2025'te İçerik Oluşturucular için En İyi 15 Quso.ai Alternatifi

Quso. ai, uzun videoları viral olmaya hazır kliplere dönüştürmek ve AI destekli planlama ve analitik ile sosyal medya planlamasını basitleştirmek konusunda mükemmeldir.

Ancak daha fazla yaratıcı kontrol, gelişmiş düzenleme seçenekleri veya sosyal medya stratejinizin her ayrıntısını ince ayar yapma olanağı isteyen biriyseniz, bu sınırlayıcı gelebilir. 😓

Peki, daha iyi bir araç bulmaya çalıştığınızda ne oluyor? Birçok platform, çelişkili yorumlar ve sizin gibi içerik oluşturucular için en iyi olanın ne olduğu konusunda gerçek cevaplar bulamıyorsunuz. 😩

Bu nedenle, en iyi Quso.ai alternatiflerinin özenle seçilmiş bir listesini içeren bu kılavuzu hazırladık. Her biri, içeriğinizi bir profesyonel gibi planlamanıza, düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

Bir süredir kullanıyorsanız, muhtemelen bunlardan birkaçıyla kendinizi özdeşleştireceksiniz 👇

Tonunu özelleştirmek zor : Aracı, sesinize göre içerik oluşturmayı otomatikleştirmek için eğitemediğinizden, her şey aynı sesle duyulur

Hızlı bir incelemeye mi ihtiyacınız var? Her bir aracı bir bakışta değerlendirmek ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için yan yana karşılaştırmalarımızı inceleyin.

Her boyuttaki tek kişilik girişimciler, işletmeler ve pazarlama takımları

Her bir aracın neler sunduğuna daha yakından bakalım.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, içerik oluşturucuların içerik planlamasına, yazmasına, düzenlemesine ve yayınlamasına yardımcı olan tam donanımlı bir çalışma alanıdır.

ClickUp for Marketing ile günlük içerik takvimlerinden küresel kampanya lansmanlarına kadar her şeyi tek bir yerden yönetebilirsiniz. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip yapay zeka destekli araç, takımınızı, varlıklarınızı ve iş akışlarınızı bir araya getirir, böylece araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

ClickUp Docs ile sosyal medya başlıklarını taslak haline getirebilir, video senaryolarını özetleyebilir ve medya veya geri bildirimleri doğrudan içeriğinize gömebilirsiniz.

Ardından, platformun AI asistanı olan ClickUp Brain'i kullanarak yaratıcı sürecinizi hızlandırın. Taslağınızı gözden geçirebilir, zayıf bölümleri yeniden yazabilir, düzenlemeler önerebilir ve hatta yeni içerik fikirleri üretebilir, videolarınızı iyileştirmenize veya viral kısa formlu kancalar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Ardından, çalışma alanınızdan ayrılmadan ekranınızı, kameranızı veya sesinizi kaydetmenize olanak tanıyan ClickUp Clips var.

Bu klipler indirilebilir, görevlere eklenebilir, takımınızla paylaşılabilir veya daha sonra incelenebilir ve ClickUp Brain tarafından otomatik olarak transkripsiyonu yapılır, böylece alıntıları çekebilir, içeriği yeniden kullanabilir veya saniyeler içinde altyazılar oluşturabilirsiniz.

Her şeyi bir araya getirmek için ClickUp Takvim, gönderileri, kampanyaları veya teslim edilecekleri planlamak için görsel, sürükle ve bırak planlayıcı sunar. Ve sıfırdan başlıyorsanız, ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu gibi ücretsiz sosyal medya şablonlarını kullanarak zaman kazanabilir ve tutarlı kalabilirsiniz.

ClickUp Sosyal Medya Yayın Programı Şablonu ile günlük, haftalık veya aylık yayınlarınızı farklı sosyal medya platformlarında haritalayabilir, böylece hedef kitlenizle bağlantı kurmak için hiçbir anı kaçırmazsınız.

Bir G2 yorumcusu ClickUp hakkında şunları söyledi:

Video prodüksiyonu için, çeşitli aşamalarda birden fazla kişinin dahil olduğu, birkaç inceleme turu içeren ve her birinin kendine özgü teslim tarihi olan karmaşık bir süreç izliyoruz. ClickUp'ta bulunan otomasyonları kullanarak tüm bunları kolaylaştırıyor ve her şeyi yolunda tutuyorum.

Vizard. ai, uzun videoları minimum çabayla paylaşılabilir kısa kliplere dönüştürmeye yardımcı olan, yapay zeka destekli bir video düzenleme ve kırpma aracıdır.

Spark AI modeli, bir videonun en ilgi çekici kısımlarını (anahtar alıntılar veya heyecan verici anlar gibi) algılar ve TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi platformlar için optimize edilmiş altyazılar ve biçimlendirme ile otomatik olarak kısa klipler oluşturur.

Kırpmanın ötesinde, Vizard. ai ayrıca metinlerden ilgi çekici videolar oluşturmak için metin-video özellikleri ve tüm videolarda logolar, yazı tipleri ve renk şemalarını depolayarak ve uygulayarak marka tutarlılığını korumak için özel bir marka kiti sunar.

G2 yorumcusu Vizard.ai hakkında şunları söyledi:

Vizard yazılımını seviyorum, çünkü tek bir uzun video yükleyerek çok sayıda kısa form içerik oluşturmak çok kolay ve bu da bana çok zaman kazandırıyor. Ayrıca, ana dilimde altyazılar da ekliyor. Bana çok zaman kazandırıyor. Parasına kesinlikle değer.

InVideo, binlerce şablon, kapsamlı bir stok medya kitaplığı ve basit bir sürükle ve bırak düzenleyici sunan çevrimiçi bir video oluşturma aracıdır ve senaryoları veya fikirleri hızlı bir şekilde ilgi çekici videolara dönüştürmeyi kolaylaştırır.

AI Video Generator, bir video fikrini metin olarak tanımlamanıza ve sahneler, stok klipler ve seslendirme ile düzenlenmiş bir taslak video elde etmenize olanak tanır.

Ayrıca, "müziği değiştir" veya "altyazı ekle" gibi komutları kullanarak videolarınızda gerçek zamanlı düzenlemeler yapmak için sihirli kutu özelliğini kullanabilirsiniz; geri kalan her şeyi saniyeler içinde halleder.

G2'de bir yorumcu InVideo hakkında şöyle diyor:

Kısa bir süre önce sosyal medya için viral videolar oluşturmaya karar verdim. Invideo ile senaryomu girdim ve V/O, grafikler, müzik, ses efektleri, AI içeriği ve stok içeriği dahil olmak üzere TÜM videoyu oluşturdu ve tam da istediğim gibi oldu!

Opus Clip, uzun videoları viral kısa kliplere dönüştürmek için uzmanlaşmış başka bir AI video düzenleme aracıdır. Etkili anları seçmek, içeriği gerektiği gibi yeniden düzenleyerek bağlamı sağlamak ve dikkat çekmek için tasarlanmış yapılandırılmış bir klip çıkarmak için tescilli bir kanca algılama modeli (GPT-4 tarafından desteklenmektedir) kullanır.

Ayrıca, oluşturulan her klip için "AI Viral Score" (AI Viral Puanı) sağlar; bu, klibin iyi performans gösterme olasılığının bir tahmini olup, en iyilerini yayınlamaya öncelik verebilirsiniz.

Bu araç, konuşmacıyı dikey biçimde doğru şekilde kadrajda tutmak için AI küratörlüğü ve yüz algılama gibi özellikler de sunar.

Emoji vurgulu dinamik altyazılar: Her klibe otomatik olarak büyük, stilize altyazılar ekleyin ve dikkat çekici kelimeleri emoji veya renkli metinlerle vurgulayın

G2 yorumcusu Opus Clip hakkında şunları söyledi:

Yaklaşık iki aydır OpusClip'i Pro kullanıcı olarak kullanıyorum. Bu inanılmaz bir zaman tasarrufu! Genellikle her gün 12-15 dakikalık bir video yüklerim ve 30 saniye ile iki dakika arasında değişen 10-15 klip yayınlarım (otomatik ayarları kullanarak), her biri benim seçtiğim renkler ve logomla markalanır.

Buffer, içerik oluşturucuların ve sosyal medya yöneticilerinin tek bir basit gösterge panelinden Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn dahil olmak üzere birden fazla platformda yayınları planlamasına, zamanlamasına ve yayınlamasına olanak tanır.

Takvim görünümü, içeriği önceden planlamak için görsel bir yol sunar. Instagram için, erişimi optimize etmek için hashtag'leri ayrı ayrı yerleştirmek için kullanışlı olan ilk yorum planlamasını da destekler.

Ayrıca, sosyal medya için giderek yaygınlaşan yapay zeka dalgasının bir parçası olan AI Assistant özelliği, çeşitli sosyal medya platformlarına uygun ilgi çekici altyazılar yazıyor ve kullanıcıların markalarının sesine uygun olarak tonu, uzunluğu ve stili ayarlamasına olanak tanıyor.

Capterra'nın bir yorumcusu Buffer hakkında şunları söyledi:

Buffer'ı yıllardır aralıklı olarak kullanıyorum, ancak son 6 aydır düzenli olarak kullanıyorum. İlginç bir deneyim oldu. Instagram, Facebook ve Twitter olmak üzere üç platforma yayın yapabilme özelliğini gerçekten çok beğeniyorum.

2short. ai, Vizard'a benzer, uzun videoları hızlı bir şekilde kısa, paylaşılabilir snippet'lere dönüştüren, yapay zeka destekli bir yeniden kullanım aracıdır. İçeriğinizdeki önemli anları bulma ve bunları başlıklarla birlikte yayınlanmaya hazır kliplere dönüştürme sürecini otomatikleştirir.

Metin tabanlı düzenleme özelliği, transkripti düzenleyerek videonuzu kolayca düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, yatay biçimden dikey biçime geçerken ana konuşmacıyı mükemmel şekilde ortalamak için AI konuşmacı izleme ve yüz algılama özelliklerini kullanır. Bu, kliplerinizin profesyonel görünmesini ve mobil cihazları tercih eden izleyiciler için doğru şekilde çerçevelenmesini sağlar.

G2 yorumcusu 2short.ai hakkında şunları söyledi:

Bir videoyu kısa videolara bölme konusunda süper hızlıdır, her kısa videonun metin sürümlerini sunarak hangi klibi seçeceğinize daha hızlı karar vermenize yardımcı olur.

SocialPilot, içerik planlama, takım işbirliği ve performans izlemeyi büyük ölçekte yönetmek için oluşturulmuş tam kapsamlı bir sosyal medya yönetim platformudur. LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) ve hatta Google My Business gibi birden fazla platformda 500'den fazla gönderinin planlanmasını tek bir gösterge panelinden destekler.

Yerleşik AI Assistant, her platformun tonuna ve biçimine göre özelleştirilmiş sosyal medya gönderileri, altyazılar ve hashtag'ler oluşturmanıza yardımcı olur.

Takımlar için, işbirlikçileri davet edebilir, roller (yönetici, katkıcı veya müşteri gibi) atayabilir ve onay iş akışları ayarlayabilirsiniz, böylece içerik yayınlanmadan önce incelenir.

Planlanmış gönderiler için toplu silme özelliği yoktur, kullanıcıların her gönderiyi tek tek silmesi gerekir

Capterra'nın bir yorumcusu SocialPilot hakkında şunları söyledi:

En pahalı paketi seçmeme gerek kalmadan bu kadar çok hesap ekleyebilmeyi çok takdir ediyorum. Diğer yazılımları kullanarak her bir sosyal platformda 3'ten fazla hesabı yönetmek çok pahalıdır.

Veed. io, temel kesme, geçiş ve filtrelerden düzinelerce dilde otomatik altyazı oluşturmaya kadar zengin bir düzenleme araçları seti sunan popüler bir çevrimiçi video düzenleyici. Hatta, senaryo oluşturucu, GPT-3 destekli metin-videoya dönüştürücü ve videolarınızı anlatmak için AI avatarları gibi araçların bulunduğu bir "AI Video" bölümü bile var.

Platform ayrıca meme tarzı altyazılar, ilerleme çubukları, TikTok tarzı atlama kesimleri vb. için şablonlar sunarak ham görüntüleri hızlı bir şekilde ilgi çekici yayınlara dönüştürmenizi sağlar.

Kendinizi bir senaryoyu okurken kaydetmek için teleprompter modu da vardır (böylece göz teması kurabilirsiniz), bu da konuşma videoları için harikadır ve sonrasında doğru altyazılar almanızı sağlar.

G2 yorumcusu Veed.io hakkında şunları söyledi:

Videoları düzenlemek çok kolay – sosyal medyaya hazır hale getirmek, boyutlarını değiştirmek, video klipler almak, altyazı eklemek, arka plan müziği eklemek, sessiz kısımları silmek, "uhh" ve "aah" seslerini kaldırmak, marka öğeleri eklemek, video içeriğinin genel kullanılabilirliğini artırmak

