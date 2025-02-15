11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI ตัวชี้เมาส์

หากคุณได้ใช้ Cursor AI สำหรับการเขียนโค้ด คุณน่าจะชื่นชอบคุณสมบัติหลักอย่างการเติมโค้ดอัตโนมัติ การดีบั๊ก และการสร้างเอกสารประกอบ
แต่พูดกันตามตรง มันไม่ได้สมบูรณ์แบบ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับโค้ดที่ซับซ้อนหรือการสนับสนุนภาษาที่จำกัด คุณอาจกำลังพิจารณาตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากขึ้น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Cursor AI โดยจะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละตัวมีจุดเด่นอะไรบ้าง และทำไมถึงอาจเป็นการอัปเกรดที่คุณกำลังมองหาอยู่ 👀
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 11 อันดับทางเลือกของ Cursor AI ที่คุณควรลองสำรวจ:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และการทำงานร่วมกันของทีมในแพลตฟอร์มเดียว)
- TabNine (เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่กำลังมองหาการเติมโค้ดอัตโนมัติด้วย AI ที่รวดเร็วในหลากหลาย IDE)
- GitHub Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการแนะนำโค้ดที่ราบรื่นภายในเวิร์กโฟลว์ของ GitHub โดยตรง)
- Codeium (เหมาะที่สุดสำหรับการเติมโค้ดแบบเรียลไทม์พร้อมรองรับหลายภาษา)
- OpenAI Codex (เหมาะที่สุดสำหรับงานเขียนโค้ดที่ซับซ้อนและการทำงานกับ API)
- CodeT5 (เหมาะที่สุดสำหรับฐานโค้ดขนาดใหญ่และการวิเคราะห์โค้ดด้วย AI)
- IntelliCode (เหมาะสำหรับผู้ใช้ Visual Studio ที่ต้องการคำแนะนำจาก AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการเขียนโค้ด)
- DeepCode (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุและแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นผ่านการตรวจสอบโค้ดแบบเรียลไทม์พร้อมข้อมูลเชิงลึก)
- Replit Ghostwriter (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยเขียนโค้ดบนคลาวด์ที่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน)
- Eclipse Che (เหมาะที่สุดสำหรับ IDE บนคลาวด์และการจัดการพื้นที่ทำงาน)
- โบลต์. ใหม่ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดแบบเบาบนคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา)
ข้อจำกัดของ Cursor AI
Cursor AI มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพัฒนา แต่มีข้อจำกัดหลายประการที่อาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจทำให้คุณต้องหันไปใช้ทางเลือกอื่น
- ขีดจำกัดการค้นหา 500 ครั้งต่อเดือน: ขีดจำกัดนี้จำกัดนักพัฒนาไม่ให้สามารถทำงานกับโปรเจ็กต์ที่ใหญ่หรือซับซ้อนมากขึ้นได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความรำคาญและบังคับให้พวกเขาค้นหาเครื่องมือที่มีข้อจำกัดน้อยกว่า
- ประสิทธิภาพช้าเมื่อมีโค้ดขนาดใหญ่: Cursor AI มักจะทำงานช้าลงเมื่อจัดการกับโปรเจกต์ที่ซับซ้อนและมีหลายไฟล์ ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับทีมพัฒนาขนาดใหญ่
- คำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง: ผู้ใช้รายงานว่า Cursor AI บางครั้งสร้างโค้ดตัวอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้กระบวนการพัฒนาถูกขัดจังหวะและต้องเสียเวลาในการแก้ไข
- การขาดการรับรู้บริบท: แม้ว่า Cursor AI จะสามารถแนะนำโค้ดได้ แต่ก็มีปัญหาในการรักษาบริบทในโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกัน
- การผสานการทำงานที่จำกัด: ตัวเลือกการผสานการทำงานของ Cursor AI มีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมการพัฒนาบางประเภท
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'debugging' ในการเขียนโปรแกรมมีที่มาจากเหตุการณ์จริงในปี 1947 ช่างเทคนิคคนหนึ่งพบว่าคอมพิวเตอร์ฮาร์วาร์ด มาร์ค II มีปัญหาเนื่องจากผีเสื้อกลางคืนตัวหนึ่งติดอยู่ในรีเลย์เชิงกลตัวหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงต้องนำ 'แมลง' ออกไป ซึ่งนำไปสู่การใช้คำว่า 'การดีบั๊ก' อย่างแพร่หลายเพื่ออธิบายกระบวนการระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรม
ทางเลือกของ Cursor AI ในพริบตา
ปัญหาและข้อจำกัดของ Cursor AI ได้กระตุ้นให้หลายคนมองหาทางเลือกที่เชื่อถือได้และมีคุณสมบัติมากกว่า นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Cursor AI ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดของคุณ 💻
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่โดดเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการแบบครบวงจรพร้อมเวิร์กโฟลว์และระบบเชื่อมต่อที่สามารถปรับแต่งได้
|ทีมที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการงาน, การทำงานร่วมกัน, และการติดตามโครงการ
|TabNine
|การเติมโค้ดอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่รองรับหลายภาษาและสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDEs)
|นักพัฒนาที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ดด้วยคำแนะนำที่ตระหนักถึงบริบทในหลากหลายภาษา
|GitHub Copilot
|คำแนะนำโค้ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผสานเข้ากับ IDE ยอดนิยม
|ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่กำลังมองหาความช่วยเหลือด้านโค้ดแบบเรียลไทม์และการเติมข้อความอัตโนมัติภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาของพวกเขา
|โค้ดเดียม
|การเติมโค้ดด้วย AI ที่รองรับหลายภาษาและ IDE
|นักพัฒนาที่กำลังมองหาผู้ช่วยโค้ดอเนกประสงค์ที่สามารถผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้อย่างราบรื่น
|โอเพ่นเอไอ โคเดกซ์
|ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่สามารถเข้าใจและสร้างโค้ดที่ซับซ้อนได้
|นักพัฒนาและทีมที่ต้องการเครื่องมือทรงพลังเพื่อสร้างแอปพลิเคชันและจัดการการสร้างโค้ดที่ซับซ้อน
|โค้ดทีที
|โมเดลที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการสร้างโค้ดและการทำความเข้าใจข้ามภาษา
|นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการสร้างโค้ดจากคำอธิบายที่เรียบง่ายหรือการทำความเข้าใจโค้ด
|อินเทลลิโค้ด
|คำแนะนำโค้ดและการปรับโครงสร้างโค้ดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ภายใน Visual Studio
|นักพัฒนาที่ใช้ Visual Studio หรือ VS Code ที่ต้องการคำแนะนำโค้ดอัจฉริยะและการแก้ไขข้อผิดพลาด
|ดีพโค้ด
|การวิเคราะห์โค้ดแบบคงที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุช่องโหว่และข้อบกพร่อง
|ทีมพัฒนาและทีมความปลอดภัยที่ต้องการตรวจจับและแก้ไขปัญหาในโค้ดเบสของพวกเขาโดยอัตโนมัติ
|Replit ผู้เขียนเงา
|การเขียนโค้ดโดยใช้ AI ช่วยโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม Replit
|ผู้เรียนและนักพัฒนาที่ใช้ Replit และต้องการคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเขียน แก้ไขข้อผิดพลาด และเรียนรู้โค้ดได้เร็วขึ้น
|Eclipse Che
|IDE บนคลาวด์พร้อมพื้นที่ทำงานแบบร่วมมือและบรรจุในคอนเทนเนอร์
|ทีมที่ต้องการโซลูชันบนคลาวด์สำหรับการพัฒนาแบบร่วมมือที่มีเวิร์กโฟลว์ CI/CD แบบบูรณาการ
|โบลต์ ใหม่
|สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบทันทีบนคลาวด์พร้อมเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
|นักพัฒนาที่ต้องการการตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องติดตั้งหรือกำหนดค่าในเครื่อง
🔍 คุณรู้หรือไม่? เอด้า เลิฟเลซซึ่งมักถูกขนานนามว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์คนแรกของโลก ได้เขียนอัลกอริทึมแรกที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องจักร (Analytical Engine ซึ่งออกแบบโดยชาร์ลส์ บาเบจ) ตั้งแต่ช่วงปี 1800
ทางเลือก AI สำหรับเคอร์เซอร์ที่ดีที่สุด 11 อันดับที่ควรใช้
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Cursor AIเครื่องมือ AIทดแทน 11รายการสำหรับทีมซอฟต์แวร์เหล่านี้มีฟีเจอร์หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการเขียนโค้ดและการพัฒนาของคุณ
มาเจาะลึกกันเถอะ 👇
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และการทำงานร่วมกันของทีมในแพลตฟอร์มเดียว)
คลิกอัพ เบรน
ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์เป็นทางเลือกที่มีชีวิตชีวาแทน Cursor AI. มันผสานรวมปัญญาประดิษฐ์, การผสานระบบอย่างไร้รอยต่อ, และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการเขียนโค้ดของคุณ. ตั้งแต่การสร้างโค้ดสั้น ๆ, การติดตามความคืบหน้า, ไปจนถึงการซิงค์กับเครื่องมือเช่น GitHub, ClickUp ทำให้กระบวนการเขียนโค้ดของคุณมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ.
หัวใจสำคัญของฟังก์ชันนี้คือClickUp Brain— เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมอบโค้ดตัวอย่างที่แม่นยำ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด เหมาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ มาพร้อมกับคำสั่งที่ผ่านการคัดสรรและวิจัยมาแล้วนับร้อยรายการ เพื่อสร้างโค้ด ตรวจสอบโค้ด หรือรันการทดสอบหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUpมอบโซลูชันที่ใช้งานได้จริงเพื่อรวมเวิร์กโฟลว์ของทีมคุณให้เป็นหนึ่งเดียวและขจัดช่องว่างในการสื่อสาร แทนที่จะต้องพึ่งพาการประชุมและการอัปเดตสถานะที่ไม่มีที่สิ้นสุด เทมเพลตนี้จะรวมกระบวนการพัฒนาของคุณไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการส่งมอบงาน
ด้วยโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้คุณ:
- วางแผนและจัดระเบียบ: สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์, บักล็อก, และกระบวนการทำงานที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน: จัดการสปรินต์ ติดตามการเผยแพร่ และดำเนินการวิจัยผู้ใช้ในแพลตฟอร์มเดียว
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร: แบ่งปันความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีม
- วิธีการที่ยืดหยุ่น: ปรับให้เข้ากับ Scrum, Kanban หรือกระบวนการทำงานแบบผสมผสานด้วยโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานรวม GitHub และ GitLab อย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อคลังของคุณกับ ClickUp เพื่อซิงค์การคอมมิต, แบรนช์, และคำขอดึงโดยตรงไปยังงานด้วยClickUp Integrations
- การเน้นไวยากรณ์: ใช้การจัดรูปแบบบล็อกโค้ดในClickUp Docsเพื่อแชร์และจัดระเบียบโค้ดสั้น ๆ พร้อมการเน้นไวยากรณ์สำหรับภาษาโปรแกรมมากกว่า 30 ภาษา
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: ติดตามและแบ่งปันความคืบหน้าการพัฒนาด้วยClickUp Dashboardsโดยตั้งเป้าหมายการเขียนโค้ดและเพิ่มการ์ดที่กำหนดเองเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงาน การเปลี่ยนแปลง และการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
- ข้อมูลที่เป็นระบบ: ติดตามรายละเอียดการเขียนโค้ดที่สำคัญโดยเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpให้กับงาน เช่น ภาษาโปรแกรม สถานะการตรวจสอบโค้ด หรือขั้นตอนการทดสอบ เพื่อการจัดระเบียบโครงการที่ดีขึ้น
- เทมเพลตสำเร็จรูป: ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนโครงการ การจัดการสปรินต์ และการติดตามการปล่อยเวอร์ชัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาในการใช้คุณสมบัติ AI ขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความหลากหลายของ ClickUp มาก มันมีฟีเจอร์มากมายและอาจแทนที่ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้หลายตัว สำหรับทีมขนาดเล็กและที่กำลังเติบโต มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบและมองเห็นงานได้อย่างชัดเจน สุดท้าย AI ของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ดีมากในการช่วยทีมของฉันค้นหาสิ่งต่าง ๆ
ฉันชอบความหลากหลายของ ClickUp มาก มันมีฟีเจอร์มากมายและอาจแทนที่ซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้หลายตัว สำหรับทีมขนาดเล็กและที่กำลังเติบโต มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบและมองเห็นงานได้อย่างชัดเจน สุดท้าย AI ของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ดีมากในการช่วยทีมของฉันค้นหาสิ่งต่างๆ
2. TabNine (เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการการเติมโค้ดอัตโนมัติที่รวดเร็วด้วย AI ในหลาย IDE)
TabNine เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AIที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เร่งความเร็วของกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพของโค้ด ด้วยความสามารถในการเติมโค้ดอัตโนมัติขั้นสูง TabNine สามารถคาดการณ์และแนะนำฟังก์ชันเต็มรูปแบบหรือโค้ดทั้งบรรทัดขณะที่คุณพิมพ์ ช่วยลดเวลาที่ใช้ไปกับงานซ้ำๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ
มันมอบความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น, ความยืดหยุ่น, และตัวเลือกการปรับแต่งที่เหนือกว่าคำแนะนำโค้ดพื้นฐาน. ไม่ว่าคุณจะทำงานกับ JavaScript, Python, หรือภาษาที่เฉพาะทางมากขึ้นเช่น Rust หรือ Go, โปรแกรมเมอร์คู่ AI นี้สามารถผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมของคุณได้อย่างราบรื่นในขณะที่ยังคงรักษาโปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวด.
คุณสมบัติเด่นของ TabNine
- เร่งความเร็วการทำงานของคุณด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยแมชชีนเลิร์นนิงซึ่งคาดการณ์โค้ดบรรทัดถัดไปของคุณ
- เลือกระหว่างการโฮสต์ในสถานที่, บนคลาวด์, หรือเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านความปลอดภัยของบริษัทคุณ
- ฝึกโมเดล AI บนฐานโค้ดของคุณเพื่อให้คำแนะนำที่มีความเฉพาะบุคคลสูงและแม่นยำ
- ได้รับความเป็นส่วนตัวของโค้ดอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีการเก็บข้อมูลและการป้องกันการรับผิดชอบทางลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อจำกัดของ TabNine
- โปรแกรมนี้ใช้หน่วยความจำ RAM เป็นจำนวนมาก โดยมักต้องการหน่วยความจำมากกว่า 1 GB เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เมื่อทำงานกับเฟรมเวิร์ก UI ของ JavaScript ข้อเสนอแนะมักจะมีความแม่นยำน้อยกว่าหรือไม่ถูกต้องในบางครั้ง
ราคาของ TabNine
- พื้นฐาน: ฟรี
- ผู้พัฒนา: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TabNine
- G2: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง TabNine อย่างไรบ้าง?
ปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสไตล์และรูปแบบโค้ดของฉัน พร้อมทั้งอัปเดตเพื่อรองรับตัวแปรและฟังก์ชันที่ฉันได้กำหนดไว้
ปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสไตล์และรูปแบบโค้ดของฉัน พร้อมทั้งอัปเดตเพื่อรองรับตัวแปรและฟังก์ชันที่ฉันได้กำหนดไว้
🔍 คุณรู้หรือไม่? หนึ่งในภาษาโปรแกรมระดับสูงแรก ๆ คือFortran(Formula Translation) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1950 ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
3. GitHub Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการแนะนำโค้ดที่ราบรื่นภายในเวิร์กโฟลว์ของ GitHub โดยตรง)
GitHub Copilot ซึ่งขับเคลื่อนโดย OpenAI รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายมากขึ้นและสร้างโค้ดที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนา ในฐานะทางเลือกที่เชื่อถือได้ของ ChatGPT Copilot ช่วยให้คุณจัดการกับภาษาการเขียนโปรแกรมและเฟรมเวิร์กใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น พร้อมกับการผสานรวมที่ราบรื่นกับสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดที่คุณมีอยู่แล้ว
จากการเขียนโค้ดไปจนถึงการสร้างการทดสอบ เอกสารประกอบ และการอัปเดตหลายไฟล์ Copilot ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การแก้ปัญหาและการส่งมอบโค้ดที่ดีขึ้น ความสามารถในการเข้าใจคำสั่งที่เป็นภาษาธรรมชาติหมายความว่าคุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot
- สร้างโค้ดในหลายภาษาการเขียนโปรแกรม รวมถึง Python, JavaScript, C++, Go และ TypeScript
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดยอดนิยม เช่น Visual Studio Code, JetBrains IDEs และ Neovim
- ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการตรวจสอบการตรวจจับข้อผิดพลาดและคำแนะนำที่สร้างโดย AI
- ปรับแต่งคำแนะนำการเขียนโค้ดโดยสอนเครื่องมือให้รู้จักสไตล์และมาตรฐานของโครงการคุณ
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- มีความยากลำบากในการเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนและอาจละเลยข้อมูลที่ได้รับ
- ไม่สามารถวิเคราะห์โค้ดทั้งหมดใน Visual Studio ได้ โดยจำกัดขอบเขตไว้เพียงไฟล์แต่ละไฟล์เท่านั้น
ราคา GitHub Copilot
- ข้อดี: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว GitHub Copilot
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GitHub Copilot อย่างไรบ้าง?
ความสามารถในการเติมไวยากรณ์ให้สมบูรณ์ขณะเขียนโค้ด วิเคราะห์ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และให้แนวทางแก้ไขได้เกือบ 100% อธิบายและหารือเกี่ยวกับตัวเลือกสถาปัตยกรรมได้
ความสามารถในการเติมไวยากรณ์ให้สมบูรณ์ขณะเขียนโค้ด, วิเคราะห์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและให้แนวทางแก้ไขเกือบ 100%, อธิบายและอภิปรายตัวเลือกสถาปัตยกรรมได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือ 9 ขั้นตอนในการเขียนเอกสารประกอบโค้ด
4. Codeium (เหมาะที่สุดสำหรับการเติมโค้ดแบบเรียลไทม์พร้อมรองรับหลายภาษา)
Codeium เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดขั้นสูงที่ใช้AI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างคำแนะนำโค้ดที่เข้าใจบริบทได้อย่างชาญฉลาด ฟีเจอร์พิเศษ 'Supercomplete' ของมันสามารถทำนายการกระทำถัดไปของคุณ ไม่ใช่แค่บรรทัดโค้ดถัดไปเท่านั้น ทำให้การใช้งานเป็นธรรมชาติและมองการณ์ไกลยิ่งกว่าเครื่องมือเติมข้อความอัตโนมัติแบบเดิม ๆ
ด้วยการรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมมากกว่า 70 ภาษาและความเข้ากันได้กับ IDE และแพลตฟอร์มหลัก ๆ Codeium สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของบุคคล ทีม และองค์กรได้
คุณสมบัติเด่นของ Codeium
- สร้างบล็อกโค้ดหลายบรรทัด รวมถึงการเรียกใช้ฟังก์ชันและผู้จัดการเหตุการณ์ ด้วยการป้อนข้อมูลน้อยที่สุด
- เปลี่ยนชื่อตัวแปร, แก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์, และผูกตัวจัดการเหตุการณ์โดยอัตโนมัติภายในตัวแก้ไขของคุณ
- เพลิดเพลินไปกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC2 ประเภท 2 สำหรับกระบวนการทำงานด้านการเขียนโค้ดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
- ผสานรวมกับ IDE และแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Chrome, Safari, MacOS, iOS และ Android เพื่อสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ Codeium
- การช่วยเหลือการแก้ไขข้อผิดพลาดทางตรรกะที่ซับซ้อนอย่างจำกัด
- บางครั้งให้คำแนะนำที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้การทำงานขัดข้องในโค้ดที่ซับซ้อนหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ราคาของ Codeium
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- โปร อัลติเมท: 60 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมส์ อัลติเมท: $90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Codeium
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Codeium อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ใช้ Codeium มาสักพักแล้ว และมันได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการพัฒนาของฉันอย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์การเติมโค้ดอัตโนมัติด้วย AI นั้นใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อและช่วยเร่งกระบวนการเขียนโค้ดของฉันได้อย่างมาก
ฉันได้ใช้ Codeium มาสักพักแล้ว และมันได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการพัฒนาของฉันอย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์การเติมโค้ดอัตโนมัติด้วย AI นั้นใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อและช่วยเร่งกระบวนการเขียนโค้ดของฉันได้อย่างมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สมองมนุษย์มีเซลล์ประสาทประมาณ 86 พันล้านเซลล์ ในขณะที่โมเดล AI ส่วนใหญ่มีพารามิเตอร์น้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตาม AI สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วกว่าสมองของเราอย่างมาก ทำให้มีประสิทธิภาพสำหรับงานบางอย่าง
5. OpenAI Codex (เหมาะที่สุดสำหรับงานเขียนโค้ดที่ซับซ้อนและการทำงานกับ API)
OpenAI Codex พัฒนาโดยผู้สร้าง ChatGPT เชื่อมโยงภาษาธรรมชาติและการเขียนโปรแกรมโดยการเปลี่ยนข้อความที่เขียนเป็นโค้ดที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยการใช้ความสามารถในการประมวลผลภาษาขั้นสูงของ GPT-3 และโค้ดหลายพันล้านบรรทัดจากแหล่งสาธารณะ Codex ทำให้งานเขียนโค้ดง่ายขึ้นสำหรับนักพัฒนาทุกระดับ
ความสามารถในการสร้างโค้ดที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วทำให้เป็นเครื่องมือช่วยที่มีประโยชน์สำหรับประสิทธิภาพของนักพัฒนา
คุณสมบัติเด่นของ OpenAI Codex
- ทำงานกับภาษาโปรแกรมมิ่งมากกว่าสิบสองภาษา รวมถึง JavaScript, PHP, Swift, และ Shell scripting
- ใช้ Codex สำหรับงานต่างๆ เช่น การแปลงโค้ด การอธิบายโค้ดสั้นๆ หรือการปรับโครงสร้างโปรเจกต์ใหม่
- ใช้หน่วยความจำขนาด 14 KB สำหรับ Python เพื่อให้ความเข้าใจเชิงบริบทที่ลึกซึ้งกว่า GPT-3
- ใช้ Codex เพื่อแนะนำไลบรารี, API หรือฟังก์ชันสำหรับงานเฉพาะ ช่วยเร่งการพัฒนา
ข้อจำกัดของ OpenAI Codex
- ผลลัพธ์ของโค้ดจาก Codex อาจมีข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถทำงานได้ในบางครั้ง
- มันมักประสบปัญหาในการทำงานเขียนโค้ดที่ซับซ้อนซึ่งต้องผสมผสานองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกัน
ราคาของ OpenAI Codex
- ราคาตามความต้องการ
OpenAI Codex การให้คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง OpenAI Codex อย่างไรบ้าง?
ผมคุ้นเคยกับการเขียนโค้ด AI อย่าง Github Copilot ที่ไม่รองรับ R วันนี้ผมได้สิทธิ์เข้าถึงเวอร์ชัน Beta ของ Codex และรู้สึกทึ่งมาก มันเข้าใจภาษา R ได้โดยไม่ต้องบอกเลยว่ากำลังใช้ R อยู่
ผมคุ้นเคยกับการเขียนโค้ด AI อย่าง Github Copilot ที่ไม่รองรับ R วันนี้ผมได้สิทธิ์เข้าถึงเวอร์ชัน Beta ของ Codex และรู้สึกทึ่งมาก มันเข้าใจภาษา R ได้โดยไม่ต้องบอกเลยว่ากำลังใช้ R อยู่
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่า 'สแปม' สำหรับอีเมลที่ไม่ต้องการนั้น แท้จริงแล้วมีที่มาจากสเก็ตช์ของกลุ่ม Monty Python ในช่วงปี 1970 ซึ่งกลุ่มไวกิ้งกลุ่มหนึ่งตะโกนคำว่า 'สแปม' ซ้ำๆ ในร้านอาหาร จนทำให้ลูกค้าคนอื่นรู้สึกอึดอัดและไม่สามารถทานอาหารได้ อินเทอร์เน็ตจึงนำคำนี้มาใช้เพื่ออธิบายถึงข้อความที่ไม่พึงประสงค์ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมท้น
6. CodeT5 (เหมาะที่สุดสำหรับฐานโค้ดขนาดใหญ่และการวิเคราะห์โค้ดด้วย AI)
CodeT5 เป็นโมเดลโอเพนซอร์สที่ใช้สถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์เมอร์โดยเฉพาะสำหรับการทำงานด้านการเขียนโปรแกรม
พัฒนาโดยนักวิจัยจาก Salesforce โดยใช้หลักการของ Google T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) และปรับให้เหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้องกับโค้ด
เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์นี้มีความโดดเด่นในการสรุปโค้ด, สร้างโค้ด, ปรับปรุงโค้ด, และแม้กระทั่งการแปลโค้ดจากโค้ดหนึ่งไปยังโค้ดอีกภาษาหนึ่ง. สิ่งนี้ทำให้สามารถประมวลผลองค์ประกอบเฉพาะของภาษา เช่น ชื่อตัวแปร และตัวระบุฟังก์ชัน ได้อย่างแม่นยำ.
คุณสมบัติเด่นของ CodeT5
- ระบุส่วนโค้ดที่ซ้ำกันในโครงการขนาดใหญ่เพื่อรักษาความสะอาดของฐานโค้ดของคุณ
- รับคำอธิบายที่ชัดเจนว่าโค้ดแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร ช่วยให้เรียนรู้ภาษาหรือเฟรมเวิร์กใหม่ได้ง่ายขึ้น
- แปลงโค้ดจากภาษาหนึ่ง เช่น Python ไปยังอีกภาษาหนึ่ง เช่น JavaScript ได้อย่างราบรื่น
- ปรับปรุงความอ่านง่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ความสามารถในการปรับปรุงอย่างชาญฉลาด
ข้อจำกัดของ CodeT5
- CodeT5 อาจมีปัญหาในการเข้าใจโค้ดเบสที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้คำแนะนำมีความแม่นยำน้อยลง
- ความสามารถในการปรับตัวของโมเดลให้เข้ากับรูปแบบการเขียนโค้ดเฉพาะหรือภาษาโปรแกรมเฉพาะทางอาจถูกจำกัด
ราคาของ CodeT5
- ฟรี
คะแนนและรีวิว CodeT5
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง CodeT5 อย่างไรบ้าง?
ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. IntelliCode (เหมาะสำหรับผู้ใช้ Visual Studio ที่ต้องการคำแนะนำจาก AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการเขียนโค้ด)
Intellicode คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาสำหรับ Visual Studio และ Visual Studio Code เพื่อช่วยให้การเขียนโค้ดในโครงการขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการวิเคราะห์รูปแบบโค้ดจากแหล่งข้อมูลจริง
มันจัดอันดับการเติมข้อความที่เกี่ยวข้องมากที่สุดไว้ด้านบนของรายการ IntelliSense เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแทนที่จะต้องค้นหาผ่านฟังก์ชันทั้งหมด สิ่งที่ทำให้ Intellicode โดดเด่นคือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเขียนโค้ดของคุณ และให้ตัวอย่างการใช้งาน API จากโครงการโอเพนซอร์ส
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IntelliCode
- ใช้เครื่องมือภายใน Visual Studio หรือ Visual Studio Code โดยไม่ขัดจังหวะกระบวนการของคุณ
- ทำให้โค้ดของคุณง่ายขึ้นโดยการค้นหาบล็อกที่ซ้ำซ้อนและปรับปรุงความสามารถในการบำรุงรักษา
- รับการเติมโค้ดอัจฉริยะที่จัดอันดับตามความเกี่ยวข้อง ปรับให้เหมาะกับโครงการของคุณ
- เรียนรู้วิธีที่นักพัฒนาใช้ API เฉพาะด้วยตัวอย่างจากโลกจริงบน GitHub
ข้อจำกัดของ IntelliCode
- การสนับสนุนภาษาที่จำกัดสำหรับภาษาที่ไม่ค่อยพบ
- สำหรับบางภาษาเช่น Python, IntelliCode ต้องการ Microsoft Python Language Server เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
ราคาของ IntelliCode
- ฟรี
คะแนนและรีวิว IntelliCode
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง IntelliCode อย่างไรบ้าง?
การปรับปรุงของ IntelliCode ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การเติมคำในประโยคให้สมบูรณ์เท่านั้น IntelliCode ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โอเวอร์โหลดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ API นั้น ๆ ตามบริบทของโค้ดปัจจุบันอีกด้วย ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอไปมาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป!
การปรับปรุงของ IntelliCode ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การเติมคำในประโยคให้สมบูรณ์เท่านั้น IntelliCode ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โอเวอร์โหลดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ API นั้น ๆ ตามบริบทของโค้ดปัจจุบันอีกด้วย ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอไปมาอย่างไม่จำเป็นอีกต่อไป!
🧠 เกร็ดความรู้: ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวแรกที่มีชื่อว่า Creeperปรากฏขึ้นในปี 1971 มันเป็นโปรแกรมที่คัดลอกตัวเองได้ ถูกออกแบบมาเพื่อสาธิตแนวคิดของไวรัส และมันจะแสดงข้อความว่า: "ฉันคือ Creeper จับฉันได้ถ้าเธอทำได้!"
8. DeepCode (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุและแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นผ่านการตรวจสอบโค้ดแบบเรียลไทม์พร้อมข้อมูลเชิงลึก)
DeepCode ซึ่งปัจจุบันได้รวมเข้ากับ Snyk Code แล้ว เป็นเครื่องมือตรวจสอบโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและคุณภาพของโค้ดของคุณ ด้วยการรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น JavaScript, TypeScript, Python, Java และ C/C++ DeepCode ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์โค้ดของคุณหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและปัญหาด้านคุณภาพแบบเรียลไทม์
แนวทางที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยในขณะที่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำ ทำให้เป็นเครื่องมือ AI ที่ดีสำหรับนักพัฒนา
คุณสมบัติเด่นของ DeepCode
- ใช้การผสมผสานระหว่างโมเดล AI เชิงสัญลักษณ์และเชิงสร้างสรรค์เพื่อสแกนและแก้ไขโค้ดเพื่อค้นหาช่องโหว่
- เพลิดเพลินกับวงจรการพัฒนาที่รวดเร็วในขณะที่ DeepCode AI ช่วยให้โค้ดของคุณปลอดภัยด้วยคำแนะนำที่เกี่ยวข้องและทันที
- ได้รับประโยชน์จากโมเดล AI ที่โฮสต์เองซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลของลูกค้าในการฝึกฝน
- เขียนและทดสอบกฎความปลอดภัยของโค้ดของคุณเองโดยใช้ตรรกะ AI ของ DeepCode พร้อมระบบเติมข้อความอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ DeepCode
- ในขณะที่ DeepCode มีเป้าหมายในการระบุช่องโหว่ แต่อาจมีการแจ้งเตือนปัญหาที่ไม่เป็นปัญหาจริงเป็นครั้งคราว ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
- เครื่องมือนี้ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดในสภาพแวดล้อมที่มีการจำกัดหรือไม่มีอินเทอร์เน็ต
ราคาของ DeepCode
- ทีม: $25/เดือน (5-10 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว DeepCode
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง DeepCode อย่างไรบ้าง?
ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อผสาน AI เข้ากับกระบวนการพัฒนาของคุณ ควรปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดเฉพาะของคุณ ใช้ข้อความเริ่มต้นที่สอดคล้องกับบริบทและปรับพารามิเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคำแนะนำให้เหมาะสมกับภาษา กรอบการทำงาน และสไตล์การเขียนโค้ดของโครงการคุณ
9. Replit Ghostwriter (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยเขียนโค้ดบนคลาวด์ที่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน)
Ghostwriter โดย Replit ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณกลายเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดียิ่งขึ้นโดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และทำให้งานเขียนโค้ดที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ มันทำหน้าที่เป็นทั้งที่ปรึกษาและผู้ร่วมงาน เข้าใจบริบทของโครงการของคุณและนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ทางเลือกของ Cursor AI รองรับ 16 ภาษาการเขียนโปรแกรม และผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ IDE ออนไลน์ของ Replit สำหรับการเขียนโค้ดอย่างรวดเร็วและสะดวกทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Replit Ghostwriter
- อธิบายความต้องการของคุณเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างฟังก์ชันทั้งหมด
- ไฮไลต์โค้ดที่ไม่คุ้นเคยเพื่อรับคำอธิบายที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน
- บันทึกเสียงบันทึกเพื่อเริ่มโปรเจ็กต์อย่างรวดเร็วขณะอยู่ห่างจากคีย์บอร์ด
- รับความช่วยเหลือเฉพาะบุคคลสำหรับโค้ดที่ซับซ้อนหรือการเรียนรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรมใหม่
ข้อจำกัดของ Replit Ghostwriter
- แม้ว่าโดยทั่วไป Ghostwriter จะมีประโยชน์ แต่บางครั้งอาจให้คำแนะนำที่ไม่สอดคล้องกับเจตนาของผู้ใช้
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่า Ghostwriter อาจทำงานช้าในบางครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การเขียนโค้ด
ราคาบริการเขียนบทความโดย Replit Ghostwriter
- Replit Core: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
เรตติ้งและรีวิวผู้เขียนแทน Replit Ghostwriter
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Replit Ghostwriter อย่างไรบ้าง?
ฉันรู้สึกทึ่งกับความจริงที่ว่าคุณสามารถสร้างโค้ดโดยใช้ AI ได้โดยตรงในรีโพซิทอรีแล้ว มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้ผลลัพธ์ที่ดี และที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นโซลูชันที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรันบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอกที่คุณต้องสามารถตั้งค่าได้
ฉันรู้สึกทึ่งกับความจริงที่ว่าคุณสามารถสร้างโค้ดโดยใช้ AI ได้โดยตรงใน repo ในที่สุด มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้ผลลัพธ์ที่ดี และที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรันบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอกที่คุณต้องสามารถตั้งค่าได้
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: โปรดตรวจสอบโค้ดที่สร้างโดย AI ในบริบทของโค้ดฐานที่คุณมีอยู่เสมอ แม้จะมีคำแนะนำที่แม่นยำสูง การผสานเข้ากับระบบเก่าหรือโครงการขนาดใหญ่ก็อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดหรือปัญหาด้านประสิทธิภาพได้
10. Eclipse Che (เหมาะที่สุดสำหรับ IDE บนคลาวด์และการจัดการพื้นที่ทำงาน)
Eclipse Che เป็นพื้นที่ทำงานและ IDE บนคลาวด์สำหรับนักพัฒนาที่ช่วยให้การเขียนโค้ด การทดสอบ และการดีบักง่ายขึ้น ทำให้เป็นคู่แข่งที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุดในการพัฒนาบนคลาวด์
ออกแบบเป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส มันนำเสนอพื้นที่ทำงานระยะไกลที่สามารถเข้าถึงได้จากเบราว์เซอร์ใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งในเครื่อง ด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้ Kubernetes, Eclipse Che ช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ระยะไกลมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ Eclipse Che
- เชื่อมต่อโดยตรงกับ GitHub, GitLab หรือ Bitbucket เพื่อการควบคุมเวอร์ชันที่ราบรื่น
- กำหนดค่า IDE ให้ทำงานบนเครือข่ายที่แยกจากกันและไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก และปฏิบัติตามมาตรฐาน FIPS
- ใช้ VS Code หรือ JetBrains IDEs จากระยะไกลผ่านการตั้งค่า Kubernetes ที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้
- ยืนยันตัวตนการเข้าถึงสำหรับสมาชิกทีมโดยใช้ OpenID Connect และ Kubernetes RBAC
ข้อจำกัดของ Eclipse Che
- ผู้ใช้รายงานว่า Eclipse Che อาจประสบปัญหาความล่าช้าและค้าง
- พื้นที่ทำงานของ Eclipse Che มีขีดจำกัดหน่วยความจำโดยค่าเริ่มต้น ซึ่งอาจจำกัดการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ทรัพยากรมาก
ราคาของ Eclipse Che
- ราคาตามความต้องการ
Eclipse Che คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Eclipse Che อย่างไรบ้าง?
เป็น IDE ที่ดีหากคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ทำงานได้ดีมากกับ Java แต่หากต้องการให้ภาษาอื่นทำงานได้ คุณต้องติดตั้งปลั๊กอินจำนวนมากเพื่อให้รองรับได้ ต้องใช้เวลาสักพักในการคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ แต่เมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว มีสิ่งมากมายที่คุณสามารถทำได้กับมัน! เป็นเครื่องมือที่เน้นฟีเจอร์มากและมีตัวเลือกและการตั้งค่ามากมายเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
เป็น IDE ที่ดีหากคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ทำงานได้ดีมากกับ Java แต่หากต้องการให้ภาษาอื่นทำงานได้ คุณต้องติดตั้งปลั๊กอินจำนวนมากเพื่อให้รองรับได้ ต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ แต่เมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว มีสิ่งมากมายที่คุณสามารถทำได้กับมัน! มันเน้นฟีเจอร์มากและมีตัวเลือกและการตั้งค่ามากมายเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
11. Bolt. ใหม่ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดแบบเบาและบนคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา)
Bolt. new เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาเว็บที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างและการปรับใช้แอปพลิเคชันแบบเต็มรูปแบบเป็นไปอย่างราบรื่นภายในเบราว์เซอร์ของคุณ ด้วยการผสานความช่วยเหลือจาก AI เข้ากับสภาพแวดล้อมการพัฒนาในเบราว์เซอร์ของ StackBlitz Bolt. new ช่วยให้คุณสามารถสร้างโค้ด รันแอปพลิเคชัน และปรับใช้ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าในเครื่อง
นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถติดตั้งแพ็กเกจ npm, กำหนดค่าแบ็กเอนด์, และผสานรวมกับฐานข้อมูลเช่น Supabase ได้
โบลต์ ฟีเจอร์ใหม่ที่ดีที่สุด
- แก้ไขและปรับปรุงโค้ดของคุณได้โดยตรงภายใน IDE บนเบราว์เซอร์
- เปิดตัวแอปพลิเคชันของคุณสู่สภาพแวดล้อมการผลิตด้วยเครื่องมือการปรับใช้แบบบูรณาการ
- แบ่งปันผลงานของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน URL เพื่อการร่วมมือและรับข้อเสนอแนะอย่างง่ายดาย
- เพิ่มแพ็กเกจ npm และจัดการการพึ่งพาโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
โบลต์ ข้อจำกัดใหม่
- ผู้ใช้ได้รายงานปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่า Bolt. new อาจเพิ่มการพึ่งพาที่ไม่จำเป็นให้กับโปรเจกต์ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการพัฒนาซับซ้อนขึ้น
โบลต์. ราคาใหม่
- ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
โบลต์. คะแนนและรีวิวใหม่
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bolt. new อย่างไรบ้าง?
ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: แม้ว่า AI จะสามารถจัดการงานซ้ำๆ และช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดทั่วไปได้ แต่ไม่ควรพึ่งพา AI เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนหรือการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ควรรักษาความเชี่ยวชาญของคุณในด้านการออกแบบระบบ ความปลอดภัย และความสามารถในการขยายระบบ
ทำงานได้มากขึ้นด้วย ClickUp
ในขณะที่ Cursor AI มีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักพัฒนา แต่มันอาจไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกโครงการหรือความต้องการในการเขียนโค้ด เครื่องมือทั้ง 11 ที่เราได้สำรวจให้แนวทางแก้ไขที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ด เพิ่มผลผลิต และปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่หลากหลายและทรงพลังที่สุดในบรรดาตัวเลือกเหล่านี้
ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ผสานรวมด้วย AI ชื่อว่า Brain, แผงควบคุมที่สามารถปรับแต่งได้, และการจัดรูปแบบบล็อกโค้ดในเอกสาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ด, การทำงานร่วมกัน, และการติดตามงาน ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และยกระดับการทำงานด้านการเขียนโค้ดของคุณ!