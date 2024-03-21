บล็อก ClickUp
Github Copilot vs. ChatGPT: เครื่องมือใดดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา?

Robert Hales
Robert Hales
21 มีนาคม 2567

การปฏิวัติ AI กำลังเขย่าโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ นำมาซึ่งเครื่องมือมากมายที่อ้างว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักพัฒนา ตั้งแต่การสร้างโค้ดไปจนถึงการรับประกันคุณภาพระดับสูงสุด เครื่องมือ AI เหล่านี้สัญญาว่าจะทำได้ทุกอย่าง

แต่ดังที่พวกเขากล่าวไว้ในภาพยนตร์ Highlander ว่า "มีได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น" ในโลกของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ มักจะกลายเป็นการเผชิญหน้าครั้งสำคัญระหว่าง GitHub Copilot และ ChatGPT—การต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะ

ดังนั้น อะไรในสองสิ่งนี้ช่วยในกระบวนการเขียนโค้ดได้มากกว่า? อะไรที่สร้างโค้ดได้ดีกว่าและปรับสไตล์การเขียนโค้ดของคุณได้ดีกว่า? อะไรที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในภารกิจที่ซับซ้อนได้ดีกว่า และอะไรที่มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ดีกว่า?

แต่เดี๋ยวก่อน—อาจจะมีม้ามืดในครั้งนี้หรือไม่? มีผู้เล่นคนที่สามที่พร้อมจะขโมยซีนในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือเปล่า?

เตรียมตัวให้พร้อม เพราะเรากำลังจะเจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของ GitHub Copilot เทียบกับ ChatGPT ในการพัฒนาและเขียนโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์

Copilot vs ChatGPT—และตำแหน่งของ ClickUp ในกระบวนการทำงานของนักพัฒนา

หมวดหมู่GitHub CopilotแชทจีพีทีClickUp
กรณีการใช้งานหลักการเขียนโปรแกรมแบบคู่ด้วย AI, การเติมโค้ดอัตโนมัติความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ดผ่านการแชท, คำอธิบาย, การแก้ไขข้อผิดพลาดการจัดการโครงการแบบครบวงจร + การจัดการกระบวนการทำงานของนักพัฒนาด้วย AI
การสร้างโค้ดระบบแนะนำอัตโนมัติที่แข็งแกร่งและเข้าใจบริบทภายใน IDEสร้างโค้ดจากคำสั่ง; คำอธิบายยอดเยี่ยมเขียนโค้ดมาตรฐาน + สร้าง docstrings และกรณีทดสอบผ่านClickUp Brain
การรวมเข้ากับ IDEการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ VS Code, JetBrains, Azureไม่มีการผสานรวมกับ IDE พื้นฐาน; ต้องใช้ APIผสานการทำงานกับ GitHub, GitLab, Bitbucket; ฝัง AI ในงาน/เอกสาร
ความร่วมมือเหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ GitHub + IDEประสบการณ์แชทสำหรับผู้ใช้คนเดียว; API สำหรับเครื่องมือทีมเอกสารแบบเรียลไทม์, งาน, ความคิดเห็น, AI แบบฝังตัว, กระบวนการทำงานแบบสปรินต์
เรียนรู้สไตล์การเขียนโค้ดของคุณใช่—ปรับตามที่คุณเขียนโค้ดใน IDEจำกัด; ปรับตัวตามการสนทนา ไม่ใช่ตามบริบทเรียนรู้รูปแบบการทำงานเพื่ออัตโนมัติการอัปเดตและสรุปงาน
การผสานการทำงานของระบบแข็งแกร่งภายในระบบนิเวศของ GitHubต้องการการเชื่อมต่อ API แบบกำหนดเองวงจรชีวิตโครงการเต็มรูปแบบ: สปรินท์, เอกสาร, งาน, การติดตาม, การปล่อยเวอร์ชัน
การตรวจจับข้อผิดพลาดคำแนะนำแบบอินไลน์; ช่วยแก้ไขโค้ดใน IDEตรวจพบข้อผิดพลาดเมื่อแสดงโค้ดสรุปอัตโนมัติ + กระบวนการติดตามข้อผิดพลาดผ่านเทมเพลต
เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่เขียนโค้ดเต็มเวลาใน IDEนักพัฒนาที่ต้องการการระดมความคิด, คำอธิบาย, แนวคิดด้านสถาปัตยกรรมทีมที่ต้องการการเขียนโค้ด + การวางแผน + การจัดทำเอกสาร + AI ในที่เดียว
ราคา*10 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน (รายบุคคล)ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือนฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน + ส่วนเสริม AI ($5/ผู้ใช้/เดือน)

GitHub Copilot คืออะไร?

ตัวอย่างของผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมกับ GitHub Copilot
ผ่านทางGitHub

GitHub Copilot เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเหตุผลที่ดีมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งสามารถเขียนโค้ดได้ด้วยแรงงานที่ค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักอีกด้วย

ตามที่คุณคาดหวังจากผู้ให้บริการเช่น GitHub นี่คือเครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันขั้นสูงที่มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย มาดูคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกัน

คุณสมบัติของ GitHub Copilot

GitHub ได้เปิดตัว Copilot ในช่วงปลายปี 2021 และในเวลาอันรวดเร็วได้พัฒนาให้กลายเป็นเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งอ้างว่ามีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน ด้วยคำสั่งที่เหมาะสม Copilot สามารถเขียนโค้ดที่ซับซ้อนที่สุดได้ เนื่องจากความสามารถในการสร้างฟังก์ชันและคลาสทั้งหมดจากคำสั่งที่เรียบง่าย

1. การสร้างโค้ด

GitHub สร้างโค้ดตามคำขอของผู้ใช้
ผ่านทาง GitHub

โดยธรรมชาติแล้ว เทคโนโลยี AI ที่ออกแบบมาสำหรับการเขียนโค้ดจำเป็นต้องได้รับการประเมินความสามารถในการช่วยนักพัฒนาในการสร้างโค้ดก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งนับเป็นเรื่องดีที่ GitHub Copilot โดดเด่นในด้านนี้

มาเริ่มกันที่ความหลากหลาย Copilot ให้การสนับสนุนอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับภาษาโปรแกรมมิ่งหลายภาษา รวมถึงภาษาที่สำคัญที่สุดบางภาษา เช่น Python, C#, C++ และ JavaScript เว็บไซต์ของมันยังอ้างว่ามันได้รับการฝึกฝนใน "ทุกภาษาที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลสาธารณะ"

ความเชี่ยวชาญพิเศษในการสร้างโค้ดเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ทุกองค์ประกอบในเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับโครงการเขียนโค้ดถัดไปโดยเฉพาะ ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถค้นหาฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การเติมโค้ดอัตโนมัติสำหรับโค้ดที่มีอยู่เดิม หรือแม้แต่การสร้างโค้ดจากความคิดเห็นของนักพัฒนาได้อีกด้วย

ในขณะเดียวกัน มันยังคงใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่ามันสามารถสร้างคำตอบและตัวอย่างโค้ดตามภาษาของมนุษย์ได้ ซึ่งส่งผลให้ประสบการณ์การเขียนโค้ดและกระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับนักพัฒนาทุกคน

2. การร่วมมือ

มีเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์มากมายที่ออกแบบมาสำหรับโครงการพัฒนาแบบแยกส่วน การค้นหาตัวเลือกที่นอกจากจะช่วยคุณเขียนโค้ดแล้ว ยังช่วยทีมขนาดใหญ่ในการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่สำคัญกว่านั้นด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่า

มันสร้างฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเหล่านั้นผ่านการผสานรวมโดยตรงกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDEs) ต่างๆ เช่น Visual Studio, JetBrains และ Azure Data Studio ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้เสมอ โดยเปลี่ยนจากสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดแบบแยกส่วนไปสู่ระบบการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังซึ่งทั้งทีมสามารถใช้ประโยชน์ได้

3. ส่วนติดต่อผู้ใช้

อินเทอร์เฟซของ GitHub Copilot ซึ่งชัดเจนและใช้งานง่าย
ผ่านทาง GitHub

ความชื่นชอบของ Copilot ในการสร้างโค้ดสั้น ๆ นั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ วิธี ที่คุณสามารถไปถึงจุดนั้นได้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดต้องการเครื่องมือที่ทำให้การจัดการง่ายในทุกระดับ

ในตัวเองแล้ว นี่ไม่ใช่จุดแข็งของเครื่องมือนี้ อย่างไรก็ตาม มันจะมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อพิจารณาถึงการผสานรวม ตัวอย่างเช่น การสร้างโค้ด Visual Studio ด้วยส่วนขยาย Copilot ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความใช้งานง่ายของเครื่องมือนั้นได้โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติอันทรงพลังที่คุณได้รับจากการเขียนโค้ดใน Copilot

และแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดอย่าง GitHub Copilot chat ที่ช่วยให้การสร้างคำเสนอราคาเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ฟีเจอร์นี้พัฒนาขึ้นจากความสามารถโดยกำเนิดในการเข้าใจภาษาของมนุษย์ ทำให้ฟังก์ชันแชทสามารถสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ ตอบคำถาม และสร้างคำตอบที่เหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้น คุณยังสามารถใส่ตัวอย่างโค้ดสั้น ๆ เพื่อขอประเมินผล หรือขอตัวอย่างการใช้งานจริงของโค้ดที่คุณกำลังพยายามสร้างได้อีกด้วย

4. การบูรณาการกระบวนการทำงาน

Copilot พยายามที่จะผสานเข้ากับฟีเจอร์ที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการสร้างโค้ด นอกเหนือจากการผสานเข้ากับ IDE แล้ว ยังสามารถใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติกับชุดเครื่องมือ GitHub ที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งรวมถึง GitHub Codespaceซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุดในตลาด

ให้เราชัดเจน: Copilot ไม่ใช่หนึ่งในเครื่องมือที่มุ่งช่วยเหลือในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด. มันไม่มีคุณสมบัติเช่นการจัดการงานหรือฐานข้อมูลที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน. แต่อย่างน้อยมันก็พยายามสร้างระบบนิเวศของเครื่องมือการเขียนโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่ม.

ราคา GitHub Copilot

  • Copilot รายบุคคล: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • Copilot Business: $19/เดือน ต่อผู้ใช้

ChatGPT คืออะไร?

ผู้ใช้กำลังสร้างโค้ดด้วย ChatGPT
ผ่านทางChatGPT

คุณอาจรู้จัก ChatGPT ในฐานะเครื่องมือที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้าถึงผู้คนทั่วไป แต่เหนือจากความสามารถในการให้คำตอบที่ดูเป็นมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจสำหรับคำถามเกือบทุกประเภทแล้ว คำตอบของ ChatGPT ยังดีพอที่จะทำให้มันติดอยู่ในรายชื่อเครื่องมือเขียนโค้ด AI ที่ดีที่สุดอีกด้วย

ตามที่คุณอาจเดาได้จากชื่อ นี่คืออินเทอร์เฟซที่เน้นการแชทเป็นหลักทั้งหมด ประสิทธิภาพของ ChatGPT ขึ้นอยู่กับคำถาม คำกระตุ้น และคำถามติดตามที่คุณอาจถามทั้งหมด วิธีการที่กว้างขวางนี้ทำให้คำตอบของ ChatGPT เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การเขียนบทความไปจนถึงโค้ดโปรแกรม

คุณสมบัติของ ChatGPT

เนื่องจากมีรายการการใช้งานที่เป็นไปได้ที่หลากหลาย และแตกต่างจาก Copilot คุณสมบัติของ ChatGPT จึงครอบคลุมมากกว่าการเขียนโค้ดเพียงอย่างเดียว ซึ่งให้ทั้งข้อดีและข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงกับการเขียนโค้ดมากขึ้น สำหรับคู่มือนี้ เราจะเน้นเฉพาะคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบระหว่าง Copilot และ ChatGPT

1. การสร้างโค้ด

ตัวอย่างการสร้างโค้ดใน ChatGPT
ผ่านทาง ChatGPT

สำหรับเครื่องมือที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการสร้างโค้ดหรือการเติมโค้ดให้สมบูรณ์ ChatGPT กลับมีประสิทธิภาพที่น่าประหลาดใจในทั้งสองด้านนี้ มันให้คำตอบในภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลาย รวมถึง Python, Java และ JavaScript

ที่สำคัญ และเนื่องจากความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติ ChatGPT ยังช่วยให้สามารถเจาะลึกเข้าไปในคำอธิบายเบื้องหลังโค้ดได้อีกด้วย ต่างจากเครื่องมือเขียนโค้ดอื่น ๆ หลายตัว คุณสามารถถามมันได้เลยว่าโค้ดแต่ละส่วนหมายถึงอะไร และคุณจะได้รับข้อมูลพื้นฐานทันที หากคุณให้โค้ดตัวอย่าง เครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดหรือความไม่มีประสิทธิภาพที่อาจทำให้มันทำงานไม่ถูกต้องได้อีกด้วย

ไม่ใช่ว่าโค้ดจะสามารถเชื่อถือได้เสมอไป การตอบกลับที่ไม่ถูกต้องของ ChatGPT ได้กลายเป็นมีมในหมู่นักโปรแกรมเมอร์ไปเสียแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเพราะเครื่องมือนี้ไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพของคำตอบที่สร้างขึ้น จำเป็นต้องมีมนุษย์อีกคนหนึ่งมาตรวจสอบหลังจากที่มีการสร้างโค้ดทุกครั้ง

2. การร่วมมือ

ChatGPT สามารถผสานการทำงานเข้ากับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ภายนอกได้อย่างราบรื่นผ่าน API แบบเปิดของเรา นอกจากนี้ เรายังคาดหวังว่าจะมีการผสานการทำงานแบบกำหนดเองกับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น Slack ซึ่งจะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นง่ายขึ้น

แต่ในแก่นแท้แล้ว นี่ก็ยังคงเป็นแชทบอทธรรมดาที่อยู่เบื้องหน้าของเครื่องยนต์ปัญญาประดิษฐ์อันทรงพลัง

โดยตัวมันเอง คุณจะไม่พบความสามารถในการทำงานร่วมกันใด ๆ ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาในการผสานรวมได้ เนื่องจาก ChatGPT มักจะปรับตัวให้เข้ากับคำถามของคุณเมื่อเวลาผ่านไป—คุ้นเคยกับสไตล์การเขียนโค้ดของคุณมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ตามนั้น การป้อนข้อมูลจากผู้ใช้หลายคนหรือการเปลี่ยนแปลงสไตล์การเขียนโค้ดบ่อยครั้งอาจทำให้เครื่องมือสับสนได้

3. ส่วนติดต่อผู้ใช้

เช่นเดียวกับเครื่องมือหลายชนิดที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเพียงประเภทเดียว (ในกรณีนี้คือฟังก์ชันแชท) อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ ChatGPT นั้นตรงไปตรงมา ไม่มีหลายจุดที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อป้อนคำสั่งโค้ด

โหมดมืดเริ่มต้นนั้นสบายตาและคุ้นเคยกับนักพัฒนาทันที นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายบนอุปกรณ์มือถือ สร้างประสบการณ์ที่เป็นธรรมชาติขณะที่คุณเขียน แก้ไข ตรวจสอบซ้ำ หรือเสร็จสิ้นโค้ด

4. การผสานการทำงานของระบบ

วิธีเดียวที่ ChatGPT สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานขนาดใหญ่ได้คือผ่าน API ของมันเอง แม้ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ทรงพลังก็ตาม แบรนด์ใหญ่ระดับโลกหลายแห่ง ตั้งแต่ Microsoft ถึง Salesforce ต่างใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานนี้เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือของตัวเอง

แต่เมื่อใช้งานเพียงลำพัง ChatGPT จะไม่สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานหลักของคุณได้โดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อใด ๆ จะต้องสร้างขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เครื่องมือการเขียนโค้ดที่ทรงพลังนี้ยากขึ้นเล็กน้อยในการนำไปใช้กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยรวม

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

GitHub Copilot เทียบกับ ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

ทั้งสองเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งสามารถรองรับภาษาโปรแกรมมิ่งได้หลายภาษา ดังนั้น มาดูกันว่า GitHub Copilot และ ChatGPT เปรียบเทียบกันอย่างไรในแง่ของคุณสมบัติเฉพาะ เช่น การสร้างโค้ด การทำงานร่วมกัน ส่วนติดต่อผู้ใช้ และการผสานรวมกับเวิร์กโฟลว์

1. การสร้างโค้ด

ตัวเลือกการสร้างโค้ดอย่างง่ายใน GitHub Copilot
ผ่านทาง GitHub

ในหมวดหมู่ที่อาจสำคัญที่สุดในรายการนี้ การเปรียบเทียบผู้ชนะนั้นเป็นเรื่องยาก ทั้งสองโซลูชันที่มีศักยภาพต่างก็มีข้อดีของตัวเอง ตั้งแต่การรองรับภาษาที่หลากหลายกว่าของ Copilot ไปจนถึงบริบทที่มากขึ้นและสไตล์ภาษาที่ชัดเจนของ ChatGPT

หนึ่งในด้านที่ Copilot โดดเด่นคือการปรับแต่งเครื่องมือ. เครื่องมือนี้มอบตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนโค้ด ทำให้ความสามารถในการสนับสนุนโครงการที่ซับซ้อนมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ChatGPT.

ในที่สุด, ChatGPT และ Copilot อยู่ในระดับเดียวกันในแง่ของความสามารถในการเขียนโค้ดหลักของพวกเขา.

2. การร่วมมือ

Copilot ชนะในด้านนี้ด้วยการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับ IDE ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ความสามารถในการปรับแต่งคำสั่งและคำตอบยังช่วยในโครงการที่ซับซ้อนและต้องการการทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ต่างจาก Copilot, ChatGPT ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการฝึกฝนการเขียนโค้ดแบบโดดเดี่ยวที่ไม่ต้องการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

3. ส่วนติดต่อผู้ใช้

ChatGPT สร้างโค้ดจากคำสั่งง่ายๆ
ผ่านทาง ChatGPT

ยากที่จะโต้แย้งเรื่องความใช้งานง่ายของ ChatGPT ในพื้นที่นี้ Copilot มุ่งมั่นที่จะทำให้ฟีเจอร์ต่างๆ ตรงไปตรงมา แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถเทียบเท่ากับ UI ของ ChatCPT ที่เรียบง่ายซึ่งสามารถจัดการได้ตั้งแต่โค้ดใหม่ไปจนถึงการทดสอบหน่วย และแม้กระทั่งความสามารถในการหาข้อบกพร่องในโค้ดที่มีอยู่

4. การบูรณาการกระบวนการทำงาน

หากคุณรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในระบบนิเวศของ GitHub ที่ใหญ่กว่า คุณจะพอใจกับการผสานการทำงานของ Copilot สำหรับสิ่งอื่น ๆ API ที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมาของ ChatGPT น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าและเชื่อถือได้มากกว่าเมื่อเทียบกับระบบปิดภายใน GitHub

GitHub Copilot เทียบกับ ChatGPT บน Reddit

ถึงเวลาที่จะให้ผู้ใช้จริงได้เปรียบเทียบเครื่องมือเขียนโค้ด AI ทั้งสองนี้กันแล้ว ลองค้นหา"ChatGPT vs. GitHub Copilot" ใน Reddit แล้วคุณจะพบผู้ใช้ที่นำเสนอความคิดเห็นอย่างละเอียด ซึ่งผู้ชนะจะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ:

"Github Copilot ทำงานได้ดีมากหากคุณใช้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ มันสามารถเติมฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งชื่อตัวแปร เลือกอัลกอริทึมสำหรับการเรียงลำดับและการเลือก และมีแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเขียนโค้ดของคุณ… ChatGPT นั้นคล้ายกับผู้ช่วย AI มากขึ้น ซึ่งคุณสามารถให้โค้ดชิ้นหนึ่งและขอให้มันปรับให้เหมาะสม"

ผู้ใช้คนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้ทั้งสองอย่างไม่จำเป็นต้องซ้ำซ้อน:

"ฉันคิดว่า ChatGPT และ Copilot เสริมกันและกัน" เมื่อเขียนโค้ด คุณไม่ต้องการที่จะต้องกลับไปกลับมาอยู่ระหว่าง IDE ของคุณกับ ChatGPT แต่เมื่อคุณกำลังคิดค้นไอเดียและสำรวจวิธีการหรือสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่อาจเป็นไปได้ ChatGPT เป็นอินเตอร์เฟซที่ดีกว่ามากที่สามารถจำลองการสนทนาในลักษณะที่คุณจะมีกับเพื่อนร่วมงานได้ พร้อมข้อได้เปรียบเพิ่มเติมคือคุณสามารถได้บล็อกของโค้ดตัวอย่างออกมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาจริง ๆ ได้ด้วย "

ผู้ใช้รายอื่นเห็นด้วยเมื่อพูดถึงความสามารถในการสร้างโค้ด:

"พวกมันเสริมกัน ไม่ใช่ขัดแย้งกัน หนึ่งในนั้นทำงานใน IDE ของคุณโดยใช้โค้ดที่มีอยู่เป็นบริบท และอีกอันหนึ่งช่วยให้คุณถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษและถามคำถามเพิ่มเติมได้ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง"

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ GitHub Copilot และ ChatGPT

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp
ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรเป็นเครื่องมือเสริมที่มีประโยชน์สำหรับซอฟต์แวร์การเขียนโค้ดทุกประเภท

จะเกิดอะไรขึ้นหากความต้องการในการเขียนโค้ด AI ของคุณไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดโดย Copilot หรือ ChatGPT?

จะเกิดอะไรขึ้นหากแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมสามารถแข่งขันและเอาชนะทั้งสองได้?

เข้าสู่ ClickUp. นี่คือหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพที่ดีที่สุดและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีให้บริการ—เราจะพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในภายหลัง. นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์ม AI ที่แข็งแกร่งซึ่งอาจเหมาะกับความต้องการการเขียนโค้ดของคุณ.

เครื่องมือ AI ที่ครอบคลุมเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์

คลิกอัพ เอไอ
องค์กรสามารถใช้ ClickUp AI เพื่อแก้ไข, สรุป, ทำให้ง่าย, หรือแปลความหมายเอกสารสำหรับโครงการใด ๆ

มันหมุนรอบClickUp Brain ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ AI ที่เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้น คุณสมบัตินี้สามารถช่วยในทุกส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การเขียนโค้ดใหม่ไปจนถึงการรับรองความร่วมมือภายในทีมของคุณและการรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง คุณสามารถสร้างเทมเพลตโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้โครงการและกระบวนการที่ซับซ้อนที่สุดง่ายขึ้น

จากการเขียนโค้ดสู่การผสานรวมกระบวนการทำงาน

สร้างเอกสาร ClickUp, วิกิ และอื่นๆ ที่สวยงาม
ClickUp Docs มีฟีเจอร์แบบไดนามิกสำหรับการสร้างเอกสาร รายการ ปฏิทิน และเอกสารประกอบโค้ด

ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่แค่การเขียนโค้ด แต่ClickUp Docsคือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบในการผสานโค้ดนั้นเข้ากับกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นของคุณ สร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่ SOP ไปจนถึงวิกิที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันตลอดกระบวนการ

และนั่นยังไม่รวมถึงเทมเพลตไอทีที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน คุณจะได้แพลตฟอร์มการพัฒนาที่ครอบคลุมซึ่งช่วยในทุกส่วนของกระบวนการ

การผสานการทำงานขั้นสูง รวมถึง GitHub

คุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มสำหรับการเขียนโค้ดโดยเฉพาะอยู่หรือไม่? คุณไม่จำเป็นต้องออกจาก ClickUp เพื่อสิ่งนี้เลย เพราะClickUp มีระบบเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆมากมาย รวมถึง GitHub ซึ่งช่วยให้คุณใช้ความสามารถของ Copilot ในการสร้างโค้ดภายในซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพที่คุณชื่นชอบได้อย่างง่ายดาย

GitHub, อย่างไรก็ตาม, เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์ด้วยเหตุผล. การผสานสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่คุณควรย้ายมาใช้ ClickUp สำหรับกระบวนการพัฒนาของคุณ.

การจัดการโครงการขั้นสูงสำหรับทีมที่คล่องตัว

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เราไม่สามารถพูดถึง ClickUp ได้โดยไม่กล่าวถึงศักยภาพการจัดการโครงการที่ทรงพลังของมันอย่างน้อยสักครั้งวิธีการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา

จากการรายงานแบบสปรินต์ไปจนถึงบอร์ดคัมบัง และจากระบบการทำงานอัตโนมัติไปจนถึงการแชทภายในที่ผสานรวมไว้ด้วยกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อความมีประสิทธิภาพคุณสามารถเพิ่มเทมเพลต การพัฒนาซอฟต์แวร์และเทมเพลตทางวิศวกรรมเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอมาตรฐาน และคุณจะได้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มปรับแต่งกระบวนการของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน

เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณด้วย ClickUp

มีโอกาสที่คุณอาจต้องการมากกว่าแค่หน้าต่างแชทอย่าง GitHub Copilot และ ChatGPT เพื่อสร้างโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการเขียนโค้ดและการพัฒนา ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสร้างบัญชีฟรีของคุณวันนี้และเริ่มทดสอบซอฟต์แวร์ที่อาจปฏิวัติวิธีการสร้างซอฟต์แวร์ของคุณ