เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่อง 10 อันดับแรกเพื่อก้าวนำหน้าในการแข่งขันด้าน AI

Alex York
Alex York
3 กุมภาพันธ์ 2568

ทุกธุรกิจในปัจจุบันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: พวกเขาต้องจัดการและเข้าใจข้อมูลจำนวนมหาศาล

บริษัทต่างๆ กำลังพึ่งพาเครื่องมือ AI มากขึ้นสำหรับการแสดง ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ซอฟต์แวร์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการแยกข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ขณะนี้ ธุรกิจของคุณสามารถผสานเครื่องมือ AI สำหรับการตัดสินใจเข้ากับการดำเนินงาน และก้าวข้ามวิธีการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมไปสู่แนวทางที่ซับซ้อนและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาสถิติจากปัญญาประดิษฐ์ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งจะผลักดันองค์กรของคุณไปสู่การทำงานที่คล่องตัว มีข้อมูลสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากตลาดสำหรับเครื่องมือเหล่านี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว คุณจึงมีตัวเลือกมากมาย อย่างไรก็ตาม การค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย

เพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับความนิยมเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่อง?

เมื่อเลือกเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) จำเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน (Supervised Learning) กับการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning)

เครื่องมือการเรียนรู้แบบมีผู้สอนเหมาะสำหรับงานที่มีข้อมูลที่มีป้ายกำกับ ซึ่งเป้าหมายคือการคาดการณ์ผลลัพธ์จากตัวอย่างในอดีต ในทางกลับกัน เครื่องมือการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเหมาะที่สุดสำหรับการระบุรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับ

ท้ายที่สุดแล้ว ทั้งสองประเภทมีบทบาทสำคัญในการมอบโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับกรณีการใช้งาน AI ที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ขอให้เราพิจารณาปัจจัยที่สำคัญที่สุดเมื่อเลือกเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่อง

  • ความสะดวกในการใช้งานและการผสานรวม: มองหาเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น
  • ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น: เลือกเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่หลากหลายและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้
  • ประสิทธิภาพและความเร็ว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันเวลา
  • การสนับสนุนอัลกอริทึม: เลือกเครื่องมือที่รองรับอัลกอริทึมและเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่หลากหลาย
  • คุณสมบัติ: มองหาเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่มีคุณสมบัติครอบคลุมสำหรับการเตรียมข้อมูล การฝึกอบรมแบบจำลอง และการประเมินผล
  • การสนับสนุนและชุมชน: เลือกเครื่องมือที่มีฐานผู้ใช้ที่มั่นคงและฟอรัมชุมชนที่ใช้งานอยู่เพื่อขอความช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงการมีอยู่ของการสนับสนุนทางเทคนิคจากผู้พัฒนาเครื่องมือด้วย
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

10 เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024

ทำให้การค้นหาของคุณง่ายขึ้นด้วยรายการเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่ดีที่สุด 10 รายการที่เราคัดสรรมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบที่หลากหลายของผู้ใช้

มาค้นพบสิ่งที่ใช่สำหรับคุณอย่างแท้จริงกันเถอะ

1. ClickUp

คุณอาจรู้จัก ClickUp ในฐานะซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถรวมงานทั้งหมดของคุณจากแอปต่างๆ เข้าไว้ในศูนย์กลางการทำงานเดียว มันมีฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาและการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ กว่า 1000 รายการ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ทีมต่างๆ เลือกใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ตอนนี้ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้ AI เท่านั้น แต่ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสานรวมความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงที่เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ธุรกิจจัดการโครงการและการตัดสินใจ

เข้าถึงClickUp Brain— ชุดฟีเจอร์ AI ที่มีการสนทนา, มีบริบท, และอิงตามบทบาท ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม ClickUp

คุณสามารถใช้ AI Knowledge Manager, AI Project Manager และ AI Writer for Work ของ ClickUp Brain เพื่อประหยัดเวลาและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ

ClickUp Brain
ถามคำถามทั่วไปหรือขอรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับ Workspace ของคุณบน ClickUp Brain

ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการผสานการทำงานเข้ากับระบบการทำงานของคุณโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นงาน, เอกสาร, แดชบอร์ด และอื่น ๆ การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดเวลาที่ใช้ในการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญได้

ถามคำถามเกี่ยวกับงานของคุณใน ClickUp (งาน, เอกสาร, และแม้กระทั่งผู้คน) และได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องกับบริบท. มันยังสามารถเติมข้อมูลลงในตารางให้คุณได้โดยอัตโนมัติ และสรุปความคิดเห็นในหัวข้อและบันทึกการประชุมเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีกลยุทธ์มากขึ้น.

ClickUp Brain
ระดมความคิด, เขียน, และแก้ไขเนื้อหาได้เร็วกว่าที่เคยด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ยังมอบประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยการนำเสนอ มากกว่า 100 แบบฟอร์มที่เตรียมไว้อย่างสมบูรณ์ ที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทต่าง ๆ ภายในองค์กรของคุณ

ไม่ว่าคุณจะทำงานด้านการตลาด การขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม หรือการจัดการโครงการ ClickUp Brain มีคำแนะนำที่ปรับแต่งมาเพื่อช่วยเหลือคุณ เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น เช่น การสร้างอีเมลและรายงาน การจัดทำไทม์ไลน์โครงการ การระบุขั้นตอนถัดไปสำหรับงาน หรือการเขียนข้อกำหนดทางเทคนิค ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้

บันทึกและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทมเพลตผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
บันทึกและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทมเพลตผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUp

นอกจากนี้,แบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล ClickUpช่วยทำให้กระบวนการบันทึกและแบ่งปันผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น

ประกอบด้วยส่วนที่ระบุวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์, วิธีการที่ใช้, แหล่งข้อมูลที่ใช้, และการวิเคราะห์เอง

นอกจากนี้ยังให้พื้นที่สำหรับรายละเอียดของผลการค้นพบที่สำคัญ ข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่อิงจากข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว วิธีการที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจโดยเน้นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม และผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp เพื่อการโต้ตอบและให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงของ ClickUp เพื่อกำหนดนิยามใหม่ให้กับการจัดการโครงการและกระบวนการตัดสินใจ
  • ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำให้งาน อัปเดตโครงการ และการประชุมสแตนด์อัพเป็นอัตโนมัติ และสร้างสรุปและรายงานที่มีข้อมูลเชิงลึก; เพิ่มความชัดเจนในโครงการต่างๆ และประหยัดเวลาของคุณ
  • เข้าถึงเทมเพลตแผนผังการไหลของข้อมูลมากมายใน ClickUp เพื่อการมองเห็นและการวางแผนโครงการที่ดียิ่งขึ้น
  • แสดงข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบตารางโดยใช้มุมมองตารางของClickUp และในแผนภูมิต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์ ไทม์ไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ใช้ClickUp Docs เครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ เพื่อสร้างและบันทึกการวิเคราะห์และรายงานของคุณในที่ที่ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้ง่าย เชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยการเพิ่มเข้าไปในClickUp Tasks
  • ให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายบนClickUp Goals ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการได้ตามแผนด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ
  • สร้างกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณใหม่ได้อย่างง่ายดายหรือสร้างกระบวนการทำงานใหม่ด้วยเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและไม่ต้องเขียนโค้ดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมาย
  • AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อผู้ใช้ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. Amazon SageMaker

อเมซอน เซจเมคเกอร์
ผ่านทางAmazon SageMaker

Amazon SageMaker เป็นบริการการเรียนรู้ของเครื่องที่ครอบคลุมและจัดการอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและนักพัฒนาสามารถสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องได้อย่างรวดเร็วและในขนาดใหญ่

มันผสานเครื่องมือและคุณสมบัติการเรียนรู้ของเครื่องหลากหลายไว้ในระบบที่ใช้งานง่าย ทำให้คุณสามารถสร้างแบบจำลองของคุณและนำไปใช้ได้จริงได้อย่างง่ายดาย

SageMaker มอบความสามารถในการฝึกอบรมที่หลากหลาย คุณสามารถใช้ชุดอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องที่มีอยู่ในตัว หรือสร้างเฟรมเวิร์กที่กำหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของโครงการ

นอกจากนี้ ยังผสานรวมข้อมูลป้อนกลับจากมนุษย์เข้ากับวงจรชีวิตการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning lifecycle) ซึ่งช่วยเพิ่มความถูกต้องและความเกี่ยวข้องของแบบจำลองผ่านบริการเช่น Amazon SageMaker Ground Truth

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon SageMaker

  • เข้าถึงเครื่องมือและสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDEs) หลากหลาย รวมถึงตัวเลือกแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการพัฒนาโมเดลอย่างรวดเร็ว
  • ใช้ SageMaker Studio ซึ่งเป็น IDE สำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อการเตรียมข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การฝึกฝน และการปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น SageMaker Pipelines ซึ่งนำเสนอเครื่องมือสำหรับการรวมและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจร
  • ทำให้กระบวนการวงจรชีวิตการเรียนรู้ของเครื่องเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ SageMaker MLOps ที่รองรับการกำกับดูแล ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้

ข้อจำกัดของ Amazon SageMaker

  • การผสาน SageMaker เข้ากับกระบวนการทำงานและระบบที่มีอยู่เดิมอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมข้อมูลที่ซับซ้อน

ราคาของ Amazon SageMaker

  • แพ็กเกจฟรี
  • ตามความต้องการ: การกำหนดราคาตามการใช้งาน

คะแนนและรีวิว Amazon SageMaker

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)

3. BigML

บิ๊กเอ็มแอล
ผ่านทางBigML

BigML เป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่าย มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างและปรับใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง

คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย เลือกประเภทของโมเดลที่คุณต้องการสร้าง และให้แพลตฟอร์มจัดการส่วนที่เหลือให้คุณ

แพลตฟอร์มของเรามีโมเดลที่มาพร้อมกับภาพแสดงผลแบบโต้ตอบ ทำให้การตีความเป็นเรื่องง่ายและสามารถส่งออกได้สะดวกสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

คุณสมบัติเด่นของ BigML

  • เริ่มต้นโครงการการเรียนรู้ของเครื่องอย่างรวดเร็วผ่านเว็บอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและ REST API
  • อำนวยความสะดวกในการจัดการทีมและโครงการอย่างละเอียดเพื่อให้การทำงานโปร่งใสและร่วมมือกัน
  • ทำให้การเลือกกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน การกำหนดค่าพารามิเตอร์ และการดำเนินการเป็นอัตโนมัติด้วย OptiML และ WhizzML
  • รับตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น—รวมถึงเวอร์ชันแบบหลายผู้เช่าและแบบผู้เช่าเดียว—ที่สามารถปรับให้เข้ากับการตั้งค่าบนคลาวด์หรือภายในองค์กรได้

ข้อจำกัดของ BigML

  • การใช้ทรัพยากรของ BigML อย่างกว้างขวางสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือการฝึกอบรมโมเดลที่ซับซ้อนอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แม้ว่า BigML มีเป้าหมายที่จะให้บริการโซลูชันที่คุ้มค่า

ราคาของ BigML

  • BigML Standard Prime: เริ่มต้นที่ $30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • BigML Enterprise & BigML Lite: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว BigML

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)

4. TensorFlow

เทนเซอร์ฟลอว์
ผ่านTensorFlow

TensorFlow คือเฟรมเวิร์ก Python ที่ทรงพลังซึ่งพัฒนาโดย Google Brain มันถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้าง การฝึกอบรม และการนำไปใช้ของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง

มันโดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นในการคำนวณเชิงตัวเลขและการผสานการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในหลากหลายสาขาได้

แพลตฟอร์มนี้ทำงานบนข้อมูลที่แสดงเป็นอาร์เรย์หลายมิติที่เรียกว่าเทนเซอร์ ซึ่งไหลผ่านโครงสร้างกราฟ พวกมันเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณขนาดใหญ่และการประมวลผลแบบขนาน วิธีการที่ใช้กราฟเป็นกุญแจสำคัญต่อประสิทธิภาพของมัน ทำให้การดำเนินการสามารถทำงานบน CPU, GPU และ TPU ที่ออกแบบเฉพาะของ Google ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TensorFlow

  • ออกแบบ, ฝึกอบรม, และประเมินแบบจำลองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่าน API ระดับสูง Keras
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการกระจายการคำนวณไปยังเครื่องต่าง ๆ และผสานรวมกับกรอบงานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Apache Hadoop และ Spark
  • แสดงภาพความคืบหน้าการฝึกอบรมและรายละเอียดของโมเดลด้วย TensorBoard
  • PLOY โมเดลบนเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์ขอบ, เบราว์เซอร์, และแพลตฟอร์มมือถือด้วยเฟรมเวิร์กเช่น TensorFlow Serving, TensorFlow Lite, และ TensorFlow. js
  • อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ MLOps สำหรับการอัตโนมัติข้อมูล, การติดตามแบบจำลอง, และการตรวจสอบประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ TensorFlow

  • สำหรับผู้เริ่มต้น ความสามารถที่ครอบคลุมของ TensorFlow และรูปแบบการคำนวณที่ใช้กราฟอาจรู้สึกท่วมท้น

ราคาของ TensorFlow

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว TensorFlow

  • G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

5. PyTorch

ไพโทช
ผ่านPyTorch

พัฒนาโดย Meta ในปี 2016 PyTorch เป็นเฟรมเวิร์กการเรียนรู้ของเครื่องแบบโอเพนซอร์สชั้นนำที่ได้รับความนิยมเนื่องจากใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่น และกราฟการคำนวณแบบไดนามิก

มันช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาอย่างรวดเร็วและการฝึกอบรมของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเรียนรู้เชิงลึกและปัญญาประดิษฐ์ โดยมีความช่วยเหลือจาก TorchServe

PyTorch โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เป็นไปตามหลักของภาษา Python ทำให้เข้าถึงได้สำหรับนักพัฒนาและนักวิจัยจำนวนมาก แกนหลักของมันถูกสร้างขึ้นรอบวัตถุ tensor ซึ่งช่วยให้การคำนวณมีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์จากการเร่งความเร็วด้วย GPU เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถส่งออกโมเดลในรูปแบบ ONNX เพื่อความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มต่างๆ และทำให้การพัฒนาโมเดลง่ายขึ้นด้วยการรองรับ C++ แบบเนทีฟ

คุณสามารถขยายขีดความสามารถของ PyTorch ผ่านระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของเครื่องมือและไลบรารีสำหรับการพัฒนาในด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นและ NLP

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PyTorch

  • สลับระหว่างโหมด eager และ graph ได้อย่างง่ายดายด้วย TorchScript เพื่อประสิทธิภาพและความเร็วที่สูงสุดในการใช้งานจริง
  • รับการสนับสนุนสำหรับการฝึกอบรมแบบกระจายตัวที่สามารถปรับขนาดได้และการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในสภาพแวดล้อมการวิจัยและการผลิต
  • อำนวยความสะดวกในการผสานรวมแอปพลิเคชันมือถือกับเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรตั้งแต่ Python ไปจนถึงการปรับใช้บน iOS และ Android
  • เพิ่มประสิทธิภาพการปรับใช้โมเดลด้วย TorchServe มีคุณสมบัติการเสิร์ฟหลายโมเดล การบันทึกข้อมูล เมตริก และการสร้างจุดสิ้นสุดแบบ RESTful

ข้อจำกัดของ PyTorch

  • รุ่นประสิทธิภาพสูงต้องการกำลังการคำนวณจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับทีมขนาดเล็กที่ไม่มีการเข้าถึง GPU หรือการประมวลผลบนคลาวด์
  • กราฟแบบไดนามิกให้ความยืดหยุ่น แต่สามารถทำให้การปรับแต่งแบบจำลองมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกรอบกราฟแบบคงที่

ราคาของ PyTorch

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว PyTorch

  • G2: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

6. Apache Mahout

Apache Mahout
ผ่านทางApache Mahout

Apache Mahout เป็นไลบรารีสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องที่สามารถปรับขนาดได้บนระบบข้อมูลแบบกระจาย

ออกแบบมาในตอนแรกเพื่อการใช้งานการเรียนรู้ของเครื่องขนาดใหญ่ในระบบนิเวศ Hadoop โดยใช้ MapReduce, Mahout ได้เปลี่ยนมาสนับสนุนระบบหลังบ้าน เช่น Apache Spark, H2O และ Apache Flink ภายใต้โค้ด 'Samsara'

การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวของ Mahout ต่อการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และการเรียนรู้ของเครื่องสมัยใหม่

ด้วยคู่มือผู้ใช้ของ Mahout คุณสามารถได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้เครื่องมือนี้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกความพยายามด้านการเรียนรู้ของเครื่องของคุณ และเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache Mahout

  • ใช้ประโยชน์จาก Hadoop และ Spark เพื่อจัดการการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าถึงอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่หลากหลายสำหรับการจำแนกประเภท การจัดกลุ่ม และการแนะนำ
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับองค์ประกอบอื่นๆ ในระบบนิเวศของ Hadoop เช่น HDFS และ HBase
  • นำอัลกอริทึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Scala DSL

ข้อจำกัดของ Apache Mahout

  • อาจต้องมีความเชี่ยวชาญใน Java Virtual Machine (JVM) เนื่องจากเป็นไลบรารีที่ใช้ Java/Scala เป็นหลัก

ราคาของ Apache Mahout

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิว Apache Mahout

  • G2: 4. 2/5 (ไม่เพียงพอรีวิว)
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

7. Vertex AI

Vertex AI
ผ่านVertex AI

Vertex AI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Google Cloud ได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งการพัฒนา การปรับใช้ และการขยายขนาดของโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) โดยผสานรวมระบบ AI เชิงสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงโมเดลพื้นฐานมากกว่า 100 แบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเครื่องในอุตสาหกรรมต่างๆ

ด้วยคุณสมบัติเช่น ระบบค้นหาและโซลูชัน AI สำหรับการสนทนา Vertex AI โดดเด่นด้วยความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชันเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว และปรับแต่งแบบจำลอง ML บนแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน มันเหมาะสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง โดยมอบเครื่องมือสำหรับอัตโนมัติวงจรชีวิตของ ML เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนวัตกรรมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI

คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก Vertex AI Pipelines เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์การเรียนรู้ของเครื่อง ช่วยให้การเตรียมข้อมูล การฝึกอบรมโมเดล และการประเมินผลเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงด้วยตนเอง

คุณสมบัติเด่นของ Vertex AI

  • เข้าถึงเครื่องมือสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน AI เชิงสร้างสรรค์
  • ผสานรวมกับเฟรมเวิร์กยอดนิยม เช่น TensorFlow และ PyTorch เพื่อความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
  • รับการสนับสนุนสำหรับกระบวนการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลไปจนถึงการประเมินแบบจำลอง โดยใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง
  • ฝึกโมเดลรถไฟโดยไม่ต้องใช้โค้ด ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่อง เช่น โมเดลที่ฝึกไว้ล่วงหน้าและโมเดลที่ปรับแต่งเอง พร้อมด้วยเครื่องมืออย่าง AutoML

ข้อจำกัดของ Vertex AI

  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูงอย่างเต็มที่
  • พึ่งพาอีโคซิสเต็มของ Google Cloud ซึ่งอาจทำให้เกิดความท้าทายในการผสานรวมกับระบบภายนอกหรือแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของ Google อยู่แล้ว

ราคาของ Vertex AI

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิว Vertex AI

  • G2: 4. 3/5 (230+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)

8. เคราส

Keras.io
ผ่านทางKeras.io

Keras เป็น API สำหรับการเรียนรู้เชิงลึกที่ช่วยให้การพัฒนาและการปรับใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเป็นเรื่องง่ายขึ้น

Keras ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานและความยืดหยุ่น ช่วยให้สามารถทดลองใช้เครือข่ายประสาทเทียมเชิงลึกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

มันทำงานอยู่บนเฟรมเวิร์กยอดนิยม เช่น TensorFlow, JAX และ PyTorch ซึ่งมอบความยืดหยุ่นในการใช้งานกับระบบประมวลผลที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่แง่มุมหลักของปัญหาของคุณได้ โดยการลดภาระทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก

Keras เป็นที่รู้จักในด้านความง่ายในการสร้างโมเดล ทำให้เข้าถึงได้ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มันถูกใช้โดยองค์กรใหญ่ ๆ เช่น Google, Waymo, และ Hugging Face สำหรับการนำไปใช้ในหลากหลายแอปพลิเคชัน คุณสามารถพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือนี้ได้ด้วยความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของมัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keras

  • เพลิดเพลินกับกระบวนการทำงานของแมชชีนเลิร์นนิงที่ราบรื่นตั้งแต่การประมวลผลข้อมูลไปจนถึงการนำไปใช้งานจริง ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น AutoML, ภาพเครื่องเสมือน (VM) สำหรับการเรียนรู้เชิงลึก และเวิร์กเบสที่ครอบคลุม
  • รับการสนับสนุนสำหรับการฝึกอบรมแบบกระจายบน GPU และ TPU ซึ่งเหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่
  • สร้างโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกได้อย่างรวดเร็วด้วย API ระดับสูง
  • ลดภาระทางความคิดด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้เชิงลึกเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
  • ปรับแต่งโมเดลให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะด้วยการออกแบบแบบแยกส่วนและขยายได้

ข้อจำกัดของ Keras

  • สำหรับโครงการวิจัยที่ต้องการการปรับแต่งสูงหรือล้ำสมัย Keras อาจไม่ให้ความยืดหยุ่นในการควบคุมได้มากเท่ากับการใช้เฟรมเวิร์กระดับต่ำอย่าง TensorFlow หรือ PyTorch

ราคาของ Keras

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Keras

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

9. อัลแทร์ เรปิดไมเนอร์

อัลเทียร์ เรปิดไมเนอร์
ผ่านทางRapidMiner

Altair RapidMiner เป็นแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลแบบครบวงจรที่ช่วยให้การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกิดขึ้นได้ทั่วทั้งองค์กร

ออกแบบมาอย่างเฉพาะตัวเพื่อรองรับทักษะที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและวิศวกร ไปจนถึงนักวิเคราะห์ธุรกิจและผู้บริหาร Altair RapidMiner สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กรของคุณ

แพลตฟอร์มนี้มอบประสบการณ์ที่ราบรื่น ปราศจากโค้ด และเป็นมิตรกับโค้ด ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบข้อมูลและระบบแมชชีนเลิร์นนิง, PLOY โมเดล, และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ RapidMiner

  • ปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพจากเดสก์ท็อปไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร ไปจนถึงการนำไปใช้ในระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยและรองรับผู้ใช้หลายราย
  • เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นชุดข้อมูลที่สะอาดและถูกต้องอย่างรวดเร็ว
  • สร้าง, ฝึกอบรม, ประเมินผล, และนำไปใช้แบบจำลองการคาดการณ์และการให้คำแนะนำโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องล่าสุด
  • ระบุความผิดปกติ, แนวโน้ม, และค่าผิดปกติในข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีข้อมูลครบถ้วน

ข้อจำกัดของ RapidMiner

  • รูปแบบการกำหนดราคาแบบขั้นบันไดอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
  • ผู้ใช้บางรายได้สังเกตเห็นว่าแพลตฟอร์มไม่มีการสนับสนุนการเร่งความเร็วด้วย GPU ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ที่ต้องการกำลังการคำนวณที่เข้มข้นสำหรับแบบจำลองของตน

ราคาของ RapidMiner

  • ราคาที่กำหนดเอง

RapidMiner รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

10. ไมโครซอฟต์ อาซัวร์ มิชชิน เลิร์นนิง

ไมโครซอฟต์ อาซัวร์ มิชชิน เลิร์นนิง
ผ่านทางMicrosoft Azure Machine Learning

Microsoft Azure Machine Learning เป็นบริการ AI ระดับองค์กรที่ช่วยให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนา และวิศวกรของคุณสามารถสร้าง ใช้งาน และจัดการโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

มันมอบความสามารถ MLOps ที่นำหน้าในอุตสาหกรรม, ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์ส, และชุดเครื่องมือที่ผสานรวมไว้ด้วยกัน

แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยการเน้นย้ำเรื่อง AI ที่มีความรับผิดชอบ โดยนำเสนอเครื่องมือเพื่อความยุติธรรม ความสามารถในการอธิบายได้ และความเป็นส่วนตัว เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันการเรียนรู้ของเครื่องได้รับการพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้

นอกจากนี้ ยังรองรับการพัฒนาแบบจำลองอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือและเฟรมเวิร์กต่าง ๆ เช่น Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Keras และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้มั่นใจถึงความยืดหยุ่นในกระบวนการพัฒนา

ไม่เพียงเท่านั้น เครื่องมือนี้ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์ส ทำให้สามารถผสานรวมกับเฟรมเวิร์ก Python ยอดนิยมได้อย่างราบรื่น โดยรวมแล้ว มันเป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายสำหรับโครงการแมชชีนเลิร์นนิงที่หลากหลาย เนื่องจากรองรับการใช้ R และ.NET

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Azure Machine Learning

  • รับรองความพร้อมและความปลอดภัยขององค์กรด้วยการผสานรวมกับบริการคลาวด์ของ Azure รวมถึง Azure Virtual Networks, Key Vault และ Container Registry
  • ผสานการทำงานกับ Azure Synapse Analytics, Azure Arc และแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
  • เข้าถึงการเรียนรู้ของเครื่องอัตโนมัติ (AutoML) สำหรับการอัตโนมัติการเลือกอัลกอริทึมและการปรับแต่งไฮเปอร์พารามิเตอร์

ข้อจำกัดของ Microsoft Azure Machine Learning

  • ความท้าทายในการผสานข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอาจทำให้การสร้างแบบจำลองซับซ้อนขึ้นได้
  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบนิเวศของ Azure

ราคาของ Microsoft Azure Machine Learning

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Azure Machine Learning

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

การเลือกเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมแบบจำลอง

ตามที่คุณอาจสังเกตเห็นแล้ว ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถแก้ไขทุกกรณีทางธุรกิจหรือปัญหาการเรียนรู้ของเครื่องได้ แม้ว่าจะไม่มีเครื่องมือใดที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ การผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้เข้าด้วยกันอาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถทำงานร่วมกันได้

ลองใช้ ClickUp—เครื่องมือจัดการงานและความร่วมมือในโครงการที่หลากหลาย ด้วยการใช้ ClickUp ร่วมกับเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องและAI ของคุณ คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูล วิเคราะห์และสรุปข้อมูล และทำให้กระบวนการตัดสินใจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

