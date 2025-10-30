Sunsama ve Todoist: ş Akışınıza en uygun görev yöneticisi hangisi?

Doğru görev yöneticisini seçmek, günlük ş Akışınızı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir.

Sunsama ve Todoist arasında kararsızsanız, yalnız değilsiniz. Her ikisi de popüler araçlar, ancak farklı kullanıcı türlerine ve ihtiyaçlara hizmet ediyorlar.

Bu karşılaştırmada, her iki aracın anahtar özelliklerini, fiyatlarını, artılarını ve eksilerini ve her bir aracın en uygun olduğu kullanıcıları analiz ediyoruz.

İkisi de tüm kriterleri karşılamıyorsa, ClickUp'ın neden aradığınız hepsi bir arada çözüm olabileceğini size göstereceğiz.

Sunsama ve Todoist — ve En İyi Alternatif Bir Bakışta

Özellik Sunsama Todoist En iyi alternatif: ClickUp Görev oluşturma Yapılandırılmış plan ile manuel görev girişi Hızlı görev girişi için doğal dil girişi Sohbet, belgeler, yapay zeka ve şablonlar aracılığıyla akıllı görev oluşturma Ş Akışı otomasyonu Temel ş Akışları ve Yineleyen görevler Etiketler, filtreler, alt görevler ve projeler Durumlar, alanlar, bağımlılıklar, etiketler ve şablonlarla tam özelleştirme Takvim entegrasyonu Google, Outlook ve iCloud ile çift yönlü senkronizasyon Entegrasyonlar aracılığıyla takvim görünümü Otomatik görev planlama ve odaklanma süresi özelliklerine sahip, yapay zeka destekli takvim Zaman takibi ve zaman kısıtlaması Yerleşik zaman takibi ve manuel zaman kutuplama Yerel zaman takibi özelliği yok Yerel zaman takibi, planlanan ve gerçek karşılaştırma ve verimlilik raporları Çapraz platform senkronizasyonu Web ve masaüstü uygulamalar (mobil sınırlı) Giyilebilir cihazlar dahil tam çapraz cihaz senkronizasyonu Masaüstü, mobil, tarayıcı uzantıları ve entegrasyonlar arasında senkronizasyon Takım işbirliği Paylaşılan görev listeleri ve Slack/e-posta entegrasyonları Yorumlar ve ek dosya içeren paylaşım projeler Sohbet, belgeler, hedefler ve iş yükü görünümü ile gerçek zamanlı işbirliği AI özellikleri AI desteği yok AI desteği yok ClickUp Brain: Akıllı özetler, içerik yazımı, otomatik planlama, içgörüler otomasyon Yalnızca manuel işlemler Temel yinelenen görev kurulum Araçlar arasında tetikleyici ve eylemlerle tam ş akışı otomasyonu Şablonlar Sunulmuyor Çeşitli kullanım örnekleri için özelleştirilebilir şablonlar Düzinelerce şablon + ClickUp Takvim Yapılacak Liste Şablonu *Fiyatlandırma Aylık 20 $ Aylık 2 $ (Pro), aylık 8 $ (iş) Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; Kurumsal için özel seçenekler mevcuttur

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Sunsama Nedir?

Sunsama aracılığıyla

Sunsama, profesyonellerin görevlerini yönetmelerine, günlerini planlamalarına ve iş-yaşam önceliklerini dengelemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış dijital bir günlük planlayıcıdır.

Bu görev yönetimi aracı, yapılacaklarınızı, takvim etkinliklerinizi, e-postalarınızı ve toplantılarınızı tek bir görünümde birleştirir. Birden fazla uygulamayı aynı anda kullanmanın karmaşasından kurtulup verimli kalmak için yapılandırılmış bir programa ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar için idealdir.

👀 Biliyor muydunuz? Çoklu görev, verimliliği %40'a kadar azaltabilir .

Sunsama Özellikleri

Sunsama, günlük planı nasıl kolaylaştırıyor?

Özellik #1: Günlük planlama

Sunsama aracılığıyla

Sunsama sadece günlük görevlerinizi yönetmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yapılandırılmış bir günlük planlama sürecinde size rehberlik eder. Her sabah, tüm görevlerinizi gözden geçirmeniz, gerçekçi hedefler belirlemeniz ve her bir faaliyet için tahmini zaman blokları atamanız istenir.

Bu, programınızı aşırı yüklememenizi veya bir görevün ne kadar süreceğini hafife almamanızı sağlar — bu, planlama yanılgısı önyargısı olarak bilinen yaygın bir tuzaktır. Görev planlamayı bilinçli, adım adım bir yaklaşımla entegre etme yeteneği ile Sunsama, hedeflerinizde tutarlı ilerleme kaydederken dengeli bir iş yükü sürdürmenize yardımcı olur.

Özellik #2: Güçlü Google Takvim entegrasyonları

Sunsama aracılığıyla

Sunsama'nın Google Takvim entegrasyonu, günlerini yönetmek için takvimlerine güvenen profesyoneller için işlevseldir. Diğer birçok verimlilik aracından farklı olarak, Sunsama çift yönlü senkronizasyon sunar, yani Sunsama'da planladığınız tüm görevler takviminizde görünür ve bunun tersi de geçerlidir.

Bu, birden fazla platformu manuel olarak güncelleme zahmetini ortadan kaldırır. Ayrıca, Outlook ve iCloud takvimlerini destekleyerek, hangi takvim uygulamasını kullanırsanız kullanın, ş Akışınıza uyum sağlayan bir görev yönetim sistemi haline getirir.

Özellik #3: Görev yönetimi

Sunsama aracılığıyla

Hepimizin düzenli olarak yapılması gereken yapılacak görevleri vardır; haftalık rapor, aylık takım toplantısı veya takip e-postaları göndermek gibi basit şeyler bile olabilir. Sunsama, yineleyen görevleri ayarlamanıza olanak tanır, böylece her seferinde bunları manuel olarak yeniden girmek zorunda kalmazsınız.

Ayrıca, Trello, Asana ve ClickUp gibi diğer araçlardan görevleri içe aktarmanıza olanak tanıyarak tüm işlerinizi tek bir yerde düzenli tutar. En iyi yanı ne mi? İçe aktarılan görevler, bağlı tüm platformlarda senkronizasyon halinde kalır, böylece bunları ayrı ayrı güncellemekle uğraşmanıza gerek kalmaz.

💡 Profesyonel İpucu: Sunsama'da zaman bloklaması yaparken, görevler arasına her zaman 15 dakikalık bir tampon ekleyin. Bu, beklenmedik gecikmeleri hesaba katar ve programınızın rayından çıkmasını önler.

Özellik #4: Zaman takibi ve zaman kutuplama

Sunsama aracılığıyla

Sunsama, yerleşik zaman takibi ve zaman kutuplama özellikleri sunarak basit yapılacak listesi uygulamalarının ötesine geçer. Zaman takibi, belirli görevler ve projeler için harcadığınız zamanı izlemenizi sağlayarak, darboğazları belirlemenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

Öte yandan, zaman dilimleme, görevleri doğrudan takviminize eklemenizi sağlayarak her bir faaliyetin kendine ayrılmış bir zaman dilimine sahip olmasını sağlar. Bu yaklaşım, yüksek öncelikli görevlerin gözden kaçmamasını sağladığı için özellikle karmaşık projeleri yönetmek için yararlıdır.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zekanın halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir yapay zeka şunları yapabilmelidir: ş akışındaki her görevinin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları uygulamak ve otomasyonlu iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini işler. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamanın birleştirilmesine yardımcı oldu! Görevleri ve toplantıları öncelik düzeylerine göre takviminizdeki boş zaman dilimlerine kolayca yerleştirebileceğiniz, yapay zeka destekli planlama özelliğini deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da ayarlayabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

Özellik #5: Takım işbirliği

Slack, Microsoft Teams, Gmail ve Outlook gibi entegrasyonlar, e-postaları ve mesajları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenizi sağlar. Bu, daha az unutulan e-posta ve daha az dikkat dağınıklığı anlamına gelir.

Ayrıca, Sunsama'nın takım işbirliği özellikleri, görevlerin paylaşımı ve iş arkadaşlarınızla koordinasyonu kolaylaştırır. İster sorumlulukları atıyor ister görevleri izleme, Sunsama her şeyi yolunda tutmak için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

Sunsama fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 günlük deneme sürümü

Yıllık abonelik: 16 $/ay

Aylık abonelik: 20 $/ay

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Sunsama Alternatifleri ve Rakipleri

Todoist nedir?

Todoist aracılığıyla

Todoist, kullanıcıların yapılacak işlerini kolaylıkla düzenlemelerine, önceliklendirmelerine ve tamamlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir görev yönetimi uygulamasıdır. İster profesyonel olarak son teslim tarihleriyle uğraşan biri, ister ödevlerini izleyen bir öğrenci, ister sadece günlük hayatının üstesinden gelmeye çalışan biri olun, Todoist görevleri verimli bir şekilde yönetmek için yapılandırılmış ancak esnek bir yol sağlar.

Minimalist, kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü otomasyon özelliği ile Todoist, yapılacaklar listeniz çok uzun olsa bile odaklanmanızı, düzenli olmanızı ve kontrolü elinizde tutmanızı sağlar. Ayrıca, masaüstü, mobil ve hatta giyilebilir cihazlar arasında senkronizasyon özelliği sayesinde görevlerinize her zaman ulaşabilirsiniz.

Todoist Özellikleri

Todoist'i öne çıkaran özellikler şunlardır:

Özellik #1: Doğal dil girişi

Todoist aracılığıyla

Görevleri manuel olarak yazmak sıkıcı olabilir, ancak Todoist doğal dil girişi ile bu süreci sezgisel hale getirir.

Menülerde tıklamalar yapmak yerine, sadece "Her Monday saat 10'da rapor gönder" yazmanız yeterlidir; uygulama bunu otomatik olarak Yineleyen bir görev olarak planlar. Bu özellik zaman kazandırır ve görev eklemeyi not yazmak kadar kolay hale getirir.

Özellik #2: Çapraz platform senkronizasyonu

Todoist aracılığıyla

Bir görev yöneticisi, kullanılabilirliği kadar faydalıdır ve Todoist, çapraz platform erişilebilirliği konusunda mükemmeldir.

Uygulama, masaüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar, tabletler, akıllı saatler, e-posta eklentileri ve tarayıcı uzantıları arasında sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlar ve kullanıcıların nerede olurlarsa olsunlar güncel bilgilere erişmelerini sağlar.

Mobil uygulama üzerinden görev eklemek, dizüstü bilgisayarda yapılacakları kontrol etmek veya akıllı saatte sesli komutları kullanmak gibi her durumda Todoist, her şeyin gerçek zamanlı olarak güncel kalmasını sağlar.

Özellik #3: Görev planlama ve organizasyon

Todoist aracılığıyla

Todoist, görevlerinizi takip etmenizi sağlayan planlama ve organizasyon araçları sağlar.

Son teslim tarihi ve yinelenen hatırlatıcılar, önemli görevlerin her zaman öncelikli kalmasını sağlarken, projeler, bölümler ve alt görevler ayrıntılı iş yapılandırmasına olanak tanır.

Etiketler ve filtreler kullanarak görevleri kategorilere ayırabilir, böylece aciliyet, öncelik veya belirli bağlamlara göre görevleri kolayca bulabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Todoist'in alt görevlerini ve proje hiyerarşisini kullanarak büyük projeleri yönetilebilir adımlara bölün. Bu, aşırı yüklemeyi önler ve ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır.

Özellik #4: Takım işbirliği

Todoist aracılığıyla

Todoist sadece kişisel verimliliğinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda takım işbirliği için de tasarlanmıştır. Paylaşım projeler oluşturabilir, belirli takım üyelerine görevler atayabilir ve görevler içindeki tartışmaları düzenli tutmak için yorumlar ve ek dosya ekleyebilirsiniz.

Etkinlik günlüğü şeffaflığı sağlar ve takım üyelerinin değişiklikleri ve güncellemeleri zahmetsizce izleme olanağı sunar. Bu özellikler, grupların dağınık e-posta zincirlerine veya birden fazla iletişim aracına bağlı kalmadan uyumlu ve verimli olmasını sağlar.

Özellik #5: Özelleştirilebilir şablonlar

Yapılandırılmış bir başlangıç noktasına ihtiyaç duyanlar için Todoist, farklı ş Akışlarına göre özelleştirilebilir şablonlar sunar.

Toplantı gündemi, proje takipçisi, proje yönetimi takvimi veya alışkanlık takipçisi ihtiyacınız olsun, bu önceden tasarlanmış Todoist şablonları görevleri anında oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu özellik, manuel kurulum için zaman harcamadan düzenli kalmak için hazır bir çerçeve sağladığı için iş takımları, öğrenciler ve girişimciler için bir verimlilik hilesi niteliğindedir.

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi: Ücretsiz

Artıları: Kullanıcı başına aylık 2 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Todoist alternatifleri ve rakipleri

Sunsama ve Todoist: Özelliklerin Karşılaştırması

Sunsama ve Todoist arasında seçim mi yapıyorsunuz? Her şey, gününüzü nasıl organize etmek istediğinize bağlı.

Özellik #1: Günlük planlama ve takvim entegrasyonları

Sunsama: Takvim entegrasyonlarının yanı sıra, Sunsama'nın takvim görünümü ön planda yer alır ve takvim etkinliklerini görevlerle birlikte görmenizi sağlayarak gerçekten etkili zaman yönetimi yapmanızı sağlar. Bu görsel sunum, tüm taahhütleri hesaba katan gerçekçi bir günlük plan oluşturmanıza yardımcı olur.

Todoist: Takvim entegrasyonları sunsa da, aynı rehberli yaklaşıma sahip değildir; görevler planlanır ancak Sunsama'da olduğu gibi adım adım günlük ş akışına entegre edilmez.

🏆 Kazanan: Takvim düzenleme konusunda Sunsama birinciliği alıyor.

Özellik #2: Görev yönetimi yetenekleri

Sunsama: Sağlam bir görev yönetimi sunar, ancak karmaşık organizasyon sistemlerinden çok günlük ş Akışına önem verir. Görevleri etkili bir şekilde yönetip düzenleyebilir, ancak Todoist'in daha gelişmiş filtreleme ve sıralama özelliklerinin bazılarına sahip değildir.

Todoist: Görev oluşturmak için doğal dil anlayışı gibi AI görev yönetimi özellikleri eşsizdir. Ayrıca, projeler, alt görevler, etiketler, filtreler ve öncelikler içeren organizasyon sistemi, kullanıcıları zorlamadan görevleri düzenlemek için sağlam bir iş akışı sağlar.

🏆 Kazanan: Todoist görevleri bu turu kazandı!

Özellik #3: Takım işbirliği

Sunsama: Takımlar kanalları paylaşabilir, birbirlerinin günlük planlarını görebilir ve daha etkili bir şekilde koordinasyon sağlayabilir. Ancak, görev atama, takım tartışmaları veya dosya paylaşımı gibi özelliklere sahip olmadığı için takım tabanlı görev yönetimi için ideal değildir.

Todoist: Paylaşılan projeler, görev atamaları, gerçek zamanlı yorumlar ve ilerleme izleme gibi güçlü takım işbirliği araçları sunar. Ancak, Sunsama'nın sunduğu takvim görünürlüğü ve iş yükü şeffaflığı bu araçta yoktur.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Seçim tamamen sizin gereksinimlerinize bağımlıdır.

Sunsama: Asana, Trello, Jira ve GitHub gibi araçlardan görevleri almanıza, bunları takviminizle birlikte görünüm ve yönetmenize olanak tanıyan derin, ş akışı entegrasyonlara odaklanır.

Todoist, Slack, Gmail ve Google Takvim dahil olmak üzere diğer verimlilik araçlarıyla yerel bağlantılar ve Zapier aracılığıyla 200'den fazla entegrasyon sunar.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Sunsama, proje yönetimi araçlarıyla daha derin entegrasyonlara sahipken, Todoist daha geniş bir ekosistemle bağlantılıdır.

Reddit'te Sunsama ve Todoist karşılaştırması

Dürüst bir kullanıcı yorumu kadar yardımcı olan başka bir şey yoktur, değil mi? Reddit'e gidip insanların Sunsama ve Todoist hakkında ne düşündüklerini inceledik ve işte bulduklarımız.

R/verimlilik'de, Rejendra2124 adlı bir kullanıcı Sunsama'nın zaman bloklama yeteneklerine dikkat çekiyor.

Zaman bloklama için kişisel olarak Sunsama'yı kullandım ve bu, verimlilik ve organizasyonum için bir dönüm noktası oldu.

Zaman bloklama için kişisel olarak Sunsama'yı kullandım ve bu, verimlilik ve organizasyonum için bir dönüm noktası oldu.

Başka bir kullanıcı olan littlelorax ise Todoist'i görev yönetimi için daha iyi bir seçim olarak gösteriyor.

…Bu çözümü Todoist aracılığıyla buldum. Binlerce açılır menüye tıklamak yerine klavye kısayollarını kullanarak ve doğal dil kullanarak hızlıca şeyler ekleyebilmeyi çok seviyorum. Zaman bloklama özelliği yok ama bu yöntem benim için hiçbir zaman başarı olmadı. Ancak son teslim tarihi ve tekrarlanan görevleri ayarlayabiliyorum ve o gün yapılacak tüm işleri, hayatımın hangi bölümünde olduklarına bakılmaksızın "bugün" görünümünde görebiliyorum.

…Bu çözümü Todoist aracılığıyla buldum. Binlerce açılır menüye tıklamak yerine klavye kısayollarını kullanarak ve doğal dil kullanarak hızlıca şeyler ekleyebilmeyi çok seviyorum. Zaman bloklama özelliği yok ama bu yöntem benim için hiçbir zaman başarı olmadı. Ancak son teslim tarihi ve tekrarlanan görevleri ayarlayabiliyorum ve o gün yapılacak tüm işleri, hayatımın hangi bölümünde olduklarına bakılmaksızın "bugün" görünümünde görebiliyorum.

Uzmanlardan Sunsama hakkında yorum mu istiyorsunuz? Sunsama'nın kurucusu sunsamahq'ın r/msp'de söylediklerini burada bulabilirsiniz.

…Sunsama aslında bir günlük planlayıcıdır ve projeleriniz için ayrı bir kayıt sistemi kullandığınızda en iyi şekilde işler. Böylelikle, uzun vadeli planlarınızı diğer araçta yapabilir ve Sunsama'da sadece her gün yapılacak birkaç şeyi planlayabilirsiniz.

…Sunsama aslında bir günlük planlayıcıdır ve projeleriniz için ayrı bir kayıt sistemi kullandığınızda en iyi şekilde işler. Böylelikle, uzun vadeli planlarınızı diğer araçta yapabilir ve Sunsama'da sadece her gün yapılacak birkaç şeyi planlayabilirsiniz.

ClickUp ile tanışın — Sunsama ve Todoist'e en iyi alternatif

Hala Sunsama ve Todoist arasında kararsızsanız veya her iki uygulamanın en iyi özelliklerini bir araya getiren bir alternatif arıyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı* tercih edin!

ClickUp, verimliliği artırmak, ş akışlarını optimize etmek ve kolay işbirliğini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir özellikler paketi sunan, her şeyi kapsayan bir proje yönetimi aracıdır.

Kişisel görevleri yönetirken veya karmaşık takım projelerini denetlerken, ClickUp hayatınızı nasıl kolaylaştırır?

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Saniyeler içinde görevler oluşturun

Temel kontrol listelerini unutun — ClickUp görevi gerçek işler için tasarlanmıştır. Todoist'in basit görev sisteminden veya Sunsama'nın günlük planlayıcısından farklı olarak, ClickUp alt görevler, bağımlılıklar ve projeye özgü alanlarla ş akışınızı tamamen özelleştirmenize olanak tanır.

ClickUp Görevi ile özelleştirilebilir ş akışları sayesinde her görevi kontrol altında tutun.

Özel Durumlar, Özel Alanlar ve Etiketler ile bu görevleri optimize ederek öncelikleri vurgulayabilir ve ilerlemeyi takip edebilirsiniz. En iyi yanı ne mi? Görevi, yerleşik ClickUp Sohbet ve ClickUp Belge gibi hemen hemen her yerden oluşturabilir veya hatta AI'nın sizin için yapmasını sağlayabilirsiniz.

Genel bir bakış mı ihtiyacınız var? ClickUp Pano Görünümü, Liste Görünümü, ClickUp Takvim Görünümü ve daha fazlası arasında geçiş yaparak günlük yapılacaklardan uzun vadeli projelere kadar her şeyi yönetin.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: İşinizde akıllı zaman takibi

Günlük plan yaparken insanların karşılaştığı en büyük sorun, zamanlarının nereye gittiğini bilmemeleridir.

ClickUp Proje Zaman Takibi özelliği, saatleri kaydetmenize, planlanan ve gerçek işinizi karşılaştırmanıza ve doğrudan görevler içinde ayrıntılı verimlilik raporları oluşturmanıza olanak tanır. Bu, faturalandırılabilir saatleri izlemenize yardımcı olur ve işinizin zamanında tamamlanmasını sağlar.

ClickUp Proje Zaman Takibi ile zamanı otomatik veya manuel olarak izleme.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: İhtiyacınız olduğunda AI yardımı

Verimlilik aracınızın sizin için önceden düşünmesini hiç istediniz mi? ClickUp Brain tam da bunu yapıyor.

Tekrarlayan görevleri otomasyon ile gerçekleştirerek, akıllı öneriler sunarak ve anlık özetler sağlayarak ş akışınızı kolaylaştırır.

Bir görevde takıldınız mı? ClickUp Brain'den takımınızla ilgili gerçek zamanlı güncellemeler, proje bilgileri veya otomatik olarak oluşturulan raporlar isteyin. İşinizi anlayan kişisel bir asistanınız varmış gibi.

İşte ClickUp Brain'in iş başında bir örneği *👇🏼

ClickUp Brain'i kullanarak görevlerinizden ve konuşmalarınızdan bilgi alın.

Brain'in tek yaptığı şeyin bu olduğunu düşünüyorsanız, sizi bir sürpriz bekliyor! İçerik yazarken ne sıklıkla zorlandınız ve ChatGPT, Gemini ve Claude gibi LLM'ler arasında kararsız kaldınız? Peki, tahmin edin ne oldu? ClickUp tüm bu araçları çalışma alanınıza getiriyor!

ClickUp Brain ile favori AI araçlarınıza erişin

Masaüstü AI süper uygulama ClickUp Brain MAX, gelişmiş AI kullanarak görevlerinizi otomatikleştirir, önceliklendirir ve özetler, böylece görev yönetimini daha hızlı ve akıllı hale getirir.

Ayrıca, Talk-to-Text ile işlerinizi yönetmenize olanak tanır, belgeleriniz ve takviminizle entegrasyonlar sağlar ve kişiselleştirilmiş öneriler ve otomasyonlu raporlar sunar — hepsi tek bir yerde.

ClickUp'ın 4. Avantajı: Takvimleri zahmetsizce yönetin

Programınızı yönetmek ikinci bir iş gibi hissettirmemelidir.

AI destekli ClickUp Takvim, görevlerinizi ve etkinliklerinizi önceliğe göre otomatik olarak planlayarak planlamadan manuel iş akışlarını ortadan kaldırır.

ClickUp'ta takvim, tüm işinizin bağlamında yer alır. Nasıl olduğunu öğrenmek için bu videoyu izleyin👇🏼

Sunsama'nın manuel planlaması ve Todoist'in basit zamanlamasından farklı olarak, takvim bir AI takvim uygulamasının özelliklerine sahiptir. Odaklanma zamanını akıllıca bloklar, çakışmalar ortaya çıktığında tüm görevleri yeniden planlar ve Google Takvim ve diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlar.

Ancak, kurulum konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp Takvim Yapılacaklar Liste Şablonu kullanıma hazır çözümünüz. Görevleri, etkinlikleri ve son teslim tarihlerini düzenleyerek gününüzün size uygun şekilde işleyişini sağlar, tersi değil.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile kişisel ve profesyonel projelerinizdeki görevleri düzenleyin ve önceliklendirin.

Bu görev yönetimi şablonu size nasıl yardımcı olur?

Görevleri zahmetsizce planlayın ve her şeyi tek bir yerde planlayın.

Görevlerinizi net kategorilere ayırarak iş, kişisel hedefler ve öncelikli projeleri birbirinden ayırın ve daha iyi bir organizasyon sağlayın.

Gerçek zamanlı izleme ile görev ayrıntılarını inceleyin, böylece her zaman bir sonraki adımın ne olduğunu ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Açık ve Tamamlandı gibi Özel Durumları kullanarak ilerlemeyi bir bakışta izleyin ve ş akışınızı kontrol altında tutun.

Esnek ve yapılandırılmış bir yaklaşım için Toplantı Talepleri, Rolüne Göre, Kategoriye Göre ve Programlar dahil olmak üzere birden fazla görünümle planlamanızı geliştirin.

ClickUp'ın 5. Avantajı: Tekrarlayan işleri otomasyonla gerçekleştirin

Görevleri ve projeleri manuel olarak güncelliyor musunuz? Artık gerek yok.

ClickUp Otomasyonları + AI Agenti, kendi kendine çalışan özel iş akışları ayarlamanıza olanak tanır. Yeni bir proje mi var? Takım üyelerini otomatik olarak atayın ve hatırlatıcılar gönderin. Görev durumu mu değişti? Otomatik güncellemeleri tetikleyici olarak kullanın.

100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon reçetesi ile ClickUp, zor işleri sizin yerinize tamamlar, böylece siz önemli olan şeye, yani işlerinizi yapıp tamamlamaya odaklanabilirsiniz.

Büyük tasarım projelerinden basit yapılacak listelere kadar, işleri halletmek için ClickUp kullanıyoruz. Şirket genelinde kullanılıyor ve ilerlemeyi ve yürütülmesi gereken devam eden görevleri görmek için görev yönetimi sorununu çözüyor.

Büyük tasarım projelerinden basit yapılacak listelere kadar, işleri halletmek için ClickUp kullanıyoruz. Şirket genelinde kullanılıyor ve ilerlemeyi ve yürütülmesi gereken devam eden görevleri görmek için görev yönetimi sorununu çözüyor.

AI destekli içgörüler, derinlemesine özelleştirme, zaman takibi ve otomasyon ile ClickUp, ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar.

Daha Akıllı Seçim: ClickUp

Sunsama, gününüzü planlamak için idealdir ve Todoist, iyi bir görev planlama yazılımıdır.

Ama hepsine sahip olabiliyorken neden bir tanesiyle yetinmek zorunda kalasınız?

ClickUp, görev yönetimi, zaman takibi, takvim planlama, yapay zeka destekli yardım, otomasyon ve sorunsuz işbirliğini tek bir güçlü platformda birleştirir. Artık araçlar arasında geçiş yapmak veya sekmelerde boğulmak yok — hepsini tek bir akıllı çalışma alanında yapabilirsiniz.

Araçlar arasında geçiş yapmayı bırakıp daha akıllı iş yapmaya hazırsanız, ClickUp sizin seçiminizdir. Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!