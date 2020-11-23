İşletim Sistemini Takımınızın ş Akışına Entegre Etmenin Avantajları

*"İş işletim sistemi" kelimesini duyduğunuzda aklınıza ilk gelen şey nedir?

Apple'ın iPad veya Mac Pro için sunduğu en son sürüm mü? Windows'un piyasaya süreceği bir sonraki büyük yenilik mi?

Bunlar işletim sistemleri olsa da, mutlaka iş işletim sistemleri değildir. Normal bir işletim sistemi ile iş işletim sistemi arasında benzerlikler olsa da, bunlar aynı şey değildir.

Uzaktan iş işletim sistemi nedir?

Uzaktan iş işletim sistemi, kuruluşunuza ve takıma projeleri sorunsuz bir şekilde yürütmek, hızlı kararlar almak ve etkili iletişim kurmak için doğru teknolojik altyapıyı sağlayan bir yazılım platformudur. Genellikle etkili proje yönetimi için raporlama, yorumlama ve dosya paylaşım özelliklerini içerir.

Oldukça kullanışlı görünüyor, değil mi?

Bu makalede, uzaktan iş işletim sisteminin ne olduğu, neden buna ihtiyacınız olduğu ve bir kuruluşa nasıl yardımcı olduğu konusunda temel bilgileri öğreneceksiniz. Ayrıca, hemen başlamanıza yardımcı olmak için bugün mevcut olan en iyi uzaktan iş işletim sistemini de öne çıkaracağız.

Hemen başlayalım!

İşletim Sistemi Nedir?

Bir cihazdaki (Windows veya Mac bilgisayar, mobil cihaz veya tablet gibi) işletim sistemi (OS), kullanıcıların cihazla etkileşim kurmasını sağlar. Bu cihazın tüm temel fonksiyonlarını sizin için yönetir ve gerçekleştirir.

Uzaktan iş işletim sistemi ise farklıdır.

İşletim sisteminin beş ana fonksiyonu veya dört işletim sistemi türü gibi genel işletim sistemi bilgileri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bu bölüme geçin.

Uzaktan İşletim Sistemi Nedir?

Uzaktan çalışma işletim sistemi, takımların işlerini planlamasına, yürütmesine ve izlemesine yardımcı olan bir yazılım platformudur.

Bu işletim sistemi, bir kuruluş için dijital çalışma alanı gibi işlev görür; burada görevleri yönetebilir, özel ş Akışları oluşturabilir ve dosyaları paylaşımla projeleriniz ve süreçleriniz üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz. En kapsamlı iş işletim sistemleri, yukarıda bahsetmiş olduğumuz dört türün bir kombinasyonudur.

Mac OS X gibi normal işletim sistemlerinden oldukça farklı, değil mi?

Ancak, üzerinde oyun oynayamayacağınız açısından Mac OS'ye benzer.

Ugh.

Ne düşündüğünüzü biliyoruz:

Görevleri izleme, takım üyeleriyle iletişim kurma, ş akışlarını inceleme... Bunların hepsi için zaten uygulamalarım var. Neden hala bir uzaktan iş işletim sistemine ihtiyacım var?

Anlıyoruz.

Günümüzün iş yerleri, işimizi "devrim niteliğinde" değiştirecek yazılımlarla doludur.

Peki, işleri hızlandırması gereken bu uygulamalar aslında sizi yavaşlatıyorsa ne yapmalısınız?

(Merak etmeyin, komplo teorilerine girmeyeceğiz.)

İşte ne demek istediğimiz..

Bir çalışanın görevi şöyle olsun:

E-posta gönderme

Dahili teklif hazırlama

Yeni bir proje için ş Akışı oluşturma

Şirketiniz bu üç faaliyet için farklı uygulamalar kullanıyorsa, pencereler arasında geçiş yapmak, oturum açmak, gecikmelerle uğraşmak vb. için harcadığınız zaman üç katına çıkar.

Bu durumda, cihazlarınızın... şey... hayal kırıklığınıza dayanabileceğini umuyoruz.

Çünkü ekran koruyucular Mac veya Android cihazınızı beyzbol sopalarından koruyamaz.

Uzaktan çalışma işletim sistemi ise birden fazla iş fonksiyonunu tek bir çatı altında toplar.

Değişen ihtiyaçlara kolayca uyum sağlayacağından, işinizin farklı bir şeye ihtiyaç duyduğu her seferinde yeni hizmetlere kaydolmanız gerekmeyecektir.

Basitçe söylemek gerekirse:

*uzaktan iş işletim sistemi, belirli görevler için tasarlanmış bir uygulamadan daha iyi olan kapsamlı bir çözümdür.

Uzaktan İşletim Sistemi Kimler İçin?

Hemen hemen her şirket veya proje takımı, tüm proje ihtiyaçları için tek bir platform arıyorsa, uzaktan iş işletim sistemini kullanarak fayda sağlayabilir. Ancak emin olmak için, cevabı bulmak için kullanışlı bir kontrol listesi sunuyoruz:

Şirketinizde ortak hedeflere ulaşmak için birlikte iş yapması gereken birkaç farklı dikey sektör var mı?

Bilgilere daha hızlı erişmek mi istiyorsunuz?

Tüm kuruluşun (takım boyutundan bağımsız olarak) silolar halinde iş yapmak yerine tek bir platformda koordinasyon içinde olmasını mı istiyorsunuz?

Tüm dikey pazarlarınızın Agile veya Scrum gibi standart bir iş uygulamasını takip etmesini mi yapacaksınız?

Bu soruların çoğuna cevabınız evet veya belki ise, kesinlikle bir uzaktan iş işletim sistemine ihtiyacınız var demektir. Değilse, belki de buna ihtiyacınız yoktur ve bu, size gereksiz bir yazılımdır.

Sonuçta, sadece gerçekten ihtiyacınız olan araçlara yatırım yapmalısınız.

Unutmayın, yeni 75 inç 4K TV çok çekici görünebilir, ancak genellikle sabahın 3'ünde dizüstü bilgisayarınızda Netflix dizilerini izlediğinizi fark edene kadar!

Scrum veya Kanban gibi Agile metodolojileri kullanıyorsanız, doğru platformun size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için şu makaleleri okuyun:

Ancak kuruluşların uzaktan iş işletim sistemine geçmesinin tek nedeni bu değildir.

Uzaktan iş işletim sistemi edinmenin en önemli nedeni, şu anda karşımızda duruyor: uzaktan iş !

COVID-19 salgınıyla birlikte evden iş yeni norm haline gelirken, Twitter ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketleri, çalışanlarının çoğunun süresiz olarak evden iş yapmasına izin verdi.

Peki, sizce uzaktan operasyonlarını nasıl yönetiyorlar?

Uzaktan iş işletim sistemi ile!

Sonuçta, uzaktan proje işbirliği için telefon görüşmelerine güvenmeleri mümkün değildir:

doğru uzaktan iş işletim sisteminin bu tür zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini öğrenmek ister misiniz?

Hangi Uzaktan İşletim Sistemini Kullanmalısınız?

İyi tasarlanmış bir uzaktan çalışma işletim sistemi platformu, projelerinizi hızlandırabilir ve takımınızın kolayca yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı olabilir. İhtiyacınız olan her şeyi karşılayan bir uzaktan çalışma işletim sistemi arıyorsanız, ClickUp'tan başkasına bakmayın!

clickUp nedir? *

ClickUp, start-up'lardan büyük ürün geliştirme şirketlerine kadar yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı uzaktan iş işletim sistemidir.

Uzaktan iş işletim sistemi gereksinimleri söz konusu olduğunda, ClickUp en çok yönlü seçenek!

Bu işletim sistemi, ekibinizi Agile ve Scrum projelerinde desteklemenin yanı sıra, belge depolama, verimlilik yönetimi ve çok daha fazlası gibi çeşitli iç fonksiyonları da yerine getirecektir!

ClickUp, sanal takımların tüm zorluklarını çözen çeşitli işbirliği özelliklerine sahip, mükemmel bir uzaktan iş işletim sistemidir. Ve hepimiz sanal takımlarımızı seviyoruz!

Platform uyumluluğu söz konusu olduğunda, ClickUp uzaktan iş işletim sistemi aşağıdakiler gibi çeşitli seçenekler sunar:

Windows, macOS ve Linux için bir masaüstü uygulama

Bir iOS uygulayıcı (iPhone ve iPad) ve Android uygulayıcı

Chrome, Firefox, Edge ve Safari tarayıcıları için bir web uygulamasını çalıştırın

Kolay verimlilik yönetimi için bir Chrome uzantısı

Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda desteklenen işletim sistemi ne olursa olsun, ClickUp bunu halledebilir.

ClickUp'ı Google Assistant ve Amazon Alexa ile bile kullanabilirsiniz!

Ses öncelikli + daha akıllı AI, yerleşik. ClickUp Brain MAX ile ClickUp'ı güçlendirin ve hız, nüans veya derinlik açısından en iyi modeli seçin. Talk to Text ile eşleştirerek, herkes akıştan çıkmadan anında görev, yorum veya belge haline gelen güncellemeleri dikte edebilir.

Maksimum uyumluluk hakkında konuşalım!

Takım neden bir Uzaktan İşletim Sistemi kullanmalı?

Uzaktan çalışma işletim sistemi, 4 benzersiz yolla işinize değer katar:

İşte her bir fonksiyonun ayrıntılı açıklaması ve ClickUp'ın size nasıl yardımcı olabileceği:

Fonksiyon #1: Şirket genelinde etkili iletişimi kolaylaştırır

Çok fazla veya çok az bilgi, modern işyerlerinde sıkça karşılaşılan bir sorunudur.

Takım üyeleri ya gereksiz toplantıların döngüsünde odaklarını kaybediyor ya da bilgi silolarında iş yapmaya devam ediyor.

Uzaktan iş işletim sistemi, bağlam içinde iletişimi kolaylaştırdığı için bu tür iletişim sorunlarını önlemede son derece etkilidir. Her mesaj veya dosya, ait olduğu projenin veya takımın ilgili kanalında görünür ve takım üyelerinin projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Böylelikle, ister müşteri güncellemeleri ister Cuma günleri Happy Hour olsun, kimse önemli mesajları kaçırmaz!

İşteki en büyük zorluklardan biri, açık ve şeffaf proje iletişimi sağlamaktır. Uzaktan çalışan bir takımın parçasıysanız, zayıf iletişim, teslim tarihlerinin kaçırılmasına, kötü ürünlere ve takım çatışmalarına yol açabilir.

Ancak ClickUp kullanıyorsanız durum farklı!

ClickUp'ın uzaktan iş işletim sistemindeki göreve özel Yorum Bölümleri ile konuşmalarınızı erişilebilir tutun.

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Belirli görevler, etkinlikler veya ödevler hakkında gerçek zamanlı konuşmalar yapın

Önemli bildirimler için takım üyelerini etiketleyin

Hızlı işbirliği için belgeleri, dosyaları ve ayrıntılı talimatların paylaşımını gerçekleştirin

Yorumları belirli bir takım üyesine atayın , böylece gözden kaçmasın

Peki, alakasız konuşmaları nerede yapabilirsiniz?

İyi soru!

Uzaktan iş yapmak, su sebili sohbetlerinden vazgeçmek için bir mazeret değildir.

Bu nedenle ClickUp, Sohbet görünümü özelliği ile ofis sohbetlerine alan açıyor !

Bu işletim sistemini ürünler, sprintler hakkında beyin fırtınası yapmak, kod paylaşımında bulunmak veya yeni favori TV diziniz hakkında durmadan konuşmak için kullanabilirsiniz.

Anlıyoruz, Schitt's Creek'i seviyorsunuz.

Bunu binlerce kez bahsetme yaptınız bile.

Ayrıca, e-postaları ve Slack'i unutun, ClickUp mobil ve masaüstü uygulaması ile işbirliği hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Fonksiyon #2: Özelleştirilebilir ş Akışı

Tüm çalışanlarınız için aynı pizzayı sipariş etmezsiniz, değil mi?

Yani, pizzada ananas seviyorsanız, sorun yok, ama herkesi de bu saçmalığa katılmaya zorlamayın..

Benzer şekilde, neden tüm projeleriniz için aynı ş Akışını kullanasınız?

Bir İK uzmanının tipik bir günü, aday seçimiyle başlayıp çalışanların işe alımıyla sona erebilir. Ancak, yazılım mühendisinizin tamamen farklı bir ş akışına ihtiyacı olacaktır.

Neyse ki, bunun için pahalı özel ş Akışı uygulamalarına ihtiyacınız yok.

Uzaktan iş işletim sistemi herkese alan açar!

Projenizin veya takımınızın ihtiyaçlarına göre özel yollar oluşturabilirsiniz.

Böylelikle, yazılım projeleriniz için bir ş Akışı ve satış operasyonlarınız için tamamen farklı bir ş Akışı oluşturabilirsiniz, hepsi aynı platformda.

Özelleştirilebilir ş Akışları her takım için önemli olmakla birlikte, uzaktan çalışan takımlar için özellikle önemlidir.

Neden?

Artık aynı alandaki iş birliğinden yararlanamadığınız için, departmanınızın benzersiz taleplerini karşılamak için özelleştirilebilir ş Akışlarına ihtiyacınız var. Bu sayede, süreçlerinizi minimum zorlukla kolayca tamamlayabilirsiniz.

Neyse ki, ClickUp gibi bir uzaktan çalışma işletim sistemi, Özel Durumlar ile herhangi bir takım, proje veya dikey için ş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

En iyi yanı ne mi?

Yöneticiler veya yöneticiler, bir görevinin durumuna tek bir bakışta görevlerin ilerleyişini izleme!

Fonksiyon #3: Takım yönetimi

Takım yönetimi hakkında konuşurken, 2021'de söylemek istemeyeceğiniz bir şey var:

Modern iş yeri özerklik ile ilgilidir.

Ve uzaktan iş işletim sistemi tam da bunu sağlar!

Yöneticiler, aşağıdaki verilerle günlük sorunları çözebilirler:

Çalışanların görevleri tamamlamak için harcadıkları süre

Her takım üyesine tahsis edilen işler

Potansiyel görev engelleri

Bu sayede, zorluklar ortaya çıkmadan önce bunları öngörebilir ve sorun haline gelmeden önce bunları aşmanın yollarını bulabilirsiniz. Doğal olarak, bu veriler sanal takımlar için hayati öneme sahiptir, çünkü herkesin ne yaptığını görmek için günlük kontrol noktalarına güvenemezsiniz.

Ayrıca, bu bilgilerin çoğu kolayca erişilebilir olduğundan, yöneticiler veya yöneticiler bu bilgileri kullanarak çalışanların verimliliği hakkında doğru bilgiler edinebilirler.

Takımınızı verimli bir şekilde yönetmek istiyorsanız, takım üyelerinin sadece üstesinden gelebilecekleri kadar görevde çalışması gerekir. Bu, uzaktan çalışan ekipler için özellikle önemlidir, çünkü herkesin yeterli iş yüküne sahip olmasını sağlamak için sonsuz iş dağıtım toplantıları yapamazsınız.

Bunu yapmak için ClickUp, takımınızın kapasitesini anlamak için İş Yükü görünümü'nü geliştirdi ve bu özelliği kaynak yönetimi için mükemmel bir uzaktan çalışma işletim sistemi haline getirdi!

Takım üyeleriniz hakkında görsel ve doğru veriler sunar:

Çalışma saatleri : hizmetin sunulduğu saatler

Görevler : günde tamamlayabilecekleri görev sayısı

Puanlar: kapasitelerini anlamak için puan sistemi kullanın

Bunu ClickUp'ın Gösterge Paneli ve Pulse özellikleriyle birleştirerek takımınızın iş yükü ve performansı hakkında daha fazla netlik elde edin.

Bir takım lideriyseniz, her takım üyesinin ne üzerinde çalıştığına dair her zaman ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız olacaktır. Bu, takım üyelerinin doğru işlere atanıp atanmadıklarını ve yeterince işleri olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Bu, uzaktan çalışan yöneticiler için iki kat daha önemli hale geliyor, çünkü artık bir takım üyesinin masasına gidip ne yaptığını soramazsınız!

Neyse ki, her bir takım üyesinin görevlerini derinlemesine inceleyebilen bir uzaktan iş işletim sistemi arıyorsanız, ClickUp'ın Profiller özelliğini kullanmanız yeterlidir.

Aracı kullanarak bir takım üyesinin profilini açmanız yeterlidir:

Tamamladıkları görevler

Şu anda üzerinde işledikleri şeyler

Ne üzerine iş yapmayı planlıyorlar?

Fonksiyon #4: Süreç otomasyonu

Tekrarlayan, monoton görevleri yapılacak?

Uzaktan iş işletim sistemi: evet, evet, evet!

Uzaktan iş işletim sistemi, görev planlama, girdi ve insan müdahalesi gerektirmeyen diğer rutin görevleri üstlenebilir. Bu, insan hatalarını ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda kaynaklarınızı gerçekten önemli faaliyetler için ücretsiz bırakır.

Çoğu iş işletim sistemi ön tanımlı otomasyon ayarlarıyla gelirken, ClickUp gibi harika bir uzaktan çalışma işletim sistemi, kendi süreç otomasyonunuzu oluşturmanıza da olanak tanır.

ClickUp'ın çözümü: 50'den fazla görev otomasyonu

Muhtemelen projelerinizi yönetmek için büyük ölçüde yazılımlara güveniyorsunuzdur. Sanal bir takımın parçasıysanız bu durum daha da belirgin hale gelir.

Ve bu iyi bir şey.

Çünkü insanlar aksine, yazılımlar işlerde otomasyon sağlayarak hayatınızı çok daha kolay hale getirebilir.

ClickUp gibi bir uzaktan çalışma işletim sistemi ile, belirli bir görev için ayrıntılı talimatlar (tetikleyici ve eylemler) tanımlayarak 50'den fazla tekrarlayan görevi otomasyon altına alabilirsiniz.

Ardından arkanıza yaslanın, bir fincan kahve alın ve ClickUp'ın büyüsünün tadını çıkarın!

Kullanabileceğiniz bazı uzaktan iş işletim sistemleri şunlardır:

Son teslim tarihi yaklaştığında bir görev yüksek öncelikli olarak işaretleyin

Bir takım üyesine atadıktan sonra yeni alt görevler oluşturun

Görev durumu değiştiğinde yorum yazın

Bugsnag, GitHub ve Calendly gibi harici uygulamalarla bir dizi otomasyon da mevcuttur.

ClickUp'ın Otomasyon büyü kitabını öğrenmek için burayı tıklayın.

ClickUp, sadece bu dört uzaktan iş işletim sistemi sunuyorsa, ihtiyacınız olan tek araç olmaz, değil mi?

İşte bu yüzden özellik listemiz burada bitmiyor.

Bu uzaktan iş işletim sistemi ile elde edeceğiniz diğer avantajların kısa bir örnek listesi aşağıda verilmiştir:

Zihin Haritaları: planlama ve organizasyon için ücretsiz form Zihin Haritaları oluşturun

Gelen kutusu: size özel, basitleştirilmiş bir iş alanında kendi hatırlatıcılarınızı oluşturun

Öncelikler: takım üyelerinin en önemli görevleri önce yapmalarına yardımcı olun

Hedefler: sprint hedeflerinizi daha küçük, ulaşılabilir Hedefler halinde bölün

Not Defteri: Gösterge paneli üzerindeki not defteri ile fikirlerinizi veya ayrıntılı talimatları not alın

IOS veya Android cihazınız için ClickUp'ın masaüstü uygulama, web uygulaması ve mobil uygulamasının en son sürümünde bu ve daha birçok yeni özelliğe erişin.

İşletim Sistemleri SSS

İşletim sisteminin 5 ana fonksiyonu nedir?

İşletim sisteminin beş ana fonksiyonu şunlardır:

Dosya sistemini ve klavye, ekran, fare vb. gibi bir bilgisayarın çeşitli kaynaklarını yönetmek.

Daha iyi fonksiyonel erişilebilirlik için kullanıcı arayüzü sağlama

Uygulamaları çalıştırırken CPU belleğini tahsis etme ve yönetme

Hataları destekleme ve düzeltme

Bilgisayar donanımını ve sürücülerini kontrol etme

4 tür işletim sistemi nedir?

Genel olarak dört tür işletim sistemi mevcuttur:

Toplu İşletim Sistemi : benzer görevleri/programları tek bir toplu iş olarak işler

Zaman Paylaşımlı İşletim Sistemi : birden fazla kişinin sistemi aynı anda kullanmasına olanak tanır

Dağıtılmış işletim sistemi : Birlikte işleyen, birbirine bağlı bir grup sistemi içerir

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi: görevleri veya verileri belirli bir anda işler

Şirketler her zaman yeni özel taleplerine ve şikayetlerine yanıt verdikleri için, bu işletim sistemlerini sürekli olarak iyileştiriyorlar.

Bu, çok sayıda güncelleme yayınlamalarının nedenlerinden biridir; desteklenen işletim sisteminin eski bir sürümünü kullanmamanızı sağlamak için.

(Bazen bu sonsuz güncellemelerle biraz fazla ısrarcı olabiliyorlar, ama bu en iyisi, değil mi?)

Sonuç

İşletim sistemi kullanmak, takımın çevikliğini artırmanın ve onu karşılaşabileceği her türlü zorluğa hazırlamanın en hızlı yoludur. Uzaktan çalışan bir takımınız varsa, tüm proje faaliyetlerinizi çevrimiçi olarak birleştirmek için bir uzaktan iş işletim sistemine sahip olmak çok önemlidir.

Ancak, yüzlerce uzaktan iş işletim sistemi seçeneği varken, hangi araç seçmelisiniz?

Cevap basit: ClickUp!

Uzaktan iş işletim sistemlerinin maksimum fonksiyonelliği ve uyumluluğu söz konusu olduğunda, ClickUp bu alanda gerçek bir ustadır. Uzaktan işbirliğinden performans izlemesine kadar, ClickUp ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve en iyi uzaktan iş işletim sisteminin büyüsünü deneyimleyin!