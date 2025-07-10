2025'te İçerik Oluşturucular için En İyi 15 Quso.ai Alternatifi

Quso. ai, uzun videoları viral olmaya hazır kliplere dönüştürmek ve AI destekli planlama ve analitik ile sosyal medya planlamasını basitleştirmek konusunda mükemmeldir.

Ancak daha fazla yaratıcı kontrol, gelişmiş düzenleme seçenekleri veya sosyal medya stratejinizin her ayrıntısını ince ayar yapma olanağı isteyen biriyseniz, bu sınırlayıcı gelebilir. 😓

Peki, daha iyi bir araç bulmaya çalıştığınızda ne oluyor? Birçok platform, çelişkili yorumlar ve sizin gibi içerik oluşturucular için en iyi olanın ne olduğu konusunda gerçek cevaplar bulamıyorsunuz. 😩

Bu nedenle, en iyi Quso.ai alternatiflerinin özenle seçilmiş bir listesini içeren bu kılavuzu hazırladık. Her biri, içeriğinizi bir profesyonel gibi planlamanıza, düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

Neden Quso.ai Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Bir süredir kullanıyorsanız, muhtemelen bunlardan birkaçıyla kendinizi özdeşleştireceksiniz 👇

Gelişmiş düzenleme araçları yoktur: Profesyonel düzenleyiciler gibi geçişleri ince ayar yapamaz, animasyon ekleyemez veya medya varlıklarınızı tamamen markalayamazsınız

Sınırlı şablonlar : Yalnızca birkaç temel komut sunar ve bunlar niş içerik veya uzun form ihtiyaçları için uygun değildir

Yavaş ve hatalı kullanıcı arayüzü : Arayüz, özellikle uzun parçalar üzerinde çalışırken veya çoklu görevler yaparken gecikme veya donma yaşayabilir

Tonunu özelleştirmek zor : Aracı, sesinize göre içerik oluşturmayı otomatikleştirmek için eğitemediğinizden, her şey aynı sesle duyulur

Ücretsiz planda sınırlı altyazı kontrolleri: Yükseltme yapmadığınız sürece altyazıları stilize etme, yeniden konumlandırma veya düzeltme konusunda fazla esnekliğe sahip olmazsınız

AI kırpma işlemi yanlış olabilir: Otomatik kesme özelliği bazen klipleri garip bir şekilde keserek anahtar anları veya geçişleri kaçırabilir

📊 Biliyor muydunuz? Küresel AI video oluşturucu pazarının 2030 yılına kadar 1,96 milyar dolara ulaşacağı ve 2024'ten itibaren yıllık ortalama %19,9 büyüme kaydetmesi öngörülüyor.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

En İyi Quso. ai AI Alternatifleri Bir Bakışta

Hızlı bir incelemeye mi ihtiyacınız var? Her bir aracı bir bakışta değerlendirmek ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için yan yana karşılaştırmalarımızı inceleyin.

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* (USD/kullanıcı/ay) ClickUp AI yazma asistanı, ClickUp Belgeleri, takvim şablonları Her boyuttaki tek kişilik girişimciler, işletmeler ve pazarlama takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Vizard. ai AI kırpma, metin senkronizasyonu, doğrudan yayınlama Küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki pazarlamacılar, içerik oluşturucular ve sosyal medya yöneticileri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar InVideo Ses klonlama, AI video senaryo oluşturucu, AI avatar Tek başına çalışan oluşturucular, küçük işletmeler ve pazarlamacılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 35 $'dan başlar Opus Clip Dinamik altyazılar, B-Roll ekleme, AI yardımcı pilot YouTuber'lar, eğitimciler ve içerik pazarlamacıları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Buffer Etkileşim gelen kutusu, A/B testi, gönderi etiketleme Sosyal medya yöneticileri, serbest çalışanlar ve küçük ve orta ölçekli işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 6 $'dan başlar 2short. ai Animasyonlu altyazılar, konuşmacı izleme, marka ön ayarları Solo YouTuber'lar ve içerik oluşturucular Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 9,90 $/aydan başlar SocialPilot AI zamanlayıcı, video düzenleyici, gelişmiş analitik ve raporlar Küçük ajanslar, müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar ve pazarlama uzmanları 14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 23,34 $/aydan başlar Veed Otomatik altyazılar, temizleme için AI araçları, stok varlıklar Çevrimiçi içerik oluşturucular ve erişilebilirliğe odaklanan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 5,82 $/ay'dan başlar Descript Ses klonlama, senaryo oluşturucu, takım işbirliği Podcast yayıncıları ve orta ve büyük ölçekli pazarlama takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar Hootsuite OwlyWriter AI, yerleşik video düzenleyici, takım izinleri Kurumsal, büyük sosyal takımlar ve pazarlama ajansları 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 30 $'dan başlar. 34/ay Sprout Social Video düzenleyici, gönderi oluşturucu AI, sosyal CRM Kurumsal pazarlama takımları, analitik odaklı oluşturucular ve sosyal medya stratejistleri 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 199 $'dan başlar GetMunch Trend algılama, sahne kırpma, SEO optimizasyonu Büyük ajans ve işletmelerdeki video pazarlamacıları, sosyal medya düzenleyicileri ve içerik stratejistleri Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar Altyazı AI Altyazı stili, otomatik kesme, teleprompter Influencer'lar ve sosyal medya meraklıları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 9,99 $/aydan başlar Repurpose. io Otomatik yeniden kullanım, otomatik yayınlama, takvim görünümü Dijital pazarlamacılar, otomasyon odaklı takımlar ve içerik dağıtıcıları 14 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 35 $'dan başlar CapCut Akıllı kırpma, ses geliştirici, meme şablonları Kısa form içerik oluşturucular ve sosyal medya etkileyicileri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 7,99 $/aydan başlar

Kullanılacak En İyi Quso. ai Alternatifleri

Her bir aracın neler sunduğuna daha yakından bakalım.

1. ClickUp (İçerik planlama ve işbirliğine dayalı iş akışı yönetimi için en iyisi)

Pazarlama Takımları için ClickUp'ı kullanarak kampanyalar planlayın, görevleri yönetin, içerik özetlerini düzenleyin ve zaman çizelgelerini izleyin

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, içerik oluşturucuların içerik planlamasına, yazmasına, düzenlemesine ve yayınlamasına yardımcı olan tam donanımlı bir çalışma alanıdır.

ClickUp for Marketing ile günlük içerik takvimlerinden küresel kampanya lansmanlarına kadar her şeyi tek bir yerden yönetebilirsiniz. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip yapay zeka destekli araç, takımınızı, varlıklarınızı ve iş akışlarınızı bir araya getirir, böylece araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

ClickUp Docs ile sosyal medya başlıklarını taslak haline getirebilir, video senaryolarını özetleyebilir ve medya veya geri bildirimleri doğrudan içeriğinize gömebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak video senaryolarınızı görsel olarak özetleyin ve yapılandırın

Ardından, platformun AI asistanı olan ClickUp Brain'i kullanarak yaratıcı sürecinizi hızlandırın. Taslağınızı gözden geçirebilir, zayıf bölümleri yeniden yazabilir, düzenlemeler önerebilir ve hatta yeni içerik fikirleri üretebilir, videolarınızı iyileştirmenize veya viral kısa formlu kancalar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Brain ile viral kısa form video kanca fikirlerini anında oluşturun

Ardından, çalışma alanınızdan ayrılmadan ekranınızı, kameranızı veya sesinizi kaydetmenize olanak tanıyan ClickUp Clips var.

Bu klipler indirilebilir, görevlere eklenebilir, takımınızla paylaşılabilir veya daha sonra incelenebilir ve ClickUp Brain tarafından otomatik olarak transkripsiyonu yapılır, böylece alıntıları çekebilir, içeriği yeniden kullanabilir veya saniyeler içinde altyazılar oluşturabilirsiniz.

Her şeyi bir araya getirmek için ClickUp Takvim, gönderileri, kampanyaları veya teslim edilecekleri planlamak için görsel, sürükle ve bırak planlayıcı sunar. Ve sıfırdan başlıyorsanız, ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu gibi ücretsiz sosyal medya şablonlarını kullanarak zaman kazanabilir ve tutarlı kalabilirsiniz.

ClickUp Sosyal Medya Yayın Programı Şablonu ile günlük, haftalık veya aylık yayınlarınızı farklı sosyal medya platformlarında haritalayabilir, böylece hedef kitlenizle bağlantı kurmak için hiçbir anı kaçırmazsınız.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Sosyal Medya Yayınlama Takvimi Şablonu ile haftalık ve tek seferlik sosyal medya görevlerini yönetin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Beyaz Tahtalar: Fikirleri gerçek zamanlı olarak haritalandırmak için görsel bir çalışma alanı; hikaye tahtası oluşturmak, içerik akışını planlamak veya senaryo notları almak için idealdir

ClickUp Özel Alanlar: Görevleri içerik türü, platform, durum ve son tarih gibi ayrıntılarla özelleştirin, Liste veya Pano Görünümünde her içeriği kolayca düzenleyin ve izleyin

: Proje ilerlemelerini ve son teslim tarihlerini görselleştirin, otomatik uyarılarla işlerinizi takip edin ve yayın tarihlerini kaçırmayın ClickUp Gösterge Panelleri: Proje ilerlemelerini ve son teslim tarihlerini görselleştirin, otomatik uyarılarla işlerinizi takip edin ve yayın tarihlerini kaçırmayın

ClickUp sınırlamaları

Platformun kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu ClickUp hakkında şunları söyledi:

Video prodüksiyonu için, çeşitli aşamalarda birden fazla kişinin dahil olduğu, birkaç inceleme turu içeren ve her birinin kendine özgü teslim tarihi olan karmaşık bir süreç izliyoruz. ClickUp'ta bulunan otomasyonları kullanarak tüm bunları kolaylaştırıyor ve her şeyi yolunda tutuyorum.

Video prodüksiyonunda, çeşitli aşamalarda birden fazla kişinin dahil olduğu, birkaç tur inceleme içeren ve her birinin kendine özgü teslim tarihi olan karmaşık bir süreç izliyoruz. ClickUp'ta bulunan otomasyonları kullanarak tüm bunları kolaylaştırıyor ve her şeyi yolunda tutuyorum.

⚡ Şablon Arşivi: Bir video mu planlıyorsunuz veya içerik akışını mı haritalandırıyorsunuz? Bu storyboard şablonları, görselleri düzenlemenize, fikirleri yapılandırmanıza ve yaratıcı sürecinizi baştan sona organize etmenize yardımcı olur

2. Vizard. ai (Uzun videoları sosyal medyaya hazır kısa videolara hızlı bir şekilde AI ile kırpmak için en iyisi)

Vizard. ai, uzun videoları minimum çabayla paylaşılabilir kısa kliplere dönüştürmeye yardımcı olan, yapay zeka destekli bir video düzenleme ve kırpma aracıdır.

Spark AI modeli, bir videonun en ilgi çekici kısımlarını (anahtar alıntılar veya heyecan verici anlar gibi) algılar ve TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi platformlar için optimize edilmiş altyazılar ve biçimlendirme ile otomatik olarak kısa klipler oluşturur.

Kırpmanın ötesinde, Vizard. ai ayrıca metinlerden ilgi çekici videolar oluşturmak için metin-video özellikleri ve tüm videolarda logolar, yazı tipleri ve renk şemalarını depolayarak ve uygulayarak marka tutarlılığını korumak için özel bir marka kiti sunar.

Vizard. ai en iyi özellikleri

Metin senkronizasyonu: Alt yazıları konuşulan kelimelerle hizalayın, böylece altyazılarınız mükemmel zamanlamaya sahip ve izleyici dostu olsun

Sosyal takvim: Birden fazla platformda içerik planlayın, programlayın ve yayınlayın, böylece çevrimiçi varlığınızın tutarlı olmasını sağlayın

Doğrudan yayınlama ve paylaşım: Klipleri indirin veya uygulama içinden anında sosyal platformlarda yayınlayın ya da araçlar arasında geçiş yapmadan bir bağlantı aracılığıyla paylaşın

Vizard. ai sınırlamaları

Kullanıcılar, altyazılar veya video segmentleri gibi AI tarafından oluşturulan çıktılar beklentileri karşılamadığı örnekler bildirmiştir

Vizard. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Oluşturucu: 29 $/ay

İş: 39 $/ay

Vizard. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (260+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Vizard.ai hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Vizard.ai hakkında şunları söyledi:

Vizard yazılımını seviyorum, çünkü tek bir uzun video yükleyerek çok sayıda kısa form içerik oluşturmak çok kolay ve bu da bana çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, ana dilimde altyazılar da ekliyor. Bana çok zaman kazandırıyor. Parasına kesinlikle değer.

Vizard yazılımını seviyorum, çünkü tek bir uzun video yükleyerek çok sayıda kısa form içerik oluşturmak çok kolay ve bu da bana çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, ana dilimde altyazılar da ekliyor. Bana çok zaman kazandırıyor. Parasına kesinlikle değer.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %32'si kişisel zaman ayırmakta zorlanıyor, ancak sadece %14'ü takvimlerinde bu zamanı blokluyor. Planlanmamışsa, korunmamıştır! 📆 ClickUp'ın Takvim özelliği, toplantılar gibi kişisel saatlerinizi ayırmanıza yardımcı olur. Harici takvimlerle senkronizasyon, yinelenen işler ve kişisel zaman blokları ayarlama, etkinlikleri veya görevleri sürükleyip bırakarak programınızı kolayca düzenleme. Son dakika işlerinin boş zamanlarınıza girmeden önce durdurun! 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.

3. InVideo (AI yardımıyla şablon tabanlı video oluşturma için en iyisi)

via InVideo

InVideo, binlerce şablon, kapsamlı bir stok medya kitaplığı ve basit bir sürükle ve bırak düzenleyici sunan çevrimiçi bir video oluşturma aracıdır ve senaryoları veya fikirleri hızlı bir şekilde ilgi çekici videolara dönüştürmeyi kolaylaştırır.

AI Video Generator, bir video fikrini metin olarak tanımlamanıza ve sahneler, stok klipler ve seslendirme ile düzenlenmiş bir taslak video elde etmenize olanak tanır.

Ayrıca, "müziği değiştir" veya "altyazı ekle" gibi komutları kullanarak videolarınızda gerçek zamanlı düzenlemeler yapmak için sihirli kutu özelliğini kullanabilirsiniz; geri kalan her şeyi saniyeler içinde halleder.

InVideo'nun en iyi özellikleri

AI ses klonlama ve otomatik seslendirme: Çeşitli aksanlarda gerçekçi seslendirmeler oluşturun veya kendi sesinizi klonlayarak anlatım için kullanın

AI senaryo oluşturucu: Çekici giriş cümleleri ve eylem çağrıları içeren yapılandırılmış senaryolar oluşturun

AI avatar: İçeriğinizi sunmak için kendinizin dijital avatarını oluşturun ve videolarınıza kişisel bir dokunuş katın

InVideo sınırlamaları

Araç, daha uzun video projelerini işlerken performans gecikmeleri veya daha uzun işleme süreleri yaşayabilir

InVideo fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 35 $

Maksimum: 60 $/ay

Üretken: 120 $/ay

Takım: 999 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

InVideo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar InVideo hakkında ne diyor?

G2'de bir yorumcu InVideo hakkında şöyle diyor:

Kısa bir süre önce sosyal medya için viral videolar oluşturmaya karar verdim. Invideo ile senaryomu girdim ve V/O, grafikler, müzik, ses efektleri, AI içeriği ve stok içeriği dahil olmak üzere TÜM videoyu oluşturdu ve tam da istediğim gibi oldu!

Kısa bir süre önce sosyal medya için viral videolar oluşturmaya karar verdim. Invideo ile senaryomu girdim ve V/O, grafikler, müzik, ses efektleri, AI içeriği ve stok içeriği dahil olmak üzere TÜM videoyu oluşturdu ve tam da istediğim gibi oldu!

4. Opus Clip (Uzun videoları viral kısa kliplere dönüştürmek için en iyisi)

opus Clip aracılığıyla

Opus Clip, uzun videoları viral kısa kliplere dönüştürmek için uzmanlaşmış başka bir AI video düzenleme aracıdır. Etkili anları seçmek, içeriği gerektiği gibi yeniden düzenleyerek bağlamı sağlamak ve dikkat çekmek için tasarlanmış yapılandırılmış bir klip çıkarmak için tescilli bir kanca algılama modeli (GPT-4 tarafından desteklenmektedir) kullanır.

Ayrıca, oluşturulan her klip için "AI Viral Score" (AI Viral Puanı) sağlar; bu, klibin iyi performans gösterme olasılığının bir tahmini olup, en iyilerini yayınlamaya öncelik verebilirsiniz.

Bu araç, konuşmacıyı dikey biçimde doğru şekilde kadrajda tutmak için AI küratörlüğü ve yüz algılama gibi özellikler de sunar.

Opus Clip'in en iyi özellikleri

Emoji vurgulu dinamik altyazılar: Her klibe otomatik olarak büyük, stilize altyazılar ekleyin ve dikkat çekici kelimeleri emoji veya renkli metinlerle vurgulayın

AI B-Roll oluşturma: Ana klibinizi tamamlamak ve görselleri dinamik tutmak için B-Roll görüntüleri ekleyin

AI Co-Pilot: Farklı platformlar için en uygun kesme, düzenleme ve biçim önerileri alın

Opus Clip sınırlamaları

Geçişler, animasyonlar ve ince görsel ayarlamalar üzerinde minimum kontrol dahil olmak üzere sınırlı gelişmiş düzenleme seçenekleri

Opus Clip fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: 15 $/ay

Pro: 29 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Opus Clip puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (110+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Opus Clip hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Opus Clip hakkında şunları söyledi:

Yaklaşık iki aydır OpusClip'i Pro kullanıcı olarak kullanıyorum. Bu inanılmaz bir zaman tasarrufu! Genellikle her gün 12-15 dakikalık bir video yüklerim ve 30 saniye ile iki dakika arasında değişen 10-15 klip yayınlarım (otomatik ayarları kullanarak), her biri benim seçtiğim renkler ve logomla markalanır.

OpusClip'i yaklaşık iki aydır Pro kullanıcı olarak kullanıyorum. Bu inanılmaz bir zaman tasarrufu! Genellikle her gün 12-15 dakikalık bir video yüklerim ve 30 saniye ile iki dakika arasında değişen 10-15 klip yayınlarım (otomatik ayarları kullanarak), her biri benim seçtiğim renkler ve logomla markalanır.

📈 Hızlı İstatistik: Pazarlamacıların %93'ü, kısa form videoların daha fazla müşteri kazanmanın sırrı olduğunu belirtiyor.

5. Buffer (Basit sosyal medya planlama ve kuyruk yönetimi için en iyisi)

via Buffer

Buffer, içerik oluşturucuların ve sosyal medya yöneticilerinin tek bir basit gösterge panelinden Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn dahil olmak üzere birden fazla platformda yayınları planlamasına, zamanlamasına ve yayınlamasına olanak tanır.

Takvim görünümü, içeriği önceden planlamak için görsel bir yol sunar. Instagram için, erişimi optimize etmek için hashtag'leri ayrı ayrı yerleştirmek için kullanışlı olan ilk yorum planlamasını da destekler.

Ayrıca, sosyal medya için giderek yaygınlaşan yapay zeka dalgasının bir parçası olan AI Assistant özelliği, çeşitli sosyal medya platformlarına uygun ilgi çekici altyazılar yazıyor ve kullanıcıların markalarının sesine uygun olarak tonu, uzunluğu ve stili ayarlamasına olanak tanıyor.

Buffer'ın en iyi özellikleri

Etkileşim gelen kutusu: Farklı platformlardan yorumları ve mesajları toplayın, böylece sekme değiştirmeden yanıtlayabilirsiniz

A/B testi : Farklı yayın varyasyonlarını deneyerek hedef kitlenizin en çok ilgisini çeken içeriği belirleyin

İçerik etiketleme: Fikirleri temaya göre düzenleyin, birikmiş işlerinizi düzenleyin ve planlamayı bir bakışta basitleştirin

Tampon sınırlamaları

Video düzenleme, senaryo oluşturma veya otomatik altyazı ekleme için entegre AI işlevlerine sahip değildir

Buffer fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel özellikler: Aylık 6 $

Takım: Aylık 12 $

Buffer puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Buffer hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu Buffer hakkında şunları söyledi:

Buffer'ı yıllardır aralıklı olarak kullanıyorum, ancak son 6 aydır düzenli olarak kullanıyorum. İlginç bir deneyim oldu. Instagram, Facebook ve Twitter olmak üzere üç platforma yayın yapabilme özelliğini gerçekten çok beğeniyorum.

Buffer'ı yıllardır aralıklı olarak kullanıyorum, ancak son 6 aydır düzenli olarak kullanıyorum. İlginç bir deneyim oldu. Instagram, Facebook ve Twitter olmak üzere üç platforma yayın yapabilme özelliğini gerçekten çok beğeniyorum.

6. 2short. ai (Otomatik kısa video kırpma ve altyazı ekleme için en iyisi)

2short. ai, Vizard'a benzer, uzun videoları hızlı bir şekilde kısa, paylaşılabilir snippet'lere dönüştüren, yapay zeka destekli bir yeniden kullanım aracıdır. İçeriğinizdeki önemli anları bulma ve bunları başlıklarla birlikte yayınlanmaya hazır kliplere dönüştürme sürecini otomatikleştirir.

Metin tabanlı düzenleme özelliği, transkripti düzenleyerek videonuzu kolayca düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, yatay biçimden dikey biçime geçerken ana konuşmacıyı mükemmel şekilde ortalamak için AI konuşmacı izleme ve yüz algılama özelliklerini kullanır. Bu, kliplerinizin profesyonel görünmesini ve mobil cihazları tercih eden izleyiciler için doğru şekilde çerçevelenmesini sağlar.

2short. ai en iyi özellikler

Animasyonlu altyazılar : Videonun hızına uygun, dinamik ve okunması kolay altyazılar oluşturun

Otomatik geçiş ekleme : Akışı iyileştirmek ve profesyonel kalitede videolar oluşturmak için sahneler arasına otomatik olarak geçişler ekleyin

Marka ön ayarları ve şablonlar: Marka öğelerinizi (logolar, yazı tipleri, renkler) ayarlayın ve tüm kliplerinize otomatik olarak uygulayın

2short. ai sınırlamaları

AI, videodaki önemli anları bazen kaçırır, bu da sizin devreye girip klipleri manuel olarak ince ayarlamanız gerektiği anlamına gelir

2short. ai fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

Lite: 9,90 $/ay

Pro: 19,90 $/ay

Premium: 49,90 $/ay

2short. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar 2short.ai hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu 2short.ai hakkında şunları söyledi:

Bir videoyu kısa videolara bölme konusunda süper hızlıdır, her kısa videonun metin sürümlerini sunarak hangi klibi seçeceğinize daha hızlı karar vermenize yardımcı olur.

Bir videoyu kısa videolara ayırma konusunda süper hızlıdır, her kısa videonun metin sürümlerini sunarak hangi klibi seçeceğinize daha hızlı karar vermenize yardımcı olur.

7. SocialPilot (Takım işbirliği ile çoklu platform sosyal planlama için en iyisi)

socialPilot aracılığıyla

SocialPilot, içerik planlama, takım işbirliği ve performans izlemeyi büyük ölçekte yönetmek için oluşturulmuş tam kapsamlı bir sosyal medya yönetim platformudur. LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) ve hatta Google My Business gibi birden fazla platformda 500'den fazla gönderinin planlanmasını tek bir gösterge panelinden destekler.

Yerleşik AI Assistant, her platformun tonuna ve biçimine göre özelleştirilmiş sosyal medya gönderileri, altyazılar ve hashtag'ler oluşturmanıza yardımcı olur.

Takımlar için, işbirlikçileri davet edebilir, roller (yönetici, katkıcı veya müşteri gibi) atayabilir ve onay iş akışları ayarlayabilirsiniz, böylece içerik yayınlanmadan önce incelenir.

SocialPilot'un en iyi özellikleri

ve düzenleyici: Metinden videoya dönüştürme, özelleştirilebilir şablonlar, sürükle ve bırak düzenleme, seslendirme kaydı ve markalama özellikleri gibi AI araçlarını kullanın AI video oluşturucuve düzenleyici: Metinden videoya dönüştürme, özelleştirilebilir şablonlar, sürükle ve bırak düzenleme, seslendirme kaydı ve markalama özellikleri gibi AI araçlarını kullanın

Gelişmiş analitik ve raporlar: Etkileşim, kitle büyümesi ve en popüler gönderiler hakkında analitik veriler oluşturun ve müşterilere gönderilmek üzere PDF raporları planlayın

AI Scheduler: Hedef kitlenizin en aktif olduğu zamanlara göre en iyi yayınlama zamanları için öneriler alın

SocialPilot sınırlamaları

Planlanmış gönderiler için toplu silme özelliği yoktur, kullanıcıların her gönderiyi tek tek silmesi gerekir

SocialPilot fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Standart: 23 $/ay (yaklaşık)

Premium: 70 $/ay (yaklaşık)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SocialPilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (830+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (370+ yorum)

Gerçek kullanıcılar SocialPilot hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu SocialPilot hakkında şunları söyledi:

En pahalı paketi seçmeme gerek kalmadan bu kadar çok hesap ekleyebilmeyi çok takdir ediyorum. Diğer yazılımları kullanarak her bir sosyal platformda 3'ten fazla hesabı yönetmek çok pahalıdır.

En pahalı paketi seçmeme gerek kalmadan bu kadar çok hesap ekleyebilmeyi takdir ediyorum. Diğer yazılımları kullanarak her bir sosyal platformda 3'ten fazla hesabı yönetmek çok pahalıdır.

⚡ Şablon Arşivi: Gönderim programınızı düzenlemek için daha iyi bir yol mu arıyorsunuz? Bu sosyal medya şablonlarını kullanarak içeriği tutarlı bir şekilde planlayın, kampanyaları kolaylaştırın ve tüm platformlarda planınızın gerisinde kalmayın.

8. Veed. io (Zengin AI özellikleriyle hızlı, çevrimiçi video düzenleme için en iyisi)

veed aracılığıyla

Veed. io, temel kesme, geçiş ve filtrelerden düzinelerce dilde otomatik altyazı oluşturmaya kadar zengin bir düzenleme araçları seti sunan popüler bir çevrimiçi video düzenleyici. Hatta, senaryo oluşturucu, GPT-3 destekli metin-videoya dönüştürücü ve videolarınızı anlatmak için AI avatarları gibi araçların bulunduğu bir "AI Video" bölümü bile var.

Platform ayrıca meme tarzı altyazılar, ilerleme çubukları, TikTok tarzı atlama kesimleri vb. için şablonlar sunarak ham görüntüleri hızlı bir şekilde ilgi çekici yayınlara dönüştürmenizi sağlar.

Kendinizi bir senaryoyu okurken kaydetmek için teleprompter modu da vardır (böylece göz teması kurabilirsiniz), bu da konuşma videoları için harikadır ve sonrasında doğru altyazılar almanızı sağlar.

Veed. io'nun en iyi özellikleri

Otomatik altyazılar ve çeviri: Konuşmaları transkripsiyonlayın ve videolara çeşitli stil ve dillerde altyazılar ekleyin

AI 'otomatik düzenleme' araçları: "Um" gibi dolgu kelimelerini kaldırın, arka plan gürültüsünü azaltın ve tek bir tıklama ile sesi temizleyin

İçerik kitaplığı: Stok videolar, müzikler, çıkartmalar, GIF'ler ve daha fazlasını doğrudan video zaman çizelgenize sürükleyip bırakın

Veed. io sınırlamaları

Büyük video dosyalarıyla çalışırken bazen performans sorunları ortaya çıkar ve bu da işlemlerin yavaşlamasına veya gecikmeye neden olur

Veed. io fiyatlandırma

Ücretsiz

Lite: Düzenleyici başına aylık 5,80 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro: Düzenleyici başına aylık 13,94 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Veed. io puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1200+ yorum)

Capterra: 3. 3/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Veed. io hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Veed.io hakkında şunları söyledi:

Videoları düzenlemek çok kolay – sosyal medyaya hazır hale getirmek, boyutlarını değiştirmek, video klipler almak, altyazı eklemek, arka plan müziği eklemek, sessiz kısımları silmek, "uhh" ve "aah" seslerini kaldırmak, marka öğeleri eklemek, video içeriğinin genel kullanılabilirliğini artırmak

Videoları düzenlemek çok kolay – sosyal medyaya hazır hale getirmek, boyutlarını değiştirmek, video klipler almak, altyazı eklemek, arka plan müziği eklemek, sessiz kısımları silmek, "uhh" ve "aah" seslerini kaldırmak, marka öğeleri eklemek, video içeriğinin genel kullanılabilirliğini artırmak

🤯 Eğlenceli Bilgi: YouTube'a yüklenen ilk video, kurucu ortak Jawed Karim'in "Me at the zoo" adlı videosuydu. Video hala yayında!

9. Descript (Metin tabanlı video düzenleme ve AI seslendirme özellikleri için en iyisi)

via Descript

Descript, geleneksel bir düzenleyiciden çok bir belgede çalışıyormuş hissi veren bir video ve ses düzenleme aracıdır. Transkripti düzenleyerek içeriği düzenlemenizi sağlar. Metinden bir kelime, duraklama veya cümle sildiğinizde, video veya ses zaman çizelgesi otomatik olarak buna göre güncellenir.

AI özellikleri zor işleri halleder: Descript, tek bir tıklama ile "um" veya "like" gibi dolgu kelimelerini kaldırabilir, altyazılar oluşturabilir ve hatta daha net bir ses için sesinizi temizleyebilir.

Ayrıca ekranınızı kaydedebilir, görsel öğeler ekleyebilir ve birden fazla ses parçası üzerinde çalışabilirsiniz.

Descript'in en iyi özellikleri

Ses klonlama: Sesinizi klonlayın veya stok AI seslerini kullanarak sadece senaryoyu yazarak yeni anlatımlar oluşturun

AI komut dosyası oluşturucu: Basit komutlar kullanarak podcast'ler, videolar ve pazarlama materyalleri için komut dosyaları oluşturun

İşbirliği özellikleri: Takım arkadaşlarınızı projeleri düzenlemek, yorumlamak ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak için davet edin

Descript sınırlamaları

Platformun organizasyon araçları o kadar sağlam olmayabilir, bu da birden fazla video veya ses dosyasını aynı anda izleme ve düzenleme konusunda zorluklara yol açabilir

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi amaçlı: Kişi başına aylık 24 $

Oluşturucu: Kişi başına aylık 35 $

İş: Kişi başına aylık 65 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (770+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

Capterra'da Descript hakkında bir yorumcu şöyle diyor:

Son derece kullanıcı dostu. Ses dosyalarını düzenlemeye hemen başlayabildim. Bu yazılımın kullanımı çok kolay ve düzenleme sürecini gerçekten hızlandırıyor.

Son derece kullanıcı dostu. Ses dosyalarını düzenlemeye hemen başlayabildim. Bu yazılımın kullanımı çok kolay ve düzenleme sürecini gerçekten hızlandırıyor.

📚 Ayrıca Okuyun: Sosyal Medya Proje Yönetimi için Eksiksiz Kılavuz

10. Hootsuite (Kurumsal düzeyde sosyal medya yönetimi ve büyük ölçekli planlama için en iyisi)

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, kurumsal düzeyde bir sosyal medya kampanya yönetim aracı olup, toplu olarak yayınları planlamanıza ve çeşitli sosyal medya platformlarında yüzlerce profili yönetmenize olanak tanır. Ayrıca, marka bahsetmelerini, hashtag'leri, anahtar kelimeleri ve rakip yayınlarını izlemenizi sağlayan Streams özelliği ile gerçek zamanlı etkinlikleri izler.

Ayrıca sosyal dinleme, takım iş akışları (örneğin bir müşteri mesajını bir takım arkadaşına atama) ve CRM'ler ve reklam araçlarıyla entegrasyonlar gibi gelişmiş özellikler de sunar.

Platformun analitik özellikleri son derece ayrıntılıdır ve özelleştirilebilir raporlama özelliği sayesinde neyin işe yaradığını ölçebilir ve müşterilerinizle veya yöneticilerinizle içgörülerinizi paylaşabilirsiniz.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Yerleşik video düzenleyici: Ses parçaları, metin, resimler, çıkartmalar ve filtreler ekleyerek videolar oluşturun ve düzenleyin

OwlyWriter AI : HOOK, AIDA ve WIIFM gibi kanıtlanmış metin yazma formüllerini kullanarak altyazılar ve yayın fikirleri oluşturun

Takım işbirliği ve onaylar: Tam hesap verebilirlik için yayın onayları ve denetim izleri ile çok kullanıcılı takımlar için destek alın

Hootsuite sınırlamaları

Kullanıcılar, özellikle yüksek hacimli planlanmış gönderileri yönetirken takvimin görsel olarak karmaşık hale gelebileceğini not etmişlerdir

Hootsuite fiyatlandırması

30 gün ücretsiz deneme

Standart: Kullanıcı başına aylık 30 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 122 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (6.200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.800+ yorum)

Hootsuite hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir kullanıcı Hootsuite hakkında şöyle yorumladı:

Sosyal marka hesaplarımdaki analizlere derinlemesine dalmamı sağlayan analiz özelliğini çok seviyorum. Sosyal profillerimin performansını tek bir yerden ayrıntılı olarak anlamamı sağlıyor. Ayrıca, müşteri duygularını anlamamı sağlayan dinleme özelliği de sunuyor.

Sosyal marka hesaplarımdaki analizlere derinlemesine dalmamı sağlayan analiz özelliğini çok seviyorum. Sosyal profillerimin performansını tek bir yerden ayrıntılı olarak anlamamı sağlıyor. Ayrıca, müşteri duygularını anlamamı sağlayan dinleme özelliği de sunuyor.

⚡ Şablon Arşivi: Yazınızı düzenlemekte zorlanıyor musunuz? Bu içerik yazma şablonları, blogları planlamanıza, e-postaları taslak haline getirmenize veya fikirlerinizi daha hızlı haritalandırmanıza yardımcı olabilir, böylece başlangıçta daha az zaman harcayıp yazmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz

11. Sprout Social (Derinlemesine sosyal medya analizi, dinleme ve büyük ölçekli yayınlama için en iyisi)

sprout Social aracılığıyla

Sprout Social, hem stratejiye hem de performansa önem veren takımlar için geliştirilmiş, veri odaklı bir sosyal medya yönetim aracıdır.

Yayınlama özellikleri, platformlar arasında yayınları planlamanıza, görsel bir takvimde kampanyaları yönetmenize ve izleyici etkileşim eğilimlerine göre en uygun zamanlarda otomatik olarak yayınlamanıza olanak tanır.

Ayrıca, etkileşimi, takipçi artışını, hashtag performansını ve rakip faaliyetlerini ayrıntılı olarak gösteren güçlü raporlama araçlarına da sahip olursunuz.

Yerleşik Akıllı Gelen Kutusu tüm mesajları ve yorumları tek bir yerde toplarken, sosyal CRM takipçilerin profilini oluşturmanıza, konuşmaları izlemenize ve etiketler ve geçmiş günlükleri ile erişimi düzenlemenize yardımcı olur.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

Compose'da yerleşik video düzenleyici: Gönderileri oluştururken videoları doğrudan kırpın, kesip şablonlar uygulayın

Yayın oluşturma için AI Yardımı: En iyi performans gösteren yayınlardan veya özel konulardan altyazılar oluşturun ve marka tutarlılığı için tonu ve stili ayarlamak için "Geliştir" seçeneğini kullanın

Sosyal dinleme modülü: Boole sorguları yardımıyla platformlar genelinde anahtar kelimeleri, sektör trendlerini ve marka bahsetmelerini izleyin

Sprout Social sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle birden fazla programı veya iş ortağı şirketi yönetirken Sprout Social'ın etiketleme özelliklerinde sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Sprout Social fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Standart: Koltuk başına aylık 249 $

Profesyonel: Koltuk başına aylık 399 $

Gelişmiş: Koltuk başına aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (4100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sprout Social hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Sprout Social hakkında şunları söyledi:

Sprout Social, pazarlama araç setimizin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Raporlama özellikleri özellikle güçlüdür: net, özelleştirilebilir ve paydaşlarla paylaşımı kolaydır.

Sprout Social, pazarlama araç setimizin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Raporlama özellikleri özellikle güçlüdür: net, özelleştirilebilir ve paydaşlarla paylaşımı kolaydır.

12. Munch (Trend bilgileriyle uzun videoları birden fazla sosyal klibe yeniden düzenlemek için en iyisi)

via Munch

Munch, AI destekli bir video yeniden kullanım aracı olup, uzun formdaki içeriği TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts ve LinkedIn gibi platformlara uygun kısa, etkili kliplere dönüştürmeye yardımcı olur. Her videoyu analiz ederek etkileşim potansiyeline göre anahtar anları belirler, ardından pazarlama zekasını kullanarak bunları performans açısından optimize eder ve hatta logolar veya outrolar gibi markalama unsurlarını uygulamanıza yardımcı olur.

AI, video içeriğinizi analiz ederek ve ilgili anahtar kelimeleri ve altyazıları otomatik olarak oluşturarak yerleşik SEO optimizasyonu sunar. Ayrıca, kısa form video stratejinizi sürekli olarak iyileştirmek için eyleme geçirilebilir performans içgörüleri ve öneriler de alırsınız.

En iyi özellikler

Güvenli alan önizlemesi: Klipinizin farklı platformlarda nasıl görüneceğini önizleyin, garip kırpma veya kesik metinleri önleyin

Trend odaklı düzenleme : Mevcut sosyal trendleri analiz edin ve izleyici davranışlarına göre viral olma olasılığı en yüksek segmentleri seçin

Sahne algılama ve kırpma: Sahne değişikliklerini otomatik olarak algılayın ve klipleri dikey, kare veya yatay biçimlere sığacak şekilde yeniden boyutlandırın

Munch sınırlamaları

Birçok kullanıcı, AI'nın bazen bağlam veya alaka düzeyi olmayan video segmentlerini seçtiğini not etmiştir

Munch fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Munch puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Munch hakkında ne diyor?

G2'de bir yorumcu Munch hakkında şöyle diyor:

Munch'un düzenlediğim videolardan oluşturduğu çok sayıda varyasyonu seviyorum. Ayrıca Magic Posts aracı da harika, çünkü genellikle yaptığım tüm videolar için altyazılar oluşturmam gerekiyor, bu da bana çok zaman kazandırıyor!

Munch'un düzenlediğim videolardan oluşturduğu çok sayıda varyasyonu seviyorum. Ayrıca Magic Posts aracı da harika, çünkü genellikle yaptığım tüm videolar için altyazılar oluşturmam gerekiyor, bu da bana çok zaman kazandırıyor!

📚 Ayrıca okuyun: Ekran Kaydını Kırpma

13. CaptionsAI (Anlık AI altyazılar ve teleprompter fonksiyonelliği için en iyisi)

via Captions AI

Caption AI, karaoke vurgusu, daktilo ve zıplama gibi animasyonlu stillerle otomatik altyazı ekleme konusunda uzmanlaşmış, mobil cihazlar için tasarlanmış bir AI video düzenleme stüdyosudur. Altyazılar tamamen düzenlenebilir, böylece herhangi bir kelimeyi düzeltebilir veya stili kolayca değiştirebilirsiniz.

Uygulama, göz teması kurarken videoları güvenle kaydetmenize yardımcı olan yerleşik bir teleprompter ile birlikte gelir. Kaydı bitirdiğinizde, Captions AI konuşmanızı hemen yazıya dönüştürür ve videoya stilistik altyazılar (dinamik efektler, zamanlama ve hatta emojilerle) ekler.

Kamera karşısına geçmek istemiyorsanız, videolarınızı anlatmak için bir AI avatar bile oluşturabilirsiniz.

Captions AI'nın en iyi özellikleri

AI düzenleme ve efektler: Tek dokunuşla araçlarla sessiz boşlukları kaldırın ve sesi güçlendirerek daha net bir ses elde edin

Yeniden çerçeveleme için Otomatik İmleç: Aracın yüzünüzü izlemesini ve geniş 16:9 çekimleri 9:16 dikey biçime yeniden çerçevelemesini isteyin

Trend filtreler ve çıkartmalar: Videolarınıza hava katmak için animasyonlu filtreler, çıkartmalar ve arka plan müziği gibi eğlenceli ve yaratıcı araçlar ekleyin

Captions AI sınırlamaları

Kullanıcılar, yazı tipi stilini, boyutunu ve rengini ayarlamak gibi altyazıların görünümünü özelleştirmede zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir

Captions AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 9,99 $/ay

Maksimum: 24,99 $/ay

Ölçek: 69,99 $/ay

İş: 399 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Altyazı AI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Captions AI hakkında ne diyor?

G2'de Captions AI hakkında bir yorumcu şöyle diyor:

Gelişmiş konuşma tanıma teknolojisinden yararlanan site, sesi hızlı bir şekilde okunabilir metne dönüştürerek zaman ve çaba tasarrufu sağlar. İçerik oluşturucular, işletmeler ve profesyoneller için idealdir.

Gelişmiş konuşma tanıma teknolojisinden yararlanan site, sesi hızlı bir şekilde okunabilir metne dönüştürerek zaman ve çaba tasarrufu sağlar. İçerik oluşturucular, işletmeler ve profesyoneller için idealdir.

⚡ Şablon Arşivi: İçeriğinizi daha verimli bir şekilde planlamak ve yönetmek mi istiyorsunuz? Kullanıma hazır içerik takvim şablonlarını deneyin, düzenli kalın, son teslim tarihlerini kaçırmayın ve tüm takımınızın uyumlu çalışmasını sağlayın

14. Repurpose. io (İçerik dağıtımını ve platformlar arası yeniden kullanımı otomatikleştirmek için en iyisi)

Repurpose. io, bitmiş videolarınızı veya ses dosyalarınızı alıp, tanımladığınız özel iş akışlarına göre otomatik olarak yeniden biçimlendiren ve birden fazla platformda yayınlayan bir içerik otomasyon aracıdır.

Örneğin, "Bir YouTube videosu yüklediğimde, 60 saniyelik bir klip kırp ve TikTok ve Instagram Reels'a gönder" gibi bir kural belirleyebilirsiniz. Repurpose. io bunu arka planda halledecektir.

Yatay videoları otomatik olarak dikey biçime dönüştüren, dinamik altyazılar ekleyen ve logonuzu veya marka öğelerinizi uygulayan önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak yeniden kullanılan içeriğinizin görünümünü özelleştirebilirsiniz.

Bu araç, daha uzun videoları daha kısa segmentlere bölmeyi veya sesi animasyonlu audiogramlara dönüştürmeyi de destekler.

Repurpose. io'nun en iyi özellikleri

İçerik takvimi: Planlanan tüm içeriğe kuşbakışı görünüm elde edin ve yeniden kullanım stratejinizi kolaylaştırın

Önemli kısımların çıkarılması: AI'yı kullanarak videonuzun veya podcast'inizin en ilgi çekici kısımlarını belirleyin ve çıkarın

Otomatik yayınlama: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook ve LinkedIn gibi platformlarda içeriği anında veya planlayarak yayınlayın

Repurpose. io sınırlamaları

Çevrimdışı erişim ve özel mobil işlevsellik eksikliği

Repurpose. io fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: 35 $/ay

Pro : 79 $/ay

Ajans: 179 $/ay

Repurpose. io puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Repurpose. io hakkında ne diyor?

Trustpilot'ta bir kullanıcı Captions AI hakkında şöyle yorumladı:

Basit bir hedefle başladım: Ekstra çaba harcamadan YouTube kanalımı büyütürken içeriği Instagram, TikTok, Pinterest ve daha fazlası için yeniden kullanmak. Repurpose. io, tüm içerik akışımı otomatikleştirerek bunu mümkün kıldı.

Basit bir hedefle başladım: Ekstra çaba harcamadan YouTube kanalımı büyütürken içeriği Instagram, TikTok, Pinterest ve daha fazlası için yeniden kullanmak. Repurpose. io, tüm içerik akışımı otomatikleştirerek bunu mümkün kıldı.

15. Capcut (Altyazılar ve efektlerle ücretsiz, hızlı video düzenleme için en iyisi)

capCut aracılığıyla

TikTok'un oluşturucuları tarafından geliştirilen CapCut, güçlü bir ücretsiz video düzenleme aracıdır. Klipleri kırpmanıza, müzik eklemenize, metin veya çıkartma eklemenize ve sinematik filtreler ve geçişler uygulamanıza olanak tanıyan tam özellikli bir zaman çizelgesi düzenleyicisi içerir.

Uygulama, konuyu odakta tutarak yatay videoları otomatik olarak dikey olarak yeniden çerçeveleyen Smart Crop gibi gelişmiş araçlar içerir.

CapCut ayrıca trend biçimlere uygun stilize şablonlar sunar, böylece kliplerinizi hızlı bir şekilde ekleyebilir ve virüs gibi yayılacak, son derece kaliteli sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca, işitsel deneyimi zenginleştirmek için çok çeşitli lisanslı müzik parçaları, ses efektleri ve seslendirme özellikleriyle videolarınızı geliştirebilirsiniz.

Capcut'un en iyi özellikleri

Otomatik altyazılar: Yüksek doğrulukla otomatik olarak altyazılar oluşturun ve birden fazla animasyonlu altyazı stili elde edin

Metinden konuşmaya anlatım: Metninizi yazın ve anlatmak için çeşitli AI seslerinden birini seçin; makaralar ve meme içerikleri için idealdir

Ses geliştirici ve ses klonlama: Kayıtlarınızdan arka plan gürültüsünü kaldırın ve ses klonlama özelliğini kullanarak her seferinde yeniden kayıt yapmanıza gerek kalmayın

Capcut sınırlamaları

Kullanıcılar, CapCut'un büyük veya karmaşık projeleri işlerken gecikme veya yavaş performans yaşayabileceğinden bahsetmiştir.

Capcut fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Capcut puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Capcut hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusunun paylaştığı gibi:

Capcut'un bazı güçlü yönleri kesinlikle var. Düzenleri hızlı işler yapmak için daha iyi ve sosyal medya için optimize edilmiştir.

Capcut'un bazı güçlü yönleri kesinlikle var. Düzenleri hızlı işler yapmak için daha iyi ve sosyal medya için optimize edilmiş.

ClickUp: Daha Akıllı İçerik Oluşturmanın Omurgası

Videoları yeniden kullanmanıza, altyazı eklemenize veya içeriği planlamanıza yardımcı olacak araçlar bolca mevcut. Ancak planlama, izleme ve işbirliği için merkezi bir merkeze ihtiyacınız var. İşte ClickUp en iyi olduğu alan budur.

Senaryo oluşturmaktan klip düzenlemeye ve tüm içerik takviminizi düzenlemeye kadar, ClickUp her şeyi tek bir çatı altında toplar. Ayrıca, yerleşik AI, video kaydetme ve kullanıma hazır şablonları ile iş akışınızı hızlandırır.

Araçlar arasında geçiş yapmaktan bıktıysanız ve yaratıcı sürecinizi basitleştirmek istiyorsanız, ClickUp başlamak için akıllı bir seçimdir. ClickUp'a şimdi kaydolun!