla entegre edin

Wrike sınırları

Gerçek zamanlı belge düzenleme, harici yazılım gerektirir ve yerel işbirliği özelliği yoktur

Premium entegrasyonlar (ör. QuickBooks, Salesforce) yalnızca üst planlarda mevcuttur

Wrike Lock ve Datahub gibi eklentiler, toplam maliyeti önemli ölçüde artırır

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal : Özel Fiyatlandırma

Pinnacle: Özel Fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (3.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.790+ yorum)

Kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Wrike, merkezi bir bilgi kaynağı oluşturmamızı ve proje portföyümüzde daha fazla şeffaflık sağlamamızı mümkün kıldı. Otomasyon, manuel faaliyetleri ortadan kaldırdı ve diğer platformlarla entegrasyonlar verimliliği artırdı.

Wrike, merkezi bir bilgi kaynağı oluşturmamızı ve proje portföyümüzde daha fazla şeffaflık sağlamamızı mümkün kıldı. Otomasyon, manuel faaliyetleri ortadan kaldırdı ve diğer platformlarla entegrasyonlar verimliliği artırdı.

9. Zoho Proje (Uygun fiyatlı görev + bütçe izleme ihtiyacı olan küçük takımlar için en iyisi)

via Zoho Proje

Çoğu proje yöneticisi, yapışkan notlar, elektronik tablolar ve "sadece bir tane daha hızlı durum toplantısı" döngüsüne takılıp kalmıştır

Tüm bunlara rağmen, Zoho Proje ferahlatıcı bir değişiklik gibi gelebilir.

Basitlikle tasarlanan bu yazılım, görev bağımlılıkları, zaman takibi ve görsel proje görünümleri gibi temel özellikleri içerir ve öğrenmesi zor değildir.

Bu yazılımı öne çıkaran nedir? Bütçe dostudur (kullanıcı başına sadece 4 $), öğrenmesi kolaydır ve hatta son teslim tarihlerini yönetmenize ve içgörüler elde etmenize yardımcı olan Zia adlı yerleşik bir AI asistanı bile vardır.

Ayrıca, takımınız CRM veya Books gibi diğer Zoho araçlarını zaten kullanıyorsa, bu yazılımla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Zoho Proje'nin en iyi özellikleri

Bağımlılıklar ve alt görevler ile her görev için birden fazla kullanıcı atayın

Zia, yapay zeka asistanı 'ndan veri içgörüleri ve planlama önerileri alın

Blueprint iş akışlarıyla yineleyen görevleri ve onayları otomasyonla gerçekleştirin

Görsel gösterge panelleriyle zamanı, proje bütçelerini ve kaynak kullanımını takip edin

Esneklik için Kanban, Gantt ve takvim biçimlerinde proje görünümü alın

Zoho Proje sınırları

Telefon destek ve 7/24 yardım, premium eklentilerle sınırlıdır

Çoğu üçüncü taraf entegrasyonu Zoho'nun ekosistemi ile sınırlıdır

Özel Alanlar ve roller yalnızca Enterprise Planı'nda mevcuttur

Zoho Proje fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 4 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 9 $

Zoho Proje puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Kullanıcılar Zoho Proje hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Zoho One, küçük bir şirketin ihtiyaç duyabileceği her türlü modüle sahiptir. Proje yönetimine, İK'ya, CRM'ye, çevrimiçi oturum açmaya, e-posta ve takvime, anketlere ve daha fazlasına kadar. Hepsi bir arada sistem için mükemmeldir. Tüm takımımız için günlük olarak kullanıyoruz.

Zoho One, küçük bir şirketin ihtiyaç duyabileceği her türlü modüle sahiptir. Proje yönetimine, İK'ya, CRM'ye, çevrimiçi oturum açmaya, e-posta ve takvime, anketlere ve daha fazlasına kadar. Hepsi bir arada sistem için mükemmeldir. Tüm takımımız için günlük olarak kullanıyoruz.

🧠 Biliyor muydunuz: İşlerin %87'si geç ödemelerle karşı karşıya kalıyor ve bunun nedeni genellikle belirsiz faturalar. Müşterilere nasıl fatura kesilir, daha az takip ile daha hızlı ödeme almanın yollarını gösterir.

10. Proposify (Şık, izlenebilir tekliflere ihtiyaç duyan satış takımları için en iyisi)

via Prop o sify

Google Dokümanlar'da son dakika teklifini hazırlamak için koşturup durduysanız ve müşterinin bunu açıp açmadığını merak ettiyseniz, Proposify size yardımcı olabilir.

Bu yazılım, etkileyici ve marka kimliğine uygun şık teklifler oluşturmak ve her etkileşimi saniye saniye izlemeyi hedefleyen modern satış takımları için tasarlanmıştır.

Ayrıca, Proposify teklif takibinin karmaşık dünyasına görünürlük sağlar. Teklifi kimin açtığını, hangi bölümde uzun süre kaldığını ve ne zaman imzaladığını öğrenebilirsiniz.

Proposify'ın en iyi özellikleri

Görünüm süresi, bölüm ziyaretleri ve tekrar açma gibi belge analitiği ile müşteri etkileşimlerini izleme

Gömülü resimler, video ve fiyat tabloları ile şık, etkileşimli teklifler oluşturun

Teklifler içinde doğrudan yasal olarak bağlayıcı e-imzalar toplayın

Metrik gösterge panelleri ve boru hattı görünümleri aracılığıyla teklif durumlarını ve kapanış oranlarını izleyin

Özelleştirilebilir sözleşme şablonlarından oluşan bir kütüphaneden yararlanarak veya sıfırdan kendi şablonunuzu oluşturarak çalışın

Proposify sınırları

Şablonlarla iş yaparken sınırlı özel

Tasarım kontrolünün tamamen kendilerinde olduğu takımlara tekliflerin düzenleme işlemi zor gelebilir

Temel planın katı kullanım sınırları vardır (ör. ayda beş kez açma)

Proposify fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 49 $

İş: Kullanıcı başına aylık 65 $

Proposify puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5,0 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (290+ yorum)

Kullanıcılar Proposify hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Proposify'daki tüm araçları ve fonksiyonları kullandım ve yapılacak olanı yaparken hiçbir sorun yaşamadım. Erişebildiğimiz istatistikler ve ölçümler ekibim için özellikle yararlıdır. Proposify'ı kullanmaya başladığımızdan beri satışlarımız iki katına çıktı.

Proposify'daki tüm araçları ve fonksiyonları kullandım ve yapılacak olanı yaparken hiçbir sorun yaşamadım. Erişebildiğimiz istatistikler ve ölçümler ekibim için özellikle yararlıdır. Proposify'ı kullanmaya başladığımızdan beri satışlarımız iki katına çıktı.

Ajanslar ve danışmanlar tarafından devam eden müşteri işleri için kullanılan üç ek araç şunlardır:

Bonsai : Tek bir kolaylaştırılmış platformda avans sözleşmeleri, zaman takibi, faturalama ve vergi yönetimi sunar : Tek bir kolaylaştırılmış platformda avans sözleşmeleri, zaman takibi, faturalama ve vergi yönetimi sunar

HoneyBook : Tek bir müşteri akışı platformunda müşteri alımı, avukatlık sözleşmesi şablonları, otomatik iş akışları ve devam eden hizmetler için tekrarlayan avukatlık ödemeyi destekler : Tek bir müşteri akışı platformunda müşteri alımı, avukatlık sözleşmesi şablonları, otomatik iş akışları ve devam eden hizmetler için tekrarlayan avukatlık ödemeyi destekler

FreshBooks : Retainer'ları sorunsuz bir şekilde yönetmek için yerleşik zaman takibi ve otomasyonlu tekrarlayan faturalandırma özelliklerine sahip bir hesap ve faturalandırma aracı sunar : Retainer'ları sorunsuz bir şekilde yönetmek için yerleşik zaman takibi ve otomasyonlu tekrarlayan faturalandırma özelliklerine sahip bir hesap ve faturalandırma aracı sunar

ClickUp ile Müşterileri Kolayca Elde Tutun

Olasılık artık, özellikle tekrar eden müşterilerle çalışırken, retainer yönetiminin sürdürülebilir müşteri ilişkileri ve öngörülebilir gelirlerin bel kemiği olduğunu anlayabilirsiniz.

ClickUp bunu başarmanıza yardımcı olur.

ClickUp Belge ile sözleşmelerin taslağını oluşturup güncellemekten, faturalandırılabilir saatleri izlemeye ve gösterge panelleri ile kullanımını görselleştirmeye kadar, retainer yaşam döngüsünün her aşaması tek bir yerden sorunsuz bir şekilde hesaplanır.

Ve bu sadece müşteri elde tutmakla ilgili değil. Cedcoss Technologies Private Limited'de İş Analisti olan Shikha Chaturvedi 'nin incelemesinde belirttiği gibi:

Tüm iş sorunlarını tek bir yerde tutuyoruz ve ClickUp sayesinde her bir soruna aynı anda odaklanabiliyoruz. Ayrıca, görevlerimizi yönetmemize ve belirli görevlere harcadığımız zamanı izlemeye de yardımcı oluyor.

Tüm iş sorunlarını tek bir yerde tutuyoruz ve ClickUp sayesinde her bir soruna aynı anda odaklanabiliyoruz. Ayrıca, görevlerimizi yönetmemize ve belirli görevlere harcadığımız zamanı izlemeye de yardımcı oluyor.

Retainer'ları daha akıllı bir şekilde yönetmeye başlayın — bugün ClickUp'a kaydolun.

SSS

Bu araç, ajansların, danışmanların ve hizmet sağlayıcıların bütçeleri izleme, faturaları otomasyon ve tekrarlayan işlerin doğru bir şekilde faturalandırılmasını sağlama ile devam eden müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olur.

Sürekli müşteri sözleşmeleriyle iş yapan danışmanlar, pazarlama ajansları, hukuk firmaları, kreatif stüdyolar ve serbest çalışanlar.

Retainer, müşterinin devam eden müşteri sözleşmeleriyle iş yapan danışmanlara, pazarlama ajanslarına, hukuk firmalarına, kreatif stüdyolara ve serbest çalışanlara erişimini garanti eder.