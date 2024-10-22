Evet, ClickUp 2018'in en hızlı büyüyen uygulamalarından biri

2018'i ne güzel bir şekilde bitiriyoruz.

Birçok yeni ve harika sürümün ve inanılmaz büyümenin ardından, heyecanla duyurmak istiyoruz ki..

ClickUp, Zapier'in 2018'in en hızlı büyüyen 10 uygulaması arasında yer aldı!

İşlerini ve projelerini tamamen yeni bir şekilde organize etmek için ClickUp'ı değerli bulan tüm kullanıcılarımıza çok teşekkür ederiz. Ayrıca, Zapier aracılığıyla ClickUp'ı diğer araçlarınızla kolayca bağlayabilmenizi de çok sevdiğimizi belirtmek isteriz.

Bu haber, Temmuz ayında yılın en iyi uygulamaları arasında yer aldığımız haberinin ardından geldi.

ClickUp, basit ama kullanışlı, en eksiksiz verimlilik platformu olmaya çalışmaktadır. Bu, sizin ve takımlarınızın ClickUp'ı son derece yararlı bulduğunuzun bir kanıtıdır.

ClickUp, Zapier ile entegre olarak, manuel olarak yapmanız gereken birçok küçük görevi sorunsuz bir şekilde otomatikleştirir.

ClickUp ve Zapier ile yapabileceklerinizden birkaç örnek:

ClickUp, diğer birçok araçla da entegre olabilir! Aslında, API'mızı kullanarak işinizi ve takımınızı daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak, en önemli hedeflerimizden biridir.

ClickUp, Slack, Github, Gitlab, Everhour, Toggl, Harvest, Google Drive, Box ve daha fazlası gibi Zapier olmadan kullanabileceğiniz birçok entegrasyona sahiptir. Tam listeyi burada görebilirsiniz.

Listede başka hızlı büyüyen şirketler var mı? Evet.

Zapier'in en hızlı büyüyen uygulamaları arasında yer alan diğer şirketler şunlardır:

Sırada ne var?

Hayır, henüz bitmedi. 2019 için planladığımız çok daha fazlası var:

Gantt grafikleri

Gelen kutusu

Hedefler

Portföyler

ClickUp 2. 0

Bizi dahil ettiğiniz için Zapier'e çok teşekkür ederiz! Ve bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz.