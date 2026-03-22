Asana vs. ClickUp: สิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กต้องการในตอนนี้

คุณกำลังทำงานโครงการของลูกค้าอยู่ครึ่งทางแล้ว แต่สิ่งต่าง ๆ ก็เริ่มควบคุมไม่ได้ งานที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคิดว่า 'เกือบเสร็จ' ก็ยังไม่เสร็จ และคำติชมก็ถูกฝังอยู่ในช่องคอมเมนต์ที่ไม่มีใครหาเจอ
ดังนั้นคุณจึงทำเหมือนที่ทีมขนาดเล็กส่วนใหญ่ทำกัน คุณเพิ่มเครื่องมืออีกชิ้น รายการตรวจสอบ หรือวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หนึ่งหรือสองสัปดาห์ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะกลับมาอยู่ในการควบคุมอีกครั้ง แต่แล้วมันก็ไม่ใช่
ในการเปรียบเทียบระหว่าง Asana กับ ClickUp ทั้งสองเครื่องมือต่างสัญญาว่าจะนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวาย แต่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การเลือกนี้คือเกี่ยวกับวิธีที่ทีมของคุณทำงานจริงเมื่อมีกำหนดเวลาที่แน่นหนา บทบาทหน้าที่ทับซ้อนกัน และไม่มีฝ่ายปฏิบัติการคอยจัดการสิ่งต่างๆ เบื้องหลัง มาเปรียบเทียบทั้งสองเพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุด! 🌟
Asana vs. ClickUp ในมุมมองที่รวดเร็ว
ก่อนที่จะลงลึก นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วว่า Asana และ ClickUp เปรียบเทียบกันอย่างไร
ตารางนี้เน้นความแตกต่างหลักในแนวทางของพวกเขา ช่วยให้คุณสามารถเห็นปรัชญาที่สอดคล้องกับความต้องการของทีมคุณได้ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มต้น 👇
|หมวดหมู่
|อาสนะ
|คลิกอัพ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมที่ต้องการการจัดการงานที่มุ่งเน้น
|ทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มเดียวสำหรับทุกงาน
|ความแข็งแรงของแกนกลาง
|อินเตอร์เฟซสะอาด, กระบวนการทำงานที่ตรงไปตรงมา
|พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์, การปรับแต่ง, เอกสารในตัว, กระดานไวท์บอร์ด, แชท และคุณสมบัติอื่น ๆ
|แนวทางปัญญาประดิษฐ์
|คุณสมบัติ AI เสริม
|ปัญญาประดิษฐ์แท้ (ClickUp Brain) ในทุกฟีเจอร์
|เส้นทางการเรียนรู้
|เส้นโค้งการเรียนรู้เริ่มต้นที่ต่ำลง
|เริ่มต้นที่ชันกว่า มีความยืดหยุ่นในระยะยาวมากขึ้น
|มุมมองและโครงสร้าง
|รายการที่แข็งแกร่ง, บอร์ด, ปฏิทิน; ความต้องการของ Gantt/ภาระงานในระดับที่สูงขึ้น
|มุมมอง ClickUp แบบ Rich (รายการ, บอร์ด, แผนงาน Gantt, ปฏิทิน, แผนผังความคิด, ปริมาณงาน) ในระดับที่ต่ำกว่า
|ความร่วมมือ
|ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน, การกล่าวถึง, การส่งข้อความพื้นฐาน
|เอกสารในตัว, แชท, กระดานไวท์บอร์ด และการบันทึกหน้าจอ ช่วยลดความซับซ้อนของเครื่องมือ
|ระบบอัตโนมัติ
|กฎและแม่แบบที่ง่าย
|ระบบอัตโนมัติแบบละเอียดพร้อมเงื่อนไข/ตัวกระตุ้นสามารถปรับขนาดได้ดีกว่า
|การสนับสนุน
|ศูนย์ช่วยเหลือที่ดี; 24/7, ส่วนใหญ่สำหรับองค์กร
|บริการสนับสนุนตลอด 24/7 แม้ในระดับบริการที่ต่ำกว่า พร้อมการปล่อยฟีเจอร์ใหม่รวดเร็ว
ClickUp คืออะไร?
ClickUpคือพื้นที่ทำงานแบบรวม AIแห่งแรกของโลกที่โครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์ของคุณอยู่ร่วมกัน โดยมีAIที่ฝังตัวอยู่ในบริบทเป็นชั้นข้อมูลที่เข้าใจงานของคุณและช่วยให้งานของคุณก้าวหน้าไปข้างหน้า
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะต้องจ่ายเงินและจัดการกับเครื่องมือหลายชิ้นแยกกัน หรือสามารถดำเนินกิจการทั้งหมดได้จากที่เดียว
📮 ClickUp Insight: 24% ของผู้คนจินตนาการถึง 'แท็บหลัก' ที่สามารถจัดการทุกอย่างได้ในครั้งเดียว
ตรรกะนั้นง่ายมาก: สมองของเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจัดการกับแท็บที่เปิดไว้จำนวนมาก และแต่ละหน้าต่างใหม่จะเพิ่มความเครียดและความซับซ้อนทางความคิดอย่างละเอียด แม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกถึงมันก็ตาม 🧠
ด้วย ClickUp Brain MAX คุณสามารถรวมศูนย์ข้อมูล ค้นหาข้ามโมเดล AI หลายตัว และดึงข้อมูลที่คุณต้องการได้ทันที ผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI นี้จะมอบจุดเข้าถึงเดียวให้คุณโดยไม่ต้องกังวลกับการเปิดทุกอย่างไว้พร้อมกัน ลดความยุ่งเหยิง ลดความเครียด เพิ่มการควบคุมมากขึ้น ✨
ราคาของ ClickUp
อะไรคืออาสนะ?
Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ จัดระเบียบงาน ติดตามโครงการ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะจัดโครงสร้างงานเป็นโครงการ งานย่อย งานย่อย และไทม์ไลน์
คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าผ่านมุมมองที่ใช้งานง่าย เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์ ระบบนี้มอบวิธีการจัดการโครงการเชิงเส้นที่สะอาดและคาดการณ์ได้
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
📖 อ่านเพิ่มเติม: Asana Vs. ClickUp
การเปรียบเทียบคุณสมบัติสำหรับทีมขนาดเล็ก
รายการคุณสมบัติที่ยาวเหยียดไร้ประโยชน์หากไม่มีบริบท สิ่งที่สำคัญจริงๆ คือคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงที่ทีมเล็กๆ ของคุณเผชิญอยู่ทุกวันได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่มีผู้จัดการโครงการเฉพาะทางในการกำหนดค่าระบบที่ซับซ้อน
มาเริ่มกันเลย! 💪
คุณสมบัติ #1: ความง่ายในการใช้งานและการเรียนรู้
อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์ใหม่ใด ๆ คือการทำให้ทีมของคุณใช้งานจริง หากการตั้งค่าซับซ้อนเกินไป ผู้คนจะกลับไปใช้พฤติกรรมเดิม ๆ ของการใช้อีเมลและสเปรดชีต ซึ่งจะทำให้การลงทุนนั้นไร้ประโยชน์ เส้นโค้งการเรียนรู้ของเครื่องมือกลายเป็นปัจจัยสำคัญ:
อาสนะ
อาสนะเป็นที่รู้จักจากความเรียบง่ายในตอนแรก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดตาและการออกแบบที่ตรงไปตรงมาหมายความว่าสมาชิกในทีมส่วนใหญ่สามารถเริ่มสร้างและจัดการงานได้ภายในไม่กี่นาที สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเพียงรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานเพื่อจัดระเบียบอย่างรวดเร็ว นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ
คลิกอัพ
ClickUp ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป โดยให้คุณควบคุมวิธีการตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานะ มุมมอง โครงสร้างงาน และระบบอัตโนมัติต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถขจัดงานที่ซ้ำซ้อนได้ แต่ความยืดหยุ่นนี้หมายความว่าคุณจะไม่มีจุดเริ่มต้นแบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกงาน คุณจะต้องใช้เวลาคิดวางแผนล่วงหน้าสักเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม นี่คือจุดที่ ClickUp เริ่มให้ผลตอบแทน แทนที่จะบังคับให้ทีมของคุณทำงานในวิธีที่ถูกกำหนดไว้ คุณสามารถปรับเครื่องมือให้เข้ากับวิธีการทำงานที่คุณใช้อยู่แล้ว
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! หากคุณต้องการสิ่งที่ทีมของคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีด้วยการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย Asana เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า แต่ถ้าคุณต้องการระบบที่สามารถปรับให้เข้ากับการเติบโตของธุรกิจ ClickUp ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการตั้งค่าเริ่มต้นโดยใช้เทมเพลต ClickUp ซึ่งมีโครงสร้างสำเร็จรูปสำหรับกรณีการใช้งานนับร้อย ตั้งแต่แคมเปญการตลาดไปจนถึงการต้อนรับลูกค้าใหม่ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งแพลตฟอร์มตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ 2: การจัดการงานและโครงการ
ธุรกิจของคุณอาจต้องจัดการกับงานหลากหลายประเภท เช่น โครงการของลูกค้า การดำเนินงานภายใน แคมเปญการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบที่เข้มงวดซึ่งปฏิบัติต่อทุกงานเหมือนกันหมดจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย:
อาสนะ
Asana ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความชัดเจน งาน, งานย่อย, กำหนดเวลา, และความเชื่อมโยงสามารถตั้งค่าและติดตามได้ง่าย คุณสามารถมอบหมายงาน, กำหนดวันครบกำหนด, แนบไฟล์, และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่มีความยุ่งยาก ฟีเจอร์เช่น กำหนดเวลา, จุดสำคัญ, และความเชื่อมโยงทำให้ง่ายต่อการวางแผนงานโดยไม่หลงในรายละเอียด
คลิกอัพ
ClickUp เข้าถึงทั้งการจัดการงานและโครงการอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยใช้โครงสร้างแบบซ้อนกันของ Workspace, Space, Folder, List และClickUp Taskเพื่อจัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้าง Space เฉพาะสำหรับแต่ละแผนก เช่น 'การตลาด' หรือ 'งานลูกค้า' และจากนั้นใช้ Folder และ List เพื่อจัดการโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายในแผนกนั้นๆ ได้
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp คว้าชัยชนะ! มันจัดการกับความซับซ้อนได้ดีกว่า และสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโต ความยืดหยุ่นนี้สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: มองเห็นงานของคุณได้จากทุกมุมมองด้วยมุมมอง ClickUp มากกว่า 15แบบ คุณไม่ต้องยึดติดกับรูปแบบเดียว และสมาชิกแต่ละคนในทีมสามารถเลือกมุมมองที่เหมาะสมกับวิธีคิดและการวางแผนของตนเองได้
คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึง:
- มุมมองรายการ: รายการสิ่งที่ต้องทำที่ทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบ, การจัดเรียง, และการกรองงาน
- มุมมองบอร์ด: บอร์ดสไตล์คัมบังที่เหมาะสำหรับการมองเห็นกระบวนการทำงาน
- แผนภูมิแกนต์: ไทม์ไลน์สำหรับการวางแผนโครงการและจัดการความเชื่อมโยงระหว่างงาน
- มุมมองปฏิทิน: ปฏิทินแบบคลาสสิกสำหรับจัดตารางและวางแผนเนื้อหาหรือแคมเปญ
- มุมมองไทม์ไลน์: มุมมองเชิงเส้นสำหรับการวางแผนเส้นทางและการจัดการทรัพยากร
คุณสมบัติที่ 3: เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน
เมื่อการสนทนาของทีมคุณเกิดขึ้นในแอปหนึ่ง แผนโครงการอยู่ในอีกแอปหนึ่ง และเอกสารอยู่ในแอปที่สาม คุณกำลังสร้างปัญหาการกระจายบริบท ซึ่งหมายความว่าทีมต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากหลายแพลตฟอร์ม
อาสนะ
Asana ช่วยให้การทำงานร่วมกันในธุรกิจเชื่อมโยงกับงานอย่างใกล้ชิด คุณสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนงาน ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม แนบไฟล์ และรักษาการสนทนาให้อยู่ในบริบทที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกล่องข้อความที่แสดงการอัปเดต การกล่าวถึง และกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละโครงการ ช่วยให้แต่ละบุคคลติดตามงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Slack หรืออีเมลได้ดี โดยไม่ต้องรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
คลิกอัพ
ClickUp ขับเคลื่อนไปข้างหน้าในการรวมศูนย์การร่วมมือภายในเครื่องมือเองมากขึ้น ที่ระดับงาน คุณได้รับความคิดเห็นแบบมีหัวข้อ การกล่าวถึง การแชร์ไฟล์ และความสามารถในการมอบหมายความคิดเห็นเป็นงานที่ต้องดำเนินการ ด้วยวิธีนี้ ข้อเสนอแนะจะกลายเป็นงาน
ขจัดปัญหาการทำงานที่กระจายตัวด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ติดตั้งอยู่ใน ClickUp โดยตรง
- ClickUp Chat: สนทนาในช่องทางเฉพาะหรือข้างๆ งานของคุณ เพื่อให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่ทำอยู่
- ClickUp Docs: สร้างเอกสารสรุปโครงการ, วาระการประชุม, และวิกิของบริษัทที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานของคุณ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้
- ClickUp Whiteboards: ระดมความคิด, วางแผนการทำงาน, และวางแผนโครงการอย่างชัดเจนกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะ! มันรวมการสนทนา เอกสาร และการวางแผนไว้ในระบบเดียว ลดการสลับเครื่องมือ
คุณสมบัติ #4: ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ
ในฐานะธุรกิจขนาดเล็ก ทีมงานของคุณต้องสวมหมวกหลายใบ ทุกนาทีที่ใช้ไปกับกระบวนการทำงานแบบแมนนวล เช่น การอัปเดตสถานะโครงการหรือการเตือนใครบางคนเกี่ยวกับกำหนดเวลา เป็นนาทีที่ไม่ถูกใช้ไปกับกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่สร้างรายได้
ทั้งสองแพลตฟอร์มมีระบบอัตโนมัติ แต่การเข้าถึงและความสามารถแตกต่างกัน:
อาสนะ
Asana เข้าสู่ระบบอัตโนมัติด้วยความเรียบง่ายเป็นสำคัญ ฟีเจอร์ 'กฎ' ของมันช่วยให้คุณดำเนินการทั่วไป เช่น การอัปเดตกำหนดเวลาและการส่งการแจ้งเตือนได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ระบบอัตโนมัติใน Asana มักจะอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ มันจัดการกับเวิร์กโฟลว์ที่เป็นเส้นตรงได้ดี แต่ถ้าขั้นตอนของคุณมีเงื่อนไข การดำเนินการข้ามโปรเจกต์ หรือตรรกะที่ซับซ้อน คุณอาจเริ่มพบข้อจำกัด
คลิกอัพ
ClickUp Automationsถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นโดยอัตโนมัติด้วยคลังทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการที่หลากหลาย คุณสามารถทำให้งานซ้ำๆ เกือบทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
คุณสามารถเลือกจากคลังสูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก หรือสร้างของคุณเองก็ได้ คุณจะได้รับ ทริกเกอร์ (เหตุการณ์ที่เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ), เงื่อนไข (เกณฑ์ที่ต้องตรงกันเพื่อให้การทำงานอัตโนมัติทำงาน), และ การกระทำ (งานที่การทำงานอัตโนมัติจะดำเนินการ)
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp คว้าชัยชนะ! มีความยืดหยุ่น การควบคุม และความสามารถในการขยายตัวที่ดีกว่า ทำให้เหมาะสมกับทีมมากกว่า
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: อัตโนมัติการตัดสินใจและการดำเนินการด้วยClickUp Super Agents คุณสามารถก้าวไปไกลกว่าการอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์ไปสู่กระบวนการทำงานที่ปรับตัวและตอบสนองตามบริบทได้ คุณสามารถมอบหมายส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานให้กับ AI ที่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้
ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่งย้ายงานไปยัง 'การตรวจสอบของลูกค้า' แทนที่จะประสานงานขั้นตอนต่อไปด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างตัวแทนที่กำหนดเองเพื่อ:
- ตรวจสอบว่างานย่อยทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- สรุปผลลัพธ์ที่ได้ให้อยู่ในรูปแบบการอัปเดตที่ลูกค้าเข้าใจง่าย
- แท็กผู้จัดการบัญชีและมอบหมายการติดตามผล
- ตั้งการแจ้งเตือนหากลูกค้าไม่ตอบกลับภายในสองวัน
คุณสมบัติที่ 5: การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถทำได้ทุกอย่าง และธุรกิจขนาดเล็กของคุณอาจพึ่งพาแอปพลิเคชันหลักไม่กี่ตัว เช่น Google Drive สำหรับไฟล์หรือ Teams สำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว ปัญหาคือสิ่งนี้ทำให้เกิดการแยกข้อมูล Asana และ ClickUp ต่างก็มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยมหลากหลาย:
อาสนะ
Asana สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ธุรกิจขนาดเล็กใช้อยู่แล้วได้อย่างราบรื่น ซึ่งรวมถึงแอปสำหรับการสื่อสาร (เช่น Slack) แอปสำหรับการแชร์ไฟล์ (Google Drive, Dropbox) และแอปสำหรับปฏิทิน ความแข็งแกร่งของระบบอยู่ที่ความน่าเชื่อถือและความง่ายในการตั้งค่า การผสานการทำงานส่วนใหญ่เป็นแบบ plug-and-play: คุณเชื่อมต่อเครื่องมือ ตั้งค่าตัวเลือกไม่กี่อย่าง และมันก็ทำงานได้ทันที
คลิกอัพ
ClickUp ใช้แนวทางที่กว้างขึ้นClickUp Integrationsช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องมือหลากหลายประเภทมากกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุมหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร การพัฒนา การจัดเก็บข้อมูล การติดตามเวลา และอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม ClickUp ยังพยายามลดความซับซ้อนของเครื่องมือที่ใช้งาน ลดจำนวนเครื่องมือที่คุณจำเป็นต้องใช้ตั้งแต่แรก
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือภายนอกเป็นหลัก ClickUp ได้รวมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เอกสาร, แชท, กระดานไวท์บอร์ด และการติดตามเวลา ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! หากคุณต้องการการควบคุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและตัวเลือกในการรวมเครื่องมือต่างๆ ในระยะยาว ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้คุณมากกว่า ในขณะที่ Asana ช่วยในการผสานการทำงานที่ง่ายดาย
คุณสมบัติของ AI สำหรับทีมธุรกิจขนาดเล็ก
AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็กเปรียบเสมือนสมาชิกทีมเพิ่มเติมที่คุณไม่สามารถจ้างได้ เป็นนักเขียนคำโฆษณาที่ช่วยคุณร่างอีเมลการตลาด เป็นผู้ดูแลระบบที่สรุปบันทึกการประชุม และเป็นผู้ประสานงานโครงการที่แจ้งเตือนปัญหาคอขวด
การใช้เครื่องมือ AI หลายตัวที่แยกจากกันก่อให้เกิดการขยายตัวของ AI อย่างไม่เป็นระเบียบ (AI sprawl) ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือและแพลตฟอร์ม AI โดยไม่มีการวางแผน ควบคุม หรือกลยุทธ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกโดยเปล่าประโยชน์ เกิดการทำงานซ้ำซ้อน เสี่ยงต่อความปลอดภัย และขาดการควบคุมอย่างสิ้นเชิงต่อร่องรอยการใช้งาน AI ขององค์กร
มาเปรียบเทียบกัน:
อาสนะ
Asana Intelligence มุ่งเน้นการช่วยเหลือในการทำงานและรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน โดยไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานพื้นฐานของเครื่องมือ
ผู้ช่วย AIช่วยในเรื่อง:
- สรุปงาน: ทำความเข้าใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความคิดเห็นยาวหรือการอัปเดต
- คำแนะนำที่ชาญฉลาด: แนะนำกำหนดส่ง, ลำดับความสำคัญ, หรือขั้นตอนถัดไป
- การอัปเดตเป้าหมายและสถานะ: สร้างสรุปโครงการสำหรับการรายงาน
- ความช่วยเหลือเนื้อหาพื้นฐาน: เขียนใหม่หรือปรับโทนสำหรับข้อความ
มันช่วยปรับปรุง การมองเห็นและความชัดเจน แต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ภายในขอบเขตของการช่วยเหลือในระดับงาน
คลิกอัพ
AI ของ ClickUp ถูกฝังแน่นอยู่ในวิธีการทำงานจริงมากขึ้น โดยสามารถโต้ตอบกับพื้นที่ทำงาน ข้อมูล และกระบวนการทำงานของคุณได้
คุณจะได้รับ:
การช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์ตามบริบท
ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ตระหนักถึงพื้นที่ทำงานของคุณ มันดึงบริบทจากงานจริง เอกสาร ความคิดเห็น และแม้แต่เครื่องมือที่เชื่อมต่อของคุณ
สิ่งที่สามารถทำได้:
- ตอบคำถามเกี่ยวกับงานของคุณ ('อะไรกำลังขัดขวางโครงการนี้อยู่?'
- สร้างงาน ภารกิจย่อย และแผนโครงการ
- สรุปโครงการทั้งหมดหรือกระแสกิจกรรม
- กรอกคุณสมบัติของงานอัตโนมัติ เช่น ผู้รับผิดชอบหรือลำดับความสำคัญ
- ค้นหาข้อมูลข้ามเครื่องมือ (Google Drive, GitHub, ฯลฯ) เพื่อดูบริบท
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเข้าร่วมโครงการในช่วงกลาง คุณสามารถถาม ClickUp Brain ได้ว่า 'อะไรกำลังขัดขวางโครงการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ในตอนนี้?' มันจะสแกนงาน ความคิดเห็น และสถานะต่างๆ จากนั้นจะบอกคุณถึงงานที่ค้างอยู่ ความสัมพันธ์ที่ติดขัด และใครรับผิดชอบอะไร
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ClickUp AI Notetakerเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ของคุณ มันจะถอดเสียงการสนทนาโดยอัตโนมัติ สร้างสรุป และแม้กระทั่งสร้างรายการที่ต้องดำเนินการให้คุณ
เครื่องมือ AI บนเดสก์ท็อป
หาก ClickUp Brain ทำงานอยู่ ภายใน พื้นที่ทำงานของคุณClickUp Brain MAXจะขยายพลังนั้น ออกไปนอกพื้นที่ คิดถึงมันเหมือนเป็นชั้น AI บนเดสก์ท็อปที่ครอบคลุมทุกเครื่องมือของคุณ
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันแตกต่าง:
- ทำงานเป็นผู้ช่วย AI ที่อยู่ตลอดเวลาในทุกแอป (อีเมล, เอกสาร, Slack, ฯลฯ)
- ให้คุณสลับระหว่างโมเดล AI หลายตัว ได้ในที่เดียว รวมถึง GPT, Claude และ Gemini
- อนุญาตให้แก้ไขในตำแหน่งเดิม (เขียนข้อความใหม่ได้โดยตรงภายในแอปใดก็ได้)
- รวมฟีเจอร์เสียงเป็นข้อความ (ClickUp Talk to Text) เพื่อสร้างงานหรือเนื้อหาได้เร็วขึ้น
- เชื่อมต่อกลับไปยังพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ เพื่อดำเนินการแบบเรียลไทม์
วิธีเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
ทำให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้นโดยปฏิบัติตามกรอบการทำงานที่เป็นรูปธรรม
มุ่งเน้นที่การเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของทีมคุณมากกว่าการเปรียบเทียบทุกฟีเจอร์
- ตรวจสอบเครื่องมือปัจจุบันของคุณ: ทำรายการแอปพลิเคชันทุกตัวที่ทีมของคุณใช้สำหรับการจัดการโครงการ, การจัดทำเอกสาร, และการสื่อสาร. ระบุจุดที่ข้อมูลสูญหายหรือการทำงานหลุดรอดไปเมื่อเปลี่ยนระหว่างแอปพลิเคชันเหล่านี้.
- ระบุรูปแบบการทำงานของคุณ: โครงการของคุณโดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกันและสามารถทำซ้ำได้หรือไม่ หรือมีความแตกต่างกันอย่างมาก? ทีมต่างๆ (เช่น ทีมการตลาดกับทีมปฏิบัติการ) จำเป็นต้องเห็นงานของพวกเขาในรูปแบบที่แตกต่างกันหรือไม่?
- พิจารณาเส้นทางการเติบโตของคุณ: คุณมองเห็นธุรกิจของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าอยู่ที่ไหน? หากคุณวางแผนที่จะเพิ่มทีมเป็นสองเท่าหรือรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น ควรเลือกเครื่องมือที่สามารถรองรับสถานะในอนาคตได้ ไม่ใช่แค่ปัจจุบันเท่านั้น
- ทดสอบด้วยงานจริง: อย่าเพียงแค่สร้าง 'โปรเจกต์ทดสอบ' ให้ใช้ระดับฟรีของทั้งสองแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินโครงการขนาดเล็กในโลกจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับจุดที่คุณรู้สึกติดขัดและจุดที่คุณรู้สึกถึงความก้าวหน้า
- ประเมินประโยชน์ของ AI: สำหรับทีมขนาดเล็ก AI สามารถเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงเกมได้ ทดสอบคุณสมบัติของ AI จากแต่ละแพลตฟอร์มกับงานประจำวันของคุณ ดูว่าแพลตฟอร์มใดช่วยประหยัดเวลาในการเขียน สรุปข้อมูล หรือสร้างรายการดำเนินการได้มากที่สุด
เครื่องมือใดที่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ?
การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณและปรัชญาการทำงานของคุณอย่างสมบูรณ์ ไม่มีเครื่องมือใดที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียว แต่มีเพียงเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุด
เลือก Asana หาก:
- ทีมของคุณต้องการเครื่องมือที่ง่ายและสะอาดสำหรับการติดตามงาน และไม่ต้องการการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง
- คุณพอใจกับชุดเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับเอกสาร, แชท, และวิกิภายในแล้ว
- การเริ่มต้นใช้งานภายในไม่กี่นาทีมีความสำคัญมากกว่าการมีแพลตฟอร์มที่สามารถขยายขนาดเพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- โครงการของคุณโดยทั่วไปแล้วมีความตรงไปตรงมาและปฏิบัติตามรูปแบบที่สม่ำเสมอ
เลือก ClickUp หาก:
- คุณต้องการรวบรวมงานของคุณและลดจำนวนการสมัครสมาชิกที่คุณกำลังจ่ายอยู่
- ทีมของคุณบริหารจัดการโครงการหลากหลายประเภทที่ต้องการมุมมองและกระบวนการที่ปรับแต่งแตกต่างกัน
- คุณเห็นคุณค่าในผู้ช่วย AI ที่สามารถช่วยในการเขียน สรุป และทำงานอัตโนมัติ
- คุณคาดหวังให้ธุรกิจของคุณเติบโต และต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถขยายตัวไปพร้อมกับคุณได้ โดยไม่ต้องบังคับให้ย้ายระบบในภายหลัง
นี่คือสิ่งที่ Derek Clements ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของBankGloucesterกล่าวถึง ClickUp:
ClickUp มีคุณสมบัติและประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่น ๆ Asana เป็นคู่แข่งที่เก่าแก่ที่สุด และเหมาะสำหรับการจัดการงาน แต่ไม่มีคุณสมบัติมากมายนอกเหนือจากนั้น…ฉันใช้คุณสมบัติพื้นฐานของ ClickUp เช่น พื้นที่/โฟลเดอร์/รายการ และมุมมองปฏิทินมากที่สุด เพราะมีความหลากหลายมากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการรูปแบบหรือการนำเสนอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ClickUp มีคุณสมบัติที่ลึกซึ้งมากมาย เช่น การติดตามเวลา, การทำงานอัตโนมัติของงาน, แผงควบคุม และอื่น ๆ อีกมากมาย
คำตัดสินสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
Asana และ ClickUp เป็นตัวแทนของปรัชญาที่แตกต่างกันสองแนวทางในการจัดการงาน Asana มอบการจัดการงานที่ดีที่สุดในระดับแนวหน้าที่สามารถผสานเข้ากับระบบนิเวศของเครื่องมือเฉพาะทางอื่นๆ ได้อย่างลงตัว ClickUp ถูกสร้างขึ้นบนความเชื่อที่ว่าความซับซ้อนของเครื่องมือเป็นศัตรูของประสิทธิภาพการทำงาน และนำเสนอพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียวเพื่อทดแทนระบบนิเวศทั้งหมดนั้น
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปัจจุบัน ทางเลือกชัดเจน
ClickUp นำเสนอวิธีการแบบบูรณาการที่แก้ปัญหาการทำงานสมัยใหม่ได้อย่างตรงจุด โดยมีแพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้ ซึ่งรวมงาน เอกสาร การแชท และ AI ไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมขนาดเล็กของคุณมีเครื่องมือในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้แผนฟรีของ ClickUp สำหรับการทำงานจริงได้หรือไม่?
ใช่, ClickUp ให้บริการงานไม่จำกัดและมุมมองโครงการหลายแบบ, มอบทุกสิ่งที่ทีมขนาดเล็กต้องการเพื่อจัดการโครงการของลูกค้าและงานภายในตั้งแต่วันแรก.
ClickUp เปรียบเทียบกับ Asana อย่างไรสำหรับทีมที่กำลังเติบโต?
ปรับขนาดตามความซับซ้อนของทีมคุณด้วยฟีเจอร์การปรับแต่งอย่างลึกของ ClickUp และฟีเจอร์พื้นฐานเช่น Docs และ Chat ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเครื่องมือเพิ่มเติมเมื่อคุณเติบโต
วิธีเร็วที่สุดในการย้ายจาก Asana ไปยัง ClickUp คืออะไร?
โอนย้ายโครงการ งาน และผู้รับผิดชอบของคุณได้ในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือนำเข้าโดยตรงจาก Asana ของ ClickUp และใช้ทรัพยากรการเริ่มต้นใช้งานของเราเพื่อให้ทีมของคุณพร้อมทำงานได้อย่างรวดเร็ว
