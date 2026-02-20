บล็อก ClickUp

AI Stack แบบใดที่เหมาะกับทีมที่เน้น AI เป็นหลักในปี 2026

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
20 กุมภาพันธ์ 2569

คำสัญญาของงานที่เน้น AI เป็นอันดับแรกฟังดูตรงไปตรงมา: การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น งานที่ซ้ำซากน้อยลง การทำงานร่วมกันที่ชาญฉลาดขึ้น แต่สำหรับทีมส่วนใหญ่ ความเป็นจริงกลับไม่เหมือนกับที่โฆษณาไว้เลย การสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราพบว่า มีเพียง 12% ของพนักงานสายงานความรู้เท่านั้นที่นำ AI มาผสานเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และ 38% ยังไม่ได้ใช้งานเลย ช่องว่างระหว่างความทะเยอทะยานกับการลงมือทำนี้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนหลายชั้น

การสร้างทีมที่ให้ความสำคัญกับ AI อย่างแท้จริงหมายถึงการคิดให้ไกลกว่าเครื่องมือแต่ละชิ้น และถามว่ามีระบบเทคโนโลยีใดที่สนับสนุนวิธีการทำงานของทีมคุณในทุกระดับ และในทุกขั้นตอนการทำงาน

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปดูว่า AI stack แบบใดที่เหมาะกับทีมที่เน้น AI เป็นหลัก นอกจากนี้ เราจะพิจารณาว่าClickUpเข้ากับภาพรวมนั้นได้อย่างไรในฐานะConverged AI Workspaceที่สร้างขึ้นเพื่อวิธีการทำงานของคุณโดยเฉพาะ

อะไรคือ AI Tech Stack?

เทคโนโลยี AI คือการรวมเครื่องมือ แพลตฟอร์ม และระบบต่าง ๆ ที่ทีมใช้เพื่อผสาน AI เข้ากับงานประจำวันของพวกเขา คิดถึงมันเหมือนกับฐานรากที่กำหนดว่า AI จะสามารถทำงานได้ดีเพียงใดภายในองค์กรของคุณ

โดยทั่วไปจะรวมถึงโมเดลหรือผู้ช่วย AI ที่ทีมของคุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วย แพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำงาน และการผสานรวมที่เชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกัน

เทคโนโลยีที่แข็งแกร่งทำให้ AI มีประโยชน์ในบริบทที่เหมาะสม ซึ่งงาน การสนทนา และการตัดสินใจต่าง ๆ กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้ว ในทางตรงกันข้าม เทคโนโลยีที่อ่อนแอจะทำให้ AI กลายเป็นเพียงเครื่องมือที่แยกออกมาอยู่ข้าง ๆ ที่ผู้คนต้องคอยนึกถึงและเปิดใช้งานในแท็บแยกต่างหาก

🧠 เกร็ดความรู้: แม้ว่าเราจะมองว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นสิ่งล้ำยุคแห่งอนาคต แต่แนวคิดนี้มีอายุยาวนานนับพันปีแล้ว ในตำนานเทพเจ้ากรีกมีเรื่องเล่าว่าเทพเฮเฟสตัสได้สร้างหุ่นยนต์ทองคำขึ้นมาเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของ

ชั้นแกนกลางของเทคโนโลยี AI สมัยใหม่

เทคโนโลยี AI สมัยใหม่ถูกจัดระเบียบเป็นห้าชั้นที่แตกต่างกัน โดยแต่ละชั้นจะรับผิดชอบในขั้นตอนเฉพาะของวงจรชีวิตของ AI การเข้าใจสถาปัตยกรรมแบบชั้นนี้ช่วยให้คุณระบุช่องว่าง หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือซ้ำซ้อน และสร้างระบบที่สามารถขยายขนาดได้

ชุดเครื่องมือ AI แบบใดที่เหมาะกับทีมที่เน้น AI เป็นหลักในปี 2026
ชั้นเทคโนโลยี AI

แต่ละชั้นขึ้นอยู่กับชั้นอื่น ๆ; ความอ่อนแอในชั้นหนึ่งจะทำลายทั้งระบบ

ชั้นข้อมูล

ชั้นข้อมูลเป็นรากฐานของระบบของคุณ ชั้นนี้รับผิดชอบการนำเข้า, การจัดเก็บ, การเปลี่ยนแปลง, และการสร้างคุณสมบัติของวัตถุดิบสำหรับแบบจำลอง AI ทุกแบบ องค์ประกอบหลักประกอบด้วยบึงข้อมูลสำหรับข้อมูลดิบ, คลังข้อมูลสำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง, และคลังคุณสมบัติสำหรับข้อมูลนำเข้าที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ของแบบจำลอง

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการมีแหล่งข้อมูลที่แยกจากกันโดยมีรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะทำซ้ำการทดลองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 1958 จอห์น แม็กคาร์ธีได้พัฒนาภาษา LISP ซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่ต่อมาได้กลายเป็นหนึ่งในภาษาที่สำคัญที่สุดสำหรับการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภาษา LISP ยังคงเป็นเครื่องมือหลักมาหลายทศวรรษและได้มีอิทธิพลต่อภาษาที่พัฒนาขึ้นในภายหลังสำหรับการทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงสัญลักษณ์

เลเยอร์การจำลอง

นี่คือที่ที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกร ML ของคุณสร้าง ฝึกฝน และตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล ชั้นการจำลองแบบประกอบด้วยเครื่องมือ MLเช่น PyTorch หรือ TensorFlow, เครื่องมือติดตามการทดลอง และทะเบียนโมเดลเพื่อจัดเก็บและควบคุมเวอร์ชันของโมเดลที่ฝึกฝนแล้ว

ทีมที่ให้ความสำคัญกับ AI เป็นอันดับแรกดำเนินการทดลองหลายร้อยครั้ง และหากไม่มีการติดตามที่เหมาะสม คุณอาจสูญเสียโมเดลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดหรือทำงานซ้ำได้อย่างง่ายดาย

ชั้นโครงสร้างพื้นฐาน

ชั้นโครงสร้างพื้นฐานให้พลังดิบในการฝึกและให้บริการโมเดลในระดับใหญ่ ซึ่งรวมถึงการประมวลผลบนคลาวด์ เช่น คลัสเตอร์ GPU การจัดการคอนเทนเนอร์ด้วย Kubernetes และตัวจัดการเวิร์กโฟลว์อย่าง Airflow หรือ Kubeflow

ความท้าทายหลักที่นี่คือการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนและประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรมากเกินไปจะทำให้งบประมาณของคุณหมดไป ในขณะที่การจัดสรรทรัพยากรน้อยเกินไปจะทำให้ความเร็วในการทำงานของทีมคุณช้าลง

ชั้นให้บริการ

ชั้นการให้บริการคือส่วนที่นำการคาดการณ์ของโมเดลของคุณไปส่งมอบให้กับผู้ใช้หรือระบบอื่น ๆ ชั้นนี้ประกอบด้วยเฟรมเวิร์กสำหรับการให้บริการโมเดล, เกตเวย์ API และเครื่องมือสำหรับการอนุมานทั้งแบบเรียลไทม์และแบบแบทช์

นอกจากนี้ การให้บริการไม่ใช่การตั้งค่าเพียงครั้งเดียว คุณต้องมีกลไกเช่น การปรับใช้แบบแคนนารีและการทดสอบ A/Bเพื่ออัปเดตโมเดลในระบบผลิตได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก

🔍 คุณรู้หรือไม่? การสำรวจผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,200 คนเผยว่า95% ใช้ AI ทั้งในที่ทำงานและที่บ้านในปัจจุบันส่วนใหญ่รายงานว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง และ 76% ยังจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือเหล่านี้ด้วยตนเอง

ชั้นการติดตามและให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อโมเดลถูกใช้งานจริง งานของมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น

ชั้นการติดตามตรวจสอบจะติดตามประสิทธิภาพของแบบจำลอง ตรวจจับการเบี่ยงเบนของข้อมูล และแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา นอกจากนี้ยังมีเส้นทางการป้อนข้อมูลย้อนกลับที่นำการแก้ไขจากผู้ใช้หรือข้อมูลใหม่กลับเข้าสู่ระบบ ช่วยให้แบบจำลองของคุณสามารถเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

กรอบการทำงานและเครื่องมือ AI ที่ขับเคลื่อนทีมที่เน้น AI เป็นอันดับแรก

ตลาดเต็มไปด้วยเครื่องมือ AI มากมายจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกแยะว่าเครื่องมือใดพร้อมใช้งานจริงและเครื่องมือใดเป็นเพียงกระแส hype เท่านั้น ทีมต่างๆ สูญเสียเวลาไปอย่างมากมายในการประเมินตัวเลือกนับสิบๆ ตัวเลือก และมักจะเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดหนี้ทางเทคนิคในภายหลัง

นี่คือเครื่องมือบางส่วนที่ขับเคลื่อนทีมชั้นนำในยุค AI เป็นอันดับแรกในปัจจุบัน:

การวิศวกรรมข้อมูลและคุณลักษณะ

  • Apache Spark จัดการการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับทีมที่ทำงานกับชุดข้อมูลที่มีปริมาณมากและกระจายอยู่
  • dbt เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นโมเดลที่สะอาดและมีโครงสร้าง พร้อมสำหรับการวิเคราะห์และการเรียนรู้ของเครื่อง
  • Feast และ Tecton จัดการฟีเจอร์สโตร์ ทำให้ง่ายต่อการแชร์และนำฟีเจอร์กลับมาใช้ซ้ำระหว่างโมเดลต่างๆ

🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 1966 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการปัญญาประดิษฐ์เพื่อแปลภาษารัสเซียเป็นภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ หลังจากทำงานมาเกือบสิบปี ระบบกลับล้มเหลวอย่างหนักจนต้องยุติการสนับสนุนเงินทุนอย่างกะทันหัน เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ"ยุคมืดปัญญาประดิษฐ์" ครั้งแรกและสอนให้นักวิจัยเข้าใจว่าการเข้าใจภาษาเป็นเรื่องยากกว่าที่คาดไว้มาก

การพัฒนาแบบจำลอง

  • PyTorch และ TensorFlow เป็นเฟรมเวิร์กที่ได้รับความนิยมสำหรับการสร้างและฝึกโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกในระดับขนาดใหญ่
  • Hugging Face Transformers ให้บริการไลบรารีของโมเดล NLP ที่ได้รับการฝึกฝนไว้ล่วงหน้า ซึ่งทีมสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะได้
  • scikit-learn ยังคงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับงานการเรียนรู้ของเครื่องแบบคลาสสิก เช่น การจำแนกประเภท การถดถอย และการจัดกลุ่ม

การติดตามการทดลอง

  • MLflow ช่วยให้ทีมสามารถบันทึก เปรียบเทียบ และทำซ้ำการทดลองตลอดวงจรการพัฒนาโมเดลได้
  • น้ำหนักและอคติ นำเสนอการแสดงผลข้อมูลที่สมบูรณ์และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของโมเดลตลอดเวลา
  • เนปจูน ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการข้อมูลเมตาของการทดลองที่ละเอียดและประวัติการทดลองระยะยาว

การประสานงาน

  • Apache Airflow เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายสำหรับการจัดตารางเวลาและจัดการกระบวนการข้อมูลและ ML ที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมการผลิต
  • Kubeflow ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานกับเวิร์กโฟลว์ ML บน Kubernetes ในระดับขนาดใหญ่
  • Prefect และ Dagster นำเสนอวิธีการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมการมองเห็นที่ดีขึ้นและการจัดการข้อผิดพลาดที่ฝังมาในตัว

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เปลี่ยนการจัดการเวิร์กโฟลว์ให้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้วยClickUp Super Agents ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีม AI ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนข้ามงาน เอกสาร แชท และเครื่องมือที่เชื่อมต่อด้วยบริบทและความเป็นอิสระที่แท้จริง

ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับระบบอัตโนมัติ
รับการประสานงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ซึ่งช่วยให้งานดำเนินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องด้วย ClickUp Super Agents

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับลูกค้าใหม่ได้โดยอัตโนมัติด้วย Super Agents ซึ่งสามารถ:

  • สแกนพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้าใหม่
  • สร้างเทมเพลตโครงการที่เหมาะสมใน ClickUp
  • มอบหมายงานการปฐมนิเทศให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมตามบทบาทและ SLA
  • สร้างอีเมลต้อนรับที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมของลูกค้า
  • แชร์สรุปในแชททีมของคุณ

ทั้งหมดนี้ทำงานตามกำหนดเวลาและปรับตัวกับข้อยกเว้นได้โดยไม่ต้องมีใครคอยดูแลทุกขั้นตอน

นี่คือวิธีการสร้าง Super Agent ตัวแรกของคุณใน ClickUp:

การให้บริการแบบจำลอง

  • TensorFlow Serving และ TorchServe ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการปรับใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกในรูปแบบ API ที่ปรับขนาดได้และมี latency ต่ำ
  • เซลดอน คอร์ มอบชั้นการให้บริการที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมที่จัดการโมเดลหลายตัวในกรอบการทำงานที่แตกต่างกัน
  • BentoML ช่วยให้การบรรจุและการปรับใช้โมเดลง่ายขึ้น ทำให้การย้ายจากขั้นตอนการพัฒนาไปสู่การผลิตเป็นเรื่องง่าย

การติดตามตรวจสอบ

  • เห็นได้ชัดว่า AI, Arize และ WhyLabs ตรวจจับการเบี่ยงเบนของโมเดลและปัญหาคุณภาพข้อมูล โดยแจ้งเตือนเมื่อประสิทธิภาพของโมเดลเริ่มลดลงในสภาพแวดล้อมการผลิต
  • Prometheus และ Grafana มอบความสามารถในการสังเกตการณ์ในระดับระบบ ให้ทีมสามารถมองเห็นสุขภาพของโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของโมเดล

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: สร้างศูนย์บัญชาการแบบเรียลไทม์ที่ติดตามเป้าหมาย, ปริมาณงาน, รายได้, ระยะเวลาของวงจร, และความเสี่ยงในการส่งมอบได้ในที่เดียวด้วยClickUp Dashboards จากนั้นเพิ่ม AI Cards เพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึก, แจ้งเตือนความผิดปกติ, และแนะนำขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม

ทำให้ข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวาด้วยสรุปและคำแนะนำที่ชาญฉลาดใน ClickUp Dashboards ด้วย AI Cards

คุณสามารถเพิ่ม:

  • การ์ดสรุปด้วย AI: สรุปกิจกรรมล่าสุดจากงานและโครงการที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด
  • การ์ดสรุปการประชุมทีม AI: รับสรุปกิจกรรมสำหรับหลายบุคคลหรือหลายทีมเพื่อดูว่าแต่ละกลุ่มกำลังทำงานอะไรอยู่
  • บัตรสรุปสำหรับผู้บริหารโดย AI: สร้างภาพรวมสถานะที่กระชับสำหรับผู้นำ โดยเน้นสิ่งที่ดำเนินการได้ตามแผน + สิ่งที่ต้องให้ความสนใจ
  • บัตรอัปเดตโครงการ AI: สร้างรายงานความคืบหน้าในระดับสูงโดยอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการเฉพาะ
  • บัตรสมอง AI: ปรับแต่งคำสั่งของคุณเองเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่ตรงกับความต้องการหรือดำเนินการรายงานเฉพาะตามความต้องการ

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)

  • OpenAI ChatGPT ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการสร้างเนื้อหา, การช่วยเหลือการเขียนโค้ด, และงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ในทีมองค์กร
  • Anthropic Claude จัดการเอกสารยาวและซับซ้อน รวมถึงคำแนะนำที่มีความละเอียดอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องใช้การวิจัยอย่างเข้มข้น
  • Google Gemini มอบความสามารถแบบหลายรูปแบบ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานข้ามข้อความ รูปภาพ และข้อมูลได้ในอินเทอร์เฟซเดียว

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ทีมส่วนใหญ่กำลังจมอยู่กับเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกัน: เครื่องมือหนึ่งสำหรับการเขียน, อีกเครื่องสำหรับการบันทึก, อีกเครื่องสำหรับการรายงาน, และอีกเครื่องสำหรับการทำงานอัตโนมัติ ข้อมูลบริบทสูญหาย และความปลอดภัยกลายเป็นเครื่องหมายคำถาม

ClickUp Brain MAXรวมทุกสิ่งไว้ในแอป AI ซูเปอร์แอปเดียวที่รวมเข้ากับการทำงานของคุณ

แทนที่เครื่องมือ AI ที่กระจัดกระจายด้วยชั้นปัญญาประดิษฐ์แบบรวมศูนย์ ClickUp Brain MAX

ทีมของคุณจะได้รับระบบ AI เดียวที่เข้าใจงาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด และเวิร์กโฟลว์ในบริบทจริง มันสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการ สร้างเนื้อหาจากข้อมูลสด สร้างแผนปฏิบัติการ สรุปการอัปเดต และกระตุ้นขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องมีAI ที่ซับซ้อนเกินไป คุณยังสามารถสลับใช้งานระหว่าง ChatGPT, Claude และ Gemini ได้อย่างราบรื่นสำหรับงานของคุณ

เครื่องมืออัตโนมัติและระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ

  • Zapier เชื่อมต่อแอปและกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้การสนับสนุนด้านวิศวกรรม
  • Make มอบระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการตรรกะการทำงานแบบหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน
  • n8n เป็นเครื่องมืออัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่มอบอำนาจให้ทีมเทคนิคสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ในการสร้างและโฮสต์เวิร์กโฟลว์ตามที่ต้องการ

แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์

  • ClickUp รวมงาน เอกสาร แชท และ AI ไว้ในที่ทำงานเดียว เพื่อให้ทีมไม่ต้องสลับเครื่องมือบ่อยๆ เพื่อทำงานให้เสร็จ
  • Notion AI เพิ่มความสามารถในการเขียนและสรุปข้อมูลบนเอกสารและโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีอยู่ของ Notion
  • Microsoft Copilot ถูกฝังอยู่ในชุดโปรแกรม Microsoft 365 มีประโยชน์สำหรับทีมที่ทำงานกับ Word, Excel และ Teams เป็นประจำอยู่แล้ว

การจัดการความรู้และการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์

  • Glean ดึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกันทั่วทั้งองค์กรและนำเสนอข้อมูลตามความต้องการผ่านการค้นหาภายในองค์กร
  • กูรู ช่วยให้ทีมสร้างและรักษาฐานความรู้กลางที่แม่นยำและเข้าถึงได้ทั่วทั้งองค์กร

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อทีมพูดถึงการจัดการความรู้ ปัญหาคือข้อมูลที่ถูกต้องไม่ปรากฏขึ้นเมื่อมีการตัดสินใจ

ClickUp Docs: สร้างเวิร์กโฟลว์ที่นำไปปฏิบัติได้ด้วยการเพิ่มรายการตรวจสอบในเอกสารของคุณ
รักษาความถูกต้องของความรู้ภายในกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docsแก้ไขปัญหานี้ที่ต้นตอโดยให้ทีมสามารถบันทึกและอัปเดตความรู้ได้ภายในกระบวนการทำงาน

หากฝ่ายปฏิบัติการปรับรายการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างการรับสมัครผู้ขายใหม่ ฝ่ายการเงินเพิ่มขีดจำกัดการอนุมัติใหม่โดยตรงในเอกสารเดียวกันและเชื่อมโยงกับงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ฝ่ายกฎหมายชี้แจงข้อยกเว้นในความคิดเห็นระหว่างการตรวจสอบ เอกสารจะสะท้อนถึงวิธีการทำงานของกระบวนการในปัจจุบัน เนื่องจากมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการทำงาน

นั่นแก้ปัญหาความรู้ล้าสมัยได้ แต่ก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา

เมื่อความรู้ถูกจัดเก็บไว้ในเอกสาร, งาน, และความคิดเห็น, ความท้าทายคือการค้นหาคำตอบที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว.ClickUp Enterprise Searchจัดการกับชั้นนี้.

ค้นหาความรู้พื้นฐานได้ทันทีที่ต้องการด้วย ClickUp Enterprise Search

เมื่อมีผู้สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติผู้ขายสำหรับสัญญาที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านดอลลาร์ ระบบ Enterprise Search จะดึงเอกสารเวอร์ชันล่าสุด งานอนุมัติที่เชื่อมโยงอยู่ และความคิดเห็นที่ฝ่ายกฎหมายได้ลงนามอนุมัติแล้วขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ ทุกคนไม่จำเป็นต้องจดจำว่าข้อมูลแต่ละส่วนเก็บไว้ที่ไหนหรือต้องตรวจสอบในเครื่องมือใด

วิธีเลือก AI Stack ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ

คุณรู้จักชั้นต่าง ๆ และคุณเคยเห็นเครื่องมือแล้ว แต่คุณกลับรู้สึกติดขัดเพราะมีตัวเลือกมากเกินไป หากไม่มีกรอบการตัดสินใจที่ชัดเจน ทีมมักจะเลือกเครื่องมือตามความนิยมหรือติดอยู่กับการวิเคราะห์จนไม่สามารถตัดสินใจได้เลย

ไม่มีสแต็กที่ดีที่สุดแบบสากล; สแต็กที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ข้อจำกัด และความพร้อมของทีมคุณ นี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง:

เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

ก่อนที่จะประเมินเครื่องมือใด ๆ ให้ระบุให้ชัดเจนว่า AI ควรจะทำอะไรให้กับองค์กรของคุณ ทีมที่ข้ามขั้นตอนนี้ไปมักจะจบลงด้วยเครื่องมือที่น่าทึ่งแต่แก้ปัญหาผิดจุด

เมื่อคุณมีความชัดเจนในเป้าหมายแล้ว ให้เป้าหมายนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนลำดับความสำคัญของคุณ:

  • หากการอนุมานที่มีความหน่วงต่ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการและเครื่องมือสำหรับการติดตั้งที่ขอบเครือข่ายควรได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรก
  • หากการทดลองอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ระบบการคำนวณที่ยืดหยุ่นและระบบการติดตามการทดลองที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้
  • หากคุณดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของข้อมูล การตรวจสอบได้ และตัวเลือกการติดตั้งภายในองค์กรจำเป็นต้องได้รับความสำคัญสูงสุด
  • หากเป้าหมายคือประสิทธิภาพภายใน การทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวที่มี AI ในตัว เช่น ClickUp จะสร้างคุณค่าได้มากกว่าการรวมโซลูชันเฉพาะจุดที่ไม่เชื่อมโยงกัน

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในขณะที่ส่วนใหญ่ของโลกยังคงทดสอบ AI ทีมงานที่เน้น AI เป็นอันดับแรกได้ผ่านช่วงทดลองใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วมากกว่า 40% ของการทดลองใช้ AIในองค์กรชั้นนำได้ถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตเต็มรูปแบบแล้ว

ประเมินว่ามันผสานรวมกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วได้ดีเพียงใด

ระบบ AI ของคุณจะไม่ทำงานแยกตัวอยู่โดดเดี่ยว มันจำเป็นต้องเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับคลังข้อมูลที่มีอยู่, สายงาน CI/CD, และแอปพลิเคชันทางธุรกิจของคุณ ก่อนที่จะตัดสินใจใช้เครื่องมือใด ๆ ให้ถามตัวเองว่า:

  • มันรองรับผู้ให้บริการคลาวด์ของคุณโดยไม่ต้องใช้ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองหรือไม่?
  • มันสามารถปรับขนาดได้เมื่อปริมาณข้อมูลและขนาดทีมของคุณเพิ่มขึ้นหรือไม่?
  • จะต้องใช้ความพยายามทางวิศวกรรมมากเพียงใดในการรักษาการผสานรวมให้คงอยู่ตลอดเวลา?
  • มันทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้เป็นประจำอยู่แล้วได้ดีหรือไม่?

เครื่องมือที่มีคุณสมบัติน้อยกว่าเล็กน้อย แต่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ดี จะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเกือบทุกครั้งเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่ดีที่สุดในประเภทเดียวกัน แต่สร้างปัญหาในการผสานรวม

สมดุลระหว่างต้นทุน ความปลอดภัย และความสามารถของทีม

ทุกการตัดสินใจในการจัดลำดับงานเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนที่แท้จริง และสามข้อที่มักจะทำให้ทีมไม่ทันตั้งตัว:

  • ค่าใช้จ่าย: การประมวลผลบนคลาวด์สำหรับการฝึกโมเดลขนาดใหญ่สามารถมีค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างรวดเร็วเมื่อการใช้งานเพิ่มขึ้น ควรสร้างการตรวจสอบต้นทุนตั้งแต่เริ่มต้นแทนที่จะมองว่าเป็นเรื่องรอง
  • ความปลอดภัย: สแต็กของคุณจะจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ดังนั้นให้ประเมินมาตรฐานการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง และการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อนที่คุณจะดำเนินการ
  • ความสามารถของทีม: เครื่องมือที่ดีที่สุดก็ไร้ประโยชน์หากไม่มีใครในทีมของคุณรู้วิธีใช้งาน จงประเมินเวลาในการเรียนรู้ระบบ เอกสารประกอบที่มีอยู่ และประเภทของการสนับสนุนต่อเนื่องที่ผู้ขายมอบให้อย่างสมเหตุสมผล

คิดเป็นชั้น ไม่ใช่เครื่องมือแต่ละชิ้น

ระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือระบบแบบชั้นที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างสะอาดตั้งแต่การรับข้อมูลผ่านไปจนถึงการตรวจสอบ โดยแต่ละชั้นสามารถสื่อสารกับชั้นต่อไปได้ เมื่อประเมินเครื่องมือใหม่ ให้ถามตัวเองว่า:

  • มันทำให้ชั้นรอบๆ แข็งแรงขึ้นหรือเพิ่มความซับซ้อน?
  • มีเจ้าของที่ชัดเจนในทีมของคุณสำหรับชั้นนี้ของสแต็กหรือไม่?
  • สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่โดยไม่ทำให้ทุกอย่างที่อยู่ถัดไปเสียหาย?
  • มันสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงหรือสร้างไซโลอีกอันหนึ่ง?

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในขณะที่88% ของบริษัทใช้AI แล้ว แต่มีเพียง 6% ขององค์กรเท่านั้นที่ถูกจัดว่าเป็น 'ผู้ที่มีประสิทธิภาพสูง' ทีมเหล่านี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า 10.30 ดอลลาร์สำหรับทุก 1 ดอลลาร์ที่ลงทุนใน AI ซึ่งเกือบสามเท่าของค่าเฉลี่ย

ข้อผิดพลาดทั่วไปในชุดเครื่องมือ AI และวิธีหลีกเลี่ยง

แม้แต่ทีมที่มีทรัพยากรดีก็อาจทำผิดพลาดในเรื่องนี้ได้ นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับ AI stack และวิธีแก้ไข:

ข้อผิดพลาดทำไมมันถึงเกิดขึ้นวิธีหลีกเลี่ยง
สร้างก่อนที่จะตรวจสอบทีมต่างๆ เริ่มดำเนินการกับโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนก่อนที่จะยืนยันว่ากรณีการใช้งานนั้นสร้างคุณค่าได้จริงเริ่มต้นด้วยการทดลองนำร่องที่มุ่งเน้นเป้าหมาย ตรวจสอบผลกระทบ แล้วขยายระบบโดยรอบกรณีการใช้งานที่พิสูจน์แล้ว
การละเลยคุณภาพของข้อมูลทีมลงทุนอย่างมากในโมเดล แต่ละเลยคุณภาพของข้อมูลที่ป้อนเข้าไปให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเป็นลำดับแรกก่อนที่จะลงทุนในการพัฒนาแบบจำลอง
การประเมินความซับซ้อนของการบูรณาการต่ำเกินไปเครื่องมือถูกประเมินแยกกันโดยไม่พิจารณาว่าเชื่อมโยงกับระบบโดยรวมอย่างไรวางแผนระบบข้อมูลและกระบวนการทำงานของคุณทั้งหมดก่อนตัดสินใจใช้เครื่องมือใหม่ใด ๆ
การปรับให้เหมาะสมกับคุณลักษณะมากกว่าการปรับให้พอดีทีมต่างๆ ไล่ตามเครื่องมือที่น่าประทับใจทางเทคนิคมากที่สุด แทนที่จะเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของพวกเขาให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับวิธีการทำงานของทีมคุณในปัจจุบัน
การข้ามการตรวจสอบแบบจำลองถูกนำไปใช้งานแต่ไม่เคยติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไปสร้างการตรวจสอบเข้าไปในโครงสร้างของคุณตั้งแต่วันแรก ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คิดถึงในภายหลัง
การละเว้นการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมสแตกถูกสร้างขึ้นสำหรับวิศวกร แต่ไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมที่กว้างขึ้นใช้เลือกเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่เข้าถึงได้ง่ายและลงทุนในการฝึกอบรมเพื่อให้การใช้งานแพร่หลายไปยังผู้ใช้ที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp นำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับส่วนที่เหลือ

ตัวอย่างสแต็ก AI ในโลกจริงจากบริษัทชั้นนำ

อาจเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าชั้นและเครื่องมือทั้งหมดเหล่านี้จะรวมกันอย่างไรหากไม่ได้เห็นการทำงานจริง แม้ว่ารายละเอียดจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่การดูสถาปัตยกรรมของบริษัทที่เน้น AI เป็นหลักที่มีชื่อเสียงจะเผยให้เห็นรูปแบบและความสำคัญที่เหมือนกัน นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

  • Spotify: ยักษ์ใหญ่แห่งวงการสตรีมมิ่งเพลงใช้ฟีเจอร์สโตร์ที่พัฒนาบน Feast, TensorFlow สำหรับโมเดลแนะนำ และ Kubeflow สำหรับการจัดการกระบวนการข้อมูล (pipeline orchestration) แนวคิดสำคัญของพวกเขาคือการลงทุนอย่างหนักในการนำฟีเจอร์กลับมาใช้ซ้ำ ช่วยให้แต่ละทีมพัฒนาโมเดลโดยไม่ต้องออกแบบข้อมูลอินพุตใหม่ซ้ำซ้อน
  • Uber: เพื่อจัดการ ML ในระดับใหญ่ Uber ได้สร้างแพลตฟอร์มภายในของตัวเองชื่อว่าMichelangelo ซึ่งมาตรฐานกระบวนการทำงานของ ML ตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้วิศวกรหลายร้อยคนสามารถสร้างและPLOY แบบจำลองได้โดยใช้ชุดของขั้นตอนการทำงานที่สม่ำเสมอ
  • Airbnb:แพลตฟอร์ม Bigheadของพวกเขามีการเชื่อมโยงการทดลองใช้ ML กับตัวชี้วัดทางธุรกิจอย่างแน่นหนา โดยเน้นที่การติดตามการทดลองและการผสานรวมการทดสอบ A/B เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโมเดลได้รับการวัดผลจากผลกระทบที่มีต่อผลิตภัณฑ์
  • Netflix: ผู้บุกเบิกในด้านการแนะนำในระดับใหญ่ Netflix ใช้Metaflowสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ และได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการที่ปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด พวกเขาให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของนักพัฒนา ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในการนำแนวคิดของพวกเขาไปสู่การผลิต

🔍 คุณรู้หรือไม่? ตั้งแต่ปลายปี 2022 เป็นต้นมา ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน AI ระดับ GPT-3.5 ลดลงมากกว่า 280 เท่า สำหรับทีมที่กำลังพัฒนาด้วย AI อยู่แล้ว นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของที่เคยต้องใช้เงินจำนวนมากเมื่อสองปีก่อน

ClickUp แทนที่เทคโนโลยี AI ของคุณได้อย่างไร

ClickUp นำการดำเนินงาน, ความฉลาด, และการอัตโนมัติมาไว้ในที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเพียงแห่งเดียวเพื่อให้ทีมที่ให้ความสำคัญกับ AI สามารถใช้เวลาในการส่งมอบมากขึ้นแทนที่จะเสียเวลาในการเชื่อมต่อเครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ทีมลดการขยายตัวของ SaaSเพราะการทำงาน การตัดสินใจ และความช่วยเหลือจาก AI อยู่ในระบบเดียวการสลับบริบทก็ลดลงเช่นกัน เพราะทุกการกระทำเกิดขึ้นในที่ที่งานมีอยู่แล้ว

มาดูกันให้ละเอียดว่า ClickUp สามารถแทนที่เทคโนโลยี AI ของคุณได้อย่างไร 👀

สร้างและเคลื่อนย้ายงานได้เร็วขึ้น

สร้างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD) และคำอธิบายงานโดยใช้ ClickUp Brain

ClickUp Brainแทนที่เครื่องมือ AI ที่กระจัดกระจายซึ่งสร้างเนื้อหาโดยไม่เข้าใจการดำเนินการจริง มันอ่านงานสด เอกสาร ความคิดเห็น ฟิลด์ และประวัติการทำงานทั่วทั้งพื้นที่ทำงานเพื่อนำเสนอAI ที่เข้าใจบริบท

สมมติว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทำการทดลองแบบ A/B และต้องการแปลงผลลัพธ์ให้กลายเป็นงานที่พร้อมดำเนินการ พวกเขาสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อ:

  • สร้างเอกสาร PRD โดยใช้ผลการทดลอง, ข้อบกพร่องที่เชื่อมโยง, และการตัดสินใจก่อนหน้านี้
  • เขียนคำอธิบายงานโดยอัตโนมัติสำหรับงานด้านวิศวกรรมโดยอิงจาก PRD และเกณฑ์การยอมรับ
  • สรุปผลลัพธ์ของสปรินต์และเปิดเผยการพึ่งพาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในระหว่างการวางแผน
  • ตอบคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานโดยใช้สถานะงานปัจจุบันและผู้รับผิดชอบ

📌 ลองใช้ข้อความนี้: สร้างเอกสาร PRD สำหรับการทดลองเช็คเอาต์โดยใช้ผลลัพธ์จากการสปรินต์ครั้งล่าสุด และเชื่อมโยงงานด้านวิศวกรรมที่จำเป็น

ประสานงานกระบวนการทำงานของ AI

เมื่อการทำงานเกิดขึ้นแล้วระบบการทำงานอัตโนมัติจะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินต่อไป

กระตุ้นการทำงานของ AI แบบหลายขั้นตอนโดยใช้ ClickUp Automations

ClickUp Automationsจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานตามเงื่อนไขซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การดำเนินการจริง ตัวอย่างเช่น ทีมแมชชีนเลิร์นนิงจะส่งการทดลองใหม่ไปยังระบบตรวจสอบการผลิต

  • เมื่อมีการแจ้งเตือนจาก Datadog ระบบอัตโนมัติจะสร้างงานบั๊กและมอบหมายให้กับวิศวกรที่อยู่ในเวร
  • เมื่อการแก้ไขถูกรวมเข้าแล้ว ระบบอัตโนมัติจะส่งงานไปยังฝ่าย QA และอัปเดตสถานะเป็น 'กำลังทดสอบ'
  • เมื่อ QA อนุมัติ ระบบอัตโนมัติจะกำหนดเจ้าของการปล่อยและอัปเดตสถานะเป็น 'พร้อมสำหรับการปรับใช้'
  • เมื่อการปรับใช้เสร็จสมบูรณ์ ระบบอัตโนมัติจะโพสต์ผลลัพธ์และปิดวงจร

ทีมจัดการการฝึกอบรมโมเดลใหม่, การตรวจสอบความถูกต้อง, และการPLOYMENT โดยใช้กฎที่มองเห็นได้ภายในเวิร์กสเปซ

ผู้ใช้จริงแบ่งปันประสบการณ์การใช้ClickUp สำหรับการดำเนินงาน:

ClickUp มีความยืดหยุ่นสูงมากและทำงานได้ดีในฐานะระบบปฏิบัติการเดียวสำหรับทุกทีม ที่ GobbleCube เราใช้ ClickUp ในการบริหารจัดการ GTM, CSM, ผลิตภัณฑ์, ระบบอัตโนมัติ และการดำเนินงานภายในทั้งหมดไว้ในที่เดียว จุดแข็งที่สุดคือความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างได้ตามต้องการ ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลำดับชั้นของงาน, การพึ่งพา, การทำงานอัตโนมัติ, และมุมมองต่างๆ ช่วยให้เราสามารถจำลองกระบวนการทำงานจริงของธุรกิจของเราได้ แทนที่จะบังคับให้เราต้องใช้โครงสร้างที่ตายตัว เมื่อตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้ว มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างและลดการประสานงานด้วยมือได้มาก

ClickUp มีความยืดหยุ่นสูงมากและทำงานได้ดีในฐานะระบบปฏิบัติการเดียวสำหรับทุกทีม ที่ GobbleCube เราใช้ ClickUp เพื่อจัดการ GTM, CSM, ผลิตภัณฑ์, ระบบอัตโนมัติ และการดำเนินงานภายในทั้งหมดในที่เดียว จุดแข็งที่สุดคือความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างได้ตามต้องการ ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลำดับชั้นของงาน, การพึ่งพา, ระบบอัตโนมัติ, และมุมมองต่างๆ ช่วยให้เราสามารถจำลองกระบวนการทำงานจริงของธุรกิจของเราได้ แทนที่จะบังคับให้เราต้องเข้ากับโครงสร้างที่ตายตัว เมื่อตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้ว มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างและลดการประสานงานด้วยมือได้มาก

บันทึกการตัดสินใจในการประชุมทันที

การประชุมมักตัดสินใจมากกว่าเอกสารClickUp AI Notetakerช่วยให้การตัดสินใจเหล่านั้นกลายเป็นงานจริง

เปลี่ยนการประชุมให้เป็นงานด้วย ClickUp AI Notetaker

สมมติว่าการทบทวนโมเดลรายสัปดาห์พบปัญหาด้านประสิทธิภาพ AI Notetaker จะบันทึกการประชุม สร้างสรุปที่กระชับ และดึงรายการที่ต้องดำเนินการออกมา คุณสามารถแปลงรายการเหล่านี้เป็นงานใน ClickUpที่เชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้องได้

เจ้าของได้รับมอบหมายงานทันที และงานในอนาคตสามารถย้อนกลับไปยังการตัดสินใจเดิมได้โดยไม่ต้องค้นหาบันทึกการสนทนา

รวมสัญญาณจากทุกเครื่องมือไว้ในที่เดียว

การเปลี่ยนเทคโนโลยี AI ไม่จำเป็นต้องละทิ้งระบบเดิมที่มีอยู่ClickUp Integrationsจะดึงข้อมูลและสัญญาณต่าง ๆ มารวมไว้ในชั้นการดำเนินการเดียว

เชื่อมต่อเครื่องมือภายนอก เช่น GitHub เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้การผสานการทำงานของ ClickUp

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

  • ซิงค์ปัญหาใน GitHub เข้ากับงานใน ClickUp ที่เชื่อมโยงกับหมุดหมายการปล่อยเวอร์ชัน
  • เรียกใช้เวิร์กโฟลว์จากคำเตือนของ Datadog หรือแพลตฟอร์มการทดลอง
  • แนบผลการทดลองไปยังงานตรวจสอบโดยตรง

ทีมทำงานจากพื้นที่ทำงานเดียว ขณะที่เครื่องมือป้อนข้อมูลที่มีโครงสร้างเข้าสู่การทำงานที่ใช้งานอยู่

ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยประสิทธิภาพที่เน้นเสียงเป็นสำคัญ

ความเร็วมีความสำคัญเมื่อไอเดียเกิดขึ้นระหว่างการทำงานClickUp Talk to Textใน Brain MAX ช่วยให้การทำงานด้วยเสียงเป็นอันดับแรก และให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นถึง 4 เท่า

บันทึกงานได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Talk to Text ใน Brain MAX

สมมติว่าวิศวกรหลักเสร็จสิ้นการแก้ไขข้อบกพร่องและต้องการบันทึกบริบทอย่างรวดเร็ว พวกเขาจะบอกเล่าการอัปเดต Brain MAX จะถอดเสียงและจัดโครงสร้างเนื้อหา เพื่อให้คุณสามารถอัปเดตงานได้ทันที

การป้อนข้อมูลด้วยเสียงช่วยลดความยุ่งยากและเร่งการดำเนินการในทุกขั้นตอนของการวางแผนและการส่งมอบ

ชมวิดีโอนี้เพื่อเข้าใจว่าผู้ช่วยเสียงเป็นข้อความนี้ทำงานอย่างไร:

อย่าปล่อยให้ไอเดียดีๆ หลุดลอยไปอีกเลย: ใช้ผู้ช่วยแปลงเสียงเป็นข้อความนี้

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในขณะที่62% ของผู้คนรู้สึกว่าตัวแทนAI ในปัจจุบันถูกพูดถึงเกินจริง เหตุผลหลักก็คือการขาดบริบทที่เหมาะสม ประมาณ 30% ของผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดกับ 'การคาดเดาอย่างมั่นใจ' ที่ฟังดูมั่นใจ แต่กลับให้ข้อมูลผิดเพราะไม่ได้ถูกผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานจริงของทีม

สถาปนิกสำหรับโมเมนตัมด้วย ClickUp

การสร้างทีมที่เน้น AI เป็นอันดับแรกเริ่มต้นด้วยความตั้งใจ ทุกชั้นของระบบของคุณ ตั้งแต่ข้อมูลและโมเดลไปจนถึงการตรวจสอบและการอัตโนมัติ ล้วนมีอิทธิพลต่อความเร็วที่ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้และความมั่นใจในการขยายตัว เมื่อชั้นเหล่านี้เชื่อมต่อกันอย่างสะอาด AI จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการแทนที่จะอยู่เฉยๆ อยู่ข้างสนาม

ClickUp นำชั้นการดำเนินการนั้นมาสู่จุดสนใจ ด้วยฟีเจอร์งาน เอกสาร ตัวแทน AI การทำงานอัตโนมัติ การค้นหาสำหรับองค์กร และ ClickUp Brain ที่รวมอยู่ในพื้นที่ทำงานแบบบูรณาการเดียว โครงการ AI ของคุณจึงเชื่อมโยงกับงานจริง การทดลองเชื่อมต่อกับการส่งมอบ การติดตามเชื่อมต่อกับความเป็นเจ้าของ การตัดสินใจเชื่อมต่อกับบริบทที่บันทึกไว้

ทีมสามารถจัดการกระบวนการทำงาน, เปิดเผยข้อมูลเชิงลึก, บันทึกความรู้, และขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าภายในสภาพแวดล้อมเดียวที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัว. AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำวัน, สนับสนุนการวางแผน, การจัดส่ง, การตรวจสอบ, และการปรับปรุงให้ดีที่สุดโดยไม่สูญเสียบริบทในระหว่างทาง.

รวมการทำงานด้าน AI ของคุณไว้ใน ClickUp และสร้างชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้เหมาะกับวิธีการทำงานของทีมคุณสมัครใช้ ClickUpวันนี้!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. อะไรคือความแตกต่างระหว่าง AI tech stack กับ machine learning tech stack?

เทคโนโลยี AI เป็นหมวดหมู่กว้างที่รวมถึงการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning), ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (generative AI) และแนวทางอื่น ๆ ในทางกลับกัน เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning tech stack) หมายถึงเครื่องมือเฉพาะสำหรับการฝึกอบรมและปรับใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง แม้ว่าจะมีการใช้คำเหล่านี้แทนกันบ่อยครั้งก็ตาม

2. ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคทำงานร่วมกับเทคโนโลยี AI อย่างไร?

ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถโต้ตอบกับผลลัพธ์ของ AI เช่น แดชบอร์ด และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโมเดลได้ พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ เช่น ClickUp ช่วยให้พวกเขาเห็นสถานะของโครงการได้โดยไม่ต้องนำทางผ่านกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐาน ML

3. บริษัทที่ให้ความสำคัญกับ AI ควรสร้างหรือซื้อส่วนประกอบของระบบ AI ของตนเอง?

บริษัทส่วนใหญ่ที่เน้น AI เป็นอันดับแรกใช้แนวทางแบบผสมผสาน พวกเขาซื้อบริการที่มีการจัดการสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป และสร้างเครื่องมือที่กำหนดเองเฉพาะในจุดที่สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ไม่เหมือนใครเท่านั้น

4. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชุดเครื่องมือ AI ของคุณไม่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณได้?

คุณสร้างแหล่งข้อมูลความจริงสองแหล่งสำหรับการพัฒนาแบบจำลองและสถานะโครงการ ซึ่งนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาดและความล่าช้า ClickUp's converged workspace ช่วยให้ความคืบหน้าทางเทคนิคและงานโครงการอยู่ในความสอดคล้องกัน