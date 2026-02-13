บล็อก ClickUp

วิธีสร้างคู่มือการทดลองกำหนดราคา: กลยุทธ์และตัวอย่าง

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
13 กุมภาพันธ์ 2569

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ SaaS ที่มีความต้องการคงที่และการสมัครใช้งานที่คาดการณ์ได้ แม้ว่าการเติบโตจะไม่ชะลอตัว แต่รายได้ต่อลูกค้ากลับไม่เปลี่ยนแปลงในไตรมาสที่ผ่านมา

ราคาปัจจุบันของคุณใช้ได้ แต่คุณยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นราคาที่ ถูกต้อง หรือไม่

คุณจะเห็นสองเส้นทางที่ชัดเจนในการทดสอบการปรับราคาให้เหมาะสม

คุณสามารถเพิ่มราคาและทดสอบความเต็มใจของลูกค้าได้ หรือคุณสามารถลดราคาเพื่อดูว่าปริมาณที่สูงขึ้นและการยอมรับที่รวดเร็วขึ้นสามารถชดเชยการลดลงของรายได้ต่อผู้ใช้ได้หรือไม่

ดังนั้นแทนที่จะเดา คุณทำการทดลองราคา

คุณทดสอบราคาที่สูงขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ แนะนำระดับเริ่มต้นที่ต่ำกว่าสำหรับผู้ใช้ใหม่ และติดตามว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการขยายรายได้อย่างไร

ด้านล่างนี้ เราจะแสดงวิธีการสร้างคู่มือปฏิบัติการสำหรับการทดลองกำหนดราคาที่สามารถทำซ้ำได้ คู่มือนี้จะช่วยให้คุณทดสอบกลยุทธ์การกำหนดราคาที่หลากหลาย และเพิ่มรายได้รวมถึงมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าให้สูงสุดในระยะยาว

⭐ แม่แบบแนะนำ

เทมเพลตการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยให้คุณจัดการราคาสินค้าทั้งหมดในแคตตาล็อกของคุณได้ในที่เดียว โดยไม่พลาดการเปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบ และการเปิดตัว

เทมเพลตราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการราคาสินค้าในแคตตาล็อก, SKU และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบด้วยเทมเพลตการกำหนดราคาสินค้าของ ClickUp

ใช้เพื่อเก็บทุกสินค้าเป็นงานและติดตามรายละเอียดเช่น SKU, แบรนด์, ประเภทสินค้า, และตัวเลือกเช่น ขนาดหรือประเภท. มันมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อคุณกำลังสลับระหว่างหมวดหมู่และต้องการดูอย่างรวดเร็วว่ามีอะไรอยู่ในแคตตาล็อกตอนนี้.

การทดลองด้านราคาคืออะไร?

การทดลองด้านราคาคือการทดสอบที่คุณตั้งใจเปลี่ยนแปลงราคา (หรือส่วนลด, แพ็กเกจ, ฯลฯ) สำหรับลูกค้าบางกลุ่ม และวัดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางธุรกิจเพื่อค้นหาการตั้งราคาที่ดีขึ้น

กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันถามว่า 'จะเกิดอะไรขึ้นกับรายได้ กำไร และพฤติกรรมของลูกค้า หากเราคิดราคา นี้ แทนที่จะเป็น นั้น?'

🎯 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณขายคอร์สสอนเขียนโค้ด

  • ราคาปัจจุบัน (ควบคุม – กลุ่ม A): $100
  • ราคาทดสอบ (การรักษา – กลุ่ม B): $120

ครึ่งหนึ่งของผู้เข้าชมจะเห็นราคาปัจจุบันที่ $100 และอีกครึ่งหนึ่งจะเห็นราคาทดสอบที่ $120

หลังจาก 1 สัปดาห์:

กลุ่มราคาผู้เยี่ยมชมการซื้อการเปลี่ยนแปลงรายได้
เอหนึ่งร้อยดอลลาร์หนึ่งพัน60หกเปอร์เซ็นต์หกพันดอลลาร์
B120 ดอลลาร์หนึ่งพัน50ห้าเปอร์เซ็นต์หกพันดอลลาร์
  • ที่ $100 มีคนซื้อมากขึ้น (อัตราการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น)
  • ที่ราคา $120 มีคนซื้อลดลง แต่แต่ละการขายมีมูลค่าสูงขึ้น

ในกรณีนี้ รายได้เท่ากัน หากค่าใช้จ่ายของคุณคงที่ คุณอาจต้องการ $120 (นักเรียนน้อยลงที่ต้องสนับสนุนด้วยเงินเท่าเดิม)

คลังแม่แบบ: แม่แบบทดลองการเติบโตฟรีเพื่อขยายธุรกิจของคุณ

องค์ประกอบหลักของคู่มือการทดลองกำหนดราคา

คู่มือการทดลองราคาของคุณควรประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ พร้อมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์การกำหนดราคาโดยรวมของคุณ:

  • วัตถุประสงค์ด้านราคา: เป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการทดลอง เช่น การปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลง การเพิ่ม ARPU การลดอัตราการยกเลิก หรือการตรวจสอบความถูกต้องของราคาสำหรับการขยายตัว
  • สมมติฐานด้านราคา: ข้อความที่สามารถทดสอบได้ซึ่งเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงราคาเฉพาะเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คาดหวัง และกำหนดขอบเขตของผลกระทบด้านลบที่ยอมรับได้
  • กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มผู้ชมที่การทดลองนี้มุ่งเน้น เช่น ผู้ใช้ใหม่, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก, ผู้ใช้ระดับสูง, พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะ, หรือบัญชีที่นำโดยฝ่ายขาย
  • ตัวชี้วัดมูลค่าที่อยู่ในการทดสอบ: หน่วยที่ลูกค้าชำระเงินหรือรับรู้คุณค่า เช่น ที่นั่ง, การใช้งาน, คุณสมบัติ, ธุรกรรม, หรือการเรียกใช้ API
  • กำลังทดสอบตัวแปรด้านราคา: ตัวแปรเฉพาะที่กำลังเปลี่ยนแปลง รวมถึงระดับราคา บรรจุภัณฑ์ ขีดจำกัดการใช้งาน รอบการเรียกเก็บเงิน ส่วนลด หรือโครงสร้างแผน
  • การออกแบบการทดลองและระเบียบวิธี: วิธีการทดสอบที่ใช้ เช่น การทดสอบราคาแบบ A/B, การเปิดตัวแบบกลุ่มตัวอย่าง, การทดสอบตามภูมิภาค, หรือการควบคุมการเข้าถึงฟีเจอร์
  • ตัวชี้วัดความสำเร็จหลัก: ตัวชี้วัดเดียวที่ใช้ในการตัดสินความสำเร็จ เช่น รายได้ต่อผู้เข้าชม อัตราการแปลง ขนาดข้อตกลงเฉลี่ย หรือการรักษาลูกค้า
  • ตัวชี้วัดรั้วป้องกัน: ตัวชี้วัดรองที่ติดตามเพื่อตรวจจับผลกระทบเชิงลบตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงอัตราการยกเลิกการใช้บริการ การลดลงของการเปิดใช้งาน ตั๋วสนับสนุน หรือระยะเวลาของวงจรการขาย
  • กฎเกณฑ์ความไว้วางใจและการเปิดเผยของลูกค้า: แนวทางที่กำหนดว่าใครจะเห็นการทดลอง, ระยะเวลาที่ดำเนินการ, และวิธีการปกป้องความไว้วางใจของลูกค้าผ่านการสื่อสารหรือการยกเว้นตามเงื่อนไขเดิม
  • เกณฑ์การตัดสินใจและการดำเนินการ: กฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงราคาเชิงกลยุทธ์จะถูกดำเนินการต่อไป, ดำเนินการซ้ำ, หรือยกเลิก. สิ่งนี้ช่วยขจัดอคติและช่วยให้การตัดสินใจด้านราคาเป็นไปอย่างมั่นใจบนพื้นฐานของข้อมูล

📚 อ่านเพิ่มเติม:สำรวจตัวอย่างการทดสอบ A/B เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น

👀 คุณรู้หรือไม่? ราคาอย่างเช่น '$9.99' เป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยา

สมองของคุณยึดติดกับตัวเลขหลักแรก ดังนั้น $9.99 จึงให้ความรู้สึกไม่ใกล้เคียงกับ $10 ทั้งที่จริงแล้วต่างกันเพียงหนึ่งเซ็นต์

กระบวนการทดลองราคาแบบทีละขั้นตอน

ด้านล่างนี้คือขั้นตอนในการดำเนินการทดลองราคาอย่างมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1: การวิจัยและการสร้างสมมติฐาน

ประการแรก คุณจำเป็นต้องมีมุมมองพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของราคาปัจจุบันของคุณ เริ่มต้นด้วยการดึงชุดข้อมูลเฉพาะ (ไม่ใช่การตรวจสอบทั้งบริษัท) ซึ่งรวมถึง:

  • การเปลี่ยนแปลงตามแผนและระดับราคาในช่วงไม่กี่รอบที่ผ่านมา
  • รูปแบบการอัปเกรดและดาวน์เกรดในแต่ละระดับและกลุ่มลูกค้าหลัก
  • เหตุผลการยกเลิกที่กล่าวถึงราคาหรือมูลค่า
  • บันทึกการชนะ-แพ้จากการขายที่กล่าวถึงราคาหรือคู่แข่ง
  • หน้าแสดงราคาของคู่แข่ง, โครงสร้างโมเดลการกำหนดราคา, และการจัดแพ็กเกจสำหรับระดับที่เทียบเคียงได้ (รวมถึงว่าพวกเขาใช้การกำหนดราคาตามการใช้งานหรือไม่)

จากนั้นให้ซูมเข้าไปที่ความตึงเครียดหลักในเรื่องราคา หากคุณไม่สามารถระบุความตึงเครียดนี้ได้ภายในหนึ่งหรือสองประโยค คุณยังไม่พร้อมที่จะทดสอบมัน

คำถามบางข้อที่จะช่วยคุณในขั้นตอนนี้คือ:

  • ลูกค้าเลือกแผนใดแผนหนึ่งมากเกินไปเมื่อเทียบกับแผนอื่น ๆ หรือจุดราคาเฉพาะหรือไม่?
  • เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกที่จุดราคาใดบ้าง?
  • กลุ่มลูกค้าใดที่บ่นเรื่องราคา และกลุ่มใดที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลย?
  • เราถูกหรือแพงกว่าคู่แข่งหลักอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่ สำหรับคุณค่าและรูปแบบการกำหนดราคาที่คล้ายกัน (เช่น ที่นั่งเทียบกับการกำหนดราคาตามการใช้งาน)

ClickUp ช่วยได้อย่างไร

คุณต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงในการจัดเก็บข้อมูลวิจัยนี้ สำหรับสิ่งนี้ ให้ใช้ClickUp Docs ศูนย์กลางเอกสารที่ดีที่สุดที่ขับเคลื่อนด้วย AI และทำงานร่วมกันได้

บันทึกสมมติฐานการกำหนดราคาและรวบรวมงานวิจัยสนับสนุนไว้ที่ศูนย์กลางอย่างร่วมมือกันด้วย ClickUp Docs: คู่มือปฏิบัติการทดลองกำหนดราคา
บันทึกสมมติฐานการกำหนดราคาเอกสารและรวบรวมงานวิจัยสนับสนุนไว้ที่ศูนย์กลางอย่างร่วมมือกันด้วย ClickUp Docs

แปลงเอกสารให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยราคา พร้อมหน้าย่อยสำหรับสแกนคู่แข่งและสรุปผลการทดลอง คุณสามารถฝังข้อมูลเมตริกการใช้งาน ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า ฯลฯ ไว้คู่กับผลลัพธ์ของการทดลองได้

ภายในเอกสาร คุณสามารถฝังวิดีโอ YouTube, Google Sheets, ตาราง, PDF และอื่นๆ เพื่อเพิ่มบริบทได้

จัดระเบียบการวิจัยคู่แข่ง การทดลอง และตัวชี้วัดด้านราคาในศูนย์กลางเดียวด้วย ClickUp Docs
จัดระเบียบการวิจัยคู่แข่ง การทดลอง และตัวชี้วัดด้านราคาในศูนย์กลางเดียวด้วย ClickUp Docs

นี่คือส่วนที่ดีที่สุด: เนื่องจาก Docs ได้รับการขับเคลื่อนด้วย AI ผ่านClickUp Brain ประโยชน์จึงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

คุณสามารถสรุปผลการทดลองที่ผ่านมา ดึงรูปแบบที่ช่วยในการกำหนดกลยุทธ์การตั้งราคาในอนาคต หรือแม้แต่ร่างแนวคิดสำหรับการทดสอบการตั้งราคาแบบแปรผัน

สรุปการทดลองด้านราคา, แสดงรูปแบบที่พบ และร่างแนวคิดการทดสอบใหม่จากเอกสารด้วย ClickUp Brain : คู่มือปฏิบัติการทดลองด้านราคา
สรุปการทดลองด้านราคา, แสดงรูปแบบที่พบ และร่างแนวคิดการทดสอบใหม่จากเอกสารด้วย ClickUp Brain

👀 คุณรู้หรือไม่? คนสองคนสามารถสร้างรถเข็น Instacart เดียวกันจากร้านค้าเดียวกันและยังคงเห็นยอดรวมที่แตกต่างกันได้การสืบสวนล่าสุดโดยใช้ผู้ซื้อ 437 คนจากสี่เมืองพบว่าประมาณ75% ของรายการแสดงราคาที่แตกต่างกัน โดยมีช่องว่างเฉลี่ยประมาณ 13% และความแตกต่างบางรายการสูงถึง 23%

ขั้นตอนที่ 2: ออกแบบการทดลอง

ตอนนี้ ให้แยกผลกระทบของราคาออกจากสิ่งอื่นทั้งหมด!

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อเสนอ ข้อความ ช่องทางการขาย และประสบการณ์ทั้งหมดยังคงเหมือนเดิม ในขณะที่คุณเพียงแค่เปลี่ยนตัวเลขและผู้ที่เห็นเท่านั้น

คุณสามารถจัดโครงสร้างนั้นได้หลายวิธี:

แนวทางการทดสอบ A/B

  • การทดสอบตามกลุ่มลูกค้า: แสดงราคาที่แตกต่างกันให้กับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น บัญชีขนาดเล็กเทียบกับขนาดกลาง หรือแบบบริการตนเองเทียบกับแบบมีฝ่ายขายช่วย เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วและต้องการปรับความไวต่อราคาตามกลุ่ม
  • การทดสอบแบบกลุ่ม: เปิดตัวราคาใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งเริ่มต้นในเวลาที่กำหนด จากนั้นเปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุ่มนี้ในช่วงสัปดาห์หรือเดือนกับกลุ่มก่อนหน้าที่มีราคาเดิม (เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์แบบสมัครสมาชิกหรือตามการใช้งานที่ต้องการดูรูปแบบระยะยาว)
  • การทดสอบราคาตามภูมิศาสตร์: กำหนดราคาที่สูงขึ้นหรือต่ำลงในภูมิภาคหนึ่ง ในขณะที่คงราคาปัจจุบันในอีกภูมิภาคหนึ่ง วิธีนี้ใช้ได้ดีเมื่อคุณมีการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนและต้องการจำกัดความเสี่ยงในขณะที่ยังคงได้รับข้อมูลตอบกลับจากตลาดจริง
  • การทดสอบลูกค้าใหม่กับลูกค้าเดิม: นำเสนอราคาใหม่เฉพาะกับลูกค้าใหม่เท่านั้น และคงโครงสร้างราคาเดิมไว้สำหรับลูกค้าเดิม วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการตอบรับในเชิงลบ และให้คุณสามารถวัดผลว่าราคาใหม่ส่งผลต่อการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่อย่างไร ก่อนที่จะนำไปใช้กับฐานลูกค้าเดิม

การควบคุมเชิงทดลอง

  • ให้คงทุกอย่างไว้เหมือนเดิม ยกเว้นราคา (คุณสมบัติ, ข้อความ, ขั้นตอนการชำระเงิน, โปรโมชั่น)
  • จัดตั้งกลุ่มควบคุมที่ชัดเจนซึ่งยังคงใช้ราคาปัจจุบันตลอดระยะเวลาการทดสอบทั้งหมด
  • กำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำและระยะเวลาการทดสอบที่คุณต้องการสำหรับการอ่านที่มีความหมาย (ไม่มีใครอยากตื่นตระหนกกับเสียงรบกวนในช่วงแรก ๆ 😮‍💨)

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใช้มุมมองตารางเพื่อแสดงรายการการทดลองทั้งหมดที่แต่ละแผนกกำลังดำเนินการอยู่ เพิ่มผู้รับผิดชอบ สถานะ วันที่ครบกำหนด และความสำคัญ เพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น

ติดตามและจัดการการทดลองด้านราคาในตารางแบบรวมศูนย์โดยใช้มุมมองตารางของ ClickUp
ติดตามและจัดการการทดลองด้านราคาในตารางแบบรวมศูนย์โดยใช้มุมมองตารางของ ClickUp

มันทำงานเหมือนสเปรดชีตที่ยืดหยุ่นได้ แต่แต่ละแถวยังคงเป็นงานจริงที่คุณสามารถเปิด แสดงความคิดเห็น และอัปเดตได้ในบริบท

ใช้มุมมองตารางเพื่อแสดงรายการการทดลองทั้งหมดที่แต่ละแผนกกำลังดำเนินการอยู่ เพิ่มผู้รับผิดชอบ สถานะ วันที่ครบกำหนด และลำดับความสำคัญเพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการทดสอบ

ในขั้นตอนนี้ การตั้งค่าควรตอบคำถามหนึ่งข้อ: 'อะไรจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้รายนี้โดยเฉพาะ ในราคาที่แน่นอนนี้?'

โดยสรุป:

พื้นที่การตั้งค่าของคุณคำถามที่ควรถาม
การกำหนดราคากำหนดราคาควบคุมและราคาตัวแปรในแฟล็กหรือการตั้งค่า โดยใช้รหัสประจำการทดลองเป็นคีย์ฉันสามารถเปิดหรือปิดแต่ละเวอร์ชันสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องได้โดยไม่ต้องมีการปล่อยเวอร์ชันใหม่หรือไม่?
พื้นผิวที่ลูกค้าสัมผัสอัปเดตหน้าแสดงราคา, การขายเพิ่มในแอป, การชำระเงิน, อีเมล และใบแจ้งหนี้ผู้ใช้คนเดียวกันเคยเห็นราคาสองราคาที่แตกต่างกันสำหรับข้อเสนอเดียวกันหรือไม่
การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินส่งข้อมูลสายพันธุ์ไปยังระบบเรียกเก็บเงินและชำระเงินภาษี, สกุลเงิน, การปัดเศษ, คูปอง, และการแบ่งส่วนยังคงทำงานถูกต้องตามแต่ละตัวแปรหรือไม่?
การวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลแนบหมายเลขการทดลองและตัวแปรไปยังเหตุการณ์สำคัญและช่องทางฉันสามารถติดตามเส้นทางทั้งหมดจาก 'เห็นราคา X' ไปยัง 'ถูกเรียกเก็บเงิน X' สำหรับผู้ใช้ใด ๆ ในการทดสอบได้หรือไม่?
มาตรการป้องกันและการย้อนกลับสร้างสวิตช์ปิดฟีเจอร์และคู่มือการย้อนกลับแบบสั้นหากมีสิ่งใดเสียหาย เราทราบแน่ชัดหรือไม่ว่าควรแก้ไขอะไรก่อนเป็นอันดับแรก อันดับที่สอง และอันดับที่สาม?

ดำเนินการทดลองขนาดเล็ก ทดสอบการทำธุรกรรมจริงผ่านแต่ละรูปแบบ อ่านใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบบันทึกการทำงาน

ClickUp ช่วยได้อย่างไร

แทนที่จะประสานงานการตั้งค่าระหว่างทีมด้วยตนเอง คุณสามารถทำให้กระบวนการดำเนินงานหลักของการทดสอบเป็นอัตโนมัติได้ClickUp Automationsช่วยให้คุณ:

  • การดำเนินการตามงานทริกเกอร์โดยอัตโนมัติเมื่อสถานะการทดลองเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ"
  • มอบหมายเจ้าของสำหรับการอัปเดตหน้าการกำหนดราคา, การตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน, การติดแท็กการวิเคราะห์, และการตรวจสอบคุณภาพ
  • บังคับใช้ลำดับขั้นตอนเพื่อให้การเรียกเก็บเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลถูกตั้งค่าไว้ก่อนที่การทดลองจะเริ่มดำเนินการ
  • แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทันทีหากมีการเพิ่มแท็ก Rollback ลงในงาน แท็กที่มีชื่อว่า Rollback อาจทำให้เกิดการแจ้งเตือนไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการทดลองด้านราคาจะดำเนินการผ่านเส้นทางที่ควบคุมเหมือนกัน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าการทดลองด้านราคาทุกครั้งดำเนินการผ่านเส้นทางที่ควบคุมเหมือนกัน พร้อมความชัดเจนในความรับผิดชอบ

คุณยังสามารถบัญญัติมาตรการป้องกันไว้โดยตรงในกระบวนการทำงานได้

วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการทำให้กระบวนการทำงานประจำวันของคุณเป็นอัตโนมัติ:

คลังแม่แบบ:แม่แบบรายงาน ClickUp และ Google Analytics ฟรี

ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์ผลลัพธ์

ขั้นตอนนี้จะตอบคำถามว่าการทดลองด้านราคาได้ทำหน้าที่ของมันแล้วหรือไม่ แล้วสิ่งนี้บ่งบอกอะไรเกี่ยวกับวิธีที่คุณควรกำหนดราคาในอนาคต?

วิธีที่ง่ายที่สุดในการรักษาความซื่อสัตย์ที่นี่คือการดูผลลัพธ์ในหลายชั้น

ใช้สิ่งนี้เป็นคู่มือของคุณ:

ชั้นสิ่งที่คุณตรวจสอบเครื่องมือที่มีประโยชน์
ความถูกต้องของข้อมูลการแบ่งการจราจร, สมดุลกลุ่มตัวอย่าง, การเกิดเหตุการณ์, ไม่มีอัตราส่วนตัวอย่างที่แปลกแอมพลิจูด,มิกซ์เพนเนล,GA4
ผลลัพธ์ทางธุรกิจหลักรายได้หรือกำไรต่อผู้เยี่ยมชม, การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม, การตรวจสอบความเชื่อมั่นขั้นพื้นฐานบิ๊กคิวรี,สโนว์เฟลก,ลุคเกอร์,ทาบูล,เอ็กเซล
พฤติกรรมตามกลุ่มความแตกต่างตามแผน, ภูมิภาค, ช่องทาง, ลูกค้าใหม่กับลูกค้าเดิมเซ็กเมนต์ใน Amplitude หรือ Mixpanel, SQL
สัญญาณความเสี่ยงระยะสั้นการคืนเงิน, การลดระดับ, การยกเลิกก่อนกำหนด, ตั๋วที่ "แพงเกินไป"Zendesk,Intercom,Help Scout
รูปร่างตามกาลเวลาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้น รูปแบบวันธรรมดาเทียบกับวันหยุดสุดสัปดาห์แผนภูมิอนุกรมเวลาใน BI หรือการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเลือกกลยุทธ์การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 5: รายงานและแบ่งปันบทเรียนที่ได้เรียนรู้

หากบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในห้องอ่านสรุปการทดลองของคุณในเดือนหน้า พวกเขาจะสามารถตัดสินใจได้เหมือนกับที่คุณเพิ่งทำไปหรือไม่? หากคำตอบคือไม่ การทดสอบนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จริงๆ

การรายงานมีแนวโน้มที่จะบันทึกการตัดสินใจที่สามารถทนต่อเวลาและบริบทได้

โดยสรุป:

ส่วนสิ่งที่คุณเขียนตัวอย่าง
หัวข้อข่าวหนึ่งหรือสองประโยคเกี่ยวกับการทดสอบ, ผู้ชม, และการตัดสินใจเราได้ทดสอบการปรับราคา Pro จาก 39 เป็น 45 ดอลลาร์ สำหรับการสมัครใหม่แบบบริการตนเอง. เราได้เริ่มนำมาใช้ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป.
หมายเลขสำคัญตัวชี้วัดหลักพร้อมด้วยตัวชี้วัดสนับสนุนหนึ่งหรือสองตัว พร้อมทิศทางกำไรต่อลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 6% อัตราการแปลงลดลง 0.3 จุด (ไม่สำคัญ) อัตราการคืนเงินคงที่
ใครตอบสนองอย่างไรมุมมองสั้น ๆ ตามส่วนทีมที่มีจำนวนที่นั่งน้อยกว่า 5 ที่นั่งมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทีมที่มีจำนวนที่นั่งมากกว่า 10 ที่นั่งแทบไม่ตอบสนองต่อราคาใหม่
ความเสี่ยงสัญญาณเตือนใดบ้างที่คุณจะคอยสังเกต'มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของตั๋วที่ "แพงเกินไป" จากทีมขนาดเล็กมาก แต่ปริมาณยังต่ำอยู่'
การเคลื่อนไหวต่อไปการกระทำที่ชัดเจนและการทดลองติดตามผลใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา'เปิดตัวให้กับผู้ใช้ใหม่ทั้งหมดที่ลงทะเบียนด้วยตนเองในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป การทดสอบถัดไป: แนะนำให้ทีมขนาดเล็กใช้แพ็กเกจ Starter'

สรุปที่เสร็จสมบูรณ์อาจปรากฏเป็นเช่นนี้ในรูปแบบร้อยแก้ว:

เราได้ปรับราคา Pro จาก $39 เป็น $45 สำหรับการสมัครใหม่แบบบริการตนเองในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป กำไรต่อลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอัตราการยกเลิกในช่วงแรก ดังนั้นเราจึงกำลังขยายการปรับนี้ไปยังลูกค้าใหม่ทั้งหมดที่สมัครแบบบริการตนเองในภูมิภาคเหล่านี้

ทีมขนาดเล็กมากแสดงความไวต่อราคาสูงกว่าเล็กน้อยและมีตั๋ว "แพงเกินไป" เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ทีมขนาดใหญ่แทบไม่ตอบสนองเลย เราจะติดตามการสนับสนุนเป็นเวลาอีกสี่สัปดาห์และออกแบบการทดสอบติดตามผลที่กระตุ้นให้ทีมขนาดเล็กมากหันไปใช้แพ็คเกจ Starter ที่ถูกกว่าแทนการให้ส่วนลดสำหรับแพ็คเกจ Pro

ClickUp ช่วยได้อย่างไร

เมื่อคุณกำลังทำการทดลองด้านราคา บันทึกที่กระจัดกระจายและรายงานที่คงที่จะพังทลายอย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์ด้านราคาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีข้อจำกัดด้านเวลา

สเปรดชีตสามารถแสดงตัวเลขได้ แต่ไม่สามารถรักษาเหตุผลว่าทำไมจึงมีการตัดสินใจนั้น, ว่าส่วนต่างๆ ตอบสนองอย่างไร, หรือความเสี่ยงใดที่ได้รับการยอมรับอย่างมีสติ

คุณต้องการมุมมองเดียวที่เก็บข้อมูลเมตริก, บริบท, และการตัดสินใจไว้ด้วยกันตลอดเวลา

แดชบอร์ด ClickUpทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการรายงานและการบันทึกการตัดสินใจสำหรับการทดลองด้านราคา พวกเขาช่วยให้คุณ:

  • เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการทดสอบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
  • ติดตามตัวชี้วัดหลักและรั้วกั้นในแบบเรียลไทม์
  • ติดตามปฏิกิริยาระดับกลุ่ม เช่น การยกเลิกการใช้บริการ การขอคืนเงิน หรือคำร้องขอความช่วยเหลือ
  • ตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้า ก่อนที่การขยายตัวจะเกิดขึ้นในระดับใหญ่
สร้างภาพการแสดงผลการทดลองด้านราคาด้วยแดชบอร์ด ClickUp
สร้างภาพการแสดงผลการทดลองด้านราคาด้วยแดชบอร์ด ClickUp

โบนัส: จับคู่แดชบอร์ดกับAI Cardsเพื่อเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นสรุปที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจนี่คือวิธีใช้คอมโบนี้ 👇

📮 ClickUp Insight: การสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราพบว่า 38% ของพนักงานสายงานความรู้ไม่ได้ใช้ AI เลย และเพียง 12% เท่านั้นที่ผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์

ช่องว่างนี้มักเกิดจากการที่เครื่องมือต่างๆ ไม่เชื่อมต่อกัน และผู้ช่วย AI ที่ทำหน้าที่เพียงแค่เป็นชั้นผิวเผิน เมื่อ AI ไม่ได้ฝังอยู่ในจุดที่เกิดงาน เอกสาร และการสนทนา การนำไปใช้ก็จะช้าและไม่สม่ำเสมอ วิธีแก้ไข? คือบริบทที่ลึกซึ้ง!

ClickUp Brainช่วยขจัดอุปสรรคด้านบริบทด้วยการทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง คุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกงาน เอกสาร ข้อความ และเวิร์กโฟลว์ และรู้อย่างแม่นยำว่าคุณและทีมของคุณกำลังทำงานอะไรอยู่

ขั้นตอนที่ 6: ขยายหรือยุติการทดลอง

การทดลองราคาทุกครั้งควรจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ชัดเจน หากผลลัพธ์ไม่ได้นำไปสู่การเปิดตัว การปรับปรุง หรือการยุติการดำเนินการ การทดลองนั้นถือว่าล้มเหลวในการทำหน้าที่ของมัน

หากการทดลองบรรลุเกณฑ์ความสำเร็จหลักและยังคงอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนด ให้ขยายขนาดอย่างรอบคอบ

หากผลลัพธ์เป็นกลางหรือผสมผสานกัน อย่าบังคับให้เกิดการตัดสินใจ ยุติการทดลอง บันทึกบทเรียนที่ได้ และปรับปรุงสมมติฐานใหม่

หากการทดลองมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่คาดหวังอย่างชัดเจนหรือทำให้เกิดการละเมิดมาตรการป้องกัน ให้ยุติการทดลองอย่างรวดเร็ว กลับไปใช้สถานะเดิมสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ สื่อสารอย่างโปร่งใสเมื่อจำเป็น และบันทึกเหตุผลที่การทดสอบล้มเหลว ผลลัพธ์เชิงลบเหล่านี้มีคุณค่าไม่แพ้กัน เพราะช่วยจำกัดทางเลือกด้านราคาในอนาคตและป้องกันความผิดพลาดซ้ำ

การขยายขนาดช่วยเพิ่มรายได้ การยุติบริการช่วยปกป้องความไว้วางใจ ทั้งสองเป็นสัญญาณของการทดลองตั้งราคาที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

คลังแม่แบบ: แม่แบบคู่มือธุรกิจฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

กรอบการทดลองด้านราคาที่ควรปฏิบัติตาม

นี่คือกรอบการทดลองด้านราคาที่คุณสามารถลองใช้ได้:

1. การทดสอบความไวต่อราคา (ช่วง WTP)

👀 สิ่งที่ทดสอบ: ลูกค้าเต็มใจที่จะจ่ายมากเพียงใดก่อนที่ความต้องการจะลดลง

🛠️ วิธีการทำงาน: ทดสอบราคาหลายระดับในกลุ่มเป้าหมายและวัดการแปลง, รายได้ต่อผู้เข้าชม, และการสูญเสียลูกค้า

🎯 เหมาะสำหรับใช้เมื่อ:

  • คุณไม่แน่ใจว่าราคาต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป
  • คุณต้องการกำหนดเพดานราคาและราคาขั้นต่ำ

2. การทดสอบขอบเขตจากฟรีสู่เสียค่าใช้จ่าย

👀 สิ่งที่ทดสอบ: การกำหนดเส้นแบ่งระหว่างคุณค่าที่ได้รับฟรีและคุณค่าที่ต้องชำระเงิน

🛠️ วิธีการทำงาน: ย้ายฟีเจอร์ ข้อจำกัดการใช้งาน หรือการเข้าถึงการสนับสนุนระหว่างระดับฟรีและระดับชำระเงิน และติดตามการเปลี่ยนแปลง

🎯 ใช้ดีที่สุดเมื่อ:

  • ผู้ใช้ฟรีมีส่วนร่วมอย่างมากแต่ไม่เปลี่ยนเป็นลูกค้า
  • แพ็กเกจฟรีกำลังแย่งรายได้

⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

3. กรอบการกำหนดราคาแบบสมอและเหยื่อล่อ

👀 สิ่งที่ทดสอบ: บริบทมีอิทธิพลต่อการเลือกแผนและความสามารถในการจ่ายที่รับรู้ได้อย่างไร

🛠️ วิธีการทำงาน: แนะนำแผนหลักหรือแผนล่อเพื่อนำผู้ใช้ไปสู่ระดับเป้าหมายที่ต้องการ

🎯 ใช้ดีที่สุดเมื่อ:

  • ผู้ใช้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่รอบแผนเดียว
  • การยอมรับในระดับกลางยังอ่อนแอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1999มีรายงานว่า Coca-Cola ได้สำรวจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่สามารถคิดราคาแพงขึ้นเมื่ออากาศร้อนขึ้น ซึ่งก็คือการ 'ปรับราคาตามความต้องการ'... แต่สำหรับน้ำอัดลม ก่อนที่แอปจะทำให้มันเป็นเรื่องปกติหลายปีต่อมา

4. การทดลองวัดค่าเมตริก

👀 สิ่งที่ทดสอบ: หน่วยของมูลค่าที่ลูกค้าสะดวกใจในการจ่ายมากที่สุด

🛠️ วิธีการทำงาน: ทดลองกำหนดราคาตามจำนวนที่นั่ง, การใช้งาน, ผลลัพธ์, หรือปริมาณ แทนที่จะเป็นค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย

🎯 ใช้ดีที่สุดเมื่อ:

  • การใช้งานแตกต่างกันอย่างมากตามลูกค้า
  • ผู้ใช้ระดับสูงรู้สึกว่าได้รับพลังงานไม่เพียงพอหรือถูกเรียกเก็บเงินเกิน

ClickUp ใช้กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์แบบแบ่งชั้นและการกำหนดจุดยึด

หน้าแสดงราคาจะแสดงแผนการชำระเงินแบบหลายระดับ (ฟรีตลอดไป, ไม่จำกัด, ธุรกิจ, ธุรกิจพลัส, องค์กร) แต่ละระดับจะมีชุดคุณสมบัติและขีดจำกัดการใช้งานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามราคา นี่คือโครงสร้างแพ็กเกจและแผนการชำระเงินแบบคลาสสิก ที่ คุณค่าถูกสื่อสารผ่านการออกแบบแผน มากกว่าการกำหนดราคาเพียงอย่างเดียว

กลยุทธ์การกำหนดราคาของ ClickUp: คู่มือการทดลองกำหนดราคา
กลยุทธ์การกำหนดราคาของ ClickUp

ด้วยการนำเสนอแผนการใช้งานฟรีตลอดไปที่มีคุณสมบัติสำคัญควบคู่ไปกับแผนแบบชำระเงิน ClickUp ยังใช้กลยุทธ์การกำหนดจุดอ้างอิง—โดยให้ตัวเลือกฟรีและแผนระดับล่างเป็นตัวเปรียบเทียบ ทำให้แผนที่มีมูลค่าสูงกว่า ดูน่าสนใจมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกันโดยตรง

ตัวอย่างของการทดลองตั้งราคาที่ประสบความสำเร็จ

มาดูกันว่าบริษัทต่างๆ ได้นำการทดลองใช้คู่มือกลยุทธ์ด้านราคาไปใช้อย่างไรบ้าง: 🌸

1. การปรับราคาแบบเร่งด่วนของ Uber (การจับคู่ระหว่างอุปทานและอุปสงค์แบบเรียลไทม์)

การปรับราคาแบบเร่งด่วนของ Uber(ตัวคูณแบบไดนามิกที่นำมาใช้ในช่วงที่มีความต้องการสูง) ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในฐานะการทดลองเพื่อดูว่าสัญญาณราคาสามารถปรับสมดุลระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้หรือไม่

การปรับราคาแบบเร่งด่วนของ Uber: คู่มือการทดลองด้านราคา
ผ่านอูเบอร์

การวิเคราะห์ภายในแสดงให้เห็นว่าราคาที่สูงขึ้นในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการสูงทำให้ผู้โดยสารบางคนรอในขณะที่ดึงดูดผู้ขับขี่ให้เข้ามาในพื้นที่ที่มีอัตราค่าโดยสารสูงขึ้นพร้อมกัน ซึ่งส่งผลให้เวลาการรอลดลงและจำนวนการเดินทางที่เสร็จสิ้นเพิ่มขึ้นในช่วงกิจกรรมที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

2. กลุ่มราคาใหม่ของ Netflix (แพ็กเกจระดับต่ำสำหรับมือถือเท่านั้น)

Netflix เริ่มทดสอบแผนการสมัครสมาชิกที่มีราคาต่ำกว่าในประเทศอินเดียและตลาดเอเชียอื่น ๆ แผนนี้ให้บริการเฉพาะบนมือถือ เริ่มต้นที่ $2.80 ต่อเดือน

แผนการสมัครสมาชิก Netflix: คู่มือการทดลองราคา
ผ่านทางNetflix

ข้อแม้คือคุณสามารถสตรีมได้เพียงหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น เป้าหมายคือการทำให้เข้าถึงได้มากขึ้นในตลาดที่คำนึงถึงราคา และดูเหมือนว่าจะได้ผลดีทีเดียว! Netflix กล่าวว่าผลลัพธ์ที่ได้แข็งแกร่งพอที่พวกเขาอาจนำแผนราคาต่ำที่คล้ายกันนี้ไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย

3. ข้อเสนอสามระดับของ The Economist (กลยุทธ์ราคาหลอกล่อเพื่อผลักดันให้ลูกค้าเลือกแพ็กเกจพรีเมียม)

นิตยสาร The Economist มีชื่อเสียงในการเสนอการสมัครสมาชิกแบบสามระดับ:

  • เฉพาะเว็บ: $59
  • พิมพ์เท่านั้น: $125 (ตัวล่อ)
  • เว็บและสิ่งพิมพ์: $125
แผนการสมัครสมาชิกของนักเศรษฐศาสตร์: คู่มือการทดลองด้านราคา
ผ่านทางเรื่องราวแห่งกลยุทธ์

เมื่อแดน อารีลี ทดสอบโครงสร้างนี้กับนักเรียน การเพิ่มตัวเลือกหลอก 'พิมพ์เฉพาะในราคา $125' ทำให้ผู้คนหันไปเลือกแพ็กเกจพรีเมียมมากขึ้น สัดส่วนที่เลือกข้อเสนอเว็บพร้อมพิมพ์ในราคา $125 เพิ่มขึ้นจาก 68% เป็น 84%

รายได้ต่อ 100 ลูกค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากเลือกตัวเลือกที่มีราคาสูงขึ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดที่แท้จริง

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการทดลองกำหนดราคา

นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณต้องระวัง:

❌ ขนาดตัวอย่างไม่เพียงพอ

การทดลองกับลูกค้าจำนวนน้อยเกินไปอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ คุณอาจสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงราคาประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเมื่อผลลัพธ์เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่ม

แก้ไข: ในเครื่องมือกำหนดราคา ให้คำนวณขนาดตัวอย่างที่ต้องการก่อนเริ่มใช้งาน โดยใช้การวิเคราะห์กำลังทางสถิติ

ตั้งเป้าหมายให้มีกำลังทางสถิติอย่างน้อย 80% และคำนึงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน ขนาดของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ (โดยทั่วไปคือ 95%) ใช้เครื่องคำนวณขนาดตัวอย่างออนไลน์หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเพื่อกำหนดจำนวนลูกค้าขั้นต่ำที่จำเป็นในแต่ละกลุ่ม

❌ ไม่คำนึงถึงการกินเนื้อตัวเอง

ระดับราคาใหม่อาจแสดงให้เห็นถึงการยอมรับที่แข็งแกร่ง แต่คุณไม่ได้วัดว่ามีลูกค้าจำนวนเท่าใดที่ลดระดับจากระดับที่สูงกว่าหรือจะเลือกตัวเลือกที่มีราคาแพงกว่า

แก้ไข: วัดผลกระทบต่อรายได้สุทธิในทุกระดับ ไม่ใช่แค่การยอมรับตัวเลือกใหม่เท่านั้น

คำนวณว่ารูปแบบการกำหนดราคาใหม่จะเพิ่มรายได้รวมหรือเพียงแค่ย้ายลูกค้าไปมาเท่านั้น พิจารณาการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อดูรูปแบบการอัปเกรด/ดาวน์เกรดตามธรรมชาติ

❌ ไม่แบ่งกลุ่มอย่างเหมาะสม

การปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนเหมือนกันอาจพลาดความแตกต่างที่สำคัญในวิธีที่กลุ่มต่าง ๆ ตอบสนองต่อการกำหนดราคา ลูกค้าใหม่, ผู้ใช้ที่มีอำนาจ, อุตสาหกรรมต่าง ๆ, หรือตลาดทางภูมิศาสตร์อาจมีการตอบสนองที่แตกต่างกันอย่างมาก

แก้ไข: กำหนดกลุ่มลูกค้าหลักให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น (ลูกค้าใหม่ vs. ลูกค้าเดิม, ธุรกิจขนาดเล็ก vs. องค์กรขนาดใหญ่, พื้นที่ทางภูมิศาสตร์, ระดับการใช้งาน) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละกลุ่มมีขนาดตัวอย่างเพียงพอ วิเคราะห์ผลลัพธ์ทั้งโดยรวมและแยกตามกลุ่ม เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงราคาได้ผลกับทุกคนหรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

❌ อคติในการเลือกกลุ่มทดสอบ

กลุ่มที่ไม่สุ่มหมายความว่าคุณกำลังวัดความแตกต่างระหว่างประเภทของลูกค้าแทนที่จะเป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาของคุณ

แก้ไข: ใช้การสุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อจัดกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มในการทดสอบ A/B ของคุณมีความสมดุลในลักษณะสำคัญ (ข้อมูลประชากร พฤติกรรมการซื้อในอดีต ช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้า)

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน พิจารณาการออกแบบแบบจับคู่ที่ลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายกันถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ

เครื่องมือสำหรับการทดลองกำหนดราคาและการติดตามผล

ในการทดลองราคาอย่างน่าเชื่อถือ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่สามารถควบคุมการเปิดเผยข้อมูล บันทึกสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนเห็น และเชื่อมโยงสิ่งนี้กับสิ่งที่พวกเขาจ่ายในที่สุด เครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วย:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทดลองราคาตั้งแต่ต้นจนจบในเวิร์กสเปซเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

ขอให้เพื่อนร่วมทีมช่วยอธิบายการทดลองตั้งราคาครั้งล่าสุดให้คุณฟัง แล้วดูว่าพวกเขาจะดึงเอกสาร แดชบอร์ด BI หรืออีเมลที่เกี่ยวข้องออกมาให้ครบหรือไม่ ขออย่าให้พวกเขาทำแบบนั้นเลย เพราะถ้าคุณเห็นแล้วจะรู้ทันทีว่าระบบมันมีปัญหาขนาดไหน!

ClickUpก้าวเข้ามาเป็นพื้นที่ทำงานแบบ Converged AIเพื่อดึงทุกขั้นตอนของงานมารวมไว้ในระบบเดียว ปิดฉากปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายไปตลอดกาล งานวิจัยและสมมติฐานจะถูกจัดเก็บไว้ใน Docs ที่ควบคุมเวอร์ชันได้ การดำเนินงานจะดำเนินผ่าน Tasks และผลลัพธ์จะแสดงบน Dashboard ทั้งหมดนี้เชื่อมต่อกันด้วย AI สำหรับทำงานที่เข้าใจบริบทและสภาพแวดล้อมมากที่สุดในโลก ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาสลับบริบทอีกต่อไป

มาดูกัน:

มอบเจ้าของและเส้นทางให้กับการทดลองด้านราคาทุกครั้ง

ClickUp Tasksช่วยให้คุณเปลี่ยนแนวคิดเรื่องราคาให้กลายเป็นแนวคิดที่ชัดเจนพร้อมนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดาย กล่าวคือ ทุกการทดลองจะกลายเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบ สถานะ ลำดับความสำคัญ และวันที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนว่าใครควรดำเนินการต่อและเมื่อใด

เปลี่ยนการทดลองด้านราคาให้กลายเป็นงานที่ติดตามได้ พร้อมผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และกำหนดเวลา ด้วย ClickUp Tasks : คู่มือปฏิบัติการทดลองด้านราคา
เปลี่ยนการทดลองด้านราคาให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ พร้อมผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และกำหนดเวลา ด้วย ClickUp Tasks

ภายใต้แต่ละงาน คุณยังสามารถเพิ่มงานย่อยได้ เช่น 'ตั้งค่าการกำหนดราคาในระบบเรียกเก็บเงิน' หรือ 'วิเคราะห์ผลลัพธ์' และหากคุณต้องการการปรับแต่งที่ดียิ่งขึ้น ให้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คุณต้องการนับรวม เช่น รหัสการทดลอง ตัวเลือกราคา หรือกลุ่มเป้าหมาย

แบ่งการทดลองออกเป็นงานย่อยและติดตามตัวแปรและส่วนต่างๆ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
แบ่งการทดลองออกเป็นงานย่อยและติดตามตัวแปรและส่วนต่างๆ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp

เพื่อติดตามความคืบหน้า ให้ใช้ส่วนความคิดเห็นของงาน (Tasks) เพื่อแจ้งให้เพื่อนร่วมทีมที่ได้รับมอบหมายทราบและเปิดการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการทดลองที่เกี่ยวข้อง

ใช้ AI ที่ติดตั้งไว้เพื่อออกแบบ, ดำเนินการ, และเรียนรู้จากทุกการทดลองด้านราคา

ClickUp Brainสามารถทำหน้าที่เป็น 'ผู้ช่วย' ในการกำหนดราคาที่เปลี่ยนข้อมูลที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นแนวคิดที่สามารถทดสอบได้ มันจะสแกนเอกสาร งาน บันทึก และแม้แต่สรุปการประชุมที่มีอยู่ของคุณเพื่อค้นหาจุดเจ็บปวดที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในการกำหนดราคา (เช่น 'แพงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก' หรือ 'ระดับราคาที่สับสน') และเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นสมมติฐาน

เปลี่ยนข้อเสนอแนะด้านราคาให้กลายเป็นสมมติฐานที่ทดสอบได้ด้วยการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain : คู่มือปฏิบัติการทดลองด้านราคา
เปลี่ยนข้อเสนอแนะด้านราคาให้เป็นสมมติฐานที่ทดสอบได้โดยการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain

จากนั้น ใช้มันเพื่อร่างโครงสร้างการทดลอง (ส่วนใดที่ต้องเป้าหมาย, รูปแบบใดที่ต้องทดสอบ, และตัวชี้วัดใดที่ต้องติดตาม) ตามบริบทที่มันดึงมาจากพื้นที่ทำงานของคุณ

เมื่อการทดลองสิ้นสุดลง สามารถร่างคำถามที่พบบ่อยสำหรับลูกค้า หน้าแสดงราคา หรือเนื้อหาสนับสนุนการขายภายในองค์กรตามราคาที่เลือกไว้ ทั้งหมดในน้ำเสียงของแบรนด์คุณ

ออกแบบการทดลองด้านราคาและร่างข้อความสำหรับการเปิดตัวในสไตล์แบรนด์ของคุณด้วย ClickUp Brain
ออกแบบการทดลองด้านราคาและร่างข้อความสำหรับการเปิดตัวในสไตล์แบรนด์ของคุณด้วย ClickUp Brain

เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากทุกอย่างถูกเก็บไว้ใน ClickUp, Brain จะกลายเป็นบันทึกที่สามารถค้นหาได้ของการทดสอบราคาในอดีต นั่นหมายความว่าคุณสามารถถามว่า 'เกิดอะไรขึ้นครั้งล่าสุดที่เราลองทำ X?' และหลีกเลี่ยงการสร้างสิ่งใหม่ทุกครั้ง

เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกด้านการตั้งราคาด้วยผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI จาก ClickUp

ClickUp Brain MAX, ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่น่าเชื่อถือที่สุด สามารถดึงบริบทจากสมมติฐานของคุณ, งานทดลอง, แดชบอร์ด, และแม้กระทั่งแหล่งข้อมูลภายนอกได้ คุณสามารถสลับระหว่างแบบจำลอง AI ภายนอกเช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ได้ตามงานที่ต้องการ

ดึงบริบทข้ามสมมติฐาน การทดลอง แดชบอร์ด และแหล่งข้อมูลภายนอกโดยใช้ LLM หลายตัวด้วย ClickUp BrainGPT: คู่มือปฏิบัติการทดลองด้านราคา
ดึงบริบทข้ามสมมติฐาน การทดลอง แดชบอร์ด และแหล่งข้อมูลภายนอกโดยใช้ LLM หลายตัวด้วย ClickUp Brain MAX

ถาม 'เราได้ทำการทดลองราคาใดบ้างในแผน Pro ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา?' และ BrainGPT สามารถสรุปกรอบการทดลองราคาทั้งหมด ผลลัพธ์สำคัญ และการตัดสินใจในสรุปเดียว

ด้วยConnected Search เมื่อคุณเชื่อมต่อแต่ละแอปกับ ClickUp คุณจะสามารถค้นหาข้อมูลจากแอปภายนอกได้

ตัวอย่าง: ค้นหาเอกสารทุกฉบับที่กล่าวถึงความสำเร็จของลูกค้าซึ่งมีการกล่าวถึงทีมขนาดเล็กที่คัดค้านเรื่องราคา ระบบจะค้นหาข้าม ClickUp และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้ Connected Search คุณมีหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อดำเนินการทดลองด้านราคา

ค้นหาข้อมูลข้าม ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อเพื่อแสดงหลักฐานราคาลูกค้าที่ตรงเป๊ะด้วย ClickUp BrainGPT
ค้นหาข้อมูลข้าม ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อเพื่อแสดงหลักฐานราคาลูกค้าที่ตรงเป๊ะด้วย ClickUp Brain MAX

BrainMAX's Talk to Textทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นยิ่งขึ้น! นั่นหมายความว่า ฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการลูกค้าสามารถบันทึกโน้ตได้ทันทีหลังจากการสนทนา และ Brain MAX จะเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกนั้นกับการทดลองที่เหมาะสม หรือเปลี่ยนเป็นสมมติฐานใหม่เพื่อทดสอบต่อไป

ส่ง Super Agents เป็นเพื่อนร่วมงาน AI ของคุณสำหรับการทดลองด้านราคา

ClickUp Super Agentsทำหน้าที่เสมือนเป็นเพื่อนร่วมงาน AI อิสระที่ฝังตัวอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลจาก Workspace และแอปที่เชื่อมต่อซึ่งคุณมอบสิทธิ์ให้พวกเขาได้

พวกเขาจะสร้างหน่วยความจำได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิดใช้งานในโปรไฟล์ของเอเจนต์แต่ละคนเท่านั้น

ทำงานร่วมกับทีม AI อิสระที่เข้าใจงาน เอกสาร การสนทนา และเป้าหมายด้วย ClickUp Super Agents: คู่มือการทดลองด้านราคา
ทำงานร่วมกับทีม AI อิสระที่เข้าใจงาน เอกสาร การสนทนา และเป้าหมายด้วย ClickUp Super Agents

📌 ตัวอย่างวิธีที่ซูเปอร์เอเจนต์สนับสนุนการทดลองกำหนดราคา.

คุณสามารถกำหนดค่า Super Agents ได้ดังนี้:

  • ตรวจสอบการทดลองสดและแจ้งเตือนเมื่อตัวชี้วัดความปลอดภัย เช่น การยกเลิกการใช้บริการหรือการขอคืนเงิน เกินเกณฑ์ที่กำหนด
  • ติดตามไทม์ไลน์การทดลองและแจ้งเตือนเจ้าของเมื่อการวิเคราะห์หรือการตัดสินใจล่าช้า
  • เปรียบเทียบผลลัพธ์ปัจจุบันกับการทดสอบราคาในอดีตและบริบททางประวัติศาสตร์โดยอัตโนมัติ
  • แนะนำขั้นตอนถัดไป เช่น การขยายขนาด การทำซ้ำ หรือการยุติการใช้งาน ตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สร้างซูเปอร์เอเจนต์คนแรกของคุณด้วย ClickUp👇

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ประมาณการความพยายามในการทดลอง:ใช้การประมาณเวลาของ ClickUpเพื่อกำหนดขนาดการทดสอบราคาแต่ละครั้ง เพื่อให้คุณสามารถปรับสมดุลระหว่างผลกระทบกับความพยายาม และหลีกเลี่ยงการให้ทีมรับภาระงานทดลองมากเกินไปจนเกินกว่าที่ไตรมาสจะรองรับได้
  • บันทึกไอเดียและข้อเสนอแนะ: รวบรวมไอเดียใหม่เกี่ยวกับราคาหรือปฏิกิริยาของลูกค้าผ่านClickUp Forms โดยเปลี่ยนทุกการส่งข้อมูลให้กลายเป็นงานที่มีฟิลด์ต่างๆ เช่น กลุ่มเป้าหมาย ราคาที่เสนอ และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ
  • ออกแบบโมเดลการกำหนดราคาอย่างชัดเจน: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อร่างบันไดราคา กลุ่มลูกค้า และเส้นทางอัปเกรด จากนั้นแปลงโน้ตและรูปร่างเป็นงานเพื่อให้การระดมความคิดไหลไปสู่การดำเนินการโดยตรง
  • ดูการทดลองจากทุกมุมมอง: สลับระหว่างมุมมองต่างๆ ของ ClickUpเช่น รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, และตาราง เพื่อจัดระเบียบการทดลองตามขั้นตอน, ผู้รับผิดชอบ, วันที่เปิดตัว, หรือภูมิภาค โดยไม่สูญเสียข้อมูลหรือบริบทที่อยู่เบื้องหลัง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ความลึกของฟีเจอร์ใน ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสน

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,

ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ทำให้เราสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับทุกแง่มุมของธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นทีมการเงิน ทีมการตลาด ทีมกฎหมาย หรือทีมงานที่ทำงานอยู่แนวหน้าของการดำเนินงาน ClickUp สามารถจัดการข้อมูลและกระบวนการทุกส่วนได้อย่างราบรื่น บูรณาการอย่างสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาและไม่มีอุปสรรค

ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ทำให้เราสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับทุกแง่มุมของธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นทีมการเงิน ทีมการตลาด ทีมกฎหมาย หรือทีมงานที่ทำงานอยู่แนวหน้าของการดำเนินงาน ClickUp สามารถจัดการข้อมูลและกระบวนการทุกส่วนได้อย่างราบรื่น บูรณาการอย่างสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาและไม่มีอุปสรรค

2. Chargebee (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบและเปิดตัวการกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิกโดยตรงที่ชั้นการเรียกเก็บเงิน)

ผ่านทางChargebee

Chargebee เป็นแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินแบบสมัครสมาชิกและการจัดการรายได้ที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจที่มีรายได้ประจำ รองรับโมเดลการกำหนดราคาหลายรูปแบบ (ราคาคงที่, แบบขั้นบันได, ตามปริมาณ, ตามการใช้งาน, และแบบผสม) และให้คุณสร้างแผนใหม่, คูปอง, ทดลองใช้, และราคาตามภูมิภาคได้

ทีมต่างๆ ใช้ Chargebee ในชั้นการเรียกเก็บเงินเพื่อทดสอบ A/B การกำหนดราคาและแพ็คเกจเปรียบเทียบผลกระทบต่อรายได้ในระดับกลุ่มลูกค้า และนำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว มักจะภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ในขณะที่ยังคงรักษาความสอดคล้องในการออกใบแจ้งหนี้ ภาษี และการรับรู้รายได้

คุณสมบัติเด่นของ Chargebee

  • สร้าง, คัดลอก, และแก้ไขแผน, ตัวเลือกเพิ่มเติม, และสกุลเงินในแคตตาล็อกสินค้าของ Chargebee เพื่อเปิดตัวจุดราคาใหม่หรือแบบจำลองราคาทั้งหมด
  • สร้างราคาที่มีการจัดเวอร์ชันสำหรับแผนเดียวกัน (เช่น Pro ที่ $49 และ Pro ที่ $59) พร้อมวันที่เริ่มใช้และตัวเลือกการแทนที่ตามภูมิภาค เพื่อแนะนำระดับใหม่โดยไม่กระทบต่อ SKU ที่มีอยู่
  • คุณปู่จะคงราคาปัจจุบันให้กับสมาชิกปัจจุบันในขณะที่เลือกย้ายกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มโดยใช้ตัวกรองเช่น ช่วง MRR, ภูมิศาสตร์ หรือระยะเวลาสัญญา

ข้อจำกัดของ Chargebee

  • การจัดการการชำระเงินและการสมัครสมาชิกบนมือถืออาจรู้สึกไม่ต่อเนื่องกัน โดยมีขั้นตอนที่ขัดข้องหรือทำงานไม่สอดคล้องกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
  • การรายงานมักไม่น่าเชื่อถือ ทำให้ยากที่จะไว้วางใจการวิเคราะห์การสมัครสมาชิกและรายได้โดยไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติม

ราคาของ Chargebee

  • เริ่มต้น: ฟรี (สำหรับยอดบิลสะสมแรก 250,000 ดอลลาร์ จากนั้นคิด 0.75% จากยอดบิล)
  • ประสิทธิภาพ: $7,188/ปี สำหรับการเรียกเก็บเงินสูงสุด $100,000 ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Chargebee

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Chargebee อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวบน Capterraกล่าวว่า,

Chargebee ทำให้การตั้งค่าการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ การสร้างการสมัครสมาชิก และรหัสโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าของเราเป็นเรื่องง่ายมาก อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีส่วนใหญ่ของเรา ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Chargebee ทำให้การตั้งค่าการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ การสร้างการสมัครสมาชิก และรหัสโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าของเราเป็นเรื่องง่ายมาก อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีส่วนใหญ่ของเรา ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. Recurly (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงเวอร์ชันแผนการสมัครสมาชิกพร้อมการควบคุมวงจรชีวิตและการเก็บรักษา)

แดชบอร์ด Recurly: คู่มือการทดลองราคา
ผ่านทางRecurly

Recurly เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการสมัครสมาชิกที่คุณสามารถสร้างเวอร์ชันแผนใหม่ในจำนวนเงินหรือช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกัน รักษาแผนเดิมให้ใช้งานได้สำหรับลูกค้าที่มีอยู่ และกำหนดเส้นทางเฉพาะกลุ่มไปยังราคาใหม่เท่านั้น

การวิเคราะห์รายได้และการยกเลิกการใช้บริการของมันช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบ MRR, การอัปเกรด, การดาวน์เกรด, และการยกเลิกตามเวอร์ชันของแผนได้ ทำให้การทดลองราคาแต่ละครั้งสามารถถูกประเมินตามผลกระทบที่แท้จริงต่อการสมัครสมาชิกและการรักษาลูกค้าได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Recurly

  • จัดการวงจรการสมัครสมาชิกด้วย Recurly Subscriptions เพื่อทดสอบแผนใหม่ ราคา และเงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน ในขณะที่การคำนวณตามสัดส่วน การต่ออายุ และการติดตามหนี้จะได้รับการจัดการอย่างสม่ำเสมอในเบื้องหลัง
  • ขายและทดลองบน Shopify ด้วย Recurly Commerce เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบสมัครสมาชิก ปรับแต่งข้อเสนอ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของราคาหรือชุดสินค้าที่แตกต่างกันในขั้นตอนการชำระเงิน
  • เพิ่มยอดขายและการรักษาลูกค้าด้วย Recurly Engage เพื่อกระตุ้นแคมเปญการอัปเกรด การดึงลูกค้าคืน และส่วนลดที่ตรงเป้าหมายตามพฤติกรรมของผู้สมัครสมาชิกในแต่ละระดับราคา

ข้อจำกัดของ Recurly

  • การจัดการกับการปรับราคาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและตัวเลือกการรวมภาษีหรือแยกภาษีอาจรู้สึกยุ่งยากเมื่อคุณต้องการดำเนินการอย่างรวดเร็วในการตั้งราคาใหม่
  • การตั้งค่าการทดสอบ A/B สำหรับโครงสร้างราคาไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นตรรกะการทดลองจำนวนมากยังคงต้องอยู่ภายนอกเครื่องมือ

การกำหนดราคาแบบ Recurly

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Recurly

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Recurly อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวจากTrustradiusกล่าวว่า,

เราใช้ Recurly ในการจัดการโปรแกรมสมาชิกแบบชำระเงินของเรา ระบบนี้ทำงานได้ดีมากในการจัดการรอบการเรียกเก็บเงินที่หลากหลาย (รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี) สำหรับโปรแกรมสมาชิกทั้งสองของเรา

เราใช้ Recurly ในการจัดการโปรแกรมสมาชิกแบบชำระเงินของเรา ระบบนี้ทำงานได้ดีเยี่ยมในการจัดการรอบการเรียกเก็บเงินที่หลากหลาย (รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี) สำหรับโปรแกรมสมาชิกทั้งสองประเภทของเรา

ยกระดับการทดลองราคาของคุณด้วย ClickUp

คู่มือการทดลองราคาเพียงอย่างเดียวเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีสถานที่ที่ทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยและสมมติฐานไปจนถึงตัวชี้วัดและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ร่วมกัน

และนั่นคือสิ่งที่ ClickUp สัญญาไว้ (และส่งมอบจริง) มันมอบพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ให้คุณในที่เดียว ที่ซึ่งแนวคิดด้านราคาเริ่มต้นใน Docs เปลี่ยนเป็นงานที่คุณเป็นเจ้าของใน Tasks แสดงผลกระทบบน Dashboards และถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดย ClickUp Brain และ Brain MAX กลายเป็นความทรงจำที่มีชีวิตของทุกสิ่งที่คุณเคยลอง

ไม่ต้องค้นหาผ่านสำรับไพ่แบบสุ่ม ไม่ต้องเดาว่าเกิดอะไรขึ้นครั้งสุดท้ายที่คุณเปลี่ยนราคา

ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!