10 ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

กระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพมีอยู่ทุกที่ ทำให้พนักงานเสียเวลา ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท และสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้า ธุรกิจต่างๆ ได้เรียนรู้ว่าการค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพเหล่านั้นและกำจัดออกไปนั้นง่ายกว่ามากเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการ

ด้วยเครื่องมือออกแบบกระบวนการ คุณสามารถสร้าง, มองเห็นภาพ, และปรับปรุงกระบวนการขององค์กรของคุณได้. ผลที่ได้คือ คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า, ความพึงพอใจของพนักงาน, และปกป้องงบประมาณ. อย่างไรก็ตาม แต่ละเครื่องมือมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้สร้างคู่มือนี้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการที่ดีที่สุดในปี 2024.

ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการคืออะไร?

ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจและทีมงานสร้างแบบจำลองเชิงภาพที่ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นและเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อน

นอกเหนือจากการสามารถบันทึกกระบวนการและสร้างแผนภาพกระบวนการได้แล้ว ซอฟต์แวร์ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายเกี่ยวกับจุดที่กระบวนการอาจไม่มีประสิทธิภาพ หรือจุดที่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่ประโยชน์ที่วัดได้

ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการที่ดีที่สุดจะผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการ?

ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการไม่ได้ให้ประโยชน์เท่าเทียมกันทั้งหมด แม้แต่ในบรรดาผลิตภัณฑ์ชั้นนำในตลาด ก็ยังมีคุณสมบัติและจุดเน้นที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เพื่อให้ได้การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุดจากเครื่องมือที่คุณเลือก ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้:

  • ความสะดวกในการเข้าถึง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซลูชันมีอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและใช้งานง่าย ซึ่งทุกคนสามารถนำไปใช้ในการบันทึกกระบวนการและลดความยุ่งยากในขั้นตอนการทำงาน
  • ความยืดหยุ่น: ตรวจสอบว่าสามารถรองรับการสร้างแบบจำลองประเภทต่างๆ ของกระบวนการที่แตกต่างกันได้ เช่น กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการรับผู้ใช้ใหม่ หรือกระบวนการซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนผังงาน
  • ความคุ้มค่า: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับปรุงกระบวนการที่คุ้มค่ากับเงินลงทุนของคุณ
  • ความสามารถในการผสานรวม: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและระบบอื่น ๆ ที่คุณใช้ในการจัดการกระบวนการได้อย่างราบรื่น
  • การขุดกระบวนการ: มองหาเครื่องมือที่มีความสามารถในการขุดกระบวนการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการได้
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมและแผนกสามารถสื่อสารและแบ่งปันความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะผ่านการแชร์บันทึก, การใส่คำอธิบายประกอบ หรือฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นในตัว
  • การส่งออกและการแชร์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถส่งออกแผนผังกระบวนการไปยังรูปแบบที่พบบ่อยได้ เพื่อทำให้การแบ่งปันข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้น

ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

เพื่อช่วยคุณค้นหาซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ เราได้รวบรวมรายการตัวเลือกยอดนิยมบางส่วนในตลาดนี้ไว้แล้ว

1.คลิกอัพ

มุมมองของคุณสมบัติการจัดการโครงการและการดำเนินงานทางธุรกิจของ ClickUps ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์การออกแบบกระบวนการที่แข็งแกร่ง
สร้างกระบวนการทางธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย ClickUp ที่คุณสามารถมาตรฐานการดำเนินงานและติดตามงานได้

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณรวมงานทั้งหมดของคุณจากเทคโนโลยีทั้งหมดไว้ในที่ทำงานที่ทรงพลังเพียงแห่งเดียว

สำหรับการออกแบบกระบวนการClickUp WhiteboardsและClickUp Mind Mapsมีฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการจะได้รับการมีส่วนร่วม

ClickUp มีห้องสมุดเทมเพลตฟรีพร้อมเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการจะให้พิมพ์เขียวสำหรับการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ให้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถจัดระเบียบได้
  • ผสานการทำงานกับแอปทำงานที่คุณชื่นชอบทั้งหมด ช่วยให้การจัดการกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ช่วยปรับปรุงการไหลของกระบวนการผ่านการพึ่งพาของงาน
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ในกระบวนการเป็นอัตโนมัติ จึงลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
  • ช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่ปรากฏในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซดูน่ากลัวเมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะใช้คุณสมบัติใหม่

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • ClickUp AIพร้อมให้ซื้อสำหรับแผนการชำระเงินทุกแบบในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. ลูซิดชาร์ต

การสาธิตแผนภาพการไหลพร้อมคุณสมบัติซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการของ Lucidchart
ผ่านทางLucidchart

Lucidchart เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพอัจฉริยะที่ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นและสื่อสารแนวคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้สามารถบันทึกกระบวนการและสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ ทำให้ง่ายต่อการอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติอัจฉริยะ เช่น AI Prompt Flow และการผสานรวมกับ ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart

  • ช่วยให้การมองเห็นภาพแนวคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนเป็นไปได้ด้วยเครื่องมือสร้างแผนภาพอัจฉริยะ
  • ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างทีมและบุคคล
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Workspace และ Microsoft เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือ
  • ปรับขนาดได้ง่ายเพื่อให้ซอฟต์แวร์ยังคงมีประโยชน์เมื่อธุรกิจของคุณและข้อกำหนดเติบโตขึ้น
  • ทำงานได้ในหลากหลายกรณีการใช้งานเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
  • มีให้บริการในหลายภาษาเพื่อให้บริการลูกค้าทั่วโลก

ข้อจำกัดของ Lucidchart

  • ผู้ใช้บางท่านต้องการเห็นความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์เพิ่มเติม
  • ผู้ใช้ใหม่พบว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
  • ผู้รีวิวบางท่านต้องการเทมเพลตเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้น

ราคาของ Lucidchart

  • ฟรี
  • บุคคล: $11.93/เดือน
  • ทีม: $13. 50/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว Lucidchart

  • G2: 4. 5/5 (4,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)

3. Microsoft Visio

การสร้างแบบจำลองการไหลด้วย Microsoft Visio ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการของ Microsoft
ผ่านทางไมโครซอฟต์

เครื่องมือยอดนิยมนี้จาก Microsoftเป็นโปรแกรมสร้างแผนผังและซอฟต์แวร์สำหรับสร้างไดอะแกรมสามารถทำให้การสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยการใช้ไดอะแกรมที่เชื่อมโยงกับข้อมูล ทีมงานสามารถใช้ไดอะแกรมเหล่านี้สำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคือการผสานรวมกับ Microsoft 365 ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับบริษัทที่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว มีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระดับองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ คุณสมบัติการเข้าถึงได้หมายความว่าแผนภาพสามารถใช้งานได้กับผู้ใช้ทุกคน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio

  • ทำให้การบันทึกเอกสารกระบวนการง่ายขึ้นผ่านการใช้เทมเพลตและเครื่องมือวาดภาพที่ง่าย
  • ผสานการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงาน
  • ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันบนแผนผังเดียวได้พร้อมกัน
  • ผสานแผนภาพและแผนภูมิกับข้อมูลแบบเรียลไทม์ ให้การแสดงผลแบบไดนามิกและอัปเดตอยู่เสมอ
  • รับประกันความครอบคลุมสำหรับผู้พิการด้วยคุณสมบัติการเข้าถึง
  • ให้บริการเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างแผนภาพอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Microsoft Visio

  • ธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไปอาจพบว่าราคาสูง
  • ช่วงการเรียนรู้เริ่มต้นมีความชันสูงและอาจทำให้การนำไปใช้ช้าลง
  • ผู้ใช้บางรายต้องการฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

ราคาของ Microsoft Visio

  • แผน 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผน 2: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Visio

  • G2: 4. 2/5 (653 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (3,000+ รีวิว)

4. กระบวนการสตรีท

การสร้างขั้นตอนการทำงานและกระบวนการใน Process Street
ผ่านทางProcess Street

ซอฟต์แวร์รายการตรวจสอบและกระบวนการทำงานนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ตรงไปตรงมาสำหรับการสร้าง จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน Process Street เป็นที่นิยมเนื่องจากความแม่นยำในการจัดการกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย ด้วยแพลตฟอร์มกระบวนการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ให้ผู้ใช้เข้าถึง Process AI ได้ แม้มีความรู้ทางเทคนิคจำกัด การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมช่วยปรับปรุงการจัดการเวิร์กโฟลว์

คุณสมบัติเด่นของ Process Street

  • ให้แบบฟอร์มสำหรับงานและกระบวนการที่พบบ่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและกำหนดตัวกระตุ้นเพื่อเริ่มดำเนินการหรือติดตามผลเพื่อปรับปรุงการจัดการกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการมอบหมายงานระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนยังคงมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 2,000 แอปผ่าน Zapier มอบการเข้าถึงเครื่องมือและบริการจากบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้กฎตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างรายการตรวจสอบแบบไดนามิกที่ปรับให้เข้ากับความต้องการและกระบวนการที่แตกต่างกัน
  • สร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีมและประสิทธิภาพของกระบวนการ

ข้อจำกัดของ Process Street

  • ผู้ใช้บางรายพบว่ามีฟีเจอร์เสริมจำกัดในระหว่างการแก้ไขเทมเพลต
  • ผู้ใช้ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตที่มีอยู่
  • คุณสมบัติการรายงานไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของผู้ตรวจสอบบางคน

ราคาของ Process Street

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $30/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

5. Bizagi

ตัวอย่างการสร้างแบบจำลองกระบวนการใน Bizagi
ผ่านทางBizagi

ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการนี้มุ่งเน้นที่สัญลักษณ์การจำลองกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้งานง่ายและทำงานร่วมกันได้ ช่วยให้องค์กรสามารถบันทึกกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลบนคลาวด์ส่วนกลาง

การวิเคราะห์แบบจำลองกระบวนการเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนแต่ละขั้นตอนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง นอกเหนือจากเครื่องมืออัตโนมัติและจำลองกระบวนการที่ทรงพลังแล้ว ซอฟต์แวร์ยังมีความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชันแบบ low-code เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bizagi

  • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและมองเห็นแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
  • อนุญาตให้ส่งออกแผนภาพไปยังรูปแบบและแพลตฟอร์มทั่วไป รวมถึง PDF และ Microsoft SharePoint
  • เปิดใช้งานการนำเข้าจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Microsoft Visio และ IBM Blueworks
  • ดำเนินการจำลองกระบวนการอย่างเข้มข้นเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับแบบจำลองกระบวนการและแบ่งปันผลลัพธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้อย่างง่ายดาย
  • เปิดโอกาสให้สร้างแอปพลิเคชันด้วยเครื่องมือแบบโลว์โค้ดที่มอบความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ข้อจำกัดของ Bizagi

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแบบฟอร์มและเทมเพลตขาดฟังก์ชันการทำงาน
  • ผู้ตรวจสอบบางรายประสบปัญหาในการย้ายข้อมูลจากเวอร์ชันหนึ่งไปยังอีกเวอร์ชันหนึ่ง
  • ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อต้องจัดการกับกระบวนการที่ซับซ้อน

ราคาของ Bizagi

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Bizagi

  • G2: 4. 1/5 (49 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

6. Pipefy

คณะกรรมการสำหรับการจัดระเบียบและออกแบบกระบวนการใน Pipefy ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการออกแบบ
ผ่านทางPipefy

ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติกระบวนการทำงานทางธุรกิจแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้ มอบวิธีการที่คุ้มค่าในการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น วิธีการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดทำให้การตั้งค่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย

Pipefy มีตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟมากกว่า 300 ตัวเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่บริษัทของคุณใช้บ่อยที่สุด ซอฟต์แวร์นี้ใช้ AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและช่วยให้ทีมมีความคล่องตัวและปรับตัวได้

คุณสมบัติเด่นของ Pipefy

  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • ดำเนินการผสานระบบโดยไม่ต้องเขียนโค้ดซับซ้อน เพื่อให้เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
  • ดำเนินการแก้ปัญหาด้านกระบวนการได้เร็วกว่าคู่แข่งทั่วไปถึงสามเท่า
  • กำหนดจุดเริ่มต้น, ขั้นตอน, และการผสานรวมเพื่อการออกแบบและบริหารจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันหลายร้อยตัวที่ติดตั้งในองค์กรหรือบนคลาวด์ในเทคโนโลยีที่ใช้งานทั่วไป
  • ช่วยให้สามารถมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์จากศูนย์กลาง กำจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วน และรวมแหล่งข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว

ข้อจำกัดของ Pipefy

  • การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้ใช้ใหม่ แม้จะมีคำแนะนำให้ก็ตาม
  • ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
  • ฟังก์ชันการค้นหาบางครั้งอาจแสดงผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด

ราคาของ Pipefy

  • ฟรีตลอดไป
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Pipefy

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

7. ARIS

ตัวอย่างของกระบวนการคำสั่งขายที่แสดงในซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการจาก ARIS
ผ่านทางARIS

ชุดเครื่องมือการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเป็นไปได้ผ่านการออกแบบกระบวนการและคุณสมบัติการจัดการกระบวนการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถในการบันทึก, ปรับปรุง, และควบคุมกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ, คุณจะได้รับการมองเห็นที่มากขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณ

การขุดกระบวนการช่วยปรับปรุงความสามารถในการประมวลผลข้อมูลและค้นหาโอกาสในการปรับปรุง การผสานรวมกับระบบ IT ต่างๆ ช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ ARIS

  • สนับสนุนการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วยการจัดทำเอกสารกระบวนการที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • ให้มุมมองแบบ 360 องศาของกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยให้เข้าใจข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดีขึ้น
  • ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือโดยการทำภารกิจซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
  • ใช้คุณสมบัติการกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ARIS

  • ผู้ใช้บางรายคิดว่าราคาสูงเกินไป
  • ผู้ตรวจสอบบางท่านต้องการให้ปรับปรุงการนำเข้าและส่งออกกับ Visio
  • ฟีเจอร์การจัดวางแบบอัตโนมัติอาจขาดประสิทธิภาพในบางครั้ง

การกำหนดราคาของ ARIS

  • พื้นฐาน: €116/เดือน
  • ขั้นสูง: €233/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของ ARIS

  • G2: 4. 3/5 (27 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (15 รีวิว)

8. FlexSim

การใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการ 3 มิติของ FlexSim เพื่อสร้างแบบจำลองกระบวนการทางกายภาพ
ผ่านทางFlexSim

ซอฟต์แวร์นี้มอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างแบบจำลอง, การจำลอง, การวิเคราะห์, และการแสดงภาพกระบวนการในสภาพแวดล้อม 3 มิติ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ให้กลายเป็นคำทำนายที่แม่นยำเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของกระบวนการที่ซับซ้อน.

FlexSim ไม่เพียงแต่เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึกอีกด้วย นักออกแบบได้สร้างเครื่องมือที่สามารถทำงานได้ดีในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิตและการดูแลสุขภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FlexSim

  • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและปรับปรุงระบบหรือกระบวนการใด ๆ ได้ผ่านการจำลองแบบ 3D และการวิเคราะห์
  • อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นการคาดการณ์ที่แม่นยำ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
  • รับประกันความหลากหลายในการประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิตและการดูแลสุขภาพ
  • ให้แพลตฟอร์มที่ช่วยให้สามารถทำการจำลองแบบไดนามิกของกระบวนการทำงานได้ และช่วยให้เข้าใจระบบที่ซับซ้อน
  • นำเสนอเครื่องมือการสร้างแบบจำลอง 3 มิติและเครื่องมือการไหลของกระบวนการเพื่อการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ข้อจำกัดของ FlexSim

  • ข้อจำกัดในการออกใบอนุญาตอาจทำให้เกิดข้อจำกัด
  • บางระดับมีขีดจำกัดเกี่ยวกับขนาดของโมเดลที่คุณสามารถใช้ได้
  • ผู้ตรวจสอบต้องการพึ่งพาส่วนเสริมสำหรับบางคุณลักษณะน้อยลง

ราคาของ FlexSim

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว FlexSim

  • G2: 4. 4/5 (54 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

9. มินิทาบ

การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์จากเครื่องมือซอฟต์แวร์กระบวนการออกแบบของ Minitab
ผ่านทางMinitab

Minitab เป็นชุดเครื่องมือทางสถิติที่มอบความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและฟังก์ชันการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้ ภายในเครื่องมือทางสถิติเหล่านี้มีคุณสมบัติสำหรับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้ ซึ่งช่วยให้เข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้ให้การเข้าถึงการวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดายผ่านแดชบอร์ดที่สะดวก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Minitab

  • ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและมีความหมายโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติที่ทรงพลัง
  • เปิดโอกาสให้สร้างและแบ่งปันโครงการปรับปรุงผ่านเครื่องมือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม
  • นำเสนอเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
  • ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจผ่านฟีเจอร์การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงธุรกิจ
  • ช่วยให้ผู้ใช้มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจผลิตภัณฑ์สูงสุดผ่านการสัมมนาออนไลน์และการฝึกอบรม

ข้อจำกัดของ Minitab

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์แผนภูมิ 3 มิติยังต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม
  • การป้อนเมทริกซ์และการจัดการข้อมูลเมทริกซ์อาจเป็นเรื่องยาก
  • เครื่องมือบางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงอาจสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้น

ราคาของ Minitab

  • ผู้ใช้รายเดียว: $1,780/ปี
  • ผู้ใช้รายเดียว + โมดูลการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: $3,040/ปี
  • ผู้ใช้คนเดียว + โมดูลอื่น ๆ: $2,220/ปี

คะแนนและรีวิวของ Minitab

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

10. กลิฟฟี

การสร้างแผนผังขั้นตอนใน Gliffy เพื่อออกแบบกระบวนการ
ผ่านGliffy

เครื่องมือสร้างแผนภาพอเนกประสงค์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบภาพระหว่างทีม ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซการสร้างแผนภาพแบบลากและวาง ซึ่งช่วยให้พวกเขาแบ่งปันแนวคิดได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติการสร้างแบบจำลองกระบวนการของเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานในกรณีต่างๆ Gliffy สามารถผสานการทำงานกับ Jira และ Confluence เพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติเด่นของ Gliffy

  • นำเสนอการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือของ Atlassian ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ลงทุนในระบบนิเวศนี้
  • เพิ่มการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Confluence Cloud เพื่อให้ทีมสามารถทำงานบนแผนผังพร้อมกันได้
  • ช่วยให้สร้างแผนภาพและแบ่งปันแนวคิดได้อย่างง่ายดายผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
  • นำเสนอความสามารถในการสร้างแผนผังที่เชื่อถือได้ระดับองค์กร ซึ่งสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการทางธุรกิจ
  • สนับสนุนทีมต่าง ๆ และกรณีการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงแผนภาพสำหรับทีมธุรกิจ ทีมผลิตภัณฑ์ และทีมไอที
  • ให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยส่วนประกอบแผนภาพที่พร้อมใช้งานมากมาย

ข้อจำกัดของ Gliffy

  • ทีมขนาดเล็กและผู้ใช้รายบุคคลอาจพบว่าซอฟต์แวร์นี้มีราคาสูงไปหน่อย
  • ซอฟต์แวร์ขาดคุณสมบัติขั้นสูงของคู่แข่งบางราย
  • ผู้รีวิวบางคนต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม

ราคาของ Gliffy

  • มืออาชีพ: $8/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Gliffy

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 3/5 (70 รีวิว)

ลองใช้การทำแผนผังกระบวนการใน ClickUp

ซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 มอบเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกให้คุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณ, กำจัดความไม่มีประสิทธิภาพ, และทำให้กระบวนการทำงานของคุณสอดคล้องกับแนวทางที่ดีที่สุดและมาตรฐานอุตสาหกรรม. อย่างไรก็ตาม บางคนอาจมีความยากลำบากในการนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ.

