Amazon Q Vs. Copilot: ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรใดดีกว่าในปี 2026?

แผนสปรินต์มักจะดูเรียบร้อยจนกว่าจะมีคำถามเกี่ยวกับการผลิตเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ใครบางคนต้องอธิบายข้อผิดพลาดที่สับสน, ติดตามตรรกะทางธุรกิจผ่านไฟล์หลายไฟล์, และให้ตรวจสอบการแก้ไขโดยไม่ทำให้ทีมทั้งหมดช้าลง. นั่นคือที่ที่ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI สามารถช่วยเหลือได้.
ในการศึกษาวิจัยที่ควบคุมโดย Microsoft Research นักพัฒนาที่ใช้ GitHub Copilot สามารถทำงานเขียนโค้ดเสร็จได้เร็วขึ้นถึง 55.8%เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นี่คือความแตกต่างที่ผู้ช่วย AI สามารถนำมาสู่ทีมได้
แต่ด้วยเครื่องมือ AI ที่มีมากมายในตลาด การเลือกมักขึ้นอยู่กับว่าทีมของคุณทำงานอยู่ที่ไหนอยู่แล้วและกรณีการใช้งานของคุณคืออะไร
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Amazon Q และ Microsoft Copilot โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น แหล่งที่มาของบริบท การควบคุมของผู้ดูแลระบบ และราคา นอกจากนี้ คุณยังจะได้เห็นว่าClickUpสามารถเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงเมื่อใดที่คุณต้องการความช่วยเหลือจาก AI ที่เชื่อมต่อกับงานและการส่งมอบ
Amazon Q เปรียบเทียบกับ Microsoft Copilot ในภาพรวม
หากคุณต้องการเวอร์ชันสั้น ๆ ก่อนที่จะลงลึกในคุณสมบัติ ให้เริ่มต้นที่นี่ ภาพรวมนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือแต่ละชิ้นเหมาะกับการใช้งานที่ไหน และออกแบบมาเพื่อสนับสนุนอะไร
|เหมาะสำหรับ
|ทีมที่อยู่ในระบบนิเวศของ AWS อย่างลึกซึ้งที่ต้องการความช่วยเหลือด้าน AI สำหรับการสร้างและดำเนินการซอฟต์แวร์บน AWS
|Microsoft Copilot แข็งแกร่งที่สุดในแอป Microsoft 365 สำหรับ "การทำงานรอบโค้ด" เช่น การสรุป การสื่อสารการปล่อย และการอัปเดตสถานะ; การเขียนโค้ดใน IDE โดยทั่วไปมาจาก GitHub Copilot ซึ่งได้รับอนุญาตแยกต่างหาก
|ความช่วยเหลือการเขียนโค้ดใน IDE แบบเนทีฟและการสนับสนุนกระบวนการทำงานของนักพัฒนา
|แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการเขียนโค้ดใน IDE ต้นฉบับ ด้วย Amazon Q Developer ที่อยู่ใน IDE ทั่วไป พร้อมฟีเจอร์แชทและแก้ไขโค้ดแบบอินไลน์
|แข็งแกร่งขึ้นสำหรับ "การทำงานรอบโค้ด" ภายในแอป Microsoft 365 (สรุป, ทบทวน, อัปเดตสถานะ) สำหรับการเขียนโค้ดใน IDE โดยตรง ทีมส่วนใหญ่จะเพิ่ม GitHub Copilot แยกต่างหาก
|ความรู้ของบริษัทและการค้นหาภายในองค์กร
|Amazon Q Business ทำงานได้ดีเมื่อความรู้ถูกกระจายอยู่ในระบบที่เชื่อมต่อกัน และคุณต้องการคำตอบที่คำนึงถึงสิทธิ์การเข้าถึง
|แข็งแกร่งที่สุดเมื่อความรู้มีอยู่แล้วใน SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของ Microsoft 365
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและผู้ช่วยเฉพาะทาง
|แข็งแกร่งเมื่อเวิร์กโฟลว์อยู่ภายในบริการของ AWS พร้อมความช่วยเหลือเฉพาะบริการ
|แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับตัวแทนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ระหว่างทีม ด้วย Copilot Agents สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานซ้ำได้และการสร้างมาตรฐาน
|ความปลอดภัย, ตัวตน, และการควบคุมข้อมูล
|สอดคล้องกับรูปแบบการกำกับดูแลของ AWS และรูปแบบการเข้าถึงที่ใช้ AWS IAM
|สอดคล้องกับรูปแบบการกำกับดูแลและการอนุญาตของ Microsoft 365 (Microsoft Entra + การควบคุมของ Microsoft 365)
|การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินงาน
|เหมาะที่สุดหากระบบ BI ของคุณคือ QuickSight โดยเฉพาะสำหรับการ "ถามและตอบ" บนข้อมูล AWS
|เหมาะที่สุดหากทีมวิเคราะห์ใน Excel และ Power BI โดยเฉพาะสำหรับการสรุปและการวิเคราะห์ภายในเวิร์กโฟลว์ของ Microsoft
Amazon Q คืออะไร?
หากทีมของคุณสร้างและดำเนินงานภายในบริการของ AWS, Amazon Q คือผู้ช่วย AI ของ AWS สำหรับการสนับสนุนที่ปลอดภัยครอบคลุมการทำงานบนคลาวด์, งานของนักพัฒนา, และกระบวนการทำงานทางธุรกิจ
คุณสามารถถามคำถามด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ AWS และดึงคำตอบจากสภาพแวดล้อม AWS เดียวกับที่เวิร์กโหลดของคุณใช้งานอยู่แล้ว เป้าหมายคือการลดการสลับบริบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำตอบที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับการผสานรวมบริการ AWS และการตั้งค่า AWS ของคุณ
Amazon Q มักถูกใช้ในสองวิธี:
- Amazon Q Business สำหรับความรู้และกระบวนการทำงานของบริษัท
- Amazon Q Developer(หรือที่เรียกว่า Q Developer) สำหรับการเขียนโค้ดและงาน AWS ประจำวัน
การแยกนั้นมีความสำคัญสำหรับการเปิดตัวในองค์กรเพราะมันส่งผลต่อการกำกับดูแล, การอนุญาต, และผู้ที่ใช้งานมากที่สุด
สำหรับการควบคุมการเข้าถึง หลายองค์กรเชื่อมต่อผ่านAWS IAMและIAM Identity Center หากคุณต้องการทดลองใช้งานอย่างรวดเร็ว AWS Builder ID สามารถช่วยให้คุณลงชื่อเข้าใช้ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเส้นทางบัญชี AWS สำหรับองค์กรทั้งหมด แม้ว่าจะไม่สามารถสะท้อนการควบคุมผู้ดูแลระบบแบบเดียวกับที่คุณใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตก็ตาม
คุณสมบัติของ Amazon Q
ชุดคุณสมบัติของ Amazon Q ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้งาน Amazon Q Business มุ่งเน้นที่ความรู้ขององค์กรและกระบวนการทำงาน ในขณะที่ Amazon Q Developer มุ่งเน้นไปที่การเขียนโค้ดและงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ AWS ภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาของคุณ
คุณสมบัติ #1: Amazon Q Developer สำหรับการเขียนโค้ดใน IDE
Amazon Q Developer คือสิ่งที่นักพัฒนาส่วนใหญ่ใช้งานเป็นประจำทุกวัน มันทำงานภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั่วไป เช่น Visual Studio Code, Visual Studio และ JetBrains IDEs ทำให้คุณสามารถทำงานในตัวแก้ไขได้ตลอดเวลา
คุณสามารถใช้หน้าต่างแชทสำหรับคำถามหรือแชทแบบฝังตัวในตัวแก้ไขได้โดยตรง ไฮไลต์โค้ด ให้คำแนะนำ แล้วตรวจสอบผลลัพธ์ในรูปแบบความแตกต่าง (diff) เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ คุณจะเห็นคำแนะนำโค้ดขณะพิมพ์ ซึ่งอาจเป็นการแก้ไขเล็กน้อย หรือช่วยสร้างฟังก์ชันทั้งหมดเมื่อบริบทชัดเจน
มันรองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม ซึ่งมีความสำคัญหากทีมของคุณทำงานข้ามหลายสแต็ก
คุณสมบัติ #2: Amazon Q Business สำหรับคำตอบที่คำนึงถึงสิทธิ์การเข้าถึง
หากคุณเคยเห็นวิศวกรเสียเวลา 30 นาทีในการค้นหาคู่มือปฏิบัติการหรือเวอร์ชัน "ปัจจุบัน" ของเอกสาร Amazon Q Business ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหานั้นโดยเฉพาะ
คุณเชื่อมต่อมันเข้ากับระบบที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว จากนั้นพวกเขาสามารถถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและได้รับคำตอบจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ เครื่องมือนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดการโต้ตอบไปมาในแชทและการสลับแท็บที่ชะลอกระบวนการพัฒนาของคุณ
ส่วนที่เป็นมิตรกับองค์กรคือการเข้าถึง Amazon Q Business ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่คำนึงถึงสิทธิ์และการรับรู้บริบท ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เห็นเฉพาะสิ่งที่ตัวตนของพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น
คุณสมบัติที่ 3: Amazon Q ใน QuickSight สำหรับ BI แบบสร้างสรรค์
หากทีม BI ของคุณใช้เวลาในการสร้างแดชบอร์ดมากกว่าการตอบคำถาม Amazon Q ใน QuickSight สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานบางส่วนได้ คุณเพียงแค่ถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการเข้าใจ และมันจะช่วยให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นภาพและคำอธิบายที่คุณสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
แง่มุมนี้มีประโยชน์เมื่อนักพัฒนาหรือหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการต้องการอ่านข้อมูลอย่างรวดเร็วว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง แทนที่จะต้องรอรายงานที่สร้างขึ้นเฉพาะ คุณสามารถสำรวจข้อมูล ดึงประเด็นสำคัญ และสร้างเรื่องราวที่เรียบง่ายซึ่งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้
ภายใต้ฝากระโปรง มันขับเคลื่อนโดย Amazon Bedrock ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม AWS จึงวางตำแหน่งมันสำหรับงานระดับองค์กรที่การกำกับดูแลมีความสำคัญ
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์ในการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ เสียงรบกวนดิจิทัลอาจบดบังข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญได้
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติที่ 4: Amazon Q ใน Amazon Connect สำหรับการช่วยเหลือตัวแทนแบบเรียลไทม์
หากทีมปฏิบัติการของคุณให้บริการลูกค้าผ่าน Amazon Connect, Amazon Q ใน Connect คือเวอร์ชันที่สำคัญที่สุด มันจะฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในสายการโทร, แชท, หรืออีเมล จากนั้นแนะนำขั้นตอนต่อไปสำหรับตัวแทน อาจเป็นการตอบกลับที่แนะนำ, ขั้นตอนต่อไป, หรือบทความที่เหมาะสมให้เปิดอ่าน
ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มีประโยชน์เมื่อ "ฐานความรู้" ของคุณกระจายอยู่ในเอกสารภายในและหน้าเว็บต่างๆ แทนที่จะให้ลูกค้าต้องรอสายในขณะที่พนักงานค้นหาข้อมูล พนักงานจะได้รับบริบทที่ต้องการทันที
สิ่งนี้ยังช่วยให้การจัดการเป็นมาตรฐานได้ง่ายขึ้นในแต่ละกะ เพราะคำแนะนำมีพื้นฐานมาจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติเดียวกัน
คุณสมบัติ #5: Amazon Q ใน AWS Supply Chain สำหรับคำตอบด้านการดำเนินงานและการสนับสนุนการวางแผน
ทีมซัพพลายเชนไม่ต้องการแดชบอร์ดอีกแล้ว พวกเขาต้องการคำตอบที่รวดเร็วเมื่อมีสิ่งเปลี่ยนแปลง เช่น การจัดส่งล่าช้าหรือความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน Amazon Q ใน AWS Supply Chain ถูกออกแบบมาเพื่อช่วงเวลาเหล่านั้น เพื่อให้ทีมสามารถถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและได้รับคำตอบที่เข้าใจบริบทจากข้อมูลซัพพลายเชนของพวกเขา
ในทางปฏิบัติ มันช่วยให้คุณเปลี่ยนจาก "เกิดอะไรขึ้น?" ไปเป็น "เราควรทำอะไรต่อไป?" ได้เร็วขึ้น ซึ่งมีความสำคัญสำหรับงานระดับองค์กรที่การตัดสินใจมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง
เครื่องมือนี้ยังสามารถลดการทำงานซ้ำซ้อนแบบ แมนนวลระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และผู้บริหาร ได้ เนื่องจากทุกคนทำงานด้วยข้อมูลเดียวกันและคำแนะนำในการดำเนินการที่แนะนำ
🤔 คุณทราบหรือไม่: Amazon Q Business สามารถบังคับใช้คำตอบตามสิทธิ์การเข้าถึงได้จนถึงแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่ออยู่หรือไม่?ในเอกสารของ AWS, Amazon ระบุว่า การดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่าน Amazon Q สามารถ "รักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง" ได้ ดังนั้นผู้ใช้จะเห็นเฉพาะสิ่งที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
ราคาของ Amazon Q
- Amazon Q Business Lite: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- Amazon Q Business Pro: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาการใช้บริการ Amazon Q Business: $200 สำหรับ 30,000 หน่วย/เดือน
- Amazon Q Developer Free Tier: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
- Amazon Q Developer Pro Tier: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
Microsoft Copilot คืออะไร?
Microsoft Copilot เป็นแบรนด์หลักของ Microsoft สำหรับผู้ช่วย AI ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัท ในทางปฏิบัติ ทีมองค์กรมักจะพบ Copilot ครั้งแรกผ่าน Copilot Chat จากนั้นจึงขยายไปยัง Microsoft 365 Copilot เมื่อต้องการให้ผู้ช่วยทำงานภายในแอป Microsoft 365 โดยใช้บริบทขององค์กร
- Microsoft Copilot Chat: แชทปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรที่พัฒนาบนพื้นฐานของเว็บสาธารณะ พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้บัญชี Microsoft Entra ที่มีแผนสมัครสมาชิก Microsoft 365 ที่เข้าเงื่อนไข
- Microsoft 365 Copilot: ส่วนเสริมแบบชำระเงินที่สามารถใช้เนื้อหาขององค์กรผ่าน Microsoft Graph เช่น อีเมล แชท การประชุม และเอกสาร โดยยังคงรักษาสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละผู้ใช้ไว้
สำหรับไอทีองค์กร ความแตกต่างนี้มีความสำคัญ Copilot Chat สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายต่อการใช้งาน แต่ Microsoft 365 Copilot คือจุดที่คุณจะได้รับการผสานการทำงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นภายใน Word, Excel, PowerPoint, Outlook และ Teams นอกจากนี้ยังเปลี่ยนการสนทนาเกี่ยวกับการกำกับดูแลของคุณ เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานและระบบที่เชื่อมต่อผ่านเส้นทางที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
หมายเหตุ: สำหรับความช่วยเหลือในการเขียนโค้ดที่ใช้ IDE ส่วนใหญ่ทีมจะประเมินGitHub Copilot ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการอนุญาตของ GitHub และไม่ได้รวมอยู่ในราคาของ Microsoft 365 Copilot
คุณสมบัติของ Microsoft Copilot
Microsoft 365 Copilot นำประสบการณ์หลัก เช่น การแชท การค้นหา ตัวแทน และสมุดบันทึก มาไว้ในจุดเดียวสำหรับทีมซอฟต์แวร์ คำถามที่แท้จริงคือ มันช่วยอะไรในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และคุณยังคงต้องพึ่งพา GitHub Copilot สำหรับงานเขียนโค้ดในส่วนใดบ้าง
คุณสมบัติ #1: Microsoft 365 Copilot ภายใน Teams, Outlook, Word, Excel และ PowerPoint
นี่คือประสบการณ์ "ในกระแส" Copilot สามารถทำงานได้โดยตรงภายในแอปต่างๆ เช่น Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint และ OneNote โดยใช้เนื้อหาที่คุณเปิดอยู่และบริบทการทำงานที่คุณใช้งานอยู่แล้ว
ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการมักใช้ฟังก์ชันประเภทนี้สำหรับงานประสานงาน ไม่ใช่แค่การเขียนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การสรุปเหตุการณ์จากกระทู้ใน Teams, สรุปการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการอัปเดตสถานะที่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสปรินต์
คุณสมบัติ #2: Copilot Chat สำหรับการสนทนา AI ที่ปลอดภัยในที่ทำงาน
Copilot Chat มักเป็นฟีเจอร์แรกที่ทีมเลือกใช้ เพราะมีความคุ้นเคยและเข้าถึงได้ง่าย Microsoft จัดให้ Copilot Chat เป็นแชท AI ที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน และสามารถใช้งานได้สำหรับผู้ใช้บัญชี Microsoft Entra ที่มีการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ที่มีสิทธิ์
รายละเอียดการประเมินที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเชื่อมโยงกับพื้นฐาน (grounding) ตามค่าเริ่มต้น Copilot Chat จะเชื่อมโยงกับข้อมูลบนเว็บ ไม่ใช่ไฟล์หรือแชทภายในองค์กรของคุณ
หากทีมต้องการใช้เนื้อหาขององค์กร Microsoft ได้ระบุตัวเลือกต่างๆ เช่น การใช้เนื้อหาภายในแอป Microsoft 365 ที่เลือกซึ่งมีเนื้อหาแบบเปิด หรือการใช้ตัวแทนที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการทำงาน
คุณสมบัติที่ 3: Copilot Search และตัวเชื่อมต่อสำหรับการค้นหาข้อมูลทั่วทั้ง Microsoft 365 และแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง
Microsoft's Copilot Search มอบประสบการณ์การค้นหาแบบครอบคลุมทั่วทั้ง Microsoft 365 และแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สาม ผ่านตัวเชื่อมต่อที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อความรู้ของคุณกระจายอยู่ใน SharePoint, Teams, Outlook และระบบที่เชื่อมต่อกัน
นี่คือจุดที่ตัวเชื่อมต่อ Copilot สามารถสร้างความแตกต่างได้ พวกมันนำเนื้อหาภายนอกเข้าสู่ Microsoft Graph และดัชนีความหมายเชิงความหมาย ทำให้สามารถค้นพบได้ในประสบการณ์ของ Microsoft 365 ที่ใช้การค้นหา
คุณสมบัติ #4: ตัวแทน Copilot ที่สร้างด้วย Copilot Studio สำหรับกระบวนการทำงานที่ซ้ำได้
ตัวแทน Copilot ถูกออกแบบมาสำหรับงานที่มีความเฉพาะเจาะจงเกินกว่าจะใส่เป็นคำถามในแชททั่วไปได้ แทนที่จะต้องถามคำถามเดิมซ้ำไปซ้ำมา คุณสามารถตั้งค่าตัวแทนเพื่อจัดการกับขั้นตอนการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล การแนะนำขั้นตอนการสนับสนุนด้านไอที หรือช่วยทีมขายเตรียมข้อมูลสรุปบัญชีลูกค้า
คุณสามารถสร้างตัวแทนแบบกำหนดเองด้วย Copilot Studio เผยแพร่ไปยัง Microsoft 365 Copilot และวางรากฐานในแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ
จากมุมมองของผู้ดูแลระบบ การกำหนดราคาและการเปิดใช้งานสามารถส่งผลต่อการเปิดตัวได้ Microsoft ระบุว่าจำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Azure เพื่อใช้เอเจนต์ และอาจมีการใช้แพ็กความจุของ Copilot Studio
คุณสมบัติที่ 5: สมุดบันทึกและหน้าสำหรับจัดระเบียบและนำผลลัพธ์ของ Copilot กลับมาใช้ใหม่ได้
Copilot ใช้งานง่ายในขณะนี้ ส่วนที่ยากกว่าคือการค้นหาผลลัพธ์จาก AI เพื่อใช้ในภายหลังหรือแปลงให้เป็นสิ่งที่ทีมของคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สมุดบันทึกเป็นวิธีที่ Microsoft ใช้ในการเก็บงานของ Copilot ไว้ในที่เดียว ดังนั้นการสนทนา บันทึก และไฟล์สนับสนุนของคุณจะยังคงเชื่อมต่อกันอยู่
สำหรับทีมซอฟต์แวร์ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสถานที่ที่มั่นคงสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น บันทึกการปล่อยอัปเดต หรือร่างคู่มือการใช้งานภายในที่ยังคงมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
🤔 คุณทราบหรือไม่:ชั้นการเรียกข้อมูลของCopilot ของ Microsoft ถูกสร้างขึ้นเพื่อเคารพการควบคุมการเข้าถึงและการกำกับดูแลที่มีอยู่ขององค์กรของคุณ Microsoft อธิบายว่าชั้นการเรียกข้อมูลของ Copilot ทำงานภายในโมเดลสิทธิ์ขององค์กรของคุณ ดังนั้นผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้ดูเท่านั้น ซึ่งมีความสำคัญสำหรับทีม IT ขององค์กรที่กำลังประเมิน "ความช่วยเหลือ AI ที่ปลอดภัย" มากกว่าแค่ "คำตอบ AI ที่ชาญฉลาด"
ราคาของ Microsoft 365 Copilot
- Microsoft 365 Copilot Business: $18.00/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระรายปี)
- Microsoft 365 Copilot (สำหรับองค์กร): $30.00/เดือนต่อผู้ใช้ (ชำระรายปี)
Amazon Q เทียบกับ Microsoft Copilot: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
คุณได้เห็นแล้วว่าแต่ละเครื่องมือเน้นที่อะไร Amazon Q ถูกสร้างขึ้นบน AWS และผู้ใช้ AWS ในขณะที่ Microsoft Copilot ถูกสร้างขึ้นบนเวิร์กโฟลว์ของ Microsoft 365 ตอนนี้คุณจะเปรียบเทียบ M365 Copilot กับ Amazon Q ทีละฟีเจอร์เพื่อดูความแตกต่างที่สำคัญ
คุณสมบัติ #1: IDE (สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ) ความช่วยเหลือการเขียนโค้ดแบบเนทีฟและการสนับสนุนกระบวนการทำงานของนักพัฒนา
Amazon Q นักพัฒนา
หากทีมของคุณสร้างบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ AWS, Amazon Q Developer ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใกล้ชิดกับงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ AWS. มันทำงานภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่พบบ่อยและรองรับทั้งอินเทอร์เฟซแชทและแชทแบบฝังตัว. แชทแบบฝังตัวมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบได้เพราะมันแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของดิฟที่คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธได้.
สำหรับทีมที่ต้องการทดสอบอย่างรวดเร็ว Q Developer ยังรองรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วย AWS Builder ID ได้ฟรี โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชี AWS
ในด้านของ AWS, มันยังผสานรวมกับระบบนิเวศของ AWS ที่กว้างขึ้นผ่านเครื่องมือและเอกสาร, ทำให้วิศวกรสามารถเก็บบริบทไว้ในที่เดียวในขณะที่เขียนโค้ดหรือแก้ไขปัญหา.
ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต
Microsoft Copilot ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานภายในแอป Microsoft 365 เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook และ Teams โดยช่วยในการร่าง สรุป วิเคราะห์ และสื่อสารงาน แต่ไม่ได้ถูกวางตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดใน IDE อย่าง Amazon Q Developer
สำหรับทีมพัฒนา นี่มักหมายความว่า Microsoft Copilot รองรับ "โค้ดแก้ไขปัญหาชั่วคราว" เช่น การสรุปกระทู้ยาวใน Teams เกี่ยวกับเหตุการณ์ การทำความสะอาดบันทึกการปล่อย หรือการร่างการอัปเดตสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อเสนอแนะโค้ดจริงในตัวแก้ไขยังคงมาจากเครื่องมือแยกต่างหาก
🏆 ผู้ชนะ: Amazon Q Developer. หากข้อกำหนดเป็นจริง ความช่วยเหลือการเขียนโค้ดใน IDE-native นั้น Amazon Q Developer เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
หมายเหตุสั้นสำหรับผู้อ่านที่ต้องการผู้ช่วย IDE ของ Microsoft: ผู้ช่วยการเขียนโค้ดที่เน้น IDE ของ Microsoft คือ GitHub Copilot และมีการอนุญาตให้ใช้แยกต่างหากจาก Microsoft 365 Copilot
คุณสมบัติที่ 2: ความรู้ของบริษัทและการค้นหาภายในองค์กร
Amazon Q Business
Amazon Q Business ถูกสร้างขึ้นเพื่อการค้นหาข้อมูลในองค์กรที่คำนึงถึงสิทธิ์การเข้าถึงจากแหล่งความรู้ที่เชื่อมต่อกัน จุดสำคัญสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนคือ การควบคุมการเข้าถึงจากระบบต้นทางยังคงมีผลบังคับใช้ ดังนั้นคำตอบที่ได้รับจะสอดคล้องกับสิทธิ์ที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
หากคุณกำลังนำสิ่งนี้ไปใช้กับผู้ใช้ AWS จำนวนมาก โมเดล "ตระหนักถึงสิทธิ์โดยค่าเริ่มต้น" จะช่วยลดแรงกดดันในการสร้างฐานความรู้เฉพาะสำหรับ AI แยกต่างหาก เพียงเพื่อให้ผู้ช่วยมีประโยชน์
ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต
Microsoft Copilot จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อองค์ความรู้ภายในของคุณถูกรวบรวมไว้ใน SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook และระบบนิเวศของ Microsoft อื่น ๆ แล้ว Copilot ยังทำงานภายใต้สิทธิ์การเข้าถึงที่คุณมีอยู่เดิม ดังนั้นผู้ใช้จะเห็นเฉพาะเนื้อหาที่ตนมีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น
สำหรับองค์กรหลายแห่ง Copilot Chat กลายเป็นประตูหน้าเพราะมันให้เส้นทางการถามและติดตามที่คุ้นเคยซึ่งยังคงเชื่อมโยงกับบริบทของ Microsoft 365
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ ขึ้นอยู่กับว่าความรู้ของคุณอยู่ที่ไหนแล้ว:
หากองค์กรของคุณได้ดำเนินการทำงานด้านความรู้ภายใน Microsoft 365 อยู่แล้ว Microsoft Copilot มักจะเป็นการนำมาใช้ที่รวดเร็วกว่า
หากระบบความรู้ของคุณเน้นที่ AWS หรือกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ คุณวางแผนที่จะเชื่อมต่อกับ Q, Amazon Q Business เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและผู้ช่วยเฉพาะทาง
Amazon Q
คุณค่าของ "ผู้เชี่ยวชาญ" ของ Amazon Q จะปรากฏขึ้นเมื่องานอยู่ในบริการของ AWS อยู่แล้ว ใน IDE, Q Developer รองรับกระบวนการทำงานด้านการพัฒนา เช่น การสร้างโค้ดและการปรับโครงสร้างโค้ดใหม่ และแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ diff ซึ่งช่วยในการตรวจสอบและควบคุม
สำหรับทีมที่สร้างระบบบนโครงสร้างพื้นฐานของ AWS รูปแบบของผู้ช่วยนี้อาจรู้สึกเป็นธรรมชาติ เพราะมันอยู่ใกล้กับสภาพแวดล้อมของ AWS และคำถามเกี่ยวกับการผสานรวมบริการของ AWS
ไมโครซอฟต์ คอมพาเนียร์ พร้อมด้วย เอเจนต์
แนวทางของ Microsoft มุ่งเน้นไปที่ผู้ช่วยที่สามารถทำงานซ้ำได้ผ่านตัวแทน เพื่อให้ทีมสามารถมาตรฐานตรรกะทางธุรกิจและลดการขยายตัวของวิศวกรรมคำสั่ง ในทางปฏิบัติ Microsoft ระบุว่าตัวแทนอาจเกี่ยวข้องกับการวัดผลของ Azure และอาจต้องมีการสมัครสมาชิก Azure ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสร้าง ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการวางแผนการเปิดตัวในองค์กร
ไมโครซอฟท์กำลังผลักดันตัวเลือก "แบบจำลองพื้นฐานหลายแบบ" ในส่วนของประสบการณ์ Copilot ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์เมื่อต้องทำงานที่แตกต่างกันซึ่งต้องการจุดแข็งที่แตกต่างกัน
🏆 ผู้ชนะ: Microsoft 365 Copilot. Copilot Agents ช่วยให้การมาตรฐานเวิร์กโฟลง่ายขึ้นระหว่างทีมต่างๆ แต่หากความต้องการด้านระบบอัตโนมัติของคุณผูกติดกับบริการของ AWS อย่างแน่นหนา Amazon Q ก็ยังคงมีข้อได้เปรียบที่โดดเด่น
คุณสมบัติที่ 4: ความปลอดภัย, ตัวตน, และการควบคุมข้อมูล
Amazon Q (การกำกับดูแลแบบ AWS-first)
Amazon Q ถูกสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบการระบุตัวตนและการเข้าถึงของ AWS เป็นหลัก สำหรับ Amazon Q Business เอกสารของ AWS ระบุว่า IAM ถูกใช้เพื่อควบคุมการตรวจสอบสิทธิ์และการอนุญาตสำหรับทรัพยากรของ Amazon Q ซึ่งสอดคล้องกับวิธีที่หลายทีมจัดการสภาพแวดล้อมของ AWS อยู่แล้ว
หากคุณกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกแชร์จากการใช้งาน IDE AWS ยังมีตัวเลือกในการควบคุมการแชร์ข้อมูลในสภาพแวดล้อม IDE และบรรทัดคำสั่ง และมีการบันทึกวิธีการทำงานของการเลือกไม่แชร์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงบริการ
ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต (แบบจำลองขอบเขตและสิทธิ์ของไมโครซอฟต์ 365)
Microsoft จัดตำแหน่ง Copilot ให้ทำงานภายในรูปแบบสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 ที่มีอยู่ของคุณ ดังนั้นผู้ใช้จะเห็นเฉพาะเนื้อหาที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วเท่านั้น
ไมโครซอฟท์ยังระบุด้วยว่าMicrosoft 365 Copilot ใช้Azure OpenAI services สำหรับการประมวลผล ไม่ใช่บริการสาธารณะของ OpenAI และเนื้อหาของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ในการฝึกฝนแบบจำลองพื้นฐานที่ใช้โดย Microsoft 365 Copilot
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ (ขึ้นอยู่กับฐานการปกครองของคุณ)
เลือก Microsoft Copilot หากโมเดลการกำกับดูแลและการเข้าถึงของคุณใช้งานผ่าน Microsoft 365 และ Microsoft Entra อยู่แล้ว
เลือก Amazon Q หากตัวตนและการควบคุมของคุณมุ่งเน้นไปที่สภาพแวดล้อม AWS และ AWS IAM
คุณสมบัติที่ 5: การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงาน
Amazon Q (Generative BI ใน QuickSight)
หากการรายงานของคุณดำเนินการผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ของ AWS อยู่แล้ว Amazon Q ใน QuickSight ถูกออกแบบมาสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบ "ถามและตอบ" AWS ได้ระบุไว้ว่า QuickSight chat รองรับการสร้าง BI แบบสร้างสรรค์ สรุปสำหรับผู้บริหาร การถาม-ตอบเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ และเรื่องราวข้อมูล
AWS ยังระบุด้วยว่าประสบการณ์นี้ขับเคลื่อนโดย Amazon Bedrock ซึ่งมีความสำคัญหากองค์กรของคุณให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลโมเดลและฟีเจอร์สำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริการ AI
ไมโครซอฟต์ คอมพาเนียน (เอ็กเซล และ พาวเวอร์ บีไอ)
ในฝั่งของ Microsoft, Copilot ใน Excel ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลในชีวิตประจำวัน และช่วยสร้างและเข้าใจสูตร, วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก, และอื่น ๆ
สำหรับองค์กรที่ใช้ Power BI หรือ Fabricเอกสารของ Microsoft อธิบายว่าCopilot ใน Power BI เป็นประสบการณ์แบบสแตนด์อโลนที่สามารถช่วยผู้ใช้ค้นหาและวิเคราะห์รายงานและข้อมูล Fabric ที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังรองรับการสรุปเนื้อหาในรูปแบบบรรยายสำหรับรายงานอีกด้วย
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ (เลือกตาม BI stack ของคุณและที่ที่ทีมทำงานอยู่แล้ว)
หากทีมได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน Excel และ Power BI อยู่แล้ว Microsoft 365 Copilot มักจะผสานเข้ากับรูปแบบที่มีอยู่เดิมในระบบนิเวศของ Microsoft ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
หากระบบวิเคราะห์ของคุณอยู่ใน AWS และ QuickSight, Amazon Q คือตัวเลือกที่ตรงกว่าสำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกทางการดำเนินงานโดยไม่ต้องออกจากระบบนิเวศของ AWS
Amazon Q เปรียบเทียบกับ Microsoft Copilot บน Reddit
ชาว Reddit ไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้แทนกันได้
รูปแบบค่อนข้างคงที่: Amazon Q ถูกตัดสินจากความสามารถในการจัดการงาน AWS ในสภาพแวดล้อม AWS จริง ในขณะที่ Copilot ถูกตัดสินจากความสามารถในการเข้ากับระบบนิเวศของ Microsoft (และความมีประโยชน์เมื่อความแปลกใหม่หมดไป)
สำหรับ Amazon Q, ผู้ใช้บางคนชอบคุณสมบัติการเขียนโค้ดและคำตอบทันที:
✅"ฉันประทับใจ กับ Amazon Q Developer มาก มันช่วยเขียนโค้ด terraform และ cdk ที่แม่นยำได้อย่างดี…"
✅ "ฉันประทับใจ กับ Amazon Q Developer มาก มันช่วยเขียนโค้ด terraform และ cdk ได้อย่างแม่นยำ…"
✅ " แทนที่จะบอก คุณแค่ว่าต้องทำอย่างไร มันให้คำตอบทันที"
แต่ผู้ใช้ยังชี้ให้เห็นว่า Amazon Q ขาดความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อน:
🚩"ฉันคาดหวังมากกว่านี้ เหมือนกับผู้ช่วยที่แท้จริงที่สามารถเข้าถึง AWS env ของคุณและช่วยทำงานที่ซับซ้อนได้ เครื่องมือแบบนั้นจะยอดเยี่ยมมาก แต่นั่นไม่ใช่ Amazon Q."
🚩"ฉันคาดหวังมากกว่านี้ เหมือนกับผู้ช่วยที่แท้จริงที่สามารถเข้าถึง AWS env ของคุณและช่วยทำงานที่ซับซ้อนได้ เครื่องมือแบบนั้นจะยอดเยี่ยมมาก แต่นั่นไม่ใช่ Amazon Q."
สำหรับ Copilot, สมาชิก Reddit ได้เน้นย้ำถึงประโยชน์ดังต่อไปนี้:
✅"คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้ทั่วไป เครื่องมือ GenAI ที่ผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Office ได้เป็นอย่างดี"
✅"คุ้มค่าสำหรับผู้ใช้ทั่วไป เครื่องมือ GenAI ที่ผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Office ได้เป็นอย่างดี"
✅ "ฉันแทบไม่เคยต้องถามใครซ้ำเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันพลาดหรือลืม ฉันแค่ถาม Copilot"
✅ "ฉันแทบไม่เคยต้องถามใครซ้ำเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันพลาดหรือลืม ฉันแค่ถาม Copilot"
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ยังได้ชี้ให้เห็นปัญหาต่อไปนี้เกี่ยวกับ Copilot:
🚩 "อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลา มันไม่ได้ทำตามคำแนะนำ…"
🚩 "อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลา มันไม่ได้ทำตามคำแนะนำ…"
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Amazon Q เมื่อเทียบกับ Copilot
หากคุณเคยพยายามส่งการแก้ไขระหว่างเหตุการณ์ คุณก็คงทราบดีว่าคอขวดที่แท้จริงไม่ใช่ "การได้รับคำตอบจาก AI" แต่เป็นการขยายงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด ข้อกำหนดอยู่ในเอกสาร การตัดสินใจอยู่ในแชท สถานะล่าสุดถูกฝังอยู่ในความคิดเห็นของตั๋ว และการส่งต่อเพื่อตรวจสอบเกิดขึ้นในเครื่องมืออื่นอีก
จากนั้นการขยายตัวของ AIก็ทำให้สถานการณ์ยุ่งเหยิงมากขึ้น ทีมงานหนึ่งใช้ Amazon Q ใน AWS อีกทีมหนึ่งใช้ Copilot ภายใน Microsoft 365 คำสั่งถูกเขียนใหม่ ผลลัพธ์ถูกคัดลอกไปยังงานต่างๆ และเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงก็ยากต่อการติดตาม
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AIที่ออกแบบมาเพื่อลดทั้งสองอย่าง งาน เอกสาร และการสนทนาจะเชื่อมต่อกันในที่เดียว และ AI จะทำงานบนบริบทที่แชร์ร่วมกันนั้น ดังนั้นเมื่อ AI สร้างคำตอบขึ้นมา จะง่ายต่อการเปลี่ยนให้เป็นงานที่ติดตามได้และรักษาเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: การปลดล็อกพลังของ ClickUp AI สำหรับทีมซอฟต์แวร์
ClickUp One Up #1: ClickUp Brain
หากคุณกำลังประเมิน AI สำหรับองค์กร คำถามสำคัญคือ: ผู้ช่วยสามารถตอบสนองด้วยบริบทที่ถูกต้องและช่วยให้ทีมดำเนินการตามได้หรือไม่?ClickUp Brainนำการสนับสนุน AI มาสู่พื้นที่ทำงานโดยตรง ซึ่งเป็นที่ที่ทีมซอฟต์แวร์วางแผน จัดทำเอกสาร และดำเนินการ
แทนที่จะต้องค้นหาผ่านหลายกระทู้และแท็บ ทีมสามารถถามคำถามจากสิ่งที่อยู่ใน ClickUp อยู่แล้ว จากนั้นดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้เลย วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการคำตอบที่เกี่ยวข้องกับบริบทของโครงการจริง เช่น การเปลี่ยนแปลงขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือสิ่งที่กำลังติดขัด
สิ่งที่ ClickUp Brain ช่วยทีมซอฟต์แวร์ได้มากที่สุด:
- ชี้แจงงานอย่างรวดเร็วด้วยการถามคำถามเช่น "เราตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง API?" หรือ "งานใดบ้างที่ถูกขัดขวางโดยการพึ่งพาสิ่งนี้?" โดยไม่ต้องสร้างบริบทใหม่ในเครื่องมือใหม่
- รักษาการดำเนินงานให้เชื่อมโยงกันโดยการเปลี่ยนผลลัพธ์ให้เป็นการติดตามผลที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่ที่ทีมทำงาน
- สนับสนุนความต้องการขององค์กรด้วยการควบคุมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ออกแบบมาสำหรับงานที่มีความละเอียดอ่อน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เปลี่ยนผลลัพธ์จาก AI ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบได้ด้วยความจริงด้วย ClickUp Docs และ Docs Hub
ใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกข้อกำหนด การตัดสินใจ แนวทางปฏิบัติ และสรุปที่สร้างโดย AI ไว้ในที่เดียว จากนั้นเชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นกับงานที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถเห็น "เหตุผล" ควบคู่กับ "สิ่งที่ต้องทำ" เมื่อคุณต้องการค้นหาบริบทนั้นในภายหลังDocs Hubจะช่วยให้การจัดระเบียบและการค้นหาเอกสารและวิกิต่าง ๆ จากศูนย์กลางทำได้ง่ายขึ้น นี่คือการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับปัญหา 'เราอยู่ที่ไหนสักแห่ง' ที่ทำให้การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการตรวจสอบโค้ดช้าลง
ClickUp's One Up #2: ClickUp Super Agents และ ClickUp Codegen
เมื่อคุณใช้ Amazon Q หรือ Copilot คุณมักจะได้รับคำตอบที่ดี ส่วนที่ท้าทายอยู่ถัดไป คือยังมีคนต้องเปลี่ยนคำตอบนั้นให้กลายเป็นงานที่ต้องทำ การติดตามผล และการส่งต่อข้อมูลอย่างเรียบร้อย
ClickUp Super Agentsช่วยให้ทีมของคุณสามารถมาตรฐานการติดตามงานภายในพื้นที่ทำงานเดียวกันได้ คุณสามารถตั้งค่าให้ตัวแทนดำเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงาน ทำให้การดำเนินงานไม่ขึ้นอยู่กับใครบางคนจำได้ว่าจะคัดลอกคำตอบจาก AI ไปไว้ในที่ที่ถูกต้อง
สำหรับทีมวิศวกรรม กรณีการใช้งานที่โดดเด่นคือClickUp's Codegen Agent Codegen ถูกออกแบบมาเพื่ออ่านบริบทของงานและสร้างโค้ดที่สอดคล้องกับเกณฑ์การยอมรับ ด้วยการผสานรวมและกระบวนการทำงานที่เหมาะสม ทีมสามารถใช้เพื่อเร่งการสร้าง PR และรักษาการอัปเดตการดำเนินการให้เชื่อมโยงกับงานได้
เมื่อสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในกระบวนการทำงานจริง:
- การคัดแยกบั๊กที่เปลี่ยนเป็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน พร้อมคงบริบทไว้ภายในงาน
- การสร้างโค้ดที่ปฏิบัติตามเกณฑ์การยอมรับและตรรกะทางธุรกิจที่บันทึกไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณ
- การทำงานข้ามสายงานที่ฝ่ายสนับสนุน, QA และผลิตภัณฑ์สามารถเริ่มงานโค้ดได้โดยไม่สูญเสียบริบทในการส่งต่อ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Brain MAX เพื่อเร่งกระบวนการคัดแยกงานและทำให้การตัดสินใจสามารถค้นหาได้
ClickUp Brain MAXมอบวิธีที่รวดเร็วให้กับทีมนักพัฒนาและทีมปฏิบัติการในการจับบริบท หาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และดำเนินงานต่อไปโดยไม่ต้องเขียนคำสั่งเดิมซ้ำในเครื่องมือต่าง ๆ
นี่คือวิธี:
- บันทึกหมายเหตุเหตุการณ์และขั้นตอนถัดไปด้วยTalk to Textเพื่อให้คุณสามารถพูดสรุปและแปลงเป็นข้อความได้โดยไม่ต้องใช้มือใน ClickUp Brain MAX หรือกล่องข้อความใด ๆ
- ขอข้อมูลบริบทอย่างรวดเร็วโดยใช้Enterprise Searchเพื่อให้ ClickUp Brain สามารถดึงคำตอบจากเนื้อหาใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อของคุณ จากนั้นนำคุณกลับไปยังแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ
- เปลี่ยนโมเดลเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบที่แตกต่าง เนื่องจาก ClickUp Brain MAX ช่วยให้คุณเลือกใช้ ChatGPT, Claude หรือ Gemini สำหรับประสบการณ์การแชท
ClickUp's One Up #3: การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
AI ช่วยให้ทีมตัดสินใจได้เร็วขึ้นClickUp Automationsช่วยให้ทีมดำเนินการได้เร็วขึ้น
ระบบอัตโนมัติมีประโยชน์เมื่อกระบวนการของคุณมีความสม่ำเสมอแต่การติดตามผลไม่เป็นไปตามนั้น คุณสามารถสร้างกฎที่ทำงานเมื่อสถานะของงานเปลี่ยน เมื่อฟิลด์มีการอัปเดต หรือเมื่อลำดับความสำคัญมีการเปลี่ยนแปลง จากนั้น ClickUp สามารถมอบหมายเจ้าของงาน อัปเดตสถานะ เพิ่มผู้ติดตาม โพสต์ความคิดเห็น หรือใช้เทมเพลตได้
ตัวอย่างที่สอดคล้องกับการส่งมอบซอฟต์แวร์:
- เมื่องานย้ายไปยังสถานะพร้อมตรวจสอบ ให้มอบหมายผู้ตรวจสอบและเพิ่มรายการตรวจสอบคุณภาพ
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ ให้ใช้แม่แบบการตอบสนองและสร้างงานย่อยสำหรับการสื่อสาร การบรรเทาผลกระทบ และการสรุปหลังเหตุการณ์
- เมื่อมีการบันทึกข้อบกพร่องที่รายงานโดยลูกค้า ให้กำหนดกฎความสำคัญและแจ้งเตือนไปยังช่องทางที่เหมาะสม
ClickUp AI: รับคำตอบ แล้วทำงานให้เสร็จ
หากนักพัฒนาของคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับบริการของ AWS, Amazon Q จะรู้สึกเหมือนเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า มันถูกสร้างขึ้นรอบๆ สภาพแวดล้อมของ AWS และงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ AWS ดังนั้นความช่วยเหลือจะอยู่ใกล้กับงานที่ทำอยู่
หากวันของคุณดำเนินไปภายใน Microsoft 365, Microsoft Copilot จะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น. มันเหมาะกับระบบนิเวศของ Microsoft และสนับสนุนวิธีที่ทีมทำงานอยู่แล้วในการเขียน, ค้นหา, และร่วมมือกัน.
หากปัญหาใหญ่ของคุณคือการติดตามผล ให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากคำตอบ ClickUp สามารถเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริง เมื่อคุณต้องการให้ผลลัพธ์จาก AI กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย, บริบทที่เชื่อมโยง, และกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ในที่เดียว
