Github Copilot vs. ChatGPT: เครื่องมือใดดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา?

การปฏิวัติ AI กำลังเขย่าโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ นำมาซึ่งเครื่องมือมากมายที่อ้างว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักพัฒนา ตั้งแต่การสร้างโค้ดไปจนถึงการรับประกันคุณภาพระดับสูงสุด เครื่องมือ AI เหล่านี้สัญญาว่าจะทำได้ทุกอย่าง
แต่ดังที่พวกเขากล่าวไว้ในภาพยนตร์ Highlander ว่า "มีได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น" ในโลกของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ มักจะกลายเป็นการเผชิญหน้าครั้งสำคัญระหว่าง GitHub Copilot และ ChatGPT—การต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะ
ดังนั้น อะไรในสองสิ่งนี้ช่วยในกระบวนการเขียนโค้ดได้มากกว่า? อะไรที่สร้างโค้ดได้ดีกว่าและปรับสไตล์การเขียนโค้ดของคุณได้ดีกว่า? อะไรที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในภารกิจที่ซับซ้อนได้ดีกว่า และอะไรที่มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ดีกว่า?
แต่เดี๋ยวก่อน—อาจจะมีม้ามืดในครั้งนี้หรือไม่? มีผู้เล่นคนที่สามที่พร้อมจะขโมยซีนในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือเปล่า?
เตรียมตัวให้พร้อม เพราะเรากำลังจะเจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของ GitHub Copilot เทียบกับ ChatGPT ในการพัฒนาและเขียนโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์
Copilot vs ChatGPT—และตำแหน่งของ ClickUp ในกระบวนการทำงานของนักพัฒนา
|หมวดหมู่
|GitHub Copilot
|แชทจีพีที
|ClickUp
|กรณีการใช้งานหลัก
|การเขียนโปรแกรมแบบคู่ด้วย AI, การเติมโค้ดอัตโนมัติ
|ความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ดผ่านการแชท, คำอธิบาย, การแก้ไขข้อผิดพลาด
|การจัดการโครงการแบบครบวงจร + การจัดการกระบวนการทำงานของนักพัฒนาด้วย AI
|การสร้างโค้ด
|ระบบแนะนำอัตโนมัติที่แข็งแกร่งและเข้าใจบริบทภายใน IDE
|สร้างโค้ดจากคำสั่ง; คำอธิบายยอดเยี่ยม
|เขียนโค้ดมาตรฐาน + สร้าง docstrings และกรณีทดสอบผ่านClickUp Brain
|การรวมเข้ากับ IDE
|การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ VS Code, JetBrains, Azure
|ไม่มีการผสานรวมกับ IDE พื้นฐาน; ต้องใช้ API
|ผสานการทำงานกับ GitHub, GitLab, Bitbucket; ฝัง AI ในงาน/เอกสาร
|ความร่วมมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ GitHub + IDE
|ประสบการณ์แชทสำหรับผู้ใช้คนเดียว; API สำหรับเครื่องมือทีม
|เอกสารแบบเรียลไทม์, งาน, ความคิดเห็น, AI แบบฝังตัว, กระบวนการทำงานแบบสปรินต์
|เรียนรู้สไตล์การเขียนโค้ดของคุณ
|ใช่—ปรับตามที่คุณเขียนโค้ดใน IDE
|จำกัด; ปรับตัวตามการสนทนา ไม่ใช่ตามบริบท
|เรียนรู้รูปแบบการทำงานเพื่ออัตโนมัติการอัปเดตและสรุปงาน
|การผสานการทำงานของระบบ
|แข็งแกร่งภายในระบบนิเวศของ GitHub
|ต้องการการเชื่อมต่อ API แบบกำหนดเอง
|วงจรชีวิตโครงการเต็มรูปแบบ: สปรินท์, เอกสาร, งาน, การติดตาม, การปล่อยเวอร์ชัน
|การตรวจจับข้อผิดพลาด
|คำแนะนำแบบอินไลน์; ช่วยแก้ไขโค้ดใน IDE
|ตรวจพบข้อผิดพลาดเมื่อแสดงโค้ด
|สรุปอัตโนมัติ + กระบวนการติดตามข้อผิดพลาดผ่านเทมเพลต
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|นักพัฒนาที่เขียนโค้ดเต็มเวลาใน IDE
|นักพัฒนาที่ต้องการการระดมความคิด, คำอธิบาย, แนวคิดด้านสถาปัตยกรรม
|ทีมที่ต้องการการเขียนโค้ด + การวางแผน + การจัดทำเอกสาร + AI ในที่เดียว
|ราคา*
|10 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน (รายบุคคล)
|ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน + ส่วนเสริม AI ($5/ผู้ใช้/เดือน)
GitHub Copilot คืออะไร?
GitHub Copilot เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเหตุผลที่ดีมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งสามารถเขียนโค้ดได้ด้วยแรงงานที่ค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักอีกด้วย
ตามที่คุณคาดหวังจากผู้ให้บริการเช่น GitHub นี่คือเครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันขั้นสูงที่มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย มาดูคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกัน
คุณสมบัติของ GitHub Copilot
GitHub ได้เปิดตัว Copilot ในช่วงปลายปี 2021 และในเวลาอันรวดเร็วได้พัฒนาให้กลายเป็นเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งอ้างว่ามีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน ด้วยคำสั่งที่เหมาะสม Copilot สามารถเขียนโค้ดที่ซับซ้อนที่สุดได้ เนื่องจากความสามารถในการสร้างฟังก์ชันและคลาสทั้งหมดจากคำสั่งที่เรียบง่าย
1. การสร้างโค้ด
โดยธรรมชาติแล้ว เทคโนโลยี AI ที่ออกแบบมาสำหรับการเขียนโค้ดจำเป็นต้องได้รับการประเมินความสามารถในการช่วยนักพัฒนาในการสร้างโค้ดก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งนับเป็นเรื่องดีที่ GitHub Copilot โดดเด่นในด้านนี้
มาเริ่มกันที่ความหลากหลาย Copilot ให้การสนับสนุนอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับภาษาโปรแกรมมิ่งหลายภาษา รวมถึงภาษาที่สำคัญที่สุดบางภาษา เช่น Python, C#, C++ และ JavaScript เว็บไซต์ของมันยังอ้างว่ามันได้รับการฝึกฝนใน "ทุกภาษาที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลสาธารณะ"
ความเชี่ยวชาญพิเศษในการสร้างโค้ดเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ทุกองค์ประกอบในเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับโครงการเขียนโค้ดถัดไปโดยเฉพาะ ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถค้นหาฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การเติมโค้ดอัตโนมัติสำหรับโค้ดที่มีอยู่เดิม หรือแม้แต่การสร้างโค้ดจากความคิดเห็นของนักพัฒนาได้อีกด้วย
ในขณะเดียวกัน มันยังคงใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่ามันสามารถสร้างคำตอบและตัวอย่างโค้ดตามภาษาของมนุษย์ได้ ซึ่งส่งผลให้ประสบการณ์การเขียนโค้ดและกระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับนักพัฒนาทุกคน
2. การร่วมมือ
มีเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์มากมายที่ออกแบบมาสำหรับโครงการพัฒนาแบบแยกส่วน การค้นหาตัวเลือกที่นอกจากจะช่วยคุณเขียนโค้ดแล้ว ยังช่วยทีมขนาดใหญ่ในการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่สำคัญกว่านั้นด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่า
มันสร้างฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเหล่านั้นผ่านการผสานรวมโดยตรงกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDEs) ต่างๆ เช่น Visual Studio, JetBrains และ Azure Data Studio ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้เสมอ โดยเปลี่ยนจากสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดแบบแยกส่วนไปสู่ระบบการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังซึ่งทั้งทีมสามารถใช้ประโยชน์ได้
3. ส่วนติดต่อผู้ใช้
ความชื่นชอบของ Copilot ในการสร้างโค้ดสั้น ๆ นั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ วิธี ที่คุณสามารถไปถึงจุดนั้นได้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดต้องการเครื่องมือที่ทำให้การจัดการง่ายในทุกระดับ
ในตัวเองแล้ว นี่ไม่ใช่จุดแข็งของเครื่องมือนี้ อย่างไรก็ตาม มันจะมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อพิจารณาถึงการผสานรวม ตัวอย่างเช่น การสร้างโค้ด Visual Studio ด้วยส่วนขยาย Copilot ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความใช้งานง่ายของเครื่องมือนั้นได้โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติอันทรงพลังที่คุณได้รับจากการเขียนโค้ดใน Copilot
และแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดอย่าง GitHub Copilot chat ที่ช่วยให้การสร้างคำเสนอราคาเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ฟีเจอร์นี้พัฒนาขึ้นจากความสามารถโดยกำเนิดในการเข้าใจภาษาของมนุษย์ ทำให้ฟังก์ชันแชทสามารถสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ ตอบคำถาม และสร้างคำตอบที่เหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้น คุณยังสามารถใส่ตัวอย่างโค้ดสั้น ๆ เพื่อขอประเมินผล หรือขอตัวอย่างการใช้งานจริงของโค้ดที่คุณกำลังพยายามสร้างได้อีกด้วย
4. การบูรณาการกระบวนการทำงาน
Copilot พยายามที่จะผสานเข้ากับฟีเจอร์ที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการสร้างโค้ด นอกเหนือจากการผสานเข้ากับ IDE แล้ว ยังสามารถใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติกับชุดเครื่องมือ GitHub ที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งรวมถึง GitHub Codespaceซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุดในตลาด
ให้เราชัดเจน: Copilot ไม่ใช่หนึ่งในเครื่องมือที่มุ่งช่วยเหลือในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด. มันไม่มีคุณสมบัติเช่นการจัดการงานหรือฐานข้อมูลที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน. แต่อย่างน้อยมันก็พยายามสร้างระบบนิเวศของเครื่องมือการเขียนโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่ม.
ราคา GitHub Copilot
- Copilot รายบุคคล: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
- Copilot Business: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
ChatGPT คืออะไร?
คุณอาจรู้จัก ChatGPT ในฐานะเครื่องมือที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้าถึงผู้คนทั่วไป แต่เหนือจากความสามารถในการให้คำตอบที่ดูเป็นมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจสำหรับคำถามเกือบทุกประเภทแล้ว คำตอบของ ChatGPT ยังดีพอที่จะทำให้มันติดอยู่ในรายชื่อเครื่องมือเขียนโค้ด AI ที่ดีที่สุดอีกด้วย
ตามที่คุณอาจเดาได้จากชื่อ นี่คืออินเทอร์เฟซที่เน้นการแชทเป็นหลักทั้งหมด ประสิทธิภาพของ ChatGPT ขึ้นอยู่กับคำถาม คำกระตุ้น และคำถามติดตามที่คุณอาจถามทั้งหมด วิธีการที่กว้างขวางนี้ทำให้คำตอบของ ChatGPT เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การเขียนบทความไปจนถึงโค้ดโปรแกรม
คุณสมบัติของ ChatGPT
เนื่องจากมีรายการการใช้งานที่เป็นไปได้ที่หลากหลาย และแตกต่างจาก Copilot คุณสมบัติของ ChatGPT จึงครอบคลุมมากกว่าการเขียนโค้ดเพียงอย่างเดียว ซึ่งให้ทั้งข้อดีและข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงกับการเขียนโค้ดมากขึ้น สำหรับคู่มือนี้ เราจะเน้นเฉพาะคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบระหว่าง Copilot และ ChatGPT
1. การสร้างโค้ด
สำหรับเครื่องมือที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการสร้างโค้ดหรือการเติมโค้ดให้สมบูรณ์ ChatGPT กลับมีประสิทธิภาพที่น่าประหลาดใจในทั้งสองด้านนี้ มันให้คำตอบในภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลาย รวมถึง Python, Java และ JavaScript
ที่สำคัญ และเนื่องจากความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติ ChatGPT ยังช่วยให้สามารถเจาะลึกเข้าไปในคำอธิบายเบื้องหลังโค้ดได้อีกด้วย ต่างจากเครื่องมือเขียนโค้ดอื่น ๆ หลายตัว คุณสามารถถามมันได้เลยว่าโค้ดแต่ละส่วนหมายถึงอะไร และคุณจะได้รับข้อมูลพื้นฐานทันที หากคุณให้โค้ดตัวอย่าง เครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดหรือความไม่มีประสิทธิภาพที่อาจทำให้มันทำงานไม่ถูกต้องได้อีกด้วย
ไม่ใช่ว่าโค้ดจะสามารถเชื่อถือได้เสมอไป การตอบกลับที่ไม่ถูกต้องของ ChatGPT ได้กลายเป็นมีมในหมู่นักโปรแกรมเมอร์ไปเสียแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเพราะเครื่องมือนี้ไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพของคำตอบที่สร้างขึ้น จำเป็นต้องมีมนุษย์อีกคนหนึ่งมาตรวจสอบหลังจากที่มีการสร้างโค้ดทุกครั้ง
2. การร่วมมือ
ChatGPT สามารถผสานการทำงานเข้ากับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ภายนอกได้อย่างราบรื่นผ่าน API แบบเปิดของเรา นอกจากนี้ เรายังคาดหวังว่าจะมีการผสานการทำงานแบบกำหนดเองกับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น Slack ซึ่งจะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นง่ายขึ้น
แต่ในแก่นแท้แล้ว นี่ก็ยังคงเป็นแชทบอทธรรมดาที่อยู่เบื้องหน้าของเครื่องยนต์ปัญญาประดิษฐ์อันทรงพลัง
โดยตัวมันเอง คุณจะไม่พบความสามารถในการทำงานร่วมกันใด ๆ ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาในการผสานรวมได้ เนื่องจาก ChatGPT มักจะปรับตัวให้เข้ากับคำถามของคุณเมื่อเวลาผ่านไป—คุ้นเคยกับสไตล์การเขียนโค้ดของคุณมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ตามนั้น การป้อนข้อมูลจากผู้ใช้หลายคนหรือการเปลี่ยนแปลงสไตล์การเขียนโค้ดบ่อยครั้งอาจทำให้เครื่องมือสับสนได้
3. ส่วนติดต่อผู้ใช้
เช่นเดียวกับเครื่องมือหลายชนิดที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเพียงประเภทเดียว (ในกรณีนี้คือฟังก์ชันแชท) อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ ChatGPT นั้นตรงไปตรงมา ไม่มีหลายจุดที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อป้อนคำสั่งโค้ด
โหมดมืดเริ่มต้นนั้นสบายตาและคุ้นเคยกับนักพัฒนาทันที นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายบนอุปกรณ์มือถือ สร้างประสบการณ์ที่เป็นธรรมชาติขณะที่คุณเขียน แก้ไข ตรวจสอบซ้ำ หรือเสร็จสิ้นโค้ด
4. การผสานการทำงานของระบบ
วิธีเดียวที่ ChatGPT สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานขนาดใหญ่ได้คือผ่าน API ของมันเอง แม้ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ทรงพลังก็ตาม แบรนด์ใหญ่ระดับโลกหลายแห่ง ตั้งแต่ Microsoft ถึง Salesforce ต่างใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานนี้เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือของตัวเอง
แต่เมื่อใช้งานเพียงลำพัง ChatGPT จะไม่สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานหลักของคุณได้โดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อใด ๆ จะต้องสร้างขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เครื่องมือการเขียนโค้ดที่ทรงพลังนี้ยากขึ้นเล็กน้อยในการนำไปใช้กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยรวม
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
GitHub Copilot เทียบกับ ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้งสองเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งสามารถรองรับภาษาโปรแกรมมิ่งได้หลายภาษา ดังนั้น มาดูกันว่า GitHub Copilot และ ChatGPT เปรียบเทียบกันอย่างไรในแง่ของคุณสมบัติเฉพาะ เช่น การสร้างโค้ด การทำงานร่วมกัน ส่วนติดต่อผู้ใช้ และการผสานรวมกับเวิร์กโฟลว์
1. การสร้างโค้ด
ในหมวดหมู่ที่อาจสำคัญที่สุดในรายการนี้ การเปรียบเทียบผู้ชนะนั้นเป็นเรื่องยาก ทั้งสองโซลูชันที่มีศักยภาพต่างก็มีข้อดีของตัวเอง ตั้งแต่การรองรับภาษาที่หลากหลายกว่าของ Copilot ไปจนถึงบริบทที่มากขึ้นและสไตล์ภาษาที่ชัดเจนของ ChatGPT
หนึ่งในด้านที่ Copilot โดดเด่นคือการปรับแต่งเครื่องมือ. เครื่องมือนี้มอบตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนโค้ด ทำให้ความสามารถในการสนับสนุนโครงการที่ซับซ้อนมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ChatGPT.
ในที่สุด, ChatGPT และ Copilot อยู่ในระดับเดียวกันในแง่ของความสามารถในการเขียนโค้ดหลักของพวกเขา.
2. การร่วมมือ
Copilot ชนะในด้านนี้ด้วยการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับ IDE ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ความสามารถในการปรับแต่งคำสั่งและคำตอบยังช่วยในโครงการที่ซับซ้อนและต้องการการทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ต่างจาก Copilot, ChatGPT ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการฝึกฝนการเขียนโค้ดแบบโดดเดี่ยวที่ไม่ต้องการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
3. ส่วนติดต่อผู้ใช้
ยากที่จะโต้แย้งเรื่องความใช้งานง่ายของ ChatGPT ในพื้นที่นี้ Copilot มุ่งมั่นที่จะทำให้ฟีเจอร์ต่างๆ ตรงไปตรงมา แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถเทียบเท่ากับ UI ของ ChatCPT ที่เรียบง่ายซึ่งสามารถจัดการได้ตั้งแต่โค้ดใหม่ไปจนถึงการทดสอบหน่วย และแม้กระทั่งความสามารถในการหาข้อบกพร่องในโค้ดที่มีอยู่
4. การบูรณาการกระบวนการทำงาน
หากคุณรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในระบบนิเวศของ GitHub ที่ใหญ่กว่า คุณจะพอใจกับการผสานการทำงานของ Copilot สำหรับสิ่งอื่น ๆ API ที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมาของ ChatGPT น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าและเชื่อถือได้มากกว่าเมื่อเทียบกับระบบปิดภายใน GitHub
GitHub Copilot เทียบกับ ChatGPT บน Reddit
ถึงเวลาที่จะให้ผู้ใช้จริงได้เปรียบเทียบเครื่องมือเขียนโค้ด AI ทั้งสองนี้กันแล้ว ลองค้นหา"ChatGPT vs. GitHub Copilot" ใน Reddit แล้วคุณจะพบผู้ใช้ที่นำเสนอความคิดเห็นอย่างละเอียด ซึ่งผู้ชนะจะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ:
"Github Copilot ทำงานได้ดีมากหากคุณใช้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ มันสามารถเติมฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งชื่อตัวแปร เลือกอัลกอริทึมสำหรับการเรียงลำดับและการเลือก และมีแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเขียนโค้ดของคุณ… ChatGPT นั้นคล้ายกับผู้ช่วย AI มากขึ้น ซึ่งคุณสามารถให้โค้ดชิ้นหนึ่งและขอให้มันปรับให้เหมาะสม"
ผู้ใช้คนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้ทั้งสองอย่างไม่จำเป็นต้องซ้ำซ้อน:
"ฉันคิดว่า ChatGPT และ Copilot เสริมกันและกัน" เมื่อเขียนโค้ด คุณไม่ต้องการที่จะต้องกลับไปกลับมาอยู่ระหว่าง IDE ของคุณกับ ChatGPT แต่เมื่อคุณกำลังคิดค้นไอเดียและสำรวจวิธีการหรือสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่อาจเป็นไปได้ ChatGPT เป็นอินเตอร์เฟซที่ดีกว่ามากที่สามารถจำลองการสนทนาในลักษณะที่คุณจะมีกับเพื่อนร่วมงานได้ พร้อมข้อได้เปรียบเพิ่มเติมคือคุณสามารถได้บล็อกของโค้ดตัวอย่างออกมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาจริง ๆ ได้ด้วย "
ผู้ใช้รายอื่นเห็นด้วยเมื่อพูดถึงความสามารถในการสร้างโค้ด:
"พวกมันเสริมกัน ไม่ใช่ขัดแย้งกัน หนึ่งในนั้นทำงานใน IDE ของคุณโดยใช้โค้ดที่มีอยู่เป็นบริบท และอีกอันหนึ่งช่วยให้คุณถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษและถามคำถามเพิ่มเติมได้ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ GitHub Copilot และ ChatGPT
จะเกิดอะไรขึ้นหากความต้องการในการเขียนโค้ด AI ของคุณไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดโดย Copilot หรือ ChatGPT?
จะเกิดอะไรขึ้นหากแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมสามารถแข่งขันและเอาชนะทั้งสองได้?
เข้าสู่ ClickUp. นี่คือหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพที่ดีที่สุดและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีให้บริการ—เราจะพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในภายหลัง. นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์ม AI ที่แข็งแกร่งซึ่งอาจเหมาะกับความต้องการการเขียนโค้ดของคุณ.
เครื่องมือ AI ที่ครอบคลุมเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์
มันหมุนรอบClickUp Brain ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ AI ที่เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้น คุณสมบัตินี้สามารถช่วยในทุกส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การเขียนโค้ดใหม่ไปจนถึงการรับรองความร่วมมือภายในทีมของคุณและการรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง คุณสามารถสร้างเทมเพลตโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้โครงการและกระบวนการที่ซับซ้อนที่สุดง่ายขึ้น
จากการเขียนโค้ดสู่การผสานรวมกระบวนการทำงาน
ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่แค่การเขียนโค้ด แต่ClickUp Docsคือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบในการผสานโค้ดนั้นเข้ากับกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นของคุณ สร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่ SOP ไปจนถึงวิกิที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันตลอดกระบวนการ
และนั่นยังไม่รวมถึงเทมเพลตไอทีที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน คุณจะได้แพลตฟอร์มการพัฒนาที่ครอบคลุมซึ่งช่วยในทุกส่วนของกระบวนการ
การผสานการทำงานขั้นสูง รวมถึง GitHub
คุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มสำหรับการเขียนโค้ดโดยเฉพาะอยู่หรือไม่? คุณไม่จำเป็นต้องออกจาก ClickUp เพื่อสิ่งนี้เลย เพราะClickUp มีระบบเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆมากมาย รวมถึง GitHub ซึ่งช่วยให้คุณใช้ความสามารถของ Copilot ในการสร้างโค้ดภายในซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพที่คุณชื่นชอบได้อย่างง่ายดาย
GitHub, อย่างไรก็ตาม, เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์ด้วยเหตุผล. การผสานสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่คุณควรย้ายมาใช้ ClickUp สำหรับกระบวนการพัฒนาของคุณ.
การจัดการโครงการขั้นสูงสำหรับทีมที่คล่องตัว
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เราไม่สามารถพูดถึง ClickUp ได้โดยไม่กล่าวถึงศักยภาพการจัดการโครงการที่ทรงพลังของมันอย่างน้อยสักครั้งวิธีการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา
จากการรายงานแบบสปรินต์ไปจนถึงบอร์ดคัมบัง และจากระบบการทำงานอัตโนมัติไปจนถึงการแชทภายในที่ผสานรวมไว้ด้วยกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อความมีประสิทธิภาพคุณสามารถเพิ่มเทมเพลต การพัฒนาซอฟต์แวร์และเทมเพลตทางวิศวกรรมเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอมาตรฐาน และคุณจะได้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มปรับแต่งกระบวนการของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณด้วย ClickUp
มีโอกาสที่คุณอาจต้องการมากกว่าแค่หน้าต่างแชทอย่าง GitHub Copilot และ ChatGPT เพื่อสร้างโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการเขียนโค้ดและการพัฒนา ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสร้างบัญชีฟรีของคุณวันนี้และเริ่มทดสอบซอฟต์แวร์ที่อาจปฏิวัติวิธีการสร้างซอฟต์แวร์ของคุณ