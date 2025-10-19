2025 için En İyi 11 Çalışma Alanı Yazılım Aracı

Her yönetici bu durumu yaşamıştır: Bir takım üye ayrılır ve aniden, projelerinizin yarısının arka planı da ortadan kalkar.

Bu son tarih neden ayarlandı? Satıcıyla yapılan görüşmenin son durumu nedir? Paylaşım sözü verdikleri dosyalar nerede?

Takımınızın işleri, paylaşım alanları yerine bireylerin içindeyse, çalışma alanı yazılımını denemeniz gerekir. Bu blog yazısında, fırtına geçtikten sonra sükuneti yeniden sağlamak için en iyi 11 aracı seçtik. ⚒️

En İyi Çalışma Alanı Yazılımlarına Genel Bakış

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Özelleştirilebilir, takımlar için hepsi bir arada çalışma alanıTakım boyutu: Birden fazla müşteri projesini yöneten tasarım, pazarlama ve ajans takımları için ideal ClickUp görevi, yapay zeka yardımı (ClickUp Brain), belgeler, bilgi yönetimi, gösterge panelleri Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel seçenekler mevcuttur Google Çalıșma Alanı Office 365 ekosisteminde birleşik iletişimTakım boyutu: Proje yöneticileri ve orta ölçekli ajanslar için ideal Belge/Sheets'te gerçek zamanlı işbirliği, Gemini tarafından desteklenen AI Gems sohbet robotları Kullanıcı başına aylık 8,40 $'dan başlayan fiyatlarla Microsoft Takımları Office 365 ekosisteminde birleşik iletişimTakım boyutu: Proje yönetimi ve orta ölçekli ajanslar için ideal Canlı toplantı transkriptleri, özetler ve görev oluşturma için Copilot AI Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla Basecamp Basit, müşteri dostu proje koordinasyonuTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli ajanslar ve danışmanlık şirketleri için ideal Müşteri Erişimi, Hill Grafikleri, Mesaj Panoları, raporlar, yapılacaklar izleme Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla Trello Sezgisel Kanban tarzı görev izleme Takım boyutu: Freelancerlar ve yaratıcı işbirlikçileri için ideal Kanban panoları, kart kapakları, Slayt Güçlendirme, Zaman Çizelgesi görünümü Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla Wrike Gantt ve raporlama ile yapılandırılmış proje portföyleri Takım boyutu: Küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için ideal Bağımlılıklar, kaynak ve bütçe izleme içeren Gantt grafikleri Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla Zoho Proje Uygun fiyatlı, tam özellikli proje yönetimiTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli ajanslar için ideal Görev bağımlılıkları, kaynak yönetimi, müşteri/tedarikçi portalları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan fiyatlarla Airtable Görsel çeşitlilik ile esnek veri odaklı uygulamalar oluşturma Takım boyut: Veritabanı tarzı kontrole ihtiyaç duyan takımlar için ideal İlişkisel tablolardan oluşan tablo, arayüz tasarımcısı, otomasyon kuralları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla Coda Etkileşimli bloklarla uygulama olarak belge ş AkışıTakım boyutu: Strateji ekipleri, bilgi operasyonları ve hibrit takımlar için idealdir Etkileşimli tablolardan oluşan koleksiyon, paketler, otomasyonlar, toplantı ve verimlilik şablonları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla ProofHub Kapsamlı proje kontrolü ve prova Takım boyutu: İç iletişim, eğitim ve yaratıcı inceleme takımları için ideal Düzeltme araçları, yerleşik sohbet, rol tabanlı erişim Ücretsiz; Aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla Zoom Kesintisiz video, yapay zeka ve asenkron araçlara ihtiyaç duyan hibrit takımlar Takım boyutu: Tekrarlayan toplantılar düzenleyen, dağıtım kurumsal takımlar için idealdir HD video, küçük grup odaları, AI Companion, beyaz tahtalar Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 16,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Çalışma Alanı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İşte, çalışma alanı yazılım aracını dijital dönüşüm stratejiniz için etkili kılan bazı olmazsa olmaz özellikler:

Gerçek zamanlı işbirliği ve iletişim: Anlık sohbet, video konferans, açıklama ekleme ve canlı ortak düzenlemeyi destekler

*birleştirilmiş görev, dosya ve ş Akışı yönetimi: Görev izleme, dosya paylaşımı, yorumlar, onaylar ve proje panolarını tek bir arayüzde birleştirir

Otomasyon ve yapay zeka özellikleri: Rutin görevleri yerine getirir ve yapay zeka kullanarak içeriği özetler, hatırlatıcılar oluşturur veya verileri analiz eder

birden fazla görsel görünüm: *Kanban panoları, takvimler, zaman çizelgeleri ve Gantt grafiklerinin yanı sıra işinizi farklı şekillerde görüntüleme seçenekleri sunar

Entegrasyonlar ve genişletilebilirlik: Çalışma alanınızdaki mevcut araçlarla bağlantı kurar ve özel ş Akışı için bir API sunar

*güvenlik ve yönetici kontrolleri: Dağıtılmış takımlar arasında veri erişimini güvenli bir şekilde yönetmek için sağlam kullanıcı izinleri, şifreleme, SSO desteği ve uyumluluk araçları sunar

🔍 Biliyor muydunuz? Mark Kozak-Holland'ınThe History of Project Management (Proje Yönetiminin Tarihi) kitabına göre, antik yapıdan imparatorluk ölçeğindeki girişimlere kadar tarihi projeler, bugün kullandığımız birçok ilkeyi kullanıyordu: proje sponsorluğu, tanımlanmış takımlar ve yapılandırılmış süreçler.

En İyi Çalışma Alanı Yazılımı

İşte en iyi çalışma alanı yazılımları için seçimlerimiz. 👇

1. ClickUp (Takımlar için özelleştirilebilir, hepsi bir arada çalışma alanı için en iyisi)

ClickUp'ta Takımınızın Çalışma Alanını Oluşturun ClickUp ile çalışma alanınızı özel hale getirin

Günümüzde iş hayatı bozulmuş durumda.

Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz, bizi yavaşlatan birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda.

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulama ile bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekleniyor.

ClickUp görevleri ile işleri bölümlere ayırın

ClickUp görevi, planlamanın uygulamaya dönüştüğü yerdir. Bu yapı taşları, takımlarınızın neyin, ne zaman ve kim tarafından yapılacak olduğunu görmelerine yardımcı olan adımlar görevi görür.

ClickUp görevlerine Bağımlılıklar ekleyerek işiniz için doğru sırayı ayarlayın

Bir ürün lansmanını yönettiğinizi varsayalım. "Lansman Açılış Sayfası" için bir görev oluşturun, ardından bu görevi metin yazımı, tasarım, geliştirme entegrasyonu, test ve yayına alma gibi alt görevlere bölün. Her bir parçanın kendi atanana kişi, son tarihi ve bağımlılıkları vardır.

İş akışınızı özelleştirmeniz mi gerekiyor? Kanal türü, bölge veya varlık türü gibi bilgileri izlemek için ClickUp Özel Alanları ekleyin. Ayrıca, ClickUp'ta Özel Görev Durumlarını kullanarak takımınızın çalışma şeklini yansıtabilirsiniz, örneğin "Hukuki İnceleme Aşamasında" veya "Geliştirme Tarafından Engellendi"

ClickUp Brain ile daha akıllı iş yapın

İşte çalışma alanınızın gerçekten güçlü hale geldiği nokta burasıdır.

ClickUp Brain, çalışma alanınızın her parçasına entegre edilmiş yerleşik yapay zeka asistanınızdır.

ClickUp Brain'e çalışma alanınızla ilgili her şeyi sorun ve anında, uygulanabilir yanıtlar alın

Görev açıklamaları yazmak veya güncellemeleri özetlemek için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain'i kullanarak sonraki adımları oluşturun, ilerlemeyi özetleyin ve hatta iş yüküne göre takviminizi otomatik olarak blokleyin.

Bir haftalık tatilin ardından işlerinizi yakalamaya mı çalışıyorsunuz? Şunu sorun: Geçen hafta işe alım projeinde neler değişti? Ya da web sitesi yeniden tasarımında hangi görevler gecikti?

ClickUp Brain, yorumlar, güncellemeler, belgeler, sohbetler ve zaman çizelgeleri gibi tüm çalışma alanınızı tarayarak size net ve uygulanabilir cevaplar verir. Hatta görevleri ekleyebilir, ilgili belgeleri bağlayabilir ve yapay zeka kullanarak otomatik olarak görsel konseptler veya kampanyalar oluşturabilirsiniz.

💡 ClickUp Brain MAX ile Çalışma Alanınızı En Üst Düzeye Çıkarın

Her şeyi yazmadan raporlar hazırlamak, güncellemeleri özetlemek veya ham fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain MAX , hız, netlik ve derin çalışma alanı entegrasyonları için tasarlanmış yapay zeka yardımcı pilotunuzdur.

ClickUp Brain MAX'ın her görevini akıllı bir çalışma alanına nasıl dönüştürdüğünü görün: güncellemeleri özetler, engelleri ortaya çıkarır ve bir sonraki adımları otomatik olarak önerir

Arka arkaya toplantılara katılıyor veya uzun proje özetlerini işliyor olsanız da, Brain MAX size şu konularda yardımcı olur:

Ellerinizi kullanmadan fikirlerinizi dikte edin : Sözlü düşünceleri, toplantı ses kayıtlarını veya ekran kayıtlarını zaman damgaları, özetler ve eylem öğeleri içeren yapılandırılmış Belgelere dönüştürün

Daha akıllı sorgulama ve arama : Çalışma alanınızın tamamından (belgeler, görevler, yorumlar ve dosyalar) tek bir sorguyla anında yanıtlar alın

Temiz içeriği otomatik olarak oluşturun: Görev bağlamını ve geçmiş belgeleri kullanarak saniyeler içinde müşteri teklifleri, proje güncellemeleri veya bilgi bankası makaleleri taslakları oluşturun

Kullanım örneği: Pazarlama takımınız bir ürün lansmanı toplantısını yeni tamamladı diyelim. Toplantı tutanaklarını manuel olarak yazmak yerine, tartışmayı kaydedin, Brain MAX'a yükleyin ve tüm anahtar noktalar ile sonraki adımları içeren, paylaşım hazır bir belge elde edin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX'ı Docs Hub ve Yineleyen ile birleştirerek, iç bilgilerinizi güncel ve uygulanabilir tutan otomatik inceleme ş Akışlarını ayarlayın; manuel bakım gerektirmez.

ClickUp Belge ile fikirleri bilgiye dönüştürün

Görevler ilerlemeye başladığında ve takımınız uyum sağladığında, bir sonraki zorluk tüm bilginin nereye gittiğini anlamaktır.

ClickUp Belge, takımınızın wiki'leri taslak haline getirdiği, SOP'leri düzenleme yaptığı ve ürün özellikleri, işe alım kontrol listesi veya lansman planı gibi konularda gerçek zamanlı olarak işbirliği yaptığı yerdir.

ClickUp Belge içinde kontrol listeleri ve zengin biçim öğeleri ekleyin

Diyelim ki ekibiniz daha önce bahsedilen "Açılış Sayfası" görevini üzerinde çalışıyor. Görev içinde doğrudan bir belge açarak taslak metni yazarsınız. Pazarlama ekibi düzenleme yapar, Ürün ekibi yorumlar bırakır ve Hukuk ekibi son onayı verir; hepsi tek bir yerde.

Bir belge oluşturmak bir şeydir. Bu belgenin altı ay sonra da düzenli, erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak ise başka bir şeydir.

İşte burada ClickUp Bilgi Yönetimi sistemi adım atar. Takımınızın oluşturduğu her belge, klasörlere göre düzenleyebileceğiniz, konuya göre etiketleyebileceğiniz ve gelişmiş izinlerle erişimi kontrol edebileceğiniz merkezi bir yer olan Docs Hub'da otomatik olarak indekslenir.

ClickUp Gösterge Paneli ile ilerlemeyi görselleştirin

Projeniz hız kazandıkça, ClickUp Dashboards size her şeyi kontrol altında tutmanızı sağlayan görünürlük sunar. Hepsi bir arada yazılım, görev durumları, sprint hızı, zaman takibi, hedefler, burndown grafikleri ve daha fazlası için görsel kartlar kullanarak özel Dashboard'lar oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Dashboards ile her görev, son teslim tarih ve takım iş yükünü gerçek zamanlı olarak izleyin

Örneğin, üçüncü çeyrekte bir ürün lansmanı planlıyorsunuz. Tasarım veya geliştirme ekibinin aşırı yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek için iş yükü bileşeni, görevlerin ilerlemesini takip etmek için burndown grafiği, lansman dönüm noktalarına bağlı hedef izleme kartı ve faturalandırılabilir saatleri veya odaklanmayı izlemek için zaman takibi kartı içeren bir gösterge paneli oluşturun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İş akışlarını görsel olarak bağlayın: ClickUp Beyaz Tahtalarının ilgi çekici arayüzünde görev bağlantıları ve canlı işbirliği ile iş akışları oluşturun ve işleri atayın ClickUp Beyaz Tahtalarının ilgi çekici arayüzünde görev bağlantıları ve canlı işbirliği ile iş akışları oluşturun ve işleri atayın

Daha hızlı hareket edin: İK, Ürün, Agile ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş İK, Ürün, Agile ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş ClickUp Şablonlarını uygulayarak kurulum aşamasını atlayın ve ölçeklendirmeye başlayın

Önemli olanı takip edin: ClickUp Hedefleri ile takım hedeflerini, OKR'leri ve KPI'ları belirleyin, bunları gerçek görevlerle bağlantıya geçirin ve ilerlemeyi otomatik olarak izleyin ClickUp Hedefleri ile takım hedeflerini, OKR'leri ve KPI'ları belirleyin, bunları gerçek görevlerle bağlantıya geçirin ve ilerlemeyi otomatik olarak izleyin

*bağlamsal konuşmaları sürdürün: ClickUp Chat'i kullanarak konuşma başlatın, güncellemeleri paylaşım olarak belirtin veya sorular sorun ve AI'nın anahtar mesajları görevlere dönüştürmesine izin verin

Gerçek zamanlı işbirliği: Yorumlar, sohbet ve düzeltme gibi Yorumlar, sohbet ve düzeltme gibi sosyal intranet özellikleri aracılığıyla geri bildirimlerinizi paylaşın; tüm bunlar doğrudan Çalışma Alanınıza bağlıdır

ClickUp sınırları

ClickUp'ın geniş özellik aralığı ve özel seçenekleri, özellikle tam ölçekli proje yönetimi araçlarına yeni başlayan takımlar için ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

ClickUp, ajansımızda iç görevleri yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Tüm takımın ş akışını tek bir yerden izleme, acil konuları önceliklendirme ve iletişimi merkezi hale getirme yeteneğine sahip. Süreçleri otomasyon, birden fazla görünüm (liste, pano ve takvim gibi) arasında geçiş yapma ve diğer araçlarla entegrasyonlar, günlük verimliliğimi önemli ölçüde artırdı. Ş Akışımıza mükemmel şekilde uyum sağlayan ve takım yönetimini çok daha verimli hale getiren hepsi bir arada bir platformdur.

ClickUp, ajansımızda iç görevleri yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Tüm takımın ş akışını tek bir yerden izleme, acil konuları önceliklendirme ve iletişimi merkezi hale getirme yeteneğine sahip. Süreçleri otomasyon, birden fazla görünüm (liste, pano ve takvim gibi) arasında geçiş yapma ve diğer araçlarla entegrasyonlar, günlük verimliliğimi önemli ölçüde artırdı. Ş Akışımıza mükemmel şekilde uyum sağlayan ve takım yönetimini çok daha verimli hale getiren hepsi bir arada bir platformdur.

2. Google Workspace (Yerleşik yapay zeka ile kesintisiz işbirliği ve verimlilik için en iyisi)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Eskiden Google Apps ve ardından G Suite olarak bilinen Google Workspace, Google tarafından geliştirilen bulut tabanlı bir verimlilik ve işbirliği paketidir. Gmail, Takvim, Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Meet ve Sohbet gibi temel araçları bir araya getirir.

Araç yığını, özel iş e-posta adresleri, paylaşım bulut depolama, video konferans, anlık mesajlaşma ve entegre AI yardımı gibi özelliklere sahip işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sağlar.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Gmail'de yazma ve özetleme, Sheets'te içgörüler oluşturma, slaytlar tasarlama ve belgelerde beyin fırtınası yapma için Gemini AI 'yi edinin

NotebookLM 'ye belgeler, özetler veya raporlar yükleyin ve sentezlenmiş özetler veya sesli genel bakışlar elde edin

Takım anketleri, onay ş Akışı veya varlık izleme için AppSheet ile kod yazmadan uygulamalar oluşturun

Google Takvim'i kullanarak müşterilerinizin ve ekip arkadaşlarınızın kişiselleştirilmiş rezervasyon sayfanızdan sizinle otomatik olarak randevu almasını sağlayın

Google Çalışma Alanı sınırları

Karmaşık ş akışlarına veya derinlemesine idari kontrole ihtiyaç duyan takımlar için ideal değildir ve kullanıcıları Google Çalışma Alanı alternatiflerine yönlendirir

Google Drive'ın masaüstü sürümü, net bir çözüm bulunmadan çökebilir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

*i̇ş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 8,40 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 16,80 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

kurumsal Plus: Kullanıcı başına aylık 42 $

Google Çalışma Alanı puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (43.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (17.200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Çalışma Alanı hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının yorumu şöyle:

Google, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde işlerinizi tamamlamanıza yardımcı olan bir çalışma alanı tasarımı konusunda diğerlerinden açık ara önde. Ancak, Microsoft 365'ten daha sık çöküyor.

Google, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde işleriniz tamamlandı olarak geri dönmenize yardımcı olan bir çalışma alanı tasarımı konusunda diğerlerinden açık ara önde. Ancak, Microsoft 365'ten daha sık çöküyor.

🔍 Biliyor muydunuz? PMBOK® tarafından tanımlanan Proje Yönetiminin Dokuz Bilgi Alanı, bir projeyi etkili bir şekilde yönetmek için gereken her şeyi kapsar: Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik.

3. Microsoft Teams (Office 365 ekosisteminde birleşik iletişim için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams, sohbet, toplantı, arama, dosya paylaşımı ve uygulama entegrasyonu için tasarlanmış, Microsoft 365 paketinin bir parçası olan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Bu araç, gerçek zamanlı grup ve bire bir sohbeti yüksek kaliteli video ve sesli konferans ile bir araya getirir.

Google Çalışma Alanı ile karşılaştırıldığında, daha ayrıntılı yönetim kontrolü elde edersiniz. Kullanıcıların projeler, departmanlar veya konular etrafında özel "Takımlar" veya kanallar oluşturmasına olanak tanır, böylece konu tabanlı konuşmalar, zengin medya paylaşımı ve aranabilir geçmişler sağlanır.

Microsoft Takımlarının en iyi özellikleri

Intelligent Recap gibi yapay zeka destekli araçları kullanarak her görüşmeyi daha odaklı ve eyleme geçirilebilir hale getirin Markalı toplantı ve iletişim planı şablonlarında gibi yapay zeka destekli araçları kullanarak her görüşmeyi daha odaklı ve eyleme geçirilebilir hale getirin

Geleneksel masaüstü telefonlarını, çağrı yönlendirme, sesli mesaj, otomatik operatör ve doğrudan iç arama özelliklerini destekleyen Teams Phone ile değiştirin

Sürüm geçmişi ve yorumlarla Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını doğrudan Teams'de birlikte düzenlemeyi gerçekleştirin

Microsoft Takım sınırlamaları

Toplantılar sırasında donmalar, çağrı kesintileri ve ekran paylaşımı sorunları hala yaygın olarak görülmektedir

Ev sahipleri ayrıntılı kontrol sahibi değildir ve toplantı rolü yanlışlıkla ilk katılımcılara ön tanımlı olabilir

Microsoft Takım fiyatlandırması

Microsoft Teams: Ücretsiz

Microsoft 364 Personal: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Microsoft 365 Family: Kullanıcı başına aylık 12,99 $

Microsoft Teams Essential: Kullanıcı başına aylık 4,80 $

Microsoft 365 İş Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (16.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (10.200'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: 1954, modern yönetim için önemli bir yıldı. Bu yıl, ABD Hava Kuvvetleri Generali Bernard Schriever "proje yönetimi" terimini ortaya attı ve Peter Drucker, The Practice of Management (Yönetimin Uygulanması) adlı kitabında Hedeflerle Yönetim kavramını tanıttı.

4. Basecamp (Basit, müşteri dostu proje koordinasyonu için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Basecamp, 37signals (şimdi eski adına geri dönmüştür) tarafından tasarlanan, modern, tarayıcı tabanlı bir proje yönetimi ve takım işbirliği platformudur. Her projenin yapılacak listesi, mesaj panosu, dosya depolama, gerçek zamanlı grup sohbeti (Campfire) ve entegre programlar içeren çalışma alanları oluşturmanıza yardımcı olur.

Platform ayrıca otomasyonla desteklenen check-in sorguları sunarak ekip üyelerinin "Bugün ne üzerine iş yaptın?" gibi tekrarlayan sorgulara yanıt vermesini sağlar.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Hill Charts ile işlerin nerede sorunsuz ilerlediğini ve nerede takıldığını anlayın

LineUP ve Mission Control ile iş yüklerini izleyin, zamanlama çakışmalarını tespit edin ve birden fazla proje arasında zaman çizelgelerini uyumlu hale getirin

Doğrudan mesajlar ve bildirimler için Pings ve Hey! menüsü ile iletişimi basitleştirin

Basecamp sınırları

Derinlemesine gösterge paneli ve performans bilgileri eksik

Akıllı filtreleme veya önceliklendirme olmadan uyarılar birikebilir

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Basecamp Plus: Kullanıcı başına aylık 15 $

Basecamp Pro Sınırsız: 299 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Proje görevlerini izleme için işini yapıyor ve kullanıcılar oldukça hızlı bir şekilde ayarını yapıp çalışmaya başlayabiliyor. Ancak kullanıcı arayüzü o kadar da iyi değil ve biraz sınırlı/aşırı yüklü... Kullanıcı arayüzü o kadar da iyi değil ve biraz sınırlı/aşırı yüklü. Çok fazla açık nokta olduğunda izleme zorlaşıyor, bu yüzden yapılacaklar listesi için başka, daha temiz araçlar kullanmamız gerekiyor. Sınırlı entegrasyonlar.

Proje görevlerini izleme için işini yapıyor ve kullanıcılar oldukça hızlı bir şekilde ayar ve çalıştırma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ancak kullanıcı arayüzü o kadar da iyi değil ve biraz sınırlı/aşırı yüklü... Kullanıcı arayüzü o kadar da iyi değil ve biraz sınırlı/aşırı yüklü. Çok fazla açık nokta olduğunda izleme zorlaşıyor, bu yüzden yapılacaklar için başka, daha temiz araçlar kullanmamız gerekiyor. Sınırlı entegrasyonlar.

5. Trello (Sezgisel Kanban tarzı görev izleme için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, hareket halinde düşünen takımlar için tasarlanmıştır. Görsel panoları, dağınık fikirleri ve yapılacak işleri, yönetmesi kolay ve uygulaması daha da kolay olan organize ş akışlarına dönüştürmeye yardımcı olur.

Herhangi bir ş akışını adımlara ayırabilir, görevler atayabilir, son tarihler belirleyebilir, kontrol listeleri ekleyebilir ve hatta yerleşik AI asistanı Butler ile eylemleri otomasyon hale getirebilirsiniz. Ayrıca, PowerUps kullanarak Trello'nun fonksiyonelliğini geliştirebilir, takvimler, zaman takibi, analitik ve ekosisteminize daha derin entegrasyonlar ekleyebilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Trello Gelen Kutusu ile her şeyi yakalayın ve e-posta, Slack veya Teams'den görevleri, fikirleri ve eylem öğelerini anında kaydedin

Trello Panoları ile işinizi görsel olarak düzenleyin ve sütunlar, kartlar, kontrol listeleri ve son teslim tarihi kullanarak takımınızın nasıl çalıştığını yansıtın

Aynı yapılacak görevi birden fazla yerde izleme için Kart Yansıtma özelliği ile panolar arasında görevleri yansıtın

Trello sınırları

Derinlemesine içgörüler ve yerel raporlama araçları eksik

Kullanıcılar kartları silmeden önce arşivlemeleri gerekir, bu da gereksiz tıklamalar ekler

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.600'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Bir araştırma, insanların daha kısa süreli teslim tarihlerine daha hızlı ve kararlı bir şekilde tepki verdiklerini ortaya koydu. Bunun nedeni sadece aciliyet değil, bu teslim tarihlerinin eylem odaklı hedeflerle daha uyumlu olmasıdır. Ancak, teslim tarihleri tek başına yeterli değildir. En etkili oldukları zaman, kişinin mevcut zihniyetiyle uyumlu oldukları zamandır.

6. Wrike (Gantt ve raporlama ile yapılandırılmış proje portföyleri için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, takımların hem basit hem de karmaşık projeleri verimli bir şekilde planlamasına, izlemesine ve teslim etmesine yardımcı olan bulut tabanlı, kurumsal düzeyde bir iş yönetimi platformudur. Projeler büyüdükçe özelleştirilebilir olması onu diğerlerinden ayırır. Takım iş yükleri, proje durumu, gecikmiş öğeler veya yüksek öncelikli kampanyalar gibi önemli bilgileri tam olarak görmek için özel gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, yaratıcı takımlar için Wrike Proof, yerleşik işaretleme ve sürüm oluşturma araçları sunar. PDF'leri, görüntüleri ve videoları inceleyebilir, zaman damgalı yorumlar bırakabilir, dosya sürümlerini karşılaştırabilir ve dosyaları onay için yönlendirebilirsiniz.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Talep Formları ile işlerin proje yönetimi sisteminize girme şeklini standartlaştırın

Klaxoon tarafından desteklenen Paylaşım Beyaz Tahtalar ile gerçek zamanlı fikir üretme, beyin fırtınası ve plan için takım işbirliğini görselleştirin

Work Intelligence ile tekrarlanabilir iş akışlarını otomasyonla otomatikleştirerek engelleri otomatik olarak üst düzeye taşıyın ve devralma tetikleyicilerini tetikleyin

AI Risk Prediction ile proje sorunlarını ve olası gecikmeleri erken aşamada tahmin edin

Wrike sınırları

Wrike'ı mevcut teknoloji yığınınızla senkronizasyon yapmak her zaman sorunsuz olmaz

Bazı kullanıcılar, özellikle büyük projeleri yönetirken, eksik veya katı filtreleme seçenekleriyle zorluk yaşıyor

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

İşte gerçek bir kullanıcının yorumları:

İsteklerimi kolayca yapabilir ve her şeyin hangi adımda olduğunu takip edebilirim. Özeti doğrudan uygulamada yazabilsem çok iyi olurdu, şu anda başka bir yerde yazıp sonra yüklemek zorunda kalıyorum.

İsteklerimi kolayca yapabilmeyi ve her şeyin hangi adımda olduğunu takip edebilmeyi çok beğeniyorum. Özeti doğrudan uygulamaya yazabilsem çok iyi olurdu, şu anda başka bir yere yazıp sonra yüklemek zorunda kalıyorum.

7. Zoho Projects (Uygun fiyatlı, tam özellikli proje yönetimi için en iyisi)

zoho projeleri aracılığıyla

Zoho Proje, planlarınız değiştikçe güncellenen görev listeleri, dönüm noktaları ve Gantt grafikleriyle işlerinizi düzenli tutar. Zaman takibi özelliği yerleşiktir: platformdan ayrılmadan zamanlayıcılar ve zaman çizelgeleri aracılığıyla saatlerinizi kaydedebilirsiniz.

Ayrıca, tekrarlayan işleri azaltmak için platform iş akışları, SLA'lar, webhook'lar ve planlanmış iş kuralları sunar. Zoho Projects, diğer Zoho uygulamaları ve Slack ve Microsoft Teams gibi harici araçlarla da entegre olur ve hareket halindeyken güncellemeler yapabilmek için mobil cihaz fonksiyonelliği içerir.

Zoho Proje'nin en iyi özellikleri

Blueprints ile işleri otomasyon edin Karmaşık görev akışlarını standart hale getiren ve daha iyi takım yönetimi sonucunu sağlayanile işleri otomasyon edin

Sorunları kategorize eden, durum güncellemelerini otomasyon ile gerçekleştiren ve GitHub ve Bitbucket ile entegrasyon sağlayan Issue Tracking ile hata çözümünü kolaylaştırın

Proje verilerini özetleyin, güncellemelerde tonu otomatik olarak ayarlayın ve Zia AI ile içeriği çevirin

Sürükle ve bırak araçlarını kullanarak özel ş akışları tasarlayın ve Blueprint Düzenleyici ile görev aşamalarını tanımlayın

Zoho Proje sınırları

Bu çalışma alanı yazılımı, işe alım ve eğitim için önemli bir yatırım gerektirir

10'dan fazla projeye ulaştığınızda, yapılandırma, gezinme ve şablon kurulum zahmetli hale gelebilir

Zoho Proje fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 10 $

Zoho Proje puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Pareto grafiklerinin arkasındaki 80/20 kuralı, kaçırdığınız teslim tarihlerinin %80'inin görev türlerinizin sadece %20'sinden kaynaklanabileceği anlamına gelir. Tek bir grafikle, bu sorun yaratan unsurları hızlı bir şekilde tespit edebilir ve geriye dönük değerlendirmeleri ve sonradan yapılan analizleri basitleştirmek için bu grafiği vazgeçilmez bir araç haline getirebilirsiniz.

8. Airtable (Görsel çeşitlilik sunan esnek veri odaklı uygulamalar oluşturmak için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable, bir elektronik tablonun tanıdık yapısını ilişkisel veritabanının gücüyle birleştiren bulut tabanlı bir çalışma alanı yazılımıdır. Alanları (ör. metin, ek dosya, açılır menüler) tanımladığınız ve tablolardaki kayıtları ilişkileri modellemek için birbirine bağladığınız tablolardan oluşan mini uygulamalar gibi temeller oluşturursunuz.

Tabloları ayarlayıp bunları birbirine bağlayarak başlayın, örneğin müşterileri projelere veya envanteri siparişlere bağlantı kurun. Ardından, farklı ş Akışı ihtiyaçlarına uyacak şekilde görünümler arasında geçiş yapın: tablo (e-tabloya benzer), Kanban, takvim, galeri veya zaman çizelgesi/Gantt.

Airtable'ın en iyi özellikleri

AI App Builder ile anında uygulamalar oluşturun, ham verileri tam donanımlı iş araçlarına dönüştürün

Bağlamsal tetikleyiciler ve görevlere dayalı olarak uygulamalarınızda eylem gerçekleştiren AI Ajanları ile akıllı ş akışları kullanın

Büyük veri kümelerini HyperDB ile bağlantı kurarak, Snowflake ve Databricks gibi kaynaklardan milyonlarca kaydı içe aktarın, ardından bunların üzerine uygulamalar oluşturun

Airtable sınırları

Büyük ve karmaşık çalışma alanlarında yavaşlamalar yaşanabilir

Veri aktarımı sezgisel değildir ve kullanıcılar alanları birleştirmeye çalışırken sıkıntı yaşadıklarını bildirmiştir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 45 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Airtable hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Airtable, elektronik tablo basitliğini uygulama benzeri fonksiyonla birleştiren mükemmel bir veri deposudur ve çeşitli kullanım durumları için son derece esnektir. Ancak, kayıt sınırları ihtiyaçlarınıza bağlı olarak bir darboğaz oluşturabileceğinden, Airtable büyük veri kümelerini içeren projeler için en uygun seçenek olmayabilir.

Airtable, elektronik tablo basitliğini uygulama benzeri fonksiyonla birleştiren mükemmel bir veri deposudur ve çeşitli kullanım durumları için son derece esnektir. Ancak, kayıt sınırları ihtiyaçlarınıza bağlı olarak bir engel oluşturabileceğinden, Airtable büyük veri kümelerini içeren projeler için en uygun seçenek olmayabilir.

9. Coda (Etkileşimli bloklarla belge-uygulama ş akışı için en iyisi)

coda aracılığıyla

Coda, bir belge büyüyüp tüm çalışma alanınızı yönetmeye başladığında elde ettiğiniz şeydir. Kararları belgelendiriyor, iç araçlar oluşturuyor veya özel uygulamalar geliştiriyorsanız, bu dijital çalışma alanı yazılımı bunu bir belge yazmak kadar kolay hale getirir (ama çok daha kullanışlıdır).

Platform, zengin metin düzenleme özelliğini birbirine referans verebilen, her yerde formülleri destekleyen ve mini veritabanları gibi çalışan tablolarla birleştirir. Ayrıca, Formüller ve Düğmeler ile özel uygulamalar oluşturabilirsiniz, böylece kodlama becerisi olan olmayan herkes niş araçları değiştirebilir veya yoğun işleri otomatikleştirebilir.

Coda'nın en iyi özellikleri

Düzenlemeleri senkronizasyon sağlayan, görünümleri kişiselleştiren ve verileri güncelleyen Akıllı Tablolarla statik belgeleri dinamik araçlara dönüştürün

Kurumsal kullanıma hazır bir yapay zeka asistanı olan Coda Brain ile yanıtlar üretin ve eylemlerde otomasyon uygulayın

Coda + Snowflake tarafından desteklenen Live Sorguları ile gerçek zamanlı veri içgörüleri için akıllı gösterge panelleri ve raporlar oluşturun

Slack, Jira ve Salesforce gibi uygulamaları Coda Packs ile doğrudan belgelerinizin içine entegre edin

Coda sınırları

Yalnızca ücretli 'Doc Maker' rolüne sahip kullanıcılar temel iç bilgi tabanlarını oluşturabilir veya düzenleme yapabilir

Birçok özellik, Coda'ya özgü eğitim veya teknik beceriye sahip bir yönetici gerektirir

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 36 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Çalışma alanı yazılımınızın rol tabanlı izinlerini ve erişim günlüklerini her hafta gözden geçirin. Veri güvenliği önlemleri , kimin neyi ne zaman görebileceğini bilmekle başlar .

10. ProofHub (Hepsi bir arada proje kontrolü ve prova için en iyisi)

ProofHub aracılığıyla

ProofHub'ın çalışma alanı yazılımı, takımlara proje planlama, gerçek zamanlı işbirliği ve prova yetenekleri sunar. Projeler oluşturabilir, görevleri delege edebilir ve Kanban panolarında, Gantt grafiklerinde, tablolarında veya takvimlerde ilerleme görünümünü görüntüleyebilirsiniz.

İletişim, gruplar ve bire bir sohbet, konu tartışmaları, duyurular ve dosyaları işaretlemenize ve sürüm tarihi yönetmenize olanak tanıyan satır içi düzeltme araçları aracılığıyla gerçekleşir.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Tartışmalar ile bağlam içinde işbirliği yapmak ve fikir, dosya ve geri bildirim paylaşımında bulunmak için odaklanmış konular başlatın.

Tekrarlanan işler için kanıtlanmış ş Akışlarını ve proje kurulumlarını yeniden kullanabileceğiniz şablonlarla işe alım sürecini hızlandırın.

Takım Duyuruları ve Takvim Görünümü ile herkesin dönüm noktaları, başarılar ve yaklaşan son tarihlerden haberdar olmasını sağlayın.

ProofHub sınırları

ProofHub, tekrarlayan görevler için yerleşik AI ş Akışı otomasyonuna sahip değildir.

Slack veya Google Takvim gibi popüler araçlar için yerel eklentiler sunmaz.

ProofHub fiyatlandırması

Ücretsiz

Essential: Aylık 50 $

Ultimate Control: 99 $/ay

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ProofHub hakkında ne diyor?

Bir yorumcuya göre:

ProofHub'ın ekibimizdeki tüm kullanıcılar için kullanım kolaylığını seviyorum. Bağımlılıklar geliştirmek için kullanıcı arayüzünün biraz zorlayıcı olabileceğini düşünüyorum. *

ProofHub'ın takımımızdaki tüm kullanıcılar için kullanım kolaylığını seviyorum. Bağımlılıklar geliştirmek için kullanıcı arayüzünün biraz zorlayıcı olabileceğini düşünüyorum. *

Zoom aracılığıyla

Zoom, 2011 yılında basit, yüksek kaliteli bir video konferans aracı olarak başladı ve o zamandan beri genellikle Zoom Workplace olarak anılan bir uzaktan çalışma platformuna dönüştü. Kullanımı kolay HD video toplantıları, ekran paylaşımı, kayıt, küçük grup odaları, sanal arka planlar ve bekleme odaları ve uçtan uca şifreleme gibi güvenlik özellikleriyle hala en çok tercih edilen araçlardan biri olmaya devam ediyor.

Bir takım iletişim uygulamasından daha fazlası olan bu yazılım, takımların birlikte belgeler oluşturmasına, görevleri planlamasına ve wiki sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan bir modül sunar.

Zoom'un en iyi özelliği

Toplantı notlarını kaydeden, e-posta taslakları hazırlayan ve yapılacak işleri ortaya çıkaran AI Companion ile eylem öğelerini önceliklendirin ve takip edin.

Takım Sohbeti ve Scheduler ile iletişimi birleştirerek tüm ş akışınızı düzenli tutun.

Çalışma Alanı Rezervasyonu ve Dijital Tabela ile hibrit çalışmayı düzenli tutun, böylece takımlar dağıtım ofisler arasında nerede toplantı yapacaklarını, iş yapacaklarını ve işbirliği yapacaklarını tam olarak bilirler.

Zoom sınırları

Kuruluşunuz dışındaki kişilere önceden yardımcı ev sahibi rolü atayamazsınız.

Bazı tasarım öğeleri, toplantıların ev sahipleri ve yardımcı ev sahipleri için toplantıları yönetmeyi biraz zorlaştırıyor.

Zoom fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 16,99 $/ay (1-99 kullanım)

İş: 21,99 $/ay (1-250 kullanıcı)

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (54.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.300'den fazla yorum)

