geri Bildirim Toplamak için 17 Ücretsiz Müşteri Değerlendirme Şablonu

Zaten sağlam bir iş çıkarıyorsunuz. Ancak en iyi projeler bile müşterilerinize söylenmemiş geri bildirimler bırakabilir: takdir ettikleri şeyler, tam olarak yerine getirilmeyen şeyler veya bir sonraki çalışmanızı şekillendirebilecek öneriler.

Bu tür geri bildirimleri daha kolay toplamak ve uygulamak için müşteri değerlendirme şablonlarına ihtiyacınız var. Bu şablonlar, neyin işe yaradığını, neyin daha sorunsuz olabileceğini ve başka türlü söylenmeyebilecek şeyleri doğrudan kaydetmek için bir alan sağlar. Zamanla, bu geri bildirimler çevrimiçi itibarınızı güçlendirecek, olumlu değerlendirmeleri artıracak ve arama sonuçlarında öne çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Tek zorluk, garip veya zaman alıcı hale getirmeden dürüst ve değerli geri bildirimler almaktır. Bu ücretsiz müşteri değerlendirme şablonları, bu süreci sorunsuz hale getirmeye yardımcı olur.

Müşteri İnceleme Şablonları Nedir?

Müşteri İnceleme Şablonları, işler, serbest çalışanlar veya ajanslar tarafından müşterilerden hizmetleri, ürünleri veya genel deneyimleri hakkında geri bildirim, değerlendirme veya referans toplamak için kullanılan önceden tasarlanmış, yapılandırılmış çerçeveler veya belgelerdir.

Müşteri yorum veya geri bildirim form şablonlarının içermesi gereken bazı anahtar bileşenler 👇 ✅ Giriş cümlesi: Tonu ayarlayan, müşteriye teşekkür eden ve geri bildirimin amacını açıklayan (ör. hizmetleri iyileştirmek veya referansları sergilemek) kısa ve profesyonel bir giriş ✅ Hedefli sorular*: "Proje hedeflerinizi ne kadar etkili bir şekilde karşıladık?" veya "Ürünümüz ne kadar kullanıcı dostu?" gibi sektörle ilgili spesifik sorular, ayrıntılı yanıtlar elde etmek için kullanılır ✅ Nicel ölçütler: Memnuniyet, kalite veya teslimat hızı ile ilgili ölçülebilir veriler için derecelendirme ölçekleri (ör. 1-5 yıldız, Net Promoter Score) ✅ Niteliksel sorular: Öneriler, eleştiriler veya öne çıkan noktalar için açık uçlu alanlar, örneğin, "Bir dahaki sefere 5 yıldızlı bir değerlendirme almak için yapılacak neler var?" ✅ İzin maddesi: Pazarlama amacıyla olumlu geri bildirimlerin kullanılması için izin isteyen ve gizlilik yasalarına (ör. GDPR veya CCPA) uyumu sağlayan bölüm ✅ Takip seçenekleri: Müşterilerin arama talebinde bulunmaları veya tavsiye vermesi için alanlar, ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olur

İyi bir müşteri yorum şablonu nedir?

Açık ve öz: İyi bir şablon kısa ve anlaşılması kolaydır. Müşterilerin zamanına saygı gösterir. Müşterilerinizin yorum bırakmak için sadece 2-3 dakika ayırması için 5-7 net soru hedefleyin

🔖 Örnek: "Hizmetimizden ne kadar memnun kaldınız? (1-10)" sorusu doğrudan ve hızlı bir şekilde yanıtlanabilir.

Hedeflerinizle ilgili: Sorular, ürünleri iyileştirmek veya referanslar toplamak gibi iş ihtiyaçlarınızın çeşitli yönleriyle bağlantılı olmalıdır. Kişisel öneriler ve eyleme geçirilebilir içgörüler için bunları sektörünüze ve müşteri türünüze göre uyarlayın

🔖 Örnek: Bir SaaS şirketi, gelecekteki ürün güncellemelerine yön vermek için "Yazılımımızın kullanımı ne kadar kolaydı?" sorusunu sorabilir.

Dengeli soru karışımı: Ölçülebilir veriler ve ayrıntılı geri bildirimler elde etmek için hem derecelendirme ölçeklerini hem de açık uçlu soruları kullanın. Bu kombinasyon, müşterileri zorlamadan eğilimleri ve belirli sorunlu noktaları ortaya çıkarır

🔖 Örnek: "Destekimizi değerlendirin (1-5)" ile "Neyi daha iyi yapabiliriz?" sorularını birleştirin

Eyleme geçirilebilir çıktılar: Her soru, sorunları gidermek veya kullanıcı tarafından oluşturulan içerik oluşturmak gibi sonuç odaklı kararları desteklemelidir. Derecelendirme ölçekleri ve belirli sorular, : Her soru, sorunları gidermek veya kullanıcı tarafından oluşturulan içerik oluşturmak gibi sonuç odaklı kararları desteklemelidir. Derecelendirme ölçekleri ve belirli sorular, müşteri geri bildirimlerini analiz etmeyi ve bunlara göre hareket etmeyi kolaylaştırır

🔖 Örnek: "Bu puanı vermenize neden olan nedir?" sorusu, düşük puanı açıklarken, takımınıza bu tür durumlardan nasıl kaçınabilecekleri konusunda fikir verir.

Müşteri İnceleme Şablonları

Öne çıkmak ve gerçek bir rekabet avantajı elde etmek istiyorsanız, bu 17 müşteri değerlendirme şablonu geri bildirim toplama işlemini daha kolay ve daha etkili hale getirecektir:

1. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonunu kullanarak müşteri geri bildirimlerinin görünümünü alın ve düzenleyin

ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu, ürün ve müşteri deneyimi takımlarının departmanlar arasında kullanılabilir geri bildirimleri toplamasına yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Bunu kullanarak, niteliksel içgörüler ve ölçülebilir eğilimleri ortaya çıkaran derecelendirme ölçekleri, çoktan seçmeli alanlar ve açık uçlu sorular içeren özel anketler tasarlayın

Müşteri, kategori veya takım üyesine göre yanıtları gruplandırın, geri bildirimleri puana göre filtreleyin ve tekrarlayan temaları saniyeler içinde tespit edin

Form gönderildikten sonra, her yanıt çalışma alanınızda otomatik olarak bir ClickUp görevi olarak dönüştürülür

Takımlar, ayrı bir araca ihtiyaç duymadan sahipleri etiketleyebilir, öncelikleri ayarlayabilir ve müşteri sorunlarının çözümünü izleme

Bu şablonlar, hızlı takip gerçekten fark yarattığı ürün lansmanlarını, yeni müşteri geri bildirimlerini veya müşteri memnuniyeti döngülerini yöneten takımlar için özellikle yararlıdır.

✅ İdeal kullanım alanları: Müşteri geri bildirimlerini toplamak ve yanıtlamak için yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir bir yöntem arayan ürün yöneticileri ve müşteri başarı takımları

2. ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu ile ürün memnuniyetini, kullanım alışkanlıklarını ve geri bildirim önerilerini izleme

Bir ürün veya kullanıcı deneyimi takımının parçasıysanız, ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu size müşteri geri bildirimlerini toplamak ve analiz etmek için yapılandırılmış, tekrarlanabilir bir yol sunar. Özel ürün geri bildirim yazılımına erişiminiz olmasa bile, anket yanıtlarını merkezileştirmenize, duygu eğilimlerini izlemenize ve tekrarlayan sorunları kolaylıkla tespit etmenize yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her yanıt, ürün türü, memnuniyet düzeyi ve geri bildirim temasına göre kategorize edilebilir

"İncelenecek", "İnceleniyor" ve "İncelendi" gibi yerleşik görünümler, sonraki adımların önceliklendirilmesine ve gelen kutularında veya elektronik tablolarda önemli bilgilerin kaybolmasının önlenmesine yardımcı olur

ClickUp'ın Özel Alanlarını kullanarak ürünün kullanım sıklığını, memnuniyet puanını ve iyileştirme önerilerini kaydedin, böylece kararlarınız her zaman verilere dayalı olsun.

✅ İdeal kullanım alanları: Kullanıcı memnuniyetini artırmak ve yapılandırılmış geri bildirimlerle ürün yol haritalarını bilgilendirmek isteyen ürün ve kullanıcı deneyimi sorumluları

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri İletişim Formu Şablonu ile gelen müşteri desteği taleplerinin görünümünü alın ve yönetin

ClickUp Müşteri İletişim Formu Şablonu, destek ekiplerine her müşteri etkileşimini tek bir yerde daha hızlı ve daha temiz bir şekilde kaydetme olanağı sunar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her talep, yapılandırılmış bir giriş formu aracılığıyla yönlendirilir ve öncelik, endişe türü veya sorun durumuna göre düzgün bir şekilde düzenlenir

Acil biletleri izlemeekten takip işlemlerini belgelemeye kadar, bu şablon müşteri iletişim yönetimi süreçlerinize netlik kazandırır

Şablonu kullanarak çözülmemiş mesajları filtreleyebilir, sonraki adımları atayabilir ve hiçbir sorgunun gözden kaçmadığından emin olabilirsiniz

ClickUp Liste Görünümü ve Pano Görünümü özelliklerine sahiptir, böylece takımınız sorunları sıralayabilir, bağlam ekleyebilir ve birden fazla yerden bağlam toplamakla zaman kaybetmeden talepleri ilerletebilir.

✅ İdeal kullanım alanı: Çeşitli kanallarda ürün sorguları, geri ödeme talepleri ve sipariş desteğini yöneten müşteri hizmetleri ekipleri

4. ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu ile gelen müşteri desteği taleplerini kolayca izleyin

ClickUp Müşteri Desteği Yönetimi Şablonu, her türlü müşteri talebini toplamak, düzenlemek ve çözmek isteyen destek ekipleri için oluşturulmuştur. Müşteri hizmet talebi formunu doldurur doldurmaz, girişi anında bir göreve dönüştürülür ve Biletler listenize yönlendirilir. Her talep, atanan kişi, son teslim tarihi, talep eden kişinin e-posta adresi ve memnuniyet puanı gibi alanlarla izlenir, böylece hiçbir şey gelen kutunuzda kaybolmaz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görevleri otomatik olarak "Çözüldü", "ilerleme", "Açıklama Gerekiyor", "Yükseltildi" veya "Beklemede" gibi durumlara göre gruplandırın

Biletleri Geri Bildirim, Hata, Şikayet veya İptal gibi renk kodlu kategorilerle etiketleyin, böylece takımınız hangi tür bir sorunla uğraştığını anında net bir şekilde görebilir

Bir görevinin üst düzeye taşınması gerekiyorsa, birkaç saniye içinde yeni bir duruma taşıyabilir ve yeniden atayabilirsiniz

ClickUp, özel etiketler ve memnuniyet derecelendirmeleri kullanarak müşteri duyarlılığına veya SLA aciliyetine göre filtrelemeyi de kolaylaştırır, böylece takımınız doğru konuşmalara öncelik verebilir

✅ İdeal kullanım alanları: Büyük hacimli hizmet taleplerini yöneten müşteri hizmetleri yöneticileri ve destek operasyonları sorumluları

5. ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonunu kullanarak bilgi, yardımcı olma ve netlik açısından müşteri memnuniyeti derecelendirmelerinin görünümü alın

ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu, kalite güvence yöneticilerinin iç süreçleri anlayıp iyileştirerek müşterileri daha mutlu etmelerine yardımcı olur. Yerleşik ClickUp Formları, özel derecelendirme alanları ve akıllı kategorizasyon sayesinde hizmet, netlik, yardımcı olma ve sorun konularında memnuniyet verilerini tek bir yerde toplayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yanıtlar geldikten sonra, geri bildirimleri temaya veya puana göre sıralayarak üzerinde iş yapılması gereken alanları belirleyin

Çözülmemiş sorgular veya düşük netlik puanları gibi kalıpları izleme

Müşteri hizmetleri hedeflerinize ulaşabilmek için eylem öğelerini doğru ekip arkadaşına atayın

✅ İdeal kullanım alanı: Müşteri memnuniyeti sinyallerini izleme ve bunlara göre hareket etmek isteyen destek ekipleri ve kalite kontrol takımları

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Formlarınızda yer alan müşteri geri bildirimlerini duygusal yoğunluklarına göre otomatik olarak sıralamak mı istiyorsunuz? Çalışma alanınızda ClickUp Brain'in Bağlamsal AI yardımını deneyin. Bu akıllı AI asistanı, çalışma alanınızın verilerini (görevler, belgeler, kişiler) anlayarak rolünüz, işiniz ve sektörünüz için önemli olan içgörüler sunar. ClickUp ile özel müşteri geri bildirimlerini ve duygularını gerçek zamanlı olarak analiz edin ve yapay zeka içgörülerine ulaşın

6. ClickUp Müşteri İhtiyaçları Analizi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Müşteri İhtiyaçları Analizi Şablonunu kullanarak araştırma görevlerini takip edin ve ürün stratejisini uyumlu hale getirin

ClickUp Müşteri İhtiyaçları Analizi Şablonu, ürün ve müşteri deneyimi takımlarına yeni müşterilerin gerçekte ne istediğini düzenlemek, analiz etmek ve buna göre hareket etmek için tekrarlanabilir bir yapı sunar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Dış veriler (değerlendirme formları ve anket sonuçları gibi) için bağlantılı alanları, net ilerleme izleme, rol özel görevler ve her araştırma aşamasında görsel dönüm noktaları ile birleştirir

Karar vericileri belirlemekten ihtiyaç haritasına kadar, her şey adımları atlamadan hızlı ilerlemek için tasarlanmıştır

Ayrıca, veri toplama, analiz, dokümantasyon ve GTM uyumu gibi tüm süreci takımınıza adım adım anlatan 12 hazır alt görev de elde edersiniz

✅ İdeal kullanım alanları: Kullanıcı analizi veya lansman öncesi müşteri keşfi yapan CX liderleri ve ürün yöneticileri

Elbette, net bir planınız olsa bile, on farklı yöne çekildiğinizi hissetmeniz kolaydır. Bu, ClickUp Brain'in gerçekten parladığı bir başka alandır. Sadece "Bugün neye odaklanmalıyım?" diye sorun, o da görevlerinizi sıralayıp size tam olarak neye dikkat etmeniz gerektiğini söyleyecektir.

ClickUp Brain'den eylem öğeleri oluşturmasını, görevlerin önceliklendirilmesine yardımcı olmasını ve ClickUp Çalışma Alanınızın tamamından saniyeler içinde zaman çizelgeleri sunmasını isteyin

📮 ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için günlük olarak 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçektir: Sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük sorunları takım verimliliğini azaltır. Connected Search ve AI Knowledge Manager özelliklerine sahip ClickUp gibi merkezi bir platform, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu çözer.

7. ClickUp Müşteri Sorunu Beyanı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Sorun Beyanı Şablonu ile birden fazla sorun türünde müşterilerin memnuniyetsizliklerini ve engelleri belgelendirin

ClickUp Müşteri Sorun Beyanı Şablonu, UX araştırmacılarının ve ürün yöneticilerinin müşterilerin hedeflerine ulaşmasını engelleyen bariyerleri ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Müşterinin profilini oluşturmak, hedeflerini belirlemek, engelleri harita ve bu bariyerlerin ardındaki temel nedenleri tespit etmek için gerekli belgeleri içerir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her bölüm, takımların bu sorunların neden var olduğunu ve bunların ne kadar duygusal bir yük oluşturduğunu hemen incelemelerini ister

Gerçekten fark yaratan değişikliklere öncelik vermenize yardımcı olur

Bunu, görüşmeleri yönlendirmek, içgörüleri birleştirmek ve iç takımları yüksek etkili müşteri sorunları etrafında uyumlu hale getirmek için bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz

✅ İdeal kullanım alanları: Ürün veya hizmet iyileştirmelerine rehberlik etmek için sorunlu noktaları belirleyen UX takımları ve ürün yöneticileri

8. ClickUp Müşteri Başarı Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Başarı Plan şablonu ile Kanban tarzı bir panoda yaşam döngüsü aşamalarında müşteri ilerlemesini izleyin

Farklı hizmet türleri, sözleşme aşamaları ve beklentileri olan düzinelerce müşteriyi mi yönetiyorsunuz? Bu ClickUp Müşteri Başarı Plan Planı Şablonu, sözleşme değeri, hizmet türü ve iletişim bilgileri gibi tüm ayrıntıları müşteri başarı takımları için tek bir yerde tutar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her müşterinin hizmet seviyesini, anlaşılan ücreti, proje ilerlemesini ve başarı durumunu izlemenize yardımcı olan bir müşteri başarı yazılımı gibi çalışır

Her müşteri kartı, konum, PDF sözleşmeleri ve görsel bir ilerleme çubuğu gösteren canlı bir gösterge paneli gibi çalışır

Müşterileri yaşam döngüsü aşamalarına göre (örneğin, yeni müşteri kazanımı, müşteri tutma veya risk altındaki müşteriler) gruplandırabilir, iç takım üyelerine sahiplik atayabilir ve desteğin hangi alanlarda yetersiz kaldığını anında görebilirsiniz

Müşteri beklentilerini yönetmenize , tutarlı değer sunmanıza ve görünürlük ve otomasyon yoluyla müşteri sadakatini artırmanıza yardımcı olur

✅ İdeal kullanım alanı: Çok aşamalı müşteri yolculuklarını izlemeyi isteyen müşteri başarı yöneticileri ve yeni müşteri kazanım sorumluları

9. ClickUp Müşteri Başarı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Başarı Şablonu ile müşteri sağlığını, destek düzeylerini ve etkileşim puanlarını izle ve takip edin

ClickUp Müşteri Başarı Şablonu, yeni müşteri kazanımı ve müşteri başarısı takımlarına, müşteri sağlığını izlemek, devralmaları organize etmek ve riskler büyümeden önce ele almak için yapılandırılmış bir yol sunar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Takımınızı, hesap sağlığı ve NPS puanları, etkileşim düzeyleri ve son temas noktaları için önceden oluşturulmuş alanlara göre gruplandırılmış görünümlerle senkronizasyon halinde tutun

Her müşterinin durumunu izleyin, yeni müşteri kazanma ve destek süreçlerini standartlaştırın ve hiçbir hesabın ihmal edilmediğinden emin olun

Kontrol listelerini kullanarak, yeni müşteri kazanma veya yenileme adımlarını tekrarlanabilir ş akışlarına ayırın

Zamandan tasarruf etmek için, ClickUp Otomasyonları dönüm noktalarına ulaşıldığında tetikleyici olarak güncellemeleri tetikler, müşteri sağlığı düştüğünde uyarılar gönderir veya takip zamanı geldiğinde sahipleri bilgilendirir

✅ İdeal kullanım alanları: Müşteri başarı yöneticileri ve yeni müşteri kazanım takımları, müşteri sadakatini artırmak ve her müşteriye proaktif yaklaşmak isteyenler

10. ClickUp Müşteri Desteği Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Desteği Şablonu ile atanan kişi, öncelik, talep türü ve iletişim bilgileri alanlarını içeren müşteri biletlerini görüntüleyin

ClickUp Müşteri Desteği Şablonu, destek departmanınıza aciliyet, karmaşıklık ve eskalasyon yoluna göre destek taleplerini yönetmek için iki aşamalı bir yapı sunar. Ayrıca tek bir komut merkezinden her şeyi görünümü sağlayabilirsiniz: açık biletler, ilerleme çubukları, işaretlenmiş öncelikler, iletişim bilgileri ve atananın iş yükleri.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görevleri duruma göre gruplandırın (örneğin, "beklemede" veya "ilerlemede")

Sorunları türüne göre etiketleyin (ürün yardımı, hata raporu, iyileştirme talebi)

AI Assign kullanarak sorunları iş için doğru kişiye otomatik olarak atayın

Çözülmeyen bir bilet mi var? Tek bir tıklama ile onu Tier 2'ye taşıyın ve kıdemli bir temsilcinin dikkatine sunun

ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak işlerin nerede takıldığını, neyin geciktiğini ve ne kadar işin atanmamış olduğunu tam olarak öğrenin

✅ İdeal kullanım alanları: Daha net ş Akışı ve daha hızlı çözümler isteyen müşteri hizmetleri ekipleri, destek operasyonları yöneticileri ve yardım masası yöneticileri

11. ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu ile müşteri hizmetleri eskalasyonlarını daha hızlı organize edin ve çözün

ClickUp Müşteri Hizmetleri Eskalasyon Şablonu, talepleri Tier 1 ve Tier 2 kategorilerine ayırarak bilet çözümünü kolaylaştırır. Eskalasyon ş Akışınızı oluşturmadan önce, düşük öncelikli talep ile acil müdahale gerektiren kritik sorunları nasıl ayırt edeceğinizi belirleyebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Öncelikler belirlendikten sonra, ClickUp görevi ile sorun türüne, aciliyetine veya takımın uzmanlık alanına göre görevler oluşturun ve sorumlulukları kolayca dağıtın

Durum, atananan kişi ve kategori bilgilerini merkezi bir görünümde görüntüleyerek, takım iade, değiştirme ve takip gibi müşteri hizmetleri sorunlarını netlik ve sorumluluk bilinciyle ele alabilir

Hiçbir bilet takip edilmeden kalmaz ve her yüksek etkili sorun doğru zamanda doğru kişiye yönlendirilir

✅ İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli talepleri veya hizmet seviyesi anlaşması (SLA) yanıt sürelerini yöneten müşteri hizmetleri liderleri ve eskalasyon takımları

12. ClickUp Müşteri İhtiyaçları Analizi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri İhtiyaçları Analizi Şablonunu kullanarak müşteri geri bildirimlerini analiz edin ve stratejinizi gerçek kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlayın

Özel memnuniyeti iyileştirmeden önce, mevcut ve potansiyel özel müşterilerinizin tam olarak neye ihtiyaç duyduğunu anlamanız gerekir.

ClickUp Müşteri İhtiyaçları Analizi Şablonu, sorunlu noktaları toplamaya, geri bildirimleri düzenlemeye ve içgörüleri eyleme dönüştürmeye yardımcı olur. Birincil karar vericileri belirlemekten teklifinizi potansiyel müşterilerin beklentileriyle uyumlu hale getirmeye kadar, her adım açık ve yönetilebilir bir görev olarak düzenlenmiştir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Analizinizi doğrudan ClickUp Hedefleri üzerinde tanımlayarak başlayın

Öğrenmek istediklerinizi ve bu bilgilerin ürün veya hizmet stratejinizi nasıl şekillendireceğini net bir şekilde belirleyin

Yerleşik alt görevleri kullanarak gerçek özel içgörüleri toplayın, analiz edin ve bunlara göre hareket edin, böylece takımınız keşiften uygulamaya kadar uyumlu bir şekilde çalışsın

Bu ş Akışının sonunda, müşteri memnuniyetini iyileştirmek için belgelenmiş bir plana ve hem mevcut hem de potansiyel müşterilere özel net bir stratejiye sahip olacaksınız.

✅ İdeal kullanım alanları: Ürün veya hizmet geliştirmeyi potansiyel ve mevcut müşterilerin gerçek ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek isteyen pazarlama takımları, ürün yöneticileri ve müşteri deneyimi sorumluları

13. ClickUp Yardım Masası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yardım Masası şablonunu kullanarak abonelik düzeyine, sorun türüne ve müşteri kademesine göre müşteri desteği biletlerini takip edin ve önceliklendirin

Destek ekipleri genellikle farklı ihtiyaçları, seviyeleri ve aciliyet düzeyleri olan müşterilerden gelen yüzlerce sorunu (fatura sorunları, ürün soruları, teknik hatalar) aynı anda ele alır. ClickUp Yardım Masası Şablonu, QA Puanı, sorun türü, müşteri segmenti ve abonelik düzeyine göre her bileti düzenleyen, merkezi ve filtrelenebilir bir pano görünümü ile birlikte gelir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Biletleri önceliğe göre gruplandırabilir, sahiplerini atayabilir, sorunlu hesapları işaretleyebilir ve takip eylemleri için alt görevler ekleyebilirsiniz

QA Puanı sütunlarını kullanarak hizmet kalitesini değerlendirin veya özel ve sorun türleri genelinde memnuniyet eğilimlerini izleme

Örnek olarak, takım VIP özel müşterilerin çözüm hızını normal özel müşterilere kıyasla nasıl değerlendirdiğini hızlı bir şekilde karşılaştırabilir. Zamanla bu, personel, eğitim veya eskalasyon yollarını ayarlamak için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

✅ İdeal kullanım alanı: Yardım masası süreçlerini kolaylaştırmak, yanıt sürelerini kısaltmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek isteyen destek hizmeti yöneticileri

14. ClickUp Müşteri Başarı İşbirliği Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Başarı İşbirliği Şablonunu kullanarak müşterileri ilk aşamadan tam desteğe kadar yönlendirin

Önce olağanüstü bir müşteri deneyimi yaratmadan harika müşteri yorumları toplayamazsınız. Müşteri deneyimini yönetmek için satış, oryantasyon ve teslimat takımlarının ilerlemeyi izleme ve her müşteriyi ilerletebilecekleri paylaşım bir sistem gerekir. ClickUp Müşteri Başarı İşbirliği Şablonu size bu sistemi sunar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

İlk etkileşimden önemli bilgileri elde etmek için Yeni Müşteri Onay Formu ile başlayın

Onboarding sırasında, hedefleri, engelleri ve fırsatları kaydetmek için ClickUp Docs' ta Onay Belgesini doldurun. Satış ekibi hedeflere odaklanırken, üretim ekibi teknik ihtiyaçları veya özellik uyumlarını not edebilir

Tüm bunlar, her müşterinin yeni müşteriden onaylanmış müşteriye kadar geldiği aşamayı gösteren görsel bir pano olan Onay Boru Hattı'na aktarılır

Kartları her aşamaya sürükleyebilir ve eylem öğelerini alt görevlere bölebilirsiniz. Bu, takımlar arasında koordinasyonu kolaylaştırır ve başlangıçtan tam onaylanana kadar ivmeyi sürdürmenizi sağlar

✅ İdeal kullanım alanları: Güçlü müşteri ilişkilerini güvenilir, zamanında yapılan referanslara ve uzun vadeli destekçiliğe dönüştürmek isteyen başarı ve oryantasyon takımları

15. ClickUp Likert Ölçeği Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Likert Ölçeği Şablonu ile memnuniyeti, yoğunluğu ve duyguları ölçmek için yapılandırılmış, ölçeklenebilir müşteri anketleri oluşturun

ClickUp Likert Ölçeği Şablonu, pazarlama ve ürün takımlarının müşterilerin ürün, hizmet veya deneyimleriniz hakkındaki görüşlerini yansıtan anketler oluşturmasına yardımcı olur. Memnuniyet, kullanım kolaylığı veya tavsiye etme olasılığı gibi konuları ele alırken, bu şablon net ve eyleme geçirilebilir yanıtlar toplamak için ihtiyacınız olan yapıyı sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Müşteri duygularının yoğunluğunu veya sıklığını yansıtmak için 1–5 olarak işaretlenmiş alanlarla derecelendirme ölçeğinizi özelleştirin

Departman, E-posta veya Ürün Seviyesi gibi Özel Alanlar ekleyerek yanıtları segmentlere ayırın ve farklı müşteri türleri arasındaki eğilimleri belirleyin

Yerleşik kontrol listesini kullanarak yanıtları hızlı bir şekilde puanlayın ve müşterilerin ürün pozisyonunuzu nasıl algıladığını değerlendirin

Biçim basit ve tanıdık olduğu için müşterilerinizi doldurması kolaydır ve takımınızın analiz etmesi daha da kolaydır. Ölçülmesi kolay, yapılandırılmış ve ölçeklenebilir müşteri yorumları toplamak istiyorsanız, bu şablon harika bir başlangıç noktasıdır.

✅ İdeal kullanım alanları: Müşteri geri bildirimlerini ölçmek isteyen pazarlama takımları ve ürün sorumluları

16. Template. Net tarafından hazırlanan Satış Yıllık Müşteri Değerlendirme Şablonu

Template. Net tarafından sunulan bu Satış Yıllık Müşteri Değerlendirme Şablonu, hesap yöneticilerine gelir başarılarını, müşteri sadakat verilerini ve işbirliği kazanımlarını sunmak için yapılandırılmış bir biçim sunarken, aynı zamanda açık müşteri geri bildirimi için alan yaratır.

Bu şablonu, geçmiş performansları incelemek, pazar eğilimlerini paylaşım yapmak ve gelecekteki hedefler üzerinde anlaşmak için kullanabilirsiniz. Müşteri girdileri için bölümler içeren bu şablon, daha sonra hizmet sunumunu iyileştirmek ve hatta çevrimiçi incelemeler ve destek programları hakkında bilgi vermek için kullanabileceğiniz içgörüler elde etmenizi sağlayan bir müşteri inceleme şablonu olarak da işlev görür.

Birden fazla paydaşın dahil olduğu durumlarda ve hedefler, geri bildirimler ve sonraki adımların netliği önemli olduğunda kullanışlıdır.

✅ İdeal kullanım alanı: Stratejik veya yüksek değer müşterileriyle resmi yıllık değerlendirmeler yapan hesap yöneticileri

17. Template. Net tarafından hazırlanan Satış Özel Geri Bildirim Şablonu

Template. Net'in Satış Müşteri Geri Bildirim İnceleme Şablonu, müşterilerin satış ekibinizle olan deneyimleri hakkında ayrıntılı geri bildirim paylaşımına yardımcı olur. Zamanında hizmet, ürün bilgisi, takip tutarlılığı ve kişiselleştirme gibi belirli kategorileri kapsar.

Anlaşma tamamlandıktan sonra veya üç aylık hesap kontrolü sırasında müşterilerin düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanıyan bu şablonlar oldukça kullanışlıdır. Memnun bir müşteri, deneyimini olağanüstü kılan unsurları vurgulayabilirken, diğerleri satış sürecinizi güçlendirmeye yardımcı olacak yapıcı geri bildirimlerde bulunabilir.

✅ İdeal kullanım alanları: Satış müdürleri ve müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar, satış sonrası geri bildirimleri toplayarak uzun vadeli müşteri güveni oluşturmak için

ClickUp ile Müşteri Geri Bildirimlerini Eyleme Dönüştürün

Müşteri geri bildirimi istemek garip gelebilir, bunları sıralamak ise daha da garip. Yanıtları takip ediyor, dağınık cevapları anlamaya çalışıyor ve bunların gerçekten yardımcı olup olmayacağını merak ediyorsunuz. Bu, kullanabileceğiniz içgörüler için çok fazla zaman kaybıdır.

ClickUp, tüm bunları geçmişte bırakır. Onboarding'den ürün geri bildirimlerine ve başarı kontrollerine kadar her türlü müşteri etkileşimi için önceden oluşturulmuş şablonlarla, bir elektronik tablo açmadan yorumları toplayabilir, düzenleyebilir ve bunlara göre hareket edebilirsiniz. Formlar doğrudan görevlere aktarılırken, Otomasyonlar takip işlemlerini gerçekleştirir. Tüm bunlar olurken, Özel Alanlar yanıtları ürün, müşteri türü veya duyguya göre filtrelemenize yardımcı olur, böylece takımınız her zaman bir sonraki adımda nereye odaklanacağını bilir.

Artık müşterilerin ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışmanıza gerek yok. Hizmetlerinizi daha keskin ve ilişkilerinizi daha güçlü hale getiren yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir girdiler.

