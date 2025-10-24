ekran Yakalama ve Anotasyon için En İyi 11 Greenshot Alternatifi

Greenshot, bir Windows ekran yakalama aracı ve ekran görüntüsü yazılımıdır. Windows işletim sisteminde Internet Explorer kullanıldığında web sayfalarının kaydırmalı yakalamalarını bile destekler.

Yakalandıktan sonra ekran görüntüsü açıklama eklenebilir, vurgulanabilir veya gizlenebilir ve ardından bir dosyaya kaydetme, panoya kopyalama, yazdırma, e-posta ile gönderme veya Office programlarına ve fotoğraf hizmetlerine gönderme gibi çeşitli yollarla dışa aktarılabilir.

Ancak günümüzün uzaktan ve hibrit iş çağında, Greenshot sınırlı kalabilir. Takımlar genellikle tek seferlik yakalamaların ötesine geçen ekran görüntüsü araçlarına ihtiyaç duyar. Örneğin, cihazlar arasında kolay paylaşım için bulut senkronizasyonu, gerçek zamanlı işbirliği, katmanlı PSD düzenleme veya çok sayfa PDF işaretleme.

Greenshot, Windows kullanıcıları için açık kaynaklı ve ücretsiz olmasına rağmen, aynı hızda gelişmemiştir. Bu blogda, modern takımların iş tarzına ayak uyduran en iyi Greenshot alternatiflerini keşfedeceğiz.

Neden Greenshot Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Greenshot, proje yöneticileri, test uzmanları, geliştiriciler ve teknik yazarlar tarafından yaygın olarak kullanılsa da, cihazlar arasında anında paylaşım veya daha otomasyonlu ş Akışlarına ihtiyaç duyduğunuzda bazı eksiklikler görebilirsiniz.

Greenshot alternatifi kullanmayı düşünmeniz için bazı nedenler:

Bulut senkronizasyonu yok: Imgur gibi sınırlı hizmetlere dosya yükleyebilirsiniz; ancak, sorunsuz çoklu cihaz bulut entegrasyonları yoktur

temel düzenleme araçları: *Araç, açıklama ve bulanıklaştırma gibi temel özellikleri içerir, ancak katmanlı düzenleme ve kırpma araçları , varlık kitaplıkları ve gelişmiş işaretleme seçenekleri sunmaz

Video veya GIF yakalama yok: Bir Windows ekran alıntısı aracı olarak, yalnızca ekran görüntülerine odaklanırken, rakipleri hem Windows hem de iOS işletim sistemlerinde hem statik hem de hareketli görselleri işleyebilir

Hantal ş Akışı: Greenshot, API tabanlı kurulum nedeniyle arka planda herhangi bir pencere açmadan sessizce çalışır, bu da erişilebilirliği zorlaştırır. Kullanıcılar, doğrulama başarılı ve bekleme gibi mesajlar aldıklarını bildiriyorlar

Kısıtlayıcı çerçeve: Platform, Microsoft. NET Framework 2. 0-4. 5 için geliştirilmiştir ve bu çerçeve olmadan çalışmaz, bu da kullanımı yalnızca Windows PC'lerle sınırlar. Bu, Mac OS kullanıcıları için ciddi bir dezavantajdır

Toplu işleme yok: Sınırlar nedeniyle, istediğiniz gibi toplu dışa aktarımlar veya otomasyonlu ş Akışları gerçekleştiremezsiniz

temel paylaşım seçenekleri: *Teams veya bulut sürücüleri gibi işbirliği araçlarıyla sağlam entegrasyonlar eksik

İşte gerçek bir kullanıcının en son güncellemeyle ilgili Reddit yorumları: Ancak, fark ettiğimiz bir şey, Imgur eklentisinin ön tanımlı olarak yüklenip etkinleştirildiğidir. Bu eklenti, ekran görüntüsü alındıktan sonra "Imgur'a Yükle" seçeneği ekler. Ekran görüntüsü hemen Imgur'a yüklenir ve görüntünün bağlantısı panoya kopyalanır. Varsayılan olarak, yükleme anonimdir, bu nedenle Imgur'dan yüklenen görüntüleri silmenin bir yolu yoktur. Bu, açıkça bir bilgi güvenliği riski oluşturmaktadır. Ancak, fark ettiğimiz bir şey, Imgur eklentisinin ön tanımlı olarak yüklenip etkinleştirildiğidir. Bu eklenti, ekran görüntüsü alındıktan sonra "Imgur'a Yükle" seçeneği ekler. Ekran görüntüsü hemen Imgur'a yüklenir ve görüntünün bağlantısı panoya kopyalanır. Varsayılan olarak, yükleme anonimdir, bu nedenle Imgur'dan yüklenen görüntüleri silmenin bir yolu yoktur. Bu, açıkça bir bilgi güvenlik riski oluşturmaktadır.

11 Greenshot Alternatifine Genel Bakış

İşte bazı ekran yakalama ve açıklama yazılımlarına kısa bir genel bakış:

Araç En İyisi En İyi Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Görev ş Akışlarına bağlantılı ekran kayıtları ve kliplere ihtiyaç duyan her boyutlu takımlar ClickUp görevlilere gömülü video parçacıkları için ClickUp Clips, ekran yakalamalarını belgelere entegrasyonlarla sunan ClickUp Docs ve kliplerden eylem öğelerini özetleyen ve oluşturan ClickUp Brain Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Snagit Profesyonel kalitede yakalamalar ve hafif video Ekran görüntüsü ve kaydırma yakalama, video + ses kaydı OCR, adım adım kılavuz otomatik oluşturma, ön ayarlar Kullanıcı başına yıllık 39 $'dan başlayan fiyatlarla ShareX Windows'ta ücretsiz, özelleştirilebilir yakalama + otomasyon Çok modlu yakalama (video/GIF, kaydırma), açıklama/efekt içeren düzenleyici, otomasyon iş akışları, OCR, verimlilik araçları Ücretsiz Loom Asenkron video iletişimi ve takım işbirliği Hızlı video + ses yakalama, tarayıcı/mobil erişim, görüntüleyici analitiği ile bağlantı paylaşımı, tepkiler/yorumlar, transkriptler ve bölümler için yapay zeka Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 18 $'dan başlar. Droplr Hızlı bulut tabanlı yakalama ve paylaşım Anında bulut yükleme, görsel panolar, şifreler ve otomatik silme zamanlayıcıları ile ekran görüntüsü ve video yakalama Pro planlar kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlar. PicPick Windows'ta hassas araçlarla hafif yakalama Tam paket: yakalama, düzenleyici, renk seçici, piksel cetveli, beyaz tahta, büyüteç; kişisel kullanım için ücretsiz Ücretsiz; profesyonel planlar kullanıcı başına yıllık 30 $'dan başlar. Lightshot Platformlar arasında süper hızlı, basit ekran görüntüsü Hızlı yakalama + temel açıklama, prnt. sc bağlantı oluşturma, tarayıcı uzantısı, çapraz platform desteği Ücretsiz Gyazo Bulut geçmişi ile anında GIF/görüntü yakalama Otomatik olarak yüklenen HD GIF'ler/video (7 saniye ücretsiz, Pro için daha uzun), OCR ve alternatif metin, temel açıklama Ücretsiz; profesyonel planlar kullanıcı başına aylık 4,99 $'dan başlar. ScreenRec Analitik özellikli, gizli ve güvenlikli ekran kaydı Anında bağlantı kopyalama, HD filigran içermeyen, açıklama ekleme, 2 GB şifreli depolama alanı ve görüntüleyici izleme özelliklerine sahip bulut kaydı. Ücretsiz; profesyonel planlar kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlar. Camtasia Gelişmiş video eğitimleri ve özenle hazırlanmış sunumlar Sürükle ve bırak şablonları, Konuşmayı metne dönüştürme (Whisper AI), çoklu parça düzenleme, imleç + yeşil ekran efektleri, geniş varlık kitaplığı Pro planlar kullanıcı başına yıllık 179,88 $'dan başlar. Screenpresso Adım adım belge oluşturma ve yakalama Adım Aracı adımları otomatik olarak sayar, PDF/DOCX/HTML formatında derler, vektör düzenleyici, sürükle ve bırak Çalışma Alanı Ücretsiz; profesyonel planlar kullanıcı başına 29,99 $'dan başlar (tek seferlik satın alma)

Kullanabileceğiniz En İyi 11 Greenshot Alternatifi

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Greenshot'ın bıraktığı boşluğu doldurabilecek bazı modern araçlar şunlardır:

ClickUp (Tek bir platformda ekran kaydı ve görev işbirliğine ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

Modern iş günü araçlarının sorunu, işi kopuk hissettirmeleridir. Her kayıt, yaratıcı varlık ve proje web'in farklı bölümlerinde bulunur. Ve doğru açıklayıcı video veya SOP'yi bulmak için çok fazla zaman harcarsınız. ClickUp, tam da bu tür iş dağınıklığını çözmek için geliştirilmiştir. ClickUp bunu değiştirir. Ekran kaydından proje görevlerine, kullanıcı kılavuzlarından belgelere ve sohbete kadar ihtiyacınız olan her şey tek bir Converged AI Workspace'te bulunur.

Proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir platformda bir araya getiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp Clips ile ekranınızı ve sesinizi zahmetsizce kaydedin ve paylaşım yapın, takım iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırın.

Greenshot'u temel ekran görüntüsü veya açıklama aracı olarak kullanıyor, ancak daha fazlasını yapabilecek olmasını istiyorsanız, ClickUp size bunu sunar.

ClickUp Clips ile toplantıya katılın. Bir süreci göstermek için birden fazla ekran görüntüsü almanıza gerek yok. Yaptığınız şeyi gösteren hızlı bir video kaydedebilirsiniz.

🎥 İzle: Clips hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki video'yu tıklayın.

Loom veya ScreenRec gibi bağımsız araçların aksine, ClickUp Clips projenizin çalışma alanında yer alır. Böylece, bir hata raporu belgelediğinizde, eğitim materyalleri oluşturduğunuzda veya bir tasarım kararını açıkladığınızda, kayıt ayrı bir dosya olarak değil, konuşma konusunun bir parçası olarak kalır.

Zaman damgalı AI transkripsiyonu, ekran kayıtlarınızı aranabilir ve eyleme geçirilebilir hale getirir. Örneğin, bir yazılım sorunuyla ilgili 5 dakikalık bir adım adım kılavuzu yakalarsanız, takım üyeleri "2:34'e, hata mesajını gösterdiğiniz yere" atlayabilir veya belirli anları ClickUp Görevlerine dönüştürebilir.

ClickUp Belge, tipik Greenshot → Word/Google Dokümanlar ş Akışını tamamen değiştirir. Burada, canlı Klipleri doğrudan belgelerinize gömebilirsiniz.

İşinizin canlı bir dokümantasyonunu tutmak için ClickUp belgeleri oluşturun

Süreç belgeleriniz, hata raporlarınız ve eğitim materyalleriniz etkileşimli hale gelir. Takımınız gerçek ekran kaydını satır satır izleyebilir, zaman damgalı yorumlar bırakabilir ve gördüklerinden doğrudan görevler oluşturabilir.

Ayrıca, ClickUp'taki SyncUps , platformdan ayrılmadan yüz yüze işbirliği yapmanızı, ekranınızı paylaşım olarak kullanmanızı ve görevleri birbirine bağlantı olarak oluşturmanızı sağlayan canlı video toplantılarıdır . Böylece SyncUps'ı kaydedebilir, Clips Hub'da kayıtlara erişebilir ve bunları takımınızla paylaşabilir veya yorum yapabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Brain görsel dokümantasyon hakkındaki düşüncelerinizi değiştirir. Size statik yakalamalardan daha fazlasını sunar.

İşinizle ilgili bağlamsal sorular için Brain'e danışın

Greenshot'ta olduğu gibi ekran görüntüsünü manuel olarak düzenlemek yerine, Brain'e işinizle ilgili bağlamsal sorular sorabilirsiniz:

Geçen hafta ekran yakalamaları içeren tüm hata raporlarını göster

Müşteri ile yaptığımız UI mockup kayıtlarından gelen geri bildirimleri özetleyin

Dünkü demo videosunda bahsetmiş olduğu sorunlara dayalı bir görev liste oluşturun

AI destekli asistan, projenizin bağlamını anlar, böylece görsel içeriği ş akışınıza bağlantı kurabilirsiniz. Brain, toplantılardan, standup'lardan veya hızlı sesli notlardan konuşmaları metne dönüştürür.

Güncellemelerin, görevlerin veya Belgelerin özetlerini oluşturarak yazma veya biçimlendirme için harcadığınız zamanı azaltabilirsiniz. Son olarak, transkriptleri, notları ve içgörüleri doğrudan görevlere veya Belgelere ek dosya olarak ekleyerek her şeyi bağlam içinde tutun, böylece bilgiler dosyalar veya ekran görüntülerinde silolaşmasın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Uzantı özel kurulum, zaman alıcıdır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu inceleme her şeyi açıklıyor:

ClickUp, görev yönetimi, dokümantasyon, sohbet ve proje planlama gibi ihtiyacımız olan her şeyi tek bir yerde bir araya getiriyor. Asana, Slack ve Notion gibi araçların yerini aldı ve ş akışımızı büyük ölçüde basitleştirdi. her ekip onu biraz farklı kullanıyor, ancak yine de şirket genelinde bağlantıda kalabiliyoruz. Özellikle özel görünümleri (Liste, Takvim, Gantt) ve otomasyon özelliğini seviyoruz. Yeni AI asistanı, görevleri daha hızlı oluşturmamıza yardımcı oluyor ve proje ayrıntılarını iyi bir şekilde özetliyor

ClickUp, görev yönetimi, dokümantasyon, sohbet ve proje planlama gibi ihtiyacımız olan her şeyi tek bir yerde bir araya getiriyor. Asana, Slack ve Notion gibi araçların yerini aldı ve ş akışımızı büyük ölçüde basitleştirdi. her ekip onu biraz farklı kullanıyor, ancak yine de şirket genelinde bağlantıda kalabiliyoruz. Özellikle özel görünümleri (Liste, Takvim, Gantt) ve tekrarlayan eylemlerin otomasyonunu seviyoruz. Yeni AI asistanı, görevleri daha hızlı oluşturmamıza yardımcı oluyor ve proje ayrıntılarını iyi bir şekilde özetliyor

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX’ Talk-to-Text ile sesli notları, senkronizasyon kayıtları veya adım adım kılavuzları anında doğru ve yapılandırılmış metne dönüştürebilirsiniz. Sözlerinizi görevler ve Dokümanlar içinde aranabilir, eyleme geçirilebilir belgeler halinde düzenler. Bu, hızlı düşünceleri yakalamayı, toplantıları belgelemeyi veya rapor taslaklarını yazmadan hazırlamayı kolaylaştırır ve uzaktaki takımlara bilgi akışını sürdürmek için daha hızlı bir yol sunar. bu video, ClickUp Brain'i ses-metin asistanı olarak nasıl kullanacağınızı gösterir. *

2. Snagit (Profesyonel kalitede görüntü ve video yakalama için en iyisi)

techSmith Snagit aracılığıyla

Profesyonel olarak çok sayıda görsel belgeyle iş yapıyorsanız, Snagit hem Windows hem de Mac için ideal bir ekran görüntüsü aracıdır. Sadece ekran görüntüsü almakla kalmaz, ekranınızı sesle birlikte kaydedebilir, web kamerası görüntülerini ekleyebilir ve hatta Greenshot'ta bulunmayan optik karakter tanıma (OCR) özelliğini kullanarak görüntülerden doğrudan metin alabilirsiniz.

Ayrıca, Slack veya Google Drive gibi halihazırda kullandığınız araçlara doğrudan bağlantısı bulunur. Önceden ayarlanmış seçenekler de hoş bir dokunuş. Tercih ettiğiniz stilleri ayarladıktan sonra, her seferinde ayarları değiştirmenize gerek kalmadan her şey tutarlı görünür.

Yeni sürümdeki bir diğer son derece kullanışlı özellik ise adım yakalama aracıdır. Bu araç, tıklamalarınızı otomatik olarak adım adım kılavuzlara dönüştürür. SOP kılavuzları, süreç belgeleri, öğreticiler, nasıl yapılır makaleleri, yardım merkezi içeriği ve bilgi tabanı materyalleri oluşturduğunuzu varsayalım. Belgelerinizi tutarlı tutmak için, bu öğretici video yazılımı içindeki metinleri, açıklamaları ve düzenleri de özel yapabilirsiniz.

Snagit'in en iyi özellikleri

Ön ayarları kullanarak filigran, kenarlık veya yeniden boyutlandırma gibi birden fazla efekti üst üste ekleyerek tekrarlayan yakalama görevlerinin otomasyonunu gerçekleştirin

Metin Al aracını kullanarak metni doğrudan görüntülerden çıkarın, böylece kolayca yeniden kullanabilir ve bağlamsal düzenleme yapabilirsiniz

Akıllı Taşıma aracını kullanarak yakaladığınız görüntülerdeki öğeleri yeniden konumlandırın ve orijinal dosyalara gerek kalmadan esnek düzenleme yapın

Snagit sınırları

Ücretsiz veya freemium olan diğer ekran yakalama araçlarının aksine, Snagit ücretsiz değildir ve yıllık olarak satın alınması gerekir

Snagit fiyatlandırması

Snagit Individual: Kullanıcı başına yıllık 39 $

İş: Kullanıcı başına yıllık 48 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Snagit puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (490+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Snagit hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Bölge, pencere veya kaydırma ekranı gibi ekran üzerindeki tüm etkinlikleri kaydedin. Ayrı bir mikrofon veya cihazınızda yerleşik mikrofon ile ses dosyalarını kaydedin... Düzenleme sonrasında büyük ekran videolarını kaydettiğinizde çökme eğilimi gösterir. Snagit video düzenleyici ile kaydedilen videoyu düzeltmek çok kolaydır.

Bölge, pencere veya kaydırma ekranı gibi ekran üzerindeki tüm etkinlikleri kaydedin. Ayrı bir mikrofon veya cihazınızda yerleşik mikrofon ile ses dosyalarını kaydedin... Düzenleme sonrasında büyük ekran videolarını kaydettiğinizde çökme eğilimi gösterir. Snagit video düzenleyici ile kaydedilen videoyu düzeltmek çok kolaydır.

3. ShareX (Ücretsiz ve özelleştirilebilir ekran yakalama için en iyisi)

shareX aracılığıyla

ShareX, ücretsiz, açık kaynaklı bir ekran yakalama aracıdır. Yakalama seçenekleri çok kapsamlıdır ve tam ekran, belirli pencereler ve özel bölgeleri yakalamanıza olanak tanır. Ayrıca, uzun web sayfalarının kaydırılan içeriğini yakalayabilir ve ekran video veya GIF'ler kaydedebilirsiniz.

Platform, ücretli araçlar gibi görüntülerden metin çıkarmanıza olanak tanıyan yerleşik OCR özelliğine sahiptir. Aracın ilginç bir özelliği, otomasyon ş Akışlarını nasıl ele aldığıdır. Bir dizi eylem ayarlayabilirsiniz: bir şeyi yakalayın, efektler veya filigranlar uygulayın, tercih ettiğiniz hizmete otomatik olarak yükleyin, ardından URL'yi panonuza kopyalayın.

Yükleme hedefleri de kapsamlıdır. Dropbox, Imgur, Google Drive ve daha fazlası dahil olmak üzere çok sayıda hizmeti destekler. Komut satırı arayüzü üzerinden bile kontrol edebilirsiniz.

ShareX'in en iyi özellikleri

Kırpma panosundan doğrudan yükleme veya sürükle ve bırak fonksiyonu dahil olmak üzere 80'den fazla desteklenen hedefe dosyaları hızlı bir şekilde yükleyin

Yakalama modlarına, yüklemelere ve diğer fonksiyonlara hızlı erişim için özel kısayol tuşlarını ve komutları özelleştirin

Renk seçici, QR kodu oluşturucu, hash denetleyici ve URL kısaltıcı gibi verimlilik araçlarını, masaüstü sürümünü manuel olarak açmadan doğrudan uygulamaya entegre olarak kullanın

ShareX sınırları

ShareX, yalnızca Windows (Windows 7 SP1 veya üstü) için tasarlanmıştır ve Mac ve Linux kullanıcıları için yerel destek sunmamaktadır

ShareX fiyatlandırması

Ücretsiz

ShareX puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar ShareX hakkında ne diyor?

Bir inceleme şöyle diyor:

"ShareX'in en etkileyici özelliği, kullanıcının emrine sunduğu tüm araç seti olduğunu düşünüyorum. Yakalama araçlarını kullanabilir, popüler paylaşım sitelerine yükleme yapabilir, düzenlemeler ve açıklamalar ekleyebilirsiniz... Kısayol tuşları ayarları için, kurulumu ve daha da iyileştirilmesini sağlayan bir eğitim veya yardımcı program olabilirdi."

"ShareX'in en etkileyici özelliği, kullanıcının emrine sunduğu tüm araç seti olduğunu düşünüyorum. Yakalama araçlarını kullanabilir, popüler paylaşım sitelerine yükleme yapabilir, düzenlemeler ve açıklamalar ekleyebilirsiniz... Kısayol tuşları ayarları için, kurulumu ve daha da iyileştirilmesini kolaylaştıracak bir eğitim veya yardımcı program olabilirdi."

4. Loom (Asenkron video iletişimi ve takım işbirliği için en iyisi)

loom aracılığıyla

Loom, asenkron takım iletişimi için bir ekran kaydetme ve video mesajlaşma aracıdır. Greenshot'ta olduğu gibi ekran görüntüleriyle uğraşmanıza gerek yoktur. Burada, içeriği video ve sesle açıklayın ve sonunda anında paylaşılabilir bir bağlantı elde edin. Birisi bağlantıya tıkladığında, açıklamanızı hemen izleyebilir.

Loom'u diğer ekran kayıt yazılımlarından ayıran özellik, kullanımdan sonra elde ettiğiniz bilgilerdir. Videonuzu kimlerin ne zaman izlediğini tam olarak görebilirsiniz. Ayrıca, ücretli plan, kullanıcıların içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduklarını (duraklatma, tekrar izleme veya bırakma) gösteren etkileşim bilgileri de içerir. Bu, eğitim materyalleri ve adım adım videolar için kullanışlıdır.

Övgü ve emoji tepki özellikleri, normalde tek yönlü bir iletişim olan bu işlemi daha işbirlikçi bir hale getirir. Ayrıca, video'nuzun belirli anlarına özel geri bildirimler bırakabilirsiniz.

Loom'un en iyi özellikleri

Ekran kaydedicinin Chrome uzantısında veya mobil uygulamasında video düzenleme yapın; kırpma, kesme, metin, ok ve açıklama ekleme gibi özellikleri kullanabilirsiniz.

Etkileşimi artırmak için videolara harici bağlantılar, yorumlar, emojiler ve tepkiler ekleyin.

Video içeriğini geliştirmek için dolgu kelime kaldırma, otomatik transkripsiyon, otomatik olarak oluşturulan başlıklar, özetler ve bölümler gibi yapay zeka destekli özellikleri kullanın.

Loom sınırları

Ücretsiz plan, sizi 5 dakikalık video ile ve 25 video depolama sınırıyla kısıtlar, bu da daha uzun içerik için kısıtlayıcıdır ve bu durumda Loom alternatiflerini keşfetmeniz gerekir.

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş + AI: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (490+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Loom hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Loom'da en çok sevdiğim şey, iletişimi ne kadar hızlı ve sorunsuz hale getirdiği. Uzun Slack mesajları yazmak veya talimatları yazmak yerine, kayıt düğmesine basıp birkaç dakika içinde her şeyi açıklıyorum... En büyük sınırlama, ücretsiz sürümde kayıtların 4 ila 5 dakika ile sınırlı olması, bir şeyi daha ayrıntılı olarak açıklamak gerektiğinde bu zor oluyor...*

Loom'da en çok sevdiğim şey, iletişimi ne kadar hızlı ve sorunsuz hale getirdiği. Uzun Slack mesajları yazmak veya talimatları yazmak yerine, kayıt düğmesine basıp birkaç dakika içinde her şeyi açıklıyorum... En büyük sınırlama, ücretsiz sürümde kayıtların 4 ila 5 dakika ile sınırlandırılması, bir şeyi daha ayrıntılı olarak açıklamak gerektiğinde bu zor oluyor...

5. Droplr (Bulut depolama ile hızlı görüntü ve video paylaşımı için en iyisi)

Droplr aracılığıyla

Bulut tabanlı ekran görüntüsü ve işbirliği aracı arayan profesyoneller için Droplr, SaaS tabanlı bir çözüm sunar. Ek açıklama özellikleri ve anında buluta yükleme (tabii ki, hemen kısa bir bağlantı oluşturarak) ile ekran görüntüsü ve video kaydetme özelliklerini destekler.

Greenshot'tan farklı olarak, bu platform "Boards" adlı bulut çalışma alanı aracılığıyla iş yerinde hızlı paylaşım ve işbirliğine odaklanmaktadır. Burada, Pinterest'te olduğu gibi içeriği görsel olarak düzenleyebilirsiniz.

Doğrudan indir veya sosyal medya aracılığıyla çalışma alanı dışında kolay paylaşım imkanı sunar. Ancak, diğer Greenshot alternatiflerinde bulunan gelişmiş görüntü düzenleme ve OCR metin çıkarma özellikleri bu programda bulunmamaktadır.

Droplr'ın en iyi özellikleri

Basit sürükle ve bırak fonksiyonuyla 10 GB'a kadar büyük dosyaları aktarın.

Kendi kendini imha eden zamanlayıcılar, şifreler ve erişim izinleri ayarlarıyla paylaşımınızdaki içeriği güvence altına alın.

Paylaşım dosyaları, ekran görüntüsü ve kayıtları, sıralama, etiket ve arama özelliklerine sahip kişisel bir bulut çalışma alanında depolayın ve yönetin.

Droplr sınırları

Üçüncü taraf araçlar olmadan platforma yüklediğiniz belgeleri düzenleme yapamazsınız.

Droplr fiyatlandırması

Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 8 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Droplr puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (110+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Droplr hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Dosyaları veya ekran görüntüsünü paylaşma hızını ve yüklediğiniz dosyayı panoya kopyalamasını çok seviyorum... Dropbox gibi uygulamaları kullanmaktan çok daha hızlı! Bazen işyerindeki Mac'imde güncellemeler biraz bozuluyor gibi görünüyor, ama bu olasılık sadece benim için bir sorun...*

Dosyaları veya ekran görüntüsünü paylaşma hızını ve yüklediğiniz dosyayı panoya kopyalamasını çok seviyorum... Dropbox gibi uygulamaları kullanmaktan çok daha hızlı! Bazen işyerindeki Mac'imde güncellemeler biraz bozuluyor gibi görünüyor, ama bu olasılık sadece benim için bir sorun...*

6. PicPick (Hafif ekran görüntüsü düzenleme ve açıklama ekleme için en iyisi)

PicPick aracılığıyla

PicPick, ekran yakalama aracı, görüntü düzenleyici, renk seçici, renk paleti, piksel cetveli, açıölçer, artı işareti ve hatta beyaz tahta gibi özellikleri tek bir uygulamada sunar. Her zamanki yöntemlerle ekran görüntüsü alabilirsiniz, ancak uzun bir belgeyi tek seferde yakalamak istediğinizde kaydırmalı pencere yakalama özelliği çok kullanışlıdır.

Yerleşik düzenleyiciyi kullanarak kırpma, yeniden boyutlandırma, metin ve şekil ekleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte, profesyonel düzeyde karmaşıklıkla sizi zorlamaz.

Görev çubuğunda yer alır ve her şeye basit bir bağlam menüsü aracılığıyla erişilebilir, böylece ihtiyacınız olana kadar size engel olmaz. Ayrıca, PicPick'in kişisel kullanım için tamamen ücretsiz olduğunu, ancak ticari kullanıcıların lisans satın alması gerektiğini not edin.

PicPick'in en iyi özellikleri

Gölge, çerçeve, filigran, mozaik, hareket bulanıklığı ve daha fazlası gibi efektler uygulayın

Piksel cetveli, açıölçer, artı işareti ve büyüteç gibi grafik araçlarıyla ölçüm yapın ve hizalayın, böylece hassas tasarımlara yardımcı olun

Renk seçici ve renk paleti araçlarından renkleri seçin ve yönetin, ekranınızın herhangi bir yerinden renk şemalarını tanımlayın, eşleştirin ve oluşturun

PicPick sınırları

Bu yazılım yalnızca Windows'ta çalışır, bu nedenle Mac ve Linux kullanıcıları için erişilebilirlik sorun yaratır

PicPick fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Kullanıcı başına yıllık 30 $ (kullanıcı başına 2 bilgisayara yükleme)

Yıllık Takım: Kullanıcı başına yıllık 120 $ (5 kullanıcı için)

Tek Seferlik Ömür Boyu: Kullanıcı başına 55 $

Takım Lifetime: Kullanıcı başına 55 $

Kurumsal Ömür Boyu: 2.400 $

PicPick puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? "Kayıt" kelimesi, yaklaşık 1300 yılına kadar uzanır ve orijinal anlamı "commit yazılı ifadeye verilen tanıklık" veya bir şeyi resmi olarak belgeleme eylemidir. Eski Fransızca record (hafıza, ifade, rapor) ve Ortaçağ Latince recordum kelimelerinden türemiştir ve her ikisi de bir şeyi hatıra olarak saklama fikriyle bağlantılıdır.

7. Lightshot (Hızlı ve basit ekran görüntüsü için en iyisi)

lightshot aracılığıyla

Ekran görüntülerini hızlı bir şekilde yakalayıp hemen paylaşım yapmanız gerekiyorsa, Lightshot sizin için ideal bir araçtır. Bir alanı seçebilir, hızlı düzenleme yapabilir ve ekran görüntülerini herhangi bir özellik yüklemesi olmadan sunucularına yükleyebilirsiniz.

Greenshot'tan ayıran özelliği, dışa aktarma kısmını nasıl işlediği. Dosyaları yerel olarak kaydedip sonra bunları insanlara nasıl ulaştıracağınızı düşünmek yerine, "Yükle"yi tıklayıp paylaşılabilir bir bağlantı alabilirsiniz. Bu prnt.sc bağlantıları e-posta, sohbet ve sosyal medya dahil her şeyle işler ve bazı dosya paylaşım hizmetleri gibi bozulmaz.

Düzenleme araçları temel düzeyde. Metin, ok, şekil ve vurgu ekleyebilirsiniz, ancak bunun ötesine geçemezsiniz. Platform Windows, macOS ve Ubuntu'da çalışır, ayrıca web tabanlı iş için bir tarayıcı uzantısı da mevcuttur.

Lightshot'ın en iyi özellikleri

Tüm ekran görüntülerini kişisel galeride izleme ve bağlam için başlıklar ekle

Bir şeyi yakalayın ve referansları manuel olarak aramadan ilgili görsel içeriği bulun

Ekran görüntüsü geçmişine erişin ve çevrimiçi galerinizden görüntüleri görünüm veya silmek için bir hesap oluşturarak yakalamalarınızı yönetin

Lightshot sınırları

Kaydırmalı yakalama, açıklama seçenekleri, OCR ve otomasyon özellikleri gibi gelişmiş özellikler yoktur

Lightshot fiyatlandırması

Ücretsiz

Lightshot puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Lightshot hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Lightshot'ın sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzünü çok beğendim, ekran görüntüsü alma ve düzenlemeyi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Anında paylaşım seçenekleri ve çok yönlü düzenleme araçları da öne çıkıyor, hızlı açıklamalar ve çeşitli platformlarla sorunsuz entegrasyonlar sağlıyor...

Lightshot'ın sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzünü çok beğendim, ekran görüntüsü alma ve düzenlemeyi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Anında paylaşım seçenekleri ve çok yönlü düzenleme araçları da öne çıkıyor, hızlı açıklamalar ve çeşitli platformlarla sorunsuz entegrasyonlar sağlıyor...

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %50'si en verimli günlerinin Cuma olduğunu belirtiyor. Bu, modern iş dünyasına özgü bir fenomen olabilir. Cuma günleri genellikle daha az toplantı olur ve bu, çalışma haftasından biriken bağlamla birleştiğinde, daha az kesinti ve derinlemesine, odaklanmış çalışma için daha fazla zaman anlamına gelebilir. Cuma günkü verimliliğinizi tüm hafta boyunca korumak mı istiyorsunuz? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile asenkron iletişim uygulamalarını benimseyin! ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin, ClickUp Brain ile anında transkripsiyonlar alın veya ClickUp'ın AI Notetaker'ından adım atarak toplantının önemli noktalarını sizin için özetlemesini isteyin!

8. Gyazo (Otomatik yükleme ile hızlı görüntü ve GIF yakalama için en iyisi)

gyazo aracılığıyla

Ekran kaydedici Gyazo'nun ücretsiz sürümü, size HD GIF'ler ve 7 saniyeye kadar videolar sunar. Yapılacak tek şey, ekranı yazdır düğmesine basmaktır ve işte, bağlantıyı elde edersiniz. Pro sürümüne yükseltme, size daha uzun video yakalamaları (3 dakikaya kadar) ve görüntülerden metin çıkarmak için OCR tarama özelliği sunar.

Ayrıca, erişilebilirlik veya eski yakalamaların ne hakkında olduğunu hatırlamak için kullanışlı olan AI tarafından oluşturulan alternatif metin açıklamaları da alırsınız. Ücretsiz planın düzenleme araçları basittir: sadece oklar ve vurgulamalar. Ancak, Pro, yaratıcı olmak istiyorsanız metin, şekiller, bulanıklaştırma efektleri ve hatta çıkartmalar ekler.

Anlık yükleme özelliği tartışmalıdır. Bulut tabanlı bağlantıları, uzaktaki takımlarla işbirliği ve hızlı görsel iletişim için uygundur. Ancak, işleri yerel olarak tutmak istiyorsanız veya yakaladığınız içerik üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyorsanız, bulut öncelikli yaklaşımı sınırlayıcı olabilir.

Gyazo'nun en iyi özellikleri

Yakalamalarınızı, uygulama adı, sayfa başlığı veya tarihe göre arama yapabileceğiniz çevrimiçi bir geçmişte düzenleyin

Hızlı ve sorunsuz ekran görüntüsü yakalama için özel kısayol tuşlarını özelleştirin

Tarayıcılarda Gyazo bağlantılarının üzerine geldiğinizde anında önizleme yapın, tıklamadan hızlı görsel kontroller yapın

Gyazo sınırları

Görev entegrasyonu, bulut işbirliği veya sanal proje yönetimi için gelişmiş dışa aktarma seçenekleri gibi ekstra özellikler bulamazsınız

Gyazo fiyatlandırması

Ücretsiz

Gyazo Pro: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Gyazo Teams Kullanıcı başına aylık 10 $

Gyazo puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Gyazo hakkında ne diyor?

Bir yorumcuya göre:

Premium kullanıcılara sunulan "tin eye" tarzı görüntü arama özelliği son derece kullanışlı görünüyor. Reklam destekli kullanıcılar için en azından bu özelliğin basitleştirilmiş bir sürümünün sunulması iyi olurdu. Ayrıca GIF ve video ekran kayıtları için daha uzun bir sınır olması da iyi olurdu (ancak bunun için ücretli bir hesap gerekeceği de mantıklı).

Premium kullanıcılara sunulan "tin eye" tarzı görüntü arama özelliği son derece kullanışlı görünüyor. Reklam destekli kullanıcılar için en azından bu özelliğin basitleştirilmiş bir sürümünün sunulması iyi olurdu. Ayrıca GIF ve video ekran kayıtları için daha uzun bir zaman sınırı olması da iyi olurdu (ancak bunun için ücretli bir hesap gerekeceği de mantıklı).

🧠 Eğlenceli Bilgi: 1993 yılında, ilk grafik web tarayıcısı olan Mosaic, aslında yerleşik bir "grup açıklama" özelliğine sahipti ve herkesin herhangi bir web sayfasına yorum yapmasına izin veriyordu. Sunucu sınırlamaları nedeniyle bu özellik kaldırıldı, ancak mucidi Marc Andreessen, bilgiyi bilgi üzerine katmanlama yeteneğini korusaydık internetin nasıl gelişebileceğini hala merak ediyor.

9. ScreenRec (Gizli ve güvenlikli ekran kaydı için en iyisi)

screenRec aracılığıyla

Greenshot'tan farklı olarak, ScreenRec'te "bulut kayıt teknolojisi" bulunur. Bu, bir şeyi yakaladığınızda, kayıt sırasında her şey doğrudan buluta aktarıldığı için, panonuza kopyalanan bir bağlantı ile ekran kaydının paylaşımını yapabileceğiniz anlamına gelir.

Basit arayüzünün arkasında, ScreenRec aslında kurumsal düzeyde bir video platformu altyapısı üzerinde çalışır. İçerik güvenliği, gizlilik kontrolleri, yayınlama seçenekleri ve asenkron video iletişimi için analitik gibi bazı gelişmiş özelliklere erişebilirsiniz.

Ayrıca, kayıtlarınızı kimlerin ne zaman izlediğini de takip edebilirsiniz; bu, eğitim materyalleri veya müşteri demoları için kullanışlıdır. Her şey filigran veya zaman sınırı olmadan HD olarak kaydedilir ve yakalamalarınızı düzenli tutmak için 2 GB ücretsiz şifreli bulut depolama alanı elde edersiniz.

ScreenRec'in en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli çıktılar için kare hızı, çözünürlük (4K'ya kadar) ve ses tercihleri dahil olmak üzere kayıt ayarlarını özel olarak ayarlayın

Kaydedilen içeriğe çizim araçları ve yorumlarla açıklama ekleyerek anahtar noktaları vurgulayın veya talimatlar verin

Etiketleme ve arama özellikleriyle kayıtlarınızı merkezi bir galeride yönetin ve düzenleyin

ScreenRec sınırları

Derin düzenleme yetenekleri ve yerel depolama kontrolü eksik

ScreenRec fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $

Premium: 5 kullanıcı için aylık 81 $

ScreenRec puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar ScreenRec hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şu geri bildirimi paylaşım yaptı:

Takım lideri grafik tasarımcısı olarak, ekran kayıt aracı benim için çok önemli. Zaman zaman çalışanlarıma öğretmek için video kaydetmem ve bunları onlarla paylaşım yapmam gerekiyor. Bu araç çok kullanışlı... Kullanıcı deneyiminin çok iyi olmaması dışında bu araçta sevmediğim pek bir şey yok. Ayrıca, ekranları sadece 720 kalitede kaydedebiliyorsunuz, bu da biraz can sıkıcı.

Takım lideri grafik tasarımcısı olarak, ekran kayıt aracı benim için çok önemli. Zaman zaman çalışanlarıma öğretmek için video kaydetmem ve bunları onlarla paylaşım yapmam gerekiyor. Bu araç çok kullanışlı... Kullanıcı deneyiminin çok iyi olmaması dışında bu araçta sevmediğim pek bir şey yok. Ayrıca, ekranları sadece 720 kalitede kaydedebiliyorsunuz, bu da biraz can sıkıcı.

10. Camtasia (Gelişmiş video düzenleme ve eğitimler için en iyisi)

camtasia aracılığıyla

Karmaşık video düzenleme yazılımlarını öğrenmeden profesyonel görünümlü eğitim videoları arıyorsanız, Camtasia size yardımcı olabilir. Bu yazılım, eğitimciler, pazarlamacılar, eğitmenler ve hızlı bir şekilde profesyonel multimedya içeriğine ihtiyaç duyan herkes için özel olarak geliştirilmiştir.

Konuşma-Metin özelliği, OpenAI'nin Whisper teknolojisini kullanarak düzinelerce dilde otomatik olarak doğru altyazılar oluşturur. Sosyal medya tarzı metinlere benzeyen, özelleştirebileceğiniz sekiz önceden ayarlanmış stil ile AI tarafından oluşturulan altyazılar elde edersiniz.

Camtasia Rev, AI destekli düzenleme özelliği ile her türlü videoyu hızlı ve kolay ş Akışlarıyla düzenleyebilir. Düzenleme işleminden sonra, kayıtlarınıza profesyonelce tasarlanmış düzenleri ve efektleri otomatik olarak uygulayabilirsiniz.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

Özel temalar ve şablonlar, videolarınızın markanızla uyumlu olmasını sağlar

Tek Pencere Kaydı özelliği ile ekran ve ses kaydınızı tek bir uygulamaya izole edin; bu şekilde, bildirimlerin veya uygulamaların açılmasını önleyebilirsiniz

Çoklu parça düzenleme, imleç efektleri ve yeşil ekran özellikleri gibi gelişmiş seçeneklerini zorlu bir öğrenme süreci olmadan kullanın

Camtasia sınırları

Daha uzun video'ları düzenleme yaparken gecikme yaşanır; bu video'ları daha küçük parçalara ayırmanız gerekir, bu da zaman alıcıdır

Camtasia fiyatlandırması

Camtasia Essentials: Kullanıcı başına yıllık 179,88 $

Camtasia Create: Kullanıcı başına yıllık 249,00 $

Camtasia Pro: Kullanıcı başına yıllık 599,00 $

İş: Kullanıcı başına yıllık 198,00 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Camtasia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.590+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (440+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Camtasia hakkında ne diyor?

İşte ilk elden bir bakış açısı:

Apple'ın Final Cut Pro veya Adobe Premiere gibi üst düzey yazılımlara hızlı ve uygun maliyetli bir alternatiftir... Bazen daha uzun/büyük video dosyaları için bazı alternatif hileler kullanmanız gerekebilir, aksi takdirde sisteminiz yavaşlayabilir...

Apple'ın Final Cut Pro veya Adobe Premiere gibi üst düzey yazılımlara hızlı ve uygun maliyetli bir alternatiftir... Bazen daha uzun/büyük video dosyaları için bazı alternatif hileler kullanmanız gerekebilir, aksi takdirde sisteminiz yavaşlayabilir...

🔍 Biliyor muydunuz? Koloni dönemi New England'da siyasi bir hanedan olarak tanınan Winthrop ailesi, aynı zamanda kitaplara notlar ekleme konusunda takıntılı bir aileydi. Üç nesil boyunca ve hatta Atlantik'in ötesine kadar, işaretledikleri kitaplıklarını miras bıraktılar.

11. Screenpresso (Ekran görüntüsü yakalama ve dokümantasyon oluşturma için en iyisi)

screenpresso aracılığıyla

Screenpresso, yalnızca Windows için geliştirilmiş bir ekran yakalama ve kayıt aracıdır. Kaydırmalı ekran görüntüleri dahil olmak üzere birden fazla yakalama modunu destekleyen ve hızlı erişim için her şeyi otomatik olarak yerleşik bir çalışma alanına kaydeden bir Greenshot alternatifi arayan kullanıcılar için idealdir.

Düzenleme araçlarıyla ilgili olarak, oklar, adım sayıları, açıklama kutuları ve gölge gibi efektler ekleyebilirsiniz. Bu özellikler Screenpresso'yu eğitimler veya hata raporları için uygun hale getirir. Screenpresso ayrıca, yakalamalarınızı biçimli PDF, Word veya HTML kılavuzlarına aktararak eksiksiz belgeler oluşturur; bu, Greenshot'ın sunmadığı bir özelliktir.

Video için Screenpresso, ses ve web kamerası katmanları ile HD ekran kaydı yapmanızı sağlar. Ücretsiz sürümü temel ihtiyaçları karşılar, ancak Pro sürümü video kırpma, belge oluşturma ve OCR gibi özellikleri de sunar.

Screenpresso'nun en iyi özellikleri

Tüm düzenlemelerinizi, düzenleme araçlarına, e-posta istemcilerine ve diğer programlara sürükle ve bırak fonksiyonelliği sunan bir 'Çalışma Alanı' bileşenine kaydedin

Screenpresso Bulut dahil 143'ten fazla çevrimiçi hizmetle entegre edin

Hassas dokümantasyon için esnek gecikmeli yakalama seçenekleriyle fare imlecini ve bağlam menülerini yakalayın

Screenpresso sınırları

Ekran görüntüsü alındıktan sonra, doğru değilse, onu saklamayı veya silmeyi seçmek yerine yakalama işlemini yeniden başlatmanız gerekir

Screenpresso fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına 29,99 $ (tek seferlik satın alma)

Kurumsal: Sınırsız kullanıcı için 2.190,00 $ (tek seferlik satın alma)

Screenpresso puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Camtasia hakkında ne diyor?

Bu yorumcunun ne dediğine bir göz atın:

Hafif yazılım, araçlarımızla çok kolay entegrasyonlar sağladığı için bir nimettir. Hiçbir sorun yaşamadan her şeyi yakalar... Genişletilmiş ekran görüntüsü seçeneği kullanımı biraz zahmetli ve bazen başarısız oluyor, ancak ben çok fazla karşılaşmadım. Genel olarak çok kullanışlı bir araç

Hafif yazılım, araçlarımızla çok kolay entegre edilebildiği için bir nimettir. Hiçbir sorun yaşamadan her şeyi yakalar... Genişletilmiş ekran görüntüsü seçeneği kullanımı biraz zahmetli ve bazen başarısız oluyor, ancak ben çok fazla karşılaşmadım. Genel olarak çok kullanışlı bir araç

ClickUp ile Ekran Kaydından Eyleme Geçin

Ekran görüntüsü, gördüklerinizi göstermek için harikadır, ancak eyleme geçmeye yönlendirdiklerinde daha da iyidirler.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, tüm ihtiyaçlarınız için merkezi bir platform sunar. Clips ile hızlı ekran video veya açıklamalı adım adım kılavuz kaydedebilir ve bunları doğrudan görevlere ek dosya olarak ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Brain'in fonksiyonu ş akışınızı sıkılaştırır. Ekrandaki içeriği özetler, eylem öğelerine dönüştürür veya sizin için takip mesajları taslakları oluşturur.

Artık sadece ekran görüntüsü almakla yetinmek zorunda değilsiniz. Bugün ClickUp'a ücretsiz olarak kaydolun!