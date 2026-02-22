10 แบบฟอร์มระบบบริหารจัดการบริษัทฟรี

องค์กรโดยเฉลี่ยใช้งานแอปพลิเคชันSaaS จำนวน 305 รายการ 🤯
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตระบบการจัดการบริษัทจึงมีความสำคัญ ไม่ใช่เพียงเพราะพวกมันให้คุณโครงสร้าง แต่เพราะเทมเพลตที่เหมาะสมเชื่อมต่อโดยตรงกับวิธีการมอบหมายงาน, ติดตาม, บันทึก, และตรวจสอบงาน
ด้วยแม่แบบระบบการจัดการบริษัท คุณสามารถลดจำนวนเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละวันและนำงานไปทดลองในทิศทางที่ถูกต้องภายในระบบที่ใหญ่ขึ้น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปดูเทมเพลตระบบการจัดการบริษัทที่ดีที่สุด ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นอีกนิด!
อะไรคือแบบแผนระบบการจัดการของบริษัท?
แม่แบบระบบการจัดการบริษัทคือพื้นที่ทำงานสำเร็จรูปที่คุณสามารถใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมประจำวันได้ในที่เดียว มันมอบโครงสร้างที่สม่ำเสมอสำหรับการจัดระเบียบบุคลากร, โครงการ, กระบวนการ, และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน, ทำให้การทำงานไม่กระจายอยู่ในเอกสาร, ตาราง, และการแชทที่ไม่มีระเบียบ
แม่แบบเหล่านี้มักประกอบด้วย:
- โครงสร้างองค์กรและบทบาท/ความรับผิดชอบ
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOPs)
- เอกสารนโยบาย
- กระบวนการทำงานและเอกสาร
- มาตรการควบคุมคุณภาพ
- โปรโตคอลการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและ KPI
สิ่งที่ควรพิจารณาในแม่แบบการจัดการบริษัท
เมื่อเลือกเทมเพลตการจัดการบริษัท คุณควรพิจารณา:
- ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: กระบวนการทำงานของคุณมีความเฉพาะตัว คุณสามารถปรับเปลี่ยนฟิลด์ สถานะ และมุมมองได้อย่างง่ายดายให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมคุณ หรือเทมเพลตมีโครงสร้างที่ตายตัวและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้?
- การมองเห็นข้ามสายงาน: งานไม่ได้เกิดขึ้นในแผนกที่แยกจากกัน แม่แบบของคุณควรรองรับหลายทีมและแสดงให้เห็นว่าโครงการต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไรทั่วทั้งบริษัท
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: งานธุรการที่ทำซ้ำๆ กันทำให้ประสิทธิภาพลดลง มองหาเทมเพลตที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติในการอัปเดตสถานะ การแจ้งเตือน และการมอบหมายงานโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
- ความสามารถในการขยายตัว: เทมเพลตนี้จะยังคงใช้งานได้หรือไม่เมื่อทีมของคุณเพิ่มขนาดเป็นสองเท่า? มองหาโครงสร้างที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทของคุณแทนที่จะกลายเป็นคอขวด
- การสนับสนุนการผสานรวม: เทมเพลตควรมีอยู่ในแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Figma และ Google Drive
10 แม่แบบระบบการจัดการบริษัทฟรี
ClickUp,ที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก, มอบห้องสมุดให้คุณพร้อมใช้งานมากกว่า 1,000 แบบฟอร์มเพื่อดำเนินธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย.
และส่วนที่ดีที่สุดคือเทมเพลตไม่ได้ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์จนกลายเป็นฝุ่น เมื่อคุณเลือกเทมเพลตระบบการจัดการบริษัท มันสามารถอยู่เคียงข้างกับงานที่มันขับเคลื่อนได้: งานเอกสาร, เอกสาร, มุมมอง, แดชบอร์ด, ตัวแทน, และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เชื่อมต่อและขับเคลื่อนด้วย AI
มาดูเทมเพลตระบบการจัดการบริษัทชั้นนำกัน 👇
1. แม่แบบหนังสือการทำงานของ ClickUp
เทมเพลตหนังสือ ClickUp Book of Workมอบเอกสารอิสระให้กับผู้จัดการเพื่อทบทวนสิ่งที่ทีมกำลังรับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมการมองเห็นถึงความพยายามและความต้องการงบประมาณในแต่ละโครงการ เทมเพลตนี้ถูกจัดแบ่งออกเป็นสองหมวดหมู่ ได้แก่ โครงการสำคัญ และ โครงการเสริม เพื่อให้คุณสามารถแยกงานที่ต้องดำเนินการออกจากงานที่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรองรับของทีมได้
ใช้เพื่อนำเสนอ 'หนังสือ' ที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบสำหรับบริษัทของคุณ พร้อมหัวข้อสำหรับข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อบริษัทและข้อมูลติดต่อ จากนั้นจัดกลุ่มโครงการเพื่อให้การสนทนาเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญง่ายขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้น
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แบ่งงานที่วางแผนไว้เป็นโครงการที่จำเป็นและโครงการทางเลือกเพื่อให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญและการแลกเปลี่ยนระหว่างการวางแผน
- ทำให้การทบทวนการเป็นผู้นำสะอาดขึ้นด้วยรูปแบบเดียวสไตล์เอกสารที่สรุปคำมั่นสัญญาสำหรับระยะเวลาที่กำหนด
- ให้การทำงานสอดคล้องกับการวางแผนโดยการสร้างงานใน ClickUpสำหรับแต่ละโครงการ และย้ายงานเหล่านั้นผ่านสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpตามความคืบหน้าของงาน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการ PMO และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ประสานงานพอร์ตโฟลิโอโครงการระหว่างทีม
2. แม่แบบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วไปของ ClickUp
เทมเพลตแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วไปของ ClickUpมาพร้อมกับรายการตรวจสอบที่พร้อมใช้งานสำหรับการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสมในบริษัทของคุณและสร้างนิสัยที่สม่ำเสมอในทีมของคุณ มันถูกออกแบบมาเพื่อแนะนำการใช้งานผ่านขั้นตอนที่ทีมสามารถปฏิบัติตามได้เมื่อพวกเขาเริ่มใช้พื้นที่ทำงาน ClickUp เป็นประจำทุกวัน
ภายในเทมเพลต แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดถูกจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับบทบาทที่รับผิดชอบในการทำงาน เพื่อให้งานที่ดำเนินการสามารถมอบหมาย ทบทวน และดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดาย
คุณยังสามารถปรับแต่งเทมเพลตเพิ่มเติมตามความต้องการของคุณได้อีกด้วย
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบงานการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตามหมวดหมู่ เช่น การฝึกอบรม การสื่อสาร และการกำหนดค่า โดยรักษาคำแนะนำให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามขณะที่คุณเริ่มใช้ ClickUp
- ติดแท็กงานตามบทบาท รวมถึงผู้มีส่วนร่วมรายบุคคล ผู้จัดการ และผู้ดูแลระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เหมาะกับตน
- แบ่งการตั้งค่าการทำงานออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมด้วยงานและงานย่อยที่ครอบคลุมการดำเนินการหลัก เช่น การสร้างงาน การมอบหมายงาน วันที่ครบกำหนด และลำดับความสำคัญ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ดูแลพื้นที่ทำงานและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่นำการเปิดตัว
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ก้าวสู่การเป็นClickUp Super Agentsเมื่อคุณเบื่อกับ AI ที่ให้แค่คำตอบเท่านั้น
ซูเปอร์เอเจนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเสมือนเป็นเพื่อนร่วมทีมที่มีบริบทของพื้นที่ทำงานอย่างครบถ้วน ที่จริงแล้ว พวกมันสามารถทำงานเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้เครื่องมือ ตัวกระตุ้น ความรู้ และความจำที่คุณมอบให้ นั่นคือความแตกต่างระหว่างการขอความช่วยเหลือจาก AI กับการมอบหมายงานให้กับสิ่งที่สามารถดำเนินการได้จนเสร็จสิ้น
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซูเปอร์เอเจนต์จากวิดีโอนี้ที่เราสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับคุณ 👇
3. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUpรวบรวมแผนโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในไทม์ไลน์เดียว พร้อมแผนภูมิแกนต์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบ เป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งเมื่อโครงการของคุณมีความเชื่อมโยงระหว่างงาน มีขั้นตอนที่ซ้อนทับกัน และมีกำหนดเวลาที่ต้องประสานงานอย่างใกล้ชิด
เมื่อกำหนดตารางเวลาเรียบร้อยแล้ว เทมเพลตยังให้พื้นที่สำหรับติดตามตัวเลขและสัญญาณที่มีอิทธิพลต่อการส่งมอบ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปจนถึงความรุนแรงของปัญหา
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนและปรับเส้นเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp รวมถึงความสัมพันธ์ของงานและการเรียงลำดับตามรูปแบบเป้าหมายสำคัญ
- จัดเก็บเมตริกที่สำคัญต่อโครงการโดยใช้คุณลักษณะที่กำหนดเอง เช่น ต้นทุนที่วางแผนไว้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง งบประมาณคงเหลือ ระดับปัญหา และระยะของโครงการ เพื่อให้บริบททางการเงินและการส่งมอบอยู่ใกล้กับงาน
- ตรวจสอบการดำเนินการได้อย่างรวดเร็วด้วยการจัดกลุ่มงานตามสถานะและผู้รับผิดชอบ ทำให้สามารถมองเห็นความรับผิดชอบและความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ PMO และผู้นำการดำเนินงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในการดำเนินโครงการแบบหลายระยะ
4. แม่แบบแผนงานการจัดการโครงการ ClickUp
แม่แบบแผนงานการจัดการโครงการของ ClickUpจัดเตรียมงานตั้งค่าหลักที่ทุกโครงการต้องการก่อนเริ่มดำเนินการ โดยมีจุดเดียวในการบันทึก ผู้จัดการโครงการ, ทีมโครงการ, ชื่อโครงการ และ สถานะความคืบหน้า
เริ่มต้นด้วยรายการงานที่พร้อมใช้งาน ครอบคลุมพื้นฐานของงานส่วนใหญ่ในโครงการ ตั้งแต่การกำหนดแนวคิดและวัตถุประสงค์ ไปจนถึงการจัดทำงบประมาณการวางแผนความเสี่ยง และการสื่อสาร
เมื่อรายละเอียดของโครงการถูกส่งต่อในหลายสถานที่ ให้ใช้ClickUp Brain MAX ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่สมบูรณ์แบบที่สุด มันช่วยให้คุณดึงบริบทที่ถูกต้องได้ทันทีและเปลี่ยนเป็นขั้นตอนถัดไป และนั่นสามารถเป็นอะไรก็ได้—ตั้งแต่การร่างแผนการสื่อสารไปจนถึงการสร้างสรุปโครงการเบื้องต้นจากพื้นที่ทำงานของคุณ
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถใช้ LLM ที่แตกต่างกันสำหรับประเภทคำถามที่แตกต่างกันได้ ทั้งหมดจากแอปเดียว
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เริ่มต้นด้วยรายการตรวจสอบที่มีโครงสร้างครอบคลุมขั้นตอนสำคัญในการวางแผน เช่น การกำหนดแผนเวลา การจัดทำงบประมาณ การจัดตั้งแผนผังองค์กร การจัดการความเสี่ยง และการวางแผนการสื่อสาร
- ให้ข้อมูลพื้นฐานของโครงการอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนด้านบน พร้อมช่องสำหรับผู้จัดการโครงการ, ทีมโครงการ, ชื่อโครงการ และสถานะการเสร็จสิ้น
- แบ่งงานวางแผนการหยุดพักออกเป็นงานย่อย เพื่อให้แต่ละขั้นตอนของการเตรียมการมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีความคืบหน้า และมีการติดตามผล
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้นำการดำเนินงานที่เริ่มต้นโครงการใหม่กับลูกค้าหรือภายในองค์กร
📮 ClickUp Insight: 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราบอกว่าพวกเขาเปิดแท็บงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทิ้งไว้เป็นสัปดาห์ สำหรับอีก 23% แท็บอันมีค่าเหล่านี้รวมถึงเธรดแชท AI ที่อัดแน่นไปด้วยบริบท
โดยพื้นฐานแล้ว คนส่วนใหญ่กำลังเอาหน่วยความจำและบริบทไปฝากไว้กับแท็บเบราว์เซอร์ที่เปราะบางมากมาย พูดตามเรา: แท็บไม่ใช่ฐานความรู้ 👀
ClickUp Brain MAXเปลี่ยนเกมในที่นี้ แอปซูเปอร์ AI นี้ช่วยให้คุณค้นหาพื้นที่ทำงานของคุณ, มีปฏิสัมพันธ์กับโมเดล AI หลายตัว, และแม้กระทั่งใช้คำสั่งเสียงเพื่อดึงบริบทจากอินเทอร์เฟซเดียว เนื่องจาก MAX อยู่ในพีซีของคุณ, มันไม่แย่งพื้นที่แท็บและสามารถบันทึกการสนทนาไว้จนกว่าคุณจะลบ!
5. แม่แบบการผสานรวมซอฟต์แวร์ ClickUp
เทมเพลตการผสานรวมซอฟต์แวร์ ClickUpจัดวางงานการผสานรวมของคุณเป็นขั้นตอนการทำงานแบบลำดับขั้น โดยแต่ละคำขอจะถูกติดตามตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการเสร็จสิ้น มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการติดตามแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสอบเบื้องต้น เช่น ความพร้อมใช้งานและราคา ไปจนถึงการเลือกผู้จัดจำหน่ายการสั่งซื้อ และการติดตามการชำระเงิน
เทมเพลตยังแยกความพยายามในการบูรณาการออกเป็นรายการเฉพาะ รวมถึง การบูรณาการข้อมูล การบูรณาการระบบ และ การบูรณาการกระบวนการ ซึ่งช่วยให้มองเห็นงานแต่ละส่วนได้ชัดเจนโดยไม่ปะปนข้อกำหนดหรือกำหนดเวลา
เมื่อการผสานรวมมีผลกระทบต่อเครื่องมือหลายตัวClickUp Integrationsจะทำให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนการทำงานและเครื่องมือของคุณเชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานของคุณ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามคำขอผ่านขั้นตอนที่กำหนดไว้ เช่น ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, กำลังดำเนินการ, และต้องทำ, โดยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นอุปสรรคและขั้นตอนต่อไปได้ตลอดทั้งกระบวนการ
- จัดการหลายสายงานด้วยรายการแยกสำหรับข้อมูล ระบบ และการบูรณาการกระบวนการ
- สนับสนุนกระบวนการทำงานแบบการจัดซื้อด้วยรายละเอียดงานเช่น ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และ 우선итет, พร้อมพื้นที่สำหรับเอกสารอ้างอิงที่สำคัญ เช่น QPA, PO, และ PR
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการไอทีและผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปใช้งานที่ประสานงานการเปิดตัวระบบหลายระบบ
⭐ บทความเพิ่มเติม: วิธีฝึกฝนกลยุทธ์การสื่อสารแบบรวมศูนย์
6. แม่แบบการสื่อสารพนักงาน ClickUp
เทมเพลตการสื่อสารพนักงานของ ClickUpมอบพื้นที่กลางให้คุณวางแผนการไหลของการอัปเดตภายในองค์กรระหว่างทีมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นเป็นประจำ จากนั้นกรอก วิธีการ และ กลุ่มเป้าหมาย สำหรับแต่ละช่องทางเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้
จับคู่กับClickUp Docsเพื่อเปลี่ยนมาตรฐานการสื่อสารของคุณให้เป็นวิกิที่มีชีวิต ล็อกการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเอกสารโดยตรงกับงานหรือสถานที่ที่ทีมทำงาน เมื่อมีคนต้องการนโยบายระหว่างโครงการ คุณสามารถชี้ไปยังส่วนที่แน่นอนโดยใช้ลิงก์หน้าหรือแม้แต่ลิงก์บล็อก
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แผนผังการสื่อสารตามทีมและวัตถุประสงค์ พร้อมแบ่งส่วนต่าง ๆ เช่น การประชุมภายใน, โซลูชัน, และการตลาด
- ติดตามเวลาที่ใช้ในการเตรียมการสื่อสาร การประชุม และการอัปเดตด้วยClickUp Time Tracking
- เพิ่มการพึ่งพา ClickUp เมื่อการอัปเดตหนึ่งต้องเกิดขึ้นก่อนการอัปเดตอื่น (ตัวอย่างเช่น: หมายเหตุจากผู้นำ → ประกาศทีม)
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้รับผิดชอบการสื่อสารภายในที่ตั้งมาตรฐานการสื่อสารทั่วทั้งบริษัท
7. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpทำหน้าที่เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับทีมวิศวกรรมภายในโครงสร้างการจัดการของบริษัทขนาดใหญ่ มันจัดระเบียบการแก้ไขข้อบกพร่องและการดำเนินการสปรินต์ให้เป็นขั้นตอนที่กำหนดไว้ เช่น เปิด, คัดกรอง, ต้องการข้อมูล, และ กำลังพัฒนา, เพื่อให้ผู้นำมีมุมมองที่สม่ำเสมอเกี่ยวกับความก้าวหน้าและเป้าหมาย
ภายใต้การทำงานภายใน ยังสามารถเชื่อมต่อกับClickUp สำหรับทีม Agile เพื่อสนับสนุนการวางแผนสปรินต์ การมองเห็นงานค้าง และการประสานงานข้ามสายงาน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดการปัญหาที่เข้ามาผ่านกระบวนการทำงานที่สม่ำเสมอโดยใช้สถานะต่างๆ เช่น เปิด, คัดกรอง, ต้องการข้อมูล, และกำลังดำเนินการ
- มาตรฐานการตัดสินใจในการคัดแยกผู้ป่วยด้วยช่องสำหรับลำดับความสำคัญ (P0–P4), ความรุนแรง (S1–S3), แหล่งที่มา, สภาพแวดล้อม, และประเภทของรายงาน
- รักษาการดำเนินการสปรินต์ให้สามารถวัดผลได้ด้วยการใช้งานสปรินต์และคะแนนสปรินต์ พร้อมมุมมองต่างๆ เช่น บั๊กที่รายงาน, ตามฟีเจอร์, และการส่งบั๊กของฉัน
✅ เหมาะสำหรับ: สครัมมาสเตอร์และผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมที่ดูแลการส่งมอบสปรินต์และการคัดแยกข้อบกพร่อง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ClickUp ถูกออกแบบมาสำหรับทีม Agile สมัยใหม่ที่ต้องการวางแผน ส่งมอบ และเรียนรู้ทุกอย่างในที่เดียว (โดยไม่มีงานล้นมือ😵💫)
รับชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่า ClickUp สนับสนุนการทำงานแบบ Agile สมัยใหม่ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดการงานค้างไปจนถึงการปล่อยงาน โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
8. แม่แบบการจัดการการนำไปใช้ ClickUp
เทมเพลตการจัดการการนำไปใช้ของ ClickUpจัดระเบียบการนำไปใช้ของลูกค้าไว้ในระบบเดียว โดยมีการติดตามลูกค้าแต่ละรายผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น ร้องขอ และ บริการอยู่ระหว่างดำเนินการ
เมื่อคุณต้องการมองเห็นพอร์ตโฟลิโอในทุกการดำเนินงาน ให้ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อดึงสถานะ, กำหนดเวลา, และสัญญาณรายได้มาไว้ในมุมมองเดียวClickUp AI Cardsจะเพิ่มชั้นข้อมูลที่สามารถดูได้ในทันทีไว้ด้านบน โดยสรุปข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการโดยไม่ต้องค้นหาในแต่ละแถวของลูกค้า
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าแต่ละรายตามสถานะ พร้อมส่วนแยกสำหรับที่ร้องขอและอยู่ระหว่างให้บริการ
- จัดเก็บฟิลด์ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินการ เช่น ระดับการสนับสนุน, กลุ่มเป้าหมาย, รายได้ที่คาดหวัง, คำขอบริการ, และข้อตกลงการขาย ควบคู่กับวันที่และลำดับความสำคัญ
- ตรวจสอบบริการทั้งหมดในที่เดียวโดยใช้ "บริการทั้งหมด" จากนั้นใช้ "แดชบอร์ด" และ "บัตร AI" เพื่อแสดงสัญญาณของภาระงานและความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าและผู้นำการดำเนินงานที่ดูแลการเปิดตัวให้กับลูกค้าหลายราย
9. แม่แบบแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUp
เทมเพลตแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUpมอบเอกสารที่พร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดขอบเขตก่อนเริ่มงาน ด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่โครงการจะส่งมอบ เริ่มต้นด้วย ชื่อโครงการ, ผู้จัดการโครงการ และ วันที่รายงาน จากนั้นจะอธิบายส่วนต่างๆ ที่ทีมส่วนใหญ่มักจะรีบเร่งจัดทำในภายหลัง
ภายใน คุณจะพบส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับ คำอธิบายปัญหา, คำอธิบายโอกาส, เป้าหมายของโครงการ, ขอบเขตของโครงการ (สิ่งที่อยู่ในขอบเขต/นอกขอบเขต), และ การอนุมัติ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดขอบเขตได้ตั้งแต่เริ่มต้นและปกป้องโครงการจากปัญหาที่ไม่คาดคิดในนาทีสุดท้าย
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกขอบเขตในเอกสารเดียวพร้อมส่วนแนะนำสำหรับปัญหา โอกาส เป้าหมาย และขอบเขตที่อยู่ใน/นอกขอบเขต
- ลดความเข้าใจผิดด้วยส่วนการอนุมัติที่เป็นการทำให้การเซ็นรับรองเป็นทางการก่อนเริ่มดำเนินการ
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อให้การติดตามผลดำเนินต่อไปหลังจากการอนุมัติ เช่น การอัปเดตสถานะหรือการมอบหมายเจ้าของเมื่อขอบเขตได้รับการอนุมัติแล้ว
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้นำการส่งมอบที่ดูแลโครงการซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก
10. เทมเพลต Vertex42 CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
สำหรับทีมธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไม่พร้อมสำหรับระบบ CRM ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เทมเพลต CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Vertex42 ที่ใช้สเปรดชีตนี้เป็นวิธีที่ง่ายในการติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระบวนการขาย
เป็นทางเลือกที่มีน้ำหนักเบาสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าโดยไม่ต้องใช้ระบบที่ซับซ้อน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เก็บรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อมูลติดต่อและชื่อบริษัท ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าทั้งหมดไว้ในสเปรดชีตที่จัดระเบียบไว้เพียงที่เดียว
- ติดตามความคืบหน้าของดีลตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายเริ่มต้นจนถึงปิดการขาย โดยการตรวจสอบดีลของคุณในขณะที่เคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน
- รักษาประวัติความสัมพันธ์ของคุณให้ชัดเจนโดยการบันทึกการติดต่อทั้งหมดและกำหนดงานติดตามผลสำหรับแต่ละการติดต่อ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งคนเดียวและผู้ประสานงานฝ่ายขายของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการติดตามลูกค้าเป้าหมายและการติดตามผล
สร้างศูนย์บัญชาการสมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทของคุณด้วย ClickUp
แม่แบบระบบการจัดการบริษัทเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง แต่คุณค่าที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณตั้งค่ามันแล้ว
ผู้คนใช้มันทุกวันจริง ๆ หรือไม่? การอัปเดตยังคงทันสมัยอยู่เสมอหรือไม่? การตัดสินใจต่าง ๆ ถูกเก็บไว้ในที่เดียวหรือไม่? ผู้นำสามารถมองเห็นสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องคอยติดตามสถานะหรือไม่?
นั่นคือความแตกต่างระหว่างไลบรารีเทมเพลตกับระบบการจัดการ
ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนเทมเพลตให้เป็นเวิร์กโฟลว์ที่มีชีวิต คุณสามารถบันทึกวิธีการทำงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และรักษาลำดับความสำคัญให้มองเห็นได้ในที่ทำงานเดียว พร้อมด้วย AI และเทมเพลตในชั้นเดียวกัน
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้!
คำถามที่พบบ่อย
แม่แบบการจัดการโครงการเน้นที่การริเริ่มเพียงหนึ่งเดียวที่มีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่กำหนดไว้ชัดเจน ส่วนแม่แบบการจัดการของบริษัทครอบคลุมการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและข้ามแผนก เช่น การจัดสรรทรัพยากรและการมาตรฐานกระบวนการ
ใช่, เทมเพลตเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงสำหรับทีมธุรกิจขนาดเล็ก. พวกมันมอบโครงสร้างที่จำเป็นและความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น, ช่วยปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงานและป้องกันความวุ่นวายที่มักเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโต.
AI เปลี่ยนแปลงเทมเพลตแบบคงที่ให้เป็นระบบแบบไดนามิก ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain สามารถสร้างรายงานสถานะโดยอัตโนมัติจากข้อมูลในเทมเพลตของคุณ หรือสรุปความคืบหน้าข้ามแผนกต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง