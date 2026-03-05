10 ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในปี [ปี]

ตามการวิจัยของ MGMA (สมาคมการจัดการกลุ่มทางการแพทย์) การปฏิบัติการทางการแพทย์เผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่ารายได้ ทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาผลกำไร
ในขณะที่อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายหลายพันล้านผ่านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติยังคงปล่อยให้เงินออมหลายพันล้านไม่ถูกนำมาใช้
คู่มือนี้ได้แยกแยะแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด โดยเปรียบเทียบระบบการชำระเงินอัตโนมัติ, ความสามารถในการจัดตารางเวลา, และการผสานระบบ EHR เพื่อช่วยคุณค้นหาแพลตฟอร์มที่เหมาะกับขนาดและสาขาของคุณ
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในพริบตา
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|การกำหนดราคา
|คลิกอัพ
|ทีมทุกขนาดที่จัดการงานบริหารและปฏิบัติการของสำนักงานด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ClickUp Brainสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงานด้วย AI,ClickUp Automationsสำหรับการกระตุ้นเวิร์กโฟลว์,ClickUp Dashboardsสำหรับการมองเห็นแบบเรียลไทม์,ClickUp Formsสำหรับเวิร์กโฟลว์การรับผู้ป่วย
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|อาธีน่าเฮลท์
|การปฏิบัติที่ใช้ระบบคลาวด์ซึ่งให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ป่วยและปัญญาของเครือข่าย
|แพลตฟอร์มแบบคลาวด์เนทีฟ, ข้อมูลเชิงลึกของเครือข่าย athenaNet, ระบบ EHR และระบบเรียกเก็บเงินแบบบูรณาการ, เครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
|ราคาตามความต้องการ
|แอดวานซ์เอ็มดี
|การปฏิบัติงานที่ต้องการกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
|แม่แบบที่ปรับแต่งได้, ระบบโทรเวชกรรมแบบบูรณาการ, รายงานที่ครอบคลุม, การเข้าถึงผ่านมือถือ
|ราคาตามความต้องการ
|NextGen Healthcare
|การปฏิบัติงานเฉพาะทางที่ต้องการกระบวนการทางคลินิกที่ปรับแต่งตามความต้องการ
|แม่แบบเฉพาะทาง เครื่องมือสุขภาพประชากร ระบบ PM และ EHR ที่ผสานรวม
|ราคาตามความต้องการ
|เทบรา
|สำนักงานขนาดเล็กและใหม่ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มครบวงจร
|รวม PM และ EHR (เดิมคือ Kareo + PatientPop) เครื่องมือการตลาดสำหรับผู้ป่วย การเรียกเก็บเงินที่ง่ายขึ้น
|ราคาตามความต้องการ
|SimplePractice
|ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระและสถานประกอบการด้านสุขภาพจิตขนาดเล็ก
|ระบบเทเลเฮลท์ในตัว, พอร์ทัลสำหรับลูกค้า, การยื่นเคลมประกัน, การแจ้งเตือนการนัดหมาย
|เริ่มต้นที่ $49/เดือน
|CureMD
|คลินิกที่ต้องการโซลูชันคลาวด์แบบครบวงจรในหนึ่งเดียว
|ระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์/การจัดการคลินิก/การเรียกเก็บเงินแบบรวมศูนย์, การจัดทำเอกสารโดยมี AI ช่วย, การเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลกลาง
|ราคาตามความต้องการ
|อีคลินิกัลเวิร์คส์
|คลินิกขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบ EHR ที่บูรณาการและสุขภาพประชากร
|ระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดการการนัดหมายแบบบูรณาการ, การจัดการสุขภาพประชากร, การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย, การแพทย์ทางไกล
|ราคาตามความต้องการ
|PracticeSuite
|คลินิกสหสาขาวิชาชีพและบริษัทรับจัดเก็บค่าบริการทางการแพทย์
|บริการจัดการโครงการบนคลาวด์, บริการ RCM, การสนับสนุนหลายสาขา, พอร์ทัลผู้ป่วย
|ราคาตามความต้องการ
|ดร.Chrono
|แนวทางที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรกและแนวทางที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงิน
|การออกแบบที่เหมาะกับ iPad, ระบบการเรียกเก็บเงินแบบบูรณาการ, แบบฟอร์มทางการแพทย์ที่สามารถปรับแต่งได้, การเข้าถึง API
|ราคาตามความต้องการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติการทางการแพทย์คืออะไร?
เมื่อพนักงานต้อนรับของคุณใช้เวลา 45 นาทีต่อผู้ป่วยในการโทรตรวจสอบประกัน หรือผู้ออกใบเรียกเก็บเงินของคุณกำลังติดตามการเรียกร้องที่ถูกปฏิเสธซ้ำเป็นครั้งที่สามในเดือนนี้ บางสิ่งบางอย่างจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติทางการแพทย์จะช่วยแก้ไขปัญหาการดำเนินงานเหล่านี้
เครื่องมือดิจิทัลประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการด้านธุรกิจของการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจัดตารางนัดหมายผู้ป่วยและการส่งการแจ้งเตือนนัดหมาย ไปจนถึงการจัดการการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ที่ซับซ้อนและการดำเนินการเคลมประกัน ซึ่งรู้จักกันในชื่อการจัดการวงจรรายได้ (RCM)
เป้าหมายคือการทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติและราบรื่นยิ่งขึ้น เพื่อปลดปล่อยบุคลากรทางคลินิกของคุณให้สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด นั่นคือการดูแลผู้ป่วย
ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติทางการแพทย์ที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่ช่วยจัดระเบียบปฏิทินเท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติของคุณ
สำหรับคลินิกขนาดเล็ก นี่อาจหมายถึงการเรียกเก็บเงินง่ายขึ้นและการสื่อสารกับผู้ป่วยที่สะดวกขึ้น สำหรับระบบโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อาจเกี่ยวข้องกับการจัดการเคลมประกันในหลายสถานที่และการรับรองว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA
ในที่สุดซอฟต์แวร์นี้จะช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ เมื่อทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การติดตามการเคลมที่ถูกปฏิเสธ และปัญหาการบูรณาการระบบ การปฏิบัติงานของคุณจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เก็บรายได้ได้เร็วขึ้น และมอบการดูแลที่ดีขึ้น
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกแพทย์
การเลือกซอฟต์แวร์เป็นเรื่องยากเมื่อคุณไม่รู้ว่าควรมองหาอะไร คุณอาจจบลงด้วยการจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่ดูน่าตื่นเต้นแต่ไม่เคยใช้ ในขณะที่พลาดฟังก์ชันหลักที่ช่วยประหยัดเวลาและเงินได้จริง สิ่งนี้นำไปสู่ความเสียใจและบังคับให้ทีมของคุณต้องสร้างวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบั่นทอนคุณค่าของซอฟต์แวร์
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจิตที่ทำงานเดี่ยวมีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างมากเมื่อเทียบกับกลุ่มแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีหลายสาขา ก่อนที่คุณจะเริ่มดูการสาธิต คุณจำเป็นต้องระบุปัญหาด้านการบริหารที่สร้างความปวดหัวมากที่สุดก่อน ไม่ว่าจะเป็นอัตราการปฏิเสธเคลมที่สูง—ซึ่งส่งผลกระทบต่อ20.4 เปอร์เซ็นต์ของการเคลมประกันสุขภาพเชิงพาณิชย์? กระบวนการนัดหมายที่วุ่นวาย? หรือผู้ป่วยที่ร้องเรียนเรื่องการสื่อสารที่ไม่ดี?
แพลตฟอร์มการจัดการการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีคุณสมบัติหลักหลายประการที่ส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรของคุณและประสิทธิภาพของพนักงาน นี่คือสิ่งที่คุณควรถือว่าไม่สามารถต่อรองได้:
- การจัดการตารางเวลาและการนัดหมาย: นอกเหนือจากฟังก์ชันปฏิทินพื้นฐานแล้ว ให้ประเมินว่าระบบจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างไร ระบบสามารถเติมการยกเลิกจากรายชื่อรอได้โดยอัตโนมัติหรือไม่ ระบบสามารถป้องกันการจองซ้ำซ้อนในหลายสถานที่ได้หรือไม่ ถามผู้ขายเกี่ยวกับอัตราการไม่มาพบของผู้ป่วยสำหรับคลินิกที่ใช้ระบบแจ้งเตือนของพวกเขา
- การเรียกเก็บเงินทางการแพทย์และการประมวลผลคำร้อง: การเชื่อมต่อศูนย์กลางข้อมูลแบบบูรณาการ, การตรวจสอบสิทธิ์แบบเรียลไทม์, การตรวจสอบคำร้องโดยอัตโนมัติเพื่อลดการปฏิเสธ, และการรายงานที่โปร่งใสเกี่ยวกับการเก็บเงิน
- การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย: พอร์ทัลผู้ป่วยสำหรับการจองนัดออนไลน์และการชำระเงินบิล, การส่งข้อความที่ปลอดภัย, และการแจ้งเตือนการนัดหมายอัตโนมัติที่ช่วยลดการไม่มาตามนัด
- การบูรณาการระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR): การไหลของข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างเอกสารทางคลินิกและฟังก์ชันการบริหารจัดการเพื่อลดการป้อนข้อมูลซ้ำและลดข้อผิดพลาด
- การรายงานและการวิเคราะห์:แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่แสดงตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จำนวนวันที่ค้างในบัญชีลูกหนี้ อัตราการปฏิเสธการเรียกร้อง และการใช้ประโยชน์จากการนัดหมาย เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัย: การจัดการข้อมูลที่สอดคล้องกับ HIPAA, การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, และเส้นทางการตรวจสอบเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับภาคสุขภาพ
หากการปฏิบัติงานของคุณกำลังประสบปัญหาการกระจายเครื่องมือ—ซึ่งการจัดตารางเวลาอยู่ในแอปหนึ่ง การเรียกเก็บเงินอยู่ในอีกแอปหนึ่ง และการสื่อสารกับผู้ป่วยอยู่ในแอปที่สาม—การรวมศูนย์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ภาระงานด้านการบริหารนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการสลับบริบท ซึ่งพนักงานต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อมต่อกัน ป้อนข้อมูลซ้ำ และติดตามข้อมูลด้วยตนเองในสิ่งที่ควรเป็นระบบอัตโนมัติ
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า 42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถขจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้?
ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและสะดวก ใช้งานและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—พร้อมฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
10 อันดับซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกทางการแพทย์ที่ดีที่สุด
👀 คุณรู้หรือไม่: แพทย์ถึง 66 เปอร์เซ็นต์กำลังใช้เครื่องมือ AI ในด้านการดูแลสุขภาพในการปฏิบัติงานของพวกเขาแล้ว
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติของงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
แม้จะมีระบบ EHR ที่เฉพาะเจาะจงแล้ว งานบริหารของคลินิกคุณก็อาจกระจัดกระจายอยู่ในสเปรดชีต อีเมล และโน้ตติดผนัง ซึ่งนำไปสู่การพลาดงานรับผู้ป่วย การประสานงานระหว่างพนักงานที่ยากลำบาก และการมองเห็นปัญหาคอขวดในการบริหารที่จำกัด สิ่งนี้ทำให้เสียเวลา สร้างความหงุดหงิดให้กับพนักงาน และสร้างประสบการณ์ที่ไม่สม่ำเสมอให้กับผู้ป่วย
แม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่ระบบบริหารจัดการคลินิกทางการแพทย์แบบดั้งเดิมที่มีระบบเรียกเก็บเงินในตัว แต่ก็สามารถตอบโจทย์ความท้าทายด้านการดำเนินงานเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงงานธุรการทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกห้องตรวจ สำหรับทีมสุขภาพที่ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางด้านการแพทย์ ClickUp ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็น กระบวนการอัตโนมัติ และประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี AI ให้กับงานบริหารของคลินิกคุณ
ลดเวลาที่ใช้ในการติดตามงานติดตามผลและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของคุณ สามารถสรุปสถานะงานและบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่ต้องให้ความสนใจในพื้นที่ทำงานของคุณ
นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนบันทึกการประชุมหรือเอกสารกระบวนการให้เป็นรายการดำเนินการที่ชัดเจน ช่วยให้ทีมของคุณเปลี่ยนการตัดสินใจเป็นงานได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคุณต้องการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เครื่องมือการเขียนของ Brain สามารถช่วยร่างและปรับปรุงการอัปเดตภายใน คำแนะนำที่เป็นมิตรกับผู้ป่วย และอื่นๆ อีกมากมาย
ระบบอัตโนมัติยังช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องClickUp Automationsสามารถมอบหมายงานเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง แจ้งเตือนบุคคลถัดไปในขั้นตอนส่งต่อ และใช้เทมเพลตโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ไม่มีงานใดเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานธุรการที่มีความเร่งด่วนซึ่งความล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น การติดตามการเบิกจ่ายคืน การประสานงานตารางนัดผู้ป่วย หรือการขาดเอกสารสำคัญ
ปรับปรุงการรับข้อมูลและคำขอของผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ
คลินิกส่วนใหญ่ดำเนินงานด้วยข้อมูลขาเข้าอย่างต่อเนื่อง: การรับผู้ป่วยใหม่ การตรวจสอบประกัน การดำเนินการส่งต่อ การขอประวัติ การขออนุมัติล่วงหน้า การติดตามการเรียกเก็บเงิน และปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ClickUp Formsช่วยให้คุณกำหนดมาตรฐานข้อมูลที่ทีมของคุณต้องรวบรวม จากนั้นสร้างงานโดยอัตโนมัติพร้อมเจ้าของงาน วันที่ครบกำหนด และรายละเอียดที่จำเป็นอย่างถูกต้อง
นั่นหมายถึงการสื่อสารที่น้อยลง และคำถามว่า "ใครรับผิดชอบเรื่องนี้?" จะน้อยลง หากคุณบริหารหลายสาขาหรือหลายสาขาความเชี่ยวชาญ คุณสามารถใช้เทมเพลตเพื่อให้ทุกคำขอมีโครงสร้างที่เหมือนกัน ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ส่งก็ตาม
การติดตามประวัติทางการแพทย์ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สภาวะ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ป่วยแต่ละรายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจทางการแพทย์ให้ประสบความสำเร็จแม่แบบการจัดการผู้ป่วยของ ClickUpช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการจัดระเบียบฐานข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย!
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะได้รับ:
- มุมมองที่ปรับแต่งได้สี่แบบ—รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, และแบบฟอร์ม
- ฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้าในแต่ละมุมมองที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดผู้ป่วยที่สำคัญได้
- สถานะที่กำหนดเองที่ช่วยให้ทุกคนในทีมดูแลรักษาอยู่ในหน้าเดียวกันเมื่อต้องติดตามเส้นทางการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย
- แบบฟอร์มการรับข้อมูลผู้ป่วยที่ปรับแต่งได้ สามารถแชร์กับผู้ป่วย ดาวน์โหลดโดยผู้ให้บริการดูแล และเปลี่ยนเป็นงานใหม่ใน ClickUp ได้!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งที่ ClickUp ให้ความสำคัญสูงสุด แพลตฟอร์มนี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SOC 2 และ HIPAA เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลการปฏิบัติงานทั้งหมดบนโครงสร้างพื้นฐานของ ClickUp จะยังคงปลอดภัยและเป็นความลับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brain: ผู้ช่วย AI นี้วิเคราะห์พื้นที่ทำงานของคุณเพื่อสรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาด ร่างเนื้อหา และแสดงรายการที่ต้องดำเนินการ ถาม "งานรับผู้ป่วยใดที่ค้างอยู่สำหรับสัปดาห์นี้?" และรับคำตอบทันทีโดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง
- ClickUp Automations: สร้างเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ทำงานโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อสถานะงานเปลี่ยนเป็น "รอดำเนินการตรวจสอบประกัน" คุณสามารถแจ้งเตือนทีมฝ่ายบัญชีโดยอัตโนมัติและตั้งการแจ้งเตือนติดตามผลได้
- ClickUp Forms: สร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งจะส่งข้อมูลตรงเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณ ข้อมูลผู้ป่วยหรือคำขอยื่นเรื่องจะกลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีที่ส่งเข้ามา โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ
- แดชบอร์ด ClickUp: มองเห็นข้อมูลเชิงปฏิบัติการของคลินิกคุณแบบเรียลไทม์ ติดตามอัตราการเสร็จสิ้นงาน ตรวจสอบจุดติดขัดในกระบวนการเรียกเก็บเงิน หรือดูว่าพนักงานคนใดมีเวลาว่าง
- ClickUp Docs: รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานและเอกสารการฝึกอบรมของคุณไว้ที่เดียว ใกล้กับงานที่เกี่ยวข้อง ทีมงานของคุณสามารถเข้าถึงโปรโตคอลล่าสุดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องค้นหาผ่านไดรฟ์ที่แชร์
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- ลดการสลับบริบทและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ด้วยการรวมการจัดการงาน เอกสาร และการสื่อสารไว้ในพื้นที่ทำงาน ClickUp เดียว
- เพิ่มเวลาว่างให้กับทีมของคุณ ด้วย ClickUp Brain ที่ช่วยสรุปและร่างเนื้อหาโดยเข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ
- กำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจคุณ ด้วยClickUp Custom Fields,ClickUp Views และ ClickUp Automations—ไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ข้อเสีย:
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อสำรวจคุณสมบัติทั้งหมดและค้นหาการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุด
- มันไม่ใช่การทดแทนระบบ EHR ทางคลินิก และทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้เป็นส่วนเสริมของซอฟต์แวร์การดูแลสุขภาพเฉพาะทาง
- ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถืออาจแตกต่างจากเวอร์ชันเดสก์ท็อปเล็กน้อยสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (11,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้แบ่งปันไว้:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่สามารถรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว งาน, ไทม์ไลน์, บันทึก, และการอัปเดตทั้งหมดอยู่ในระบบเดียวกัน ซึ่งช่วยลดการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ฉันยังให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นอีกด้วย เราสามารถปรับแต่งสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองให้ตรงกับวิธีการทำงานของทีมเราจริงๆ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไรและโครงการอยู่ในขั้นตอนใดในเวลาใดก็ตาม
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือมันรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว งาน กำหนดเวลา บันทึก และการอัปเดตทั้งหมดอยู่ในระบบเดียวกัน ซึ่งช่วยลดการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ฉันยังให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นด้วย เราสามารถปรับแต่งสถานะ ฟิลด์ และมุมมองให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานจริงของทีมเรา ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไรและโครงการอยู่ในขั้นตอนใดในเวลาใดก็ตาม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อขยายการดำเนินงานของคุณอย่างราบรื่น แนะนำให้ใช้ClickUp's Super Agentsในกระบวนการทำงานของคุณ! โดยการใช้ Super Agents ร่วมกับมนุษย์ ทีมงานของคุณจะมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบมากที่สุด นี่คือบางสิ่งที่ Super Agent สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคุณในฐานะเพื่อนร่วมงาน AI ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง:
- การคัดกรองและจัดตั้งงาน (จากแบบฟอร์ม): ตรวจสอบการส่งข้อมูลแต่ละรายการ ใช้รายการตรวจสอบ/แม่แบบที่เหมาะสม และกำหนดลำดับความสำคัญและวันที่ครบกำหนดตามกฎของคุณ ส่งคำขอไปยังเจ้าของที่ถูกต้อง (แผนกต้อนรับ, บัญชี, การประสานงานการดูแล) เพื่อให้ไม่มีงานใดถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้รับผิดชอบ
- ความพร้อมในการนัดหมายและการประสานงานก่อนการเข้าพบ: ตรวจสอบการนัดหมายที่กำลังจะมาถึงและแจ้งเตือนช่องว่างล่วงหน้า (การตรวจสอบประกันที่ขาด, การส่งต่อ, แบบฟอร์ม, บันทึก) โพสต์การอัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับ "สิ่งที่ขาด + ใครรับผิดชอบ" และกระตุ้นผู้รับผิดชอบเมื่อข้อมูลสำคัญไม่ครบถ้วน
- กระบวนการติดตามผลและการจัดการกรณีไม่มาตามนัด: สร้างงานติดตามผลหลังการเข้าพบและการติดต่อกลับโดยอัตโนมัติ (เช่น การตรวจแล็บ, การส่งต่อผู้ป่วย, การขอเวชระเบียน, การนัดหมายใหม่) ยกระดับงานที่ค้างอยู่ในสถานะ "รอ" หรือเกินระยะเวลาที่กำหนดใน SLA เพื่อไม่ให้ตกหล่น
- การอัปเดตศูนย์ควบคุมการดำเนินงานคลินิกประจำวัน: สร้างสรุปประจำวันของงานที่ค้างอยู่, ลำดับความสำคัญของงานวันนี้ตามเจ้าของ, และจุดติดขัดในรายการต่างๆ ให้ผู้จัดการเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าอะไรต้องการความสนใจโดยไม่ต้องตรวจสอบบอร์ดหลายอันด้วยตนเอง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ซูเปอร์เอเจนต์:
2. athenahealth (เหมาะที่สุดสำหรับคลินิกที่ใช้ระบบคลาวด์)
การปฏิบัติงานของคุณต้องเผชิญกับการปฏิเสธการเคลมบ่อยครั้งเนื่องจากกฎของผู้จ่ายเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และคุณไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะตามให้ทัน สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ ทำให้กระบวนการสร้างรายได้ช้าลง และบังคับให้ทีมของคุณต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการโทรศัพท์ติดต่อกับบริษัทประกันแทนที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย
athenahealth มอบแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากเครือข่าย ระบบ athenaNet ของบริษัทเชื่อมต่อคลินิกนับพันแห่ง โดยใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อปรับปรุงกฎการเรียกเก็บเงินและระบุแนวโน้มของผู้จ่ายเงินแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่า การเรียกร้องค่าสินไหมของคุณจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของคลินิกอื่นๆ ช่วยลดการปฏิเสธที่เกิดจากข้อมูลที่ล้าสมัย
แพลตฟอร์มนี้ผสานการจัดการการปฏิบัติงานกับระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) และเครื่องมือการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย สำหรับสถานพยาบาลที่ต้องการลดความซับซ้อนในการเรียกเก็บเงิน athenahealth ยังมีบริการจัดการวงจรรายได้ที่ผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาจะทำงานเกี่ยวกับคำร้องที่ถูกปฏิเสธของคุณแทนคุณ
คุณสมบัติเด่นของ athenahealth
- ระบบอัจฉริยะเครือข่ายของ athenaNet: ใช้ข้อมูลจากเครือข่ายเพื่อปรับปรุงกฎการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง ลดการปฏิเสธโดยการตรวจจับข้อผิดพลาดก่อนการส่ง
- การจัดการวงจรรายได้แบบบูรณาการ: ให้บริการ RCM ที่ทีมงานของพวกเขาทำงานกับคำร้องที่ถูกปฏิเสธและติดตามยอดคงค้าง ช่วยให้คุณสามารถจ้างบริการภายนอกเพื่อจัดการความซับซ้อนของการเรียกเก็บเงิน
- ชุดเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย: ประกอบด้วยระบบนัดหมายออนไลน์ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และพอร์ทัลสำหรับผู้ป่วย เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ส่วนต้อนรับและยกระดับประสบการณ์ของผู้ป่วย
ข้อดีและข้อเสียของ athenahealth
ข้อดี:
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายช่วยให้สถานประกอบการทันต่อข้อกำหนดของผู้จ่ายเงิน
- รวมซอฟต์แวร์กับบริการเสริมสำหรับสถานประกอบการที่ต้องการลดภาระงานด้านการเรียกเก็บเงิน
- เครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ป่วยตรงตามความคาดหวังในยุคดิจิทัล
ข้อเสีย:
- การกำหนดราคาตามใบเสนอราคาทำให้ยากต่อการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยไม่มีการปรึกษาฝ่ายขาย
- การนำไปใช้สามารถใช้เวลาเป็นเวลานานสำหรับคลินิกที่มีกระบวนการทำงานซับซ้อน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซดูล้าสมัย
ราคาของ athenahealth
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ athenahealth
- G2: 3. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง athenahealth อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้:
ฉันขอขอบคุณ athenaOne เป็นอย่างมากสำหรับเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและปฏิทินกับตารางเวลาที่สะดวกต่อการใช้งาน ฉันชื่นชอบฟีเจอร์แชทของ Athena ที่ช่วยให้ฉันติดต่อกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างไร้ความยุ่งยาก นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันวางแผนการโทรและตารางเวลาได้ง่ายขึ้น ด้วยการดูปฏิทินของผู้ให้บริการของเราในแต่ละวัน อีกทั้งระบบยังมีความพื้นฐานและใช้งานง่ายมากสำหรับพวกเรา นับตั้งแต่เริ่มใช้งานมาเกือบ 15 ปีแล้ว
ฉันขอขอบคุณ athenaOne เป็นอย่างมากสำหรับเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและปฏิทินกับตารางเวลาที่สะดวกต่อการใช้งาน ฉันชื่นชอบฟีเจอร์แชทของ Athena ที่ช่วยให้ฉันติดต่อกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างไร้ความยุ่งยาก นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันวางแผนการโทรและตารางเวลาได้ง่ายขึ้น ด้วยการดูปฏิทินของผู้ให้บริการของเราในแต่ละวัน อีกทั้งระบบยังมีความพื้นฐานและใช้งานง่ายมากสำหรับพวกเรา นับตั้งแต่เริ่มใช้งานมาเกือบ 15 ปีแล้ว
3. AdvancedMD (เหมาะสำหรับคลินิกขนาดกลาง)
คลินิกขนาดกลางมักพบว่าตัวเองอยู่ในจุดกึ่งกลางที่ลำบาก—ซอฟต์แวร์พื้นฐานไม่สามารถรองรับได้ แต่โซลูชันสำหรับองค์กรก็ดูเกินความจำเป็น AdvancedMD มุ่งเน้นตอบโจทย์ช่องว่างนี้โดยเฉพาะ
มันนำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการการปฏิบัติงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ซึ่งผสมผสานความยืดหยุ่นกับการใช้งานที่ง่าย ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน, แบบฟอร์ม, และรายงานให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่การปฏิบัติงานที่ต้องการมากกว่าโซลูชันแบบหนึ่งขนาดที่เหมาะกับทุกคน
มันรวมถึงการแพทย์ทางไกลแบบบูรณาการ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการให้บริการการดูแลแบบผสมผสาน ความสามารถในการรายงานของแพลตฟอร์มนี้โดดเด่นเป็นพิเศษ ด้วยแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งให้การมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินและการดำเนินงาน
คุณสมบัติเด่นของ AdvancedMD
- แม่แบบกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้: กำหนดค่าการกำหนดเวลา, กระบวนการทางคลินิก, และกระบวนการเรียกเก็บเงินให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ รองรับสาขาที่แตกต่างกัน
- แพลตฟอร์มเทเลเฮลธ์แบบบูรณาการ: การเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอถูกผสานไว้ในระบบ ทำให้การนัดหมาย การบันทึกข้อมูล และการเรียกเก็บเงินสำหรับการดูแลสุขภาพทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่น
- ชุดรายงานที่ครอบคลุม: ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการเก็บเงินและการใช้ประโยชน์จากการนัดหมาย ด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้
ข้อดีและข้อเสียของ AdvancedMD
ข้อดี:
- นำเสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้งผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- แอปพลิเคชันมือถือให้การเข้าถึงที่มีคุณค่าต่อตารางเวลาและข้อมูลผู้ป่วยได้ในระหว่างการเดินทาง
- การรวมบริการสุขภาพทางไกลช่วยลดความซับซ้อนของเครื่องมือและทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น
ข้อเสีย:
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลานานเนื่องจากมีตัวเลือกการปรับแต่งจำนวนมาก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเวลาการตอบกลับของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจไม่สม่ำเสมอ
- การกำหนดราคาตามใบเสนอราคาทำให้ยากต่อการวางแผนงบประมาณหากไม่มีการติดต่อฝ่ายขาย
ราคาของ AdvancedMD
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ AdvancedMD
- G2: 3. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 3. 6/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง AdvancedMD อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้แบ่งปันไว้:
เมื่อคุณได้ตั้งค่าระบบแล้ว ระบบก็ใช้งานง่ายมาก คุณสามารถโพสต์ได้สะดวก และสามารถสร้างรายงานได้เช่นกัน ทุกอย่างในระบบจะมีเวลาและผู้ใช้กำกับไว้ ทำให้คุณสามารถติดตามได้ว่าใครทำอะไรไว้เมื่อไหร่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตรวจสอบความรับผิดชอบ
เมื่อคุณได้ตั้งค่าระบบแล้ว ระบบจะง่ายต่อการนำทาง คุณสามารถโพสต์ได้ง่าย และสามารถรันรายงานได้ง่าย ทุกสิ่งในระบบจะมีเวลาและผู้ใช้ประทับไว้ ดังนั้นจึงง่ายต่อการติดตามว่าใครทำอะไรและเมื่อไหร่ นี่คือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรับผิดชอบ
4. NextGen Healthcare (เหมาะที่สุดสำหรับการปฏิบัติงานเฉพาะทางที่ต้องการกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง)
NextGen Healthcare มุ่งเน้นการให้บริการระบบการทำงานทางคลินิกและงานบริหารที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสาขาเฉพาะทาง เช่น หัวใจและหลอดเลือด, กระดูกและข้อ, และสุขภาพจิต. ความเชี่ยวชาญนี้ช่วยลดเวลาในการตั้งค่า และทำให้ซอฟต์แวร์ตรงกับวิธีการทำงานของผู้เชี่ยวชาญของคุณอย่างแท้จริง.
แพลตฟอร์มนี้ผสานการจัดการการปฏิบัติงานกับการทำงานของระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (EHR) อย่างไร้รอยต่อ ทำให้ข้อมูลทางคลินิกและข้อมูลการบริหารจัดการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ เครื่องมือด้านสุขภาพประชากรของแพลตฟอร์มยังช่วยให้การปฏิบัติงานสามารถจัดการกลุ่มผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพล่วงหน้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมในโปรแกรมการดูแลที่มีมูลค่าสูง
คุณสมบัติเด่นของ NextGen Healthcare
- เทมเพลตทางคลินิกเฉพาะทาง: เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับหลายสิบสาขาเฉพาะทาง ช่วยลดเวลาในการจัดทำเอกสารและรับรองว่ากระบวนการทำงานสอดคล้องกับความต้องการทางคลินิก
- การจัดการสุขภาพประชากร: เครื่องมือสำหรับการระบุช่องว่างในการดูแลและติดตามมาตรการคุณภาพสนับสนุนการปฏิบัติในข้อตกลงการดูแลที่มีมูลค่า
- ระบบ PM และ EHR แบบบูรณาการ: เอกสารทางคลินิกและฟังก์ชันการบริหารจัดการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ช่วยขจัดปัญหาการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน
ข้อดีและข้อเสียของ NextGen Healthcare
ข้อดี:
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการปฏิบัติงานเฉพาะทาง ต้องการการปรับแต่งน้อยลง
- การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อการดูแลที่เน้นคุณค่าช่วยสนับสนุนการปฏิบัติที่มีโปรแกรมการชำระเงินตามคุณภาพ
- แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการระบบแยกต่างหาก
ข้อเสีย:
- การดำเนินการอาจใช้เวลาหลายเดือนสำหรับแนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อน
- ความลึกของฟีเจอร์สร้างเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การปฏิบัติที่อยู่นอกเหนือความเชี่ยวชาญหลักของ NextGen อาจพบว่ามีความเกี่ยวข้องน้อยกว่า
การกำหนดราคาของ NextGen Healthcare
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ NextGen Healthcare
- G2: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง NextGen Healthcare อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก Capterraแบ่งปัน:
ทรงพลังสำหรับการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ; เมื่อตั้งค่าแล้ว จะช่วยปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและการจัดการสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ
ทรงพลังสำหรับการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ; เมื่อตั้งค่าแล้ว จะช่วยปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและการจัดการสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ
5. Tebra (เหมาะที่สุดสำหรับคลินิกใหม่ที่ต้องการการตลาดและการจัดการผู้ป่วยพร้อมกัน)
ในฐานะคลินิกขนาดเล็กหรือเพิ่งเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องมีทั้งซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินงานและเครื่องมือในการดึงดูดผู้ป่วยใหม่ การจัดการเครื่องมือแยกกันสำหรับการบริหารคลินิกและการตลาดนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและซับซ้อน สร้างภาระงานด้านการบริหารอีกชั้นหนึ่งที่คุณไม่มีเวลาจัดการ ความแยกส่วนนี้ทำให้ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของสถานะคลินิกของคุณได้
Tebra แก้ไขปัญหานี้โดยการรวมการจัดการการปฏิบัติงาน (จาก Kareo) และการตลาดผู้ป่วย (จาก PatientPop) เข้าด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับคลินิกอิสระที่ต้องการจัดการการดำเนินงานและขยายฐานผู้ป่วยไปพร้อมกัน
แพลตฟอร์มนี้เน้นการเข้าถึงได้ง่าย ด้วยกระบวนการเรียกเก็บเงินที่เรียบง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้สำหรับทีมที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ IT โดยเฉพาะ คุณสมบัติด้านการตลาด เช่น การจัดการชื่อเสียงออนไลน์ ช่วยให้คุณสร้างแบรนด์ให้กับคลินิกและดึงดูดผู้ป่วยใหม่
คุณสมบัติเด่นของ Tebra
- การตลาดแบบผสมผสานระหว่าง PM และผู้ป่วย: รวมเครื่องมือสำหรับการจัดการชื่อเสียงออนไลน์และการดึงดูดผู้ป่วยใหม่ ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การหาผู้ป่วยใหม่จนถึงการดูแลรักษา
- ขั้นตอนการทำงานด้านการเรียกเก็บเงินที่เรียบง่าย: อินเทอร์เฟซการเรียกเก็บเงินได้รับการออกแบบมาสำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกเก็บเงินโดยเฉพาะ ช่วยให้การส่งคำร้องขอเบิกจ่ายและการบันทึกการชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
- การสื่อสารกับผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ: การแจ้งเตือนการนัดหมาย, ข้อความติดตามผล, และคำขอการทบทวนจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ ช่วยลดภาระงานของพนักงานต้อนรับ
ข้อดีและข้อเสียของ Tebra
ข้อดี:
- แนวทางแบบครบวงจรช่วยลดความจำเป็นในการจัดการกับผู้ขายหลายราย
- อินเทอร์เฟซได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคและปฏิบัติงานโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ไอที
- ราคาเริ่มต้นที่โปร่งใสทำให้การวางแผนงบประมาณเบื้องต้นง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ข้อเสีย:
- การปฏิบัติงานที่ใหญ่ขึ้นหรือซับซ้อนมากขึ้นอาจพบว่าชุดคุณสมบัตินั้นมีข้อจำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงมีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มสำหรับองค์กร
- ตัวเลือกการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามน้อยกว่า
ราคาของเทบรา
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Tebra
- G2: 4. 0/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (1,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tebra อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Capterraได้แบ่งปัน:
โดยรวมแล้ว ฉันพบว่า Tebra มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแง่ที่ว่ามันง่ายและสะดวกในการใช้งานเมื่อสร้างบันทึก
โดยรวมแล้ว ฉันพบว่า Tebra มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแง่ที่ว่ามันง่ายและสะดวกในการใช้งานเมื่อสร้างบันทึก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Brain MAX(โปรแกรมเสริมบนเดสก์ท็อปที่ใช้ AI ของ ClickUp) มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมบริหารจัดการคลินิกหรือสถานพยาบาล เพราะช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลและบันทึกการดำเนินการต่าง ๆ ขณะที่คุณต้องสลับใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
- แทนที่จะต้องค้นหาผ่านหลายรายการใน ClickUp, ไฟล์, และแอปที่เชื่อมต่อกัน คุณสามารถค้นหาได้ทั่ว ClickUp, เว็บ, และเครื่องมือที่เชื่อมต่อจากที่นี่ที่เดียว ทำให้คุณสามารถดึงงานรับข้อมูล, เอกสารนโยบาย, หรือรายการตรวจสอบการดำเนินงานที่ถูกต้องขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีคำถามเกิดขึ้นกลางวัน
- ยิ่งไปกว่านั้นฟีเจอร์ Talk to Text สามารถเปลี่ยน เสียงของคุณให้เป็นข้อความที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพในแทบทุกช่องข้อความบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่วงเวลาที่คุณไม่สะดวกใช้มือ: คุณสามารถพูดบันทึกติดตามงานสั้น ๆ ส่งงานภายใน หรืออัปเดตงานต่าง ๆ ได้ทันที และข้อความจะถูกบันทึกไว้ในที่ทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ
6. SimplePractice (เหมาะสำหรับคลินิกสุขภาพจิตขนาดเล็ก)
SimplePractice ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคลินิกสุขภาพจิตและพฤติกรรมขนาดเล็กและบุคคลเดียว ปรัชญาของโปรแกรมนี้คือความเรียบง่ายเหนือความลึกของฟีเจอร์ ช่วยให้คุณสามารถจัดการการนัดหมาย การบันทึกข้อมูล การเรียกเก็บเงิน และการให้บริการทางไกลได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
เทเลเฮลธ์เป็นส่วนสำคัญของแพลตฟอร์ม ไม่ใช่เพียงฟีเจอร์เสริม โดยสามารถเริ่มวิดีโอเซสชันได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณ พอร์ทัลสำหรับผู้ป่วยช่วยให้ผู้ป่วยจัดการเอกสารการรับเข้าและจองนัดหมายได้ด้วยตนเอง ลดการติดต่อกลับไปกลับมาที่กินเวลาของคุณในแต่ละวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimplePractice
- บริการสุขภาพทางไกลในตัว: การประชุมผ่านวิดีโอถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มอย่างราบรื่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ให้บริการหรือการเข้าสู่ระบบแยกต่างหาก
- พอร์ทัลลูกค้า: พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับลูกค้าในการจัดการเอกสารการรับเข้า, จองนัดหมาย, และส่งข้อความที่ปลอดภัย
- การเรียกเก็บเงินประกันที่เรียบง่าย: ครอบคลุมพื้นฐานการยื่นประกันที่ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระต้องการ โดยไม่มีความซับซ้อนที่มากเกินไป
ข้อดีและข้อเสียของ SimplePractice
ข้อดี:
- แพลตฟอร์มทั้งหมดถูกออกแบบมาสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินกิจการของตนเองโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
- บริการสุขภาพทางไกลทำงานได้อย่างราบรื่นภายในแพลตฟอร์ม ไม่ใช่การผสานรวมที่ยุ่งยาก
- ระดับราคาที่โปร่งใสทำให้การจัดทำงบประมาณเป็นเรื่องง่าย
ข้อเสีย:
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับธุรกิจที่เติบโตเกินกว่าผู้ให้บริการไม่กี่ราย
- คุณสมบัติการเรียกเก็บเงินประกันภัยเป็นพื้นฐานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม RCM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- ตัวเลือกการปรับแต่งถูกจำกัดไว้โดยเจตนาเพื่อรักษาความเรียบง่าย
ราคาของ SimplePractice
- เริ่มต้น: $24. 50/เดือน สำหรับ 3 เดือน จากนั้น $49/เดือน
- จำเป็น: $39. 50/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน จากนั้น $79/เดือน
- บวก: $49. 50/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน จากนั้น $99/เดือน
SimplePractice รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SimplePractice อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวไว้:
มันง่ายมากที่จะเรียนรู้และใช้งาน ผู้ให้บริการของฉันชอบส่วนบันทึกที่เรียบง่ายเพื่อใช้บันทึกการนัดหมายของพวกเขา และการส่งเคลมประกันก็ง่ายมาก
มันง่ายมากที่จะเรียนรู้และใช้งาน ผู้ให้บริการของฉันชอบส่วนบันทึกที่เรียบง่ายสำหรับการบันทึกการนัดหมายของพวกเขา และการส่งเคลมประกันก็ง่ายมาก
นี่คือวิดีโอที่บอกคุณเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถลดงานบริหารสำหรับนักบำบัดได้:
7. CureMD (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการปฏิบัติการทางการแพทย์แบบครบวงจรบนระบบคลาวด์)
เมื่อสถานพยาบาลใช้ระบบที่ไม่เชื่อมต่อกันสำหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) การเรียกเก็บเงิน และการบริหารจัดการสถานพยาบาล ข้อมูลจะต้องถูกป้อนซ้ำในหลายที่ ซึ่งนำไปสู่ความผิดพลาด เสียเวลา และสร้างความไม่สอดคล้องที่น่าหงุดหงิดระหว่างบันทึกทางคลินิกกับการเรียกร้องค่าบริการการทำงานที่กระจายตัวเช่นนี้ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
CureMD แก้ไขปัญหานี้ด้วยแพลตฟอร์มคลาวด์แบบครบวงจรที่รวม EHR, การจัดการการปฏิบัติงาน และการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ไว้ในระบบเดียว ข้อมูลที่ป้อนเพียงครั้งเดียวจะไหลผ่านกระบวนการทำงานทั้งหมดได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่การบันทึกและการเข้ารหัสไปจนถึงการส่งคำขอเคลม
แพลตฟอร์มนี้ใช้เอกสารที่ช่วยด้วย AI เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการกรอกบันทึกได้เร็วขึ้นโดยแนะนำรหัสที่เกี่ยวข้องและระบุช่องว่าง ระบบศูนย์ข้อมูลที่รวมอยู่ช่วยจัดการการส่งคำขอและการติดตามคำขอ ขณะที่การตรวจสอบสิทธิ์แบบเรียลไทม์ช่วยจับปัญหาการคุ้มครองก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ CureMD
- ระบบ EHR, PM และการเรียกเก็บเงินแบบรวม: ทั้งสามฟังก์ชันใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ช่วยขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนและรับรองว่าเอกสารทางคลินิกสนับสนุนการเรียกเก็บเงิน
- การบันทึกข้อมูลทางคลินิกโดยใช้ระบบช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์: ระบบจะแนะนำรหัสที่เกี่ยวข้องและระบุช่องว่างในการบันทึกข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถกรอกบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ศูนย์กลางข้อมูลแบบบูรณาการ: การยื่นคำร้อง การติดตาม และการจัดการการปฏิเสธเกิดขึ้นภายในแพลตฟอร์ม พร้อมการตรวจสอบสิทธิ์แบบเรียลไทม์
ข้อดีและข้อเสียของ CureMD
ข้อดี:
- การผสานรวมแบบครบวงจรที่แท้จริงช่วยลดข้อผิดพลาดและขจัดความยุ่งยากในการจัดการระบบแยกส่วน
- การสนับสนุนเอกสารโดย AI ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถจัดทำเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเขียนโค้ดได้อย่างถูกต้อง
- การบูรณาการศูนย์ข้อมูลแบบครบวงจรช่วยให้การจัดการการเรียกร้องเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ข้อเสีย:
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- การดำเนินการอาจใช้เวลาหลายเดือนสำหรับแนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อน
- การกำหนดราคาตามการเสนอราคาต้องการการสนทนาทางการขายเพื่อเข้าใจต้นทุน
ราคาของ CureMD
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CureMD
- G2: 3. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง CureMD อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก Capterraกล่าวถึง:
อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย ช่วยจัดการเรื่องการเรียกเก็บเงินและจัดระเบียบเอกสารได้เป็นอย่างดี
อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย ช่วยจัดการเรื่องการเรียกเก็บเงินและจัดระเบียบเอกสารได้ดี
8. eClinicalWorks (เหมาะที่สุดสำหรับสถานพยาบาลที่มีผู้ให้บริการหลายรายและหลายสาขา)
eClinicalWorks ถูกออกแบบมาสำหรับคลินิกขนาดใหญ่และระบบสุขภาพที่ต้องการความสามารถด้านเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) และการบริหารจัดการคลินิกที่ครอบคลุมทุกด้าน ระบบรองรับการดำเนินงานที่ซับซ้อนทั้งในหลายผู้ให้บริการและหลายสาขา พร้อมฟีเจอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคลินิกที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก
แนวทางแบบบูรณาการของระบบนี้ทำให้การบันทึกข้อมูลทางคลินิก การจัดตารางนัดหมาย การเรียกเก็บเงิน และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยทั้งหมดใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน เครื่องมือการจัดการสุขภาพประชากรเป็นจุดเด่นสำคัญที่ช่วยให้คุณระบุช่องว่างในการดูแลและจัดการโรคเรื้อรังในผู้ป่วยทั้งหมดของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ eClinicalWorks
- การจัดการสุขภาพประชากร: รวมถึงเครื่องมือสำหรับการระบุช่องว่างในการดูแล การจัดการโรคเรื้อรัง และการติดตามมาตรการคุณภาพเพื่อสนับสนุนการดูแลที่มีคุณค่า
- ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการคลินิกแบบบูรณาการ: ฟังก์ชันทางคลินิกและการบริหารจัดการใช้แพลตฟอร์มร่วมกัน โดยข้อมูลสามารถไหลเวียนระหว่างกันได้โดยไม่สะดุด
- การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยอย่างครอบคลุม: พอร์ทัลผู้ป่วย ความสามารถในการดูแลสุขภาพทางไกล และเครื่องมือสื่อสารอัตโนมัติ ตอบสนองความคาดหวังของผู้ป่วยยุคใหม่
ข้อดีและข้อเสียของ eClinicalWorks
ข้อดี:
- สร้างขึ้นเพื่อรองรับความซับซ้อนของการปฏิบัติงานขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขา
- เครื่องมือด้านสุขภาพของประชากรที่แข็งแกร่งสนับสนุนความสำเร็จในโปรแกรมการดูแลที่มีมูลค่า
- การบูรณาการอย่างครอบคลุมช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการผู้ขาย
ข้อเสีย:
- ความลึกของแพลตฟอร์มสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับพนักงานใหม่
- การนำไปใช้มีความซับซ้อนและเหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่มีทรัพยากรด้านไอทีโดยเฉพาะ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใหม่กว่า
ราคาของ eClinicalWorks
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว eClinicalWorks
- G2: 3. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 3. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง eClinicalWorks อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้แบ่งปันไว้:
ใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เราสามารถมีได้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย สามารถนำไปใช้ในกระบวนการใหม่ ๆ ได้ไม่ยาก และสอนให้ผู้มาใหม่เรียนรู้ได้ง่าย ๆ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีความกระตือรือร้นและสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ฉันใช้ซอฟต์แวร์นี้ทุกวันเพราะกระบวนการของเราใช้ซอฟต์แวร์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มีมากกว่า 10 คุณสมบัติที่ฉันชอบ
ใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เราสามารถมีได้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย สามารถนำไปใช้ในกระบวนการใหม่ ๆ ได้ไม่ยาก และสอนให้ผู้มาใหม่เรียนรู้ได้ไม่ยากเช่นกัน ฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีความกระตือรือร้นและสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ฉันใช้ซอฟต์แวร์นี้ทุกวันเพราะกระบวนการของเราใช้ซอฟต์แวร์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มีมากกว่า 10 คุณสมบัติที่ฉันชอบ
9. PracticeSuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคลินิกหลายสาขา)
PracticeSuite นำเสนอแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ให้บริการทั้งสถานพยาบาลและบริษัทที่ดูแลการเรียกเก็บเงิน ซึ่งการมุ่งเน้นสองด้านนี้ทำให้สามารถจัดการกับสถานการณ์การเรียกเก็บเงินที่ซับซ้อนได้ และมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเรียกเก็บเงินได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์
แพลตฟอร์มนี้รองรับหลายสาขาวิชาชีพด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ คุณสมบัติ RCM ประกอบด้วย การตรวจสอบความถูกต้องของเคลมและการจัดการการปฏิเสธเคลม ในขณะที่พอร์ทัลผู้ป่วยจัดการการนัดหมายและการสื่อสารด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ PracticeSuite
- การสนับสนุนบริษัทที่ให้บริการทั้งการปฏิบัติและการเรียกเก็บเงิน: แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาสำหรับทั้งการปฏิบัติทางการแพทย์และผู้เรียกเก็บเงินจากบุคคลที่สาม มอบความยืดหยุ่นในการจัดการวงจรรายได้ของคุณ
- ความสามารถ RCM ที่ครอบคลุม: คุณสมบัติเช่นการตรวจสอบคำขอ, การจัดการการปฏิเสธ, และการรายงานทางการเงินอย่างละเอียดมอบเครื่องมือสำหรับการจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสนับสนุนหลายสาขา: กำหนดขั้นตอนการทำงานและแม่แบบได้เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะทางที่แตกต่างกัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มแยกต่างหาก
ข้อดีและข้อเสียของ PracticeSuite
ข้อดี:
- แพลตฟอร์มรองรับทั้งรูปแบบการเรียกเก็บเงินภายในองค์กรและรูปแบบการเรียกเก็บเงินจากภายนอก
- คุณสมบัติการจัดการการเรียกเก็บเงินและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีความลึกซึ้งและสามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์ม RCM ที่เฉพาะทางได้
- การเข้าถึงผ่านระบบคลาวด์รองรับการทำงานระยะไกลและการดำเนินงานในหลายสถานที่
ข้อเสีย:
- อินเทอร์เฟซอาจดูไม่ทันสมัยเท่ากับคู่แข่งบางราย
- ประสบการณ์ของผู้ใช้กับการสนับสนุนการนำไปใช้สามารถแตกต่างกันได้
- การกำหนดราคาตามการเสนอราคาต้องมีการสนทนาทางการขายเพื่อให้ได้รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ราคาของ PracticeSuite
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ PracticeSuite
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง PracticeSuite อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวบน Capterraได้แบ่งปันไว้:
ราคาดี, ความสามารถในการผสานรวมกับโปรแกรม/ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้หลากหลาย
ราคาดี, ความสามารถในการผสานรวมกับโปรแกรม/ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้หลากหลาย
10. DrChrono (เหมาะที่สุดสำหรับทีมดูแลสุขภาพที่เน้นการใช้งานบนมือถือ)
ทีมดูแลสุขภาพต้องการโซลูชันที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก ซึ่งช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูล ณ จุดดูแลผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง และรองรับการใช้งานอย่างครบถ้วนบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน
DrChrono ถูกสร้างขึ้นด้วยการออกแบบที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก โดยมีอินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ iPad ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการโต้ตอบแบบสัมผัส สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถบันทึกข้อมูลและจัดการงานต่างๆ ได้ที่จุดให้บริการ ส่งผลให้ทั้งประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยดีขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ผสานระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) และการจัดการการปฏิบัติงานทางการแพทย์เข้ากับระบบเรียกเก็บเงินแบบบูรณาการ นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มทางการแพทย์ที่สามารถปรับแต่งได้และ API สำหรับสถานพยาบาลที่มีทรัพยากรทางเทคนิคในการสร้างการเชื่อมต่อแบบบูรณาการของตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ DrChrono
- การออกแบบที่เหมาะกับ iPad: แพลตฟอร์มถูกสร้างขึ้นเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่, ดังนั้นการโต้ตอบผ่านหน้าจอสัมผัสและกระบวนการทำงานบนมือถือจะรู้สึกเป็นธรรมชาติและไม่มีการลดทอน
- แบบฟอร์มทางการแพทย์ที่ปรับแต่งได้: สถานพยาบาลสามารถสร้างแม่แบบเอกสารของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานทางคลินิกเฉพาะได้
- การเข้าถึง API: สำหรับสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค API ช่วยให้สามารถผสานการทำงานและสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้ ซึ่งช่วยขยายขีดความสามารถของแพลตฟอร์ม
ข้อดีและข้อเสียของ DrChrono
ข้อดี:
- ผู้ให้บริการสามารถทำงานขั้นตอนทางคลินิกและการบริหารทั้งหมดบนแท็บเล็ตได้
- แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของกระบวนการทำงานอย่างแม่นยำ
- API ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาช่วยให้สามารถผสานการทำงานแบบกำหนดเองได้
ข้อเสีย:
- ความยืดหยุ่นต้องการเวลาในการตั้งค่าและกำหนดค่ามากกว่าโซลูชันแบบครบวงจร
- คุณสมบัติการเรียกเก็บเงินอาจไม่มีความสามารถเพียงพอสำหรับคลินิกที่มีความต้องการ RCM ที่ซับซ้อน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเวลาการตอบกลับของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ DrChrono
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว DrChrono
- G2: 3. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง DrChrono อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้แบ่งปันไว้:
ฉันชอบระบบการรายงานของ DrChrono โดย EverHealth มาก ฟิลเตอร์ต่างๆ ช่วยให้ติดตามผู้ป่วย บริการ ผลิตภัณฑ์ และการเงินได้ง่ายขึ้นจริงๆ ระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา สร้างแคมเปญการตลาด และติดตามรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันชอบระบบการรายงานใน DrChrono โดย EverHealth มาก ฟิลเตอร์ช่วยให้ติดตามผู้ป่วย บริการ ผลิตภัณฑ์ และการเงินได้ง่ายขึ้นจริงๆ มันช่วยปรับปรุงการแก้ปัญหา สร้างแคมเปญการตลาด และติดตามรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หยุดจมอยู่กับเอกสารและเริ่มมุ่งเน้นที่ผู้ป่วย
ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติทางการแพทย์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของคลินิก ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และความท้าทายในการดำเนินงานที่สำคัญ แพลตฟอร์มเฉพาะทางเช่น athenahealth และ NextGen Healthcare เหมาะสำหรับคลินิกที่ต้องการการบูรณาการทางคลินิกอย่างลึกซึ้ง ในขณะที่โซลูชันที่ง่ายกว่าเช่น SimplePractice และ Tebra เหมาะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งาน
การค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ช่วยลดภาระงานด้านการบริหารและให้พนักงานของคุณมีเวลาดูแลผู้ป่วยมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบแจ้งเตือนนัดหมายอัตโนมัติหรือการปรับปรุงกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมให้ราบรื่นขึ้น เครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ทีมงานของคุณจะนำไปใช้จริงในทุกๆ วัน
สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานด้านการบริหาร—ประสานงานพนักงาน ติดตามงาน และทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติ—ClickUp มอบพื้นฐานที่ยืดหยุ่นซึ่งเสริมซอฟต์แวร์เฉพาะทางด้านการดูแลสุขภาพเริ่มใช้งานฟรีและดูว่าการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถลดความวุ่นวายในการดำเนินงานที่ทำให้สถานประกอบการของคุณล่าช้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย
ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยช่วยจัดการงานด้านการบริหาร เช่น การจัดตารางนัดหมายและการเรียกเก็บเงิน ในขณะที่ระบบ EHR จัดการเอกสารทางคลินิก เช่น ประวัติสุขภาพของผู้ป่วยและบันทึกการเข้าพบ แพล็ตฟอร์มสมัยใหม่หลายระบบรวมทั้งสองเข้าด้วยกัน แต่มีวัตถุประสงค์หลักที่แตกต่างกันในการปฏิบัติงาน
เครื่องมือการจัดการโครงการทั่วไปเช่น ClickUp สามารถจัดการกระบวนการทำงานทางการบริหารและการประสานงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม พวกมันไม่สามารถทดแทนฟังก์ชันเฉพาะทางเช่นการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์หรือการบันทึกข้อมูลทางคลินิกได้ ดังนั้นแนวทางที่ดีที่สุดมักเป็นการผสมผสานระหว่างซอฟต์แวร์ทั้งสองประเภท
ระบบ AI สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนนัดหมาย และการตรวจสอบคำขอชดเชย. ระบบ AI ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นยังสามารถช่วยเหลือในการจัดทำเอกสารทางการแพทย์ได้โดยการเสนอรหัสและสรุปข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งใช้เวลาของบุคลากรไป.
คลินิกขนาดเล็กควรให้ความสำคัญกับความต้องการหลักในการดำเนินงาน: การจัดตารางเวลาที่เชื่อถือได้พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การเรียกเก็บเงินที่ไม่ซับซ้อน, เครื่องมือสื่อสารกับผู้ป่วย, และการเข้าถึงผ่านระบบคลาวด์ ความง่ายในการใช้งานมักสำคัญกว่าการมีฟีเจอร์มากมายสำหรับองค์กรที่คุณไม่ได้ใช้