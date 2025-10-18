Ücretsiz Evernote Toplantı Notları Şablonu tartışmaları düzenlemek için

Toplantıdan her şeyi kontrol altında hissederek ayrıldınız.

Şimdi iki gün geçti ve elinizde sadece bulanık bir anı ve sıfır not var.

Evernote toplantı notları şablonu, böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmamasını sağlar.

Toplantı tutanaklarını yazmak için bir yerden daha fazlasını mı istiyorsunuz? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, notlarınızı eyleme geçirilebilir hale getiren şablonlar sunar. 🤩

Hadi başlayalım! 💪

En İyi Evernote Toplantı Notu Şablonlarına Genel Bakış

İşte en iyi Evernote ve ClickUp toplantı notlarını içeren bir özet tablo:

Şablonları veya sütunları eklemek, kaldırmak veya düzenlemek isterseniz bana haber verin!

Evernote Toplantı Notları Şablonu nedir?

Evernote toplantı notları şablonu, profesyonellerin toplantılardan önemli bilgileri hızlı bir şekilde yakalamasına ve yapılandırmasına yardımcı olmak için araç içinde önceden tasarlanmış, yeniden kullanılabilir bir düzenдир.

Bu toplantı not şablonları genellikle tarih, saat, katılımcılar, gündem, tartışma konuları, kararlar, eylem öğeleri ve sonraki adımlar gibi toplantı ayrıntılarına özel bölümler içerir.

İyi bir Evernote toplantı notu şablonu nedir?

Evernote şablonlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Toplantı ayrıntılarıyla başlar: Bağlamı belirlemek için tarih, saat, konum (veya bağlantı) ve katılımcılar için alanlar içerir

gündemi özetler: *Tartışma konularını veya nesneleri liste için bir bölüm sağlar, böylece herkes baştan itibaren aynı çizgide olur

Gerçek zamanlı notlar için alan bırakır: Önemli tartışma noktalarını, alıntıları veya beyin fırtınası fikirlerini ortaya çıktıkça esnek bir şekilde yakalamanızı sağlar

eylem öğelerini izler: *Sorumlulukları sağlamak için görev sahipleri, son teslim tarihi ve durumlar için sütunlar içerir

tutarlı biçim kullanır: *Başlıklar, madde işaretleri veya tablolarla takımların notları hızlıca taramasına ve incelemesine yardımcı olur

Takip bölümü ekler: Sonraki adımları, yaklaşan gündem öğeleri veya bir sonraki toplantıda tekrar ele alınacak soruları not etmek için alan oluşturur

Bağlantılar veya ek dosya içerir: Evernote'un raporlar, sunumlar veya belgeler gibi destekleyici materyallerle Evernote'un raporlar, sunumlar veya belgeler gibi destekleyici materyallerle entegrasyonlara olanak tanır

Ücretsiz Evernote Toplantı Notları Şablonları

Etkili toplantılar düzenlemenize yardımcı olacak Evernote şablon galerisinden bazı ücretsiz seçenekler. 💁

1. Evernote Toplantı Notları Şablonu

evernote aracılığıyla

Evernote'un bu toplantı notları şablonu, takım tartışmalarını ve kararlarını belgelemek için temiz ve yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Toplantıyı üç temel bölüme ayırır: Toplantı Ayrıntıları, Toplantı Hedefleri ve Toplantı Notları.

Hedefler bölümü, konuya göre kategorize edilmiş onay kutuları içeren basit bir tablo biçimine sahiptir ve takımların ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak görsel olarak izleme özelliğini sunar.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Ayrıntılar, hedefler ve notlar için yapılandırılmış bölümlerle tüm toplantı gerekliliklerini hızlı bir şekilde kaydedin

Onay kutuları ve tablolardan kullanarak ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak görsel olarak izleme

Temiz, takip etmesi kolay bir biçim kullanarak takımlar arasında düzenli ve uyumlu çalışın

📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama takım liderleri, yaratıcı proje yöneticileri ve marka stratejilerini uyumlu hale getirmek ve sorumlulukları takımlar arasında dağıtmak zorunda olan uzaktan çalışan profesyoneller.

2. Evernote Gündem Şablonu

evernote aracılığıyla

Evernote'taki bu toplantı gündemi şablonu, haftalık zaman yönetimi için vazgeçilmez bir araçtır. Basit, renk kodlu bir tablo kullanarak tüm haftanızı saat bazında haritalandırarak günlerinizi net ve amaç odaklı bir şekilde yapılandırır.

En üstte, haftanın en önemli üç önceliğinizi vurgulamak için ideal olan Pazarlık edilemezler kontrol listesi bulunur. Bunun altında, saatlik program sabah 8'den akşam saatlerine kadar, günlere göre bölümlere ayrılmıştır.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Renk kodlu, saat bazında programla haftanızı bir bakışta planlayın

Tartışmaya açık olmayanlar kontrol listesini kullanarak en önemli önceliklerinizi vurgulayın

Gündem öğelerini zaman dilimlerine ayırarak odaklanın ve verimli çalışın

📌 İdeal kullanım alanı: Birden fazla commit ile aynı anda iş yapan ve haftalarını görsel olarak özetlemek isteyen uzaktan çalışanlar veya profesyoneller.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak içeriği özetleyin ve takip işlemlerini hızlandırın. Bu, haftada birden fazla toplantı yapan uzaktan çalışan takımlar ve yöneticiler için büyük bir avantajdır. Örnek Komut: Bu toplantının anahtar noktalarını, alınan kararları ve sonraki adımları özetleyin. Sorumluları ve son tarihleri içeren bir görev liste oluşturun. ClickUp Brain ile anında toplantı özetleri alın

3. Evernote Fikirler Beyin Fırtınası Şablonu

evernote aracılığıyla

Evernote'un Fikirler Beyin Fırtınası şablonu, takvim etkinliklerine bağlantı verebileceğiniz ve konu, tarih ve katılımcılar gibi temel ayrıntıları belgeleyebileceğiniz Toplantı Notları bölümüyle başlar.

Beyin Fırtınası Başlangıcı bölümü, hedefleri, zorlukları ve fırsatları belirleyerek zemin ayarlar. Son olarak, Fikir Üretme bölümü, tüm önerileri madde işaretleri veya kısa paragraflar halinde kaydetmeniz için size ücretsiz alan sağlar.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Hedefler, zorluklar ve fırsatlar için ipuçları ile beyin fırtınası oturumlarını başlatın

Esnek, ücretsiz formda bölümlerde her fikri kaydedin

Toplantı hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde yapmak için takvim etkinliklerini ve katılımcıları birbirine bağlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Verimli beyin fırtınası oturumları ve ürün toplantıları düzenleyen takım liderleri, etkinlik planlayıcıları ve ürün tasarımcıları.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Tarihin en ünlü " toplantılarından " biri hangisidir? Sokrates'in Atina Agorası'nda durup yoldan geçenlere hayatın anlamını sorduğu toplantıdır. Felsefe, demokrasi ve kamusal söylemlerin kökleri buraya dayanır. Takvim davetiyesi gerekmez, sadece gelin ve varoluşsal korkularınızı yanınızda getirin.

4. Evernote Proje Planı Şablonu

evernote aracılığıyla

Bu Evernote toplantı notları şablonu, karmaşık, çok aşamalı işe yapı kazandırır. Bir pazarlama kampanyası veya müşteri teslimatını yönetiyorsanız, işleri uygulanabilir parçalara ayırır.

Üst kısımda bulunan tıklanabilir içindekiler tablosu, bölümler arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlarken, her aşama görev notları ve faydalı bağlantılar için özel bir alan içerir.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Özel not bölümleriyle karmaşık projeleri uygulanabilir aşamalara bölün

Tıklanabilir içerik tablosunu kullanarak bölümler arasında kolayca geçiş yapın

Tek bir düzenli alanda teslim edilecekleri ve takım katkılarını izleme

📌 İdeal kullanım alanı: Toplantı yönetimi yazılımı içinde birden fazla teslimatı veya takım katkılarını izlemek için hafif ama etkili bir yönteme ihtiyaç duyan yazarlar ve proje koordinatörleri.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %21'i, toplantılara, e-postalara ve projelere uygulayarak profesyonel olarak başarılı olmak için yapay zekayı kullanmak istiyor. Çoğu e-posta uygulamasının ve proje yönetimi platformunun yapay zeka özelliği entegre olsa da, araçlar arasında ş akışlarını birleştirmek için yeterince sorunsuz olmayabilir. Ancak ClickUp'ta bu kodumuzu çözdük! ClickUp'ın yapay zeka destekli toplantı yönetimi özellikleriyle, gündem öğelerini kolayca oluşturabilir, toplantılardan not alabilir, toplantı notlarından görev oluşturabilir ve atayabilir, kayıtları transkribe edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz — yapay zeka not alma özelliği ve ClickUp Brain ile. Stanley Güvenlik'teki müşterilerimiz gibi haftada 8 saatlik toplantı süresinden tasarruf edin!

5. Evernote Cornell Notları Şablonu

evernote aracılığıyla

Bu Cornell not şablonu, daha akıllı ve daha düzenli notlar almak isteyen herkes için denenmiş ve onaylanmış bir düzen sunar.

Not alma uygulamasının şablonu, notlarınızı üç anahtar alana ayırır: Önemli Sorular, Ana Fikirler ve Notlar. Bu düzen, sorular sormanızı, önemli noktaları belirlemenizi ve ardından bunları destekleyici ayrıntılar veya örneklerle genişletmenizi sağlayarak aktif dinlemeyi veya okumayı teşvik eder.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

Sorular, ana fikirler ve notlar için kanıtlanmış üç sütunlu düzen ile bilgiyi daha iyi hatırlamayı sağlayın

Toplantılar veya eğitimler sırasında aktif dinlemeyi ve daha derin bir anlayışı teşvik edin

Gelecekte başvurmak üzere bilgileri verimli bir şekilde düzenleyin ve inceleyin

📌 İdeal kullanım alanı: Eğitim oturumlarına katılan ve derslerden, web seminerlerinden veya okumalardan daha fazla bilgi edinmek isteyen profesyoneller.

🧠 İlginç Bilgi: Toplantı kavramı 2.600 yıl önce Antik Yunan'da ortaya çıktı. İnsanlar, kelime anlamı toplantı yeri olan Agora adlı merkezi bir alanda toplanırlardı. Bu alan fikir alışverişinde bulunmak, tartışmak ve hatta dedikodu yapmak için kullanılırdı.

6. Evernote Günlük Planlayıcı Şablonu

evernote aracılığıyla

Bu günlük planlayıcı şablonu, gününüzü bir blok bir blok kontrol etmenin basit ama etkili bir yoludur. Sabahdan akşama kadar size rehberlik etmek için tasarlanmıştır ve açıkça tanımlanmış bloklar, görevler için kontrol listeleri ve bağlantılar, notlar veya konum ayrıntıları için bir sütun içerir.

Yapı, Sabah ve Öğleden Sonra bölümlerine ayrılmıştır, böylece iş, molalar ve kişisel işler arasında denge kurmak daha kolay hale gelir. Toplantı çağrısına veya marka kılavuzuna bağlantı eklemeniz mi gerekiyor? Bunun için bir alan var. Öğle yemeği planlarınız mı var veya bir kargo mu almanız gerekiyor? Bu notları da ekleyin.

🌟 İşte neden seveceksiniz:

Sabah ve öğleden sonra görevleri için net zaman blokları oluşturarak gününüzü yapılandırın

Toplantıları, işleri ve bağlantıları yönetmek için kontrol listelerini ve not sütunlarını kullanın

Basit, görsel bir planlayıcı ile iş ve kişisel hayatınızı dengeleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Proje toplantıları, yoğun iş ve işlerini dengelemek için günlerini zaman bloklarına ayırarak görünüm sunan serbest çalışanlar, uzaktan çalışan profesyoneller ve yoğun takım üyeleri.

7. Evernote Haftalık Planlayıcı Şablonu

evernote aracılığıyla

İki temiz bölümden oluşan Haftanın En Önemli Öncelikleri ve Günlük Dağılım adlı bu Evernote toplantı notları şablonu, bir adım geriye gidip görevlerinizi daha geniş bir görünümde görmenizi sağlar.

Sorumlulukları kategoriye göre (İş, Sağlık, Yaşam ve Son Tarihler) düzenleyebilir ve her gün en önemli olanları hızlıca tespit edebilirsiniz. Üst kısımda bulunan öncelik tablosu, tartışmaya açık olmayan konuları belirlemenize yardımcı olur. Bunun altında, her gün basit bloklara ayrılmıştır. Daha ayrıntılı bir görünüm için Günlük Planlayıcınıza bile bağlantı sağlar.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

En önemli görevler ve günlük ayrıntılar için özel bölümler ile haftanıza öncelik verin

Sorumlulukları iş, sağlık, yaşam ve son tarihler olarak kategorilere ayırın

Daha ayrıntılı ve bağlantılı bir ş akışı için günlük planlayıcılara bağlantı ekleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Verimlilik ve kişisel yaşam arasında denge kurmak için esnek bir plan sistemi isteyen uzaktan çalışanlar ve yoğun profesyoneller.

💡 Profesyonel İpucu: Haftalık toplantıları eğlenceli ve ödüllendirici hale getirin! Şunları yapabilirsiniz: Herkesten anahtar bir konunun sonucunu tahmin etmelerini isteyerek yapılacak bir "Tahmin Oyunu" yapın, kazanan sanal övgü veya kahve kazanır

En iyi katkı sağlayan kişi için "Toplantı MVP" rozeti kullanın

Tartışmadan önce herkesin sessizce okuduğu veya düşündüğü "Sessiz Başlangıç"ı deneyin

Evernote Toplantı Notları Şablonlarının Sınırlamaları

Evernote alternatiflerini kullanmayı düşünmenize neden olabilecek bazı zorluklar şunlardır:

*dinamik alanlar: Ücretsiz şablonlar, güncel tarih, kullanıcı adı veya not başlığı gibi otomatik doldurulan alanları desteklemez

Şablon kısıtlamaları: Her not için yalnızca bir şablon kullanabilirsiniz; bölümleri karıştırıp eşleştiremezsiniz

Evernote hesap sınırları: Ücretsiz kullanıcılar yalnızca 50 not ve bir not defteri oluşturabilir

Not boyut kısıtlamaları: Şablonlardan oluşturulan notlar 25 MB (ücretsiz plan) veya 200 MB (ücretli plan) altında olmalıdır, bu da yoğun kullanıcıları kısıtlayabilir

görev yönetimi özelliği yoktur: *Şablonlar görev atama, hatırlatıcı ayar veya ilerleme izleme özelliklerini desteklemez

gerçek zamanlı işbirliği eksikliği: *Paylaşılan notları destekler, ancak görev yönetimi yazılımında olduğu gibi bir şablonu canlı olarak birlikte düzenlemeyi desteklemez

Alternatif Evernote Şablonları

Evernote takım toplantı notu şablonları, söylenenleri kaydetmek için harika olsa da, sonraki adımlar konusunda yetersiz kalıyor.

Daha uygulama odaklı bir sistem arıyorsanız, ClickUp daha uygun olabilir.

Ayrıca, ClickUp Toplantıları ile tartışmalarınızı belgeleyebilir, gerçek zamanlı olarak takip görevleri atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve notları doğrudan daha büyük projelere bağlayabilirsiniz.

Evernote ile ClickUp arasında seçim yapmanıza yardımcı olacak bazı alternatif toplantı notu şablonları ve araçları şunlardır:

1. ClickUp Toplantı Tutanağı (MoM) Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın MoM Şablonu ile toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında her önemli ayrıntıyı yakalayın

ClickUp Toplantı Tutanağı (MoM) Şablonu, toplantı yapısını dört düzgünce düzenlenmiş alt göreve ayırır: Katılım, Gündem, Açık Eylemler ve Bir Sonraki Toplantı Gündemi. Bu, kimlerin katıldığını, nelerin tartışıldığını, nelerin takip edilmesi gerektiğini ve bir sonraki toplantıda nelere öncelik verilmesi gerektiğini kaydetmenizi sağlar.

Bu şablonu öne çıkaran özellik, Toplantı Sonrası Değerlendirme Kontrol Listesi'dir. Doğru soruları sorar: Toplantı zamanında mı başladı? Satış toplantısının tüm gündem maddeleri ele alındı mı? Herkes zamanı izledi mi? Bu kontrol noktaları, resmi bir incelemeye gerek kalmadan zaman içinde toplantı kalitesini artırmak için hızlı bir geriye dönük değerlendirme aracı görevi görür.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Katılımcıları, gündemi, açık eylemleri ve sonraki adımları yapılandırılmış alt görevlerde kaydedin

Toplantı Sonrası Değerlendirme Kontrol Listesi'ni kullanarak toplantı kalitesini zaman içinde iyileştirin

Notlarınızdan doğrudan izleme görevleri atayın ve hesapları takip edin

📌 İdeal kullanım alanları: Toplantıları planlamak ve değerlendirmek için yapılandırılmış, tekrarlanabilir bir yönteme ihtiyaç duyan takım liderleri, proje yöneticileri ve uzaktan çalışan profesyoneller.

2. ClickUp Toplantı Notu Stili Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın Hızlı dokümantasyon için ClickUp Toplantı Not Stili şablonuna başvurun

ClickUp Toplantı Notu Stili Şablonu, tüm temel unsurları içeren sade bir çerçeve sunar: toplantı tarihi/saati/gündemi, kayıt bağlantısı için alan, anahtar notlar ve en önemlisi eylem öğeleri.

ClickUp Belge'de oluşturulan düzen, renk kodlu bloklar kullanılarak görsel olarak düzenlenmiştir, böylece farklı bölümleri bir bakışta kolayca ayırt edebilirsiniz. Özet bölümünde netlik sağlamak için madde işaretleri bulunur ve alt kısımdaki eylem öğesi bloğu, görevlerin hemen takip edilebilmesi için ön planda olmasını sağlar.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Renk kodlu, görsel olarak düzenlenmiş bloklarla toplantıları hızlı bir şekilde belgelendirin

Anahtar noktaları ve eylem ögelerini vurgulayarak hemen takip edin

Tarih, gündem ve kayıt bağlantısı gibi tüm önemli bilgileri, kolayca taranabilen tek bir belgedeki saklayın

📌 İdeal kullanım alanları: Toplantı notlarını hızlı bir şekilde kaydetmek için sorunsuz ve tekrarlanabilir bir yöntem arayan yoğun profesyoneller, uzaktan takımlar ve ClickUp'ın ileri düzey kullanıcıları.

💡 Profesyonel İpucu: Toplantılarınız sırasında karmaşık konuları gerçek zamanlı olarak görselleştirmek için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın. Anlamayı ve hatırlamayı kolaylaştırmak için görüşme sırasında diyagramlar, grafikler veya yol haritaları oluşturun. Bu, katılımcıların ilgisini de canlı tutar. ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak fikirleri ve ş akışlarını gerçek zamanlı olarak görselleştirin

3. ClickUp Toplantı Notları Şablonları

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile hesap verebilirliği sağlayın

ClickUp Toplantı Notları Şablonu, gerçek zamanlı işbirliği ve sürekli takım organizasyonu için tasarlanmıştır. Toplantı Yönergeleri, haftalık toplantı girdileri ve Günlük Standup'lar için özel sayfalar içeren çok sayfalı bir yapı sunar.

Bu şablonu ayıran özellik, toplantı öncesi ve sonrası aşamaları da kapsayan, toplantının tüm yaşam döngüsüne kapsamlı bir şekilde odaklanmasıdır. Katılımcılar gündemlerini önceden güncellemeye teşvik edilirken, ClickUp'ın AI Notetaker özelliği toplantı sırasında canlı olarak katkı sağlar.

ClickUp AI Notetaker ile otomatik ve gerçek zamanlı toplantı özetleri ve eylem öğeleri oluşturun

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Çok sayfalık, yapay zeka destekli toplantı notlarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Tek bir merkezi alanda tekrarlanan toplantıları ve günlük standup toplantılarını düzenleyin

Proaktif gündem güncellemelerini ve her katılımcı için canlı not almayı teşvik edin

📌 İdeal kullanım alanları: Tekrarlayan senkronizasyonlar veya stand-up toplantıları düzenleyen ve merkezi, işbirliğine dayalı bir alan isteyen uzaktan çalışan takımlar, takım liderleri ve proje yöneticileri.

4. ClickUp Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu ile yapı ve tutarlılığı koruyun

ClickUp Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu, takımların haftalık kontrol toplantıları, aylık incelemeler veya devam eden proje senkronizasyonları gibi düzenli olarak gerçekleşen toplantıları kolaylaştırmasına yardımcı olur. Şablon, toplantı tarihi, amacı, katılımcı etiketleri, yeter sayı ve devamsızlar listesi gibi temel bilgilerle başlar.

Buradan, yansıma, netlik ve hesap bilincini teşvik eden, tekrarlanabilir bir toplantı yapısı boyunca size rehberlik eder. Toplantı yapısı bloku, dört tutarlı gündem adımını özetler: önceki tartışmaları gözden geçirin, amacı belirtin, yapılacakları özetleyin ve eylem ögelerini atayın.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Tekrarlanabilir bir yapı ile haftalık, aylık veya devam eden toplantıları kolaylaştırın

Tutarlı gündem adımları ve yansıtma yönlendirmeleriyle tartışmaları yönlendirin

Her tekrarlanan toplantı için eylem öğelerini atayın ve izleme

📌 İdeal kullanım alanları: Sık sık tekrarlanan toplantılar düzenleyen proje yöneticileri, uzaktan çalışan takım liderleri ve çapraz fonksiyonlu takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Her gündem öğesi için bir zamanlayıcı kullanın (Pomodoro tekniği gibi, ancak toplantılar için). Örnek: 5 dakika: Özet + hedefler

10 dakika: Tartışma

5 dakika: Kararlar + sonraki adımlar Zaman sınırlaması, toplantıların odaklanmasını sağlar ve yüksek performanslı takımların ayrılmaz bir parçasıdır.

5. ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu ile oturumları gezinmesi kolay alt sayfalara ayırın

ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, belgelemeyi değerli bulup ve tüm toplantılarının kapsamlı bir kaydını tutmak isteyen takımlar için idealdir. Bu görev yönetimi şablonu, toplantı notlarını alt sayfalara akıllıca düzenler ve her girdi (örneğin 20221027 Toplantısı) anahtar bölümleri içeren tutarlı bir yapıya sahiptir.

Her alt sayfa şunları içerir: katılımcıları @mentions ile etiketlemek için bir alan, kayıtlar, görevler ve anahtar referanslar için bir Bağlantılar bölümü ve atanan kişiler ve son teslim tarihleri içeren düzgün bir şekilde biçimlendirilmiş bir Eylem Öğeleri tablosu.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Her oturum için alt sayfalarla toplantı geçmişini düzenleyin

Katılımcıları etiketleyin, kayıtları bağlayın ve özel tablolarda eylem öğelerini takip edin

Tüm takım tartışmaları için güvenilir bir belge izi tutun

📌 İdeal kullanım alanları: Her boyutlu toplantıları belgelemek için güvenilir ve ölçeklenebilir bir yapı isteyen operasyon yöneticileri, müşteri başarı takımları ve uzaktan proje liderleri.

6. ClickUp Toplantı Gündemi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Toplantı Gündemi Şablonu ile netlik, hazırlık ve uyumlu katılımı sağlayın

ClickUp Toplantı Gündemi Şablonu, toplantı başlamadan önce ortamı ayarlamaya odaklanır. Lojistik ve beklentileri önceden belirlemeye odaklanarak, herkesin kafasının karışmasını ve zaman kaybını önler.

Şablon, hazırlığı iki ana bölüme ayırır: Toplantı Ayrıntıları ve Katılımcılar. Toplantı Ayrıntıları tablosu, toplantının türü ve kapsamı, konumu, bağlantısı, tarihi ve saati gibi bilgileri içeren temiz bir düzenlemeye sahiptir. Katılımcılar bölümü ise kolaylaştırıcıyı, not tutan kişiyi ve katılımcıları listenize ve hatta bir kontrol listesi kullanarak kimlerin hazır bulunduğunu işaretlemenize olanak tanır.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Toplantılar başlamadan önce beklentileri ve rolleri net bir şekilde belirleyin

Toplantı ayrıntıları ve katılımcı kontrol listeleri için temiz tablolara kullanın

Herkesin önceden hazırlıklı ve uyumlu olmasını sağlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Toplantıları önceden plan yapmak, rolleri belirlemek ve herkesin aynı çizgide hareket etmesini sağlamak için net ve yapılandırılmış bir yönteme ihtiyaç duyan takım liderleri, yönetici asistanları ve uzaktan çalışan profesyoneller.

👋🏾 Etkili bir toplantı gündemi yazmayı buradan öğrenin:

7. ClickUp 1-on-1s Toplantı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp 1-on-1s Şablonu ile zahmetsizce belgelendirin ve takip edin

ClickUp 1-on-1s Şablonu, anlamlı çalışan-yönetici konuşmaları için özel olarak tasarlanmıştır. Toplantı tarihlerine göre bölünmüş ve merkezi bir 1-on-1 Kılavuzları sayfasına bağlıdır, böylece takımların tutarlı kalmasına yardımcı olurken esneklik de sağlar.

Her toplantı sayfası gündem maddeleri, toplantı tutanakları ve eylem maddeleri için bölümler içerir. Akış, açık bir üç adımlı süreç etrafında oluşturulmuştur: 1'e 1 görüşmeden önce (her iki taraf da konuşma konularını eşzamansız olarak ekleyebilir), toplantı sırasında (notlar canlı olarak alınır) ve toplantı sonrasında (eylem maddeleri doğrudan belgeden görevlere veya yorumlara dönüştürülür).

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Çalışan-yönetici konuşmalarını öncesinde, sırasında ve sonrasında bölümlerle yapılandırın

Her iki tarafın da konuşma konularını eşzamansız olarak eklemesine izin verin

Eylem öğelerini doğrudan belgeden görevlere veya yorumlara dönüştürün

📌 İdeal kullanım alanları: 1'e 1 görüşmeleri daha amaçlı ve takip edilebilir hale getirmek isteyen takım liderleri, İK uzmanları ve uzaktan çalışan yöneticiler.

8. ClickUp Toplantı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Toplantı Şablonu ile notlarınızı eyleme geçirilebilir hale getirin

ClickUp Toplantı Şablonu, toplantıları projeler gibi ele almak isteyen takımlar için mükemmeldir: yapılandırılmış, izlenebilir ve sonuç odaklı. Notları Planlanmış, Toplantı Sonrası Eylem Maddeleri, Tamamlanmış ve İlerleme gibi kategorilere göre düzenler. Her toplantı, son teslim tarihi, süre, konferans odası, ekip türü, etiketler ve notlar için alanlar içeren bir görevdir.

Görsel düzen, yaklaşan, gecikmiş ve halen devam eden işleri anında netleştirir. Toplantı konusunu (örneğin 1:1 veya strateji) işaretlemek için alan ve "Bunu kaydedin!" veya "İzinleri tartışın" gibi hızlı hatırlatıcıları kaydetmek için not alanı bile vardır

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Toplantıları, izlenebilir kategoriler ve durumlarla projeler gibi ele alın

Yaklaşan, gecikmiş veya ilerleme durumu olan işleri anında görün

Hatırlatıcıları, konuları ve eylem öğelerini tek bir görsel düzen içinde yakalayın

📌 İdeal kullanım alanları: ş Akışındaki diğer görevler gibi toplantıları da izlemeyi isteyen takım liderleri, proje yöneticileri ve operasyon çalışanları.

9. ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonu ile toplantı öncesi tüm lojistik işlemlerinizi halledin

ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonu, işleri en temel unsurlarına indirger. Toplantı gerçekleşmeden önce tamamlanması gereken tüm ClickUp görevleri içeren Toplantı Öncesi bölümüyle başlar.

Öne çıkan özelliklerden biri Randevu Planlama bloğudur. Katılımcı seçim, uygunluk kontrolleri, tarih ve saatin kesinleştirilmesi ve hatta toplantı konumunun araştırılması ve rezervasyonunun yapılması gibi adımları içeren basit bir kontrol listesidir.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Basit, tekrarlanabilir bir kontrol listesi ile toplantı öncesi tüm lojistik işlemleri halledin

Katılımcı seçim, zamanlama ve konum rezervasyonu adımlarını adım adım inceleyin

Toplantınız başlamadan önce hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olun

📌 İdeal kullanım alanları: Tüm toplantı lojistiğini önceden belirlemek için basit ve tekrarlanabilir bir sürece ihtiyaç duyan operasyon yöneticileri, yönetici asistanları ve takım koordinatörleri.

💟 Bonus: Brain MAX, toplantı yönetimindeki stresi ortadan kaldıran, yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır. Takviminiz, e-postalarınız, belgeleriniz ve proje araçlarınızla derinlemesine entegre olan Brain MAX, geçmiş toplantı notlarını, gündemleri ve eylem öğelerini anında görüntüleyebilir, böylece her zaman hazırlıklı olabilirsiniz. Yetişmeniz mi gerekiyor? Brain MAX'tan geçen haftaki toplantının özetini veya bekleyen görevlerin listesini isteyin, birkaç saniye içinde anahtar ayrıntıları size sunsun. Toplantılardan sonra, sesli komutları veya metin istemlerini kullanarak kendi notlarınızı ekleyebilir, sonraki adımları netleştirebilir veya doğrudan tartışmadan yeni görevler oluşturabilirsiniz. Brain MAX, bu güncellemeleri otomatik olarak düzenler ve doğru projelere ve takım üyelerine bağlar, hatırlatıcı ayarlar ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Kurumsal arama, bağlam farkında içgörüler ve proaktif takip ile Brain MAX, toplantılarınızı düzenli, eyleme geçirilebilir ve verimli tutar, böylece ayrıntıları yönetmek yerine işi ilerletmeye odaklanabilirsiniz.

10. ClickUp Proje Notu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Proje Notu Şablonu ile takımınızı uyumlu hale getirin

ClickUp Proje Notu Şablonu, yüksek düzeyde özetlerden dönüm noktası tarihlerine ve net sahiplik bilgilerine kadar, bir projenin başlangıcında gerekli olan her şeyi kapsayan dijital bir sayfalık belgedir. Düzen, tüm önemli tanımlayıcıları listeleyen temiz bir tablo ile başlar: proje adı, referans sayısı, proje yöneticisi, sahibi, not tarihi ve tamamlanma tarihi.

Proje Özeti bölümü bir adım daha ileri giderek, amacınızı, hedeflerinizi ve kapsamınızı kendi kelimelerinizle ifade etmeniz için alan sağlar. Kenar çubuğunda, Kapsam, Dönüm Noktaları, En İyi Uygulamalar ve hatta Proje Notu Onayı gibi bağlantılı bölümlerin bir dökümünü bulacaksınız. Bu, aşırı baskıcı olmadan hesap verebilirlik için mükemmeldir.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Özetler, dönüm noktaları ve sahiplik için dijital bir sayfalık belgeyle projeleri başlatın

Kapsam, en iyi uygulamalar ve teşekkürler için bağlantılı bölümleri kullanın

Net proje belgeleriyle herkesin hesaplarını yerine getirmesini sağlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Yeni girişimleri başlatmak için tutarlı, doldurmaya hazır bir çerçeve isteyen proje liderleri, hesap yöneticileri ve takım süpervizörleri.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınız için bir "Toplantı İşletim Sistemi" oluşturun! Şu gibi normlar belirleyin: Toplantılar sadece 25-30 dakika sürer, 30-60 dakika değil

Her zaman 24 saat önceden bir gündem belgesi hazırlayın

Her seferinde aynı karar verme çerçevesini kullanın

AI kullanarak ClickUp'ta sonuçları özetleyin

11. ClickUp Ders Notları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Ders Notları Şablonu ile ders veya toplantı konularını düzenleyin

ClickUp Ders Notları Şablonu, toplantılarınız için temiz ve modern bir çözüm sunar. Başlangıçta öğrenciler için tasarlanan bu şablon, devam eden tartışmalar, çapraz fonksiyonlu oturumlar veya tekrarlayan atölye çalışmaları ile uğraşan takımlar için de aynı derecede etkilidir.

Düzen, notları görevler halinde gruplandırır, sınıf (veya proje), tür (bölüm, okuma veya çalışma grubu gibi) ve inceleme durumu için etiketler atar, böylece önemli olanları filtrelemek, sıralamak ve bulmak kolaylaşır. Her satır mini bir özet gibi fonksiyon görür: Konu incelendi mi? Hangi oturuma veya takıma ait? Dosyaları tek tek incelemek zorunda kalmadan hızlı bir genel bakış elde edersiniz.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Devam eden tartışmaları, atölyeleri veya öğrenme oturumlarını etiketlere ve durumlara göre düzenleyin

Hızlı başvuru için konuları ve oturumları özetleyin

Farklı toplantılar veya dersler arasında notları kolayca filtreleyin ve yeniden inceleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Farklı toplantılar, iş akışları veya öğrenme oturumlarındaki tartışmaları belgelemek, etiketlemek ve yeniden gözden geçirmek için yapılandırılmış ancak esnek bir yol arayan takım liderleri veya uzaktan çalışan profesyoneller.

12. ClickUp Toplantı Takip Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Toplantı İzleme Şablonu ile her toplantıyı, takımları, bire bir görüşmeleri veya şirket genelindeki toplantıları takip edin

ClickUp Toplantı Takip Şablonu, takımınızın tüm toplantı takvimini takip etmeyi son derece kolay hale getirir. Düzen, tarihe göre gruplandırılmış ve toplantı türüne göre renk kodlu olup, yapılacaklar listesi uygulamaları veya e-posta dizileri arasında geçiş yapmadan haftanızı kuşbakışı görünümünde görebilmenizi sağlar.

Her satır, alt görevler, atanan kişiler ve hazırlık ayrıntıları içeren dinamik bir görevdir. Önceden planlama mı yapıyorsunuz? Bağlantılı belgeler ve kolaylaştırma rolleri için bir sütun var. Sonrasında yansıtmak mı istiyorsunuz? Her şey hala tek bir yerde.

🌟 İşte neden seveceğiniz:

Tüm toplantıları tek bir renk kodlu, tarihe göre gruplandırılmış görünümde kaydedin, düzenleyin ve hazırlayın

Her toplantı için alt görevleri, atananan kişileri ve hazırlık ayrıntılarını takip edin

Bağlantılı belgeler ve kolaylaştırıcı rollarla düşünün ve önceden plan yapın

📌 İdeal kullanım alanı: Departmanlar ve biçimler arasında iç toplantıları kaydetmek, düzenlemek ve hazırlamak için yüksek görünürlük sağlayan bir yönteme ihtiyaç duyan uzaktan çalışan takım liderleri veya operasyon yöneticileri.

Bu ClickUp kullanıcıından dinleyin:

ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek olağanüstü bir deneyim oldu. Eskiden etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saat harcıyorduk, şimdi ise bir saatten biraz fazla sürüyor. İlgili takımlar artık daha önemli pazarlama önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip.

ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek olağanüstüydü. Eskiden etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saat harcıyorduk, şimdi ise bir saatten biraz fazla sürüyor. İlgili takımlar artık daha önemli pazarlama önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip.

ClickUp ile toplantılarınızı bir üst düzeye taşıyın

Net ve eyleme geçirilebilir toplantı notları almak zor olmak zorunda değildir. Evernote toplantı notları şablonunu kullanmak, bu konuda atabileceğiniz harika bir ilk adımdır.

Ancak ClickUp, notlarınızı saklamaktan daha fazlasını yapar. Notlarınızı dinamik, izlenebilir eylem öğelerine dönüştürür. Görevler atayın, son teslim tarihi belirleyin, yorumlar ekleyin ve hatta bunları doğrudan takımınızın ş akışına entegre edin. Toplantı notlarınız daha büyük bir iş tablosunun parçası haline gelir ve ekibinizin uyumlu, yolunda ve tam olarak sorumlu kalmasına yardımcı olur.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular

Evet, Evernote toplantı notları almak için kullanılabilir. Toplantılar sırasında anahtar noktaları, kararları ve eylem öğelerini hızlı bir şekilde not alabileceğiniz esnek ve düzenli bir platform sağlar. Not defterleri, etiketler ve arama fonksiyonu gibi özellikleri, toplantı notlarınızı gerektiğinde kolayca düzenlemenizi ve geri getirmenizi sağlar.

Toplantı notları için en uygun biçim genellikle toplantının tarihi ve saati, katılımcıların listesi, gündem veya tartışılan konular, anahtar tartışma noktaları, alınan kararlar ve sorumlulukları atanmış eylem maddelerini içerir. Madde işaretleri veya sayılı listeler kullanmak, notların net ve takip edilmesi kolay olmasını sağlar.

Evernote'ta bir not şablonu oluşturmak için, gündem, tartışma ve eylem ögeleri için başlıklar gibi tercih ettiğiniz yapıya sahip bir not tasarlamaya başlayın. Düzenden memnun kaldığınızda, notu şablon olarak kaydedin. Bu, gelecekteki notlar için aynı biçimi yeniden kullanmanıza olanak tanıyarak tutarlılığı sağlar ve zaman kazandırır.

Üst düzey toplantı notları almak için, tartışılan ana konular, alınan önemli kararlar ve herhangi bir takip eylemi veya görevi kaydetmeye odaklanın. Her ayrıntıyı yazmaktan kaçının; bunun yerine, anahtar noktaları ve sonuçları özetleyin. Bu yaklaşım, notlarınızı özlü tutar ve en önemli bilgilere kolayca erişilebilmesini sağlar.