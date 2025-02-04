10 ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการที่ดีที่สุดในปี 2025

กระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพมีอยู่ทุกที่ ทำให้พนักงานเสียเวลา ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท และสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้า ธุรกิจต่างๆ ได้เรียนรู้ว่าการค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพเหล่านั้นและกำจัดออกไปนั้นง่ายกว่ามากเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการ
ด้วยเครื่องมือออกแบบกระบวนการ คุณสามารถสร้าง, มองเห็นภาพ, และปรับปรุงกระบวนการขององค์กรของคุณได้. ผลที่ได้คือ คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า, ความพึงพอใจของพนักงาน, และปกป้องงบประมาณ. อย่างไรก็ตาม แต่ละเครื่องมือมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้สร้างคู่มือนี้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการที่ดีที่สุดในปี 2024.
ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจและทีมงานสร้างแบบจำลองเชิงภาพที่ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นและเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อน
นอกเหนือจากการสามารถบันทึกกระบวนการและสร้างแผนภาพกระบวนการได้แล้ว ซอฟต์แวร์ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายเกี่ยวกับจุดที่กระบวนการอาจไม่มีประสิทธิภาพ หรือจุดที่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่ประโยชน์ที่วัดได้
ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการที่ดีที่สุดจะผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการ?
ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการไม่ได้ให้ประโยชน์เท่าเทียมกันทั้งหมด แม้แต่ในบรรดาผลิตภัณฑ์ชั้นนำในตลาด ก็ยังมีคุณสมบัติและจุดเน้นที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เพื่อให้ได้การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุดจากเครื่องมือที่คุณเลือก ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้:
- ความสะดวกในการเข้าถึง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซลูชันมีอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและใช้งานง่าย ซึ่งทุกคนสามารถนำไปใช้ในการบันทึกกระบวนการและลดความยุ่งยากในขั้นตอนการทำงาน
- ความยืดหยุ่น: ตรวจสอบว่าสามารถรองรับการสร้างแบบจำลองประเภทต่างๆ ของกระบวนการที่แตกต่างกันได้ เช่น กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการรับผู้ใช้ใหม่ หรือกระบวนการซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนผังงาน
- ความคุ้มค่า: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงกระบวนการที่คุ้มค่ากับเงินลงทุนของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและระบบอื่น ๆ ที่คุณใช้ในการจัดการกระบวนการได้อย่างราบรื่น
- การขุดกระบวนการ: มองหาเครื่องมือที่มีความสามารถในการขุดกระบวนการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการได้
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมและแผนกสามารถสื่อสารและแบ่งปันความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะผ่านการแชร์บันทึก, การใส่คำอธิบายประกอบ หรือฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นในตัว
- การส่งออกและการแชร์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถส่งออกแผนผังกระบวนการไปยังรูปแบบที่พบบ่อยได้ เพื่อทำให้การแบ่งปันข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้น
ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
เพื่อช่วยคุณค้นหาซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ เราได้รวบรวมรายการตัวเลือกยอดนิยมบางส่วนในตลาดนี้ไว้แล้ว
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณรวมงานทั้งหมดของคุณจากเทคโนโลยีทั้งหมดไว้ในที่ทำงานที่ทรงพลังเพียงแห่งเดียว
สำหรับการออกแบบกระบวนการClickUp WhiteboardsและClickUp Mind Mapsมีฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการจะได้รับการมีส่วนร่วม
ClickUp มีห้องสมุดเทมเพลตฟรีพร้อมเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการจะให้พิมพ์เขียวสำหรับการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการของคุณได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ให้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถจัดระเบียบได้
- ผสานการทำงานกับแอปทำงานที่คุณชื่นชอบทั้งหมด ช่วยให้การจัดการกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
- ช่วยปรับปรุงการไหลของกระบวนการผ่านการพึ่งพาของงาน
- ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ในกระบวนการเป็นอัตโนมัติ จึงลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- ช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่ปรากฏในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซดูน่ากลัวเมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะใช้คุณสมบัติใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp AIพร้อมให้ซื้อสำหรับแผนการชำระเงินทุกแบบในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. ลูซิดชาร์ต
Lucidchart เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพอัจฉริยะที่ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นและสื่อสารแนวคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้สามารถบันทึกกระบวนการและสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ ทำให้ง่ายต่อการอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติอัจฉริยะ เช่น AI Prompt Flow และการผสานรวมกับ ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- ช่วยให้การมองเห็นภาพแนวคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนเป็นไปได้ด้วยเครื่องมือสร้างแผนภาพอัจฉริยะ
- ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างทีมและบุคคล
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Workspace และ Microsoft เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือ
- ปรับขนาดได้ง่ายเพื่อให้ซอฟต์แวร์ยังคงมีประโยชน์เมื่อธุรกิจของคุณและข้อกำหนดเติบโตขึ้น
- ทำงานได้ในหลากหลายกรณีการใช้งานเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
- มีให้บริการในหลายภาษาเพื่อให้บริการลูกค้าทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ผู้ใช้บางท่านต้องการเห็นความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์เพิ่มเติม
- ผู้ใช้ใหม่พบว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
- ผู้รีวิวบางท่านต้องการเทมเพลตเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้น
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $11.93/เดือน
- ทีม: $13. 50/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)
3. Microsoft Visio
เครื่องมือยอดนิยมนี้จาก Microsoftเป็นโปรแกรมสร้างแผนผังและซอฟต์แวร์สำหรับสร้างไดอะแกรมสามารถทำให้การสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยการใช้ไดอะแกรมที่เชื่อมโยงกับข้อมูล ทีมงานสามารถใช้ไดอะแกรมเหล่านี้สำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคือการผสานรวมกับ Microsoft 365 ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับบริษัทที่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว มีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระดับองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ คุณสมบัติการเข้าถึงได้หมายความว่าแผนภาพสามารถใช้งานได้กับผู้ใช้ทุกคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio
- ทำให้การบันทึกเอกสารกระบวนการง่ายขึ้นผ่านการใช้เทมเพลตและเครื่องมือวาดภาพที่ง่าย
- ผสานการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงาน
- ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันบนแผนผังเดียวได้พร้อมกัน
- ผสานแผนภาพและแผนภูมิกับข้อมูลแบบเรียลไทม์ ให้การแสดงผลแบบไดนามิกและอัปเดตอยู่เสมอ
- รับประกันความครอบคลุมสำหรับผู้พิการด้วยคุณสมบัติการเข้าถึง
- ให้บริการเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างแผนภาพอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Microsoft Visio
- ธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไปอาจพบว่าราคาสูง
- ช่วงการเรียนรู้เริ่มต้นมีความชันสูงและอาจทำให้การนำไปใช้ช้าลง
- ผู้ใช้บางรายต้องการฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
ราคาของ Microsoft Visio
- แผน 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน 2: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Visio
- G2: 4. 2/5 (653 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3,000+ รีวิว)
4. กระบวนการสตรีท
ซอฟต์แวร์รายการตรวจสอบและกระบวนการทำงานนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ตรงไปตรงมาสำหรับการสร้าง จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน Process Street เป็นที่นิยมเนื่องจากความแม่นยำในการจัดการกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย ด้วยแพลตฟอร์มกระบวนการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ให้ผู้ใช้เข้าถึง Process AI ได้ แม้มีความรู้ทางเทคนิคจำกัด การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมช่วยปรับปรุงการจัดการเวิร์กโฟลว์
คุณสมบัติเด่นของ Process Street
- ให้แบบฟอร์มสำหรับงานและกระบวนการที่พบบ่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและกำหนดตัวกระตุ้นเพื่อเริ่มดำเนินการหรือติดตามผลเพื่อปรับปรุงการจัดการกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการมอบหมายงานระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนยังคงมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 2,000 แอปผ่าน Zapier มอบการเข้าถึงเครื่องมือและบริการจากบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย
- ใช้กฎตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างรายการตรวจสอบแบบไดนามิกที่ปรับให้เข้ากับความต้องการและกระบวนการที่แตกต่างกัน
- สร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีมและประสิทธิภาพของกระบวนการ
ข้อจำกัดของ Process Street
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามีฟีเจอร์เสริมจำกัดในระหว่างการแก้ไขเทมเพลต
- ผู้ใช้ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตที่มีอยู่
- คุณสมบัติการรายงานไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของผู้ตรวจสอบบางคน
ราคาของ Process Street
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $30/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
5. Bizagi
ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการนี้มุ่งเน้นที่สัญลักษณ์การจำลองกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้งานง่ายและทำงานร่วมกันได้ ช่วยให้องค์กรสามารถบันทึกกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลบนคลาวด์ส่วนกลาง
การวิเคราะห์แบบจำลองกระบวนการเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนแต่ละขั้นตอนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง นอกเหนือจากเครื่องมืออัตโนมัติและจำลองกระบวนการที่ทรงพลังแล้ว ซอฟต์แวร์ยังมีความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชันแบบ low-code เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bizagi
- ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและมองเห็นแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
- อนุญาตให้ส่งออกแผนภาพไปยังรูปแบบและแพลตฟอร์มทั่วไป รวมถึง PDF และ Microsoft SharePoint
- เปิดใช้งานการนำเข้าจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Microsoft Visio และ IBM Blueworks
- ดำเนินการจำลองกระบวนการอย่างเข้มข้นเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับแบบจำลองกระบวนการและแบ่งปันผลลัพธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้อย่างง่ายดาย
- เปิดโอกาสให้สร้างแอปพลิเคชันด้วยเครื่องมือแบบโลว์โค้ดที่มอบความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ข้อจำกัดของ Bizagi
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแบบฟอร์มและเทมเพลตขาดฟังก์ชันการทำงาน
- ผู้ตรวจสอบบางรายประสบปัญหาในการย้ายข้อมูลจากเวอร์ชันหนึ่งไปยังอีกเวอร์ชันหนึ่ง
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อต้องจัดการกับกระบวนการที่ซับซ้อน
ราคาของ Bizagi
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Bizagi
- G2: 4. 1/5 (49 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
6. Pipefy
ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติกระบวนการทำงานทางธุรกิจแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้ มอบวิธีการที่คุ้มค่าในการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น วิธีการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดทำให้การตั้งค่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย
Pipefy มีตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 300 ตัวเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่บริษัทของคุณใช้บ่อยที่สุด ซอฟต์แวร์นี้ใช้ AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและช่วยให้ทีมมีความคล่องตัวและปรับตัวได้
คุณสมบัติเด่นของ Pipefy
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ดำเนินการผสานระบบโดยไม่ต้องเขียนโค้ดซับซ้อน เพื่อให้เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
- ดำเนินการแก้ปัญหาด้านกระบวนการได้เร็วกว่าคู่แข่งทั่วไปถึงสามเท่า
- กำหนดจุดเริ่มต้น, ขั้นตอน, และการผสานรวมเพื่อการออกแบบและบริหารจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันหลายร้อยตัวที่ติดตั้งในองค์กรหรือบนคลาวด์ในเทคโนโลยีที่ใช้งานทั่วไป
- ช่วยให้สามารถมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์จากศูนย์กลาง กำจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วน และรวมแหล่งข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ Pipefy
- การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้ใช้ใหม่ แม้จะมีคำแนะนำให้ก็ตาม
- ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
- ฟังก์ชันการค้นหาบางครั้งอาจแสดงผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด
ราคาของ Pipefy
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Pipefy
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. ARIS
ชุดเครื่องมือการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเป็นไปได้ผ่านการออกแบบกระบวนการและคุณสมบัติการจัดการกระบวนการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถในการบันทึก, ปรับปรุง, และควบคุมกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ, คุณจะได้รับการมองเห็นที่มากขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณ
การขุดกระบวนการช่วยปรับปรุงความสามารถในการประมวลผลข้อมูลและค้นหาโอกาสในการปรับปรุง การผสานรวมกับระบบ IT ต่างๆ ช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ ARIS
- สนับสนุนการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วยการจัดทำเอกสารกระบวนการที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ให้มุมมองแบบ 360 องศาของกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยให้เข้าใจข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดีขึ้น
- ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือโดยการทำภารกิจซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
- ใช้คุณสมบัติการกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ARIS
- ผู้ใช้บางรายคิดว่าราคาสูงเกินไป
- ผู้ตรวจสอบบางท่านต้องการให้ปรับปรุงการนำเข้าและส่งออกกับ Visio
- ฟีเจอร์การจัดวางแบบอัตโนมัติอาจขาดประสิทธิภาพในบางครั้ง
การกำหนดราคาของ ARIS
- พื้นฐาน: €116/เดือน
- ขั้นสูง: €233/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ ARIS
- G2: 4. 3/5 (27 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (15 รีวิว)
8. FlexSim
ซอฟต์แวร์นี้มอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างแบบจำลอง, การจำลอง, การวิเคราะห์, และการแสดงภาพกระบวนการในสภาพแวดล้อม 3 มิติ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ให้กลายเป็นคำทำนายที่แม่นยำเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของกระบวนการที่ซับซ้อน.
FlexSim ไม่เพียงแต่เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึกอีกด้วย นักออกแบบได้สร้างเครื่องมือที่สามารถทำงานได้ดีในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิตและการดูแลสุขภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FlexSim
- ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและปรับปรุงระบบหรือกระบวนการใด ๆ ได้ผ่านการจำลองแบบ 3D และการวิเคราะห์
- อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นการคาดการณ์ที่แม่นยำ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
- รับประกันความหลากหลายในการประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิตและการดูแลสุขภาพ
- ให้แพลตฟอร์มที่ช่วยให้สามารถทำการจำลองแบบไดนามิกของกระบวนการทำงานได้ และช่วยให้เข้าใจระบบที่ซับซ้อน
- นำเสนอเครื่องมือการสร้างแบบจำลอง 3 มิติและเครื่องมือการไหลของกระบวนการเพื่อการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ข้อจำกัดของ FlexSim
- ข้อจำกัดในการออกใบอนุญาตอาจทำให้เกิดข้อจำกัด
- บางระดับมีขีดจำกัดเกี่ยวกับขนาดของโมเดลที่คุณสามารถใช้ได้
- ผู้ตรวจสอบต้องการพึ่งพาส่วนเสริมสำหรับบางคุณลักษณะน้อยลง
ราคาของ FlexSim
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว FlexSim
- G2: 4. 4/5 (54 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. มินิทาบ
Minitab เป็นชุดเครื่องมือทางสถิติที่มอบความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและฟังก์ชันการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้ ภายในเครื่องมือทางสถิติเหล่านี้มีคุณสมบัติสำหรับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้ ซึ่งช่วยให้เข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้ให้การเข้าถึงการวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดายผ่านแดชบอร์ดที่สะดวก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Minitab
- ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและมีความหมายโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติที่ทรงพลัง
- เปิดโอกาสให้สร้างและแบ่งปันโครงการปรับปรุงผ่านเครื่องมือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม
- นำเสนอเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
- ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจผ่านฟีเจอร์การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงธุรกิจ
- ช่วยให้ผู้ใช้มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจผลิตภัณฑ์สูงสุดผ่านการสัมมนาออนไลน์และการฝึกอบรม
ข้อจำกัดของ Minitab
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์แผนภูมิ 3 มิติยังต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม
- การป้อนเมทริกซ์และการจัดการข้อมูลเมทริกซ์อาจเป็นเรื่องยาก
- เครื่องมือบางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงอาจสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Minitab
- ผู้ใช้รายเดียว: $1,780/ปี
- ผู้ใช้รายเดียว + โมดูลการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: $3,040/ปี
- ผู้ใช้คนเดียว + โมดูลอื่น ๆ: $2,220/ปี
คะแนนและรีวิวของ Minitab
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
10. กลิฟฟี
เครื่องมือสร้างแผนภาพอเนกประสงค์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบภาพระหว่างทีม ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซการสร้างแผนภาพแบบลากและวาง ซึ่งช่วยให้พวกเขาแบ่งปันแนวคิดได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติการสร้างแบบจำลองกระบวนการของเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานในกรณีต่างๆ Gliffy สามารถผสานการทำงานกับ Jira และ Confluence เพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติเด่นของ Gliffy
- นำเสนอการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือของ Atlassian ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ลงทุนในระบบนิเวศนี้
- เพิ่มการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Confluence Cloud เพื่อให้ทีมสามารถทำงานบนแผนผังพร้อมกันได้
- ช่วยให้สร้างแผนภาพและแบ่งปันแนวคิดได้อย่างง่ายดายผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- นำเสนอความสามารถในการสร้างแผนผังที่เชื่อถือได้ระดับองค์กร ซึ่งสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการทางธุรกิจ
- สนับสนุนทีมต่าง ๆ และกรณีการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงแผนภาพสำหรับทีมธุรกิจ ทีมผลิตภัณฑ์ และทีมไอที
- ให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยส่วนประกอบแผนภาพที่พร้อมใช้งานมากมาย
ข้อจำกัดของ Gliffy
- ทีมขนาดเล็กและผู้ใช้รายบุคคลอาจพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีราคาสูงไปหน่อย
- ซอฟต์แวร์ขาดคุณสมบัติขั้นสูงของคู่แข่งบางราย
- ผู้รีวิวบางคนต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคาของ Gliffy
- มืออาชีพ: $8/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Gliffy
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 3/5 (70 รีวิว)
ลองใช้การทำแผนผังกระบวนการใน ClickUp
ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 มอบเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกให้คุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณ, กำจัดความไม่มีประสิทธิภาพ, และทำให้กระบวนการทำงานของคุณสอดคล้องกับแนวทางที่ดีที่สุดและมาตรฐานอุตสาหกรรม. อย่างไรก็ตาม บางคนอาจมีความยากลำบากในการนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ.
รับประโยชน์จากการจัดการกระบวนการและอื่น ๆ อีกมากมายด้วย ClickUp ซึ่งผสานการออกแบบกระบวนการเข้ากับ Workspace ของคุณโดยตรงสร้างบัญชีฟรีวันนี้!