2025'te En İyi 10 Çalışan Dosya Yönetimi Yazılımı

Sadece bir onboarding belgesini bulmak için rastgele klasörleri, yanlış adlandırılmış dosyaları ve gizemli elektronik tabloları karıştırmak zorunda kalmayın.

Hiç eğlenceli değil, değil mi? Dahası, önemli çalışan dosyalarını kaybetme ve kendinizi tam bir fiyasko içinde bulma riskiniz var. İnsan kaynakları uzmanıysanız, muhtemelen bu durumu yaşamışsınızdır.

Ve yalnız değilsiniz! ClickUp raporuna göre, ortalama bir profesyonel günde 30 dakikadan fazla zamanını işle ilgili bilgileri aramakla geçiriyor. Bu, yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına geliyor; bu zamanı gerçek görevlerinizi yerine getirmek için harcayabilirdiniz.

Bu nedenle, hayatınızı kolaylaştıran bir İK çalışan dosya yönetim yazılımına geçmenin zamanı geldi.

Hızla büyüyen bir startup işletiyor ya da sadece kaosa biraz sipariş getirmeye çalışıyor olsanız da, burada ciddi olarak incelemeye değer 10 çalışan dosya yönetimi yazılımı aracı bulabilirsiniz.

Çalışan Dosya Yönetimi Yazılımına Genel Bakış

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Merkezi belge yönetimi ve görev izleme; Takım boyutu: Startup'lar, KOBİ'ler, kurumsal Çalışan profilleri için belgeler, Bağlantılı Arama, Otomasyonlar, Erişim kontrolü, İK şablonları Sonsuza Kadar Ücretsiz, kurumsal için özel seçenekler Bamboo HR Çalışanlar için self servis seçeneği; Takım boyutu: KOBİ'ler PTO izleme, işe alım araçları, e-imza, önceden hazırlanmış İK raporları Özel fiyatlandırma Rippling İK ş Akışlarını otomasyon; Takım boyutu: KOBİ'ler, Kurumsal Birleştirilmiş İK, BT ve Finans, otomasyonlu uyumluluk, bordro ve cihaz yönetimi Özel fiyatlandırma Zoho People Mobil uyumlu dokümantasyon; Takım boyutu: KOBİ'ler, Kurumsal Vaka yönetimi, özelleştirilebilir ş Akışı, anketler, yerleşik LMS Özel fiyatlandırma Gusto Maaş bordrosu belge yönetimi; Takım boyutu: Küçük takımlar, KOBİ'ler Maaş vergisi kaydı, işe alım, sosyal haklar senkronizasyonu ve özel raporlar Planlar aylık 49 $'dan başlıyor Namely Self servis platformuna ihtiyaç duyan çalışanlar ve yöneticiler; Takım boyutu: Küçük takımlar, KOBİ'ler Avantajlara kendi kendine kayıt olma, özelleştirilebilir haber akışları ve hedef izleme Planlar kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar Paycor Sağlık ve üretim şirketleriTakım boyutu: 1000'den fazla çalışanı olan kurumsal işletmeler AI destekli işe alım, vardiya optimizasyonu ve işgücü gideri izleme Özel fiyatlandırma ADP Workforce Now İK dış kaynak kullanımı; Takım boyutu: Kurumsal Belge son kullanma tarihi uyarıları, özelleştirilmiş raporlar, e-imzalar ve erişim izinleri Özel fiyatlandırma SAP SuccessFactors Çalışanların kariyer gelişimini yönetme; Takım boyut: Kurumsal Büyüme Portföyü, doğal dil sorguları, otomasyonlu işe alım, uyumluluk izleme 75 $. Kullanıcı başına aylık 60 $ DocuWare İK verilerinin uyumluluğunu korumak; Takım boyutu: Kurumsal Dijital imza, denetim izleri, akıllı arama filtreleri ve HIPAA/GDPR ile uyumluluk Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Bir Çalışan Dosya Yönetim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Karşılaştığınız her çalışan belge yönetim sistemi sizin için uygun olmayabilir. Belge korkusunu İK zenine dönüştüren bir araç seçmek için kullanabileceğiniz bir kontrol listesi:

*merkezi belge depolama: Tüm sözleşmeleri, ID belgelerini ve politika dosyalarını, yani tüm çalışan belgelerinizi tek bir düzenli alana depolar ve kolay organizasyon için ücretsiz İK şablonları sunar

ayrıntılı filtreler ve arama seçenekleri: *Takımınızın İK belge yönetim yazılımını kolayca kullanabilmesi için kapsamlı filtreler (adlar, etiketler ve hatta anahtar kelimeler) sunar

*otomasyonlu yönetici görevleri: Dosya adlandırma, sürüm kontrolü ve son kullanma tarihi uyarıları için kurallar ayarlamanızı sağlar. Bu tür bir çalışan yönetim yazılımı ile İK takımınız tıklamaya daha az zaman harcayarak, asıl önemli yapılacak işlere daha fazla zaman ayırabilir

Gerçek zamanlı düzenleme güncellemeleri: Net bir sürüm geçmişi ile kimin neyi ne zaman düzenlediğini gösterir. Artık gizemli değişiklikler veya "Bunu kim sildi?!" anları yok

mevcut araçlarla sorunsuz entegrasyonlar: *Mevcut İK sisteminiz, bordro yazılımınız, video konferans araçlarınız ve bulut depolama alanınızla senkronizasyon sağlar

kurumsal düzeyde güvenlik*: Dosyalarınızı korumak için uçtan uca şifreleme, erişim kontrolleri, iş için güvenli dosya paylaşımı ve yedeklemeler sağlar. İK'nın çözmesi gereken uyumluluk sorunları azalır

*mobil uygulamanın sunduğu: Hareket halindeyken belgelerin görünümü veya yüklenmesi için bir mobil uygulama. Hibrit takımlar ve 'Buna hemen ihtiyacım var' anları için mükemmeldir

👀 Biliyor muydunuz: Nitro'nun yaptığı bir ankete göre, bilgi çalışanlarının yalnızca %3'ü şirketlerinin belge işleme sürecinden memnun. Yani çoğu kuruluşun belge ş akışında sorunlar var.

En İyi 10 Çalışan Dosya Yönetimi Yazılımı

İdeal İK belge yönetim yazılımının nasıl olması gerektiğini öğrendiğinize göre, işte en iyi on seçenek.

1. ClickUp (Merkezi belge yönetimi ve görev izleme için en iyisi)

ClickUp İnsan Kaynakları Takımları için Proje Yönetimi ile çalışanların performansını, bağlılığını ve gelişimini izleyin

ClickUp , dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı ve çalışan dosyalarını yönetmek için mükemmel bir tek noktadan çözümdür.

İster iş sözleşmeleri, ister işe alım belgeleri, ister performans değerlendirmeleri olsun, ClickUp her şeyi tek bir yerde düzenli ve kolay bulunabilir hale getirir. Dijital dosya dolabınız gibidir, ancak can sıkıcı kağıt kesikleri ve kaybolan belgelerin yarattığı kaos yoktur.

ClickUp Brain ve Brain MAX

Tüm çalışan dosya yönetimi ihtiyaçlarınızı ClickUp'taki Brain MAX ile tek bir güçlü, yapay zeka destekli ClickUp Çalışma Alanı'na taşıyın. İşte nasıl yapacağınız:

Akıllı arama: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlantılı tüm uygulamalarınızı + web'i anında arayarak dosyaları, belgeleri ve ek dosyaları bulun

Talk to Text özelliğini kullanarak sesinizle metin aracılığıyla sorular sorabilir , dikte edebilir ve işlerinizi komut edebilirsiniz — ellerinizi kullanmadan, her yerden

Tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözümle ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birinci sınıf harici AI modellerinden yararlanın

*otomasyon: İçerik ve kullanım alışkanlıklarına göre dosyalarınız için klasörler, etiketler veya kategoriler önerir ve her şeyi düzenli bir şekilde organize eder

Ayrıca, ClickUp Brain'den çalışma alanınızdaki dosya ve belgeleri almasını isteyebilir veya daha da iyisi, bunları sizinle birlikte oluşturmasını ve saniyeler içinde bunu sizin için yapmasını izleyebilirsiniz.

Brain, İK uzmanlarının sadece bir komutla hızlı bir şekilde iş tanımları, politika belgeleri ve çalışan iletişimleri oluşturmasını sağlar. İçerik açık, tutarlı ve hedef kitleye uygun olduğundan emin olarak taslak hazırlama ve düzenleme konusunda değerli zaman tasarrufu sağlar.

Brain ile İK departmanları, AI içerik oluşturma gibi zorlu işleri üstlenirken, çalışanlara ve stratejiye daha fazla odaklanabilir.

ClickUp Brain'i kullanarak iletişimi otomasyon altına alın, rutin görevleri yönetin ve herhangi bir dosyayı anında geri getirin

ClickUp Sohbet ve Klasörler

Sadece bu da değil! Şık çalışan dosya yönetimimiz, sizin ve takımınızın önemli İK politikaları, çalışan performansı ve bununla ilgili her şeyi tartışabileceğiniz ClickUp Chat'i de sunar.

Artık çalışan profiliniz ve diğer çalışan bilgileri taslaklarınız hazır olduğuna göre, ClickUp Proje Hiyerarşi ile her şeyi düzenli bir şekilde organize edin.

ClickUp Proje Hiyerarşi ile şeffaf bir komut zinciri oluşturun

İnsan kaynakları ekibiniz için bir alan oluşturarak başlayın. Bu alanda, pazarlama, mühendislik ve müşteri desteği gibi her departman için ClickUp Klasörleri oluşturabilirsiniz. Her çalışan klasörüne, iç içe geçmiş sayfalar veya alt bölümler gibi diğer ilgili belgeleri ekleyin:

İşe Alım

Performans Değerlendirmeleri

Sertifikalar

Kayıtları Bırakın

Her alt klasöre kontrol listeleri de ekleyebilirsiniz. Takımınızı büyüttüğünüzde, klasör ve alt klasörlerin sayısı doğal olarak artacaktır. Yine de, belgeleri bulmak bir hazine avına çıkmış gibi hissettirmemelidir ve çalışan belge yönetim yazılımımız bu sorunu da çözer.

ClickUp Kurumsal Arama

ClickUp Enterprise Search ile, entegre teknoloji yığınınızda bulunan herhangi bir dosyayı, belgeyi veya görevyi sadece birkaç tıklama ile bulabilirsiniz.

ClickUp bağlantılı arama ile istediğiniz herhangi bir çalışan dosyasını kolayca arayın

Çalışan sözleşmesi mi arıyorsunuz? Ya da belki belirli bir çalışan değerlendirmesini bulmanız mı gerekiyor? Anahtar kelime, sahip veya diğer ilgili özelliklere göre arama yapın ve işte! İstediğiniz belge karşınızda.

Yapılacak tek şey, mevcut İK araçlarınızı ClickUp ile entegre etmek. Bağlantı arama özelliği, istediğiniz tüm bilgileri size sunacaktır. Artık sonsuz klasörleri tarayıp hiçbir şeyi kaçırmamak için dua etmek zorunda kalmayacaksınız.

Tüm bu planlardan sonra, tek bir insan kaynakları görevini kaçırmak tüm çabalarınızı boşa çıkarabilir. Ancak ClickUp İnsan Kaynakları Ekipleri için Proje Yönetimi ile her görevi izleme altında tutabilirsiniz.

HR ekipleri için ClickUp Proje Yönetimi ile HR görevlerini yönetin

Onboarding planlarını ve diğer İK stratejilerini ClickUp görevlerine dönüştürebilirsiniz. Her birini doğru takım üyesine atayabilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve ilerlemeyi tek bir yerden izleyebilirsiniz.

ClickUp Ambient Agents

Hepsi bu kadar değil. ClickUp Agents, belirli tetikleyiciye yanıt vermek ve belirli bir konumda eylemler gerçekleştirmek için kullanılır.

Özel Otomatik Pilot Aracısı'nın zor işleri yapmasını sağlayın — kuralları ayarlayın ve insan kaynakları sorgularını bir profesyonel gibi halletmesini izleyin

Kullanım Örneği: Örneğin, İK takımının kanalı, belge ve dosya isteyen yeni insan kaynakları çalışanlarıyla dolup taşıyor. İnsan kaynakları ortağı lideri, AI'yı kullanarak bu dosyalardan bazılarını bulmak ve takımının zamanını ücretsiz etmek istiyor Kanalda Özel Otomatik Pilot Aracısı oluştururlar ve ona erişebileceği bilgi tabanındaki dosyayı paylaşım talimatını verirler. Otomatik Pilot Aracısının yalnızca kullanıcının mesajında açık ve doğrudan bir örnek olduğunda yanıt vermesi gerektiğini belirtirler. Hatta Otomatik Pilot Aracısına soru örnekleri de verirler.

ClickUp Belge

ClickUp Belge ile tüm çalışan kayıtlarınızı oluşturabilir, saklayabilir ve düzenleyebilir, ilgili ayrıntıları not alabilirsiniz. Takımınızla birlikte çalışan sözleşmelerini, İK politikalarını, formları ve işe alım adımlarını kolayca taslak haline getirebilirsiniz.

ClickUp Belge'de bireysel çalışan profilleri ve İK planları oluşturun ve yönetin

ClickUp'ın Yorum Atama özelliği ile paydaşlarınızın belgeyi aynı anda düzenleme yapabileceğini ve belirli takım üyelerine yorum bırakabileceğini unutmayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Yeni kullanıcılar, kapsamlı İK yönetimi özelliklerini ilk başta biraz karmaşık bulabilirler

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Snowville Creamery LLC'nin Ofis İK Müdürü Anne Thomas şöyle diyor:

ClickUp, şirketimizin tüm bölümleri arasındaki tüm iletişimi tek bir merkezi yerde yayınlamamızı sağlıyor. Şirketimiz için bildirimleri almak, programları, rotaları ve teslimatları takip etmek kolay ve rahat hale geliyor.

ClickUp, şirketimizin tüm bölümleri arasındaki tüm iletişimleri tek bir merkezi yerde yayınlamamızı sağlar. Şirketimiz için bildirimleri almak, programları, rotaları ve teslimatları yönetmek kolay ve rahat hale gelir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp ilişkilerini kullanarak görevleri, belgeleri veya hatta tüm listeleri birbirine bağlayın! Örneğin, bir çalışanın işe alım görevini performans değerlendirmesi, İK kontrol listesi ve eğitim belgeleriyle ilişkilendirebilirsiniz, böylece her şey bağlamsal bağlantılı kalır ve sekmeler arasında geçiş yapmadan kolayca gezinebilirsiniz!

2. Bamboo HR (Çalışanlar için en iyi self servis seçeneği)

bamboo HR aracılığıyla

Çalışan bilgilerini, işe alım adımlarını ve izin taleplerini izleme, başlı başına tam zamanlı bir iş olmak zorunda değildir. BambooHR gibi çalışan veri yönetimi çözümleri, akıl sağlığınızı koruyabilir.

İşe alımdan izin izleme ve performans yönetimine kadar tüm personel işlemlerinizi tek bir yerde düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürütmenizi sağlar. Ayrıca, önceden hazırlanmış İK raporları, İK süreçlerinin iyileştirilmesi için çalışan kayıtlarının izleme kolaylığını sağlar.

Bamboo HR'nin en iyi özellikleri

Çalışan kayıtlarını, sosyal haklarını, izinlerini ve iş geçmişini tek bir yerden izleme

Yerleşik oryantasyon araçlarını kullanarak yeni çalışanları her adımda kolaylıkla yönlendirin

Takvim entegrasyonları ile izin taleplerini ve onayları otomasyon ile gerçekleştirin

E-imzaları etkinleştirerek, yazıcı ve kağıt peşinde koşmadan belgeleri kolayca düzenleyin

Bamboo HR sınırları

İnsan kaynakları belge yönetim yazılımı, büyük takımlar için oldukça pahalı olabilir

Bamboo HR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bamboo HR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 yıldız (2.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 yıldız (3.000'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcıyor. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına geliyor. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'i deneyin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Ekibinizin her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler başarabileceğini bir düşünün!

3. Rippling (İK ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmek için en iyisi)

rippling aracılığıyla

Rippling, İK, BT ve Finans operasyonlarını tek bir uyumlu sistemde birleştiren bir işgücü yönetim platformudur. Çalışan verilerini düzenli tutmanın ötesinde, bu belge otomasyon yazılımı İK uyumluluk görevlerini, faturalandırılabilir saatlerin izlemeyi, maaş bordrosunu ve işe alım adımlarını otomatikleştirerek takımınızın stratejilere odaklanmasını sağlar.

Rippling'in en iyi özellikleri

İş başlıklarından verilen ekipmanlara kadar tüm çalışan verilerini, bağlı tüm sistemlerde otomatik olarak güncellenen tek bir dinamik profilde saklayın

Çalışan bilgilerinin ve diğer iç verilerin güvenliği sağlamak için şirket cihazlarını uzaktan atayın, yönetin ve hatta silin

Sözleşme yenilemeleriyle ilgili hatırlatıcılar göndermekten performans değerlendirmelerini doğru yöneticiye yönlendirmeye kadar her türlü ş akışını otomasyonla gerçekleştirin.

Uluslararası çalışanlara ve yüklenicilere yerel para birimlerinde ödeme yapın, uyumluluk konusunda endişelenmenize gerek kalmaz

Dalgalı sınırlar

Özellikler için özel seçenekler eksiktir

Bazı kullanıcılar, ş akışları ve entegrasyonlar için karmaşık yapılandırma ve sınırlı üçüncü taraf bordro entegrasyonları olduğunu bildiriyor.

Dalgalı fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Dalgalı puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 yıldız (7600'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 yıldız (3800'den fazla yorum)

Rippling hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Rippling'de en çok sevdiğim şey, maaş bordrosu, sosyal haklar, işe alım, cihaz yönetimi gibi birçok sistemi tek bir çatı altında bir araya getirmesidir. Sorunsuz entegrasyonlar, çok fazla zaman kazandırır ve manuel hataları azaltır, bu da takımları büyütmek için çok önemli bir faktördür. Platform, son kullanıcıyı düşünerek tasarlanmış gibi hissettiriyor.

Rippling'de en çok sevdiğim şey, maaş bordrosu, sosyal haklar, işe alım, cihaz yönetimi gibi birçok sistemi tek bir çatı altında bir araya getirmesidir. Sorunsuz entegrasyon, çok fazla zaman kazandırır ve manuel hataları azaltır, bu da takımları büyütmek için çok önemli bir faktördür. Platform, son kullanıcuyu düşünerek tasarlanmış gibi hissettiriyor.

🧠 İlginç Bilgi: Esnek çalışma saatleri kavramının öncüsü, Alman havacılık şirketi Messerschmitt-Bölkow-Blohm'dur. Şirket, çalışanlara esnek saatlerde işe başlama ve işten çıkma özgürlüğü sağlayan "Gleitzeit"(kayma zamanı) kavramını getirmiştir.

4. Zoho People (Mobil cihazlara uygun çalışan belgeleri ve yönetimi için en iyisi)

zoho People aracılığıyla

Çalışan belge yönetim yazılımınız için bir mobil uygulamanın, hareket halindeyken kayıt tutmak için önemli olduğunu söylemiştik, hatırlıyor musunuz? Zoho People bunun için ideal bir platformdur.

İK sistemi, dinamik ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde yüksek düzeyde özelleştirilebilir. Bulut tabanlı olduğu için, önemli çalışan verilerini kaybetme endişesi yaşamazsınız.

Ayrıca, otomasyonlu işe alım ve oryantasyon ş akışları için de kullanabilirsiniz. Dahası, Zoho People, çalışanlarınızın bilet oluşturmak ve sorunları çözmek için kullanabileceği bir İK yardım masası sunar.

Zoho People'ın en iyi özellikleri

Vaka yönetimi modülünü kullanarak hizmet seviyesi anlaşmaları ve eskalasyon kuralları ile çalışanların sorgularını yanıtlayın

Özelleştirilebilir İK ş Akışları oluşturun ve uygulayın, dizin şablonlarını kullanarak çalışan verilerini kolayca yönetin

Çalışanların geri bildirimlerini toplamak ve zaman içinde bağlılık eğilimlerini izleme yapmak için anketler oluşturun

Takımın öğrenmeye ve gelişmeye devam etmesini sağlamak için yerleşik LMS ile eğitim ilerlemesini izleyin

Zoho People sınırları

Check-in ve check-out özellikleri genellikle hatalı çalışıyor

Bazı kullanıcılar, UI/UX'in diğer İK yazılımları kadar kullanıcı dostu olmadığını veya yeterince gelişmiş olmadığını belirtmiştir

Zoho People fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zoho People puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 yıldız (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 yıldız (270+ yorum)

5. Gusto (Küçük işler için maaş yönetimi için en iyisi)

gusto aracılığıyla

Maaş çeklerini, evrak işlerini ve paniği unutun, çünkü Gusto bu üçünü de atlamanıza yardımcı olur. Bu İK platformu, maaş bordrosu, işe alım, sosyal haklar ve takım yönetimini tek bir kullanıcı dostu alana birleştirir.

Farklı ABD eyaletlerinden uzaktan iş yapan takımlarınız mı var? 50 eyaletin tümünde maaş vergileri için doğrudan Gusto'ya kolayca kaydolun ve maaş yönetimini kolaylaştırın. Ayrıca, popüler performans yönetimi yazılımlarıyla entegrasyonlar sayesinde, çalışanların performansını ve bağlılığını tek bir yerden izleme ve ölçme imkanı sunar.

Gusto'nun en iyi özellikleri

Dijital teklif mektupları, e-imzalar ve önceden hazırlanmış kontrol listeleriyle yeni çalışanları işe alın

Maaş bordrosunu sosyal haklar ve zaman takibi ile senkronizasyon sağlayın, böylece her şey otomatik olarak çalışsın

Personel planlaması, ücret analizi ve daha fazlası için özel raporlar oluşturun

Çalışanlara profillerini, maaş bordrolarını, sosyal haklarını ve vergi belgelerini istedikleri zaman görünüm edebilecekleri bir self servis portalı sunun

Gusto sınırları

Yeni başlayan biriyseniz, tüm özellikleri öğrenmek biraz zaman alacaktır

Sınırlı ölçeklenebilirlik ve raporlama fonksiyonları

Gusto fiyatlandırması

Basit: Aylık 49 $ + kişi başına aylık 6 $

Artı: Aylık 80 $ + kişi başına aylık 12 $

Premium: 180 $/ay + kişi başına 22 $/ay

Gusto puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 yıldız (2300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 yıldız (4000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Gusto hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor

Gusto'yu birkaç yıldır kullanıyorum. Kullanımı ve ayarı çok kolay, aylık olarak hiçbir şey yapmam gerekmeden sorunsuz çalışıyor. Ayrıca, vergi değişiklikleri ve düzenlemeleri konusunda güncel kalmalarını da çok seviyorum. Beni bilgilendiriyorlar, ne yapmam gerektiğini söylüyorlar ve istersem bu işleri hallediyorlar.

Gusto'yu birkaç yıldır kullanıyorum. Kullanımı ve ayarı çok kolay, aylık olarak hiçbir şey yapmam gerekmeden sorunsuz çalışıyor. Ayrıca, vergi değişiklikleri ve düzenlemeleri konusunda güncel kalmalarını da çok seviyorum. Beni bilgilendiriyorlar, ne yapmam gerektiğini söylüyorlar ve istersem bu işleri hallediyorlar.

6. Namely (Çalışan ve yönetici self servis platformunu uygulamak için en iyisi)

Namely aracılığıyla

Namely, çalışanlar ve yöneticiler için maaş bordrolarından sosyal haklara ve izin taleplerine kadar her şeyi tek bir yerde toplayan bir self servis portalı sunar, böylece onlar bir düzine platformda bilgi aramakla uğraşmak zorunda kalmazlar. Ve bize güvenin, bu çok önemlidir.

Harvard İş Dünyası Dergisi'ne göre, çalışanların %27'si bilgi yükünden bunaldıklarını ve bu durumun takip etmeye bile çalışmadıkları bir noktaya geldiğini belirtiyor.

Bu çalışan veritabanı yazılımı, karmaşayı ortadan kaldırır ve takımınıza güncel bilgileri takip edebilecekleri temiz, merkezi bir yer sağlar. Bu yazılımı kullanarak eyalet ve federal W-4 formlarını teslim edebilir, imzalatabilir ve vergi uyumluluğunu ve beyanname vermeyi kolaylaştırabilirsiniz.

Ayrıca, Slack kanalınıza entegrasyonlar ile birlikte gelen bir haber akışı da vardır. Burada önemli duyuruları paylaşım yaparak, başarıları, iş yıldönümlerini, doğum günlerini ve daha fazlasını kutlayabilirsiniz.

Namely'nin en iyi özellikleri

Çalışanlara profil yönetim araçları üzerinde kontrol hakkı verin, böylece formları İK departmanına göndermeden kendi kişisel ve vergi bilgilerini güncelleyebilsinler.

Açık kayıt dönemi veya yaşam etkinlikleri sırasında sosyal haklara kendi kendine kayıt olmayı etkinleştirerek süreci daha sorunsuz ve şeffaf hale getirin.

Özelleştirilebilir haber akışlarını kullanarak güncellemeleri ve duyuruları herkesin kolayca bulabileceği tek bir yerde paylaşım yapın.

Çalışanlar ve yöneticilerin bağımsız olarak kullanabileceği yerleşik inceleme şablonları ve geri bildirim araçlarıyla hedefleri ve performansı izleme.

Namely sınırları

Müşteri desteği hizmetleri yavaş

Bazı kullanıcılar, bilgilerin güncellenmesinde yaşanan zorluklar, hatalar ve maaş bordroları gibi belirli özelliklere erişimde yaşanan sorunlar dahil olmak üzere yazılımın arayüzüyle ilgili sorunlar bildirdi.

Namely fiyatlandırma

Namely Now: Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Namely Plus, Plus People ve Complete: Özel fiyatlandırma

Namely puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 yıldız (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 yıldız (400'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz: Tek bir çalışan yılda 10.000 sayfa kağıt kullanabilir ve bu da yaklaşık 80 dolara mal olur. Tüm iş gücünüz için yapılacak hesaplamada, belge yönetim sistemine geçmek en akıllıca seçim gibi görünmüyor mu?

7. Paycor (Sağlık ve imalat şirketleri için en iyisi)

Paycor aracılığıyla

Paycor, sağlık, üretim ve hizmet sektörleri için entegre bir çalışan belge yönetim sistemi sunar. Belge yönetim sistemine ek olarak, geniş bir yetenek havuzundan uygun adayları bulmak için yapay zeka destekli bir işe alım aracı sunar.

Sosyal yardım kampanyalarınızı otomasyonla gerçekleştirebilir, adayların puan kartlarına erişebilir ve işe alım ş Akışlarını basitleştirebilirsiniz. Bu araç, faturalandırılabilir saatlerin izlemeyi ve iş planlamasını da kolaylaştırır, böylece tüm çalışanlarınız adil bir iş yükü ve zamanında ödeme alır.

Paycor'un en iyi özellikleri

Doğru yetenekleri bulun, işe alın ve tüm bilgilerini doğrudan platformda düzenli bir şekilde saklayın.

AI destekli araçlarla çalışanların zaman takibini kaydedin ve izleme

İş ihtiyaçlarınızı ve çalışanların uygunluk durumlarını göz önünde bulundurarak çalışanların vardiyalarını optimize edin ve vardiyaları gerçek zamanlı olarak değiştirme olanağına sahip olun.

Fazla mesai için bütçe uyarıları ile işgücü giderlerini gerçek zamanlı izleme ve işgücü maliyetlerini kontrol altında tutun.

Paycor sınırları

Gelişmiş özellik ve fonksiyonların sağlanmaması, karmaşık İK işlemleri için kullanılabilirliği sınırlayabilir.

Kullanıcılar, müşteri desteğinin yanıt vermediğini söylüyor

Paycor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Paycor puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 yıldız (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 yıldız (2900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Paycor hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Deneyimlerim olumlu oldu. Paycor ile 10 yıldır iş yapıyorum ve sundukları tablodan memnunum. *

Deneyimlerim olumlu oldu. Paycor ile 10 yıldır iş yapıyorum ve sundukları tablodan memnunum. *

📖 Ayrıca okuyun: Verimli bir çalışma alanı oluşturmak için dijital düzenleme kılavuzu

8. ADP Workforce Now (İK dış kaynak kullanımı için en iyisi)

ADP Workforce Now aracılığıyla

Küçük İK takımınız, çalışanların işe alım ve yönetim görevlerini yerine getirmekte zorlanıyor mu? ADP Workforce Now'u kullanın. Bu belge yönetim yazılımı, tüm çalışan bilgilerinizi düzenli tutar ve insan kaynakları iş yükünüzü hafifletmek için uzman İK profesyonelleri sunar.

1000'den fazla çalışanınız varsa, ADP Workforce Now size kurumsalınıza özel entegre bir HCM ve bordro çözümü bile sunacaktır.

ADP Workforce Now'un en iyi özellikleri

Belgelerin son kullanma tarihlerini ayarlayın ve uyumluluğu ve zamanında güncellemeleri sağlamak için otomatik uyarılar alın.

Belge erişimini ve değişiklikleri izleme amacıyla özelleştirilmiş raporlar ve denetim izleri oluşturarak şeffaflığı sağlayın.

Daha hızlı ş Akışı için güvenlik, entegrasyonlar ile elektronik imzalarla belge imzasını kolaylaştırın.

Kullanıcı rolleri doğrultusunda erişim izinlerini kontrol edin ve güvenlik altına alın, böylece hassas çalışan verilerine yalnızca yetkili personel erişebilsin.

ADP Workforce Now sınırları

Raporlama özelliği oldukça karmaşıktır.

Üçüncü taraf araçlarla entegrasyon da sorunlu olabilir.

ADP Workforce Now fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ADP Workforce Now puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 yıldız (3500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 yıldız (7000'den fazla yorum)

🎥 İzleyin: Belgeleme için AI nasıl kullanılır:

9. SAP SuccessFactors (Çalışanlarınızın kariyer gelişimini yönetmek için en iyisi)

SAP SuccessFactors aracılığıyla

İnsanların %63'ü yetersiz veya düşük kaliteli geri bildirim nedeniyle işlerinden ayrılıyor. Neden? Çünkü bu durum, ilerlemeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını engelliyor ve eyleme geçirilebilir iyileştirmeler yapmalarını engelliyor.

Büyüme Portföyü özelliğine sahip bir İK belge yönetim yazılımı olan SAP SuccessFactors ile bunu önleyin. Çalışan bilgilerinizi güvenli ve düzenli tutmanın ötesinde, çalışanlarınızın performanslarını analiz etmelerine ve rehberli önerileri uygulamalarına da olanak tanır.

SAP SuccessFactors'ın en iyi özellikleri

Doğal dil sorguları kullanarak çalışan profil bilgilerini ve İK politika belgelerini alın.

Çalışanların, konuşma arayüzü aracılığıyla izin taleplerini iletmelerini ve İK politikası bilgilerini almalarını sağlayarak çalışan deneyimini geliştirin.

Yeni işe alınanlara otomasyonlu, kişiselleştirilmiş oryantasyon görevleri ve kontrol listeleri sağlayarak şirket kültürüne sorunsuz bir şekilde entegre olmalarını sağlayın.

Potansiyel uyumluluk sorunlarını gerçek zamanlı olarak izleyin ve işaretleyin

SAP SuccessFactors sınırları

Bu İK belge yönetim yazılımının yüklenmesi, alternatiflerine göre daha uzun sürer.

SAP SuccessFactors fiyatlandırması

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): Kullanıcı başına aylık 75,60 dolar

SAP SuccessFactors puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 yıldız (670+ yorum)

Capterra: 4,0/5 yıldız (280+ yorum)

SAP SuccessFactors hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

SAP SuccessFactors'ın en beğendiğim özelliği, tüm İK görevlerini kullanımı kolay tek bir sistemde bir araya getirmesidir. Her boyutlardaki iş için mükemmeldir, güçlü raporlarla çalışan verilerini anlamlandırmaya yardımcı olur ve farklı ülkeler ve dillerde sorunsuz işler. Mülakatları planlayabilir, teklifleri yayınlayabilir, işe alım sürecini yönetebilir ve daha pek çok şeyi yapabilirim. Her şey için tek bir araç. *

SAP SuccessFactors'ın en beğendiğim özelliği, tüm İK görevlerini kullanımı kolay tek bir sistemde bir araya getirmesidir. Her boyutlardaki iş için idealdir, güçlü raporlarla çalışan verilerini anlamlandırmaya yardımcı olur ve farklı ülkeler ve dillerde iş yapar. Mülakatları planlayabilir, teklifleri yayınlayabilir, işe alım sürecini yönetebilir ve daha pek çok şeyi yapabilirim. Her şey için tek bir araç. *

🧠 İlginç Bilgi: Westinghouse Electric & Manufacturing Company, çalışanlara doğru güvenlik prosedürlerini ve iş tekniklerini öğreten ilk kurumsal eğitim filmini çekti. PowerPoint henüz ortaya çıkmadan önce, çalışanlara güvenli iş yöntemlerini göstermenin önemini biliyorlardı galiba!

10. DocuWare (İK verilerinin mevzuata uygunluğunu korumak için en iyisi)

DocuWare aracılığıyla

Özellikle küresel bir takımla insan kaynakları mevzuatına uymak oldukça zordur. Tek bir hata bile sizi belirsiz hukuki sorunlarla karşı karşıya bırakabilir.

Kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk işaretleme özellikleriyle DocuWare, çalışan bilgilerini güvenli bir şekilde toplamak ve saklamak için ideal bir yardımcıdır. Tüm dosya türlerini merkezi bir sistemde güvenli bir şekilde arşivler ve insan kaynakları uygulamalarınızın HIPAA, GDPR ve diğer düzenlemelere uygun olmasını sağlar.

Son derece spesifik kullanıcı hakları, sağlam ş Akışı ve tahrif edilemeyen girdiler sayesinde veri kaybı, karışıklıklar ve şüpheli düzenlemelerden korunursunuz.

DocuWare'in en iyi özellikleri

Belgelerin dijital olarak güvenli bir şekilde imzalanmasını kolaylaştırın, ş akışlarını düzene sokun ve kağıt belgeleri azaltın.

Belge düzenlemelerini izlemek ve erişimi kontrol etmek için özelleştirilmiş raporlar ve denetim izleri oluşturun.

Herhangi bir bordro platformunda maaş bordroları oluşturun ve bunları otomatik olarak çalışanların dijital personel dosyalarında saklayın.

Ad, departman, belge türü veya durum gibi akıllı arama filtrelerini kullanarak çalışan bilgilerinin konumunu hızlı bir şekilde bulun.

DocuWare sınırları

DocuWare sisteminde dosya boyutu sınırlaması bulunmamakla birlikte, çok büyük belgeler için yükleme hızı bir faktör olabilir

DocuWare fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

DocuWare puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 yıldız (240'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 yıldız (100'den fazla yorum)

ClickUp ile Çalışan Belge Yönetimini Basitleştirin ve Güvenlik Sağlayın

Güvenlik depolama ve güçlü arama özelliklerinden otomatikleştirilmiş ş Akışlarına ve mobil erişime kadar, ele aldığımız araçlar İK süreçlerinize ciddi bir düzen getiriyor. İster yalın bir girişim işletiyor ister hızla büyüyen bir şirketi yönetiyor olun, burada her tür takım için uygun bir seçenek bulabilirsiniz.

Hepsini tek bir platformda mı istiyorsunuz? ClickUp'ı seçin. Dijital dosya dolabınız ve belge merkeziniz olarak kullanın. Gerçek zamanlı güncellemeler alın, böylece bir daha asla bir İK görevini kaçırmayın.

Ayrıca, bağlantı arama özelliği, bir çalışan belgesini bulmaya çalışırken kaybolmamanızı sağlayacaktır.

Peki, ne bekliyorsunuz? Çalışan belge yönetimini daha az baş ağrıtıcı ve daha otomatik bir süreç haline getirmek için bugün ClickUp'a kaydolun .