2025'te Kullanabileceğiniz 13 Ücretsiz Kiralık Emlak Şablonu

Kiralama mülkünü yönetmek, pasif gelir elde etmenin kolay bir yolu değildir. Kira izleme, kira sözleşmelerinin yenilenmesi, bakım sorunları ve vergi hazırlıkları arasında denge kurmanız gerekir.

Tek bir birim bile, dizüstü bilgisayarınızda düzinelerce hareketli parça ve sonsuz sekme anlamına gelebilir. Kiralık emlak şablonu, bu kaosa sipariş getirmekte yardımcı olabilir.

Kiracı bilgi ve kira sözleşmelerinden aylık kira ve güvenlik depozitoya kadar, bu şablonlar ayrıntıları düzenleyerek kiralık emlak işinizi büyütmeye odaklanmanızı sağlar.

Ev sahiplerinin, emlak yöneticilerinin ve gayrimenkul yatırımcılarının elektronik tablolar veya yapışkan notlarla boğulmadan kontrolü elinde tutmasına yardımcı olmak için en iyi ücretsiz şablonları bir araya getirdik. Kiralama stratejinize biraz yapı kazandıralım!

Kiralama Emlak Şablonları Nedir?

kiralama mülkü şablonu, ev sahiplerinin, yatırımcıların ve mülk yöneticilerinin mülkle ilgili temel görevleri düzenlemelerine, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanıma hazır bir belge veya dijital araçtır. *

Bu şablonlar genellikle kira sözleşmesi ayrıntıları ve kiracı başvurularından aylık kira izleme, güvenlik depozitoları, bakım programları ve kira geliri hesaplamalarına kadar her şeyi kapsar.

Özel elektronik tablolar oluşturmak veya formları sıfırdan bir araya getirmek yerine, kiralık mülk şablon size yapılandırılmış bir başlangıç noktası sunarak zaman kazanmanızı ve manuel hataları azaltmanızı sağlar.

Bu şablonlar, küçük kiralık emlak işleri için özellikle değerlidir. Ödenen kiraları izleme, son teslim tarihlerini yönetme veya Schedule E raporlaması için kesintileri hesaplama işlemlerinizi tutarlı hale getirirken, kayıtlarınızı düzenli ve işlemlerinizi uyumlu tutar.

🧠 Biliyor muydunuz? Uygun fiyat ve iklim direnci, kiralık emlak talebini Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batı bölgelerine kaydırırken, Teksas ve Florida gibi yüksek maliyetli, iklime duyarlı bölgelerde büyüme yavaşlıyor. Deneyimli ev sahipleri ve tekrar yatırımcılar portföylerini genişletmeye devam ederken, ilk kez alım yapanlar artan girdi engelleriyle karşı karşıya kalıyor. Kiralama pazarı istikrarlıdır, ancak bu pazarda yolunu bulmak için devam eden ekonomik ve politik değişiklikler arasında daha akıllı araçlar gerekir.

Kiralama Emlak Şablonları

Kiracı seçimi ve ödeme izlemesinden, bu ücretsiz şablonlar kiralık emlak işinizin her yönünü kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

İster tek bir aile birimini ister çoklu emlak portföyünü yönetin, ClickUp —iş için her şeyi içeren uygulama—organize etmenize, otomasyonunuza ve büyümenize yardımcı olmak için burada.

1. ClickUp Emlak Kiralama Platformu CRM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Emlak Kiralama Platformu CRM ile müşteri etkileşimlerini izlemeyin ve rezervasyon sürecini kolaylaştırın

Kiracı izleme ve iletişimini sorunsuz bir şekilde yürütmek mi istiyorsunuz? ClickUp Emlak Kiralama Platformu CRM şablonu, merkezi müşteri yönetimi, rezervasyon otomasyonu ve misafir geçmişini parmaklarınızın ucuna getirir.

Bu şablonla, son teslim tarihlerini ve kiracıları takip etmek yerine gayrimenkul yatırımlarınızı büyütmeye odaklanabilirsiniz. İşte nasıl:

Ödemeleri izleme, bakım taleplerini yönetme ve anahtar kira şartlarını saklama gibi günlük işlemleri basitleştirin

Potansiyel kiracıları, kira sözleşmelerini ve başvuruları tek bir yerden yönetin

ClickUp Otomasyonları ile kira son teslim tarihleri, kira sözleşmesi sona erme tarihleri ve tekrarlayan bakım ve kira tahsilatı görevleri için hatırlatıcıları otomatikleştirin

Özel Durumlar ile aylık kirayı, kiracının güvenlik depozito tutarlarını ve birim başına ödenen kirayı izleme

ClickUp Özel Gösterge Panelleri aracılığıyla kira gelirini, Schedule E verilerini ve sahiplik maliyetlerini görselleştirin

💡 İdeal kullanım alanları: Operasyonları kolaylaştırmak, kirayı tahsil etmek ve mülkler genelinde gider izleme yapmak için merkezi bir CRM'ye ihtiyaç duyan emlak yöneticileri ve ev sahipleri

📮ClickUp içgörü: Anket katılımcılarımızın %13'ü zor kararları almak ve karmaşık sorunları çözmek için yapay zeka kullanmak istiyor. Ancak, sadece %28'i iş yerinde düzenli olarak yapay zeka kullandığını söylüyor. Olası bir neden: Güvenlik endişeleri! Kullanıcılar, hassas karar verme verilerinin harici bir yapay zeka ile paylaşımını istemeyebilir. ClickUp, yapay zeka destekli problem çözme özelliğini güvenli Çalışma Alanınıza getirerek bu sorunu çözüyor. SOC 2'den ISO standartlarına kadar, ClickUp en yüksek veri güvenlik standartlarına uygundur ve çalışma alanınızda üretken AI teknolojisini güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

2. ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kiralama Sözleşmesi Şablonu ile hem ev sahibi hem de kiracının hak ve sorumluluklarını net bir şekilde anlamasını sağlayın

Gidip gelmeyi bırakın ve açık, imzalı kira sözleşmeleri oluşturun. ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu, tek bir düzenli alanda işbirliği yapmanızı, ödemeleri kaydetmenizi ve her kiracı sözleşmesini izlemenizi sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

ClickUp Özel Alanlarını kullanarak kira sözleşmelerinin ayrıntılarını, kira sözleşmesinin sona erme tarihlerini ve aylık kira tutarlarını da dahil ederek belirtin

Son teslim tarihi için otomatik hatırlatıcı ayarlayarak, kira ödemelerinin zamanında tahsil edilmesini sağlayın ve ödenmemiş ödemeleri azaltın

ClickUp Takvim Görünümünde mülk gezilerini ve önemli tarihleri planlayın ve yönetin

Entegre yorum bölümleri ve bildirimler ile emlak yöneticileri ve kiracılar arasındaki iletişimi kolaylaştırın

Kira gelirleri ve giderlerinin kapsamlı bir kaydını tutarak, Schedule E hazırlığı ve finansal analizlere yardımcı olun

💡 İdeal kullanım alanları: Kira sözleşmelerini yönetmek, ödemeleri izlemek ve kiralık mülklerinde uyumluluğu sağlamak için güvenilir ve verimli bir yöntem arayan ev sahipleri, emlak yöneticileri ve gayrimenkul yatırımcıları.

3. ClickUp Emlak Bülten Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Emlak Bülten Şablonu ile müşterilerinizin aklında kalın ve potansiyel alıcılarla bağlantı kurun

Müşterileri bilgilendirin (spam suçluluğu olmadan) — bu ClickUp Emlak Bülten Şablonu, listeleri, trendleri ve ipuçlarını öne çıkaran şık bültenleri derlemenize, planlamanıza ve göndermenize yardımcı olur.

Şablonu şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

Pazar eğilimlerini, yeni emlak listelerini ve değerli ipuçlarını öne çıkarmak için içeriği özel olarak özelleştirin

Özel Alanlar ve Durumlar'ı kullanarak haber bülteni oluşturma ve dağıtım ş Akışlarını yönetin

İçerik için işbirliği içinde taslak haline getirmek ve düzenleme yapmak için ClickUp Belge'den yararlanın

ClickUp Gantt Chart Görünümlerini kullanarak haber bültenlerinin gönderimini planlayın ve izlemeyi gerçekleştirin

Zamanında ve ilgili bilgiler sağlayıcı olarak müşteri etkileşimini artırın

💡 İdeal kullanım alanları: Müşterilerle düzenli iletişim kurmayı, uzmanlığını sergilemeyi ve bilgilendirici haber bültenleri aracılığıyla etkileşimi artırmayı amaçlayan emlakçılar ve pazarlama takımları.

4. ClickUp Emlak Proje Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Emlak Proje Yönetimi Şablonu ile tüm verileri ve görevleri düzenli tutun

Çok birimli bir tersine çevirme veya yenileme projesiyle mi uğraşıyorsunuz? Bu ClickUp Emlak Proje Yönetimi Şablonu, bütçeleri, Gantt zaman çizelgelerini, takım görevlerini ve maliyet denetimini tek bir sorunsuz çalışma alanına getiren hepsi bir arada bir izleme aracıdır.

Bu gayrimenkul proje yönetimi şablonu, satış öncesi aşamadan teslimata kadar her şeyi yönetebileceğiniz merkezi bir platform sunarak karmaşık gayrimenkul projelerini daha kolay hale getirir. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Tahmini maliyet, süre, fark günleri, fark maliyeti ve açıklamalar için Özel Alanlar'ı kullanın

ClickUp görevlerini takım üyelerine atayın, öncelik belirleyin, son teslim tarihi ekleyin ve ayrıntılı proje dökümleri için iç içe alt görev ekleyin

Paydaşları etiketleyin, iç içe alt görevler ekleyin, birden fazla takım üyesini atayın ve görevleri öncelik sırasına koyun

Kira gelirleri ve maliyet analizlerini doğru bir şekilde desteklemek için kira ile ilgili giderleri ve proje bütçelerini izlemeyin

ClickUp AI Takvimini kullanarak toplantıları, görevleri ve son teslim tarihlerini entegre edin, aynı zamanda programları otomatik olarak ayarlayın ve hatırlatıcılar gönderin

💡 İdeal kullanım alanları: Çok aşamalı inşaat veya yenileme projelerini koordine etmek, bütçeleri ve zaman çizelgelerini izleme altında tutmak ve finansal ve planlama risklerini en aza indirmek isteyen gayrimenkul proje yöneticileri ve yatırımcılar

🎥 Kira, vergi, bakım ve daha fazlası için son teslim tarihlerini izleme yapmakta bıktınız mı? Kiralık mülkünüzü kontrol altında tutan bir AI Takvim edinin. Aşağıda nasıl olduğunu izleyin! 👇🏼

5. ClickUp Emlak Hesap Tablosu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Emlak Hesap Tablosu Şablonu ile düzenli kalın ve plan yapın

Portföyünüzün finansal durumunu tam olarak görmek mi istiyorsunuz? Bu elektronik tablo tarzındaki ClickUp Emlak Elektronik Tablo Şablonu, potansiyel müşterileri, ipotekleri, kira gelirlerini ve giderleri tek bir düzenli görünümde birleştirir.

Bu şablonu kullanarak her bir mülkü kaydedin, giderleri ve gelirleri kaydedin ve tüm portföyünüzün net ve konsolide görünümüyle görüntüleyin. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Net gelir, sigorta maliyeti, satın alma fiyatı ve alan metrekare gibi Özel Alanlar oluşturun

"Satılacak", "Pazarlık Aşamasında" ve "Satıldı" gibi durumları kullanarak her bir mülkün yaşam döngüsünü izleme

ClickUp Tablo Görünümü'nü kullanarak tüm gayrimenkul verilerinizi (mülkler, anlaşmalar ve müşteri bilgileri gibi) hızlı, veriye dayalı kararları destekleyen özelleştirilebilir, elektronik tablo benzeri bir biçimde merkezileştirin

ROI'yi hesaplayın, aylık kirayı izlemeyin ve Schedule E hazırlığı için kira gelirini ve maliyetleri hızlı bir şekilde kaydedin

Gerçek zamanlı raporlama özelliğini kullanarak portföylerdeki fırsatları ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

💡 İdeal kullanım alanları: Giderleri, kira gelirlerini, yatırım getirisini ve mülk durumunu izlemek için üst düzey bir hesap tablosuna ihtiyaç duyan gayrimenkul yatırımcıları, ev sahipleri ve emlak yöneticileri

🧠 İlginç bilgi: Potansiyel satıcıların üçte biri (38%) kiralık mülklerini satışa hazırlamak için ev iyileştirmelerine zaten yatırım yaptı, çünkü cazibeyi artırmak sadece dış görünüşü iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için akıllıca bir harekettir. En yaygın yenilemeler nelerdir? Yeniden boyama, demirbaşların yenilenmesi ve hafif peyzaj düzenlemesi gibi hafif yenilemeler, değişiklik yapan satıcıların %70'i tarafından gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık %65'i, mülklerinin uygunluk kontrollerinden geçmesini sağlamak için potansiyel denetim sorunlarını ele almıştır.

6. ClickUp Emlak Pazarlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Emlak Pazarlama Şablonu ile stratejik planlama ve taktiksel uygulama arasında denge kurarak başarıyı garantileyin

Mülklerinizi tanıtmak istiyorsanız, bu şablon tam size göre. ClickUp Emlak Pazarlama Şablonu, kampanya stratejilerini, bütçeleri, kanalları ve performansı tek bir yerde bir araya getirir.

İşte bunu seveceğiniz nedenler:

Kiralama mülkleriniz için pazarlama kampanyalarını izleme yaparak potansiyel kiracıları çekmenize ve boş yerleri daha hızlı doldurmanıza yardımcı olun

Takımınızı paylaşılan hedefler etrafında uyumlu hale getirerek yatırım getirisini en üst düzeye çıkarın

Hashtag, ses tonu, kampanya bağlantısı ve pazarlama kanalı gibi Özel Alanları kullanın

Görünümler (Takvim, Yayınlar, Kampanyalar ve Mülk Harita) üzerinden stratejinizi görselleştirin

Gayrimenkul pazarlama giderlerini izleyin ve kampanyaları kiralama gelir fırsatlarıyla ilişkilendirin

Otomasyonlar, etiket ve ilerleme çubuklarını kullanarak listelerinizi kolayca yönetin ve promosyonlar planlayın (örneğin, bir aylık kira indirim sunmak gibi)

💡 İdeal kullanım alanları: Listeleri tanıtmak, potansiyel kiracıları çekmek ve kira gelirini en üst düzeye çıkarmak için profesyonel bir pazarlama ş Akışı isteyen ev sahipleri, emlak yöneticileri ve gayrimenkul yatırımcıları

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Özel Veritabanı Yazılım Sistemleri

👀 Biliyor muydunuz? ABD'deki gayrimenkullerin yaklaşık %44,8'i çevresel tehditlerden kaynaklanan ciddi veya aşırı hasar riski altındadır. Bu, sel, rüzgar hasarı, orman yangınları, sıcaklık veya tehlikeli hava kalitesine karşı savunmasız olan yaklaşık 22 trilyon dolarlık konut gayrimenkulü anlamına gelir. Bu, Colorado Springs, Riverside ve Tucson gibi riskli bölgelerdeki ABD'li emlakçılar için, evrak işleri ve gayrimenkul veya mülklerinin gerçek güvenlik iyileştirmeleri açısından ekstra hazırlıklar yapmaları gerektiği anlamına gelir.

7. ClickUp Emlak İşlem Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Emlak İşlemleri Kontrol Listesi Şablonu ile emlak işlemleriyle ilgili görevlerin ilerlemesini takip edin

ClickUp Emlak İşlemleri Kontrol Listesi Şablonu, her işlem döngüsünü açık ve uygulanabilir adımlara ayırır. Listeleme sözleşmelerinden kiracı seçimine, kira sözleşmesinin sonuçlandırılmasından kira ödeme hatırlatıcılarına kadar, bu kontrol listesi her kutunun işaretlenmesini sağlar. İster yeni bir birim için sözleşme imzalayın ister mevcut kiralama sözleşmelerini yenileyin, şablonu şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

ClickUp görevi Kontrol Listelerini kullanarak teklif kabulü, denetimler ve kapanış belgeleri gibi önemli adımları takip edin

Kiracı başvuru durumunu, geçmiş kontrollerini ve kira sözleşmesi imzalarını tek bir yerden izlemeyin

Ciddiyet parası depozitoları, sözleşme koşulları ve kira tahsilat zaman çizelgeleri gibi son teslim tarihi için hatırlatıcı ayarlayın

ClickUp Belgesini kullanarak işlemleri hızlandırmak ve hataları azaltmak için acenteler, ev sahipleri ve emlak yöneticileriyle işbirliği yapın

Konut, ticari ve kiralık emlak işlemleri için basit kira sözleşmelerinden karmaşık gayrimenkul anlaşmalarına kadar bölümleri özel olarak ayarlayın

💡 İdeal kullanım alanları: İşlem sürecini kolaylaştırmak, gecikmeleri önlemek ve kiralık emlak işinin her aşamasında uyumluluğu sağlamak isteyen ev sahipleri, emlak yöneticileri ve gayrimenkul yatırımcıları.

💡 Bonus: Kiralama işinizi otomasyonla desteklemek için yardım istiyorsanız, şunları da dahil edin: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve web'de anında arama yapın

Talk to Metin özelliğini kullanarak sesinizle sorular sorabilir, dikte edebilir ve işlerinizi komut edebilirsiniz — ellerinizi kullanmadan, her yerden.

ChatGPT, Claude ve Perplexity gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını, tek bir LLM'den bağımsız, Enterprise kullanıma hazır çözümle değiştirin ClickUp Brain MAX 'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulayıcı. Bu, koleksiyonunuza ekleyeceğiniz başka bir AI aracı değildir. Bu, hepsinin yerini alan ilk Bağlamsal AI uygulayıcıdır.

8. ClickUp Emlak Kapanış Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Emlak Kapanış Kontrol Listesi Şablonu'nu kullanarak emlak işlemlerini doğru bir şekilde tamamlamak için gerekli tüm adımların atıldığından emin olun

Huzurlu bir kapanış günü hak ediyorsunuz. ClickUp Emlak Kapanış Kontrol Listesi şablonu, tüm tarafların zamanında imza atmasını, kira şartlarının açıkça kaydedilmesini ve bilançonuzun tüm son ödemeleri ve depozitoları yansıtmasını sağlayarak, her sabit dönem görevinde size rehberlik eder.

Kira sözleşmesi imzalarken veya mülk satışını tamamlarken izlemeyi sürdürebilirsiniz. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Gerekli tüm belgeleri (denetim raporları, başlık sigortası, ipotek belgeleri) doğrudan ClickUp'a yükleyin ve düzenleyin

Özel Alanlar ile kira sözleşmelerini, kiracı başvurularını ve kapanış belgelerini kaydedin

Net bir hesap verebilirlik için görevleri emlak yöneticilerine, emlakçılara veya hukuk takımlarına atayın

Ödeme son tarihleri, kira başlangıç tarihleri ve uygunluk kontrolleri için otomatik hatırlatıcı ayarlayın

Pano veya Liste Görünümlerini kullanarak birden fazla gayrimenkul satışının ilerleyişini görselleştirin

💡 İdeal kullanım alanları: Son dakika sürprizlerini azaltmak ve her işlemi kolaylaştırmak için tekrarlanabilir bir süreç isteyen, birden fazla kapanışı yöneten ev sahipleri, emlak profesyonelleri ve emlak yöneticileri

📚 Ayrıca okuyun: Hesap için Genel Muhasebe Örnekleri ve Biçimleri

9. ClickUp Emlak Piyasası Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Emlak Piyasası Rapor Şablonu ile mevcut eğilimleri anlayın ve emlak sektörünün gelecekteki performansını tahmin edin

Gayrimenkul listelerinizi en üst düzeye çıkarmak mı istiyorsunuz? Yerel içgörülerle başlayın. Bu ClickUp Gayrimenkul Piyasası Rapor Şablonu, tek bir temiz gösterge paneli üzerinde gerçek zamanlı kira eğilimlerini, fiyat değişikliklerini ve piyasa gerçeklerini analiz etmenizi sağlar.

Ortalama kirayı izleme, mülk değer artışını ve alıcı talebini belgelemeye kadar, bu şablon New Hampshire'da kiraya veriyor, Rhode Island'da yatırım yapıyor veya West Virginia'da yatırım getirisini karşılaştırıyor olsanız da, birden fazla pazarda tutarlı ve doğru raporlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu şablon size şunları sağlar:

Özel Alanları kullanarak mülk değerini, yerel kira ortalamalarını, arz/talep ölçütlerini ve değer artış oranlarını izleme

Finansal plan ve kiralama fiyatlandırmasını desteklemek için dinamik grafikler ve gösterge panelleriyle eğilimleri görselleştirin

Hızlı pazar karşılaştırmaları ve çok eyaletli kiralama stratejileri için birden fazla bölgedeki verileri merkezileştirin

Verileri emlak CRM'nizle entegre ederek pazar bilgilerini kiracı değerlendirmeleri ve kira sözleşmesi kararlarıyla bağlantı kurun

💡 İdeal kullanım alanları: Pazar analizi, kira fiyatlandırma stratejisi ve farklı bölgelerdeki gayrimenkul portföyünü genişletmek için veriye dayalı bir yaklaşım isteyen gayrimenkul yatırımcıları, ev sahipleri ve emlak yöneticileri

💡 Profesyonel ipucu: Emlakçılar, Emlak İşlemleri ve Kapanış Kontrol Listelerini CRM'lerine yerleştirerek her yeni liste için görev tetikleyicileri otomatik olarak tetikleyebilir, böylece zamandan tasarruf edebilir ve işlemler sırasında hiçbir adımın atlanmamasını sağlayabilir.

10. ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu ile kira sözleşmelerini tek bir yerden oluşturun ve yönetin

ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu, eyalet yönetmeliklerine uygun konut kira sözleşmeleri oluşturmak için yasal olarak uygun ve kullanıma hazır bir yapı sunar.

Bu şablon, temel kira sözleşmesi ayrıntılarını kaydeder, satış süreçlerinizi otomatikleştirir ve kira son teslim tarihi hatırlatıcıları sağlar. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Aylık kira, kira başlangıç ve bitiş tarihleri ve ilgili taraflar dahil olmak üzere kira şartlarını özel hale getirin

Ev sahibi bildirim dönemleri ve mülk koşullarının açıklanması gibi eyalete özgü maddeler ekleyin

İmzalanmış kira sözleşmelerinin ve kiracı belgelerinin dijital kopyalarını tek bir güvenli konuma saklayın

Ödeme son teslim tarihleri, kira sözleşmesi yenilemeleri ve kiracı geçmiş kontrolleri için hatırlatıcıları otomasyonla gerçekleştirin

Finansal plan ve Schedule E vergi beyannamesi için ödenen kira, depozito ve mülk ayrıntılarını izle, finansal plan ve Schedule E vergi beyannamesi hazırlığında destek ol

💡 İdeal kullanım alanları: Kiralama portföyleri için uyumlu, yapılandırılmış ve otomasyonlu bir kira sözleşmesi sistemi arayan ev sahipleri, gayrimenkul yatırımcıları ve emlak yöneticileri.

11. ClickUp Tesis Talep Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tesis Talep Formu Şablonu ile talep türleri, öncelikler ve durumlar hakkındaki verileri tek bir yerde toplayın

ClickUp Tesis Talep Formu Şablonu, ev sahipleri, emlak yöneticileri ve kiracıların kiralık birimlerdeki bakım sorunlarını raporlama ve yönetme şeklini kolaylaştırır. Bu, dağınık talepler ve manuel izleme kaosu ortadan kaldırır.

Ayrıca, şablonu şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

ClickUp Formları'nı kullanarak kiracılardan sorun türü, konum, aciliyet ve fotoğraflar gibi belirli ayrıntılarla bakım taleplerini toplayın

Form gönderilerine göre görev oluşturma, atamalar ve son teslim tarihlerini otomasyonla gerçekleştirin

Onarım Gerekiyor, Devam Ediyor, Planlandı ve Tamamlandı gibi Özel Alanlar ile talep durumunu takip edin

Schedule E ve ev sahibi sigorta belgeleri için bakım kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayın

Hizmet geçmişini, giderleri ve onarım sağlayıcı bilgilerini ek dosya olarak ekleyerek uyumluluğu sağlayın

💡 İdeal kullanım alanları: Tek veya çok birimli kiralık mülkleri denetleyen ve bakım taleplerini yönetmek, giderleri izlemek ve mevzuata uygunluğu sağlamak için kolaylaştırılmış bir sisteme ihtiyaç duyan ev sahipleri ve emlak yöneticileri

👀 Biliyor muydunuz? Emlak yöneticileriyle çalışan ev sahipleri, bunu zaman kazanmak ve yasal sorunlardan kaçınmak için yaptıklarını söylüyor. Emlak yöneticileri, kira sözleşmelerinin uygulanmasından kiracıların değerlendirilmesine, bakımdan yerel mevzuata uyuma kadar her şeyi hallederek kiralık mülk sahipliğini daha az stresli hale getiriyor.

12. ClickUp Hizmet Şartları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hizmet Şartları Şablonu ile ilgili tüm tarafların hak ve sorumluluklarını tanımlayın

Teknoloji konusunda bilgiliyseniz ve kiracılara çevrimiçi bir portal veya uygulama sunuyorsanız, bu belge tabanlı şablon, sorumluluktan veri gizliliğine kadar temel kuralları, hukuki terimler kullanmadan açıklar.

ClickUp Hizmet Şartları Şablonu, çevrimiçi hizmetlere, rezervasyon platformlarına veya dijital kiralık satış uygulamalarına erişen kiracılarınız için yasal olarak geçerli ve şeffaf sözleşmeler oluşturur.

Bu şablon size şunları sağlar:

Hizmet Şartları sözleşmenizi özel bir ClickUp belgenizde taslak haline getirin, düzenleme yapın ve üzerinde işbirliği yapın; böylece bölümleri kolayca düzenleyebilir ve netlik sağlayabilirsiniz

Hizmet Şartları'nın geliştirilme ilerlemesini (ör. Taslak, İnceleme Aşamasında, Son Haline Getirildi) izleyerek her bölümün hangi aşamada olduğunu her zaman bilebilirsiniz

Araştırma, taslak hazırlama, yasal inceleme ve yayınlama görevlerini ilgili paydaşlara, süreci ilerletmek için son teslim tarihi ve öncelik belirleyerek atayın

Tek bir özelleştirilebilir gösterge paneli üzerinden Hizmet Şartları projenizdeki genel ilerlemeyi, bekleyen görevleri ve darboğazları izleyin

Hizmet Şartlarınızı doğrudan kiralama başvurularına veya kiracı kayıt belgelerine bağlayın

💡 İdeal kullanım alanları: Şeffaflık ve yasal kapsamı korumak isteyen, dijital hizmetler veya kiracı portalları sunan emlak yöneticileri, ev sahipleri ve emlak takımları

13. ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonunu kullanarak ticari kira sözleşmesinin tüm şartlarının dijital kayıtlarını oluşturun ve saklayın

Ticari anlaşmalar ciddi paralar ve maddeler anlamına gelir. ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonu, kira, güvenlik depozito normları ve bakım görevlerini temiz, özelleştirilebilir bir belge üzerinde tanımlamanıza olanak tanır.

Şablon, ofis alanları, perakende satış birimleri, depolar ve diğer ticari mülkler için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetilmesi sürecini basitleştirir. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Alanları özelleştirerek kiracı isimlerini, kira başlangıç/bitiş tarihlerini, aylık kirayı ve güvenlik depozitolarını ayrıntılı olarak belirtin

Bakım, onarım ve ticari kullanım koşullarıyla ilgili sorumlulukları netleştirin

Kira ödemelerini ve kira sözleşmesi yenileme hatırlatıcılarını otomasyon ile gerçekleştirin

ClickUp Belge'yi kullanarak ek dosyalar, sigorta belgeleri ve kat planlarını ekleyerek merkezi kayıt tutma işlemini gerçekleştirin

Düzenlenebilir maddelerle farklı eyaletlerin gerekliliklerine (ör. Teksas, Rhode Island, New Hampshire) uyumluluğu sağlayın

Kolay Schedule E raporlaması için ticari mülk gelir ve giderlerini düzenleyin

💡 İdeal kullanım alanları: Kira sözleşmelerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak, uyumluluğu sağlamak ve ticari kiralama işlemlerini verimli bir şekilde yönetmek isteyen ev sahipleri, kiralama acenteleri ve ticari emlak yöneticileri

İyi bir kiralık emlak şablon nedir?

Peki, doğru kiralık emlak şablonunu nasıl seçersiniz? yapılacak

İyi tasarlanmış bir şablon, kiralama finansmanınızı düzenlemeli ve mülk yönetimini kolaylaştırmalıdır. Dikkat etmeniz gereken bazı özellikler şunlardır:

özelleştirilebilir mülk alanları*: Tek birim, çok aileli evler veya tüm kiralık portföy için ayarlayın

kiracı ve kira sözleşmesi izleme*: Kiracı bilgilerini, kira sözleşmesi şartlarını, kira sözleşmesi sona erme tarihlerini ve ilgili tarafları kaydedin

kira ve ödeme kayıtları*: Aylık kira, son teslim tarihi, ödenen kira ve güvenlik depozitolarının açık alanlarla izlemesini yapın

Bakım ve onarım kayıtları : Devam eden onarımları, bakım programlarını ve ilgili giderleri belgelendirin

Schedule E hazırlığı : Kolay vergi beyannamesi için kira gelirlerini, maliyetleri, kesintileri ve sahiplik bilgilerini düzenleyin

Çoklu eyalet esnekliği : Şablonları farklı bölgelerdeki mülklere uyarlayın; West Virginia, Rhode Island, New Hampshire veya New Mexico olması fark etmez

gider ve sigorta alanları*: Elektrik, su, doğalgaz faturaları, ev sahibi sigortası ve diğer tekrarlayan emlak yönetimi giderleri için bölümler ekleyin

uyumluluk uyarıları*: Arka plan kontrolleri, kredi kontrolleri ve makul bildirim belgeleri için hatırlatıcılar ekleyin

otomasyona hazır yapı*: Ev sahipleri ve emlak yöneticilerinin zamandan tasarruf etmesine ve hataları azaltmasına yardımcı olmak için dijital araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır

ClickUp ile Kiralık Emlak İşinizi Kolaylıkla Yönetin

Kira sözleşmelerinden kira izlemesine, kiracı seçiminden pazarlamaya kadar, kiralık mülklerin yönetimi bir hesap tablosu ve iyi bir hafızadan daha fazlasını gerektirir.

Bu ücretsiz kiralık mülk şablonları, zamandan tasarruf etmek, mevzuata uymak ve kiralama işlemlerini ölçeklendirmek için hazır bir araç seti sunar.

ClickUp'ın özelleştirilebilir şablonları, otomasyona hazır özellikleri ve gerçek zamanlı işbirliği araçlarıyla, sadece organize etmekle kalmaz, tüm kiralık emlak işinizi bir üst seviyeye taşırsınız.

Şimdi ClickUp'a kaydolun ve yaptığınız her hareketi kolaylaştırmak için ücretsiz kiralık mülk şablonlarını kullanmaya başlayın.