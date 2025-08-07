TimeHero ve Motion: Hangi zaman yönetimi aracı size uygun?

Etkili bir zaman yönetimi aracının, erteleme alışkanlığınız ile en verimli haliniz arasındaki tek engel olduğunu biliyorsunuz.

Ancak, hangi günlük planlayıcı uygulaması veya akıllı takvim, hayatınızı daha stresli hale getirmek yerine hayatınızı kolaylaştıracak?

TimeHero ve Motion, sıkça duyacağınız iki isimdir. Her ikisi de daha akıllı iş günleri, daha iyi odaklanma ve daha az kaçırılan teslim tarihi vaat ediyor. Ancak bunu çok farklı şekillerde yapıyorlar.

İş akışınıza (ve beyninizin çalışma şekline) hangisinin uygun olduğunu bulmaya çalışıyorsanız, doğru yerdesiniz. Özelliklerini tek tek inceleyelim. Ve ikisi de size yeterince kapsamlı gelmezse, size sağlam bir alternatif sunacağız: ClickUp!

Timehero ve Motion'a genel bakış

İşte TimeHero ve Motion için hızlı bir karşılaştırma tablosu ve ClickUp'a özel bir ön izleme!

Özellik TimeHero Motion ⭐️ Bonus: ClickUp Zamanlama zekası Öngörülebilir planlama, yapılandırılmış iş akışları için idealdir. Önceliklerin ve son tarihlerin değişmesine göre yapay zeka destekli, gerçek zamanlı görev yeniden planlama. Özelleştirilebilir AI Takvim, Zaman Çizelgesi görünümleri, Gantt grafikleri ve gerçek zamanlı değişikliklere göre programınızı dinamik olarak ayarlayabilen otomasyonlar. Proje yönetimi Şablonlar, görev bağımlılıkları ve ayrıntılı izleme ile sağlam proje planlama. Proje yönetimi yetenekleri, takvim işlevselliğinden sonra ikinci planda gelir. Özel iş akışları, görev bağımlılıkları ve işbirliği özelliklerini tek bir platformda bir araya getiren kapsamlı proje yönetimi çözümleri. Takım işbirliği Uzun vadeli proje planlama, şablonlar ve kaynak yönetimine odaklanan takımlar için en iyisi. Gerçek zamanlı planlama ayarlamaları gerektiren hızlı tempolu takımlar için en iyisi. ClickUp, gerçek zamanlı işbirliği, görev atamaları, belge paylaşımı ve diğer çevrimiçi toplantı araçlarıyla entegrasyonları ile öne çıkar ve ekip çalışmasını her alanda sorunsuz hale getirir. Görev otomasyonu Yinelenen şablonlar, görev bağımlılıkları ve iş yükü dengeleme ile gelişmiş otomasyon. Yinelenen görevler için temel otomasyon. Kural tabanlı iş akışlarından, sizin için eylemleri otomatik olarak gerçekleştiren ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanlarına kadar, manuel görevleri azaltan güçlü otomasyonlar. Kullanıcı deneyimi ve arayüz Tasarımdan çok işlevselliğe odaklanan, daha karmaşık bir arayüz. Gerçek zamanlı olarak uyum sağlayan şık, takvim öncelikli arayüz. Birden fazla görünüm (Liste, Pano, Gantt, Takvim) ile son derece özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu arayüz, kullanıcılara ideal kurulumlarını seçme esnekliği sağlar. Odaklanma ve verimlilik araçları Gerçek zamanlı verimlilik uyarıları olmadan, planlamaya daha fazla odaklanın. Odaklanma süresi koruması, AI destekli görev önceliklendirme ve görev sipariş önerileri. Zaman takibi, hedef belirleme, görev önceliklendirme ve çalışma alanları gibi özelliklerle verimliliği artırarak takımların uyumlu ve odaklanmış kalmasını sağlar.

TimeHero nedir?

timeHero aracılığıyla

timeHero, bireyler ve takımlar için zamanlamayı otomatikleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir görev ve proje yönetimi platformudur. Zamanı izlemek için yalnızca son teslim tarihlerine dayanan geleneksel görev yöneticilerinin aksine, TimeHero görevleri uygunluk durumunuza, önceliklerinize ve takvim etkinliklerinize göre akıllıca planlar ve programınız değiştikçe dinamik olarak uyum sağlar

🧠 İlginç Bilgi: Çalışanların %77'si artık yöneticilerinden daha fazla destek bekliyor, ancak aynı yöneticiler gerçekçi olarak üstesinden gelebileceğinden %51 daha fazla iş ile uğraşıyor. Profesyonellerin ve takımların görevleri yönetme ve zamanlarını planlama yöntemlerini yeniden düşünmesi şaşırtıcı değil.

TimeHero özellikleri

TimeHero, proje yönetimi takviminizi değiştirmek değil, onu serbest bırakmak için tasarlanmıştır. Özellikleri, planlamanızı otomatikleştirmeye odaklanmıştır, böylece daha fazla zamanı işinizi yapmaya ve daha az zamanı tahminlerde bulunmaya ayırabilirsiniz.

Özellik #1: Akıllı görev planlama

timehero aracılığıyla

Çoğu görev planlama yazılımı, tüm görevlerinizi statik bir listeye aktarır ve size iyi şanslar diler. TimeHero birkaç adım daha ileri gider: her gün ne kadar zamanınız olduğunu, hangi toplantıları ayarladığınızı ve her görevin ne zaman tamamlanması gerektiğini analiz eder ve sizin için otomatik olarak gerçekçi bir program oluşturur.

Daha da iyisi: Bir görevi kaçırırsanız (hayat böyle!), TimeHero her şeyi manuel olarak yeniden düzenlemenize gerek kalmadan planınızı anında yeniden hesaplar.

Özellik #2: Dinamik proje şablonları

timeHero aracılığıyla

Bir müşteri projesi başlatmanız, yeni bir çalışanı işe almanız veya bir pazarlama kampanyası yürütmeniz mi gerekiyor? TimeHero, sabit takvim tarihlerine göre değil, başlangıç tarihine göre otomatik olarak son tarihler ve görevler atayan ayrıntılı, şablonlu iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, TimeHero'daki şablonlar, başlangıç tarihleri ve son teslim tarihleri sürekli değişen gerçek dünya projelerini yönetmek için yeterince esnektir.

Özellik #3: Yerleşik zaman takibi ve raporlama

timeHero aracılığıyla

Yoğun bir iş gününün sonunda, zamanınızın aslında nereye gittiğini merak ediyor musunuz? TimeHero, görevlere göre saatleri kolayca kaydetmenizi ve ardından bu verileri anlamlı raporlara dönüştürmenizi sağlayarak bu boşluğu doldurmanıza yardımcı olur.

Bu sadece müşterilere fatura kesmek için yararlı değildir. Günlerinizi ve haftalarınızı daha iyi planlayabilmek için projelerin ne kadar sürdüğünü anlamak istiyorsanız bu çok önemlidir.

Özellik #4: İşbirliğine dayalı görev yönetimi

timeHero aracılığıyla

Takım arkadaşlarınıza görevler atayın, bağlam için yorumlar bırakın ve iş yüklerini tek bir platformdan ayarlayın. TimeHero, takımınızın kapasitesini görsel olarak gösterir, böylece en iyi çalışanlarınızı aşırı yükleme gibi yaygın bir tuzağa düşmemenizi sağlar.

TimeHero fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 27 $

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zeka ile halletmek istiyor. Bunu yapmak için, bir AI şunları yapabilmelidir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeylerini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca tahsis edilebildiği AI destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

Motion nedir?

motion aracılığıyla

Manuel planlamanın stresini ortadan kaldırmak için tasarlanan Motion, görevleri, toplantıları ve öncelikleri takviminize otomatik olarak planlayan yapay zeka destekli bir verimlilik aracıdır.

Değişen son tarihler, toplantı çakışmaları ve görevlerin aciliyetine göre takviminizi gerçek zamanlı olarak dinamik olarak ayarlar. Takvim, yapılacaklar listesi ve proje yönetimi özelliklerini tek bir platformda sunan Motion, arka arkaya gelen programlarla yaşıyorsanız ve gününüzü ayrıntılı olarak yönetmek için zamanınız yoksa sizin için idealdir.

💡 Profesyonel İpucu: 80/20 kuralı olarak da bilinen Pareto İlkesi, sonuçların %80'inin odaklanmış çabanın %20'sinden geldiğini öne sürer. Zaman yönetimi söz konusu olduğunda, bu, hedeflerinize ulaşmada en önemli etkiye sahip görevlere öncelik vermek anlamına gelir.

Motion özellikleri

Motion'ın özellikleri, çok fazla işi olan ve bunları manuel olarak yönetmek için yeterli zamanı olmayan kişiler için geliştirilmiştir.

Özellik #1: Gerçek zamanlı AI planlama

motion aracılığıyla

Motion sizin için görevleri planlarken, bu görevleri ne zaman yapacağınızı dakikasına kadar bilir. Toplantılarınızı, odaklanma sürelerinizi, son teslim tarihlerinizi ve önceliklerinizi inceler. Ardından, gününüzün planladığınız gibi gitmemesi durumunda otomatik olarak güncellenen dinamik bir günlük takvim oluşturur.

Toplantı uzadığı için bir görevi kaçırdınız mı? Motion, önceliklerinizden ödün vermek zorunda kalmamanız için tüm gününüzü anında yeniden optimize eder.

Özellik #2: Tam proje yönetimi

motion aracılığıyla

Motion, tek tek görevleri yönetmenize yardımcı olmanın ötesine geçer. Tamamlanmış projeler oluşturabilir, bunları alt görevlere bölebilir, bağımlılıklar ayarlayabilir, ekip arkadaşlarınıza iş atayabilir ve her şeyi takviminizle senkronize halde tutarken birden fazla girişimdeki ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Özellik #3: Toplantı planlama otomasyonu

motion aracılığıyla

Bir sonraki görüşme için randevu almak için sonsuz "Ne zaman boşsun?" konulu mesajlaşmalardan bıktınız mı? Motion, gerçek takviminize göre en uygun zamanları bulan, otomatik olarak bağlantılar gönderen ve ihtiyacınız olduğunda odaklanmanız gereken zamanları bloklayan yerleşik bir toplantı yönetimi planlayıcısı içerir.

Görevleri önemlerine göre önceliklendirebilirsiniz; artık tek gerçek iş zamanınızı yanlışlıkla başka bir şeye ayırmak zorunda kalmayacaksınız.

Özellik #4: Öncelikli yapılacaklar listesi

motion aracılığıyla

Sizi bunaltan sonsuz, dağınık görev listeleri yerine, Motion size son teslim tarihlerine, görevlerin önemine ve uygunluğunuza göre sürekli güncellenen, öncelikli yapılacaklar listesi sunar.

Sonuç? Yapmanız gerekenleri görürsünüz. Ayrıca, bunları tam olarak ne zaman yapacağınızı da görürsünüz.

Motion fiyatlandırması

Pro AI: Aylık koltuk başına 29 $

İş AI: Aylık koltuk başına 49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

TimeHero ve Motion: Özellik Karşılaştırması

TimeHero ve Motion ilk bakışta benzer görünebilir. Ancak daha derinlemesine incelediğinizde, aralarındaki farklar oldukça belirgin ve önemlidir. Anahtar özellikler açısından nasıl karşılaştırıldıklarını görelim:

Özellik #1: Akıllı planlama

Bu, Motion'ın öne çıkan özelliğidir. AI motoru, takviminizi gerçek zamanlı olarak sürekli olarak yeniden önceliklendirir. Yeni toplantılara, son tarihlere veya öncelik değişikliklerine göre görevleri otomatik olarak değiştirir. Sadece boş zamanları doldurmakla kalmaz, odaklanma süresini korur, aciliyeti optimize eder ve gününüzde değişiklik olduğunda anında uyum sağlar.

TimeHero da akıllı planlama sunar, ancak daha çok "ayarla ve unut" yaklaşımındadır. Yapılandırılmış, öngörülebilir işler için idealdir, sürekli yeniden ayarlama gerektiren hızlı hareket eden ortamlardaki takımlar veya bireyler için pek uygun değildir.

🏆 Kazanan: Motion. Planların anında değiştiği ve takviminizin sizin kadar hızlı düşünmesi gereken dinamik programlar için daha uygundur.

Özellik #2: Proje yönetimi

TimeHero, geleneksel proje yönetimine dayanır ve bunu iyi yapar. Takımların uzun vadeli projeleri net bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan yerleşik şablonlar, ayarlanabilir başlangıç ve son teslim tarihleri, görev bağımlılıkları ve kaynak tahsis araçları elde edersiniz. Yalnızca tek tek takvimler için değil, tüm iş akışlarında görünürlük sağlamak için tasarlanmıştır.

Motion ise proje yapılarını destekler, ancak Gantt grafikleri, şablonlar veya kaynak planlaması konusunda derinlemesine bilgi vermez. Yürütme ve günlük akış için mükemmeldir, ancak katmanlı, uzun vadeli projeleri yönetmek için daha az donanımlıdır.

🏆 Kazanan: TimeHero. Takımınızın sadece daha akıllı bir yapılacaklar listesi değil, yapı, zaman çizelgeleri ve kuşbakışı bir görünümüne ihtiyacı olduğunda en güçlü seçimdir.

Özellik #3: Takım işbirliği

Burada ideal aracınız, tamamen takımınızın çalışma şekline bağlıdır. Motion, önceliklerin sürekli değiştiği ve herkesin gününün sıkı bir programa göre ilerlemesi gereken, hızlı tempolu, uygulama odaklı takımlar için mükemmeldir. İşler değişse bile, bireylerin görevlerine odaklanmalarına ve uyum içinde çalışmalarına yardımcı olur.

TimeHero, şablonların, zaman çizelgelerinin ve iş yükü dengelemenin kritik olduğu, tanımlanmış proje kapsamları içinde çalışan takımlar için daha iyidir. İşbirliğiniz gerçek zamanlı yürütmeden çok planlamaya yönelikse, TimeHero daha doğal gelecektir.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Aslında, takımınızın yapı mı yoksa hız mı ile daha başarılı olduğu önemli. Her iki araç da farklı güçlü yönlere sahip.

Özellik #4: Görev otomasyonu

TimeHero otomasyonu ciddiye alır. Yinelenen görev şablonları oluşturabilir, takım üyeleri arasında iş yükünü dengeleyebilir ve bir kez ayarlandıktan sonra otomatik olarak çalışan iş akışları oluşturabilirsiniz. Bu, müşteri kazanımı, kampanya yönetimi veya raporlama döngüleri gibi tekrarlayan görevleri yerine getiren takımlar için özellikle yararlıdır.

Motion, temel yinelenen görev desteği sunar, ancak otomasyon mantığı veya toplu görev kuralları üzerine kurulmamıştır. Manuel işi azaltmanın anahtarı otomasyon ise, TimeHero bir adım önde.

🏆 Kazanan: TimeHero. Takımınız tekrarlanabilir süreçler üzerinde çalışıyorsa ve sürekli denetim olmadan işlerin yolunda gitmesi için otomasyona ihtiyaç duyuyorsa, bu daha iyi bir seçimdir.

Özellik #5: Kullanıcı deneyimi ve arayüz

Motion, takviminize odaklanan, rafine ve sezgisel bir deneyim sunar. Modern ve duyarlı bir yapıya sahiptir, bu da hem bireylerin hem de takımların hızlı bir şekilde benimsemesini kolaylaştırır. Gerçek zamanlı planlama kullanıcı arayüzü, takvimine göre yaşayanlar için özellikle yararlıdır.

Güçlü olmasına rağmen, TimeHero daha faydacı bir araç olarak algılanabilir. Arayüzü fonksiyonel ancak biraz daha karmaşık ve özellikle geleneksel proje yönetimi araçlarına aşina olmayan kullanıcılar için görsel olarak daha az çekici.

🏆 Kazanan: Motion. Kullanıcı deneyimi, takımınızın bu aracı benimsemesi için önemliyse, Motion'ın şık tasarımı ve takvim öncelikli düzeni, her gün bu aracı kullanmayı çok daha kolay hale getirir.

Motion'ın sadece planlama ile ilgili olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Motion, işlerinizi yapmanıza da yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Odaklanma sürenizi korur, aşırı rezervasyon olduğunda sizi uyarır ve yapay zeka kullanarak aciliyet ve uygunluğa göre en verimli görev sırasını önerir. Erteleme ve görev yükü ile doğrudan mücadele etmek için geliştirilmiştir.

TimeHero, planlama konusunda güçlü olmakla birlikte, sizi uygulama modunda tutan gerçek zamanlı hatırlatma özelliğinden yoksundur. Aracınızın bir verimlilik koçu gibi düşünmesini istiyorsanız, Motion tam size göre.

🏆 Kazanan: Motion. Zamanınızı düzenler ve aktif olarak planınıza sadık kalmanıza yardımcı olur, bu da yapılacaklar listenizi bitirmenin imkansız gibi göründüğü durumlarda büyük fark yaratabilir.

TimeHero ve Motion, Reddit'te

Reddit kullanıcıları, gerçek kullanım deneyimlerine dayanarak TimeHero ve Motion arasındaki belirgin farkları vurgulamaktadır.

Motion'un alternatifi olan TimeHero, güçlü otomasyon ve uzun vadeli planlama yetenekleriyle takdir edilmektedir. Günlük minimum girdi ile karmaşık projeleri yöneten kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir.

Bir kullanıcı, finngornthegreat, r/productivity'de şöyle not düşmüştür

Yineleyen görevler çok kullanışlıydı. Muhasebe ve ihale portallarını her ayın herhangi bir gününde bir kez tekrarlanacak şekilde ayarladım ve bu görevler kritik son tarihlerin arasına yerleştirildi, bu da çok iyiydi. Bu özellik ayrıca her gün e-postalarım için zaman bloklamamı sağladı, bu da "gerçek" işler için ne kadar zamanım olduğunu daha gerçekçi bir şekilde görebilmemi sağladı.

Ancak, diğerleri hantal kullanıcı arayüzünden ve öğrenme eğrisinden bahsetmektedir. Örneğin, dho689, Sorted3 ile karşılaştırırken şöyle diyor:

Timehero'nun yapay zekası, görevleri mevcut zaman dilimlerine göre planlaması açısından çok daha iyidir, ancak kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi çok daha yavaş ve hatalıdır. Programınızı gerçek zamanlı olarak ayarladığı için (her seferinde bir düğmeye tıklamak yerine) yavaşlamayı anlayabiliyorum, ancak uygulamalarını nadiren güncelliyorlar.

Motion ise AI destekli günlük planlamasıyla övgü topluyor. Kullanıcılar, karar verme yorgunluğunu azalttığını seviyor.

Reddit kullanıcısı FrancescoD_ales, r/ProductivityApps'ta şöyle diyor

Önceliklendirme baskısından kurtulmak isteyenler için daha iyidir, ancak görev başına çok fazla bilgi eklemeniz gerekir. Takvim ve yapay zekaya odaklanıyorsanız, bu araç sizin için idealdir.

Dezavantajları nelerdir? Daha yüksek fiyat etiketi ve büyük takımlarda yaşanan zorluklar. Redditor ruckk2 şöyle diyor:

Motion'ı bir süredir biliyorum ama oldukça pahalı olduğu için hiç denemedim...

Genel olarak, akıllı günlük planlama ihtiyacınız varsa Motion doğru seçimdir. Yapılandırılmış, uzun vadeli proje yürütme için TimeHero daha avantajlıdır.

ClickUp ile tanışın — TimeHero ve Motion'a en iyi alternatif

TimeHero ve Motion'ın bazı özelliklerini seviyor ancak daha fazlasını sunan bir platform arıyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'a göz atmanın zamanı geldi.

Compound'da Dijital Dönüşüm Danışmanı olan Alistair Wilson da aynı fikirde:

Birçok seçeneği inceledik ve genel olarak ClickUp'ın bize güç ve esnekliğin doğru kombinasyonunu sunduğunu düşündük. Ayrıca, ek harici uygulamalara ve hizmetlere ihtiyaç duymadan dış yüklenicilerin zaman kayıtlarını izlemek ve ölçmek için zaman takibi sorununu çözmemiz gerekiyordu. ClickUp'ın yerel zaman takibi, mobil, tablet ve masaüstü arasında sorunsuz bir şekilde çalışır.

ClickUp'ın verimliliğinizi izlemek ve artırmak ve zamanınızı daha iyi yönetmek için daha akıllı bir seçim olmasının nedenleri şunlardır:

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: AI Takvim + ClickUp Brain (AI Asistanı)

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim ile tüm programınızı görün; görevler, projeler ve randevular tek bir entegre alanda bir araya gelir

ClickUp'ın AI Takvimi, gününüzü düzenli zaman bloklarına ayırmaktan daha fazlasını yapar. Sizin için en uygun sürümünü oluşturur. Google Takvim ile senkronize olur, birikmiş etkinliklerinizi alır, odaklanma zamanınızı otomatik olarak bloklar ve doğal dil komutlarını kullanarak toplantılarınızı planlar. Takviminizi işinize bağlayan akıllı bir komut merkezidir.

Her şey takviminizde, ClickUp Belgelerinde ve görevlerinizde uyumlu bir şekilde kalır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz (veya yapışkan notların altında kaybolmaz).

Planlama ve zamanlamayı daha da kolaylaştırmak için, görevlerinizin, projelerinizin ve takım üyelerinizin bağlamını içeren dünyanın en eksiksiz iş yapay zekası olan ClickUp Brain'e sahipsiniz. Karmaşık projeleri ele almak için proje zaman çizelgelerini otomatik olarak oluşturarak, görev açıklamaları ve alt görevler taslakları hazırlayarak ve işin durduğu hissedildiğinde bir sonraki adımları önererek görev yönetimini basitleştirir.

ClickUp Brain'i kullanarak görevleri otomatik olarak önceliklendirin, proje planları hazırlayın ve hatta AI destekli zeka ile içerik oluşturun

AI Prioritize ile çakışan taahhütlere otomatik olarak öncelik verin ve AI Assign ile görevleri alan ve uzmanlıklarına göre doğru takım üyelerine atayın. İşte bir video tanıtımı:

Gününüzü basitçe planlayan Motion'ın yapay zekasına kıyasla, ClickUp Brain planlamanızı ve planlarınızı büyük ölçekte gerçekleştirmenize yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX, sesinizi en kullanışlı verimlilik aracına dönüştüren yapay zeka destekli masaüstü asistanınızdır. ClickUp'ın Brain MAX'taki Talk to Text özelliği ile görevleri, toplantıları, hatırlatıcıları ve notları ellerinizi kullanmadan dikte edebilirsiniz. Sesiniz, tek bir kelime bile yazmadan hatırlatıcılar ayarlamak, belgeler hazırlamak, görevler atamak ve hatta toplantılar planlamak için bir kısayol haline gelir. ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text ile 4 kat daha hızlı planlayın, uygulayın ve analiz edin

🧠 Eğlenceli Bilgi: GenAI, masa başı çalışanların verimliliğini artırarak haftada ortalama 4,11 saat zaman tasarrufu sağlıyor.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Zaman takibi + esnek görev görünümleri

ClickUp'ın Yerel Zaman Takibi ile zamanı zahmetsizce takip edin, doğru raporlar ve sorunsuz görev yönetimi sağlayın

TimeHero proje otomasyonu sunarken, Motion takviminize odaklanır. ClickUp ise ihtiyaçlarınıza en uygun görünümde her bir işi görmenizi, izlemenizi ve yönetmenizi sağlar.

ClickUp Proje Zaman Takibi ile zamanı izlemek için herhangi bir uzantıya veya üçüncü taraf araca ihtiyacınız yoktur. Zamanı manuel olarak kaydedin veya çalışırken zamanlayıcıları başlatıp durdurun, zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyin ve proje, müşteri veya takım üyesi bazında ayrıntılı zaman raporlarını görüntüleyin.

Karmaşık projeleri daha net bir şekilde yürütmek için yönetilebilir ClickUp Görevleri olarak düzenleyin

Her ClickUp Görevi için zaman kaydedilir , böylece tahminleri gerçeklerle karşılaştırabilir ve beklentileri ayarlayabilirsiniz.

En iyi yanı nedir? Görevleri farklı açılardan yönetmek ve izlemek için Liste, Pano, Takvim, Zaman Çizelgesi, Gantt ve İş Yükü dahil olmak üzere 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü arasından seçim yapabilirsiniz.

Hatta ShopMonkey gibi önde gelen kuruluşlar, verimli görev yönetimi ve basitleştirilmiş işbirliği araçları sayesinde ClickUp ile pazarlama liderliği incelemelerini ve onaylarını tamamlama süresini %50 oranında azalttı.

Proje dönüm noktalarını izlemeniz, takım iş yüklerini takip etmeniz veya sadece günlük görevlerin üstesinden gelmeniz gerekse, ClickUp tüm panoda verimliliği optimize etmek için çok yönlülük sunar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta Zaman Çizelgeleri'ni kullanarak zaman kaybını tespit edin ve haftanızı geri kazanın. Zaman çizelgeleri, görevler ve alt görevler için izlenen zamanı otomatik olarak merkezi bir haftalık görünüme aktarır. Ardından, her Cuma 5 dakikanızı ayırarak zaman çizelgenizi gözden geçirin: Saatlerinizi alan tekrarlayan, düşük değerli görevleri tespit edin

Tahminleri sürekli olarak aşan işleri belirleyin

Etiket, atanan kişi veya görev türüne göre filtreleri kullanarak zamanınızın gerçekten nereye gittiğini görün Bu, benzer görevleri gruplandırmanıza, daha iyi delege etmenize veya yüksek etkili işler için odaklanma zamanını bloklamanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Zaman bloklama şablonları

Ücretsiz şablon alın Programınızın nasıl şekilleneceğini kontrol etmenizi sağlayan ClickUp Zaman Bloklama Şablonu ile gününüzü özelleştirin

Motion'ın otomatikleştirilmiş programının yapısını istiyor, ancak daha fazla esneklik mi istiyorsunuz? ClickUp Zaman Bloklama Şablonu, gününüzü tamamen kontrol etmenizi sağlar. Görev bloklarını görsel olarak sürükleyip bırakabilir, yeniden sıralayabilir, gerçek görevlere bağlayabilir ve hatta her bloğun öncesinde veya sonrasında olacakları otomatikleştirebilirsiniz.

Son dakikada gününüzü değiştirmek mi gerekiyor? Şablon bunu da yapmanızı sağlar. Bu, yapı ve uyarlanabilirliğe ihtiyaç duyan kişiler için mükemmeldir.

📮ClickUp Insight: Monday blues? Pazartesi günü, haftalık verimlilikte zayıf bir halka olarak öne çıkıyor (kelime oyunu kasıtlı değildir). Çalışanların %35'i pazartesi gününü en az verimli gün olarak belirtiyor. Bu düşüş, pazartesi sabahları güncellemeleri ve haftalık öncelikleri takip etmek için harcanan zaman ve enerjiye bağlanabilir. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama size bu konuda yardımcı olabilir. Örneğin, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, tüm önemli güncellemeleri ve öncelikleri saniyeler içinde size "aktarabilir". Ayrıca, entegre uygulamalar dahil işiniz için ihtiyacınız olan her şeyi ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile arayabilirsiniz. ClickUp'ın Bilgi Yönetimi ile kuruluşunuz için paylaşılan bir referans noktası oluşturmak çok kolay! 💁

ClickUp'ın 4. Avantajı: Gerçek esnekliğe sahip yinelenen görevler

ClickUp'ın Yinelenen Görevler özelliği ile yinelenen iş akışlarını otomatikleştirin, günlük veya periyodik görevleri kolaylıkla kolaylaştırın

TimeHero'nun otomasyonuna veya Motion'ın takvim odaklı yaklaşımına kıyasla, ClickUp'ın sistemi, tahminlere gerek kalmadan tekrarlanabilir, karmaşık iş akışları için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Yinelenen Görevler sistemi son derece özelleştirilebilir. Görevleri günlük, haftalık, aylık, tamamlandıktan sonra veya özel bir program kullanarak tekrarlanacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Yorumlar ve alt görevler gibi verileri aktarabilir veya her tekrarlama işlemini sıfırdan başlatabilirsiniz.

Ayrıca, hafta sonları veya tatiller için atlama koşulları ayarlayabilir ve yeni görevlerin aynı konumda mı yoksa belirlenen bir alanda mı görüneceğini kontrol edebilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak için Zaman Bloklamayı Kullanma

ClickUp'ın 5. Avantajı: Derin otomasyonlar

ClickUp Otomasyonları ile süreçlerinizi basitleştirin, manuel adımları azaltın ve özel tetikleyicilerle verimliliği artırın

ClickUp Otomasyonları, özelleştirilebilir "eğer-bu-o-zaman" mantığı ile tekrarlayan işler üzerinde tam kontrol sağlar. Bir alt görev tamamlandığında bir görevin "İlerleme" durumuna geçmesini mi istiyorsunuz? Ya da bir anlaşma kapalı olarak işaretlendiğinde bir Slack bildirimi mi istiyorsunuz? Bunları saniyeler içinde ayarlayabilirsiniz.

Otomasyonlar ayrıca, son teslim tarihleri, durum değişiklikleri veya form gönderimleri gibi tetikleyicilere göre ekip arkadaşlarını atayabilir, öncelikleri güncelleyebilir, etiketler ekleyebilir, hatırlatıcılar gönderebilir ve daha fazlasını yapabilir.

ClickUp'ın 6. Avantajı: İş yükü yönetimi ve takım görünürlüğü

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü ile takım kapasitesini ve proje ilerlemesini yönetin, görevler arasında denge kurun ve tükenmişliği önleyin

Motion, sizin kişisel programınıza odaklanır. TimeHero, proje akışlarını yönetir. ClickUp, takımınızda kimin aşırı yüklü olduğunu ve kimin kapasitesi olduğunu da dahil olmak üzere her şeyi gösterir.

ClickUp İş Yükü Görünümü, zaman tahminlerine, çaba puanlarına veya görev sayısına göre görev dağıtımını gerçek zamanlı olarak gösterir. İş yükünü dengelemek için işleri anında yeniden atayabilir ve proje kapsamını ayarlayabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların yarısından azı optimum performansa ulaşırken, çoğu belirsiz hedefler, kaynak eksikliği ve etkisiz yönetim gibi engellerle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, takımların tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olacak daha iyi araçlara, desteğe ve stratejilere olan ihtiyacı ortaya koyuyor.

Son Karar: ClickUp—Her İhtiyaca Uygun En İyi Zaman Yönetimi ve Planlama Aracı

Peki, son karar nedir?

Sakin ve metodik bir proje yürütme sürecine ihtiyacınız varsa TimeHero harika bir seçimdir. Gününüzün her beş dakikada bir AI destekli yapılacaklar listesi uygulamaları etrafında yeniden düzenlenmesini istiyorsanız Motion mükemmel bir seçimdir.

ClickUp, zamanlama, projeler, yapay zeka, otomasyon ve takım yönetimi gibi her şeyi taviz vermeden isteyenler için tasarlanmıştır. Her iki dünyanın en iyisini sunar. Tam bir verimlilik ekosistemine beslenen bir yapay zeka takvimi ve akıllı bir proje yöneticisi.

Görevler ve projelerle birlikte kullanılan Belgeler, beyin fırtınası ve zihin haritaları için Beyaz Tahtalar, müşteri veya takım taleplerini kaydetmek için Formlar ve hatta çalışma alanı içindeki konuşmalar için ClickUp Sohbeti içerir.

Hedefleri tanımlayıp izleyebilir, işe alımdan içerik planlamaya kadar her şey için şablonlar kullanabilir ve Slack, Zoom, Google Takvim, GitHub, Notion ve 1.000'den fazla diğer araçlarla entegre edebilirsiniz.

Buradaki derinlik eşsizdir. Başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.