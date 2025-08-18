Lovable AI ve Cursor: Hangi AI çözümü sizin için en uygun iş?

Manşetleri gördünüz. "Kod devrimi!" "AI, geliştiricilerin yerini alacak!" "Uygulamanızı saniyeler içinde oluşturun!"

Her şey kulağa heyecan verici geliyor, ta ki yazılım geliştirmede AI kullanmaya çalışıp, hatalarla dolu uygulamaların içinde boğulana veya daha kötüsü, her şeyi elle yeniden yazmak zorunda kalana kadar.

Muhtemelen, komut istemlerini daha iyi yapılandırmak için Lovable AI ile Cursor'u karşılaştırırken kendinizi bu noktada buldunuz. Biri, fikrinizi sade İngilizce ile tam donanımlı bir uygulamaya dönüştürdüğünü iddia ediyor. Diğeri ise mevcut iş akışınıza entegre olan, keskin zekalı bir AI çift programcısı gibi çalışıyor.

Ancak bir sorun var: Bu AI destekli kodlama araçları aynı tür oluşturucular için uygun değildir. Peki hangisi sizin iş akışınıza, sizin zihninize ve sizin hızınıza uygun?

Gerçek gelişmiş özellikler, gerçek fiyatlandırma ve sıfır abartı ile ayrıntılı bir inceleme yapalım.

Lovable AI ve Cursor: Bir Bakışta

Cursor ve Lovable'ın hızlı bir karşılaştırması:

Özellik Lovable AI Cursor Bonus: ClickUp Doğal dil girişi ✔ Evet ✔ Evet ✔ Evet + AI destekli görev oluşturma, akıllı filtreleme ve takımlar için otomasyon Geliştirici odaklı kod zekası ✘ Hayır ✔ Evet ✔ Evet + görev bağımlılıkları, iş yükü yönetimi ve projeler için otomatik hatırlatıcılar İşbirliği ✔ Evet Sınırlı (bazıları Cursor Agents aracılığıyla) ✔ Evet + gerçek zamanlı işbirliği, belge paylaşımı ve takım yorumlama özellikleri Dağıtım hazırlığı ✔ Evet ✘ Hayır ✔ Evet + Gantt grafikleri ve yazılım geliştirme şablonları gibi proje yönetimi araçları ile teslimat zaman çizelgelerini hızlandırın IDE entegrasyonu ✘ Hayır ✔ Evet ✔ Evet + GitHub ve JIRA gibi geliştirici araçlarıyla entegrasyon, proje iş akışlarını kolaylaştırır Özelleştirme ve kod kontrolü ✔ Evet ✔ Evet ✔ Evet + özel görev görünümleri, şablonlar ve iş akışınıza göre uyarlanmış DevOps otomasyonları Prototip oluşturma hızı ✔ Evet ✘ Hayır ✔ Evet + hızlı yineleme için görev listeleri, zaman çizelgeleri ve ürün yol haritalarının anında kurulumu AI yanıt hızı ✔ Evet ✔ Evet ✔ Evet; AI ile geliştirilmiş kodlama yardımı için ClickUp Brain; görevleri, proje özetlerini ve önerileri otomatik olarak oluşturun

Lovable AI nedir?

lovable AI aracılığıyla

Lovable AI, fikrinizi basit bir İngilizce ile açıklayarak tam yığın web uygulamaları oluşturmanıza olanak tanır. Evet, doğru duydunuz: kod yok, programlama bilgisi yok, şablon yok ve yardımcı gibi görünen sürükle ve bırak araçlarıyla uğraşmak yok. Tüm bir geliştirme takımı işe almadan hızlı hareket etmek isteyenler için AI.

🧠 Eğlenceli Bilgi: AI'dan yararlanan geliştiriciler, kullanmayanlara göre haftada %126 daha fazla proje tamamlıyor.

Lovable AI özellikleri

Lovable AI, yeni AI kullanım örneklerini denemek için bir kez denedikten sonra unutacağınız araçlardan biri değildir. Gerçek, işlevsel çıktılar sunmak için tasarlanmıştır. Uygulamalar sadece güzel prototipler değil, aşağıdaki özelliklerle ölçeklenebilir, entegre edilebilir ve gelişebilir, üretime hazır yapılar.

Özellik #1: Doğal dil ile tam uygulama

lovable AI aracılığıyla

Bu prototip oluşturma aracında tek bir satır kod yazmanıza gerek yok. Uygulamanızı doğal dil komutlarıyla açıklayın, örneğin "Bölgelere göre satışları gösteren ve kullanıcıların faturaları yükleyebildiği bir gösterge paneli istiyorum" ve Lovable bunu gerçek bir iş ürününe dönüştürecektir. Ön uçtan arka uca ve veritabanı mimarisine kadar, birkaç dakika içinde tamamen AI tarafından oluşturulan koddan bahsediyoruz.

Özellik #2: Başlangıçtan itibaren API uyumlu

Lovable, entegrasyonları sizin getirmenizi beklemez, baştan itibaren entegre eder. Ödemeler için Stripe kullanmayı mı planlıyorsunuz? E-postalar için SendGrid'i mi, içerik oluşturma için OpenAI'yi mi istiyorsunuz ?

Sadece söyleyin, Lovable uç noktaları bağlayacak, API çağrılarını ayarlayacak ve hatta kullanıcı kimlik doğrulama akışlarını bile halledecektir. Zihninizi ve yığınınızı zaten okumuş, AI destekli bir kod düzenleyiciyle çalışmak gibidir.

Özellik #3: Tam yığın düzenleme (isterseniz)

Lovable, bu noktada diğer kodlama araçlarından ayrılır. Kod parçalarını düzenlemeyi, değiştirmeyi veya tamamen yeniden yazmayı seven bir geliştiriciyseniz, Lovable size kapıları açar.

Arka uç mantığınıza geçebilir, API isteklerini özelleştirebilir, CSS ile ön uç stilini ayarlayabilir ve veritabanı şemalarını yeniden yapılandırabilirsiniz. İleri düzey kullanıcılar için yeterince esnek, ancak yeni başlayanlar için de kullanıcı dostudur.

👀 Biliyor muydunuz? Şaşırtıcı bir şekilde , geliştiricilerin %82'si kodlama konusunda yardımcı olması için AI araçlarına yöneliyor. Bir trend olarak başlayan bu uygulama, hızla standart bir uygulama haline geliyor.

Özellik #4: Takım işbirliği modu

Tek başınıza başlayabilirsiniz, ancak projeniz kısa sürede işbirliğine dayalı bir projeye dönüşebilir. Lovable bunu anlıyor. Yerleşik işbirliği özellikleriyle, ekip arkadaşlarınızı davet edebilir, yapılar hakkında bağlamsal yorumlar bırakabilir ve sürümler arasındaki değişiklikleri izleyebilirsiniz. Uygulama geliştiriciler için Git gibidir, ancak kurulum kabusu yoktur. Ürün yöneticileri, tasarımcılar ve geliştiriciler nihayet aynı dili konuşabilir: İngilizce.

Lovable AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 25 $

İş : 50 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok faiz duydukları AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. Örneğin, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar, bir AI aracını kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın işiniz hakkında ne kadar fazla bağlam bilgisi varsa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

Cursor nedir?

cursor aracılığıyla

Cursor, yazma, AI önerilerini hata ayıklama ve kodu yeniden düzenleme şeklinizi değiştirmek için özel olarak tasarlanmış, geliştirici odaklı bir AI çift programlayıcıdır. Keskin, odaklanmış ve gereksiz yükleri ortadan kaldırır. Siz repo'yu getirin, Cursor gücü sağlar.

Cursor özellikleri

Bir kodlama aracı olarak Cursor, Visual Studio Code içinde çalışır ve kod tabanınızı öğrenir. Neyi nasıl oluşturduğunuzu anlamak için yardıma ihtiyaç duymayan akıllı bir AI kod asistanıdır. İşte size sunduğu avantajlar:

Özellik #1: Canlı bağlam farkında öneriler

Cursor bir sohbet robotu değildir. Tüm kod tabanınızı okur ve mantığınıza uygun öneriler sunar. Hayal görmez veya bariz şeyleri açıklamayı istemez. Aylarca takımınızda çalışmış deneyimli bir geliştirici gibi iş yapar.

Eski spagetti kodlarla mı uğraşıyorsunuz? Cursor, akıllı yeniden yapılandırma AI kodlama araçlarıyla dağınık kodları kesip biçer. Sadece değişkenlerin adını değiştirmekle kalmaz, gerektiğinde mantığı yeniden yapılandırır ve daha derin sorunları tespit eder.

Özellik #3: Doğal dil kod üretimi

Bir fonksiyonu tanımlayın, Cursor onu sizin yığınınızı bilen, stil kılavuzunuzu takip eden ve sınır durumları öngören bir takım arkadaşı gibi yazsın. Hantal çıktılar yok. Yeniden çalışma yok. Sadece gününüzde daha fazla zamanınız olsaydı yazacağınız kod.

Cursor ayrıca çoklu dosya kod oluşturmayı da destekler, yani tek bir yalıtılmış snippet üretmekle kalmaz, yeni bir özellik oluştururken veya mevcut modülleri yeniden yapılandırırken birden fazla dosyayı aynı anda oluşturabilir, değiştirebilir ve bağlayabilir. Bu, projeniz düzinelerce birbirine bağlı dosya ve bileşenden oluştuğunda çok önemlidir.

🧠 İlginç Bilgi: AI'yı benimseyen kuruluşların %55'i artık yeni zorluklara AI öncelikli bir yaklaşım benimsiyor ve bu da herhangi bir AI kodlama aracıyla başarıya ulaşmanın, onu sadece bir araç olarak kullanmak değil, temel zihniyetine entegre etmekten geçtiğini kanıtlıyor.

Özellik #4: GitHub merkezli iş akışı

Cursor, GitHub'a doğrudan bağlanarak çekme talepleri oluşturmanıza, commit mesajları taslakları hazırlamanıza ve hatta AI yardımıyla kod incelemelerine yanıt vermenize olanak tanır. Bu GitHub entegrasyonu, profesyonel yazılım geliştirme ortamlarında işbirliğine dayalı kod geliştirme için tasarlanmıştır ve sadece demolar değil, gerçek kodlar gönderen gerçek takımlar için idealdir.

Cursor fiyatlandırması

Hobi: Ücretsiz

Pro: 20 $/ay

Ultra : 200 $/ay

Takımlar: Aylık 40 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cursor ve Lovable AI: Anahtar Özelliklerin Karşılaştırması

Her iki AI kodlama aracının neler yapabileceğini gördünüz. Peki hangisi sizin daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur? İşte her birinin öne çıktığı ve sınırların bulanıklaştığı noktalar:

Özellik #1: Doğal dil girişi

Cursor'un doğal dil yetenekleri kodlama için oldukça sağlamdır. Bir fonksiyon yazmasını, bir hatayı düzeltmesini veya kafa karıştırıcı bir şeyi açıklamasını isteyebilirsiniz ve genellikle doğru şekilde yapacaktır.

Ancak Lovable, en iyi kodsuz uygulamalardan biridir. Tüm bir uygulamayı tanımlamanıza — "kullanıcı profilleri, sohbet ve Stripe ödemeleri içeren bir pazar yeri" — ve ön uç, arka uç ve veritabanı dahil olmak üzere her şeyi oluşturmanıza olanak tanır.

Sözdizimi hatası yok, tahmin yok, iskele yok. Sade fikirleri yazılım geliştirmeye dönüştürmeye en yakın şey.

🏆 Kazanan: Lovable AI

Özellik #2: Geliştirici odaklı kod zekası

Lovable, çalışan kod oluşturabilir, ancak Cursor gibi repo'nuzu okumaz veya eski mantığı anlamaz.

Cursor, VS Code'un içine yerleşir ve dosya yapınızı, iç kalıplarınızı ve hatta mimari özelliklerinizi öğrenir. Sadece fonksiyonları tamamlamakla kalmaz, düşünceleri tamamlar. Büyük kod tabanlarında boğulmuş veya teknik borçları çözmeye çalışan profesyonel geliştiriciler için Cursor, sistemi içten dışa bilen kıdemli bir mühendisle çalışmak gibidir.

🏆 Kazanan: Cursor

Özellik #3: İşbirliği

Cursor, paylaşılan bağlamı ve önceki etkileşimleri hatırlayarak takım farkındalığını destekler, ancak Lovable ilk günden itibaren işbirliği ile oluşturulmuştur. Birden fazla kullanıcı, uygulamalar için Google Dokümanlar'da olduğu gibi yapıları birlikte düzenleyebilir, satır içi yorumlar bırakabilir ve sürüm geçmişini görüntüleyebilir. Bu, kurucular, geliştiriciler ve tasarımcılar birlikte sprint yaparken çok önemlidir.

Cursor, tek kişilik geliştirme iş akışı otomasyonlarında güçlüdür; Lovable ise başlangıçtan itibaren takım oluşturmaya hazırdır.

🏆 Kazanan: Yakın bir yarış, ancak Lovable burada bir adım önde

Özellik #4: Dağıtım hazırlığı

Cursor, daha iyi kod yazmanıza yardımcı olan bir geliştirme aracıdır, ancak ortamları çalıştırmaz veya ürünleri sevk etmez.

Lovable, başlangıçtan itibaren dağıtım odaklıdır. Canlıya aktarılmaya hazır barındırma, API'ler ve veritabanı mantığı ile eksiksiz bir uygulama yapısı sunar. Birçok AI kodlama aracı veya dağıtım boru hattıyla uğraşmadan, rekor sürede sıfırdan MVP'ye ulaşabilirsiniz.

🏆 Kazanan: Lovable AI

Özellik #5: IDE entegrasyonu

Cursor, VS Code içinde, terminalinizin ve dosya ağacınızın hemen yanında bulunur. Araç veya bağlam arasında geçiş yapmanız gerekmez. Otomatik tamamlama özelliği de dahil olmak üzere, çalışma alanınızda zaten bulunan bir AI geliştiricisiyle eşleştirme yapmak gibidir.

Lovable ayrı bir platformdur ve geliştirme ortamı değil, uygulama isteyen geliştiriciler için optimize edilmiştir.

🏆 Kazanan: Cursor

Özellik #6: Özelleştirme ve kod kontrolü

Lovable, ön uç, arka uç, mantık ve stil gibi her katmanı incelemenizi ve düzenlemenizi sağlar. Kod kullanımı zorunlu bir kafese hapsolmazsınız.

Cursor, sistemlerin tamamını oluşturmaz, ancak mevcut kodu yeniden yazma ve optimize etme konusunda daha keskin bir araçtır.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Yani, sıfırdan başlıyorsanız ve tam kontrol istiyorsanız? Lovable kazanır. Mevcut projeleri mi değiştiriyorsunuz? Cursor avantajlıdır.

Özellik #7: Prototip oluşturma hızı

Cursor reaktif bir araçtır: ona kod girersiniz, o da yanıt verir. Lovable, AI destekli kod üretimi içindir: ona bir fikir verirsiniz, o da size dakikalar içinde çalışan bir prototip sunar. Fikirlerini hızlı bir şekilde test etmek isteyen kurucular ve ürün yöneticileri için bu bir süper güçtür. Araçları birleştirmeye gerek yok. Sprintleri beklemek yok. Sadece tanımlayın, oluşturun ve test edin.

🏆 Kazanan: Lovable AI

Özellik #8: AI yanıt verme hızı

Cursor hızlıdır, bağlamı algılar ve nadiren karışır. Önerileri, yalnızca son komutunuz değil, düzenleyicinizdeki gerçek kod kalitesine göre şekillenir. Lovable'ın AI'sı güçlüdür, ancak daha geniş bir uygulama mantığı ve mimarisi oluşturmaktadır, bu da ara sıra çıktı sapmalarına neden olabilir. Ayrıntılı kodlama için Cursor daha hassastır.

🏆 Kazanan: Cursor

Lovable AI ve Cursor, Reddit'te

AI ile uygulama geliştirme konusunda Reddit kullanıcıları, Lovable ve Cursor'un nasıl karşılaştırıldığı ve bu iki uygulamanın doğrudan rekabet etmekten ziyade birbirini nasıl tamamladığı konusunda gerçek hayattan örnekler sunuyor.

Bir Reddit kullanıcısı, her iki platformu kullanarak birden fazla proje üzerinde çalıştıktan sonra iş akışını paylaştı:

7. projemdeyim, iki proje önce Cursor'u keşfettim ve Lovable'ın tanımlayamadığı veya düzeltemediği sorunları hata ayıklama ve düzeltme yeteneği beni çok etkiledi. Lovable'ı seviyorum — Lovable ile başladığım her projeyi tamamlıyorum. Ancak Lovable'ın başa çıkamadığı hatalar, sorunlar veya karmaşık özelliklerle karşılaştığımda Cursor'a güveniyorum. Dahası, Cursor, Gemini 2. 5 gibi daha yeni üretici modellere geçme ve bunları kullanma özelliğine de sahiptir, bu da tamamen farklı bir deneyimdir.

7. projemdeyim, iki proje önce Cursor'u keşfettim ve Lovable'ın tanımlayamadığı veya düzeltemediği sorunları hata ayıklama ve düzeltme yeteneği beni çok etkiledi. Lovable'ı seviyorum — Lovable ile başladığım her projeyi tamamlıyorum. Ancak Lovable'ın başa çıkamadığı hatalar, sorunlar veya karmaşık özelliklerle karşılaştığımda Cursor'a güveniyorum. Dahası, Cursor, Gemini 2. 5 gibi daha yeni üretici modellere geçme ve bunları kullanma özelliğine de sahiptir, bu da tamamen farklı bir deneyimdir.

Bu, kullanıcılar arasında yaygın bir örüntüyü yansıtmaktadır: Lovable, kullanıcı arayüzü oluşturma veya önemli özellikleri entegre etme gibi erken ve yaratıcı aşamalarda öne çıkarken, Cursor ince ayar, hata ayıklama veya daha karmaşık alanlara geçme aşamalarında tercih edilen araç haline gelir.

Başka bir Reddit kullanıcısı bunu basitçe şöyle ifade etti:

Lovable'ı büyük özellikler eklemek veya web sitesi kullanıcı arayüzünü başlatmak için daha iyi buluyorum ve ardından küçük düzenlemeler için projeyi Cursor'a taşıyorum.

Lovable'ı büyük özellikler eklemek veya web sitesi kullanıcı arayüzünü başlatmak için daha iyi buluyorum ve ardından küçük düzenlemeler için projeyi Cursor'a taşıyorum.

Hangi aracı seçeceğinizi merak ediyorsanız, bu bir ya da ya da kararı olmayabilir. Bunun yerine, birçok kullanıcı, fikirden arayüze iş akışları için Lovable'ı, cerrahi hassasiyet ve hata ayıklama araçları için Cursor'u, özellikle AI sınırlarına ulaştıklarında veya Gemini 2 gibi daha akıllı modellere yükseltme yapmaları gerektiğinde bir araya getiriyor. 5.

ClickUp ile tanışın — Lovable AI ve Cursor'a en iyi alternatif

Lovable, bir uygulamayı tanımlamanıza yardımcı olur. Cursor, kodunuzu şekillendirmenize yardımcı olur. Ancak ikisi de sürümün planlanmasına, takımın atanmasına, yapının kalite kontrolüne veya temiz bir şekilde gönderilmesine yardımcı olmaz.

Sadece ClickUp , iş için her şeyi içeren uygulama*, planı, ürünü ve insanları tek bir yerde bir araya getirir, böylece tek bir özelliği sunmak için beş araç arasında gidip gelmenize gerek kalmaz.

ClickUp sadece kolaylık sağlamakla kalmaz. ejoobi'nin Baş Backend Geliştiricisi Tshegofatso Monama, ClickUp'ın yeteneklerini en iyi şekilde özetliyor:

Başlanmamış veya tamamlanmamış görevleri takip etmede kesinlikle yardımcı oldu. Son tarih hatırlatıcıları ve öncelik ayarları, yöneticilerin kritik görevlerin hangileri olduğunu görmelerine yardımcı oldu.

Başlanmamış veya tamamlanmamış görevleri takip etmede kesinlikle yardımcı oldu. Son tarih hatırlatıcıları ve öncelik ayarları, yöneticilerin kritik görevlerin hangileri olduğunu görmelerine yardımcı oldu.

Bu tür bir görünürlük, gerçek sonuçlara yol açar. ClickUp kullanan takımlar, geliştiricilerin aşırı çalışmasının %20 azaldığını bildirmiştir.

Peki, ClickUp, Lovable ve Cursor ile karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergiliyor? Hadi inceleyelim:

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Brain (işinizi gerçekten bilen AI)

ClickUp Brain'i kullanarak AI hassasiyetinde kod oluşturun, hata ayıklayın ve belgelendirin!

ClickUp Brain, yüzen bir sohbet penceresi veya genel bir kod oluşturucu değildir. Çalışma alanınıza doğrudan entegre edilmiş, dünyanın en eksiksiz, bağlamsal iş AI asistanıdır.

Teknik özellikleri yazmasını, sprint notlarını özetlemesini, görevleri yönetmesini veya özellik belgelerini oluşturmasını isteyebilirsiniz — referans aldığı işin hemen yanında.

Sadece çok satırlı kod bloklarını daha hızlı yazmanıza yardımcı olmakla kalmaz. Tüm takımınızın ClickUp'tan çıkmadan engellenmeden ve uyumlu bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. ChatGPT'yi düşünün, ancak bu araç birikmiş işlerinizi okur ve "Frontend v2. 1"in gerçekte ne anlama geldiğini bilir.

ClickUp Brain içinde LLM'leri değiştirerek AI deneyiminizi kişiselleştirin

Ayrıca, ClickUp Brain, Claude, Gemini ve ChatGPT'nin en son modelleri dahil olmak üzere birden fazla LLM kullanma seçeneği sunar. Bu, farklı AI araçları arasında geçiş yapmadan ve oturum açmadan uygulamalar oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

💡 Profesyonel İpucu: Dahası var! ClickUp Otomatik Pilot Ajanları — hem önceden oluşturulmuş hem de özel olanlar, mühendislik hatalarını işaretleme veya sohbet kanallarından bilgi toplama gibi görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. ClickUp'ta özel Otomatik Pilot Ajanları eğiterek tekrarlayan iş akışlarını yönetin

ClickUp Otomasyonları ile yoğun işleri otomatikleştirerek zaman kazanın

ClickUp Otomasyonları, görevleri panoda taşımaktan daha fazlasını yapar. Bir özellik test aşamasına geldiğinde QA'yı etiketlemek, bir görevin son teslim tarihini kaçırması durumunda PM'leri bilgilendirmek veya bir PR hazır olduğunda otomatik olarak gözden geçirenleri atamak gibi basit ama kritik iş akışlarını yönetir.

Kendi mantığınızı oluşturabilir, bunu harici tetikleyicilerle karıştırabilir ve proje yönetimi otomasyonu ile her şeyi tek bir temiz işlem katmanında birleştirebilirsiniz. Cursor, daha hızlı kod yazmanıza yardımcı olur. ClickUp, mikro yönetim olmadan tüm iş akışınızın daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur.

ClickUp'a geçtikten sonra, Talent Plus gibi kuruluşlar iş yükü kapasitelerini %10'un üzerinde artırarak doğru araçların işi sadece desteklemekle kalmayıp, onu daha da ileriye taşıdığını kanıtladı.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Otomasyonlarından daha fazla yararlanmak mı istiyorsunuz? Fikirlerinizi harekete geçirmek ve verimliliğinizi artırmak için ClickUp'ta Otomasyon Kılavuzu' na göz atın ve gerçek kullanım örneklerini inceleyin.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Görevler + yazılım proje yönetimi (geliştirme takımlarının işine göre tasarlanmıştır)

ClickUp Görevleri'ni kullanarak yazılım görev yönetimini basitleştirin ve işleri daha iyi organize edin ve önceliklendirin

ClickUp Görevleri, şablon fantezileri için değil, gerçek dünyadaki mühendislik iş akışları için oluşturulmuştur. Ürün yol haritalarını planlayın, hataları izleyin, hız puanları atayın, sprint burndown'ları görüntüleyin ve görevleri gerçek kod commit'lerine bağlayın.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Platformu ile eylem öğelerini yönetin ve güçlü araçlarla teslim edilecekleri kontrol edin

ClickUp'ın Proje Yönetimi araç seti, tüm karmaşık iş akışlarını ve işbirliğine dayalı projeleri yönetmek için tasarlanmıştır. Karmaşık ürün fikir üreticileri, işlevler arası kampanyalar ve teslimat süreçlerini düşünün. Gantt grafikleri, iş yükü görünümleri ve dönüm noktası izleme ile her hareketli parçayı kontrol altında tutar.

ClickUp'ın Yazılım Takımları aracılığıyla işbirliği yaparak geliştirme takımlarının verimliliğini artırın

En iyi kısmı ne mi? Yazılım Takımları için ClickUp ile tek bir pano görünümüne bağlı kalmazsınız; listeler, zaman çizelgeleri, Gantt grafikleri, takvim, tablo ve hatta özel gösterge panelleri elde edersiniz. Keşiften teslimata kadar her şey sürecinize bağlıdır. Artık tek bir sprint çalıştırmak için Jira'yı Google Dokümanlar ile birleştirmek zorunda değilsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? 2027 yılına kadar, mühendislik işgücünün yaklaşık %80'i, üretken AI'nın önünde kalmak için becerilerini geliştirmek zorunda kalacak ve bu da uyarlanabilirliği teknik uzmanlık kadar önemli hale getirecek.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak iş akışlarınızla bağlantılı kalan zengin, işbirliğine dayalı belgeler oluşturun

ClickUp Belgeleri, wiki'lerinizi ve ürün özelliklerinizi, görevleri gömebileceğiniz, eylem öğeleri atayabileceğiniz ve güncellemeleri satır içi olarak izleyebileceğiniz canlı belgelere dönüştürür. Notion veya Confluence'dan farklı olarak, Belgeler'deki her şey gerçek işlerle senkronize edilir.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi çizim haline getirin ve projelerinizi planlayın

ClickUp Beyaz Tahtalar, takımınıza kullanıcı akışlarını tasarlama, özellikler hakkında beyin fırtınası yapma veya sistem mimarisini haritalama için bir alan sağlar ve ardından bu şekilleri tek bir tıklama ile görevlere dönüştürür. Bu sadece çizim değildir. Bu, uygulamanın başlangıcıdır.

ClickUp Sohbet ile iletişim kurarak konuşmaları iş akışınız içinde düzenli tutun

ClickUp Sohbet, takımınızın iletişimini doğrudan işin içine taşır. Satır içi yorumlar, atanabilir konular ve gerçek zamanlı sohbet, geri bildirimlerin Slack'te kaybolmaması veya e-posta zincirlerinde kaybolmaması için özen gösterir.

ClickUp Bildirimleri ile zamanında güncellemeler ve uyarılar alarak işlerinizi takip edin

ClickUp Bildirimleri, dikkatinizi dağıtmak için değil, dikkatinizi odaklamak için tasarlanmıştır. Her kontrol listesi düzenlemesi için spam almadan, önemli olan şeyleri (görev değişiklikleri, bahsetmeler, engelleyiciler) önemli olduğunda görebilirsiniz.

ClickUp x GitHub'ı entegre ederek geliştirme sürecini ve görevleri kolayca senkronize edin

Son olarak, ClickUp x GitHub Entegrasyonu, kod tabanınızı doğrudan planlamanıza bağlar. Commit'ler, dallar ve çekme talepleri belirli görevlere bağlanabilir. ClickUp, commit mesajınız görev kimliğini içeriyorsa biletleri otomatik olarak kapatır.

Artık tahmin yürütmenize gerek yok. Geliştiriciler GitHub'da, proje yöneticileri ClickUp'ta kalır ve herkes ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak görebilir.

ClickUp ile Güçlü Kodlar ve Uygulamalar Oluşturun

Lovable, kod yazmayan kurucular içindir. Cursor, hiç durmayan geliştiriciler içindir.

Peki ya ClickUp? Her saat başı araç değiştirmeden her ikisini de yapmak isteyen takımlar için.

Kurucular ve geliştiriciler arasındaki boşluğu doldurarak, her iki gruba da AI kod oluşturucular arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan işleri işbirliği içinde yürütme, izleme ve yönetme için ortak bir alan sağlar.

Daha iyi, daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde çalışmak mı istiyorsunuz? ClickUp'a şimdi kaydolun.