İntranet ve Dijital Çalışma Ortamı: Anahtar Farklılıklar ve Avantajlar

Şirketinizin Taş Devri'nde kalmış gibi hissettiğiniz oldu mu hiç? Herkes sohbet ve e-posta kullanırken siz bir kuzgun göndermeye çalışıyorsunuz. Ne yazık ki bu, sık karşılaşılan bir sorundur.

Ve araçlarınız birbiriyle iletişim kurmuyorsa, takımınız da muhtemelen iletişim kurmuyordur.

İşte burada intranet ve dijital çalışma ortamı tartışması devreye giriyor. Intranetler şirket bilgilerini merkezileştirmek için tercih edilen araçlar olsa da, dijital çalışma ortamları esnek çözümleriyle hızla yaygınlaşıyor. Ancak yeni olan her zaman daha iyi midir?

Anahtar, takımınızın başarılı olması için neye ihtiyacı olduğunu bilmektir. Bu kılavuz, akıllı bir karar verebilmeniz (ipucu: ClickUp kullanın!) ve verimliliğinizi kontrol altına alabilmeniz için farkları ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

İntranet nedir?

İntranet, iletişim, işbirliği ve şirket kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak için bir kuruluşun gizli, güvenli ağıdır .

Bunu şirketinizin merkezi duyuru panosu gibi düşünün, ancak daha akıllı. Takımların en son İK politikalarını bulabileceği, şirket haberlerini okuyabileceği, şablonları indirebileceği veya organizasyondaki kişileri arayabileceği bir yer. Dahili bir Google gibi, ancak izin ayarları ve rozet tarayıcısı ile.

Geleneksel intranet yazılımları genellikle şunları içerir:

Şirket haberleri ve duyurular

Çalışan dizinleri ve organizasyon şemaları

Politika belgeleri ve çalışan el kitapları

Formlar ve dosyalar için paylaşılan klasörler

Departman bilgilerini içeren statik sayfalar

Açık İnternet'in aksine, intranetler yalnızca şirket çalışanlarının erişebileceği duvarlarla çevrili bahçelerdir. Bu, hassas bilgilerin (maaş belgeleri veya strateji sunumları gibi) korunması ve şirket içi konuşmaların gizli kalması anlamına gelir.

🧠 İlginç Bilgi: 1996 yılında Frontier Technologies, belge paylaşımı ve elektronik mesajlaşma gibi özelliklerle iç iletişimi geliştirmek için tasarlanmış bir uygulama paketi olan Intranet Genie'yi piyasaya sürdü. Bu, intranet yazılımının gelişiminde önemli bir adım oldu.

Şirketlerde yaygın kullanım örnekleri

Şirket intranetleri, iş gereksinimlerine göre farklı görünebilir, ancak iş dünyasında en yaygın kullanım şekillerinden bazıları şunlardır.

İç iletişim : Şirket genelindeki duyuruları, politika değişikliklerini ve liderlik mesajlarını paylaşarak takımlar arasında tutarlılık ve görünürlük sağlayın

Belge yönetimi : İnsan kaynakları formlarını, işe alım kontrol listelerini, eğitim kılavuzlarını ve diğer önemli belgeleri merkezi olarak depolayın, böylece çalışanlar ve yeni işe başlayanlar kolayca erişebilir

Bilgi paylaşımı : Çalışanların kullanım kılavuzlarına, SOP'lere ve sorun giderme belgelerine hızlı erişimini sağlamak için : Çalışanların kullanım kılavuzlarına, SOP'lere ve sorun giderme belgelerine hızlı erişimini sağlamak için şirket içi bilgi tabanları veya Wiki şablonları sağlayın

Görev otomasyonu : İzin başvuruları, BT talepleri ve gider talepleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için intranet araçlarını ve formlarını kullanın

İşbirliği araçları: Anlık mesajlaşma, sanal toplantı platformları ve dosya paylaşım özelliklerini : Anlık mesajlaşma, sanal toplantı platformları ve dosya paylaşım özelliklerini sosyal intranet platformlarına entegre ederek konumlar arasında sorunsuz ekip çalışmasını destekleyin

İç iletişimi optimize etmekten yeni çalışanların işe alım sürecini basitleştirmeye kadar, intranetler takımların uyumlu ve bilgili kalmasına ve e-posta zincirlerinde boğulmamasına yardımcı olan merkezi bir alan sunar.

İntranet kullanmanın avantajları

Avantajları konuşalım! Intranet, iç operasyonlarını bir üst seviyeye taşımak isteyen birçok kuruluş için sağlam bir seçimdir, çünkü:

Dahili belgelere ve araçlara erişimi merkezileştirir ✅

Anlık mesajlaşma ve video konferans ile gerçek zamanlı iletişimi iyileştirin ✅

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek iş akışlarını basitleştirin ✅

Güvenlik duvarları ve şifreleme protokolleri ile veri güvenliği sağlar ✅

İç güncellemelerle güçlü bir şirket kültürü oluşturun ✅

İntranet kullanmanın dezavantajları

Elbette, hiçbir araç mükemmel değildir. Intranet birçok avantaj sunarken, bazı sınırlamaları da vardır:

Eski ve hantal hissettirir ❌

Uzaktan çalışan takımları etkili bir şekilde desteklemekte zorlanabilir ❌

Birçok temel iş uygulamasıyla entegrasyonu desteklemez ❌

Kurulum ve bakım için önemli BT kaynakları gerektirir ❌

Dijital İş Yeri Nedir?

Dijital iş yeri, takımınızın işbirliği yapmak, görevleri yönetmek ve dünyanın her yerinden verimli bir şekilde çalışmak için ihtiyaç duyduğu tüm dijital araçları bir araya getiren merkezi, bulut tabanlı bir platformdur.

Bunu, tüm ofisiniz olarak düşünün: dosyalar, sohbetler, uygulamalar, toplantılar, projeler, hepsi tek bir sanal alanda düzenli bir şekilde toplanmış.

🧠 İlginç Bilgi! Dijital iş yeri fikri ilk olarak 1996 yılında Jeffrey Bier sayesinde ilgi gördü. Başarılı bir dijital iş yeri için belirlediği beş anahtar kriter (anlaşılır, bulaşıcı, kurumsal çapında, eksiksiz ve bağlantılı) bugün hala geçerliliğini korumaktadır.

Dijital iş yeri intranetin ötesine nasıl genişler?

İşte burada işler ilginçleşiyor.

Çoğu intranet, şirket güncellemelerini, politikalarını ve belgelerini paylaşmak için mükemmeldir, ancak dijital işyeri platformu bunu birkaç adım daha ileriye taşır.

İşbirliği araçları, uzaktan çalışma araçları, görev izleme, otomatik iş akışları, sanal toplantı araçları, temel iş uygulamaları ve her şeyi senkronize halde tutan entegrasyonlar içerir.

Kısacası, dijital iş yeri, beyin fırtınasından planlamaya, uygulamaya ve teslimata kadar modern takımların çalışma şeklini tüm yönleriyle kapsar.

Takımlarınızı evden, ofisten veya farklı saat dilimlerinden yönetiyor olsanız da, dijital iş yeri ortamı size hepinizin aynı odada çalışıyormuşsunuz gibi hissettirir.

📮 ClickUp Insight: İş, bir tahmin oyunu olmamalıdır, ancak çoğu zaman öyledir. Bilgi yönetimi anketimiz, çalışanların ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için genellikle şirket içi belgeleri (31%), şirket bilgi tabanlarını (26%) ve hatta kişisel notları ve ekran görüntülerini (17%) aramakla zaman kaybettiğini ortaya koydu. ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile her dosya, belge ve konuşmaya ana sayfanızdan anında erişebilirsiniz, böylece cevapları dakikalar içinde değil, saniyeler içinde bulabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanıyor. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamana denk geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler başarabileceğini hayal edin!

Anahtar özellikler

Peki, dijital iş yerini gerçekten işleyen bir sistem haline getiren nedir? Onu sıradan bir platformdan takımınızın verimlilik merkezine dönüştüren özellikleri inceleyelim.

İşbirliği araçları : Takımların, ClickUp veya Notion gibi yerleşik : Takımların, ClickUp veya Notion gibi yerleşik iş yönetimi platformlarını kullanarak, sonsuz e-posta konuları ile uğraşmadan beyin fırtınası yapmalarını, güncellemeleri paylaşmalarını ve projeler üzerinde birlikte çalışmalarını sağlayın

Otomasyon yetenekleri : AI destekli iş akışlarıyla hatırlatıcıları, durum güncellemelerini ve rutin süreçleri otomatikleştirerek takımınızı yüksek değerli işler için serbest bırakın

Kolay entegrasyonlar : CRM, İK sistemleri ve takvimler gibi araçları bağlayarak iş akışlarını kolaylaştırın ve platformlar arasında geçişi en aza indirin

Kurumsal arama fonksiyonu : Tüm entegre platformlarda belgeleri ve bilgileri anında bulun — artık birden fazla uygulamada arama yapmanıza gerek yok

Merkezi yönetim: Departmanların kendi görevlerini ve araçlarını yönetmelerine olanak tanırken, BT departmanının tek bir gösterge panelinden kullanıcıları, verileri ve sistemleri denetlemesini sağlayın

Modern takımlar için dijital iş yerinin avantajları

Dijital iş yerinin temel hedefi hayatınızı kolaylaştırmaktır ve bunu nasıl verimli bir şekilde yapacağı aşağıda açıklanmaktadır.

Daha iyi işbirliği: Sohbet araçlarından paylaşılan dosyalara kadar her şeyin tek bir yerde olması sayesinde departmanlar sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir ve farklı Sohbet araçlarından paylaşılan dosyalara kadar her şeyin tek bir yerde olması sayesinde departmanlar sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir ve farklı takım iletişim uygulamalarında harcanan zamanı azaltabilir ✅

Her yerden erişim: Uzaktan mı çalışıyorsunuz? Hibrit mi? Ofiste mi? Fark etmez. Dijital iş yeri bulutta bulunur, böylece takımınız VPN veya karmaşık erişim kısıtlamaları olmadan herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden oturum açabilir. Esneklik için tasarlanmıştır, böylece nerede çalışırsanız çalışın verimliliğinizi kolayca koruyabilirsiniz ✅

Çalışan bağlılığının artırılması: Dijital çalışma alanı, intranetlerin aksine kişisel bir his verir. Özelleştirilebilir gösterge panelleri, kullanımı kolay arayüzler ve self servis araçları sayesinde çalışanlar, platformu kendilerine en uygun şekilde şekillendirebilir, tersi olmaz ✅

Dijital dönüşümü hızlandırır: Önemli olan sadece şu an değil, bundan sonra ne olacağıdır. AI destekli özelliklere sahip bir dijital iş yeri, işinizi geleceğe hazırlar ve doğru teknoloji, esneklik ve veri içgörüleriyle Önemli olan sadece şu an değil, bundan sonra ne olacağıdır. AI destekli özelliklere sahip bir dijital iş yeri, işinizi geleceğe hazırlar ve doğru teknoloji, esneklik ve veri içgörüleriyle dijital dönüşüm stratejinizi destekler ✅

Kısacası, iyi tasarlanmış bir dijital iş yeri sadece işi desteklemekle kalmaz, takımınızın işbirliği, iletişim ve trendlere ayak uydurarak büyüme şeklini de geliştirir ve sizi rakiplerinizin önüne geçirir.

İntranet ve Dijital Çalışma Ortamı: Anahtar Farklılıklar

İntranet, daha geniş bir dijital çalışma ortamının parçası olabilir, ancak bunun tersi geçerli değildir.

Hem intranet hem de dijital çalışma ortamı, kaynak yönetimini ve işbirliğini iyileştiren iç iletişim yazılımlarıdır, ancak benzerlikleri bu kadarla sınırlıdır.

Gerçek farklar, bunların nasıl çalıştığı, neler sunduğu ve takımların bunları günlük olarak nasıl kullandığıdır. Aşağıdaki tablo, intranet ile dijital çalışma alanının farklarını basitleştirir:

Özellik İntranet Dijital İş Yeri Amaç Bilgi deposu Uçtan uca iş platformu Erişim Sınırlı iç Uzaktan ve küresel İşbirliği Minimum Gelişmiş gerçek zamanlı işbirliği Araç entegrasyonları Düşük 1000'den fazla entegrasyon seçeneği Kullanım örneği Politikalar, güncellemeler Projeler, toplantılar, iş araçları İletişim Tek yönlü bilgi paylaşımına odaklanır İki yönlü, etkileşimli deneyim Otomasyon Geleneksel intranette temel otomasyon AI ş Akışı otomasyonu ile desteklenir Deneyim kullanın Statik arayüz Son derece esnek ve özelleştirilebilir arayüz

İntranetler iç iletişimin temelini oluştururken, dijital çalışma alanları bu temelin üzerine inşa edilir. İntranet ile başlarsanız, sonunda bir çalışma alanına geçmek isteyebilirsiniz ve bu noktada asıl soru ortaya çıkar.

İşletmeler intranetten dijital işyerlerine nasıl geçebilir?

Geleneksel intranetten modern bir dijital iş yerine geçiş yapmak sadece bir teknoloji yükseltmesi değildir; kuruluşunuzun işleyişinde bir değişimdir. Etkili bir geçiş için izlemeniz gereken adımlar.

🔍 Mevcut eksiklikleri ve gereksinimleri değerlendirin

Mevcut intranetinizi net bir şekilde denetleyerek başlayın. Özellikle işbirliği, bilgiye erişim ve iş akışı verimliliği açısından neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve çalışanlarınızın ihtiyaçlarını belirleyin.

🧩 Doğru dijital iş yeri platformunu seçin

Statik bilgi paylaşımının ötesine geçen bulut tabanlı bir platform seçin. Takımların her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesi için gerçek zamanlı işbirliğini, uzaktan erişimi ve uygulama entegrasyonlarını destekleyen araçlar arayın.

Dijital iş yeriniz, takımlarınızın halihazırda kullandığı araçları (CRM, İK yazılımı, proje yönetimi yazılımı ve iletişim araçları) tek bir uyumlu sistemde birleştirmelidir. Bu, sürtüşmeleri ve bağlam değiştirmeyi azaltır.

🏢 Paylaşımlı erişime sahip departmana özel alanlar oluşturun

Herkese uyan tek bir intranet yerine, İK, Satış ve Pazarlama departmanları için özel çalışma alanları oluşturun. Bu alanlar birbirinden ayrı kalabilir, ancak gerektiğinde takımlar arasında görevleri, belgeleri ve gösterge panellerini paylaşabilir.

📚 Takımları eğitin ve düzenli olarak optimize edin

Çalışan eğitimi ve düzenli geri bildirim döngüleri ile geçişi destekleyin. Yerleşik iletişim planı şablonlarını kullanarak kullanım modellerini anlayın, benimseme sorunlarını giderin ve dijital çalışan deneyimini sürekli olarak iyileştirin.

💡 Profesyonel İpucu: Küçük adımlarla başlayın: Dijital iş yerinizi tüm organizasyona yaymadan önce birkaç takımla pilot uygulama yapın. Bu, gerçek zamanlı geri bildirimler toplamanıza, iş akışlarını iyileştirmenize ve departmanlar arasında benimsenmeyi kolaylaştırmak için iç verimlilik şablonları oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp ile Dijital İş Yeri Oluşturma

Tek bir platforma giriş yaptığınızda, görevler, sohbetler, belgeler, gösterge panelleri, otomasyonlar ve yapay zeka yardımı gibi ihtiyacınız olan her şeyin tek bir yerde olduğunu hayal edin. Bu sadece bir hayal değil; ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır!

Bir proje yönetimi aracından daha fazlası olan ClickUp for Project Management Teams, geleneksel intranetin sunduklarının ötesine geçen tam donanımlı bir dijital iş yeri çözümüdür. Görev yönetimi, takım işbirliği, dokümantasyon ve 1000'den fazla entegrasyonu bir araya getirerek takımınızın daha akıllı, daha az yorucu bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

ClickUp'ın dijital iş yeri vizyonunuzu nasıl hayata geçirdiğini inceleyelim.

Bir yapı oluşturarak başlayın

Her başarılı takımın temelinde netlik vardır ve bu, iyi tanımlanmış bir hiyerarşi ile başlar. ClickUp Hiyerarşisi ile, kuruluşunuzdaki takımlar için mükemmel yapıyı özelleştirebilir ve oluşturabilirsiniz. Çalışma Alanı içinde, departmanları Alanlara ayırın, projeler ve girişimler için Klasörler oluşturun ve görev listeleri oluşturun.

ClickUp Görevleri ile projeleri alt görevlere bölün, öncelikleri belirleyin, son teslim tarihleri ekleyin ve sahiplik atayın.

Takımınızın işlerini organize edin, projeleri bölümlere ayırın ve görevleri atayarak her kampanyanın veya teslim edilebilir işin yolunda gitmesini sağlayın

Özel Alanlar ve Özel Durumlar'ı kullanarak bir görevle ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgilerin bir bakışta görünmesini sağlayın.

Görevleri tablo, liste veya takvim olarak görüntülemek ister misiniz? Tüm gereksinimlerinizi karşılayan 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm arasından seçim yapın. Ofiste veya tamamen uzaktan çalışıyor olsanız da, takımınızın odaklanmak, yolunda ilerlemek ve uyum içinde çalışmak için ihtiyaç duyduğu her şey burada.

Artık fonksiyon ve coğrafi konumlarına göre ayrılmış takımlarımız var ve senkronize görevler üzerinde çalışıyorlar. Böylece Ortaklıklar takımı ve İletişim takımı ClickUp'ta ayrı alanlara sahip ancak görevleri paylaşıyorlar, bu da proje sonuçlarına yönelik çabaların uyumlu olması için çok önemli

Artık, fonksiyon ve coğrafi konumlarına göre ayrılmış takımlarımız senkronize görevler üzerinde çalışıyor. Böylece, Ortaklıklar takımı ve İletişim takımı ClickUp'ta ayrı alanlara sahip olmakla birlikte, proje sonuçlarına yönelik çabaların uyumlu olması için kritik öneme sahip görevleri paylaşıyor

Bağlantıda kalın

Görevler harikadır, ancak gerçek zamanlı iletişim ile birleştirildiğinde daha da iyi olur. ClickUp Sohbet, görevlerinizin hemen yanında, çalışma alanınızda takım arkadaşlarınızla konuşmanızı sağlar.

ClickUp Sohbet ile anında işbirliği yapın ve her konuşmayı görevle bağlantılı tutun

Artık bağlam değiştirme veya sonsuz e-posta zincirleri yok — takım üyelerinizden @ ile bahsedin ve herkesi bilgilendirin. En iyi yanı ne mi? Görevleri yapılacaklar listenize eklemek yerine doğrudan sohbetten oluşturabilirsiniz. Verimlilik en iyi haliyle!

Daha görsel bir iletişim yöntemi mi arıyorsunuz? Ekranınızı kaydedin ve düşüncelerinizi harika bir asenkron iletişim aracı olan ClickUp Clips ile paylaşın.

Takımınızın bilgilerini depolayın

Modern intranetin doğru yaptığı bir şey, bilgiye erişimi kolaylaştırmaktır. Ancak bilgiler her zaman aynı kalmaz, değil mi? Bu da zaten karmaşık olan iş akışına bir görev katmanı daha ekler. Ama ClickUp ile değil!

Belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturun, birlikte düzenleyin ve ClickUp Belgeler ile iş akışlarınıza doğrudan bağlayın

ClickUp Belgeler, toplantı notları, SOP'ler veya beyin fırtınası oturumları gibi belgeleri takımınızın gerçek zamanlı olarak birlikte düzenlemesine olanak tanır. Belgeleri doğrudan görevlere bağlayarak bağlamın her zaman net olmasını ve bilgilerin her zaman güncel olmasını sağlayın

Erişim kontrolü konusunda endişeli misiniz? Özelleştirilebilir izinler ve sürüm geçmişi kontrolü hayatınızı kolaylaştırır.

ClickUp Bilgi Yönetimi ile şirketinizin bilgilerini, süreçlerini ve politikalarını merkezileştirin

İçerik oluşturmanın ötesinde, içeriği düzenlemek ve erişmek için bir yönteme ihtiyacınız vardır. İşte burada ClickUp Bilgi Yönetimi özelliği devreye girer.

Klasörler, etiketler ve izinler kullanarak belgeleri, Wiki şablonlarını ve iç kaynakları kategorilere ayırabilirsiniz, böylece farklı departmanlar gerektiğinde doğru bilgilere kolayca erişebilir.

AI ile daha akıllı çalışın

Çalışma alanınız sizinle birlikte düşünebilirse ne olur? ClickUp Brain ile takımınız, fikir üretmeye, notları özetlemeye ve hatta çalışma alanı içeriğinizle ilgili soruları yanıtlamaya yardımcı olan AI destekli yardıma erişebilir.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızdaki tüm görevlerle ilgili anlık güncellemeler alın

Bir takım üyesiyle konuştuğunuz konular hakkında güncelleme mi ihtiyacınız var? Brain'e sorun veya ClickUp'ta önceden oluşturulmuş AI Ajanlarından birini kullanın.

ChatGPT'yi veya favori AI yazma asistanınızı kullanmak mı istiyorsunuz? Çalışma alanınızda doğrudan yapın!

Clickup Çalışma Alanınızdan doğrudan birden fazla LLM ile çalışın

ClickUp Otomasyonlarını ekleyin ve durum güncellemeleri veya hatırlatıcılar gibi tekrarlayan görevler arka planda çalışarak zaman kazanmanızı ve manuel hataları azaltmanızı sağlar. Otomasyonları nasıl kuracağınızı bilmiyor musunuz? Şablonlar size yardımcı olacaktır.

ClickUp Otomasyonları ile görev atama, güncelleme gönderme veya durum değiştirme gibi tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin

Takım performansını izleyin

Tüm bunlar, takımınız için işe yarayıp yaramadığını bilmezseniz hiçbir işe yaramaz, değil mi? ClickUp Gösterge Panelleri, takımınızın verimliliğini kuşbakışı bir görünümle sunar. Kullanılabilirlikten müşteri ilerlemesine kadar her şeyi burada bulabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi görselleştirin, performansı izleyin ve veriye dayalı kararlar alın

Görevlerin tamamlanmasını, iş yükü dengesini, proje zaman çizelgelerini ve daha fazlasını izlemek için bileşenleri özelleştirin. Performans içgörüleri ve veriye dayalı karar alma için dijital takım yönetim merkeziniz

Hepsini bir araya getirin

Gerçek bir dijital iş yeri silo içinde var olamaz. Bu nedenle ClickUp, Slack, Zoom, Google Drive ve Outlook gibi 1000'den fazla araçla entegre olur. Böylece, takımınız başka platformlar kullanıyor olsa bile ClickUp her şeyi senkronize ve akıcı bir şekilde çalışır; artık sekmeler arasında geçiş yapmaya gerek yok.

ClickUp Entegrasyonları ile tüm temel araçlarınızı birbirine bağlayın ve iş akışlarınızı tek bir güçlü platformda birleştirin

ClickUp bir takım tarafından seçildi ve ardından tüm bölümlerde uygulandı. Herkesi tek bir platformda bir araya getirerek, her şeyi tek bir yerde tutarak çok fazla zaman ve gidip gelme zahmetinden kurtulduk. En az 3 aracı ClickUp ile değiştirdik ve birkaç platformdan gelen iletişimi de birleştirdik.

ClickUp bir takım tarafından seçildi ve ardından tüm bölümlerde uygulandı. Herkesi tek bir platformda bir araya getirerek, her şeyi tek bir yerde toplayarak çok fazla zaman ve gidip gelme zahmetinden kurtulduk. En az 3 aracı ClickUp ile değiştirdik ve birkaç platformdan gelen iletişimi de birleştirdik.

Peki tüm bunlarla birlikte, ClickUp geleneksel intranet ile aynı düzeyde güvenlik sunabilir mi? Kesinlikle! ClickUp, ISO 27001, PCI ve SOC 2 standartlarına uygundur ve bilgilerinizin güvenli, şifreli ve yalnızca doğru kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlar.

Akıllı işbirliğinden kurumsal düzeyde güvenliğe kadar her şeyi içeren ClickUp, modern takımların iş yapma şeklini güçlendirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir yazılımdır.

İster kampanyaları yönetin, ister çalışanları işe alın, ister dış paydaşlarla senkronizasyon yapın, ClickUp hepsini tek bir çatı altında toplayarak gerçek bir dijital iş yeri çözümü sunar.

İşiniz için hangisi doğru?

İntranet ile dijital iş yeri arasında seçim yapmak, iş ihtiyaçlarınıza, boyutunuza ve takımlarınızın birlikte çalışma şekline bağlıdır.

Ne zaman intranet seçilmelidir? Kuruluşunuz aşağıdaki durumlarda intranet oluşturun: Duyurular, İK politikaları ve şirket güncellemeleri gibi yukarıdan aşağıya iletişime öncelik verir

Dahili belgeleri depolamak için merkezi bir yere ihtiyaç vardır

Daha geleneksel, ofis içi kurulum

Henüz tam kapsamlı bir dijital dönüşüme yatırım yapmaya hazır değil misiniz?

Öncelikle dahili kullanım için güvenli, kapalı bir sistem gerektirir Dijital iş yeri ne zaman tercih edilmelidir? Takımınız aşağıdaki özelliklere sahipse, sağlam bir dijital çalışma ortamı idealdir: Çalışanlara modern, kişiselleştirilmiş bir dijital deneyim sunmak isteyenler

Hibrit veya uzaktan çalışma modelinde çalışır

Departmanlar, araçlar ve zaman dilimleri arasında işbirliğine dayalı bir çalışma alanına ihtiyaç duyuyor

Entegre görev yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği ve otomasyona ihtiyaç duyar

Hızlı ölçeklendirme ve buna ayak uydurmak için çevik sistemler mi gerekiyor?

İşyeri teknolojisindeki gelecek trendleri

İşin geleceği akıllı, bağlantılı ve sürükleyici deneyimlere odaklanıyor.

Gelişmiş AI ş Akışı otomasyonu, sanal işbirliğini daha ilgi çekici hale getiren VR toplantı alanları ve çalışanların ihtiyaçlarını anlayan ve gerçek zamanlı eylemler öneren akıllı sistemlerden bahsediyoruz.

Kısacası, ister intranet ile başlayın ister dijital işyeri yazılımına geçin, yönünüz bellidir: daha zahmetsiz, insan odaklı dijital deneyimler.

Akıllı İş Burada Başlar ClickUp ile

Verimli bir iş akışı, iyi bir Wi-Fi bağlantısı gibidir. Çalıştığında kimse fark etmez, ancak arızalandığında her şey bir anda durur!

İntranetler bilgi akışını sağlarken, ClickUp gibi bir dijital çalışma alanı çalışan verimliliğini bir üst düzeye taşır.

Görev yönetimi? Var. Gerçek zamanlı sohbetler? Evet. Belgeler, gösterge panelleri, otomasyonlar, yapay zeka ve kurumsal düzeyde güvenlik? Hepsi tek bir yerde.

İhtiyacınız olan her şey için tek adresiniz burası. Geleceğe hazır takımlar sadece çok çalışmaz, ClickUp kullanır! Ücretsiz ClickUp hesabınıza bugün kaydolun