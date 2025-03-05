บล็อก ClickUp

10 อันดับเครื่องมือกำหนดราคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
5 มีนาคม 2568

การตั้งราคาสามารถเป็นเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

คู่แข่งลดราคาอย่างกะทันหัน ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด และลูกค้าไวต่อราคาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการด้านราคา หากคุณยังคงจัดการกับสเปรดชีตหรือพึ่งสัญชาตญาณในการตั้งราคาอยู่ คุณกำลังปล่อยให้เงินของคุณหลุดลอยไป

เครื่องมือกำหนดราคา 💸

ตลาดซอฟต์แวร์การกำหนดราคาแบบไดนามิกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 3.53 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 และเหตุผลก็ชัดเจน—ธุรกิจต้องการโซลูชันที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจ B2B หรือ B2C เราได้รวบรวมคู่มือนี้เพื่อช่วยให้คุณก้าวนำหน้าในเรื่องนี้ (การกำหนดราคา)

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการกำหนดราคา?

เมื่อเลือกเครื่องมือกำหนดราคาของคุณ ให้มุ่งเน้นที่ปัจจัยสำคัญเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังลงทุนในโซลูชันที่ช่วยเสริมกลยุทธ์รายได้ของคุณ:

  • ความง่ายในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่เข้ากันได้อย่างราบรื่นกับระบบที่คุณมีอยู่—ไม่ต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่
  • ข้อมูลแบบเรียลไทม์: เลือกโซลูชันที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณนำหน้าการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่เสมอ
  • ความสามารถในการปรับขนาด: เลือกซอฟต์แวร์การกำหนดราคาที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะขยายสายผลิตภัณฑ์หรือเข้าสู่ตลาดใหม่
  • ระบบอัตโนมัติ: ค้นหาโซลูชันที่จะช่วยปรับราคาโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาของคุณ พร้อมทั้งสามารถปรับแก้ไขด้วยตนเองได้เมื่อจำเป็น
  • การวิเคราะห์และรายงาน: มองหาคุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อเข้าใจ 'เหตุผล' ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของราคา, พฤติกรรมของลูกค้า, และผลกระทบต่อกำไร
  • ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI: ลงทุนในเครื่องมือที่ใช้ AI ในการทำนายแนวโน้มและแนะนำกลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสมที่สุดโดยอิงจากข้อมูลในอดีตและข้อมูลแบบเรียลไทม์

10 เครื่องมือการตั้งราคาที่ดีที่สุด

การเลือกเครื่องมือกำหนดราคาที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท่วมท้น เนื่องจากมีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้.เทมเพลตการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยให้คุณสามารถประเมินเครื่องมือต่าง ๆ ได้พร้อมกัน.

เพื่อประหยัดเวลาของคุณให้มากยิ่งขึ้น เราได้คัดสรรรายการเครื่องมือการกำหนดราคาที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งโดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น ความยืดหยุ่น และคุ้มค่า มาไว้ด้านล่างนี้แล้ว

มาดูพวกมันกันเถอะ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการราคาแบบรวมศูนย์และการทำงานอัตโนมัติ)

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้าของ ClickUp: ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการบริการลูกค้า
ควบคุมกระบวนการกำหนดราคาของคุณให้อยู่เหนือทุกขั้นตอนด้วย ClickUp

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับการจัดการราคาของธุรกิจคุณด้วยการ ผสานความยืดหยุ่นในการจัดการโครงการเข้ากับเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานด้านราคา

ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เช่นเทมเพลตราคาสินค้า ClickUp แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การจัดหมวดหมู่ราคาตามแบรนด์หรือหมวดหมู่เป็นเรื่องง่าย และรักษา แหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง

เทมเพลตการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามราคาในรายการรวมด้วยเทมเพลตราคาสินค้าของ ClickUp โดยใช้ช่องข้อมูลที่มีรหัสสีสำหรับแบรนด์ ประเภทสินค้า SKU และอื่นๆ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของผลิตภัณฑ์คู่แข่งโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์การแข่งขันและพัฒนากลยุทธ์การตั้งราคาที่มีประสิทธิภาพ ใช้เพื่อระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โลจิสติกส์ แรงงาน ต้นทุนวัสดุ ฯลฯ เพื่อกำหนดโครงสร้างต้นทุนและจุดคุ้มทุน

คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่นงานที่ทำซ้ำของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การกำหนดราคาเป็นระยะๆ และทำการปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น

นอกจากนี้ClickUp Docsยังสร้างการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมของคุณร่าง แก้ไข และแชร์กลยุทธ์ด้านราคา พร้อมรับข้อเสนอแนะทันที บนหน้า Wiki ที่ใช้งานสะดวก ฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและการแท็กช่วยส่งเสริมความสอดคล้องระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

และClickUp Chat ยกระดับการทำงานร่วมกันนี้ไปอีกขั้น คุณและทีมงานสามารถ สนทนาโดยตรง เกี่ยวกับราคาที่แข่งขันได้ การอัปเดตโครงการ หรืองานที่เกี่ยวข้องใดๆ โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน การผสานการทำงานนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการสนทนาจะเชื่อมโยงกับโครงการหรือเอกสารเฉพาะ

ถัดไป ฟีเจอร์ การอัตโนมัติของงาน ของแพลตฟอร์มจะเข้ามาช่วยรวมศูนย์การอัปเดต การอนุมัติ และงานที่ทำซ้ำ เช่น การทบทวนราคาหรือการตรวจสอบ นอกจากนี้ แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้ มองเห็นข้อมูลสำคัญ เช่น ประสิทธิภาพการขาย และ ประสิทธิผลของส่วนลด

งานที่ทำซ้ำเพื่อปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ ใน ClickUp: เครื่องมือการกำหนดราคา
ทำให้งานที่ต้องทำซ้ำๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบหรือปรับปรุงราคาเป็นอัตโนมัติ (เช่น การตรวจสอบราคาประจำเดือน) ด้วยฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติของงานใน ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนการกระตุ้นการทำงานของกระบวนการทำงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาหรือการใกล้ถึงกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ ด้วยClickUp Automations
  • ให้มุมมองแผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์ ช่วยในการประสานงานข้ามแผนกเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านราคาและการบูรณาการเข้ากับไทม์ไลน์ของโครงการที่กว้างขึ้น
  • นำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้วย AI ผ่านClickUp Brainผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีต ระบุแนวโน้ม อัตโนมัติการสร้างงานย่อย สำหรับการอัปเดตราคา และ ให้ความช่วยเหลือตามบริบท ขณะร่างกลยุทธ์การกำหนดราคา

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณต้องใช้เวลาในการเรียนรู้คุณสมบัติต่าง ๆ และวิธีที่พวกเขาสามารถช่วยคุณได้ดีที่สุด

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

แดชบอร์ดของ ClickUp เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับเรา เพราะตอนนี้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์อย่างแท้จริง เราสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่างานใดที่เราทำเสร็จแล้วและงานใดที่กำลังดำเนินการอยู่

แดชบอร์ดของ ClickUp เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับเรา เพราะตอนนี้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์อย่างแท้จริง เราสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่างานใดที่เราทำเสร็จแล้วและงานใดที่กำลังดำเนินการอยู่

2. Pricefx (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการกำหนดราคาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, สามารถปรับขนาดได้ และยืดหยุ่น)

แดชบอร์ด Pricefx
ผ่านทางPricefx

Pricefx เป็น ซอฟต์แวร์การกำหนดราคาบนคลาวด์ ที่ผสาน การวิเคราะห์ขั้นสูงและ AI เพื่อช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการกำหนดราคาและขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้และใช้งานง่าย พร้อมความสามารถในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงสร้างราคาที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

สนับสนุนอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงค้าปลีก, Pricefx ยังผสานรวมกับระบบ ERP และ CRM ที่มีอยู่ เช่น SAP S/4HANA และ Salesforce, เพื่อให้มุมมองที่ครอบคลุมของกลยุทธ์การกำหนดราคา.

คุณสมบัติเด่นของ Pricefx

  • การใช้งาน AI และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อปรับราคาแบบเรียลไทม์ตามสภาวะตลาดและการกระทำของคู่แข่ง
  • เสนอ ฟังก์ชันการกำหนดค่า, ราคา, ใบเสนอราคา (CPQ) เพื่อทำให้กระบวนการเสนอราคาเป็นไปอย่างง่ายดายโดยการคำนวณราคาโดยอัตโนมัติ
  • ให้บริการ รูปแบบการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่น—เช่น การกำหนดราคาตามมูลค่า การลดราคาส่งเสริมการขาย และการกำหนดราคาแบบเป็นขั้นบันได—เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งวิธีการของคุณ

ข้อจำกัดของ Pricefx

  • การกำหนดค่าคุณสมบัติใหม่อาจใช้เวลานาน
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจมีความซับซ้อนและไม่ได้ใช้งานง่ายนักในบางครั้ง

การกำหนดราคาของ Pricefx

  • ราคาตามความต้องการ

ราคาเอฟเอ็กซ์ เรตติ้ง และรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังจัดการค่าคอมมิชชั่นเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตั้งราคาของคุณด้วยให้พิจารณาใช้เทมเพลตแผ่นงานค่าคอมมิชชั่นเพื่อการติดตามที่มีประสิทธิภาพ สิ่งนี้สามารถช่วยให้การเงินของคุณเป็นระเบียบและบูรณาการกับการตัดสินใจด้านราคาของคุณ

3. Competera (ดีที่สุดสำหรับการปรับราคาอย่างครอบคลุมและการวิเคราะห์คู่แข่ง)

แดชบอร์ด Competera: เครื่องมือการกำหนดราคา
ผ่านทางCompetera

Competera เชี่ยวชาญใน การเพิ่มประสิทธิภาพราคาและการวิเคราะห์คู่แข่ง ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่จัดการราคาในระดับหมวดหมู่สำหรับสินค้าหลากหลายประเภท

แพลตฟอร์มใช้ อัลกอริทึมการกำหนดราคาแบบไดนามิกเพื่อแนะนำกลยุทธ์การกำหนดราคาที่แตกต่างกัน โดยอิงจากข้อมูลเรียลไทม์ รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าและเป้าหมายทางธุรกิจ

เครื่องมือรายงานในตัวช่วยให้คุณสามารถ มองเห็นแนวโน้มราคา และประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อประสิทธิภาพการขายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Competera

  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านราคาและไม่ใช่ราคา 20+ ปัจจัย พร้อมกัน
  • มี เครื่องมือค้นหาตามความต้องการ ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสามารถระบุจุดราคาที่เหมาะสมที่สุดได้จากข้อมูลความต้องการแบบเรียลไทม์
  • เสนอ โมดูลราคาที่กำหนดเอง ที่ปรับให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ มอบความยืดหยุ่นในการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ ภายในแดชบอร์ดเดียว

ข้อจำกัดของ Competera

  • แพลตฟอร์มอาจได้รับประโยชน์จากการมีตัวเลือกการรายงานที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ

การกำหนดราคาของ Competera

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Competera

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ขณะติดตามแนวโน้มตลาด ควรพิจารณาประเมินจุดที่เทียบเท่าและจุดที่แตกต่าง ของคุณด้วย เพื่อ เสริมสร้างตำแหน่งทางการตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การรู้ว่าคุณมีจุดที่สอดคล้องกับคู่แข่ง (จุดที่เทียบเท่า) และจุดที่โดดเด่นเหนือกว่า (จุดที่แตกต่าง) เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของแบรนด์ในระยะยาว

📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต

หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญอาจสูญหายไปในเสียงรบกวนดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้เพียงคลิกเดียว!

4. Prisync (เหมาะที่สุดสำหรับการกำหนดราคาแบบไดนามิกที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ)

แดชบอร์ดของ Prisync
ผ่านทางPrisync

Prisync คือ ซอฟต์แวร์เปรียบเทียบราคาแบบไดนามิก สำหรับ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบ B2B และ B2C ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับราคาสินค้าโดยอัตโนมัติ

โดยใช้การวิเคราะห์อัลกอริธึมการกำหนดราคาแบบไดนามิกขั้นสูง แพลตฟอร์มจะวิเคราะห์ราคาของคู่แข่ง ความต้องการของตลาด และแนวโน้มการขายเพื่อแนะนำการปรับราคาที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ ยังสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมอย่าง Shopify, WooCommerce และ Magento ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้สามารถซิงค์กลยุทธ์ด้านราคาเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Prisync

  • ติดตามระดับสต็อกของคู่แข่งแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถปรับราคาตามปริมาณสินค้าคงคลังหรือการหมดสต็อกของพวกเขา
  • เสนอ กฎการกำหนดราคาที่ปรับให้เหมาะสม ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาของคู่แข่งและแนวโน้มตามฤดูกาล
  • ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคา เพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคู่แข่งเปลี่ยนแปลงราคาหรือระดับสต็อก

ข้อจำกัดของ Prisync

  • การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาทันทีมีให้บริการเฉพาะในแผนราคาแพลทินัมเท่านั้น
  • บางครั้ง การส่งออกรายงานอาจช้าในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง

ราคาของ Prisync

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • มืออาชีพ: $99/เดือน สำหรับสินค้าสูงสุด 100 รายการ
  • พรีเมียม: $199/เดือน สำหรับสินค้าสูงสุด 1,000 รายการ
  • แพลทินัม: $399/เดือน สำหรับสินค้าสูงสุด 5000 รายการ

คะแนนและรีวิวของ Prisync

  • G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (130 รีวิว)

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ผสมผสานเทมเพลตการวิจัยตลาดเข้ากับการวิเคราะห์คู่แข่งของคุณเพื่อ เจาะลึกแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมของลูกค้า

5. Omnia Retail (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับราคาแบบเรียลไทม์ตามสภาวะตลาด)

แดชบอร์ด Omnia Retail: เครื่องมือการกำหนดราคา
ผ่านทางOmniaRetail

Omnia Retail ช่วยทีมกำหนดราคาในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง ติดตามผลกระทบของการอัปเดตราคาต่อยอดขาย และประเมินอัตรากำไร

แพลตฟอร์มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ แนวโน้มตลาด, พฤติกรรมของคู่แข่ง, และ ความชอบของลูกค้า พร้อมกับการจัดการการเก็บข้อมูล, การคำนวณราคา, และการอัปเดต

นอกจากนี้ การผสานรวมกับ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและระบบ ERP เช่น Shopify, Microtech, Magento เป็นต้น ยังช่วยให้คุณจัดการกลยุทธ์การกำหนดราคาผ่านช่องทางการขายหลายช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Omnia Retail

  • ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาวะตลาดและการดำเนินการของคู่แข่ง ช่วยให้คุณสามารถปรับราคาได้ทันที
  • นำเสนอแดชบอร์ดแบบครบวงจรที่ แสดงข้อมูล KPI ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การกำหนดราคา ในช่วงเวลาต่างๆ
  • รวมถึง คุณสมบัติการจัดการโปรโมชั่นขั้นสูง ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งไม่เพียงแค่ราคาพื้นฐาน แต่ยังรวมถึงกลยุทธ์การส่งเสริมการขายด้วย

ข้อจำกัดของ Omnia Retail

  • ความสามารถภายในแพลตฟอร์มค่อนข้างคงที่ ซึ่งทำให้ Omnia ยากที่จะตอบสนองต่อคำขอใหม่
  • รายงานของแต่ละเว็บไซต์แยกกัน หากมีบัญชีเดียวสำหรับทุกเว็บไซต์จะสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น

การกำหนดราคา Omnia Retail

  • โซลูชันราคาสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก: เริ่มต้นที่ $417 (€399)
  • โซลูชันการกำหนดราคาสำหรับองค์กร: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง

Omnia Retail คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สำหรับผู้จัดจำหน่ายการผสานระบบ CRM เพื่อจัดการการขายส่งสามารถช่วยรวม ศูนย์การจัดการคำสั่งซื้อและการสื่อสารกับลูกค้าได้ ทำให้การเปลี่ยนแปลงราคาสะท้อนอย่างถูกต้องในปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

6. Price2Spy® (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือตรวจสอบและรายงานราคาคู่แข่ง)

แผงควบคุม Price2Spy
ผ่าน Price2Spy®

Price2Spy® เป็นเครื่องมือติดตามราคาคู่แข่งที่เชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าปลีกติดตามราคาของคู่แข่งได้ทั้งใน เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม, และ ตลาดออนไลน์.

แพลตฟอร์มนี้มอบ ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ และเครื่องมือรายงานเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่แข่งต่อประสิทธิภาพการขายและส่วนแบ่งตลาด

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และ คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Price2Spy®

  • ติดตามราคาผ่าน หลายช่องทางขายออนไลน์และออฟไลน์ โดยใช้ เทคโนโลยีการดึงข้อมูลขั้นสูง
  • รวมถึงโมดูลการปรับราคาใหม่ ช่วยให้คุณระบุสินค้าที่ต้องการปรับราคาและซิงค์การเปลี่ยนแปลงไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • รองรับการผสานรวมกับเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ยอดนิยม เช่น Tableau และ Power BI ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลราคาของคู่แข่งเข้าสู่กรอบการวิเคราะห์ที่กว้างขึ้นของคุณ

ข้อจำกัดของ Price2Spy®

  • ผู้ใช้ต้องการให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจจับสินค้าที่เหมือนกันจากคู่แข่งได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องป้อน URL ด้วยตนเอง
  • มีคุณสมบัติบางอย่างที่จะทำให้ดีขึ้น เช่น การปรับราคาอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และการกรองเพิ่มเติมสำหรับชุดสินค้าขนาดใหญ่

ราคาของ Price2Spy®

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $78.95/เดือน
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $156.95/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

ราคา2สไป® คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ผสานเทมเพลตการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ของคู่แข่งกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณมีข้อมูลมากขึ้นในการปรับแต่งกลยุทธ์การกำหนดราคาของคุณเอง

7. BlackCurve (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การกำหนดราคา)

BlackCurve แดชบอร์ด: เครื่องมือการกำหนดราคา
ผ่านทางBlackCurve

BlackCurve คือ แพลตฟอร์มการเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดราคาขั้นสูง ที่ช่วย มาตรฐานการกำหนดราคาของคุณ โดยการรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดท้องถิ่น และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายและส่วนลด

แพลตฟอร์มผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ราคาของคู่แข่งขัน, ประวัติการขายในอดีต, และระดับสต็อก, และคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาต่อผลกำไร.

นอกจากนี้ ยังมี เครื่องมือกำหนดราคาแบบกำหนดเองได้ ที่ช่วยให้คุณกำหนดเกณฑ์การปรับราคา และ สร้างกลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะกับ แบรนด์ หมวดหมู่ และสายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติเด่นของ BlackCurve

  • นำเสนอเครื่องมือ การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของราคาขั้นสูง ที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาส่งผลต่อความต้องการสินค้าของคุณอย่างไร
  • รวมถึง ฟีเจอร์จำลองการกำหนดราคาแบบไดนามิก ที่ช่วยให้คุณทดสอบสถานการณ์การกำหนดราคาต่างๆ ก่อนนำไปใช้จริง
  • รองรับการจัดการหลายสาขา ช่วยให้ผู้ค้าปลีกที่มีหลายสาขาหรือร้านค้าออนไลน์สามารถจัดการกลยุทธ์ด้านราคาจากอินเทอร์เฟซเดียว

ข้อจำกัดของ BlackCurve

  • แผงผู้ดูแลระบบอาจมีปัญหาเล็กน้อยเป็นครั้งคราว
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ของพอร์ทัลโปรแกรมอาจดูสับสนเล็กน้อยในการใช้งานในช่วงแรก

ราคาของ BlackCurve

  • แพ็กเกจฟรี
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ประมาณ $126/เดือน (£99/เดือน)
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว BlackCurve

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่: ชื่อ'BlackCurve'มาจากคำศัพท์ในวงการธนาคาร 'in the black' ซึ่งหมายถึงยอดเงินสดที่เป็นบวก ในขณะที่ 'curve' เป็นสัญลักษณ์ของวิธีที่ซอฟต์แวร์มุ่งช่วยให้ธุรกิจเพิ่มผลกำไรผ่านกลยุทธ์การกำหนดราคาขั้นสูง

8. Quicklizard (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งราคาแบบไดนามิกด้วย AI ที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด)

แดชบอร์ด Quicklizard
ผ่านทางQuicklizard

Quicklizard ผสาน กลยุทธ์การกำหนดราคาตามกฎเกณฑ์เข้ากับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับ ผู้ค้าปลีกอีคอมเมิร์ซ และ ผู้ค้าปลีกแบบหลายช่องทาง

แพลตฟอร์มทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงประสิทธิภาพการขาย, ราคาของคู่แข่งขัน, และข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า, ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของสภาพตลาด.

ด้วยอัลกอริธึมที่คล่องตัว ระบบนี้สามารถปรับราคาแบบไดนามิกช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้ในแคตตาล็อกสินค้าทั้งหมดของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Quicklizard

  • ทำให้การอัปเดตราคาเป็นอัตโนมัติในทุกช่องทางการขาย เพื่อให้มั่นใจในกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
  • ดำเนินการทดสอบ A/B แบบเรียลไทม์ เพื่อระบุกลยุทธ์การกำหนดราคาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามการตอบสนองของผู้บริโภค
  • รองรับการปรับราคาตามภูมิภาค ช่วยคุณปรับราคาให้เหมาะกับสภาพตลาดในภูมิภาคและพฤติกรรมของผู้บริโภค

ข้อจำกัดของ Quicklizard

  • แพลตฟอร์มขาดภาพรวมที่ครอบคลุม ทำให้ผู้ใช้สามารถดูได้เพียงหนึ่งช่องทางในเวลาเดียวกัน
  • คุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนหากคุณต้องการเปลี่ยนราคาทั้งหมดของคุณออกจากตารางเวลาปกติ

ราคาของ Quicklizard

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Quicklizard

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (20+ รีวิว)

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อเสริมกลยุทธ์การตั้งราคาของคุณให้ใช้เทมเพลตรายการราคาและแผ่นข้อมูลราคาเพื่อจัดการการ อัปเดตราคา รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้การรักษาราคาให้สอดคล้องกันในทุกผลิตภัณฑ์และช่องทางทำได้ง่ายขึ้น

9. tgndata® (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกของแนวโน้มตลาดเพื่อการกำหนดราคา)

tgndata แดชบอร์ด: เครื่องมือการกำหนดราคา
ผ่านทางtgndata®

tgndata® ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดอย่างแม่นยำและข้อมูลเชิงลึกด้านการกำหนดราคา

แพลตฟอร์มนี้มี อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และ เครื่องมือแสดงผลข้อมูล ซึ่งทำให้ทั้งนักวิเคราะห์และผู้ตัดสินใจสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ยังมี ระบบแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งที่ลดราคาหรือความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน

คุณสมบัติเด่นของ tgndata®

  • ดำเนินการ การวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า เพื่อค้นหาลักษณะการซื้อ ช่วยให้คุณสามารถนำกลยุทธ์การรวมสินค้าหรือการกำหนดราคาส่งเสริมการขายไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้ AI เพื่อประมวลผลข้อมูลตลาดขนาดใหญ่ ระบุจุดราคาที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากความยืดหยุ่นของอุปสงค์ การดำเนินการของคู่แข่ง และแนวโน้มยอดขายในอดีต
  • สนับสนุนการแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์ ปรับกลยุทธ์การกำหนดราคาให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละภูมิภาค

ข้อจำกัดของ tgndata®

  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความล่าช้าเป็นครั้งคราวในการจับราคาปัจจุบันของสินค้า
  • แพลตฟอร์มนี้ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ ทำให้การเข้าถึงฟังก์ชันพื้นฐานในขณะเดินทางมีข้อจำกัด

tgndata® ราคา

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ประมาณ $317/เดือน (€299/เดือน)
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ประมาณ $10,000 ต่อปี (€10,000 ต่อปี)

tgndata® คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หลังจากรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของตลาดแล้ว ให้ใช้เทมเพลตการวิเคราะห์คู่แข่งใน Excel และ ClickUpเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและจัดการโครงการ หรือลองใช้เทมเพลตการวิเคราะห์คู่แข่งสำหรับ Google Sheetsเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับทีมต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

10. PriceLabs (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรายได้แบบไดนามิกสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ)

แดชบอร์ดของ PriceLabs
ผ่านทางPriceLabs

PriceLabs เป็น เครื่องมือจัดการรายได้ สำหรับ อุตสาหกรรมการบริการ ที่ผสานรวมแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาคู่แข่ง, กิจกรรมท้องถิ่น, และแนวโน้มการเข้าพักในอดีต เพื่อช่วยให้ เจ้าของโรงแรมและที่พักตากอากาศมีข้อมูลเชิงลึกของตลาดแบบเรียลไทม์.

นอกจากนี้ 'Hyper Local Pulse' ของแพลตฟอร์มยังใช้อัลกอริธึมขั้นสูงในการนำเสนอคำแนะนำด้านราคาที่เจาะจงในระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถสร้างกฎการกำหนดราคาแบบกำหนดเองตามอัตราการเข้าพัก ช่วงเวลาการจอง หรือกลยุทธ์ตามวันในสัปดาห์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ PriceLabs

  • เสนอ การกำหนดราคาตามระยะเวลาการเข้าพักแบบยืดหยุ่น (LOS) ช่วยให้ที่พักเพิ่มรายได้สูงสุดด้วยการปรับราคาตามจำนวนคืนที่จอง
  • รวมแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการเข้าพัก, อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวัน (ADR), รายได้ต่อห้องว่าง (RevPAR), และ อัตราการจอง
  • คุณสมบัติ เครื่องมือแนะนำระยะเวลาเข้าพักขั้นต่ำ ที่แนะนำระยะเวลาเข้าพักขั้นต่ำที่เหมาะสมที่สุดตามรูปแบบความต้องการ

ข้อจำกัดของ PriceLabs

  • หากคุณกำลังบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง การตั้งค่าและจัดการกฎการกำหนดราคาสำหรับแต่ละแห่งอาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อน
  • แพลตฟอร์มนี้ใช้ Airbnb และ VRBO สำหรับคำแนะนำ ซึ่งอาจไม่มีความแม่นยำเท่าที่ควรหากการจองของคุณส่วนใหญ่มาจาก Booking.com

ราคาของ PriceLabs

  • การกำหนดราคาแบบไดนามิกและการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ: ฟรี การกำหนดราคาแบบไดนามิก: เริ่มต้นที่ $19.99/เดือน
  • การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ: ฟรี
  • การกำหนดราคาแบบไดนามิก: เริ่มต้นที่ $19.99/เดือน
  • แผงควบคุมตลาด 1,000 รายการ: $9. 99/เดือน 5,000 รายการ: $19. 99/เดือน 10,000 รายการ: $39. 99/เดือน
  • 1,000 รายการ: $9.99/เดือน
  • 5,000 รายการ: $19.99/เดือน
  • 10,000 รายการ: $39.99/เดือน
  • Revenue Estimator Pro 2 ประมาณการ/เดือน: $10 15 ประมาณการ/เดือน: $45 50 ประมาณการ/เดือน: $125
  • 2 ใบเสนอราคา/เดือน: $10
  • 15 ใบเสนอราคา/เดือน: $45
  • 50 คำเสนอราคา/เดือน: $125
  • การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ: ฟรี
  • การกำหนดราคาแบบไดนามิก: เริ่มต้นที่ $19.99/เดือน
  • 1,000 รายการ: $9.99/เดือน
  • 5,000 รายการ: $19.99/เดือน
  • 10,000 รายการ: $39.99/เดือน
  • 2 ใบเสนอราคา/เดือน: $10
  • 15 ใบเสนอราคา/เดือน: $45
  • 50 ใบเสนอราคา/เดือน: $125

คะแนนและรีวิวของ PriceLabs

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 9/5 (220+ รีวิว)

🔍 คุณทราบหรือไม่: PriceLabs ให้บริการแก่ที่พักมากกว่า350,000แห่งทั่วโลก ทำให้เป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดการเช่าที่พักเพื่อการพักผ่อน

ปรับปรุงราคาของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp

เครื่องมือกำหนดราคา มักทำให้เรื่องซับซ้อนมากกว่าที่จะช่วยแก้ปัญหา ตั้งแต่ข้อมูลที่กระจัดกระจายไปจนถึงการสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกัน ทำให้ง่ายต่อการหลงทางในรายละเอียด ผลลัพธ์คือ? โอกาสที่พลาดไป การตัดสินใจที่ล่าช้า และความสับสนระหว่างทีม

นั่นคือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ ✨

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับระบบราคาที่รวมศูนย์, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, รายงานที่ใช้งานง่าย, และระบบการทำงานอัตโนมัติที่ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในตัวและการผสานรวมกับบุคคลที่สามหลายรายช่วยให้คุณวิเคราะห์แนวโน้ม ปรับกลยุทธ์ และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว—ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเริ่มตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน