Takım Verimliliğini Artırmak İçin En İyi 11 AI Kaynak Yönetimi Yazılımı

Monday sabahı ve gelen kutunuzda şimdiden üç adet "acil" proje güncellemesi, bir adet izin talebi ve en güvenilir geliştiricinizin bu hafta için çift randevusu olduğunu belirten bir hesap tablosu var.

Ah, klasik. 🤦

Kaynakları (tekrar) karıştırır, üç kişiye müsaitliklerini sorarsınız ve yine de bir şekilde o görevyi kaçırırsınız.

Belki de (kesinlikle) yapay zekanın (AI) ağır işlerin yapılmasını gerçekleştirme zamanı gelmiştir.

Bu blog yazısında, kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmenize, planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olacak 11 AI kaynak yönetimi yazılımını inceleyeceğiz. 🧰

Kaynak yönetimi için bir AI aracı seçerken, otomatikleştirilmiş planlamalar veya çakışan randevuların ötesine bakmanız gerekir. Doğru araç, kaynak kullanımını optimize etmeli, değişen önceliklere hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olmalı ve büyümeyi güvenle planlamanıza olanak sağlamalıdır.

İşte harika bir aracın yapması gerekenler. 👀

Kapasite tahmini: Gerçek zamanlı verileri kullanarak kişiler, roller ve zaman çizelgeleri genelinde kullanılabilirliği tahmin eden araçlar arayın

yetenekleri işe uygun hale getirin:* Beceriler, konum ve iş yüküne göre en uygun kişileri öneren yapay zeka özelliklerini kullanın

değişime uyum sağlayın:* Sürükle ve bırak planlama, varsayımsal plan ve onaylanmamış kaynaklar için yer tutucuları destekleyen araçlara öncelik verin

i̇ş yükünü ve kullanımı görsel olarak izleme: *Aşırı kullanımı veya atıl kapasiteyi anında tespit etmek için ısı haritaları ve grafikler içeren platformları tercih edin

planlamayı finansal sonuçlarla uyumlu hale getirin: *Proje zaman çizelgeleriyle birlikte kaynakları , gelirleri, maliyetleri ve karı tahmin eden araçları seçin

Öneriler: Kullanım, faturalandırılabilir saatler ve gelecekteki işe alım ihtiyaçları hakkında ayrıntılı raporlama sunan platformları tercih edin

🧠 İlginç Bilgi: 3.000 yıl önce, eski Mezopotamyalılar ve Mısırlılar zaten işgücü ve ticareti yönetiyorlardı. Bunu, kil tabletlerle yapılan erken kaynak planlaması olarak düşünün.

Araç En İyi Özellik Birincil Kullanım Örneği Fiyatlandırma ClickUp İş yükü bilgileri, İş Yükü Görünümü, Entegre zaman takibi ve kaynak şablonları için ClickUp Brain AI destekli planlama, güncellemeler ve iş yükü dengeleme ile merkezi proje ve kaynak yönetimi Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özelleştirme seçeneği mevcuttur Scoro Finansal tahmin, kapasite plan, faturalandırılabilir saat izleme ve akıllı yeniden planlama Ajanslar, danışmanlık şirketleri ve hizmet firmaları için entegre iş ve kaynak planlaması Temel: 23,90 $/ay; Büyüme: 38,90 $/ay; Performans: 59,90 $/ay Takım çalışması Geçici proje planlama, İş yükü planlayıcı, Rol tabanlı faturalandırma ve kaynak ekonomisi Kapasite tahmini ve faturalandırılabilir zaman takibi ihtiyacı olan müşteri odaklı takımlar Deliver: 13,99 $/ay; Grow: 25,99 $/ay; Scale: Özel fiyatlandırma Resource Guru Sürükle ve bırak planlayıcı, Kullanılabilirlik çubuğu, Beceri tabanlı filtreleme ve rezervasyon onayları KOBİ'ler ve farklı zaman dilimlerinde çalışan takımlar için personel, ekipman ve alanların hızlı görsel planlaması Planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar Mosaic AI Takım Builder, Personel sayısı plan, Gerçek zamanlı iş yükü ısı haritaları Büyüyen hizmet takımlarında iş gücü plan ve akıllı kaynak tahsisi Özel fiyatlandırma Tahmin AI destekli planlama, Bütçe tahmini, Yer tutucu ve kazanma olasılık planlaması Kaynak performansı ve karlılıkla bağlantılı öngörüsel plan yapmaya ihtiyaç duyan şirketler Özel fiyatlandırma Float Gerçek zamanlı kapasite izleme, Rol etiketleme ve maliyet oranları, Akıllı izin yönetimi Görsel planlama ile canlı kapasite tahminlerini yöneten ajanslar ve departmanlar Başlangıç: 8,50 $/ay; Pro: 14 $/ay Runn Kapasite ısı haritaları, Yer tutucu plan, Akıllı arama ve finansal tahmin Hizmet takımları, olasılık planlaması, gelir izleme ve gerçek zamanlı iş yükü dengeleme yapacak Başlangıç: 10 $/ay; Profesyonel: 14 $/ay Kantata AI personel önerileri, beceri envanteri, takım duyarlılığı ve nabız izleme İnsanları, performansı ve teslimatı büyük ölçekte yöneten profesyonel hizmet firmaları Özel fiyatlandırma Wrike İş yükü grafiklerinin AI iş oluşturma, Kaynak rezervasyonları ve gösterge panelleri Görünürlük, otomasyon ve ölçeklenebilir ş Akışlarına ihtiyaç duyan kurumsal takımlar Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar Paymo Hayalet rezervasyonlar, Pasif zaman takibi, Zaman çizelgesi görünümüne sahip izin planlayıcı Bağlantılı zaman takibi, faturalama ve takım planlamasına ihtiyaç duyan KOBİ'ler Başlangıç: 5,90 $/ay; Küçük Ofis: 10,90 $/ay; İş: 16,90 $/ay

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Dünya çapında üretken yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasının ardından, şirketler tekrarlayan görevler için teknolojiye yönelmeye başladı. Yapay zeka kaynak yönetimi araçları, planlamayı otomasyon eder, kullanılabilirliği tahmin eder ve iş yüklerini gerçek zamanlı olarak optimize eder.

Kaynakları hassas bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için geliştirilen en iyi çözümleri inceleyelim. ⚒️

clickUp (Merkezi kaynak ve görev yönetimi için en iyisi)*

Günümüzün iş dünyası bozuk gibi görünüyor.

Projeler, bilgiler ve iletişim silolar halinde, çok sayıda uygulamanın, dosyanın ve pingin arasında dağılmış durumda. Takımlar daha hızlı ilerlemek yerine, sadece uyum içinde çalışmak için saatler harcıyor.

ClickUp bunu değiştirir . Projelerinizi, belgelerinizi ve konuşmalarınızı tek bir yerde birleştiren ve işlerin gerçekten akış içinde ilerlemesi için yapay zeka katmanı ekleyen, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

En öne çıkan özellik? Dağınık verileri anında cevaplara, özetlere ve güncellemelere dönüştüren yerleşik AI asistanınız ClickUp Brain.

*clickUp Brain: Kaynak yönetimi için yapay zeka asistanınız

Engelleri önlemek için ClickUp Brain'den haftalık takım iş yükü özetini isteyin

ClickUp Brain, görevleri veya elektronik tabloları manuel olarak incelemeden kaynakları yönetmek için akıllı asistanınızdır. Tasarım takımınızda kimin aşırı yüklenmiş olduğunu veya bugün neyin teslim edilmesi gerektiğini bilmek mi istiyorsunuz? Sadece sorun.

Cidden, sadece "Hangi atananın bugün tamamlaması gereken görevleri var?" yazın ve yazılım, çalışma alanınızdan doğrudan bilgileri çekecektir.

clickUp Brain Max: Konuşma-metin kaynak planlaması artık çok kolay*

ClickUp Brain MAX'teki Talk to Metin özelliği ile fikirleri yakalayın, talimatları paylaşım yapın ve işleri 4 kat daha hızlı tamamlandı

Kaynak planlaması hızla karmaşık hale gelebilir: çakışan randevular, belirsiz zaman çizelgeleri ve bitmek bilmeyen elektronik tablo düzenlemeleri. ClickUp Brain Max ile manuel işleri atlayabilirsiniz. Talk-to-Text yakalama özelliğini kullanarak görevleri yeniden atayın, zamanı kaydedin veya anında eylem öğeleri oluşturun. Siz sadece söyleyin, Brain Max bunu çalışma alanınıza eklesin. Bunu Enterprise Search ile birleştirin ve "Haftaya yeni bir projeyi üstlenebilecek ücretsiz kimler var?" veya "Hangi görevler gecikme riski altında?" gibi sorular sorabilirsiniz ve görevlerinizden, belgelerinizden ve sohbetlerinizden saniyeler içinde yanıtlar alabilirsiniz.

Kaynak sorunları ortaya çıktıktan sonra bunlara tepki vermek yerine, iş yüklerini dengelemek ve projenizi rayından çıkarmadan önce darboğazları önlemek için gerçek zamanlı içgörüler elde edersiniz.

Görev yönetimine yardımcı olur mu? Evet, kesinlikle. Diyelim ki "Önümüzdeki Cuma gününe kadar 2. çeyrek satış raporunu hazırla" yazdınız. Brain bunu, son tarih, atananan kişi ve bulabildiği tüm bağlam bilgileriyle birlikte tam olarak oluşturulmuş bir ClickUp Görevi haline getirir. Ayrıca, AI görev yöneticisi proje güncellemelerini özetler, böylece sürekli durum toplantıları yapmadan da neler olduğunu her zaman bilirsiniz.

🎥 ClickUp Brain'in nasıl işlediğini hızlıca görmek ister misiniz? Bu kısa video, AI asistanının görevleri, belgeleri ve takım bilgilerini tek bir yerden yönetmenize nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor. Videoyu izleyin →

clickUp İş Yükü Görünümü ile iş yüklerini dengeleyin*

Birden fazla takım arasındaki iş yükünü dengelemek için ClickUp İş Yükü Görünümü, takım kapasitesini net ve gerçek zamanlı olarak gösterir, böylece tükenmişlik hissi ortaya çıkmadan görevleri yeniden atayabilirsiniz.

ClickUp İş Yükü Görünümü ile görevlerin takımınız arasında nasıl dağıldığını görsel olarak özetleyin

Her bir kişinin kapasitesini belirleyin ve kimin boğulduğunu, kimin rahatladığını gerçek zamanlı olarak görün. Ardından, görevleri yeniden atamak ve her şeyi dengede tutmak için sürükle ve bırak yöntemini kullanın.

Örnek, baş tasarımcınızın kapasitesi dolmuş, ancak serbest tasarımcının kapasitesi boş. Fazlalık iş yükünü saniyeler içinde aktarabilir ve projeyi izleme halindeyken sürdürebilirsiniz.

⚙️ Bonus: ClickUp Proje Kaynak Matris Şablonunu seçerek takım üyelerini, araçları ve zaman çizelgelerini her proje aşaması için uyumlu hale getirin ve kaynak planlamasını daha kolay ve akıllı hale getirin.

clickUp Zaman Takibi ile zamanı takip edin ve daha akıllı zaman tahmini yapın*

ClickUp Proje Zaman Takibi ile her göreve zaman tahmini ekleyin

Görevlerin takımın ve son teslim tarihinin zaman sınırlarına uymasını sağlamak istiyorsanız, ClickUp Proje Zaman Takibi, görevlerin gerçekte ne kadar sürdüğünü görselleştirmenizi sağlar. Zamanlayıcıları kullanın veya zamanı manuel olarak kaydedin; her şey izlenir.

Video düzenleyicinizin üç saatlik bir tanıtım videosu için altı saat çalıştığını varsayalım. Artık zamanın nereye gittiğini biliyorsunuz ve işler kötüye gitmeden önce işi bir serbest çalışana yeniden dağıtabilirsiniz.

Kaynakları daha verimli yönetmek için şablonları kullanın

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Kaynak Planlama Şablonu ile takımınızın zamanını, kapasitesini ve önceliklerini yönetin

ClickUp Kaynak Planlama Şablonunu uygulayarak görevleri ve kaynakları tek bir ş Akışında görselleştirin, iş yüklerini optimize edin, olası riskleri önceden tahmin edin ve takımları öncelikler ve iş hedefleri etrafında uyumlu hale getirin.

Ayrıca, özelleştirilebilir alanlarla çalışma saatlerini, alt yüklenicileri ve uygunluğu yönetebilirsiniz.

⚙️ Bonus: ClickUp Kaynak Yönetimi Kişi Şablonunu uygulayarak işleri bireyler arasında planlayın ve dağıtın, kullanılabilirliği izlemeyin ve kimsenin aşırı yük altında kalmamasını sağlayın.

clickUp'ın en iyi özellikleri*

clickUp sınırları*

Kapsamlı özellik seti ve özel özelleştirme seçenekleri, yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir

clickUp fiyatlandırması*

*clickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.080+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi bu AI kaynak yönetimi yazılımı hakkında şunları söylüyor:

sonunda kendimi evimde hissettiğim bir şey buldum…ClickUp'ı benim için farklı kılan, görev yönetimini gerçek zamanlı mesajlaşma ve işbirliği ile ne kadar sorunsuz bir şekilde birleştirdiği…Bir görevi tıklayıp hemen orada bir tartışma başlatabiliyorum. Her yorum, dosya ve güncelleme tam olması gereken yerde, görevin kendisine ek dosya olarak bulunuyor.

sonunda kendimi evimde hissettiğim bir şey buldum…ClickUp'ı benim için farklı kılan, görev yönetimini gerçek zamanlı mesajlaşma ve işbirliği ile ne kadar sorunsuz bir şekilde birleştirdiği…Bir görev için tıklayıp hemen orada bir tartışma başlatabiliyorum. Her yorum, dosya ve güncelleme tam olması gereken yerde, görevle birlikte ek dosya olarak bulunuyor.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %88'i kişisel görevleri için yapay zeka kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel, sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği ve güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenli ise? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürüyor. Kapasite sıkışıklıklarını tahmin etmekten zaman çizelgelerini otomatik olarak güncellemeye ve iş yüklerini gerçek zamanlı olarak dengelemeye kadar, zahmetsizce netliğe ulaşmanıza yardımcı olur.

2. Scoro (Entegre iş ve finans yönetimi için en iyisi)*

scoro aracılığıyla

Scoro, danışmanlık ve ajanslar gibi profesyonel hizmet işletmeleri için bir kaynak yönetimi aracıdır. Proje yönetimi, kaynak planlama, bütçeleme, satış ve finansı tek bir bağlantılı sistemde entegre ederek, işletmenizin performansını ve karlılığını gerçek zamanlı olarak görünümü sağlar.

Scoro'yu diğerlerinden ayıran özelliği, finansal kontrol konusundaki derinliğidir. Gerçek zamanlı karlılık izleme, proje düzeyinde maliyet yönetimi ve ayrıntılı fiyat teklifi gibi araçları, marjlara önem veren işler için özellikle değerli kılar. Ayrıca, iş yükünü dengelemede mükemmeldir — kaynak ihtiyaçlarını tahmin eder ve kullanılabilirliğe göre görevleri dağıtım yapar, böylece tükenmişliği önlemenize yardımcı olur.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izlemeyin ve elde ettiğiniz bilgileri karlılığı ve planı iyileştirmek için kullanın

Bağımlılıklar arasında otomatik zaman çizelgesi ayarlamalarıyla önceliklerin değişmesine göre görevleri akıllıca yeniden planlayın

Aşırı vaatlerde bulunmamak veya teslimat hedeflerini kaçırmamak için son teslim tarihlerini takımın gerçek kapasitesine uyarlayın

Kaynak planlama şablonlarını kullanarak önceden tanımlanmış görevler ve dönüm noktaları ile yeni projeleri hızla başlatın

Scoro sınırları

Arayüz ön tanımlı olarak İngiltere/Avrupa adres biçimlerini kullanır, bu da AB dışı kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Formlar ve alanlar için IFTTT benzeri ("eğer bu olursa o zaman şu olur") otomasyon veya koşullu mantık eksikliği

Scoro fiyatlandırması

*temel: Kullanıcı başına aylık 23,90 $

büyüme: *Kullanıcı başına aylık 38,90 $

performans: *Kullanıcı başına aylık 59,90 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (230'dan fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Scoro hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın yapay zeka kaynak yönetimi yazılımı hakkındaki yorumu :

Scoro, diğer çözümlerle sınırlı entegrasyonlara sahiptir. API'ler mevcut olsa da, API'ler her şey için iş yapmaz. Scoro'nun posta kodları, ülkeler ve posta adresleri alanları, İngiltere ve Avrupa biçiminde ayarlanmıştır, bu da iletişim bilgilerini girerken biraz kafa karıştırıcı olabilir.

Scoro, diğer çözümlerle sınırlı entegrasyonlara sahiptir. API'ler mevcut olsa da, API'ler her şey için iş yapmaz. Scoro'nun posta kodları, ülkeler ve posta adresleri alanları, İngiltere ve Avrupa biçiminde ayarlanmıştır, bu da iletişim bilgilerini girerken biraz kafa karıştırıcı olabilir.

🔍 Biliyor muydunuz? Kaynak yönetimi, Gantt grafik (1900'ler) ve Kritik Yol Yöntemi (1950'ler) gibi araçlarla gelişerek daha iyi proje yönetimi ve kaynak tahsisi sağladı.

📖 Ayrıca okuyun: İK süreçlerini iyileştirmek için ücretsiz İK şablonları ve formları

3. Teamwork (Müşteri odaklı proje işbirliği için en iyisi)

teamwork aracılığıyla

Teamwork, kaynak yönetiminde üstün başarı gösteren kapsamlı bir proje yönetimi platformudur. Operasyonlarını optimize etmek isteyen ajanslar ve müşteri odaklı takımlar için idealdir. AI ile güçlendirilmiş proje yönetimi platformu, işleri karmaşıklaştırmadan insan kaynakları planını doğrudan karlılıkla ilişkilendirir.

Ayrıca, kapsam sapmalarını izlemenize, faturalandırılabilir saatleri izleme yapmanıza ve kapasite sorunlarını erken tespit etmenize yardımcı olur. Kaynak Planlayıcı ve Geçici Projeler gibi araçlarla talebi tahmin edebilir ve önceden plan yapabilirsiniz.

Takım çalışmasının en iyi özellikleri

İş yükü planlayıcısını kullanarak görevleri takım kapasitesine göre değiştirin ve tükenmişliği önleyin

Geçici projeler ve yer tutucu kaynaklarla önceden plan yapın ve aşırı taahhütlerden kaçının

Sürükle ve bırak özelliği ile daha akıllı plan için tahmini ve kullanılamayan zaman ayarlarını kullanarak görevleri taşıyın

Maliyet oranlarını ve iş saatlerini kullanarak kişi başına rol, beceriler ve faturalandırılabilir saatleri tanımlayarak takım ekonomisini yönetin

*takım çalışması sınırları

Sadece son teslim tarihlerini ayarlayabilirsiniz, belirli saatleri ayarlayamazsınız, bu da günlük önceliklendirmeyi zorlaştırır

Görevleri çoğaltmadan birden fazla müşteri panosundaki görevlerin tek bir yerde görünümü zordur

Takım çalışması fiyatlandırması

*sonsuza Kadar Ücretsiz

teslimat: *Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 25,99 $

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Sanayi Devrimi, kaynak yönetimini başlık altına aldı. Montaj hatları, zaman çalışmaları ve Frederick Taylor'ın "bilimsel yönetim" yaklaşımı, verimliliği yeni bir öncelik haline getirdi.

4. Resource Guru (Kolaylaştırılmış kaynak planlaması için en iyisi)

resource Guru aracılığıyla

Resource Guru, ekiplerin insan, ekipman ve toplantı alanlarını tahsis etmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir AI kaynak yönetimi yazılımı ve planlama aracıdır. Sezgisel arayüzü ve sağlam planlama yetenekleriyle tanınan bu yazılım, çeşitli sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli takımların ihtiyaçlarını karşılar.

Sürükle ve bırak etkileşimleri, görsel iş yükü göstergeleri ve sezgisel çakışma algılama özelliği ile günlük planlamayı zahmetsiz hale getirir. Özel Alanlar, merkezi bir kaynak havuzundan kişileri, ekipmanları ve toplantı odalarını yönetir ve yetenekleri becerilere, departmanlara ve konumlara göre filtreleyebilirsiniz.

Resource Guru'nun en iyi özellikleri

Onay ş Akışını kullanarak rezervasyon onaylayıcıları atayın ve yoğun talep gören takım üyelerinin zamanını koruyun

Özel Alanlar'ı uygulayarak beceriler, araçlar veya bölge gibi benzersiz özelliklere göre kaynakları etiketleyin ve filtreleyin

İş yüklerini optimize etmek ve aşırı rezervasyonu önlemek için "Kullanılabilirlik Çubuğu" ile gerçek zamanlı bilgilere erişin

Konumlar arası karışıklığı ortadan kaldıran yerleşik saat dilimi desteği ile farklı saat dilimlerinde güvenle planlama yapın

Resource Guru sınırları

Rezervasyonların yetersiz olduğu durumlarda net uyarılar verilmez ve kullanıcılar kalan saatleri görmek için fareyi manuel olarak üzerine getirmelidir

Açılır menüler verimsiz, kullanımı zor ve hataya meyillidir, özellikle de boş seçenekler yanlışlıkla seçildiğinde

Resource Guru fiyatlandırması

grasshopper Planı: *Kullanıcı başına aylık 5 $

Blackbelt Plan: Kullanıcı başına aylık 8 $

master Plan: *Kullanıcı başına aylık 12 $

Resource Guru derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (390'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (530+ yorum)

*gerçek kullanıcılar Resource Guru hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu şöyle diyor:

Kaynak gurusu kullanmanın gerçek bir dezavantajı yoktur. Ancak, insanlar hangi projeyle çalıştıklarını ve ne zaman çalıştıklarını güncellemediklerinde çok kullanışlı değildir.

Kaynak gurusu kullanmanın gerçek bir dezavantajı yoktur. Ancak, kullanıcılar hangi projeyle çalıştıklarını ve ne zaman çalıştıklarını güncellemediklerinde çok kullanışlı değildir.

🔍 Biliyor muydunuz? Orta Çağ'da (M.S. 476-1450), loncalar, ekmek ve zırh gibi malları üretmek için kaynakları yöneten zanaatkarlar ve tüccarların birleşiminden ortaya çıktı. Bu küçük işler, üretimi denetlemek için usta zanaatkarların yardımına güveniyordu ve bu da organizasyonel düzeyde kaynak yönetiminin erken bir formunu oluşturuyordu.

5. Mosaic (AI destekli işgücü planı için en iyisi)

mosaic aracılığıyla

Mosaic, eski elektronik tablolar ve bağlantısız planlamayı bir kenara bırakan, yapay zeka tabanlı bir kaynak yönetimi aracıdır. Sistemlerinizden gerçek zamanlı verileri alır ve kimin ne üzerinde iş yaptığını, ne zaman iş yaptığını ve bunun neden önemli olduğunu görmenizi sağlar. Mosaic, proje görevlerini planlamak ve izlemek için görsel bir kaynak takvimi sunarak takımın görünürlüğünü artırır.

Bu araç, mevcut araçlarınızla otomatik olarak senkronizasyon yapar, anlık iş yükü tahminleri sunar ve hikayeyi anlatan görsel raporlar sunar. Planlanan ve gerçek zamanı, bütçeleri ve takım çıktısını gerçek zamanlı olarak analiz etmenize yardımcı olan raporlar ve kullanım gösterge panelleri kullanarak performansı gecikme olmadan takip edebilirsiniz.

Mosaic'in en iyi özellikleri

AI Takım Builder ile becerileri, rollerini ve uygunluk durumlarını saniyeler içinde eşleştirin

Yaklaşan talebe göre takımınızı ne zaman büyüteceğinizi tam olarak bilmek için "AI Headcount Planning" (AI Personel Planlaması) özelliğinden yararlanın

İş yükü ısı haritaları oluşturarak, departmanlar arasında aşırı yüklemeli veya yetersiz kullanılan personeli anında tespit edin

Çalışma akışlarını bozmadan zaman çizelgelerini ve planları değiştirmek için zaman çizelgesi kaydırma ve bağımlılık yönetimini kullanın

*mosaic sınırları

Geliştirme takım, özellik taleplerini uygulamakta yavaş ve sürüm zaman çizelgelerinde aşırı vaatlerde bulunma eğilimindedir

Projeye atanmamış kullanıcılar projeyi görünümü sağlayamaz, bu da planlama ve programlama için görünürlük sorunları yaratır

Mosaic fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Mosaic derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

⚙️ Bonus: Hemen indirip özelleştirebileceğiniz ve uygulayabileceğiniz ücretsiz proje yönetimi şablonları burada.

6. Forecast (Tahmine dayalı proje analizi için en iyisi)

forecast aracılığıyla

AI destekli zaman çizelgeleriyle Forecast, zaman takibinin zorluğunu ortadan kaldırır ve projelerinizin, çalışanlarınızın ve kârlarınızın nasıl izlendiğine dair net, gerçek zamanlı bilgiler sunar. Bu, marjınızın nerede azaldığını, hangi görevlerin kaynakları tükettiğini ve neyin düzeltilmesi gerektiğini sorun haline gelmeden önce tespit eden yerleşik bir analistiniz olması gibidir.

Forecast, arka plandaki işleri de otomasyonla gerçekleştirerek takımınızın daha hızlı ve akıllı bir şekilde çalışmasını sağlar. Karlı ve proaktif kalmak hedefinizse, bu araç size destek olacaktır.

En iyi özellikleri tahmin edin

Beceri ve uygunluk durumuna göre doğru kişiyi doğru göreve anında eşleştiren "Kişi Planlaması" görünümüyle görev planlamasını otomatikleştirin

"Yer tutucu rezervasyon" ve "kazanma olasılık tahmini"ni kullanarak yeni projeleri önceden belirleyin ve önceden güvenle planlama yapın

Proje başına gerçek zamanlı maliyetler, elde edilen gelir ve marj durumuna dayalı yapay zeka destekli bütçe izleme ile proje durumunu anında takip edin

Gerçek zamanlı kaynak ve proje performans verilerini derleyen kullanım raporlarını kullanarak talep üzerine içgörüler paylaşımını gerçekleştirin

*tahmin sınırları

GitLab senkronizasyonu ve görev zamanlayıcıları gibi bazı özellikler yavaş ve hatalı çalışıyor

Kullanıcılar, alt görevleri dönüm noktalarına bağlamak ve bunun saatlere yansıtılması gibi daha fazla esneklik istiyor

Tahmini fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Tahmin puanları ve yorumlar

G2: 4. 2/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

*gerçek kullanıcılar Forecast hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şunları bahsetme:

Yaklaşan ve geçmiş kartlarımı, son teslim tarihlerini, proje zaman çizelgelerini, dönüm noktası planlarını ve takım üyelerini kolayca görebilirim. Kartın durumunu yapılacaklar, devam ediyor ve Tamamlandı olarak kolayca değiştirebilirim.

Yaklaşan ve geçmiş kartlarımı, son teslim tarihlerini, proje zaman çizelgelerini, dönüm noktası planlarını ve takım üyelerini kolayca görebilirim. Kartın durumunu yapılacaklar, devam edenler ve tamamlandı arasında kolayca değiştirebilirim.

💡 Profesyonel İpucu: 80/20 kuralını veya karar matrisini kullanarak yüksek etkili kaynakları ve projeleri önceliklendirin. Bu, odaklanmanızı sağlar ve tükenmişlik hissini önler. Kaynak tahsisinde duygusal kararlar almamak için objektif puanlama kullanın.

7. Float (Görsel takım kapasite planlaması için en iyisi)

float aracılığıyla

Float, kaynak planlamasını basit ve son derece görsel hale getirir. Kimin ne üzerinde iş yaptığını, kimin aşırı yüklü olduğunu ve bütçenizin durumunu tahminlere gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak görünümü sunabilmek için tasarlanmıştır.

Görevleri Programa sürükleyip bırakabilir, saatleri veya yüzdeleri tahsis edebilir ve hatta kişileri beceri veya departmana göre etiketleyebilirsiniz. AI kaynak yönetimi yazılımı, değişikliklerin tahminlerinizi nasıl etkilediğini anında gösterir. Daha da iyisi? İzinler, tatiller ve faturalandırılabilir oranları hesaplar, böylece çift rezervasyon veya yanlış tahsis yapmazsınız.

Float'ın en iyi özellikleri

Canlı kapasite izleme ile sorunları erken tespit edin ve aşırı rezervasyonlu planlar, yeterince kullanılmayan kaynaklar ve izin çakışmaları için uyarılar alın

Standart rol, fatura/maliyet oranları ve beceri etiketlerini tanımlayarak her işe doğru kişiyi kolayca eşleştirin

Özel izin politikaları oluşturun, tatil görevlerini otomasyonla gerçekleştirin ve yerleşik onaylarla izinleri yönetin

Filtrelenmiş görünümlerle verileri müşteri, departman veya projeye göre planlayın ve düzenleyin

Float sınırları

Aynı projeye atanan ekip arkadaşlarını kolayca görebilme seçeneği yok

Filtre kullanımı, ilgili görevleri bulmak için sezgisel olmayabilir

Değişken fiyatlandırma

başlangıç: *Kullanıcı başına aylık 8,50 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 14 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Float puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.600'den fazla yorum)

8. Runn (Gerçek zamanlı kapasite tahmini için en iyisi)

runn aracılığıyla

Runn, size net ve etkileşimli bir görünüm sunarak insanları, projeleri ve tahminleri koordine etmenin stresini ortadan kaldırır. Sürükle ve bırak planlayıcısı ve gerçek zamanlı görselleştirmeleri, zaman çizelgelerini kolayca ayarlamayı veya kaynakları anında yeniden tahsis etmeyi kolaylaştırır.

Belki bir proje veya onaylanmamış bir işe alımınız mı var? Her şey ayar olmadan önce, yer tutucular ve geçici projeler kullanarak buna göre planlama yapabilirsiniz. Kapasite Isı Haritası, takım kullanımını ve kaynak tahsisini renk kodlarıyla hızlı bir şekilde gösterir. Aynı zamanda, Kişi Raporları gelirleri, faturalandırılabilir saatleri ve kimin iş yükü olduğunu ayrıntılı olarak gösterir.

Runn'un en iyi özellikleri

"Akıllı Arama" özelliğini kullanarak yetenek havuzunuzu rol, beceri, konum veya özel etiketlere göre filtreleyin

Farklı senaryolar altında "ne olurdu" plan ve tahmin kullanımı ile gelecekteki iş yükünü simüle edin

Adları belirlemeden kapasite ihtiyaçlarını tanımlamak için "yer tutucular" kullanarak bilinmeyenler etrafında plan yapın

Proje veya portföy bazında "finansal tahmin raporları" ile gelir, maliyet ve kârı gerçek zamanlı olarak izleme

*çalışma sınırları

Vurgulu harfler içeren isimlerde yanlış karakter görüntüleme gibi veri tutarlılığı sorunları

Daha odaklı plan görünümleri için projeleri yer tutucularla filtreleyememe

Runn fiyatlandırması

başlangıç: *Kullanıcı başına aylık 10 $

profesyonel: *Kullanıcı başına aylık 14 $

Premium: Özel fiyatlandırma

Runn puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (25+ yorum)

*gerçek kullanıcılar Runn hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

RFI/RFP yanıtlarıyla birlikte zaman tahsisi kısmını daha iyi kullanabilmek için, insan kaynakları yönetimi ve çalışanların becerileri alanında daha fazla özellik istiyorum.

RFI/RFP yanıtlarıyla birlikte zaman tahsisi kısmını daha iyi kullanabilmek için, insan kaynakları yönetimi ve beceriler alanında daha fazla özellik istiyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Roma İmparatorluğu, görev tanımları ve komut zinciri sayesinde saat gibi işliyordu. Kilise bile organizasyon grafiklerinin ilk sürümlerine sahipti.

9. Kantata (Profesyonel hizmetlerin performans izleme için en iyisi)

kantata aracılığıyla

Kantata, danışmanlık şirketleri, ajanslar ve profesyonel hizmet firmaları gibi insan kaynağına dayalı takımlar için geliştirilmiştir. Temel planlamanın çok ötesine geçer. Akıllı personel önerileri, canlı proje güncellemeleri ve gerçek zamanlı tahminleri tek bir yerde bulabilirsiniz.

Beceri Envanteri ve Kaynak Tahmini gibi özellikler, doğru kişileri doğru projelere hızlı bir şekilde eşleştirmeyi kolaylaştırır. Statik bir gösterge paneli yerine, kullanıcıların "ön cam görünümü" olarak adlandırdığı, işinizle birlikte hareket eden ve sürekli güncellenen bir plan elde edersiniz.

Kantata'nın en iyi özellikleri

Projeler geliştikçe uyum sağlayan gerçek zamanlı kaynak tahsisi ile esnek personel planları oluşturun

"Yetenek Ağı Yönetimi" ile iç ve dış katkı sağlayanları sorunsuz bir şekilde yönetin

"Yapılandırılabilir Kaynak Önerileri" ile en uygun personel önerilerini otomatik olarak oluşturun

"Kantata Pulse" kullanarak takım duygularını ve proje durumunu izleme yaparak teslimat risklerini erken tespit edin ve önleyin

Kantata sınırları

Kullanıcılar bazen ayrıntı düzeyinin aşırı olduğunu ve gösterge panellerinin özelleştirilmesinin zor olduğunu düşünürler

Basit görevleri tamamlamak birden fazla tıklama gerektirebilir ve bu da verimliliği yavaşlatır

Kantata fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kantata puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (600+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel yapay zeka (AI) yazılım pazarının boyutunun yıllık ortalama %30 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir . Bu, 2030 yılına kadar 1,43 milyar dolara ulaşacağı anlamına gelmektedir.

10. Wrike (Enterprise düzeyde proje görünürlük için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Sadece saatleri izleme ve görevleri atamaktan daha fazlasını arıyorsanız, Wrike sizin için ideal bir araç olabilir. Planlama, işbirliği ve yürütmeyi bağlantı kurarak, sizi uyum sağlamaya zorlamak yerine takımınızın ş Akışına uyum sağlar. İş yükü grafikleri ve kaynak rezervasyonları, iş yükleri, çaba ve rezervasyonları canlı görünümde göstererek kapasite planlamasını doğru hale getirir.

Wrike, Dinamik Talep Formları ve Özel Öğe Türleri sayesinde iş akışı otomasyonu ile alım ve yürütme işlemlerini de kolaylaştırır. Her şey tek bir çalışma alanında, manuel aktarımlar veya elektronik tablolar olmadan akış gösterir. Ayrıca, Klaxoon entegrasyonu, beyin fırtınası oturumlarını doğrudan Wrike'da eyleme geçirilebilir çalışmalara dönüştürür.

*wrike'ın en iyi özellikleri

Kaynak rezervasyonları" ile rezervasyonlar oluşturarak bireyler veya roller için zaman blok edin ve planlanan ile gerçek çabaları karşılaştırarak izleyin

Gerçek zamanlı iş yükü grafikleriyle takımlar arasındaki iş yüklerini dengeleyin ve birkaç tıklamayla görevleri yeniden dağıtın

"Wrike Datahub" ile ilgili verileri otomasyonlara, gösterge panellerine ve raporlara aktarın

AI iş oluşturma özelliğini kullanarak girdileri görevlere dönüştürün, dağınık notları otomatik olarak yapılandırılmış alt görevlere dönüştürün

*wrike sınırları

Ön tanımlı bildirim ayarları, manuel olarak özelleştirilmedikçe uyarı yorgunluğuna neden olabilir

Karmaşık özellikleri, temel görev izleme veya basit ş Akışı için aşırı gelebilir

*wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

takım: *Kullanıcı başına aylık 10 $

iş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

*wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.700'den fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu AI kaynak yönetimi yazılımı hakkında şöyle dedi:

Kuruluşum, e-postadan doğrudan görevler oluşturma özelliğini yoğun olarak kullanıyor. Sık sık e-posta yoluyla talepler alıyoruz ve görevde ileride başvurmak üzere ilk talebin içeriğini kaydetmek istiyoruz. E-posta özelliği bunu hızlı ve tutarlı bir şekilde yapmamızı sağlıyor.

Kuruluşum, e-postadan doğrudan görevler oluşturma özelliğini yoğun olarak kullanıyor. Sık sık e-posta yoluyla talepler alıyoruz ve görevde ileride başvurmak üzere ilk talebin içeriğini kaydetmek istiyoruz. E-posta özelliği bunu hızlı ve tutarlı bir şekilde yapmamızı sağlıyor.

🤝 Dostça bir hatırlatıcı: Mümkün olduğunca çapraz eğitim verin. Bu, anahtar kaynaklar yetersiz kaldığında size yedekleme seçenekleri sunar.

11. Paymo (Fatura entegrasyonu ile zaman takibi için en iyisi)

paymo aracılığıyla

Paymo, kimin neyi ne zaman yaptığı ve bunun kârlılığa nasıl etki ettiği konusunda net bir resme ihtiyaç duyan takımlar için geliştirilmiştir. Zaman takibi, proje plan, kaynak planlama ve faturalandırma özelliklerini bir araya getirir.

Neyin kullanışlı olduğu mu? Aynı zaman çizelgesinde proje ve çalışan görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz, böylece takımdaki kaynak tahsisini optimize etmek çok kolaydır. Paymo, operasyonel ve finansal verileri bir araya getirdiğinden, kar marjlarını kolayca izleyebilir ve bir sorun haline gelmeden önce birinin aşırı rezervasyon veya yetersiz kullanım durumunu tespit edebilirsiniz.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Görev verilerini, kaynak planlarını otomatik olarak doldurmak için "hayalet rezervasyonlar" ile önceden planlanmış zaman bloklarına dönüştürün

Takım planlayıcı aracılığıyla iş yüklerini görsel olarak yönetin; aşırı rezervasyonlu veya yeterince kullanılmayan takım üyeleri için renk kodlu göstergeler kullanın

"Paymo Track" ile kullanıcı etkinliğine göre otomatik olarak zaman çizelgeleri oluşturan zamanı pasif olarak izleme

Zaman çizelgesine doğrudan entegre edilmiş yerleşik izin planlayıcıyı kullanarak izin planlamasını merkezileştirin

Paymo sınırları

Çevrimdışı veya işe gidip gelme süresini kaydedememe, bu da tam zaman kayıtlarına ihtiyaç duyan kullanıcıları etkiler

Müşteri ödemelerinin kullanıcı banka hesaplarına aktarılmasında gecikmeler

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz

başlangıç: *Kullanıcı başına aylık 5,90 $

küçük Ofis: *Kullanıcı başına aylık 10,90 $

iş: *Kullanıcı başına aylık 16,90 $

Paymo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (580+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (650+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Kaynak yönetimi aracınızda takımınız için canlı bir beceri haritası oluşturun. AI, veri görselleştirme deneyimi olan bir tasarımcı veya birden fazla çerçeveye hakim bir geliştirici gibi gizli güçlü yönleri ortaya çıkarabilir, böylece sadece uygunluk durumuna göre değil, yeteneklere göre iş atayabilirsiniz. Beceri eksikliklerini önlemek, eğitim planlamak ve yeni projeler geldiğinde daha akıllı personel kararları almak için bu envanteri düzenli olarak güncelleyin.

clickUp ile verimliliğe "tıklayın"*

Tüm bu dijital proje yönetimi araçları, akıllı planlama, kapasite planlama, zaman ve proje ilerleme izleme gibi proje yöneticileri için değerli özellikler sunar. Ancak çoğu, tüm alanlarda değil, yalnızca bir alanda mükemmeldir.

İşte bu noktada, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp öne çıkıyor.

Özetler oluşturan, gerçek zamanlı soruları yanıtlayan ve kaynakları verimli bir şekilde tahsis eden ClickUp Brain'den, etkili kaynak yönetimi için ClickUp İş Yükü Görünümü'ne kadar, takımınızın çalışma şeklini optimize edebilirsiniz.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅