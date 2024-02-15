Uzmanlar hemfikir: ClickUp Brain, tüm işlerinizi hızlandırmak için güçlü bir AI aracıdır

En önde gelen AI uzmanlarını, ürününüzden hayran kalacakları bir sanal etkinlikte bir araya getirdiğinizde ne olur?

Bunu ClickUp Brain'in başarılı lansman partisi olarak adlandırıyoruz!

Etkileyici panelimizde, çalışma alanında AI'nın tüm olanaklarını keşfetmek için ClickUp Brain'i ilk elden deneyen Visionairy'nin kurucu ortağı Riley Brown da yer aldı.

Clari İçerik Müdürü Devin Reed, Satori Ops Pazarlama Müdürü Shakira Floyd ve Viral App Launch Kurucusu ve CEO'su Jonathan Maxim gibi diğer uzmanlar da ClickUp Brain'i çalışırken gördüklerinde hayranlık dolu tepkiler paylaştılar.

ClickUp Brain'i diğerlerinden ayıran özellik, içerik oluşturmak, düzenlemek veya birkaç şaka yapmak için kullanılan sıradan bir araç olmamasıdır. Bu, görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgilerini birbirine bağlayan ve cevaplara anında erişim sağlayan bir sinir ağı olarak çalışan güçlü bir AI çözümüdür.

Etkinliğimizde, panel konuşmacıları manuel işlerin sıkıcılığıyla ilgili deneyimlerini paylaştılar. Riley Brown, özellikle video düzenlemelerini yetiştirme ihtiyacını ancak genellikle operasyonel tarafta takılıp kaldığını açıkladı.

İsteğe bağlı AI Lansman Partisini izleyerek AI uzmanlarından oluşan panelimizin görüşlerini dinleyin ve ClickUp Brain'in nasıl çalıştığını gösteren bir demo izleyin!

AI ile yapılamayacak en etkili işlere zaman ayırmak, çoğu profesyonelin ortak duygusudur. Ancak takımları uyumlu hale getirmek, projelerle ilgili hızlı güncellemeler almak, bağlam değiştirmeyi önlemek ve "samanlıkta iğne aramak" gibi durumlarda, ClickUp Brain gibi bir araca sahip olmak zaman kazanmak, verimliliği artırmak ve işleri daha hızlı tamamlamak için oyunun kurallarını değiştirir.

Burada, lansman partimizde sergilenen en önemli özellikleri gözden geçireceğiz ve bazı acil ürün sorularınıza yanıt vereceğiz.

Gözleri Üzerine Çeken ClickUp Brain Özellikleri

ClickUp Brain'in günlük işlerinize nasıl uyum sağladığını, işlerinizi nasıl önemli ölçüde iyileştirdiğini ve zaman kazandıırdığını göstermek için birçok etkileyici özelliği hızlıca gözden geçirdik. Lansman Partimizde ele aldığımız özelliklerden bazıları şunlardır:

ClickUp Brain'e her yerden erişin

AI aracımız gizli değildir, aksine yeni AI Sohbet deneyimi Çalışma Alanınızda ihtiyacınız olan her yerden erişilebilir. Bu, cevapları aramak ve takımınızın kesintisiz akışını sürdürmek için self servis bir geçittir.

ClickUp AI ile iş akışlarınızı otomatikleştirin ve SaaS işinizi ölçeklendirin

Her zaman erişilebilir bilgi paylaşımı, bireysel odaklanma ve takım işbirliği sayesinde kesintiler azalır. Takımlar görevlerini güncelledikçe veya teslim edilecekler üzerinde işbirliği yaptıkça, basit bir dokunuşla AI çağrılır ve herkes mevcut belgelenmiş kararları ve verileri görebilir.

Çalışma alanınızda hangi görevler popüler?

Güne, en önemli ve en etkili görevin ne olduğunu bilerek başlıyor musunuz?

ClickUp Brain ile, çalışma alanınızda en fazla etkinlik olan görevleri görmek için sorular girebilir, böylece gerçekten hemen yapılması gereken işlere öncelik verebilirsiniz. Görevlerin etkinlik özetlerini kolayca görüntüleyerek güncellemeleri sonsuz bir şekilde kaydırmak zorunda kalmayın.

Kesin bilgiler için bilgi bankası belgelerinde arama yapın

ClickUp'ta bizim gibiyseniz, şirketimizin tüm bilgi tabanı belgelerine platformumuzdan istediğiniz zaman erişebilirsiniz. Ancak, tek ihtiyacımız "ClickUp Başkanlık Günü'nü kutlar mı?" veya "ClickUp'ın sağlık yardımı ne kadar?" gibi bir bilgiyi hızlıca bulmakken, bu belgeler onlarca sayfadan oluşabilir

Belirli bir süredeki görev etkinliklerini hızlıca özetleyin ve görev sahibi, son teslim tarihi, yorumlar ve çok daha fazlası hakkında özel sorular sorun.

Bu soru-cevap girdileri küçük görünebilir, ancak takımımızın belgeleri aramakla zaman kaybetmesini önlüyor. Yüzlerce çalışanımız düzenli olarak burada birkaç dakika harcıyor ve bu zaman hızla birikiyor.

StandUp ile AI'nın gücünü ortaya çıkarın ve 10 kişiye kadar durum özetleri oluşturarak rutin kontrol işlemlerini heyecan verici ilerleme raporlarına dönüştürün. Bu düzenli kontrol noktaları, bizi sorumlu tutmakla kalmaz, aynı zamanda bireysel ve takım çabalarını da kutlar.

Belirli bir süre boyunca bir görevin özetini hazırlayarak güncellemeleri, yapılacakları ve darboğazları hızlıca listeleyin

Bire bir görüşmelerinizin, takım toplantılarınızın ve geriye dönük değerlendirmelerinizin aynı anda ilerlediğini hayal edin. ClickUp AI tarafından desteklenen günlük standup'lar, gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak hedef belirleme gibi daha büyük hedeflere ulaşırken çevik kalmanızı sağlar.

Hızlı bir ilerleme özeti ile momentumunuzu sürdürmeniz gereken günlerde, StandUp kartını açarak hafta boyunca sizin için en önemli bilgileri görüntüleyin.

ClickUp Brain'in Güvenliği, Ürünü ve Performansı Hakkında Sık Sorulan Sorular

ClickUp Çalışma Alanı sahibi olarak, gizli belgelerden veri alabilir miyim?

Kısa cevap: İzin verilmedikçe kimse gizli belgelere erişemez.

ClickUp platformu aracılığıyla şeffaflığımızla gurur duyduğumuz kadar, verilerinizi ve kurumsal bilgilerinizi güvende tutmaya da daha büyük öncelik veriyoruz.

AI arama fonksiyonlarımız tamamen izinlere bağlıdır, bu nedenle ClickUp ortamınıza sağladığınız gizli veriler veya sizinle paylaşılan veriler, yalnızca sizin görebileceğiniz veriler olacaktır.

ClickUp 3.0 ile işbirliği anahtardır. Belgeler sayesinde hızlı bir şekilde paylaşım yapabilir, izinleri ayarlayabilir veya iç veya dış kullanıcılara aktarabilirsiniz

ClickUp Brain ile ilgili güvenlik özellikleri, SOC 2 uyumluluğu, ISO sertifikaları, GDPR uyumluluğu ve yerelleştirilmiş veri barındırma gibi unsurları içeren genel ClickUp güvenlik önlemlerinin bir parçasıdır.

Kısa cevap: ClickUp AI, elbette!

ClickUp Brain'deki AI Bilgi Yöneticisi, ClickUp'ın tüm yardım belgelerine bağlıdır, bu da çeşitli özelliklerin nasıl kullanıldığına dair hızlı yanıtlar alabileceğiniz anlamına gelir — bunları farklı bir sayfada aramanıza gerek kalmaz.

ClickUp Brain hakkında genel sorular, çalışma alanınızla ilgili ayrıntılar veya hatta ClickUp Brain'i nasıl kullanacağınız hakkında sorularınızı sorun

Ayrıca, sosyal medya kanallarımızda birçok yararlı ipucu ve püf noktası paylaşıyoruz. Bunların bazıları bizim de hala öğrenme aşamasında olan bilgiler. LinkedIn, Instagram, X (Twitter) ve TikTok'ta bizi takip etmeyi unutmayın!

AI'nın sınırı nedir? Örneğin, ChatGPT'nin 3 saatlik bir zaman aralığında kaç kez kullanılabileceğine dair bir sınır vardır.

Kısa cevap: Ücretli planlarımızda sınırsız kullanım

Ücretli planlarımızda ClickUp Brain girişleriniz için herhangi bir sınır yoktur — çok kısa sürede çok büyük miktarda (yüzbinlerce) giriş kullanılması durumunda ChatGPT'nin API'sinden kaynaklanabilecek kısıtlamalar hariç.

Ayrıca, kullanıcıların içeriklerine erişimimiz olmadığı için ClickUp içindeki AI verilerinizin güvenli ve gizli olduğundan emin olabilirsiniz.

ClickUp AI'yı önce ücretsiz denemek isteyenler için harika! Hemen şimdi denemelisiniz. Ancak, ücretsiz denememizde giriş sınırlamaları vardır, ancak bunlar ücretli abonelikle sona erer.

Hatırlatıcı olarak, ClickUp Brain kullanıcı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir. ChatGPT4'ün aylık 19,99 $ olduğunu düşünürseniz, bu fiyat çok uygun.

ClickUp AI'yı gösterge panellerinden veri çekmek için kullanabilecek miyiz?

Kısa cevap: Henüz değil

ClickUp Brain'in geleceği için şimdiden yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bu, müşterilerimizin Çalışma Alanlarında en iyi AI özelliklerini kullanabilmelerini sağlamak anlamına geliyor. Gösterge Panellerinden veri çekme özelliği listemizde yer alıyor, bu yüzden yakında daha fazla ayrıntı için bizi takip etmeye devam edin!

İçerik oluşturma özelliği için AI'ya ClickUp Belgeleri'ne erişim izni verebilir misiniz? (Örneğin, AI'yı markanız veya ses tonunuz konusunda eğitmek için Belgeler'i kullanmak gibi)

Kısa cevap: Henüz değil, ancak Wiki yakında kullanıma sunulacak

Wiki'ler AI özellik yol haritamızda yer alıyor ve yakında kullanıma sunulacak. Peki, bu ne anlama geliyor?

Wiki'ler, AI aramalarınızda belirli belgeleri daha üst sıralara çıkarmak için bir yol görecek ve böylece belirli içeriklere öncelik verebileceksiniz. Bu, markanız veya ses tonunuz için Wiki'leri dahil etmenin mükemmel bir örneği olacaktır, böylece AI aramamız ilk olarak oraya bakacaktır.

Önceki girdilerinizi ClickUp AI'ya otomatik olarak kaydedebilir misiniz?

Kısa cevap: Yalnızca önceki beş girişinize erişebilirsiniz

Şu anda ClickUp Brain yalnızca son beş girişinizi otomatik olarak kaydedebilmektedir. Ancak, bu özel özellik hakkında çok sayıda geri bildirim aldık, bu nedenle gelecekte eklemeyi düşünüyoruz.

ClickUp Brain bağlamı ne kadar hızlı öğrenir? 50 görev yüklediğimde, verileri bağlamsal olarak ne kadar hızlı öğrenir?

Kısa cevap: Veriler kullanıma sunulur sunulmaz

ClickUp Brain, Çalışma Alanınızın bağlamını olabildiğince hızlı bir şekilde anlamak ve kullanmak için tasarlanmıştır. Bu, görevler, belgeler, gösterge panelleri ve diğer soru-cevap sorgularında yardımcı olmayı içerir.

ClickUp Brain'in yanıtları, Çalışma Alanınızda bulunan verilere ve etkileşimlere dayalıdır, böylece yeni bilgiler eklendiğinde bunlara uyum sağlayabilir.

Kısa cevap: ClickUp doğrudan bir alternatif değildir, ancak basit çözümler mevcuttur

ClickUp Brain, Otter.ai'nin bire bir alternatifi olmasa da, ClickUp'ı Otter veya Zoom AI (tüm ücretli Zoom planlarında ücretsiz olarak kullanılabilir) ile entegre etme olanağına sahipsiniz.

Transkript veya toplantı notları ClickUp'a aktarıldıktan sonra, içerik istediğiniz şekilde biçimlendirilebilir ve elbette ClickUp Brain üzerinden erişilebilir.

Daha fazla bilgi için entegrasyonlar sayfamıza göz atın!

Bonus Anket Sorusu: AI konusunda kendinizi ne kadar rahat hissediyorsunuz?

Lansman partimiz sırasında AI deneyimleriniz hakkında bir anket yaptık ve şunu söyleyebiliriz ki, hepiniz profesyonel gibi konuşuyorsunuz! İşte sonuçlar:

%67'si AI'yı aktif olarak kullandığını söyledi

%23'ü kullanıyor, ancak deneme aşamasında olduğunu belirtti

%10'u denemediklerini ancak faiz duyduklarını belirtti

AI ve ClickUp Brain'in gücünden hala emin değilseniz, kendi Çalışma Alanınızda bu sihirli gücü iş başında görmelisiniz. Bunlar, manuel işleri azaltmanıza ve en önemli şeylere odaklanmanıza yardımcı olacak, verimliliği artıran özelliklerdir

ClickUp Brain'in oyunun kurallarını nasıl değiştirdiğini görün ve verimliliğinizi artırmak için bugün takımımızla hızlı bir demo randevusu alın.