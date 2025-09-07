Film Prodüksiyonunu Planlamak ve Organize Etmek için Ücretsiz Çekim Programı Şablonları

Işıklar…⚡

Kamera… 🎥

Kaos mu? 👻

Doğru çekim programı şablonu ile değil.

Öğrenci kısa filmi çekiyor ya da özellik bir yapımı yönetiyor olun, film prodüksiyon programınızı takip etmek, çekimlerin kaçırılmasını, ekibin geç gelmesini veya çekim günlerinin kaybedilmesini önlemek için anahtardır.

Harika bir şablon, her sahneyi ayrıştırmanıza, oyuncu üyelerini izlemenize, çekim konumlarını yönetmenize ve günlük programınızı tam olarak uygulamanıza yardımcı olur. Ön prodüksiyon karmaşasını sorunsuz, koordineli bir çabaya dönüştürür, böylece setiniz yağlanmış bir kamera arabası gibi sorunsuz çalışır.

Bu blogda, çekiminizi ilk sahneden son sahneye kadar organize etmenize ve dramayı sahneye bırakmanıza yardımcı olacak en iyi ücretsiz şablonları bir araya getirdik.

Çekim Programı Şablonları Nedir?

çekim programı şablonu, her bir film prodüksiyon sahnesini belirli gün ve saatlere göre harita eden yapılandırılmış bir planıdır. *

Temel bir takvimden farklı olarak, bu şablon anahtar prodüksiyon ayrıntılarını içerir: sahne sayıları, çekim açıklamaları, oyuncu ve ekip çağrı saatleri, konumlar, kurulum gereksinimleri, ekipman notları ve tahmini çekim süreleri.

Bu şablon, yapımcılara, yönetmen yardımcılarına ve bölüm yöneticilerine şu olanakları sunar:

Her sahneyi sayı, konum ve çekim saatine göre ayırın

Oyuncuların uygunluk durumlarını ve ekip sorumluluklarını koordine edin

Prodüksiyon programını, ekipman kurulumunu, aydınlatma değişikliklerini ve konum değişikliklerini yönetin

Her sahne için gerekli aksesuarları, kostümleri ve özel efektleri izleme

Provalar, tekrar çekimler ve sıfırlamalar için zaman ayırın

Gün ışığı, hava koşulları ve yerel kısıtlamaları göz önünde bulundurarak plan yapın

Günlük çekim planlarını net zamanlamalar ve görevler ile paylaşım yapın

Merkezi ve güncel bir programla iletişim hatalarını azaltın

Temel olarak, dağınık notları ve manuel güncellemeleri tek bir yapılandırılmış görünümle değiştirir, böylece takımınız neyin, nerede ve ne zaman olduğunu tam olarak bilir.

İyi bir film çekim programı şablonu nedir?

Her film prodüksiyon programı çekimleri izlemeyi sağlar. En iyi şablonlar temel zaman bloklarının ötesine geçer; çekim sırasında bir değişiklik olduğunda takımınıza nefes alma alanı, esneklik ve netlik sağlar.

Güvenilir bir çekim şablonunu diğerlerinden ayıran özellikler şunlardır:

Arka arkaya çekimlerin yoğunluğunu önlemek için kurulumlar arasında yerleşik tampon süreler

Günlük ve haftalık ilerlemeyi bir bakışta görünüm olarak görebilirsiniz (böylece erken aşamada düzeltmeler yapabilirsiniz)

Son dakika oyuncu değişikliklerini, konum değişikliklerini veya çıkarılan sahneleri yansıtmak için düzenlenebilir alanlar

Önemli unsurları Front'ta tutmak için öncelik durumuna ilişkin sütunlar

Genel proje programınızla uyumlu, net günlük dökümler

Paylaşılabilir biçimler sayesinde, ışıkçıdan yönetmen yardımcısına kadar herkes aynı plan üzerinden iş yapabilir

Bu düzeyde netlik sunan şablonlar, prodüksiyon takımlarının önlenebilir hataları düzeltmek yerine işin yürütülmesine odaklanmalarını sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? Kanada'nın Ontario eyaletinde 2023 yılında 138 yerli TV dizisi üretildi ve 639 milyon doların üzerinde gelir elde edildi. Bu kadar büyük bir hacim, sıkı bir plan olmadan mümkün olamaz!

Çekim Programı Şablonları

Çekim programı sırasında aklınızı kaçırmamak için bir yol arıyorsanız, bunu yönetmek için iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin.

Özellikleri, ChatGPT, Claude ve diğerleri gibi AI modellerinin ücretsiz kullanımı + bir sürü özelleştirilebilir şablon, son dakika çekim senaryosu değişikliklerinin, eksik aksesuarların ve geciken kurulumların gününüzü mahvetmesini önler.

İşte ClickUp ve diğer kaynaklardan en iyi film çekim programı şablonları:

1. ClickUp Ön Prodüksiyon Takvim Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ön Prodüksiyon Takvim Şablonu ile çekim hazırlıklarınızı görselleştirin

ClickUp Ön Prodüksiyon Takvim Şablonu, film yapımcılarına çekim gününden önce her ayrıntıyı planlamak için net bir yapı sunar. Görevleri, son teslim tarihlerini ve yaratıcı girdileri tek bir yerde düzenli tutmak için tasarlanmıştır, böylece prodüksiyon takımları güncellemeleri takip etmek yerine uygulamaya odaklanabilirler.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Gantt Görünümü'nü kullanarak oyuncu seçimi, konum araştırması ve çekim planlaması gibi ön prodüksiyon zaman çizelgelerini harita

Çekim günleri, son tarihler ve önemli dönüm noktaları dahil olmak üzere tüm anahtar prodüksiyon tarihlerini Takvim Görünümü ile harita olarak planlayın

ClickUp Takvimi ile prodüksiyon sürecinin her aşaması için (ön prodüksiyon, prodüksiyon ve post prodüksiyon) görevleri planlayın ve atayın

Engellenmiş, Yapılacak, İlerleme ve Tamamlandı gibi Özel Durumlar kullanarak çekim hazırlığını izleyin

🔑 İdeal kullanım alanı: Pratik zaman yönetimi tekniklerini kullanarak çekim öncesi sıkı zaman çizelgelerini yönetmek isteyen prodüksiyon takımları.

2. ClickUp Çekim Planı Blok Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Program Blok Engelleme Şablonu ile görev önceliğini ve uygunluk durumunu belirleyin

Gününüzü odaklanmış bölümler halinde bloklamak, ön prodüksiyon veya çekim hazırlığı sırasında planınızı izlemenin kanıtlanmış bir yoludur. ClickUp Program Blok Şablonu, film yapımcılarının kişisel kapasite ve konum ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sahneler, plan veya hazırlık gibi anahtar görevler etrafında zamanlarını organize etmelerine yardımcı olur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Etkinlikler Görünümü'nü kullanarak prodüksiyonla ilgili görevleri, hazırlık işlerini veya senaryo oturumlarını kaydedin

Çekim Günü Planlama Formu Görünümünü kullanarak yapılandırılmış çekim günü zaman çizelgeleri oluşturun

Sahne kurulum veya keşif için Konumlar Görünümü ile konum özgü blokları planlayın

Değişen zaman çizelgelerine uyum sağlamak için Aylık, Haftalık veya Günlük görünümler arasında geçiş yapın

İptal Edildi, Tamamlandı, İlerleme ve Yapılacaklar gibi etiketleri kullanarak planlanan çekimlerin durumunu takip edin

Zaman çizelgenizin tamamını bir bakışta görebilirken planlarınızı anında ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Çekim hazırlıkları, senaryo yazımı ve prodüksiyon faaliyetlerini harita çıkarmak için günlük planlayıcı uygulamaları yerine yapılandırılmış zaman bloklarını tercih eden film yapımcıları ve yaratıcı takımlar.

* clickUp'ın yapay zeka destekli Takvimini kullanarak çekim programınızı ve prodüksiyon öncesi ve sonrası programınızı kolaylıkla planlayın.

💡 Bonus: Film asistanı olarak şunları yapmak istiyorsanız: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve web'de dosyaları anında arayın

Talk to Metin özelliğini kullanarak sesinizle iş hakkında sorular sorun, dikte edin ve komutlar verin — ellerinizi kullanmadan, her yerde

ChatGPT, Claude ve Perplexity gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını, senaryo fikirleri için tek bir LLM'den bağımsız, kurumsal kullanıma hazır çözümle değiştirin ClickUp Brain MAX'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulayıcı. Bu, koleksiyonunuza ekleyeceğiniz başka bir AI aracı değildir. Bu, hepsinin yerini alan ilk Bağlamsal AI uygulayıcıdır.

3. ClickUp Çalışan İş Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Çalışma Programı Şablonu ile rolleri ve iş yüklerini takip edin

Düzenleyiciler, asistanlar ve set ekibi için vardiyaları planlamak, özellikle e-postalar ve elektronik tablolar arasında, hızla karmaşık hale gelebilir. ClickUp Çalışan İş Çalışma Programı Şablonu, uygunluk durumlarını uyumlu hale getirmek, çakışan çağrı zamanlarını yönetmek ve anahtar sorumlulukları tek bir yerden izlemek için yapılandırılmış bir yol sunarak bu süreci basitleştirir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Çalışan Kapasite Görünümü ile ekip üyelerinin iş yüklerini görselleştirerek yorgunluk veya boşlukları önleyin

Haftalık Çekim Görünümünü kullanarak haftalık çekim desteği, ulaşım ve yönetici görevlerini harita

Çalışan Görevleri Görünümü'nden konum tabanlı işleri ve hazırlık görevlerini atayın

Durum Pano Görünümü'nü kullanarak kimin müsait, meşgul veya geride olduğunu bir bakışta görün

Hızlı hareket eden setlerde daha iyi koordinasyon için görsel durum etiketleriyle görev ilerlemesini canlı olarak güncelleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Pratik görev planlama yazılımını kullanarak iş yüklerini atamak, izlemek ve dengelemek isteyen özellik film koordinatörleri ve yapım yöneticileri.

clickUp içgörüsü:* Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılması ve uygulamanın gecikmesi sonucunu doğuruyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

4. ClickUp İş Vardiyası Çizelgesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Vardiyası Programı Şablonu ile ekip rotasyonlarını planlayın

Farklı günlerde çağrı saatlerini, konum ekibini ve destek personelini koordine etmek, net bir sistem olmadan saatler sürebilir. ClickUp İş Vardiya Çizelgesi Şablonu, esnek görünümler, gerçek zamanlı güncellemeler ve vardiya izleme ile ekip takviminize yapı kazandırır.

Bu, kimseyi fazla yüklemeden veya anahtar rolleri kaçırmadan günlük planlamayı daha verimli hale getirmeye yardımcı olur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Vardiya Programı Görünümü ile konum çekimlerini veya stüdyo kurulumlarını organize edin

Her vardiya için görevler oluşturun ve bunları takım üyelerine atayın, böylece vardiyaları kolayca dağıtabilir ve sorumlulukları izleme yapabilirsiniz

Kapsam eksikliklerini veya yeniden çekimleri önlemek için durum güncellemelerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Roller net bir şekilde atayın ve "Tamamlandı", "Devam Ediyor" ve "Yapılacaklar" gibi Özel Durumlar etiketlerini kullanarak ilerlemeyi izleme

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla çekim günü programını yöneten ve departmanlar arası vardiyaları görselleştirmek ve ayarlamak için güvenilir bir yönteme ihtiyaç duyan yönetmen yardımcıları ve ekip liderleri.

💡 Profesyonel ipucu: Son dakikada fikir üretmek, yazmak veya diyalogları düzenleme yapmak için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain, çalışma alanınızda doğrudan yapay zeka destekli yazma önerileri ve biçimlendirme yardımı sağlayarak film senaryolarını hızlı bir şekilde oluşturmanıza, düzenlemenize ve organize etmenize yardımcı olabilir . İlk taslağınızı daha hızlı yazın — ClickUp Brain'e sorun yeter

5. ClickUp Saatlik Çekim Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Saatlik Çekim Planı Şablonu ile çekim görevlerini saat bazında planlayın

Prodüksiyon günleri yoğun olduğunda, bir saat bile ivmeyi artırabilir veya azaltabilir. ClickUp Saatlik Çekim Programı Şablonu, film yapımcılarının ve ekibin günlerini ayrıntılı bloklar halinde planlamasına yardımcı olur — konum kurulumu ve sahne donanımı kontrollerinden sahne provalarına ve molalara kadar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Çekim gününüzü sahneler, hazırlıklar veya toplantılar için saatlik bölümlere ayırın

ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak planlanan saatler, tamamlanan görevler ve ödemeler hakkında genel bir bakış elde edin, böylece gerçek zamanlı performans izleme ve raporlama yapabilirsiniz

Haftalık Takvim Görünümü ile çağrı zamanlarını veya görev siparişlerini hızlıca ayarlayın

Sahne görevlerini Yapılacaklar, Devam Ediyor, Tamamlandı veya İptal Edildi gibi Özel Durumlar arasında taşıyın

🔑 İdeal kullanım alanları: Saatlik olarak ekip programlarını yöneten yapımcılar ve çekim koordinatörleri, özellikle 2-2-3 program rotasyonları veya çok sahneli çekim günleri gibi yoğun çaba gerektiren kurulumlarda.

📖 Ayrıca okuyun: Modern Araçlarla İş Saatlerini Verimli Bir Şekilde Hesaplama

6. ClickUp 24 Saatlik Çekim Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp 24 Saatlik Çekim Programı Şablonunu kullanarak her çekim detayını harita

Arka arkaya çekimler yönetirken veya düzenlemelerle uğraşırken, en ufak bir gecikme bile tüm günü mahvedebilir. ClickUp 24 Saatlik Çekim Programı Şablonu, film yapımcılarına ve prodüksiyon takımlarına her görevi, sahneyi veya hazırlık oturumunu saat saat tek bir görünümde harita etme imkanı sunar.

Değişen çağrı listeleri ve son teslim tarihlerine uyum sağlayacak kadar esnek, aynı zamanda gününüzü sıkı ve verimli geçirecek kadar yapılandırılmış bir şablondur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Günlük Takvim Görünümü'nde tüm gününüzü görüntüleyin ve çekimler veya görevler arasındaki zaman boşluklarını tespit edin

Hızlı başvuru için tamamlanan etkinlikleri Tamamlanan Görev Görünümü'nü kullanarak kaydedin

Görev Liste Görünümü'nü kullanarak sahne kurulumlarını, konum kontrollerini veya post görevlerini özetleyin

24 saatlik döngü boyunca planlardaki ve verimlilikteki değişiklikleri izleme

ClickUp Belgesini kullanarak zamanınızı nasıl harcadığınızı izleme ve analiz edin, böylece kalıpları belirleyin ve günlük rutininizi optimize edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Çekim blokları, ekip çağrıları ve post prodüksiyon programlarını dengelemek için saat bazında net bir planı ihtiyaç duyan film yapımcıları ve prodüksiyon sorumluları, özellikle sıkıştırılmış veya 9/80 iş programıyla çalışanlar.

7. ClickUp Takım Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takım Çekim Planı Şablonu ile ekip görevlerini görsel olarak koordine edin

Birden fazla zaman çizelgesinde film ekibini, oyuncuları veya post prodüksiyon takımını koordine etmek, merkezi bir plan olmadan çok zor olabilir. ClickUp Ekip Çizelgesi Şablonu, görevleri, görev sahipliğini ve haftalık önceliklerin net görünümünü sağlar. Yaratıcı ekiplerin kimseyi aşırı yüklemeden veya önemli teslimatları kaçırmadan daha akıllı planlama yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Haftalık Çekim Planı Görünümü'nü kullanarak ekip üyelerinin sorumluluklarını atayın

Takım Çizelgesi Görünümü'nde departmanlara özgü görevleri ayrıntılı olarak inceleyin

Sahne hazırlıklarında aksaklıkların yaşanmaması için Proje Etkinlikleri Görünümü'nde devam eden prodüksiyon görevlerini takip edin

İş Yükü Görünümü'nde ekip bant genişliğini yöneterek çağrı sayfalarını dengeleyin

Takım üyelerini veya misafirleri, paylaşım planlama için Çalışma Alanınıza davet edin. Bu, günlük etkinlikleri koordine eden takımlar veya aileler için idealdir

Bunu zaman çizelgesi şablonlarıyla birleştirerek ekip saatlerini kaydedin ve zamanlamayı uyumlu tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Ekip, oyuncu kadrosu ve post prodüksiyon takımlarında kimin neyi ne zaman yapacak olduğunu tam olarak bilmek isteyen prodüksiyon yöneticileri ve yönetmen yardımcıları.

8. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonunu kullanarak sahneleri ve anahtar tarihleri planlayın

Prodüksiyon zaman çizelgeleri hızla değişir ve merkezi bir görsel plan olmadan anahtar dönüm noktaları kaçabilir. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, sahneleri, hazırlık günlerini ve post prodüksiyon dönüm noktalarını tek bir düzenlenebilir takvimde harita etmenize yardımcı olur. Yaklaşan çekim bloklarını izlemeekten teslim tarihlerini yönetmeye kadar, bu şablon her adımı odak noktasında tutar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Aylık Planlayıcıyı kullanarak çekim günlerini, konum keşiflerini veya düzenleme sprintlerini planlayın

Zaman Çizelgesi Görünümünde çakışan görevleri veya son teslim tarihlerini görselleştirin

İlerleme Pano aracılığıyla sahnelerin, hazırlık öğelerinin veya görevlerin ilerlemesini takip edin

Karmaşık prodüksiyon kontrol listelerini ayrıntılı olarak inceleyin ve görevleri net bir şekilde öncelik sırasına koyun

ClickUp Brain'i kullanarak mevcut görevlerinizi, uygunluk durumunuzu ve önceliklerinizi analiz edin, iş bloklarını otomatik olarak planlayın ve en önemli görevlerinize manuel müdahaleye gerek kalmadan en uygun zaman aralıkları atanmasını sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla zaman çizelgesini koordine eden veya devam eden post prodüksiyon ş Akışlarını yöneten video yapımcıları, koordinatörler veya ayrıntılı prodüksiyon takvimleri haritaya döken öğrenciler.

💡 Profesyonel İpucu: Sahneler arasında her zaman 15-30 dakikalık bir zaman aralığı bırakın. En iyi planlamada bile, kostüm sorunları veya planlanmamış tekrar çekimler gibi beklenmedik gecikmeler olabilir.

9. ClickUp Vardiya Değişimi Rapor Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Vardiya Değişimi Rapor Şablonuyla vardiya devirlerini belgelendirin

Arka arkaya çekimler yaparken, ekipleri değiştirirken veya uzun bir çekim gününü tamamlarken, sorunsuz bir devir teslimi şarttır. ClickUp Vardiya Değişimi Rapor Şablonu, herkesin bilgilendirilmesini kolaylaştırır. Anahtar güncellemeleri kaydedebilir, eksiklikleri izleyebilir ve bağlamı devredebilirsiniz, böylece her takım bir öncekinin bıraktığı yerden devam edebilir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Her vardiya için çekilen sahneleri, bekleyen görevleri ve anahtar notları belgelemek üzere bir proje alanı oluşturun

Görevlere veya güncellemelere net bir sahiplik atayın, böylece ekip geçişleri karışıklık olmadan gerçekleşsin

Görünürlük için Özel Durumlar'ı kullanarak her vardiya devrinin ilerlemesini takip edin

AI ClickUp Takvimini kullanarak takım üyelerine yaklaşan vardiya değişiklikleri, rapor gönderileri veya gerekli incelemeler hakkında hatırlatıcılar tetikleyin, böylece herkesin programa uymasına ve sorumluluklarına hazırlıklı olmasına yardımcı olun

🔑 İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış vardiya raporlama ( vardiya yönetimi yazılımı ile) uygulamalarının herkesin uyumlu çalışmasına yardımcı olduğu, dönüşümlü takımlarla iş yapan yardımcı yönetmenler ve yapım yöneticileri.

10. ClickUp Aylık İş Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Aylık İş Programı Şablonu ile takımlar arası dönüm noktalarını planlayın

ClickUp Aylık İş Programı Şablonu, prodüksiyon takımlarına hazırlıktan çekimlerin tamamlanmasına kadar aylarını harita için güvenilir bir sistem sunar. Farklı departmanların zaman çizelgelerini koordine ediyor veya çekim tarihlerini izleme yapıyor olun, bu şablon, sonsuz manuel güncellemeler yapmanıza gerek kalmadan aylık teslimatları net ve planlandığı gibi tutmanıza yardımcı olur.

bu prodüksiyon planlama şablonu ile şunları yapabilirsiniz:*

Takvim Görünümünü kullanarak tüm ayın görevlerini, son teslim tarihlerini ve etkinliklerini görün, böylece programınızdaki yoğun dönemleri, boşlukları ve çakışmaları kolayca tespit edin

Takım Üyeleri Görünümü'nü kullanarak takım iş yüklerini ve görevlerini izleyin

Gantt Görünümü ile projenin ilerleyişini takip edin

Yerleşik finansal izleme görünümüyle ödemeleri ve çekim giderlerini yönetin

Google Takvim'inizi ClickUp ile entegre edin ve sürükle ve bırak fonksiyonunu kullanarak öncelikler veya son tarihler değiştiğinde hızlı ayarlamalar yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış zaman çizelgeleri ve esnek iş programı uygulamaları kullanarak yoğun bir ay boyunca büyük takımları, konumlarını ve sahneleri koordine eden film yönetmenleri veya prodüksiyon planlayıcıları.

11. ClickUp 2-2-3 Program Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Daha akıllı çekim haftaları planlayın — ClickUp 2-2-3 Program Şablonunu kullanarak vardiyaları dengeleyin, yorgunluğu önleyin ve ekibinizin çalışmaya devam etmesini sağlayın

ClickUp 2-2-3 Program Şablonu, prodüksiyon takımları ve ekip yöneticilerinin karmaşık çekim programlarında bile haftalık vardiyaları kolayca planlamasına yardımcı olur. Uzun çekimler arasında koşturuyor, gündüz ve gece çekimleri arasında geçiş yapıyor veya arka arkaya stüdyo günlerini yönetiyor olsanız da, bu şablon her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Bunun gibi zaman yönetimi şablonlarıyla şunları yapabilirsiniz:

Takım Programı Görünümü'nü kullanarak dönüşümlü vardiyaları düzenleyin ve hafta boyunca iş yükünü görselleştirin

Kafa karışıklığı yaşamadan vardiya rotasyonunuzu ayarlamak için Başlangıç Kılavuzuna bakın

Takvim Programı Görünümünde net zaman blokları ile günlük sorumlulukları harita olarak planlayın

Özel Alanlar ile kamera operatörleri, koşucular veya ışık ekibi gibi rolleri etiketleyin ve kategorilere ayırın

Google Takvim, Outlook veya Apple Takvim ile entegre ederek tüm etkinliklerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde birleştirin

Yerleşik otomasyonlar ve sürükle ve bırak kontrolleriyle zaman çizelgelerini anında ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Daha iyi görünürlük için personel rotasyonunu yapılandırmak isteyen, dönüşümlü vardiyalar veya birkaç gün süren çekimler yapan film ve TV üretim takımları.

12. ClickUp Günlük Zaman Çizelgesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Zaman Çizelgesi Şablonu ile faturalandırılabilir saatleri kolayca takip edin

Zaman paradır. Her ekip saatini veya hizmet görevini izlemek size maliyet getirmemelidir. ClickUp Günlük Zaman Çizelgesi Şablonu, görevler, sahneler veya tüm teslimatlar için harcanan zamanı kaydetmenize yardımcı olur. Görüntü inceleme saatlerini izlemeyi, konum başına ekip zamanı bütçesini hesaplamayı ve iş saatlerini tek bir yerden hesaplayıp raporlamayı kolaylaştırır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Toplam Ücret, Ücretli Hastalık Saatleri, Ücretli Tatil Saatleri, Saatlik Ücret, Çalışan İmza gibi Özel Alanlar ile ayrıntılı bilgileri takip edin ve günlük iş kayıtları üzerinde ayrıntılı kontrol sağlayın

Günlük Zaman Çizelgesi Günlüğünü kullanarak, konum tabanlı vardiyalar veya post-prodüksiyon oturumları dahil olmak üzere ekip saatlerini izleme

Farklı projelerde harcanan zamanın genel bir özetini görmek için Haftalık Dağılım Görünümü'ne geçin

Zaman girdilerini faturalandırılabilir veya faturalandırılamaz olarak işaretleyerek, doğru müşteri faturalandırması ve iç raporlamayı destekleyin

Aylık Dağılım Görünümü'nde ilerlemeyi inceleyerek kaynak darboğazlarını ve aşımları belirleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Proje genelinde ekip programlarını, zaman kayıtlarını ve otomatik zaman çizelgelerini yöneten yaratıcı takımlar ve prodüksiyon yöneticileri.

13. ClickUp Kişisel Program Uygunluk Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Program Uygunluk Şablonu ile haftanızı harita

Çekimler, düzenlemeler, takım toplantıları ve kişisel öncelikler arasında haftanızı koordine etmek, zamanınızı yapılandırılmış bir görünüm olmadan hızla karmaşık bir hal alabilir. ClickUp Kişisel Program Uygunluk Şablonu, tahminlere gerek kalmadan uygunluk durumunuzu gösterir, böylece önemli işlere zaman ayırabilir ve önemli olmayan işleri güvenle reddedebilirsiniz.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Etkinlik Ekle görünümünü kullanarak çağrı saatlerine, çekimlere veya seyahat bloklarına göre kişisel uygunluk durumunuzu ekleyin ve güncelleyin

Kullanılabilirlik görünümü ile rezerve edilmiş ve boş zaman dilimlerinin görsel bir özetini alın

Çekimle ilgili tüm randevuları, keşifleri ve düzenleme incelemelerini tek bir Etkinlikler pano'sunda görünürlükte tutun

Başlangıç Kılavuzu'nu kullanarak programlama mantığınızı hızlı bir şekilde ayarleyin

Dört aşamada kullanılabilirlik durumunu takip edin: Planlanmış, Tamamlandı, Tamamlandı, İptal Edildi

🔑 İdeal kullanım alanları: Prodüksiyonlar, kişisel projeler ve serbest işler arasında parçalı programları yöneten oluşturucular, özellikle de takım ve bireysel zamanı dengelemek için daha iyi kaynak planlamasına ihtiyaç duyanlar.

14. ClickUp Proje Çekim Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Her çekimi, sahneyi ve aşamayı senkronizasyon edin — ClickUp Proje Çekim Programı Şablonunu kullanarak film prodüksiyonunuzu hazırlık aşamasından son aşamaya kadar planlı bir şekilde yürütün

ClickUp Proje Çizelgesi Şablonu, tüm zaman çizelgelerinizin senkronizasyonunu sağlar. Her görevi, son tarihi ve bağımlılığı net bir şekilde görsel olarak gösterir, böylece sahne çizelgelerini, devirleri ve ekip iş yüklerini hiçbir şeyi kaçırmadan yönetebilirsiniz.

bu proje zaman çizelgesi şablonu ile şunları yapabilirsiniz:*

Her aşama için Proje Aşamaları Görünümü'nü kullanarak prodüksiyon görevlerini ayrıntılı olarak düzenleyin: çekim öncesi, çekim ve çekim sonrası

Proje Zaman Çizelgesi Görünümü ile takımlar arasında zaman çizelgelerini takip ederek sorunsuz bir koordinasyon sağlayın

Proje Özeti Görünümünü aracılığıyla tüm proje güncellemelerinin ve dönüm noktalarının bir özetini görünümüyle görüntüleyin

Zaman çizelgelerine adım atmadan sahne donanımı, ses ve kamera ile ilgili görevleri atayın

Tamamlandı, Devam Ediyor veya Yapılacak gibi durum etiketlerini kullanarak ilerlemeyi takip edin

Proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleme yaparak riskleri veya gecikmeleri erken tespit edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Baştan sona takım koordinasyonunu ve zaman çizelgesi izlemeyi kolaylaştırmak isteyen, çok aşamalı çekimleri yöneten yapım yöneticileri veya film yapımcıları.

15. ClickUp Proje Yönetimi Çizelge Şablon

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Yönetimi Çekim Programı Şablonu ile her aşamayı takip edin

Birden fazla departmanı, teslim tarihlerini ve bağımlılıkları koordine etmek kolay bir iş değildir. ClickUp Proje Yönetimi Çizelge Şablonu, günlük uygulamaları takip etmeden büyük resimde teslim edilecekleri yönetmek için yapılandırılmış bir yol sunar. Ön prodüksiyon hazırlıklarından post prodüksiyon görevlerine kadar, çizelgede neler olduğunu ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini net bir görünümle görebilirsiniz.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Proje Aşaması Görünümü'nü kullanarak her üretim aşamasını ilgili son tarihler ve görev sahipleriyle harita

Riskler ve Sorunlar Görünümü'nde açık sorunları veya gecikmeleri takip ederek proaktif olun

Durum Pano Görünümü'nde takım genelindeki görev durum güncellemelerini izleyin

Sorumlulukları atayın ve yönetmenlik, sanat veya aydınlatma gibi departmanlar arasında uygulamayı izlemeyin

Son teslim tarihleri, toplantılar ve önemli dönüm noktaları için otomatik hatırlatıcılarla planınızı takip edin ve teslimatları kaçırma riskini azaltın

Google Takvim, Outlook veya Apple Takvim ile senkronizasyon yaparak, platformlar arasında proje görevlerinin ve son teslim tarihlerinin gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Karmaşık çekim zaman çizelgelerini yöneten ve ilerleme izleme, güncellemeler ve teslimatları takımlar arasında merkezileştirmek isteyen yapımcılar veya yapım koordinatörleri.

📖 Ayrıca okuyun: Video Prodüksiyonu için Proje Yönetimi

16. ClickUp Proje İş Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje İş Planı Şablonu ile sahneleri, programları ve gecikmeleri izleme

Sahne dizilerini sıralamaktan VFX incelemelerini ve takım teslim tarihlerini planlamaya kadar, dağınık bir plan işinizi görmez. ClickUp Proje Çalışma Planı Şablonu, proje görevlerini harita etmek, zaman çizelgelerini takip etmek ve gerçek zamanlı olarak ayarlamak için merkezi bir yol sunar, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz ve her hareketli parça senkronizasyonunu korur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Görev Gönderi Formunu kullanarak sahneye özgü görevleri gönderin ve atayın

Görevler atayın, yorumlar bırakın, dosyalar ekleyin ve takım üyelerini etiketleyerek proje iletişimi ve dokümantasyonunu merkezileştirin.

Proje Gantt Görünümünde Görev Bağımlılıklarını ve Zamanlamayı İzleyin

Gösterge panellerini, grafikleri ve ilerleme izlemesini kullanarak proje durumunu izleyin, riskleri belirleyin ve paydaşlara rapor verin

🔑 İdeal kullanım alanları: Prodüksiyon yöneticileri, yönetmen yardımcıları ve öğrenci film yapımcıları için sahne ş akışlarını planlamak, düzenlemeleri gözden geçirmek ve iş gücü analitiği ile takımın uygunluğunu izleme.

17. ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta şablonu ile üretim aşamalarını planlayın

ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu, görevleri harita yapmak, önemli anları işaretlemek ve herkesi bilgilendirmek için sürükle ve bırak özelliğine sahip bir tuval sunar. Bağımsız bir film mi planlıyorsunuz yoksa ticari teslim tarihleriyle mi uğraşıyorsunuz? Bu esnek şablon, büyük resmi (veya akıl sağlığınızı) gözden kaçırmadan hızlıca vites değiştirmenizi sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Proje Planı Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kullanarak çekim günleri, düzenleme incelemeleri ve prodüksiyon dönüm noktaları gibi anahtar teslimatları planlayın

Hızlı düzenleme için tasarlanmış temiz bir Açık vs Tamamlandı sistemi ile durum güncellemelerini takip edin

ClickUp Beyaz Tahtası ile takım arkadaşlarınız ve dış ortaklarınızla görsel olarak işbirliği yapın

Değişen zaman çizelgelerine veya beklenmedik gecikmelere uyum sağlamak için anahtar son teslim tarihlerini ayarlayın ve revize edin

Konum hazırlığı veya sahne kesimleri gibi katmanlı görevleri planlamak için iç içe alt görevler ve öncelikler kullanın

Gerçek zamanlı değişiklikler ve uyarılar sayesinde yapımcılar, düzenleyiciler ve ekip ile uyumlu çalışın

🔑 İdeal kullanım alanları: Konsept aşamasından son kurguya kadar proje planlarını oluşturmak ve yönetmek için esnek ve görsel bir yönteme ihtiyaç duyan prodüksiyon takımları ve film yapımcıları.

18. ClickUp Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonu ile son teslim tarihlerinizi storyboard'a aktarın

Yaratıcı projeler hızlı ve her yöne doğru ilerler. ClickUp Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonu, üretim sürecinin her adımı için esnek bir beyaz tahtada planlamanıza yardımcı olur. Ön prodüksiyondan lansman sonrası aşamaya kadar, onayları izleme, programları senkronizasyon ve hiçbir şeyi kaçırmadan her aşamayı kontrol altında tutabilirsiniz.

Bunun gibi storyboard şablonlarıyla şunları yapabilirsiniz:

Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kullanarak prodüksiyon döngüsü boyunca sahne programlarını, düzenlemeleri ve çapraz fonksiyon görevleri planlayın

Daha iyi bant genişliği planlaması için takım üyelerine tahmini süreleri olan görevler atayın

İç içe alt görevler ve durum güncellemeleri kullanarak dönüm noktalarını ve engelleri gerçek zamanlı olarak takip edin

Satır içi yorumlar ve paylaşılan son tarihler aracılığıyla işbirliği yaptığınız kişilerle uyumlu çalışın

Proje kapsamı değişse bile, sunumdan teslimata kadar yaratıcı ilerlemenin görselleştirilmesini yapın

ClickUp'ın sürükle ve bırak Gantt entegrasyonunu kullanarak zaman çizelgenizi kolaylıkla güncelleyin ve uyarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: İzin yönetiminin son teslim tarihine bağlı ş Akışıyla çakıştığı ve takımlar arasında net bir zaman çizelgesi görünürlüğü gerektiren çok aşamalı projeleri yöneten yaratıcı liderler, yapımcılar veya öğrenciler.

19. ClickUp Film Bütçe Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Film Bütçe Şablonu ile üretim maliyetlerini net bir şekilde izlemeyin

Ön prodüksiyon tahminlerinden çekim günü mutabakatlarına kadar, her film ekibi projelerin finansal açıdan sağlam kalması için sağlam bir bütçeye ihtiyaç duyar. ClickUp Film Bütçe Şablonu, film yapımcılarına giderleri ayrıştırmak, ödeme durumlarını izlemek ve prodüksiyon talepleri değiştikçe kaynakları kaydırmak için merkezi bir yol sunar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Aşama Giderleri Görünümü'nü kullanarak üretim aşamasına göre maliyet dağılımlarını izleme

Ödeme Durumu Görünümü'nü kullanarak geri ödemeleri, ödenmemiş borçları ve tamamlandı ödemeleri tek bir yerden yönetin

Film Prodüksiyon Aşamaları, Açıklama, Birim Maliyet, Toplam Maliyet ve Kategori gibi Özel Alanlar ile her bir öğe için ayrıntılı bütçe bilgilerini yakalayın ve görselleştirin

Tam şeffaflık için Ödenmiş, Beklemede ve Ödenecek gibi öğe durumlarını ayar ve güncelleyin

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak her kategori için bütçe sınırlarını ayarlayın ve takip edin, böylece finansal kısıtlamalar içinde kalın ve bütçeyi aşmayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Harcamaları yönetmek için güvenilir ve zahmetsiz bir yönteme ihtiyaç duyan film yapımcıları, bağımsız yapımcılar ve yapım yöneticileri, özellikle de yalnızca Google E-Tablolar'a güvenmeden departmanlar ve roller arasında maliyetleri izleyenler.

🧠 İlginç bilgi: The Devil Wears Prada yayınlanmadan önce, Fox 2000 100 sayfa ve özeti okuduktan sonra ön alım anlaşmasıyla filmin haklarını satın aldı.

20. Wrapbook'un Çekim Programı Şablonu

wrapbook aracılığıyla

Wrapbook'un Çekim Programı Şablonu, film yapımcılarına günlük sahneleri, oyuncuları, çekim konumlarını ve çekim lojistiğini düzenlemek için sade bir çerçeve sunar. Sahne sayılarını, açıklamaları, çekim zamanları (gündüz/gece), oyuncu gereksinimleri ve prodüksiyon notları için yapılandırılmış alanlar içerir, böylece çekimlerin koordinasyonunu kolaylaştırır ve setteki karışıklığı en aza indirir.

Ayrıca, sade tasarımı sayesinde baskı veya hızlı dijital düzenleme için mükemmeldir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Netlik sağlamak için çekim senaryosunu günlük programlara bölün

Oyuncuları ve ekip üyelerini belirli sahnelere ve konumlara atayın

İlerlemeyi takip edin ve prodüksiyon ilerledikçe planları ayarlayın

Tüm prodüksiyon detaylarının tek bir yerden erişilebilir olmasını sağlayın

Çekim günlerinin daha sorunsuz geçmesi için departmanlar arası iletişimi kolaylaştırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Karmaşık araçlarda kaybolmadan günlük çekimleri yönetmenin basit bir yolunu arayan ilk kez film çekenler veya bağımsız yapımcılar.

21. Proje Yöneticisi tarafından hazırlanan Excel Çekim Programı Şablonu

projectManager aracılığıyla

ProjectManager'ın Excel tabanlı bu şablonu, çekim gününüzün ayrıntılarını basit bir tablo halinde düzenleyerek her sahnenin durumunu, zamanlamasını ve prodüksiyon ayrıntılarını kolayca kaydetmenizi sağlar. Sahne süresi, konum, oyuncu kadrosu, ekipman ve not için sütunlar içeren bu şablon, karmaşık programlama yazılımlarıyla uğraşmadan çekim lojistiğini bir bakışta izlemeyi tercih eden küçük ekipler için kullanışlı bir seçenektir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Tüm sahneleri, çekim tarihlerini ve konumları net bir tablodaki liste

Aksesuarlar, kostümler veya notlar için özel sütun ekleyin

Hızlı başvuru için oyuncu kadrosuna, konumuna veya çekim gününe göre filtreleyin ve sıralayın

Programları gerçek zamanlı olarak güncelleyin ve takımla paylaşım yapın

Set kullanımı için programları indir veya yazdır

🔑 İdeal kullanım alanları: Çekim gününün temel bilgilerini kaydetmek için basit bir elektronik tablo biçimi arayan bağımsız film yapımcıları, sinema öğrencileri veya yönetmen yardımcıları.

22. BBC'nin Prodüksiyon Çizelgesi Şablonu

bBC aracılığıyla

BBC Prodüksiyon Çizelge Şablonu, daha küçük çekimler ve eğitim amaçlı prodüksiyonlar için yazdırılabilir, çekim günü planlama belgesidir. Ekip rolleri, çekim konumları, yol tarifleri, ekipman kontrol listeleri ve zaman bloklarına ayrılmış satır satır profesyonel çekim çizelgesi gibi anahtar alanları içerir.

Düzen basit, anlaşılır ve netlik için oluşturulmuştur; set günlerinde kalem ve kağıtla lojistik planlama yapmayı tercih edenler için çok yararlıdır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Ön prodüksiyon, çekim ve post prodüksiyon dahil olmak üzere tüm prodüksiyon sürecini özetleyin

Departmanlara veya kişilere görevler ve son tarihler atayın

Durum güncellemeleri ve dönüm noktası işaretleriyle ilerlemeyi takip edin

Teslimat hedefinize ulaşmak için zaman çizelgelerini gerektiği gibi ayarlayın

Düzenli prodüksiyon toplantıları için ana belge olarak kullanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Küçük ölçekli prodüksiyonlar için net zaman dilimi planı içeren, yazdırılabilir bir programa ihtiyaç duyan film yapımcıları, sinema öğrencileri veya okul medya programları.

23. Scribd'ın Çekim Programı Şablonu

via Scribd

Scribd Çekim Programı Şablonu, her çekim gününü sahne sayısı, günün saati (gündüz/gece), konum türü (iç mekan/dış mekan) ve gerekli oyuncular açısından düzenleyen temiz, elektronik tablo tarzı bir düzen sunar.

Ayarlarda hızlıca başvurulmak üzere tasarlanmış olup, birkaç gün süren prodüksiyon ihtiyaçlarının bir özeti olarak da iş görür. Gereksiz ayrıntılar içermez, sadece ekibin uyumlu çalışmasına yardımcı olan temel bilgileri içerir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Senaryoyu sahne ve konumlara göre basitçe bölümlere ayırın

Çağrı saatlerini, oyuncu görevlerini ve özel notları kaydedin

Tamamlandı sahneleri izle ve programları anında güncelle

Programların dijital paylaşımını yapın veya sette referans olması için yazdırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Birkaç gün sürecek film çekimlerinin minimum biçim zahmetiyle haritalandırılması için basit bir belge arayan yönetmen yardımcıları veya yapım yöneticileri.

24. Set Hero'nun Profesyonel Çağrı Sayfası Şablonu

set Hero aracılığıyla

Set Hero'nun Profesyonel Çağrı Sayfası Şablonu ile çekimlerinizi saat gibi çalıştırın. Çağrı saatleri, çekim konumları, hava durumu ve oyuncu kadrosu bilgileri için açık alanlar sayesinde herkes bilgilendirilir. Pano tarzı düzeni, güncellemesi ve paylaşımı kolaydır, böylece her bölüm başkanı tam olarak nerede ve ne zaman olması gerektiğini bilir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Her çekim günü için çağrı listeleri oluşturun ve bu listelerde otomatik sahne ve ekip detayları kullanın

Her konum için hava durumu, park yeri ve acil durum bilgilerini ekleyin

Anında erişim için çağrı sayfalarını e-posta veya mobil cihazlar aracılığıyla dağıtın

Oyuncular ve ekipten gelen onayları ve yanıtları izleme

Ayar içi iletişimde profesyonel bir standart sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Karmaşık çekim günlerini koordine eden prodüksiyon takımları, özellikle de sıkı zaman ve konum yönetimi gerektiren büyük oyuncu kadrosu ve ekip kurulumlarıyla çalışanlar.

25. Reflection Software tarafından hazırlanan Video Çekim Programı Şablonu

reflection Software aracılığıyla

Reflection Software'in Video Çekim Programı Şablonu, çekim gününüzün lojistiğini basitleştiren, çağrı saatleri, oyuncu isimleri, kostüm talimatları ve senaryo detayları için sütunlar içeren renk kodlu bir şablondur. Netlik için tasarlanmıştır, böylece oyuncularınız ve ekibiniz ne zaman gelmeleri gerektiğini, ne giymeleri gerektiğini ve neyi çekeceklerini tam olarak bilir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Çekim günlerini, konumları ve gerekli ekipmanları harita

Takım üyelerine görevler atayın ve bunların tamamlanma durumunu izleme

Prodüksiyon ihtiyaçları değiştikçe programları güncelleyin

Kolay erişim için tüm çekim bilgilerini tek bir yerde toplayın

Yaratıcı, teknik ve prodüksiyon takımları arasındaki koordinasyonu geliştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Kıyafetlerin tutarlılığı ve oyuncu kadrosunun netliği gereken, sıkı zaman çizelgelerine sahip eğitim video, röportaj veya kurumsal çekimler yapan prodüksiyon ekipleri.

ClickUp ile senaryodan ekrana kadar daha sorunsuz prodüksiyonlar gerçekleştirin

Film yapımı nadiren otomatik pilotta ilerler. Değişen çekim günleri, değişen senaryolar ve dağınık ekip güncellemeleri arasında işler hızla rayından çıkabilir. İşte burada ClickUp adım atar — yönetmek için başka bir araç olarak değil, her şeyi yönetmek için tek bir yer olarak.

İster birkaç gün sürecek bir çekim planlıyor, ister bütçeleri izleme, ister post prodüksiyon düzenlemelerini koordine ediyor olun, ClickUp şablonları temel planlamadan çok daha fazlasını sunar.

Bu biçimler, gelişmiş proje yönetimi özelliklerini, prodüksiyon ş Akışınıza uyum sağlayan liste, panolar, takvimler ve beyaz tahtalar gibi esnek biçimlerle birleştirir. Ayrıca ClickUp'ın AI Takvimi ile planlamayı kolaylaştırabilir, son teslim tarihlerini takip edebilir ve filminizi ön prodüksiyondan post prodüksiyona kadar sorunsuz bir şekilde ilerletebilirsiniz.

Bir sonraki prodüksiyonunuzu net, kontrollü ve yaratıcı bir şekilde yürütmek için ClickUp'a kaydolun.