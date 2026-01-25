สถานะของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ในปี [year]: แนวโน้มสำคัญที่กำลังเติบโตและการเพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน

ตลอดปีที่ผ่านมา คำว่า "เอเจนต์" ปรากฏอยู่ทุกที่ แต่สำหรับหลายคน ประสบการณ์ที่ได้รับกลับเป็นการผสมผสานระหว่างความอยากรู้อยากเห็นกับความสงสัยอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน ความง่ายในการใช้งาน และประโยชน์ที่แท้จริงในการประหยัดเวลา
เราได้เห็นแชทบอทที่สามารถเขียนบทกวีได้แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าได้ และเครื่องมือ "ตัวแทน" ที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงอินเทอร์เฟซที่ต้องการการช่วยเหลือมากกว่าพนักงานฝึกงานใหม่
เราต้องการทราบว่าผู้อ่านบล็อกของเราอยู่ในระดับใดเมื่อพูดถึงตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agents) ดังนั้นเราจึงได้จัดทำแบบสำรวจแบบเลือกตอบ (opt-in)กับ ผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยท่าน เพื่อค้นหาว่าตัวแทน AI ประสบความสำเร็จในด้านใด กำลังล้มเหลวในด้านใด และจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมอย่างถาวรได้
เราตกตะลึงกับผลลัพธ์
1. ช่องว่างแห่งนิยาม: ความอยากรู้อยากเห็น vs. ความเป็นจริง
40% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราบอกว่าพวกเขารู้สึกอยากรู้อยากเห็นแต่ยังไม่แน่ใจว่าอะไรที่นับว่าเป็น "ตัวแทน"
นั่นแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องตัวแทนกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพียงใด แต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าหมวดหมู่นี้ยังคงรู้สึกเป็นนามธรรมอยู่มากในทางปฏิบัติ เครื่องมือหลายอย่างอ้างว่ามีความเป็นตัวแทนในทางทฤษฎี แต่ไม่สามารถมีส่วนร่วมในงานประจำวันได้จริง
ซูเปอร์เอเจนต์ในClickUp ทำงานอยู่ในพื้นที่ทำงานและสามารถดำเนินการได้อย่างอิสระภายใต้กฎเกณฑ์และการอนุมัติที่คุณกำหนดไว้ ส่วนที่ดีที่สุดคือ? มันดูไม่เหมือน "AI" แต่เหมือนเพื่อนร่วมงานเสมือนจริงที่คอยดูแลงานให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นเงียบๆ
2. ปัญหา "ผู้ทายที่มั่นใจ"
30% ของผู้คนกล่าวว่าความหงุดหงิดใจมากที่สุดของพวกเขาต่อตัวแทน AI คือพวกเขาฟังดูมั่นใจแต่กลับทำผิดพลาด
ตัวแทนส่วนใหญ่ทำงานอย่างโดดเดี่ยว พวกเขาตอบสนองต่อคำสั่งเดียวโดยไม่ทราบว่าคุณชอบทำอะไรอย่างไร คุณทำงานอย่างไร หรือกระบวนการที่คุณชอบใช้
ClickUp's Super Agents ทำงานแตกต่างออกไป พวกเขาดำเนินการด้วยบริบท 100% ที่ดึงมาจากงาน เอกสาร แชท การประชุม และการอัปเดตของคุณโดยตรงแบบเรียลไทม์ และพวกเขายังคงความจำล่าสุด ความจำตามความชอบ และแม้กระทั่งความจำแบบเป็นตอนๆ ไว้ได้ตลอดเวลา
และนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนตัวแทนจากการเดาอย่างมั่นใจให้กลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความกระตือรือร้นซึ่งสามารถก้าวทันเมื่อการทำงานมีการพัฒนา
🎥 ตามที่ซีอีโอของ ClickUp เซ็บ อีแวนส์ ได้แบ่งปันเมื่อเร็ว ๆ นี้ อนาคตของการทำงานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของ AI ที่ คิด—แต่เป็นเรื่องของ AI ที่ ทำ
ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมทีมดิจิทัลกลุ่มแรกที่ไม่เพียงแค่มีชีวิตอยู่ในกล่องแชท—พวกเขาอาศัยอยู่ในที่ที่งานของคุณเกิดขึ้น พวกเขามีความจำ, มีบริบท, และมีสิทธิ์ในการทำงานจริง ๆ ออกจากภาระของคุณ
3. การค้นหาการบรรเทาจากงานที่ "น่าเบื่อ"
24% ของผู้คนกล่าวว่าพวกเขาต้องการตัวแทน AI เป็นหลักเพื่อทำงานที่น่าเบื่อให้เป็นอัตโนมัติ
ความคาดหวังที่นี่คือการได้รับการบรรเทาจากงานที่มีคุณค่าต่ำ และนั่นก็เป็นเรื่องที่ยุติธรรม หากตัวแทนต้องการการตั้งค่า การกำกับดูแล หรือการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง มันจะหยุดให้ความรู้สึกว่าเป็นประโยชน์และเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นงานเพิ่มเติม
ใน ClickUp, Super Agents ทำงานอย่างต่อเนื่องในพื้นหลัง, อัปเดตงาน, ร่างเอกสาร, และขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าด้วยเครื่องมือเดียวกับที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวหาพวกเขาเพื่อขอความช่วยเหลือเฉพาะกิจได้ และยังสามารถ @mention พวกเขาในเอกสารเพื่อเปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจน!
🌏 ผู้นำกล่าว: ตามผลสำรวจของ PwC พบว่า88% ของผู้นำธุรกิจระบุว่าทีมหรือหน่วยงานของตนมีแผนจะเพิ่มงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ AI ในอีก 12 เดือนข้างหน้า เนื่องจาก AI แบบเอเจนต์
4. ทำไม 62% รู้สึกว่าตัวแทน AI ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้
62% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าตัวแทน AI ยังไม่สามารถทำได้ตามกระแสที่โฆษณาไว้ โดยอธิบายว่าอยู่ในระยะเริ่มต้นหรือแม้กระทั่งสร้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะลดงานลง
เมื่อตัวแทนรู้สึกว่าตนเองอยู่ในขั้นตอนที่ "เริ่มต้น" เกินไป หรือแม้กระทั่งสร้างงานมากกว่าที่จะลดงานลง ความหงุดหงิดนั้นมักจะปรากฏให้เห็นในการส่งต่องาน ตัวแทนอาจสรุปการประชุม เสนอขั้นตอนถัดไป หรือแจ้งปัญหา แล้วหยุดลง คุณยังคงต้องสร้างงานจากรายการที่ต้องดำเนินการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ อัปเดตสถานะ และติดตามผลด้วยตนเอง
ซูเปอร์เอเจนต์ถูกออกแบบมาเพื่อดูแลทุกขั้นตอนเหล่านั้น พวกเขาสามารถใช้การดำเนินการแบบต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงาน ปรับปรุงสถานะโครงการ ส่งงานไปยังเจ้าของที่เหมาะสม และรักษาการไหลของงานให้ดำเนินต่อไปภายในระบบเดียวกันที่การดำเนินการเกิดขึ้น
เมื่อตัวแทน AI สามารถทำงานจาก "นี่คือสิ่งที่ควรเกิดขึ้น" ไปสู่ "มันกำลังดำเนินการอยู่แล้ว" มูลค่าก็จะกลายเป็นจริง
5. ความปลอดภัย: กำแพงแห่งความไว้วางใจ
36% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าความกังวลเกี่ยวกับความไว้วางใจและความปลอดภัยเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ลังเลที่จะใช้ตัวแทน AI มากขึ้น
ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ใช้ไม่ทราบว่าตัวแทนอยู่ที่ไหน สามารถเข้าถึงอะไรได้ หรือว่าการกระทำของมันถูกควบคุมอย่างไรเมื่อมันทำงานอยู่
ซูเปอร์เอเจนต์ถูกสร้างขึ้นในฐานะผู้ใช้ระดับพรีเมียมภายในพื้นที่ทำงานที่มีการจัดการ พวกเขาได้รับสิทธิ์การเข้าถึงในระดับเดียวกับทีมของคุณ เพื่อให้มั่นใจถึงการเข้าถึงที่ชัดเจนและควบคุมได้ตั้งแต่วันแรก
ทุกการกระทำที่พวกเขาทำจะถูกบันทึกไว้แบบเรียลไทม์ และสำหรับการตัดสินใจที่มีผลกระทบสูง จะมีมนุษย์คอยติดตามเพื่อให้การอนุมัติ
ความฉลาดสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้น ดำเนินการอย่างมั่นคงภายในกรอบที่ทีมพึ่งพาเพื่อความปลอดภัยและความรับผิดชอบ
📚 อ่านเพิ่มเติม: แนะนำ ClickUp Super Agents
6. การก้าวข้ามข้อจำกัดของ "บริบท"
เมื่อถูกถามว่าอะไรจะทำให้ตัวแทน AI มีประโยชน์อย่างแท้จริง คำตอบอันดับหนึ่งไม่ใช่ความเร็วหรือพลัง เกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาต้องการตัวแทนที่มีความเข้าใจบริบทการทำงานของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ
นี่เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล เพราะส่วนใหญ่แล้ว ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์จะล้มเหลวเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมการตัดสินใจถึงเกิดขึ้น หรือคุณต้องการให้การทำงานของคุณดำเนินไปอย่างไร
เนื่องจาก Super Agents สามารถรักษาบริบท, จำการตัดสินใจในอดีต, และทำงานอย่างต่อเนื่อง, พวกมันจึงสามารถดำเนินการได้ด้วยความน่าเชื่อถือมากกว่าตัวแทนที่ทำงานตามคำสั่งอย่างมาก. พวกมันทำงานจากประวัติการทำงานที่มีชีวิตชีวา, ยังคงทำงานอยู่ขณะที่งานเปลี่ยนแปลง, และดำเนินการภายในขอบเขตของสิทธิ์ที่ชัดเจนและเส้นทางการตรวจสอบ.
เมื่อความฉลาดเข้าใจงานและดำเนินการอย่างปลอดภัย คุณจะรู้สึกในที่สุดว่าคุณกำลังทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเสมือนจริงที่คุณสามารถพึ่งพาได้จริง
7. ผู้จัดการโครงการขั้นสุดยอด
19% ของผู้คนกล่าวว่าต้องการให้ตัวแทน AI ช่วยจัดการกระบวนการทำงานของโครงการ
แต่กระบวนการทำงานด้านการบริหารโครงการนั้นไม่ใช่แค่รายการตรวจสอบเท่านั้น มันเป็นระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วยการตัดสินใจแลกเปลี่ยน การส่งต่องาน และการปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญ ที่แผนของเมื่อวานแทบจะไม่สะท้อนความเป็นจริงของวันนี้
ClickUp's Super Agents ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานะของงานของคุณ ไม่ใช่แค่คำสั่งเท่านั้น พวกเขาดำเนินการตามกำหนดเวลาที่คุณกำหนดและฟังสัญญาณเตือน เช่น คำถามที่ถูกถาม งานใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น หรือแบบฟอร์มที่ถูกส่ง และสามารถแจ้งเตือนปัญหาได้อย่างเชิงรุก!
🎥 สงสัยไหมว่าต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากแค่ไหนถึงจะสร้าง AI Agent ได้? ไม่ต้องเลย! เพียงแค่บอกความต้องการของคุณ
8. "แต่ว่ามันทำอะไรได้จริง ๆ หรือ?"
25% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขายังไม่แน่ใจว่าจะใช้ตัวแทน AI ไปเพื่ออะไร
ความสับสนนั้นเข้าใจได้ "ตัวแทน" มักถูกใช้สำหรับเครื่องมือที่เสนอแนวคิดหรือสร้างข้อความ แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญต่อผลงานเอง
คำจำกัดความที่เป็นประโยชน์มากขึ้นคือ: ตัวแทนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น, เข้าใจบริบท, และดำเนินการแทนคุณเพื่อให้งานดำเนินต่อไป. ซุปเปอร์เอเย่นต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำเช่นนั้นภายในพื้นที่ทำงาน, ที่ซึ่งงาน, การอัปเดต, และกระบวนการทำงานของคุณอยู่.
คุณค่าของพวกเขาปรากฏชัดผ่านการกระทำที่ชัดเจน เมื่อพวกเขาสามารถติดตามผลได้ เช่น สรุปกิจกรรม อัปเดตงาน และสนับสนุนกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องได้รับการกระตุ้นทุกครั้ง
🎥 ตัวแทน AI ไม่ควรเป็นเพียงเครื่องมือ AI อีกตัวที่เพิ่มเข้าไปในความซับซ้อนของระบบ AIของคุณ พวกเขาจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสามารถจัดการกับทุกสิ่งที่คุณโยนให้พวกเขาได้ ลองดูว่าเครื่องมือ Super Agent ทำงานอย่างไรใน ClickUp 👇🏼
9. เพิ่มประสิทธิภาพให้เต็มที่!
46% ของผู้คนกล่าวว่าประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุดของตัวแทน AI คือการประหยัดเวลาที่พวกเขาไม่รู้ว่ายังมีอยู่
เวลาแบบนั้นมักไม่ได้มาจากการเร่งขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งให้เร็วขึ้น แต่เกิดจากการลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนลง เช่น การส่งต่องาน การติดตามผล และงานประสานงานต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นเงียบ ๆ ในแต่ละวันของคุณ
ซูเปอร์เอเจนต์ใน ClickUp สามารถเชื่อมต่อลำดับการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานตั้งแต่การรับเรื่องไปจนถึงการติดตามผลในขั้นตอนเดียว โดยไม่จำเป็นต้องให้แต่ละขั้นตอนถูกเรียกใช้งานด้วยตนเอง
เพราะเวลาสามารถถูกกู้คืนได้เพียงผ่านการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายสิบครั้งที่ไม่ต้องการการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจากมนุษย์อีกต่อไป!
10. ตัวแทนต้องการหน่วยงานที่แท้จริงเพื่อมีประสิทธิภาพ
25% ของผู้คนเชื่อว่าตัวแทน AI สามารถช่วยให้พวกเขามีระเบียบได้
และพวกเขาก็พูดถูก ตัวแทน AI สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบได้โดยการผลักดันงานไปข้างหน้า มอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และจัดการงานติดตามผลที่เป็นกิจวัตรซึ่งอาจล่าช้าหากปล่อยไว้
อย่างไรก็ตาม ระบบนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อตัวแทนสามารถดำเนินการแทนบุคคลอื่นได้ภายในขอบเขตที่เหมาะสมเท่านั้น
การทำงานภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่งาน ไฟล์ และการสนทนาถูกเชื่อมต่อไว้แล้ว ซูเปอร์เอเย่นต์จะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงในระดับเดียวกับผู้ใช้ที่พวกเขาให้การสนับสนุน
นั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถดำเนินการได้ (เช่น ขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า อัปเดตสถานะ หรือส่งต่อข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ) โดยไม่ต้องก้าวล่วงขอบเขตหรือต้องการการกำกับดูแลอยู่ตลอดเวลา
11 & 12. ตัวแทน AI ไม่ควรเป็นภาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน
12% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าตัวแทน AI นั้นยากต่อการตั้งค่าหรือเชื่อมต่อกับเครื่องมือของพวกเขา และอีก 13% ระบุว่าขั้นตอนในการใช้งานตัวแทนเพื่อทำสิ่งง่ายๆ นั้นมีมากเกินไป
ข้อมูลต้องถูกป้อนเข้าด้วยตนเอง, การอนุญาตต้องถูกกำหนดใหม่, และทุกขั้นตอนการทำงานขึ้นอยู่กับห่วงโซ่ของการผสานระบบที่อาจเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ข่าวดี? คุณไม่จำเป็นต้อง "เชื่อมต่อ" Super Agents ของ ClickUp กับงาน เอกสาร แชท หรือการประชุมของคุณ พวกเขาถูกฝังอยู่ใน Workspace ของคุณโดยธรรมชาติ ใช้วัตถุ สิทธิ์ และการทำงานแบบเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานมนุษย์คนอื่น ๆ
เนื่องจากการผสานรวม การควบคุมการเข้าถึง และบริบทถูกสืบทอดมาจากเวิร์กสเปซโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่จึงสามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกเครื่องมือโดยไม่ต้องตั้งค่าเชื่อมต่อเอง ไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าเจ้าหน้าที่ใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป!
พบกับเพื่อนร่วมทีมเสมือนจริงคนใหม่ของคุณ
ข้อมูลชัดเจน: ยุคของ AI ทั่วไปได้สิ้นสุดลงแล้ว ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงกำลังมองหาตัวแทน AI ที่:
- เข้าใจบริบทเฉพาะของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง
- ดำเนินการ ภายในขอบเขตของสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตอย่างปลอดภัย เช่นเดียวกับที่มนุษย์ทำ
- ดำเนินการ ขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง
ClickUp Super Agents ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทีมของคุณได้เปรียบอย่างเหนือชั้น คุณสามารถสร้างตัวแทนสำหรับทุกกรณีการใช้งาน แท็ก @mention, มอบหมายงาน และส่งข้อความถึงพวกเขาได้โดยตรง พวกเขาจะพัฒนาอยู่เสมอด้วยความรู้และความจำที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นพวกเขาจะเติบโตไปพร้อมกับคุณ
