การเปลี่ยนเครื่องมือการจัดการโครงการ: รายการตรวจสอบแบบขั้นตอน

8 เมษายน 2569

ตามข้อมูลของอุตสาหกรรมพบว่ามีเพียง16% ของบริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบัน นั่นหมายความว่าส่วนใหญ่ของทีมกำลังต่อสู้กับเครื่องมือของตัวเอง—ต้องดิ้นรนกับข้อมูลที่กระจัดกระจาย การรายงานด้วยมือ และ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" ที่กินเวลาการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อองค์กรของคุณเติบโตขึ้น เครื่องมือที่เบาและเคยรู้สึกว่า "เรียบง่าย" มักจะกลายเป็นคอขวด อย่างไรก็ตาม การย้ายงานหลายพันรายการ ความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน และนิสัยของทีมอาจดูน่ากลัวมากกว่าปัญหาเดิม

เพื่อช่วยให้คุณผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไปได้ เราได้จัดทำรายการตรวจสอบแบบทีละขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าระบบใหม่ของคุณจะเป็นประโยชน์ ไม่ใช่เป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่ง ⚙️

สัญญาณบ่งชี้ว่าคุณควรเปลี่ยนเครื่องมือการจัดการโครงการ

ยืนยันว่าสวิตช์นั้นจำเป็นจริงหรือไม่โดยการตรวจสอบสัญญาณเหล่านี้ 👀

  • ทีมของคุณเติบโตเกินกว่าเครื่องมือที่ใช้: แพลตฟอร์มที่เคยใช้ได้ดีกับห้าคนเริ่มมีปัญหาเมื่อต้องรับมือกับโครงการข้ามสายงานและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น คุณสมบัติที่คุณต้องการ—เช่น กระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้ รายงานขั้นสูง หรือสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด—ไม่มีให้ใช้
  • การนำไปใช้ต่ำและลดลง: ครึ่งหนึ่งของทีมติดตามงานในสเปรดชีตหรือแชทแทนที่จะใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ
  • การมองเห็นงานเป็นแบบแยกส่วน: การอัปเดตสถานะต้องคอยตามหาคน และผู้นำไม่สามารถรับภาพรวมความคืบหน้าที่น่าเชื่อถือได้โดยไม่ต้องนัดประชุม
  • คุณกำลังใช้แอปมากเกินไป: แยกเครื่องมือสำหรับเอกสาร, การติดตามเวลา, การแชท และการจัดการงานออกจากกัน เพื่อไม่ให้บริบทกระจัดกระจายไปตามแท็บต่างๆ
  • เครื่องมือไม่สามารถตามทันวิธีการทำงานของคุณ: โครงสร้างที่แข็งตัว, ระบบอัตโนมัติที่จำกัด, หรือการเชื่อมต่อที่ไม่ครบถ้วน บังคับให้ทีมของคุณต้องทำงานรอบๆ ซอฟต์แวร์

หากมีมากกว่าหนึ่งข้อที่ฟังดูคุ้นเคย นั่นคือปัญหาของแพลตฟอร์ม ถึงเวลาประเมินสิ่งที่จะทำต่อไปแล้ว

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือให้

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

👀 คุณรู้หรือไม่?ข้อมูลที่บริษัทต่างๆ เก็บรวบรวมไว้ประมาณ55%เป็น "ข้อมูลมืด"—ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้แต่ไม่เคยถูกนำไปใช้ในการรายงานหรือการตัดสินใจ

สิ่งที่ควรประเมินในเครื่องมือ PM ครั้งต่อไปของคุณ

หากไม่มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน คุณจะต้องย้ายข้อมูลซ้ำสองครั้ง ครอบคลุมสามประเด็นนี้ก่อนตัดสินใจดำเนินการ

ความสามารถในการใช้งานและความเหมาะสมกับทีม

คุณจำเป็นต้องประเมินเส้นทางการเรียนรู้โดยพิจารณาจากว่าสมาชิกทีมที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถสร้างงาน อัปเดตสถานะ และค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการได้รวดเร็วเพียงใด ไม่ใช่จากการสาธิตการขายที่สมบูรณ์แบบ

🤝 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ PM ตัวต่อไปของคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิธีคิดที่แตกต่างกันของทีมต่าง ๆ ได้ ในClickUp:

  • ผลิตภัณฑ์สามารถจัดการลำดับความสำคัญในรายการหรือไทม์ไลน์ได้
  • การออกแบบสามารถเคลื่อนย้ายงานในเชิงภาพในบอร์ดได้
  • วิศวกรรมสามารถทำแผนผังการพึ่งพาในแกนต์
  • การดำเนินงานสามารถติดตามกำหนดเวลาได้ในปฏิทินหรือตาราง

มุมมองของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทีมสามารถสลับมุมมองได้โดยไม่ต้องสร้างงานใหม่ทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น การเริ่มต้นใช้งานก็ง่ายไม่แพ้กัน

มุมมองใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบที่มอบโซลูชันครบวงจรให้กับองค์กรสำหรับทุกทีม

ClickUp มีวิดีโอสอนและคำแนะนำแบบออนดีมานด์ พร้อมใช้งานเมื่อใดก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

การผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน

วางแผนแอปพลิเคชันที่ทีมของคุณใช้ทุกวัน—เครื่องมือสื่อสาร,การจัดเก็บไฟล์, เครื่องมือพัฒนา, CRM,ซอฟต์แวร์ออกแบบ—และยืนยันว่ามีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟอยู่จริง การเชื่อมต่อที่ขาดหายระหว่างเครื่องมือต่างๆ จะสร้างปัญหาการกระจายบริบทขึ้นมาใหม่: เสียเวลาหลายชั่วโมงในการสลับแอป, ค้นหาไฟล์, และอัปเดตซ้ำข้ามแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติที่ต้องมีสำหรับการบริหารโครงการ

นี่คือรายการตรวจสอบการจัดการโครงการพื้นฐานของคุณ หากเครื่องมือใดขาดมากกว่าหนึ่งรายการนี้ คุณจะต้องใช้ส่วนเสริมเพื่อแก้ไขช่องว่างภายในไม่กี่เดือน

  • การจัดการงานและลำดับชั้น: งานย่อย, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, ลำดับความสำคัญ, และสถานะที่กำหนดเอง
  • มุมมองโครงการหลายแบบ: รายการ, กระดาน, ไทม์ไลน์/แกนต์, และปฏิทิน
  • การจัดการเอกสารและความรู้: เอกสารที่สร้างขึ้นในตัวซึ่งอยู่ร่วมกับงาน
  • ระบบอัตโนมัติ: การกระตุ้นตามกฎที่ช่วยขจัดความจำเป็นในการอัปเดตด้วยตนเองซ้ำๆ
  • การรายงานและแดชบอร์ด: การมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับปริมาณงาน ความคืบหน้า และอุปสรรค
  • ความสามารถของ AI: การสรุปเนื้อหา, การช่วยเหลือในการเขียน,และการค้นหาอย่างชาญฉลาดครอบคลุมข้อมูลการทำงานทั้งหมด

🛑 กับดักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทีมที่กำลังเติบโต? คุณเดาถูกแล้ว:การขยายงานอย่างไร้ทิศทาง

เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น มันง่ายที่จะตกหลุมพรางของการซื้อแอปใหม่สำหรับทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น CRM เฉพาะทาง การสมัครสมาชิก AI แยกต่างหาก หรือเครื่องมือแชทสำหรับทีมโดยเฉพาะ ทันใดนั้น คุณก็กำลังจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์สำหรับแอปที่เชื่อมต่อกันไม่ถึง 20 แอป และทีมของคุณใช้เวลาครึ่งวันไปกับการตามหาข้อมูล

เข้าสู่ClickUp Small Business Suite ซึ่งผสานพลังของแพลตฟอร์มระดับองค์กรเข้ากับเวิร์กสเปซ AI แบบครบวงจรที่ใช้งบประมาณได้คุ้มค่า ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโต

แทนที่จะปะติดปะต่อเทคโนโลยีแบบ Frankenstein คุณจะได้รับระบบบันทึกข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว:

  • AI พรีเมียมในตัว: เข้าถึงโมเดลล่าสุดของ Claude, Gemini และ ChatGPT ได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงานของคุณ—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างการสมัครสมาชิก AI แยกต่างหากที่ราคา $20 ต่อเดือน
  • การรวมเครื่องมือทั้งหมด: โครงการ เอกสาร แชท กระดานไวท์บอร์ด การติดตามเวลา และ CRM ทำงานอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน ช่วยให้ทีมสามารถแทนที่เครื่องมือหลักเฉลี่ยมากกว่า 6 รายการ
  • การสนับสนุนระดับองค์กร: คุณไม่จำเป็นต้องจัดการการย้ายข้อมูลเพียงลำพัง คุณจะได้รับชั่วโมงการสนับสนุนเฉพาะทาง คำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งาน และความช่วยเหลือในการผสานรวม AI ซึ่งปกติแล้วสงวนไว้สำหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น

เชื่อจากPath8 Productions ก่อนที่จะเปลี่ยน ผู้ก่อตั้ง Pat Henderson กล่าวว่าพวกเขาเสียเวลาอันมีค่าไปกับการอัปเดตระบบที่ไม่เชื่อมต่อกันซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล ด้วยการย้ายไปใช้ Small Business Suite พวกเขาได้รวมเครื่องมือสื่อสารมากกว่า 6 รายการเข้าด้วยกันภายในเวลาไม่ถึง 8 สัปดาห์ และลดเวลาในการเตรียมการประชุมลง 60%

เราใช้เวลาไปกับการอัปเดตระบบต่างๆ ที่ไม่สื่อสารกันมากเกินไป มันทำให้เราทำงานช้าลงและเพิ่มโอกาสที่สิ่งต่างๆ จะตกหล่นไป

เราใช้เวลาไปกับการอัปเดตระบบต่างๆ ที่ไม่สื่อสารกันมากเกินไป มันทำให้เราทำงานช้าลงและเพิ่มโอกาสที่สิ่งต่างๆ จะตกหล่น

รายการตรวจสอบทีละขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนเครื่องมือ PM

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับ—การข้ามขั้นตอนจะทำให้ทีมสูญเสียข้อมูลหรือความก้าวหน้า

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบเครื่องมือและกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ

ก่อนที่จะสัมผัสเครื่องมือใหม่ ให้บันทึกทุกอย่างไว้ในเครื่องมือเก่า นั่นหมายถึงโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่และสถานะของโครงการ, กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ, กฎการทำงานอัตโนมัติ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แม่แบบ, โครงสร้างสิทธิ์การเข้าถึง, และการเชื่อมต่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

สัมภาษณ์ผู้ใช้หลักจากแต่ละทีมเพื่อค้นหาว่าพวกเขาใช้จริงอะไรกับสิ่งที่ได้ตั้งค่าไว้แต่ไม่ถูกใช้งาน สร้างเอกสารรายการสินค้าคงคลังอย่างง่ายที่ระบุทุกโครงการ เจ้าของ สถานะ และความพึ่งพาใดๆ

⭐️ หากคุณต้องการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้องก่อนการเปลี่ยนระบบ ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการของ ClickUp

เทมเพลตการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการ ClickUp - รายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ตรวจสอบกระบวนการทำงานที่มีอยู่ก่อนการย้ายข้อมูลด้วยเทมเพลตการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการของ ClickUp

นี่จะช่วยให้คุณมีวิธีการที่เป็นระบบในการบันทึกการเป็นเจ้าของ งานที่กำลังดำเนินการ และสิ่งที่ต้องทำความสะอาด นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกการทำงานอัตโนมัติ การผสานรวม แม่แบบ และความพึ่งพาที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์นั้นก่อนที่การย้ายข้อมูลจะเริ่มต้น

📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เข้าสู่ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่เหมาะสมขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—รวมเป็นมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นหนึ่งสัปดาห์ในทุกไตรมาส!

📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เข้าสู่ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—รวมเป็นกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นหนึ่งสัปดาห์ในทุกไตรมาส!

ขั้นตอนที่ 2: สำรองข้อมูลและส่งออกข้อมูลโครงการ

ก่อนที่สิ่งใดจะเคลื่อนที่ ให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดสูญหาย

ส่งออกทุกสิ่งที่คุณอาจต้องการจากเครื่องมือปัจจุบันของคุณ:

  • งานและงานย่อย (พร้อมสถานะและผู้รับผิดชอบ)
  • ความคิดเห็นและประวัติกิจกรรม
  • ไฟล์แนบและลิงก์ไฟล์
  • บันทึกเวลาและชั่วโมงที่ติดตาม
  • เอกสารโครงการและบันทึก

เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่มีการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ CSV หรือ JSON ให้ใช้ทั้งสองรูปแบบหากมีให้ใช้ เนื่องจากมักบันทึกข้อมูลที่แตกต่างกัน

เก็บสำรองข้อมูลของคุณไว้ในตำแหน่งที่เป็นกลาง เช่น ไดรฟ์คลาวด์ที่ใช้ร่วมกัน โดยแยกออกจากเครื่องมือจัดการโครงการทั้งสองอย่างสมบูรณ์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลสำรองที่สะอาดหากเกิดปัญหาใด ๆ ระหว่างการย้ายข้อมูล และมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณกำลังจะยกเลิกการใช้งาน

สิ่งหนึ่งที่ทีมส่วนใหญ่มองข้ามคือ: ไฟล์แนบและลิงก์ไฟล์มักจะเสียระหว่างการย้ายข้อมูล ก่อนที่คุณจะปิดระบบใดๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ที่เชื่อมโยงทั้งหมดยังสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมใหม่

🧠 เกร็ดความรู้: หนึ่งในโครงการแรก ๆ ที่นำเทคนิคการบริหารโครงการอย่างเป็นทางการมาใช้ คือเขื่อนฮูเวอร์ในช่วงทศวรรษ 1930 โดยโครงการนี้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดถึงสองปี (ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่หาได้ยากมากในวงการซอฟต์แวร์ปัจจุบัน!)

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าและกำหนดค่าพื้นที่ทำงานใหม่ของคุณ

อย่าสร้างโครงสร้างของเครื่องมือเก่าของคุณขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ให้ใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงและจัดระเบียบให้ดีขึ้น

  • ทำให้ลำดับชั้นของโฟลเดอร์ง่ายขึ้น
  • มาตรฐานการตั้งชื่อ
  • สร้างเฉพาะฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเองที่คุณต้องการจริงๆ

ขั้นตอนที่ 4: ย้ายงาน โครงการ และทรัพยากร

ใช้เครื่องมือนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การป้อนข้อมูลด้วยตนเองซ้ำทำให้เกิดข้อผิดพลาดและเสียเวลา

หลังจากนำเข้าแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ทำการตรวจสอบตัวอย่างโครงการเพื่อยืนยันว่าความสัมพันธ์ของงาน (การพึ่งพา, งานย่อย), ค่าของฟิลด์ที่กำหนดเอง, และผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายถูกถ่ายโอนอย่างถูกต้อง เก็บความรู้ไว้เคียงข้างกับงานที่มันสนับสนุนแทนที่จะเก็บไว้ในวิกิแยกต่างหาก

สร้างเทมเพลตใหม่เฉพาะที่ทีมของคุณใช้งานจริงในไตรมาสที่ผ่านมาเท่านั้น กำหนดหัวหน้าการย้ายข้อมูลแต่ละแผนกที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของทีมถูกย้ายมาอย่างถูกต้อง ✨

ขั้นตอนที่ 5: ฝึกอบรมทีมงานของคุณและเริ่มใช้งานจริง

การฝึกอบรมไม่ใช่การสาธิตทั้งหมดในครั้งเดียว สร้างการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาทตั้งแต่เริ่มต้น เพราะคนต่างต้องการสิ่งที่ต่างกัน:

  • ผู้จัดการโครงการ จำเป็นต้องเข้าใจการรายงาน, ระบบอัตโนมัติ, และการจัดการสิทธิ์
  • ผู้มีส่วนร่วมรายบุคคล ต้องการการตั้งค่าการสร้างงาน, การดู, และการแจ้งเตือน
  • หัวหน้าทีม ต้องการการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ การติดตามความเชื่อมโยงของงาน และการมองเห็นความคืบหน้า

จากนั้นสร้างคู่มืออ้างอิงภายในสั้น ๆ ที่ครอบคลุมห้าอันดับแรกของการกระทำรายวันที่ทีมของคุณจะปฏิบัติจริง ให้อยู่ในเวลาไม่เกินสิบนาที วิดีโอสั้น ๆ ภาพหน้าจอพร้อมคำอธิบาย หรือเอกสารที่แชร์ร่วมกัน ล้วนทำงานได้ดีในที่นี้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แทนที่จะเขียนเอกสารวิธีการใช้งานยาวๆ หรือจองเวลาในปฏิทินสำหรับการสาธิตสด ให้บันทึกคลิปหน้าจอสั้นๆใน ClickUp คลิปโดยตรงภายในงานหรือเอกสาร เดินผ่านขั้นตอนการทำงาน เล่าหน้าจอของคุณ และวางการบันทึกไว้ตรงจุดที่ทีมของคุณต้องการ

บันทึกการสาธิตขั้นตอนการทำงานด้วย ClickUp Clips และตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้นด้วย ClickUp AI
บันทึกการสาธิตขั้นตอนการทำงานด้วย ClickUp Clips และตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้นด้วย ClickUp AI

ClickUp AI จะถอดเสียงคลิปทุกคลิปโดยอัตโนมัติพร้อมเวลาที่ระบุ เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถอ่านผ่านได้ในไม่กี่วินาที คำถามจะยังคงเชื่อมโยงกับวิดีโอผ่านความคิดเห็นที่มีเวลาที่ระบุไว้ และทุกอย่างจะถูกรวบรวมไว้ในศูนย์กลางคลิปเดียว

ก่อนการเปิดตัวเต็มรูปแบบ ให้ทำการทดลองใช้ก่อน ให้ทีมหนึ่งหรือสองทีมใช้เครื่องมือใหม่นี้ในโครงการจริงก่อน รวบรวมความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ แก้ไขจุดที่มีปัญหา แล้วจึงขยายการใช้งานต่อไป

เมื่อคุณเริ่มใช้งานระบบใหม่ ให้กำหนดวันสิ้นสุดที่ชัดเจนสำหรับเครื่องมือเดิมและแจ้งให้ทีมของคุณทราบ ทุกคนมักจะยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคย และตราบใดที่เครื่องมือเดิมยังคงใช้งานได้ หลายคนก็จะยังคงใช้มันต่อไป

👀 คุณรู้หรือไม่? มีการประมาณการว่าอีเมลที่เรียกว่า "ไม่จำเป็น" เช่น การอัปเดตสถานะ ข้อความ "ขอบคุณ!" และการใส่ชื่อผู้อื่นใน CC เพียงเพื่อให้พวกเขาทราบข้อมูล มีค่าใช้จ่ายต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถึง 650 พันล้านดอลลาร์ต่อปีจากการสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน

ClickUp ทำให้การเปลี่ยนเครื่องมือการจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย

เมื่อเปลี่ยนเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ คุณคิดว่ากระบวนการทำงานของคุณยังคงอยู่มากน้อยเพียงใด?

เพราะความท้าทายที่แท้จริงมักไม่ใช่การย้ายงานเอง แต่เป็นทุกสิ่งที่อยู่รอบงาน ตั้งแต่เอกสารโครงการและความคิดเห็น ไปจนถึงระบบอัตโนมัติ การรายงาน และนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ที่ทีมของคุณพึ่งพาเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ เมื่อเวลาผ่านไป แม้แต่การเปลี่ยนระบบที่วางแผนมาอย่างดีก็สามารถกลายเป็นความยุ่งเหยิงได้ เมื่อบริบทเหล่านั้นถูกแยกไปอยู่คนละเครื่องมือหรือถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

นี่คือจุดที่ClickUpเปลี่ยนเกมการแข่งขัน ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก มันรวมงาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด กระดานไวท์บอร์ด การทำงานอัตโนมัติ และการติดตามเวลาไว้ในที่เดียว นั่นหมายความว่าเมื่อเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ทีมของคุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการเชื่อมต่อกระบวนการต่างๆ เข้าด้วยกันอีก

มาดูกันให้ละเอียด:

ข้ามการป้อนข้อมูลซ้ำหลายสัปดาห์

ClickUp ช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำของคุณลงอย่างมากด้วยการนำเข้าข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Asana, Basecamp,Monday.com และ Wrike โดยตรง นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์สเปรดชีตในรูปแบบ CSV, Excel, JSON, TSV และ TXT ได้อีกด้วย

นำเข้างานจากเครื่องมือและสเปรดชีตอื่น ๆ เข้าสู่ ClickUp: รายการตรวจสอบการเปลี่ยนเครื่องมือการจัดการโครงการ
นำเข้าข้อมูลจากเครื่องมือและสเปรดชีตอื่น ๆ เข้าสู่ ClickUp

ในระหว่างกระบวนการนำเข้า คุณสามารถจับคู่ข้อมูลที่เข้ามาให้ตรงกับผู้ใช้และฟิลด์ที่มีอยู่ ตรวจสอบความถูกต้องของการจับคู่นั้น และจัดการทุกอย่างผ่านตัวจัดการการนำเข้าของ ClickUp นี่คือความผสานรวมที่ทำงานอยู่

เพื่อเสริมให้สมบูรณ์แบบระบบลำดับชั้นของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบงานให้เป็น Spaces, Folders, Lists, และ Tasks ทำให้ทีมสามารถจัดโครงสร้างโครงการที่นำเข้ามาได้ตามแผนการและวิธีการทำงานของพวกเขา

🎥 อยากรู้วิธีจัดระเบียบพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณให้ดีที่สุดใช่ไหม? เรามีวิดีโอแนะนำขั้นตอนทั้งหมดไว้ให้คุณโดยเฉพาะ:

ทิ้งการขยายตัวของที่ทำงานไว้ข้างหลัง

เมื่อคุณเปลี่ยนเครื่องมือการจัดการโปรเจกต์ งานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการย้ายเท่านั้น ความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าคือการนำความยุ่งเหยิงเดิมเข้าไปยังสภาพแวดล้อมใหม่: เอกสารอยู่ในแอปหนึ่ง การสนทนาอยู่ในอีกแอปหนึ่ง การติดตามเวลาอยู่ในแอปที่สาม และการรายงานอยู่ในที่ที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง เครื่องมือเปลี่ยนไป แต่ความยุ่งเหยิงยังคงอยู่ 😵‍💫

วิธีแก้ไขคือการรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว จนคุณไม่ต้องไปค้นหาคำตอบจากที่อื่นอีก

และ ClickUp มอบโครงสร้างนั้นให้คุณอย่างไร้รอยต่อ สรุปสั้น ๆ:

  • รักษาความรู้ของโครงการให้เชื่อมโยงกับงานด้วยClickUp Docs: จัดเก็บบทสรุป, SOPs, บันทึกการประชุม และแผนโครงการไว้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยหน้าเอกสารที่ซ้อนกัน, การฝังเนื้อหา,ความคิดเห็นที่มอบหมาย และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ทีมของคุณสามารถอัปเดตเอกสารร่วมกันและค้นหาบริบทล่าสุดได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเครื่องมืออื่น
  • เปลี่ยนไอเดียคร่าวๆ ให้เป็นงานจริงด้วยClickUp Whiteboards: แผนผังขั้นตอนการทำงาน วาดกระบวนการ และจัดระเบียบไอเดียต่างๆ ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถเพิ่มงานที่มีอยู่และเอกสารต่างๆ ลงใน Whiteboard จากนั้นแปลงรูปร่าง โน้ตติด และข้อความให้เป็นงานเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนจากการวางแผนไปสู่การดำเนินการ
  • รักษาการสนทนาให้เชื่อมต่อกันด้วยClickUp Chat: พูดคุยเรื่องงานในที่เดียวกับที่งานของคุณอยู่ (โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือส่งข้อความแยกต่างหาก) คุณสามารถสร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากข้อความแชท และเริ่มการประชุม SyncUpแบบเห็นหน้ากันได้จากช่องทางหรือข้อความส่วนตัว
  • ติดตามเวลาการทำงานที่เกิดขึ้นจริงด้วยClickUp Time Tracking: บันทึกชั่วโมงการทำงานโดยตรงกับแต่ละงาน โดยไม่ต้องส่งทีมของคุณไปยังระบบติดตามแยกต่างหาก ClickUp ยังรองรับการใช้ตัวจับเวลา การแก้ไขข้อมูลเวลา และแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน ทำให้การตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปง่ายขึ้นมากเมื่อทีมย้ายมาใช้ระบบนี้
  • ดูสถานะโครงการแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp: รวมการรายงานข้อมูลไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เพื่อให้ผู้บริหารไม่ต้องตามหาข้อมูลอัปเดตจากเครื่องมือต่างๆ แดชบอร์ดช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมของงานผ่านบัตรข้อมูล และสามารถเจาะลึกไปยังรายละเอียดเมื่อมีสิ่งที่ต้องการความสนใจ

ทุกสิ่งในรายการนั้นเป็นเครื่องมือที่ทีมของคุณจะต้องจ่ายเงินแยกต่างหาก

⭐️ โบนัส: วิธีการบริหารโครงการชั้นนำ (+ ตัวอย่าง)

ลดงานที่ยุ่งยากที่ต้องทำด้วยตนเองตั้งแต่วันแรก

ทันทีหลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้น งานที่ทำซ้ำๆ ก็เริ่มเข้ามา: การอัปเดตสถานะ การมอบหมายงาน การกระตุ้นเพื่อนร่วมทีม และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนที่เกี่ยวข้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลง หากสิ่งเหล่านี้ยังคงต้องทำด้วยมือ แล้วการเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือ PM ใหม่จะมีประโยชน์อะไร?

เพื่อลดความยุ่งยากนั้น เริ่มต้นด้วยClickUp Automations เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยระบบ if-this-then-that ที่ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วย Triggers, Conditions และ Actions โดยไม่ต้องจัดการทุกการอัปเดตด้วยตนเอง คุณสามารถเริ่มต้นด้วยระบบอัตโนมัติที่แนะนำ ใช้เทมเพลตสำเร็จรูป หรือสร้างกฎที่กำหนดเองที่สะท้อนวิธีการทำงานของทีมคุณอยู่แล้ว

กระตุ้นการกระทำที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติและดำเนินการอย่างราบรื่นด้วย ClickUp Automations
กระตุ้นการกระทำที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติและดำเนินกระบวนการทำงานอย่างราบรื่นด้วย ClickUp Automations

นำ AI และตัวแทนเข้ามาในพื้นที่ทำงานตั้งแต่วันแรก

เมื่อคุณเปลี่ยนเครื่องมือการจัดการโครงการ (PM tools) คุณไม่ได้เพียงแค่ย้ายงานไปยังระบบใหม่เท่านั้น คุณยังกำลังตัดสินใจว่าทีมของคุณจะต้องมีการประสานงานด้วยตนเองมากน้อยเพียงใดหลังจากย้ายเสร็จสิ้นแล้ว

ClickUp Super Agentsเปลี่ยนแปลงพลวัตนั้นให้คุณ พวกเขาคือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งถูกสร้างขึ้นใน ClickUp ที่สามารถจัดการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนโดยใช้บริบทการทำงานของคุณ เครื่องมือที่ปรับแต่งได้ และแอปภายนอกที่เลือกไว้

อัตโนมัติกระบวนการทำงานของเนื้อหาสำหรับการสร้างเสียงบรรยายด้วย ClickUp Super Agents
ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Super Agents

และเพื่อยกระดับชั้นความฉลาดของคุณไปอีกขั้น คุณมีClickUp Brain Brain เป็นศูนย์รวมฟีเจอร์ AI ที่มีการสนทนาและเข้าใจบริบท ซึ่งพร้อมใช้งานทั่วทั้งโซลูชัน ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงผู้คน งาน และความรู้ของคุณเข้าด้วยกัน สามารถค้นหาคำตอบใน Workspace และแอปต่างๆ สรุปข้อมูลอัปเดตได้ทันที และช่วยสร้างทรัพยากรที่คุณต้องการ เช่น แผนงาน เอกสาร SOP และงานส่งมอบอื่นๆ

ค้นหาคำตอบและสร้างผลลัพธ์ของโครงการด้วย ClickUp Brain: รายการตรวจสอบการเปลี่ยนเครื่องมือการจัดการโครงการ
ค้นหาคำตอบและสร้างผลลัพธ์ของโครงการด้วย ClickUp Brain

ลดช่องว่างระหว่างกลยุทธ์และการปฏิบัติ

การโยกย้ายที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบระบบปัจจุบันของคุณ กำหนดความต้องการของคุณ และกำหนดวันที่สิ้นสุดที่ชัดเจนเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของคุณเป็นไปตามแผน

เมื่อคุณดำเนินการย้ายข้อมูลตามโครงสร้างที่วางไว้ คุณสามารถทำการ "รีเซ็ตกระบวนการ" และล้างหนี้สินที่สะสมขององค์กรได้หลายเดือน

การใช้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เช่น ClickUp ช่วยทำให้การเดินทางนี้ง่ายขึ้นโดยการรวมกระบวนการทำงานของคุณไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับทั้งการเปลี่ยนผ่านและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

การย้ายเครื่องมือ PM แบบเต็มรูปแบบสำหรับทีมขนาดกลางใช้เวลานานเท่าไร?

ทีมขนาดกลางส่วนใหญ่สามารถเสร็จสิ้นภายในหนึ่งถึงสามสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการผสานระบบแบบกำหนดเองอาจต้องใช้เวลาสี่ถึงแปดสัปดาห์ รวมถึงระยะทดลองใช้งาน

ClickUp สามารถนำเข้างานจากเครื่องมืออย่าง Jira หรือ Asana ได้โดยตรงโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่ด้วยตนเองหรือไม่?

ใช่—ClickUp รองรับการนำเข้าข้อมูลจาก Asana, Trello, Monday.com, Jira, Basecamp, Wrike และแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยตรง นำเข้างาน ผู้รับผิดชอบ สถานะ และกำหนดส่งโดยอัตโนมัติ พร้อมรองรับการนำเข้าไฟล์ CSV สำหรับเครื่องมือที่ไม่รองรับโดยตรง

คุณควรหยุดโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะเปลี่ยนเครื่องมือบริหารโครงการหรือไม่?

ไม่—ให้เริ่มทดลองใช้เครื่องมือใหม่นี้กับโครงการหนึ่งหรือสองโครงการก่อน จากนั้นค่อยย้ายงานที่ยังค้างอยู่ไปทีละส่วนเพื่อไม่ให้งานหยุดชะงัก ในระหว่างนั้น ให้กำหนดวันที่สิ้นสุดการใช้งานแพลตฟอร์มเดิมอย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานทั้งสองระบบไปพร้อมกันโดยไม่มีกำหนด

อะไรเป็นสาเหตุของการยอมรับที่ต่ำหลังจากเปลี่ยนเครื่องมือการจัดการโครงการ และคุณจะป้องกันได้อย่างไร?

การยอมรับที่ต่ำเกิดขึ้นเมื่อการตั้งค่าใหม่ไม่สอดคล้องกับวิธีการทำงานจริงของทีม คุณสามารถป้องกันได้โดยการให้ผู้ใช้หลักมีส่วนร่วมในการประเมิน จัดการฝึกอบรมเฉพาะบทบาท และดำเนินการทดลองใช้ระยะสั้นก่อนการเปิดตัวเต็มรูปแบบ