Baserow ve Airtable: Hangi kodsuz veritabanı aracı sizin için en iyisi?

Birkaç yıl önce, özel bir uygulama oluşturmak, geliştiriciler işe almak, kod yazmak ve bütçenizi aşmak anlamına geliyordu. Bugün ise, herhangi bir kodlama gerektirmeden dakikalar içinde güçlü bir ücretsiz veritabanı aracını kullanmaya başlayabilirsiniz.

Airtable ve Baserow gibi kod gerektirmeyen platformlar, takımların verileri yönetme, görevleri otomatikleştirme ve gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırma yöntemlerinde devrim yarattı.

Ancak, iş akışı optimizasyonuna çok farklı yaklaşımlar sergiliyorlar. Airtable, rafine, hızlı ve dinamik görünümlerle donatılmışken, Baserow açık kaynaklı, kendi sunucunuzda barındırabilir ve teknoloji meraklısı takımlar için tasarlanmıştır.

Bu blog yazısında, Baserow ve Airtable'ı karşılaştırarak her bir aracın avantajlarını ve sizin için en uygun olanı belirleyeceğiz. Ayrıca, belgeler, görevler ve tablolar gibi temel özelliklere erişmek için araçlar arasında geçiş yapmaktan bıktıysanız, daha akıllı bir seçenek de var. Evet, bu ClickUp!

Baserow ve Airtable'a genel bakış

Baserow ve Airtable'ın hızlı bir karşılaştırması:

Özellik Baserow Airtable Bonus: ClickUp 🥇 Arayüz ve kullanıcı deneyimi Daha az dikkat dağıtan, minimal ve temiz kullanıcı arayüzü Şık, elektronik tablo tarzı arayüz; teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için kolay kullanım Modern, özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü; Görevleri, belgeleri ve veritabanlarını tek bir yerde birleştirir Özelleştirme ve geliştirici kontrolü Tamamen açık kaynaklı ve kendi sunucunuzda barındırabilirsiniz API'ler ve komut dosyası ile sınırlı; kapalı arka uç Son derece özelleştirilebilir iş akışları, otomasyonlar ve entegrasyonlar; açık kaynak değildir İşbirliği ve izinler Açık kaynak ve kendi sunucunuzda barındırma Gerçek zamanlı düzenleme, @bahsetmeler, güçlü izin yönetimi Gerçek zamanlı işbirliği, ayrıntılı izinler, yorumlar, sohbet ve @bahsetmeler Görünümler ve görselleştirme Standart görünümler sunar (Izgara, Form, Kanban vb.); daha az dinamiktir Çeşitli iş akışları için zengin etkileşimli görünümler Birden çok görünüm (Liste, Pano, Takvim, Gantt, Zihin Haritası vb.); gösterge panelleri ve raporlama Açık kaynak ve kendi sunucunuzda barındırma Evet, gizlilik odaklı ve esnek dağıtımlar için idealdir Hayır, yalnızca bulut, kapalı kaynak Hayır, bulut tabanlı; açık kaynaklı veya kendi sunucunuzda barındırılan değil Fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik Şeffaf fiyatlandırma; kendi sunucunuzda barındırarak toplam maliyeti düşürün Ölçeklendirildiğinde maliyet artar; cömert ücretsiz plan, ancak maliyetler hızla artar Esnek fiyatlandırma; ücretsiz planlar mevcut, her boyuttaki takım için ölçeklenebilir

Baserow nedir?

Baserow, tek bir satır kod yazmadan özel veritabanları ve uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan açık kaynaklı, kodsuz bir platformdur. Son derece sezgiseldir; sürükle ve bırak araçları, hazır düzenler ve hatta kurulum ve organizasyonu çocuk oyuncağı haline getiren proje yönetimi şablonları ile temiz bir arayüz sunar.

Mevcut araçlarınıza bağlamanız mı gerekiyor? Sorun değil. Baserow, Zapier, n8n ve Make gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece sisteminizi kolayca genişletebilirsiniz.

Baserow ile her şeyi baştan sona kontrol edebilirsiniz. Sunucularınıza kurar, kaynak kodunu inceler ve kurulumunuza tam olarak uyacak şekilde değiştirirsiniz. Açık kaynak modeli, iş akışı otomasyonu, özel izinler ve ölçeklenebilir işbirliği gibi gelişmiş özellikleri desteklerken size tam özgürlük sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? Kod gerektirmeyen geliştirme, 1980'lerde ve 1990'larda görsel araçlar ve dördüncü nesil programlama dilleri (4GL) ile başladı. Ancak, gelişmiş kullanıcı arayüzü tasarımı ve bulut bilişimin yükselişi sayesinde 2000'lerin sonlarında gerçek bir ivme kazandı.

Baserow özellikleri

Baserow, uygulama oluşturucu, veritabanı oluşturucu, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve daha fazlasını içeren bir dizi araç sunar. Her özellik, karmaşıklık eklemeden veya teknik beceri gerektirmeden gerçek kullanım durumlarını destekler.

Bunlardan bazılarına bir göz atalım.

Özellik #1: Uygulama Oluşturucu

Uygulama Oluşturucu, tabloları, formları ve görünümleri destekleyen basit bir arayüze sahiptir. Dahili araçlar oluşturabilir, genel dizinler başlatabilir veya bağlı bir Baserow tablosundan doğrudan canlı verileri çeken portallar yayınlayabilirsiniz.

Hazır düzenlerle başlayın, mantık ekleyin ve güncellemelere anında tepki veren sistemler oluşturun. Benzer şekilde, stil seçenekleri renkleri, yazı tiplerini ve düğme tasarımlarını genel ve tek tek öğe düzeyinde tanımlamanıza olanak tanır.

Özellik #2: Baserow AI ile dosyaları analiz edin

Baserow AI, belgeleri, faturaları ve uzun metinleri okuyarak ayrıntıları çıkarır ve hatta daha hızlı ve doğru bir şekilde taslak içerik oluşturur. Yapılandırılmış çıktı için tasarlanmış doğal dil modelleri kullanarak veri sınıflandırma, özetleme ve içerik oluşturma gibi görevleri yerine getirir.

Bu özellik yalnızca ücretli premium planlarda mevcuttur ve tablolara doğrudan entegre olarak akıllı belge işleme olanağı sunar.

Özellik #3: Veritabanı Oluşturucu

Baserow'un Veritabanı Oluşturucu özelliği, veritabanlarını yönetmenize, ilişkisel alanları kullanarak birden çok tabloyu bağlamanıza ve katmanlı veri kümelerinden içgörüler çıkarmanıza olanak tanır. Tablolar arasında karmaşık kayıtları bağlayabilir ve yapılandırılmış veya yapılandırılmamış verilerle çalışmak için mantık ayarlayabilirsiniz.

Daha gelişmiş bir şey oluşturuyorsanız, açık API, kurulumunuza eklenebilen doğrudan entegrasyonlar veya harici uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Anlık görüntülerle sürümleri izleyebilir, değişiklikleri geri alabilir ve denetim günlüklerini kullanarak kimin ne yaptığını takip edebilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Ücretsiz Veritabanı Yazılımları

Özellik #4: Özelleştirilebilir gösterge paneli

Gösterge panelleri, tablolar, bileşenler ve grafikler için sürükle ve bırak araçlarıyla düzen ve içerik ihtiyaçlarınıza tamamen uyum sağlar. Verileri filtreleyebilir, görünümleri sıralayabilir ve temalar uygulayarak görsel ve yapısal tercihlerinize uygun bir arayüz oluşturabilirsiniz.

PostgreSQL veya MySQL gibi kaynaklardan verileri bağlayın ve tamamen ayarlanabilir bileşenler aracılığıyla görüntüleyin. Ayrıca, kullanıcılara yalnızca görevleriyle ilgili bilgileri göstermek için roller atayabilir, gösterge panellerini sağlam ve güvenli hale getirebilirsiniz.

Baserow fiyatlandırması

Bulut Ücretsiz Premium : Kullanıcı başına aylık 12 $ Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 22 $

Airtable nedir?

Airtable, Excel'deki gibi kullanıcı dostu bir elektronik tablo arayüzünü ilişkisel veritabanının özellikleriyle birleştiren bulut tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) platformudur.

Düzen tanıdık gelir, ancak kod gerektirmeden görevler, kişiler, projeler ve içerikler arasındaki karmaşık ilişkileri yönetir. Takımınızda verilerin depolanmasını, paylaşımını ve düzenlenmesini basitleştiren uygulamalar oluşturabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza göre tablolar, görünümler ve özel iş akışları kullanın.

Airtable, veri görünürlüğünü ve düzenini iyileştirmek için bağlantılı kayıtlar ve Grid, Takvim ve Kanban gibi çoklu görünümler gibi özellikler içerir. Kullanıcıların görebileceklerini veya yapabileceklerini tanımlayan yorumlar, gerçek zamanlı güncellemeler, bildirimler ve rol tabanlı izinler aracılığıyla işbirliğini destekler.

Slack, Salesforce ve Jira gibi popüler araçlar, yerel entegrasyonlar aracılığıyla Airtable ile doğrudan entegre olur ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan sisteminizin bağlantısını korumanızı sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: Çevrimiçi kodlama kaynaklarının popülaritesi %70'ten %80'e sıçradı! Gençler çevrimiçi kaynaklardan (ör. videolar, bloglar, forumlar) öğrenmeyi seviyor, ancak 25-34 yaş grubu, sertifikaları biriktirmesine rağmen hala geleneksel okul öğrenimine güveniyor (%55)

Airtable özellikleri

Airtable'ın arayüzü, geleneksel elektronik tablo yazılımlarıyla çalışmış kullanıcılara tanıdık gelirken, temiz ve modern bir görünüm sunar.

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile, yapılandırma adımlarında veya kodlamada kaybolmadan karmaşık kurulumlar oluşturabilir ve yönetebilir. Temel özellikler kullanıcıları cezbederken, gelişmiş özellikler platformu basit Airtable alternatiflerinden ayırır.

Özellik #1: Arayüz Tasarımcısı

Airtable'ın Arayüz Tasarımcısı, veritabanınızda bir kerede gösterilemeyecek kadar çok veri olduğunda farklı kullanıcılar için özel arayüzler oluşturmanıza yardımcı olur. Birden fazla görünüm arasında geçiş yapmak karmaşık olabilir, bu nedenle bu araç her bir ekip üyesinin gördükleri üzerinde tam kontrol sağlar.

Sürükle ve bırak bileşenlerini kullanarak, arka uç mantığı olmadan her kişinin çalışma şekline uygun sayfalar oluşturun. Pazarlama takımınız kampanyaları görüntüleyebilir, finans takımınız ise aynı tabandan bütçelere odaklanabilir.

Özellik #2: Portallar

Airtable Portalları, kuruluşunuz dışındaki müşteriler, satıcılar veya ortaklarla tam erişim izni vermeden işbirliği yapmanızı sağlar. Güvenli bir sayfadan oturum açarlar ve yalnızca onlara atadığınız kayıtlar veya formlarla etkileşim kurarlar.

Esnekliğinizi kaybetmeden bilgilerinizi güvende tutmak için erişimi istediğiniz zaman verebilir veya kaldırabilirsiniz.

Özel renkler, logolar ve arka plan resimleri kullanarak portal tasarımını markanızın estetiğine uyarlayın ve şık ve tutarlı bir deneyim sunun. (Bu, yalnızca İş ve Kurumsal Ölçek planlarında bulunan Airtable'ın daha gelişmiş özelliklerinden biridir. )

Özellik #3: Bağlantılı Veriler

Connected Data araçları, HyperDB'yi kullanarak büyük veri kümelerini Airtable'a aktarmanıza ve güncellemeleri takımlar arasında anında senkronize etmenize olanak tanır. Snowflake ve Databricks gibi kaynaklardan bilgileri alın ve gerçek zamanlı senkronizasyon gerektiren karmaşık veritabanlarını destekleyerek on milyonlarca kayda kadar ölçeklendirin.

Bu özellik sayesinde, şirketinizdeki veritabanlarını, uygulamaları ve sistemleri birbirine bağlayabilirsiniz; tek bir değişiklik, ekstra adımlara gerek kalmadan her yere yansıtılır. Veriler Airtable'a aktarıldığında, takımınız güncel kayıtlara ve paylaşımlı erişime dayalı uygulamalar oluşturabilir.

📖 Ayrıca okuyun: Airtable'dan Diğer Uygulamalara Veri Aktarma

Özellik #4: Airtable Asistanı

Airtable Assistant, bağlı tablolarınızdaki ve bağlantılı kayıtlarınızdaki verilere dayalı olarak karmaşık iş sorularını yanıtlar. Trendler, özetler veya müşteri geri bildirimleri hakkında sorular sorabilir ve binlerce satırı incelemeden net yanıtlar alabilirsiniz.

Uzun belgeleri okur, anahtar sorunları vurgular ve eyleme geçebileceğiniz yapılandırılmış biçimlerde ilgili içgörüler çıkarır. AI'yı kullanarak kurallar veya koşullar ayarlamadan sözleşmeleri inceleyin, raporları tarayın veya takımlar arasında performans verilerini çıkarın.

Özellik #5: Airtable Cobuilder

Airtable Cobuilder ile verilerinizi birbirine bağlayan ve bunları temiz, gezinmesi kolay düzenlerde görüntüleyen özel uygulamalar oluşturabilirsiniz. Kullanıcıların verilerle etkileşimini özelleştirmek için Izgara, Galeri veya Takvim gibi görünümler arasından seçim yapın ve her şeyin güvenli ve alakalı olmasını sağlamak için rollere göre erişimi ayarlayın.

Düzeni değiştirmek mi istiyorsunuz? Hızlı görsel ayarlamalar için alanları, bileşenleri ve öğeleri sürükleyip bırakın. Cobuilder, kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmayı da kolaylaştırır. Kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları verileri görür, böylece arayüz düzenli ve odaklanmış kalır.

Airtable fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş : Kullanıcı başına aylık 54 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Baserow ve Airtable: Özellik Karşılaştırması

Baserow ve Airtable, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hizmet eden güçlü kodsuz platformlardır. Şimdi, Airtable ile Baserow'u karşılaştırarak gerçek kullanımda nasıl farklılık gösterdiklerini görelim.

Özellik #1: Arayüz ve kullanıcı deneyimi

Airtable, elektronik tablolara benzer bir arayüz sunarak Excel veya Google E-Tablolar'a alışkın takımların daha kolay adapte olmasını sağlayan görsel olarak çekici bir deneyim sunar. Sadece birkaç tıklama ile görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz ve sürükle ve bırak kayıtları ve renk kodlu etiketler gibi özellikler görsel çekiciliği artırır.

Öte yandan, Baserow işleri daha basit ve kullanışlı tutar. Minimalist kullanıcı arayüzü gösterişli olmayabilir, ancak dikkat dağınıklığını önler ve temel işlevselliğe odaklanır. Airtable'ın sunduğu etkileşimli özelliklerden yoksundur, özellikle dinamik kullanıcı arayüzü öğeleri bekleyen kullanıcılar için.

🏆 Kazanan: Airtable Şık bir kullanıcı arayüzü, yerleşik otomasyon ve kapsamlı şablon kitaplığı gibi özelliklere değer veren genel bir kullanıcıysanız, Airtable en iyi seçiminizdir.

Özellik #2: Özelleştirme ve geliştirici kontrolü

Baserow tamamen açık kaynaklıdır ve geliştiricilere kaynak kodunu değiştirme, eklenti ekleme ve kendi sunucularında barındırma özgürlüğü sunar. Kendi sunucularınızda çalıştırabilir, arka uç işlevlerini ayarlayabilir ve veri yapınız üzerinde tam kontrol sahibi olabilirsiniz.

Buna karşılık, Airtable otomasyon için API'ler ve komut dosyası blokları sunar, ancak kapalı bir ortamda çalışır. Geliştiriciler uzantılar ve özel komut dosyaları oluşturabilir, ancak yalnızca Airtable'ın tanımladığı sınırlar içinde. Temel arka uç sistemlerine veya dağıtım kontrolüne erişemezsiniz.

🏆 Kazanan: Baserow Baserow, özel yapımlar, kendi kendine barındırma ve arka uç özgürlüğü için daha iyi bir seçimdir.

Özellik #3: İşbirliği ve izinler

Airtable, gerçek zamanlı düzenleme, ayrıntılı izin düzeyleri (düzenleyici, yorumcu, görüntüleyici vb.) ve @bahsetme ve yorum konuları gibi etkileyici özellikler sunar. Platform ayrıca tabloların gerçek zamanlı olarak birlikte düzenlenmesini destekler ve Kanban panoları, takvimler ve galeriler gibi özel görünümler oluşturmanıza olanak tanır.

Baserow, işbirliği araçları içerir ve birden fazla kullanıcıyı destekler, ancak izin seçenekleri, özellikle ücretsiz planda daha sınırlıdır.

Ücretsiz sürüm, gelişmiş izin ayarlarına ihtiyaç duyan takımlar için sınırlı özellikler sunduğundan, ayrıntılı erişim kontrolü için premium sürüme ihtiyacınız olacaktır. Bu durumda bile, Airtable'ın bu alandaki olgunluğuna tam olarak ulaşamaz.

🏆 Kazanan: Airtable Airtable, özellikle takımlar ve departmanlar arası kullanım için öne çıkıyor.

Özellik #4: Görünümler ve görselleştirme seçenekleri

Baserow, verilerinizi görüntülemek için birden fazla yol sunarak görevleri farklı perspektiflerden aynı anda yönetmenizi sağlar. Görünüm modal penceresi iki ana bölüme ayrılır: biri seçilen tablodaki tüm kaydedilmiş görünümleri gösterir, diğeri ise kullanılabilir görünüm türlerini listeler.

Baserow tablo verilerini iyi işler, ancak Airtable kadar veri görselleştirmede esneklik sunmaz. Bu, son derece dinamik, kullanıcı odaklı düzenlere ihtiyaç duyan kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir.

Alternatif olarak, Airtable, proje yöneticileri için Kanban, pazarlamacılar için Takvim, PM'ler için Gantt, tasarımcılar için Galeri ve operasyonlar için Zaman Çizelgesi dahil olmak üzere farklı iş akışlarına hitap eden çeşitli görünüm seçenekleri sunar.

🏆 Kazanan: Airtable Airtable, birden fazla biçimde özelleştirilebilir veri görselleştirme özelliği sayesinde daha iyi bir seçim olmaya devam ediyor.

Özellik #5: Açık kaynak ve kendi kendine barındırma yetenekleri

Airtable, kendi kendine barındırmayı desteklemez. Bulut tabanlı, kapalı kaynaklı bir platformdur, bu nedenle altyapısına ve veri işleme politikalarına bağlı kalırsınız.

Baserow açık kaynaklı, kendi sunucunuzda barındırabilir ve gizlilik bilincine sahip takımlar için tasarlanmıştır. Yerinde veya gizli bir bulutta çalıştırabilirsiniz, böylece altyapı, performans ve güvenlik üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

🏆 Kazanan: Baserow Baserow, gizlilik, uyumluluk veya altyapı esnekliğini önceliklendiren takımlar için açık ara kazanan araçtır.

Reddit'te Baserow ve Airtable karşılaştırması

Dürüst kullanıcı yorumlarını çok seviyoruz. Ve Reddit kadar dürüstlükten bahseden başka bir yer yok.

Reddit'teki r/Airtable konusuna göre, kullanıcılar bu aracı oldukça yaygın olarak kullanıyor gibi görünüyor, ancak aynı zamanda kapalı kaynak modeli ve fiyatlandırmasını sorguluyorlar.

Bir kullanıcı Airtable'ın API'sini övdü ve filtreleme yeteneklerini vurguladı:

Airtable'ın API'si harikadır ve bulanık arama gibi işlemleri yapmanızı sağlayan filterByFormula parametresini ekleyebilirsiniz.

Airtable'ın API'si harikadır ve bulanık arama gibi işlemleri yapmanızı sağlayan filterByFormula parametresini ekleyebilirsiniz.

Ancak, başka bir kullanıcı bu değerlendirmeye katılmadı ve bir sınırlamaya dikkat çekti:

FilterByFormula parametresi hakkında okudum, ancak bulanık arama yapmak için gereğinden fazla karmaşık görünüyor. Bana öyle geliyor ki, tüm kayıtlarınızı çıkarıp filtrelemek için parametre üzerinden hepsini çalıştırıyorlar, bu da biraz verimsiz değil mi? Diyelim ki 2 sütunum var – başlık ve açıklama – ve her iki sütunda da başlığa daha yüksek bir ağırlık değeri atayarak bulanık arama yapmak istiyorum. Parametre ile bunu yapmak kolay değil gibi görünüyor.

FilterByFormula parametresi hakkında okudum, ancak bulanık arama yapmak için gereğinden fazla karmaşık görünüyor. Bana öyle geliyor ki, tüm kayıtlarınızı çıkarıp filtrelemek için parametre üzerinden hepsini çalıştırıyorlar, bu da biraz verimsiz değil mi? Diyelim ki 2 sütunum var – başlık ve açıklama – ve her iki sütunda da başlığa daha yüksek bir ağırlık değeri atayarak bulanık arama yapmak istiyorum. Parametre ile bunu yapmak kolay değil gibi görünüyor.

Baserow ise açık kaynak olmasıyla dikkat çekiyor, ancak nispeten yeni olması endişe yaratıyor. Bir Redditor, ilk deneyimlerini şöyle paylaştı:

Baserow (ve başlıkta bahsedilen diğerleri) açık kaynaklıdır. Baserow gerçekten yeni görünüyor. Yerel olarak bir sürümünü denedim ve resim yüklemelerini düzgün bir şekilde işlemediğini düşünüyorum.

Baserow (ve başlıkta bahsedilen diğerleri) açık kaynaklıdır. Baserow gerçekten yeni görünüyor. Yerel olarak bir sürümünü denedim ve resim yüklemelerini düzgün bir şekilde işlemediğini düşünüyorum.

Reddit kullanıcıları Airtable'ın olgunluğunu ve entegrasyonlarını takdir ederken, Baserow ise şeffaflığı ve yerel kontrolüyle kredi kazanıyor, ancak hala bazı konularda gelişime açık.

ClickUp ile tanışın — Baserow ve Airtable'a en iyi alternatif

Güçlü veritabanlarını, görev yönetimini ve gelişmiş işbirliğini bir araya getiren bir platform arıyorsanız, yukarıdaki araçlar birbirine tam olarak uymayan yapboz parçaları gibi gelebilir.

İşte burada ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama olarak devreye giriyor!

Şunu hayal edin: Beş farklı araçla bir ürün lansmanı yönetiyorsunuz. Görevler Airtable'da dağınık, kullanıcı geri bildirimleri Google Dokümanlar'da gömülü, zaman çizelgeleri Notion'da ve güncellemeler Slack ile e-posta arasında gidip geliyor. Bir geliştirici anahtar bir özellik güncellemesini kaçırıyor, bir tasarımcı eski bir dosya üzerinde çalışıyor ve siz senkronizasyonun yapılması gereken değişiklikleri izlemek için geceyi harcıyorsunuz.

ClickUp, görevlerinizi, belgelerinizi ve iş akışlarınızı tek bir birleşik çalışma alanına birleştirerek bu kaosu ortadan kaldırır. Bağlantısız uygulamaları bir araya getirmek yerine, ürün özelliklerinden zaman çizelgelerine, geri bildirim döngülerinden yürütmeye kadar ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde, tamamen entegre ve netlik için tasarlanmıştır.

ClickUp'a geçen takımların üç veya daha fazla aracı değiştirirken her hafta en az üç saat tasarruf etmeleri şaşırtıcı değil! 🦄

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Ş Akışı Programı Yazılımları

ClickUp'ı en iyi kodsuz veritabanı ve iş akışı aracı yapan özellikleri inceleyelim.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Tablo Görünümü ve Özel Alanlar

ClickUp Tablo Görünümü'nü kullanarak kodlama yapmadan ilişkisel veritabanları oluşturun

Esnekliğin, raporlamanın ve özelleştirmenin benzersiz bir karışımını arayan bir proje yöneticisi veya startup kurucusu olduğunuzu varsayalım. Bu durumda, ClickUp'ın bu özelliği, özellikle Airtable ve Baserow'a benzer özellikleri tek bir alanda sunduğu için sizi kesinlikle ikna edecektir.

ClickUp Tablo Görünümü, verileri elektronik tablolara ve veritabanlarına benzer, duyarlı bir Tablo Görünümü'nde görselleştirmenize ve yönetmenize olanak tanır. Tek bir satır kod yazmanıza gerek kalmadan karmaşık proje verilerini işler. Belirli görünümleri veya gelişmiş özellikleri daha yüksek planlarla sınırlayan Airtable'ın aksine, ClickUp bu görünümü daha geniş çalışma alanı esnekliğinin bir parçası olarak ücretsiz olarak sunar.

Şunları yapabilirsiniz:

Görevleri, sahipleri, son teslim tarihlerini ve öncelikleri tek bir yerden görün ve sütunları değiştirin veya girdileri netliği kaybetmeden sıralayın

Bağlantı alanlarını kullanarak tablolar arasında ilişkiler kurun, böylece takımınız ilgili verilere anında erişebilir. Çapraz referanslama veya büyük veri kümeleriyle çalışırken zaman kazanın

Airtable da bağlantılı kayıtları destekler, ancak ClickUp bunları proje izleme ile daha sıkı bir şekilde entegre eder. Her şeyi yapılandırılmış halde tutarken görünürlük kazanırsınız, oysa Baserow daha fazla kurulum gerektirebilir ve ClickUp'ın yerel proje yönetimi özelliklerinden yoksundur. 🦄

Ardından, ClickUp'ta tüm görevlerinize ve projelerinize sınırsız Özel Alan ekleyebilirsiniz. Proje ilerlemesinden bütçelere, müşteri memnuniyeti puanlarından sprint puanlarına, görev atanan kişilere, müşteri e-posta kimliklerine ve iletişim numaralarına kadar her şeyi takip edin. Her şey iş akışınıza göre uyarlanmıştır.

ClickUp Özel Alanları ile ClickUp Görevlerini hassas bir şekilde sıralayın, filtreleyin ve yönetin

İhtiyacınız olan verilere göre sayı, metin, açılır menü, formül, dosya yükleme veya para birimi alanlarını kullanın.

Bu özellik, Airtable'ın esnek alan türleriyle rekabet eder, ancak Baserow'un önceden oluşturulmuş şablonlarını ve kullanım kolaylığını geride bırakır. Sabit bir düzene uymak için sürecinizi ayarlamanız gerekmez. 🦄

Verileri belirli alanlara göre filtreleyip sıralayabilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan doğru bilgileri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Bu, ClickUp'ı iç uygulama geliştirme ve görev izleme için kullanan teknik takımlar için esnek hale getirir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın yoğun işlerinizi otomatikleştiren AI ile güçlendirilmiş Özel Alanlar sunduğunu biliyor muydunuz? AI Alanları ile tanışın! AI Alanları, görev içeriğinizden dinamik olarak bilgi üreten akıllı özel alanlardır. Bunları, manuel olarak yazmadan görevleri özetlemek, çevirmek, kategorize etmek veya duyguları çıkarmak için güçlü araçlar olarak düşünün Alanın türüne bağlı olarak farklı özellikler elde edersiniz: Alan Türü Yetenekler Kısa Metin Duygu algılama Uzun Metin Özet, İlerleme Güncellemesi, Çeviri, Eylem Öğeleri, Özel Metin Açılır menü Kategorize etme, Özel Açılır Menü, T-shirt Boyut sınıflandırması

AI Alanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyebilirsiniz:

Ayrıca, ClickUp'taki 15'ten fazla görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz. İlerlemeyi görsel olarak izlemek için Kanban panolarını veya zaman çizelgelerini planlamak ve yönetmek için Gantt grafiklerini kullanın. Bu özellik, daha az yerel görünüm sunan Baserow'dan ve bazı görünümlerin katmanla sınırlandırıldığı Airtable'dan farklıdır.

Farklı ClickUp Görünümleri ile görev ilerlemesini tercih ettiğiniz tarzda izleyin

ClickUp E-Tablo Şablonu

ClickUp ile, hemen kullanmaya başlayabileceğiniz hazır elektronik tablo tarzı şablonlara erişebilirsiniz.

ClickUp E-Tablo Şablonu ile satıcıları, müşterileri veya özellik isteklerini izleyebilirsiniz. Her satır, ad, kategori, iletişim bilgileri ve durum gibi yapılandırılmış bilgileri depolar ve bu listeyi alana göre filtreleyerek, yüksek gelirli müşteriler veya aktif potansiyel müşteriler gibi yalnızca önemli girdileri görüntüleyebilirsiniz.

Ücretsiz şablon alın ClickUp E-Tablo Şablonu ile veritabanı oluşturma ve yönetimi basit tutun

Ayrıca, satırları yeni girdilerle otomatik olarak dolduran giriş formları eklemenize de olanak tanır. Bu, veri girişini azaltır ve minimum çabayla iş akışınızı düzenli tutar.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Gelişmiş Görev Yönetimi

ClickUp Görevleri ile görev atamalarını kolaylaştırın ve işbirliğini geliştirin

Birden fazla projeyi yönetmek zorlu bir iş olmak zorunda değil. ClickUp Görevleri, işi bölümlere ayırmayı ve düzenli kalmayı kolaylaştırır.

Temel görev izleme şablonları sunan Airtable'dan farklı olarak, ClickUp size görev hiyerarşileri, öncelik ayarları, son teslim tarihleri ve takım üyelerine zahmetsiz görev atama gibi daha kapsamlı kontrol imkanı sunar — hepsi sadece birkaç tıklama ile.

ClickUp, anahtar başarıları ve son teslim tarihlerini vurgulayan Dönüm Noktaları ve zaman çizelgeleri ayarlamaya veya Gantt grafikleri oluşturmaya yardımcı olan AI destekli istemler gibi özelliklerle de yolunuzdan sapmamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, ClickUp'taki Görev Bağımlılıkları, her şeyin doğru sırayla ilerlemesini sağlar, zaman çizelgelerini otomatik olarak ayarlar ve darboğazları önlemek için gerektiğinde uyarılar gönderir.

ClickUp, farklı departmanlarda veya konumlarda çalışan takımlar için vazgeçilmezdir. Görevleri otomatikleştirmenize, önceliklendirmenize ve özelleştirmenize olanak tanırken, takım kapasitesini gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. Ayrıca, Airtable'da ekstra kurulum gerektiren ve Baserow'da tam olarak desteklenmeyen beceri ve uygunluğa göre iş dağıtımına da yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Öncelikler değiştiğinde veya son tarihler değiştiğinde bağımsız olarak hareket eden ClickUp Özel Ajanları ile görev akışınızı otomatikleştirin. AI'yı kullanarak manuel takip yapmadan zaman çizelgelerini otomatik olarak atayın, yorumlayın veya güncelleyin. AI destekli ClickUp Özel Otomatik Pilot Ajanları ile görev akışlarını otomatikleştirin

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışma alanınızdaki herhangi bir Alan, Klasör veya Listedeki iş akışlarını kolaylaştırın

Manuel güncellemeler zamanınızı alabilir ve dikkatinizi dağıtabilir. ClickUp Otomasyonları ile tüm rutin eylemleriniz kendiliğinden hallolur.

Ekstra tıklama yapmadan tekrarlayan görevleri, durum güncellemelerini ve bildirimleri otomatikleştirin. Örneğin, basit "eğer-o zaman" kuralları belirledikten sonra, ClickUp bir alt görev tamamlandığında görevin durumunu günceller veya son teslim tarihi değiştiğinde doğru kişiye bildirim gönderir.

Airtable otomasyon sunsa da, birçok anahtar tetikleyici ve eylem premium katmanların arkasında kilitlidir. Baserow, otomasyon için n8n veya Zapier gibi entegrasyonlara dayanır, ancak kurulum daha manuel ve parçalı olma eğilimindedir. 🦄

Buna karşılık, ClickUp her şeyi tek bir yerde merkezileştirerek, karmaşık komut dosyaları olmadan otomasyonların yönetimini kolaylaştırır.

ClickUp Brain ile doğal dil komutlarını kullanarak otomasyonlar oluşturun

Hatta ClickUp'ın AI Otomasyon Oluşturucusunu kullanarak tüm Çalışma Alanınızda iş akışlarını otomatikleştirebilir ve hızlı, özel yardıma ihtiyaç duyan üst düzey takımlar için öncelikli destek alabilirsiniz. İstediğinizi basit bir dille açıklayın, otomasyon sizin için yapılandırsın. Güncellemeler alanlar, klasörler ve listeler arasında gerçek zamanlı olarak senkronize edilir, böylece takımınız mesai saatleri dışında bile koordineli çalışmaya devam eder.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %32'si zaman zaman planlanan saatlerin ötesinde çalışırken, %24'ü çoğu gün fazla mesai yapıyor. Sorun nedir? Sınırlar olmadan, fazla mesai istisna değil, norm haline gelir. Bazen bu sınırları ayarlamak için biraz yardıma ihtiyacınız olabilir. Platformun yerleşik yapay zeka asistanı ClickUp Brain'den devreye girmesini ve sizin için optimize edilmiş bir program oluşturmasını isteyin. Çalışma alanınıza doğrudan entegre olan bu asistan, hangi görevlerin gerçekten acil olduğunu ve hangilerinin acil olmadığını gösterir! 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Sohbet ve ClickUp Belgeleri ile Gerçek Zamanlı İşbirliği

Clickup Sohbet'i kullanarak bağlamı kaybetmeden tek bir yerden görevleri kolayca iletişime geçin ve yönetin

İşbirliği, gerçek zamanlı olarak gerçekleştiğinde en iyi sonucu verir. ClickUp ile takımınız, araçlar arasında geçiş yapmadan veya dağınık konularda bilgi kaybetmeden tek bir yerden beyin fırtınası yapabilir, plan yapabilir ve harekete geçebilir.

Airtable ve Baserow, iletişim için Slack gibi üçüncü taraf uygulamalara güvenirken, ClickUp konuşmaları doğrudan çalışma alanınıza getirir. 🦄

ClickUp Sohbet ile bağlam içinde sohbet başlatabilir, bir Görev ile bağlantı kurabilir, ilgili Belgeleri ekleyebilir ve @bahsetme ile ekip arkadaşlarınızı anında sohbete dahil edebilirsiniz. Yorumlar atanabilir, dosyalar eklenebilir ve mesajlar zengin metin ve eğik çizgi komutları kullanılarak biçimlendirilebilir.

Sohbet, ClickUp'ı bütünsel bir görev yönetim sistemine dönüştürür. Konuşmadan hiç çıkmadan herhangi bir yorumu Görev'e dönüştürerek kararların alınmasını ve belgelerin eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

ClickUp Belgeleri, bu işbirliğini bir adım daha ileri taşır ve artan belge ihtiyaçlarını desteklemek için sınırsız depolama alanı sunar. AI destekli Belgeler, takımlara bilgileri birlikte düzenlemek ve organize etmek için temiz, gerçek zamanlı bir alan sunar.

AI destekli ClickUp Belgeleri'ni kullanarak fikirlerinizi geliştirin, içeriği özetleyin ve ayrıntıları düzenleyin

Proje özetleri, SOP'lar veya beyin fırtınası fikirleri yazarken, Belgeler iç içe geçmiş sayfaları destekler, böylece her şey yapılandırılmış ve gezinmesi kolay kalır.

Aynı platformda, atanan yorumlarla ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir, geri bildirimleri görevlere dönüştürebilir ve görünürlük veya düzenleme haklarını kontrol edebilirsiniz. Yorumların yalnızca tek tek kayıtlara bağlı olduğu Airtable veya satır içi işbirliği özelliği tamamen eksik olan Baserow'un aksine, ClickUp gerçekten sorunsuz bir deneyim sunar.

Pontica Solutions'ın Hesap Direktörü Dayana Mileva, ClickUp kullanma deneyimleri hakkında şunları söylüyor:

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekillerde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hemen hissettim.

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekilde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hemen hissettim.

Tam Kontrol, İşbirliği ve Netlik için ClickUp'ı seçin

Peki, nihai karar nedir?

Airtable, güçlü işlevsellik sunar, ancak öncelikle büyük ölçekli, karmaşık iş akışları için uygundur. Baserow, açık kaynaklı çerçevesi ve kendi kendine barındırma özelliği ile verileriniz üzerinde daha fazla kontrol sağlar, ancak özelleştirilebilir görünümler, şablonlar ve esneklik gibi alanlarda yetersiz kalır.

ClickUp, birden fazla parçalı aracı tek bir güçlü çalışma alanıyla değiştirir.

Baserow ve Airtable veritabanlarına odaklanırken, ClickUp takım işbirliği ve yürütme konusunda derinlemesine çalışır. Standart görünümlerin ötesinde, ClickUp hızlı analiz ve eylem için Zihin Haritaları, İş Yükü ve Gösterge Paneli görünümleri sunar. Çalışma alanınızda wiki'leri, belgeleri ve bilgi tabanlarını gerçek zamanlı olarak paylaşabilirsiniz.

Proje yönetimi, veri izleme, iş akışlarının otomasyonu veya takımınızla işbirliği yapma gibi ihtiyaçlarınız için ClickUp, Airtable ve Baserow'un sunamadığı esneklik ve derinlik ile hepsini bir araya getirir.

Yığınınızı basitleştirmeye ve işinizi hızlandırmaya hazır mısınız?

