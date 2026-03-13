ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

เมื่อซอฟต์แวร์ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ทางเทคนิคแทนที่จะเป็นทีมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แม้แต่การมอบหมายงานที่ง่าย ๆ ก็อาจเริ่มรู้สึกซับซ้อนได้
เครื่องมือการจัดการโครงการหลายชนิดมักสมมติว่าผู้ใช้มีความรู้ทางเทคนิคในระดับที่สูงกว่า ทำให้ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่ทางเทคนิครู้สึกถูกท่วมท้นด้วยความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเปลี่ยนประสบการณ์นั้น. พวกเขามุ่งเน้นความชัดเจนมากกว่าการตั้งค่า และลดความยุ่งยากในทุกขั้นตอน.
ในบล็อกโพสต์นี้, มาคุยกันเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถทำตามกำหนดเวลาและรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้
👀 คุณรู้หรือไม่? สิ่งที่เริ่มต้นจากการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการระหว่างจิม สไนเดอร์และกลุ่มเพื่อนร่วมงานเล็กๆ ได้ค่อยๆ พัฒนาเป็นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ขึ้น:การสร้างพื้นที่ที่ผู้จัดการโครงการสามารถเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงปฏิบัติ และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เผชิญร่วมกัน
แนวคิดนั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างหลังจากการสนทนาในมื้อค่ำที่ฟิลาเดลเฟีย และกลายเป็นความจริงในการประชุมอย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2512 ที่สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย ซึ่งถือเป็นการก่อตั้งสถาบันการจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการชั้นนำที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
เพื่อสรุปภาพรวม ตารางด้านล่างนี้แสดงภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการแบบครบวงจรด้วยงาน, เอกสาร, แชท, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, สรุปโดย AI, การค้นหาสำหรับองค์กร และตัวแทน AI เพื่อลดการประสานงานด้วยตนเอง
|การจัดการงานทั้งหมดในที่เดียวด้วยความราบรื่นสูงสุด โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคซึ่งต้องการความชัดเจนโดยไม่ต้องสลับใช้เครื่องมือหลายอย่าง
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|อาสนะ
|การติดตามเป้าหมาย, ความสัมพันธ์ของงาน, พอร์ตโฟลิโอ, การจัดการปริมาณงาน, และสรุปโครงการด้วยระบบ AI
|การวางแผนโครงการที่มีโครงสร้างและการดำเนินงานที่มุ่งเน้นเป้าหมายซึ่งยังคงเข้าถึงได้ง่ายเมื่อการทำงานขยายตัว
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|Monday.com
|บอร์ดภาพ, แผนภูมิแกนต์, แดชบอร์ด, แม่แบบ, การติดตามเวลา, และการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
|การติดตามโครงการแบบภาพสำหรับทีมที่ต้องการเห็นสถานะ ความรับผิดชอบ และความคืบหน้าได้ในพริบตา
|มีแผนให้บริการฟรี (สูงสุด 2 ที่นั่ง); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อที่นั่งต่อเดือน
|Trello
|กระดานคัมบังแบบการ์ด, รายการตรวจสอบ, พาวเวอร์อัพ, การจับอีเมลเป็นงาน, และการทำงานอัตโนมัติอย่างง่าย
|การติดตามโครงการที่มีน้ำหนักเบาและการจัดระเบียบงานส่วนตัวหรือทีมขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|โนชั่น
|โครงการที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล, มุมมองที่ยืดหยุ่น, เอกสารที่เชื่อมโยง, ตัวแทน AI, บันทึกการประชุม, และการค้นหาสำหรับองค์กร
|การจัดระเบียบโครงการแบบกำหนดเองสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นเหนือกระบวนการทำงานที่ตายตัว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน
|เบสแคมป์
|แดชบอร์ดโครงการแบบง่าย, ระบบส่งข้อความในตัว, รายการที่ต้องทำ, ตารางเวลา, แผนภูมิ Hill, และตัวเลือกเสริมสำหรับการติดตามเวลา
|ทีมที่ต้องการความโปร่งใสของโครงการและการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนหรือการรายงาน
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|สมาร์ทชีต
|การจัดการโครงการในรูปแบบสเปรดชีต, สูตร, แบบฟอร์ม, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ทีมที่คุ้นเคยกับสเปรดชีตและต้องการติดตามโครงการอย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เฟซใหม่
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน
|แอร์เทเบิล
|ฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างพร้อมมุมมองที่ยืดหยุ่น, บันทึกที่เชื่อมโยง, ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, สรุปโดย AI, และอินเตอร์เฟซที่เหมือนแอป
|ทีมที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และข้อมูลที่มีโครงสร้างโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือฐานข้อมูล
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อที่นั่งต่อเดือน
|การทำงานเป็นทีม
|โครงการที่ติดต่อกับลูกค้า, การติดตามเวลาตามงาน, มุมมองของปริมาณงาน, จุดสำคัญ, และการรายงานที่เหมาะกับการเรียกเก็บเงิน
|ทีมที่เน้นการให้บริการซึ่งต้องการความร่วมมือของทีมและการติดตามเวลาที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานโครงการ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|Wrike
|แผนภูมิภาระงานแบบภาพ, การทำงานร่วมกันในระหว่างงาน, การอนุมัติเอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, และสรุปโดยใช้ AI
|ทีมที่ต้องการความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิคที่ซับซ้อน
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ PM ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค?
นี่คือความสามารถที่ควรให้ความสำคัญในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปราศจากความยุ่งเหยิง: ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินการต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมหรือคำแนะนำทางเทคนิค
- การมอบหมายงาน และการตั้งค่าโครงการ: ช่วยให้คุณสามารถสร้างโครงการหลายโครงการ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าได้ในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อน
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้โดยไม่ซับซ้อน: ช่วยให้คุณปรับสถานะหรือมุมมองให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- เรียนรู้ได้ง่ายด้วยค่าเริ่มต้นที่ชาญฉลาด: ใช้งานได้ดีทันทีที่เปิดใช้งาน และช่วยให้คุณนำฟีเจอร์ขั้นสูงมาใช้ทีละน้อย โดยไม่ทำให้รู้สึกซับซ้อนตั้งแต่แรก
- แดชบอร์ดและรายงานที่ชัดเจน: ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองและมองเห็นความคืบหน้าของทีมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรายงานด้วยตนเอง
- การแจ้งเตือนที่เน้นเฉพาะ: ให้คุณทราบข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คุณควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
- ความช่วยเหลือและการเริ่มต้นใช้งานที่เข้าถึงได้: ให้คำแนะนำและบทเรียนที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายไอที
ซอฟต์แวร์ PM ที่ดีที่สุด ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ตอนนี้เรามาทบทวนระบบบริหารโครงการแต่ละระบบอย่างละเอียด โดยครอบคลุมถึงคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา และรีวิวจากผู้ใช้
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรด้วยความชัดเจนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และลดความยุ่งยากในกระบวนการทำงาน)
รู้สึกท่วมท้นกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่บังคับให้คุณต้องเรียนรู้คำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยและกระบวนการทำงานที่เคร่งครัดเพียงเพื่อทำภารกิจพื้นฐานให้เสร็จสิ้นนั้นเป็นเรื่องปกติ แทนที่จะทำให้การทำงานง่ายขึ้น พวกมันกลับเพิ่มความยุ่งยากและทำให้ความคืบหน้าช้าลง
ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่นำงานเอกสาร การแชท เป้าหมาย และ AI มารวมไว้ในระบบเดียวที่เชื่อมต่อกัน คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องมือหลายอย่างเข้าด้วยกันหรือทำความเข้าใจกับกรอบงานที่ซับซ้อนเพื่อจัดการโครงการ
มาดูกันว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpช่วยลดความซับซ้อนและทำให้งานประจำวันง่ายต่อการจัดการสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคได้อย่างไร นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็ว 👇🏼
จัดระเบียบและเปิดตัวโครงการด้วยแผนที่ชัดเจน
การทำงานมักเริ่มต้นจากความคิดที่กระจัดกระจายในแชทและบันทึกการประชุม และการเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้เป็นแผนที่มีโครงสร้างอาจรู้สึกยากลำบากClickUp Tasksช่วยให้คุณจับความคิดแต่ละอย่างได้ทันทีที่มันปรากฏขึ้น เพิ่มงานย่อย มอบหมายผู้รับผิดชอบ ตั้งวันครบกำหนด แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และใช้แท็กภายใต้โครงการเดียวเพื่อการดำเนินการที่ชัดเจน
สร้างและจัดการความรู้โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลโครงการมักสูญหายไปตามไฟล์และโฟลเดอร์ที่แชร์ ทำให้ยากที่จะรู้ว่าอะไรเป็นข้อมูลล่าสุดหรือควรดำเนินการต่อไปอย่างไร ClickUp Docs เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับโครงการไว้กับงานของคุณโดยตรง ทำให้เอกสารต่างๆ เช่น SOW แผนโครงการ และข้อกำหนดต่างๆ หาได้ง่ายและใช้งานสะดวก
คุณสามารถสร้างเอกสารสำหรับงานทุกประเภทด้วยหน้าเอกสารที่ซ้อนกัน, แม่แบบ, บุ๊กมาร์ก, และองค์ประกอบการจัดรูปแบบเพื่อการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ. จากนั้นทีมของคุณสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็น, แท็กเพื่อนร่วมทีม, และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานเมื่อมีความคิดที่ต้องการการกระทำ.
สร้างการอัปเดตและเพิ่มความชัดเจนด้วย AI
ถัดไปClickUp Brainทำหน้าที่เป็นชั้นอัจฉริยะที่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ รวบรวมบริบททั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถรับคำตอบที่ต้องการได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านโปรเจกต์ที่ซับซ้อนหรือสลับเครื่องมือไปมา
แทนที่จะเป็น AI ทั่วไปที่เขียนข้อความจากคำสั่งเพียงอย่างเดียว ClickUp Brain เข้าใจข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงในที่ที่คุณทำงาน
ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการจัดการโครงการช่วยคุณโดย:
- ตอบคำถามด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายโดยใช้ข้อมูลจริงจากงานเอกสาร การแชท และงานของคุณ
- สรุปสถานะโครงการโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเห็นความคืบหน้าและความเสี่ยงได้ในพริบตา
- เน้นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจต่อไปตามกำหนดเวลา, การอัปเดต, หรือการทำงานที่ถูกขัดขวาง
- การร่างการอัปเดต, รายการที่ต้องดำเนินการ, หรือเนื้อหาโดยตรงจากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ
เนื่องจาก Brain เข้าใจงานจริงของคุณ จึงช่วยให้กระบวนการติดตามข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดาย และช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถมุ่งเน้นงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลรายงานที่ซับซ้อน
💟 โบนัส:ClickUp Brain MAXพัฒนาต่อยอดจาก ClickUp Brain โดยยุติการขยายตัวของ AI ที่ไร้ทิศทางและนำAI ที่เข้าใจบริบทมาสู่เครื่องมือทำงานประจำวันของคุณอย่างแท้จริง มันรวมการค้นหา การทำงานอัตโนมัติ และการสร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้โดยไม่สะดุด แม้ข้อมูลจะอยู่นอกเหนือแอปพลิเคชันเดียว
คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ทั่วทั้ง ClickUp, เครื่องมือที่เชื่อมต่อ และบนเว็บ พร้อมทั้งอัตโนมัติการทำงานต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือเรียนรู้วิธีการทำงานของระบบ AI ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสามารถสลับระหว่างโมเดล AI ที่แตกต่างกัน เช่น GPT, Claude และ Gemini ตามความต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง
ด้วยTalk to Textคุณสามารถพูดความคิด ร่างข้อความ หรือสรุปการประชุมไม่รู้จบโดยใช้การพิมพ์ด้วยเสียงที่ได้รับการขัดเกลาด้วย AI ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องพิมพ์หรือใช้คำสั่งที่ซับซ้อน
ค้นหาทุกสิ่งได้ทันทีด้วยการค้นหาสำหรับองค์กร
ClickUp Enterprise Searchขยายขีดความสามารถในการค้นหาด้วย AI ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้คำตอบไม่จำกัดอยู่แค่โครงการ เอกสาร หรือเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง
การค้นหาภายในองค์กรช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ทั่วทั้งงาน เอกสาร ความคิดเห็น และแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, Notion, Slack และ Gmail จากที่เดียว คุณสามารถพิมพ์คำสำคัญหรือคำถามง่ายๆ แล้วค้นหาไฟล์ การอัปเดต หรือการสนทนาที่ถูกต้องได้ทันทีโดยไม่ต้องจำว่าเก็บไว้ที่ไหนหรือสลับระหว่างแอปต่างๆ
ลดงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพ
เมื่อการทำงานถูกจัดระเบียบแล้ว ความขัดแย้งมักเกิดขึ้นจากการติดตามงานซ้ำๆ และการอัปเดตด้วยตนเองClickUp Automationsช่วยขจัดงานที่ซ้ำซากเหล่านี้โดยจัดการงานที่เกิดซ้ำในเบื้องหลัง
มันช่วยให้คุณมอบหมายงาน อัปเดตสถานะ ย้ายงานระหว่างขั้นตอน หรือแจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งเปลี่ยนแปลง กฎเหล่านี้ถูกตั้งค่าโดยใช้เงื่อนไขที่เรียบง่าย (ไม่ใช่ตรรกะทางเทคนิค) ซึ่งหมายความว่ากระบวนการทำงานของโครงการในแต่ละวันจะมีความสม่ำเสมอโดยไม่ต้องพึ่งการเตือนความจำหรือการแทรกแซงด้วยตนเอง
ClickUp Super Agentsยกระดับไปอีกขั้นด้วยการดำเนินการตามบริบท ไม่ใช่แค่ตามกฎเกณฑ์เท่านั้น ตัวแทนสามารถติดตามงาน ระบุความเสี่ยง สรุปการเปลี่ยนแปลง หรือแนะนำขั้นตอนถัดไปโดยอิงจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น ซูเปอร์เอเจนต์สามารถติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ สังเกตเมื่อมีงานล่าช้า แจ้งเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกระตุ้นให้บุคคลที่เหมาะสมดำเนินการโดยอัตโนมัติ
ติดตามสุขภาพและประสิทธิภาพของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
สุดท้ายนี้แดชบอร์ดของ ClickUpจะมอบมุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการต่าง ๆ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องตีความรายงานหรือสเปรดชีตที่ซับซ้อนอีกต่อไป ข้อมูลจะถูกดึงแบบเรียลไทม์โดยตรงจากงานที่ทีมของคุณอัปเดตทุกวัน ทำให้ความคืบหน้า ปริมาณงาน การอนุมัติ และกำหนดการต่าง ๆ ปรากฏอยู่เคียงข้างกับตัวชี้วัดที่คุณให้ความสำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับปรุงกระบวนการรับโครงการให้มีประสิทธิภาพ: รวบรวมคำขอและข้อเสนอแนะที่เข้ามาผ่านClickUp Forms จากนั้นจัดส่งไปยังโครงการต่างๆ โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องจัดเรียงด้วยตนเอง
- ทำให้แผนการมีชีวิตชีวาด้วยภาพ: ระดมความคิดบนผืนผ้าใบดิจิทัลด้วยClickUp Whiteboardsและแปลงรูปร่างหรือโน้ตติดผนังให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้
- รักษาการสนทนาให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงาน: พูดคุยเกี่ยวกับงานโดยตรงในClickUp Chatและมอบหมายงานจากข้อความโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือสูญเสียบริบท
- เปลี่ยนการประชุมให้เป็นแรงขับเคลื่อน: บันทึกการสนทนา สร้างสรุปโดยใช้ AI และสร้างรายการดำเนินการที่เชื่อมโยงกันด้วยClickUp AI Notetakerใน ClickUp, Zoom หรือ Microsoft Teams
- ควบคุมเวลาและงบประมาณอย่างเชิงรุก: จัดการเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และตรวจจับความเสี่ยงด้านงบประมาณตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยความสามารถในการติดตามเวลาของ ClickUpที่ติดตั้งไว้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปมือถือ ClickUp ให้ประสบการณ์การใช้งานแบบเดสก์ท็อปเต็มรูปแบบ แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างจัดการได้ง่ายกว่าบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (11,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,540+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้ G2 ระบุว่า:
สำหรับใครที่กำลังจัดการหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น งาน, โรงเรียน, ครอบครัว, และเป้าหมายส่วนตัว ClickUp ไม่ใช่แค่แอป. มันกลายเป็นสมองที่สองของคุณ. มันช่วยฉันสร้างโครงสร้างในช่วงเวลาที่วุ่นวายและน่ากลัวที่สุดในชีวิตของฉัน และฉันไม่รู้จริงๆว่าฉันจะรักษาเส้นทางไว้ได้อย่างไรหากไม่มีมัน. หากคุณกำลังลังเลอยู่ ให้เริ่มต้นเลย. แผนฟรีเพียงอย่างเดียวก็ทรงพลังมากกว่าเครื่องมือเสียเงินส่วนใหญ่ที่มีอยู่.
สำหรับใครที่กำลังจัดการหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น งาน, โรงเรียน, ครอบครัว, และเป้าหมายส่วนตัว ClickUp ไม่ใช่แค่แอป. มันกลายเป็นสมองที่สองของคุณ. มันช่วยฉันสร้างโครงสร้างในช่วงเวลาที่วุ่นวายและน่ากลัวที่สุดในชีวิตของฉัน และฉันไม่รู้จริง ๆ ว่าฉันจะรักษาเส้นทางไว้ได้อย่างไรหากไม่มีมัน. หากคุณกำลังลังเลอยู่ ให้เริ่มต้นเลย. แผนฟรีเพียงอย่างเดียวก็ทรงพลังมากกว่าเครื่องมือเสียเงินส่วนใหญ่ที่มีอยู่.
2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการที่มีโครงสร้างและการติดตามเป้าหมายที่สามารถขยายได้โดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกหนักใจ)
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมมักจะทำงานอย่างง่ายเกินไปหรือกลายเป็นซับซ้อนเมื่อโครงการเติบโตขึ้น แต่ Asana มอบโครงสร้างที่สามารถปรับขนาดได้พร้อมทั้งยังคงใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยความสามารถในการจัดการเป้าหมายของ Asana เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจนพร้อมเป้าหมายที่สามารถวัดได้และกรอบเวลา จากนั้นติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ และแบ่งปันเป้าหมายกับบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้ทีมภายในทำงานสอดคล้องกัน
แอปจัดการงานนี้ยังรองรับการวางแผนกำลังคนข้ามงานต่าง ๆคุณสามารถดูได้ว่าแต่ละตำแหน่งมีคนทำงานอยู่ตรงไหน และแชร์แผนการจัดสรรทรัพยากรในระดับภาพรวมเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดสรรและกระจายงานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ AI ที่ติดตั้งไว้ในระบบยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารรายงาน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างสรุปความคืบหน้าอย่างกระชับ และได้รับคำแนะนำขั้นตอนต่อไปที่มีเหตุผลโดยตรงจากข้อมูลโครงการ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรภาระงานแบบเรียลไทม์โดยการตรวจสอบจำนวนชั่วโมงที่แต่ละคนมีอยู่และติดตามเวลาที่คาดการณ์เทียบกับเวลาที่ใช้จริง
- ติดตามโครงการที่เชื่อมต่ออยู่โดยใช้พอร์ตโฟลิโอเพื่อให้ได้มุมมองรวมศูนย์และทำงานร่วมกันข้ามทีมทั่วโลกได้จากที่เดียว
- มาตรฐานกระบวนการทั่วทั้งองค์กรโดยการสร้างชุดกระบวนการที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งช่วยให้ทีมระยะไกลสามารถนำวิธีการทำงานที่สอดคล้องกันมาใช้ได้
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การรายงานระดับ MIS ขั้นสูงต้องการความพยายามด้วยตนเองหรือเครื่องมือภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและปรับแต่งได้
- ไม่มีตัวเลือกในการปิดการใช้งานผู้รับมอบหมายและวันที่ครบกำหนด หรือสร้างรายการที่ไม่ใช่รายการงาน
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่ายและช่วยให้ทีมขนาดเล็กติดตามงานของตนได้สะดวก กระดานงานและรายการใน Asana ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและทำให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ฉันชอบที่มันใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่ไม่เคยบริหารโครงการมาก่อน
ใช้งานง่ายและช่วยให้ทีมขนาดเล็กติดตามงานของตนได้สะดวก กระดานงานและรายการงานของ Asana ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและทำให้การบรรลุเป้าหมายง่ายขึ้น ฉันชอบที่มันใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่ไม่เคยจัดการโครงการมาก่อน
👀 คุณทราบหรือไม่?42% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้เวลาหนึ่งวันหรือมากกว่าในการรวบรวมรายงานโครงการด้วยตนเอง ในขณะเดียวกัน 72% เชื่อว่าขอบเขตและความรับผิดชอบของ PMO ของพวกเขาจะยังคงขยายตัวต่อไป ตามรายงาน The State of Project Management Report 2025 โดย Wellingtone
3. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการด้วยภาพที่ชัดเจน พร้อมการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและความคืบหน้าที่เห็นได้ในทันที)
monday.com ถูกสร้างขึ้นโดยใช้กระดานที่คล้ายกับสเปรดชีตแบบภาพ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นสถานะงานได้อย่างรวดเร็วในพริบตา คอลัมน์ที่แสดงด้วยสีต่างๆ จะแสดงความเป็นเจ้าของ สถานะ ความคืบหน้า และกำหนดเวลาอย่างชัดเจน คุณจึงไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถเข้าใจได้ว่างานใดต้องการความสนใจ
สำหรับการวางแผนและจัดตารางเวลา เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนและเปรียบเทียบระยะเวลาที่วางแผนไว้กับความคืบหน้าจริง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์และการซ้อนทับเส้นทางวิกฤต คุณจะสามารถระบุการพึ่งพาและปรับตารางเวลาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน
แพลตฟอร์มนี้ยังมีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและเทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณสามารถทำการอัปเดตและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติด้วยตัวเลือกที่สร้างไว้ล่วงหน้า ในขณะที่เทมเพลตที่พร้อมใช้งานช่วยให้คุณเปิดตัวโครงการหลายโครงการได้อย่างรวดเร็ว
monday.com ฟีเจอร์เด่น
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการวางแผนในอนาคตและประมาณปริมาณงานได้แม่นยำยิ่งขึ้น
- บันทึกคำขอโครงการผ่านแบบฟอร์มที่มีโครงสร้าง และทำให้การอนุมัติและการจัดลำดับความสำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น
- ติดตามโครงการและความพร้อมของทีมโดยใช้แดชบอร์ดและรายงานรายละเอียดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
monday.com ข้อจำกัด
- การจัดระเบียบคณะกรรมการใหม่หรือเปลี่ยนเทมเพลตหลังจากการตั้งค่าอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและน่าหงุดหงิด
monday.com ราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $14/ที่นั่ง ต่อเดือน
- ข้อดี: $24 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (14,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,690+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง monday.com อย่างไรบ้าง?
ฉันรู้สึกพอใจอย่างยิ่งกับ monday.com และคุณค่าและความชัดเจนของระบบการจัดการของมัน อินเทอร์เฟซสะอาด ใช้งานง่าย และตั้งค่าได้ง่าย ทำให้เราสามารถสร้างบอร์ดที่มีประสิทธิภาพสูงและจัดระเบียบอย่างดี รวมถึงเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายได้แทบไม่ต้องเรียนรู้เลย ทำให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มต้นได้ทันทีเมื่อฉันเพิ่มพวกเขาเข้ามา
ฉันรู้สึกพอใจอย่างยิ่งกับ monday.com และคุณค่าและความชัดเจนของระบบการจัดการของมัน อินเทอร์เฟซสะอาด ใช้งานง่าย และตั้งค่าได้ง่าย ทำให้เราสามารถสร้างบอร์ดที่มีประสิทธิภาพสูงและจัดระเบียบอย่างดี รวมถึงเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายได้แทบไม่ต้องเรียนรู้เลย ทำให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มต้นได้ทันทีเมื่อฉันเพิ่มพวกเขาเข้ามา
📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของตน นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งสัปดาห์ที่สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น!
ClickUp's AI-poweredEnterprise Searchและ ClickUp Brain รวมทุกงานของคุณไว้ด้วยกัน—ไม่ว่าจะเป็นงาน, เอกสาร, อีเมล, และการแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้เมื่อคุณต้องการ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบง่าย ๆ ด้วยบัตร และการจัดระเบียบโครงการที่มีน้ำหนักเบา)
Trello โดย Atlassian เป็นเครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่ายและใช้การ์ดเป็นพื้นฐาน สร้างขึ้นบนหลักการของ Kanban การ์ดแต่ละใบจะรวบรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานชิ้นหนึ่งไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบาย รายการตรวจสอบ วันที่กำหนดส่ง และไฟล์แนบต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว
เมื่อการทำงานครอบคลุมหลายโครงการ การสะท้อนการ์ดช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้น การสะท้อนการ์ดช่วยให้การ์ดเดียวกันปรากฏบนบอร์ดหลายบอร์ด ทำให้คุณสามารถติดตามงานที่เกี่ยวข้องกันข้ามบริบทได้โดยไม่ต้องทำซ้ำงานหรือสูญเสียการมองเห็น
Power-Ups ช่วยขยายความสามารถของบอร์ด Trello ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ปฏิทิน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การรายงาน หรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ Butler เสริมสิ่งนี้ด้วยระบบอัตโนมัติที่ง่ายและใช้กฎเกณฑ์ ซึ่งช่วยลดการทำงานซ้ำๆ และทำให้งานดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยความพยายามจากมือมนุษย์น้อยที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- แปลงอีเมลให้เป็นรายการที่ต้องทำอย่างเป็นระเบียบโดยการส่งต่อไปยังกล่องข้อความเข้าของ Trello ของคุณ ที่ซึ่ง AI จะจับรายละเอียดสำคัญและลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- ส่งข้อความสำคัญจาก Slack หรือ Microsoft Teams ไปยัง Trello เพื่อให้ปรากฏในกล่องขาเข้าของคุณพร้อมสรุปโดย AI
- กำหนดการมอบหมายงานใหม่ได้โดยตรงจาก Google Calendar และ Outlook เพื่อให้คุณทำงานได้ตามแผนอย่างไม่ยุ่งยาก
ข้อจำกัดของ Trello
- การรายงานขั้นสูงและการติดตามการพึ่งพาอาศัยมักอาศัย Power-Ups หรือเครื่องมือเพิ่มเติม
- เมื่อบอร์ดขยายตัว อาจรู้สึกเกะกะและทำให้การเข้าถึงข้อมูลยากขึ้น
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,960+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,450+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ฉันพบว่า Trello มีประโยชน์ในการมีวิธีดูภาพรวมของโครงการ งานต่างๆ ฯลฯ ที่ฉันกำลังทำอยู่ ฉันคิดว่าจุดแข็งของ Trello คือความเรียบง่าย (บอร์ด รายการ การ์ด) และใช้งานง่าย จึงสามารถนำไปใช้กับเกือบทุกสิ่งที่คุณต้องการจัดระเบียบข้อมูลได้
ฉันพบว่า Trello มีประโยชน์ในการมีวิธีดูภาพรวมของโครงการ งานต่างๆ ฯลฯ ที่ฉันกำลังทำอยู่ ฉันคิดว่าจุดแข็งของ Trello คือความเรียบง่าย (บอร์ด รายการ การ์ด) และใช้งานง่าย จึงสามารถนำไปใช้กับงานเกือบทุกประเภทที่ต้องการจัดระเบียบข้อมูล
5. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโครงการที่ยืดหยุ่นและการแบ่งปันความรู้ที่มีโครงสร้างในพื้นที่ทำงานเดียว)
Notion จัดระเบียบโครงการเป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำกัดอยู่แค่รายการงานพื้นฐาน คุณสามารถบันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น งาน เจ้าของ สถานะ วันที่ครบกำหนด ป้ายกำกับ และรายละเอียดสนับสนุนในที่เดียว พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานแบบแยกส่วน
ดำเนินการงานประจำวันผ่านรายการตรวจสอบที่ง่าย ๆ จากนั้นเปลี่ยนไปใช้ไทม์ไลน์เมื่อคุณต้องการเข้าใจว่าโครงการต่าง ๆ จัดเรียงอย่างไร. สิ่งนี้ทำให้ง่ายขึ้นในการสังเกตการพึ่งพาและปรับกำหนดเวลาโดยไม่ต้องทำแผนซ้ำหรือสร้างมุมมองใหม่.
แพลตฟอร์มนี้ยังมีตัวแทน AI เพื่อจัดการการบำรุงรักษาโครงการที่ซ้ำซาก เมื่อกำหนดค่าแล้ว ตัวแทนเหล่านี้สามารถตอบคำถามทั่วไปหรือจัดการการติดตามผลตามปกติ ทำให้งานดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองตลอดเวลา
การค้นหาองค์กรให้ที่เดียวในการค้นหาคำตอบ มันค้นหาข้าม Notion และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ ส่งคืนผลลัพธ์จากแหล่งที่ได้รับการอนุมัติพร้อมบริบทและการอ้างอิง ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้องสลับแอป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- กรองและจัดเรียงข้อมูลเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ได้รับมอบหมายให้คุณหรือรายละเอียดที่คุณต้องการในขณะนั้น
- ควบคุมการมองเห็นและการแก้ไขด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดซึ่งจะมอบสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- บันทึกการประชุมไม่สิ้นสุดโดยอัตโนมัติ และรับบันทึกการประชุมจาก AI พร้อมสรุปที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีภายในที่ทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Notion
- Notion ขาดฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ลึกซึ้ง เช่น การติดตามเวลาแบบเนทีฟ
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/สมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 6/5 (10,210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,680+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวจากCapterra กล่าวไว้:
อินเทอร์เฟซมีความสะอาด ทันสมัย และใช้งานง่าย แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็สามารถเข้าใจวิธีการสร้างหน้าและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การลากและวางบล็อก เทมเพลต และทางลัดช่วยให้การทำงานรวดเร็วและเป็นระเบียบมากขึ้น
อินเทอร์เฟซมีความสะอาด ทันสมัย และใช้งานง่าย แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็สามารถเข้าใจวิธีการสร้างหน้าและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การลากและวางบล็อก เทมเพลต และทางลัดช่วยให้การทำงานรวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น
6. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการมองเห็นโครงการที่ตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน)
สำหรับทีมขนาดกลางที่ต้องการให้การทำงานรู้สึกง่ายและจัดการได้ Basecamp เป็นตัวเลือกที่ดี เมื่อคุณเปิดแอป หน้าจอหลักจะแสดงโครงการ ตารางเวลา งานที่ได้รับมอบหมาย และกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงในมุมมองที่ชัดเจนเพียงหน้าเดียว
หากคุณต้องการติดตามเวลาสำหรับการเรียกเก็บเงินหรือเข้าใจว่าความพยายามถูกกระจายอย่างไร เครื่องมือนี้มี Timesheet เป็นส่วนเสริมให้คุณใช้ มันช่วยให้คุณบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ต้องทำและเอกสารเพื่อปรับปรุงการจัดการเวลา
คุณไม่จำเป็นต้องมีรายงานที่ซับซ้อนเพื่อทราบสถานะของสิ่งต่าง ๆ Lineup, Mission Control, และ Hill Charts ให้คุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยข้อมูลมากมาย เมนู Hey รวบรวมสิ่งที่คุณต้องการให้ความสนใจ และ Pings มอบพื้นที่ที่สะอาดสำหรับการสื่อสารอย่างรวดเร็วเมื่อมีสิ่งใดที่ต้องได้รับการแก้ไข
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- นำแม่แบบโครงการกลับมาใช้ใหม่สำหรับงานที่เกิดซ้ำ โดยเลือกอย่างชัดเจนว่าลูกค้าสามารถเห็นอะไรและอะไรที่ยังคงเป็นส่วนตัว
- จัดตารางกิจกรรมได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการเข้าถึงการประชุมวิดีโอเพียงคลิกเดียวและรองรับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- ตรวจสอบงานที่ยังไม่ได้มอบหมายทั้งหมดในทุกโครงการในรายงานเดียว เพื่อให้คุณสามารถมอบหมายงานและกำหนดเส้นตายได้ก่อนที่จะมีงานใดตกหล่น
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ระบบงานมีความเรียบง่าย ซึ่งอาจจำกัดหากคุณต้องการขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น สถานะที่กำหนดเอง ความเชื่อมโยงระหว่างงาน หรือรายงาน
- การแจ้งเตือนอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นหรือพลาดได้ง่ายเนื่องจากการควบคุมที่จำกัด
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- โปร Unlimited: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา:
ความเรียบง่ายของเบสแคมป์กลายเป็นข้อได้เปรียบหลักของฉัน แดชบอร์ดโครงการของมันให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญ อุปสรรค และผู้รับผิดชอบ ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนที่มักทำให้การตัดสินใจช้าลง ฉันชอบที่แต่ละโครงการมีเครื่องมือในตัว เช่น กระดานข้อความ รายการที่ต้องทำ เอกสาร และไฟล์ ทำให้ฉันไม่ต้องตามหาข้อมูลอัปเดตจากหลายแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ความเรียบง่ายของเบสแคมป์กลายเป็นข้อได้เปรียบหลักของฉัน แดชบอร์ดของโครงการให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ อุปสรรค และผู้รับผิดชอบ ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนที่มักทำให้การตัดสินใจล่าช้า ฉันชอบที่แต่ละโครงการมีเครื่องมือในตัว เช่น กระดานข้อความ รายการสิ่งที่ต้องทำ เอกสาร และไฟล์ ทำให้ฉันไม่ต้องตามหาข้อมูลอัปเดตจากหลายแพลตฟอร์มอื่น
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปฟรีมากกว่า 1,000 แบบ ClickUp ช่วยขจัดส่วนที่ยากที่สุดของการจัดการโครงการ: การเริ่มต้นใช้งาน คุณไม่จำเป็นต้องออกแบบกระบวนการทำงานหรือตั้งค่าระบบที่ซับซ้อนตั้งแต่ต้น เพียงแค่เพิ่มเทมเพลต ClickUp ลงในพื้นที่ทำงานของคุณและเริ่มทำงานได้ทันที
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนการจัดการโครงการระดับสูงของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายระยะยาว ติดตาม KPI และตรวจสอบผลลัพธ์สุดท้ายได้อย่างชัดเจนจากมุมมองแบบภาพรวม
ทุกอย่างทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณได้รับการตรวจสอบสุขภาพของโครงการอย่างครอบคลุมและรวดเร็วในพริบตา คุณสามารถติดตามเวลา, ติดแท็ก, จัดการการพึ่งพา, และแม้กระทั่งเชื่อมต่ออีเมลได้โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าขั้นสูงหรือความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
7. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในรูปแบบสเปรดชีตพร้อมระบบอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึก)
Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ผสานความคุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับการจัดการงานที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ คุณจะได้พื้นที่กลางสำหรับวางแผนและบริหารงานโดยไม่ต้องเรียนรู้อินเทอร์เฟซใหม่ทั้งหมด
แพลตฟอร์มนี้มอบสูตรที่ทรงพลังให้คุณเพื่อทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติและเชื่อมโยงข้อมูลข้ามโครงการ พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องง่ายผ่านแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้และมีแบรนด์ของคุณเอง ซึ่งช่วยให้คุณเก็บข้อมูลที่สม่ำเสมอสำหรับคำขอหรือข้อเสนอแนะ
Smartsheet AI เพิ่มความฉลาดให้กับงานของคุณโดยการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกและช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องมีทักษะขั้นสูง ซึ่งช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้นเมื่อโครงการของคุณเติบโตขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- สร้างภาพแนวโน้มสำคัญโดยใช้แผนภูมิที่ปรับแต่งได้ เช่น แผนภูมิการเผาไหม้และแผนภูมิอนุกรมเวลา ซึ่งช่วยให้การตีความข้อมูลง่ายขึ้น
- ทำให้กระบวนการทำงานของโครงการที่ยืดหยุ่นเป็นอัตโนมัติด้วยหลายการกระทำและเงื่อนไขในเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Microsoft Teams และ Slack
- ควบคุมการแจ้งเตือนเพื่อเน้นงานสำคัญและการอนุมัติผ่านการแจ้งเตือนในแอปและการอัปเดตทางอีเมล
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- แดชบอร์ดของ Smartsheet ขาดตัวเลือกการเจาะลึกและการกรอง และการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภาพรู้สึกว่ามีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Smartsheet
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (21,420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3,470+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งผสมผสานรูปลักษณ์ที่คุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลัง นอกจากนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง เช่น การอัปเดตแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์ ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งผสมผสานลักษณะที่คุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลัง นอกจากนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง เช่น การอัปเดตแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์ ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สูงซึ่งสร้างบนข้อมูลที่มีโครงสร้างโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
การทำงานใน Airtable ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ฟิลด์ที่มีโครงสร้าง เช่น รายการแบบดรอปดาวน์ ไฟล์แนบ วันที่ และระเบียนที่เชื่อมโยง คุณสามารถเชื่อมต่อตารางต่างๆ เพื่อให้โครงการและสินทรัพย์ยังคงมีความเกี่ยวข้องกัน ช่วยให้คุณสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโค้ดหรือไฟล์แยกต่างหาก
วิธีที่คุณดูและใช้ข้อมูลนั้นมีความยืดหยุ่น สามารถสลับระหว่างมุมมองแบบตาราง กานบัน ปฏิทิน และไทม์ไลน์ เพื่อให้ทีมสร้างสรรค์สามารถทำงานจากข้อมูลเดียวกันในรูปแบบที่เหมาะสมกับพวกเขา ระบบ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวและระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของแพลตฟอร์มจะทำงานตามขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนข้อมูลโครงการให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจนและข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- สร้างอินเทอร์เฟซที่คล้ายแอปสำหรับหัวหน้าทีม เพื่อให้พวกเขาเห็นเฉพาะฟิลด์และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตน โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นฐาน
- สร้างแอปพร้อมใช้งานสำหรับการผลิตได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ Omni เพื่อสร้างแอปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่านการสนทนาตามธรรมชาติและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณและเว็บ
- สร้างภาพข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญด้วยส่วนขยายโดยการสร้างแดชบอร์ด แผนภูมิ และรายงานที่ตรงกับความต้องการในการรายงานของผู้นำทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ Airtable
- มุมมองรายการไม่มีตัวเลือกในการล็อกฟิลด์หลัก และไม่มีวิธีง่ายๆ ในการดาวน์โหลดรูปภาพจำนวนมาก
- การทำงานกับสูตรอาจสร้างความสับสนได้ เนื่องจากไม่ชัดเจนเสมอไปว่าสูตรประเภทใดใช้ในแต่ละกรณี
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/ที่นั่ง ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,180 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมากที่สามารถเพิ่มฟีเจอร์เกือบทุกอย่างที่ต้องการได้ทันทีที่นึกขึ้นมาได้ มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และสนุกกับการลงมือทำด้วยตัวเอง
ฉันชอบมากที่สามารถเพิ่มฟีเจอร์เกือบทุกอย่างที่ต้องการได้ทันทีที่นึกขึ้นมาได้ มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และสนุกกับการลงมือทำด้วยตัวเอง
9. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้า พร้อมการติดตามเวลาและการมองเห็นการเรียกเก็บเงินแบบบูรณาการ)
การมีวิธีง่ายๆ ในการตรวจสอบความคืบหน้าและการใช้เวลา มักเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค เนื่องจากพวกเขาต้องพึ่งพาเครื่องมือหลายอย่างและเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็น
การทำงานเป็นทีมช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยการเชื่อมโยงการร่วมมือและการติดตามเวลาไว้กับงานที่ทำในแต่ละวันโดยตรง คุณสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงโครงการเฉพาะได้เพื่อให้พวกเขาสามารถดูการอัปเดตสถานะและผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้ในที่เดียว
ในขณะเดียวกัน ทีมของคุณบันทึกเวลาโดยตรงบนงาน ทำให้ข้อมูลเวลาถูกต้องและเชื่อมโยงกับงานจริง แทนที่จะใช้เครื่องมือแยกต่างหากหรือรายงานด้วยตนเอง
นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจปริมาณงานและสถานะของโครงการได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแนะนำแนวคิดการวางแผนที่ซับซ้อน สามารถดูความพร้อมของทีมได้อย่างรวดเร็วเพื่อระบุภาระงานที่มากเกินไปและเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงเพื่อตรวจสอบว่าโครงการยังคงอยู่ในขอบเขตที่กำหนดหรือไม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ส่งเวลาที่ติดตามได้โดยตรงเข้าสู่กระบวนการเรียกเก็บเงิน และมอบความโปร่งใสทางการเงินให้กับทีมบริการโดยไม่ต้องนำระบบการเงินใหม่มาใช้
- จัดระเบียบการทำงานโดยยึดผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ทีมที่ทำงานทางไกลมองข้ามเป้าหมายใหญ่
- บันทึกและใช้แม่แบบโครงการเต็มรูปแบบเพื่อมาตรฐานการส่งมอบโดยไม่ต้องสร้างการมอบหมายงานใหม่สำหรับงานที่เกิดซ้ำหรือคล้ายกัน
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- คุณสมบัติหลักอาจหายาก และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจดูล้าสมัยและไม่เป็นธรรมชาติ
- การแจ้งเตือนสามารถสะสมได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรี
- ราคา: $13.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $25.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Teamwork อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวถึงเครื่องมือนี้:
ฉันชอบที่ Teamwork.com ช่วยในการตรวจสอบงานทั้งหมด ติดตามงานทีละอย่าง และมอบหมายงานให้กับนักพัฒนาหรือสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจง ฉันยังชอบที่มันตั้งค่าได้ง่ายมาก ๆ คุณเพียงแค่เข้าสู่ระบบและเริ่มทำงานได้ทันที นอกจากนี้ การผสานรวมกับ Slack ยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเรา ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้น
ฉันชอบที่ Teamwork.com ช่วยในการตรวจสอบงานทั้งหมด ติดตามทีละงาน และมอบหมายให้กับนักพัฒนาหรือสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจง ฉันยังชอบที่มันตั้งค่าได้ง่ายมาก เพียงแค่เข้าสู่ระบบและเริ่มทำงานได้ทันที นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับ Slack ยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเรา ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้น
10. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานสร้างสรรค์และงานปฏิบัติการด้วยการทำงานร่วมกันตามบริบทและการอนุมัติ)
หากคุณกำลังจัดการงานสร้างสรรค์หรืองานปฏิบัติการ Wrike รองรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันตามบริบทโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
มันให้มุมมองของปริมาณงานที่ชัดเจนในรูปแบบแผนภูมิที่อ่านง่าย ทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายว่าใครมีภาระงานมากเกินไปและจุดใดที่ต้องการการปรับเปลี่ยน
แพลตฟอร์มนี้ยังมอบความสามารถในการทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับงานของคุณเอง คุณสามารถตรวจสอบภาพและไฟล์อื่น ๆ ภายในงานได้ และทิ้งความคิดเห็นหรือคำอธิบายไว้ในส่วนที่ต้องการความสนใจ
ด้วย Wrike Whiteboard ที่รองรับการวางแผนแบบภาพ และ Wrike Copilot ที่ช่วยเหลือในการอธิบายและสรุป คุณสามารถคิดค้นไอเดียและจัดการการอัปเดตประจำวันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- สร้างและจัดการตัวแทน AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยง, จัดสรรทรัพยากรโดยอัตโนมัติ, และลดการประสานงานด้วยตนเอง
- ติดตามและจัดการการอนุมัติเอกสารในที่เดียวเพื่อระบุการดำเนินการที่รอดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ และหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน BI ขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนข้อมูลโครงการให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนซึ่งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Wrike
- แพลตฟอร์มมีเส้นทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การดำเนินการบางอย่างบนแพลตฟอร์มต้องใช้การคลิกมากกว่าที่คาดไว้ และการค้นหาไอเท็มเก่าอาจใช้เวลานาน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
- เอเพ็กซ์: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (2,870+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบการจัดวางและบรรยากาศโดยรวมของผลิตภัณฑ์และ UX ฉันคิดว่าการผสานรวมกับ Microsoft Teams และระบบแจ้งเตือนทำงานได้ดีมาก ฉันชอบมุมมองต่างๆ และคิดว่าแผนภูมิ Gantt เป็นหนึ่งในเวอร์ชันที่ดีกว่าของมุมมองนี้จาก Wrike ปฏิทินทำงานได้ดีมากและผสานรวมได้ดีกว่าเครื่องมือ PJM อื่นๆ
ฉันชอบการจัดวางและบรรยากาศโดยรวมของผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ผู้ใช้ ฉันคิดว่าการผสานรวมกับ Microsoft Teams และระบบแจ้งเตือนทำงานได้ดีมาก ฉันชอบมุมมองต่างๆ และคิดว่าแผนภูมิ Gantt เป็นหนึ่งในเวอร์ชันที่ดีกว่าของมุมมองนี้จาก Wrike ปฏิทินทำงานได้ดีมากและผสานรวมได้ดีกว่าเครื่องมือ PJM อื่นๆ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคควรช่วยให้งานประจำวันมีความชัดเจน แต่เครื่องมือส่วนใหญ่ขาดโครงสร้างที่เพียงพอที่จะทำให้เชื่อถือได้หรือกลายเป็นเรื่องซับซ้อนเมื่อโครงการเติบโตขึ้น
ClickUp แก้ไขปัญหานี้โดยลดความซับซ้อนให้พ้นทางในขณะที่ยังคงให้โครงสร้างที่จำเป็นสำหรับการจัดการงานจริง งาน, เอกสาร, แชท, แดชบอร์ด, แบบฟอร์ม และไวท์บอร์ด ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน ดังนั้นแผนและการดำเนินการจะไม่แยกออกจากกัน
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังเพิ่ม AI ที่เข้าใจบริบทซึ่งสามารถตอบคำถามและแสดงขั้นตอนถัดไปโดยอิงจากงานจริงของคุณ
