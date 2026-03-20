11 อันดับทางเลือกโค้ด Claude เพื่อปฏิวัติกระบวนการทำงานของคุณ

เอเจนต์ที่ทำงานในเทอร์มินัลโดยตรง เช่น Claude Code ได้ตั้งมาตรฐานสูงสำหรับการพัฒนาอัตโนมัติ แต่สำหรับทีมวิศวกรรมหลายทีม ระบบนิเวศที่มีเพียงโมเดลเดียวหรืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานผ่านเทอร์มินัลเท่านั้น อาจรู้สึกเหมือนเป็นคอขวด
ไม่ว่าคุณจะต้องการหลีกเลี่ยงการผูกขาดกับผู้ให้บริการ, จัดการค่าใช้จ่ายของ API ที่เพิ่มขึ้น, หรือค้นหา AI ที่ทำงานได้โดยตรงใน IDE ของคุณ,เครื่องมือ AIที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาสามารถทำให้การทำงานง่ายขึ้นได้
ในคู่มือนี้ เราจะแยกแยะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Claude Code เพื่อให้คุณสามารถหาคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับชุดเครื่องมือของคุณได้
ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Claude Code ในพริบตา
ตารางต่อไปนี้เปรียบเทียบทางเลือกหลักของ Claude Code เพื่อช่วยให้คุณหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการควบคุมแบบเน้นเทอร์มินัลเป็นหลักและกระบวนการทำงานแบบ IDE-native
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ทีมทุกขนาดที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรเพื่อจัดการวงจรการพัฒนาทั้งหมด
|พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ด้วย AI สำหรับการเขียนโค้ด + การทำงานอัตโนมัติจากงานไปยัง PR ด้วย Codegen Agent และ Brain สำหรับการค้นหาทางเทคนิคข้ามแอป การสร้างโค้ด และอื่นๆ
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เคอร์เซอร์
|ทีมพัฒนาที่นำโดยนักพัฒนาซึ่งต้องการ IDE ที่รองรับ AI โดยตรง พร้อมตัวแทนอัตโนมัติที่ผสานการทำงานโดยตรงกับกระบวนการเขียนโค้ด
|คอมโพสเซอร์ 2.0 สำหรับการแก้ไขไฟล์หลายไฟล์และฟีเจอร์ Predictive Tab สำหรับการเติมข้อความอัตโนมัติความเร็วสูง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|GitHub Copilot
|ทีมวิศวกรรมที่ทำงานอยู่ในระบบนิเวศของ GitHub อยู่แล้ว และต้องการให้ AI ถูกผสานรวมเข้ากับการขอการดึง (pull requests) และการควบคุมเวอร์ชัน
|ตัวแทนโค้ดดิ้ง Copilot สำหรับการแก้ปัญหาอัตโนมัติและบันทึกความปลอดภัยระดับองค์กร
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือน
|วินด์เซิร์ฟ
|ทีม Frontend และ Full-stack ที่ต้องการ IDE แบบมีภาพและ AI ช่วย พร้อมการพรีวิว UI แบบเรียลไทม์
|เครื่องยนต์แบบคาสเคดเพื่อการรับรู้การแก้ไขแบบเรียลไทม์และการปรับแต่ง UI ด้วยการชี้และคลิก
|ฟรี; Pro เริ่มต้นที่ $15/เดือน
|Amazon Q
|ทีมวิศวกรรมที่มุ่งเน้น AWS ซึ่งกำลังปรับปรุงระบบเก่าให้ทันสมัยหรือจัดการสภาพแวดล้อมคลาวด์ขนาดใหญ่
|AWS Transform สำหรับการอัปเกรดเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหาเครือข่ายแบบบูรณาการ
|ราคาตามความต้องการ
|OpenCode CLI
|ทีมโอเพนซอร์สและทีมโครงสร้างพื้นฐานที่ชื่นชอบเครื่องมือแบบเทอร์มินัลเนทีฟที่สามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้ง
|การผสานรวม LSP สำหรับ "ปัญญาประดิษฐ์ระดับ IDE" และการทำงานแบบขนานหลายเซสชัน
|ราคาตามสั่ง
|Gemini CLI
|ทีมวิศวกรรมขนาดใหญ่ที่ทำงานกับคลังข้อมูลขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมระบบที่ซับซ้อน
|หน้าต่างบริบทโทเคนขนาดใหญ่ 1 ล้านรายการ และการเชื่อมโยงกับ Google Search แบบเรียลไทม์
|ราคาตามความต้องการ
|ไคลน์
|ทีมวิศวกรรมองค์กรที่เน้นด้านความปลอดภัยซึ่งต้องการเวิร์กโฟลว์การเขียนโค้ด AI ส่วนตัวภายใน IDE ของพวกเขา
|"นำการอนุมานของคุณมาเอง" และ ความโปร่งใสในการวางแผนก่อนแก้ไข
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|ผู้ช่วยเหลือ
|นักพัฒนาที่เน้นการใช้งาน Terminal เป็นหลักและทีมวิศวกรรมที่ใช้ Git เป็นหลักที่ต้องการการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงโค้ด AI อย่างครบถ้วน
|การส่ง Git อัตโนมัติพร้อมข้อความที่เหมาะสมและการจับคู่ที่เก็บ
|ราคาตามสั่ง
|ดำเนินการต่อ
|ทีมแพลตฟอร์มและ DevOps ที่ต้องการบังคับใช้มาตรฐานการเขียนโค้ดและนโยบายต่างๆ ในคำขอดึง (pull requests)
|การตรวจสอบ AI ที่กำหนดโดย Markdown และการทำงานอัตโนมัติของสถานะ PR อย่างต่อเนื่อง
|เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|Replit
|ผู้ก่อตั้งเดี่ยว, ทีมสตาร์ทอัพ, และกลุ่มสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วที่พัฒนาแอปพลิเคชันแบบครบวงจรอย่างรวดเร็ว
|Replit Agent สำหรับการสร้างแอปแบบไม่ต้องตั้งค่าล่วงหน้าและลูปทดสอบที่ซ่อมแซมตัวเอง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Claude Code
แม้ว่าClaude AIจะเป็นเอเจนต์ที่เหมาะสำหรับใช้งานในเทอร์มินัลโดยตรง แต่ก็ไม่ใช่โซลูชันที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการวิศวกรรม หากความสำคัญของคุณอยู่ที่ความยืดหยุ่น ต้นทุนที่คาดการณ์ได้ กระบวนการทำงานที่ผสานกับ IDE อย่างสมบูรณ์ หรือการควบคุมข้อมูลที่เข้มงวดมากขึ้น การพิจารณาAI อื่น ๆสำหรับทีมซอฟต์แวร์ก็เป็นทางเลือกที่ควรพิจารณา:
- รักษาความยืดหยุ่นของผู้ให้บริการ: สลับใช้โมเดลต่าง ๆ เช่น GPT-4o สำหรับตรรกะที่ซับซ้อน หรือ DeepSeek-R1 สำหรับความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่น แทนที่จะผูกติดอยู่กับระบบนิเวศของ Anthropic
- ควบคุมต้นทุนการขยายตัว: หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้จากการใช้ตามปริมาณ โดยเลือกใช้การสมัครสมาชิกแบบอัตราคงที่หรือใช้คีย์ API ของคุณเอง
- อยู่ในสภาวะไหลลื่น: ใช้การผสานรวม IDE ดั้งเดิมที่นำเสนอการแสดงผลความแตกต่างแบบภาพและการเติมข้อความอัตโนมัติแบบอินไลน์ แทนการสลับไปมาระหว่างเทอร์มินัล
- อัตราข้ามขีดจำกัด: ให้แน่ใจว่าทีมของคุณยังคงมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาสปรินต์ที่สำคัญ โดยการจัดเส้นทางคำขอผ่านผู้ให้บริการโมเดลหลายราย
- รับรองอธิปไตยของข้อมูล: ดำเนินการโมเดลในเครื่องหรือในสภาพแวดล้อมที่แยกจากเครือข่ายเพื่อเก็บซอร์สโค้ดที่เป็นกรรมสิทธิ์ไว้ภายในโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยของคุณเอง
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานของตัวแทน: ปรับแต่งวิธีที่พันธมิตร AI ของคุณจัดการการวางแผน การแก้ไขไฟล์ และการส่ง Git ให้ตรงตามมาตรฐาน CI/CD เฉพาะของคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนึ่งในระบบโค้ดดิ้ง AI ที่เก่าแก่ที่สุดชื่อว่าProgrammer's Apprentice ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1970 มันสามารถอ่านโค้ดที่เขียนไว้บางส่วน แนะนำขั้นตอนถัดไป และระบุปัญหาทางตรรกะได้ หลายแนวคิดเบื้องหลังเครื่องมือโค้ดดิ้ง AI ในปัจจุบันมีรากฐานมาจากโครงการนี้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโค้ด Claude ที่ควรใช้
พร้อมที่จะเปรียบเทียบคุณสมบัติที่ดีที่สุดแล้วหรือยัง? มาดูรายละเอียดกันเลย!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรเพื่อจัดการวงจรการพัฒนาทั้งหมด)
Claude Code มุ่งเน้นไปที่การสร้างและแก้ไขโค้ดภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนา งานที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนงาน การบันทึกการตัดสินใจ การติดตามข้อบกพร่อง และการตรวจสอบความคืบหน้า มักจะอยู่ในที่อื่น
ในทางตรงกันข้ามClickUp เข้าสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุน AIจากมุมมองที่แตกต่างจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อเขียนหรือแก้ไขโค้ดเพียงอย่างเดียว
พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้งาน โครงการ เอกสาร ระบบอัตโนมัติ และ AI ของคุณเชื่อมต่อกันในหนึ่งระบบ เพื่อที่ทีมของคุณจะได้หลีกเลี่ยงการทำงานที่กระจัดกระจายและดำเนินการวางแผนและปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นในขั้นตอนเดียว มาดูกันว่าทำได้อย่างไร!
เปลี่ยนบริบทการพัฒนาให้กลายเป็นคำตอบที่สามารถนำไปใช้ได้
ทีมวิศวกรรมเขียนเอกสารจำนวนมาก: ข้อกำหนดคุณลักษณะ, หมายเหตุ API, รายงานข้อบกพร่อง, คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน, และการอธิบายสถาปัตยกรรม ในเครื่องมือส่วนใหญ่ เอกสารเหล่านั้นจะแยกออกจากงานที่อธิบายไว้ ยังคงมีคนที่ต้องแปลแผนเป็นตั๋วงานและมอบหมายงานด้วยตนเอง
ClickUp Docsตัดขั้นตอนนั้นออกไปโดยนำเอกสารไปไว้ในเวิร์กสเปซเดียวกันกับงานพัฒนาของคุณ ทำให้การสร้างสเปค แผนงาน และแม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น
สมมติว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อกำหนด รูปภาพหน้าจอ และตัวอย่างโค้ดโดยใช้บล็อกโค้ดที่มีการเน้นไวยากรณ์ เมื่อแผนการดำเนินการชัดเจนขึ้น ส่วนต่างๆ ของเอกสารสามารถเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUpได้โดยตรงจากเอกสาร
งานยังคงเชื่อมโยงกับข้อกำหนดเดิม ดังนั้นใครก็ตามที่ตรวจสอบงานสามารถย้อนกลับไปยังข้อกำหนดที่สร้างงานเหล่านั้นได้
ClickUp Brainช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานนี้โดยช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนจากการจัดทำเอกสารไปสู่การดำเนินงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถอ่านข้อกำหนด ระบุผลลัพธ์หลัก และสร้างงานจากเนื้อหาในเอกสารได้
ตัวอย่างเช่น หลังจากเขียนแผนการปล่อยผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้นำผลิตภัณฑ์จะขอให้ ClickUp Brain ตรวจสอบเอกสารและสร้างงานที่ต้องดำเนินการ AI จะสร้างรายการงานที่มีโครงสร้างพร้อมคำอธิบายและเจ้าของที่แนะนำ โดยยังคงเชื่อมโยงแต่ละงานกับข้อกำหนดเดิม
นักพัฒนาสามารถถามคำถามเกี่ยวกับเอกสารเองได้เช่นกัน เช่น การสรุปข้อกำหนดหลัก หรือการดึงรายการที่ต้องดำเนินการออกจากโครงร่างทางเทคนิคที่ยาว
เปลี่ยนงานค้างให้เป็นโค้ดที่ใช้งานได้
ClickUp Codegen Agentสร้างโค้ดโดยตรงจากงานที่ทีมของคุณติดตามอยู่แล้ว
เมื่อมีการร้องขอฟีเจอร์หรือรายงานข้อผิดพลาดปรากฏใน ClickUp, Codegen จะอ่านบริบทของงาน: คำอธิบาย เอกสารที่เชื่อมโยง ความคิดเห็นจากทีมผลิตภัณฑ์หรือทีม QA และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เก็บไว้ใน ClickUp Docs จากข้อมูลนั้น Codegen จะสร้างการเปลี่ยนแปลงโค้ดและเปิดคำขอ pull request เพื่อการตรวจสอบ
พิจารณาถึงข้อบกพร่องที่ถูกรายงานระหว่างการทดสอบ QA ผู้ทดสอบแนบไฟล์บันทึกและขั้นตอนการทำซ้ำข้อผิดพลาดไว้กับงานนั้น Codegen จะวิเคราะห์รายละเอียดเหล่านั้น สร้างข้อเสนอสำหรับการแก้ไข และเตรียมคำขอดึงโค้ด (pull request) ที่เชื่อมโยงกับตั๋วปัญหาเดิม วิศวกรจะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนี้แทนที่จะเริ่มแก้ไขตั้งแต่ต้น
เนื่องจาก Codegen ทำงานในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับงาน เอกสารประกอบ และการสนทนา จึงสามารถใช้บริบทของโครงการที่อยู่รอบข้างในการสร้างโค้ดได้ ทีมงานสามารถเคลื่อนย้ายจากงาน → โค้ด → คำขอดึงโค้ด โดยไม่ต้องสร้างข้อมูลเดียวกันซ้ำในหลายเครื่องมือ หากคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในการประสานงานเวิร์กโฟลว์ เพียงเพิ่มSuper Agentอีกตัวลงในเวิร์กโฟลว์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Automations: อธิบายขั้นตอนการทำงานที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย เพื่อกำหนดค่าทริกเกอร์และการดำเนินการที่ซับซ้อนได้ทันทีในทุก Space หรือ Folder
- ClickUp Brain MAX: ค้นหาข้อมูลข้ามทุกเครื่องมือเทคโนโลยีของคุณ รวมถึง GitHub, Google Drive และ Slack ด้วยอินเทอร์เฟซ AI แบบรวมศูนย์ที่อ้างอิงทุกคำตอบจากข้อมูลการทำงานจริงของคุณ
- ClickUp พูดเป็นข้อความ: แปลงเสียงของคุณเป็นข้อความที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้มือ เพื่อร่างเอกสารทางเทคนิคหรือค้นหาข้อมูลบนเว็บโดยไม่ต้องสัมผัสแป้นพิมพ์
- ClickUp Chat: เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่ติดตามได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และเชื่อมโยงการสนทนาโดยอัตโนมัติกับโค้ด สแนปช็อต เอกสาร และเธรดโครงการที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอาจต้องใช้เวลาลงทุนเบื้องต้นสำหรับทีมในการเริ่มต้นใช้งาน
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Capterraกล่าวถึง ClickUp:
ฉันชอบเลย์เอาต์ การปรับแต่ง ส่วนติดต่อผู้ใช้ การจัดระเบียบ มุมมอง และเทมเพลตมาก เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดในแง่ของความลึกและการปรับแต่ง รูปลักษณ์และความรู้สึกก็ดีที่สุดเช่นกัน ฉันเคยใช้ซอฟต์แวร์มากกว่า 5 ตัวแล้ว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าขอโค้ดในคำสั่งแรกของคุณเด็ดขาด ให้ใช้การทักทายแบบ 3 ขั้นตอนแทน:
- ขั้นตอนที่ 1: ให้บริบทแก่ ClickUp Brain 'ฉันกำลังเพิ่มตรรกะการสมัครสมาชิก Stripe ให้กับ backend ของ FastAPI อ่าน @models.py และ @schemas.py อย่าเขียนโค้ดในตอนนี้; แค่ยืนยันว่าคุณเข้าใจการไหลของข้อมูล'
- ขั้นตอนที่ 2: ขอแผนการลดราคา 'ร่างแผนการดำเนินการทางเทคนิคที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงไฟล์และกรณีพิเศษ (เช่น ความล้มเหลวของเว็บฮุค)'
- ขั้นตอนที่ 3: เมื่อคุณอนุมัติแผนแล้ว ให้พูดว่า: 'ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 เท่านั้น'
2. เคอร์เซอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับ IDE ที่พัฒนาโดย AI ซึ่งสามารถบาลานซ์การเติมคำอัตโนมัติที่ทรงพลังกับตัวแทนเบื้องหลังที่ทำงานอย่างอิสระได้อย่างลงตัว)
คุณสามารถจินตนาการประสบการณ์ VS Code ใหม่ทั้งหมดด้วย Cursor โดยการฝัง Composer ซึ่งเป็นเอเจนต์เอนจินสำหรับหลายไฟล์โดยตรงเข้าไปในแกนหลักของตัวแก้ไข มันสามารถจัดการงานพื้นหลังที่ใช้เวลานาน เช่น การสร้างแดชบอร์ดวิจัยแบบโต้ตอบจากศูนย์ หรือการปรับใช้โดยไม่หยุดชะงัก ในขณะที่คุณสามารถทำงานต่อในแท็บอื่นได้
มันเปลี่ยน IDE ให้กลายเป็นศูนย์ควบคุมภารกิจที่คุณทำหน้าที่เหมือนสถาปนิกมากกว่าการเป็นเพียงผู้พิมพ์งาน ไม่เหมือนกับ Claude Code ที่ถูกจำกัดด้วยสิ่งที่สามารถอ่านได้ในเทอร์มินัล ตัวแทนของ Cursor สามารถสร้างพื้นที่ทดลองบนคลาวด์ของตัวเองเพื่อสร้าง ทดสอบ และแม้กระทั่งสาธิตฟีเจอร์ต่างๆ ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเคอร์เซอร์
- จัดการการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและหลายไฟล์ทั่วทั้งคลังข้อมูลของคุณด้วยเอเจนต์เบื้องหลังที่วางแผน ดำเนินการ และตรวจสอบงานของตนเอง
- มอบหมายงานที่ใช้เวลานานให้กับตัวแทนอัตโนมัติซึ่งใช้สภาพแวดล้อมที่โฮสต์บนคลาวด์ของตนเองในการสร้างและสาธิตฟีเจอร์ต่างๆ
- สัมผัสประสบการณ์การเติมข้อความอัตโนมัติที่เกือบจะทันที ซึ่งไม่เพียงแต่คาดเดาคำถัดไป แต่ยังคาดการณ์การกระทำที่มีเหตุผลหลายอย่างถัดไปของคุณด้วยโมเดลความเร็วสูงเฉพาะทาง
- พึ่งพารูปแบบการฝังตัวแบบกำหนดเองที่ดึงบริบทของโค้ดเบสที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ลดความจำเป็นในการ @mentions ด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของเคอร์เซอร์
- ระดับความอิสระที่สูงอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่หากคุณปล่อยให้ตัวแทนคลาวด์ทำงานบนภารกิจที่ซับซ้อนโดยไม่มีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
- เนื่องจากเป็นเวอร์ชันแยกของ VS Code ผู้ใช้อาจพบความล่าช้าเล็กน้อยในการรับการอัปเดตฟีเจอร์หลักล่าสุดของ VS Code หรือความเข้ากันได้ของส่วนขยาย
ราคาตามเคอร์เซอร์
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- โปร+: 60 ดอลลาร์/เดือน
- อัลตร้า: 200 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและความคิดเห็นของเคอร์เซอร์
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cursor อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวไว้:
สิ่งที่ผมชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Cursor คือวิธีที่มันผสานรวมตัวแก้ไขโค้ดที่แข็งแกร่งเข้ากับการช่วยเหลือจาก AI อย่างชาญฉลาดได้อย่างราบรื่น มันมีความสามารถที่น่าทึ่งในการเข้าใจบริบท ซึ่งช่วยให้ผมสามารถเขียนและปรับปรุงโค้ดได้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มันยังอธิบายตรรกะที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน และช่วยเพิ่มผลผลิตโดยรวมของผม ทั้งหมดนี้โดยไม่ทำให้กระบวนการพัฒนาของผมหยุดชะงักเลย
3. GitHub Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับระบบนิเวศ AI แบบรวมศูนย์ที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการควบคุมเวอร์ชัน)
GitHub Copilot เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มั่นคงในวงการ AI สำหรับการเขียนโค้ด โดยมีคุณสมบัติมากมายที่ครอบคลุมตั้งแต่ IDE ท้องถิ่นไปจนถึงการขอ pull request ระยะไกล จุดแข็งที่สุดของมันอยู่ที่การใช้บริบทของ GitHub อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มันเข้าใจเอกสารขององค์กร การสนทนาใน PR ก่อนหน้า และปัญหาของโครงการ
สิ่งนี้ช่วยให้ AI สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ตระหนักถึงโครงการ โดยสามารถร่างคำขอดึงทั้งหมดและตอบกลับความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบได้อย่างอัตโนมัติในเบื้องหลัง ขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่สปรินต์ถัดไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot
- พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยการมุ่งเน้นที่การออกแบบและการตรวจสอบ ในขณะที่เอเจนต์จัดการกับปัญหาใน GitHub เขียนโค้ด และเตรียมคำขอ pull request
- จัดการการใช้งานของตัวแทน, บังคับใช้นโยบายความปลอดภัย, และติดตามกิจกรรมผ่านบันทึกการตรวจสอบอย่างละเอียดจากระบบควบคุมกลาง
- รักษาประสบการณ์ AI ที่สม่ำเสมอในเกือบทุกตัวแก้ไขโค้ดหลัก รวมถึง VS Code, JetBrains, Xcode และแม้แต่ SQL Server Management Studio
- เลือกจาก LLM ชั้นนำอย่าง Claude 3. 5, GPT-4o หรือ Gemini 1. 5 Pro เพื่อค้นหาเครื่องมือการให้เหตุผลที่ดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะของคุณ
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- ข้อเสนอแนะอาจยังคงเป็นแบบทั่วไปเมื่อโมเดลขาดการเข้าถึงเอกสารโครงการเฉพาะ
- โหมดตัวแทนอาจรู้สึกถูกจำกัดมากขึ้นโดยมาตรการป้องกันความปลอดภัย
ราคา GitHub Copilot
- ทดลองใช้ฟรี
- ทีม: $4/ต่อเดือน
- องค์กร: 21 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว GitHub Copilot
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GitHub Copilot อย่างไรบ้าง?
มุมมองของผู้ตรวจสอบ G2:
Copilot ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมากด้วยการแนะนำโค้ดบล็อกที่ซ้ำกันและตรรกะที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในเวลาจริง มันเหมือนมีคู่หูที่คอยช่วยเหลือในการเขียนโปรแกรมโครงการที่ Jheytech.Ai อยู่ตลอดเวลา
🔍 คุณรู้หรือไม่? ซันดาร์ พิชัย ซีอีโอของ Google เปิดเผยว่ากว่า 25% ของโค้ดใหม่ทั้งหมดที่Google ถูกสร้างขึ้นโดย AI ก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรมนุษย์
4. วินด์เซิร์ฟ (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์ IDE ที่มีการทำงานประสานกันอย่างสูงและเป็นธรรมชาติสำหรับ AI)
Windsurf เป็น IDE ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ AI เป็นหลัก (แยกมาจาก VS Code) ที่ถือว่า AI เป็นส่วนสำคัญไม่ใช่เพียงแค่ส่วนเสริม เครื่องยนต์ Cascade ของมันทำงานอยู่ภายในตัวแก้ไขของคุณพร้อมรับรู้ทุกการกดแป้นพิมพ์ของคุณแบบเรียลไทม์
นอกเหนือจากการตรวจสอบไฟล์ที่กำลังใช้งาน ข้อผิดพลาดในเทอร์มินัล และแม้แต่ตัวอย่างภาพที่คุณเห็นแล้ว ยังแนะนำขั้นตอนต่อไปที่ควรดำเนินการอย่างมีเหตุผลอีกด้วย
ในขณะที่ Claude Code มีเนื้อหาเป็นข้อความและใช้งานผ่านเทอร์มินัลเป็นหลัก Windsurf ช่วยให้คุณเห็นแอปพลิเคชันเว็บของคุณแบบเรียลไทม์ภายใน IDE คุณสามารถคลิกที่องค์ประกอบ UI ในตัวอย่างเพื่อดู Cascade จะค้นหาโค้ดที่เกี่ยวข้องทันทีและแนะนำการแก้ไขให้คุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของวินด์เซิร์ฟ
- ใช้เอเจนต์เอ็นจิ้นที่ไร้รอยต่อซึ่งผสานความเข้าใจโค้ดในระดับลึกเข้ากับการรับรู้แบบเรียลไทม์ต่อการแก้ไขด้วยมือของคุณ
- แสดงผลเว็บไซต์ของคุณแบบเรียลไทม์ภายในตัวแก้ไข และใช้การโต้ตอบแบบชี้และคลิกเพื่อกระตุ้นการปรับแต่ง UI ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ส่งโค้ดได้เร็วขึ้นด้วย Windsurf Tab, ระบบเติมข้อความอัตโนมัติเชิงสร้างสรรค์ที่คาดการณ์บล็อกหลายบรรทัดตามเจตนาปัจจุบันของคุณ
- ดำเนินการคำสั่งในเทอร์มินัล จัดการไฟล์ และแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวตรวจสอบโค้ดโดยอัตโนมัติผ่านกระบวนการทำงานแบบบูรณาการและขับเคลื่อนด้วยเอเจนต์
ข้อจำกัดในการเล่นวินด์เซิร์ฟ
- มีขีดจำกัดการปรับใช้รายวันขึ้นอยู่กับแผนที่คุณใช้
- ผู้ใช้รายงานว่า IDE หยุดทำงานระหว่างการทำงานของ AI ที่ยาวนาน
ราคาวินด์เซิร์ฟ
- ฟรี
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $30/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิววินด์เซิร์ฟ
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Windsurf อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คิด:
โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นและประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นธรรมชาติ เครื่องมือนี้ช่วยให้การทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาด และช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ความพยายามน้อยลง เครื่องมือนี้สามารถผสานเข้ากับการตั้งค่าการพัฒนาที่มีอยู่ได้ดี และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของโค้ดได้อย่างเห็นได้ชัด
5. Amazon Q Developer (เหมาะที่สุดสำหรับทีมวิศวกรรมที่ใช้ AWS เป็นหลักและองค์กรที่ต้องการปรับปรุงระบบเก่าให้เป็นอัตโนมัติ)
นักพัฒนาที่สลับไปมาระหว่าง IDE และ AWS Console อยู่เสมอ มักประสบกับบริบทที่กระจัดกระจาย Amazon Q พยายามลดช่องว่างนั้นโดยการนำความรู้ของ AWS เข้ามาในกระบวนการเขียนโค้ดโดยตรง
ตัวอย่างเช่น พิจารณา AWS Transform แทนที่จะช่วยเฉพาะกับโค้ดใหม่ Amazon Q สามารถปรับปรุงระบบที่มีอยู่ให้ทันสมัยได้ มันวิเคราะห์แอปพลิเคชันเก่า เข้าใจสถาปัตยกรรม และช่วยในการย้ายไปยังรูปแบบคลาวด์ที่ทันสมัย
คุณสมบัติเด่นของ Amazon Q Developer
- ทำให้การปรับปรุงเทคโนโลยีเก่าให้เป็นระบบอัตโนมัติ รวมถึงงานเวิร์กโหลดบนเมนเฟรมและ VMware ให้กลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เนทีฟที่ทันสมัย
- แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อและข้อผิดพลาดในการเข้าถึงภายในสภาพแวดล้อม AWS ของคุณโดยตรงจากอินเทอร์เฟซแชท
- ร่างนโยบาย IAM และกฎกลุ่มความปลอดภัยที่มีสิทธิ์น้อยที่สุดตามข้อกำหนดการใช้งานของแอปพลิเคชันของคุณ
- แปลงการดำเนินการที่ทำใน AWS Management Console ให้เป็นเทมเพลตโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ด (Infrastructure-as-Code หรือ IaC) ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น Terraform หรือ CDK
ข้อจำกัดของนักพัฒนา Amazon Q
- เครื่องมือนี้มีความน่าสนใจน้อยกว่าสำหรับโครงการที่ใช้หลายคลาวด์หรือไม่ใช่ AWS
- Amazon Q สามารถประมวลผลข้อความได้เพียงจำนวนจำกัดในแต่ละครั้ง (ประมาณ 200,000 โทเค็น)
ราคาสำหรับผู้พัฒนา Amazon Q
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Amazon Q Developer
- G2: 4. 4/5 (17,600+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Amazon Q Developer อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คิด:
ฉันชอบใช้ AWS Lambda เพราะความคุ้มค่าและสามารถรองรับปริมาณงานขนาดใหญ่ได้ดี ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อต้องจัดการกับงานจำนวนมากที่ไม่สัมพันธ์กัน เช่น การแปลงรูปภาพ การกำหนดราคาก็ยอดเยี่ยม และมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกมากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อต้องรันงานหลายอย่างพร้อมกัน
6. OpenCode CLI (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้งานที่เน้นโอเพ่นซอร์สอย่างแท้จริงและผู้ใช้ระดับสูงที่ต้องการอินเทอร์เฟซเทอร์มินัลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและสามารถขยายได้อย่างสูง)
OpenCode CLI วางตำแหน่งตัวเองเป็น Linux ของตัวแทนการเขียนโค้ด AIเป็นความร่วมมือขนาดใหญ่ที่มีมากกว่า 100,000 ดาวบน GitHub สร้างขึ้นบนหลักการของความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อโดยตรงกับโปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ภาษา (Language Server Protocols) โดยจัดประเภทตัวเองว่าเป็น LSP-native ซึ่งหมายความว่า AI สามารถเข้าถึงข้อมูลอัจฉริยะของโค้ดเดียวกับที่ IDE ของคุณใช้: การกระโดดไปยังคำนิยาม, ข้อมูลประเภท, การค้นหาสัญลักษณ์, และการแมปการพึ่งพา
เมื่อตัวแทนอ่านโครงการของคุณ มันจะเข้าใจว่าโค้ดเบสทำงานร่วมกันอย่างไร ซึ่งช่วยให้มันนำทางผ่านคลังข้อมูลขนาดใหญ่และทำการแก้ไขได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenCode CLI
- เปิดใช้งานโปรโตคอล Language Server โดยอัตโนมัติเพื่อให้ LLM มีความตระหนักรู้ในระดับ "IDE" เกี่ยวกับประเภท สัญลักษณ์ และคำจำกัดความ
- เข้าถึงชุดโมเดลที่ได้รับการตรวจสอบและคัดสรรมาโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับงานการเขียนโค้ดเชิงตัวแทน เพื่อรับประกันคุณภาพผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
- เปิดตัวตัวแทนอิสระหลายตัวในโครงการเดียวกันเพื่อจัดการงานรีแฟคเตอร์หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดพร้อมกัน
- สร้างลิงก์ที่ปลอดภัยเพื่อเข้าสู่เซสชันเทอร์มินัลใด ๆ เพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือบันทึกเส้นทางการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ OpenCode CLI
- จำนวนของแฟล็กการกำหนดค่าและตัวแปรสภาพแวดล้อมการทดลองที่มากอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสน
- การตั้งค่าคีย์ API หรือเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการด้วยตนเอง (เช่น Models. dev) อาจสร้างความยุ่งยากในขั้นเริ่มต้น
ราคา OpenCode CLI
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
OpenCode CLI การให้คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง OpenCode CLI อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวจากRedditเกี่ยวกับ OpenCode CLI:
OpenCode เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและรองรับโมเดลมากกว่า 75 แบบ รวมถึงโมเดลท้องถิ่นด้วย ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่หากคุณให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวหรือต้องการใช้คีย์ API ของคุณเอง การรองรับหลายเซสชันพร้อมกันก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน คุณสามารถมีตัวแทนทำงานพร้อมกันในส่วนต่างๆ ของโปรเจกต์เดียวกันได้ การผสานรวมกับ LSP ที่พร้อมใช้งานทันทีเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ
🔍 คุณรู้หรือไม่? นักพัฒนาซอฟต์แวร์รู้สึกได้ชัดเจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากตัวแทน AI แต่ผลกระทบยังคงเป็นรายบุคคลเป็นส่วนใหญ่52% กล่าวว่าเครื่องมือหรือตัวแทน AIได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของพวกเขา ในบรรดาผู้พัฒนาที่ใช้ตัวแทนอย่างจริงจัง ผลกระทบดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้น: เกือบ 70% กล่าวว่าตัวแทนช่วยลดเวลาที่ใช้ในภารกิจการพัฒนาเฉพาะ และ 69% รายงานว่ามีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
7. Gemini CLI (เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ทำงานกับโค้ดเบสขนาดใหญ่ที่ต้องการหน้าต่างบริบทโทเคนมากกว่า 1 ล้าน)
Gemini CLI คือคำตอบประสิทธิภาพสูงของ Google สำหรับการแข่งขันในด้านการจัดการตัวแทนผ่านเทอร์มินัล ซึ่งโดดเด่นด้วยการจัดการบริบทของมัน สามารถรับข้อมูลโครงการขนาดกลางทั้งหมดได้ถึง 1 ล้านโทเค็น เข้าสู่หน่วยความจำการทำงานที่ใช้งานอยู่ได้ ซึ่งทำให้โมเดลสามารถมองเห็นการพึ่งพาข้ามไฟล์และรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมทั้งหมดได้พร้อมกัน แทนที่จะต้องมองผ่านช่องแคบ
การผสานรวมกับระบบนิเวศของ Google โดยเฉพาะผ่านเครื่องมือที่มีอยู่ในตัว เช่น Google Search และการดึงข้อมูลจากเว็บ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gemini CLI
- นำเข้าคลังข้อมูลทั้งหมดในเซสชันเดียวเพื่อรักษาแบบจำลองทางความคิดที่สมบูรณ์แบบของสถาปัตยกรรมและตรรกะของโครงการของคุณ
- ตรวจสอบและยืนยันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนโค้ด และตรวจสอบเอกสารสดโดยใช้เครื่องมือค้นหาของ Google ที่ผสานรวม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไวยากรณ์ของไลบรารีที่ล้าสมัย
- รันและโต้ตอบกับเครื่องมือเทอร์มินัลที่ซับซ้อน เช่น Vim, Htop หรือการรีเบส Git แบบโต้ตอบได้ โดยไม่ต้องออกจากเซสชัน AI เลย
- สร้างโครงร่างโค้ดที่ใช้งานได้จากสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ข้อความ เช่น สเก็ตช์ UI แผนผังสถาปัตยกรรม หรือข้อกำหนดทางเทคนิคในรูปแบบ PDF
ข้อจำกัดของ Gemini CLI
- คุณค่าส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในระบบนิเวศของ Google Cloud ซึ่งอาจทำให้การตั้งค่าซับซ้อนขึ้นสำหรับทีมที่ไม่ได้ใช้ GCP หรือ Google AI Studio
- ผลลัพธ์ของ UI ที่แสดงในกล่องอาจดูยากต่อการอ่านมากขึ้นในระหว่างการโต้ตอบที่ยาวนาน
ราคา Gemini CLI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Gemini CLI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gemini CLI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวไว้:
ยิ่งฉันใช้ Gemini CLI มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นการอัปเกรดที่แท้จริงสำหรับวิธีการทำงานของเราในเทอร์มินัล การสามารถสรุปไฟล์ ทำความสะอาดล็อก ร่าง SQL สร้างความคิดเห็นโค้ด หรือแสดงผล JSON ที่มีโครงสร้างได้โดยตรงจากเชลล์นั้นมีประโยชน์มากกว่าที่ฉันคาดไว้มาก มันเป็นเหมือนชั้น AI ที่อยู่บนงานพัฒนาประจำวันของคุณ ไม่ต้องสลับหน้าต่าง ไม่ต้องคัดลอก-วางซ้ำๆ *
8. Cline (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและผู้ใช้ VS Code ระดับสูง)
ผู้ให้บริการจัดการรายอื่นมักต้องการให้ข้อมูลของคุณผ่านเซิร์ฟเวอร์ตัวกลางที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขา แต่ Cline ทำหน้าที่เป็นสะพานตรงระหว่าง IDE ของคุณกับผู้ให้บริการอินเฟอร์เรนซ์ที่คุณเลือก
โมเดล 'นำการอนุมานของคุณมาเอง' นี้หมายความว่าหากองค์กรของคุณใช้ Amazon Bedrock, GCP Vertex หรือเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรของคุณเอง โค้ดและคำสั่งของคุณจะไม่สัมผัสกับโครงสร้างพื้นฐานของ Cline เลย มันถูกออกแบบมาสำหรับวิศวกรที่ต้องการอิสระในระดับสูงของตัวแทนในเทอร์มินัลแต่ต้องการให้มันรวมเข้ากับการใช้งานที่คุ้นเคยของ VS Code หรือ JetBrains โดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ Cline
- รับประกันอธิปไตยของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ด้วยระบบที่ประมวลผลโค้ดภายในเครื่องและเชื่อมต่อโดยตรงกับโฮสต์สำหรับการอนุมานที่คุณเลือก
- ตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวแทนตั้งใจจะทำ และถามคำถามเพื่อขอคำชี้แจงก่อนที่จะอนุมัติการแก้ไขไฟล์ใด ๆ
- ขยายขีดความสามารถของตัวแทนโดยการเชื่อมต่อเข้ากับระบบนิเวศที่กว้างขวางของเครื่องมือสำหรับความปลอดภัย, การทดสอบ, และการจัดทำเอกสาร
- ปรับใช้กระบวนการทำงานแบบเอเจนต์ที่ทรงพลังเดียวกันนี้ใน VS Code และชุดโปรแกรม JetBrains ทั้งหมด รวมถึง IntelliJ และ PyCharm
ข้อจำกัดของคลีน
- การเลือกและกำหนดค่าแบบจำลองต้องใช้การตั้งค่าที่ลงมือปฏิบัติมากขึ้น
- การโอเวอร์เฮดของอินเทอร์เฟซ IDE อาจทำให้การดำเนินการไฟล์ที่มีปริมาณมากและซ้ำๆ ช้าลงเมื่อเทียบกับเอเจนต์ที่ใช้เทอร์มินัล
ราคาคลิน
- ฟรี (โอเพนซอร์ส)
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Cline
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cline อย่างไรบ้าง?
ระหว่างการตรวจสอบ Clineผู้ใช้ Redditรายหนึ่งได้ทิ้งข้อมูลไว้:
ใช้โมเดลท้องถิ่น + Cline หากคุณมี Macbook รุ่น M-Series ที่ดีพอ
9. ผู้ช่วย (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ระดับสูงที่ใช้คำสั่งผ่านเทอร์มินัลและวิศวกรที่ต้องการพันธมิตรที่ไม่ผูกกับโมเดล)
ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนของ Aider เมื่อเทียบกับ Claude Code คือการผสานรวมกับ Git อย่างลึกซึ้งและเป็นธรรมชาติ แทนที่จะทำการแก้ไขโดยเงียบๆ Aider จะปฏิบัติต่อทุกงานเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมด้วยเวอร์ชัน เมื่ออัปเดตไฟล์ Aider จะจัดเตรียมการเปลี่ยนแปลงและสร้างข้อความ commit ที่อธิบายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
นักพัฒนาสามารถตรวจสอบความแตกต่าง ปรับเปลี่ยน หรือย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้กระบวนการทำงานของ Git ที่พวกเขาไว้วางใจอยู่แล้ว โครงสร้างนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนาโดยไม่ลดทอนความโปร่งใส AI จะช่วยขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า ในขณะที่ Git รักษาการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้โปร่งใสและสามารถย้อนกลับได้
คุณสมบัติเด่นของ Aider
- สลับระหว่าง Claude, OpenAI, Gemini หรือโมเดลในเครื่องได้ทันที เพื่อใช้เหตุผลที่ดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะ
- สร้างแผนที่บีบอัดของโครงสร้างโครงการทั้งหมดของคุณเพื่อให้ LLM มีบริบททางสถาปัตยกรรมอย่างครบถ้วนโดยไม่ทำให้งบประมาณโทเค็นของคุณหมดไป
- จัดการการเปลี่ยนแปลงโค้ดให้เป็นคอมมิต Git ที่มีความหมายและอัตโนมัติ พร้อมข้อความที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้ เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับและการย้อนกลับที่ง่ายดาย
- ใช้คำสั่งเสียงแบบบูรณาการเพื่ออธิบายคุณสมบัติหรือการแก้ไขข้อบกพร่อง ช่วยให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้มือในระหว่างการปรับโครงสร้างโค้ดที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของผู้ช่วยเหลือ
- การขาด GUI ที่ถูกขัดเกลาอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักพัฒนาที่ชอบใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกมากกว่าการทำงานผ่านเทอร์มินัลเพียงอย่างเดียว
- การตั้งค่าเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าด้วยตนเองและการจัดการคีย์ API เมื่อเทียบกับโซลูชันที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ
ราคาของ Aider
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของผู้ช่วยเหลือ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Aider อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
Aider ทำงานได้ดีที่สุดหากคุณรู้สึกสบายใจและคุ้นเคยกับ git นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวม git ของ aider Aider ยังมีคำสั่ง /git ในตัว ดังนั้นคุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น /git diff main เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดใน branch ของคุณ หรือ /git diff origin/main เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ยังไม่ได้ push ของคุณ
10. ดำเนินการต่อ (เหมาะสำหรับทีมวิศวกรรมที่ต้องการอัตโนมัติมาตรฐานการเขียนโค้ดที่กำหนดเอง)
"Continuous" มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากโค้ดถูกเขียนขึ้นแล้ว มันช่วยให้ทีมบังคับใช้กฎของสถาปัตยกรรม ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และแนวทางปฏิบัติในการเขียนโค้ดภายในองค์กรในทุกๆ pull request ทีมของคุณสามารถกำหนดกฎเหล่านี้เป็น Checks ที่ใช้รูปแบบ markdown ได้
การตรวจสอบทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบอัตโนมัติ พวกมันจะสแกนคำขอดึงใหม่และประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิศวกรรมของโครงการหรือไม่ การตรวจสอบเหล่านี้ยังสามารถระบุปัญหาต่างๆ เช่น รูปแบบที่ไม่ปลอดภัย คำอธิบายประเภทที่ซ้ำซ้อน บล็อกเอกสารที่ไม่จำเป็น หรือโค้ดที่ละเมิดแนวทางสถาปัตยกรรม
เนื่องจากกฎเหล่านี้อยู่ในที่เก็บโค้ด พวกมันจึงพัฒนาไปพร้อมกับฐานโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ยังคงอยู่
- สร้างกฎ AI แบบกำหนดเองโดยใช้ไฟล์มาร์กดาวน์ที่เรียบง่าย เพื่อบังคับใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมหรือโปรโตคอลความปลอดภัยเฉพาะทั่วทั้งคลังข้อมูล
- ทำให้การตรวจสอบสถานะ GitHub เป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะทำงานทุกครั้งที่มีการขอดึงโค้ด (pull request) เพื่อแจ้งเตือนความไม่สอดคล้องและแนะนำการแก้ไขโค้ดทันที
- ติดตั้งทักษะการเขียนโค้ดเฉพาะที่สอนให้ตัวแทนของคุณรู้จักกับเฟรมเวิร์กและโครงสร้างไฟล์ของคุณเพื่อการสร้างโค้ดที่แม่นยำและตระหนักถึงโครงการมากขึ้น
- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเดียวกันในเครื่องผ่าน CLI ระหว่างการพัฒนาหรือในระดับขนาดใหญ่ภายใน CI/CD pipeline ของคุณเพื่อการบังคับใช้ที่สม่ำเสมอ
ข้อจำกัดที่ยังคงอยู่
- การสร้างการตรวจสอบการลดราคาที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการออกแบบและปรับปรุงคำแนะนำเริ่มต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบผิดพลาด
- การทำงานเต็มรูปแบบขึ้นอยู่กับการผสานรวมกับ GitHub หรือ GitLab ซึ่งอาจไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ทำงานแบบเฉพาะเครื่องหรือแยกตัว
ดำเนินการกำหนดราคาต่อไป
- เริ่มต้น: $3 ต่อล้านโทเคน
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- บริษัท: ราคาตามตกลง
โปรดดำเนินการให้คะแนนและรีวิวต่อไป
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Continue อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวไว้:
ดำเนินการต่อ dev ทำงานได้ดีสำหรับการสแกนและวิเคราะห์ [sic] ไฟล์หลายไฟล์
11. Replit (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบเต็มรูปแบบอย่างรวดเร็วและกระบวนการทำงานจากแนวคิดสู่การใช้งาน)
Claude Code ต้องการให้คุณจัดการสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของคุณเอง, ความพึ่งพา, และเส้นทางการPLOYMENT. แต่ Replit ให้บริการแซนด์บ็อกซ์ที่จัดการโดยระบบคลาวด์ ที่ AI จะเขียนโค้ด, กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์, เชื่อมต่อฐานข้อมูล, และโฮสต์ผลิตภัณฑ์สุดท้าย.
การตั้งค่าดังกล่าวจะขจัดการทำงานด้านสภาพแวดล้อมตามปกติออกไป คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า runtime ในเครื่อง ติดตั้ง dependency หรือเตรียม pipeline สำหรับโฮสต์ก่อนเริ่มโครงการ
ตัวอย่างเช่น ผู้ก่อตั้งที่กำลังสร้างเครื่องมือภายในขนาดเล็กสามารถอธิบายอินเทอร์เฟซ, ตรรกะการทำงานของระบบหลังบ้าน, และโครงสร้างฐานข้อมูลได้ Replit จะสร้างโปรเจ็กต์, ตั้งค่าระบบการทำงาน, และเชื่อมต่อบริการที่จำเป็นเพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replit
- อธิบายแอปด้วยภาษาธรรมชาติและดูตัวแทนออกแบบโค้ดและปรับใช้ทั้งระบบโดยอัตโนมัติ
- จัดเตรียมฐานข้อมูลในตัว, การยืนยันตัวตนของผู้ใช้, และการโฮสต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดการผู้ให้บริการคลาวด์ภายนอกหรือคีย์ API
- ใช้ระบบการทดสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งเปิดเบราว์เซอร์เพื่อตรวจสอบการทำงานของโค้ดและแก้ไขข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
- เชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วมสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขโค้ดหรือตรวจสอบแอปไปพร้อมกับ AI ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
ข้อจำกัดของ Replit
- ความยืดหยุ่นของสถาปัตยกรรมมีจำกัดเนื่องจากโครงการดำเนินการภายในระบบนิเวศและบริการที่มีการจัดการของ Replit
- การเข้าถึงระบบระดับต่ำที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีอยู่ในเทอร์มินัลสำหรับการทำงานกับโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนหรือการจัดการไฟล์ในเครื่อง
ราคาของ Replit
- ฟรี
- Replit Core: $20/เดือน
- Replit Pro: $100/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิว Replit
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Replit อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2ได้กล่าวไว้:
Replit ลดระดับทักษะที่จำเป็นในการสร้างและปรับใช้แอปที่มีความสามารถได้สำเร็จ ภูมิหลังของฉันอยู่ในด้านการจัดการโครงการไอที ดังนั้นฉันรู้พอที่จะทำให้เกิดอันตรายได้แต่ไม่เคยรู้มากพอที่จะเรียนรู้ไวยากรณ์ทั้งหมดของภาษาโปรแกรมหรือการพัฒนาแบบเต็มรูปแบบ ฉันสามารถพูดคุยกับตัวแทนของ Replit ได้เหมือนกับที่ฉันคุยกับนักพัฒนาในที่ทำงาน ปรับปรุงผลลัพธ์ และสร้างแอปได้โดยไม่จำเป็นต้องมีนักพัฒนาจริงอยู่ด้วย
ผสานโค้ด การวางแผน และการส่งมอบเข้าด้วยกันด้วย ClickUp
ตัวแทนการเขียนโค้ดด้วย AI สามารถเขียนและปรับปรุงโค้ดได้เร็วกว่าที่เคย ความท้าทายที่ใหญ่กว่าคือการรักษาความสอดคล้องของงานพัฒนาให้ตรงกับงานเอกสารและการอัปเดตของทีม ในบรรดาทางเลือกของ Claude Code มากมาย ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้
แทนที่จะแยกการสนทนาเกี่ยวกับโค้ด การติดตามโครงการ และเอกสารทางเทคนิคออกเป็นหลายเครื่องมือ ClickUp จะเชื่อมโยงทุกอย่างไว้ในที่ทำงานเดียว
Codegen Agent ช่วยแปลงงานเหล่านั้นเป็นโค้ดที่ใช้งานได้โดยตรงและดึงคำขอแก้ไข ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและเร่งการส่งมอบ ในขณะเดียวกัน ClickUp Docs เชื่อมโยงเอกสารทางเทคนิคกับงาน และ ClickUp Automations ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพตลอดวงจรการพัฒนาทั้งหมด
ผลลัพธ์คือ? ทีมของคุณสามารถวางแผนฟีเจอร์, บันทึกความต้องการ, ติดตามงาน, และตรวจสอบความคืบหน้าได้โดยไม่สูญเสียบริบท.