Lark ve ClickUp: En iyi işbirliği aracı hangisi?

Hesap tabloları, e-postalar ve belgeler. Takımınızın senkronizasyonunu sağlamak için hala bunları mı kullanıyorsunuz? Bizden size tavsiye: Bunlar genellikle teslim tarihlerinin kaçırılmasına, yanlış iletişime ve verimlilikte ani düşüşlere neden olur.

Yeni bir yaklaşımın zamanı geldi ve işte burada modern işbirliği araçları devreye giriyor.

Bu araçlar sadece iletişimi kolaylaştırmakla kalmaz, her şeyi merkezileştirir. Mesajlar, e-postalar, belgeler ve hatta proje izleme — hepsi tek bir organize merkezde!

Bu blog yazısında, işbirliği alanında iki ağır topu, ClickUp ve Lark'ı karşılaştıracağız. Anahtar özelliklerden entegrasyonlara kadar, proje iş akışlarınız için en uygun olanı belirlemenize yardımcı olacağız.

Spoiler uyarısı: Takımınızın yeni favori aracını burada bulacaksınız!

ClickUp nedir?

İster serbest çalışan, ister yeni kurulan bir şirket, ister tam teşekküllü bir kurumsal işletme olun, ClickUp güvenilir verimlilik yardımcınız olur. Yapılacak işlerinizi düzenleyen, iş akışlarını kolaylaştıran, son teslim tarihlerini izleyen, takım işbirliğini basitleştiren ve daha fazlasını sunan, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. ClickUp ile birden fazla araç veya uygulama arasında geçiş yapmadan tüm işlerinizi halledebilirsiniz.

ClickUp özellikleri

ClickUp, iş yapma şeklinizi değiştirecek birçok özellik sunar. İşte hızlı bir genel bakış:

1. Özellik #1: ClickUp Proje Yönetimi

ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümleri ile her projeyi ayrıntılı olarak planlayın ve eylem öğelerinizin ilerlemesini izleyin.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Aracı ile karmaşık projeleri basitleştirin

Listeler ve Kanban panoları ile işinizi istediğiniz şekilde görselleştirin veya ClickUp'ın 15'ten fazla Özel Görünümünden diğerlerini seçin. Bu, ayrıntılara odaklanmanıza ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamanıza yardımcı olur.

Proje ayrıntılarını kaydetmeniz mi gerekiyor? ClickUp Belgeleri'ni kullanarak bir belge oluşturun ve paydaşları ve takım üyelerini işbirliği yapmaya, geri bildirim bırakmaya ve eylem öğeleri atamaya davet edin. Önemli bilgileri tek bir yerde merkezileştirerek herkesin önemli bilgilere erişmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile işbirliğine dayalı içerik oluşturmayı etkinleştirin

İşbirliğini daha da geliştirmek için ClickUp Beyaz Tahtalar, dijital bir tuval üzerinde takımınızla beyin fırtınası yapmanıza ve fikirleri tartışmanıza yardımcı olur. Fikirlerinizi akışına bırakın — düşüncelerinizi eskiz veya çizimlerle aktarın, konektörleri kullanarak ilgili kavramları birbirine bağlayın ve AI görüntü oluşturma özelliğini kullanarak metinleri görsellere dönüştürün.

Görsel olarak işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın, stratejiler geliştirin veya iş akışlarını haritalayın

💡Pro İpucu: ClickUp'ın geniş iletişim planı şablonları kitaplığinden seçim yapın, işbirliğini hızlandırın ve tüm proje ayrıntılarınızı tek bir merkezi belgede toplayın.

2. Özellik #2: ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri ile projenizin ince ayrıntılarını ve sorumluluklarını düzenleyin. Temel görev yönetiminin ötesine geçerek, kullanıcıların görev türleri oluşturmasına, öncelik düzeyleri belirlemesine ve bağımlı veya ilgili görevleri birbirine bağlamasına olanak tanır.

ClickUp Görevleri ile yapılacaklarınızı düzenleyin ve ilerlemelerini izleyin

Görevler, iş akışlarınızı optimize etmek için birden fazla listeye kategorize edilebilir ve pazarlama, İK, finans, hukuk veya mühendislik gibi farklı proje türlerine kolayca uyarlanabilir. Her görev için, ilerlemeyi izlemek üzere ClickUp'ın Özel Durumlarını kullanın ve atanan kişiler, son teslim tarihleri, engelleyiciler vb. gibi ek bilgi katmanları sağlamak için Özel Alanlar ekleyin.

💡Pro İpucu: Önceden oluşturulmuş görev listesi şablonlarının yardımıyla düzenli kalın ve görevleri sistematik bir şekilde halledin. Bu, büyük projeleri koordine etmenize yardımcı olur ve karmaşık görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlar.

3. Özellik #3: ClickUp İşbirliği

ClickUp'ın güçlü işbirliği özellikleriyle takımlarınızın bağlantısını ve uyumunu sağlayın.

Yerleşik ClickUp Sohbet ile hızlı güncellemeleri paylaşın ve gerçek zamanlı olarak gelişmeleri takip edin. İletişimi nasıl geliştirir?

Bir iş arkadaşınız size bir soru sorduğunda, çalışma alanınızdan bilgileri çekerek önerilen yanıtları oluşturun

Konuşma konularını özetleyerek tartışılanların özetini alın

Yorumları sıralayın ve kolay takip için otomatik olarak görevlere dönüştürün

Görevleri, belgeleri ve konuşmaları bağlam için mesajlarınıza bağlayın

ClickUp Sohbet ile takım işbirliğini kolaylaştırın

Ayrıca, ClickUp Toplantıları toplantılarınızı kolaylaştırır. Gündeminizi planlayın ve tartışmak istediğiniz tüm öğeler için bir kontrol listesi oluşturun, böylece toplantılar için konuşma konuları her zaman hazır olsun. İşbirliğine dayalı not alma, zaman takibi ve transkripsiyon oluşturmak için kullanışlı olan favori video konferans araçlarınızla entegrasyonlar gibi özelliklerle ClickUp, her toplantının verimli ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

4. Özellik #4: ClickUp Klipleri

ClickUp Klipleri ile karmaşık kavramları kolaylıkla açıklayın. Bunlar, uzun toplantılara veya sonsuz talimatlara gerek kalmadan takımınızla paylaşabileceğiniz kısa video kliplerdir. Kaydedilen klipler ClickUp'a kaydedilir ve bunları indirebilir veya kaydı paylaşmak için herkese açık bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

ClickUp Clips ile videolar kaydederek takımınıza önemli kavramları anlatın

Takım arkadaşlarınız Clip'i istedikleri zaman görüntüleyebilir, böylece eşzamansız video iletişimi çocuk oyuncağı haline gelir.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerel yapay zekası, Kliplerinizi ve sesli notlarınızı yazıya dökmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca ClickUp Sohbet'teki toplantı tartışmalarını ve konuşma konularını özetleyebilir. Ve fikirleriniz için yazma asistanı ve tartışma ortağı olarak da işlev görür!

5. Özellik #5: ClickUp Takvim Görünümü

ClickUp Takvim Görünümü ile programınıza uyun, görevleri zamanında tamamlayın ve zaman çizelgelerini yönetin.

Günlük, haftalık veya aylık görünümü kullanarak görevlerinize, toplantılarınıza ve yaklaşan etkinliklerinize hızlı bir genel bakış elde edin. Önemli işleri planlamak ve sürelerini ayarlamak için görevleri takviminize sürükleyip bırakın. Ayrıca, başka bir takvim aracına geçmeden işbirliği görevlerini ve toplantıları planlamak için ClickUp'ta takımınızın takvimini görüntüleyebilirsiniz!

ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak etkinlikleri planlayın ve görevleri planlayın

💡Profesyonel İpucu: Her zaman bir toplantı gündemi hazırlayın ve toplantıdan önce katılımcılarla paylaşın. Bu sayede katılımcılar neyin tartışılacağını tam olarak bilir ve proaktif olarak öneri veya tavsiyelerde bulunabilir, böylece daha verimli tartışmalar yapılır.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Lark nedir?

Lark, takım iletişimi, belge işbirliği ve görev yönetimini kolaylaştıran özelliklere sahip, kuruluşlar için bir verimlilik uygulamasıdır. Anlık mesajlaşma, video konferans ve işbirliğine dayalı düzenleme özelliklerinin yanı sıra, bu araç takvimleri planlayıp yönetmenize, iş akışları oluşturmanıza ve üçüncü taraf kurumsal sistemlerle entegrasyonlar gerçekleştirmenize olanak tanır.

Bu proje yönetimi platformu, herhangi bir cihazdan veya konumdan dosya yüklemek, depolamak ve erişmek için bulut depolama da sunar.

Lark özellikleri

Lark, bağlantıda kalmak ve görevleri yönetmek için basit ve uyumlu bir araç arayan takımlar için birçok etkili özellik sunar. İşte bunlardan bazıları:

1. Özellik #1: Meegle

Proje yönetimi için geliştirilmiş bir araç seti olan Meegle, görevleri yönetmenize, özel iş akışları oluşturmanıza ve anahtar proje ayrıntılarını düzenlemenize olanak tanır. Atanan kişiler, son teslim tarihleri ve ilerleme göstergeleri gibi alanlar ve ayrıntılarla her göreve bağlam ekleyin.

Görevler, Kanban panoları veya Ağaçlar (bağımlılıkları ve ilgili görevleri göstermek için) kullanılarak temsil edilir ve ilerlemeleri Gantt grafikleri ve gösterge panelleri kullanılarak görüntülenebilir.

Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Proje Yönetimi Şablonları

2. Özellik #2: OKR'ler

OKR'ler ve bireysel hedefler belirleyerek takımlarınızın odaklanmasını sağlayın, böylece herkes gerçekçi ve etkili hedeflere doğru çalışsın. Takım üyeleri, diğerlerinin üzerinde çalıştığı işleri tam olarak görebilir, böylece takımlar arası işbirliği ve bağlam daha iyi hale gelir.

OKR'lerdeki güncellemeler, Lark belgelerinde yapılır ve gösterge panelleriyle takımınızın hedeflerine doğru ilerlemesini izleyip yönetebilirsiniz.

3. Özellik #3: Toplantılar ve Messenger

Lark Messenger'ı kullanarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Metin üzerinden iletişim kurarken emoji ekleyerek tonunuzu ifade edin ve yanlış anlamaları azaltın. Mesajları farklı dillere otomatik olarak çevirebilir, böylece konuşmaları daha kolay anlayabilirsiniz.

Arama içi belgeler sayesinde, video görüşme penceresinden çıkmadan hızlı not alma ve ortak düzenleme yapabilirsiniz.

4. Özellik #4: Dakika

Lark Minutes ile görüntüleyebileceğiniz, arayabileceğiniz ve üzerinde işbirliği yapabileceğiniz toplantı transkriptlerini otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Geri bildirim için yorumlar ve tepkiler için emojiler bırakın ve Lark'ın otomatik çeviri özelliği ile küresel takımlar arasında iletişimi kolaylaştırın. Bu, bir toplantıyı kaçırdığınızda bile asenkron olarak yetişmenizi kolaylaştırır.

5. Özellik #5: Takvimler

Lark Takvim, takımınızın uygunluk durumunu kolayca görüntülemenizi ve aramaları veya toplantıları planlamanızı sağlar. Takımınızın takvimlerini yan yana karşılaştırarak, sonsuz gidip gelmeler olmadan zaman dilimleri ayırtın ve genel toplantılar, ürün lansmanları, yayınlar ve daha fazlası için ayrı takvimler oluşturun.

Lark fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp ve Lark: Özelliklerin Karşılaştırması

Lark ve ClickUp'ı karşılaştırarak hangisinin daha iyi olduğunu görelim. 💪🏻

1. Proje yönetimi

Bu ilk turda, proje ve görev yönetimi için hangi platformun öne çıktığını göreceğiz.

Proje yönetimi için ClickUp'ın anahtar özellikleri

Zaman çizelgelerini yönetmek için Gantt Grafik Görünümü, kaynak yönetimi için Takım Görünümü, bant genişliğini görselleştirmek için İş Yükü Görünümü vb. dahil olmak üzere 15'in üzerinde özelleştirilebilir görünüm.

Görev türleri, öncelik düzeyleri, Özel Alanlar ve görev açıklamaları ile görev yönetimi

Proje taleplerini, değişiklikleri ve geri bildirimleri yönetmek için formlar

Görevlerinizi düzenlemek ve esnek proje iş akışları oluşturmak için Kanban panoları ve listeleri

Proje ilerlemesini ve takım performansını görüntülemek için sezgisel gösterge panelleri

ClickUp'ta proje görselleştirme

ClickUp'ın öne çıkan bir özelliği, işlerinizi çeşitli şekillerde görüntülemenize ve yönetmenize olanak tanımasıdır. Verimliliğinizi artırmak ve projenizin farklı yönlerini net bir şekilde görmek için iş akışınıza en uygun perspektifi seçin.

Elinizde olanlar:

Görevleri planlamak, son tarihleri ayarlamak ve çakışan etkinlikleri belirlemek için zaman tabanlı görünümler

Takımınızın iş yükünü izlemek için kaynak yönetimi görünümleri

Beyin fırtınası ve fikirleri düzenlemek için işbirliği görünümleri

Görevleri sıralamak, darboğazları işaretlemek ve bağımlılıkları yönetmek için gelişmiş görünümler

ClickUp'ta 15'ten fazla Özel Görünüm arasından seçim yapın ve iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp'ta görev yönetimi

ClickUp Görevleri ile eylem öğelerini görev türüne, durumuna ve son teslim tarihlerine göre kategorilere ayırabilir ve karmaşık, çok adımlı projeler için alt görevler ekleyerek izlemeyi basitleştirebilirsiniz. Proje programlarını daha kolay yönetmek için görevler arasında bağımlılıklar oluşturulabilir.

Her görev için bir görev kontrol listesi oluşturarak hesap verebilirliği daha da artırabilirsiniz. Birden fazla görevde düzenleme yapmanız gerekiyorsa, ClickUp Toplu İşlem Araç Çubuğu'nu kullanarak tüm değişiklikleri tek seferde yapabilirsiniz.

ClickUp'ın Toplu İşlem Araç Çubuğu ile birden fazla görevi aynı anda düzenleyin

Proje yönetimi için Lark'ın anahtar özellikleri

Her takım üyesinin rol ve sorumluluklarını netleştirerek, işlevler arası takım işbirliğini kolaylaştırın

Görev organizasyonu için Kanban panoları ve Ağaçlar

Proje zaman çizelgelerini ve dönüm noktalarını görselleştirmek için Gantt Grafik görünümü

Proje bilgilerini yakalamak için ayrıntılar ve alanlar

Lark'ta proje görselleştirme

Kanban panolarını kullanarak görevlerinizi düzenleyin, farklı aşamalarda görevlerin ilerlemesini görün, aktif eylem öğelerini izlemeyi ve bunlara odaklanmayı kolaylaştırın.

Görevleri hiyerarşik bir şekilde düzenlemek için Ağaç yapısını da kullanabilirsiniz. Bu, görev bağımlılıklarının görselleştirilmesini basitleştirir ve karmaşık projeler için netlik sağlar.

Lark'ın Gantt Grafiği görünümüyle görev zaman çizelgelerini ve kritik dönüm noktalarını da görüntüleyebilirsiniz.

Lark'ta görev yönetimi

Belgelerden veya Lark Messenger'dan doğrudan görevler oluşturun ve bunları takım üyelerine atayın. Alanları kullanarak öncelik, karmaşıklık, önemli bağlantılar, sorun türü ve daha fazlası gibi ayrıntılı bilgileri kaydedin. Özel alanlar aracılığıyla görev açıklamalarını, adımları, ek dosyaları, yorumları ve değişiklik isteklerini kataloglayın.

Proje ve görev yönetimi söz konusu olduğunda ClickUp mu yoksa Lark mı daha iyidir?

🏆 Kazanan: ClickUp

Birden fazla proje görselleştirme seçeneği, gelişmiş kaynak yönetimi, işbirliği araçları ve görev bağımlılık yönetimi ile ClickUp , proje ve görev yönetimi konusunda Lark'a göre kesinlikle bir adım önde. ClickUp'ı kullanarak takımlar, görev atamadan ilerleme izlemeye kadar her şeyi tek bir yerde merkezileştirebilir ve projelerin yolunda gitmesini sağlayabilir. Ayrıca, kapsamlı entegrasyonları, gelişmiş raporlama ve şablonları, her ölçekteki projeyi yönetmek için tek noktadan bir çözüm sunar.

2. Takım işbirliği ve iletişimi

ClickUp ve Lark tartışmasının ikinci raundu başlıyor. Bu sefer, proje işbirliği için hangi aracın daha iyi olduğuna bakacağız.

İşbirliği ve iletişim için ClickUp'ın anahtar özellikleri

Gerçek zamanlı güncellemeleri paylaşmak için AI ile geliştirilmiş sohbet

Beyin fırtınası ve fikir üretme için ClickUp Beyaz Tahtalar

İşbirliğine dayalı düzenleme için ClickUp Belgeleri

İşbirliğine dayalı düzenleme ve beyin fırtınası

ClickUp, gerçek zamanlı işbirliği için bazı süper ilginç özellikler sunar.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile takımınızın nerede olursa olsun sanal beyin fırtınası yapın. Fikirlerinizi son haline getirdikten sonra, bunların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için bunları çalışma alanınızdaki diğer belgelere, sohbetlere veya görevlere bağlayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri, takımınızın proje güncellemeleri ve bilgileri üzerinde işbirliği yapmasının başka bir yoludur. Belgeleri kullanarak yararlı bilgi kaynakları veya wiki'ler oluşturabilir ve bunları merkezi olarak yöneterek takımınızın gerektiğinde erişebilmesini sağlayabilirsiniz.

💡Pro İpucu: Belgeleri belirli görevlere bağlayın, böylece tüm ilgili bilgiler tek bir yerde bulunur ve projeler üzerinde çalışırken gereksiz iletişimden kurtulursunuz.

Takım iletişimi

ClickUp Sohbet, çalışma alanınızın içinde açılır, böylece işyerindeki iletişimi her zaman görevlerinizle bağlantılı tutabilirsiniz.

Ayrıca, sesli ve görüntülü aramalarda takımınızla bağlantı kurmanızı kolaylaştıran SyncUps özelliği de vardır! ClickUp Brain, bir arama sırasında tartışılan her şeyi özetler ve hatta toplantı tutanaklarından eylem öğelerini çıkararak önemli tartışmaları takip etmenizi çok daha kolay hale getirir.

Daha fazla bilgi: En İyi Takım İletişimi Uygulamaları

İşbirliği ve iletişim için Lark'ın anahtar özellikleri

Hızlı tartışmalar ve güncellemeler için takımlarla bağlantı kurmak için Messenger

İşbirliği için belgeler

Bilgi yönetimi için wiki'ler

İşbirliğine dayalı düzenleme

Lark Docs, takımlar için içerik işbirliğini kolaylaştırır. Sohbet ile bağlantılıdır, böylece birisi belgenize yorum yaptığında hemen bilgilendirilirsiniz. Biçimlendirme öğeleri, anketler, diyagramlar ve grafikler ekleyerek belgelerinizi daha etkileşimli hale getirebilirsiniz.

Takım iletişimi

Lark Messenger, takım üyeleriyle doğrudan mesajlaşmayı destekler. Dosya paylaşımı, toplantı planlama ve görev atamayı desteklemek için e-postalar, takvimler ve görevlerle entegre olur. Bunun yanı sıra, sohbet içindeki otomatik çeviri özelliğini kullanarak kendi dilinizde mesaj gönderip alabilir, dil engellerini ortadan kaldırabilirsiniz.

Takımlar arası işbirliğini iyileştirmede ClickUp mu yoksa Lark mı daha iyidir?

🏆 Kazanan: ClickUp

Her iki platform da takım işbirliği yetenekleri sunarken, Beyaz Tahta, Belgeler ve Sohbet gibi özellikler ClickUp'ın yaratıcı beyin fırtınası, işbirliğine dayalı düzenleme ve AI destekli iletişimi tek bir platformda entegre ettiğini gösterir. Bu, Lark'ın sağlam ancak temel sohbet işlevselliğine kıyasla ClickUp'ı verimli ve eyleme geçirilebilir iletişim için üstün bir seçim haline getirir.

3. AI ve iş akışı otomasyonu

Ardından, ClickUp ve Lark'ın yapay zeka ve otomasyon özelliklerini birbirleriyle karşılaştırıyoruz.

AI ve otomasyon için ClickUp'ın anahtar özellikleri

100'den fazla hazır otomasyon seçeneği

Özel otomasyon iş akışları için AI otomasyon oluşturucu

Bilgi yönetimi, proje güncellemeleri ve metin oluşturma için ClickUp Brain

Otomasyon

ClickUp, yoğun işleri otomatikleştirirken karmaşık görevlere odaklanmanıza yardımcı olur. 100'den fazla hazır ClickUp Otomasyonundan birini seçerek iş akışlarınızı kolaylaştırın veya NLP (Doğal Dil İşleme) Otomasyon Oluşturucu'yu kullanarak kendi otomasyonunuzu oluşturun.

Görev atama, yorum gönderme, durum güncelleme ve e-posta gönderme gibi birçok kullanım durumu için otomasyonlar oluşturabilirsiniz. Bu, zaman tasarrufu sağlar, hataları azaltır ve takımlarınızın verimli ve odaklanmış kalmasına yardımcı olur.

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

AI

ClickUp Brain, görevlere her zaman odaklanmanızı ve güncel kalmanızı sağlamak için kişisel asistanınız gibi çalışır.

İşle ilgili bir sorgunuz mu var? Brain, çalışma alanınızdan içgörüler ortaya çıkarır. İlerleme güncellemeleri veya durum raporları mı ihtiyacınız var? Brain, sohbetlerinize, görevlerinize ve belgelerinize göre otomatik olarak özetler ve içgörüler oluşturur. Daha iyi bir e-posta yazmanın yolunu mu arıyorsunuz? Brain'den öneriler ve yazım denetimi isteyin.

ClickUp Brain ile tek bir tıklama ile toplantı özetleri oluşturun

💡Pro İpucu: Bir belge oluşturulduğunda, güncellendiğinde veya onaylandığında ilgili takım üyelerini bilgilendirmek için otomasyonlar ayarlayarak belge yönetimi ş akışınızı kolaylaştırın. Bu, bilgilerin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde aktarılmasını sağlar.

AI ve otomasyon için Lark'ın anahtar özellikleri

Görevleri otomatikleştirmek için özel iş akışları oluşturmaya yarayan Lark Base

Base x OpenAI ile büyük ölçekte içerik oluşturun

Süreç tasarımı ve onay akışları için şablonlar

Otomasyon

Base, Lark'ın temel işleri yönetmek için uygun, kod gerektirmeyen iş akışı otomasyon oluşturucusudur. Takım iletişimi, görev yönetimi ve bilgi yönetimini optimize ederek genel verimliliğinizi artırın. Base ayrıca, iş içgörülerini elde etmek ve bilinçli kararlar almak için elektronik tablolardan ve formlardan veri içe aktarmanıza da olanak tanır.

AI

Lark'ta yerleşik bir AI özelliği yoktur. Bunun yerine, OpenAI ile entegrasyon sunar. Bu kombinasyonu kullanarak farklı AI komutlarını kullanarak büyük ölçekte içerik oluşturabilirsiniz.

İş akışlarınızı otomasyon için hangi aracı seçmelisiniz?

🏆 Kazanan: ClickUp

Şüphesiz, ClickUp, yerel AI yetenekleri ve özelleştirilebilir otomasyon sunarak burada birinciliği alıyor. Öte yandan, Lark yerleşik AI özelliklerine sahip değildir ve sınırlı otomasyon yetenekleri sunar. Bu, temel süreç optimizasyonu için yeterli olsa da, üçüncü taraf entegrasyonlar olmadan karmaşık görevleri otomatikleştirmek zordur.

4. Fiyat

Son turda, iki platformdan hangisinin fiyatlandırma açısından galip geldiğini göreceğiz.

ClickUp fiyat planları

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız: Üye başına aylık 7

İş: 12 $ üye başına/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUpAI: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Lark fiyat planları

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kullanıcılar için en uygun fiyatlı işbirliği aracı hangisidir?

🏆 Kazanan: ClickUp

Hem ClickUp hem de Lark, kullanıcılara rekabetçi fiyatlandırma seçenekleri sunar. Ancak ClickUp, Lark'a kıyasla ücretsiz planıyla sınırsız görev, ortak çalışma belgeleri, sprint yöneticisi, gerçek zamanlı sohbet ve daha fazlası gibi kapsamlı özellikler sunar.

Ayrıca, ClickUp'ın Sınırsız Planı, Lark'ın kullanıcı başına aylık 12 $ fiyatlı orta seviye planına kıyasla, küçük takımların kritik proje yönetimi özelliklerinden yararlanmaları için de harika bir seçenektir.

Reddit'te ClickUp ve Lark karşılaştırması

Hala ClickUp ve Lark arasında karar veremiyorsanız, Reddit gerçek kullanıcıların bu araçlar hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için harika bir yerdir.

Biraz araştırma yaptık ve kullanıcıların her iki platformla ilgili deneyimlerini nasıl anlattıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Bir Redditor, özellikle entegrasyon yetenekleri nedeniyle kişisel verimlilik için Lark'ı öneriyor.

Kişisel işlerim için larksuite kullanıyorum. Lark suite'i, sunduğu çok sayıda gömme ve entegrasyon sayesinde verimlilik açısından şiddetle tavsiye ederim.

Kişisel işlerim için larksuite kullanıyorum. Lark suite'i, sunduğu çok sayıda gömme ve entegrasyon özelliği nedeniyle verimlilik açısından şiddetle tavsiye ederim.

Ancak, başka bir Redditor, özellikle takvimleri veya görevleri yönetme konusunda platformun daha az sezgisel olduğunu düşünüyor.

E-posta istemcisi çok iş gerektiriyor, takvime veya görevlere öğe ekleme, hatta e-postadan başka bir uygulamaya öğeleri taşıma için kopyalama gerekiyor. Ayrıca güvenlik sadece 12 dolarlık ücretli planda iyi, diğer tüm planlar 6 dolardan başlıyor. Güvenliğin en önemli öncelik olması gerektiğini düşünürsünüz.

E-posta istemcisi çok iş gerektiriyor, takvime veya görevlere öğe ekleme ve hatta e-postadan başka bir uygulamaya öğeleri taşıma yeteneği var. Ayrıca güvenlik, diğerlerinin 6 $ 'dan başladığı 12 $ 'lık ücretli planla iyi. Güvenliğin en önemli öncelik olacağını düşünürsünüz.

Öte yandan, ClickUp kullanıcıları platformun fiyatının karşılığını fazlasıyla verdiğini düşünüyor.

Clickup'ı en az 4 yıldır kullanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biri. Şimdiye kadarki en iyi seçim! Hiç büyük bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu. Ücretli aboneliğim var ve yeni sürümle birlikte her şey daha da iyiye gidiyor. Genel olarak, fiyatı ve sunduğu çok sayıda araçla Clickup tüm beklentilerimi kesinlikle aştı.

Clickup'ı en az 4 yıldır kullanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biri. Şimdiye kadarki en iyi seçim! Hiç büyük bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu. Ücretli aboneliğim var ve yeni sürümle birlikte her şey daha da iyiye gidiyor. Genel olarak, fiyatı ve sunduğu çok sayıda araçla Clickup tüm beklentilerimi kesinlikle aştı.

Başka bir kullanıcı da ClickUp'ı neden sevdiğini tam olarak açıklıyor.

ClickUp, otomasyonlar, tüm projelerin ve ilerlemenin genel görünümü ile gerçek bir proje yönetimi iş akışı sağladığı için değerlidir. Ayrıca platformdaki video kayıt özelliğini de beğeniyorum

ClickUp, otomasyonlar, tüm projelerin ve ilerlemenin genel görünümü ile gerçek bir proje yönetimi iş akışı sağladığı için değerlidir. Ayrıca platformdaki video kayıt özelliğini de beğendim

Lark bazı iyi entegrasyon özelliklerine sahip olsa da, birçok kullanıcı için daha az sezgisel ve maliyetli olabilir. Ayrıca, Lark'ın güvenlik özellikleri yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda mevcuttur, bu da uygun fiyatlı ancak güvenli bir işbirliği aracı arayan KOBİ'ler için sorun olabilir.

ClickUp, çok yönlü proje yönetimi yetenekleri nedeniyle çoğu kullanıcıdan övgü almaktadır. Güvenilir müşteri hizmetleriyle birleştiğinde, çoğu kullanıcı platformun beklentilerini aştığını düşünmektedir.

Hangi İşbirliği Aracı En Üstün?

ClickUp ve Lark'ı karşı karşıya getirdik ve işte beklediğiniz an geldi..

Davullar lütfen… 🥁

Kazanan… ClickUp!

ClickUp, tek bir uygulamada işbirliği için gelişmiş AI otomasyonu, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve Sohbet, Beyaz Tahta ve Belgeler gibi özellikler sunar. Ayrıca, esnek fiyatlandırma, paranızın karşılığını daha fazla almanızı sağlar!

Genel olarak, ClickUp değer katan, sorunsuz işbirliği sağlayan ve verimliliği artıran çok yönlü bir araçtır.

ClickUp'a bugün kaydolun ve takımınızın ihtiyaç duyacağı tek işbirliği aracının neden bu olduğunu keşfedin!