10 อันดับโปรแกรมสร้างแผนผังงานออนไลน์ที่ดีที่สุดในปี 2025

การจัดการโครงการกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยแผนผังการไหล เนื่องจากแผนผังการไหลมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการแสดงภาพกระบวนการที่ซับซ้อน
แผนผังขั้นตอนเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน และช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาและปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกระบวนการทำงาน, การเปิดตัวสินค้า, หรือการรณรงค์ทางสื่อสังคม—ทุกกระบวนการล้วนมีส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่. แผนภาพที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าแต่ละส่วนประกอบมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร.
วันนี้ ซอฟต์แวร์ได้ทำให้การสร้างผังงานง่ายขึ้นมาก ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างผังงาน แก้ไข และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตามด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์แผนผังงานออนไลน์ที่มีอยู่มากมายการเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจึงต้องใช้เวลาและความพยายาม
เพื่อให้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมรายชื่อโปรแกรมสร้างแผนผังงานที่ดีที่สุด 10 อันดับไว้แล้ว
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างแผนภาพ?
คุณสมบัติที่มีอยู่ในโปรแกรมสร้างแผนผังงานจะมีผลกระทบอย่างมากต่อความสะดวกในการใช้งานและประสิทธิภาพของโปรแกรม แม้ว่าแต่ละธุรกิจจะมีข้อกำหนดเฉพาะของตนเอง แต่ก็มีฟังก์ชันบางอย่างที่จำเป็นต้องมี
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์แผนผังงานออนไลน์:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มีฟังก์ชันลากและวาง การป้อนข้อมูลที่ง่ายดาย ตัวเลือกการสร้างแผนภูมิ และการทำงานที่เข้าใจง่าย
- องค์ประกอบกราฟิก: ซอฟต์แวร์การทำแผนผังกระบวนการควรมีองค์ประกอบภาพที่หลากหลาย ผู้สร้างผังงานที่ดีควรมีรูปร่างต่างๆ, ตัวเชื่อมต่อ, และแบบอักษร
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งแผนผังการทำงานตามความต้องการของคุณด้วยการเปลี่ยนสี รูปร่าง และสไตล์ ยิ่งปรับแต่งได้มากเท่าไร การสร้างแผนผังที่ซับซ้อนก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น
- การทำงานร่วมกัน: เลือกโปรแกรมสร้างแผนผังที่อนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อแบ่งปันแผนผังของคุณกับสมาชิกในทีมและทำงานร่วมกันในการสร้างกระบวนการ
- เทมเพลต: ความสามารถในการสร้างเทมเพลตสำหรับแผนผังงาน หรือคลังเทมเพลตแผนผังงาน ช่วยประหยัดขั้นตอนการทำงานได้หลายขั้นตอน เปิดโครงการของคุณได้เร็วขึ้นด้วยการเลือกธีมและปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: พิจารณาโปรแกรมสร้างแผนผังที่ผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้ เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, ซอฟต์แวร์แผนผังความคิด, โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, หรือซอฟต์แวร์แผนผังอื่น ๆ
นอกจากนี้ ให้ค้นหาเครื่องมือแผนผังการไหลที่สมาชิกทีมทุกคนสามารถใช้งานได้ง่าย โดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
10 โปรแกรมสร้างแผนผังงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ทำให้การค้นหาของคุณง่ายขึ้นด้วยรายการที่คัดสรรมาแล้วของเราเกี่ยวกับผู้สร้างแผนผังออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งเหมาะกับความต้องการและความชอบที่หลากหลาย
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นมากกว่าเครื่องมือสำหรับแผนผังงาน ด้วยแผนผังความคิดของ ClickUp การสร้างแผนผังงานที่ชาญฉลาด สามารถทำงานร่วมกันได้ และมีความเป็นมืออาชีพใช้เวลาไม่ถึงไม่กี่นาที
ใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบเพื่อเริ่มสร้างแผนผังงานร่วมกับทีมของคุณ แม้ว่าคุณจะทำงานจากระยะไกลก็ตาม กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้แบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานและแผนผังกระบวนการต่างๆ
นอกจากนี้ ใช้เทมเพลตแผนผังงานของ ClickUpเพื่อแสดงแผนที่การเดินทางของลูกค้าหรือแผนงานผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เริ่มต้นโครงการของคุณได้เร็วขึ้นด้วยคลังเทมเพลตแผนผังงานที่ครบครัน รวมถึง เทมเพลตแผนผังกระบวนการและตัวอย่างแผนผัง ของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมด้วยไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด
- เชื่อมโยงองค์ประกอบของแผนผังงานกับงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมโยงที่สอดคล้องกันระหว่างการมองเห็นกระบวนการและการดำเนินการโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การสร้างแผนผังการไหลบนอุปกรณ์มือถือเป็นเรื่องท้าทาย
- เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลาย จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อใช้งานอินเทอร์เฟซได้อย่างเชี่ยวชาญ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. แผนผังเซน
Zen Flowchart เป็นโปรแกรมสร้างแผนผังงานที่ฟรีและใช้งานง่ายแต่ทรงพลัง สำหรับการสร้างแผนผังงาน กราฟ และไดอะแกรมคุณภาพสูง
เครื่องมือนี้มีคลิปอาร์ต องค์ประกอบ และธีมหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างแผนผังงานของคุณ ใช้การลากและวางองค์ประกอบและสร้างโหนดด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความมุ่งมั่นของเครื่องมือนี้ต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ Zen Flowchart ไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังงานได้โดยไม่ต้องส่งข้อมูลเบื้องต้นใด ๆ อย่างไรก็ตาม แม่แบบแผนผังงานมีจำกัด
สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับเครื่องมือวาดภาพของ Microsoft การเปลี่ยนมาใช้ Zen Flowchart จะราบรื่นเนื่องจากโครงสร้างการออกแบบที่คล้ายคลึงกัน
คุณสมบัติเด่นของ Zen Flowchart
- Zen มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย ทำให้การสร้างแผนผังงานเป็นเรื่องง่าย
- ปรับปรุงการออกแบบแผนผังงานโดยใช้คลังภาพประกอบ องค์ประกอบ และธีมที่หลากหลาย
- ดำดิ่งสู่กระบวนการสร้างสรรค์ได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งข้อมูลส่วนตัว
ข้อจำกัดของแผนผังเซน
- ผู้ใช้พบว่าขาดคุณสมบัติขั้นสูงหรือตัวเลือกการปรับแต่งทำให้รู้สึกจำกัด
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีข้อจำกัดบางประการ
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ใช้เอกสารได้เพียงสามฉบับต่อบัญชี
ราคา Zen Flowchart
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $6. 3/ เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $7.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zen Flowchart
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. วิชวล พาราไดม์
Visual Paradigm เป็นเครื่องมือสร้างผังงานอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ เครื่องมือนี้ก้าวข้ามขีดจำกัดของผังงานแบบดั้งเดิม โดยนำเสนอความสามารถในการสร้างแบบจำลองและแผนผังที่หลากหลาย
ข้อได้เปรียบที่สำคัญของเครื่องมือนี้คือการรองรับ UML หรือ Unified Modeling Language ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังการทำงานและแผนภาพอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรมระบบ เช่น แผนภาพคลาส แผนภาพลำดับ และอื่น ๆ
ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, และหัวข้อการหารือ
คุณสมบัติเด่นของ Visual Paradigm
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือพัฒนาและบริหารโครงการยอดนิยมอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
- การออกแบบร้านค้าพร้อมโปรแกรมสร้างภาพตัดต่อและสมุดภาพในตัว
- ห้องสมุดขนาดใหญ่เพื่อช่วยคุณเลือกเทมเพลตผังงานที่เหมาะสมที่สุด
ข้อจำกัดของ Visual Paradigm
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้จำกัด
- การเรียนรู้ที่ช้า
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ใช้ทรัพยากรมาก
การกำหนดราคาของ Visual Paradigm
- ผู้สร้างแบบจำลอง: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $19/เดือน
- มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Visual Paradigm
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่ปรากฏใน Capterra
4. มิโร
Miro เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังงานที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย สิ่งที่ทำให้ Miro แตกต่างคือระบบออกแบบที่แข็งแกร่ง ไลบรารีแม่แบบที่หลากหลาย และฟีเจอร์ต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะด้าน
สิ่งนี้มอบเครื่องมือให้กับผู้ใช้เพื่อสร้างแผนผัง, แผนผังองค์กร, และทรัพยากรภาพอื่น ๆ
Miro มีคุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่ง ระบบกระดานไวท์บอร์ดที่นวัตกรรมของ Miro ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขได้พร้อมกัน พร้อมตัวบ่งชี้เคอร์เซอร์ที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนอยู่ในความสอดคล้องกัน
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ทำงานร่วมกันได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ด้วยแอป Miro
- ผสานรวมเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการงานกับ Miro
- ใช้แม่แบบแผนผังงานหลากหลายรูปแบบที่มีให้เพื่อเริ่มต้นสร้างแผนผังงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Miro
- ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาทำงาน
- มีเวอร์ชันฟรีที่จำกัด
- มันไม่รองรับทุกแพลตฟอร์ม ทำให้ผู้ใช้ต้องมองหา ทางเลือกอื่นของ Miro
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือน
- ธุรกิจ: $16/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1000+ รีวิว)
5. กลิฟฟี
Gliffy เป็นโปรแกรมสร้างแผนผังออนไลน์ที่ใช้งานง่าย มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ แม้ว่าบางคนอาจมองว่าจำกัดอยู่แค่การออกแบบพื้นฐานในตอนแรก แต่ Gliffy จะทำให้คุณประหลาดใจด้วยการรองรับฟีเจอร์ระดับมืออาชีพที่น่าประทับใจ
ตัวอย่างเช่น ในการสร้างแผนผังกระบวนการ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ ได้ รวมถึงรูปร่างต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ โทนสีที่ปรับแต่งได้ และอื่นๆ อีกมากมาย ผ่านตัวแก้ไขของ Gliffy
Gliffy ให้ผู้ใช้สามารถสำรวจความสามารถของมันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย. ใช้คุณสมบัติการสร้างกราฟและแผนภูมิของเครื่องมือโดยการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ฟรี.
คุณสมบัติเด่นของ Gliffy
- ผสานการทำงานกับ Google Drive, Confluence และ Jira
- สร้างแผนผังงานด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการนำทาง
- ใช้ประโยชน์จากการรองรับคุณสมบัติการสร้างแผนผังงานระดับมืออาชีพ เช่น การผสานระบบ SSO และการทำงานอัตโนมัติของแผนภาพการไหลของข้อมูล
- ปรับแต่งแผนผังงานด้วยชุดสีที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Gliffy
- เทมเพลตถูกจำกัดเฉพาะแผนพรีเมียมเท่านั้น
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความท้าทายในการสร้างแผนผังที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน
ราคาของ Gliffy
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $6 ถึง $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Gliffy:
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
6. Lucidchart
Lucidchart เป็นหนึ่งในโปรแกรมสร้างแผนผังงานออนไลน์ฟรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
เครื่องมือสร้างแผนผังออนไลน์มีเทมเพลตและคุณสมบัติมากมาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลและปรับแต่งรูปร่างของแผนผังได้ สร้างแผนผังที่โดดเด่นและเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ฟีเจอร์การจัดรูปแบบอัตโนมัติช่วยให้การสร้างผังงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยจะปรับแต่งดีไซน์ให้สมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงาน
Lucidchart ยังช่วยให้การแชร์กับสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะ สามารถแสดงความคิดเห็นบนแต่ละรูปร่างได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตลอดกระบวนการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- ทำงานข้ามแพลตฟอร์ม: Mac, Linux และ Windows
- ผสานรวมแพลตฟอร์มหลัก เช่น Office หรือ Google Workspace
- สร้างได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือวาดที่เรียบง่ายซึ่งจัดตำแหน่งรายการให้ตรงกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี
- คุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูลอาจยากต่อการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งทำให้พวกเขาค้นหา ทางเลือกอื่น ๆของ Lucidchart
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $7. 95/ เดือน
- ทีม: $9.00/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 6/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
7. Draw. io
Draw. io เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังกระบวนการออนไลน์ฟรีที่ช่วยให้คุณเข้าสู่โหมดสร้างสรรค์ได้ทันที คุณไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบหรือชำระเงิน—เพียงแค่เปิดเครื่องมือและสร้างแผนผังบนกระดานไวท์บอร์ด
เสน่ห์ของโปรแกรมสร้างแผนผังงานอยู่ที่ความเรียบง่าย; ข้อจำกัดหลักคือชุดคุณสมบัติที่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่มีความต้องการในการสร้างแผนผังที่ซับซ้อนมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Draw.io
- ปรับแต่งตามความต้องการของคุณด้วยเครื่องมือสร้างแผนผังงานแบบโอเพ่นซอร์สนี้
- นำเข้ารูปทรงและแก้ไขแบบออฟไลน์โดยใช้ฟีเจอร์สมุดร่าง
- บันทึกแผนภาพในตำแหน่งต่างๆ เช่น Google Drive หรือ GitHub
- สามารถใช้งานร่วมกับแอปทั่วไปอื่น ๆ ได้ เช่น SharePoint, OneDrive, Atlassian, Google Drive, Dropbox และอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Draw.io
- คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างแผนผังงานอื่น ๆ
- ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ราคา Draw. io
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Draw. io
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 390+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 740 รายการ)
8. Canva
Canva เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการออกแบบ แต่ก็เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการแนวทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นในการสร้างแผนผังงาน
มันมีตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถเปลี่ยนเทมเพลตให้กลายเป็นแผนผังที่สวยงามได้ภายในไม่กี่นาที. คุณยังสามารถปรับแต่งการออกแบบได้ด้วยห้องสมุดภาพประกอบและไอคอนที่หลากหลายของ Canva ซึ่งช่วยให้แผนผังของคุณมีข้อมูลครบถ้วนและไม่เหมือนใคร.
Canva ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น แผนผังกระบวนการ—การเพิ่มความคิดเห็นไปจนถึงการแชร์งานออกแบบ เครื่องมือนี้จะช่วยให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้นสำหรับทีมของคุณ ผู้ใช้ยังสามารถสร้างเวอร์ชันที่แตกต่างกันของงานออกแบบเดียวกันได้อีกด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- สร้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Canva
- เข้าถึงงานได้จากทุกอุปกรณ์ เนื่องจากทำงานบนแพลตฟอร์มบนคลาวด์
- สร้างการออกแบบที่สอดคล้องกันโดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- เปลี่ยนการนำเสนอให้เป็นแผนผังงานด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Canva
- ใช้งานได้ช้าและบางครั้งจัดระเบียบได้ยาก
- ไม่มีความเข้าใจง่ายเมื่อเทียบกับโปรแกรมสร้างแผนผังงานอื่น ๆ
ราคาของ Canva
- ฟรี
- ข้อดี: $12.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $14.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11,500+ รีวิว)
9. แปลกประหลาด
Whimsical เป็นเครื่องมือ AI สร้างสรรค์สำหรับการสร้างแผนผังความคิด, โครงร่าง, และเอกสารที่เต็มไปด้วยจินตนาการ
ผู้สร้างแผนผังการไหลมีคุณสมบัติเช่น อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม, และการผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม
หนึ่งในคุณสมบัติของมันคือเครื่องมือแผนผังความคิด AI ที่ผสานรวมอยู่ ซึ่งแนะนำหัวข้อใหม่ ๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพแผนผังความคิดของคุณ แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งสำคัญต่อกระบวนการสร้างแผนผังงานก็ตาม แต่มันก็เพิ่มสัมผัสที่น่าเพลิดเพลินและช่วยเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของ Whimsical
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่แสนจะน่ารัก
- อินเทอร์เฟซที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ พร้อมเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกการสร้างโครงร่าง
- คุณสมบัติการสร้างต้นแบบแบบโต้ตอบ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับผู้ใช้หลายคนในการออกแบบพร้อมกัน
- ผสานเครื่องมือเช่น Figma, Slack, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดที่แสนจะพิลึกพิลั่น
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบบูรณาการ
- ตัวเลือกสีที่จำกัดในการสร้างแผนผังงาน
ราคาที่แปลกประหลาด
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $20/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวที่แปลกประหลาด
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
10. สมาร์ทดรอว์
SmartDraw เป็นโปรแกรมสร้างแผนผังที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังได้มากกว่า 70 ประเภท ตั้งแต่แผนผังการไหลไปจนถึงแผนผังเชิงโครงสร้าง จุดเด่นของโปรแกรมนี้อยู่ที่ฟีเจอร์การปรับแต่งและการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง
ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงเช่นแบบวาด CAD, SmartDraw ไปไกลกว่าแผนผังและแผนภาพง่าย ๆ เพื่อรองรับความต้องการการออกแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- รับบริการออกแบบระดับมืออาชีพด้วย CAD
- ใช้เทมเพลตการออกแบบที่ชาญฉลาดและทันสมัยซึ่งช่วยให้แผนภาพดูดี
- สร้างแผนภาพที่แตกต่างกันได้โดยตรงด้วยส่วนขยายในตัว
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- ประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่างที่ไม่จำเป็นสำหรับการสร้างแผนผังงาน
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ SmartDraw
- ผู้ใช้รายบุคคล: $9.95/เดือน
- ทีม: $8. 25/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
เลือกโปรแกรมสร้างแผนผังงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
การวาดแผนผังการไหลด้วยมือไม่ใช่ทางเลือกสำหรับทีมส่วนใหญ่ เนื่องจากใช้เวลานาน ยากต่อการจัดเก็บ และไม่สามารถปรับปรุงหรือทำงานร่วมกันได้
ด้วยโปรแกรมสร้างแผนผังงานฟรี การออกแบบอย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ ฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถวาดแผนภาพด้วยตัวแก้ไขที่ใช้งานง่าย เชื่อมต่อรูปร่างโดยอัตโนมัติ ปรับขนาดรูปร่างแบบไดนามิก และการป้อนและแก้ไขข้อความ จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับงานของคุณ
ด้วยการเพิ่มเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, คุณสมบัติการออกแบบขั้นสูง, และการผสานระบบ, การสร้างและปรับปรุงกระบวนการกลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วขึ้น.
วิธีที่ดีที่สุดในการประเมินซอฟต์แวร์คือการทดสอบด้วยตนเอง และ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรื่องนี้! สร้างแผนผัง ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และติดตามความคืบหน้าของคุณโดยไม่ต้องออกจากเบราว์เซอร์
ลองใช้ ClickUp's Interactive Whiteboardและเทมเพลตแผนผังกระบวนการทำงานวันนี้ฟรี และค้นพบวิธีที่ ClickUpทำงานเป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการทำแผนผังของคุณ