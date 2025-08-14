Ajanslar için AI Kampanya Yürütme: Araçlar, Ş Akışları ve En İyi Uygulamalar

Harika bir stratejiyle dolu bir slayt sunumunuz vardı... ancak müşteriniz kampanyanın daha hızlı ilerleyip daha fazla getiri sağlayıp sağlayamayacağına odaklanmıştı. Yatırımı artırmadan. 🙄

Müşteri beklentilerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu ve sıkı bütçelerin marjları zorladığı bir ortamda, mükemmel bir strateji sunumu tek başına yeterli değildir.

Ayrıca, zaman ve enerji tüketen yavaş, manuel iş akışlarına alternatiflere de ihtiyacınız var.

Ajanslar için AI kampanya yürütme sayesinde bunlar artık çok kolay. AI ve makine öğrenimi ile kampanyaları yarı sürede tasarlayabilir, yineleyebilir ve optimize edebilir, reklam harcamalarının getirisini (ROAS) artarken izleyebilirsiniz.

Nasıl?

Bu blog yazısında, aşağıdaki konularda pratik ve anlaşılır bir açıklama bulacaksınız:

Ajansların AI'ya yönelmesi gereken nedenler

Bunu akıllıca yapmak için

Sonuç veren araçlar ( ClickUp , HubSpot ve daha fazlası dahil)

AI pazarlama çabalarının gerçek ROI'sini nasıl ölçebilirsiniz?

Kaçınılması gereken tuzaklar

Uygulama motorunuzu yükseltmeye hazır mısınız? Okumaya devam edin.

Ajansların Kampanya Yürütme için AI'ya Neden İhtiyacı Var: Anahtar Kullanım Örnekleri

AI'yı keşfetmeyen ajansların neden geride kaldığını ve AI'yı benimseyenlerin zaman çizelgelerini ve kârlarını neden yeniden yazdığını tartışalım.

Daha yaratıcı çıktılar, daha hızlı

Ajanslar, Midjourney ve ElevenLabs gibi üretken AI araçlarını kullanarak sunumlarda ve kampanyalarda görseller ve seslendirmeler oluşturuyor. Karmaşık konseptleri aylar yerine haftalar içinde hayata geçirerek daha büyük kampanyalar kazanıyorlar.

Bu, yaratıcılık ağırlıklı uygulamalar için bile geçerlidir.

📌 Örneğin BETC'de, takım Woolite'ın yeniden lansmanı için AI tarafından oluşturulan "Fluffy GOAT" karakterini (kıyafetlere gösterilen "Tüm Zamanların En İyisi" özenini temsil eden) tasarladı. Bu, markanın prestijini korumasına yardımcı olmakla kalmadı, mütevazı bir bütçeyle gerçekleştirildi ve normalde üç ila altı ay süren bir süreci altı haftada tamamladı.

Tahmine dayalı veri analizi ve daha akıllı bütçeleme

Bir kampanya yayınlandıktan sonra, geleneksel raporlama günler sürebilir, bu da optimizasyonun genellikle çok geç yapılacağı anlamına gelir.

AI, canlı kampanya performans verilerini analiz ederek ve değişkenleri anında ayarlayarak bu durumu tersine çevirir. Akıllı algoritmalar, en duyarlı hedef kitle segmentlerini belirleyerek bütçeleri en yüksek etkiyi yaratacak alanlara tahsis eder ve boşa harcanan reklam harcamalarını azaltır.

📌 Örneğin L'Oréal'i ele alalım. Her pazarlama dolarının daha fazla iş yapmasını istiyorlardı. WPP'nin Choreograph ile ortaklık kurarak, kitle verilerini ve gerçek zamanlı performans sinyallerini analiz eden özel bir AI algoritması geliştirdiler. Sonuç? Daha akıllı reklam hedefleme ve tek kuruş daha fazla harcama yapmadan ücretli sosyal medya bütçe verimliliğinde %22 artış.

Kanallar arasında ölçeklenebilirlik

Sosyal medyadan aramaya ve e-postaya kadar, AI manuel çabayı katlamadan çok kanallı koordinasyonu mümkün kılar. Varlıkları büyük ölçekte uyarlayabilir, planlayabilir ve yerelleştirebilir, böylece her yerde marka tutarlılığını koruyabilirsiniz.

İşte kanıtı.

📌 Mediatech şirketi NT Technology, e-posta, sosyal medya ve uygulama içi mesajlaşma gibi kanallarda müşteri etkileşimini iyileştirmek istiyordu. AI'yı kullanmaya başlamadan önce, kampanyaları birbirinden bağımsız olarak yürütülüyordu. Mesajlar sıralanmamıştı ve kişiselleştirme çok azdı. Streamlogic'in AI destekli çapraz kanal koordinasyon ajanlarını uyguladılar. Bu ajanlar, her temas noktasında mesajlaşmayı senkronize etti ve içeriği her kullanıcının davranışına göre gerçek zamanlı olarak uyarladı. 12 ayda elde edilen sonuçlar çarpıcıydı: etkileşim %180 arttı, müşteri kaybı %62 azaldı ve girişim %312 ROI sağladı.

Ş Akışı otomasyonu

Kampanya başlatma, eskiden sürecin en yavaş kısmıydı. Yaratıcı, medya ve operasyon takımları arasında aktarımlar günlerce sürerdi. Artık AI destekli dağıtım araçları bu gecikmeyi saatlere indiriyor.

Omnicom Media Group Hong Kong, Windsor.ai'nin boru hatlarını kullanarak çok kanallı raporlamasını otomatikleştirdi ve haftada 40 saatlik manuel çalışmayı ortadan kaldırdı. Ayrıca, neredeyse gerçek zamanlı veri akışları ve 1.900'den fazla reklam hesabının birleşik yönetişimini sağladı ve analistlerin stratejik içgörülere ve yaratıcı testlere odaklanmasına olanak tanıdı.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere AI kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde AI destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

AI ve Geleneksel Kampanya Yönetimi

AI'nın yukarıdakilerin hepsini neden daha iyi yapabileceğini merak mı ediyorsunuz?

AI ile geleneksel kampanya iş akışlarının karşılaştırması aşağıda verilmiştir:

Kriter Geleneksel uygulama AI destekli uygulama Hız ve yineleme Fikir üretme ve yaratıcı süreçler haftalar, hatta bazen aylarca sürebilir AI araçları, saatler veya günler içinde mock-up'lar, seslendirmeler ve görsel storyboard'lar oluşturur Hedef kitle belirleme Manuel hedef kitle segmentasyonu, tahminler, tekrarlar AI, büyük miktarda veriden öğrenerek mikro segmentlere ayrılmış, yüksek dönüşüm oranına sahip kitleler sunar Bütçe ve optimizasyon Kampanya sonrası manuel olarak yeniden tahsis edilir; daha yavaş tepki süreleri Dinamik bütçe değişiklikleri Yaratıcı testler A/B testi emek yoğun ve yavaş bir süreçtir Büyük ölçekli çok değişkenli kreatif testler, hızlı öğrenme döngüleri sağlar Verimlilik ve ölçek Manuel temas noktaları, yüksek hata riski Otomatikleştirilmiş iş akışları, ajansların strateji ve zanaat için zaman kazanmasını sağlar

Avantajları açık, ancak AI destekli kampanya yürütmeyi nasıl uygulayacaksınız?

Elbette doğru araçlara ihtiyacınız var!

Ajansınızın DNA'sı netlik, hız, işbirliği ve sorunsuz uygulamadan oluşur. AI kampanya yönetim aracınız da öyle olmalıdır.

İşte, sizin gibi geleceğe hazır ajanslar için AI kampanyalarının yürütülmesini basitleştiren beş platform:

ClickUp Brain: Yapay zeka ş akışı yardımcı pilotunuz iş başında

Büyük bir müşteri için bir kampanyanın başlangıcını yönettiğinizi hayal edin. Bilgiler brifinglerde, belgelerde, Slack konularında dağınık ve siz son teslim tarihine karşı yarışıyorsunuz.

İşte burada ClickUp Brain, ajansınızın sinir motoru olarak devreye girer. Bilginizi, iş akışlarınızı, çalışanlarınızı ve eylemlerinizi birbirine bağlar. Dünyanın en eksiksiz iş yapay zekası olarak, ClickUp ve bağlı uygulamalar genelinde tüm verilerinizin bağlamını koruyarak ajansınıza her hafta bir günden fazla zaman kazandırır!

İşte nasıl yapacağınız:

Adım 1: Parçalı girdilerden tek bir stratejiye

Dağınık kaynaklarda hedefleri aramak yerine, Brain'e "en son Slack tartışmalarına ve müşteri belgelerine göre kampanya özetini ve teslim edilecekleri özetle" diye talimat verin. Brain, saniyeler içinde net ve kapsamlı bir proje özeti sunar.

Ayrıca, sıfırdan bir müşteri brifingi için beyin fırtınası yapabilirsiniz!

ClickUp Brain'de AI kullanarak ayrıntılı içerik ve yaratıcı özetler oluşturun

Hatta, giriş formları, belgeler, başlangıç görüşmesi ve önceki proje modellerinden yararlanarak yapılandırılmış ClickUp Görevleri, Dönüm Noktaları ve ilgili içerik takvim şablonları oluşturur.

Sonuç olarak, zamanınızı yönetici işlerinden (kısa hazırlık, görev atama) yüksek değerli strateji, mesajlaşma ve müşteri ilişkilerini geliştirmeye ayırın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın AI Notetaker özelliğini kullanarak brifing görüşmelerinizi ve müşteri görüşmelerinizi kaydedin . Size referans olması için transkript, eylem öğeleri ve toplantı özeti ile birlikte bir arama kaydı gönderir. Brain daha sonra transkriptten tüm sorularınızı yanıtlayabilir, örneğin "Acme'nin kreatif departmanı toplantıda hangi fikirleri onayladı?" veya "XYZ basılı reklam için yayın tarihi ne olarak belirlendi?"

Adım 2: Tahminlere değil, talebe göre fikir üretin

Brain aynı zamanda yaratıcı yardımcı pilotunuzdur.

"Lüks yatak markası için tonu ve mesaj örnekleri içeren üç açık hava kampanyası teması fikri üret" isteyin, çalışma alanınızın bağlamından, kampanya geçmişinizden ve marka varlıklarınızdan anında alınmış, düşünülmüş, hedef kitleye uygun konseptler sunar. Karmaşık komut mühendisliği gerekmez.

💡 Profesyonel İpucu: Brain'i kullanarak yaratıcı görseller oluşturarak fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Araştırma ve metin oluşturma için ise tek bir çalışma alanında GPT, Claude, Gemini ve diğerlerinin en yeni modelleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Adım 3: Otopilot AI Ajanları ile zekayı eyleme dönüştürün

Şimdi, ClickUp'ta Otomatik Pilot Ajanlarını devreye sokun.

🤝 Hatırlatıcı: ClickUp Otopilot Ajanları, çalışma alanınızdaki belirli tetikleyicileri (örneğin, bir görevin onaylanması veya durumun değişmesi) izleyen ve ardından otomatik olarak çok adımlı eylemler gerçekleştiren proaktif ve otonom AI destekli iş akışı otomasyonlarıdır. Görevler atayabilir, alanları güncelleyebilir, müşteri güncellemelerini gönderebilir veya işleri araçlar arasında taşıyabilirler, böylece takımların manuel aktarımları azaltmasına ve kampanyaların tıkanıklık olmadan ilerlemesine yardımcı olurlar.

Kampanya listenizde bir tane yapılandırın:"Özet 'Onaylandı' olarak işaretlendiğinde → yaratıcı ve medya liderlerine görevler atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve Slack'te bir ilerleme özeti yayınlayın. "

📌 Örnek AI ajanı ş akışı:

Tetikleyici : Durum "Onaylandı" olarak değişir

Koşullar : Tüm form alanlarının (bütçe, hedef KPI'lar) doldurulduğundan emin olun

Eylemler : Görevleri otomatik olarak oluşturun ve sahiplerini atayın : Görevleri otomatik olarak oluşturun ve sahiplerini atayın ClickUp Sohbeti aracılığıyla ilk kreatif senkronizasyonunu planlayın

Görevleri otomatik olarak oluşturun ve sahiplerini atayın

ClickUp Sohbeti aracılığıyla ilk kreatif senkronizasyonunu planlayın

Bilgi : Temsilciler kampanya özetinden, stil kılavuzundan ve geçmiş performans verilerinden yararlanabilir

Sonuç: Dağınık girdiler ve toplantılardan uyumlu bir başlangıca geçersiniz: Brain sentezler, Ajanlar harekete geçer ve takım anında netlik kazanır

Görevleri otomatik olarak oluşturun ve sahiplerini atayın

ClickUp Sohbeti aracılığıyla ilk kreatif senkronizasyonunu planlayın

Aşağıdaki videoda Otomatik Pilotu Ajanı nasıl oluşturacağınızı izleyin 👇🏽

Adım 4: Gerçek zamanlı uyum ve keşif

İşler ilerledikçe Brain canlı olarak yanıt vermeye hazırdır: "Haber bülteni tasarımında son durum nedir?" veya "Son kampanyanın performans özetini göster. "

Ayrıca, ClickUp'ın Enterprise AI Search özelliği görevler, belgeler, sohbetler ve hatta Slack veya Gmail gibi bağlı uygulamaları tarayarak doğru kaynakları parmaklarınızın ucuna getirir.

ClickUp Brain ile kampanyalarınızla ilgili planlar, ilerleme ve performans gibi konularda anında yanıtlar alın

2. AdCreative. ai: İsteğe bağlı yüksek performanslı kreatifler

Dönüşüm için optimize edilmiş video, afiş veya reklam metinlerini saniyeler içinde oluşturduğunuzu hayal edin. AdCreative.ai, şablonları ve AI puanlamasını kullanarak yüksek etkili reklam öğelerini hızlı bir şekilde oluşturmak, yinelemek ve ölçeklendirmek için 14 kata kadar daha iyi CTR ve dönüşüm oranları vaat ediyor.

Ürün Videoshoot AI modeli ile statik ürün görsellerinizi neredeyse anında video ürün reklamlarına dönüştürebilirsiniz. Hız için AI tarafından önerilen ipuçlarını kullanın veya en iyi sonuçları elde etmek için kendi ipuçlarınızı yazın.

Çok dilli sürümler, zengin medya veya uygulama içi reklamlara ihtiyacınız olsun, AI pazarlama araçları her şeyi hazırlar. İncelemeler, A/B testi, dinamik sürüm oluşturma ve hatta platform içinde kampanya planlama için güçlü destek sağladığını bildiriyor.

3. Predis. ai: Ajanslar için sosyal medya yönetimi yardımcı pilotu

Sosyal medya takımınızın bant genişliğini tüketiyorsa, Predis, yayınları tasarlamak, oluşturmak ve planlamak için tek adresli bir çözümdür. Müşteri onayları mı gerekiyor? Bu araç bunu da halleder.

Ayrıca, UGC avatar videoları ve ürün reklamları oluşturmak ve performansınızı artırmak için içeriğinizi rakip içgörüleriyle zenginleştirmek için de harikadır. API'larını kullanarak logolarınızı, renklerinizi, sesinizi ve tonunuzu kullanarak markanızla tutarlı karuseller, videolar, memler ve altyazılar oluşturabilirsiniz. Ardından, bunları tek bir takvim görünümünde tüm platformlarda planlayın.

🧠 İlginç Bilgi: ClickUp'ın anket katılımcılarının %47'si manuel görevleri yerine getirmek için AI'yı hiç denememiştir, ancak AI'yı benimseyenlerin %23'ü iş yüklerinin önemli ölçüde azaldığını belirtmiştir.

4. HubSpot: Kampanyaları yürüten yapay zeka

HubSpot'un AI katmanı Breeze AI Agents, hepsi bir arada HubSpot pazarlama platformunun içinde yer alır. Bu sayede, ayrı araçlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmaz veya sistemler arasında veri kaybı riskiyle karşılaşmazsınız.

AI pazarlama temsilcisini, takımınızda aşağıdakileri yapabilen bir strateji ortağı olarak düşünün:

Dışa dönük mesajlar tasarlayın

Davranış ve uygunluğa göre potansiyel müşterileri puanlayın ve

Satış ve pazarlama takımlarınızın tam olarak nereye odaklanmaları gerektiğini bilmeleri için yüksek niyetli potansiyel müşterileri anında ortaya çıkarın

Breeze ayrıca e-posta veya sosyal medya için otomatik olarak içerik oluşturabilir ve metinleri markanızın tonuna uyacak şekilde uyarlayabilir. Bunu, geçmiş etkileşim modellerine göre optimize edilmiş gönderim zamanlarıyla birleştirin ve ekibinizin saatlerce manuel işlerle uğraşmasına gerek kalmadan, kişisel hissettiren ve doğru kişilere ulaşan kampanyalar elde edin.

Canlı bir kampanyanın hızlı bir sağlık kontrolüne mi ihtiyacınız var? Breeze Copilot'tan, anahtar metrikler ve trendlerle birlikte performansın basit bir özetini isteyebilirsiniz, böylece ham raporlara dalmadan ayarlamalar yapabilirsiniz.

5. Akıllı: Kurumsal düzeyde, yapay zeka destekli reklam otomasyonu ve kreatif ölçeklendirme

Smartly, tutarlılık, hız ve ölçeklendirmenin vazgeçilmez olduğu yüksek hacimli, çok kanallı kampanyaları yöneten ajanslar için tasarlanmış bir reklam platformudur.

Platformun merkezinde, oluşturma ve optimizasyon arasındaki sınırı bulanıklaştıran AI Studio yer alır. AI Studio, tek bir statik reklam seti oluşturup bunun her yerde işe yaramasını ummak yerine, dinamik reklam öğelerini her biçime ve platforma otomatik olarak uyarlar. Bu, mesajınızın nerede görünürse görünsün net ve doğal bir şekilde görünmesini sağlar.

Smartly Media, yaratıcılığın ötesinde, kampanya otomasyonunu yönetir, tekrarlayan kurulum, hedefleme ve bütçe tahsisi görevlerini üstlenir, böylece takımınız strateji ve hikaye anlatımına odaklanabilir. Tüm kanallardan performans verilerini tek bir, kolay okunur gösterge paneline toplar. Burada, belirli bir bölgede hangi yaratıcı varyantın başarılı olduğu veya hangi kitle segmentinin en fazla dönüşümü sağladığı gibi eyleme geçirilebilir içgörüler elde edersiniz.

📚 Ayrıca okuyun: Dijital Pazarlama Ajansını Büyütme Yöntemleri

Ajansınız için AI Kampanya Yönetimi Nasıl Uygulanır?

Şimdi, AI destekli kampanya yürütmeyi teoriden gerçeğe taşıyalım.

Orta ölçekli bir kreatif ajansın başında olduğunuzu ve sürdürülebilir bir ayakkabı markası için üç aylık bir omnichannel kampanyası başlatmakla görevlendirildiğinizi hayal edin. Müşterinin bütçesi çok büyük değil, ancak beklentileri çok yüksek: iki bölgede çevrimiçi satışlarda ve pazar payında ölçülebilir bir artış istiyorlar.

Pazarlama Takımları için ClickUp gibi AI destekli bir kampanya yönetim platformuyla bunu nasıl başarabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

Görsel öğrenen biri misiniz? ClickUp'ı kullanarak ClickUp'ta kampanyalarımızı nasıl planladığımızı izleyin.

Planı, yarın uygulayabileceğiniz adımlara ayırdık.

Adım 1: Hedefi ve kısıtlamaları netleştirin

Herhangi bir AI aracına dokunmadan önce, başarının neye benzediğini ve nelerden ödün vermeyeceğinizi kesin olarak belirleyin.

Nasıl iyi yapılır:

Bir sayfalık "North Star" yaratıcı özet yazın . Gelir/potansiyel müşteri hedeflerinizi, anahtar KPI'ları (ROAS veya CAC gibi), hedef kitle tanımını ve yaratıcı tonu ekleyin

Erken önlemler alın. Gizlilik gereklilikleri, marka sesi kuralları ve pazarlık edilemeyen hususlar (ör. sürdürülebilirlik etiğine aykırı üretilmiş görsellerin kullanılması) başlangıçta açıkça belirtilmelidir

Paydaşlarla baskı testi yapın. Tüm anahtar karar vericilerin onayını alın. 20 dakikalık bir uyum görüşmesi bile, daha sonra haftalarca sürecek revizyonlardan kurtarır

🦄 ClickUp'ın yardımcı olduğu noktalar: İlk notlarınızı, müşteri e-posta konularını ve geçmiş kampanya raporlarını, kampanyanızın komuta merkezi olarak işlev gören tek bir ClickUp Belgesine aktarın. ClickUp Brain'den bunları kısa bir proje özetine dönüştürmesini isteyin, ardından bu özeti ClickUp'ın AI Alanlarını kullanarak sahipleri ve son tarihleri ile birlikte eyleme geçirilebilir bir görev listesine anında dönüştürün. Bu, ilk günden itibaren "büyük resminizin" aynı zamanda somut bir uygulama planı olduğu anlamına gelir.

Adım 2: Verileri ve geçmiş deneyimleri denetleyin

AI, onu eğittiğiniz veriler kadar iyidir. Hedef kitle listeleriniz güncel değilse veya kreatif sonuçlarınız farklı dosya ve klasörlere dağılmışsa, kendinizi kötü önerilere hazırlamış olursunuz.

Nasıl iyi yapılır:

Veri kaynaklarınızın envanterini çıkarın. CRM, analitik, reklam hesapları, e-posta listeleri ve e-ticaret verilerinizi kontrol ederek en son ne zaman güncellendiğini doğrulayın

Temizleyin ve segmentlere ayırın. Yinelenenleri kaldırın, hedef kitleleri davranışlarına veya son etkileşimlerine göre etiketleyin ve kreatif varlıkların meta verilere (kampanya adı, performans notları ve ihtiyacınız olan diğer ayrıntılar) sahip olmasını sağlayın

Altın madeni çıkarın. Geçmiş kampanyalardan en iyi performans gösteren reklam öğelerini, bunların bağlamını (sezon, bölge, teklif) ve düşük performans gösterenleri belirleyin, böylece mevcut pazarlama stratejinizi daha iyi şekillendirebilirsiniz

🦄 ClickUp nasıl yardımcı olur? Bunu 10 kat daha hızlı yapmak ister misiniz? ClickUp'ın AI Enterprise Search özelliğini kullanarak "en iyi performans gösteren 4. çeyrek reklamları" bulabilir veya ClickUp Brain'den ClickUp Görevler, Belgeler ve entegre araçlardan "CTR >%5 olan e-posta segmentleri" getirmesini isteyebilirsiniz. ClickUp'ın AI Enterprise Search ile parçalanmış iş akışlarını düzeltin

3. Adım: Yaratıcı ve test planını oluşturun

Kısa bir deney matrisini tanımlayın (ne test edeceğinizi, başarı kriterlerini, minimum örnek boyutunu), ardından varyantlar ve yerelleştirme için şablonlar oluşturun. İşte burada AI, strateji ortağınız olur.

Nasıl iyi yapılır:

Üç büyük yaratıcı bakış açısıyla başlayın. Sürdürülebilir ayakkabı markamız için bu bakış açıları şunlar olabilir: "eko-lüks", "şehir hayatı için dayanıklılık" ve "vicdanlı stil"

Deneylerinizi planlayın. Tek bir statik reklam yerine, varyantlardan oluşan bir matris oluşturun: 3 başlık × 3 resim × 2 CTA = 18 kombinasyon Her birini farklı bir mikro kitleye atayın

3 başlık × 3 resim × 2 CTA = 18 kombinasyon

Her birini farklı bir mikro kitleye atayın

Test kriterlerini önceden yazın. Lansman öncesinde, varyantları tanıtmak veya duraklatmak için performans eşiğini belirleyin

3 başlık × 3 resim × 2 CTA = 18 kombinasyon

Her birini farklı bir mikro kitleye atayın

🦄 ClickUp'ın yardımı: North Star brifinizi ClickUp Brain'e girin ve "örnek başlıklar, altyazılar ve görsel ipuçları içeren 3 yaratıcı açı" isteyin. Onaylananları, varlık türü, durum ve test kitlesi sütunları içeren bir ClickUp Tablo Görünümü'ne ayrı Görevler olarak bırakın. AI tarafından oluşturulan taslakları her Görev'in içine ekleyin, böylece tasarım ekibi dosyaları aramak zorunda kalmadan yineleme yapabilir. ClickUp'ın Tablo Görünümü ile AI pazarlama kampanyalarınızın görevlerini yönetin

⚡️ Şablon Arşivi: İçerik Yazma Şablonları

Adım 4: Tekrarlayan işleri otomatikleştirin

Yaratıcı onay veya reklam trafiği, sahip olmadığınız günleri tüketirse kampanya yürütme başarısız olur.

Nasıl iyi yapılır:

Devirlerinizi haritalandırın. İşlerin kişiler veya platformlar arasında her hareketini belirleyin (yaratıcı ekipten medyaya, müşteriden hesap yöneticisine)

Tetikleyicileri otomatikleştirin. Örnek: "Reklam Seti A" reklam öğesi onaylandığında, otomatik olarak medya alıcısına gönderin ve trafik sayfasında işaretleyin

İstisna kuralları belirleyin. Bir varlık dosya boyutu kontrolünden geçemezse veya yerelleştirme gereksinimlerini karşılamazsa, gözden geçirilmek üzere işaretleyin

🦄 ClickUp nasıl yardımcı olur? Özel ClickUp Otomatik Pilot Ajanları atayarak "Onaylandı" durumunu izleyin ve ardından: Medya için lansman görevini oluşturun

Onaylanan önizlemeyi Slack'te müşteriye bildirin

Varlığı kampanya arşiv klasörünüze kaydedin Bu, lansmanların devam etmesini sağlarken, üst düzey takımınızın dosya aktarımlarının peşinde koşmak yerine strateji üzerinde çalışmasına olanak tanır. ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını kullanarak günlük görevlerinizi kısa sürede halledin

📚 Ayrıca okuyun: Pazarlama Otomasyonu için AI Nasıl Kullanılır?

Adım 5: Kanallarda dağıtın ve koordine edin

Çok kanallı lansmanlar, sürüm kontrolü kabuslarıyla ünlüdür. Bir platformda eski başlıkların kullanılması, başka bir platformda ise sezonluk tekliflerin kaçırılması gibi durumlarla karşılaşmak istemezsiniz.

Nasıl iyi yapılır:

Nihai varlıklarınızı merkezileştirin. Tüm takımın görebileceği tek bir klasör, tek bir adlandırma kuralı ve nihai onay oluşturun

Programlarınızı senkronize edin. E-posta, sosyal medya, ücretli ve uygulama içi reklam kampanyalarının maksimum etki için doğru sırayla yayınlandığından emin olun

Akıllı bir şekilde yerelleştirin. Ölçeklendirme için AI çeviri ve kültürel uyarlama araçlarından yararlanın, ardından nüanslar için insan incelemeleri ekleyin

🦄 ClickUp nasıl yardımcı olur? ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak kampanya lansmanını görselleştirin. Her bir planlanmış göreve doğru reklam öğesini ekleyin ve bir parça yayınlandığında "Lansman Durumu" Özel Alanını güncellemek için bir ClickUp Otomasyonu ayarlayın. Böylece, müşteri "Instagram Hikayesi Fransa'da yayınlandı mı?" diye sorduğunda, saniyeler içinde cevap verebilirsiniz. Tekrarlayan işleri kolaylaştırmak için ClickUp Otomasyonlarını özelleştirin

Adım 6: İzleyin, optimize edin ve atayın

Çoğu kampanyanın ya yavaşladıkları ya da rotasını düzeltmekte geciktikleri nokta burasıdır.

Nasıl iyi yapılır:

Gerçek zamanlı uyarılar ayarlayın. Örnek: "CTR 6 saatten fazla bir süre boyunca %1,2'nin altına düşerse Slack ping gönder."

Eşik değerlere göre hareket edin. Başarı ölçütlerinize ulaşan kazanan varyantları hemen tanıtın; düşük performans gösterenleri hızla kaldırın. Artış testleri gerçekleştirin. Sadece tıklamaları ölçmekle kalmayın; satışları gerçekten artıran kanalları veya reklam öğelerini doğrulayın

🦄 ClickUp nasıl yardımcı olur? Reklam ve analiz araçlarınızdan canlı performans verilerini çeken bir ClickUp Gösterge Paneli oluşturun. "Son 24 saatteki performans değişikliklerini özetlemek ve sonraki eylemleri önermek" için bir Brain AI Kartı ekleyin, ardından önerilerine göre doğrudan gösterge panelinden eyleme geçirilebilir görevler oluşturun. ClickUp Gösterge Panellerinde AI Kartlarını kullanarak tüm işlerinizin durum güncellemelerini ve performans ölçümlerini özetleyin

7. Adım: Belgelendirin, öğrenin ve ölçeklendirin

AI oyun kitabınız her seferinde daha da güçlenmelidir.

Nasıl iyi yapılır:

Sonuç değerlendirmesini yapın. Neyin işe yaradığını, neyin başarısız olduğunu ve nedenini not edin

Kazananları şablon haline getirin. En etkili iş akışlarını, yaratıcı ipuçlarını ve otomasyonları yeniden kullanılabilir En etkili iş akışlarını, yaratıcı ipuçlarını ve otomasyonları yeniden kullanılabilir pazarlama kampanyası şablonları olarak kaydedin

Şirket içinde paylaşın. Süreçlerinizi şeffaf hale getirin, böylece diğer hesap takımları sonuçlarınızı tekrarlayabilir

🦄 ClickUp nasıl yardımcı olur? Görevler, otomasyonlar, AI istemleri ve hatta raporlama biçimleri dahil olmak üzere tüm kampanyayı bir ClickUp Şablonu olarak kaydedin. Müşteri türü, bölge veya kampanya hedefine göre etiketleyin, böylece bir sonraki ilgili proje için kolayca çekebilirsiniz. Endişelenmeyin, daha sonra her şeyi özelleştirebilirsiniz!

ClickUp'ın iş için her şeyi içeren uygulamasında AI kullanmanın en iyi yanı, tekrar tekrar kullanabileceğiniz, tekrarlanabilir, veriye dayalı bir sistem oluşturmasıdır.

Bu, hem sizin hem de müşterileriniz için bir kazan-kazan durumu oluşturur.

AI odaklı ajans kampanyalarının ROI'sini ölçme

Sonuç olarak, verilerle desteklenen kanıtlar olmadan, şüpheci müşterilerinizi veya CFO'nuzu AI'nın mükemmel kampanya sonuçlarının arkasındaki büyüme kaldıracı olduğuna asla ikna edemezsiniz.

İşte AI odaklı kampanyalarınızın ROI'sini ölçmek için hızlı bir plan:

Metrik Size ne anlatır Nasıl hareket etmelisiniz? ROAS / ROMI Her reklam harcaması ne kadar gelir getiriyor? Kampanya başına izleme; bütçeyi ≥ 3 kat getiri sağlayan varyantlara canlı olarak kaydırın CAC ve CLV Müşteri edinme maliyeti ve ömür boyu değer CAC, CLV/3'ü aşmaya başlarsa, müşteri tutma amaçlı ek satışları etkinleştirin veya hedeflemeyi iyileştirin CTR ve Dönüşüm Oranı Yaratıcı çekicilik ve pazarlama etkinliği En iyi reklamları hızla tanıtın; dönüşüm oranı düşük olanları AI destekli iyileştirmelerle yeniden değerlendirin Zaman Kazanımı / Varlık Başına Maliyet AI kreatif ile geleneksel yöntemlere kıyasla verimlilik artışı Kazandığınız saatleri × takım ücretlerini hesaplayın; daha fazla teste veya stratejinizi derinleştirmeye yeniden yatırım yapın Artış / Atıf Tüm temas noktalarında gerçek etki ve uzun vadeli değer Holdout testleri ayarlayın, algoritmik atıf kullanarak AI'nın tüm gücünü yakalayın

🤝 Hatırlatıcı: Tüm AI uygulamaları olumlu ROI getirmez, bu nedenle AI kullanımında taktiksel değil stratejik davranmayı unutmayın.

Ajanslar AI Kampanya Yönetimi'ne nasıl başlayabilir?

En iyi yaklaşım, küçük adımlarla başlamak ve AI'yı sürecin tamamına birden uygulamak yerine belirli bir kısmına entegre etmektir. İşte adım adım kılavuz:

Bir pilot kampanya ile başlayın. Mütevazı bir kapsam seçin; örneğin, riskin yüksek ancak hızlı öğrenmenize olanak tanıyacak kadar düşük olduğu bir sezonluk promosyon veya ürün lansmanı olabilir Her şeyi temel alın. AI müdahalelerini uygulamaya koymadan önce mevcut CTR, CAC, kreatif üretim süresi ve ROAS değerlerinizi kaydedin Mikro pilot uygulama gerçekleştirin. AI'yı tek bir bileşen için kullanın (örneğin, yaratıcı varyant oluşturma veya kişiselleştirilmiş hedef kitle belirleme) ve anlık farkı (CTR artışı, CAC azalması) izleyin Hesap verebilirliği artırın. Hızlı bir artış testi uygulayın (örneğin, eski yöntemde kontrol grubu olarak bütçenin %10'unu ayırın) ve AI'yı dahil etmenin sağladığı artışı karşılaştırın Belgeleri inceleyin. Yalnızca metrik değişiklikleri değil, kazanılan zaman, müşteri tepkileri ve süreç boyunca ortaya çıkabilecek yaratıcı sürprizleri de yakalayın Ölçeklendirin. Başarılı unsurları iş akışlarına, şablonlara ve takım oyun kitaplarına dönüştürün, böylece bir sonraki projeyi sıfırdan başlatmanıza gerek kalmaz

🧠 İlginç Bilgi: Reklam ajansı WPP'de, 96.000 çalışanın yarısı, WPP Open platformunu kullanarak yaratıcı fikir üretme ve kişiselleştirme için zaten AI kullanıyor. Bu platform, dört AI modeli (Audience, Brand, Channel ve Performance Brains) kullanarak tüm müşteri yolculuğu boyunca karar verme sürecini iyileştiriyor.

Ajans Kampanyalarının Yürütülmesinde AI Kullanmanın Zorlukları ve Bunların Çözümleri

AI, ajansların işlerini güçlendirebilir, ancak bu süreçte bazı sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu ipuçlarını kullanarak belirsizlikleri bir profesyonel gibi aşın:

Yaratıcılık ile otomasyon arasında denge kurun

AI tarafından oluşturulan reklam metinleriniz, kıdemli metin yazarlarınızın güvendiği el yapımı başlıklardan testlerde %18 daha iyi performans gösterir. Sayılar için insan dokunuşunu bir kenara mı bırakacaksınız? Yoksa sanatsal değeri performans için mi riske atacaksınız?

Otomasyon kalıplardan beslenirken, yaratıcılık genellikle bu kalıpları kırmaktan gelir. AI'ya fazla güvenmek, kampanyalarınızı teknik olarak etkili hale getirebilir, ancak bu etki kısa vadede kalır. Hedef kitlenizin markayla yeterince derin bir duygusal bağlantı kurmaması riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Çözüm: AI'yı bir yedek değil, bir konsept üretici olarak değerlendirin. İlk taslağı veya hızlı varyantları AI'ya bırakın, ardından bunları yaratıcı liderlerinize göndererek ton, kültürel nüanslar ve marka hikayesi açısından inceleyin.

Gizlilik ve uyumluluğun sağlanması

En gelişmiş makine öğrenimi modelleri, hiper kişiselleştirilmiş reklamlar vaat ediyor, ancak bu kişiselleştirme rahatsız edici hale geldiğinde veya GDPR'yi ihlal ettiğinde ne olur?

Çözüm: Gizliliği sürece dahil edin. Reklam kişiselleştirme için asla kullanılmayacak veri noktalarının bir listesini tutun

AI modellerini güvenli, onaylanmış ortamlarda çalıştırın (izin olmadan model eğitimi için müşteri verileri kullanılmaz)

Yanlışlıkla yapılan açıklamaları gözden geçirin

Bu aşamada derinlemesine insan denetimi, markanızın yasal güvenlik ağı olabilir.

Dahili ve müşteri takımlarını uyumlu hale getirin

AI, kampanya oluşturmayı hızlandırır. Peki ya onaylar?

Dahili takımlar AI öncelikli iş akışlarını yürütürken müşteriler hala "geleneksel onay modunda" ise, AI'nın dakikalar içinde oluşturduğu bir şeyin onaylanması için günlerce beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Çözüm: Müşterileri ilk günden itibaren sürecin bir parçası haline getirin. Onlara AI ş Akışınızı anlatın, AI ile yalnızca insan tarafından üretilen çıktıları yan yana örneklerle gösterin ve inceleme döngüleri için beklentileri belirleyin.

💡 Profesyonel İpucu: Müşterilerinize yeni yaratıcı fikirleri, test sonuçlarını ve performans artışlarını vurgulayan "AI anlık görüntü" sunumları göndermeye başlayın, böylece sonuçlarla birlikte sürece olan güven de artacaktır.

Araçların yaygınlaşmasını ve entegrasyon boşluklarını yönetme

Çoğu ajans, bir AI aracıyla başlar ve birdenbire yedi araçla uğraşırken bulur kendini. Her birinin kendi oturum açma, faturalandırma ve öğrenme eğrisi vardır. Figma'da yaratıcı içerikler. Jasper'da metinler. Belgelerde özetler. E-Tablolarda medya planları. Looker'da analizler. Artık sadece kampanyaları yönetmiyorsunuz, bir hayvanat bahçesini yönetiyorsunuz.

Çözüm: Mantıklı olan yerlerde birleştirin ve koordinasyon için merkezi bir hub kullanın. ClickUp'ın ajanslar için iş uygulaması burada en büyük farkını ortaya koyuyor. Takımınız ve müşterilerinizin güvenebileceği tek bir kampanya kaynağıdır.

clickUp müşterilerinin %41'i, üç veya daha fazla aracı değiştirmek ve maliyet tasarrufu sağlamak için bu özelliği zaten kullanıyor.

G2 incelemesi bunu doğruluyor:

ClickUp, özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Gantt, Takvim), güçlü otomasyonlar ve yerleşik belgeler, hedefler ve zaman takibi ile eşsiz bir esneklik sunar — hepsi tek bir çalışma alanında. Takım işbirliğini ve proje yönetimini merkezileştirerek Trello, Asana ve Notion gibi birden fazla aracı tek bir uyumlu sistemle değiştirmemizi sağlar.

ClickUp, özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Gantt, Takvim), güçlü otomasyonlar ve yerleşik belgeler, hedefler ve zaman takibi ile eşsiz bir esneklik sunar — hepsi tek bir çalışma alanında. Takım işbirliğini ve proje yönetimini merkezileştirerek Trello, Asana ve Notion gibi birden fazla aracı tek bir uyumlu sistemle değiştirmemizi sağlar.

ClickUp'ın masaüstü AI yardımcısı ClickUp Brain MAX ile AI'nın yayılmasını da azaltabilirsiniz:

Tek abonelik, sınırsız olanaklarKullanmak istediğiniz her AI aracı için ayrı ayrı ödeme yapmak yerine, Brain MAX bunları tek bir bağlamsal AI süper uygulamasıyla değiştirir. Bir dakika içinde GPT-5 kullanarak karmaşık bir mesaj taslağı hazırlayın; ardından, uzun bağlam analizi için Claude'a geçin (hepsi aynı "Ask AI" penceresinden). Farklı kullanıcı arayüzlerini öğrenmenize veya hangi modelin ne işe yaradığını hatırlamanıza gerek yok. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan veya cebinizi yakmadan, her görev için en uygun aracı seçmeniz yeterlidir

Brain MAX kullanarak ClickUp içinden en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın

4 kat daha hızlı iş akışlarıYazmayı unutun, sadece söyleyin. Yazmayı unutun, sadece söyleyin. Brain MAX'ın Talk to Text özelliği , konuşmanızı düzgün mesajlara, yaratıcı notlara, komutlara veya tam teşekküllü özetlere ve belgelere dönüştürür. Bu, geleneksel bir klavyenin üretiminin tam anlamıyla %400'üdür. Artık imkansız görünen teslim tarihlerine yetişmek mümkün!

ClickUp'taki Talk to Text ile fikirleri yakalayın, talimatları paylaşın ve işleri 4 kat daha hızlı tamamlayın Brain MAX

İş yerinizden ayrı Bağlam burada yaşar, silolarda değilİş yerinizden ayrı AI pazarlama araçları, sizin zaten bildiklerinizi bilmez. Brain MAX, belgelerinize, görevlerinize, Slack, GitHub, Figma ve daha fazlasına bağlanır. "O önemli e-postanın A/B testinin durumu nedir?" diye sorduğunuzda, 500 kelimelik bağlam ve açıklama gerektiren boş bir ekran değil, cevabı alırsınız

En başarılı takımlar bu zorlukları önceden görür ve bunlara göre tasarım yapar, böylece potansiyel tuzakları rekabet avantajlarına dönüştürür.

Gerçek Ajans Vaka Çalışmaları: Kampanya Uygulamasında AI

Kampanya sonuçlarını radikal bir şekilde iyileştirmek için AI'dan yararlanan pazarlama ajanslarının üç yeni, gerçek dünya vaka çalışmasını inceleyelim. Bu örnekler, AI'nın insanlarla nasıl işbirliği yaparak takımların daha hızlı, daha akıllı ve daha yaratıcı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olduğunu göstermektedir.

1. Hareket Stratejisi ve Intuit: "Otomatik" kampanya

Netflix, Warner Bros. ve Amazon gibi markalar için sürükleyici, kültür odaklı kampanyalar oluşturmasıyla tanınan kreatif ajans Movement Strategy, Intuit tarafından kişisel finans gibi kuru bir konuyu insanların paylaşacağı bir deneyime dönüştürmesi için görevlendirildi.

TurboTax, Credit Karma ve QuickBooks gibi finansal araçların arkasındaki şirket olan Intuit, AI'yı insancıllaştırmak ve finansı daha ulaşılabilir, hatta eğlenceli hale getirmek istiyordu.

Sonuç, kullanıcıların selfie'lerini yükledikleri ve finansal alışkanlıklarıyla ilgili birkaç ilginç soruyu yanıtladıkları etkileşimli bir mikro site olan Automagical oldu. Arka planda, üretken AI yanıtları analiz etti, bunları görüntülerle eşleştirdi ve iki şey üretti: tuhaf bir "finansal aura" ve kullanıcının para kişiliğini yansıtan özel bir avatar.

🎯 Etkisi: 570.000'den fazla etkileşim ve TikTok etkileşiminde %62 artış — etkileşimli kişiselleştirmenin hedef kitleleri derinden etkileyebildiğinin kanıtı. ✅ Ajanslar için neden önemli: AI, marka kampanyalarına kişilik katarak soyut yazılım araçlarını duygusal deneyimlere dönüştürebilir.

2. Dept & Omoda: İadeleri azaltmak için daha akıllı hedefleme

Moda perakendecisi Omoda, yüksek iade oranlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Gelir artışının neredeyse %50'si iadelerden geliyordu. Bu sorunu çözmek için Dept ajansı ve Google'daki iş ortaklarına başvurdular.

Birlikte çalışarak, BigQuery'deki müşteri ve sipariş verilerini kullanarak tahmine dayalı bir AI modeli oluşturdular, ardından gerçek zamanlı geri dönüş olasılıklarını Google Ads kampanyalarına aktardılar. Bu sayede, daha karlı ve geri dönüş olasılığı daha düşük siparişler oluşturan reklamlara öncelik verebildiler

🎯 Etki: AI modeli, siparişlerin %70-75'inin getirisini doğru bir şekilde tahmin etti. Sonuç olarak, Omoda, Google Ads kaynaklı gelirlerinde iade oranlarında %5 düşüş ve kar marjında %14 artış gördü. ✅ Ajanslar için neden önemli: AI her zaman tıklamaları kovalamak zorunda değildir. Müşterilerin herhangi bir müşteri değil, en iyi müşterileri bulmasına yardımcı olarak karlılığı optimize edebilir.

3. Ogilvy, Wavemaker ve Cadbury: #MyBirthdaySong kampanyası

Ogilvy ve Wavemaker, üretken AI teknoloji platformları (Gan. ai ve Uberduck) ile işbirliği yaparak sihir gibi bir deneyim sundu: Cadbury paketlerinin üzerinde bulunan bir QR kodu, tamamen AI destekli, kişiselleştirilmiş bir doğum günü şarkısını tetikliyordu. Kullanıcılar takma adlarını ve müzik tarzlarını seçiyordu ve AI gerçek zamanlı olarak şarkı sözlerini, melodiyi ve vokalleri oluşturuyordu.

🎯 Etki: İlk hafta 20.000'den fazla şarkı oluşturuldu ve toplamda 700.000'den fazla kullanıcı etkileşimi gerçekleşti. ✅ Ajanslar için neden önemli: AI, marka yakınlığının yeni bir formunu ortaya çıkarır. Bu düzeyde kişiselleştirme, duygusal rezonans, ağızdan ağıza yayılma ve paylaşılabilirlik oluşturur; bunlar marka bilinirliğini artırmak için güçlü bir karışımdır.

Ajans Kampanya Yönetimi için AI'da Gelecek Trendler

👀 Biliyor muydunuz? İş fonksiyonlarında AI kullanımı hızla artmıştır: Kuruluşların %78'i en az bir fonksiyonda AI kullandığını, %71'i ise düzenli olarak üretken AI kullandığını belirtmektedir. Ancak sonuçlar karışık. AI liderlerinin %30'undan azı CEO'larının AI getirilerinden memnun olduğunu belirtmektedir.

AI kampanyaları söz konusu olduğunda, ajanslar hızlı denemeleri titiz ölçümlerle birleştirmeye, yayılmayı önlemek için bağlamı birleştirmeye ve AI'yı bir yedek değil, bir takım arkadaşı olarak görmeye hazırdır.

Gelişen trendlere bir göz atalım:

Agentic/Autopilot AI operasyonel gerçeklik haline geliyor

Ajanslar, tek adımlı denemelerden, çok adımlı işleri planlayan ve yürüten ajans sistemlerine geçiyor (örneğin: brifing → varyantları test etme → izleme → ölçeklendirme). McKinsey ve diğer takipçiler, ajans AI'yı dikkat edilmesi gereken en önemli teknoloji trendlerinden biri olarak gösteriyor. Bu, kampanyaların sistemler arasında işi koordine eden "sanal takım arkadaşları" ile giderek daha fazla yürütüleceği anlamına geliyor.

Çok modlu, çoklu LLM yığınları bağlam açısından üstünlük sağlar

Takımlar, düzinelerce ayrı kullanıcı arayüzüyle uğraşmak ve yapay zeka karmaşasıyla başa çıkmak yerine , iş için en uygun modeli (uzun bağlamlı, hızlı yaratıcı veya kod üretimi) seçmelerine ve ses veya görüntü girdilerini kullanmalarına olanak tanıyan platformları tercih edecektir . Bu, brifingler, varlıklar ve analizler arasında konsolidasyonu ve daha iyi bağlam tutma sağlar .

İnsan becerileri üretimden koordinasyon ve karar verme sürecine kayacak

AI içerik oluşturmada daha iyi hale geldikçe, insan pazarlamacılar da koordinasyon ve değerlendirme konusunda daha iyi hale gelmelidir. Makineye nasıl brifing verileceğini, hangi fikirlerin geliştirileceğini ve AI tarafından oluşturulan parçaları uyumlu kampanyalara nasıl birleştireceğimizi bilmemiz gerekecek.

Gerçek rekabet avantajı, komutları yazmak değil, sistemi tasarlamak, çıktıyı yorumlamak ve bunun marka, strateji ve etik ile uyumlu olmasını sağlamaktır. Kısacası, AI daha çok yapım işini üstlenecek; insanlar ise daha çok anlamlandırma işini yapacak.

Son karar? AI yeteneklerini tek bir bağlamsal çalışma alanına (LLM'ler + varlık geçmişi + AI destekli otomasyonlar ) birleştiren ajanslar, daha hızlı çalışabilecek ve güvenilir hizmet sunumu için daha yüksek ücretler talep edebilecek.

Hype'tan Alışkanlığa: AI'yı Ajansınızın Rekabet Avantajına Dönüştürün

Durum ortada.

Akıllı kampanya yürütme söz konusu olduğunda, amacınız AI'yı iş akışına o kadar doğal bir şekilde entegre etmek olmalıdır ki, müşteri teknolojiyi fark etmesin, sadece sonuçları görsün.

Pazarı domine edecek ajanslar en gelişmiş teknolojiye sahip olmayabilir, ancak insanları, süreçleri ve AI'yı tek bir uyumlu takım gibi yönetme becerisine sahip olacaklar. Bu da daha az silo, daha az iş yükü ve müşterileri kazanıp elde tutmak için büyük yaratıcı değişimlere daha fazla odaklanmak anlamına geliyor.

İşte tam da bu noktada ClickUp devreye giriyor. Bu, sıradan bir AI eklentisi değil, iş ve AI için her şeyi içeren bir uygulama. Brain MAX size tek bir yerde birden fazla LLM sunar

Talk to Text anında fikir yakalama olanağı sunar

çalışma alanınızın tamamında bağlamsal arama* yaparak saatler kazanın ve

Otomatik Ajanlar onayları sorunsuz bir şekilde eyleme dönüştürür ClickUp ile, fikir oluşturmadan optimizasyona kadar tüm kampanya yaşam döngüsünü tek bir bağlantılı, akıllı çalışma alanında yürütebilirsiniz.

Bu kılavuzdan tek bir şey öğrenecekseniz, şunu öğrenin: küçük başlayın, her şeyi ölçün, kaynaklarınızı birleştirin ve yaratıcı sesinizi her şeyin merkezinde tutun. Gelecek hızla geliyor.

ClickUp'a bugün kaydolun, böylece hedeflerinizden uzaklaşmak yerine onlara doğru ilerlemek için bir planınız olsun.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. AI kampanya yönetimi nedir?

AI kampanya yürütme, pazarlama kampanyalarını planlamak, oluşturmak, dağıtmak ve optimize etmek için yapay zeka kullanmayı içerir. AI, tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, hedeflemeyi iyileştirir ve karar vermeyi hızlandırırken insan stratejisini kontrol koltuğunda tutar.

2. AI, kampanyaları büyük ölçekte kişiselleştirmeye yardımcı olabilir mi?

Evet. AI, marka tutarlılığını korurken ve neyin işe yaradığını ölçerken, kitleleri segmentlere ayırabilir, reklamları özelleştirebilir ve binlerce kişiye bire bir mesajlar gönderebilir.

3. AI, müşteri kampanyalarının lansman süresini kısaltmaya yardımcı olabilir mi?

Kesinlikle. AI, brifingleri, varlık oluşturmayı, onayları ve dağıtım iş akışlarını otomatikleştirerek lansman zaman çizelgelerini haftalardan günlere, hatta bazen saatlere indirebilir.

4. AI, kampanya yöneticilerinin yerini alabilir mi?

Hayır. AI güçlü bir yardımcıdır, ancak kampanya yöneticileri AI'nın taklit edemeyeceği stratejik yönlendirme, yaratıcılık, müşteri uyumu ve karar verme becerileri sağlar.