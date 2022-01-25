Bir Affiliate Pazarlama Kampanyası Planlama: Adım Adım Kılavuz

Sam O'Brien , küresel bir SaaS PRM pazarlama çözümü olan Affise'nin pazarlama müdürüdür. Ürün yönetimi ve tasarım geçmişine sahip bir büyüme pazarlama uzmanıdır ve inovasyon, büyüme ve pazarlama teknolojisine tutkuyla bağlıdır.

Bir işi yürütmek zordur. Her şeyi mükemmel bir şekilde yapmaya çalışırken bir düzine farklı rol üstlenmeniz gerekir, ancak doğal olarak bu roller hepsine aynı derecede uygun olmayabilir. Birçok kişi için pazarlama, küçük işletme sahibi olarak en büyük zorluk olmaya devam ediyor.

Potansiyel müşteriler elde etmek, görünürlüğü artırmak ve satışları artırmak en zor kısım olabilir, ancak aynı zamanda en tatmin edici kısımdır. İşinizin amacı satmak, kar elde etmek ve paranın akışını sağlamaktır. Ka-ching! 💰

Affiliate marketing, sorunlarınızın çözümü olabilir. İşleyişi basittir. Başka bir pazarlamacıya, potansiyel müşteriler getirip ürünleriniz ve işiniz hakkında farkındalık yaratması için komisyon sunarsınız.

Bağlı kuruluşlarınıza yalnızca performans gösterdiklerinde ödeme yaparsınız, böylece yatırım getirinizi artırır ve başarısız yatırım olasılığını neredeyse sıfıra indirirsiniz. Kar marjlarınız biraz azalır, ancak tüm pazarlama faaliyetlerini bağlı kuruluşunuz gerçekleştirdiği için buna değer.

ClickUp Ortaklık Programını örnek olarak alalım. Ortaklar, ücretsiz hesaplar da dahil olmak üzere, yönlendirdikleri her yeni kullanıcı için ödeme alır! ClickUp ise, en kaliteli ortaklarla çalışmanın sağladığı ekstra görünürlük ve potansiyel müşteri oluşturma avantajlarından yararlanır. Bu, karşılıklı yararın tam tanımıdır. Kazanmaya başlamak için buradan başvurun!

Kendi yüksek performanslı bağlı kuruluş pazarlama programınızı geliştirmek için aşağıdaki sekiz basit adımı izleyin!

yüksek Performanslı Bir Affiliate Pazarlama Programı Geliştirmek İçin 8 Adım

1. Hedef kitlenizi belirleyin

Ürününüzü kimlerin satın aldığını biliyor musunuz? 🤔

Bir bağlı kuruluş pazarlama kampanyasına başlamadan önce, müşterilerinizin kim olduğunu, nerede yaşadıklarını, yaşlarını, gelirlerini vb. bilmeniz gerekir. Ürününüzün hangi sorunları çözdüğünü ve hedef pazarınızın ihtiyaç ve endişelerinin neler olduğunu bilmelisiniz.

Ulaşmak istediğiniz kişileri belirleyin ve işiniz için bir müşteri avatarı oluşturun. Hedef müşterilerinizin resmi ne kadar net olursa, kim olduklarını o kadar iyi anlarsınız ve onlara ulaşma ve satış huninizden aşağıya doğru ilerletme olasılığınız o kadar artar. Markanızı hedef kitlesiyle uyumlu hale getirmek çok önemlidir, böylece siz ve bağlı kuruluşlarınızın yapacağı her şeyde onlara en iyi şekilde hitap edebilir ve hizmet verebilirsiniz.

Müşterilerinizin nerede vakit geçirdiğini bulmaya çalışın. YouTube'da mı yoksa Instagram'da mı? Google'da ne arıyorlar? Hangi influencer'ları takip ediyorlar? Hangi blogları okuyorlar ve hangi podcast'lere abone oluyorlar? Birçok bağlı kuruluş, takipçilerini bağlı kuruluş bağlantılarına tıklamaya ikna etmek için sosyal medya takipçilerini kullanır.

Bu soruların yanıtlarını bulduğunuzda, hedef kitlenize hitap etmek için hangi bağlı kuruluşları işe almanız gerektiğini bileceksiniz.

via EasyAffiliate

2. Hedefleri belirleyin

Hedefleriniz yoksa, başarınızı veya başarısızlığınızı ölçmek için hiçbir şeyiniz yoktur. SMART hedefleri belirleyin: spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman sınırlı. Bu pazarlama hedefleri, bağlı kuruluş programınızın işe yarayıp yaramadığını değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

SMART satış hedefine bir örnek, iki ay içinde en az 2.000 potansiyel müşteri getiren 20 bağlı kuruluş sahibi olmak olabilir . Bağlı kuruluş pazarlama kampanyanızın başarısını bu hedeflere göre değerlendirmeli ve günlük ve haftalık performansı ölçmek için KPI'lar tanımlamalısınız.

Ölçülebilir hedefler belirlemek, pazarlama stratejinizin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenize yardımcı olur, böylece doğru zamanda uygun değişiklikleri yapabilirsiniz.

Ayrıca , zorlu hedefler de belirleyebilirsiniz . Bunlar , mevcut yeteneklerinizin ötesinde olan ancak daha çok çabalamaya, daha büyük kazançlar elde etmeye ve daha iyi sonuçlar almaya teşvik eden hedeflerdir. 🎯

via Bodybuildingmealplan. com

3. Rakiplerinizi inceleyin

Dünyayı ele geçirmenizi engelleyen nedir? Rekabet! İşinizin büyümesini istiyorsanız, rakiplerinize kıyasla nerede durduğunuzu bilin. Kapsamlı bir rakip analizi, bağlı kuruluş programınız için bir referans noktası belirlemenize yardımcı olabilir.

Araştırmanız aşağıdaki soruları yanıtlamalıdır:

Gelir paylaşımı stratejileri nedir? Ortaklık programı tıklama başına kazanç mı sağlıyor yoksa standart bir komisyon ücreti mi alıyor?

Affiliate'leri bulmak için bir affiliate ağı kullanıyorlar mı?

Satıcı, bağlı kuruluşu nasıl destekler? Herhangi bir eğitim sunuluyor mu?

Ortaklık programının koşulları nelerdir?

Hangi ilerleme izleme metriklerini kullanıyorlar?

Bu araştırmanın amacı, doğru bağlı kuruluşları çekebilmeniz ve rakipleriniz yerine sizi tercih etmelerini sağlamaktır.

Rakiplerinizin bağlı kuruluş programlarını değerlendirerek, bunları iyileştirme fırsatlarını arayabilir ve daha iyi yapmanın yollarını bulabilirsiniz. 📈

4. Dönüşüm huninizi optimize edin

Bağlı kuruluşlar, sizi diğerlerine tercih etmeden önce dönüşüm oranınızı dikkate alacaktır. Bunu iyileştirmek için kullanıcı deneyiminizi, web sitesi tasarımınızı ve satış metinlerinizi geliştirin. Bu, EPC'nizi doğrudan etkileyecek ve programın benimsenme oranlarını artıracaktır.

Çoğu bağlı kuruluşun faizini çeken metrik, tıklama başına kazanç (EPC)dır. EPC, bir bağlı kuruluş pazarlama kampanyasının karlılığının ölçüsüdür. Bağlı kuruluşlar, değerli zamanlarını kendilerine en fazla para kazandıran ürün ve hizmetleri tanıtmak için harcamayı tercih ederler.

EPC'si düşük olan bağlı kuruluşlar bulmak zor olacaktır. Bu değişken bir dünyadır, biz size söylüyoruz!

Dönüşüm oranları arttıkça kazançlar da artacaktır. Yüz bin potansiyel müşteriye sahip olsanız da, bunlardan sadece 100'ünü satın alan müşteriye dönüştürebiliyorsanız bunun bir anlamı yoktur. Dönüşüm huninizi optimize ederek maksimum sayıda potansiyel müşteriyi dönüştürün ve ortaklıklarınızı daha karlı hale getirin.

Ne kadar çok kazanırlarsa, o kadar çok yüksek kaliteli bağlı kuruluşları çekersiniz.

via Crazyegg. com

5. Bir bağlı kuruluş ağı kullanmak isteyip istemediğinize karar verin

Hedeflerinize bağlı olarak, bağlı kuruluş programınızı kendiniz yürütmeye veya bir bağlı kuruluş ağına katılmaya karar verebilirsiniz. 👥

Bunu kendiniz yapmak zahmetli olabilir ve ilk etapta azaltmak istediğiniz iş yükünü artırır.

Bunun yerine, bağlı kuruluşlar bulmanıza ve onlarla ilişkinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan bir ağa katılabilirsiniz. Ancak, bağlı kuruluş ağları, dahil oldukları her satıştan komisyon kesintisi alırlar ve bu da bir sorun olabilir.

Tek başına çalışmaya karar verirseniz ve bağlı kuruluşlarla doğrudan ilgilenmek isterseniz, kaynak yönetimi, görev yönetimi ve net hedefler belirlemenize yardımcı olacak bir proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız olacaktır.

İster bağlı kuruluş pazarlama yönetim yazılımı ister bağlı kuruluş ağı seçin, seçim bütçenize, önceliklerinize ve kapasitenize göre yapılmalıdır.

via Entrepreneur. com

6. Uygun bağlı kuruluşlar bulun

Bu, bağlı kuruluş yolculuğunuzun en önemli kısmı: doğru kişileri bulmak. Bağlı kuruluş programınıza başladığınızda, aktif olarak ortaklar bulmanız gerekir. Facebook ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında katılabileceğiniz gelişmiş bağlı kuruluş toplulukları bulunmaktadır.

Sosyal medya etkileşiminin yanı sıra, e-postalar yoluyla, bağlı kuruluş sitelerine katılarak veya sizin ürünlerinizi incelemiş ya da takipçileri hedef kitlenize benzeyen etkileyicilere mesaj göndererek bağlı kuruluşlara ulaşabilirsiniz. Alıcıların kiminle iletişim kurduklarını göstermek için iş sahibi e-posta imzasını eklemeyi unutmayın.

Ortakları seçerken dikkatli olun ve başvuran herkesi kabul etmeyin. Düşük kaliteli içeriğe ihtiyacınız yok ve bunu istemezsiniz, çünkü bu, itibarınıza zarar verecektir. Yalnızca markanızın hedefleriyle uyumlu başvuru sahiplerini kabul edin.

Değerli olacak bağlı kuruluşları işe almak zordur, ancak sizin için çalışan iyi bir takımınız olduğunda ve satışlar artmaya başladığında, onlar daha da çok çalışmak için motive olacaklardır. 🤝

7. Bağlı kuruluşlarınızı destekleyin

İşe aldığınız tüm bağlı kuruluşlar profesyonel olmayacaktır. Çoğu, bağlı kuruluş pazarlamacılığı konusunda çok az eğitim almış veya hiç eğitim almamış olacaktır.

Affiliate'lerinizi harika bir affiliate araç seti ile desteklemeye hazır olmalısınız. Bir başka iyi fikir de, affiliate'lerin kazançlarını ve dolayısıyla satışlarınızı artırmalarına destek olacak bir affiliate yöneticisi bulundurmaktır.

Bağlı kuruluşlarınızla sürekli etkileşimde bulunduğunuz ve gerektiğinde onlara yardımcı olduğunuz aktif bir topluluk oluşturun. Çevrimiçi Facebook grupları, birçok işletme tarafından ortakları arasındaki bilgi ve anlayışı artırmak için kullanılır.

Ayrıca, ara sıra bir etkinlik düzenleyebilir veya yeni bağlı kuruluşlara yardımcı olmak ve izleme yazılımı ve gösterge panellerini kullanma konusunda onları eğitmek için ipuçları ve püf noktaları paylaşmak üzere bir web semineri düzenleyebilirsiniz.

Unutmayın: Affiliate'leriniz ne kadar iyi performans gösterirse, o kadar fazla kar elde edersiniz.

8. Her şeyi test edin

Affiliate programınız başladıktan sonra, düzenli olarak izleyin ve gerektiğinde iyileştirmeler yapın.

Testler çok önemlidir.

İdeal olarak, A/B testi kullanmalısınız. İki bağlı kuruluş pazarlama kampanyasını paralel olarak test edin ve işe yaramayanı eleyin.

Hedeflerinizi kullanarak bağlı kuruluşlarınız için KPI'lar geliştirin ve performanslarını izleyin.

Sonuçları iyileştirmek için aktif olarak değişiklikler yapabilmek için bağlı kuruluşlarınızdan geri bildirim alın. Pazarlama materyallerinizi, promosyon malzemelerinizi ve teklif kodlarınızı güncellemeye devam edin.

Bağlı kuruluşlarınızı, onlara özel indirimler e-posta ile göndererek, komisyon oranlarını artırarak veya hediye göndererek teşvik edebilirsiniz.

AI komutlarımızla bağlı kuruluş pazarlama kampanyalarınızı iyileştirmek için daha fazla fikir edinin.

Affiliate Marketing'i Kullanmaya Başlayın

Şimdiye kadar, bir bağlı kuruluş programını nasıl başlatacağınız konusunda daha iyi bir fikre sahip olmalısınız . SaaS alanında giyim, mücevher veya hizmet satıyor olsanız da, bir bağlı kuruluş pazarlama kampanyası işinizi yeni zirvelere taşıyabilir.

Bağlı kuruluş pazarlaması inanılmaz derecede kazançlı olabilir. Hedef kitlenizi belirledikten ve hedeflerinizi belirledikten sonra, en başarılı pazarlama kanalınız bile olabilir. Ayrıca, bütçeleri takip etmek için zamanınız yoksa, bir "güvenli liman" görevi de görebilir. Bir bağlı kuruluş ağına katılmayı veya yeni ortaklarınızı bulmak ve desteklemek için bir yönetici işe almayı tercih edebilirsiniz.

Affiliate marketing, geleneksel satış ve pazarlama kampanyalarıyla ulaşamayacağınız geniş bir kitleye ulaşmanın en uygun maliyetli yollarından biridir. Influencer modelini kullanmak, reklam maliyetinin çok daha azıyla potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Başarılı bir affiliate pazarlama kampanyası, diğer pazarlama kanalları gibi trafiği artırabilir ve potansiyel müşteriler oluşturabilir ve son derece riskten kaçınır. Ne bekliyorsunuz? Bugün affiliate pazarlamanın büyüleyici dünyasına girin. 🤝