Zamanınızı Geri Kazanın: Maksimum Verimlilik için En İyi 10 Gelen Kutusu Yönetimi Aracı

E-posta İstatistiklere göre, ortalama bir profesyonel günde 200 okunmamış e-posta ve 120 yeni mesajla uğraşıyor, ancak bunların sadece %25'ine yanıt verebiliyor. ?
İster bir iş kurucusu, ister uzaktan çalışan bir çalışan, ister sadece dijital hayatının kontrolünü yeniden ele geçirmek isteyen biri olun, zamanınızı bilinçli kullanmak için becerikli bir gelen kutusu yönetiminin gerekli olduğu şüphe götürmez bir gerçektir.
Bir gelen kutusu yönetim aracı, günlük e-posta işlemlerinde zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olur. E-postaların altında boğulmak yerine, mesajlarınızı cerrahi hassasiyetle kolayca önceliklendirir, gönderir, izler ve düzenlersiniz.
Sonuç mu? Bu araçlar olmadan nasıl hayatta kaldığınızı merak edeceğiniz bir verimlilik artışı. E-posta ormanını fethetmek için heyecan verici bu macerada, size en pratik 10 gelen kutusu yönetim aracını sunuyoruz!
Gelen Kutusu Yönetimi Aracı Nedir?
Gelen kutusu yönetim aracı, e-postaları ve gelen kutusunu düzenlemeyi basitleştirmek için tasarlanmıştır. E-postaları etkili bir şekilde düzenleme, gönderme, yanıtlama ve izleme özellikleriyle birlikte gelir ve dış ve iç paydaşlarınız, potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle daha verimli iletişim kurmanızı sağlar.
Birçok e-posta yönetimi uygulaması ve çözümü, etkileşimlerinizi daha sorunsuz, daha hızlı ve daha etkili hale getirmek için yapay zeka ve otomasyon özelliklerini kullanır. Büyük hacimli mesajları ve bunlara eşlik eden dikkat dağıtıcı bildirimleri yönetmek için özel ayarlar bekleyebilirsiniz.
Bu araçların, gün boyunca bekleyen e-postalar ve toplantılarla boğuşan BT ve müşteri desteği ekipleri, e-posta pazarlamacıları ve proje yöneticilerinin stres seviyelerini düşürmede büyük bir rol oynadığını not etmek gerekir.
Bir gelen kutusu yönetim aracında aranması gereken temel özellikler
E-posta yönetim yazılımında aramanız gereken anahtar özelliklerin bir kontrol listesi:
- E-posta önceliklendirme: E-posta yönetim araçları, kolay gezinilebilen bir gösterge panelinde gönderen, önem veya anahtar kelimeler gibi kriterlere göre e-postaları otomatik olarak önceliklendirmelidir
- Otomasyon ve yapay zeka: Spam filtreleme, akıllı planlama ve otomatik yanıtlar gibi görevleri otomatikleştirmek için seçenekler arayın. En iyi e-posta yönetim araçları, mesajların dilini ve tonunu yazma, yanıtlama, özetleme ve kontrol etme için yapay zeka destekli özelliklere sahip olabilir
- Entegrasyon: Mevcut verimlilik uygulamalarınız, takvimleriniz ve işbirliği araçlarınızla sorunsuz entegrasyon, uyumlu bir iş akışı için çok önemlidir
- Arama özellikleri: Gelişmiş filtrelere sahip güçlü arama fonksiyonu, kapsamlı arşivlerde belirli e-postaları bulma sürecini basitleştirir
- Güvenlik ve gizlilik: Şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama ve kimlik avı ile kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma gibi güçlü güvenlik önlemlerine sahip araçlara öncelik vererek iletişimlerinizin güvenliğini sağlayın
- Planlama ve bildirim kontrolü: Yoğun profesyoneller genellikle bildirimleri yapılandırma seçeneği ile birlikte verimli e-posta ve toplantı planlaması isterler
en İyi 10 Gelen Kutusu Yönetimi Aracı
İşte, e-postalarınızı yönetme şeklinizi kökünden değiştirecek, güvenebileceğiniz 10 son derece verimli gelen kutusu ve e-posta yönetim yazılımının listesi. Müşteri hizmetleri, pazarlama ve çalışan desteği gibi farklı iş alanlarına yönelik çeşitli araçları ele aldık. ?
1. ClickUp
Projelerinizi yolunda tutmak için birden fazla iletişim kanalını idare etmekten bıktıysanız, kaosu netliğe dönüştürmek için Clickup'ın hepsi bir arada E-posta Proje Yönetimi Çözümü'ne güvenin! Platform, dağınık proje ve iletişim görevlerini birleştirerek her şeyi tek bir merkezi hub'da parmaklarınızın ucuna getirir.
ClickUp, bir e-posta alternatifinden daha fazlasıdır — bir verimlilik devrimidir. E-postaları yönetmek için sekmeler arasında geçiş yapma zahmetine son verin! Gelen Kutusu özelliği ile Gmail ve Outlook gibi e-posta hesaplarınızı doğrudan ClickUp'a bağlayabilirsiniz.
Tüm e-posta konuşmalarınızı Görevler içinde birleştirerek gününüzü düzenleyin. ClickUp size şu konularda yardımcı olur:
- Gelen kutusundan doğrudan eyleme geçirilebilir görevler oluşturun; e-posta pazarlama kampanyaları, müşteri talepleri veya otomatik iş akışları oluşturmak için idealdir
- Takımların uygunluk durumuna göre görevleri ve toplantıları planlayın (yerleşik takvim ile)
- Dikkat dağınıklığını en aza indirmek için öncelik bildirimlerini ve Hatırlatıcıları özelleştirin
- E-postaları görev konularına ekleyerek iletişimi merkezileştirin
ClickUp Otomasyonları ile, birkaç tıklama ile e-posta gönderme işlemlerini otomatikleştirme olanağına sahip olursunuz. Otomatik pilot ile potansiyel müşteri e-postaları göndererek, durumları güncelleyerek ve öncelikler ve etiketler uygulayarak e-posta yönetiminizin kontrolünü elinize alın.
Ve işte en güzel kısmı! ?
ClickUp AI, verimliliğinizi daha da artırmak için burada. Toplantı notlarını özetlemekten, kullanıma özel istemlerle e-postalar oluşturmaya kadar, sanal verimlilik yardımcınız. Alıcıların ilgisini çekmek için önceden yapılandırılmış biçimlendirme ile açık, öz ve ilgi çekici e-postalar oluşturmak için kullanın.
Geniş pazarlama kampanyaları yürütenler için, ClickUp E-posta Pazarlama Şablonunu kullanarak e-posta oluşturma ve gönderme ile potansiyel müşterileri izleme süreçlerini basitleştirin, böylece iş akışınızın her zaman verimli ve görsel olarak tutarlı olmasını sağlayın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- E-posta görev yönetimi ve merkezi iletişim
- E-posta gönderimi için özelleştirilebilir otomasyon eylemleri
- E-posta şablonları ve kaydedilmiş yanıtlarla artırılmış verimlilik
- Diğer e-posta hizmet sağlayıcılarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar
- E-postaları özetleme ve oluşturma gibi görevler için yapay zeka yazma asistanı
- Bildirimlere doğrudan gelen kutusundan yanıt vererek bağlam değiştirme sayısını azaltın
- Sorunsuz e-posta içe aktarma
- Kolay arama ve filtreleme seçenekleri
- Güçlü güvenlik ve gizlilik protokolleri
ClickUp sınırlamaları
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için şirketle iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Hiver
Hiver, Gmail ve G Suite ortamlarında e-postaları ve işbirliğini basitleştirmek için mükemmel bir e-posta yönetim aracıdır. Chrome uzantısı, e-postaları atamanıza, dahili notlar eklemenize, durumları ayarlamanıza, canlı sohbeti kullanmanıza ve hatta Aircall aboneliği ile sesli iletişimi denemenize olanak tanır. ?️
Hiver, Gmail'i sağlam bir çalışma alanı merkezine dönüştürerek size takımın iş yükleri ve sorgu durumları hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlar. E-postaları tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve bunları tanıdık Gmail arayüzünüzden takım üyelerine atayın.
Bu e-posta yönetim yazılımı seçeneği, organizasyon, önceliklendirme ve verimli arama yetenekleri gibi temel e-posta proje yönetimi özellikleri ile sizi donatarak görev sorumluluğunu ve takım verimliliğini çocuk oyuncağı haline getirir.
Hiver'ın en iyi özellikleri
- Gmail ve Google Çalışma Alanı Paketi ile entegre olur
- E-postaları eyleme geçirilebilir, atanabilir görevlere dönüştürmenize olanak tanır
- Gelen veya giden mesajların sorgu durumlarına gerçek zamanlı görünürlük
- Chrome uzantısı, canlı sohbet, WhatsApp mesajlaşma ve sesli iletişimi destekler
Hiver sınırlamaları
- Bir e-postaya birden fazla kişi atama seçeneği yok
- Mobil uygulama iyileştirilmeli
Hiver fiyatlandırması
- Lite: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları
- Elite: Kullanıcı başına aylık 59 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Hiver puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
3. Zendesk
Bir müşteri desteği çözümü olarak Zendesk, e-posta etkileşimlerinin müşterilerinizde kalıcı bir izlenim bırakmasını sağlar. Hazır yanıtlar gibi özelliklere sahip e-posta yönetim yazılımı araçları, destek ekibinizin yaygın e-posta sorunlarını verimli bir şekilde ele almasını ve verimliliği artırmasını sağlar.
Ancak Zendesk'i gerçekten farklı kılan, e-posta yönetimi için olağanüstü özelleştirilebilirliğidir. Gelen kutunuzun performansına ilişkin çok değerli bilgiler edinmek için özel raporlar ve veri görselleştirmeleri oluşturabilir, böylece gelen ve giden e-postalar için e-posta süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu, yalnızca ekip genelinde e-posta yönetiminde verimliliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda zaman içinde müşteri deneyimini de iyileştirir. ?
Zendesk'in AI araçları, e-postaları önceliklendirme ve yanıt önerileri gibi önemli görevleri üstlenerek e-posta yönetimini daha da iyileştirir.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Kişiselleştirilmiş müşteri talepleri ve etkileşimleri için CRM ile entegre olur
- Özel raporlar ve veri görselleştirmeleri: e-posta pazarlama kampanyaları ve müşteri hizmetleri takımları için ideal
- Gelen e-postaların ön sıralaması ve yanıt önerileri otomatikleştirilir
- Tüm iletişim kanallarında müşteri deneyimini geliştirin
Zendesk sınırlamaları
- Yönetici paneli iyileştirilebilir
- Yetersiz arama özelliği
Zendesk fiyatlandırması
- Satış Takım: Kullanıcı başına aylık 19 $ Büyüme: Kullanıcı başına aylık 55 $ Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 115
- Takım: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları
- Hizmet için Takım: Kullanıcı başına aylık 55 $ Büyüme: Kullanıcı başına aylık 89 $ Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 115 $ Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Takım: Kullanıcı başına aylık 55 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 89 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Takım: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları
- Takım: Kullanıcı başına aylık 55 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 89 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir ve ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
Zendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)
4. Help Scout
Help Scout, paylaşılan gelen kutusu içinde müşteri konuşmalarını zahmetsizce kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Kendinize ait bir e-posta adresiniz ve bir kullanıcı girişiniz vardır, ancak paylaşılan gelen kutusu kullanıcıları, hello@ veya info@ gibi tek bir adrese gelen e-postalar üzerinde birlikte çalışabilir.
Çakışma Algılama özelliği sayesinde yinelenen yanıtlar olmaz. Temel olarak, bir kullanıcı yanıt yazarken başka bir üye konuşmada değişiklik yaparsa, araç yanıtı duraklatır ve kullanıcının güncellemeleri gözden geçirmesine olanak tanır.
Diğer kişiler aynı konuşmaya katıldığında, ister klasör görünümünde ister konuşmanın içinde olsun, görsel ipuçları görünür.
Help Scout'un en iyi özellikleri
- Müşteri konuşmalarını merkezileştiren paylaşımlı gelen kutusu
- verimlilik için 75'ten fazla klavye kısayolu
- Uygulama içi mesajlaşma özelliği mevcuttur
- Gelen e-postalardan kaynaklanan iletişim çakışmalarını önlemek için Çakışma Algılama
Help Scout sınırlamaları
- Şablonlar daha fazla çeşitlilik içerebilir
- Sınırlı raporlama seçenekleri
Help Scout fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Artı: Kullanıcı başına aylık 40 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Help Scout puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
5. Gmelius
Gmelius, Gmail, Slack, Trello ve diğer iletişim araçlarıyla sorunsuz bir şekilde senkronize olur ve çalışma alanınızda gerçek zamanlı işbirliğini sağlar. Paylaşılan gelen kutuları, etiketler ve proje panoları gibi özellikler sayesinde iç ve dış konuşmaları birleştirin.
Yazılım, Gmail toplantı planlayıcısı ile randevu planlama sürecini basitleştirir. Takviminizin uygunluk durumunu paylaşabilir, toplantı öncesi anketler veya hatırlatıcılar gönderebilir ve tercih ettiğiniz video konferans aracıyla sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.
Diğer verimlilik odaklı özellikler arasında e-posta dizileri, şablonlar ve dahili notlar bulunur. Bu araç, Gmail şablonlarını veya e-posta snippet'lerini tek bir tıklama ile doğrudan yazma penceresinden kullanmanızı sağlar. Hatta, kolay erişim için düzgün bir şekilde kategorize edilmiş, yanıtlanmaya hazır e-postalardan oluşan bir depo bile oluşturabilirsiniz.
Gmelius'un en iyi özellikleri
- Planlama için gerçek zamanlı senkronizasyon
- Etiketleme özelliğine sahip paylaşılan gelen kutuları
- E-postalara dahili notlar ekleme seçeneği
- Otomatik ve yapılandırılmış e-posta iletişimi için e-posta dizileri
- Yerleşik e-posta arama motoru
Gmelius sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar platformu kullanmak için eğitim materyalleri ister
- Görevlere birden fazla kişi atayamama
Gmelius fiyatlandırması
- Flex: aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla (en fazla beş kullanıcı için)
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 24 $ (yıllık faturalandırma)
- Pro: Kullanıcı başına aylık 36 $ (yıllık faturalandırma)
Gmelius puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)
6. Front
Front, müşterilerinizle kişisel bir iletişim kurarken işinizi büyütmenize yardımcı olan bir dizi e-posta yönetimi özelliği sunar. Her konuşma, müşteri geçmişi ve ilgili verilerle zenginleştirilerek, özelleştirilmiş ve etkili iletişimi kolaylaştırır.
Bu araç, mesaj atama, eskalasyon ve yanıtlar için otomatik ş Akışları gibi kullanışlı e-posta yönetimi özellikleri sunar. İşbirliği özellikleri, hizmet ekibinizin sorguları etkili bir şekilde yönetmesini sağlar; takım üyeleri, Front'un paylaşılan çalışma alanında e-postalara kolayca yorum yapabilir, taslakları paylaşabilir ve birbirleriyle mesajlaşabilir.
Front, e-posta ve iletişim iş akışlarınızı kolaylaştırmak için Facebook, Twitter ve WhatsApp dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur. ?
Front'un en iyi özellikleri
- Bağlamsal konuşmalar için müşteri geçmişi verileri sağlar
- Mesaj atama, eskalasyon ve yanıtları otomatikleştirir
- Çeşitli iletişim kanallarını yönetir
- 60'tan fazla entegrasyon
Front sınırlamaları
- Bazı kullanıcılara göre takvim özelliği iyileştirilmeli
- Daha iyi yönetici yetenekleri kullanılabilir
Front fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 19 $/koltuk
- Büyüme: Koltuk başına aylık 59 ABD doları
- Ölçek: Koltuk başına aylık 99 $
- Premier: koltuk başına aylık 229 $
*Tüm fiyatlar yıllık fatura modeline göredir
Front puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
7. Süper insan
Listemizdeki diğer platformların aksine, Superhuman yalnızca Mac ve Windows platformlarında Gmail ve Google Çalışma Alanı kullanıcıları için optimize edilmiş bir e-posta istemcisi sağlamaya odaklanmıştır.
SOC-2 uyumlu bu müşteri, herhangi bir saat diliminde takvime etkinlik oluşturmaya olanak tanıyan, küresel takımlar için oldukça kullanışlıdır! Superhuman AI ile, mesajlarınızı düzeltmek veya anında yanıtlar göndermek gibi çok sayıda görevi hız ve hassasiyetle hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Platform, komut merkezini başlatma ve konuşmaları seçme gibi görevler için kullanışlı klavye kısayolları sunar. Ayrıca, düzenli kalmanıza ve süper gelen kutunuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak erteleme ve takip hatırlatıcıları da içerir. ?
Superhuman'ın en iyi özellikleri
- Temiz ve verimli e-posta müşterisi
- AI özellikli otomatik e-posta sıralama
- Kullanışlı takip hatırlatıcıları
- Navigasyon dostu klavye kısayolları
İnsan sınırlarının ötesinde
- Yanıtları biçimlendirme seçenekleri sınırlı
- Mobil uygulama iyileştirilebilir
Süper insan fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 $ (en az beş kullanıcı için)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir ve ücretsiz deneme imkanı sunar
Süper insan derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)
Bu Superhuman alternatiflerine göz atın!
8. Brevo
Brevo, e-posta, SMS ve canlı sohbet dahil olmak üzere birden fazla iletişim kanalını kapsayan çok sayıda pazarlama ve CRM aracı sunar. E-posta pazarlama özellikleri ile görsel olarak çekici e-posta kampanyaları oluşturabilir ve bunları geniş bir kitleye zahmetsizce dağıtabilirsiniz.
Platform, sınırsız sayıda kişiyi yönetmenize olanak tanır ve davranış, faiz ve diğer özelliklere göre otomatik kişi segmentasyonu sunar. ?
Brevo, şifre sıfırlama, sipariş onayları ve gönderim güncellemeleri gibi işlem e-postalarında da yardımcı olur. Genel olarak, e-posta kampanyalarınızı daha etkili bir şekilde izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olacak temiz bir gösterge paneli sunar.
Brevo'nun en iyi özellikleri
- E-posta pazarlamacılarına yönelik
- Ücretsiz sınırsız kişi
- E-posta pazarlama kampanyaları için akıllı potansiyel müşteri segmentasyonu
- Kampanyaları izlemek ve optimize etmek için gösterge paneli
- İşlem e-postalarını destekler
Brevo sınırlamaları
- Sınırlı müşteri desteği
- Yetersiz şablon çeşitliliği
Brevo fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: aylık 22 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: aylık 58 $'dan başlayan fiyatlarla
- BrevoPlus: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir ve ücretli planlar ücretsiz deneme imkanı sunar
Brevo puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.700'den fazla yorum)
9. Missive
Missive, e-posta iletişimi etrafında takım çalışmasını geliştirmek için tasarlanmış bir işbirliğine dayalı gelen kutusu ve sohbet uygulamasıdır. Konuşmaları belirli takım üyelerine veya takımlara atamanıza, iş akışları oluşturmanıza, görevleri yönetmenize ve gelen kutusunu verimli bir şekilde düzenlemek için etiketler uygulamanıza olanak tanıyarak sorunsuz bir işbirliği sağlar. ?
Missive ayrıca erteleme, birden fazla hesap desteği ve güçlü filtreler gibi temel e-posta yönetim araçları da sunar. Missive'i diğerlerinden ayıran özellik, sohbet, takım gelen kutuları, ortak yazma, görevler, takvimler, durum güncellemeleri ve daha fazlasını içeren gelişmiş işbirliği araç setidir.
Ekip genelinde e-posta yükünü azaltmak için platform, kurallar aracılığıyla otomasyon sunar, hazır yanıtların paylaşımını sağlar ve mesajlaşma yükünü azaltmak için ilgili konuşmaları birleştirmeye olanak tanır.
Missive'in en iyi özellikleri
- E-postalarda dahili yorumlara olanak tanır
- Gerçek zamanlı takım iletişimi için dahili sohbet odaları
- Hazır yanıtların ve şablonların zahmetsiz paylaşımı
- İlgili konuşmaları tek bir konu altında birleştirir
Missive sınırlamaları
- Ücretsiz plan ile sınırlı arama seçenekleri
- Daha fazla oryantasyon kaynağına ihtiyacınız olabilir
Missive fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları
- Productive: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 26 ABD doları
Missive derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (50'den fazla yorum)
10. SaneBox
Yüksek e-posta hacmiyle uğraşan işletmeleri ve takımları hedefleyen birçok e-posta yönetim aracının aksine, SaneBox günlük kullanıcılar düşünülerek tasarlanmıştır. AI kullanarak e-postalarınızı otomatik olarak çeşitli klasörlere ayırır, böylece odaklanmanızı geri kazanır ve gelen kutunuzdaki dağınıklığı azaltır.
Bu araç, alışkanlıklarınıza ve tercihlerinize sürekli olarak uyum sağlayan, kullanışlı bir gelen kutusu asistanı olarak çalışır. Sanebox, e-posta hesabınıza bağlanır ve dikkatinizi dağıtan e-postalar için SaneLater , haber bültenleri için SaneNews ve CC'ye eklenen e-postalar için SaneCC gibi özel klasörler oluşturur. Harika, değil mi?
SaneBox'ın güzelliği, mevcut e-posta hizmetinizle sorunsuz entegrasyonunda yatmaktadır, böylece yeni bir uygulamayı öğrenmenize gerek kalmaz. ?
SaneBox'ın en iyi özellikleri
- E-postaları otomatik olarak klasörlere ayırır
- AI yardımı
- Mevcut e-posta hizmetinizle entegre olur
- E-posta iletişimini ve düzenlemeyi kişiselleştirmek için özel klasörler
SaneBox sınırlamaları
- Birçok özelliğin kullanım talimatları eksik
- Gösterge paneli navigasyonu iyileştirilebilir
SaneBox fiyatlandırması
- Snack: Aylık 7 $
- Öğle yemeği: 12 $/ay
- Akşam yemeği: 36 $/ay
SaneBox puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (60+ yorum)
En İyi Gelen Kutusu Yönetimi Aracıyla E-posta Uyumunu Sağlayın
İster tek başınıza ister bir takım halinde çalışıyor olun, gelen kutusu yönetim araçları gün boyu zihninizi dinç ve üretken tutmak için üzerlerine düşeni yapar. Bahsettiğimiz seçenekler, e-posta yorgunluğuna veda etmenize ve daha düzenli ve verimli bir gelen kutusuna merhaba demenize yardımcı olacak. ?
Karar vermek zor mu? ClickUp'ı deneyin ve daha önce hiç olmadığı kadar uyumlu bir iletişim ortamı yaratın. Düşünceli AI ve verimlilik özellikleri ile harika entegrasyonlar sayesinde, profesyonelce iletişim kurmak için ihtiyacınız olan eksik parça olabilir!